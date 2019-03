Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días los partidos ultiman sus listas con el mercado de fichajes más abierto y cambiante de los últimos años en seguida veremos cómo se van perfilando las candidaturas pero esta mañana aquí en Hoy por hoy queremos llamar la atención sobre un problema que no para de crecer para el que ya veremos sí aportan soluciones los programas electorales es la soledad la soledad no buscada en Reino Unido Suecia existen organismos oficiales encargados de ella aquí en España un millón y medio de personas están solas viven solas sin quererlo en su mayoría mujeres mayores Lázaro González es el presidente de la Asociación Nacional contra la soledad

Voz 2 01:04 es que usted no es un problema individual que es un problema del modelo de sociedad Ike entonces en este modelo social

Voz 0978 01:12 ya sí tienen responsabilidad

Voz 2 01:14 las administraciones públicas y la política

pero este lunes dieciocho de marzo la política no pasa por ahí pasa por los pulsos orgánicos de cada partido en el PSOE Pedro Sánchez ha impuesto su criterio en las listas andaluzas en las que no hubo acuerdo Susana Díaz José Luis Ábalos

Voz 1084 01:32 nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida para hacer compatible las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes

Voz 3 01:40 todo connota todos tomamos nota de todos obviamente hoy te puede ha tomado nota mayorías e incomoda

Voz 1084 01:46 federal

Voz 1727 01:46 es el órgano soberano exactamente el mismo golpe sobre la mesa dado Pablo Casado en el PP deja fuera a todos los allí estas la número uno por Barcelona será Cayetana Álvarez de Toledo muy crítica con Rajoy

Voz 1084 01:59 a los que estáis aquí daros las gracias por no haberlo sido en los peores años a los que se han ido mirarles a los ojos y decirles que pueden volver porque este es un partido en el que

Voz 1275 02:11 en confía en Ciudadanos otro proceso de

Voz 1727 02:13 Arias vuelve a levantar sospechas el rival de Félix Álvarez de Félix UCO en Cantabria va a reclamar a la Comisión de Garantías que investigue por qué recibió hasta veinte votos desde un mismo dispositivo la noticia eclipsa los últimos fichajes de Rivera

Voz 4 02:28 el señor Sánchez tiene de aliado a Torra que yo tengo me equipo al mundo esa es la diferencia

Voz 1727 02:34 Bal abogado del Estado al que el Gobierno apartó de la causa del pluses por la pérdida de confianza y también incorporan a Marcos de Quinto ex vicepresidente de Coca Cola en unidas Podemos la elección de este hombre Jaume a ser como número uno de la lista conjunta con los Comunes ha provocado la retirada de quién sacó el número uno de las primarias de Podemos Cataluña se llama Oscar Guardo Pepa con el perfil independentista de ases Jamal Khashoggi no fue el único así titula a esta hora el New York Times una información que desvela que un año antes del asesinato del periodista el príncipe de Arabia Saudí autorizó una campaña secreta para silenciar a otros disidentes según los servicios de inteligencia estadounidenses el mismo grupo de hombres que no ató a Khashoggi secuestró detuvo y torturó a una docena de ciudadanos saudíes

Voz 5 03:31 es el Broadway Cenicienta institucionalmente M

Voz 1727 03:34 el presidente de Brasil Bolsonaro ya están en Estados Unidos es su primer viaje oficial el asesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton ha dicho que los dos mandatarios tienen mucho en común para llegar a acuerdos en deportes en deportes el Barça deja casi sentenciada la Liga con su goleada anoche al Betis en Sevilla Sampe

Voz 1161 03:53 uno cuatro con tres de Messi otro de Luis Suárez que coloca a los azulgrana tras la derrota del Atlético en San Mamés el sábado con diez puntos por encima de los de Simeone al diez jornadas para el final del campeonato liguero además Éibar uno Valladolid dos Español cero Sevilla uno Valencia cero Getafe cero Villarreal tres Rayo Vallecano uno Real Getafe y Real Madrid ocupan puestos Champions Alavés y Sevilla con el debut de Caparrós los de Europa League más hundidos que la semana pasada en descenso Celta Rayo Vallecano y Huesca a cuatro seis y siete puntos de la salvación

Voz 1727 04:18 y hoy también son noticia los sesenta mil setecientos espectadores que ayer fueron al Wanda Metropolitano a ver el partido entre el equipo femenino del Atlético de Madrid y el del Barça se batió un récord mundial la jugadora blaugrana Alexia de ellas estuvo anoche en El Larguero

