Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días en Hoy por hoy nos gusta empezar el día en compañía de los mejores que son ustedes a ustedes les gusta empezar el día supongo en compañía de los que mejor le quieren le entiende bueno pues los líderes políticos confunden su partido con una familia y han hecho lo mismo rodearse de amigos para las elecciones del veintiocho de abril de amigos o de conocidos de relumbrón son los mejores para conectar con los problemas de la sociedad debatir en el Congreso elevar el nivel del debate público ponerse de acuerdo con otros que no piensan como ellos y facilitar la gobernanza de España bueno pues de momento son los mejores para que el líder se sienta seguro en el PSOE Pedro Sánchez y Susana Díaz han vivido su penúltima batalla ya ha ganado él claro que ahora manda en el partido las listas andaluzas se han llenado de Sanchis tras hilo sus analistas han dejado los puestos de salida y la conclusión las acaban así Susana Díaz y José Luis Ábalos

Voz 2 01:25 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida para hacer compatible las peticiones del federal

Voz 3 01:31 yo la decisión soberana de los militantes

Voz 4 01:34 tomo nota todos tomamos nota de todos obviamente hoy federal también ha tomado nota mayorías el comité federal que es el órgano soberano le tome la decisión

Voz 1727 01:42 de la lista de las europeas Ekain Elena Valenciano y José Blanco que hoy mismo por cierto blanco se despide con un artículo en su tierra en La Voz de Galicia entra entre otros el politólogo Sami Nair en el PP pues en el PP la escabechina se ha llevado por delante a sobre allí está así marianistas regresa a la primera fila Cayetana Álvarez de Toledo próxima Aznar muy crítica con razón hoy que va a encabezar la lista por Barcelona en Ciudadanos ahí sigue abierto el mercado de fichajes primero fue el ex directivo de Coca Cola Marcos de Quinto y horas después anunciaban al mundo oval el abogado del Estado en la causa del pluses el Gobierno de Sánchez lo relevó hiel Val llega la política como víctima de una

Voz 5 02:25 a esta decisión arbitraria que quería callar la boca de la Abogacía del Estado frente a un golpe de Estado en España me han traído hoy aquí esto es una de las cosas que forman parte de mi carácter soy un optimista compulsivo

Voz 1727 02:38 fichajes no logran tapar el escándalo de las primarias en ciudadanos sin aclarar todavía las primarias de Castilla y León ahora hay sospechas en Cantabria ahí el perdedor de las primarias anuncia que hoy mismo va a denunciar que ganador el actor Félix UCO recibió una alta concentración de votos desde unos pocos dispositivos iban Unidos Podemos se habla en las últimas horas más de salidas que de entradas ha dimitido Óscar Guardila algo que ganó las primarias para las generales de pueden que es el partido morado en Cataluña renuncia dice porque el nombre pactado entre Colau Iglesias como número uno de la lista conjunta Jaume Assens tiene un marcado perfil independentista si bien el lunes dieciocho de marzo yo el New York Times publica esta ahora que el brutal asesinato de Khashoggi no fue un caso aislado dice este periódico que el príncipe heredero saudí creó un equipo para eliminar de forma sistemática a sus críticos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:43 buenos días un grupo que se dedicó a espiar secuestrar y asesinar a ciudadanos saudíes según Estados Unidos estuvo activo desde al menos un año antes del asesinato de Khashoggi irse les relaciona con una docena de casos

Voz 6 04:01 así reza usando hinchado de Nits

Voz 7 04:40 así rugía ayer el Wanda Metropolitano en Madrid en un nuevo récord mundial para el fútbol femenino

Voz 0027 04:46 sesenta mil setecientas treinta y nueve personas fueron a ver el Athletic Barça que terminó con victoria de las culés nunca antes había ido tanta gente a ver un partido de clubes

Voz 1727 04:54 dentro de otra victoria del Barça pero del equipo masculino les acerca un poco más al título de Liga Sampe buenos días

Voz 1161 05:00 buenos días Pepa uno cuatro al Betis en el Villamarín terminó coreando además el nombre de

Voz 1727 05:04 así que hizo tres goles el otro de Luis Suárez que tal

Voz 1161 05:07 no con un esguince en el tobillo derecho y Liga casi sentenciada casi decidida con la ventaja del Barça ahora de diez puntos sobre el Atlético de Madrid a falta de diez jornadas Real Madrid Getafe están completando los puestos Champions Alavés y Sevilla los de la Europa League en descenso Celta Rayo Vallecano y Huesca y la Liga para sede tendrá ahora dos semanas por la selección se concentra esta mañana en Madrid para preparar los primeros dos partidos de clasificación a la Eurocopa dos mil veinte

Voz 1727 05:31 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:34 buenos días tampoco para esta semana esperamos una situación favorable para que llueva sí que hará algo más de frío que en los últimos días Lloyd la lluvia afectará al oriente asturiano Cantabria también el País Vasco poco a poco se irá desplazando hacia el norte de Navarra o también la Ibérica riojana algunos chubascos durante la tarde sobre todo en Baleares también en el sudeste de la Península en el resto del país más sol que nubes un poco de frío ahora mismo durante la tarde máximas en general de quince a veinte grados

