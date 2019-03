Hoy por Hoy (18/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:07 resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días qué tal buenos días vamos a hablar

Voz 1018 00:11 como una noticia de última hora en Holanda la policía está investigando las circunstancias de un tiroteo en una estación del tranvía de esta ciudad de la que han resultado heridas varias personas parece que el autor de los disparos es un hombre que ha emprendido la huida de momento Álvaro Zamarreño hay pocos detalles más

Voz 0116 00:26 según la policía holandesa hace poco más de una hora han sido avisados por un tiroteo en una parada de tranvías de las afueras de Utrecht hay varias personas heridas pero no precisa ni cuántas ni en qué estado se encuentran según los medios holandeses una persona abierto fuego sobre los viajeros en el tranvía ya huido la zona está acordonada y la policía investiga exactamente qué ha pasado el primer ministro más Rutte lo ha definido como una situación abierta que siguen con preocupación desde

Voz 1018 00:50 el Gobierno pues estamos gente de Volker detalle para trasladarse lo de inmediato por lo demás el negocio de los productos falsificados o pirateados supone ya el tres coma tres por ciento del comercio mundial la OCDE que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a los treinta y seis países más avanzados del mundo acaba de hacer público su informe sobre el impacto de las falsificaciones superan los quinientos mil millones de dólares al año y además con una clara tendencia alcista Miguel Crespo

Voz 0702 01:16 el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados crece según este informe de tendencias en el comercio elaborado por la OCDE las falsificaciones suponen ya un tres coma tres por ciento del comercio mundial unos quinientos nueve mil millones de dólares frente a los cuatrocientos sesenta y un mil que suponían en en el año dos mil trece aunque en este esto

Voz 1995 01:32 Dios no se calcula la cantidad de los productos falsificados

Voz 0702 01:35 sí pirateados consumidos nacionalmente la tasa en la Unión Europea crece hasta el seis coma ocho por ciento de todas las importaciones entre los productos que más se falsifican ropa calzado cosméticos relojes productos informáticos como teléfonos y baterías que llegan ya prácticamente de todas las economías del mundo aunque China y con con siguen de lejos siendo los principales focos la OCDE alerta de que el aumento de los envíos mediante pequeños paquetes por el comercio electrónico reduce las posibilidades de que estos productos falsos sean detectados que aumenta el coste de las comprobaciones y retenciones en la ducha

Voz 1018 02:04 vamos a volver a la estación ferroviaria de Atocha en Madrid uno de los principales nudos de comunicación de alta velocidad de nuestro país vuelve la normalidad superada la avería eléctrica que afectó a la circulación de dieciséis trenes Enrique García

Voz 1657 02:16 sin minutos antes de las nueve y a escasos metros de la estación se han detenido los AVE Alvia y Avant que han estado casi una hora parados por una caída de tensión eléctrica que ha impedido la circulación se ha restablecido la atención a las diez cincuenta los trenes han llegado con una hora de retraso y ahora las taquillas información tienen largas colas de los afectados que están pidiendo explicaciones

Voz 0824 02:34 veníamos de Barcelona en el tren AVE

Voz 3 02:37 eh sigamos con una hora y diez minutos

Voz 4 02:40 ahora voy el junio es día porque una presentación una exposición pero bueno si me sigue dando tiempo a ir pero voy a tener que ir con maletas y todo eso que es un poco Peñas

Voz 1 02:50 cincuenta minutos

Voz 1657 02:53 Adif está investigando los motivos de la incidencia se ha reanudado la circulación pero no la normalidad en este momento comienzan a salir con retrasos de una hora los trenes programados desde las diez

Voz 1018 03:05 hora doce y tres minutos el ministro español de Exteriores Josep Borrell pide a los británicos que se aclaren de una vez por todas sobre el Brexit no lo dice con esas palabras evidentemente pero antes de entrar a una reunión con sus homólogos en Bruselas ha puesto el acento en la necesidad de saber de una vez por todas cómo se puede salir del atolladero de la salida británica de la Unión Europea ante la previsible prórroga daría sin plazos definidos que debe pedir esta semana la primera ministra corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 03:29 el documento para la prórroga está a punto sí pero llega sin fecha no está acotado cuánto tiempo podría durar esta prolongación que toca definir al Reino Unido eso sí sabiendo que él mismo texto advierte que si se prolonga su estancia como miembro más allá de primero de julio tienen la obligación de participar en las próximas europeas escuchamos esta mañana a su llegada al Consejo el ministro Bono

Voz 1 03:53 pero si no quieren este acuerdo no quieren salir sin acuerdo y no quieren hacer otro referéndum

Voz 0738 04:02 el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER especifica que la única manera de no convocar europeas en el Reino Unido si piden una prorroga larga es modificando el actual trazado yeso advierte el documento requeriría dos años de ratificación