Voz 2 04:33 cuando realmente nos dimos cuenta será cuando ya no les diremos que que me hemos atrás y veremos que bueno pues que hemos formado parte de la historia de fútbol femenino que de hecho pues ha hecho y bueno estaremos muy contenta Plus Ultra seguros patrocina eh

Voz 0978 04:50 el tiempo yo

Voz 1727 04:51 de Carbó buenos días buenos días empiezan

Voz 1727 06:19 son las siete y seis las seis y seis en Canarias el Gobierno de Nueva Zelanda se ha reunido esta madrugada ya acordado reformar la ley de armas de fuego después del atentado del viernes en el que murieron cincuenta personas el autor compró los rifles que utilizó en el ataque han a Button a través de Internet

Voz 0127 06:37 la primera ministra ha dicho que anunciarán el contenido de esa reforma en un plazo de

Voz 8 06:41 diez días chao

Voz 9 07:19 es al menos lo que quiere el presidente del Consejo Europeo

Voz 1772 07:21 Donald Tusk que esta semana se va a reunir con Angela Merkel y Emmanuel Macron para proponerles un aplazamiento del Brexit hasta dos mil veinte si el Parlamento británico rechaza por tercera vez el acuerdo de Theresa May este jueves hay cumbre europea en Bruselas para entonces la Unión espera saber ya qué decisión habrán tomado los diputados Brito

Voz 1727 07:39 a y los dos principales bancos Alemania el Deutsche Bank y el Commerzbank han comenzado a estudiar una posible fusión de estas dos entidades Javier Alonso

Voz 0858 07:48 a través de un comunicado confirman que han iniciado conversaciones pero también aclaran que no hay garantías de que las negociaciones terminen finalmente en una fusión el Gobierno tiene una participación del quince por ciento en Commerzbank que tuvo que ser rescatado en dos mil ocho los medios alemanes cuentan que el ministro de Finanzas está presionando para que esa fusión se produzca según la agencia Bloomberg juntos serían el cuarto prestamista más grande de Europa en Cuba

Voz 1727 08:12 varias compañías de hoteles españolas pueden tener problemas a partir de esta semana porque Donald Trump va a desbloquear una ley que permite a los ciudadanos cubanoamericanos demandar a las empresas que tengan sus negocios en terrenos que fueron expropiados en su día al inicio de la revolución castrista Victoria García

Voz 1460 08:30 la ley Helms Burton se suspendía cada seis meses desde hace veinte años que se aprobó lo han hecho gobiernos republicanos y demócratas hasta ahora que en la desempolva para usarla como arma política para conseguir el voto de la población cubana de la Florida en las elecciones del dos mil veinte esta ley permite sancionar empresas cubanas que operen en o con propiedades expropiadas a cubanos durante la Revolución y como consecuencia también a las empresas internacionales que operan en proyectos conjuntos con el Estado cubano el artículo tres desbloqueado hora Portrait permite a norteamericanos la mayoría de origen cubano que tienen registros de propiedades en Cuba iniciar un procedimiento judicial contra el Gobierno cubano y sus empresas que están utilizando para sus negocios los bienes confiscados entre esa lista de empresas del Departamento de Estado hay varios hoteles de la cadena española Amelia propiedad de la familia es Carrière hilos Iberostar también españoles en líneas generales no hay preocupación inmediata aunque sí mucha cautela entre las empresas europeas afectadas hay británicas francesas y españolas que de momento estarían protegidas al operar en sociedades mixtas con el Gobierno cubano a lo que habría que sumar que en Europa existen leyes antídoto para protegerla extra territorialidad de las leyes norteamericano

Voz 1727 09:43 aquí en España tras el fin de semana de convulsión interna en los partidos

Voz 1603 09:52 la mirada de Montse Domínguez buenos días el anuncio más famoso de la historia se publicó en el Times en mil novecientos doce ideología Sí Se buscan hombres para viaje Peligroso Salario bajo frío penetrante largos meses en la más completa oscuridad peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida honor y reconocimiento en caso de éxito el gran explorador Shackleton reclutó así su tripulación para el viaje a la Antártida aunque ahora hay quienes ponen en duda que el anuncio existiera News o no podría servir de inspiración para los partidos políticos que estos días sudan sangre para llenar de nombres atractivos sus listas electorales ante el maratón de urnas que nos espera los partidos tradicionales cuentan con ventaja al fin y a cabo tienen banquillo pero no deja de ser un encaje endiablado por las purgas que premian a los leales jubilan a las voces incómodas el verbo integrar está pasando de moda visto lo visto siguen cotizando bien los independientes economistas periodistas militares los intelectuales que siempre dan un toque de glamour