Voz 1727 06:31 un millón y medio de personas sufre en España soledad no deseada es un asunto que hemos abordado alguna vez y que aunque no está presente en los mítines de precampaña ni en los programas electorales sabemos que a ustedes les preocupa porque así nos lo han hecho llegar en Reino Unido por ejemplo crearon incluso un Ministerio de la soledad así que esta mañana hemos invitado a Enric Montserrat que es voluntario de un proyecto que ayuda a través de la Comunidad a los mayores solos vamos a hablar también con la pero González presidente de la Asociación Nacional contra la soledad nadie la fuente buenos días

Voz 0456 07:08 hola Pepa buenos días todo esto a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias en tiempo de tertulia hoy con Antón Losada con José Antonio Zarzalejos Icon Argelia Queralt vamos a analizar el mal de la soledad la no deseada y lo hacemos justo después de entrevistar a Íñigo Errejón candidato de Más Madrid a la comunidad buenos días a todos a todas con desde el minuto uno este tema que forma parte del nuevo disco que Hombres G ha publicado este viernes y que hoy con Toni Garrido nos van a presentar será una hora después de que a las diez a las nueve en Canarias recibamos en este estudio a Laura Cruz sexóloga y Andrea Ponce miembro del equipo de Erika Lust la famosa directora de cine erótico que queremos analizar con ellas

Voz 9 07:49 la pornografía el porno la educación sexual pero desde el porno ético y con valores

Voz 0456 07:55 tratan de crear ellas al que ven nuestros adolescentes en Internet chicos y chicas que mayoritariamente

Voz 1727 08:01 consumen pornografía antes de los

Voz 0456 08:03 dieciocho y qué tipo de pornografía

Voz 1727 08:17 esta mañana además de que en los cuales seguir enviando sus comentarios sobre la precampaña sobre las listas de los partidos lo que ha pasado en cada uno además queremos abordar dos asuntos muy concretos el primero claro la soledad ya les

Voz 0456 08:32 juntamos la temporada pasada pero queremos volver a poner este asunto sobre la mesa conocen a gente sola y que no desea estar sola cómo se puede ayudar a combatir la soledad no buscada como la combaten ustedes si es el caso que herramientas reclama harían a los partidos políticos sería necesario un Ministerio de la soledad tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro el otro asunto que no queremos que ese no solo

Voz 1727 08:58 pide que el yo no dejemos ahí en el cajón porque estamos muy ocupados de mitin en mitin

Voz 0456 09:04 este mes de marzo hay jornada de puertas abiertas para elegir colegio para sus hijos para sus hijas colegio público o concertado así que buscamos a esos familiares que estén en esa tarea de encontrar Cole que nos cuenten cómo está siendo la búsqueda qué prioridades tienen a la hora de elegir un colegio que trabas encuentran lo que quieran en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y siete parecen los invitamos también a los oyentes a celebrar ese partido de fútbol femenino Si ven ustedes también partidos de algún tipo de deporte femeninos que hoy celebra S

Voz 0027 09:37 auge en de récord

Voz 0456 09:40 con récord histórico del público que va a haber en España Fútbol Femenino nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta en esa el nepalí Díez cinco diez

Voz 1727 09:52 Varese Aimar empieza hoy por hoy con Elena Sánchez

Varese Aimar empieza hoy por hoy con Elena Sánchez

vamos a empezar antes que nada con la última hora que publica esta mañana el New York Times el príncipe heredero de Arabia Saudí Bin Salman creó un equipo secreto que espió secuestró torturó supuestamente al menos doce disidentes saudíes un año antes de que Khashoggi fuera asesinado todo apunta que también por orden directa de Bin Salman Javier Alonso buenos días buenos días Aimar

Voz 0858 11:59 varios Estados Unidos que han bautizado este comando como grupo saudí de intervención rápida forman parte del varios de los ciudadanos saudíes señalados

Voz 0027 12:07 los servicios de inteligencia como los asesinos

Voz 0858 12:09 qué descuartizar On al periodista Jamal Khashoggi una ejecución particularmente atroz según esas fuentes pero una más en una operación mucho más amplia que está en marcha al menos desde el año dos mil diecisiete para reprimir a las voces críticas varias de esas intervenciones han pasado por secuestrar a ciudadanos saudíes ir regresar los de forma forzosa Arabia Saudí una de ellas según esas fuentes de la inglés

Voz 0456 12:32 Agencia estadounidense es simplemente una estudiante

Voz 0858 12:35 a ver si te haría que escribió un blog sobre la situación de la mujer en su país ella que se sepa sigue viva pero el año pasado trató de suicidarse tras sufrir de forma repetida tortura psicológica

Voz 0027 12:45 gracias Javier aquí en España la noticia sigue estando en los partidos sin el revolcón interno que sabido a lo largo de este fin de semana en las principales formaciones en el PSOE Pedro Sánchez ha forzado una renovación descomunal del que será el futuro grupo parlamentario del PSOE dejando fuera no a todos los críticos pero sí a aquellos sus listas de las candidaturas territoriales con las que le habían intentado echar un pulso Inma Carretero buenos días

