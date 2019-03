Hoy por Hoy (15/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio muy

Voz 1645 00:10 los días buenos días Toni ha vuelto a comparecer la primera ministra de Nueva Zelanda para dar más detalles del ataque a dos mezquitas en ese país lo considera un ataque terrorista y ha añadido que incluso dos coches preparados con explosivos además de los cuarenta y nueve muertos ya confirmados hay decenas de heridos entre ellos niños amplía José Luis García Íñiguez

Voz 1 00:27 la primera ministra ya en la acaba de volver a hablar de

Voz 1061 00:30 ataque terrorista ya ha dado más detalles sobre el atentado

Voz 3 00:32 según ex tres bases

Voz 1 00:36 como el hallazgo de dos vehículos con explosivos que han sido

Voz 1061 00:38 desactivados ahora mismo hay cuarenta y ocho heridos por bala entre los que hay varios niños según ha confirmado la policía neozelandesa hay hasta tres personas bajo custodia policial uno de ellos un hombre cercano a los treinta años está acusado de asesinato y mañana va a pasar a disposición judicial investiga la posible relación de las otras dos personas a las que se les han encontrado armas durante la mañana ha habido un cuarto detenido que ha sido puesto en libertad el acusado por cierto ha retransmitido en directo

Voz 1 01:01 en Facebook y en vídeo su ataque en un enlace

Voz 1061 01:04 junto a mensajes de ultraderecha dio a los inmigrantes un ataque que ha provocado por ejemplo que Francia haya reforzado la seguridad en torno a los lugares de culto religioso

Voz 1645 01:12 en nuestro país Inés Arrimadas acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía después de que Quim Torra haya incumplido la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat de otros edificios oficiales Barcelona Albert

Voz 4 01:25 Inés Arrimadas acusa el Gobierno de quién Torre de utilizar los edificios públicos como escaparates del independentismo insiste que llegarán hasta el final para que se descuelguen todos los lazos amarillos

Voz 0419 01:36 no nos van a callar íbamos a seguir hasta el final vamos a ir hasta el final para defender la democracia en Cataluña porque ya está bien de unos políticos que se piensan que están por encima de del viene del mal por encima de la justicia que se han pensado que los edificios públicos son el tablón de anuncios del separatismo

Voz 4 01:53 Arrimadas junto con con el diputado catalán Carlos Garrido nos acaban de entrar en la sede de la Fiscalía para que investigue si este incumplimiento de Torres constitutivo de algún delito asegura que su acción es compatible con la decisión que acabe tomando la Junta Electoral Central

Voz 1645 02:07 nueva operación contra el tráfico de droga en Andalucía la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización internacional que traficaba con hachís entre África y España hay decenas de detenidos Sevilla Mari Cruz Barroso

Voz 1435 02:19 la red internacional traficaba con hachís entre el norte de África y España han sido detenidas treinta y dos personas ha intervenido cerca de una tonelada de esta droga la organización estaba jerarquizada dirigida por dos clanes uno afincado en Sevilla capital conocido como el clan de los granadinos y otro afincado en Chipiona en Cádiz un tercer clan sevillano el de los Mario afincado en Isla Mayor facilitaba la logística a la organización criminal

Voz 1434 02:43 la operación se ha llevado a cabo en varias fases

Voz 1435 02:45 desde el mes de enero e Israel ha llevado a cabo más

Voz 1645 02:48 un centenar de bombardeos esta noche sobre la franja de Gaza responde así al lanzamiento de dos cohetes desde Gaza hacia Tel Aviv que no causaron ningún daño llegamos así a las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 posición endurece sus ataques contra Madrid Central en la la víspera de que el Ayuntamiento de la capital comienzan a multar a los infractores el candidato de Ciudadanos a la Comunidad el aspirante en la capital han visitado esta mañana una de las entradas al área restringida al tráfico en contra de lo que dice el Gobierno municipal Begoña Villacís asegura que el sistema sancionador no está preparado y anuncia que si llega a gobernar volverá a abrir la Gran Vía todo el tráfico

Voz 5 03:27 no es una media solidaria con los madrileños nos ha hecho bien mediambientalmente es evidente que no han funcionado ya por último por terminar de redondear la chapuza que van a hacer mañana llevan a descargar en los agentes de movilidad toda la gestión que no han sabido hacer ellos el Gobierno en lo que vamos a hacer es suspender Madrid Central porque lo que tenemos que hacer es mejorarlo nosotros entendemos que por ejemplo el eje este oeste el eje de la Gran Vía tiene que vuelve a ser transitable

Voz 1434 03:55 un pasito atrás de Izquierda Unida tras anunciar un acuerdo con los anticapitalistas para ir juntos a las elecciones aquí en Madrid dicen ahora que celebrarán un referéndum para que la militancia decida si siguen adelante con ese acuerdo o aceptan la última propuesta de Podemos Virginia Sarmiento la votación será entre el diecinueve y el veintiuno de marzo de forma telemática y el sábado veintitrés presencial deberán elegir entre continuar con el proceso de Madrid en pie unión que escenificaron esta misma semana con anticapitalistas

Voz 0821 04:21 la nueva propuesta de Podemos con la única variante de incrementar un tres por ciento los recursos del futuro grupo parlamentario y adelantar una posición uno de los puestos de la lista antes de la votación Izquierda Unida de anticapitalistas celebrarán una asamblea abierta el domingo a la que han invitado por cierto a Podemos para que se sume a la confluencia

Voz 1434 04:36 ión taxista sido agredido esta madrugada por unos clientes que no quisieron pagar la carrera y ha ocurrido en el centro de la capital en declaraciones a Telemadrid el taxista contado que trató de bloquear con el coche la huida de los clientes y que una chica aprovechó ese momento para arrancar los limpio esas golpear sus heridas en cualquier caso son leves catorce grados ahora mismo en el centro de Marte

