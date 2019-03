Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno la policía investiga los pasos del terrorista de Nueva Zelanda aquí en España hay más

Voz 0027 00:28 Brenton Tarraco terrorista extrema derecha estuvo recientemente aquí en España se sabe que pasó por Jerez de la Frontera Radio Jerez Ana Huguet buenos días

Voz 1478 00:36 buenos días si el supremacía australiano actuó en Jerez en febrero del dos mil dieciocho la policía está investigando su movimiento en la ciudad según ha podido saber esta redacción el autor de la masacre de Nueva Zelanda se hospedó una noche en un hotel de Jerez establecimiento al que llegó sólo la policía investiga ahora los motivos de su viaje a Europa y los contactos que pudo hacer en cualquiera de la ciudad en la que estuvo entre ella como hemos conocido Jerez

Voz 0027 00:58 justamente el Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado esta mañana que reformará la Ley de armas tras ese atentado en el que fueron asesinadas cincuenta personas la intención del Gobierno es aumentar el control sobre la tenencia en un país en el que hay un arma por cada tres habitantes son cuatro millones y medio de neozelandeses que tienen millón y medio de armas de fuego Euskadi se prepara ante la posibilidad de que las Mareas terminen llevando sus aguas el vertido que amenaza a estas horas las costas francesas ahora mismo hay cinco buques dos de ellos españoles tratando de evitarlo pero la preocupación entre los pescadores vascos ese gran de Isabel Léon

Voz 0821 01:29 qué tal alguno las peores sensaciones sin duda a pie de costa a los

Voz 3 01:32 el chales no han tenido noticias advertencias salvo

Voz 0821 01:34 esos de Jackie aunque no temen un Prestige sí reconocen que ahora mismo preocupan más las corrientes que el viento vamos a escuchar a la arquitecta de la Cofradía de Bermeo ya Eugenio de la cofradía que Cuzco

Voz 4 01:45 no olvidando que las corriente sino al este está trescientas millas al norte nuestros para cosas zafia

Voz 5 01:52 poco porque esa es la razón en esta eso todo sensible que era solo esa de Burdeos poco de todo

Voz 0821 02:00 desde el Ejecutivo vasco optan por la vigilancia así nos lo aseguran desde Medio Ambiente que confía en los pronósticos entre tanto tiene un plan B

Voz 0027 02:09 esta madrugada un incendio en un edificio de viviendas en Jaca en la provincia de Huesca ha obligado a trasladar al hospital a diecinueve personas la mayoría por inhalación están todas fuera de peligro y la policía detenido en Tenerife a dos ciudadanos británicos por enzarzarse en una brutal pelea en pleno vuelo este avión viajaba de Glasgow a Tenerife en un momento dado la discusión se empezó a hablar con golpes

Voz 6 02:33 uno de ellos incluso le trató de arrancar al otro la nariz

Voz 0027 02:35 desde un mordisco y le produjo una fuerte hemorragia mientras la la tripulación intentaba separarlos en Francia noticia de las últimas horas un juez ha obligado a unos padres a cambiarle el nombre a su bebé de cinco meses la pareja los muy aficionados al fútbol le habían puesto al crío Griezmann en va p Porras dos jugadores en la selección francesa

Voz 7 02:55 eh

Voz 2 02:57 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:06 son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días

Voz 1432 03:10 hola qué tal muy buenos días tú me acostumbras te a todas esas cosas y tú me enseñas este que son maravillosas con te que si así lo cantaba el bolero lo suscribo porque yo también me he acostumbrado a hacer la compra diaria en Hipercor es supermercado el corteinglés razones varias la calidad de sus productos frescos es superable siempre te ofrecen el mejor surtido primeras marcas buenos precios todos los días a la atenciones exquisita lloro ahora con más de quinientos productos de alimentación droguería perfumería marca El Corte Inglés con descuentos del cincuenta por ciento en su segunda unidad por cierto con el buen tiempo piensas en cerveza este es nuestro momento lleva perlas como un veinticinco por ciento de regalo en compras superiores a quince euros de cerveza mira a las tienes rubias tostadas artesanas sin alcohol nacionales de importación todo con un veinticinco por ciento para canjear en tu próxima compra en cervezas

Voz 3 04:08 del veintiocho de marzo el diez de abril

Voz 1432 04:11 lo dudé vena Hipercor y supermercado el corteinglés alimentas de vida es todo mañana más adiós

Voz 1722 04:25 en el capítulo de hoy hoy es el tercer capítulo de un libro que empezamos a construir juntos cuando se decidió a través de una moción de censura a una moción de censura entró la esperanza y salió la resignación injusta un cambio de Gobierno Gobierno manchado por los casos de corrupción interminable derivó también en cambio de nieve el gol el partido en nueve meses no se puede cambiar un país pero se puede marcar el rumbo a seguir y eso es lo que hemos hecho hoy por hoy hoy por hoy no lo Ángel lo que vamos a seguir haciendo hasta el último instante

Voz 8 04:57 que va a conseguir echar a Pedro Sánchez de La Moncloa

Voz 1 04:59 no podemos echar a Sánchez para que venga otra vez el PP

Voz 1722 05:04 porque yo sé distinguir quiénes son los buenos los amigos y amigas pillos los corruptos amigos del Gobierno que vamos a estar al lado de los bueno hoy aquí con mi cara

Voz 2 05:18 por un lado el Falcon propuesto los dos hits del

Voz 1722 05:22 gobierno de esa

Voz 1662 05:25 con el corazón hoy gracias de corazón eso es hablamos con el corazón nosotros llevamos menos estás en la como llama a un espartano en algo eh

Voz 1722 05:36 ahora tenemos que aprender la lección de lo que ocurrió el pasado dos de diciembre en Andalucía

