Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno el Gobierno de Nueva Zelanda ha elevado el nivel de alerta en el país al máximo tras el atentado de esta madrugada contra dos mezquitas que deja al menos cuarenta muertos Aimar

Voz 0027 00:33 se investiga si los cuatro detenidos que hay hasta ahora tienen uno no conexiones con grupos de extrema derecha Ana corbata

Voz 3 00:39 ya son cuarenta y ocho de los heridos por los disparos algunos de ellos niños se han cerrado todas las mezquitas de la ciudad del país por seguridad hilos colegios y edificios públicos de la ciudad a un ex Seine Saint Cuenca a Jamis la primera ministra escrito como un ataque terrorista de ideología extrema a esta hora la policía interroga a los detenido

Voz 0027 00:57 desde aquí desde España el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de condenar ese ataque la sinrazón dice de los fanatismos y extremismos el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la comisión de investigación que se ha creado en el Parlament de Cataluña acerca de la monarquía se constituyó con el voto a favor de Jones per Catalunya Esquerra la CUP y los comunes y la oposición de Ciudadanos PSC y PP

Voz 4 01:20 allí en Barcelona los Mossos d'Esquadra han

Voz 0027 01:22 anticipado esta madrugada cuatro personas de la veintena que ha intentado retirar con un palo la pancarta a favor de los presos que cuelga del edificio de la Generalitat uno de ellos le ha dado un puñetazo a un agente Radio Barcelona Joan Bofill se ha sido hacia la una y media de la madrugada

Voz 0931 01:38 veinte personas algunas encapuchadas intentando arrancar esta gran pancarta a favor de los presos con este paro largo ha sido el que lo llevaba que ha golpeado al mosso d'Esquadra al a la policía ha requisado el palo han llevado entre las

Voz 5 01:48 justicia este episodio y el de ayer en el edificio de enfrente en el Ayuntamiento

Voz 0931 01:52 donde otro grupo intentó quitar el lazo que cuelga del balcón horas después Colau lo ha retirado a petición de la Junta Electoral de Barcelona

Voz 0027 01:59 el Ministerio de Defensa intenta aclarar el alcance de ciberataque que ha sufrido en sus

Voz 4 02:04 temas ya dan por hecho que los hackers sin Angie

Voz 0027 02:06 dado al directorio de correo electrónico pero lo que todavía no sabe defensa es si estos piratas han podido leer los mensajes que pueden contener datos muy sensibles el ataque comenzó a primeros de diciembre y en Málaga ya están dando los últimos remates a la alfombra roja hoy comienza el Festival de Cine Español de la ciudad abre con la última película de Dani Rovira señalaba Jesús Sánchez buenos días buenos días

Voz 6 02:28 ya se han presentado este año un total de dos mil cuatrocientas películas finalmente veintidós van a competir por las Biznaga trece son producciones españolas nueve iberoamericanas los últimos trabajos como decías de Dani Rovira taxi a Gibraltar y los Japón inauguran clausuró en respectivamente esta XXII edición del festival entre los

Voz 7 02:45 galardonados están Raúl Arévalo Julia Gutiérrez Caba Cecilia Roth y Javier Gutiérrez

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1722 04:13 el capítulo de hoy el quince M con estos viernes por el futuro muchísimos chavales jóvenes que se están manifestando

Voz 9 04:21 se mira de palabra clave para la gente este traje que les encantan affaire de que somos todos unos fachas retrógrados y unos machistas yo Fis matamos animales hizo muy contaminante

Voz 10 04:38 apuesten por nuestro futuro necesitamos su ayuda también su futuro espero aunque no sólo queremos ser la esperanza que muchos días no queremos vuestra ayuda no se esconden así que lo único que pedimos es que escuchen a los científicos

Voz 11 04:49 en un país que apueste por la ciencia no que científicos hemos vayan Alemania Estados Unidos Inglaterra voz

Voz 12 04:59 que en las redes sociales estaban haciendo este movimiento

Voz 4 05:02 esta es todo el día en redes sociales

Voz 12 05:05 lo que es una niña de dieciséis años

Voz 11 05:07 que tenemos que hacer de nuestro país son una España una España para los hombres

Voz 3 05:14 es hora de este movimiento estudiantil Number afirma que es fantástico que se movilice tanta juventud

Voz 11 05:21 hay que trabajar para que viva mejor la gente todos

Voz 9 05:30 cría como Canary

Voz 11 05:35 bueno me dicen estas canas que tiene son el presidente del Gobierno lo digo no del eso

Voz 14 07:16 ya no había sido motivo de huelga es la inacción política frente al cambio climático

Voz 1727 07:22 lo que algunos políticos todavía hoy siguen

Voz 14 07:24 negando pero no sólo los que lo niegan

Voz 1727 07:28 los que lo aceptan que no aplican políticas al ritmo que el deterioro exige los estudiantes tienen previstas concentraciones manifestaciones por todo el país y no sólo por nuestro país por muchos otros porque tienen una causa sí pero también tienen ahora un referente Se llama Greta Tumblr tiene dieciséis años es sueca y en diciembre hablaba en la Cumbre del Clima de la ONU así