Voz 0824 04:18 lunnis gracioso en aguas del campeón

Voz 1018 04:20 ergo cinco embarcaciones dos de ellas españolas trabajan ya para evitar que llegue a nuestras costas el vertido unas dos mil doscientas toneladas de crudo que transportaba un buque que naufragó este fin de semana cerca de las costas francesas vamos a Bilbao Isabel León el principal foco de atención aquí está en puerto con él las quejas de los arrantzales nos dicen que la información oficial no

Voz 0824 04:38 está llegando ni Fomento ni Marina Mercante Capitanía les tienen al corriente con el peligro que eso supone en el medio plazo la afección en la pesca anchoa en el caso vasco por ejemplo ya accidentes de nuevos buques porque hay contenedores sin destino Iñaki Zabaleta presidente de la Cofradía de Vizcaya

Voz 5 04:54 deberían mandarnos donde está la monja aquel Laws se mueve la Mancha si hay sur

Voz 0867 05:00 buscar los contenedores porque

Voz 5 05:02 es un peligro para la navegación como hay miedo porque el contenedor somos decido Kinsey pega un barco así se puede hundir es un peligro que está en la mano

Voz 0824 05:14 mientras tanto vigilando el viento y las corrientes lo que más preocupa en cuarenta y ocho setenta y dos horas será determinante Lee todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala en el precio de la bombona de butano bajará mañana casi un cinco por ciento unos ocho millones de hogares en España pasarán a pagar tres euros con ochenta y seis setenta y un céntimos menos es la segunda bajada de precio lo que llevamos de año con la actual fórmula al precio de la bombona acumula desde marzo de dos mil quince un descenso del veinte por ciento

Voz 0325 05:40 la policía la Agencia Tributaria han desarticulado una red que vendía a través de Internet compuestos nutricionales adulterados con fármacos que suponían un riesgo para la salud los compraban en China después los distribuían desde Tenerife hay dieciocho personas detenidas y se han intervenido cuatrocientas mil doce

Voz 0824 05:54 la policía española está investigando porque el terrorista de Nueva Zelanda pasó una noche en Jerez de la Frontera en febrero del año pasado además el Gobierno de ese país ha anunciado que va a reformar su ley de armas aunque no darán más detalles hasta dentro dentro de diez

Voz 0325 06:06 The New York Times publica hoy que el príncipe heredero de Arabia Saudí Bin Salman creó un equipo secreto que espió secuestró y torturó al menos doce disidentes saudíes ocurrió según el diario un año antes de que Khashoggi fuera asesinado todo apunta que también por orden directa de Bin Salman

Voz 0824 06:19 en la bolsa el Ibex ha alcanzado su máximo anual esta mañana superando la cota de los nueve mil cuatrocientos puntos en estos momentos se anota casi un cero con seis por ciento en Europa Milán lidera las ganancias con casi un cero con ocho Londres se nota un cero con siete la única que cotizan rojos Frankfurt que pierde un cero con uno esto es algo de lo que tenemos

Voz 1995 06:35 los de esos entona sabíamos

Voz 1 06:39 hoy por hoy hora doce

Voz 2 06:40 eh

Voz 1 06:44 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:48 con Toni Garrido doce y siete minutos una hora menos en Canarias imagínense lo estarán ustedes de viaje de vacaciones en un lugar remoto del mundo llegan a un hostal un pequeño hotel todo normal tienen que que le abre la puerta es Miguel Ángel Silvestre el Kiel el atienden recepciones Antonio Banderas que le enseña la habitaciones Javier Bardem eso pero con sus equivalentes coreanos que es lo que le ha pasado a unos peregrinos de ese país que pasaban por Villafranca del Bierzo una localidad de Castilla y León con menos de tres mil habitantes que forma parte de la ruta del Camino de Santiago se acercaban hasta ese hotel hasta ese hostal qué les atendía era el actor más famoso los tres actores más famosos de Corea José Manuel Pereira ex alcalde Villafranca del Bierzo José Manuel muy buenos días hola buenos días en esa localidad están rodando corean este el in Spain que es un reality en el que tres actores muy conocidos son los encargados de atender a los peregrinos que se acercan a un Albert tenga que coser ampollas prepara medidas para las agujetas tener preparadas las vendas y los analgésicos darles de comer esos caminantes coreanos o de donde sean que llegan agotado José Manuel

Voz 6 08:03 la verdad que sí ha sido un acontecimiento de interés de de de una calidad como la nuestra habituada a recibir que todos los días varias decenas de peregrinos de todo el mundo pero sí que es el explico que han hecho este este equipo de la televisión y los ha dejado un poco expectantes no de todo lo que de lo que estaba pasando y de lo que está pasando ahora dando a conocer nuestro pueblo pues en en toda Corea no

Voz 1995 08:28 lo que quise decía cuando en el pueblo cuando vayan a tantos coreanos trabajando porque tuvieron que rehabilitar el hotel que se decía de que hablaban el pueblo