Voz 2 05:43 a trabajar Hart que tengamos el mejor resultado electoral tomamos nota de vamos a tomar nota de todo lo que han hecho mal

Voz 1722 06:05 Nos subimos a un tren lo pusimos en marcha desde entonces este tren no sirva para que va a seguir cruzando estaciones hasta el último

Voz 1662 06:11 de hecho estamos haciendo una ruta presentando a los diferentes candidatos el candidato

Voz 1722 06:19 mucho por hacer presidente cazados

Voz 9 06:24 oye

Voz 2 06:26 con Pepa Bueno

Voz 9 06:28 pues ninguna de esas que está bastante claro

Voz 1662 06:31 a quién defendemos cada uno

Voz 3 06:41 son las nueve y siete las ocho y siete en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos Argelia Queralt Antón Losada y con Íñigo Errejón muy buenos días qué tal muy buenos días candidato

Voz 1727 06:52 Más Madrid a la Comunidad de Madrid que ha aprendido de esta comunidad que no supiera en este recorrido que lleva haciéndole veo por ahí por los medios en Twitter pues pues

Voz 0799 07:04 la la conoce mucho soy de Madrid por eso de toda la vida pero yo creo que Madrid tiene muchísimo tiene muchísimo potencial es un contra lo que se quiere vender en realidad es una tierra de gente que viene de todas partes y que tiene que tiene mucha que que tiene mucha capacidad de convivencia su potencial como para despegar económica socialmente pero tiene un lastre de veinticinco años que se llama Partido Popular ha dicho este

Voz 1727 07:27 Ana que la gente que lo pasa mal o la que lo ha pasado muy mal a propósito de la crisis por la crisis vota menos

Voz 0799 07:35 sí sí la la la la abstención tiene geografía claramente la geografía de la desigualdad in tengo la sensación de que eso tiene con un cierto impacto en los los resultados esto no es llamar a nadie a que participe más bueno cuando participen así pero pero no estoy descubriendo nada nuevo digamos esto están esto está comprobada como en los distritos en los barrios en las zonas más golpeadas por la crisis quienes más sufren sobre sus hombros y bueno pues el coste de las políticas de ajuste de los recortes de la precariedad de la vida dura acude mucho menos a votar sin embargo las zonas más privilegiadas votó todo el mundo yo tengo para mí que eso en concreto en la Comunidad Madrid que es una de las comunidades más segregadas más partidas por la desigualdad de toda España pues tiene un efecto clarísimo

Voz 1727 08:22 tanta decepción hay ahí en esa no participación con quiénes como ustedes venían a traducir en política la indignación

Voz 0799 08:30 hay una parte estructural ya hay una parte que a lo mejor tiene que ver con estos años la parte estructurales que normalmente cuando la vida es más difícil cuando te tienes que preocupar más de llegar a fin de mes de cuidar de los tuyos o de hacer malabares con las cuentas tienes menos tiempo menos ganas o menos energía para dedicarle a la cosa pública bueno eso hace que no haya igualdad de oportunidades en el derecho a la participación política todavía tenemos mucho que hacer aquí en la vida le es más difícil tiene menos ganan a suele quedan menos fuerzas al final del día como para dedicarse a la a las cosas colectivas y eso es un problema porque entonces se sobre representa unos pero es verdad que también los últimos a lo mejor los últimos dos años eh don de cansancio o de parón a mitad de camino eh después de años de muchas de expectativas muy altas de cambio político algunas cosas se logrado y otras están por lo yo creo que la la sobre acumulación de ruido en la esfera pública que la política sea algo o sea que si tienes diez minutos al día para para enterarse de más o menos qué pasa esos diez minutos lo que te llega siempre digamos trastos volando y insultos volando de una trinchera otra yo entiendo que eso pueda producir pues alejamiento Kagan de Gabón mira bastante feas tan ya las cosas en el día a día bastante peleas están como para que yo además de que someterá a menudo que someterá esto hay hay que hacer un sobre esfuerzo que hay que hacer un sobreesfuerzo para meter en la en estas campañas electorales la avenir temas que no es fácil que entren porque yo sé que un insulto siempre es más grande pero hay que meter las camas de los hospitales y hay que meter los colegios y hay que meter la igualdad de oportunidades y hay que meterlos contrato basura

Voz 1727 10:10 ya sé que lo suyo es la Comunidad de Madrid ahora mismo su horizonte su discurso pero yo tengo preguntar por algo que ha ocurrido aquí en directo hace unos minutos porque hemos hablado con Oscar guardé Ingo que senador senador por Podem el partido morado en Cataluña que se presentó unas primarias salió el número uno y que luego cómo van juntos con los Comunes Ada Colau y Pablo Iglesias acordaron un número uno de esa candidatura que es Jaume Assens un hombre definido como independentista o de sensibilidad independentista por digo que dice yo no participo de esto yo me retiro y además se va diciendo a Podemos le falta un proyecto para España un proyecto que se entienda en Cornellà en Vigo y en Cádiz lo comparte

Voz 0799 10:55 bueno yo comparto que eso es imprescindible preguntes si se le falta

Voz 1727 11:00 a Podemos no lo creo esto de España

Voz 0799 11:03 no lo creo a lo mejor en estos en este año a lo mejor de polarización extrema ha hecho ha hecho más falta explicar pues con el mismo énfasis con el mismo acento en todos lados no lo creo no sé cómo ha sido el proceso de finalmente de cerrar listas o de la discusión digamos programática con la que Cataluña en común e concurre a las junto con Podemos concurrió a las elecciones generales Maqueda les mira

Voz 1727 11:29 ya pero es un discurso a España no le queda lejos esos parte esencial sea aspira a lo que sea expide no