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido lo información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com camino

Voz 1995 05:06 S

Voz 2 05:08 ellos informativos

Voz 6 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:21 vamos a saludar a Javier Limón

Voz 7 05:24 vamos a conectar blogs

Voz 1995 05:26 vamos a volver a Málaga ir con el tanto del cine con este programa a través de la música Javier Limón como sabes saben es profesor de la Berklee College of Music Boston yihadista muy buenos días o laboral ya ETA ni cómo estás Málaga

Voz 0957 05:42 pues mira hoy estoy aquí porque es el primer día del festival de cine tan entrañable imitan referencial vamos a vamos a presentar el primer día vamos a abrir el festival y y en Mela yo pues tocando y cantando una canción y iba dando un poco descorchando la botella de de esta de esta fiesta del cine que hacen en esta ciudad maravillosa

Voz 1995 06:10 concretamente esta canción

Voz 8 06:17 no

Voz 1995 06:18 una de esas noches semifinal vacación que como les contamos día estuvo nominada a los premios Goya cita ahí puestas vamos está compuesta por Javier Limón pertenece a la película Todos lo saben dirigida por Asghar Farhadi esta es la escuchen a Inma Cuesta que es la protagonista de la peli

Voz 9 06:36 ha sido un neto

Voz 1995 06:46 Inma Cuesta Javi podría es una actriz muy conocida podría dedicarse a cantar perfectamente

Voz 0957 06:52 bueno es que sí claro ella de hecho tuvo al principio de su carrera yo creo que sus dudas porque claro tuvo mucho éxito también como cantante en algún música Ali I yo se lo digo siempre que que bueno que los delfines están muy contento porque han ganado una grandísima una genial actriz pero los de la música la echamos de menos porque no es una actriz que canta digamos Inma es una es una intérprete Ile de yo que es pues te te lo interpreta a mí me encanta como cante y la pongo siempre dejen además a muchas cantantes de cómo abordar las canciones desde la palabra de la moción y cuenta más que canta pero vamos que tiene una voz preciosa

Voz 1995 07:38 lo tiene todo el sentido lo dices porque por fin la actuación la música el cine y la música van de la mano no se entenderían el unos el otro

Voz 1 07:46 bueno totalmente primero el cine siempre ha nutrido

Voz 0957 07:51 a los grandes músicos sea no sólo ya a las bandas sonoras de los musicales sino que hay géneros enteros como el tango de Gardel nunca podría haber hecho pasado el tango a orquesta sin el dinero de las producciones cinematográficas no es lo mismo en el en la copla en el jazz en todo no pero al revés también osea yo creo que hoy en día por ejemplo yo Gerry Mulligan la actriz hay una interpretación que tiene The New York New York en la película Shane que yo recomiendo porque es el ejemplo de cómo hay que cantar una canción y cómo hacerla diferente no

Voz 10 08:25 eh yo creo que son van de la mano y a veces incluso es que son la misma cosa no

Voz 1995 08:32 Javier tiene una larga experiencia en esto del cine la música por ejemplo esta canción vamos a escuchar duermen los niños con la letra de David Trueba la música de Javier Limón cantada por Andrés Calamaro que parece la película Bienvenido a casa

Voz 11 08:45 bajar los niños con los puños cerrados al secreto de de que sólo eso sí

Voz 1995 08:58 David Trueba Isabel han colaborado bastantes ocasiones también participa este Javier en la producción musical de Suspiros de España muy particular interpretado por Diego el Cigala Niño Josele para la cinta Soldados de Salamina

Voz 12 09:19 todo

Voz 1995 09:21 a la tristemente dicha colaboración con Trueba sale una versión del tango Caminito interpretada por Bebo Valdés y Enrique Morente es una es una joya para el documental La silla de Fernando sino han visto el documental háganse el favor este fin de semana búsquelo es un por dale documento en la en la boca de un actor de este país resumimos la historia del nuestra en la boca de un maravilloso actor como Fernando Fernán Gómez

Voz 13 09:49 la silla de Fernando Milito que el tiempo ha borrado que junto al indio no pasa que debe contar te miman

Voz 1995 10:09 recuerda que la silla Fernando recuerdas eso cometer es general de Irlanda

Voz 10 10:13 si el ese documental es un espectáculo Joan bueno hay muchas veces que no podíamos tranquilamente de fiesta y la ponemos iraquí ahora mismo en la en la web de David Trueba se puede descargar desde comiendo todo el mundo que se mete hay ciudades descargue Pay Pal

Voz 1995 10:30 sí sí sí sí vamos pero desde banal

Voz 10 10:36 es que me están fácil encontrarla por eso por eso se lo pregunté a el otro día no es su momento para mí a mí es de los momentos más emocionantes en Micah en Mi Casa Limón en mi estudio porque se encontraron Bebo Valdés Enrique Morente que no se conocían grabaron os hace encontraron Hyderabad la canción sin estallar nada esa es la primera toma no yo creo que fue algo especial eso era algo que a Fernando Fernán Gómez le encantaba Lemos cuentan que le emocionó mucho y cuando murió pues Enrique fue a cantarle no su velatorio imagínate lo que fue aquello entonces y ahora que faltan todos Fernando veo y Enrique yo creo que cobra más valor Israel manera bonita de recordarles

Voz 1995 11:26 vale están Aquilea acabo de encontrar en mientras que estás escuchando atentamente en alquiler puedes alquilar la la finta las y a Fernando en la página web de David Trueba es una obra maravillosa que cuenta la historia de este país cuenta la suya en el fondo está contando la la nuestra bueno vamos a escuchar más más genialidades por ejemplo de esta de Carlinhos Brown con Bebo Valdés el piano

Voz 10 11:55 bueno todos conocemos el el el el mala el maravilloso legado que Fernando Trueba ha dejado en la música no es impresionante todo cual las apuestas desde Lágrimas negras hasta

