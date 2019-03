Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 por las once las diez en Canarias resumen de las noticias de la mañana con Antonio Martín Antoni buenos días buenos días Toni lo último es que un problema eléctrico está causando hasta ahora importantes retrasos en las líneas de alta velocidad cerca de la estación de Puerta de Atocha amplía Rafa Bernardo

Voz 3 00:16 sí en Renfe dicen que la avería ha dejado sin electricidad a esa estación la de Puerta de Atocha hay pero eso no pueden entrar ni salir trenes ellas esto afecta a las líneas de alta velocidad Alvia Abanto Renfe no ha facilitado todavía no ha podido facilitar todavía una lista completa de los servicios afectados desde Adif el gestor de infraestructuras dicen que ya se está empezando a recuperar en algunos puntos de esa estación la electricidad los problemas eso sí no afectan a la vecina estación de Cercanías de Atocha por lo de

Voz 0228 00:43 es la SER ha tenido acceso al borrador que ha preparado el Consejo Europeo para responder

Voz 1 00:47 la petición por parte del Reino Unido de una prórroga

Voz 0228 00:49 para hacer efectivo el Brexit el Consejo maneja distintas opciones sobre el plazo temporal no se ha decidido por ninguna pero el texto muestra que sí que hay cierta predisposición en Bruselas aceptar esa petición de Londres corresponsal comunitaria

Voz 1995 01:00 es la Pastor borrador preparado si para

Voz 0738 01:03 ceder la prórroga al Reino Unido aunque el texto no incluye aún la duración posible pero sí que advierte que si el Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión después del primero de julio tiene la obligación de participar en las próximas elecciones una posición clara porque el documento al que ha tenido acceso la SER también establece que en caso de que el Reino Unido pretenda prolongar ese proceso la única opciones cambiando el actual tratado lo que en la práctica nos llevaría a un largo procedimiento de ratificaciones de al menos dos años incompatible con el objetivo del Brexit

Voz 0228 01:38 el presidente del Gobierno interviene en un acto dedicado a la ciencia Madrid en estos momentos Pedro Sánchez acaba de apostar por un pacto de Estado en ese ámbito

Voz 1722 01:46 la política no puede volver a dar la espalda a la ciencia nunca más creo que es imprescindible un gran pacto de Estado que permita conseguir la estabilidad de las políticas científicas creo que este es el desafío que tenemos por delante de programas sobretodo de inversión tenéis en este caso mi compromiso de que por nuestra parte no se van a ahorrar esfuerzos en este sentido

Voz 0228 02:06 más cosas la policía ha desarticulado una red que distribuía compuestos nutricionales adulterados con fármacos que suponían por tanto el riesgo para la salud la organización que distribuía estas dosis las compraba en China y luego las enviaba desde Tenerife desde allí informa Héctor torpedero

Voz 0760 02:20 el proceso lo realizaban a través de una plataforma online una vez que los productos desde el Archipiélago se enviaban a un almacén en el tie el centro

Voz 0228 02:27 logístico de la distribución que se efectuaba tres

Voz 0760 02:29 es de paquetería postal el modus operandi consistía en enmascarar determinados principios activos no declarados en el etiquetado destinados al tratamiento de la disfunción eréctil como complementos alimenticios elementos que podrían ocasionar efectos adversos en personas con diferentes afecciones la operación ha traído la detención de dieciocho pero

Voz 0228 02:49 y la bombona de butano va a bajar a partir de mañana setenta y un céntimos menos va a pasar a costar algo menos de catorce euros el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la resolución con los precios máximos de venta de este tipo de gas que como decimos entran en vigor mañana martes once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:09 los candidatos del Partido Popular que opten a gobernar alguno de los grandes municipios de Madrid no podrán ser diputado se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER según la dirección regional del partido la prioridad en este momento es que los diputados se vuelquen en su trabajo en la Asamblea un asunto al que se acaba de referir en un desayuno informativo la candidata popular Isabel Díaz Ayuso

Voz 1548 03:30 yo lo que quiero es que todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid Escena ahí cien por cien ya lo estaban los anteriores e diputados que también eran alcaldes Norbert es verdad que el tiempo nos nosotros mismos es lo dedicas a dos responsabilidades que aúna

Voz 1434 03:45 o número dos en la candidatura David Pérez es un ejemplo de ello la próxima legislatura ya no podrá ser alcalde de Alcorcón el candidato de Más Madrid a la Comunidad Íñigo Errejón ha explicado esta mañana aquí en Hoy por hoy su proyecto junto a Manuela Carmena y fuera de Podemos dice

Voz 0799 04:01 qué le obligaron a elegir y eligió a quién no excluía nunca he ocultado que la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias pero si yo hay que elegir es que para mí es una referencia de primer orden cuál es el ejemplo más importante pues el ejemplo más importantes que yo creo que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que sin embargo hoy reconocen que la ciudad es más abierta equilibra más entre distritos del sur y distritos del norte esa capacidad de desarmar los prejuicios Inter

Voz 4 04:32 ahora la gente muy diferente para mí

Voz 0799 04:35 es un es una hoja de ruta es una es una brújula in creo que hay que aplicarle la Comunidad de Madrid

Voz 1 04:40 podemos elegirá hoy oficialmente Isabel Serra como cabeza de lista a las elecciones autonómicas del próximo veintiséis de mayo e Izquierda Unida va a decir

Voz 1434 04:48 por esta semana así confluye con Podemos

Voz 1 04:50 con los anticapitalistas tenemos ocho grados árabes

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:05 ese servicios informativos

Voz 5 05:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:19 con Toni Garrido cuando son las once y cinco minutos el dieciocho de marzo hacemos del lunes otros sábado porque ya están aquí nuestros cuerpos especial