Voz 0799 11:35 tras de sí de hecho antes comenzaba antes con

Voz 3 11:39 eh

Voz 0799 11:40 unas elecciones en Madrid nunca son unas elecciones regionales porque Madrid se mezcla siempre lo nacional y lo yo creo que los madrileños nos sentimos como un poco de Madrid un poco como de bueno pues como del centro de España estará bien no estará mal será por deformaciones históricas pero es un poco así es imposible precisión geográfica

Voz 10 11:57 físico geográfica hay radial

Voz 3 11:59 vamos una explicación a las cosa que se explican por la geografía diré cómo me mira Zarzalejos

Voz 0799 12:04 ver dice deriva una concepción de España de mi concepción de Madrid y a Madrid tiene un sentimiento de pertenencia muy hermoso porque no tiene que ver con los apellidos yo el otro día busquen un buscador de apellidos IMI primer apellido Errejón me dice que todos los errejones que existen son de la Comunidad de Madrid pero pero Madrid y un sentimiento de pertenencia que no tiene que ver con los apellidos ni con los padres Nicole los orígenes sino que tiene que ver con gente que vino aquí de Extremadura de Andalucía de Aragón de Asturias y que construyó esta ciudad fiesta comunidad levantó con sus manos y que nadie le preguntó de dónde venía entonces es su sentimiento de pertenencia tarde me parecería hermoso exportar a España porque ya digo no no pregunta tanto de la procedencia de los padres sino que tiene que ver con que somos de aquí porque porque queremos serlo porque queremos ser una comunidad que se cuida que comparte derechos que que que avanza junta me gusta esa ese esa identidad madrileña no diría tanto como que la querría exportar pero me parece que en esa en esa idea de que somos algo por lo que queremos es hacia adelante no por lo que fueron nuestros padres hay una idea de pertenencia de comunidad Democrática progresista que bueno que me atrae que me gusta también para España

Voz 1727 13:12 ahora ella sabrá porque es está empapado de Madrid me consta porque durante veinticinco años esos madrileños que describe han preferido de la derecha que la izquierda

Voz 0799 13:23 por varias razones yo diría que la fundamento yo ya caídos una o a lo mejor las fuerzas progresistas les falta un poquito de empuje de hablar un poquito menos lo hemos podido conversar en otras entrevistas de hablar un poquito menos a los convencidos de hablar un poquito más al conjunto de la ciudadanía incluso la que no comparte los mismos carnes las mismas etiquetas algoritmos símbolo yo sé que esto lo digo tanto que casi me lo van a subtitular mis entrevistas pero es que me parece como lo fundamental para hacer en política y luego hay que reconocer que Madrid y Valencia supusieron para el Partido Popular las propusieron como modelo de prosperidad un modelo prosperidad basado en que en trabajo precario en pelotazos inmobiliarios en el ciclo digamos del ciclo inmobiliario y ahora ya sabemos que de los de los sobrecostes de las grandes infraestructuras y de la corrupción Ése fue un modelo de prosperidad en su momento así que se pudo vender era natural que se vendiera así que ese modelo iba bien el lo llamaban el eje de la prosperidad la A3 que luego ha sido Le hemos sabido que era el eje de la Gürtel de la Púnica problemas en el eje de la prosperidad mucha gente podía pensar pues efectivamente ladrillo precariedad pelotazos aquí hay para todos lo que pasa es que esa fiesta pinchó la pagamos todos bueno todos no lo apago la ciudadanía ellos no entonces yo entiendo que durante unos años hubiera una ilusión de un modelo de prosperidad pero eso ha pinchado por ahí ya no avanzamos más en la Comunidad de Madrid el modelo de desarrollo no puede avanzar has por el pelotazo las grandes infraestructuras los sobrecostes y el ladrillo y el trabajo barato por ahí no avanzamos más avanzamos en mi opinión aprovechando una cosa que vamos a tener que afrontar sí o sí que es la Transición Ecológica de nuestra economía para modernizar nuestras infraestructuras para apostar por el conocimiento para volver a hacer un acuerdo social porque tenemos la Comunidad en realidad rota rota por el sálvese quién pueda no puede ser que haya siete años de diferencia de esperanza de vida dependiendo de haces en Usera o haces en Las Rozas no puede ser que hoy estén naciendo informáticos desarrolladores de videojuegos o neurocirujano más que nunca vayamos a conocer porque como han nacido en Parla y como no hay igualdad de oportunidades porque tenemos una educación muy segregada nunca aportarán sus conocimientos al al desarrollo de la comunidad eso no es solo injusto es tremendamente ineficaz la desigualdad es un lastre económico

Voz 1727 15:37 esa llamando por teléfono a los madrileños no daba algunos no daba crédito cuando escucho una grabación suya diciendo soy yo le nuestros es una grabación pero si usted quiere tenemos una conversación personalizada está teniendo está haciendo algunas imagino pero me equivoqué al calcular

Voz 0799 15:53 porque al hablamos bueno que lo diga yo esto tienen delitos pero hablamos mucho los españoles y entonces cuando ya Mario Marín intentado guardar como una hora más o menos cada día pero una hora es que son tres llamadas son menos entonces si estoy llamando al un poco aleatoriamente a toda la gente que son miles que que han querido que que les llame muchos son obviamente gente cercana pero el otro día hablé con una señora por ejemplo que que que no me había agotado y no tenía pensado votar me pero me dijo bueno prometer viene me gustaría escuchar un rato

Voz 1727 16:21 esto lo hizo Alexandria o caso Cortez que se que está muy de moda la congresista demócrata norteamericana pero también Rajoy eh Rajoy también durante una campaña se dedicó a llamar a los siguientes no creo que eso esté tan moderno no no no pero si si es que además esto en realidad tiene más de analógico digital igual

