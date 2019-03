Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0137 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días los líderes se han hecho las listas a su medida todos ninguna novedad salvo el énfasis que ponen en la democracia interna y a las primarias para acabar colocando en las posiciones de salir a los suyos purgar a los que no lo son como siete presea hecho Sánchez la mina lo subsanó listas que lo sacrificaron a él a que el uno de octubre Casado liquida socialistas listas y marianistas Rivera sigue fichando estrellas de su busto sin aclarar el eclipse en Castilla y León y podemos afronta la crisis de su partido en Cataluña donde ha dimitido el ganador de las primarias para las generales en desacuerdo con el candidato independentista que han acordado la dirección ellos comunes hay mucho en juego incluida la supervivencia política de los líderes pero pero quiénes son unos la jugamos de verdad somos los españoles y las españolas que llevamos cuatro años con un país casi paralizado así que una vez decidida a las listas ya pueden empezar a contarnos los programas electorales y los planes de gobierno a ser posible concretos aumentados con memoria con memoria económica también con encaje en Bruselas en el mundo global como si los electores fuéramos adultos

Voz 1772 01:24 Pepa Bueno

es dieciocho de marzo y a propósito de la realidad dos apuntes hoy en la portada del país seiscientos mil pacientes esperan una operación en España

Voz 0027 01:50 es el mayor motivo de queja según el último barómetro sanitario los pacientes a la espera de operación aguardan noventa y tres días de media

Voz 1727 01:56 la segunda cifra el auge del comercio online eleva un cincuenta y cinco por ciento los accidentes de furgoneta en España

Voz 0027 02:03 el aumento es desde dos mil doce cuando muchos parados empezaron a buscar en el transporte en negro en el reparto de paquetes a domicilio una salida al desempleo

Voz 1727 02:10 en este programa nos vamos a ocupar esta mañana de la soledad porque un millón y medio de españoles viven sin quererlo sólo una soledad no deseada que afecta sobre todo a mujeres y personas mayores en Suecia o Reino Unido ya hay organismos oficiales que se ocupan de ella Macron estudia hoy con el primer ministro francés medidas para atajar la violencia de los chalecos amarillos

Voz 0027 02:33 han recibido muchas críticas por la incapacidad de la policía de evitar los graves altercados el sábado

Voz 1 02:39 con saqueos e incendios en los Campos Elíseos de París

Voz 1727 02:42 noticia de esta madrugada el príncipe heredero de Arabia Saudí creo un grupo para secuestrar y torturar a opositores críticos antes de la muerte de gasoil

Voz 0027 02:50 según publica el New York Times la inteligencia de EEUU tiene pruebas de que fue el propio Bin Salman quién dio forma a ese escuadrón para torturar disidentes

Voz 1915 02:57 la primera ministra de Nueva Zelanda anuncia un plan para controlarla

Voz 0027 03:03 así lo anunció esta mañana en un país en el que hay un arma de fuego por cada tres habitantes la policía ha confirmado que el atentado del viernes lo perpetró una sola persona

Voz 1727 03:30 y así suena un récord absoluto un récord mundial sesenta mil setecientas treinta y nueve personas llenaron ayer el Wanda Metropolitano en el partido entre clubs de fútbol femenino con mayor asistencia de la historia Atlético de Madrid Barcelona ganó el Barça cero dos así anoche el Villamarín despidiendo a Messi después de que el argentino le hiciera tres goles a su Betis Amper

Voz 1161 04:03 para redondear el uno cuatro con el que el Barça casi deja sentenciada la Liga aventaja en diez puntos al Atlético en doce el Real Madrid ya diez jornadas del final y Messi sorprendido

Voz 3 04:10 lo recuerdo no ha sido la respuesta de la gente la verdad que siempre se sabe de ese rival así que que muy agradecido y feliz por la victoria porque Gerona

Voz 1161 04:22 el toda la Liga volverá en dos fines de semana tras el parón por la selección y sus partidos ante Noruega y Malta

Voz 1727 04:29 y hoy van a seguir bajando las temperaturas Jordi Carbó buenos días

y hoy van a seguir bajando las temperaturas

son las ocho y seis las siete y seis en Canarias esta semana se abre el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas a las elecciones del veintiocho de abril se tienen que registrar desde el miércoles este miércoles y hasta el lunes que viene un proceso que siempre