Voz 4 05:29 estás dando por la tiro

Voz 1 05:31 Lino de la actualidad involucrados por el emotivo

Voz 6 05:34 no bizcos culpen el cuerpo del humor con ejercicio

Voz 1995 05:36 así musculación del ingenio y estiramiento de los prejuicios son capaces de correr durante horas y les aseguran que al final del Arcoiris hay un caldero de risas hacen Pistols importantes trabajan por nuestra carcajada con el sudor de sus cuerpos especial

Voz 2 05:56 hay derecha sí

Voz 4 05:59 Iñaki Urrutia muy buenos días correcto buenos días qué tal y aún más a la derecha extrema de Dani veo muy buenos días

Voz 1722 06:08 qué tal vuestra fin de semana lamentable estoy de mudanza Toni o sea no tengo vida no sé no sé ni cómo llamáis

Voz 1995 06:14 hipotética mesa porque porque

Voz 1722 06:17 digo yo todo este dinero que gano que no sé qué hacer con él dijo sobra el dinero cada hogar puedan invertirlo en ladrillo Meco pero me voy a un sitio donde no donde no viven ricos es ya que no se no esté no estoy jugando bien

Voz 1995 06:30 no sé si te estoy siguiendo Jones sets siete sigo no sé he visto hoy pero lo mejor es un error mío no Bicing ninguna lista verdad de que este fin de todas las lista de todos los que se presentan unas ya me veo la obligación de preguntar a todo el que se entrenó yo este año

Voz 0460 06:48 voy a descansar

Voz 1722 06:51 yo estoy abierto yo el otro día lo dije en Twitter yo estoy abierto a votaré o ir en la lista del partido político que deje fustigar a la gente que habla en el vagón silencio del AVE si hay un partido que diga ha partido en el que hablen el balón vagón silencio se podrá fustiga la plaza yo vota a ese partido

Voz 0460 07:08 también que prohiba la gente de más de pongamos XXVIII Eden patinete eléctrico también a la gente mayor no voy bien por ellos miran patinete pues Monopatín no es verdad el monopatín a venga venga te hace ya estamos llegando con suero Patino Monopatín de esos largos que on board no peor

Voz 1995 07:31 el déjame nunca sabes planteado dar un paso y formar parte de San Isidro

Voz 0460 07:38 pero cuando te da un paso p'alante Yolanda para tras los partidos mal yo sí pero un baile político no ha sido un tango político

Voz 1722 07:46 Toni yo tanteado pero es que mi propuesta nunca nunca tienen no sé no sé por ejemplo lanzallamas pequeños habría que repartir a la población en gente un poco con cabeza lanzallamas esos que lo usen como buenamente pueda

Voz 0460 07:58 Dani yo es que estoy muy preocupado porque esta noche la Gata Zaida a dar una vuelta es la primera noche que pasa fuera de casa el Agatha es un eufemismo es casi no dormidos no no no tienes una gata vamos que era lo más parecido a una hija que tengo ahora mismo a un hijo

Voz 1995 08:13 esa mis gatos entonces esa pequeña lo más parecido a una salida por la noche

Voz 0460 08:20 día uno ya había hay uno colean erróneo había un gato gordo con un cascabel ya esperando la fumando en una moto ir lo he pasado muy mal que lo he pasado muy mal

Voz 1995 08:33 en ella es posible que en la próxima legislatura escuchemos discursos muy diferentes en el Congreso con tonos distintos

Voz 7 08:42 la mujer Jesule pida la mujer y la mujer no les da

Voz 1995 08:46 se escuchan primero cabeza de lista por buenas con José Cortés dentro de unos meses Huelva Huelva el tono que se emplee en el Congreso de los Diputados bueno si os parece antes de recibir a nuestros invitados ilustres invitados que tenemos esta mañana que siempre ha repasemos la agenda de la semana sí por favor esta esta semana en Valencia fallas

Voz 0460 09:13 es de Fallas pero yo vengo de ellas en Benicarló la población maravillosa de Castellón de visto unas tallas precios y SIMA porque la gente va mucho a fallas a Valencia claro en otros pueblos hacen unas playas pero Flip exacto

Voz 1722 09:29 estuve el miércoles en Valencia ese jueves muy bien

Voz 1995 09:33 Bovary están fallas todas tener alguien muchos estoy en Fallas lo lamento mucho en el agenda la semana nos lleva al juicio de ses alguno ha quemado eso será a partir de mañana en la competición segundo en Nervión al método de Hacienda veinte veinticuatro civiles el juez Marchena seguro que nos va a dar alguna que otra lección de Derecho el código penal el delito de falso testimonio consiste simplemente esto será en esta semana que si país que en Barcelona se celebra el Salón de Turismo con más de doscientos expositores treinta mil asistentes que esta vez sí podrán ir en en Cádiz en los clientes de aceras semana montados algo a los clientes del Santander van a recuperar hoy el dinero que les está os acordáis de Bernie Madoff

Voz 1 10:17 sí sí pero en eh ahora hoy los clientes en España de y Maydoff hoy

Voz 1995 10:24 la recupera su dinero no trescientos millones de euros lo rápido que se va y lo que tarde en volver en algún momento debemos recuperar esa es que sea habló de aquellos juzgados especiales para las cláusulas suelo pues parece que Consejo General de Producción lo tiene todavía muy claro eso hablaremos a mí los próximos días por cierto mañana sería el padre cuidado con tu contra el el jueves día de la poesía y el viernes estrena dolor y Gloria Antonina

Voz 2 10:49 encanta que tengas aquí salgo

Voz 1995 10:54 ya os aviso que tenemos una entrevista buenísimo con Almodóvar con banderas el jueves pero no venimos niña

Voz 0460 11:03 no pienso horas intentado

Voz 1995 11:05 lo hemos intentado poner lo más lejos la semana que

Voz 0460 11:09 para que no hicieran viciado veo por donde va

Voz 1995 11:13 Vallecas un poco el la agenda de la semana porque unos segundos este estudio se ilumina ya que los Hombres G ocho Mis has oído bien Dani abres sacan disco iban a compartir con nosotros el títulos el disco vincula Resurrección que me parece perfecto en unos segundos en Hoy por hoy