Voz 0799 16:39 es un poco como la radio esa que tiene una cosa como un poco no como más un poco más pausada parece que tardas más eh pero pero no sé yo recibo cosas que no recibiría eh que no recibiría de otra forma a la idea de poder hablar con gente que no sólo que no se ha planteado votar por mí por más Madrid o por mi por Manuela Carmena sino que no quieren y hacerlo y que después de la conversación te dice oye muchas gracias me ha gustado voy a seguir votando lo que lo que tenía pensado votar pero esa idea de hacerte cargo de las necesidades de las esperanzas pues pues de gente que no va a votar party pero que quiere gobernar para ellos

Voz 1727 17:14 aspira a ser presidente o vicepresidente de Gabilondo ya se vuelva a decir el presidente de la Comunidad Madrid lo que todos pensamos que aspira a ser vicepresidente de Gabilondo

Voz 0799 17:23 bueno no lo sé yo no porque no me habrán preguntado yo no yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid ahora bien tengo muy claro que eso se hace llegando a acuerdos y de ahí siempre lo he dicho lo he dicho para la política nacional lo he dicho para la política madrileña me da un poco de miedo esa creencia la que parece que algunos están instalados en de que las selecciones lo van a reiniciar todo como si fuera enredarse con las selecciones nacionales yo me preguntaba lo mismo si se vota el Parlamento que sales muy parecido no le podemos estar pidiendo siempre que nos den cartas nuevas a los a los ciudadanos porque en lo fundamental ya las han dado largas que han dado es van a tener ustedes el coraje de llegar a acuerdos estamos instalados casi es lo contrario en que tener coraje es defender lo tuyo es como si te queda solo en un rincón gritando no tener coraje es estar tan convencido de tus propias ideas como para sentarse a negociar o a llegar a acuerdos con alguien que no piensa como las tuyas precisamente por lo convencido que estas puedes intentar llegar a acuerdos con gente que piensa diferente

Voz 1727 18:21 hemos hablado en seguida

Voz 2 18:25 conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 18:37 cadena SER presenta el placer de escucha

Voz 11 18:43 desde que te conozco a ello une

Voz 1594 18:44 en cada rama que repite tu nombre en las ramas altas lejanas en las ramas que están junto a nosotros se hoy se oye como si despertara de un sueño en el Alba se respira en las hojas se mueve cómo se mueven las botas de lado

Voz 12 19:02 claro

Voz 1594 19:03 corazón Rosa vamos

Voz 1432 19:05 junto a tu nombre el dolor es una cosa esto

Voz 1594 19:08 España es una cosa que nos mira cómo se va a la sangre de una herida como se va a la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre Clara claridad esclarecidas yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaban un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro corazón no teme nada y que mejor amparo tendría él esos tus manos clara aprendido a decir tu nombre mientras duermo lo he aprendido a decir entre la noche iluminada plana Dido ya el árbol dilatar de si el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales lo murmura al rían clara

Voz 11 19:59 hoy es en Prado huesos de dura en tu nombre Guadalajara octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro aire de las colinas Juan Rulfo

Voz 3 20:10 dos mil cabinas se

Voz 2 20:12 el plan de escucha

Voz 3 20:20 cuenta con la SER

Voz 1 20:22 pase lo que pase

Voz 13 20:29 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 14 20:37 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 15 20:49 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 16 20:58 Carlas repara pide cita a hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones las punto es

Voz 17 21:04 es lo que le pediría según energética

Voz 18 21:09 que cuando quiere hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de los sentimos no estamos disponibles en esto

Voz 0598 21:16 si tú eliges cómo contactar con nosotros por teléfono online o en persona

Voz 17 21:23 Naturhouse

Voz 19 21:24 la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores Vic Little la isla ultima The Truth detecte vikingos Kily y pues Wall el cuento de la criada

Voz 20 21:32 manifiesten ahora con Vodafone One listín es todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver información el catorce cuarenta y cuatro huyen tiendas Vodafone Vodafone

Voz 21 21:43 de ahí que le Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 21:59 bueno yo

Voz 3 22:14 nueve y veintidós minutos de la mañana ocho XXII en Canarias con Íñigo Errejón con José Antonio Zarzalejos Antón Losada que Argelia Queralt Antón cuando quieras puedes hablar con el rejón hombres

Voz 0199 22:26 hola qué bueno yo yo quería hacer una pregunta en qué debo deseado La Ser desde que dio el que hizo está en movimiento no yo es movimiento en la sensación de que Diego Rejón lo hace porque cree que está convencido que la marca Podemos está quemada entonces quería preguntarle si acierto en mi hipótesis la segunda si cree que la marca Podemos está quemada

Voz 0799 22:50 que en realidad es las puede unir en una en una pregunta eh yo lo voy a agotar ese silencio yo lo voy a votar a votar en las generales no no creo que esté quemada pero sí que creo que que hay veces que hacía falta un poquito y que Madrid era posible además un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas que me hubiera podido encantar aunque me hubiera encantado haber podido hacer eh en Podemos y que no se pudo porque no se pudo porque los partidos tienen una tentación todos a la ya al cierre al volverse impermeables a lo que le rodea que dificulta atraer perfiles pues eso un psiquiatra un investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista pero a veces son más difíciles a mí me hubiera gustado pero y creo que creo que hubiera sido bueno pero pero no se pudo yo creo que la fórmula finalmente la fórmula que nos permitió gobernar en la ciudad de Madrid gobernar bien en mi opinión me parecía que era una fórmula que ayudaba más a comunicarse a hablar ya convencer y ofrecer un proyecto a más el años porque no se cerraba porque no no se miraba exclusivamente el ombligo creo que ese es un mal de los partidos pero no de un

Voz 1727 24:12 no creo que esto es esto es una enmienda a la totalidad a los partidos como el instrumento político de las democracias o es una enmienda a la totalidad de Podemos por qué porque es sustituir a los partidos en los partidos no sirve