Voz 7 11:00 por afectan también predicadores

Voz 1603 11:03 se valora especialmente cualquier perfil mediático no hay tiempo que perder Nos quedan unas cuantas sorpresas todavía nunca al mercado de fichajes había estado tan caliente para hombres y mujeres dispuestos a dar el salto a la política un viaje menos peligroso pero tan incierto como el que emprendió Se aquel tal

Voz 1727 11:27 son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 1727 13:18 España va a albergar por primera vez el no para estudiantes más numeroso del mundo se conoce como las Olimpiadas del modelo de Naciones Unidas y el Rey va a inaugurarlo esta tarde en Madrid más de dos mil universitarios de centro de ciento treinta países simulan durante esta semana debates como los que se celebran en la ONU Andrea es una de ellas

Voz 1628 13:38 se debaten temas Pierre de actualidad bien históricos dependiendo del comité que pueden tener cabida de verdad en ese órgano las personas que se presentan son los futuros diplomáticos futuros políticos gente con inquietudes

Voz 1727 13:52 y quiénes se reúnen también hoy en España son expertos en la contaminación que provocan los barcos que navegan por el Mediterráneo utilizan combustibles que entierra no están permitidos Javier Gregori

Voz 0882 14:05 según un informe del Gobierno francés reducir las emisiones tóxicas del combustible de los barcos evitaría seis mil muertes al año sólo en el Mediterráneo porque el intenso tráfico marítimo por ejemplo el de los petroleros o el de los cruceros provoca ya el cuarenta por ciento de la contaminación del aire de las ciudades costeras del Mediterráneo donde viven trescientos veinticinco millones de personas sólo la Unión Europea la contaminación de los barcos provoca ya cincuenta mil muertes anuales como denuncia la Cadena SER Carlos Bravo portavoz de la Alianza Mar hablaba

Voz 19 14:36 Manuel Morente te mueren en la en el ámbito de la Unión Europea a cincuenta mil personas por culpa de la contaminación de los barcos

Voz 0882 14:43 para abordar este grave problema de salud pública este lunes se reúnen en Madrid expertos de toda Europa en la tercera Conferencia Internacional que se celebra en este importante sector de la economía

Voz 1727 14:55 el Festival de Cine de Málaga llega hoy a su cuarta jornada con el plato fuerte de esta comedia Ali Tous del director Danny de la orden sobre el lado más personalista de los millennials entre quiénes encajan esa definición de millennials entre muchos que no va a causar furor calores la nueva serie de Mario Casas que se presentó en Málaga José Manuel Romero

Voz 1084 15:18 de ídolo adolescente a Galán empotrado por Mario Casas ha sido el protagonista de la tercera jornada del Festival de Málaga con una sería instinto en la que interpreta un empresario atormentado en lo que definen como un thriller erótico posiblemente encontrará soluciones perdidas un personaje frío y calculador lleno de traumas infantiles que busca refugio en el sexo tríos y látigos y una máscara en un viaje también psicológico sobre la soledad las obsesiones y el deseo

Voz 1 15:43 en vuelo muy importante y a mí me parecía muy interesante que lo supieses quién es este tipo digamos casi hasta

Voz 1084 15:49 hasta el último capítulo dos semanas estuvieron metidos en un club casado con más de cien extras desnudos el actor ha bromeado con que para ellos no había ningún tipo de disfrute para los actores

Voz 1 15:59 eso es así pero que el público cuando lo vea así tenga Pérez lo pasé bien irse a perturbador al mismo tiempo no parece que tan teclado

Voz 1727 16:16 los creadores dicen que los referentes han sido

Voz 1084 16:18 Eyes Wide Shut pero la falta de análisis superficialidad sobre la adicción al sexo la acerca más a Cincuenta sombras de Grey

Voz 1084 18:34 esta mañana vamos a abordar la soledad no deseada por ella hemos preguntado damos la bienvenida a Pepe de Alicante

Voz 2 18:40 buenos días compañero deciros que la soledad no deseada no la queremos Navy yo soy ciego concretamente

Voz 24 18:48 hoy para sesenta años el día cuatro

Voz 2 18:50 los cumplo que la soledad no es buena para nadie ni caso ni más deba faltar lógicamente yo tendré que está solo que no quisiera es verdad que no quisiera está solo pero la vida es así abrazos Pepa abrazó toca