Voz 0806 13:07 buenos días Pedro Sánchez tiene el poder y ha aprovechado para ajustar cuentas allí donde no había pacto previo a la dirección federal al laminado al su sadismo sólo han mantenido a una diputada de Almería es mucho el malestar de la ejecutiva andaluza que acata el resultado pero que no participó en la votación del Comité Federal no levantó la mano porque entiende que han impulsado nombres que ni siquiera salieron en las asambleas para que los votaran los militantes y el resultado es que se han intercambiado los discursos de las primarias Susana Díaz reivindicó ayer la voz de la militancia hijos Luis Ábalos la soberanía del Comité Federal

Voz 1275 13:43 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida

Voz 2 13:45 era para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes

Voz 0456 13:52 tomo nota

Voz 4 13:54 voy a mentir federal también ha tomado nota no hay heridas según comité federal que es el órgano soberano que toma la decisión

Voz 0806 14:00 la dirección federal también ha enfadado a la cúpula del partido en Aragón porque ha modificado las listas que envió Javier

Voz 0027 14:06 allí sobre listas la del PSOE para las europeas se caen dos históricos de ella dos históricos del partido José Blanco y Elena Valenciano sí incluye Sánchez en esa lista europea a César Luena que fue su secretario de Organización en él

Voz 1772 14:18 Pepe el equipo de Pablo Casado sigue tanteando hasta qué punto

Voz 0027 14:20 la derecha puede llevar su discurso por ejemplo su candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso este domingo decía esto sobre las manifestaciones del día de la mujer

Voz 15 14:29 ahora las mujeres estamos obligados irá las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia

Voz 0027 14:38 Díaz Ayuso por cierto estará hoy en La Ser en La Ventana de Madrid es su presidente Pablo Casado ha terminado el configurar este fin de semana un futuro grupo parlamentario en el Congreso lleno de fieles con tirón mediático con perfiles ideológicos muy marcados evocando en algunos casos el aznarismo y sobre todo sin hueco para quienes estuvieron en el entorno de Rajoy Rafa Muñoz buenas de

Voz 1772 14:57 buenos días Maíllo mano derecha de Rajoy se queda sin hueco aunque suena para el Senado tampoco estarán en puestos visibles Fátima Báñez Carlos Floriano o Rafael Hernando próximos a Rajoy cuando Casado fue elegido dijo que no dejaría a nadie atrás pero la verdad es que ha renovado al ochenta por ciento de su cartel electoral sólo repite

Voz 0027 15:15 en diez de los cincuenta y dos cabezas de lista

Voz 1772 15:17 muchos de ellos independientes como Juan José Cortés el padre de Mariluz Ferry Mo defensor de la prisión permanente revisable irá número uno por Huelva Cayetana Álvarez de Toledo encabezará la lista por Barcelona

Voz 1727 15:29 cuanto más veces digan Cayetana que fuera

Voz 16 15:31 ya no habla catalán más poderoso será el sentido de esta candidatura del Partido Popular hizo que el Partido Popular hace estas declaraciones suyas sabes

Voz 1772 15:41 creado malestar entre algunos populares como el eurodiputado Santi Fisas que ha asegurado que decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio para Cataluña no es la forma de combatir la autodeterminación de otro periodista Pablo Montesinos número uno por Málaga hablaba este domingo el presidente de la Junta bueno Pablo Aranda

Voz 17 15:58 ya sabes lo complicado que es esto que deje claro del otro lado del lado oscuro se ve las cosas de una manera pero hará pasado al otro lado era la fuente del Partido Popular fuente Begino eres tú deseas

Voz 1772 16:11 Pablo Casado ha calificado su cambio como la renovación

Voz 0027 16:14 movimientos también en la tercera fuerza parlamentaria y sus confluencias hablamos de unidas Podemos en concreto de su derivada catalana que es En Comú Podem ha renunciado Oscar guardando el senador que ganó las primarias de Podem a pesar de eso a ver a pesar de haber ganado las primarias de la marca catalana de Podemos él iba a ir en un puesto bajo de la lista al Congreso eso una lista que encabezará Jaume Assens un hombre de Iglesia así Colau afín al independentismo guarden dice que se va porque considera que la candidatura está escorada precisamente hacia las tesis independentistas llamó filón día

Voz 1772 16:44 bon día en un comunicado colgado en Twitter argumenta la decisión precisamente alegando sus diferencias ideológicas con el cabeza de lista para el Congreso de los Comunes es un nombre digna y coherente pero no comparto su posición independentista de hecho asegura que es una opinión extensa en una gran parte de las bases también de pude en Catalunya cree que lo que necesitas un proyecto de país igual para allá Vigo o Cádiz Asensio escogida en asamblea en Barcelona con treinta y siete votos

Voz 1 17:08 a favor pero XXXVIII en blanco porque votar en contra

Voz 1772 17:10 ya no era posible y un sector de las bases criticó que no sólo Assens sea próximo al independentismo también el número tres Gerardo pisar el exteniente de alcalde de cola o en Barcelona de hecho creen que los representantes de Podemos están quedando relegados en las listas ya contamos hace unos días como se escenificó ese malestar en uno de los encuentros a los que Assens Se presentaba los milita antes hasta ahora la más vista puede Assens admitía abiertamente que fue el propio Iglesias quien le pidió que encabezara esa lista

Voz 1 17:37 se ha

Voz 1772 17:40 militantes Aimar le recriminaba así que por qué no se presentó a la candidatura a las primarias de las listas de pude gracias Joan buenos días

Voz 0027 17:48 buenos días en Ciudadanos Albert Rivera confiaba en que el amor de sus fichajes estrella Le ayudará este fin de semana pasar página de la crisis interna que atraviesa el partido naranja fichajes como el del ex vicepresidente internacional de Coca Cola Marcos de Quinto o el Abogado del Estado Edmundo Bal al que gol el de Pedro Sánchez apartó de la causa del proceso pero en las últimas horas a pesar de su anuncio los fichajes ha trascendido un nuevo caso de supuestas irregularidades en las primarias que que lo ha tapado todo supuestas irregular ciudades en las primarias de Cantabria las que ganó fue Leaks Álvarez Félix UCO Óscar García buenos días qué tal buenos días sí

Voz 0456 18:22 en un primer análisis de los resultados el rival de Félix Álvarez en las primarias de Ciudadanos en Cantabria ha detectado que hubo una alta

Voz 1645 18:29 la concentración de votos desde unos pocos dispositivos de este unas pocas direcciones IP es el equipo de José López asegura que Félix UCO recibió hasta veinte votos desde una misma dirección IP trece en otra nueve en otra varias de ocho hoy de siete sufragios en otras dos direcciones IP así que hoy mismo va a reclamar más información a la Comisión de la días de ciudadanos sobre esta alta concentración mientras tanto los equipos de otros candidatos de las otras dos comunidades donde se ha solicitado información Madrid y Murcia siguen analizando los datos en el caso de Madrid lo están haciendo incluso expertos en hackeo informáticos aunque de momento no hay conclusiones finales y entre tanto ya hay militantes del partido que están comenzando a contactar con la voluntad de trasladar el caso de Castilla y León de las primarias en general a la Fiscalía si la dirección del partido no ofrece una explicación convincente depuran responsabilidades

Voz 0027 19:26 técnicos españoles están trabajando ya en las tareas para intentar contener la gran mancha de petróleo que flota en el golfo golfo de Vizcaya frente a Francia pero que pueda acercarse en los próximos días a aguas del norte de España el Gobierno vasco reconoce a la Ser que está vigilante aunque nos dicen confían en que el crudo no termine llegando a la costa de Euskadi si impactará en la de Francia posiblemente dentro de dos días Carmen Vela buenos días

Voz 0390 19:49 buenos días las autoridades marítimas no esperan que la mancha de petróleo alcance la costa francesa antes del miércoles pero los departamentos atlánticos se preparan ante cualquier eventualidad ya que las condiciones meteorológicas van a empeorar el vertido de petróleo del cargo italiano que naufragó el doce de marzo tras incendiarse por completo tiene una extensión es de cinco kilómetros cuadrados cinco buques entre ellos dos españoles participan en las tareas de limpieza y recuperación coordinados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima otros dos remolcadores con pabellón español podrían incorporarse en las próximas horas les acompañan en las tareas de reconocimiento un avión francés y otro español señalan medios franceses se teme que el gran a médica hundido a cuatro mil seiscientos metros pueda todavía verter más fluidos de hidrocarburos entre los trescientos sesenta y cinco contenedores que transportaba a bordo al menos cuarenta y cinco contienen sustancias consideradas como muy peligrosas la alerta se mantendrá por eso durante

Voz 0027 20:48 semana seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el crecimiento del comercio por Internet ha multiplicado el número de accidentes te furgoneta de reparto ha aumentado un cincuenta y cinco por ciento el número de accidentes desde dos mil doce es un dato muy llamativo que publica hoy El País Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 21:04 buenos días en seis años el número de accidentes ha pasado de los siete mil doscientos que se produjeron en dos mil doce a los más de once mil cien de dos mil diecisiete que es el último acto el último año del que la Dirección General de Tráfico tiene datos varios expertos consultados por el país atribuyen este crecimiento al boom del comercio electro Nico ya la contratación precaria de muchos conductores que han visto en el servicio de transporte de productos comprados por internet una vía de salida cuando se han quedado sin trabajo la falta de preparación el alto número de horas al volante y el mal estado de algunas furgonetas ya que una gran parte lleva más de catorce años en la carretera son los factores que hay detrás de esta multiplicación de los accidente

Voz 0027 21:45 gracias Jordi les contamos ahora que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que salir a defender la programación de una obra de teatro titulada Dios tiene vagina una obra que se representó la semana pasada en un espacio municipal y que el candidato del PP a la Alcaldía Martínez Almeida ha utilizado en las últimas horas para atacar políticamente a Manuela Carmena aprovechando la campaña que había lanzado la asociación ultra Hazte Oír contra esta obra de teatro insiste el Ayuntamiento en que se trata de teatro libertad de expresión Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 22:11 qué tal buenos días exijo Carmena que no permita estaba no da ya está viendo de siempre los mismos Cesc ha escrito en Twitter el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid la patochada de la que habla ese esa obra de teatro del colectivo verte broker representado del viernes al domingo en Matadero ha recogido miles de firmas en contra en la web de Hazte Oír por utilizar iconografía de la Semana Santa y actores desnudos lo que consideran una mofa y una ofensa a la Iglesia católica el Ayuntamiento ha hecho caso omiso ya ha permitido que se represente por respeto a la libertad de expresión y la libertad artística el consistorio recuerda que no son los primeros artistas que utilizan una estética que boca símbolos religiosos y que esta obra ya se ha representado en más espacios y festivales