Voz 6 08:37 bueno la verdad es que habían comidilla porque todo el mundo estaba pensando en que en que qué es lo que pasa es que iba a grabar con uno mismo cuando nos viene a visitar el productor para presentarles el proyecto y buscar las autorizaciones pues bueno es una cosa más de las que habitualmente se producen en Villafranca Villafranca es un es un lugar dentro muy importante dentro del Camino de Santiago y entonces pues bueno habitualmente tenemos hoy en tránsito de peregrinos coreanos últimamente pero bueno también franceses ingleses alemanes aparto

Voz 1995 09:08 españoles

Voz 6 09:09 estamos un poco habituales pero claro este despliegue ningún equipo de producción de más de cuarenta personas con cámaras grabando todo lo que acontecía bueno nos parecía que era como algo que que era de pasada pero claro las reales que han estado bastante tiempo fue en Villafranca que bueno nacional ya ya convivían ya todo el mundo hacia sus sus pinitos lo por lo menos se esperaba devolver estas referencias estos saludos a a toda esta gente tan educada de Corea que nos ha estado acompañando estos días

Voz 1995 09:38 vamos a escuchar un fragmento del programa

Voz 7 09:42 venga

Voz 8 09:44 no

Voz 1995 09:47 está diciendo hay alcalde

Voz 6 09:48 no no no Bonomi coreano no ha sido muy bueno tele lo que trabajar esto que he compartido algún ratito con ellos pero no he podido aprender Mingo con ninguna palabra en coreano

Voz 1995 09:59 eh hemos ido a pie entendimos que aparte no los idiomas nada nada sencillo ya esa escena el primer capítulo ha tenido muy buena audiencia ustedes están previstos para lo que pueda ocurrir si el programa tienen mucha fama en Corea es más que probable que a partir de ahora el pueblo esté lleno de coreanos de manera permanente están preparados para eso

Voz 6 10:19 pues sí la verdad es que este pueblo siempre sido acogedor ya la presencia incoherente coreano será alta por eso también quizás la la elección de Villafranca que ha tenido mucho que ver en el pueblo coreano tiene unas creencias au unos sectores el pueblo coreano tiene unas credenciales importante Se religioso si ya hemos venimos viendo un aumento de se al de visitantes coreanos imaginamos que a partir de ahora va a ser mucho mucho más pero bueno estamos ansiosos no por por Pola acoge ERE como cogemos todo el mundo que sobre todo bueno Villafranca tiene una capacidad turística importante que puede absorber esta gente que nos puede venir a visitarle desde luego que sí

Voz 1995 11:00 bueno pues esperemos muchísimo éxito a la a la eh usted visto el programa alcalde ha visto usted el programa

Voz 6 11:07 sí he visto un poquito de de algún vídeo que han colgado Hay bueno pues he visto en directo muchas desgrabaciones porque también hay hay que pensar que que lo que se emite no es toda la todo lo que ha grabado previamente antes de iniciar la sale el equipo estaba ya por aquí haciendo muchas tomas y del pueblo buscando lugares con encanto y bueno sí que he visto algo de lo que está colgado en las redes

Voz 1995 11:30 bueno pues se le deseamos todo el éxito al programa al alcalde y sobre todo al pueblo a Villafranca de El Bierzo que puede ver como un reality show que imagínate basadas en Corea que te vas andando te encuentras ahí a Bardem a a los grandes actores

Voz 6 11:47 sí la verdad es que el P ha despertado bastante primer emoción en Villafranca no porque no sabía al principio que pasaba hasta que poco a poco lo entiendo pero luego en la difusión que han hecho los medios de comunicación locales incluso algún nacional atraídos Villafranca pues a agentes de diversos lugares de Castilla y León a que se enteraban que se que estos sectores iban a estar en Villafranca ha venido gente sabiendo una pequeña peregrinación ya de gente para poder verlos en directo y compartido a lo mejor unas palabras con ellos

Voz 1995 12:18 pues vamos a ver cómo acaba este programa José Manuel Pereira mucha suerte alcalde Villafranca del Bierzo el hosting corean hosting Spain es el reality a ver cómo funciona José Manuel gracias por atendernos un abrazo hasta luego

Voz 1995 17:42 el pontón garita ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día de verdad en serio creen que al conjunto de los nombres que componen las candidaturas políticas a eso se le puede llamar listas Navia adjetivos más precisos bueno parece que no lo entendimos bien muchos medios vimos como buena noticia de que unos científicos rusos habían conseguido lanzar un electrón al pasado cuando querían decir al pesado porque los partidos políticos han decidido dejar de lado en el debate preelectoral la cuestión económica será porque sale más barato insultarse los mítines este lunes las mujeres que cogen el metro o el bus en Berlín tendrán un descuento del veintiuno por ciento el importe del billete un porcentaje que se corresponde con la brecha salarial en Alemania curioso en lugar de hacer ese descuento toman dinerito y aumentan el salario de los trabajadores ni las trabajadoras sobretodo de metro y autobús ese mismo veintiún por ciento sobre ese asunto que el fútbol femenino bate todos los récord de asistencia no deja la Liga ya la Federación en fuera de juego

Voz 2 18:50 nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces

