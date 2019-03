Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0191 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:06 se incrementa el número de muertos por los ataques a dos mezquitas en Nueva Zelanda Antonio Martín buenos días

Voz 3 00:12 buenos días Pepa así son ya al menos cuarenta y nueve los fallecidos por esos tiroteos en dos mezquitas de Art de los que es acusado principalmente un hombre de treinta años aunque al menos hay dos personas más bajo custodia también hay una veintena de heridos de gravedad Yassin Arden que es la primera ministra del país ha explicado en una comparecencia ante los medios que el ataque ha sido un acto que han llevado a cabo personas que tienen una ideología de extrema violencia contra los inmigrantes

Voz 2 00:36 eres sería claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia del que no hay precedentes muchos de los afectados por este tiroteos son inmigrantes puede que incluso alguno sean refugiados en Nueva Zelanda han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni para este tipo de ideología este es un lugar en el que la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros

Voz 0116 01:11 en nuestro país el padre de los dos niños que han muerto en Valencia ha sido también detenido última hora Ana Durán

Voz 0116 01:48 yo de derechos humanos acaba de actualizar la cifra de fallecidos que tiene contabilizados desde el inicio del conflicto en ese país son más de trescientos mil aunque reconoce también que el número puede ser mucho mayor Álvaro Zamarreño el Observatorio de calcula trescientos setenta mil muertos pero advierte de que existe suman combatientes de todo tipo y de una buena opción más de quinientos setenta mil todos los cálculos de muertos y heridos

Voz 2 02:09 parecidos son aproximados porque ni el regio

Voz 0116 02:12 en ningún otro grupo propio proporciona conteo exhaustivos Naciones Unidas hace varios años que reconoció su incapacidad para calcular el coste humano ocho años después de aquellas primeras manifestaciones además de esos miles de muertos cinco millones seiscientos ochenta y dos mil sirios han huido a medio centenar de capitales españolas acogen este mediodía hoy también por la tarde en manifestaciones impulsadas por estudiantes para exigir políticas de choque contra el cambio climático en Hoy por hoy hemos hablado con en marzo Jesse eurodiputado

Voz 4 02:39 de fue una bofetada climática una bofetada climática a Juncker ya la clase política en general para recordar no estáis haciendo uso de Berni estamos acción política ante la imaginada climática tiene toda la razón y ahora mismo lo que tenemos que hacer los políticos además de escuchar es ardua nuestra toda la gracia sino actuar tenemos que dar respuestas urgentes

Voz 0116 03:00 las diez y tres tiempo para la información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 0191 03:08 los candidatos de Ciudadanos a la Comunidad y al Ayuntamiento y la Plataforma de Afectados por Madrid Central han convocado actos críticos con la medida este viernes un día antes de que el Ayuntamiento comience a sancionar a los infractores mañana empezarán las multas aquí en La Ser en La Ventana de Madrid la delegada Inés Sabanés ha asegurado que han aprendido de la experiencia no esperan que se repitan los fallos registrados cuando se puso en marcha el área de prioridad residencial de OP era que el sistema de cámaras está preparado además todo el sistema de de cámaras y de multados pagó pasa a todo el proceso también no me da miedo más allá de de que pudiera haber algún fallo ilustre objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y menos sanciones mejor el Partido Socialista esto les ya tiene una nueva lista tras la renuncia de todos los representantes del sector enfrentado la alcaldesa Noelia Posse nuevas listas que todavía tiene que refrendar la dirección socialista regional en la que no cambian los puestos de salida ser marido este Belén Campos

Voz 1463 04:11 la Ejecutiva del PSOE de Móstoles a reunida en la tarde de ayer de forma urgente y extraordinaria y aprobó por unanimidad una nueva candidatura para las municipales tras la renuncia de varias personas de la primera lista entre ellas el concejal de Hacienda Javier Gómez una candidatura que va a tener que será aprobada por la Comisión Ejecutiva Regional y hay que ir al Comité Regional de la semana que viene la secretaria de Organización del Partido Socialista en Madrid Carmen Barahona ratificó la información aportada por la Cadena SER asegurando que cuando desde Móstoles les mandaron la primera propuesta la Comisión Ejecutiva Regional les llegó también la renuncia de varios compañeros del partido local que ya no querían formar parte de la cándida Tura por lo que se acordó avisar a la agrupación local para pedirles

Voz 2 04:51 la propuesta de lista completa tenemos once grados ahora mismo en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

son actualizada al minuto en cadenaser punto com

Voz 1995 05:26 ese ser

Voz 1995 05:50 eso de rabiosa actualidad y es curioso porque ahora es cuando probablemente la actualidad está siendo más rabiosa que nunca lo que voy Berto Romero está de rabiosa actualidad