Voz 0957 12:09 hasta todo lo del sello Calle cincuenta y cuatro este fue mirar el Real se fue a una favela y allí pues de Carnavales con Carlinhos Brown hizo un documento que por supuesto ganó todos los premios ganó el Goya pues fue muy divertido estar allí con Carlinhos que es es un maravilloso loco de la música pero cuidado

Voz 1995 12:28 soy consciente de todo lo que hace

Voz 0957 12:30 el en otro accidente esto porque esto para mí es un accidente yo nunca he querido ser músico de cine pero digamos que a través de los años me doy cuenta que hay hay un un una serie de piedras encima del río que nos permite cruzarlo no Carlinhos Brown es eh pro no sólo un gran compositor y cantante

Voz 1995 12:51 el mejor percusionista el estoy habla así Saura

Voz 0957 12:53 este brutal

Voz 1995 12:54 vaya no mal esta la película Almodóvar también trabajase con Almodóvar concretamente con Almodóvar y Banderas en la película La piel que habito una canción llamada Se me hizo fácil cantar

Voz 2 13:06 por Buika

Voz 6 13:14 me manda

Voz 1995 13:17 que estoy pensando qué podíamos decir que te dedicas al cine fíjate si te extraño interpretado por Saúl Quirós

Voz 0477 13:25 cómo

Voz 1995 13:26 lo Ismael Marcelo Piñeyro

Voz 0477 13:29 ya como se extrañan

Voz 1995 13:34 y tú haces cine luego X cuando música

Voz 0957 13:38 bueno yo no sé si he dicho la verdad que era lo que pasa es que eso es muy pesado pero bueno me gusta mucho una cosa que es que eso enseñó Agustín Díaz Yanes de Scorsese no quizá a veces a una película más que la labor o sólo la labor de describir musita a Doc el el el Score no para cada escena no pues las cuerdas o los Bellini fuera de amor o lo que sea también es muy importante la labor de productor de saber elegir canciones de fuera invitarles no y en esto yo creo que el Scorsese no como como por ejemplo

Voz 1 14:16 en en parte no les doy como como el tipo Messi canciones de los Rolling

Voz 0957 14:26 me atrasó todas entre geniales en sus siempre me ha llamado la atención

Voz 14 14:30 es un director de cine un gran amante de la música no

Voz 15 14:32 así que si notan muchísimo cuando el director de cine tienes tiene feeling para la música que pone

Voz 1 14:39 bueno participar en una

Voz 1995 14:41 sí que cuesta mucho encontrar directores de cine que no la música si repasamos la historia de los en estos están ahí pero Javier también ha participado en una de las películas más extrañas au casi malditas de nuestro tiempo de Manolete con Adrien Brody y Penélope Cruz es una canción cogido Morte interpretada por Enrique Morente con arreglos tuyos

Voz 16 15:00 todos los cinco de la tarde

Voz 13 15:07 el enlace

Voz 17 15:10 y qué pasó con esta película para la pelea

Voz 10 15:13 la yo creo que al final no no acabo de de cuajar bueno creo que es este no sólo una noche supongo que para cobrar las subvenciones pero pero bueno yo a mí me llamaron muy al final me dijeron oye no hay tiempo hay que hacer una música que podemos hacerlo pues no sé yo llamaría Enrique Morente le daría un poema de Lorca y que lo cante el IER Ricky que era tan majo además de un genio pues lo cantó y claro de una parte de la película de tal no pero pero mira lo que pasó es que para que me va a entender para parece ser Manolete no es sólo una cuestión de nariz entonces es hacer de torero muy difícil lo sé pero tal no sólo en la cara está Adrián Brody yo creo que ese parecía pero comandaba Manolete y es mucha tela de El Mundo el toreo como El Mundo cuando se hacen películas incluso de deporte eso tal es un mundo muy delicado y esa esa pérdida tendría que haber hecho pues yo qué sé Agustín Díaz Yanes uno un director muy conocedor de de la todo máquina

Voz 1995 16:19 temas basándose bueno precisamente con con día Diane si existe tú este este maravilloso está sólo quiero Mallet Sólo quiero caminar la segunda parte de la famosísima

Voz 7 16:30 Nadie hablará de nosotras hay sonaba esto esta es la canción que sirve para inspirar todas las

Voz 1995 16:42 música de la película

Voz 10 16:43 sí yo hice a hice lo lo lo que estaba contando antes de escribir la música para todas las escenas pero pero está muy bien que pongamos esta porque habla de la película se titula como la canción de Paco

Voz 1 16:58 y esta canción de final de créditos que fue una odisea conseguir los derechos porque nadie daba con Paco que estaba grabando y de fue una aventura muy bonita pero sobre todo

Voz 6 17:11 bueno pues su peliculón con Diego lo la Concha

Voz 1 17:13 vaya aquí con una película maravillosa

Voz 1995 17:18 en fin el cine la música de la mano también de Javier Limón Javi no debería te mucho

Voz 1 17:23 un abrazo enorme trasvases

Voz 6 17:28 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 19 17:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 3 17:39 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas de encuentra las NG punto es

Voz 20 17:52 sí

Voz 21 17:59 conecta con Hoy por hoy

Voz 22 18:02 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 14 18:13 muy buen partido Andoni

Voz 23 18:15 a Romero muy buena

Voz 1959 18:20 pero al final no hay cada año habrá que no es problema de la que si lo fuera lo diríamos que siempre le se ha cortado la luz o el tratamiento que se presentaría no sacar más

Voz 1 18:31 no estadio

Voz 1959 18:33 de Zorrilla Valladolid José Zorrilla por teléfono porque todavía no tenemos luz Carlos rol Martínez qué está pasando ahí muy buenas

Voz 24 18:40 hola buenas tardes Carrusel bueno pues esto desde luego preocupa es porque estamos a poco tiempo del arranque del partido no

