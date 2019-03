Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0456 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días los partidos de extrema derecha son ahora mismo minoritarios en España y en buena parte de Europa pero copiar sus discursos So normalizar los acaba amenazando la convivencia democrática para muestra lo que está pasando aquí con el acoso a la cultura una plataforma que lleva el nombre del militar franquista Millán Astray llamó a la librería la integral de Madrid y amenazó con iniciar acciones legales si no retiraban de su escaparate un libro que se titula España salvaje y que tienen la portada una imagen del fundador de la Legión hablan de ofensa de ofensa habla también la Asociación de cristianos y Abogados Cristianos que ha pedido suspender una obra de teatro que se titula Dios tiene vagina una obra que representa Madrid pero que antes lo hizo sin ningún problema en Valencia en Barcelona en Francia o en Méjico la asociación ultra Hazte Oír también se ha movilizado y ha recogido veintiséis mil firmas contra ETA la obra las van a entregar hoy al Ayuntamiento de la capital de España la responsable de actividades culturales del Consistorio madrileño se llama Getsemaní de San Marcos impide reflexionar sobre la distancia que hay entre lo que hacen los políticos y lo que hacen los artistas

Voz 2 01:38 las personas que trabajamos en futuras siempre ha sido muy importante es el respeto a la autonomía artística es decir es muy importante enfermedades que no está saliendo por la boca de un político sino que es una obra de arte

Voz 1727 01:55 es martes diecinueve de marzo y esta noche termina el nuevo plazo que la Junta Electoral le ha dado a Quim Torra para que quiten los lazos amarillos esteladas de los edificios públicos en Cataluña Meritxell Batet la ministra de Política Territorial estuvo anoche en el Veinticuatro horas de Televisión Española

Voz 3 02:12 no pueden estar máxime en campaña electoral con símbolos partidistas que representan sólo a una parte de la sociedad por tanto yo espero que el Gobierno de la Generalitat pues cumpla con esa resolver

Voz 1727 02:22 la Junta Electoral ya ha advertido a Torra de que puede ser inhabilitado una jueza de Manresa ha archivado la causa sobre la intervención de la Guardia Civil en el pueblo de Castell Galí el uno de octubre del dos mil diecisiete

Voz 0978 02:36 eh

Voz 5 02:40 dije en su auto la jueza que no hubo

Voz 1727 02:43 exceso policial carga contra los votantes asegura el auto que no estaban amparados por el derecho de reunión y manifestación porque el referéndum era ilegal y en Francia

Voz 1985 02:54 es complicado y Usoz Eric de ahí

Voz 1727 02:59 la violencia de los chalecos amarillos ha llevado al Gobierno a anunciar que no permitirá las manifestaciones en los Campos Elíseos de París y en otros lugares si prevé que pueden producirse altercados como los del sábado pasado Reino Unido nuevo y esperado revés para Theresa May a diez días de la fecha prevista para el Brexit

Voz 1985 03:19 lo que me eh

Voz 1727 03:25 el presidente de la Cámara de los Comunes le ha dicho que el Gobierno no puede volver a someter a votación la misma propuesta que presentó la semana pasada y que ya ha sido rechazada dos veces en dos minutos les contamos la última hora sobre el ataque de Utrecht pero antes el deporte y el tiempo Sampe buenos días

Voz 1161 03:43 buenos días Pepa Iker Casillas es el nuevo icono internas

Voz 1727 03:46 el de la Liga español todavía en activo ha renovado dos temporal

Voz 1161 03:48 las más con el Oporto será imagen de la Liga española por los próximos cinco años pero ni mucho menos ve cercana su retirada al menos seguirá jugando hasta los cuarenta lo dijo anoche en El Larguero e incluso se ha ofrecido Luis Enrique para volver a la selección

Voz 6 03:59 sí tuvo la oportunidad hablar con ellos sobre que se comunica éxito en algún momento dado precisaba o echar mano alguien de veteranía dejaba selección igual que dijo siempre le ha parecido muy bien que muchos supuesto contrato con el para tranquilizar