Voz 2 11:37 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 11:40 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 8 11:47 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 1722 11:58 bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 9 12:00 si eres autónomo tienes una empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas los negocio incluyen fibra más móvil con llamadas internacionales y hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento si solo este mes lleva tienen Samsung Galaxy S nueve por diez euros al mes informa tiene el novecientos novecientos setecientos o vea tu tienda Orange

Voz 10 12:21 sí

Voz 12 12:28 conecta con Hoy por hoy

Voz 1995 12:30 país de Instagram

Voz 2 12:33 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor

Voz 6 12:57 en nuestra aplicación móvil que este lunes a las siete de la tarde

Voz 2 13:00 eh olas María arroz Miguel la lengua moderna con que él Valeria Ross ya las ocho modernos y mala Sagnier

Voz 7 13:08 la vida moderna con David Broncano alguno

Voz 2 13:13 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 13 13:19 en el fútbol se tiene un equipo se sido entren unos colores a las defienden y hice quiere que evitó dos goles que dormimos en nuestro habido

Voz 14 13:31 por qué goles los Singer mucho estos están los de tu equipo que también los que te clasifican los que celebrar goles bonitos gráficos pues cañonazos pero sólo los de un equipo nos incluyen a todos chepa y es que si juega la selección deportiva

Voz 13 14:13 el verano Amy Garrido

Voz 15 14:17 Ben Nasser a cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 16 14:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro estoy buscas hipoteca adivina aun mejor conocer la de un banco

Voz 17 14:38 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca que encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 2 14:51 el mejor precio de cada compañía selección del mejor entre los mejores IS es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com

Voz 1 15:01 oye vecino instalaron el otro día en el jardín

Voz 18 15:04 son unos detectores de la alarma expuso si alguien intenta entrar por ahí no eso es si alguien se cuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo que íbamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 9 15:15 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 15:30 Íñigo Sastre muy buenos días buenos días Toni te has parado a pensar cuántas situaciones hay a lo largo del año en las que no sabemos cómo actuar ni cuáles son nuestros derechos por ejemplo al firmar un contrato de alquiler reclamar facturas a solicitar una reducción de jornada en el trabajo son momentos en los que necesitas que alguien que realmente sepa te ayude es la solución al alcance de tu mano hace ahora delegó el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites porque con la tarifa plana de legalidad podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias del derecho por sólo quince euros al mes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informa T

Voz 19 16:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:12 normalmente cuando arrancamos una nueva ahora en este programa venimos de la policía yo suelo saludar a limitado que nos acompaña pero hoy lo que vamos a hacer se parece más a pasar lista que otra cosa yo estoy nombrando por favor en caso de haber venido en caso de estar solamente tienes que responder presente Daniel Mateo e Iñaki Urrutia presente don calen Javier de Molina gente Rafael Gutiérrez Daniel Mezquita presente ir David Summers presente bueno pues estamos has siempre bienvenidos los hombres que es una de las bandas de los más importantes de nuestro país a lo largo de su trayectoria de más de tres décadas treinta y cuatro años un poquito más presencia Quintas han pasado de forrar carpetas de adolescentes en los ochenta a recoger hace tan sólo unas semanas la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura y no sólo eso el pasado viernes hombres que publicaba su nuevo disco

Voz 2 17:14 Resurrección treinta y cuatro años de hoy después el vivir sus convierten la banda más importante

Voz 4 17:37 pues eso yo no ha dicho una de las una de las experto en articular incorrecto treinta y cuatro

Voz 20 17:46 años desde bueno desde el ochenta y tres más treinta y seis años treinta años llevamos tocando juntos si nueve años sin sacar un disco de canciones originales hemos hecho en estos nueve años muchas cosas hemos hicimos dos mil diez el último disco lo que fue Desayuno continental pero luego en dos mil doce hicimos un acústico en la playa en dos mil quince el XXX aniversario con directo y una gira tremenda es una gira con enanitos Verdes temen en la médica que nos ha llevado también tres años de gira que continúa todavía ir y no no hemos parado

Voz 1995 18:22 nueve años prudencia en la etapa más activa de Hombres G en toda su historia

Voz 4 18:26 seguro puedes tener un par de aquellas

Voz 0228 18:29 los ochentero donde queremos cambiar discos y películas a la vez pero ambos curiosos ser porcinos había puesto trabajar

Voz 4 18:36 sí eso mujer trabajamos para no para nunca

Voz 21 18:41 desde que volvemos a juntarnos yo creo que han sido ya han sido más años que la época anterior digamos no el doble doble hemos hemos batido nuestro propio récord superados con creces nuestros sueños no

Voz 4 18:53 en estos últimos años oye Tony puedo

Voz 1722 18:56 es lamentable del lunes

Voz 1995 18:59 empieza avales a tope pero claro inopia

Voz 1722 19:01 sabemos pero porque primero me he puesto nervioso cuando me metió en la lista con los hombres que te lo tengo que decir también el segundo yo soy muy fan de los homenaje no se lo creerán vuestra que soy muy fan tenía el el vinilo

Voz 0460 19:10 el segundo

Voz 1722 19:13 yo tenía el vinilo de la quedaste blancas tú sí soy muy fan

Voz 0460 19:16 es la meta ni al vinilo

Voz 1722 19:19 cuando me enteré que están hermética también pero escúchame escúchame yo digo hostia aquí bien porque llevan los discos y que me lo firmen los hombre estoy de mudanza es tanto

Voz 4 19:32 te digo digo pues está en una caja de Teo la caja

Voz 0460 19:38 yo tengo una historia casi tan lamentable como la tuya es más triste

Voz 4 19:43 de momento debemos dejar de hablar de historias lamentable cuellos más lamentable e incluso que no te sin contar esa verdad