Voz 0057 06:02 esto es así pero bueno muy buenos buenos días qué bonito no me me me gusta mucho que me llamen rabiosa las diez de la mañana encara al día de otro modo

Voz 1995 06:12 hace hace unas semanas ustedes ya saben que se estrenó la segunda temporada de esa gran serie mira lo que has hecho creerá por Berto que puede verse Plus bien ahora hablamos de todos de tu serie de espectáculo pero imagino Berto que estará al tanto de los sorprendentes paralelismos entre tu paternidad la de Pablo Iglesias e Irene Montero que el miércoles anunciaron que van a tener una hija después de haber sido padre de mellizos o como dice el titular de ABC Pablo Iglesias e Irene Montero padres de una familia numerosa burguesa fíjate que

Voz 0057 06:45 me enterado al llegar aquí no te juro te lo juro no no estaba al tanto de no estoy muy al tanto de la actualidad como puedes observar entonces hay productora me ha dicho vamos a hablar de de Avilés ambos tendrán que ha hecho pues ya me parece muy bien que está bajando la natalidad Toni claro está bajando la natalidad un montón estamos apuntalando este país gente como Pablo y yo no sé si ese término es el más adecuado

Voz 1995 07:19 ellos van a seguir pero al revés observamos explicar que tú tú tuviste primero y luego mellizos verdad

Voz 0057 07:28 sí yo creo que la experiencia de Pablo es es es más más más bestia dicen tener pasar de cero a dos a mí me parece

Voz 1995 07:36 el querer repetir eso de titanes la verdad pero te gustaría bueno desde los micrófonos de la Cadena SER siempre abiertos siempre dispuestos a ayudar te gustaría dar algún consejo al al futuro presidente no sé

Voz 0057 07:50 a responsabilizar

Voz 1995 07:53 yo no sé claro tú votarías por ejemplo Berto a un nombre que sabes que no va a dormir los próximos tres años

Voz 0057 08:00 hombre es que de los otros candidatos digo le ocurren también que no

Voz 1995 08:03 por otra raza

Voz 0057 08:06 no me metería la verdad es que Novas haría mi mi criterio de voto en en en cómo pasa las noches perderán cuestión la verdad pero esto a mi me pas mira yo creo que hay que tomar las decisiones en base a otros datos a mí por ejemplo a veces me viene gente me pregunta Oye he visto tu serie y me estoy planteando tener hijos yo siempre les digo pues si tu decisión depende de una serie de ficción es mejor que no las tenga esotérica todo lo dejaría al margen pero hay que fijarse bien en esas caras como como aparecen por la mañana a por supuesto

Voz 1995 08:39 Berto Romero tiene una sería maravillosa hacer haces muchas cosas es un drama la radio de verdad es necesario

Voz 0057 08:47 por qué tanto pues en realidad porque carezco de del talento necesario para hacer algo específico muy bien entonces he ido ido tocando diferentes aspectos para que no se note la mediocridad

Voz 1995 09:02 yo creo que si me puedes hacer un favor mira a ver si a un señor sueco en el estudio aporta

Voz 9 09:07 uno mira hay uno grande como una torre lado queda alguna

Voz 2 09:10 aquí estoy yo

Voz 10 09:13 briosa actualidad yo será de rabiosa antigüedad

Voz 1995 09:18 bueno es una forma de encarar el viernes eh no es como antes pero sí es una forma de de encarar el tongo

Voz 0057 09:26 la edad no es rabiosa no no nunca no no tiene mucha energía la antigüedad no si es bueno es más lenta antigüedad por ejemplo lo cierto es que tampoco hay mucha energía usando ya con él

Voz 1786 09:39 en la distancia dímelo a la cara vamos a saber

Voz 1995 09:44 a Rosa Márquez lo segundo seguimos hablando con Berto Romero sobre las múltiples el multitud aplicado al ser humano ver tormento Rosa Márquez buenos días

Voz 2 09:52 hola qué tal muy buenos días de nuevo acostumbrarse a lo bueno es muy fácil terminar pronto de trabajar el viernes salir pitando a la playa la casita

Voz 1622 13:09 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 18 13:19 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 1 13:22 que enseñó los valores que respete el medio ambiente

Voz 1622 13:24 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 0561 13:32 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista le otrora energía y otro en articulaciones descubre que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades vitaminas de otro punto es ida lo mejor de ti mismo en todo lo que hago

Voz 19 13:51 los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 6 14:10 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 10 14:15 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 14:20 bueno no hacia el titular está bajando la natalidad gente como Pablo Iglesias y yo estamos apuntalando este país bueno diez días queda que no se convirtió en titular el día por el momento se entiendo que entienden que hay un criterio superior a la hora de escoger titulares lo cierto es que no puede decirse que Berto Romero no haya sacado partido a su vida no contento con haber publicado hace ya algunos años padre el último mono en el lejano dos mil doce ha creado ya dos temporadas no una sino dos temporadas en ese día extraordinaria se llama