Voz 1161 04:11 es el primero pero no será el único aproximadamente la Liga recluta a Fernando Torres y Andrés Iniesta ambos jugando ahora en la liga china Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 0978 04:21 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días de lluvia afectará el Cantábrico y el Mediterráneo el Cantábrico ahora mismo presenta chubascos sobre todo en la parte más oriental pero también en el resto a lo largo de la jornada irán cayendo chubascos con pausas tiene mediterráneo es en Baleares donde esperamos los chubascos incluso tormentas más intensas pero también afectando al litoral peninsular bien el resto del país más sol que nubes con temperaturas parecidas a las de ella cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 7 04:47 eso piano para tocar temas Khyber seamos hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper ese hubiéramos perdido un montón de cosas que en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar si haces algo no pienses abuelo que puede para

Voz 8 05:02 los ultras seguros porque la confianza Grupo Catalana Occidente

Voz 9 05:09 bien bien en esta semana de los frescos en la plaza de hay vía punto es hoy con un diez por ciento de descuento en pescadería hay panadería mañana el diez por ciento en charcutería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 10 05:21 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día bonito

Voz 11 05:29 el tiempo que haga cuanto con dos casos su vespa lleva que ahora un caro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea un día oferta financiadas con Finance hasta el treinta y uno de marzo

Voz 1 05:43 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:48 son las siete y seis las seis y seis en Canarias hoy es día de luto oficial en Holanda por el ataque de ayer en el tranvía de Utrecht un hombre de origen turco mató a tres personas e hirió a otras cinco el agresor está detenido ya ha sido interrogado esta noche y hasta última hora de la noche también la policía ha estado haciendo registros para determinar han a Button cuál fue su motivación

Voz 0125 06:11 las autoridades holandesas lo investigan como un atentado pero de momento el único indicio que lo vincula con UPA con una posible motivación terrorista es que los servicios de inteligencia tiene fichado a uno de sus hermanos por sus ideas extremistas la agencia turca de noticias dice que actuó por un asunto familiar una hipótesis que respaldan también los testigos del ataque aseguran que no dejaba de mirar a una mujer que iba en el mismo tranvía cuando sacó el arma primero disparó contra ella después contra los que intentaron ayudarla no ocurre lo mismo en no

Voz 1727 06:39 Zelanda allí sí está claro que fue un ataque terrorista de extrema derecha que el autor de la masacre ha dicho ya que se va a defender asimismo ante el tribunal que lo va a juzgar por haber asesinado a cincuenta personas quién mata en casos como el de Nueva Zelanda es la pregunta que se hace esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1985 07:00 matan las personas o matan las ideas el asesino de cincuenta ciudadanos musulmanes en Nueva Zelanda seguramente será un desequilibrado algo torcido se metió en su cabeza no supo o no quiso expulsarlo el porqué lo dirán quizá los científicos pero de momento ya sabemos que fue esa cosa torcida que se infiltró en su cerebro unas ideas aberrantes en un manifiesto público explicó con detalle cuáles eran que había que cometer una barbarie para evitar otra mayor que había que enseñar a los invasores osea a los humildes inmigrantes que nuestras tierras jamás serán sus tierras como si el título de propiedad tuviera color que nuestra patria nunca será la suya así que esa patria es pura basura al menos mientras el hombre blanco viva hombre y blanco fatal combinación en modo agresivo y que nunca conquistar en nuestro país y nunca sustituirá a nuestra gente como si ellos no fueran también su propia gente miembros de su mismo género humano el asesino neozelandés es un supremacía hasta pero los primeros escalones de esta ideología mortal se expanden por otras el odio al otro el racismo el patriotismo el chauvinismo la exclusión la violencia sólo con gestos abrazando a los familiares firme triste Uwe suda tocada con un pañuelo la primera ministra Jacinta tardan ha hecho más para desacreditar esas ideas que miles de discursos y miles de libros ha dicho sin necesidad de proclamas que las

Voz 0978 08:38 víctimas son su gente nuestra gente

Voz 13 08:45 son las siete

Voz 1727 08:47 nueve las seis y nueve en Canarias hola Rocket

Voz 13 08:49 este es es el uno que es elegido para dirigirte la asistente inteligente del nuevo BMW Serie tres este eres tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de vender

Voz 8 09:04 el nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 14 09:11 qué Le pediría a un energética

Voz 15 09:13 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en en sí

Voz 16 09:19 viento agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 14 09:26 el Naturhouse