Voz 15 07:51 selle Estados noche álbum

Voz 1727 07:59 en el año dos mil setenta y ocho celebraré mi setenta y cinco cumpleaños si tengo hijos quizá pasen ese día conmigo quizá me pregunten sobre vosotros quizá me pregunten por qué no hicisteis nada mientras aún había tiempo de aquí ayer mismo un grupo de políticos suecos la propuso como candidata al Premio Nobel de la Paz El torbellino Tumblr ha conseguido despertar en apenas unos meses un movimiento global que está materializando se en protestas estudiantiles a las que han llamado los viernes por el futuro Griselda Pastor Bruselas buenos días no buenos días has estado muy cerquita de Tumblr hace tres semanas escasas en el Comité Económico y Social qué impresión tienes

Voz 0738 08:42 bueno siempre exige hacemos campaña porque hemos hecho nuestros deberes dijo vosotros no hoy esta es quizás la frase que ser acordará mejor de su discurso no fue corto grietas sufre de un síndrome de alteración de conducta que ya invocado muchas veces para explicar que le ha dado la fuerza para focalizar mucho mejor que quiere no y el contraste ese día que la vimos aquí entre la sencillez de su mensaje su su convicción no hizo el gris de las americanas que llenaban la sala quieren quieren muchísimas hizo más grande el impacto de su presencia la invitaron los representantes de sindicatos y patronal Juncker además asistió a su discurso ileso después de que trascienda que el Parlamento rechazó dejarla a expresar ante los diputados no una actitud extraña para quién ha logrado no dar la vuelta al mundo sino que su familia su padre que a toro su madre que es cantante de ópera renuncien por el clima a viajar en avión y es que ella vino aquí desde Suecia viajando en tren

Voz 1727 09:39 tantas veces se Griselda que nos hemos preguntado quién puede liderar este momento quién puede liderar esta situación conflictiva ya ha nacido una lideresa de dieciséis años nada menos que el clima un beso hasta ahora una aliada de Greta Tumblr ha decidido hacer huelga hoy no tiene clase porque hace huelga por eso ha podido venirse al estudio de radio matriz se llama María al ahí muy buenos días María muy buenos días qué tal tiene veinticuatro años estudia en este momento el máster de cooperación de la Universidad de Comillas en Madrid cuando preparamos este tramo de Radio nos decías te puedo tutear os decías que has tenido sensibilidad con la ecología desde muy pequeña eso te vino de serie lo tenías en casa

Voz 0025 10:21 sí bueno yo creo que tenía sensibilidad innata de alguna manera pero también mis padres me inculcaron mucho a través de el contacto con la naturaleza tener animales cerca y eso pues acrecentó lo que ya ya estaba ahí

Voz 1727 10:34 por qué haces huelga o y cómo llega hasta aquí este movimiento que acabamos de describir que que nace gracias a Greta tumbas

Voz 0025 10:42 bueno en el máster de cooperación tuvimos algunas sesiones sobre ecología que nos nos informaron realmente de cosas que hasta entonces no habían estado sobre la mesa porque es muy difícil acceder a veces esas en formación y cuando me di cuenta de la magnitud del problema empecé a buscar contactos con personas que estuviera movilizándose poco a poco me di cuenta de que los movimientos de Bruselas habían generado también movimientos en España a través de ciertos amigos pues Meoni eso

Voz 1727 11:11 España Pablo Simón Cristina Monge Cristina yo sé que tú eres muy muy sensible también a la batalla contra el cambio climático que nos dice que sea una generación tan joven la que tome la bandera hay otros que lo han hecho pero de manera muy minoritaria el movimiento realmente está siendo muy espectaculares global ha llegado a Australia que nos dice esto bueno pues nos dicen que

Voz 16 11:34 es que por fin ha aprendido esa mecha no que hacía mucho tiempo que llevaba llevaba ya cultivando se en yo creo que coinciden con coincide con muchas cosas coincide por humo me ponen por un lado con estas evidencias científicas cada vez más clara de que el cambio climático está aquí y lo estamos notando ya en nuestro día a día osea ya tenemos récords de temperatura que vamos comprobando año ha de tantos año vemos cómo está influyendo en diferentes sectores productivos en la agricultura vemos como la contaminación atmosférica que no es cambio climático pero tiene que ver es afecta directamente a la salud es decir estamos viendo que las evidencias ya están aquí hoy día es muy difícil discutirlo y al mismo tiempo yo creo que se junta con una generación que se esa jo ni esa generación de jóvenes que representa María o que representa Greta por cierto muchísimas mujeres liderando este movimiento una generación que que están peleando por su futuro porque han nacido One crecido ya en un momento de crisis de incertidumbre donde saben que no van a tener fácil que la sociedad va a ser mucho más difícil Dent en y mucha más difícil de vivir en ella y en ese momento encima ven que corre peligro pues nada menos que la casa común en la que habitamos y eso es lo que yo creo que hace que que de alguna forma este movimiento sea tan global en Greta es un símbolo yo creo que son además una líder muy carismática por muchas pulula por sus circunstancias personales no su forma de expresarse su personalidad etcétera pero en definitiva es una persona en la que muchos jóvenes al menos en Europa en el resto de sitios no me atrevo a decir pero al menos en Europa se siente se siente muy reconocidos no darnos cuenta que también es una

Voz 17 13:02 la acción que ha vivido ya mucho de educación ambiental yo me me gusta

Voz 16 13:06 acordar que son nuestros hijos los que nos han dicho lo que nos han recordado día tras día que las galerías de nuestras cocinas tenemos que tener los tres cubos para los canarios Grace es señal

Voz 1727 13:16 a reciclar

Voz 16 13:18 es hilos que no recuerdan que hay que apagar las luces y que no podemos dejar el agua correr FT antes ese esa generación también que como decía era María muy bien no de alguna forma en las escuelas en los institutos han visto cómo esto era un problema real

Voz 1727 13:31 cuando decías muchas mujeres liderando este movimiento estudiantil a sentía un hombre al que hemos invitado porque él lleva mucho tiempo en esta batalla es Florent marselleses qué tal buenos días

Voz 1671 13:40 hola buenos días habitualmente hablamos con él por teléfono

Voz 1727 13:43 la India microfónica hoy está aquí en Radio Madrid es eurodiputado de Equo en el grupo de los Verdes muchas mujeres liderando este movimiento estudiantil

Voz 18 13:52 muchísimas mujeres porque hay una conexión directa entre el ocho m feminista el 15M climático claramente Seaman Greta hacia la amarilla Se llaman anula por ejemplo en Bélgica porque sabemos perfectamente que no habrá justicia climática sin justicia de género igual el género Si justicia climática los dos van de la mano y además Greta nos ha dado una lección magistral no va a clase pero es una lección magistral yo estaba también con no estaba con

Voz 1671 14:17 concretamente ver con Griselda también

Voz 18 14:20 sí lo que fue fue una bofetada climática una bofetada climática a Juncker y a la clase política en general para recordar no estáis haciendo uso de Berni estamos acción política ante la imagina climática tiene toda la razón y ahora mismo lo que tenemos que hacer los políticos además de escuchar es actuar nuestra toda la gracia sino no actúa

Voz 1671 14:38 tenemos que dar respuestas urgentes

Voz 1727 14:41 haría te reconoces en esta descripción que hacemos los mayores del campeonato cuando sacamos estas conclusiones está hilado en el quince M climático con el ocho m cuando hacemos esta descripción vosotros os reconoce

Voz 0025 14:57 bueno yo creo yo creo que sí que están relacionadas desde luego pero a lo mejor hay personas que empiezan teniendo una conciencia feminista y luego se dan cuenta de que eso está ligado con la con con la ecología y que luego está aliado con otras cosas pero o sea por algún sitio hay que empezar que luego todo confluye es estupendo porque todos luchamos por una causa justa en en definitiva pero pero bueno no necesariamente todo el mundo que sea ecologista tiene que ya tener la conciencia feminista o al revés osea se puede ir Umárov suman

Voz 1727 15:31 sumar cada uno con lo que sea su batalla particular no esta es una batalla tan tan general la de la de ecologismo decimos siempre no que afecta a la vida privada a la vida pública atraviesa no la vida de un ser humano desde que nace hasta que muere en todos los órdenes hay un asunto porque se pone mucho el acento Jesús Maraña en los negacionistas claro como no poner el acento en eso pero dónde está la batalla es en los que no lo niegan ya no hace políticas y subir demente rápida si importantes no

Voz 19 16:06 respecto al negacionismo lo que este movimiento pone sobre la mesa es la realidad científica dice dejen sella de pamplinas de teorías conspiran hoy casi denegación ismos está la realidad científica hay que esas nuevas generaciones partan de ahí que digan oiga estos son los hechos no me cuenten milongas nos estamos cargando Planeta a mi me parece que tiene dos vertientes muy interesantes una el evidente llamamiento a la responsabilidad de todos no sólo de los políticos sino de todos los habitantes de este planeta segundo yo creo que es un aviso que deberían tomarse mucho más en serio desde la política habló no sólo en España sino a nivel global el otro día me corregirá en nuestro las nuestro invitado a mí me pareció terrible vacío en el Europarlamento cuando se estaba hablando

Voz 18 16:54 la mitad del hemiciclo a la derecha

Voz 19 16:56 queda estaba lleno pues la mitad del hemiciclo del Europarlamento no quiso ser consciente o prefirió ignorar algo tan importante como esto pero a lo que voy es un aviso de que la utilización que se hace desde la política desde los movimientos populistas de de toda esta ola reaccionaria de los nuevos instrumentos de las redes sociales etcétera para colarnos un determinado discurso único oiga cuidado esos mismos instrumento sirven para que una chica de dieciséis años ponga en marcha un movimiento que puede ser Tin finalmente global para cambiar las cosas entre otras