Voz 1786 14:51 mira lo que has hecho esos mismos jugada Lucas cómo el doble que adolece gemelos un punto de men walking

Voz 1 15:02 casado también tiene estás fabricado la familia medida la serie

Voz 2 15:11 quién quién tu poquito silencio por favor

Voz 1995 15:16 empezar un trailer con con un dedo buena comedia española equivalente a comenzar una gran explosión en una superproducción

Voz 0057 15:22 Cano fue una decisión que nos costó tomar de hecho yo no quería eh porque me parecía que marcaba mucho y él en realidad se quedó en la serie está puesto en un sitio muy bonito está para narrar igualmente muy bien que sirve para diferenciar bueno

Voz 1995 15:39 a un tipo de embarazo de otro no pero

Voz 0057 15:42 lo pero al final me ganaron y fíjate cómo cómo ha cambiado que estaba yo en la en la trinchera de no pongáis el pedos tú imagínate cómo inmadura Antoni

Voz 1995 15:50 que he visto a mi que me yo aparte yo te agradezco los titulares

Voz 0057 15:55 la frase

Voz 1995 15:58 S P de la serie está puesto muy bonito que lo puedo parar es que no la máquina

Voz 0057 16:05 mañana que deberían

Voz 1995 16:08 ahora a pensar en lo de madrugar bueno vais a tener una tercera la segunda sacaba estrenar si es una Zvi muy recomendable tengan hijos tengan técnicos que es mantenerlos no quieran tenerlos en cualquier caso la responsabilidad de todo eso nunca será abierto te has comprometido ya la tercera solamente decirte que sea un dato objetivamente bueno pero cuéntame estrenó ayer mismo por la noche hace pocas horas su temporada número veinte si coges seguía abierto podrías llegar a alcanzar de como ya sabes que mucha gente cree que los los Alcántara nos alcanzarán el tiempo y ese día explotará el mundo no

Voz 0057 16:40 ese comentario ya ya me la ha hecho nadie si iba por el camino que si vamos a ser los los nuevos Alcántara hay tal donde yo creo que se detectar cuando cuando empieza a molestar si veinte en dar a tener esa alerta a ese sensor tener activa cuando vea que me que me hago pesado me marcharía tú eres el el el invitado ideal dentro

Voz 2 17:03 claro los amigos de familiar

Voz 20 17:06 pues no sé eso es gente que se queda

Voz 0057 17:10 empiezas a mirar yo empiezo a decir

Voz 1786 17:13 bueno bueno no sabe interpretar

Voz 9 17:18 Intel

Voz 0057 17:19 con una mirada bovina dicen

Voz 1786 17:24 hombre es de algas

Voz 1995 17:27 eh hay que saber irse de los sitios que importante es saber irse los sitios por los han invitado a las mejores fiestas de Madrid sólo una vez

Voz 1786 17:38 quizá estaba

Voz 1995 17:40 esta es la clave bueno la serie que es es fantástica gracias si te obliga además deberá es más es una vez más demostrar del buen momento de la afición española pero empieza a ver cómo has asumido muchas responsabilidades de ahí de la madurez empieza a ver un un tejido industrial hace hace pocos años e imposible pensar de da que tantos actores que tantos directores tanto siniestras iban estar trabajando en tantas cosas tan buenas

Voz 0057 18:07 bueno en en el oficio estamos todos un poco entre contento si preocupados porque es cosa de de Alberta dejó claro cuando se esperemos que no que no acabe esto no todo el mundo tiene la sensación ahora ahora mismo por ejemplo cuesta encontrar guionistas cuesta encontrar realizadores directores de fotografía equipo técnico está mundo trabajando y es muy buena señal pero aparte de que sea muy buena señal a nivel laboral de que la gente hay hay hay espacio hay más espacio la entrada de nuevos operadores pues como Movistar como Netflix como HBO

Voz 20 18:44 que qué que quieren

Voz 0057 18:46 el ficciones de otro cuño o que sean más pues lo que sabemos siempre de cable no entre comillas ya que que no vayan destinadas a toda la gran masa de público en general sino que puedan segmentar separa públicos más específicos que puedan tener carácter es mucho más de autor es una muy buena noticia porque se hará muchas series muchas serán anodinas otras no pero alguna germinar hay creará caminos nuevos y yo cuando estoy contentísimo

Voz 1995 19:13 el reto de capturar hace poco hace pocas

Voz 1786 19:15 buenas el reto de capturar la atención hablábamos con los cadáveres de papel

