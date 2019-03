Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal está muy buenos días es diecinueve de marzo San José día festivo en un buen pellizco de España fiesta en la Comunidad Valenciana en Galicia Murcia Navarra País Vasco en el resto día laborable con la actualidad inevitablemente atravesada en España por las vísperas electorales dos desafíos muy diferentes uno en Cataluña quinto Urra tiene todo el día de hoy para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos sino quiere enfrentarse a responsabilidades penales esa advertencia acompañó ayer el nuevo plazo que le dio la Junta Electoral Central veinticuatro horas para el INAR de fachadas inmuebles todo aquello que rompa la neutralidad que deben cumplir las instituciones en una campaña electoral es segundo asunto tiene que ver con las listas electorales con la extrema derecha ya son cuatro los generales jubilados que Vox lleva encabezando sus listas dos de ellos firmaron el manifiesto de apoyo a Franco que conocimos este verano el partido de Abascal va anunciando sus fichajes a cuenta gotas y cuando ayer se supo que el número de militares crecía la ministra de Defensa Margarita Robles pedía prudencia sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación

Voz 2 01:43 cruzar a las Fuerzas Armadas porque si algo se caracteriza el ejército y se tiene que caracterizar es precisamente por su carácter apolítico porque defienden a todos los españoles

Voz 1727 01:58 y un día después del tiroteo en el tranvía de Utrecht en Holanda no está claro si fue un atentado terrorista el presunto autor de los disparos que mató a tres personas e hirió a otras cinco ha sido interrogado durante toda la noche fue detenido después de seis horas de tensa persecución hay mucha confusión sobre los posibles motivos el ataque de este hombre de origen turco y con un amplio historial delictivo Chen un principio la policía barajó sólo el móvil terrorista ahora admiten que se pudo tratar de un ajuste de cuentas incluso de una venganza personal contra una mujer que viajaba en ese tranvía

Voz 1 02:35 el fondo de sea

Voz 1727 02:39 terrorista o no el primer ministro Mark Rutte decía anoche que se trata de un atentado contra el corazón del país hoy no obstante han rebajado el nivel de alerta que ayer llegó a ser máxima el Gobierno francés Babe vetar las manifestaciones de los chalecos amarillos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:13 la al anunciado el primer ministro Edouard Philippe que dotará de más medios a la policía para multar a los manifestantes que acudan a las movilizaciones prohibidas por el Gobierno

Voz 1727 03:21 y escuche esto con atención su móviles un Android puede del estén espiando sin que usted

Voz 0027 03:28 una investigación dirigida por académicos españoles ha demostrado que el sistema operativo de Google Android el que utiliza el noventa por ciento de los españoles con Bobby accede a los datos personales de forma masiva a través de las aplicaciones que el dispositivo ya tiene instaladas es decir las monitorizan desde que estrenamos el teléfono y ojo porque es explicaciones son prácticamente imposible

Voz 1727 03:45 las muertes por cáncer aumentarán un uno por ciento este año la Unión Europea

Voz 0027 03:49 le alcanzará a millón y medio de personas

Voz 1161 03:52 anden de Arts Million que es descanso

Voz 0027 03:55 a la una investigación italiana que hemos conocido esta madrugada los hombres siguen muriendo más por cáncer que las mujeres aunque en términos relativos la tasa de mortalidad de ellas aumenta ahora porque por lo general empezaron a fumar más tarde

Voz 1727 04:11 y en los deportes el Rayo baraja varios nombres para entrenar al equipo hasta el final de temporada Sampe buenos días

Voz 1161 04:17 buenos días Pepa después de echar ayer a Michel el undécimo técnico destituido esta temporada en Primera División y que sale del Rayo después de siete jornadas consecutivas con derrota habiendo dirigido al club durante dos años con un ascenso a Primera División incluido Luis Milla Julio Velázquez y Paco Jémez que viviría a su segunda etapa como técnico en el club son los candidatos a hacerse con el equipo intentar salvarlo del descenso en estas diez jornadas que restan al campeonato los de Vallecas son últimos veintitrés puntos a seis ya de la salvación en la próxima jornada recibirán al veto

Voz 0978 04:45 hoy el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días o la lluvia afectará el Cantábrico también en muchos puntos del Mediterráneo en el Cantábrico durante la mañana escondo lloverá de manera más continuada e intensa durante la tarde pausas cada vez más largas en el Mediterráneo desde ahora hasta el final de la tarde chubascos incluso alguna tormenta sobre todo afectando Baleares la Comunidad Valenciana y el sudeste de la Península riesgo de algunos chubascos muy intensos también chubascos pero más débiles en la mitad este de Cataluña y en el resto del país más horas de sol que no de nubes y temperaturas sin cambios importantes frío ahora durante la tarde al sol el ambiente será agradable

hoy es fiesta ya lo decíamos en algunos lugares de España lo hoy se celebra el Día del Padre y eso se celebra sea festivo o no ninguno de los que tengo sentado a mi derecha o a mi izquierda son padres seguro es para ahora los radares de momento Silo es ir reciente aquel que tengo enfrente de mí Roberto bajan felicidades primer día del padre vamos a celebrar con otro que también lo es con Toni Garrido a partir de las diez de la mañana David de la Fuente buenos días