Voz 1727 19:05 Cayo Pepe de Alicante un abrazo desde

Voz 2 19:08 Castelldefels Mario o la buenos días María de coches

Voz 1642 19:10 desde las soledades un extraño pez que se muerde la cola que se agrava si no te soportan hace mismo estando en soledad yo he tenido que pasar a lo ocho ruedas meses sólo eh hasta aprender a estar conmigo mismo abrazando a todos los mismos trucos y entonces y sólo entonces apareció fíjate actual pareja

Voz 1084 19:31 Salva Málaga dicen que la peor que la soledad es la que sufre cuando estás rodeado de gente yo no lo entendí

Voz 1161 19:37 sí hasta que conductor de autobús urbano en mi caso

Voz 14 19:39 yo me salva la radio sino fuese

Voz 9 19:42 por la radio a mí la jornada se me habían eternas ni Mari Cruz victoria en bloque

Voz 25 19:48 que somos veintidós seguir teniendo en cuenta que tenemos bastantes pisos ocupados por la gente que ha venido de fuera siete personas vivimos solas yo soy de las personas que en eh soy de la soledad no deseada es verdad que luego en mi vida normal fuera de casa afortunadamente tengo muchos amigos

Voz 1727 20:11 un beso fuerte Mari Cruz y a todo siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 María Laura Gutiérrez qué tal buenos días con cinco grados a esta hora en la Gran Vía hace más frío han bajado las temperaturas sobre todo las mínimas aunque mediodía también lo vamos a notar los los termómetros se van a mover hoy entre los catorce y los dieciséis grados con algo más de nubosidad o alcaldes o tú dados los candidatos del PP que opten a gobernar un Ayuntamiento importante de la comunidad no irán en las listas de Isabel Díaz Ayuso la Asamblea de Madrid sólo avanza esta mañana la SER es la opción que maneja ahora mismo la dirección del partido en Madrid que ha acelerado la confección de sus listas de cara a las autonómicas del veintiséis de mayo Javier Bañuelos buenos días

Voz 1084 20:56 qué tal buenos días y en el PP dan por hecho que será

Voz 1161 20:58 era muy difícil revalidar o mejorar los cuarenta de ocho diputados que tienen ahora mismo asumen que perderán varios escaños y eso significa que los primeros puestos para entrar en Vallecas serán muy codiciados por eso ahora mismo en el PP se plantean dejar fuera a los alcaldes no incluirán en su lista a la Asamblea a los candidatos a grandes municipios ese criterio yo es el que se ha seguido por ejemplo con David Pérez que no optará a la reelección como alcalde de Alcorcón no dará ese paso para centrarse únicamente su puesto como número dos de la candidata Isabel Díaz Ayuso según ha sabido la SER a la dirección del PP de Madrid su prioridad es que los puesto de diputados lo ocupen personas que estén volcadas íntegramente en el trabajo en el Parlamento madrileño es de también está anticiparse a la reforma del Estatuto de Autonomía que prevé introducir esta vez sí la incompatibilidad para que los alcaldes no puedan ser también diputado

Voz 1275 22:03 Isabel Díaz Ayuso presentó ayer a los candidatos de su partido en los municipios del sur de la región en un acto en Alcorcón junto a su flamante número dos que no va a repetir en la Alcaldía David Pérez anti feminista confeso quizá por ese motivo Ayuso aprovecho este escenario para dejar esta reflexión sobre las manifestaciones del ocho es me del día de la mujer

Voz 27 22:22 ahora las mujeres estamos obligados irá a las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia Díaz

Voz 1275 22:32 eso estará esta tarde en La Ser en La Ventana de Madrid con Javier Casal a partir de las idílica lunes dieciocho de marzo atención conductores porque ya se multa Madrid entra titulares Comisaria Sarmiento

Voz 0127 22:42 el sábado a la prueba de fuego para el sistema de restricciones porque es el primer día laborable las multas tardarán en llegar unos cuatro meses y se gestionan a través de las cámaras instaladas en todo el perímetro del área

Voz 1275 22:53 Madrid se suma desde hoy al Sistema Nacional de receta electrónica por lo que los madrileños podrán comprar medicinas en cualquier otra comunidad a la región ha sido la última en incorporarse a este sistema común un hombre de

Voz 0127 23:02 sesenta y cuatro años ha muerto en una nueva reyerta en Puente de Vallecas a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello otros tres hombres han resultado heridas por contusiones por el momento no hay

Voz 1275 23:11 los deportes llenazo ayer en el Wanda Metropolitano con récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino entre el Atlético de Madrid y el Barça la rojiblancas perdían cero dos pero el encuentro hizo historia con más de sesenta mil personas en la grada siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en la capital a cazar buenos días

Voz 0127 23:36 qué tal muy buenos días Laura hay una intervención

Voz 1322 23:38 equipos de emergencia en este momento en la calle Cavanilles con la Plaza Mariano de Cavia y ahí un par de carriles cortados el trágico comienza a ser ya muy complicado en todo el recorrido este de M30 desde Méndez Álvaro hasta la avenida de América sentido norte más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII y en las entradas tanto por Santa María de la Cabeza como por Conde de Casal

Voz 1275 23:59 cómo están las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0127 24:02 buenos días de las vías madrileñas situación ya difícil especialmente todos los accesos a los tramos habituales y saturación especialmente destacada la M40 sobretodo de Vallecas a Coslada en sentido norte barrio de la Fortuna también hacia el norte y en Pozuelo sentido A seis así que mucha paciencia

Voz 1275 24:17 el tiempo la previsión la ampliamos con Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:20 buenos días una semana más la lluvia va a ser la gran ausente en el panorama meteorológico con temperaturas más bajas que en los últimos días sobre todo hasta mediados de semana ahora hace frío sobre todo porque sopla viento del nordeste que acentúa esta sensación viento que a partir de mediodía irá perdiendo rápidamente intensidad va a hacer sol durante toda la jornada esta tarde máximas alrededor de los quince grados la próxima noche esperemos que hagan poco más de frío

Voz 20 24:45 esta cuña de radio no es sólo una cuña de radio

Voz 0808 28:06 vestidos con bolsas de basura decenas de vecinos de Vallecas han hecho una cacerolada en la Puerta del Sol porque no quieren que los residuos de los municipios del Henares vayan a la planta de Valdemingómez actualmente el vertedero de Alcalá de Henares recibe doscientas mil toneladas anuales de basura no es una cuestión solo Dolores que más se nota solo solo

Voz 8 28:22 eres pero eso es a primer contacto porque bueno pues problemas respiratorios enemigo SAS más de muchas alergias el PIB aquí

Voz 1084 28:33 la gente que ahora mismo puede tener cáncer

Voz 32 28:36 suerte porque hoy en día tener cáncer no es sinónimo de morir te sino que uno ha fallecido esos datos la Comunidad de Madrid no los ha facilitado lo que sí que ha confirmado en estudio es que en el Ensanche de Vallecas triplicar la cantidad de dioxinas y curarnos en lo que puede ser una calle del barrio Salamanca que es lo con la que nos han comparado

Voz 0808 28:52 la Comunidad de Madrid ha anunciado que el vertedero de Alcalá de Henares seguirá funcionando al menos hasta el mes de septiembre algo que los vecinos ven como una medida meramente

Voz 1727 28:58 esto era el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo

Voz 1275 29:01 ha hablado en Hora catorce Madrid el futuro de los residuos celeste aún no saben la fecha exacta en la que el vertedero del Este terminará por llenarse después de ampliar su capacidad con un nuevo cálculo

Voz 33 29:10 lo único que nos pidieron desde la Mancomunidad del este este revisamos cómo estaba la situación del vertedero nosotros hemos mandado pues inspectores y técnicos muy cualificados y hemos visto ese estaban incumpliendo algunos parámetros de la Autorización Ambiental Integrada lo hemos puesto sobre la mesa la Mancomunidad del Este ha reconocido pues algunos errores interpretación todavía no tenemos cuantificado y la fecha exacta en la que el vertedero está ya cual matado pero estamos trabajando con la Mancomunidad del Este buscando post alta

Voz 2 29:41 el IVA para el futuro que iban a ser unos poquitos

Voz 1275 29:45 cuatro grados ahora mismo en el centro de Madrid sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:12 decía el modisto Givenchy que no es el cuerpo el que debe adaptarse al vestidos y no el vestido al cuerpo y en ésas han estado este fin de semana los líderes políticos confeccionando trajes a medida para sus cuerpos electorales comienza el lunes dieciocho de marzo comienza la semana con más frío y bajan las temperaturas especialmente en el este de España leemos los periódicos con Aimar Bretos David De la Fuente y Manuel Jabois buenos días buenos días ya antes de meternos en las listas la política en todo lo demás un dato muy llamativo que lleva en Primera hoy El País el auge de la compra online eleva un cincuenta y cinco por ciento nada menos los accidentes de furgonetas

Voz 9 30:54 ese aumento se ha producido desde dos mil doce en autovías y autopistas la subida ha sido de más del cien por cien y lo explica muy claro Emilio Cordero que es el secretario de Transporte de UGT dice tenemos un desmadre que no hay quién se aclare si Amazon vende un CD a seis euros eso te da una idea de cuánto van a pagar al repartidor todo lo que hacen es meter horas el estrés forma parte de su trabajo conducen desquiciados