Voz 1995 19:20 cuando ya alguien pueden es que una serie sabe que lo está viendo está con el móvil en una mano ya mirando a Facebook con el ordenador cero es muy difícil capturar la atención cómo

Voz 0057 19:30 mantenerla sí

Voz 1995 19:32 en aras de mono semanas sino capítulo a capítulo que difíciles conquistar la atención es muy difícil

Voz 0057 19:38 el además porque tenemos un sea nosotros como espectador eso cada vez somos más cínicos estamos mal pero no tengo gente moviéndose Lucero de aquí aquí pero estamos acostumbrados hemos visto tantas serias ya que ya no nos sorprende nada entonces desde el primer momento desde la escritura del guión ya tienes que estar pensando en cómo

Voz 1786 20:01 en cómo sorprender en qué tono emplear para que no pase para

Voz 0057 20:06 parte del de alguna propuesta que hayas visto luego ya al consumo sea si tú no está yo te lo estás viendo la serie y al mismo tiempo tirando a mi hermano es una falta de respeto todo respecto pero yo no lo hago yo no lo hago porque es que no me estoy enterando de las series y la sería me gusta no me pongas

Voz 1995 20:23 sí lo peor de todo género de está enterando de lo que estás tuitean

Voz 0057 20:26 claro claro claro bueno seguir más o menos anónimo en Twitter pues te lo puedes permitir pero como haga yo eso y meta la pata existe el día siguiente en todas las portadas de los digitales donde sea que mucho cuidado yo yo cada vez además me hago mayor cada vez que intentó más concentrarme en una cosa eso sí que lo hago

Voz 1995 20:45 y mucha tontería que es el mono lo estará hasta el próximo domingo veinticuatro de marzo en el Capitol en Madrid es todo lo contrario porque hay es gente que quiere venir te a que te va a haber atípico o también hay gente que está asentada en la en la butaca del teatro tu litigando lo que tú estás diciendo y haciendo de fotos aquí con Berto bueno sí sí lo hizo

Voz 0057 21:04 yo soy un poquito clásico en a mí no me gusta que la gente Gafotas en el teatro y tal porque vengo bueno yo cuán supongo que es porque uno intenta reproducir lo que voy a cuando era pequeño yo cuando iba al teatro a Rubianes de pequeño ni nadie hacia una foto ni hacía ruidos no entonces yo yo sé que hay compañeros que no hay que lo fomenta les da igual si establecen un diálogo con el público como mucho más moderno pero al una al principio les daba un poco la atención y hace ya se acaba pero lo el móvil es increíble estar viendo el patio de butacas y ver Lucy ves Kuçi luces ves luciérnagas pues ellos tú no te das cuenta que exenciones el móvil iluminada y es muy bonito

Voz 1995 21:44 el delito como una quimera que el músico country Tom que salía al escenario decía corrígeme decía yo he sufrido mucho por mi música ahora les toca a ustedes es un clásico es eso no se quiere corregir bueno hay un cantante en por porque ahora se de tú con qué espíritu sales al escenario haya vivido una serie de cosas que quiero compartirlas con vosotros hacer compartir tu mierda con perdón es es una especie de terapia

Voz 0057 22:17 para mí lo el teatro es como un gimnasio físico y muy emocional yo esto lo llevo haciendo es lo que he hecho siempre antes de empezar en televisión en radio o de cualquier otra actividad hecho empecé con el teatro y no no lo ha dejado llevo veinte años

Voz 1786 22:34 eso tú tienes nervios sí sí sí sí antes si lo se ha acabado

Voz 0057 22:40 encapsulado en una especie de cinco minutos

Voz 1995 22:43 ah ha pero he conseguido que sí

Voz 0057 22:46 mantengan hay sobre todo son cinco minutos de los que pienso me pasan por la cabeza ideas terribles el que todo el todo el público va a empezar a gritar que me odia semana marchar no se te veo como imágenes apocalípticas sobre mí sobre mi que me molestaba adecuado para salir de arriba no salgo y entonces coordinadamente las cosas van bien

Voz 1995 23:15 vale una cuestión parte de lo personal pero no ha bajado la intensidad de ese grupo que creas de por error en Oise donde lampa vida tan de verdad yo