Voz 1727 17:34 mente transversal y ponerlos a usted no

Voz 19 17:37 es decir no se olviden de que esos instrumentos sirven también para cambiar las cosas dejarlos a ustedes al desnudo y esto debería tenerlo en cuenta desde la política a todos los niveles si no va a volver sobre lo que decía

Voz 18 17:50 su sobre el Parlamento Europeo quién ha negado la entrada del plenario no ha sido la Eurocámara ha sido las derechas lo

Voz 1671 17:57 angulares lo liberales y la extrema derecha que sin

Voz 18 18:00 Vitolo verdes europeos acompañado de Social Demócratas de la Izquierda Unitaria IU es verdad que frente a esto pues nos preguntamos de qué tienen miedo de que tienen miedo de una niña de dieciséis años esto tiene miedo pues la verdad yo me tengo que tenga miedo porque sus políticas no van en el sentido contrario pero ahora lo que tenemos que hacer todos y todas es dar respuestas a tenemos una tormenta electoral perfecta con cuatro elecciones yo espero que cambio climático sea lo vigencia primera en esta selección

Voz 1727 18:26 me interesa mucho saber la opinión de de María sobre esta discusión con esta discusión de la política de los fallecidos como lo ven ellos desde fuera con un movimiento que de momento está al margen de cualquier politización partidaria porque política desde luego de política hablamos sin ninguna duda pero otra cosa son los partidos porque en España y en el sur de Europa en general aprendido menos eh Un partido verde de lo que lo hace por ejemplo Alemania donde nada más nada menos que se ha constituido en la alternativa a la extrema derecha no que es el partido de Los Verdes vamos a entrar enseguida en eso

Voz 21 19:09 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1510 22:56 crece el voto a los partidos verdes pero como explica Luis Cornago analista de riesgo político en la consultora Teseo no lo hace de forma homogénea lo hemos visto sobre todo en países del norte de Europa

Voz 31 23:06 donde democracias más consolidadas con mayores avances en términos de de nivel educativo mayor crecimiento económico importante en ese contexto los ciudadanos empiecen a preocuparse por otras cuestiones que tienen que ver con con el medio ambiente tienen que ver con la igualdad

Voz 1727 23:19 allí los partidos verdes están más asentados atrás

Voz 1510 23:22 en Doom voto joven desencantado con los partidos tradicionales no pasa lo mismo en el sur de Europa en Italia Portugal en España pero esto aseguran los expertos tiene que cambiar pronto la prueba está en las encuestas los jóvenes los nuevos votantes están cada vez más preocupados por el medio ambiente Belén Barreiro directora de cuarenta D

Voz 32 23:38 es una preocupación mayor para ellos de lo

Voz 0025 23:42 sí lo es para su mayores su otra

Voz 32 23:44 padres para su Sauer así que según los Ana

Voz 1510 23:47 listas los jóvenes están demandando que verdes o no los partidos sitúen en el centro de sus políticas la lucha contra el cambio climático

Voz 1727 23:53 politólogo Pablo Simón y esto va a continuar

Voz 1671 23:56 corriendo pero pensado una cosa también hay dos elementos que creo que están fuera del análisis pero que son relevantes los partidos verdes llevan más tiempo con nosotros de lo que pensamos como poco desde mayo del sesenta y ocho las democracias más jóvenes se incorporan tarde segundo también hay una cuestión de agencia es decir quiénes son los partidos verdes quiénes son los líderes de los partidos verdes se llevan bien heridos o terminan su sumidos dentro de los partidos de izquierda mayoritario como ha terminado ocurriendo en España que esto ha sido lo más común pero fijaos que no es para mí casual el hecho de que estáis hablando de feminismo ecologismo hasta cierto punto entrelazado porque tienen algo en común y es que van de lo macro a lo micro es decir es un cambio global pero también cambian las costumbres y esto penetran muy bien en todos los hogares porque nos interpela de manera directa incluso expertos que dicen que ya hemos entrado en una nueva era geológica el antropofagia

Voz 19 24:41 no es decir que la tierra y la humanidad

Voz 1671 24:44 estamos entrelazados y estamos ligados a nuestra supervivencia como especie ya no se pueden separar de lo que ocurra con la tierra pero como estamos todos muy de acuerdo y eso me preocupa

Voz 1727 24:53 Vega abogado del diablo abogado del diablo

Voz 1671 24:55 cuestión que me parece central que es la cuestión de los costes políticos que tiene aplicar medidas que sabemos que pueden ser impopulares tenemos a Emmanuel Macron con la todas las protestas que se han hecho por el los hidrocarburos es el reparto de esos costes que tiene porque todo el mundo sabemos que hay que hacer costes y hay que hacer cambios y eso va a tener efectos económicos y también sobre nuestras costó