Voz 1186 18:48 los equipos ahora mismo se están cambiando a oscuras bajo que ahora no sobre el campo no pero a ver dime dime tontito al generador han puesto la otra luz y hay que esperar media hora estas es electricista también no es que me pasado

Voz 24 19:00 a diferencia nombre de explicar

Voz 1 19:12 la vida tiene al menos una historia

Voz 25 19:15 escribe otro

Voz 2 19:17 los las leen para unos y otros muchos libros

Voz 19 19:21 el programa donde la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de David Navarro a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 3 19:32 fíjese lo que ahí en el interior de pues es probable aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 2 19:39 dos muchos libros cadenas

Voz 6 19:48 cuenta con las

Voz 26 19:52 lo que pasa

Voz 2 19:54 eh

Voz 19 20:03 mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 2 20:15 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 20:27 sin en Carrefour y tienes un quince por ciento de descuento en todos los televisores y electrodomésticos sólo hasta el veintisiete de marzo

Voz 27 20:37 descuento en cupón canjeable para próximas compras Carrefour todos merecemos lo mejor de ser capaces significa intentará mejorar

Voz 2 20:47 ser nuestro útil ser capaces de compromiso solidario con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 1434 21:03 Led Zeppelin Scorpions Pink Floyd REM y U2 entre otros en versión clásica es lo que se podrá escuchar y sentir el próximo veintitrés de marzo en Santa Susanna Barcelona a escuchar y sentir porque este es un concierto con un revolucionario sistema de sonorización que incluye una plataforma que permitirá a las personas con deficiencia auditiva sentir la música a través de la vibración así disfrutarán de los grandes temas de las bandas más importantes del rock universal interpretados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Barcelona acompañados por la banda de rock Apache y un coro en España hay un millón de personas sordas que quieren derribar barreras y poder disfrutar del ocio igual que el resto mediante este tipo de sistemas que los conciertos sean también inclusiva

Voz 28 21:53 tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE no te quedes sin jugar y pides Eloy ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 6 22:15 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 22:22 lo cierto es que nos mira a todos como seres minúsculos e insignificantes y no sólo porque nos mira desde su helicóptero del mal

Voz 2 22:31 dicen que es al único

Voz 1995 22:34 al que les salen las cuentas en el embarazo de Irene Montero una vez fue a correr los Sanfermines y los toros no se atrevían a salir del establo Se rumorea que la UEFA no va a sancionar a Cristiano Ronaldo Profés esto porque ha alegado que iba dirigido contra él agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 13 22:54 Sor letona

Voz 1995 22:59 nada director de la escuela de pensamiento matemático Miguel De Guzmán buenos días buenos días

Voz 30 23:03 bueno vamos a ver señor Garrido yo quería aprovechar estos micrófonos para dar un toque de atención de que ayer fue el día de Pi grafías porque es el catorce de marzo El día de Pi tiene tanta importancia en la vida qué le puedo decir que el número de la Lotería Nacional de Navidad está en los decimales Epi

Voz 1995 23:31 bueno creando una ni gritos

Voz 30 23:34 editor y ahí tienen que está ahí no yo bueno sí pilla

Voz 1995 23:39 exacto porque tenemos

Voz 30 23:41 dame permítame decirle que dentro de ese odio que consigo general en el público y que me entusiasma y que forma parte de mi vida hay una persona que me aprecia hice me lo ha dicho estoy verdaderamente preocupado qué es el médico de medicina interna profesor Chicote que además es mi médico me he dicho que me aprecia y estoy

Voz 24 24:09 verdaderamente pero poco a cuestas que no algo estoy haciendo mal

Voz 1995 24:13 el promedio también semana nos dejó usted piensa mucho que decía Si hace doscientos cincuenta y dos días fue jueves qué día será dentro de quinientos veinticinco días mucha división de días entre nuestros oyentes debido decenas decenas cientos y cientos de respuestas sólo un grupo elegido acertado y entre ellos están Ramón Crespo José María Gironella Belén García cuál es la solución

Voz 30 24:41 pues es muy sencilla lo que hay que hacer es retrotraernos a doscientos cincuenta y dos días antes que era jueves como se dice eh y luego ver qué distancia hay a hoy ni son doscientos cincuenta y dos días más los quinientos veinticinco setecientos setenta y siete días como setecientos setenta y siete días siete porque da ciento once semanas quiere decirse que el día setecientos setenta y siete es precisamente jueves como lo fue

Voz 1995 25:10 en ella Lucía o como hemos dicho pues has

Voz 1 25:14 de vamos ahora usted creía que era fácil y me dijo es que es muy Fathi elige

Voz 1995 25:18 no no no no es tan sencillo sino bueno no es miedo a ver no se llamaba José Manuel José Manuel buenos días tú conoces un poco el señor letona que quiere tiene precios homérico tú tú lo conoces

Voz 31 25:37 háganos yo yo en la ida abrió aquí siempre se dice que queda de él

Voz 1995 25:48 vale le gusta pues ya empezamos mal ya empieza con cree gustan de bueno vamos con los enigmas del profesor letras

Voz 32 25:56 el primero de ellos

Voz 24 25:58 muy bien el primero dice que una persona corta un acuerdo de quince metros si cada

Voz 1 26:04 minuto hace un corte de tres

Voz 14 26:08 y cada minuto hace un corte tres en cuanto a minutos Coslada total

Voz 30 26:12 todas al acuerdo

Voz 14 26:14 bueno vamos a ver yo estoy aquí un acuerdo que está dividida es verdad estoy de acuerdo ahora mismo en cuatro partes cuantos cortes le puedo dar a una distancia determinada que establecido pues te puedo dar no dos el cuarto el que sólo puedo dar porque ya es el extremo de la cuerda con lo cual en este caso las cuerdas e los suyos olvidándose de los que tres de la cuerda al al oyente en este caso si nosotros dividimos cada minuto hace tres son quince metros pues tenemos sin cosas momentos eh al tener circos en meto cuantos cortes tengo que dar