Voz 0057 23:30 pero el que no está en ese grupo ahora la verdad

Voz 1995 23:33 es es es que cuenta cuéntanos qué paso por favor

Voz 0057 23:40 pues que creo cree un bueno que no sé quién es ese el cachondeo de España durante el último mes cree un grupo de Whatsapp para invitar a gente que a gente que conozco en Madrid para que venían a verme al a la actuación y entonces al parecer no que crear un grupo hay que crear una lista de difusión porque si creas un grupo pues al parecer la gente empieza a escribir yo que sé es que no caí no caí dos uno no caí entonces mezcle con muy poco criterio con una absoluta falta de criterio mezcle a gente famosa ojo no famoso conocido Hong il eso se convirtió en una en una jauría eso es ahora mismo es el señor de las moscas cada mañana hay follón han creado como una especie de secta hacen un gesto cada mañana por el medio el cono de alguien tapándose la cara juegan a ver cuántos conseguimos pone ser seguidos sin sin interrupción es rarísimo es rarísimo si yo hablo empiezan todos au líder esto es muy extraño ya hay gente de muy de muy alto nivel Nos cabra necedad

Voz 1995 24:48 bueno vamos a ordenar los tenemos los sábados al mediodía nadie sabe nada todo lo que haga verso hay que seguirlo no lo eh

Voz 1786 24:56 no sé si yo hago muchas cosas para que pueda escoger también no bueno pero bueno nadie sabe nada

Voz 1995 25:02 si bien mediodía en la serie muy buena Pablo Iglesias una serie te va bien

Voz 0057 25:08 no tengo nada que que ponías a Pablo Iglesias como algo vio

Voz 1995 25:12 bien ya lo ha tenido nada que ver en eso no debería contarlo pero sabes que ayer que le llamamos si viene mañana Berto tienes alguna pregunta esto es verdad eh finaliza algunas engañando sí bueno y ha dicho que no es que ver todavía algún consejo la radio que va a venir la verdad serio en dicho no has estamos con la baja y no puede ser unos han dicho que no amablemente declinó

Voz 0057 25:37 tampoco poco no me vengas con con tonterías amablemente

Voz 1995 25:40 mierda estancia mira llamado así nos lo han dicho eh

Voz 0057 25:44 la espera era el el subtexto era ese

Voz 1995 25:46 vale bueno tú estás entrenado para la crítica íbamos muy cauto en el escenario por cierto utilizas a un músico iban lagarto que como tiene que estar el tema para que sea Berto que se lleva a los músicos de de gira sales con un músico que hace canciones interpreta canciones como esta las grandes éxitos en la Internet Nos hemos dado cuenta

Voz 0057 26:10 el rey el del Rey del Auto Tune iban no

Voz 1995 26:12 es maravilloso bueno nos hemos dado cuenta que también al igual que tú Bertín Osborne esos espectáculos combina música hay monólogo de junto Arévalo en su caso en un musical llamado mellizos no si éxito iban lagarto estáis en la indisposición de Fraguas

Voz 0057 26:28 las grandes mentes piensan similar ya sabes

Voz 1995 26:31 pues nos hemos dado cuenta de que sus críticas las suyas las que aparecen entre Maiso Reed en páginas de críticas espectáculos las suyas y las tuyas se parecen incluso demasiado ves Marina de de esto ya yo te viene muy bien tú dime si es tuya o de Bertín de Arévalo es donde primera dice estas son todas reales están sacadas de páginas de espectáculo y es lo que siente el enorme deseo irrefrenable de ponerlo en a la tendré pasa de ser vale dice para mi gusto demasiadas alusiones a la sexualidad Bertín Oberto yo creo que mía Bertín Bertín pues me encajaba también fue una canción vale pero tantas aburre es para mí

Voz 1786 27:21 correcta esa es Asturias y además son cuatro sólo hago cuatro eh pasa que algunos

Voz 0057 27:27 pues mucho

Voz 1786 27:30 eh

Voz 1995 27:32 yo fui como acompañante deriva de haber si ya tienes que hacer una crítica con excusa más mano yo fui como acompañante de mi madre ya que es a ella a la que le hacía ilusión ir pues

Voz 0057 27:44 mira si esta es para mí me va a deprimir mucho es para ver de verdad pero ya puede empezar a ocurrir me a mí esta eh

Voz 1995 27:51 dice te tapan mucho la gente que tienes delante y lo peor de todo es que no tenían palomita se les acabaron en cuestión de segundos para mí tuya el ya sé que teatrales

Voz 1786 28:00 vas a disfrutar en serio

Voz 0057 28:04 hay un teatro donde la gente que sepa mucho y palomitas a donde la gente te puede tapar puede decir que sacaba de las palomitas

Voz 1995 28:11 siguen te vas a disfrutar de la música de las anécdotas de los chistes de la vida un espectáculo que es también parte de nosotros extrovertido vertiendo dudas despierta es también

Voz 0057 28:22 fundida emocionada

Voz 1995 28:24 cuando vas a ver la Patrulla Canina al cine no esperas ver a Van Damme pegando tiros para su correcto es esta otra crítica hice chistes rancios Issing gracia no tiene nada sorprendente que no hayamos visto los programas Vip noche Telecinco párame párame para verte estas Bertín era ultima sus bromas en cuanto al pene frenaron las risas eh Bertín exhortó ya pero asimismo