Voz 17 25:15 sí desde desde nuestra dieta el exceso de carne hasta

Voz 1671 25:19 la industria automovilística que es el motor fundamental de Alemania o de Francia y eso sin contar que el cuarenta por ciento de las emisiones son entre Estados Unidos y China pero bueno cómo hacemos para esto y esto puede ser ahora lanzó la última provocación algo que tiene que hacerse en contra de la voluntad mayoritaria de la gente

Voz 1727 25:35 yo creo que hay una factura para la Transición Ecológica como decía Pablo y hay otro cuestión muy importante es que lo que propone la Transición Ecológica es un mundo nuevo es un mundo nuevo por lo tanto quién cómo de qué manera discutimos las reglas del mundo nuevo y qué parte del pastel vamos a repartir unos entre quiénes Cristina

Voz 16 26:01 se acumulan los temas como los temas y esto efectivamente es muy amplio y es uno de los temas de mayor complejidad efectivamente el discurso feminista y el discurso ecologista o ambientalista comparten que significan un replanteamiento de nuestra forma de relacionarnos con el planeta hay entre nosotros yo creo que que eso es evidente y está muy entre es luego comentaré algún dato si tengo sin tuvo un momento eh hay una cuestión ya sobre la mesa que sí hablando mucho tiempo que es el término de Transición Justa es decir tenemos que asumir que esto requiere una transición es más yo soy de las que piensa que esa transición ya está en marcha cuando vemos que los grandes fondos de inversión están sacando su dinero de los intereses en combustibles fósiles para invertir en aquellas cuestiones relacionadas con energías renovables es que esa transición ya está en marcha lo que pasa es que para que esa factura ese pague de una forma lo más justa posible hablamos de una transición justa ya Transición Justa que quiere decir pues quiere decir por ejemplo que si una comarca tiene que reconvertir su economía y su forma de desarrollo su modelo de vida porque hasta ahora ha vivido el carbón esa comarca tendrá que tener una serie de ayudas públicas una seguía incentivos un la serie de alguna forma de políticas coherentes e integrales que le permitan sobrevivir como una comarca viva y atractiva eso quiere decir que hay un sector de la población que ha vivido pues por ejemplo el sector del automóvil en estos momentos un sector en plena ebullición porque sabe que si usted tiene que reinventarse probablemente más de lo que pensábamos bueno pues esos trabajadores necesitarán una serie de apoyos para que esa reconversión se ajusta voy a decir más yo creo que en el término de Transición Justa tenemos que incorporar las cuestiones de género estamos viendo ya tenemos estudios que nos dicen que el éxito el ámbito de las renovables de todo el ámbito de las energías limpias las mujeres solamente somos un treinta y dos por ciento de las personas que trabajamos allí es decir que nuevamente los puestos más cualificados de ingenieros de personas de de formación científica vuelven a ser fundamentalmente masculinos por lo tanto la Transición Justa debe incorporar también un componente de género efectivamente no estamos replanteando nuestra manera de relacionarnos en nuestra manera de convivir y nuestra forma de sociedad por eso es fundamental que sea una manera justa con esta perspectiva de transversalidad que Se decía es curiosísimo ver como una parte de la derecha todavía piensa que ecologismo es una cosa de izquierdas no que lo estén más de medio ambiente es una cosa del ámbito de las bancadas de la izquierda que decía aplaudan ahora no pero si luego te pones a mirar puedes ver cómo fue Merkel en Alemania la que dijo que ya valía de nucleares después del último accidente o puedes ver cómo el Gobierno holandés por ejemplo que de progresista no tiene nada sin embargo está muy avanzado en cuestiones

Voz 1727 28:28 tienen que ver con esto esto de respirar Cristina es lo que tiene que necesitar respirar todo el mundo efectivamente debería tenerlo en cuenta que que necesita respirar todo el mundo sea de la ideología que sea así parte Jesse

Voz 18 28:39 si no tenemos que hacer políticas que no pongan el llegar al fin del mes del mundo Clamente que estemos en la Transición Ecológica que sea justa y que no deje a nadie atrás es decir todo lo que se hace para Transición Ecológica que va a suponer finamente terminar con las subvenciones a las concluir como es fósiles por ejemplo o tasar los transportes más contaminantes o las energías más contaminantes esto se tiene que llevar a poner en las clases más vulnerables o las clases que más lo necesitan eso es lo que se llama la Transición Justa en las cuencas mineras por ejemplo en los transportistas también en los trabajadores por ejemplo de lo que Pablo ha comentado suele la carne la industria locos de la carne es un peligro para el medio ambiente para la salud de las personas para los animales de estas personas que encontrar otro tipo de trabajos esos llama la Transición Ecológica desde sectores marrones a sectores verdes

Voz 1727 29:30 la buena noticia todo esto es que hay mucho más

Voz 18 29:32 empleos dignos y de calidad y que respetan el clima en los sectores verdes