Voz 1727 31:14 todavía sobre repartidores claro porque esto es un fenómeno global pero esta vez en Alemania Dani reportaje sobre sus malas condiciones laborales en peonadas con este auge del comercio online

Voz 9 31:25 sí lo leo en el Deutsche cobran sólo cuatro euros y medio a la hora el salario mínimo es el doble son subcontratas y Seven explotados y estresados por la carga de trabajo brutal que tienen a consecuencia del comercio online en auge la cantidad de paquetes enviados y también devueltos por correo está aumentando rápidamente un gran mercado para empresas grandes también para competidores pequeños está haciendo mucho dinero advierte la líder de los socialdemócratas alemanes pero desafortunadamente ese dinero no va a los trabajadores con quienes promete reunirse

Voz 1727 31:51 si nos escuchan desde una furgoneta ya saben pueden llamar a los teléfonos de Hoy por hoy

Voz 9 31:55 al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 32:32 hoy

Voz 1727 32:33 vamos ya con la política sobre la renovación con la política de los políticos que todo es política saben sobre la renovación que ha aplicado Pedro Sánchez a las listas para las generales y especialmente acerca del barrido que ha hecho de los usan y estas Ignacio Camacho hoy en ABC dice la ley de los

Voz 9 32:49 vencidos que jamás implacable de las que rigen en política este pero está empezando a caer con todo su peso sobre Susana Díaz el presidente va a cobrar la factura del desafecto lo de ayer fue puro ricino para demostrarle a diez que se ha quedado en clara minoría para mostrarle la puerta de salida

Voz 1727 33:03 José Blanco se despide asimismo con un artículo en La Voz de Galicia

Voz 9 33:06 que publica ese artículo el día después de conocer que no va a repetir las europeas lo titula agradecimiento infinito básicamente es eso una

Voz 24 33:11 agradecimiento a sus votantes al PSOE especialmente

Voz 9 33:14 Zapatero ni una mención ojo a Pedro Sánchez ni siquiera de trámite

Voz 1727 33:17 ya asegura Carmen del Riego hoy en La Vanguardia que va a más la preocupación en el PP por la deriva que está tomando Pablo Casado

Voz 9 33:24 nunca se había sido tan cruel en el partido dicen en referencia a la purga de las listas tienen que ni siquiera en la época de Hernández Mancha que es al parecer la que todos quieren olvidarlo echan la culpa a Teo García Egea secretario general que aparece es quién ha hecho y deshecho pero por extensión a Casado que lo ha permitido dicen ya impresionado especialmente lo que ha hecho con Fernando Martínez Maíllo lo ha dejado caer ha impresionado porque fue nombrado a la vez que Casado vicesecretario formar un grupo compacto que todos los lunes quedaban para comer después del Comité de Dirección eran más que compañeras de partido eran amigos

Voz 1727 33:54 los creadoras que está ante los crecientes indicios de un frenazo económico o y Claudi Pérez en el país es muy crítico con el poco peso que tiene el debate económico en la agenda política y en la electoral

Voz 9 34:06 dice España lleva un lustro creciendo con rapidez pero no ha hecho los deberes y a nadie parece importarle a seis semanas de las elecciones el déficit español es el más alto de Europa la deuda pública roza el cien por cien del PIB y la crisis ha dejado una brecha en forma de desigualdad a niveles de países como Lituania o Rumanía aquí en España no hay discusiones económicas reales haría falta

Voz 24 34:24 el Concilio de si coopera psicoterapia

Voz 9 34:27 notas para saber qué demonios quieren los políticos salvo que alguien se tome en serio la propuesta imprudente de algún partido de bajar todos y cada uno de los impuestos

Voz 9 35:55 si hay que abordar cómo evitar que las masacres se conviertan en virales gracias a plataformas como Facebook que admite dar voz a los que propagan el odio en sus páginas escribe en The Times Claire Roach en Reino Unidos está debatiendo legislación que precisamente pretende proteger a los usuarios de las redes sociales de posibles daños online que puedan recibir y algunas plataformas como es Nacha ya ha respondido al Gobierno que no se pueden hacer responsables de lo que hagan todos sus usuarios

Voz 1727 36:19 y hablamos de racismo de ataques racistas tanto en este país como EEUU

