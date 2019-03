Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0228 00:07 la Bolsa tocado su máximo anual en los últimos minutos Antonio Martín buenos días buenos días Pepa el viernes ya marcó máximos si mantiene esa tendencia en estos momentos ha llegado a tocar la cota de los nueve mil cuatrocientos puntos hace un cuarto de hora lo que supone el máximo desde dos mil diecinueve las ganancias anuales se sitúan ahora mismo en el entorno del diez por ciento con la banca cuando el selectivo sobre todo el Sabadell y Caixa Bank y con unos números verdes que se pueden ver también a esta hora en los principales parqués europeos es lo último en una mañana en la que acabamos de hablar en la SER con Íñigo Errejón el candidato de Más Madrid para las autonómicas en esa comunidad cree que Podemos debería haber explicado mejor que tiene un proyecto para toda España responde así al enfrentamiento interno que hay en la formación morada en Cataluña y ha defendido también la necesidad de renovar ese partido no creo que esté quemada pero sí que creo que en

Voz 0799 00:54 que hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas que me hubiera encantado haber podido hacer eh en Podemos y que no se pudo porque los partidos tienen una tentación todo se a la endogamia al cierre a volverse impermeables a lo que les rodea que dificulta atraer e perfiles pues eso un psiquiatra e investigador contra el cáncer una abogada laboralista una experta ecologista creo que hubiera sido bueno pero no pudo

Voz 0228 01:23 más cosas la policía investiga el paso del terrorista de Nueva Zelanda por Jerez de la Frontera pasó al menos una noche en esa localidad andaluza en febrero del año pasado era la policía está investigando que hizo ICO

Voz 3 01:33 cuál era el motivo de su estancia aquí mientras tanto el

Voz 0228 01:36 averno de Nueva Zelanda anunciado esta pasada madrugada hora española que va a reformar su ley de armas aunque el contenido de esa reforma no lo va a dar a conocer hasta dentro de diez días Yassin Darden es la primera ministra neozelandés

Voz 4 01:47 tres noches Knight Mail el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para la reforma de nuestra Ley de Armas el ataque terrorista de Christchurch el pasado viernes ha sido el peor en nuestro territorio y ha puesto de manifiesto una serie de debilidades en las leyes sobre armas de Nueva Zelanda pueden entregar su arma la policía en cualquier momento de hecho hay gente que ya lo está haciendo yo les animo a hacerlo

Voz 0228 02:11 de vuelta a nuestro país desde primera hora en Barcelona el sonido en la ciudad es este

Voz 5 02:17 a las ocho de la mañana los camioneros han comenzado una marcha le

Voz 0228 02:20 da por las calles de Barcelona marcha que siga ahora mismo

Voz 5 02:23 los setecientos transportistas protestan

Voz 0228 02:25 dificultades que aseguran que tienen para poder cargar y descargar mercancías en el puerto de la ciudad condal se quejan de las colas que tienen que hacer cada día dos apuntes más la Guardia Civil ha intervenido más de ciento setenta mil artículos pirotécnicos en su inspección de establecimientos de venta con motivos de las fallas sobretodo en Manises y en Gandía donde había artículos que no contaban con autorización para su uso y tres personas han muerto en un incidente en un hotel de Irlanda del Norte coincidiendo con la festividad de San Patricio una pelea que está investigando todos los muertos son menores de edad ella otro más que está herido en el hospital llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:05 Íñigo Errejón también ha respondido en Hoy por hoy a la candidata del Partido Popular a la comunidad Isabel Díaz Ayuso que en un acto de precampaña acusó ayer a la izquierda de obligar a las mujeres a ir a las manifestaciones feministas no lo comparte el candidato de Más Madrid escuchamos a los dos ahora en las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado

Voz 6 03:23 de lo que nos decían los maridos a lo que dicta la izquierda

Voz 3 03:26 ya tenemos nueva a la mujer

Voz 0799 03:29 en este país nadie les dice lo que tienen que hacer creo que vivimos una otra maravillosa explosión de feminismo el ocho de marzo que eso le viene bien ojo y lo quiero decir a todo el país incluyendo a los hombres que no deben sentirse amenazados por eso no entiendo el enfado de la señora de Ayuso que está últimamente permanentemente

Voz 1434 03:44 el primer día laborable con Madrid Central funcionando al completo después de que el Ayuntamiento comenzará a multar a los infractores el sábado jornada en cualquier caso muy similar a las anteriores con la Gran Vía atascada en hora punta Icon opiniones para todos los gustos como la de Elena que trabaja en un hotel dentro de Madrid Central y la de julio que repartido

Voz 7 04:02 sólo me molesta que no puedan parar los autobuses de turistas aquí en la Gran Vía para poder dejar el equipaje y las personas que hay que bajar en Plaza España y si tienes el hotel lejos pero me preocupa mucho utilizo mucho el Bici Mad yo por mi la hubiera cortado entera hubiera sido peatonal

Voz 8 04:16 acompañados lado fastidiados sobre el tema horario que estaba está de alguna ITEL los clientes abren tarde y no pueden partir en dos extremos que apañar como se pueda para decir a abastecer

Voz 1434 04:28 en Madrid se ha incorporado ya al Sistema Nacional de la receta electrónica desde hoy se puede utilizar esa tarjeta en cualquier otra comunidad autónoma la nuestra ha sido la última región española en permitir el acceso a la receta electrónica en otra cosa unidad y un chico de veintisiete años ha resultado herido de gravedad esta madrugada tras caerse de su bicicleta cuando pasaba por el paso subterráneo que une la plaza de España con la cuesta de San