Voz 1915 06:21 de deja damnificados aunque

Voz 1727 06:24 con los aires de catarsis permanente que vivimos en esta ocasión con los damnificados a derecha e izquierda se podría montar otros cuatro partidos empezamos en el PSOE Inma Carretero buenos días

Voz 0806 06:34 qué tal buenos días Pepa Sánchez se cobra en las listas

Voz 1915 07:22 otro en Andalucía en obtenido la mano tendida

Voz 8 07:25 para hacer compatible las peticiones del ceder

Voz 1027 07:27 tal con la decisión soberana de los

Voz 8 07:30 militantes tomo nota todos tomamos nota

Voz 9 07:32 de hecho obviamente federal también ha tomado nota mayorías en un comité federal es el órgano soberano que toma la decisión

Voz 0806 07:39 el objetivo de Ferraz es relevar a Susana Díaz así que la batalla está servida para después de las municipales y la resaca de las primarias también ha provocado cambios en las listas de Aragón y del Parlamento Europeo finalmente no irá a Bruselas el ex ministro José Blanco aunque Pedro Sánchez sí que repesca a César Luena que fue su secretario de Organización que les dio la espalda tras la dimisión

Voz 0137 08:01 gracias hasta luego gracias hasta luego en el PP Casado liquida el mismo que se enfrentó en primarias y cocina un Pure electoral con una mezcla de dureza ideológica fuerte aroma Aznar buenas dosis de punch mediático ni pizca de Rajoy Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 08:17 buenos días no aparecen en las listas Fátima Báñez Carlos Floriano o Martínez Maíllo a que algunos medios colocan ya en el Senado Casado que dijo que no dejaría a nadie atrás cuando fue elegido parece habérselo pensado mejor porque ha renovado al ochenta por ciento de su cartel electoral una renovación tranquila ha dicho en la que sólo repiten diez de los cincuenta y dos cabezas de listas muchos de ellos independientes como la ex diputada con Aznar Cayetana Álvarez de Toledo Juan

Voz 1915 08:43 lo más de seis digan Cayetana de fuera no habla catalán más poderoso será el sentido de esta candidatura

Voz 0027 08:50 qué será número uno por Barcelona a Juan José Cortés

Voz 1772 08:52 es lo será por Huelva allí el periodista Pablo Montesinos por Málaga esto decía de él el presidente de la Junta Moreno Bonilla oro Pablo Arévalo

Voz 10 08:59 sabes lo complicado que es esto que deje claro

Voz 1772 09:02 del otro lado de Lao juro que ve las cosas

Voz 10 09:05 es una manera pero ahora pasaba al otro lado Candil

Voz 1772 09:07 datos como el discurso más duro en lo ideológico un ejemplo Isabel Díaz Ayuso candidata a la Comunidad de Madrid sobre las manifestaciones del ocho M

Voz 11 09:15 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia

Voz 1772 09:24 casado ha pedido unidad a su partido ya

Voz 0137 09:26 en Podemos el todavía senador que ganó las primarias al Congreso de Podem Oscar Guardo Lingua anuncia que abandona la lista de los Comunes porque tiene un perfil independentista que él no comparte Joan Bofill día soy bombilla en un comunicado

Voz 0931 09:41 ha colgado en Twitter argumenta la decisión precisamente alegando sus diferencias ideológicas con en su nombre digno y coherente pero no comparto su posición independentista dice que lo que necesitan los Comunes es un proyecto de país que sea el mismo para Vigo o Cádiz dice que es una opinión compartida entre una gran parte de las bases de los Comunes y también de pueden Cataluña Assens pues cogido en la Asamblea de Barça plana con treinta y siete votos a favor XXXVIII en blanco porque votar en contra no era posible parte de las bases según ha podido saber la SER critican no sólo que Asensi al próximo candidato también el perfil independentista del número tres Gerardo pisar el equipo de gobierno de Colau en Barcelona de hecho creen que los representantes de Podemos están quedando relegados y ya contamos hace unos días como se escenificó ese malestar en uno de los encuentros en los que Assens participaba con militantes bajo los fines de semana

Voz 1772 10:26 a su hija puede en los que admitió abiertamente que fue el propio Iglesias que le pidió que encabezara esta lista