Voz 17 09:28 también me podría poner un capuchino en taza pequeña vale que yo quiero un maquillaje vale

Voz 18 09:33 pues para mí un distrito pero con una no Becilla

Voz 13 09:36 sí vale cortado pero descafeinado

Voz 19 09:39 se se sin sexo marchando cuatro cortados

Voz 20 09:42 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Rogue One no Space tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1 09:57 en la Cadena Ser

Voz 21 10:03 bueno sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación

Voz 1727 10:08 cruzar a las Fuerzas Armadas porque

Voz 21 10:11 si algo se caracteriza el ejército y se tiene que caracterizar es precisamente por su carácter apolítico porque defienden a todos los españoles

Voz 1727 10:20 es Margarita Robles la ministra de Defensa jefa del Ejército que respondía así a la noticia de que cuatro generales retirados van a encabezar las listas de Vox en las generales y locales dos de ellos firmantes de un manifiesto franquista y ojo a esto desde el partido de la extrema derecha plantean ilegalizar a Podemos con el argumento de que no renuncian al marxismo lo explicaba así su vicesecretario de Relaciones Internacionales Iván Espinosa de los Monteros en Antena tres

Voz 8 10:48 estos son los más peligrosos de todos porque ocultan

Voz 1342 10:50 su verdadera mi país que es la bilis antiespañola radical izquierdista tremendamente peligrosa para nuestro país y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho hasta en mi juego político los que no creen en España y los que no renuncia al marxismo que tantos muertos ha dejado

Voz 1727 11:05 y que hay sobre la campaña y los programas electorales pues podemos precisamente propone que toda la gestión del agua sea publica en España plantean que las concesiones de las centrales hidroeléctricas pasen a manos del Estado una vez caduque en Pablo Echenique el secretario de Organización

Voz 22 11:19 hay que recuperar la gestión pública del agua que vital ese haga negocio malentendido con el agua en nuestro país y por eso yo les faltaba es también tienes que saber un horizonte azul

Voz 1727 11:30 pues un par de apuntes sobre la energía desde hoy baja el precio de la bombona de butano de doce kilos y medio la más común en los hogares españoles va a costar trece coma ochenta y seis euros unos setenta céntimos menos sobre energía también Iberdrola va a instalar parques renovables en Extremadura con una potencia equivalente a la de la central térmica de Almaraz Cáceres Ignacio Sánchez Galán es el presidente de la compañía

Voz 23 11:55 esto es el futuro cómo transformar el modelo energético en un modelo energético mucho más sostenible cuidando además el territorio que haciendo que las futuras generaciones de dejemos un mundo mejor más limpio y más sostenibles

Voz 1727 12:08 sobre esta inversión hablamos a partir de las nueve de la mañana aquí en Hoy por hoy con el presidente de Iberdrola

Voz 0605 12:15 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 13 12:23 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 24 12:36 cuántas veces ha pensado en cambiar de trabajo entran Infojobs entre allí encuentra ese proyecto interesante que buscaba entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida Infojobs siempre a mejor

Voz 25 12:46 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés Actur reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo aprovechan los últimos días de esta promoción sólo hasta el veintidós de marzo en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por financiera al Corte Inglés sujeta a su aprobación

Voz 14 13:17 qué le pediría a un energética

Voz 15 13:20 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general no en este sí

Voz 16 13:26 viento agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 14 13:33 nueve Naturhouse tío

Voz 26 13:35 la mayor bajada de impuestos de la Historia embistió la app te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos hasta el veinticuatro de marzo sólo consulta condiciones

Voz 1 13:49 con Pepa Bueno

Voz 1727 13:51 las siete y catorce las seis y catorce en Canarias los enviados de Juan Guaidó a EEUU han comenzado a tomar el control de las sedes diplomáticas que Venezuela tiene en aquel país el gobierno de Maduro lo califica de ocupación forzosa Carlos Vecchio es el embajador de Guaidó en Washington

Voz 17 14:06 ya comenzamos nuevamente llevar a cabo estas acciones para tomar todos los activos para recuperar todos los activos que les pertenece a los bares grano que está ubicado acaban los estados