Voz 0057 28:58 más con el pene siempre son echar gasolina a las risas

Voz 1995 29:02 yo te vas viendo todo el mundo está de acuerdo en vale vale bueno el monólogo se llama mucha tontería sin va a estar con él hasta el próximo domingo veinticuatro de marzo que parece que queda mucho tiempo pero la botella sacaba las entradas y no vas a ir en el Teatro Capitol de Madrid iban a estar en la capital es una es una buena idea Capitol Berto siempre siempre siempre un placer niños sepas esto yo lo cuento mucho yo los los sábados cocino yo sí apaga la radio no sé cocinar sea así no está estoy yo creo la radio me quedo no no no sé qué hacer ni me quedo me quedo para necesito puesto al programa en vena de verdad

Voz 0057 29:37 parece muy bonito verdad hilo que cocinas

Voz 1995 29:40 es importante también queda habían Arrigo bueno yo cocino muy bien vale vague serio e no estoy mu

Voz 0057 29:48 yo lo probarán pues hoy en día en grupo les invita Whatsapp ya no es puedes invitar a comer cocinas mientras cocina estamos hablando contigo Andrés Bello en la cocina pero este no supo convertir sí pero no lo vamos a enseñar a nadie más será privado desvela eso está hecho Berto Romero un placer un abrazo muy grande amigo muchas gracias

Voz 21 30:08 el Museo museo mal la tuve

Voz 1622 30:13 el Che

Voz 1 30:18 con Toni Garrido

Voz 2 30:20 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobre

Voz 1995 35:27 Tom vete preparando la maleta que el próximo viernes pero para los vamos a Santiago de Compostela vamos a estar vamos a ser los teloneros que a mi me gusta mucho en el Congreso de las ciudades tres Money crees que es casual que nada hay hay quieren compartir con nosotros una mañana de radio les esperamos en el Museo das peregrinación a partir de las diez de la mañana pueden recogerse Mitación en Radio Galicia nosotros mientras tanto con vamos a ir preparando conociendo el entorno de las Ciudades Patrimonio eh qué grande otra vez a Galicia hay que a las diez de la mañana en el Museo de peritación estaremos la próxima semana el próximo viernes vale ahora vamos a viajar también bueno nosotros hay alguien que viaja todas las semanas y casualmente allá donde buen tiempo playa allí está ella

Voz 1786 36:22 no sepa Blanes buenos días desde Málaga

Voz 1463 36:24 hola qué tal buenos días hombre es que ustedes sean

Voz 1786 36:27 Sebastián ha sí perfecto Málaga buenísimo

Voz 1463 36:30 y me queda acá que está por venir ahí

Voz 1786 36:33 soy todo este tema del hacha ya que está pasando muy buenos días qué tal Málaga

Voz 1463 36:38 hola buenos días pues Malaga estupenda un solo lazo increíble y bueno de momento visto un poco porque me he venido al estudio de la Cadena Ser para estar contigo

Voz 1995 36:47 lo que está pasando en Málaga últimamente aviso ya que la próxima semana el próximo jueves tenemos una entrevista extraordinaria hay profunda con Antonio Banderas y con y con Almodóvar pero están en todas partes

Voz 1463 37:02 ellos están en todas partes completamente bueno te voy a decir porque es que sino lo digo revienta perdón por este momento cuña pero es que me entré en la fiesta de Almodóvar hola esto podemos cambiar la sexta

Voz 1995 37:17 esto sí

Voz 1463 37:19 sí además sin oposición sin violencia todo lo fue fluido

Voz 1995 37:24 bueno bueno no vas a contar nada

Voz 1463 37:26 eh bueno sí que él cantó Resistiré ya había o de vida Illa

Voz 1786 37:33 no no no cuenta hablamos del Festival de Málaga que se estrena esta noche con Dani Rovira que tuvo con nosotros también hace unos días

Voz 1463 37:43 estas creencias decías Almodóvar está hasta en la sopa pues anda que Dani Rovira que ha estado en el Hoy por hoy hoy inaugura Málaga es que la semana que viene lo va a clausurar también que bueno es que si hay un actor que representa a un poco la taquilla no el digamos el cariño del público es es de Dani Rovira que desde los ocho apellidos vascos pues está funcionan sus películas funcionan bastante bien así que hoy se inaugura Málaga con Taxi a Gibraltar que es una comedia de la que ya hablaste es este esta comedia de dos amigos esta road movie en un taxi no que van hacia hacia Gibraltar que tienes una comedia de contraste es decimos con cierto poso social