Voz 0799 24:23 no nos hemos inventado nada que lo pueda sustituir todavía mientras tanto trabajamos con Air digamos herramientas un poco defectuosas pero a veces hay que dar un salto adelante hay que abrir las puertas y las ventanas pop para que yo a lo mejor lo confieso en términos muy subjetivos pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política que no disfrutaba tanto recorriendo escuchando preguntando planteando cosas que no estaba tan tan cómodo tan como tal libre hacía mucho tiempo y creo que es que es fundamental en política como en cualquier otra cosa las cosas hay que hacerlas disfrutando y con y con pasión in Illa he vuelto a encontrar pues cuando ha corrido un poco cuando ha ocurrido un poco el aire

Voz 0199 25:09 o sea que algo quemada así que estaba bastante quemada Marta

Voz 1727 25:13 entera diarios de cero a diez hablar me contestó algún

Voz 0199 25:17 depende y eso es patrimonio nuestro Nole no le contestes dependo Gallego se está quemado o no

Voz 0799 25:25 no creo que esté quemada pero hace falta hacer más esfuerzos en general hace falta hacer más esfuerzos para abrirse más para abandonar como el sectarismo hace dos años yo estimaba como lo más importante la capacidad de hablarle a gente que a priori nunca se habría sentido yo no tengo nada que ver como ustedes sin embargo les escucho creo que hoy eso en España se ha congelado como si fuera el juego este del escondite inglés que ya de repente se dice pies quietos Vitolo uno se queda quieto en su compartimento estanco cerrado esa esa esa conversión en realidad de los partidos como en trincheras pero no es que sea mala para la democracia así en general un abstracto es mala para otra forma nuestro país para hacerlo más para hacerlo más justo así que yo querido abrir a hacer una plataforma cívica abierta junto con Manuela Carmena para repetir el Gobierno

Voz 1 26:17 eh señor Errejón el me cuesta un poco y señores no pero bueno no porque

Voz 3 26:24 el resto lo puso en la red sólo me pasaba eso el otro día

Voz 0799 26:26 estuve en la manifestación del clima que claro con tenían como diecisiete años y es el único lugar en el que me llamaban señores

Voz 10 26:31 no Estado mayor no

Voz 1727 26:34 no no no es por eso no tiene que ver

Voz 1027 26:37 no tiene que ver con la edad tiene que ver con la relación con la que yo tengo con y no cajón que es distinto es decir bueno somos tenemos una muy buena relación personal pero bueno Íñigo Errejón estamos en la en en en el foro público que explíqueme explíquenos qué es eso de ser una izquierda amable

Voz 0799 27:01 yo creo que ese dijo como se dijo como insulto yo nunca lo había pensado se dijo como insulto pero yo nunca con no concebía que eso pudiera ser un insulto

Voz 23 27:09 en

Voz 0799 27:11 a no ser que uno contra ponga amabilidad la capacidad de transformar las cosas pero si nos atenemos en realidad a los hechos la única manera de transformar las cosas siendo capaz de juntar a mucha gente con procedencias diferentes y eso no se hace no se agrediendo hostigado adiós sino hace teniendo la capacidad de tejer que eso eso es un planteamiento amable bueno es radicalmente transformador yo también lo creo no sé por porque ser de izquierdas tiene que presuponer estar como estaré

Voz 23 27:42 dado o tener una relación con

Voz 0799 27:45 el mundo cómodo cómodo regañina permanente no no lo sé no sé en qué libro de manual de la izquierda viene Si Si vienen alguno yo ese no es sino le

Voz 1727 27:54 pero cuando ustedes llegaron a la política sí que participaban todos de esa actitud muy polarizada ahora usted estaba allí también en algún momento lo dijo Paul esas no podemos estar siempre echando una bronca la gente

Voz 0799 28:04 sí pero yo no creo que nosotros el el nacimiento de la posibilidad el cambio político en España combinaba claro que sí un indignación esto no significa ser ingenuo e no significa olvidarnos de que nuestro país básicamente en lo que se ha producido es una un más una masiva transferencia de recursos de las clases medias y clases trabajadoras hacia una cura pide de la pirámide cada vez más pequeñita y más inestable porque cuando la pirámide se se se se se polariza mucho es más inestable vivimos en sociedades más inestables no es ninguna ingenuidad e en España se han producido procesos de saqueo y de estafa ahora bien la emoción el lazo afectivo más capaz de movilizar que Camilla cosas de transformar las cosas eh en cierta no sé un cierto un cierto enamoramiento colectivo de la de de sobrecogida de que eso de que eso puede ser posible una cierta sonrisa compartida es verdad se han hecho verdaderas barrabasada en nuestro país y sin embargo seguimos teniendo un país y una ciudadanía magnífica que sigue teniendo la capacidad de recuperar las riendas pero eso es una emoción positiva

Voz 1 29:10 Argelia que era eh si buenos días señor Errejón estando todos

Voz 0247 29:18 que les no vi yo creo que en parte es culpa de los periodistas por la imagen que da es del del candidato no de de jovenzuelo llegado a la política

Voz 3 29:27 es mejor habla habla por qué es eso de piedad y los periodistas si yo generalización general alta pero si vemos que es bonito pregunta voy yo quería hacer una pregunta

Voz 0247 29:42 eh cuando ha explicado no el tema de por qué optar por una nueva manera de hacer política en Madrid o de cómo a buscarla la manera para hacer política en Madrid y ha hablado de renovación no iba a mi me gustaría saber concretamente en qué significa esa renovación más allá de poder incluir unos

Voz 3 30:01 son hombres unos nombres otros vecinos

Voz 0247 30:04 supone en realidad una especie de huida hacia adelante porque es tan renovación en su caso supone