Voz 5 04:49 gente ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo

Voz 1434 04:52 es una fractura de muñeca tenemos seis grado

Voz 5 04:54 ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 9 05:00 hijos de rock and roll jóvenes que no escapar que debido a golpe de batería

Voz 2 05:06 tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones enlace punto es tu familia necesita seguro de coche

Voz 0228 05:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 10 05:24 cadena S

Voz 2 05:27 servicios informativos

Voz 11 05:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 05:45 buenos días

Voz 1995 05:45 las lunes no pasa nada ánimo todo va a salir bien siempre y cuando todo va a salir bien siempre y cuando sigan escuchando hoy por hoy puedan volverse rápidamente Aracama ellas ciento uno encontrar demasiados buenos ejemplos madurez en el relato el día el que les vamos a proponer así para empezar quizá no es demasiado ejemplar que los niños ven pornografía cada vez antes digo bien que los niños ven pornografía cada vez antes y cada vez más es algo que debemos saber aunque no queramos por ese motivo un grupo de cinco madres británicas se han enfrentado a esa realidad con todas sus consecuencias ya que el porno es la nueva educación sexual ellas han decidido hacer la película porno que querrían que sus hijos Viena

Voz 13 06:30 qué qué les parece

Voz 1995 06:35 un grupo de madres rodando una película porno con el único fin de educar correctamente a sus hijos

Voz 12 06:46 voy

Voz 1995 06:48 ganamos que ése debe ser un poco el era muy buenos días

Voz 3 06:53 el programa de televisión que lanza esta iniciativa Seaman Mans Make las madres hacen porno estrena pasado mañana miércoles en Channel Four en Prime Time ha llamado la atención de

Voz 1995 07:03 no lo han lanzado antes del Brexit vale

Voz 3 07:08 pues ha llamado la atención de todo el mundo a pesar de que la cadena no ha hecho público ni un solo vídeo promocional este planteamiento tan llamativo surge de la preocupación sobre cómo les puede afectar el porno que ven a sus hijos según las estadísticas la edad de inicio en el consumo de pornografía online ha bajado a los nueve o diez años para

Voz 1995 07:27 el inicio es a los nueve diez La primera acercamiento entorno primer vídeo

Voz 3 07:32 bien

Voz 1995 07:33 de los diez años

Voz 3 07:36 en Taiwán uno por ciento de todo el porno Seve a través del móvil y es una gran ironía que el porno lo vean muchos niños españoles en el móvil que les regalan al hacer la primera comunión

Voz 1995 07:46 eso es una ironía fantástica el móvil es un regalo antes era la bici el el balón el día ahora es el teléfono móvil en tu primera comunión te dan el Iphone con el que va a saber bueno y luego merece mucho lo que a explorar las paradojas buenos días objeto la pena esperar las paradojas que encierra ese cuánto consumo de porros entre los niños y los adolescentes

Voz 3 08:11 pues haber un tercio de todo el tráfico que hay en Internet es pornografía un tercio la web de porno más importante del mundo pone hace públicas sus estadísticas anuales son apabullantes ten treinta y tres mil millones y medio de visitas en total en dos mil dieciocho

Voz 14 08:28 noventa y dos millones de visitas diarias un millón de

Voz 3 08:31 de vídeo tardaríamos dice la dicen que tardaremos ciento quince años en ver todo el porno que hay

Voz 1995 08:38 fue

Voz 3 08:39 sí desde mil novecientos tres estaremos viendo porno hasta dos dieciocho es evidente que en todo este tráfico va a haber muchos adolescentes y bastantes niños y los chicos más que las chicas el noventa y tres por ciento de los adolescentes chicos el sesenta y dos por ciento de las chicas ha visto porno antes de los dieciocho osea CAC practicamente todos los niños pero de media la edad de inicio en el porno para los chicos es de doce años

Voz 1995 09:05 es demasiado pronto

Voz 3 09:07 no por ciento de los adolescentes oculta a sus padres su historial de búsquedas en red el XXXII por ciento admite buscar intencionadamente contenido pornográfico

Voz 1995 09:17 vale todo ese contenido en un tercio de todo lo que circula en la Red a ver si damos todo ese contenido Graz pornográfico no tiene obviamente ningún afán educativo

Voz 3 09:27 ninguno en absoluto el porno es reflejo de una cierta realidad por eso en dos mil dieciocho según los términos más buscados en Internet fue en Internet de vaya fueron estornuda

Voz 15 09:40 Daniel vamos a Neville

Voz 3 09:43 somos la actriz porno con la que Donald Trump tuvo un lío incluso pues siempre supuestamente así

Voz 12 09:51 sí está teniendo un lío judicial más que uno

Voz 3 09:55 segundo e término más

Voz 16 09:57 buscado en Port con

Voz 12 10:00 bonito en los Juegos durante todo el día

Voz 3 10:04 el mundo a lo que les vuelven locos pero en cuarto lugar lo más buscado era la palabra romántico cosa que tal vez podría indicar un ligero cambio de tendencia o que las chicas esto

Voz 1995 10:14 más al Papa bueno las chicas de acercan al porno sí pero no sus madres

Voz 3 10:18 la verdad es que pensamos en otro tipo de madres cuando hablamos de porno fijados los términos más buscados en ponga en dos mil dieciocho fueron lésbico que es un porno que suena así el segundo término fue en Thai que es el porno japonés con dibujos manga y que suena así y el tercero y el cuarto fueron mil madre con la que me gustaría acostarme y madrastra que también sonaría así

Voz 1995 10:47 en la radio es el mismo sonido Donato porque la radio Nos hemos dado cuenta que es muy difícil ilustrarlo si las tipologías pornográficas porque eso bueno igual todo el porno y suena igual igual la categoría que busques con algunos matices una básicamente igual bueno mucha diversidad