Voz 12 10:32 los porcentajes y Marinis

Voz 1772 10:35 los militantes le recriminaba en así que por qué no se presentaba a las primarias de las listas

Voz 0137 10:40 de puta en Cataluña y en Ciudadanos los nuevo los indicios de irregularidades de presuntas irregularidades en sus primarias ahora en Cantabria oscurecen esta mañana un fin de semana de anuncio de fichajes estrella de Rivera el ex directivo de Coca Cola Marcos de Quinto y el abogado del Estado al que este gobierno el de Sánchez apartó del caso pluses se llama El mundo oval Óscar García buenos días

Voz 1772 11:02 hola Pepa buenos días y algo que Rivera sosteniendo

Voz 0137 11:04 ligado a hacer por primera vez en la historia de su partido llamar a la unidad interna

Voz 1645 11:09 sí Pepa es la idea machacona que repite estos días Rivera tanto en público como en privado y más tras los ecos del caso de primarias en Castilla y León en Cantabria los primeros recuentos de la votación están destapando ya algunas cosas sospechosas

Voz 13 11:21 ella ha habido desde una misma IP de salir dimitido veinte votos o de otras sido trece en otra nueve en Banias ha habido ocho otros siete

Voz 1645 11:30 es José López quedó segundo en las primarias que ganó Félix Álvarez Félix UCO hoy mismo va a reclamar a la Comisión de Garantías del partido más datos sobre esos casos de alta concentración de votos desde una misma IP desde un mismo dispositivo

Voz 1804 11:41 que me dijeran el momento exacto

Voz 13 11:44 tiene que se habían emitido cada uno de esos votos en las distintas Pipes Iker eso podríamos ver si ha sido algo casual algo intencionado

Voz 1645 11:52 y mientras Rivera trata de silenciar todo esto con sus fichajes estrella un ex vicepresidente de Coca Cola una activista gitana un abogado del Estado entre tanto ya hay militantes del partido que están comenzando a

Voz 0137 12:02 contactar con la voluntad de trasladar el caso de casta

Voz 1645 12:05 hay León y de las primarias en general a la Fiscalía así la dirección del partido no ofrece una explicación convincente no se depuran responsabilidades

Voz 0137 12:12 esos Cary cerremos este recorrido en Vox un partido que no expone a su líder a entrevistas ni ruedas de prensa y que huye del contraste que suponen los medios de comunicación su campaña la canalizan directamente sin preguntas incómodas a través de las redes sociales así que la pregunta es que están diciendo en esos mensajes Nieves Goicoechea buenos días no

Voz 1468 12:32 los días Pepa Bueno pues usan las redes porque desde hace años dice que nos han marginado en los medios clásicos como los medios dicen de izquierdas o de derechas los dice los dicen así ahora los medios de derechas potencian al PP dicen ya los de izquierdas sólo les interesa para criticar Nos en la dirección dicen también que por eso desde hace años han enseñado los militantes que lo mejor es que ese informe las redes Vox tiene listas de distribución de whatsapp por ejemplo aunque no nos dicen cuantas mide qué contenidos pero sobre todo se difunden por ejemplo actos de Abascal resto de líderes lo que más ha encendido estos días a los votantes es la llamada al voto útil de Pablo Casado para que Vox presente en algunos territorios junto al vídeo de Epi Blas en el que se cuenta esto de manera básica las agrupaciones locales son muy activas envían whatsapp casi diariamente como el vídeo de un grupo de gente que protesta contra una mesa informativa de Vox en el barrio de Vallecas de Madrid al grito de No pasarán las apariciones públicas de Abascal son estos días pocas riesgos mediáticos concentración en Barcelona el día treinta por ejemplo o apariciones junto a Collet divos emblemáticos para ellos por ejemplo Abascal estará el Jueves Santo en la procesión de la Legión en Málaga mientras que Javier Ortega prepara un viaje a Ceuta y Melilla esos días entre los fichajes Pepa de estos últimos días está el general retirado Agustín Rosetti número uno por Cádiz que firmó el manifiesto de exaltación a Franco suscrito por cientos de militares que motivo apertura de expediente a los que estaban en

Voz 0137 13:56 dibujo gracias Nieves y ojo a esto que publica a propósito de Vox hoy el país Vox oculta quiénes forman sus comités electoral disciplinario lo oculta en contra de la ley de partidos ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 14 14:25 pero no lo porque puedes pagar con todas las plataformas de que tales informa tu oficina bancaria en Bankia

esta mañana vamos a dedicar unos minutos una parte importante de este programa tratar un asunto que es crucial en nuestra sociedad y que va a más y que casi siempre escapa de las agendas políticas y mediáticas aquí en España no así en otros países hablemos de la soledad inconcreto de la soledad no deseada claros Se calcula que un millón y medio de personas viven solas en nuestro país que viven solas porque no les queda

Voz 1915 18:59 otra

Voz 1727 19:00 con los efectos devastadores que tiene eso para el día a día la soledad Boix pues que voy a dar dos nombres una experta Teresa Villanueva que dio una charla este fin de semana en La Felguera Villanueva es responsable del Programa de Mayores de Cáritas ella promueve la creación de una red sensible para que los mayores se vinculen a la vida de su barrio pero también nace constar que sin espacios comunes no hay comunidad y hay que lograr que esa comunidad en esa comunidad quepan también aquellos que trabajaron y cuidaron Llor al esperan el turno de ser cuidados otro nombre un viejo conocido Fernando Sabaté

Voz 18 19:34 el el sábado en el país sin

Voz 1727 19:37 la proximidad del amor estamos lejos de nosotros mismos ahora ella ya no está cuando abro la puerta todo siga pagado se fue la luz yo entro en silencio me daría miedo el eco de mi voz según Víctor Hugo todo el infierno cabe en una palabra

Voz 19 19:50 la soledad ella su ella

se cumplen cuatro años

obliga esta mañana el New York Times que el príncipe heredero de Arabia Saudi Bin Salman creó un equipo secreto que espió secuestró y torturó al menos doce disidentes saudíes un año antes de que Khashoggi fuera asesinado todo apunta que también por orden directa de Bin Salman

Voz 1 30:47 y en España el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que salir

defender la programación de una obra de teatro titulada Dios tiene vagina una obra que se representó la semana pasada en un espacio municipal que el candidato del PP a la Alcaldía Martínez Almeida ha utilizado en las últimas horas para atacar políticamente a Carmina aprovechando la campaña que había lanzado la asociación ultra Hazte Oír contra esa obra

Voz 32 31:07 María llena de desde que

Voz 1804 31:10 ayer de hecho en el tragar

Voz 0027 31:11 el coste concentró frente a la puerta de la función rezando sumándose a esa ola el candidato del PP ha escrito no se puede ser cómplice de los que se amparan en la libertad de expresión para mofarse de los sentimientos religiosos ya está bien de ofender siempre a los mismos no con mi dinero el Ayuntamiento ha explicado que es teatro amparado por la libertad de expresión y creación

Voz 1727 31:59 ahora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 1772 32:02 pero usted es Pepa buenos días a todos el fin de semana político ha estado marcado por la manifestación contra el juicio del pluses y las presentaciones de candidatos para las elecciones bajo mares de banderas y alardes de unidad más virtuales que reales la manifestación pro independentista paseó su protesta y sus esteladas por el centro de Madrid donde habita el enemigo esto no es una democracia gritaron pero gritaron con total libertad como si lo fuera Lorna

Voz 1804 32:27 esa acción fue perfecta los revendedores no aparecieron

Voz 1772 32:30 todo se desarrolló sin novedad pero cuando el juicio del proceso acabe cuando las elecciones pasen el problema continuará Gordillo como precisamente porque Cataluña seguirá desunida y los llamados partidos constitucionalistas nacionales también en esas condiciones cuantos intente estará condenado a tener muy poco recorrido asimismo los grandes partidos presentaron sus datos a las municipales y autonómicas con su unidad agujereada los aparatos derrotaron por goleada las militancia dejando damnificados muy ilustres en todos ellos y los obstáculos de más peso el marianismo el PP o el PSOE se eliminaron sin miramientos tomo nota dijo Susana Díaz poniendo palabras al pensamiento y al Rey con come de todos esos postergados Pius sonó como él sentenció eso tomo nota de Juncal sino como aviso para navegantes y como a la vuelta nos veremos al partido que gane las elecciones todos estos agujeros tirar solos pero el que pierda se convertirán en boquetes