Voz 18 22:47 dependientes en Barcelona o Valencia

Voz 1275 22:50 pues en Francia y también en México

Voz 0027 22:57 sí cuarta jornada hoy del Festival de Málaga de Cine en Español allí sigue la enviada de la Ser Pepa Blanes

Voz 1463 23:02 el lado más egoísta ya han guiado de los millennials va ser el tema principal de este lunes en el Festival de Málaga el director Danny de la orden presenta una comedia generacional de amor amistad mucho ego se titula y cuenta con actrices como Belén Cuesta o Marta Nieto más treintañeros en apuros alguien instinto nueva serie de Movistar Plus con Mario Casas es un thriller erótico Cincuenta sombras de Grey con sexo desnudos traumas

Voz 3 23:27 esto no tiene que ser el que me parece muy injusto si te vas de ahí es

Voz 20 23:31 perdido y me parece que no no no es bonito no sé

Voz 1275 23:34 legal

Voz 20 23:35 pero eran dos semanas fueron yo creo dentro del del club aquí

Voz 1463 23:38 era probar es todo en un día donde la mejor película de la sección oficial ha sido una cinta de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas la intrahistoria del rodaje del documental Las Hurdes tierra sin pan una historia de amistad que cuenta como su amigo el anarquista Ramón Aziz le pagó la película con el dinero que ganó en la lotería

Voz 3 23:58 es un homenaje a este productor al que Franco fusiló unos años después una película

Voz 21 24:03 otra sobre Luis Buñuel pero que realmente es un primo

Voz 1 24:06 eh

Voz 21 24:07 de Ramona es en el fondo el verdadero es verdadero

Voz 9 24:10 en la película y el verdadero alma

Voz 1463 24:12 la película tiene todo un trasfondo económico para esos que hablan de subvenciones los productores han montado un estudio de animación en Almendralejo donde han creado puestos de trabajo para muchos de los extremeños que han entrado así en la industria del cine

Voz 22 24:26 y vamos ya con los deportes una nueva exhibición de Messi deja la liga casi decididas

Voz 1 24:36 y eso que Jean Pierre

Voz 0027 24:40 jornadas para el final Sampe buenos días buenos días eh

Voz 1161 24:42 que el uno cuatro de anoche en el Villamarín con hattrick del argentino aleja al Atlético segundo a diez puntos ya con diez fechas por cumplirse tres de Messi que fue despedido ha sido el Villamarín y el astro argentino agradecido en Movistar no

Voz 24 25:00 si la respuesta de la gente la verdad que siempre que ello no tratan muy bien sabe de ser rival así que que muy agradecido y feliz

Voz 1275 25:09 con porque

Voz 1161 25:11 el portón monotema tras el partido en su equipo Valverde y Piqué

Voz 25 25:16 lo hemos visto hacer goles de todas las facturas en todo este tiempo la verdad es que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo

Voz 0027 25:23 obviamente ha habido gente muy especial fútbol pero él es muy especial y lo ha repetido durante doce trece catorce años entonces creo que esto sí que es verdaderamente único

Voz 1161 25:34 y lo mismo los rivales Setién el autor del gol bético

Voz 26 25:36 el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los doce catorce años que lleva en activo ningún jugador tuvo la continuidad que ha tenido este jugador en los doce

Voz 1727 25:47 poco se puede hacer es cuando

Voz 22 25:49 es imposible para el Barcelona en primera parte Fazio dos genialidades suyas estación lo que no va a condicionar partido

Voz 1161 25:55 con la gran temporada azulgrana se sigue hablando del posible triplete Valverde Valverde y Piqué cautos

Voz 25 26:00 no puedo pensar lo que quiera a nosotros de momento no tenemos ningún título no podemos pensar el triplete

Voz 0027 26:04 está bien que se lesione pero con los pies en el suelo porque obviamente pues queda mucha temporada

Voz 1161 26:09 del resto del domingo Éibar uno Valladolid dos Español cero Sevilla uno en el debut de Caparrós en el banquillo

Voz 0956 26:14 es una semana muy dura en lo deportivo pero también en lo anímico por el tema de de Pablo por la eliminación por lo tanto se han juntado muchísimas cosas hemos tenido poco tiempo pero la gente ha sabido comprender e el nivel de exigencia que requería el partido han portado bien

Voz 1161 26:30 Valencia cero Getafe cero Villarreal tres Rayo Vallecano uno a Míchel se le pregunta por su futuro en el banquillo

Voz 1275 26:36 yo estoy para seguir trabajando hay puntos en juego para salvar la categoría pero no finalicen pianure