Voz 17 29:37 en el Nuevo Mundo decía Pablo Simón

Voz 1727 29:40 última provocación no era pequeña eh no me provoca

Voz 1671 29:43 Naciones la siguiente Easy la mayoría de la gente Se supone que estafa es favorable del consumo y el crecimiento nuestra sociedad se basa en el crecimiento de vigila el esto es algo evidente hice aplicar este tipo de medidas implica ir contra la voluntad de la mayoría es decir yo entiendo que esto es cambiante pero hay que provocarlo porque muchas veces hacemos medidas de protección del cambio climático sin decirle nada a nadie para no soliviantar tampoco excesivamente al electorado esto ya sé que es un poco provocativo pero no hay aquí un equilibrio que es difícil de alcanzar entre una mayoría de gente que a lo mejor no está concienciada sobre el tipo de coste que implica del otro lado la necesidad de aplicar los ya porque es que ya vamos tarde a la hora de aplicar esas medidas no es solamente de que responder a tu pregunta una mayoría ajenos

Voz 18 30:23 no está a favor del crecimiento nulo está un último estudio que hicimos sabe perfectamente que un treinta por ciento la gente dice que está dispuesta a pasas el decrecimiento de otra que no le importa lo cual

Voz 1671 30:32 eso tenemos que repensar esta premisa pensar

Voz 18 30:35 Drenthe en una sociedad que no necesite el crecimiento para vivir bien

Voz 1671 30:39 mejor dentro de los límites de planeta bueno

Voz 1727 30:41 estamos aquí a las nueve y media ocho y media en Canarias porque los jóvenes los estudiantes tienen convocada movilizaciones tenemos en la mesa a María la Inc es estudiante de veinticuatro años ha habido intentos por parte de los partidos políticos de de en fin de aproximarse a vosotros de Isabel de que iba a este movimiento de momento no

Voz 0025 30:58 no de momento no lo que vimos el día uno en N enfrente del Congreso fue que había un diputado haciendo fotos por allí pero no no ha habido plataformas Ny ni diálogo

Voz 1727 31:11 esto con ningún partido y el movimiento en España

Voz 0025 31:14 tú conoces el que tú controlas

Voz 1727 31:16 sí ideológicamente transversal

Voz 0025 31:18 a mi me parece que los más concienciados suelen serlo las personas con ideología más de izquierdas y eso es un problema porque justamente entran los prejuicios entran los estereotipos Si no nos van a servir para nada hay que hay que intentar que todo el mundo se sienta incluido se sienta parte del movimiento

Voz 19 31:36 me interesa mucho en esta línea de está comentando María estáis tacto con el movimiento en otros países Isabel si ese problema que estas citando de esa bueno esa especie de limitación que produce el hecho de que la la mayor y el mayor activismo ecologista es de izquierdas y progresista existe en otros países con los que estáis en contacto en este momento

Voz 0025 31:58 bueno yo tengo contacto con una chica belga que están allí también organizándose y la verdad es que no sé si es no sé si es allí también un problema ha habido setenta mil estudiantes en la calle osea que hay mucha gente no sé no sé

Voz 1727 32:14 eh

Voz 0025 32:15 como de detras

Voz 19 32:18 lo normal es que a medida que crezca el movimiento sean más transversal eso sería lo lógico

Voz 1671 32:23 de hecho en Centro Europa suele ser así a veces ignoramos que porque como muchas veces extrapolamos que Los Verdes crecen sólo a costa de los socialdemócratas no es que en Alemania también Cost crecen a costa de la CDU porque ahí sí que han construido un partido verde súper verde podríamos llamarlo es decir el en que entienden que el cambio de las costumbres algo transversal que tiene que afectar a todas las familias políticas es un nuevo polo y un experimento la verdad muy interesantes

Voz 0025 32:45 sí yo creo que una de las cosas más importantes de que los jóvenes sean los que se manifiesten es que están menos metidos en los discursos políticos osea ellos van mal nosotros vamos más por la emoción y por la la intuición de que esto tiene que cambiar y que es nuestro planeta lo que lo que tenemos que sea

Voz 1727 33:03 por la evidencia científica que la tenéis pero no responde a patrones parte

Voz 0025 33:07 ante estas no está mal no responde a a patrón

Voz 1727 33:09 es partidistas a intereses partidistas de corto plazo efectivamente probablemente Si este movimiento triunfa en España escucharemos mucho discurso ecologista de aquí el día veintiocho de abril mucho no hay

Voz 19 33:21 eso eso era bueno ojalá ojalá hubiera buen y bienvenido sea

Voz 1727 33:24 bienvenido sea el que se produzca no porque porque permitirá abrir el el debate María una última cosa vais a mantener la convocatoria porque es oye pero hemos visto que en otros países se celebra todas las semanas

Voz 0025 33:36 seguramente se sigan celebrando manifestaciones Si sigue

Voz 1727 33:41 hemos salen a la calle hace algo más por qué ha tardado tanto llegar a España

Voz 0025 33:45 la verdad es que no lo sé no sé por qué ha tardado tanto pero bueno supongo que alguien tenía que ver y nosotros hemos ido

Voz 1727 33:54 además se decía yo creo que seis meses

Voz 18 33:56 no es nada aún más dijeron de seis y además yo creo que España tiene que reconoce que ahora mismo está liderando el ocho m feminista