Voz 0460 19:51 bueno me historia lamentables que yo me aprendía los diálogos para intentar ligar con ellos que con ellos a través de ellos no no no no yo hacía cosas como Dani Mateo campeón de futbolín

Voz 4 20:06 bueno yo hacía esas cosas cuando vino chiquito hacia no me también no

Voz 0460 20:12 yo ya después del éxito pues bueno yo sigo dice no volvía intentar Mateo yo sigo diciéndole de esto lo arreglamos a los Rocky IV no lo entiende nadie pero yo lo eh

Voz 1995 20:24 pensé en otras regiones el nuevo disco de hombres que vamos a poner justo hace unas semanas como decía hay que poner un hito en nuestro camino que es este hombre

Voz 22 20:33 banda de música española

Voz 4 20:35 no

Voz 22 20:37 alguien mes en Roma

Voz 1995 20:39 el reconocimiento institucional al más alto nivel de una carrera que fue en paralelo a las modas a las tendencias coyunturales de de vuestra propuesta que siempre ha sido muy propia es un hito importante

Voz 20 20:52 sí la verdad es que lo de la medalla fue increíble pueden cuando nos dijeron que no habían concedido la Medalla Nos los creamos un poco flipado no pensamos que era una broma una inocentada no porque que no nunca hemos sido un grupo que ha recibido muchos premios au digamos de la industria hemos tenido siempre el premio del público siempre hemos tenido un apoyo enorme del públicos los sitios llenos los las ventas de los discos el éxito digamos de la gente con nosotros siempre nos acompaña pero nunca hemos ido de que nos digan así muchos reconocimientos y premios

Voz 23 21:31 un Grammy un Grammy

Voz 20 21:34 digamos honorífico hace unos años que era el premio más importante que no se habían dado yo creo ahora este que es algo totalmente inesperado y por supuesto muy agradecido no con nuestra parte no

Voz 1995 21:46 empezando donde donde se debe notar mucho la evolución en esos treinta y seis años y camerino como era un camerino antes y como es que que pedís ahora

Voz 4 21:56 ahora qué

Voz 1995 21:58 a que acabando antes teníamos el

Voz 4 22:01 muy buenas

Voz 20 22:03 hagamos ahí señor Mayorgas recibidas

Voz 4 22:06 tenemos un banco de drogas blandas me presentaron a sus hijos aspirinas y serio pero

Voz 20 22:16 ha cambiado mucho eh no ha cambiado mucho y nosotros siempre hemos ido a gente muy sencilla no tenemos

Voz 4 22:23 peticiones así extravagantes y a diferencia de años anteriores huevos duros único

Voz 0460 22:34 homenaje a Groucho era lo dijimos haces broma Roma ayer

Voz 4 22:37 puso el contrapeso combina muy bien con el plátano

Voz 0460 22:39 con el catering el plátano y el huevo duro

Voz 4 22:42 la Marina muy estéticamente

Voz 1995 22:46 doce conciertos giras hablamos de caballeros vais treinta y pico años siendo entrevistados en Radio sin televisiones de todo el mundo así que en buena medida hemos podido asistir apuesta devolución casi casi a tiempo real hoy vamos a hacer un juegos vamos a proponer un juego en que que nos va a permitir realmente conocer cuánto habéis cambiado en estas técnicas en un alarde de originalidad lo hemos llamado

Voz 5 23:14 vamos ahora

Voz 20 23:17 porque

Voz 1995 23:19 vamos a poner fragmentos de entrevistas vuestras Vecilla algún tiro no solamente ha cambiado notablemente el tono debo vamos a escuchar esta primera entrevista año mil novecientos sesenta y cinco acabáis de publicar vuestro primer disco titulado Hombres G no

Voz 2 23:40 Hombres G

Voz 1995 23:42 las cosas fueron muy rápido para para vosotros apenas cuatro años es Mesquida un chaval en mil novecientos ochenta y nueve ya respondía a esto desde que eso que que vamos a escuchar es el principio principio hasta el año ochenta y nueve donde decís esto en las entrevistas

Voz 24 23:56 sí es cierto hemos cambiado pero lógicamente

Voz 4 23:59 que no podemos estar toda la vida

Voz 24 24:01 haciendo música adolescente

Voz 4 24:03 todo resulta que ya no somos tan adolescentes no años lo ganamos todavía vivimos veintiún años diciendo que no podemos hacer musicado destemplado se tapa la cara categóricamente lo dice como sentando cátedra

Voz 1995 24:21 entonces año ochenta y nueve musicalmente sino que además ya os costará enfrentarse estas primeras grabaciones

Voz 7 24:26 la verdad es que sí se lo digo grabaciones antiguas y me puede dar algo no

Voz 1995 24:34 año ochenta claro vale volvamos el ochenta y siete es decir dos años después de Deusto primer disco David concede una entrevista Televisión Española Paloma San Basilio lluvia ponerte la pregunta que te hacían entonces tú protestas ahora y luego probamos la diferencia entre si el antes y el acuerdo lo que ahí tú contesta lo que piensas ahora vamos a empezar con una sencilla pregunta que en principio no debería haber cambiado es una pregunta de control

Voz 1 25:01 el ex del Facebook

Voz 25 25:04 piscinas eso no ha cambiado

Voz 14 25:06 pero algo real

Voz 4 25:09 por ahora las cosas no cambia

Voz 1995 25:12 de la de pensemos que en el año ochenta y siete esto es de otros tiempos Paloma San Basilio te preguntaba esto

Voz 1 25:18 Kiko alertó del que ha dicho tricolor que color te gusta más

Voz 20 25:23 Ello creo que le dije Le diría el azul

Voz 25 25:28 el azul

Voz 4 25:31 el clásico coherente Rocío al cambio poco yo no Paloma San Basilio gusta bailar sin te gusta bailar