Voz 1161 26:42 completo a la jornada veintiocho Es líder el Barça diez puntos sobre el Atleti como como decíamos Si doce sobre el Real Madrid completa del Getafe los puestos de Champions a la vez y Sevilla están en los de la Europa League en el descenso Celta Rayo Vallecano Huesca la Liga sede tiene ahora dos semanas por la selección que se concentra desde esta mañana en Madrid para preparar los primeros dos encuentros de clasificación a la Eurocopa dos mil veinte precisamente el día en el que el Valencia celebra los cien años de existencia seguirá la competición en Segunda el próximo fin de semana aunque antes queda completarse la XXX en el partido de esta noche desde las nueve Numancia Málaga en la clasificación Osasuna Granada están en puestos de ascenso directo Albacete por Málaga y Cádiz en los de promoción el descenso es para Extremadura Nástic Córdoba el expulsado

Voz 0027 27:19 el domingo que nos dejó además un récord mundial en un partido

Voz 1161 27:21 entre clubes en el fútbol femenino sesenta mil setecientos treinta y nueve espectadores acudieron al metropolitano para presenciar el Atlético de Madrid cero dos que reactiva la Liga con los azulgrana ya sólo a tres puntos de las rojiblancas a seis jornadas del final en el Larguero la jugador azulgrana Alexia botellas

Voz 27 27:36 cuando realmente nos daremos cuenta será cuando ya nos decidiremos qué quiere que miraremos atrás y veremos qué ojos que hemos formado parte de la de la historia de fútbol femenino que que de hecho pues ha hecho y bueno estaremos muy contenta

Voz 1275 27:51 y en tenis ha vencido en Indian Wells Dominic Thiem austríaco sobre Federer

Voz 13 28:02 tocó en las redes sociales arroba hoy por

Voz 0946 28:47 es triste a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 11 28:56 podrá quitarnos la comida bueno en qué tal lo derecho espero

Voz 0027 30:08 hoy por hoy el gobierno de Nueva Zelanda acaba de anunciar que reformará la Ley de armas tras el atentado del viernes en las mezquitas en el que murieron asesinadas cincuenta personas la intención del Gobierno es aumentar el control sobre la posesión en un país en el que hay un arma de fuego por cada tres habitantes son cuatro millones y medio de Nueva Zelanda meses que tienen millón y medio de armas de fuego y el New York Times publica esta mañana el crimen de Khashoggi no fue un caso aislado según informes interceptados Urrea de inteligencia norteamericana un año antes del asesinato de ese periodista crítico el príncipe heredero de Arabia Saudi Bin Salman ordenó vigilar secuestrar detener y torturar a una docena de saudíes en el extranjero disidentes críticos con el régimen entre ellos

Voz 1 30:48 Sánchez

Voz 0027 30:51 de las mujeres que meses antes de la muerte de Khashoggi ya denunciaba detenciones torturas o Electrolux en España más allá de las novedades sobre las listas electorales y los movimientos internos en los partidos de los que les estamos hablando esta mañana la Junta Electoral se reúne hoy para estudiar el recurso de Quim Torra contra el orden la orden de retirar los lazos amarillos esteladas de los edificios públicos en un edificio privado en la Casa de el juez del Supremo Pablo Llarena que instruyó a causa del proceso este fin de semana se han vuelto a registrar pintadas llamando al magistrado hijo de puta Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 1772 31:25 pues de los botes de pintura roja que le lanzaron en la puerta acto que reivindicó a distintos medios publican la fotografía de esta nueva pintada en el mismo domicilio con las siglas Llarena FDP Phil de puta hijo de puta en catalán un graffiti pintado de color rojo y amarillo en una pared lateral en este caso nadie ha asumido la autoría de momento siguen bajando las temperaturas Dirección General de Tráfico muy buenos días

Voz 1428 31:46 buenos días pues hasta ahora ya encontramos las primeras retenciones hasta el lunes en Madrid en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto cuarenta y dos Parla a también a cinco en Alcorcón y en la M cuarenta en Barcelona intensidad ya en las rondas destacamos la Ronda Litoral la belleza hacia el nudo de Llobregat y en Cádiz hay un vehículo averiado en los barrios que está complicando la entrada esta localidad por la A trescientos ochenta y uno por último mucha precaución hasta ahora por la presencia de nieve en Cantabria en espinilla está prohibida a camiones la

Voz 11 32:12 creados nietas chata

Voz 1322 32:15 descubre el Caribe más exclusivo en Melilla con Halcón Viajes y Viajes Ecuador pone en marcha dos merecidas vacaciones con todo incluido en su resort de México y República Dominicana y los hoteles Meliá hay Paradis usted esperan rodeados

Voz 1727 34:26 las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Cantabria con la noticia del rescate de los Veinticinco excursionistas que estaban perdidos desde ayer por la tarde Fermín Mier buenos días

Voz 0456 34:40 tal Pepa buenos días sí sabemos de ellos es también

Voz 1727 34:43 todo eso también es también afortunadamente todos ellos

Voz 0456 34:45 también veinticinco personas de diferentes edades hombres y mujeres que están ya en el hotel de Reynosa en el que estaban alojados a las cinco de la mañana se ha producido el rescate según acaban de confirmar fuentes del ciento doce a la Cadena Ser en Cantabria los excursionistas dieron la voz de alarma a las ocho de la tarde de ayer cuando realizaban una ruta por una zona boscosa del parque Saja Besaya aquí en la Comunidad se perdieron no sabían cómo regresar al autobús dieron ellos como decíamos la voz de alarma y nueve