Voz 3 30:10 a unirse a otro no otra más

Voz 0247 30:12 K diferente pero a otra marca en la que sigue tirando de su propia persona no y entonces si no es acabar trasladando digamos las propias y las propias voluntades a otros sitios pero arrastrando si no se puede luego trasladar a la a la nueva marca

Voz 0799 30:36 supone supo yo nunca nunca he ocultado porque porque lo he declarado hoy porque creo que se me nota mucho que la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias pero si hay que elegir es que para mí es una referencia de primer orden cuál es el ejemplo más importante pues el ejemplo más importantes que yo creo que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que sin embargo hoy reconocen que no sólo no se les ha mermado un solo derecho sino que la ciudad es más abierta es más moderna apuesta más por ser una ciudad más igualitaria equilibrada más entre distritos del sur distritos del norte esa capacidad de integrar en un proyecto en este caso de Ciudad también a gente que a priori miraba con muchos prejuicios de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente para mí es un es una hoja de ruta es una es una brújula in creo lo que hay que aplicarla y que hay que aplicarle la Comunidad de Madrid claro aspiro a ser el candidato estamos todavía en primarias en participo apuntó más Madrid punto RG aspiro a ser el candidato perdonadme la cuña ya aspiro a ser el candidato en quiero ser el candidato de una Comunidad de Madrid que equilibre pero no que equilibre para no sé cómo decirlo compensar con un gobierno de izquierdas que ha habido un Gobierno de derechas sino para volver a ser una comunidad y una comunidad es un conjunto de gente que se cuida en las buenas y a las malas y que dice no podemos ser la comunidad más rica de España tener goteras en los hospitales eso no eso simplemente no puede pasa no podemos estar perdiendo investigadores las estamos pagando sobreprecios de perdón de sobrecostes de carreteras que los que usan los madrileños no es la idea de equilibrar un poquito de quítate tú como un gobierno de derechas hay que poner un gobierno de izquierdas es otra para mí son una cosa diferente y más radical me volver a ser una eso se hace drásticamente necesariamente con aquellos que no piensan como yo

Voz 1727 32:28 escuche candidato me voy a poner un poquito de realidad en esta conversación Emilio Cordero buenos días si es secretario de Transporte de UGT Le hemos llamado porque esta mañana Nos impresionaba la información que publica El País sobre el auge del comercio online y su repercusión en el transporte en los accidentes de carretera en concreto esto en los accidentes de furgonetas de los vehículos que nos llevan a casa todo eso que compramos a través de Internet a través de las plataformas de Internet claro es una derivada Emilio Cordero en la que no habíamos caído muchos ya leerlo esta mañana me resultaba impresionante el incremento de accidentes porque se trabaja en condiciones precarias

Voz 8 33:11 pues una cadena y además es una cadena la cual tampoco se le está poniendo remedio por parte de las administraciones tampoco se puede culpar al conductor de la furgoneta porque todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como puede no entonces es lógico a partir de de dejar del dos mil siete cuando entra la crisis van perdiendo el empleo las en los que lo que hacen es liberalizar el transporte hasta los tres mil quinientos kilos con lo cual se da una opción muy buena gente que tiene au que puede comprarse una furgoneta para intentar ganar el se la vida Hay además ser un como Bin también en algunos momentos cuando uno ha perdido un empleo cuál tenía un salario digamos que algo digno y ahora no tiene salario pues lo que hecho es complementar con una furgoneta si a eso le añadimos que los periódicos antes se vendían la mayoría en los kioscos y había una serie de repartidores

Voz 1727 34:13 yo tampoco están bueno

Voz 8 34:15 esto al final es una cadena no para ganar más dinero hay que trabajar más horas cuando más horas trabajas el cuerpo o menos más cansado estar ya al final esto derivan los así de

Voz 1727 34:27 además los vehículos imagino que antiguos no

Voz 8 34:30 bueno ahora estamos ahí es bueno una pequeña charla con el Ayuntamiento de Madrid porque son vehículos antiguos no da tiempo a que se puedan amortizar y a partir de dos mil veintiuno todas estas furgonetas no pueden entrar en Madrid entonces esto va acompañado ya de todo de falta de de mejoras en los vehículos en dispositivos de seguridad te falta sobre todo al final lo que esto va convergiendo es que no se puede estar en prime en primera fila por vender barato y estamos perjudicando a una población muy amplia y que nadie está mirando por ello

Voz 1727 35:09 Emilio Carrero secretario de Transporte de UGT muchas gracias por habernos atendido buenos días

Voz 8 35:14 nosotros buenos días se puede decir más alto pero no más

Voz 1727 35:16 claro eh hay tantas cosas de las que ocuparse

Voz 0799 35:19 porque el mundo va cambiando muy deprisa pero pero todas en mi opinión para Madrid y para España se resumen en decir claramente que no queremos que que hay un modelo alternativo a ser un país low cost que nosotros no tener que nuestro lugar en el mundo no tiene por qué ser ser un país que compite siempre por hacerlo peor y más barato se puede competir por el otro lado supo competir por hacerlo mejor y eso supone hacer algunas cosas un más caras claro pero es que si todos tenemos trabajos low cost si todos tenemos trabajos precarios no da tiempo a cotizar la seguridad social pero nosotros como vamos a cómo vamos a reflotar el consumo como vamos a sostener las pensiones tener

Voz 1727 35:58 es que irnos pero creo que escuche a una contrincante suyo a la candidata suya a la candidata a la Comunidad de Madrid a la presidencia por el PP a Díaz Ayuso

Voz 16 36:06 ahora las mujeres estamos obligados irá a las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia

Voz 1727 36:16 andan ustedes dictando le a las mujeres lo que tienen que hacer y que vayan a las manifestaciones mujeres de este país nadie les dice lo que tiene la izquierda amable digo yo creo