Voz 5 06:22 buenos días Pepa dentro de cuatro horas llega Tony llega con Nacho y con Gonzo y con un montón de historias de padres de hijos que nos van a poner en antena con sus protagonistas padres e hijos en qué se parecen en qué se diferencian hijos e hijas quiero pensar como Teresa que nos dejaba este audio inquietante anoche

Voz 6 06:39 entre sitúa enseñado a ser persona inmerecida del mundo si los jordanos de amor que me has sembrado penetraron tan y tan profundo si tú me has enseñado del calor de la vida optando doradas por el sol nuestras espigas recuerdan aquí son como las que de tu propia siempre ha cosechado ellas tienen la huella que has marcado y aunque yo las cogía sólo están vivas si tú has enseñado

Voz 5 07:07 muchas felicidades a todos los Papas el Día del Padre en Hoy por hoy después de haber despedido a nuestra mesa de análisis hoy como casi todos los martes con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía y con Ignacio Ruiz Jarabo y una hora después vamos a celebrar una hora después de celebrar el Día del Papa vamos a entrevistar al ex piloto de Fórmula uno a Jaume Alguersuari ahora reconvertido en discjockey otro de sus sueños que comparte en un libro que acaba de publicar y que hoy nos va a presentar reinventa T por cierto sus declaraciones sobre el odio y la tensión que hay en Cataluña han hecho bastante ruido en las redes sociales ayer no nos matamos pero falta poco le decía al diario El Mundo

Voz 1727 08:01 y hoy nos vamos a ocupar en este programa de la promesa electoral quizá en los partidos que gobiernan ahora en Andalucía de adelgazar la Administración decían que había ahí mucho aparato burocrático en aquella comunidad autónoma y nosotros nos preguntamos en toda España ustedes tienen su ayuntamiento su Diputación la delegación de la comunidad autónoma y además la Delegación del Gobierno central tardan mucho en resolver cuestiones que plantean hay mucha burocracia de mucho papeleo echan en falta que se simplifique algo

Voz 5 08:33 se dirigen siempre a su Ayuntamiento en primera instancia para que les solucione un trámite respondan a estas preguntas en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 08:45 ya cuenta del Día del Padre claro recuerdos del pasado recuerdo de sus padres y también experiencias del presente con los papás y a propósito de del día del padre Se acordada ni de algo que decía Manuel Jabois en este programa hace unos días

Voz 5 08:59 sí una pregunta que queremos también trasladarles somos nosotros mejores padres que nuestros padres y nuestros hijos serán padres mejores de los que somos nosotros hoy en qué ha cambiado el padre recuerdos del pasado experiencias del futuro en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta Ese

Voz 1727 09:21 seis y nueve cinco y nueve en Canarias el mar

Voz 0027 09:23 en Hoy por hoy con Elena Sánchez Si Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 1 11:49 en este tema de David Otero precipicio al mar pertenece a su último disco mil novecientos ochenta ahora precipicio al mar es también un libro sobre la paternidad que dedica su hija Luna y a su hijo gay en este martes en La Ventana celebramos el Día del Padre con Davis Otero mira en la SER con Carles Francino en la Cadena Ser

Voz 0027 12:39 Quim Torra reúne esta mañana a su Gobierno en una reunión

Voz 0931 12:42 ya prevista pero que estará marcada de arriba a abajo por el ultimátum que le ha dado la Junta Electoral Torra tienen que quitar hoy los lazos amarillos y las esteladas is sino la Junta recurrirá a la Fiscalía el acierten a Torra de que si se niega se enfrenta a consecuencias incluso penales un posible delito de desobediencia que conlleva la inhabilitación para cargo público Jaume el día o la Banda de Mar algún indicio a esta hora de qué piensa hacer Torra pues de momento no lo que se limita a decir del Govern es que va a ser en las próximas horas cuando se decida qué hacer y que la decisión la tomará exclusivamente al presiden este tema va a ser evidentemente el principal en esta reunión de Govern caía esta mañana recordemos que una vez agotado al primer plazo que le dio la Junta estas rechazado todos los argumentos al president para no retirar los lazos cuando se refería a la libertad de expresión de los funcionarios en cada edificio público la Junta le responde que las esteladas y los lazos son símbolos que pueden utilizar los partidos políticos pero no las instituciones más en campaña porque tienen que proteger su neutralidad esta vez se advierte ya de consecuencias penales es decir se abre la puerta incluso que la Fiscalía actúe que se abra un proceso de desobediencia contra Torra y quién tiene que va Aguilar se ha cumplido o no es la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera la Junta le insta a que informe si se ha cumplido o no el límite esta tarde en torno a las seis trajes Bofill más allá de Cataluña y en Andalucía

Voz 17 13:56 serán nombre que yo tuve pueda empezar a buscar Pineda y lo estoy haciendo más ciencia

Voz 0027 14:04 ha argumentado que Sánchez ha tirado de gente desconocida con tal de llenar las listas de Sanchís TAS en la federación andaluza del PSOE

Voz 0931 14:10 incriminan Ferraz que haya ignorado lo que votaron los militantes en algunas provincias y que haya impuesto a sus propios candidatos en las listas a las generales en la dirección federal sin embargo tratan de restar importancia a este asunto dan por hecho que Susana Díaz y su entorno terminarán haciendo campaña como los que más porque la propia días dicen se juega mucho en estos comicios Gemma Carretero

Voz 0806 14:29 buenos días Ferraz no teme una desmovilización en el partido en Andalucía cuenta de las listas entre otras cosas porque están convencidos de que Susana Díaz busca unos buenos resultados para resarcirse de la pérdida de la Junta e intentar fortalecerse para quitarse la espinita como suele decir ella y además cuentan en la cúpula socialista con que los alcaldes hilos cuál los intermedios del PSOE aunque estén a disgusto en alguna provincia tienen las municipales y autonómicas en mayo irse juegan su supervivencia así que la dirección federal impone su criterio sin miedo a las consecuencias en el PSOE andaluz también defienden que van a emplearse a fondo en los comicios repiten además que va a ser el territorio donde más votos reciba Pedro Sánchez y la paradoja es que hay fuentes socialistas que coinciden en que cuanto más fuerte esté el líder del PSOE sobre todo si logra mantenerse en el Gobierno más difícil va a ser el panorama para Susana Díaz porque según creen esas fuentes de Ferraz habrá cada vez más dirigentes que empiecen a virar IS ha sido además uno de los objetivos de la dirección federal en el proceso de configuración de las listas

Voz 0931 15:33 así sobre listas el Gobierno ha pedido en las últimas horas a los partidos políticos que traten de mantener a las Fuerzas Armadas fuera del debate electoral después de que Vox ha denunciado que incorporará a sus candidaturas en puestos muy destacados además a cuatro generales del Ejército retirados dos de ellos firmaron en verano a que el manifiesto franquista que llegaba a justificar el golpe XXXVI porque estaba decían estaba en riesgo la supervivencia de la nación española Rafa Muñiz quiénes son estos generales buenos días

Voz 1772 16:00 buenos días pues son Alberto Asarta Cuevas que será el número uno de Vox por Castellón Él ha sido el único militar español al mando de la misión de la ONU el Líbano entre dos mil diez y dos mil doce

Voz 18 16:09 la fuerza pues la fuerza para mandar conseguir liderar a soldados de diferentes nacionalidades en este caso estamos hablando de Líbano

Voz 0931 16:16 él fue uno de los firmantes del manifiesto franquista

Voz 1772 16:18 también lo fue Agustín Rosetti segundo jefe de infantería de la Marina ya retirado el será

Voz 0931 16:23 cabeza de lista de Vox por Cádiz otro ex mil

Voz 1772 16:26 dar del Ejército del Aire Manuel Mestre se presentará por Alicante Fulgencio Coll primer jefe de la UME

Voz 18 16:32 te damos un paso al frente y que lo que vamos a defender nuestros principios vender España

Voz 1772 16:37 a recuperar el cuál será el candidato del Partido de ultra a la cal a la alcaldía de Mallorca entre los últimos fichajes de Vox también aparece Fernando Paz seudo historiador negacionista

Voz 19 16:48 provoca una guerra civil porque como escribió Stanley Payne para medio país era más peligroso no sublevarse que hacerlo homófobo no tenerlo personal usted puede convivir con quien quiera con otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede ser no puede aspirar a que eso les sea reconocido como ningún tipo de unión

Voz 1772 17:06 Iker Se refería así las multitudinarias manifestaciones tras la sentencia de la manada

Voz 19 17:10 que se permiten manifestaciones y casi asaltos como los que han tenido lugar a unos juzgados me parece que son cosas que están de verdad revelando alguno mal entrenados

Voz 0931 17:18 dos por los aires reaccionarios que corren en algunos sectores políticos y sociales en las últimas horas se ha vivido en Madrid un nuevo caso de acoso ultra a la cultura por cuestiones ideológicas después de que Hazte Oír intentara parar este fin de semana una obra de teatro con un escrache ultra católico incluido a las puertas de la función ahora es una librería la que está sufriendo el acoso por pública publicar no publicitar a vender y publicitar en el escaparate un libro titulado España salvaje y en cuya portada aparece Millán Astray Pascual Donate buenos días buenos

Voz 1684 17:49 días a las tres horas de colocar el libro en el escaparate la dueña de la librería la integral de Madrid cuenta que recibió una llamada amenazante somos gente distinta difícil te pedimos que retire ese libro porque es una ofensa para muchos españoles informamos de que vamos a tomar acciones

Voz 1161 18:03 legales dijo una voz que se identificó como Porta

Voz 1684 18:06 voz de la plataforma patriótica Millán Astray la plataforma reconocía al diario El País que ellos hicieron la llamada pero dicen que su queja fue educada y que llevará y que llevarán el caso a los tribunales porque se ha usado la imagen del fundador de la com sin la autorización de los herederos aunque en realidad ese permiso no lo conceden los herederos sino la entidad de derechos de autor Vega la plataforma Millán Astray amenazado también a Amenábar con llevarle a los tribunales si la figura del general sale mal parada en la película que el director está preparando sobre Unamuno

Voz 0931 18:34 son las seis y dieciocho de la mañana las cinco y dieciocho en Canarias

Voz 1 18:39 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 18:43 las autoridades holandesas vez valoran como más probable que el ataque de ayer en Utrecht en el que un hombre mató en el tranvía a tres personas e hirió a otras cinco sea en realidad un episodio sin relación con el terrorismo le investigan cómo atentado pero de momento los indicios que lo vinculan al terrorismo son débiles desde La Haya informa para la SER imán recibía

Voz 0188 19:02 todavía no hay nada claro sobre los motivos que llevaron al tenis de treinta y siete años a subirse a un tranvía comenzar a disparar a los viajeros una de las razones que mantiene viva la posible motivación terrorista es que uno de los hermanos de la arrestados conocido por los servicios de inteligencia holandeses debido a sus ideas extremistas pero los testigos presenciales dan otra versión no dejaba de mirar a una mujer que iba en el mismo tranvía cuando sacó el arma disparó primero contra ella después contra los que intentaban ayudarla cuando se abrieron las puertas él salió corriendo junto al resto de viajeros se subió a un coche robado aparcado el misma plaza donde ocurrió el tiroteo después se dio a la fuga el primer ministro Mark Rutte insiste en que no importa si era un motivo terrorista o personal porque no hay que hacer las cosas más pequeñas de lo que son dijo hay tres muertos y cinco heridos en un tiroteo en el corazón de una ciudad universitaria tranquila poco acostumbrada a incidentes como estos que si ocurren por ejemplo en Amsterdam donde la guerra entre los narcotraficantes tiene acostumbrados a los residentes a este tipo de violencia hoy el país está de luto las banderas a media asta y con la investigación en marcha para esclarecer lo ocurrido

Voz 0027 20:19 en Francia el Gobierno anuncia que prohibirá las maniquís

Voz 0931 20:22 Naciones en los Campos Elíseos de París y en otros lugares emblemáticos en distintas ciudades de Francia cuando tenga constancia el Gobierno de que en esas manifestaciones se preparan actos de violencia o van a participar manifestantes ultras Macron su primer ministro Edouard Philippe intentan atajar así las críticas por la permisividad del Gobierno con los chalecos amarillos que el sábado provocaron disturbios graves en el centro de la capital además los reproches al presidente Macron han ido a más desde que se supo que mientras eso pasaba en las calles el Macron estaba esquiando paso esquiando buena parte del sábado corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 20:55 buenos días el Gobierno se ha visto desbordado una vez más por los acontecimientos del sábado el primer ministro Edouard Philippe hace mea culpa la estrategia policial no ha sido ejecutada correctamente ha habido disc funcionamientos en algunos barrios por eso releva al prefecto de París por el de burdel han surgido en las primeras críticas pues la ciudad portuaria fue tras la capital la más dañada por las violentas protestas además se ha decidido la prohibición de manifestaciones en los Campos Elíseos de París y en otras zonas sensibles de Francia cuando se prevean altercados la Federación de seguros francesa estima en ciento setenta millones los destrozos provocó dos por las manifestaciones de los chalecos sin contar el último fin de semana se han declarado diez mil siniestros y a ello hay que sumar los perjuicios económicos al menos el cero coma dos por ciento del Producto Interior Bruto porque casi la mitad de los comercios y empresas no estaba asegurada contra la pérdida de ganancias que oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento el sábado en la capital grupos de vándalos mezclados con manifestantes prendieron fuego hasta su destrucción a tres quioscos de prensa incendiaron una casa varios bancos un conocido restaurante además saquearon un largo centenar de comercios tras las irrupciones violentas miles de puestos de trabajo peligran por los cierres y ceses de negocio

Voz 0931 22:11 eso en Francia en Reino Unido se viene abajo el plan que preparaba la primera ministra Theresa May para intentar que esta vez sí el Parlamento le aprobara su acuerdo del Brexit pactado con la Unión

Voz 1 22:20 es el presidente de la Cámara

Voz 0931 22:25 los Comunes advierte a Theresa May de que no le va a permitir volver a someter a votación de nuevo el mismo texto que la cámara ya ha rechazado dos veces así que Minuto y resultado del Brexit ahora mismo habrá prorroga pero si seguimos sin saber de cuánto tiempo nos va a contar Griselda Pastor esta mañana que en Bruselas ya tienen redactado el formulario de esa prórroga pero que están a la espera de que May les escriba pidiéndola sobre todo justificando y hoy se cumplen tres años del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por el cual los gobiernos europeos les siguen pagando millones al Gobierno turco para que éste contenga allí en su territorio a los refugiados para que no les deje continuar la rota a la ruta hacia Europa cuantitativamente ese pacto sí ha funcionado otra cosa es os son los derechos de esas personas Nicolás Castellano se se han reducido la llegadas a las costa griega pero sean recortado aún más los derechos básicos de estas personas ni la Unión Europea ni el Gobierno Griego dan unas condiciones de vida digna y a día de hoy son dos mil los refugiados inmigrantes que viven hacinados y en penosas condiciones en campo de tiendas de campaña de plástico contener prefabricado de los que Samos o moría son los peor