Voz 34 33:31 bueno

Voz 1727 35:16 bien esta mañana de lunes también con José Antonio Zarzalejos buenos días hola a muy buenos días Pepa con Argel

Voz 0137 35:21 ya queda el buenos días bon día

Voz 1727 35:24 con Antón Losada os días

Voz 18 35:27 mostráis bien después de pieles

Voz 1915 35:29 semana intenso ninguno aspiraba a ir en una lista Antón no no Argelia tú tampoco aspiraba en tres pero sacrificado

Voz 0137 35:40 no sois damnificados tú tampoco Zarzalejos nada más lejos en este momento

Voz 1027 35:44 mi horizonte vital lo digo porque porque como ahora

Voz 0137 35:47 así es caen todos los caladeros tenemos aquí una constitucionalista Un politólogo un periodista de prestigio que más que en los partidos bueno pues

Voz 1027 35:56 que ya están buscando no ya ya ahora hay el caladero nuestros propios partido vérsela hace el de de de dirigentes hay que ir a otro mercado a un mercado regulado frente al mercado regulado que era el de los partidos sino que alegría que no estéis en ninguna lista porque así cuento con vosotros lo que queda de temporada

Voz 0137 36:16 la dejamos atrás este fin de semana que deja efectivamente mucho están edificados se podría hacer con ellos casi otro partido una réplica de cada uno de ellos el titular más reciente es el que afecta al PSOE pero todos lo han hecho aunque el titular del PSOE es el de ayer el Comité Federal Zarzalejos pasando al cobro no la factura de aquel Comité uno de octubre o no exactamente pero desde luego con Pedro Sánchez haciendo uso de su autoridad

Voz 1027 36:47 yo lo que creo es que en el Partido Socialista sea produce una cierta transformación de la naturaleza el propio partido en el sentido de que el partido se ve como una plataforma y que la oferta es un liderazgo fuerte con una narrativa o con Un un dato que el esa plataforma es la que sostiene el relato el líder es decir la vida ha habido una cierta mutación yo creo de el Partido Socialista que efectivamente tiene que ver también con el famoso Comite Federal de octubre del XVI que destituyó a Pedro Sánchez ir el deseo y la ambición de el presidente actual del Gobierno y secretario general de no tener tener un grupo parlamentario muy homogéneo que no tenía que no lo tenía y esto era perfectamente previsible se corresponde

Voz 0137 37:47 yo también con lo que está haciendo Pablo Casado

Voz 1027 37:50 en en el Partido Popular y en cierto modo aunque en mucha menor medida lo que está haciendo primera Argelia sí

Voz 0247 38:01 eh yo coincido con con Zarzalejos no yo creo que es evidente que los partidos políticos sí sobre todo Sánchez y Casado que han llegado a la dirección del del partido no en las condiciones en en los últimos meses que ahora ven cómo es su oportunidad para hacer unas listas más candidaturas a su imagen y semejanza no y en este caso sobre todo Sánchez siguiendo esta estela un poco de la de un partido Zarzalejos he hablado una plataforma no pero bueno de de de de un partido político con un fuerte personalismo con un liderazgo muy fuerte y luego con toda una serie de fieles lo que está claro es que unos y otros va aquello de aceptar a disidentes críticos o independientes puestos por otros sigue sigue sin gustar en en en las listas de los partidos no que parece como digo que es más una una lista de fieles y de y de mano de seguidores Hinault tanto de defensores de los intereses ideológicos de una de de un determinado partido político y en este sentido a mí lo que me preocupa veces cómo se quema el capital político generado por algunos partidos en en determinados determinadas instituciones de representación no como personas válidas que han estado trabajando durante algunos años y que además cuentan ya con la experiencia no de esas instituciones como no son afines al nuevo líder son son barridas