Voz 31 26:54 José Manuel sí sí

Voz 1995 26:57 hola Manu Chao

Voz 1 27:03 pero bueno esto es mire usted me permite que me estoy a punto indignos yo no me puedo marchar

Voz 31 27:09 sí

Voz 24 27:09 no no no no tenemos que acabar la sexy no hay más remedio verdad

Voz 1995 27:12 a mí me me me deja dicho Mile Kim once metros enunciados una persona corta la cuadra a quince metros si cada minuto hace un corte de tres minutos tardará en cortar toda la cuerda

Voz 14 27:25 son cinco cinco trozos lo que tiene que cortar cada tres minutos quince no ha ya ya pero hemos demostrado con este acuerdo cita porque tengo yo aquí que si tiene cuatro partes

Voz 1995 27:38 pues hacer la lógica

Voz 14 27:40 bares y José Manuel venga no pasa nada

Voz 24 27:43 vamos a la bueno pues entonces este caso la respuesta es la respuesta es yo a usted no son Manuel José María no

Voz 14 27:58 estaba tiene cuatro trozos por trece minutos doce minutos venga venga ya está dando manzana ahora sí vamos a matar pero Machado

Voz 1 28:07 no está ahí pero lo menos por lo menos que se lo voy a respirar no estoy muy animado pero bueno vamos a ver si escondites pero existe

Voz 14 28:17 es más manzanas pesan lo mismo y cuatro limones y cuatro manzanas pesan lo mismo que cinco peras que pesa más unión

Voz 1995 28:28 tres manzanas pesa lo mismo que cuatro cuatro

Voz 14 28:32 cuatro manzanas lo mismo que sin comer pesa más un limón una ópera una manzana que pesará una panza la pesada por un lado cuatro tercios Damon

Voz 31 28:43 y por otro lado yo creo

Voz 1995 28:48 cree usted que pesa más

Voz 24 28:52 muy bien ido muy bien esto de verdad

Voz 1995 28:58 hoy no pasa tenga José Manuel vámonos barriga venga que no va a echar a que tiene manos como los que prestar mucha atención porque estas de pensamiento lateral verdad eso

Voz 30 29:07 muy buenas venga tenemos tenemos dos latas llenas de agua y un gran recipiente vacío hay alguna manera de poder de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir el agua que salió de cada una de las latas

Voz 14 29:26 sí tengo dos latas y un recipiente grande yo quiero echar el agua de las latas en el recipiente grandes poder distinguir qué agua salido de una lata de agua salido de otra nota que es lo que puedo hacer

Voz 31 29:39 entonces fue echando no

Voz 14 29:46 pero es que usted me permite yo le prometo que el próximo día vengo más tiempo pero es que esto me está haciendo sufrir y me está subiendo las no se no se padre lubina como sobre las notas vamos a ver pues lo único que hago yo

Voz 24 30:06 dar el agua tras darle un colorante y entonces ya se de que la tasa

Voz 33 30:14 venga de este eran poco a José era un poquito

Voz 1 30:20 ah sí

Voz 24 30:22 la mano José Manuel

Voz 1995 30:27 me dicen estás ahí digo que no no se ha dado bien no por lo que sea nos ha dado bien vale un abrazo muy muy fuerte gracias por llamarnos queda mucho venir José Manuel Lata y se ha llevado

Voz 24 30:42 bueno esto ha sido un desastre que reparte usted no mucha cera no no es que esto ha sido un desastre vamos a vamos al piensa mucho de la semana

Voz 30 30:53 yo no lo ven

Voz 1995 30:56 Lucía podía ordenar el salón dos horas su hermana de ordenarlo en tres horas cundía el salón estaba desordenado y cuando se Pusa ordenarlo su hermana se dedicó a desordenado cuánto tiempo tardó lucía en ordenarlo todo es que este este bonito eh este con esto es un lío otra vez porque este es un no no no está clarísimo pero bueno el han que lo he leído yo no lo entiendo dice Lucia puede ordenar en dos horas y su hermana de ordenarlo en tres horas con el salón estaba desordenado y cuando Lucía se acusa ordenarlo Sorbona se dedicó a desordenada cuánto tiempo tardó lucía en ordenarlo todo bueno bueno simplemente preciosos como como como Enigma se vale siempre me dio una respuesta esto hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona

Voz 24 31:50 aquí no bien y que visiten el facebook de la escuela que hay hay muchas cosas si aprender a decir tonterías pues bueno bien no nos riña beso

Voz 1 32:06 Toni Garrido Cadena SER

Voz 34 32:09 el letrado Kelly todas a estar ahí tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena ha intentado entrar

Voz 35 32:18 Milito porque se contraten un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos consulte a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 1995 32:35 empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 21 32:47 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro TUI

Voz 22 32:50 ayer vía tus comentarios y opiniones

Voz 1 33:01 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en Ser queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 1186 33:19 aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 6 33:24 del resto micrófonos

Voz 1186 33:26 Las Noches de Ortega niños tiene el colegio los que ser un nombre teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 1 33:34 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER

Voz 2 33:42 con las horas el día va a acumulan hechos

Voz 1 33:45 Contradicciones discrepancias y desatinos

Voz 1995 33:49 dado con la bici unos Juan

Voz 27 33:51 otros tienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda deja moverte cuidado con el oro aquello que les parece bien a los que provoca pro segundo malestar a los de aquí poco todos quiere llevar razón y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado colaba

Voz 1 34:18 claro

Voz 27 34:21 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 1 34:30 y análisis