Voz 0799 36:26 que nadie les dicen lo que tienen que hacer creo que vivimos una otra maravillosa explosión de feminismo el ocho de marzo que eso le viene bien ojo y lo quiero decir a todo el país incluyendo a los hombres que no deben sentirse amenazados por eso no entiendo el enfado de la señora de Ayuso que está últimamente permanentemente enfadada

Voz 1727 36:41 Ello Rejón gracias y suerte muchísimas gracias

Voz 0799 36:43 el saludo

Voz 2 36:46 el agobiante todos más seguros

Voz 24 36:48 la misma compañía aún así pagar de más

Voz 19 36:51 tu arte a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 25 36:55 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 17 37:06 es que LP dirías a un energética

Voz 18 37:10 que cuando quiere hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de lo sentimos no estamos disponibles

Voz 0598 37:18 si tú eliges cómo contactar con nosotros por teléfono online o en persona

Voz 17 37:25 Naturhouse

Voz 13 37:26 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipotecas divina aun mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 14 37:33 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 1322 37:46 necesita encontrara al profesional perfecto en una semana entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresas perdón

Voz 0027 37:57 me podría poner un capuchino en taza pequeña

Voz 2 38:00 yo quiero un maquillado vale estricto pero con una no Becilla de leche vale non cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 26 38:10 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen Cross Rogue One world Space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 27 38:22 quiere una casa no sé que tenga ese algo yo sabes que en tres horas

Voz 3 38:27 cuesta mucho acertar con la que quieres pero esto

Voz 24 38:29 era acertar con su precio como cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que Tepito les el que deberías pagar BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tú también BVA creando oportunidades en el mundo

Voz 28 38:43 pero tú no me aterra viene de Julia Navarro tres jóvenes abandonan España abatida por la guerra en busca de un futuro mejor una historia sobre la amistad la lealtad el amor

Voz 2 38:55 por los libros que no olvida las uno de julio

Voz 1432 39:02 quieres rejuvenecer y proteger tu piel quieres retrasar el paso del tiempo El Corte Inglés te ofrece una solución del uno al veinticuatro de marzo podrás disfrutar del quince por ciento de descuento en una selección de tratamientos cosméticos de una amplia variedad de marcas de para farmacia cuyo tenía

Voz 19 39:17 el Corte Inglés con un quince por ciento de descuento en unas elecciones tratamientos antifaz y cosméticos

Voz 16 39:23 les entienda vida lo que te estás perdiendo reserva tu circuito antes del veintinueve de marzo ahorrarte hasta un dieciséis por ciento de descuento informante nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestras web

Voz 19 39:35 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores IBI clip la isla ultima de vikingos Kjelling y pues Wall el cuento de la criada

Voz 20 39:43 que ahora con Vodafone One Christine es todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone

Voz 19 39:54 Refree oye Sergio tú tienes alarma tu piso si la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en ponerme desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en lo que creo que voy a hacer lo mismo pues de te lo recomiendo y más han robado en tu portal

Voz 29 40:07 y provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 40:20 la mayor bajada de impuestos de la Historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo en visión consulta condiciones

Voz 19 40:30 buenas tardes no son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco he corrido diez kilómetros si llevado al perro al veterinario

Voz 31 40:36 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacidos

Voz 2 40:49 en Alemania pensado para todos

Voz 17 40:52 qué le pediría a una energética

Voz 18 40:54 pues preferiría que no me mandase

Voz 1 40:56 las lo puedo mirar on line y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten si hacemos una puerta

Voz 0598 41:03 bien al Fondo Solidario de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online

Voz 17 41:10 Naturhouse vena lástima

Voz 24 41:12 la de los frescos Andy a la plaza de día iría punto es hoy con un diez por ciento de descuento en carnicería y mañana el diez por ciento en pescadería panadería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 33 41:38 Pepa

Voz 2 41:38 bueno

Voz 34 41:42 nos ocupamos ahora

Voz 3 41:43 asunto que no suele estar en la agenda mediática muy poco en la agenda política hablamos de la soledad de las personas que han visto cómo su círculo de amistades

Voz 23 41:52 de familia se va encogiendo poco a poco

Voz 3 41:55 y convivir con esa situación sobrevenida no es nada fácil al contrario puede llegar a ser

Voz 1727 42:01 Ere

Voz 3 42:02 una situación devastadora Mario el aludido buenos días parece que no es posible que hablemos con Mariola aludido en este momento para que no esté las

Voz 1727 42:18 biografía de las personas que están

Voz 3 42:20 colas en este país más de un millón de personas que querría vivir en compañía himno puede hacerlo cuando dijimos vamos a ocuparnos de la soledad qué pasa en España pues averiguamos que existía una asociación la Asociación Nacional contra la soledad y su presidente nos acompaña ahora mismo en el estudio de Radio Madrid Lázaro González buenos días buenos días es una asociación muy joven porque tiene apenas un año de vidas y cómo cómo surge una asociación de la soledad

Voz 6 42:50 bueno pues nosotros teníamos una tertulia Éramos un grupo de personas mayores que hablábamos de lo divino y humano que tratábamos cada semana un tema de todo tipo cultural económico político social y un día tratamos de la soledad preparamos el tema empezamos a hablar y vimos que era un tema pues muy importante que afectaba a más de un millón de personas en nuestro país y que producía incluso económicamente era ruinoso porque esas personas estaban solas de colas Saban los servicios de urgencia costaban mucho dinero al país y sobre todo sufrían eh entonces empezamos a pensar que algo estaba pasando para que tantas personas estuvieran así claro vimos que había muchos muchas raíces económicas sociales pues la primera es que las personas sordas se sienten abandonadas a su suerte y que somos una sociedad que dice bueno aquí hay unas personas que ya no no sirven para el sistema productivo o que no pueden entrar el sistema productivo y allá se las entiendan