Voz 1 38:21 cómo

Voz 1622 38:24 el doctor Diego Manfred fui agregado cultural de la embajada argentina patrimonio para aprobar arriendo

Voz 25 38:30 hacen Tito veremos saca genio que no me llame genio no me llames para llevar adelante

Voz 1995 38:36 olvida que hace pasar a ver si Pepa

Voz 1463 38:40 a mí me me representa brillo soy un poco Furious y también entonces me gusta mucho el personaje Dani Rovira

Voz 1995 38:46 me gusta mucho esa palabra soy furia no está nada mal que tiene el Festival de Málaga que no tengan todos los demás porque se caracteriza

Voz 1463 38:54 pues mira CEAR regalos esta palabra te gusta porque es un festival muy arranca camisas

Voz 1419 38:59 eh

Voz 2 39:00 bueno pues esto es esto escuchar

Voz 1463 39:07 el Festival de Málaga es un festival muy de público la gente espera en la puerta de los hoteles la puerta del teatro Cervantes no donde se realizan las proyecciones iba unos años los años del debut de Mario Casas de Hugo Silva de Miguel Ángel Silvestre Blanca Suárez pues que se montaban auténticas luchas entre los fans por tocar a los famosos no entonces de la prensa decíamos que era un festival arranca camisas pero fíjate cada me comentaba una compañera aquí en Radio Málaga que es que a sus hijas ya no les gusta Mario Casas claro es su hermano porque Mario Casas ya es mayor es un milenio al mayor sea que esto es delirante

Voz 2 39:40 yo vivo a partido está de verdad

Voz 1995 39:45 qué bueno estoy afiliado para que los líderes tienen ellas los fans iban evolucionando y por ejemplo de Hannah Montana pasó a lo que es ahora no una cantante de de éxito aquí al tener un hermano en no ha tenido que transformarse sino que su hermano que recoge un poco el el testigo habló de Mario Casas

Voz 1463 40:02 claro no sólo él sino que bueno pues ahora digamos los que lo PETA los actores de la nueva generación que lo Pétain son muy influencias están muy presentes en Instagram como María Pedraza Jaime Lorente que estarán presentando aquí que te llevarían a una isla desierta una película de Jota Linares que produce Netflix y luego tenemos youtubers por un tubo

Voz 1995 40:21 yo de eso no no no se ha hablado lo suficiente sobre los youtubers en un festival de cine Illana aliaron hace hace unos meses en el festival de Sitges y parece que por fuimos a tener Elche impune aquella historia

Voz 1463 40:34 mañana va a estar aquí Weiss Michu que es el youtuber que hizo una película anunció que hacía esta película llamada bocadillo la gente se volvió loca a los periodistas le entrevistaban seriamente como el primer youtuber que iba a hacer una película y cuando llegó a Sitges pues supuso una una escena en bucle pidiendo un bocadillo vegetal esto enfadó muchísimo a todos los que habían comprado la entrada de habían ido de todas partes de España en el festival no sabe no se sabía es el festival tenía constancia o no de lo que pasaba bueno pues de todo aquello han hecho un documental que dirige Carlo Padial y que se titula que pasará mañana por aquí por Málaga ese titula vosotros sois mi película

Voz 26 41:10 el vídeo de hoy es diferente es único es especial digamos que se sale de la norma mono vegetal sin simposio lo meto como Gage dentro de un vídeo con los venimos arriba hacemos Hyde le vendemos a la gente que voy a hacer una película

Voz 1463 41:27 Otón y fíjate que había pensado hacer una sección constantemente con él mismo con el mismo cortes todas las veces que hacías

Voz 1995 41:35 no es la primera vez que alguien quiere jugar con el espectador y provocar y torear el problema está cómodo inteligente eres para conseguir tu fin ya que ser muy inteligente para conseguir engañar a alguien alguna vez a todos todo el tiempo yo no hago esta pregunta van no digo nada más vale y lo que sí sabemos es que Málaga no deja joyas este año que que películas tiene buena tienen buena pinta Pepa

Voz 1463 41:59 pues mira este año recordemos que es que de aquí salió verano mil novecientos noventa y tres de Carla Simón el año pasado las distancias y este año pues vuelve Carlos Marqués Marset que aquí ganó con diez mil kilómetros y ahora presenta una especie de boicot en español que se titula Los días que vendrán y es que se ha pasado grabando de cerca al actor David Verdaguer y a su pareja durante el embarazo de ella

Voz 27 42:27 no votan a la prórroga reprimen todos también no por su Judith

Voz 1463 42:34 aquí también tenemos pues mucho cine indie por ejemplo Neus va Yus la directora catalana que ha pasado por la Berlinale pues viene aquí con esta es una mirada al turismo accidental en África y estamos muy expectantes por ver lo nuevo de Inés de León que es una comedia dice anti romántica con Javier Rey y Leticia Dolera