Voz 37 34:33 hora veinticinco estamos esperando en

Voz 0477 34:36 la SER

Voz 38 34:38 ah

Voz 2 34:40 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1186 34:50 buenas tardes no si son las ocho de la mañana pues ya el pan al banco y corrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 39 34:56 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel peli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos invitados

Voz 1186 35:11 a los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somo de Aquarius punto es

Voz 40 35:22 historias del dinero Aquila compró una historia de buscando casa dejó en el centro pueden azafatas

Voz 41 35:30 el Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre la tuya en estar donde estés punto com Sabadell estar donde está

Voz 42 35:41 pactó una cuenta en este banco para guardar tu dinero porque es un sitio seguro el general que guardarlo no vaya a tenerlo por casa por ahí tirado o los bolsillos del pantalón hombre que es tu dinero

Voz 43 35:55 lo cual estos días los anuncios son algo peores que los que hacemos la publicidad no estamos nos hemos ido al Congreso de creatividad AC DC del veintiocho al treinta de marzo en San Sebastián organiza Club de Creativos con la participación de Facebook colabora la Cadena SER

Voz 6 36:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 36:18 en atención tres platos españoles Strand están entre los cien más populares del mundo los tres son la paella el salmorejo y el cochinillo que salen de nuestras cocinas para hacerse famosas internacionalmente pero que más abran ese ranking formación sólo la puede tener el Chery jefe el dios la gasolina David de Jorge buenos días

Voz 0477 36:41 qué pasa buenos días

Voz 1995 36:44 los tres platos no son platos muy popular segundo que sólo tres en nuestros me parece

Voz 0477 36:50 poco pues sí porque Simón ya sabes que esto es como lo que no esos ranking tramposos Cake hace unos ingleses de los cien mejores restantes el mundo al final sabes qué pasa que nuestro oficio a la cocina vimos a lomos de una tontería mental indescifrable osea parece que muchos cocina están buscando a sí mismos en vez de rascar el fondo de los fritos con cuchara de palo coño que eso quita mucha tontería pringar la chaquetilla y sudar la es así y como no podía ser menos pues estoy pensando lo antes eh yo creo que aún iluminados en lo ocurrido hace un ranking mundial de plata para seguir viendo la marrana Gamble pata tas me parece un claro ejemplo sé que esto estoy es muy extraño e es indignantes se ha visto no es un de que los gabacho y han hecho un trabajo de relojería desde sus embajadas para de la tortilla española de patatas en medio con una tortilla francesa son porque estoy seguro que en ese ránking que empezaba a oler está la tortilla francesa al sea serio se seguro seguro seguro sabes qué pasa que todos los días es todo los ránkings parecemos bobos a todas las agencias

Voz 1 37:50 comunicación los representantes estos frotándose las

Voz 0477 37:53 manos es que no tuvo ni explicar sendos comunicados de prensa que me llegan al correo electrónico sea echar gota entonces Rain quién es

Voz 1995 38:01 puestos a dicho lo veintitrés doñas que me entiendes y me tan sólo hay tres platos arriba sólo hay trasplantes españoles pero es que encima ocupan puestos un poco en fin ya está en novena posición el salmorejo que no sé si es en fin el manejo y cuando está el gazpacho no muy el salmorejo ocupa el puesto cincuenta y ocho y el cochinillo el sesenta sí sí sí sí

Voz 0477 38:23 nota que es pura geometría y poesía poesía pura sea la podría haber creado Leonardo da Vinci o Donatello y esto es de ranking entera con queso por lo visto fosas y Missouri a mano me jodas pil pil cilindro la fabada asturiana sea la vitoria dos donde está la Almirall manchega esa las para la pasta con chorizo

Voz 1995 38:42 de de todo lo que pasa que bueno vamos a hacerlo al revés me deben pensar que no han puesto vamos a ver que han puesto y lo mismo incluso eso Nos indigna Un poco más mira vamos con el diez esa lista de los platos más famosos del mundo el número diez el burrito mexicano no el taco el burrito mexicano

Voz 1 39:05 bueno el burrito es la mente de San Francisco incluso americana

Voz 0477 39:10 mucho mexicano y me imagino que votarán mucho mexicano bueno gorrito pues bien gracias al pil pil nada en San Francisco California que ya

Voz 1 39:19 el pulso en el nueve la paella sigue email número ocho

Voz 1995 39:31 Tom Kat su japonés hay que es que esto en catro hay muchas teorías sobre lo que es el don catro qué es eso

Voz 0477 39:40 que está la vida sea un auto loco con Chus japonés y parece que lo japonés nos han descubierto filete empanada o sea aquí toda la vida de Bermeo si en fin en una noche

Voz 24 39:53 a saber

Voz 0477 39:59 lo que pasa es que para mí lo Japón también están una tontería mundial sean No somos y lo hacer unas expolio

Voz 1995 40:04 tras espera espera que tiene el siete está él mismo sea fíjate que yo

Voz 0477 40:13 lo hará uso puso en el parque para que me haga caso a la especie de caldo que meten verdura carne y tal que también nos hemos vuelto locos sabes qué pasa que yo creo que hay muchos japonés votando así de claro tú te puedes creer que con las sopas y cocido hay en España en perdiendo el culo con los Bush o con la de los huevos por cierto con ese gol lo duro mal cocido en medio vamos hablen realmente lo que está en el ranking a cualquiera de estas estas con

Voz 1 40:45 la dejamos Morcillo garbanzo hueso de la rodilla hay si les da vuelta a los ojos a los chinos ya lo japoneses Toni es que me estás encendiendo voy a título la calma calma venga en el número seis está el risotto italiana

Voz 24 40:56 bueno está aquí eran plato eh

Voz 1995 41:00 aquí viene eh top five en el número cinco los macarrones con queso norteamericano eso es una rara