Voz 18 39:33 bueno

Voz 0199 39:35 yo todo lo que acabas de decir no simplemente me llama la atención la la paradoja de haber llegado al liderazgo apelando a las bases y después te actuar en el Comité Federal como aquellos a los que criticase precisamente para llegar al poder apoyando en las bases eso es una contradicción que antes o después acaba pagando en política hay que supongo que Pedro Sánchez ha para medido habrá sabido calcular para efectivamente poder rodearse de un grupo parlamentario dignos de un apoyo parlamentario que no tenga resquicios donde no haya espíritus crítico donde no haya diputados o diputadas a los que les pueda temblar la mano a la hora de llegar a acuerdos con determinados grupos políticos si los resultados electorales van por donde es decir a las encuestas que Bank que da lo que da lo veremos el caso de Pablo Casado yo creo que va más allá de asegurarse la fidelidad o no de unos diputados horas las diputadas es decir un viraje ideológico es decir no es que coja fieles es que coge de un determinado perfile con un determinado discurso gente que fue muy crítica con el marianismo gente que es apartó claramente de esa línea gente que incluso los medios de comunicación fue extraordinariamente crítica no tanto con la persona de Mariano Rajoy sino con su política a su manera de entender la política es decir en el PP que están yo creo que el PSOE es estamos asistiendo ahora a una limpieza orgánica en el PP estamos asistiendo a una limpieza ideológica yo creo que en el caso ciudadanos estamos asistiendo a un a un intento más que evidente por recuperar un impulso que había perdido ya que estaba perdiendo

Voz 1027 41:11 a mí como le llamamos Argelia así perdona Antoni eh no no lejos yo yo yo creo hay una cosa con la que estoy de acuerdo con Antón y otra con la que yo matiza haría estoy de acuerdo en que la

Voz 0199 41:24 mucho que estuvieron de acuerdo o no

Voz 1027 41:26 no debemos no debemos hacer nuestro público yo creo que nos reclama otra cosa bueno se queremos formar un partido exacto que vamos a ver yo creo que efectivamente como dijo Antón estas unanimidades se pagan antes o después terminan

Voz 0199 41:40 la contradicción es exactamente la contraria

Voz 1027 41:43 acción que supone apelar para unas cosas a la militancia para otras obviar la ahí despreciar la eso termina pagándose ahora yo creo que también la limpieza en el Partido Socialista lo mismo que en el PSOE tiene elementos sí lógicos porque au sin quién ideológicos extra

Voz 0137 42:04 técnicos eh es decir por ejemplo

Voz 1027 42:07 el discurso de Soraya Rodríguez

Voz 35 42:10 eh impugnando una política

Voz 1027 42:12 K estratégica de el de el propio presidente del Gobierno como ellos algunos otros es decir por ejemplo a mí me ha causado una impresión francamente negativa o quizo el el cabeza esta por Teruel que ha sido absolutamente apartado un tipo con una preparación académica realmente

Voz 0137 42:35 cosa que lo que te cansado mala impresión es que no vaya encabezando muy mala impresión porque creo

Voz 1027 42:39 que es un es un tipo me acordaba mucho

Voz 0137 42:42 pero acuerdo contigo José Antonio

Voz 0199 42:45 siempre hay múltiples factores para explicar cómo se hacen las las listas electorales son pero yo creo que en el caso del Partido Popular el principal factor es el factor ideológico así como el caso de Ciudadanos el principal factor es el de buscar ganadores no buscar fuera del partido ganador es gente que transmita esa imagen de triunfos social de reconocimiento profesional para superar un mal momento por el por el chupinazo de las primarias en Castilla León por los malos resultados de las encuestas mientras que en el PSOE da la sensación de que teniendo también en esos elementos El principal factor es sobre todo un factor de bueno necesito un grupo parlamentario

Voz 0137 43:21 es un que son las nueve y cuarenta ocho y cuarenta y tres siete y cuarenta y tres en Canarias como llamamos si no es orgánico ideológico o de ganadores el revolcón que se está produciendo en pueden en Podemos en Cataluña tenemos al teléfono a Oscar Guardila o muy buenos días bon día

Voz 36 43:39 hola Pepa fue el número

Voz 0137 43:42 bueno el el ganador de las primarias en Podem y ayer anunciaba que que renuncia que que deja que no se presenta porque no comparte el perfil independentista de la candidatura conjunta con en común pueden que tiene un titular un cabeza de lista pactado entre con la hoy Paula Iglesias que se Jaume Assens dice literalmente en en la nota en la que explica usted que que se retira dice no soy independentista creo que nos merecemos una España democrática hay plurinacional Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà Vigo o Cádiz usted cree que en este momento no existe ese proyecto