Voz 20 23:30 de India es buena ven

Voz 1161 23:33 yo estoy muy tranquilo hay cien eh

Voz 0931 23:35 a nadie le importa llueve la mayor parte del tiempo

Voz 21 23:38 por el agua entra en la tienda y en las manta

Voz 0931 23:40 la ropa cuenta un afgano de Lesbos en un comunicado difundido por Médicos Sin Fronteras en el que denuncia cómo Europa está fallando a las personas que llegan en teoría en busca de protección Stacey veinticuatro de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias el Tribunal Supremo ha declarado ilegal definitivamente la tradición medieval del Toro de la Vega en Tordesillas una tradición por la que sea Lance Ava el toro hasta que moría una práctica considerada por muchos pura tortura animal Tordesillas si va a poder seguir celebrando el encierro pero lo que no podrá hacer es matar al toro en público Radio la dolencia Marín buenos días buenos días de esta forma

Voz 0603 24:20 el Supremo da carpetazo al polémico Toro de la Vega al ratificar su prohibición una vez que se ha rechazado el último recurso del Ayuntamiento de Tordesillas contra la decisión de la Junta de Castilla y León de prohibir este polémico festejo aún así este Ayuntamiento no se rinde iba a encargar un informe para ver cómo se puede seguir defendiendo el Torneo del Toro de la Vega José Antonio González Poncela es el alcalde de Tordesillas

Voz 24 24:41 hemos hecho junto con pues que el Ayuntamiento que se encargara la Asesoría Jurídica Externa del Ayuntamiento el informe sobre las vías que se pueden seguir a partir de ahora y que una vez con ese informe en la corporación nueva que entren en el ayuntamiento tome las decisiones que crea convenientes en todo este tema

Voz 0603 24:59 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicó que la tradición sin más no es un argumento para justificar la persistencia determinados ritos que la sensibilidad actual puede reto

Voz 1727 25:09 el azar y ahora es el supremo Kim convierto

Voz 0603 25:11 firme esta prohibición mientras el festejo seguido celebrando aunque sin el Land Alan CEO del animal dedicándose los participantes a perseguir el toro

Voz 7 25:19 en los de deportes

Voz 25 25:21 te en Hoy por hoy

Voz 0027 25:27 con la de Michel ayer en el Rayo Vallecano ya son once los técnicos destituidos en Primera esta temporada sabe

Voz 1161 25:32 sabe del Rayo tras siete jornadas consecutivas con derrotas dirigido al club durante dos años con un ascenso a Primera División incluido ahora Luis Milla Julio Velázquez y Pablo Jémez que vivirá viviría su segunda etapa como técnico en el club son los candidatos a hacerse con el equipo intentar salvarlo del descenso en las diez jornadas que le restan al campeonato la de Michel llegó apenas cuatro días después de la de en el Sevilla le sustituye Joaquín Caparrós que abandonó los despachos de la secretaría técnica para volver al banquillo del club de su vida anoche paseaba por el larguero y antes de sustituir a Machín intentó que llegase otro técnico

Voz 0956 26:01 el Consejo decide que sea yo la persona que estoy dirigiendo no era mi intención esta temporada de le planteamos al Consejo pues que la los los entrenadores con un perfil de de fútbol español nacionales que podían coger al equipo el consejo decidió que fuera yo por lo tanto yo no les puedo decir que no al sería ahora ya no

Voz 1161 26:24 esconde que el gusanillo de entrenar se ha reactivado

Voz 0956 26:26 si puede ser seguir qué duda cabe a trabajar otra vez con Monchi quemaron cinco años exitosos donde una relación magnífica si me apuran más que una relación de de de profesional hace una relación de auténtica amistad el volver a tener el mismo pensamiento que la idea de club que se tiene pues siempre es muy bonito pero insisto que hay que esperar

Voz 1161 26:46 leyenda Caparrós en el Sevilla y otras dos más una del madridismo Iker Casillas fue presentado ayer como nuevo embajador de la Liga española todavía en activo habla de regreso los la selección Luis Enrique sabe que las sigue teniendo en mente

Voz 26 26:55 sí tuvo la oportunidad hablar con él y la verdad es que me atendió

Voz 27 26:58 no hay yo suele que se comunica que oye que si en algún momento dado precisaba o hermanos de alguien de veteranía o en un momento dado que ha dejado la selección porque lo que la gente diga o que pueda pensar y bueno me dijo que nada que que le había parecido muy bien que viviese el mundo supuesto contacto con el para transmitir

Voz 9 27:16 su regreso al Madrid no lo contempla la Liga española en su día que regresar a España

Voz 26 27:21 las inviables no podía enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta desde pequeño madridista archivo siendo madridista impensable impensable

Voz 1161 27:30 y otro del valencianismo Mario Alberto Kempes ayer celebraba el con las Lucent fundacional jugador más icónicos dice habla sobre qué le falta al Valencia para estar a la altura de Real Madrid Barça

Voz 28 27:39 de él se yo tuve a Valencia se cree que es el equipo grande cuando juega con nosotros que son unos meros parecidos en Sevilla y otros equipos que son géneros pierde la concentración

Voz 0027 30:09 hoy por hoy la Junta Electoral Central pedirá a la Fiscalía que actúe contra el president de la Generalitat Quim Torra Si éste no quita hoy los lazos amarillos las esteladas de los edificios que dependen del Gobierno catalán Torra debería retirar las próximas horas esos símbolos o sea arriesgó incluso a una inhabilitación en caso de que se abriera vía penal el se reúne con su Gobierno esta mañana y mientras tanto en el Tribunal Supremo también esta mañana se retoma el juicio el proceso con las declaraciones de algunos de los guardias civiles que estuvieron destinados en Catalunya durante el otoño independentista de dos mil diecisiete Alberto Pozas