Voz 1 41:10 eso es como para pared

Voz 1995 41:13 tele coges eso y lo que sí que lleva los macarrones con carne

Voz 0477 41:17 agarrada de cómo debe Shame como ligera que eso que le meten en los macarrones que luego compiten para ver cuál es más pastosa lo cual tiene el y lo más de queso más largo hombre no está mal el va ganando con que no hay mala claro que sea el quinto plato más conocido el mundo en este ranking de pacotilla o sea vas a comprar eso con los macarrones con chorizo patrios con pimentón con su grasita con su que eso que salen del horno alta un Macarrón con que su barrio

Voz 1995 41:42 claro que sí

Voz 0477 41:44 que alucina no vale pues es el cuatro

Voz 1995 41:47 está glía Tele Taxi meterle a la boloñesa así no sí

Voz 0477 41:53 a esa pues si es un plazo sin ninguna duda

Voz 1995 41:56 sí claro yo ahora ya verás cuando te cuenta es que el número tres está el vietnamita

Voz 1 42:04 pues fíjate pues sí puede ser una sopa pues es una esta sabrosa todas estas cosas

Voz 0477 42:10 de Viena mitad no cuando el tiempo pase no tiene un pase pero bueno tal vez vietnamita no tienen la culpa pero lo tiene no japoneses

Voz 1995 42:21 número dos

Voz 1 42:23 además el Simi japonés pues esas Amy está bien pero

Voz 0477 42:30 que los japoneses son especialistas en rigidez de convertir fija atención e han sido capaces de convertir la ceremonia del té no viento en soportar leonesa esa

Voz 1 42:41 hombre somos vamos a discutir un poco

Voz 0477 42:44 no yo pero ahora defiende método la ceremonia Altea japonés Tucker

Voz 1995 42:50 para mí discutir necesitáis toda la información le vamos a poner un poco de emoción a esto

Voz 6 42:53 a ver

Voz 1995 42:54 porque en el número uno

Voz 0477 43:01 Susi ya que es mejor no hacer nada gracias domingo me encantan pero bueno claro al final pues es que hay tantos japoneses en el mundo que hacia en un ránking sus igual que me muy bien que es una especie como de lenguaje universal sus le gusta mayor al crío al pequeña tongo no les gustan sus y porque es verdad que es bocado de arroz con pescado y tal bueno pues afinada conectado con el planeta no pero ha perdido un poco ponerse tan popular

Voz 15 43:29 el el sushi malo goles el sushi indiferente tampoco muchas gracias

Voz 0477 43:34 como en todo si mal hecho como todo mal hechos en comestible claro que sí pero bueno cuando su si bien resuelto hoja de pues es verdad que está pero para que sea en el ranking mundial eso que consiguen los de los Rankin que nos enfadamos que nos enfrentemos donde están los albóndigas es Suecia por ejemplo digo lo saben que ya oye y los Dover Lucio ir de cordero que sea ya el pulpo á feira Pepito de ternera Hamilton caso osea con con ese jugo del filete empapando la llama halal al Lorente

Voz 1995 44:10 le fueron nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque con la tontería es verdad tiene razón David de Jorge con la tontería está el ranking vamos a hacer preguntas sobre la gastronomía mundial así que son preguntas de todo tipo que tiene que ver con la selección de esos cien platos entre los que hay tres españoles solamente y parece poquito nueve cero dos catorce sesenta sesenta claro simple las listas en los restaurantes los números estrella se le damos demasiada importancia a cosas que no están en nuestra mano y que de repente se pone de moda que Rame que tú has dicho se pone de moda y parece que que ir obligadamente a comer bien porque alguien ha dicho no sé qué revista que come Rame

Voz 0477 44:47 sin ninguna duda y es verdad que los pues no está mal pero muchas veces es que a mí me estaba la risa no yo creo que es un poco se toma de de es el mismo gastronómicos en que vivimos porque o de la Rame pero si tenemos en esta en este país unas sopas impresionantes de las que no hablan ni Bartolo fíjate qué fondos del cocido de garbanzos de legumbre de caña de jamón no sea tenemos en sopas increíbles en este país y entonces yo creo que Andy David de este sur aquí

Voz 30 45:15 mundial de la gente mundialmente tal ir

Voz 1995 45:19 pues es que Asia todavía falta descubrir los grandes tesoros de algunos de estas horas de la cocina española e Indonesia sin ni siquiera es que pudiera extraer un plato de esos internacionales que estén en este arranque no incluirlos como si fuese nuestro cuál sería cuál cuál crees que es el plato que debería haber sido nuestro

Voz 0477 45:38 pues a ver pues dejó joder que que que que preguntamos me me hubiera encantado fuera española ya me entiende eso yo que sé o haya habitaciones de pactos internacionales habla muy a besa que en España están perfectamente adaptados no como nuestras zarzuelas nuestros Suker nuestras tropas este tipo de cosas pero es buena pregunta que me hubiera gustado que me hubiera gustado que hubiéramos sido tan avispados por ejemplo como los italianos para poder haber vendido la cocina en el mundo mucho mejor no pero bueno yo creo que va mucho más allá de vender yo creo que al final la cocina italiana los ingredientes italianos se distinguen de los ingredientes ideas rectas españolas que al final son mucho más trasladable en el mundo son mucho más fácil con en Murcia o en yo qué sé o en Oceanía pues que seguramente

Voz 6 46:22 la gato gazpacho vuelo o incluso

Voz 0477 46:25 la paella que nieguen la toque porque ya sabes que al final empiezan a salir todos lo revienta piernas que nos quieren asesinar porque es que si chorizo que es decir no y yo creo que no se unos ganan en eso que son bastante más listos a la hora de trasladar en trasladar su manera de vivir que es bastante parecida a la nuestra por cierto

Voz 1995 46:43 sí sí yo me he dicho a la boloñesa es esta ahora ya sabes cuál es actúa que ya nueve cero dos catorce sesenta sesenta del concurso de hoy tiene miga GIC mina lo he hecho sin querer pero tiene miga el concurso gastronómico de David de Jorge hoy hoy tiene miga