Voz 0460 25:46 a pillar me gusta me gustaba bailar

Voz 26 25:49 ha agarrado la verdad en la cuando era joven

Voz 20 25:51 esto estaba que

Voz 26 25:54 pero pero ahora pero no

Voz 20 25:57 adelante

Voz 14 25:58 no obstante la garra

Voz 1995 26:02 es que me acuerdo que le dije es eso te acuerdas de vista año alguna más

Voz 1 26:08 a las chicas concretos que es lo que te busquen destacan las las de

Voz 1995 26:13 qué es lo que me dicen tío bueno quiero tener un hijo tuyo

Voz 27 26:18 para desempleo pero sí bestialidad

Voz 4 26:23 Cuenca

Voz 27 26:25 dicen las cosas muy fuertes

Voz 25 26:27 bueno ahora también eso cambió no

Voz 4 26:32 son más directas toda la vale volverá en fin

Voz 0460 26:35 es que yo vi yo vi con estos ojitos quemada o Dios con estos dos Luceros estábamos en Torrevieja Alicante Alicante siempre hay que decirlo en un concierto de hombres que Dani Martín yo estaba allí como buen fan que sois se hicieron dos colas para besar a la villa Dani Lemmy poca dicho así de forma FIMA de forma fin David David sea la cola

Voz 4 27:01 por Dani Martín ha muy tuvo que bueno tuvo

Voz 0460 27:07 hay que ser humillada allí pero si te pediría

Voz 1995 27:09 Tarifas es claro la próxima vez te como implicada sino esto es es injusto es apropiada ni eso

Voz 4 27:16 quiero muy guapo con mucho tirón erótico no lo entendió y lo ha dicho que la cola de Navidad para la vuelta

Voz 1995 27:24 pues el asiento del genio pregunta

Voz 2 27:30 por un tema delicado

Voz 1995 27:34 no tenéis pruebas torear funciona

Voz 4 27:36 sí pero sí tengo ahora dice

Voz 0460 27:40 no es

Voz 20 27:42 no no no teníamos problemas porque pagamos hubo que ahora se pagan no tienes problemas

Voz 2 27:48 no porque no puede pagamos por nada no paramos

Voz 1995 27:53 pero no solamente es la mejor banda Si no

Voz 4 27:56 con los miembros más corriente

Voz 1722 28:00 además más saneado además hombres que tienen

Voz 4 28:02 nuevo disco que se llama Resurrección

Voz 2 28:25 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 28:28 con Toni Garrido que cuando te venden entre sí

Voz 28 28:32 miente siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco de entretener y un poco de si quieres algo la Tablet paga un poquito más Si tu hijo lo quiere parte en el móvil un poquito más todavía puesto que hay que presenta el entretejiendo

Voz 29 28:46 disfruta con Skype de los mejores Canalis de Pablo series y películas hasta tres dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia y ahora por seis dos cuando treinta que al mes para siempre prueba

Voz 2 28:57 es gratis tu momento es ahora entran Skype punto

Voz 11 29:04 no

Voz 17 29:07 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy

Voz 5 29:13 en facebook Hoy por hoy

Voz 30 29:20 la Cadena SER presenta el plazo

Voz 1995 29:22 de escuchar he vuelto

Voz 31 29:25 hace unos instantes de visitar a mi casero Llosa me hace que ese solitario vecino inquieta me por más de una causa en este bello país que no

Voz 11 29:35 que hubiese podido encontrar más agradable

Voz 32 29:37 en toda Inglaterra es señor sí Fillon los habíamos llegado del mar

Voz 11 29:42 el síndrome parecido extraordinario

Voz 1 29:45 sí eso que él no imaginaba la espontáneas impacto

Voz 11 29:47 siete me inspiro o por el contrario un

Voz 32 29:50 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y Suso desaparecieron el tres sus párpados

Voz 11 29:57 cuando huyó anunciar mi nombre y preguntarle señor asintió con la cabeza soy huy

Voz 33 30:05 nuevo inquilino la visito tan pronto como me ha sido posible para decirle que espero que no insistencia en alquilar la granja de frascos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella si así se me antojaba pase dijo pase entre dientes como si quisiera mandarle al diablo

Voz 6 30:28 que era tocó la puerta para confirmar lo que decía

Voz 11 30:31 esto bastó para aquellos resolviese entrar interesado por aquel hombre al parecer más reservado incluso comunicaba dejaba la barrera El soltó la cadena del portón y me precedió conos que da hacia el patio donde dijo a gritos

Voz 33 30:47 el caballo que al señor Hidalgo

Voz 34 30:52 hombre esbozó las cosas Emily Brontë mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 33 30:57 cadena SER

Voz 25 30:59 el plan

Voz 30 31:02 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1722 31:12 es como estar ahí en la azotea de tu casa un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dicen que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 6 31:23 Diane explicarlo bien que te sientas los encuentros de tiene estar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más disfruto la de nuestro parque especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa ten Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto Es colabora

Voz 1722 31:59 el Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 1 32:02 como ya abra Sagi calado tu te Rafita para comer ahí al y en Aldi tenemos frescos como el bacalao al punto de sal por dos con noventa y nueve los trescientos gramos porque además de bronce arte entra hambre

Voz 0460 32:13 la que la vida te pille preparado

Voz 1 32:15 al día lo que vale mucho cuesta muy poco oye vecino que instalaron el otro día en el jardín sólo uno

Voz 18 32:21 detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar

Voz 1 32:23 ahí eso es si alguien se cuela por el jardín

Voz 18 32:26 la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 9 32:31 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 32:42 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdone es que me he dejado la cartera en el coche de paso de

Voz 35 32:47 en cuanto pero un BP lo que te pasa ahora siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi PP punto es

Voz 2 33:03 la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble de Lima en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo en visión consulta condiciones

Voz 36 33:14 sí yo aquí

Voz 4 33:17 hoy por hoy

Voz 36 33:19 con Toni Garrido no habla me al Rey

Voz 37 33:23 no no y dos

Voz 1995 33:26 ocho hombre sentados en esta mesa así que para compensar el exceso de testosterona hemos decidido ambientar la entrevista con canciones de Hombres G I can