Voz 5 30:41 arrancan dos semanas en las que el tribunal escuchará sobre todo a agentes de la Guardia Civil algunos firman los informes más importantes del caso y otros directamente estuvieron sobre el terreno en días clave hoy por ejemplo se espera que declare el agente responsable de los registros en la Conselleria de Economía el veinte D para aclarar entre otras cosas si pudieron abandonar el edificio frente a la concentración de sesenta mil personas

Voz 0931 31:05 qué papel jugaron exactamente Jordi Sanchez

Voz 5 31:08 al que escuchábamos Jordi Cuixart hoy también se escuchará el testimonio de los agentes que intervinieron material electoral en varios registros

Voz 32 31:17 se encontraron con la oposición también de miles de personas

Voz 5 31:19 dos de resistencia que para la Fiscalía formaban parte de un mismo plan rebelde de cara a impedir los registros que buscaban desmantelar la organización del referéndum ilegal del uno de octubre antes espera la declaración del ex subsecretario de Estado de Hacienda Felipe Martínez Rico

Voz 0027 31:32 en Holanda las autoridades intentan esclarecer los motivos del tiroteo en el que ayer murieron tres personas el atacan de esta ya detenido el portavoz de la Fiscalía padre insiste en que no descartan que retenga vínculos con el terrorismo pero también apunta como probable es emotivos del ataque las cuestiones personales y Tube acaba de anunciar que ha retirado decenas de miles de vídeos de su plataforma desde el viernes vídeos del atentado de Nueva Zelanda en el que fueron asesinadas cincuenta personas Día del Padre pasado por agua hoy en el Cantábrico en la Comunitat Valenciana y en Baleares sol en el resto de España iras carreteras a ahora Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:09 buenos días pues en Madrid encontramos retenciones ya de entrada dos Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto a cuarenta y dos Parla cinco Alcorcón zona sur de la M cuarenta en Barcelona de ensaya en la Ronda Litoral en Poblenou hacia el nudo de Llobregat en Zaragoza precaución por el humo de un incendio cercano en Earle en la ciento veinticuatro IU cuidado hasta ahora por la nieve son necesarias las cadenas en dos puertos de montaña en Estacas de Trueba Lunada tanto en la zona cántabra como la de Burgos

Voz 1727 35:39 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Madrid con esa avería en Atocha que ayer causó dos horas de retrasos en veinte trenes de alta velocidad Laura Gutiérrez buenos días buenos días lo primero ya está reparada

Voz 1 35:53 está reparado Alfaguara todo peor marea

Voz 1161 35:56 antes de la de la tarde comenzó poco antes de las diez de la mañana fue cuando se produjo un corte eléctrico por una rotura de un

Voz 39 36:01 que que dejó sin tensión las instalaciones de la estación eso impidió la entrada y salida de trenes hasta una hora después a mediodía hubo otra parada de unos veinte minutos para terminar de reparar esa avería y en principio como decimos todo quedó resuelto una veintena de trenes se han visto afectados por los retrasos que fueron de unos cincuenta sesenta minutos

Voz 40 36:17 eh nada más entrar nos han dicho que había había problemas a las once los han embarcado en el tren y hemos estado fácil tres por tardaron una hora dentro del tren como pollito al Barcelona

Voz 1727 36:31 nada en el tren AVE

Voz 1 36:33 vamos con una hora de minuto de demora

Voz 1161 36:36 mi día oriental las representaciones no sitúan a mañana Delio en Atocha en Renfe recuerdan que los retrasos de más de treinta minutos dan derecho al reembolso

Voz 1727 36:43 tal el precio del viaje bien Galicia la multinacional Alcoa amenaza ahora con cerrar su última fábrica en España después del cierre de las plantas de A Coruña hay de Avilés advierte al Gobierno de que sin más ayudas públicas también está en riesgo quinientos puestos de su fábrica de Lugo Xaime López Bos Días

Voz 0846 37:02 dos días según la multinacional del Estatuto del Consumidor electro intensivo para garantizar unos precios competitivos de la electricidad acaba de ser publicado el borrador es insuficiente para rebajar los elevados costes y permitir que Alcoa pueda competir con el resto de operadores de los mercados europeos sino se ofrecen nuevas soluciones se pone incluso dicen desde Alcoa la viabilidad de la planta de San Cibrao en Lugo la más importante con quinientos puestos de trabajo también los trabajadores consideran insuficiente el Estatuto Manuel Conde ex portavoz del comité de empresa

Voz 1397 37:33 el estatuto es algo insuficiente para Alcoa ahí para los trabajadores y no sabemos cuánto es una cuantía económica que indicaba vía Presupuestos Generales del Estado para las conversaciones de CO2 el dinero que tenemos

Voz 0846 37:49 el Estatuto del Consumidor estaba pensado para facilitar la llegada de inversores a las plantas de A Coruña ya Avilés setecientos puestos de trabajo pero desde alcobas reclama medidas complementarias como la exención de pagos por capacidad o por interrumpir habilidad