Voz 6 47:04 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1186 47:07 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 2 47:12 de paso de vez en cuando Perón BP lo que te pasa ahora siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción validan peninsular Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 20 47:28 sí

Voz 21 47:35 conecta con hoy a través de Facebook

Voz 22 47:39 Beckham los tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser Olimpo

Voz 1995 47:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 35 47:58 los Gustavo la casa porque a parte de espacios y Antigua hoy las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia no habituados Irene yo a persistir son ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba aire de las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba a mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando en la casa profundo y silenciosa y como estábamos para mantener limpia a veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio le hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa Nos moriría osadía algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera

Voz 1 49:33 antes de que fuese demasiado de casa Julio Cortázar mil novecientos cuarenta y seis cadenas se el disco

Voz 44 49:48 amigos humilditas paja invoca speaker

Voz 0477 49:51 pero estas sea escuchas

Voz 45 49:54 si hay alguna presencia aquí por favor manifiesta

Voz 1186 50:00 hay una forma más segura conectar con el pasado

Voz 2 50:03 contacta con entre el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro envían así un seísmo de seis seiscientos veinticinco cero cero uno escribe nos al correo entre tiempos arroba Cadena Ser punto com ese sonido que hay que volver a escuchar ya saben que si está en nuestra fonética que buscaremos e iremos conformando nuestra a particulares en la madrugada del domingo alguien lunes las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena SER

Voz 20 50:33 sí

Voz 2 50:38 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis Yuste adjuntas de servicios útiles

Voz 1508 50:49 buenos días ya ha recibido un mensaje que le dice que su cuenta de whatsapp está suspendida temporalmente puede ser que se deba a que usted está usando una versión no oficial whatsapp anunciado en su página web que Whats App Plus Iger de whatsapp son unas versiones modificadas de su plataforma que han sido desarrolladas por terceros y que por tanto ponen en peligro la información que imaginamos en el teléfono la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda hacer una copia de seguridad del historial de chats e instalar la aplicación oficial no sabe cómo hacerlo entre en ocu punto o RG en esta página encontrará los pasos que tiene que seguir

Voz 2 51:27 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1186 51:34 el tiempo es oro Icon Samson puedes dedicarlo lo que de verdad importa

Voz 19 51:37 por eso en Hipercor y El Corte Inglés tienes las lavadoras Sansón Week Bride con las que opten tras el lavado que esperas en la mitad de tiempo gracias al doble giro de su tambor

Voz 1186 51:46 además hasta el día trece lleva tela con un quince por ciento de descuento y financiación hasta en veinticuatro meses Icon

Voz 19 51:51 todas las ventajas de los precios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 6 51:57 hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 52:04 no bueno estáis listos se aquí estamos pues llevamos con el curso culinario una tila a no yo relajado que carácter el gran concurso culinario con David de Jorge hoy preguntamos por comida internacional se publicado ese Rankin con los cien platos más populares del mundo sólo hay tres españoles esto ha enfadado mucho a David de Jorge porque hay mucho italiano y sobre todo mucho japonés cosa que me entendemos Gemma que llama desde Badalona Gemma buenos días

Voz 46 52:39 hola buenos días un concurso sino oyentes

Voz 1995 52:41 no no es un concurso va enfrentarse a esas grandes preguntas que tú si tuvieras que elegir un plato de esos internacionales que edita gusta mucho cuál sería

Voz 46 52:50 ah mira cocina japonesa de gustado mucho eh yo yo cual contradecir pero yo elegiría más un plato español o italiano o francés te diría la paella no me parece una mala opciones pero como para ser de los mejores

Voz 1 53:08 también tendría dudas eh yo lo puedo hacer una pregunta Gemma Si te concedieran el último deseo que tengo nada es garrote vil al día siguiente pediría es para cenar sushi no hay viviría que la Última Cena que te diría sí

Voz 46 53:29 algún plato de pescado más estilo de Euskadi

Voz 1 53:33 es es que se teme que ustedes me saco

Voz 46 53:40 no podría hacer

Voz 1 53:41 un bacalao al pil pil alguna acota una de las claves que quema pedir como último deseo

Voz 13 53:48 Rami

Voz 46 53:49 además no porque en esa estoy de acuerdo contigo hay caldos ya en España es mucho mejor osea ciencia que estamos en una moda que no exista invadiendo pero bueno tampoco hay que desmerecer los todos

Voz 1 54:01 el seis de última comida hay que pide un placer que está da mucho en preparar no tanto más de la vida bueno vamos con el concurso que aquí el concurso

Voz 1995 54:13 cuál es Gemma el país con más estrellas Michelin a Japón ve Estados Unidos claramente las tiene todas en su bandera OCE España pero no se ven por la contaminación Japón es un país con más estrellas Michelin en que otro países en que otro países famoso el hecho a un buen comen Segovia ve en Letonia de ahí viene el letón el hecho en sí

Voz 1 54:47 nací en Filipinas por eso

Voz 1995 54:49 que fue una antigua colonia española

Voz 46 54:52 yo creo que en Segovia

Voz 1995 54:55 qué otro país a ver

Voz 46 54:57 más tropas en otro país

Voz 1995 54:59 si la Preysler

Voz 1 55:02 Preysler antiguo

Voz 1995 55:07 una pica el curry amarillo tailandés acá pica tanto que te tienes que ir corriendo

Voz 1 55:18 quién ha escrito esto a ver yo quiero Kiko le

Voz 1995 55:23 cómo se llama amarillo porque así es como se te queda la cara al día siguiente porque explica muy bien hice prometer curry amarillo tailandeses suave

Voz 46 55:34 lo ha dicho con el que veo si el yo creo que en tailandeses suave el tercero

Voz 1 55:40 correcto y poco más