Voz 9 36:24 pero en el Telegraph que un chico de diecinueve años ha sido víctima de un ataque terrorista racista este sábado por la noche en un incidente que se suma a otros en Gran Bretaña después de la masacre de Nueva Zelanda el atacante un hombre de unos cincuenta años de extrema derecha también en Estados Unidos advierte David León Hart en una columna en el New York Times denuncia que los crímenes de odio y los atacantes de nacionalistas blancos están aumentando en Estados Unidos los ataques mientras Donald Trump incita a la violencia la semana pasada aquello que sus partidarios políticos que son policías militares y moteros podrían recurrir a la violencia sino se salen con la suya algo muy peligroso y que incita lobos solitarios como el de Nueva Zelanda

Voz 1727 37:00 te has encontrado un artículo sobre racismo en Catalunya en la prensa internacional

Voz 9 37:03 lo leo The Independent temor a una marea creciente de racismo en Cataluña después de varios ataques a niños migrantes escribe Daniel Britten Berg tres ataques contra inmigrantes en sólo una semana contra centros de refugiados la retórica de la extrema derecha española amenaza con polarizar aún más a la sociedad catalana bastante dividida ya por el independentismo el líder de Vox en esta comunidad sostiene que el rechazo a los independentistas y a la migración se justifica en su amor a Cataluña la inmigración sube en la lista de preocupaciones y concluye este articulista que veremos cuánto no marca en las próximas elecciones

Voz 1727 37:35 ya a propósito de Cataluña Aimar hay editorial en el país sobre la manifestación del fin de semana

Voz 9 37:40 la democracia en Madrid elige así en la democracia se reafirmó no porque la invocar han en la capital las fuerzas independentistas que pretenden secuestrarla en Cataluña sino porque una vez más quedó de manifiesto que la Constitución garantiza las libertades de todos también las de quiénes como los independentistas quieren destruirlas presentando como libertades alternativas la imposición unilateral de su programa en Francia

Voz 1727 38:00 no se habla de otra cosa hoy que de la violencia de los chalecos amarillos este fin de semana en las calles de París

Voz 9 38:05 Le Monde abre recogiendo las críticas a la actuación policial el fin de semana el sábado después de la violencia de los chalecos amarillos Le Figaro en portada hoy exclama insoportable sobre la imagen de un negocio un kiosco ardiendo en mitad de la avenida cuestionado por no poder evitar la violencia el presidente promete decisiones firmas el primer ministro admite disfunciones iba a presentar hoy nuevas propuestas a Emmanuel Macron violencia indignación revuelta titula este diario su editorial que es muy crítico con lo ocurrido Francia no es un país que llora de hambre ni un Estado que vive en una dictadura el saqueo de la avenida de los Campos Elíseos no inspira más que indignación y vergüenza no hay excusa alguna para justificar este vandalismo gratuito ya estúpido escucha

Voz 1727 38:44 yo es que escuchen todos los cada cada lunes digo a ver en las encuestas para la revista de prensa las encuestas Aimar las encuestas Dani me dicen sí vale vale las encuestas electorales pero la encuesta que de verdad les ha gustado hoy la lleva la razón sobre sexo

Voz 9 39:00 sobre los hábitos sexuales de los españoles un cuarenta y cuatro con dos por ciento de los españoles quiere practicar sexo con mayor asiduidad un cuarenta y cuatro por ciento y un treinta y siete de los encuestados desearía aumentar la duración del acto sexual en especial los jóvenes son cuarenta y ocho por ciento los jóvenes quiere que dure más preguntado por si están conformes con su vida sexual si les parece adecuada un sesenta y nueve por ciento de dije que sí

Voz 1727 39:22 total del total aquí la ven los jóvenes M

Voz 9 39:24 con un noventa por ciento de casi setenta

Voz 1727 39:27 ciento yo Jabois que hablan de Ci U

Voz 9 39:29 datos sobre la frecuencia el uno por ciento de los españoles tienen tener sexo

Voz 4 39:33 la vía donde lo tanto dónde quedó aquella época tres con dónde queda ahí

Voz 1 39:43 la mía

Voz 1727 39:47 llevábamos ya un tiempo sin polémica sobre la libertad de expresión pues aquí la tenemos el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid Martínez Almeida taca Manuela Carmena qué pues por permitir que se represente un espacio municipal una obra de teatro se titula Dios tiene vagina la Associació multa Hazte Oír ha lanzado ya una campaña contra ella