Voz 1727 38:05 la policía ha intervenido casi cuatrocientos mil dosis de productos nutricionales en Tenerife que estaban adulterados con medicamentos contra la disfunción eréctil hay dieciocho detenidos

Voz 0760 38:18 palmero buenos días Pepa buenos días la organización que distribuya estos productos los compraba en China y los repartía desde Tenerife donde residía su cabecilla

Voz 1161 38:26 a buena parte del continente europeo a través de una Pla

Voz 0760 38:28 da forma online previo paso por un almacén en el que el centro logístico de la distribución que se efectuaba a través de paquetería postal el modus operandi consistía en enmascarar determinados principios activos no declarados en el etiquetado destinados al tratamiento

Voz 5 38:42 como decías de la disfunción eréctil como complemento

Voz 0760 38:44 en elementos que podrían ocasionar efectos adversos en personas con diferentes afecciones en la operación se realizaron diecinueve registros once de los detenidos fueron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cinco en Alicante una en Las Palmas y otra en Granada

Voz 1727 38:58 este lunes se ha librado de la cárcel el conocido como el Rey de las verbenas el mayor empresario musical de Galicia fue condenado en Pontevedra a doce años de prisión por delitos fiscales pero ahora Xaime el Tribunal Supremo lo absuelve porque dice que no se respetaron los derechos de su empresa

Voz 0846 39:17 el Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia de Pontevedra y ordena repetir el juicio por déficit en el derecho de defensa el Supremo anula los registros de la Agencia Tributaria Ángel Martínez conocido por Lito el rey de las verbenas está metido en líos judiciales desde el año dos mil trece cuando Hacienda lo denunció al descubrir un agujero contable en su empresa por el que se le piden cuarenta y siete años de cárcel y más de cuarenta millones de euros en multas por delitos fiscales la empresa delito ostenta la representación de las orquestas con mayor caché en el sector de las verbenas que cada verano salpican la geografía gallega no hay Puebla el de hoy

Voz 1727 39:51 lo que no celebren sus patronales comer

Voz 0846 39:54 en hay orquesta según Hacienda la empresa delitos sólo facturaba cuando contrataba un ayuntamiento o una diputación

Voz 7 40:00 pero no lo hacía con las comisiones vecinales de fiesta

Voz 0846 40:03 sin personalidad jurídica que son el noventa por ciento de los casos las organizadas verbenas

Voz 1727 40:13 la atención a esto hace casi un siglo un Marqués de Huelva encontró unas piedras raras extrañas enterradas en su finca y encargó una excavación hace un siglo bueno pues ahora expertos de cuatro universidades Bañolas y una americana han descubierto que se trata de un Stonehenge subterráneo Lucía Vallellano buenos días

Voz 1322 40:36 buenos días bajón túmulo de sesenta metros de diámetro la investigación arroja hoy ha encontrado más de sesenta grabados de figuras que portan hachas Baku los puñales de unos seis mil años de antigüedad los expertos señalan que este conjunto es único además en Europa con reunir tantas estelas armadas en sus paredes en el interior del dolmen todas las piedras están grabadas talladas lo pintadas según este estudio que señala que sus constructores desmontaron un conjunto anterior al estilo del Stonehenge Inglaterra y los transportaron después al interior quizás para crear una gran necrópolis hecho en el fondo del dolmen impactan los primeros rayos del sol del equinoccio que podría estar relacionado con el renacer de los difuntos buen día lucía buen día para ti también

Voz 17 41:19 sí

Voz 42 41:21 se le veía dado lugar

Voz 1161 41:29 ya abrimos la Mesa del Mundo en Argel

Voz 1727 41:31 Tina esta noche han encontrado muerto al forense que denunció que el fiscal Alberto Nisman no se había suicidado sino que lo habían matado Nisman llevaba la investigación del atentado en la sede de la asociación israelí

Voz 4 41:44 AMIA donde murieron ochenta y seis personas Andrea Villoria la policía ha encontrado al forense Osvaldo razón muerto de un disparo en la cabeza estaba metido en la bañera de su casa con un revólver

Voz 0809 41:56 en las manos en la cocina dos notas la primera dirigida al juez que investiga ahora su muerte decía que no se busque responsables que él mismo había acabado con

Voz 1161 42:04 su vida por los dolores que sentía a los ochenta y ocho años

Voz 0809 42:07 los la segunda está dirigida a su cuidadora le pedía que no subiera sola al baño donde se encontraba ambas con el sello y firma del forense aunque todo indica que Rafa se ha suicidado la similitud con la muerte del fiscal Nisman alertados los investigadores ya conmocionado al país Val do rasgó el prestigioso médico fue el forense más importante de Argentina a todos los grandes casos pasaron por su microscopio irse jubiló con el triple autopsias que la media quizás por eso quienes trabajaban con él aseguraban que hablaba el idioma de los muertos