Voz 36 44:26 yo creo que en estos momentos y no lo ha habido no hemos puesto el acento en tener un proyecto de país nosotros pues yo desde el Senado que fui portavoz cuando se discuten los ciento cincuenta y cinco tuve encendidos debates con Sáenz de Santamaría y al final llegamos a la conclusión de que haya descendía un proyecto de España yo defendí a otro yo creo que esto no ha sido asimilado excluido por la actual dirección de Podemos yo creo que hay una España que es la España de las plazas del 15M de las calles y las mujeres del ocho de marzo

Voz 0247 45:00 de referéndum

Voz 36 45:02 eres de las redes sociales que hace que los chavales los chicos jóvenes la calle a protestar contra el calentamiento global y que es una España en la verdad de la que sentirse orgulloso frente en esos bueno pues tenemos unos independentistas que no sólo no han aceptado la legalidad pero que eso puede ser discutible para mí hay una cuestión más importante aún que es la de la de la legitimidad democrática nunca les hemos dicho que que no tenían legitimidad democrática Ortín siquiera hubieramos nunca un voto más de cincuenta por ciento que tampoco yo creo que con este resultado su pueda montar un Estado necesitas una mayoría más amplia pero pero jamás lo dijimos

Voz 0137 45:44 sí como problema

Voz 36 45:47 tener un modelo de país de que para mucha gente parece que le hemos dado la la espalda a España

Voz 0137 45:54 antes de que todo esto se consumará la lista conjunta con con en cómo hablaron con ustedes esto lo han discutido en algún órgano

Voz 36 46:03 no no no no a mí durante la negociación de la lista nadie pone en contacto conmigo pero bueno tampoco tampoco es algo que ahora quiera

Voz 0247 46:12 Yago como como que propias

Voz 36 46:15 qué cara ha habido ciertas diferencias políticas in San traducido el que se haya apartado subraya apartado de la de la vista pero bueno la la vida continua que he tenido mi trabajo inhibe veintiocho de abril a los ciudadanos sustituirá supongo que el debate

Voz 0137 46:32 Oscar Guardiero yo lo agradezco que haya estado esta mañana la Cadena Ser muy buenos días

Voz 36 46:37 muy buenos días y aprovechó para saludar a Argelia

Voz 37 46:43 un abrazo y suerte Argelia no se puede hablar más claro eh

Voz 0137 46:48 dicen no podemos tener los pies pegados en el pluses

Voz 0247 46:52 sí además debo decir que como ha quedado claro conozco a Óscar Guardila aunque hace tiempo que no nos vemos no pero desde hace más de veinte años si debo decir que la postura que mantiene hablar respecto no de las listas es absolutamente coherente con los principios con las ideas que viene defendiendo bueno pues desde los tiempos de la universidad sí y además creo que pone de manifiesto como él pues es no como la el el proceso sismo que ha podido se ha llevado por delante pues todo lo que va encontrando por delante y últimamente con el espacio ideológico de la izquierda más allá del PSC no que antes representaba e Iniciativa por ejemplo lo ese espacio también se lo ha comido en el momento en que comunes a Podemos un sector de Podemos eh Arkan con el problema que tienen en común además sobre todo cuando sale cuando salta Xavi Domènech no donde la fuerza o la presencia de los soberanistas en realidad independentistas se hace muy clara prueba de es que Assens no ha sido elegido como candidato de los Comunes en unas elecciones en las que ha habido más votos en blanco que votos a favor de de el del que va a encabezar la lista no por tanto como decía ahora Óscar Guardila seguramente ahora ya no hay tiempo pero después de las elecciones deberán abrir

Voz 0137 48:17 es un espacio de debate declaró

Voz 0247 48:20 ficción de cuáles son las bases los principios y las prioridades de este espacio ideológico que ahora o está descabezado o tiene demasiadas Cabieces escape cabezas con

Voz 0137 48:33 directrices a veces contrapuestas

Voz 0199 48:36 bueno yo creo que no es sólo eso aquí en Galicia en este espacio está pasando algo muy parecido el debate obviamente no es independentismo si independentismo no yo que el debate es que relación tiene

Voz 0137 48:49 pero en el caso de Guardila era claro eh lo ha dicho en palabras