Voz 0027 35:18 las después han sido rescatados todos están bien salvo

Voz 0456 35:20 una mujer de setenta y tres años que ha tenido que ser evacuada al Hospital de Sierrallana en Torrelavega aquejado de hipotermia Eden síntomas de agotamiento pero afortunadamente nada más esta aventura que ha durado más de lo que a ellos les hubiese gustado seguras

Voz 1727 35:35 había terminado bien pues menos mal es el ningún peso con nuestro Estado adiós y en Valencia el juez ha enviado a prisión comunicada y sin fianza a la madre de los niños que encontraron muertos en Godella Ana Tarrés bon día bon día ya está ingresada en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Picassent se ha acogido a su derecho a no declarar aunque el jueves aseguró al forense que acabó a golpes con la vida de sus hijos porque así se lo había pedido Dios la detenida está investigada por dos delitos de asesinato la causa sigue bajo secreto de sumario el juez instructor acordaba el sábado por la tarde la misma medida prisión provisional comunicada y sin fianza por los mismos delitos para el padre de los niños que tampoco ha querido declarar la policía ha detenido a siete personas que se vestían de guardias civiles para atracar a narcotraficantes y empresarios le escogieron mientras intentaban hacerse con medio millón de euros Elena Carazo buenos días bueno fui a Pepa una parte de la banda se encargaba de poner en contacto a comisionista con personas interesadas en cambiar billetes de euro de bajo valor por otros mayores iniciada la reunión otro miembro de la banda irrumpían vestido de guardia civiles y a punta de pistola fingía en el resto de todo no presentes para llevarse el botín cuando se daban cuando se daban a la fuga lograron ser detenidos Elisa revuelo portavoz de la Policía Nacional

Voz 1915 36:49 en esta operación fueron detenidos e intermediario que catalizar a los negocios para la banda de en Puente Genil Córdoba el líder del grupo que se encontraba en Dos Hermanas que al percatarse del arresto de los miembros de su organización había huido de Madrid desde donde organizaba al vuelo

Voz 1727 37:03 todos los detenidos han ingresado ya en prisión preventiva íbamos ahora con otra detención en este caso por una pelea durante un vuelo de Glasgow a Tenerife Héctor palmero buenos días

Voz 0760 37:14 qué tal Pepa muy buenos días dos británicos aquí

Voz 1727 37:16 barón cubiertos de sangre en mitad del pasillo del avión cuando uno de ellos le intentó arrancar la nariz al otro de un mordisco pues sí aunque parezca

Voz 0760 37:25 tiene una pelea que generó la sorpresa y también el temor del resto de pasajeros del vuelo una reyerta en la que la mediación de la tripulación avisados por los gritos de parte del pasaje fue clave para separar a estos dos hombres que se increpaban y se daban golpes en medio del plazo del pasillo incluido ese intento de mordisco así se puede ver en un vídeo de unos treinta segundos en el que se observa los momentos de tensión que se vivieron en la aeronave de momento las causas que desencadenaron estos hechos se desconocen pero diversas fuentes apuntan al consumo excesivo de alcohol los hombres tras ser separados fueron detenidos por la policía una vez que el el avión tomó tierra

Voz 1 38:04 y acabamos en Valencia

Voz 1727 38:06 vallas este lunes dejamos atrás el fin de semana grande con más detalle todos los monumentos expuestos ya en la calle hoy segundo día de y mañana por fin Ana la cremà pues sí pero que era mucho todavía él es muy intensa

Voz 0141 38:26 esta mañana son los homenajes a los autores del Himno Regional Maximiliano TOWS y José Serrano esta tarde continuará la ofrenda con los miles y miles de ramos de flores los bastidores de la Virgen confeccionan el manto con claveles en su mayoría blancos por primera vez este año habrá ojal de hojas verdes anoche la Fallera Mayor Infantil Sara Larrazábal cerraba el primer día por las calles de Valencia hasta hasta la plaza de la Virgen desfilaba más de cincuenta y ocho mil personas que depositaron más de treinta y un mil doscientos gramos la noche acabará hoy con la Nit del foc el gran castillo de fuegos artificiales mañana más porque antes de quemar las hay que visitar todas las Fallas

Voz 1727 38:59 lo de tu voz no tiene que ver con haber salido de juergas y eso sí no parece mentira pero no era sólo coja quisiera que un beso a la otra aparatito

Voz 36 39:13 me suenan me con una antes

Voz 3 39:25 abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 39:27 Ecos que ha expulsado a cinco españoles este fin de semana entre ellos David Peña fuerte de Podemos Andalucía son simpatizantes del movimiento rifeño gira aunque ellos aseguran que estaban de vacaciones corresponsal en Marruecos Sonia Moreno Paqui no consiguió entrar Alhucemas este fin de semana donde nació hace setenta años y pasó su infancia fue expulsada de Marruecos este sábado junto a otros cuatro españoles a pesar de que les habían sellado el pasaporte en la frontera de Melilla después de dos controles policiales en la carretera les pararon dos coches y diez miembros de seguridad de diferentes cuerpos