Voz 3 11:05 más allá de la broma en general el porno que nuestros hijos es poco realista machista violento carente de diversidad étnica de diversidad de modelos corporales de edades de estilos de belleza muy poco interesado en el consentimiento que es el tema clave de la sexualidad contemporánea sobre todo en el afecto que debería estar en la base de toda sexualidad las madres de manos break Sarah Anita Sara Luis Gemma explican que esas carencias son precisamente lo que más les preocupa el efecto que la pornografía puede tener

Voz 1995 11:33 por eso exigen vale porque vamos a volver a ese programa de televisión se estrena dentro de dos días en la televisión británica en horario de máxima audiencia que lleva por título Mons Make por madres hacen porno que describe en su titulo bastante bien en contra

Voz 3 11:47 efectivamente la productora Enma Morgan explica que fue un cásting muy complicado porque tenían que encontrar a mujeres que vinieran de mundos diversos que se explicaran bien que fueran abiertas demente y que además tuvieran conocimientos que pudieran emplearse luego en el rodaje de una película porno porque el objetivo final era escribir y rodar un cortometraje bueno gráfico de quince minutos así que las madres son una escritora una fotógrafa una maquilladora una estilista y una gente una de ellas porque he mencionado a cinco una de ellas abandonó el proyecto admita porque sus convicciones religiosas Laciana sentirse incómoda pero ha visto el resultado final

Voz 1995 12:20 ha estado bueno no hace falta ser religioso para que participar en un proyecto así te haga sentirte por uno es un poco raro que conclusiones sacaron las madres

Voz 3 12:29 lo primero que comentan es que es muy difícil hacer una película incluso una de trama tan sencilla y previsible como la de una peli porno para un cortometraje de quince minutos en el que hacen el amor un chico y una chica y dos chicas estuvieron rodando un día entero todas destacan que la experiencia les ha servido para tener una conversación sobre Porno con sus hijos que es algo que todos sabemos que debemos hacer pero que no queremos hacer IS es el objetivo del programa según la productora conseguir que la gente hable con humor y calidez humana de un tema difícil porque si pensamos en el porno que nuestras madres querrían que viéramos se les ocurren cosas como la que pensó la cómica americana Marcela Argüello le hablaron del proyecto y comentó

Voz 14 13:04 esto es más mira así mi madre dirigiera una peli porno en la escena principal yo terminaría la carrera y luego tal vez tendría relaciones con Jesucristo en la postura el misionero terminaría conmigo consiguiendo un montón de cupones de descuento en unos grandes almacenes no todas las madres son

Voz 3 13:21 es como la de Marcel Argüello muchísimos vecinos

Voz 1995 13:24 Lacruz las madres hacen porno siempre difícil que exige acciones que saben muy bien lo que hacen los asesores principales ese programa rompedor en la cadena británica Channel Four tiene su base en España el programa recuerden se estrena en un par de días los así señores forman parte de la productora de cine para adultos Lust Films entre sus diversos proyectos encuentra de POM conversé con un poco de recursos sobre pornografía educación sexual para que los padres tengan a famosa conversación sobre Porno con sus hijos Andrea Ponce es la directora de comunicación de esa productora Andrea muy buenos días

Voz 0098 13:55 hola buenos días has visto

Voz 1995 13:58 por las madres hacen porno como es

Voz 0098 14:00 el primer el segundo episodio porque han salido ha enviado es decir que son gran documental

Voz 1995 14:07 su gran documental

Voz 0098 14:09 era mucho cante ya lo entienda supongo que adrede también pero utilizar a las es un poco como elemento para explorar esa industria hay la razón por la que la pornografía actuales tan bueno es es cómo es que es unos niveles bajísimos no es de calidad

Voz 1995 14:26 vale que lo cierto es que eso va a ocurrir antes de después las edades cada vez son más bajas lo que sí sabemos es que va a ocurrir esa conversación es la llave de todo esto verdad

Voz 0098 14:37 exacto no no podemos evitar hablar de ese tema más y justamente estas madres tiene unos hijos de rangos entre seis y veinticuatro también el programa sirve para aquellas cada mal el súper diferente esto es importante cada una con una visión distinta y esto también sirvió para que ellas preguntan a sus hijos la mayoría de los cuales dicen sí llevó viéndolo pues toda la vida incluso algo muy muy específico es que hay una de las hijas bueno yo voy a Google buscó algo por lo general me meto en una página web de lo que sea no cualquier cosa que veo Banes no alrededor pues de de anuncios de pornografía ayer ya lo estoy viendo cualquier lado

Voz 1995 15:16 a buscar vamos a hacer una pequeña pausa seguimos dando de de esa gran conversación para muchas pendientes acusación sobre el segundo en Hoy por hoy

Voz 16 15:27 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 17 15:32 sí es lo que estás pensando de lo últimos iba por fin está aquí eso que notas es el seísmo disfruta la línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos

Voz 10 15:52 Esther once consulta condiciones el Lynette

Voz 18 15:55 pero con una compañía Bankinter

Voz 10 15:58 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor Itu radios Aline tirones Radio salí crema antiinflamatorio con efecto calor Radio Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento consulte a farmacéutico hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós billetes

Voz 2 16:25 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 3 16:31 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos

Voz 20 16:34 más poder quitarnos todo todo todo por la radio que tiene Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui Susana Ruiz señor Iñaki de la Torra

Voz 21 16:46 entonces solamente junto a la señor Torra todos oscense

Voz 20 16:50 que este lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y en las Canarias todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está de paciencia

Voz 18 17:03 pero ya en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 5 17:08 sí y lo vamos a hablar van y es que el que está en el barrio es igual de malo que está en el campo