Voz 1727 42:42 en Marruecos decenas de mujeres viajan a Huelva a estos días para trabajar como temporeros recogiendo fresas en el último coletazo de la temporada el Gobierno marroquí ha revisado sus condiciones de trabajo para evitar que se repitan las denuncias de abusos del año pasado corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 43 43:00 es el turno ahora de la repetidores las temporeros marroquíes que ya habían trabajado en Huelva en dos mil dieciocho no pueden superar los cuarenta y cinco años permanecerán en España durante tres meses de abril a junio es recibirán un salario diario de treinta y siete euros además alimentación correrá a cargo de los empleadores en noviembre una delegación del Ministerio de marroquíes residentes en el extranjero viajó a Huelva para revisar las condiciones de trabajo y analizó cómo estos reclutaba a estas trabajadoras con el objetivo de crear las condiciones para una migración exitosa y garantizar un entorno laboral decente inhumano lo explica el ministro de Trabajo marroquí Mohamed

Voz 22 43:36 sin estudiar todas las gestiones que acompaña desde el inicio la selección que es algo complicada

Voz 43 43:42 necesito organizar el Ministerio de Interior recordemos un caso de presunto abuso sexual a una trabajadora la temporada pasada entonces más de ciento treinta mujeres habían presentado una denuncia en Huelva varios funcionarios y jefes de equipo fueron acusado

Voz 1 43:55 sí

Voz 1 46:05 en Hoy por hoy

Voz 47 46:08 de la de

Voz 48 46:13 a todo

Voz 49 46:17 cuánto respetan a Franco lamenta esta mañana José Mari buenos días Pepa mensaje de campaña electoral lo militar que el una cierta confusión el líder de Vox Santiago Abascal

Voz 1100 46:29 si quieres la paz prepárate para la guerra y el partido ya ha empezado la recolección de Generales de los Ejércitos de prisa y muy reconocida carrera para ocupar los puestos de salida en las listas del veintiocho A cuatro llevamos hasta hoy y nada hace prever que aquí se frenará la cosecha de uniforme sin estrellas poco que objetar a la profesión de los elegidos estaría bueno aunque un tanto excéntrico estén monocultivo que es de suponer que me dedico sólo los arquitectos paisajistas vendedores de licores y un largo etcétera de profesiones también podrían hacerse un hueco en las listas de Abascal otra cosa es que estos generales diseñados para ocupar un escaño en el Congreso disguste tanto la dictadura del general Franco va a ser el punto de suscribir manifiestos Apolo éticos a favor del dictador va a apoyar a pelo mil aciago golpe militar del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis me decíamos a Vox hace algunos días que salieran al descubierto que abandonan la cueva para mostrar a los ciudadanos cuáles son sus poderes y cuáles sus preocupaciones ya han empezado a hacerlo lo al ojo les llena de placer conocerles y saber cuáles son sus ideales sí además a lo mejor se enteran Pablo Casado Albert Rivera de quién era Franco el ojo izquierdo

Voz 22 47:53 a

Voz 1727 47:57 es diecinueve de marzo es Día del Padre buscamos recuerdo sobre los padres del pasado y experiencias de los padres del presente Dani

Voz 5 48:05 tenemos muchas felicitaciones a los padres de muchos oyentes que no podemos emitir los vamos a quedar con una bienvenida

Voz 22 48:11 hola amparo de Valencia cuya labor es porque el tema métodos mucho

Voz 50 48:16 perdí a mi padre y la verdad es que el echamos mucho de menos en casa nada mi padre era una persona excepcional

Voz 22 48:24 bueno cariñoso y sobre todo un gran compañero muchas gracias por vuestro programa Felicidades Pepa muchas gracias Amparo y un abrazo muy fuerte

Voz 5 48:33 muchas felicidades a los PPC a Pepa Bueno vamos con recuerdos con otra amparo de Alicante su padre le enseño dice muy

Voz 1727 48:39 las cosas muy buenas entre ellas una de las mejor

Voz 51 48:41 por ese el respeto hacia los demás y me acuerdo una vez que íbamos porque la calle iría un chico que iba vestido así de pan con las crestas y las tachuelas y todo eso no decía mira mira papá mira como se decía hija actitud hacen de cómo va ese chico digo pues no no la verdad de directamente creo que hay que hacer es respetar a todo el mundo que cada uno vaya como Le de la eh yo creo que eso es una zanje muy muy positivo

Voz 22 49:08 otra oyente que se animado hoy que recuerdo escuchen algunos si es bueno es compañía Soriano oye

Voz 52 49:16 tras unos años remisos podría recuerda que nosotros éramos una familia más bien pobre había una nada que le llevan a mi padre el cual la brille repartía entre los ocho que hallamos en casa yo pienso que la generosidad que había antes no la hay ahora que vas egoísmo quizás éramos muy felices naranja en mi casa Rocha Mi padre con la sonrisa en los labios

Voz 22 49:42 que me emociona todavía Korda

Voz 52 49:45 habría suavemente con aquellas trabajas cortaba repartía cajas Polgar bajó que toda la familia para mí eso era ser padre

Voz 1727 49:54 menos has emocionado a todos un beso un beso muy grande son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 3 50:04 el Hoy por Hoy Madrid

Voz 1 50:08 Laura Gutiérrez

Voz 1161 50:09 qué tal buenos días hace frío esta mañana en Madrid han vuelto a bajar los termómetros menos un grado de mínimas esperan Alcalá menos dos en Aranjuez que a medio día las temperaturas se moverán entre los catorce