Voz 1645 40:00 les prohibieron la entrada a la ciudad rifeña

Voz 1727 40:02 los expulsados pertenecen a una asociación de simpatizantes del gira pero sin embargo defienden que se trataba de un viaje cultural y turístico aunque sí tenían concertada una cena con el padre nace esas Duffy el líder del movimiento que está encarcelado desde mayo de dos mil diecisiete en el mismo grupo viajaba David Peña fuerte miembro de Podemos Andalucía a quién con la entrada a Marruecos después de tres horas en la comisaría de la frontera ideó un interrogatorio lo explica en una entrevista con la SER

Voz 1161 40:27 que durante el viernes pasado verificando que no había ningún error la información inicial que el sistema informático hoy que efectivamente yo tenía la país eh no me dio el hombre ningún tipo de explicación que él no sabía nada de la razón

Voz 1727 40:43 en el teléfono de emergencias del consulado Senado no les respondió nadie por lo tanto no recibieron ayuda consular durante la expulsión David ha estado en otras ocasiones en El País y ahora está preocupado del próximo viaje en junio con estudiantes de la Universidad de Jaén para conocer algunos proyectos de cooperación entre ambos países

Voz 1 40:59 sí

Voz 1727 41:05 y esta semana Italia pasará a ser el país del Mediterráneo con mayor inversión financiera de China si como está previsto firma un nuevo acuerdo de la Ruta de la Seda corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 41:17 cinco días de la llegada del presidente chino Xi Jinping a Italia es un misterio el acuerdo que ambos países firmarán en el marco de la nueva ruta de la seda y que provoca inquietud en la Unión Europea y los Estados Unidos

Voz 1 41:29 los que sí

Voz 0946 41:32 dos sería algo excéntrico ha declarado el primer ministro Conthe no participar en este importante proyecto de la ruta de la de

Voz 37 41:41 las setas y firme era rutas de masiva se firma ha confirmado Di Maggio de populistas cinco estoy porque es una buena ocasión para la economía para las empresas italianas cayó la nostra economía pelear

Voz 0946 41:53 acuerdo prevé inversiones de China en infraestructuras ferroviarias marítimas y quizás en el G5 de telecomunicaciones en la adquisición de de

Voz 3 42:01 Europa el interno mía exclusiva y total

Voz 0946 42:06 como ministro del Interior vertidos Albini de la derechista Liga exclusiva y total competencia garantizar la seguridad si existen dudas que comprometan la seguridad nacional

Voz 3 42:16 al diremos no será seco

Voz 1727 45:24 derecha están un lío dice esta mañana José Marín buenos

Voz 0456 45:27 días Pepa superada con notable éxito por todos los partidos

Voz 1100 45:32 eso hacer murió sangrienta cainita boa de eliminar a los de la lista por Cuenca aún suponer al diputado que un día no somos salió de mala manera cuando todavía no éramos quiénes somos en la gran señor del cortijo se empeñan dirigentes regionales en mantener a los suyos tanta reverencia difícil ser visiones deben casi deja ha señalado los objetivos para el jefe superior esa vs tan amiguito de mi enemiga que tanto le quiere razón de más para el desagüe a la calle con ellos así que llamamos a campo limpio de armeros en este momento el PSOE parece tener el camino más desbrozado de falsas Trump tras sí empeñado en la derecha en una táctica tan estúpida como un suicida primero agruparse todo ese los mismos amoroso trío para inmediatamente empezar a demostrar que son muy distintos el uno del otro la jugada es simplemente ridícula ya padecen los tres muy fino por los efectivos paladines del cambio somos una garantía para que no vuelvan a gobernar que rompen España clamaron en la Plaza de Colón empiecen a convencer ahora el electorado de que votar a Vox es tirar la papeleta porque es la verdadera derecha es la mía que un pasado por no hablar de Rivera un dislate izquierda

Voz 1727 47:14 hoy buscamos a esas personas que están au se sienten solas pero que no lo desean porque hay otras que sí uno buscamos a las que viven o están solas por necesidad por obligación más de dos millones de personas en España está casi encima de la soledad no buscada es gran tema de nuestro tiempo

Voz 0456 47:34 personas a las que por cierto la radio les ayuda mucho la radio es un consuelo una compañía por ejemplo José Manuel de Málaga recomienda siestas sólo hazte con una radio

Voz 6 47:44 así por lo menos sino tienen pensamientos pues tiene la SER Lope de Vega a mis soledades voy de mis soledades vengo que para estar conmigo me vas a mis pensamientos

Voz 0456 47:56 uno de nuestros oyentes que también suele sentirse solo y le acompaña mucho la radio es Juan de Almería no sólo las

Voz 46 48:02 veo millones en este mundo y o más sólo la soledad con armas de combate por un buen pero nunca te defraudará las personas sí lo ha animales hizo que todos los perros son los que más

Voz 0027 48:16 empañada compañía de calidad si no fuera por la verdad

Voz 1 48:21 un abrazo muy fuerte Juan un abrazo

Voz 0456 48:23 el ser humano es un ser social por naturaleza decía Aristóteles aunque hay quién no esté muy de acuerdo como Manolo de Tánger

Voz 47 48:29 la soledad es un lujo el ser humano es un individuo podemos compartir con otros individuos lo mejor de cada individuo la necesidad de estar acompañado es una enfermedad provocada por las colectividades estupidez picadas léase masas