Voz 20 17:13 pues bien una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no no esté diciendo que para mí no es cuarenta millones de preparado

Voz 9 17:25 esa TP Lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece en casa

Voz 10 17:36 este martes a las siete de la tarde siete siete siete bueno tampoco Trauma a a este martes a las siete de la tarde en la app de la Cadena SER

Voz 22 17:45 a Pepe bienvenido a buenismo bien buenismo bien con Manuel Burque Iquique

Voz 1995 17:49 hay nada la verdadera de que yo vengo aquí

Voz 20 17:52 la verdad es que

Voz 2 17:55 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 20 17:58 en la SER que nos han dicho que diga más mucho la sed La Ser Cadena SER Cadena Ser se eh

Voz 23 18:08 ah

Voz 24 18:11 con las pase lo que pase

Voz 14 18:21 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobre

Voz 9 18:28 any gastos Nico elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra la ni NG punto es

Voz 3 18:41 te invitamos a los mayores de sesenta que tengan

Voz 25 18:43 electo a participar en el programa imparables de Aquarius inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 26 18:53 esto de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco teniendo un poco de Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más pues es que hay que presenta el entre de cierto

Voz 27 19:06 un discreto gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más si quieres te vas y además ahora hay solo porfió publicitado disfruta de Sky por seis euros competenciales para siempre tu momento es ahora entre el Skype punto es

Voz 16 19:21 sobre el de cargar ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 28 19:29 a cargo

Voz 3 19:30 le pide cita en reglas punto de España

Voz 29 19:33 acción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en las punto es

Voz 31 19:38 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 16 19:42 con Toni Garrido que nos planteamos esto

Voz 1995 19:45 la mañana del lunes es posible una pornografía diferente a la que existe tal y como se propone un programa de televisión en Inglaterra que se llama Mans Mike Patton lo han entendido bien las madres hacen porno el porno que las madres quieren que había en sus hijos una productora de cine para adultos y os buscan desde hace mucho tiempo en camiones de Industria sean porno ellos lo llaman porno ético desde finales de la década de los noventa ahí están convencidos de que al porno que todos conocemos le puede dar una vuelta quién representará algo muy distinto y han asesorado a ese proyecto Andrea Ponce es la jefa de comunicación de Lust Films Andrea buenos días de nuevo

Voz 0098 20:25 ah vale

Voz 1995 20:27 ese porno que las madres quieren que vean sus hijos y que tiene otro tipo de de virtudes que el tradicional

Voz 0098 20:35 bueno para empezar diría que quieren que vean que esto puede ser un poco chirriante para cualquier persona que lo oiga no ese lo sacro es padres meter en la pornografía con su me dicen que no quieren que vean ah de ahí que toda la pornografía que bien empieza en viendo un top ten de los vídeos más famosos no en ese momento todo no es que suena igual como decía antes todo es igual ya no hay une sexo estándar sino que el sexo estándar hay violencia no se considera como un nicho siempre es muy violento muy degradante ellas claro dieron una respuesta yo no quiero que mi hija vea esto no quiero ni que imita esto ni que crea que tiene que hacer esto ni que mis hijos quieren hacer

Voz 1995 21:16 pero claro eso que dices que el sexo ya sea violento en hay una categoría de sexo al que le gusta a la gente que le gusta tipo de de violencia sino que todo el sexo es violento

Voz 0098 21:29 es decir antes me ha hecho mucha gracia todos una igual que todo sabe igual no importa el guión no importa sobre todo el absurdo guiones me importa adolescentes interracial dice Stop Tour siempre hay a antiguamente pues o ahora mismo también hay una categoría haber SM la que es un sadomasoquismo consensuado donde profesionales que sabe lo que hacen pero es que ahora mismo el sexo estándar tú te en en un tío estos gratuitos que es una pregunta que nadie se hace porque el porno es gratuito a diez todo tiene una pues una caseta dada la mujer cuando haciendo una felación a todo es muy violento no es el estandarte

Voz 1995 22:09 porque perdona mi André porque el porno es es gratuito

Voz 0098 22:13 a gran pregunta él Fornas no es gratuito de la primera mentira no y lo que es un conglomerado con esponja es una empresa que pertenece a un conglomerado enorme llamado Magic que tiene otros tíos todos los agente porno ah pertenece a Magic incluidos estudios como profesores a muchísimos estudios todos diez a la empresa que su modelo de de negocios la piratería no es como el antiguo Napster ellos eso suben contenidos sino que alojan contenido como ha hecho tu compañera pues hablamos de noventa y dos millones de citas diarias cinco millones de vídeos subidos al año una barbaridad a la cuestión es por qué hemos llegado este nivel como hemos dejado que la representación del sexo sea ésta

Voz 1995 23:01 pero permíteme son piratas

Voz 0098 23:03 piratas es un modelo complica o sea todo es pirateado lo que pasa es que han ido desarrollando el modelo en el dos mil seis un hombre que te Tillman hizo una una web donde la gente puede intercambiar de manera gratuita vídeo expira pirateados que era cuando

Voz 3 23:20 aún había DVD's etcétera

Voz 0098 23:23 a lo que hizo bueno la la industria que estaba localizada en en San Fernando Valley en Los Ángeles entró un poco pánico no hay llegar Internet even dio la la mitad de los estudios a este conglomerado que ahora tiene es un monopolio esto es un monopolio nadie lo sabe pero el monopolio dicta lo que todo el mundo

Voz 1995 23:43 todo el porno que se consume en el mundo está en manos de una sola compañía

Voz 0098 23:47 efectivamente vivían diría que el noventa por ciento

Voz 1995 23:50 sí el barítono déjame que te pregunte qué intereses pedagógico tienes acompañado por fines de lo que hablamos

Voz 0098 23:57 también quiero decir una cosa que desde por ciento nuestra empresa es la directora productores Erika Lust nosotros la empresa América los filmes sobre la corrección desde no se también lo decimos muy claro la pornografía no tiene un fin educativo lo que pasa es que se ha convertido en la educación sexual a yo vi mi primera película pornográfica con ocho yo no vivía ni en la época de Internet no es el a las películas del plus a bueno hay una la pregunta no es porque lo tienen un fin pedagógico que no debe entenderlo sino la pregunta es por qué no tenemos una representación del sexo es más fiel más no romántica sino más realista no con componentes pues a la intimidad a la atracción porque todo es más que más que sexo es atletismo no cuántos penes puede meterse una mujer por la vagina es suena fatal pero es así es así es lo que están viendo tus hijos eso sí entonces a nosotros me explico un poco nuestro modelo

Voz 1995 25:01 si si te parece vamos a escuchar hablabas de Erika Lust es fundadora de de de la compañía volvemos al ponen conversé dedicada charlas este es un fragmento de una de esas charlas seguidas por Erika no

Voz 1434 25:13 hay Juve West son conscientes de que los adolescentes nuestros hijos están viendo pornografía por Internet antes de haber tenido relaciones sexuales la pornografía es la educación sexual de hoy está impactando en nuestra educación de género y cuál es la fuente de inspiración de nuestros hijos el porno malo equivocado machista Ésta es la razón por la que el porno tiene que cambiar

Voz 0098 25:33 bueno sí

Voz 1995 25:36 de todas maneras muy instalada la idea de dejarlos muy lejos a a los jóvenes a los niños que se mantengan alejados de de ella pero por fin habrá que tomar todo tipo de iniciativas porque antes o después va a ocurrir

Voz 0098 25:48 eh la pornografía en sí no creo que sea una crítica hacia la calle sea lo que se ve ahora lo que a un niño puede acceder obviamente no debería hacer a los doce años ni a los ocho pero el texto debería porque ha dicho la película final que hacer las madres es una peli súper súper excitante explícita pornografía

Voz 32 26:16 eh que si alguien me dice diecisiete años vida

Voz 0098 26:20 ya no no representa nada malo eso los gente teniendo sexo el problema es esto el como lo estaba representando es lo que dice Erika no sólo sobre sexo y la pornografía habla sobre los roles de género el hombre siempre es muy dominante la mujer mira hay algo muy específico ahora gentes como el la moda a la mujer le dan todos hemos es decir que por lo general estas producciones parece ser nos parece a nosotros violentos pero todo el mundo consciente son profesionales a además muy detalladamente dicen me puede dar una caseta no puede darnos calcula no es como todo muy detallado cuando están haciendo este tipo de de porno el personaje femenino no es siempre está sonriente no como que le encanta canta que que le hagan todo eso también más sobre sexo etcétera muy pocas veces en el porno estándar vemos sexo oral practicada a la mujer siempre es el hombre el hombre es el principal la mujer a da placer alumbra la escena Terme termina cuando el hombre se corre funciona así

Voz 1995 27:28 pero como tú bien dices no no hay nada malo en que un adulto se produciría eso más allá de lo que consideremos y las consideraciones sobre sobre el G pero la representación está bien pero lo que no seguidas como se acercan los claro Seal antes de de conocer y experimentar este terreno ese es el modelo cada vez más llegamos a la conclusión de que

Voz 3 27:48 muy difícil que triunfe el amor cuando el modelo

Voz 1995 27:51 el pornográfico si no incluso el pone

Voz 33 27:53 ese acaba con las ganas de tener sexo no porque es está en los instruyen que gente está quedando con imágenes en en digitales y en lugar de practicable ellos mismo pero yo creo que también Patricia no es ésta sea yo creo que el acto de acercarse a la pornografía es Pablo

Voz 22 28:10 poco rebeldía un poco algo proetarras

Voz 1995 28:12 no pero sí lo madres lo hacen esta vez es la manera más eficaz de de haber Andrea claro

Voz 0098 28:24 este asunto de televisión se ha hecho para justamente para que la gente vaya a verlo ISI vea a lo que nos enfrentamos a las más de las madres bueno show la película que hacen está muy bien nosotros llevamos bueno nosotros yo unos dos años y medio pero Erika Lust lleva haciendo pornografía alternativa desde hace más de quince años nosotros ganamos dinero vendemos un producto que la gente le encanta hombres precio mujeres sin tener que ir a esas tropas de la pornografía convencional a Ike además no vamos a decir que vengan a vernos pornografía además de que está tras una pared de pagos a la nuestra sepa pero obviamente si a un chico viera a esas y nos preguntamos qué tipo de pornografía querríamos que ver en nuestros hijos desde luego es el modelo que nosotros planteamos es más adecuado

Voz 1995 29:18 estoy pensando en esos padres en mí pienso en muchos padres como tener esa conversación esperemos que ese programa que estrena dentro de dos días en la televisión británica ayude a mucha gente y esa es la esos lo provocador de de este proyecto de mude ayudo mucha gente a iniciar esa conversación porqué hay que tener esa conversación te guste o no te guste

Voz 0098 29:39 pon comercio proyecto que iniciamos en una muy primera fase pero bueno Erika tiene Erika de su marido y su socio tienen dos hijos las cosas están ya muy bien educadas y no saben cosas de de su cuerpo saben cómo funcionan en el momento en que tengan que ver pornografía o que les de la curiosidad pues hablarán con sus padres porque no es que creo que todo esto también tiene un origen la el el anticipo sexo no esta cultura de la anticipa que nos da como miedo hablar con nuestros hijos de sexo como vamos a hablar de paz

Voz 1995 30:13 bueno imagínate sencillo tenemos que dar pasos en esta sociedad todos de muchos sentidos dice también hay que dar paso soy uno de ellos empezarán a paralizar aspectos que en otros sitios ya están naturalizaba para los jóvenes es forma parte en algunos casos casi de de hábitos lo que nos preocupa es que la iniciación Andrea cada vez es instante si eso nos lleva a una situación que debemos tener en cuenta y por eso es proyecto lo insistir pues parece que es una muy buena idea Andrea Ponce ex jefa de comunicación dedica a los films nos ayudó a entender cómo es ese proyecto donde madres hace la película porno no que quisieran sino que en todo caso deberían ver sus hijos Andrea muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana

Voz 0098 30:54 a vosotros muchas gracias unos segundos ponemos tuvo

Voz 1995 30:56 esto en el contexto real no como cuando se tiene esa conversación que es lo que ocurre y vamos a hablar con alguien que se encarga de hablar con los adolescentes y con los niños sobre sobre todo

Voz 35 31:07 sí

Voz 16 31:09 en la Cadena Ser

Voz 17 31:12 qué bien dar la bienvenida a este seísmo Bertran de Línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 18 31:24 la consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 10 31:35 conecta con Hoy por hoy va a través de Instagram

Voz 2 31:40 contaros lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 16 31:48 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 36 31:54 compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen Schmidt cuáles que sus fusiles a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra años sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato

Voz 3 32:26 yo quisiera contarlas

Voz 36 32:29 es tan lindo saber que usted existe decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco mil ya para que acuda apresuró

Voz 3 32:42 sino para saber paciencia

Voz 32 32:44 esto que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 16 32:51 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 12 32:54 cadena se el placer de escuchar

Voz 1995 33:00 los primeros no es una prioridad esta semana Egeo rodando es últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto tercero cuarto hay poco saber que las mejores respuestas

Voz 2 33:14 están en las segundas pregunta se preguntaba una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la pregunta fue la respuesta voy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 37 33:39 historias del dinero Aquila una historia dieciséis buscando casa dejó en centro

Voz 38 33:47 en Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre la tuya en estar donde estés punto com Sabadell estar donde está

Voz 1995 33:58 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 39 34:00 lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 1995 34:04 en Luceros sabíamos que había otras maneras de hacer

Voz 30 34:06 las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 10 34:17 el Observatorio de infraestructura para la movilidad reflexión y debate a cargo de especialistas en obra pública hay transporte empresarios políticos expertos en salud medio ambiente y economía veinte de marzo nueve de la mañana Real Fábrica de Tapices Madrid organizan cinco días el País Cadena SER patrocinan Alston Deloitte e Indra inscripciones el evento

Voz 1995 34:40 los prisa punto com

Voz 40 34:42 sí

Voz 0598 34:43 queridos pasa bueno queridos habitantes de Albacity ya gracias por elegir viajar en Renfe gracias también a Josefa que incansable ha contado todo el pueblo que se podían ahorrar hasta un setenta por ciento del precio de sus billetes que tengan buen día

Voz 14 35:01 ella con estas ofertas

Voz 18 35:04 viajar con Renfe es la mejor opción compra ahora Tous billetes de tren corretea hasta un setenta por ciento de su precio

Voz 41 35:10 el Renfe Kyle unas cañitas de un viaje cito esta semana siente que no te puedes hacer una y de Hita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes toda la razón cita

Voz 42 35:22 para todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa

Voz 10 35:32 cruceros Caribe nuestras costas e islas con el mejor servicio todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 2 35:43 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:47 hay muchos estudios y muchos de ellos señalan es algo que nos preocupa que la primera visualización pornográfica Se produce media con doce años en setenta in por ciento adolescentes intentado ocultar a sus padres la actividad de las redes

Voz 43 36:03 quedan ocultas Valverde cómo afecta a la pornografía la formación de los adolescentes como la consumen de qué forma son capaces de procesarla

Voz 1995 36:10 no es invitado también esta mañana Laura Cruz que además de sexóloga y una de las embajadoras de esa plataforma por conversión de la que antes es hablamos de ese programa es directora del centro Eros sí sí que asesora de educación sexual para adolescentes en el Ayuntamiento de Alicante Laura Mi unos días

Voz 34 36:25 hola buenos días Toni Casares educación

Voz 1995 36:28 sexual en institutos públicos y concertados Cerdá

Voz 34 36:30 sí eh a través de la asesoría informó de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante ofrecemos estas charlas de educación sexual totalmente gratuitas para los centros que

Voz 3 36:40 los a los alumnos

Voz 34 36:43 pues las vamos a dar voy a darlas a primero de ESO así que alrededor de los doce trece años

Voz 1995 36:50 mención tienen de de su sexualidad y de lo que ven en las redes

Voz 34 36:55 pues percepción

Voz 5 36:58 yo lo que veo por ejemplo que tienen

Voz 34 37:00 una sobredosis de información tienen muchísima información por el acceso tan fácil que tienen a a la pornografía hegemónica y tradicional pero una falta bastante importante de formación es decir le faltó una formación Dion real en en lo que es la sexualidad humana ahí en el hecho sexual humano de hecho he llegado a dar charlas en las que me han hablado de cosas que tienen que ver con pornografía y sin embargo luego me han preguntado que cómo una chica que se pone un tampón luego puede hacer pis decir que les incluso conocimientos básicos

Voz 0098 37:36 sea que ni siquiera los

Voz 34 37:37 tienen por no hablar de de emocionales y de educación sentimental pero sin

Voz 24 37:42 embargo de pornografía la están consumiendo

Voz 1995 37:45 con mucha hábito alega este hábito es para ellos un manual donde el que donde aprender

Voz 34 37:55 hombre pues teniendo en cuenta que pues en la adolescencia y en la adolescencia que empiezan a tener todos los cambios corporales Si los cambios emocionales sienten una curiosidad muy importante en torno a la sexualidad Issing nadie la cubriendo esas inquietudes y dudas que tienen porque no porque la familia les cuesta hablar de sexualidad con sus hijos les da vergüenza por porque nuestra generación por ejemplo pues tampoco se nos habló en las escuelas y los institutos hay casi una nula educación sexual excepto las charlas puntuales que que desde algunos organismos edad pues claro buscan en en la pornografía muchas veces más que buscar los que se lo encuentran

Voz 1995 38:37 entrañan así que Bravo y como hay variaciones entre cómo perciben ellos la pornografía y cómo lo hacen ellas

Voz 34 38:45 sí no sé qué diferencias en cuanto a cuestión de género y sexo por ejemplo los chicos me di cuenta que se acercan a la pornografía para intentar saber qué tienen que hacer no porque desde el la pornografía tradicional se les está diciendo que el sexo es es lo que le algo que se le hacia otra persona no si hubiera una pornografía ética pues hubieran esa pues verían que es algo que se comparte con otra persona no que se hace entonces los chicos cómo tienen la presión por el rol de género que se les ha asignado de tener la iniciativa en la actividad sexual pues la visualizan para ver qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo las chicas por ejemplo lo que me dé cuenta sobre todo porque en el Ayuntamiento también tenemos una asesoría de atención gratuita a los adolescentes sobre sexualidad y las chicas por ejemplo eh me di cuenta que que me comentan que pues como sus compañeros chicos en el caso de las relaciones heterosexuales la forma en la que se acercan a ellas a la hora de mantener relaciones sexuales está totalmente desligada de la intimidad o de una afectividad una seducción cortejo claro es que la pornografía esto no se está viendo

Voz 1995 39:56 darse por hacer algo digo queda teniendo en cuenta que algunas encuestas hablan de los ocho

Voz 34 40:02 mire años como ya ir a perfilarse tropezarse con Carlos ocho años no es accidental o alguna hermano mayor o los amigos un poco más mayores pero suele ser accidental pero está aquí para eso

Voz 1995 40:16 conveniente que los padres empiecen a hablar de eso en casa

Voz 34 40:19 pues saber mi opinión como profesionales que no hay una edad concreta ni idónea para acercarse para hablar con tus hijos tus hijas sobre este tema sino que desde el primer momento en el que que te hacen preguntas sobre sexualidad con naturalidad que las aborde sino las escribes eh sí tuya vas intuyendo como padre como madre o profesor o profesora intuía es que tus hijos banal van a encontrarse a toparse accidentalmente con esa pornografía

Voz 24 40:53 quizá provocar un poco

Voz 34 40:55 en esa conversación no tanto como charla en plan que no nos como el sermón que me van a dar o como la charla sino de forma natural e intentar sacar esa conversación para que antes yo lo hago un ejemplo por ejemplo un símil a las mujeres nos va a venir la regla antes lo después no es mucho mejor que antes de que suceda esto ya no se hayan hablado de que es la menstruación y que la regla que no que de repente la encontremos no no pues es algo parecido

Voz 1995 41:26 en hacer los talleres en los institutos con los chavales pero lo que habría que hacer también talleres con los padres

Voz 34 41:31 claro es que precisamente por ejemplo desde Depor conversé en este proyecto educativo mundial del que soy embajadora aquí en España y no de las de los cometidos de las cosas que está intentando hacer es acercar a las familias justamente la manera la forma en la que tienen que que hay que acercarse y que hablar con con sus hijos hace tres semanas por ejemplo estado en un instituto en Alicante que ha sido una la iniciativa maravillosa por parte de de un equipo que lo conforman en el profesorado y las familias de de los colegios a los institutos de esa zona de la transición de la de los niños las niñas que van a pasar del del colegio al al Instituto desde el propio instituto y desde este equipo se me llamó para que hablara con la familia yo estuve dos horas hablando con la familias e justamente sobre el tema de la pornografía cómo hace para para hablar con con los hijos desde teme también que la Familia siglo y los padres deben de ser los primeros en revisar un poco también la idea que tienen de la sexualidad lo que la pornografía está mostrando a a sus hijos que les gusta te guste lo ven porque yo me encuentro que muchos no quieren darse cuenta que ejerce de polos también

Voz 1995 42:45 en Inglaterra un canal de televisión Channel Four ha decidido tomar cazas este asunto hay estrena un programa que sí se titula lleva por título madres hacen porno grupo de madres van a dirigir y realizar una que no interpretaron a la gracia una película por el habrá Claude sexóloga directora de centro pero sí sí que asesora de educación sexual muchísimas gracias por atendernos esta mañana

Voz 34 43:07 a vosotros por invitarme seguimos en Hoy por hoy

Voz 16 43:48 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 18 43:51 con Toni Garrido vive tranquilito vas a estar ahí dentro hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena León tranquila

Voz 44 44:02 Lito porque se contraten un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta era lo directo y sin sorteos consulta los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 16 44:19 todo el programa Universo mujeres

Voz 19 44:23 sí

Voz 9 44:28 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 2 44:32 el arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 10 44:40 fue en las horas el día va a acumulan

Voz 45 44:43 sus contradicciones

Voz 46 44:45 discrepancias si desatinos cuidado con la bici unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte pitado con el barco aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quiere llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado con

Voz 47 45:16 a casa

Voz 46 45:19 y ustedes se preguntarán ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 48 45:32 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 49 45:45 a todos esos otros