Voz 1727 34:02 claro virando por eso Europa el 15M hasta llegar

Voz 18 34:05 no ahora mismo dice me climático está llegando a España además de Añaza en climática puede hacer una cosa fundamental para España es salir del debate estéril entre nacionalismos españoles poner lo que realmente importa que es el gran el mayor reto de humanidad en Siglo XXI que es el cambio climático

Voz 1727 34:20 estáis preparados para cuando dejéis de ser simpáticos María porque eso ocurrirá eh si bien en el discurso de

Voz 0025 34:27 veta lo primero que dijo es que no le importaba no ser popular a no nos importa ser antipáticos lo que nos importa es que tomen medidas que que que hagan caso a los científicos María

Voz 3 34:40 gracias por haberte saltado la clase hoy eh estar aquí claro eso pero los que vaya muy bien Florence seguimos hablando un abrazo ha puesto un abrazo muchas gracias

Voz 1727 39:57 cuarenta y nueve muertos ya en Nueva Zelanda en ese atentado en dos atentados en realidad contra dos mezquitas esta madrugada hay tres sospechosos detenidos se decía que cuatro la las autoridades confirman ahora que tres y una veintena de personas heridas de gravedad así que no hay que descartar que el no número de fallecidos siga creciendo cuarenta y nueve confirman las autoridades en este momento mientras investiga si tiene alguna relación con la actividad de grupos de extrema derecha atentado en dos mezquitas en Nueva Zelanda es viernes y hasta ahora hacemos un repaso semanal a esas declaraciones que nos quieren hacer pasar por potables pero que son más bien tóxicas Marisol Rojas buenos días hola buenos días a la semana empezó con las valoraciones que hicieron los partidos de las movilizaciones del ocho de marzo hubieran participado no vox no se salió de su guión entró en el asunto resbaladizo de la violencia de género

Voz 1508 41:00 pero lamentablemente ya no nos sorprende una vez más Vox mintió a la hora de abordar el problema de la violencia machista Rocío Monasterio estuvo en Telecinco es una de las voces con más proyección pública del partido preside Vox en Madrid íbamos a escuchar porque se estrena en esta sección

Voz 0385 41:15 cambiar y mejorar una ley ha sido un fracaso y las cifras nos lo están demostrando tendríamos que estar todos comprometidos por mejorar esa ley que no ha resultado de cualquiera que viera el telediario todos los días se da cuenta como la ley ha sido un fracaso hay que dotar de verdad

Voz 1508 41:31 dice Monasterio que las cifras no lo están demostrando no sabemos a qué cifras se refiere pero estamos seguros de que no ha consultado la estadística oficial desde dos mil tres Se publica la evolución del número de víctimas mortales por violencia de género en España el peor año fue dos mil ocho cuando setenta y seis mujeres fueron asesinadas desde entonces no hemos vuelto a tener un registro tan malo las cifras han ido bajando en dos mil dieciocho fueron cuarenta y siete las víctimas mortales el año anterior cincuenta ayuna podríamos incluso resumirlo así las estadísticas empezaron con más de setenta muertas y ahora estamos en menos de cincuenta por supuesto no hay mucho vivos para el triunfalismo pero tampoco para decir que la ley de violencia de género haya sido un fracaso si monasterio quisiera documentarse también podría echar un vistazo a las estadísticas de Vio Gen es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género son también de otros oficiales en este caso de Interior los últimos se publicaron hace nada el veintiocho de febrero Iker dicen que a día de hoy en España cincuenta hay ocho mil mujeres después de la denuncia y la valoración policial tienen algún tipo de seguimiento en función del riesgo al que estén expuestas ahora según estos datos oficiales diez mujeres tienen riesgo extremo terminó con un par de ejemplos que reflejan muy bien cómo hemos avanzado en España citó datos de Ansa que es el equivalente a la Agencia EFE en Italia en un teletipo destacaban que en diez años han pasado de ciento cincuenta muertas a ciento veintiuna en dos mil diecisiete es el último dato que tenían vamos a Francia ese mismo año en dos mil diecisiete fueron asesinadas ciento nueve

Voz 1727 43:11 les da escalofríos escuchar Cristina que en cada intervención de este partido se hable con esa frivolidad la frivolidad de no haber mirado siquiera una estadística oficial de no poner en contexto nuestros datos con los datos de los países de nuestro entorno más próximo

Voz 16 43:28 sí aterra por lo que por lo que tiene que utilizar esto de una forma electoralista en el peor de los sentidos de la palabra electoralista para reforzar un discurso al que están ya aquí está yendo ellos solos que yo creo que en esta mente no tiene excesivo y con la sociedad yo creo que el ocho de marzo Nos nos demostró con creces que que las mujeres y los hombres somos cada vez más conscientes de la necesidad de abordar este tipo de cosas de problema que todavía tenemos por lo tanto el acudir a este tipo de retóricas yo no sé si realmente les puede reportar algún tipo de ventaja electoral uno