Voz 1727 43:59 hasta dónde llega el problema Maribel al herido buenos días horas

Voz 0259 44:02 sí buenos días Pepa en España cada vez más personas viven solas casi cuatro millones setecientas mil según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística constituyen más del veinticinco por ciento de los dieciocho millones de hogares que existen los hogares unipersonales son los que más aumentan algunas fuentes calculan que en nuestro país un millón y medio de personas sufren soledad no deseada un problema que afecta fundamentalmente a los mayores y sobre todo a las mujeres personas que se sienten abandonadas que no tienen con quién conversar nadie las llama por teléfono y que en los casos más extremos mueren solas sin que nadie se entere algunos

Voz 0799 44:39 vernos como el del Reino Unido han empezado a tomar

Voz 0259 44:42 medidas hayan creado una Secretaría de Estado contra lo que ya se considera una epidemia social y un problema de salud pública los expertos señalan que la soledad está asociada a enfermedades físicas y emocional

Voz 1727 44:55 les a la tristeza la ansiedad ya la depresión madre mía qué panorama eh Zarzalejos y cada cada vez vivimos más luego cada vez hay más personas que pueden encontrarse en esa situación de soledad indeseada porque si hay cuatro millones y pico decía Mariola de hogares unipersonales y un millón y medio aproximadamente de soledad deseada es que el resto vive solo porque quiere eh a poco que decir poco que decir pero que le planteamos a los partidos políticos desde una asociación como la suya que habría que hacer desde las administraciones para atender a ese millón y medio que no quiere vivir solo

Voz 6 45:35 bueno pues yo creo que en primer lugar que los partidos políticos tomen conciencia de que este es un problema social que no es un problema sólo de las familias antiguamente cuando una persona estaba sonaba la familia o los amigos más cercanos se encargaban de ella el no es decir esto es algo que pertenece al modelo de sociedad que vivimos es decir no es una sociedad conectada no es una sociedad preparada para que la gente se relacione somos un o los seres humanos somos seres sociales sin embargo esa condición tan esencial no lo podemos cumplir en ciertas circunstancias por ejemplo pues hay unos colectivos unos grupos humanos que la padecen especialmente sobre todas las personas mayores personas mayores que son distintas las que viven en la ciudad de las que viven en las áreas despobladas Aragón que conoces bien

Voz 0799 46:30 sí a Castilla León Castilla La Mancha

Voz 6 46:32 mucha muchos pueblos sólo hay personas mayores y muchas están solas porque lo han abandonado los jóvenes es decir hay un problema político de despoblación que tienen que tomar en cuenta las autorías pero también en Madrid también en Barcelona es decir es esa persona que es un poco la

Voz 0799 46:51 prisionera o el prisionero del tercer piso

Voz 6 46:54 sin ascensor que no puede salir a la calle que sus hijos están en otro sitio es decir que hacen esas personas entonces desde ese punto de vista es un problema el Reino Unido lo ha tenido claro es decir esto es una desgracia para el país esto cuesta al país esto hace que no seamos un país conectado y por tanto esto hay que acabar con ello y han empezado a elaborando una estrategia nacional esto es fundamental porque claro en España así que se hacen muchas cosas por las personas

Voz 1027 47:28 la ONG ONG canciones privada sin exactamente pero nadie lidera esto es decir no hay una política

Voz 6 47:37 que los partidos políticos hayan asumido e conjuntamente porque esto no es ni de derechas ni izquierdas sino de cualquier demócrata construido

Voz 1727 47:47 meter a verlo la agenda que se dice meterla en la da José Antonio ayuno una cuestión que

Voz 1027 47:53 me gustaría plantearlo hasta qué punto la tecno

Voz 6 47:56 cogía eh

Voz 1027 47:58 ayuda a la desconexión en vez de a la conexión es decir sobre todo a la gente mayor la deja todavía más en la cuneta que su propia edad o que sus propias condicionantes de carácter físico psicológico

Voz 6 48:15 bueno yo creo que la tecnología es buena en general para las personas mayores pero la dominan muchas personas mayores no es decir eso que decía no que al cuando en todos los teléfonos móviles estoy va a ser una sociedad conectada no es decir es es tan conecta o estamos son Estados una parte de la sociedad las personas mayores si hay una parte que dominan las tecnologías o por lo menos la Susan pero hay otros que no entonces qué ocurre pues que la única tecnología universal para las personas mayores la tele hay personas mayores solas que pasan quince días en la T

Voz 1727 48:55 la que positivos de alarma o de si es escaso pero claro combatir la soledad no es solo

Voz 0799 49:00 tener no es positivo para decirme me

Voz 1727 49:03 encuentro mal no sólo eso combatir la soledad es mucho más que atender una emergencia médica es mucho más mucho más que eso

Voz 6 49:12 sí ID cosen sin embargo la tecnología por ejemplo la juventud puede aislar e si bien visto esas fotos de que están en un banco una docena de de chavales y chavalas ya están cada uno con su teléfono móvil pero no sea

Voz 3 49:28 pues no sólo las adolescentes y no sólo los adolescentes Argelia Argelia que en este sentido pidió cada desde el Ministerio de Sanidad se está lanzando a través del Imserso un una estrategia a nivel nacional de precisamente de

Voz 0247 49:45 lucha contra contra la soledad sobre todo para personas mayores sesenta y cinco a sesenta y cinco años qué más del veintidós por ciento estas personas viven en hogares unipersonales viven solas no hice lo que pretende crearse es un foro en el que participe en distintos sectores ya digo que sea aplicable a nivel estatal lo único es que bueno ya veré

Voz 3 50:09 hemos como si tiene tiempo de desarrollarse y siendo no Gobierno recoge recoge el guante o no lo recoge no porque a veces me gustaría preguntarle no al presidente de la asociación me parece que han dicho que era sí