Voz 2 45:50 dos

Voz 48 45:57 el vino y creí criminal ya mismo

Voz 10 46:02 en inglés Podium podcast punto com

Voz 48 46:05 hablas mía

Voz 5 46:07 yo no

Voz 10 46:09 después de llevar a Mara Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 12 46:16 último programa selecciona el que prefieres ir dale al play

Voz 2 46:20 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descargar de nuestra aplicación

Voz 14 46:31 sí

Voz 2 46:32 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 50 46:43 ya que crea una empresa entró en la empresa que eduque que enseñó no

Voz 3 46:48 pienso

Voz 2 46:49 luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 16 46:55 como ya habrá Sagi calado tu terracita para comer

Voz 5 46:57 ahí tenemos frescos como el bacalao al punto de sal por dos con noventa y nueve los trescientos gramos además de bronce arte entra hambre Sala

Voz 10 47:06 que la vida te pille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco ahora ya hasta el veintiuno de marzo en Carrefour tienes quinientos gramos originó Huelva por solo un euro con treinta y los traseros de pollo por solo un euro con sesenta y cinco en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor para los creadores de frases como tiene mayorcito para unas cosas ERE mayorcito para otras te crees que esto es un hotel Loterías presenta la respuesta definitiva están sorteando quince millones si llevas de unas cuantas papeletas veintitrés de marzo sorteo del tío del padre de Lotería Nacional con quince millones aun X sólo a su manera loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 25 47:51 invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 10 48:02 quieres rejuvenecer y proteger tu piel

Voz 51 48:04 a retrasar el paso del tiempo El Corte Inglés te ofrece una solución del uno al veinticuatro de marzo podrás disfrutar del quince por ciento de descuento en una selección de tratamientos cosméticos de una amplia variedad de marcas de para farmacia cuyo a tener

Voz 10 48:17 Corte Inglés con un quince por ciento de descuento en una selección de tratamientos han quitado nutrir cosmético consulta las condiciones entienda

Voz 11 48:27 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 48:33 es muy importante que sepan que este viernes veintidós de marzo estaremos en Santiago de Compostela

Voz 47 48:40 se mire usted

Voz 52 48:41 veniros del congreso de las Ciudades Patrimonio si quieren combatir

Voz 1995 48:44 ir con nosotros una mañana de Radio les esperamos en el Museo das peregrinaciones a partir de las diez de la mañana puede coger su imitación Radio Galicia que va qué vamos a hacer nosotros para sentirnos un poco peregrina pues vamos a hacer andando el camino al aeropuerto de Santiago hoy sin doce kilómetros bueno pero hay que hay que estar preparado vamos a hacer el camino al aeropuerto de Santiago con cantimplora

Voz 15 49:14 lo cócteles

Voz 1995 49:15 valora el bastón de peregrino el espíritu una gaita el Press todo lo necesario todo lo que se necesita el próximo viernes recuerden estas dos peregrinos resto del equipo de Hoy por Hoy de la Cadena SER Santiago a las diez de la mañana el Museo das peregrinación porque en este momento vamos a hablar de deportes en el capítulo futbolístico todos los ojos estuvieron puestas en el debut de Zidane su regreso al banquillo Real Madrid frente al Celta Celta pues el partido tiempo de valoraciones bueno pues Zidane cara a partir hoy cinco billetes para que suban a su perro Keylor paradón Asensio jugón Isco el gol Marcelo aprobado Bale goleador y mientras el Barça prolongó un estado de felicidad da para todos especialmente para Jordi Martí yo sólo goleó al Betis en Sevilla con Messi pletórico provocando algún solito muy pocas muy pocas veces visto en un campo de fútbol en España el reconocimiento

Voz 47 50:14 de la afición rival

Voz 1995 50:21 poco Jordi Martí en Barcelona muy buenas muy buenas a que te soltar la lágrima Llodra me emocioné anoche en el carrusel me emocioné por el gesto espontáneo Bolero de un Villamarín entregado a un genio ahora estabais hablando de Ciudad Patrimonio no yo no sé hasta qué punto Messi es patrimonio de la humanidad Ése es realmente difícil que alguien pueda hacer al Rayo este cruce de explicarnos un hemos querido repasar algunas de de las imágenes algunas de las cosas que ocurrieron ayer en este campo es difícil definir un adjetivo Jordi existe ya el adjetivo para definir a Messi no no los alcanza el diccionario los estudiosos académicos tienen que revisar el diccionario pero sí que te voy a decir una cosa la palabra Messi pasará a la posteridad cuando indiqué con genio diríamos mira el Messi de la pintura mira el Messi de la cocina me entiendes lo que te quiero decir es ha pasado tan pocas veces esto qué ocurría ayer es que hemos querido elaborar Jordi para tu felicidad sobre cinco que el protagonista va a ser siempre Leo Messi pero es que hemos buscado siempre hemos buscado cuando ha ocurrido algo parecido muchos son protagonistas del Barça el objetivo es seguir hablando de Messi pero escucha lo que ocurría en el año dos mil nueve en el estadio Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid también hemos encontrado en este top cuatro concretamente a otro azulgrana Xavi Hernández en San Mamés en dos mil cinco después de una amplia victoria del Barça de Guardiola por dos a cinco gritaban esto suele pasó también a Andrés Iniesta aplaudido por el eterno rival en el estadio del Espanyol año dos mil once Iniesta de mi vida una maravilla reciente la famosa chilena de Cristiano Ronaldo ya entonces empezaron a aplaudirle en el Turín Arena a la Liga de Campeones cuando metió ese maravilloso gol

Voz 53 52:25 otras voces dos chulo era su ídolo de lo que permanece la memoria