Voz 36 33:33 la mujer no parece bien

Voz 1995 33:40 esta canción sufren Amón abrió en par en par las puertas de la música Hombres hombres que en España y en Latinoamérica hace más de treinta desde entonces las ventas de sus discos a calculan y millones esos giras a los dos lados del Atlántico congregan a multitudes de hecho lo siguen haciendo ahora cuando están a punto de celebrar XXXVI en esas dicho seis treinta y seis años de carrera musical hombres que acaba de publicar nueve disco se llama

Voz 2 34:05 Resurrección

Voz 1995 34:21 hay que por todas las fases porque el amor sigue siendo el eje disco avispas había por todas las fases enamoramientos ruptura rey enganche dejamos a los hijos en casa ya no hay más pasa venga

Voz 38 34:37 pero hay seguís el eje sigue siendo la mar si es que yo

Voz 20 34:42 yo considero que si haces canciones de amor o de o de personas en en realidad no haces canciones sobre emociones humanas las cosas que le pasan a la gente que tienes más cerca a esas canciones pueden ser no escuchas una canción una bonita canción de amor

Voz 23 35:04 por como Lillo ahora mismo

Voz 20 35:07 por ejemplo cualquiera de los Beatles canción especial au Ray Charles de sigue siendo actual el tema lo que está diciendo no porque realmente pocas cosas cambian en ese sentido no luego hay muchas maneras de ver el el tema de los sentimientos y el amor hay muchos puntos de vista nadie te puede decir eso no es así si es así porque así lo vivo yo yo si es como yo quiero contarlo no sé hablar de otros temas hablas de temas yo qué sé mucho hacernos preguntan qué porque no hacemos temas cortes Sofía ya lo de o de o político esas canciones quedan obsoletas en en en un breve espacio de tiempo o quedan aburrida eso quedan que no tiene ganas

Voz 1995 35:49 pero sí avisa evolucionó fíjate en en este disco mencionó es algo que los ochenta Nos que una cosa impensable es que no existía

Voz 2 36:08 tú

Voz 1995 36:10 discos viviendo el presente pero quién iba a decirnos que íbamos a meter una referencia youtube

Voz 4 36:19 bueno esta historia es que con los brazos en cruz

Voz 20 36:22 como si fuera un tipo que viene desde una máquina del tiempo y viene desde ochenta o de o desde desde una época en la que se podían hacer cosas no podía uno divertir incluso pasarse un poquito incluso delinquir

Voz 4 36:40 que no pasaba nada bueno pasaba lo que pasaba

Voz 1722 36:44 buena época Gárate quiere decir que

Voz 4 36:46 se encuentra llega esta estos momentos da actuales y se encuentra este

Voz 20 36:50 te virus de gilipollez enorme de corrección política de autocensura de no sé cuántos entonces se queda como flipado viendo todo lo que está pasando no por eso el tío llega como dice yo soy macho es hubo encima de la mesa si era bailar mirando las estrellas y tal es un poco un guiño a a eso no pero menciona You Youtube por eso porque el tío está en este momento no dejan que la gente hace idioteces para colgarlas en Youtube

Voz 1995 37:22 fruto de esa incorrección política es decidir

Voz 20 37:24 meter un solo de gaita

Voz 1995 37:30 una una frase británica que dice que un verdadero caballero es alguien que sabe tocar la gaita pero no lo hacen

Voz 4 37:39 yo creo que la inventado

Voz 1995 37:40 el de sólo de gaita donde estamos estamos hablando sólo de gaita

Voz 4 37:47 estamos lo coordina muy bonitas él hagáis nada hombre

Voz 20 37:56 sí

Voz 1995 37:58 es decir yo creo que si la banda que más diferencias tiene al cine es muy cinéfilos

Voz 4 38:06 acaso se raster

Voz 1995 38:09 si no pero fíjate el propio El hombre de la banda hace referencia a un clásico dirigido por William Reilly en treinta y cinco era Yemen contra el imperio del crimen por los primeros hombres que trabajaron en condiciones muy precarias sin embargo ya en aquel disco simple dedicada a un personaje histórico popularizado por el cine la portada de vuestra primera a un fotograma de una película El profesor chiflado les presta atención

Voz 2 38:41 el chorro de voz algo de Peter algo de las compone unas cotas de Picazo unas cotas se lo va a tomar aquí a casa para frotarse el pecho

Voz 1995 38:56 la actriz Estela Steven D aparecía en la portada del single el Valencia a dijeron ilustra la carátula tengo una chica y por supuesto por Lancaster apareció en la portada de este disco de mil novecientos ochenta y seis el disco incluía una canción dedicada a un mítico personaje de la historia del cine en el año dos mil dos lanzó al mercado un disco recopilatorio en cuya portada aparece James Irwin Carlo donada perteneciente a uno de los ídolos más célebres de género negro el enemigo público

Voz 1 39:31 luego en casa uno antes del desayuno he pedido un consejo algo más

Voz 1995 39:36 el dos mil cuatro se titula El año que vivimos peligrosamente

Voz 39 39:40 en resumen Yakarta es una ciudad donde las preguntas son más numerosas

Voz 0460 39:43 que las respuestas pero una cosa es cierta

Voz 20 39:46 el es uno de los grandes grandes grandes

Voz 1995 39:49 es actores de nuestro cine interpreta vuestro clásico sufre vamos

Voz 40 39:54 más de un amigo a mi cuenta

Voz 1995 40:08 la leyenda que existe y subir a Las Ventas el chiquito verano que pasa nada más grande es que se hizo un show en Las Ventas