Voz 24 40:10 al candidato del PP a la Alcaldía de lo que hay que hacer ver lugar asesinarle aún atacar la libertad de expresión porque están poco desde luego el partido los maestros porque fíjate el tuit con el que escribe es hija Manuela Carmena que no permita que Matadero acoja esta patochada mataderos en los teatros en Madrid no puede ser más cómplice no puede ser cómplice de los que se amparan en la libertad de expresión para mofarse de los sentimientos religiosos ya está bien de ofender siempre a los mismos y etiqueta el tuit con no con mi dinero si ese alcalde que imagino que programará el teatro que no ofenda entiendo lo que quién lo que no sé es qué clase de colectivos de ofendidos se van a dirigir a él porque sabes que ofender los podemos ofender a ser las Nin aquí parece ser que ser

Voz 1084 40:54 ahora es sagrado

Voz 24 40:55 en dos días el PP ya ha dicho que restringirá el derecho a la manifestación irá cultura ejerce después en el tuit de crítico teatral de una obra que sospecho no ha visto llamándola patochada dice también que siempre es ofende a los mismos que ya te digo que es la frase para mí más loca de todos pero añade que no con su dinero saques es como torero se puede hacer lo que se quiera y lo mejor es cuando dice literalmente que nadie se puede amparar la libertad de expresión para mofarse de sentimientos religiosos la libertad de expresión es algo que se ejerce para rezar o para votar a su partido hay puedes decir me ampara la libertad de expresión

Voz 1727 41:30 tienen que crearon un comité de declaraciones de candidatos en el Partido Popular

Voz 24 41:34 Cibeles huyó algo que fin de semana llevan que

Voz 1727 41:37 en fin de semana lleva

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:02 Betis Sampe después de ser goleados

Voz 1084 44:05 con tres será Argentina era una nueva exhibición manejar

Voz 1161 44:08 del partido como y cuando quiso otro hat trick hiel sorprendido por la ovación del Villamarín en Movistar

Voz 40 44:13 no recuerdo no ha sido la respuesta de la gente la verdad que siempre no tratan muy bien sabe de ser rival así que que muy agradecido y feliz por la victoria

Voz 1084 44:23 porque rito

Voz 1161 44:25 el portón todos rendidos al astro argentino el estadio los rivales como Setién

Voz 41 44:29 en el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los doce catorce años que lleva en activo ningún jugador tuvo la continuidad que ha tenido este jugador en los doce

Voz 4 44:39 pues no se puede hacer cuando tiene a estos partidos imposible para el Barcelona en primera parte Fazio dos genialidades suyas se lo que no condiciona el partido y cómo no

Voz 1161 44:48 en su equipo Valverde y Piqué lo hemos visto con los de todo

Voz 42 44:51 las más facturas en todo este tiempo y la verdad es que tenemos la suerte de poder asistir a la época en la que él está en activo

Voz 24 44:57 obviamente ha habido gente muy especial

Voz 43 45:00 en fútbol pero él es muy especial y lo ha repetido durante doce trece catorce años una entonces creo que esto sí que es verdaderamente única

Voz 1161 45:07 la nota negativa el esguince de tobillo en el tobillo derecho de Luis Suárez hizo otro el otro gol y hoy pasará pruebas en Barcelona para determinar su alcance también del domingo y uno Valladolid dos Español cero Sevilla uno en el debut de Caparrós en el banquillo sevillista Valencia cero Getafe cero Villarreal tres Rayo Vallecano uno Michel de futuro en el banquillo del Rayo

Voz 44 45:24 el estoy para seguir trabajando hay puntos en juego para salvar la categoría

Voz 9 45:27 ya pero no es una decisión pianure completada

Voz 1161 45:30 Jornada veintiocho sigue líder el Barça diez puntos sobre el Atlético doce sobre el Real Madrid completar Getafe los puestos de Champions Alavés y Sevilla los de la Europa League en descenso Celta Rayo Vallecano y Huesca y la Liga se tiene ahora dos semanas por la selección que se concentra esta sean esta mañana en Madrid para preparar los primeros dos partidos de clasificación a la Eurocopa dos mil veinte Javier Herráez buenos días

Voz 45 45:47 hola qué tal muy buenos días este mediodía se concentra en Las Rozas la selección española de fútbol lo hace sin jugadores habituales en los últimos años como Thiago Alcántara Saúl Koke o el propio Isco Alarcón que no jugaba con Solari ahora sigo hace conciudadano volverá a la siguiente convocatoria están futbolistas que lo hace muy bien últimamente como es Parejo Canales habían o Jaime Mata de el Getafe la selección que sigue contando con habituales como De Gea en portería Ramos en defensa Busquets en el centro del campo Rodrigo y Morata en Latakia que buscar la victoria seis puntos para meternos poco a poco en esa Eurocopa dos mil veinte