Voz 1727 43:59 los nombres de la semana es sin duda el de Carles Puigdemont que quiere sentarse a Marisol en el Parlamento Europeo sigue adelante con su campaña electoral permanente

Voz 1508 44:08 estuvo con Jordi Basté en Raxoi vamos a escuchar la pregunta y la respuesta

Voz 17 44:12 ha sido eurodiputada auguraba pasa por Madrid para recoger el acta no necesariamente con su Barça

Voz 1508 44:20 le recuerda que para ejercer de eurodiputado tiene que pasar por Madrid para recoger el acta pues Damon responde con un no necesariamente el que manda es el reglamento del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a priori la ley electoral española no avala las palabras de Ramón porque España tiene una peculiaridad a diferencia de otros países en los que no es necesario aquí los eurodiputados tienen que pasar por la Junta Electoral Central lo dice el artículo doscientos veinticuatro es evidente que pues Damon tiene la intención de abrir otro frente ante los tribunales aunque para eso primero necesita obtener el escaño

Voz 5 44:55 eso es bueno que se hable del asunto y se abre a Pablo Simón el debate de manera en fin indefinida de aquí a las elecciones otra vez con la misma estrategia política de voto al president para que vuelva al presiden cuando la ley es bastante clara en esto es decir insistir dijo que volvería una vecina y hasta que son dos veces ya que llevaba intentando volver o diciendo que va a volver

Voz 1671 45:13 pero sí está claro tras cinco días tras la proclamación tiene que ir ante la Junta Electoral Central jurar o prometer el acatamiento de la Constitución yo es muy sencillo todos los precedentes jurídicos anteriores son claros este debate a mi juicio es estéril

Voz 19 45:26 más que el objetivo fundamental de Puigdemont es que se hable de Puigdemont claro este eso es mentira

Voz 1727 45:33 pues vamos avanzando esta semana vuelve a la sección Albert Rivera

Voz 1508 45:36 era imposible no meterlo esta semana estuvo en Televisión Española con Carlos Franganillo que como era lógico empezó preguntándole por el fraude en las primarias de Castilla y León y fue la respuesta

Voz 18 45:46 bueno a lo que tengo claro es que este parece su muerte

Voz 0040 45:49 lo gratis de primarias otros partidos están prohibidos el Partido Popular esto no puede suceder que haya un candidato quedan unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presentado hoy a las primarias en el Partido Socialista tampoco en ciudadanos tenemos más de trescientas primarias celebradas en los últimos cuatro años

Voz 1508 46:03 no es cierto en el PSOE es un pionero en las primarias ya las hacía en la Segunda República pero la Guerra Civil y la dictadura se las llevaron por delante el partido las recuperó en mil novecientos noventa y ocho con esa batalla entre Josep Borrell y el secretario general del partido Joaquín Almunia ganó Borrell después renunció hoy Almunia que era el candidato oficialista perdió las elecciones en el dos mil en dos mil trece el PSOE dio un paso más y así lo anunció Oscar López cuando era secretario de Organización del PSOE

Voz 4 46:31 por eso seremos los primeros en hacer primar

Voz 27 46:34 heridas abiertas en España para elegir

Voz 1671 46:36 al presidente esto por lo que respecta

Voz 1508 46:39 el PSOE porque tampoco es preciso Rivera cuando se refiere al PP la realidad es que los populares tienen un sistema de doble votación primero votan los militantes después los compromisarios el ganador se convierte automáticamente en

Voz 1727 46:53 candidato a la presidencia como se puede decir algo así en una entrevista en la televisión pública en Prime Time sabiendo que hay una legión de periodistas que van a verificar ese dato

Voz 19 47:02 pues en ese sentido es preocupante el desparpajo con el que estamos asistiendo a esto no del ejemplo que se puso al principio ponía Marisol de lo de Vox lo Monasterio el de ahora de Rivera el de Casado sobre el asunto de las migrantes embarazadas es decir no

Voz 1671 47:17 di yo no me creo que no conozcan no

Voz 19 47:20 los datos precisos lo que desde luego es evidente es que no les importa en absoluto no ser fieles a los datos y a la realidad por lo tanto están convencidos seas respecto a Primaria Arsène respecto a lo que sea que tienen un rédito electoral sobre esto no entonces yo planteo esa pregunta que he leído en este ensayo del que ya habéis hablado aquí se presentó en Madrid creo que tú la pero lo presenta este también que es privatizarlos privatizar los partidos no hay interesantes no que es esa pregunta el político empezar a decir la verdad Ile da buenos resultados porque no quiere aprobar con esto no porque es que no no es algo que que este experimentado suficientemente

Voz 1727 48:03 efectivamente sí lo hacen con este desparpajo que señala maraña Cristina es porque piensa que le da votos claro la verdad es que normalmente es que esto que estamos haciendo ahora mismo no se los quita exacto normalmente

Voz 16 48:16 les acusa a los periodistas de esa máxima tan divertida que dice que que dice que no dejes que la realidad estropee un buen titular no yo creo

Voz 43 48:22 que que ahí estamos y periodismo