Voz 20 40:19 queda en dos mil dos mil doce y dos hemos hizo

Voz 41 40:24 no se hizo un solo

Voz 20 40:26 en las ventas que aún con muchos artistas digamos de los ochenta estaban me acuerdo que está Mike di estaba Alaska también me parece los secretos y tal y entonces pedían que creyeron que cada uno llevará a un invitado a un artista para hacer eso más tarde nosotros quisimos llevar a Chiquito sabes a cantar sufra Ramón vertió Le le impuso un poco rollo de las ventas ahí tanta gente eso dos ciudades ese hecho pata dijo que él no se veía en ese en ese éxito

Voz 4 41:01 la ciudad y a Dani Martín con nosotros véase la boca no no pero digo era la segunda opción no está enterando ahora probamos es que queríamos hacer algo

Voz 20 41:18 especial no queríamos no llevara o aun cantante creemos llevar a pasas a Chiquito era Elvira ha sido la leche en Vigo

Voz 1995 41:25 pero menciona es este caso ni otros buenos compañeros pero vosotros servicio por libre cierto emisiones Miquel ya otras grandes otras grandes bandas españolas pero en el caso de Hombres que nunca habéis pertenecido a ningún grupo clan Asociación Movida ha por siempre

Voz 38 41:43 se perritos Sinama seis de hecho se ese es que sí

Voz 20 41:49 es lo que más valoramos de nosotros mismos las la libertad que tenemos la capacidad de digamos de hacer la guerra por nuestra cuenta no nosotros no no estamos pendientes de lo que hacen los demás ni de lo que se supone que está de moda o deja de estar de moda o los ritmos o lo que sea intentamos hacer canciones bonitas que tengan nuestro sello personal jugamos con todos los géneros Nos en casi Amos ninguno en concreto intentamos hacer melodías bonitas letras bonitas y canciones que emocionan a la gente de alguna manera o bien haciendo Ferreiro o bailar au también haciéndole es hacerse au o estar en un momento romántico hay que decir lo que lo que nos interesa es transmitir emociones y que la gente viva las canciones de de una manera emocional no vosotros más que ninguno

Voz 1995 42:45 habéis venís de un mundo con compañías discográficas y contratos millonarios cuanto acordáis cuál fue la primera cantidad el primer contrato que firmas seis cuánta pasta

Voz 4 42:55 la mierda o no de pesetas a comprarnos algo de ropa poco a correr

Voz 1995 43:07 es el contrato más jugoso que firma estáis no voy a Austria

Voz 4 43:10 lo contratos millonarios mucho menos además siempre estuvimos con una con sello independiente que la queda y luego Vince fue absorbido de alguna manera por por el grupo de Warner Music sabes pero

Voz 21 43:24 seguimos siendo fieles sabes a nuestros toda la deuda no lo compró Warner twis entonces hay renovamos a suelo de hecho lo que ahora mismo somos más indies de este país somos no no tenemos compañera de discos no tenemos y ayer no lo comemos nosotros sólo nosotros tenemos la compañía siempre para cada discos elegimos en este caso estamos me gusto no muy felices pero no notamos con nadie durante tiempo no no tenemos ninguna necesidad la verdad gracias a Dios somos más libres que que nunca hay que nadie yo creo

Voz 1995 44:00 has visto cómo toda la industria se transformaba en eso que esto qué hacéis vosotros ahora qué es lo que hace ahora todo el mundo porque no hay una o no existe la posibilidad que existía antes de que una gran discográfica tomará tu camino y a partir de ahí tú te dejaba llevar ahora siempre había sido muy dueños de nuestras

Voz 0228 44:15 nuevas ha cambiado todo mucho porque cómodo discográficas vendía como la misma palabra dice de vender discos Fomento vaya los cuadernos empataron Ander tantos de transformaron todas ahora están en pleno proceso de transformación pero lo bueno es que la música siempre se mueve por los cada al que sea

Voz 1722 44:31 ahora para contratarlos por Twitter

Voz 20 44:33 tenemos además apropia oficinas no queremos no tenemos un mánager nosotros somos nuestro propio decidimos lo que queremos hacer en cada momento por eso hemos tardado en hacer este disco porque nadie no mete prisa nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas marcamos nuestros tiempos si decimos este año esto tenemos esta idea vamos a ponerla en pie vamos a todo lo que vamos soñando intentamos que sea dar realidad no pero no tenemos que tomar decisiones ayer

Voz 25 45:04 ya tenemos una edad

Voz 20 45:08 a un tío pesado que se cree muy listo y realmente no tiene ni puta idea yo creo que la la la figura de del manager poco a poco irá desapareciendo o que cuando tiene diario básica en cuando Abrines en todos los medios que tiene las redes sociales los contactos internos la comunicación no ya no te hace falta alguien que te pongas en contacto con nadie bueno sí

Voz 1995 45:31 hombres que tiene uno Isco empiezan a gira es muy larga muy larga muy larga o estar por todo el país y la cita en rojo lo vamos a poner el quince noviembre que parece que falta mucho pero éstos a la vuelta de la esquina donde vais a llenar seguros Bicing Center de Madí donde seguro aseguró no vais a estar solos parte de público seguro que vender a Dani Martín ya no podrá venir chiquito tristemente pero de muchos amigos hombres que resurrección es una buena noticia para empezar este este lunes un abrazo y muchísimas gracias como siempre a hacer

Voz 2 46:25 hoy por hoy con Toni Garrido la mayor bajada de impuestos de la Historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo embistió consulta condiciones

Voz 6 46:39 oye Sergio tú tienes a tu piso la destacó y qué tal estoy pensando en ponerle un desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en lo que creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo Imaz Illán robado en tu portal

Voz 9 46:51 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece años

Voz 12 47:11 conecta con Hoy por hoy

Voz 1995 47:13 a través de Facebook

Voz 11 47:15 el Estu comentarios tuvo opinión cuéntanos lo que quiera se hoy

Voz 1 47:39 contarte la actualidad cuando podemos llevar hasta ella

Voz 2 47:44 hora catorce José Antonio Marcos Cadena Ser

Voz 43 47:49 no a ver lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizáis deportivo sonando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la

Voz 2 48:03 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias ser los primeros no es una prioridad esta semana el rodando últimas escenas de Cuéntame que horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto aeropuerto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es alzó la respuesta muy profesora tengo que creerla dejar que los sentimientos afloren con naturalidad que estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche devuelven Rapsodia encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse de uno mismo

Voz 7 49:12 una veintena Frantino saca ellos de las TIC

Voz 2 49:16 a la séptima temporada con Carles

Voz 6 49:26 este martes a las siete de la tarde haber siete siete y que llevamos a cabo el llega este martes a las siete de la tarde en Lab de la Cadena SER PP bienvenido sea buenismo bien buenismo bien con Manuel Burque

Voz 4 49:39 Quique Peinado a Pepa paralela de que yo vengo aquí a levantar la verdad es que

Voz 2 49:44 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 44 49:47 en la SER que nos han dicho que diga más mucho la se lo hemos dicho en la Ser Cadena SER Cadena Ser Caldera se llamaba

Voz 45 49:58 ah

Voz 15 50:00 cuenta con la sé lo que pasó como

Voz 2 50:14 nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed que usted ha desde servicios útiles

Voz 1 50:33 buenos días y reside en el extranjero y quiere votar en las próximas elecciones recuerde que tiene que solicitar el voto para hacerlo debe entrar en la web de Exteriores y seleccionar el apartado de servicios al ciudadano

Voz 0460 50:44 no así podrá tener acceso impresos

Voz 1 50:47 solicitud oficial después tiene que rellenar lo enviarlo a la Delegación Provincial de la oficina del censo electoral que le corresponda tiene que hacerlo antes del treinta de marzo Si quiere consultar paso a paso todas las gestiones que tiene que hacer encontrará toda la información en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores

Voz 2 51:05 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno si tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE no te quedes sin jugar IPI desveló ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 19 51:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:38 once y cincuenta y un minutos una hora menos en Canarias tenemos una última hora varios heridos en un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht un hombre abre fuego en el tranvía de OT en Holanda dejando varios heridos es la última hora de esta mañana en cuanto tengamos más información se lo trasladaremos en apenas unos minutos José Antonio Marco estará con nosotros en ese habrá doce esa es la última hora varios heridos en un tiroteo la ciudad holandesa de Utrecht en fin estamos hablando con Dani Mateo y con Iñaki Urrutia nuestros cuerpos especiales los próximos minutos vamos a intentar que el suyo sea todavía un cuerpo más especial

Voz 21 52:17 están pidiendo autógrafos a los hombres eh pero

Voz 0460 52:20 si no no sí no no estamos bien autógrafos a Podemos

Voz 1995 52:24 al ser vamos a título publicado por el científico periodista científico Sergio Parra en yoruba

Voz 4 52:32 dónde en fin unirlas clara unas cosas que os interesa

Voz 1995 52:37 la artículos llama tu sillón es un asesino lento y cuando digo tu sillón F Iñaki me refiero al tú a mí eso te mata eso es asesino en serie

Voz 0460 52:51 muy rápido es que Messi argelina

Voz 1995 52:53 ha sido una rápida estar sentado quema menos calorías que estar veinte calorías menos concretamente si sumas las horas que pasamos sentados al cabo del año el descenso de consumo calórico es brutal en comparación con estar simplemente tu sillón produce atrofia muscular los músculos flexibles de la cadera se atrofia de forma permanente produce divertí colitis que es una enfermedad alcohol

Voz 1722 53:17 pues suena bien

Voz 1995 53:19 produce mala circulación y trombosis a partir de ahora debían primero en primer lugar hacer las vacaciones de pie este programa hacer las vacaciones de hecho tanto incluirse una noticia que dice que las vacaciones ya no son de tumbarse a la bartola sangría

Voz 4 53:35 no no lo nórdicos son ya van la operación bikini antes se hizo antes

Voz 1995 53:43 el King

Voz 4 53:45 me enseñó a volver a su pero los suecos

Voz 0460 53:49 qué hacéis operación bikini para qué qué desperdicio de lo vas a poner con ese frío

Voz 4 53:54 bueno pues pues por eso vienen aquí para

Voz 1995 53:57 es verdad que hay que cambiar el modelo de de Turismo antes sea de tumbarse al sol y ahora él mismo sanitaria en Bahía una pregunta en Suecia venden biquinis lo digo en serio

Voz 0460 54:07 no y aparte de todo eso cuando decís que la gente pasa sus vacaciones de Pierre referirse a los camareros que sirven la sangría que eso sí que tiene mérito eso sí que es

Voz 4 54:15 un aplauso para los camareros vamos a hablar con una de las grandes más espesa porque hay una esteponeros por esos grandes más

Voz 1995 54:22 veis esa gente vamos a hablar con una de las grandes reinas el fitness en Instagram en esa red social que se llama Vic Kika vámonos seiscientas mil personas siguen abre única Costa que saluda a sus miles de seguidores de esta manera

Voz 1 54:36 vean medios al fin de que nuestra asesora

Voz 46 54:38 a miento online va a ayudarte desde cualquier parte del mundo a cambiar tus hábitos tener una vida saludable

Voz 1995 54:45 es muy conocido a las redes sociales mitiga muy buenos días bueno imagino que para ti el sofá es el enemigo número es el archienemigo

Voz 40 54:54 la verdad que yo creo que entre semana no has pensado FAES tres trabajo Iguana la vida que llevo no lo toco

Voz 1995 55:03 hola tú eres muy activa en redes sociales concretamente en en Instagram es una de las más populares y sagradas de de este país cuál es tu rutina lo primero que hace es por la mañana es deporte

Voz 1 55:13 desayunar en mirar en Instagram

Voz 40 55:17 yo creo que mientras desayuna lo bueno lo primero que hizo por la mañana ustedes levantarme poco estiramientos porque para saber ya un poco más aceite por lo que estamos somos muy apropiados para un buen desayuno iba a comenzar el día