Voz 1 42:52 soy racista de ricos recoge esta quiénes hemos hecho una oferta de trabajo que es la única

Voz 19 43:03 que de curvas y para cada festivo

Voz 1995 43:05 tal cada premio la polémica la última de los Oscar también con Steven Spielberg sobre las plataformas el cine además de Málaga influencias ahí youtubers hubiese sean películas que serán en el cine al final Málaga es un buen ejemplo para hablar de bueno vamos a intentar hablar de lo importante y es de la calidad de las películas que hacemos y de o de las series en Málaga es un buen ejemplo

Voz 1463 43:28 Málaga son buen ejemplo porque digamos que reúne pues todas las variedades que ahora mismo están presentes en el cine español también lo está Netflix que tiene aquí por primera vez una película a concurso que se la que mencionaba antes de a quién te llevaría a una isla desierta además viene a presentar otra comedia con Amaya Salamanca Blanca Suárez y las series que bueno ya de alguna manera el año pasado vimos aquí matar al padre de Movistar Plus de la serie de Mar Coll y este año se amplía la oferta vamos a ver la segunda temporada de gigantes este pedazo de thriller sobre la corrupción moral de España que firma Enrique Urbizu y que viene cada vez más oscuro

Voz 1786 44:14 hoy el triple de Rodrigo

Voz 1995 44:17 lo que hacen bien en Málaga es a mi juicio fijarse en el espectador que necesita la gente tu que quieres como te quieres entretener y está bien que sea por fin el consumidor el espectador el que esté en el centro Pepa nos quedamos sin tiempo pero siempre es un placer hablar contigo tú dime si vamos todo el fin de semana de feria

Voz 1786 44:34 es lo mismo digo pero entonces igual

Voz 1463 44:38 antes de verano

Voz 1786 44:41 es un grupo de guasa para lo que quieran venir a un beso muy fuerte otra vez para hoy

Voz 1 44:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1786 49:12 vamos a ver si esto no es una invitación es un aviso

Voz 1995 49:20 los minutos va a llegar el profesor letona el estudio central de la Cadena SER Raikkonen yo para que sea usted un poco la idea de quiénes el señor letona cada vez que alguien falla alguno de sus enigmas hace el mismo gesto que Ronaldo el otro día donde el

Voz 2 49:38 lástima forma más elegante pero sí sí

Voz 1995 49:41 si usted que ya lo conoce ya saben cómo es ya lo aun así decide llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego no venga oye que yo no no no no no llame si Leonor llaves ya saben lo que va a nueve cero dos catorce sesenta sesenta no marquen sin número para hablar con el profesor letona que llega en unos metros y ahora nosotros mientras eso ocurre vamos como todos los los viernes a dar una vuelta al mundo

Voz 38 50:10 vamos

Voz 1995 50:11 Miami la capital Istán a hispana de Estados Unidos Marcela Sarmiento muy buenos días placer saludarte entre Marcela ir también a Londres capital de lo que va quedando del Reino Unido sabemos que hay un poquito más de margen en teoría en Marruecos muy buenos días

Voz 39 50:29 muy poco más de margen para

Voz 1995 50:32 que llegue si llegara el en el Brexit el horizonte se ha aplazado ese horizonte que estaba de manera inminente el día veintinueve cuál es la situación cuál es la sensación casi mejor la sensación en el Reino Unido esos días Emma

Voz 39 50:46 pues aquí hay más facciones que en el juego de Tronos tantas hipótesis que cuesta

Voz 2 50:51 mucho las pueda descifrar

Voz 39 50:54 lo que está claro es que los británicos Amin el Parlamento lo que ha dicho es que no quieren un Brexit duro que no quieren el acuerdo de Theresa May tampoco que no se quieren ir el veintinueve de marzo pero nadie dice lo que quieren que pase cada persona de cada facción cada partido a quién una cosa diferente a la pregunta del millón de dólares es lo que es lo que quieren los británicos pero eso tampoco hay el suficiente apoyo para averiguarlo porque no hay apoyo para un segundo referéndum posea que está la cosa interesante mucha intriga

Voz 1995 51:27 bueno si si nos fijamos en la voz de Theresa May

Voz 39 51:30 silente que digamos

Voz 40 51:32 sí es él solito

Voz 1995 51:38 que el país entero por supuesto Theresa May necesita un descanso llevan muchos muchos muchos meses sometidos a una a una presión incertidumbre por supuesto fueron los propios políticos británicos quienes metieron al país en ese embrollo pero no es que el país necesita unas vacaciones