Voz 1727 14:17 Estados Unidos que sigue sin descartar una intervención militar en Venezuela tampoco descarta intervenir en la crisis que atraviesa Nicaragua lo ha confirmado el enviado especial de trampa para Centroamérica que ha estado de visita aquí en Madrid para reunirse con el Gobierno español y analizar la situación con él ha estado Rafa Panadero

Voz 1775 14:35 al hablar de la política de Estados Unidos en Nicaragua es casi inevitable comparar con Venezuela pero el calendario en uno y otro país de momento no es el mismo ha preguntado la Administración Trump Si España estaría dispuesta a acoger a personalidades del Gobierno nicaragüense que den la espalda Ortega responde Tom Robertson el enviado especial para la central

Voz 28 14:53 pero no hemos llegado allí hasta ahora pero no es

Voz 1775 14:59 descontento la posibilidad como en el caso venezolano Washington apuesta de momento por la vía de las sanciones que no afecten al pueblo y si a los dirigentes

Voz 28 15:07 nosotros sabemos que la familia de Ortega a ellos les gusta mucho viajar a Europa y los Estados Unidos Podemos seguir buscando la

Voz 1775 15:20 sí pero como ocurre cuando se habla de Venezuela también aquí todas las opciones están sobre la mesa tengo quédese

Voz 28 15:26 ver que el Gobierno de Estados Unidos no está descartando

Voz 1775 15:33 ninguna opción Robertson insiste en que la solución la tienen que dar los propios nicaragüenses pero señala que todo pasa por la organización de elecciones libres y apunta que el principal obstáculo hoy sigue siendo la represión del régimen de Ortega

Voz 13 15:49 cuando en el diez del padre tu hijo te dice UDI sin dejar paparazzi mondo y para celebrarlo te regalas la mejor palas de pádel del mundo te sientes muy Books si quieres sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos

Voz 29 16:02 dos sin intereses ni comisiones punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy bus

Voz 25 16:11 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento opaco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés a tus reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo aprovecha los últimos días de esta promoción subo hasta el veintidós de marzo en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés se sujeta a su aprobación

Voz 14 16:41 le que le pediría

Voz 30 16:44 ética pues preferiría que no me mandase más facturas lo puedo mirar on line y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten en TV si hacemos una puerta

Voz 16 16:54 con al fondo solidario de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online

Voz 14 17:01 Naturhouse

Voz 31 17:03 soy Gabriel de Glass ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas

Voz 0027 17:07 te regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalada

Voz 31 17:09 o gratis

Voz 8 17:12 Carlas Red punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 29 17:18 pedir un préstamo en de Bush es muy fácil y sin papeleos entra ya han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión Teddy Burris

Voz 0456 17:34 son los padres de hoy mejores que los de ayer peores que los de mañana

Voz 32 17:38 buenos días Pilar de madre yo no sé si somos mejores padres sobre lo eran los nuestros sólo nuestros hijos lo cierto es que lo que estamos haciendo ahora es educar para la frustración los críos y las crías están acostumbrados a que quieran algo y lo tengan en el momento y por lo tanto va a ser muy complicado que cuando se hagan adultos gestiones sepa gestionar la frustración como lo hemos sabido gestionar nosotros en su momento

Voz 0027 18:05 en esto están de acuerdo muchos oyentes como Ramón

Voz 1161 18:07 de Valencia esa famosa que escuchó muchos padre

Voz 33 18:10 diciendo yo es que quiero que mi hijo tenga lo que yo no he tenido quizás seguramente en esa estemos fallando esté sobrepasando lo que es el límite

Voz 1727 18:18 hablando de cosas a nuestros hijos

Voz 33 18:21 que no saben valorar lo saben apreciar

Voz 0456 18:24 no somos mejores somos diferentes dice Lele de Málaga

Voz 0104 18:28 padres frante en diferentes tiempo Antonis eh es muy diferente así en que esa máxima evite que va muy en el Asimov señoras señoras yendo ahora no tienen porque ya me gustaría a mí que esto no a la altura de las circunstancias

Voz 0456 18:43 recogemos recuerdos como el de Diana de Madrid que conserva este

Voz 34 18:47 lo tengo muy vivo sobre todo ahora que generales franquistas van a estar en las listas de Vox es sienta muy pequeñita ir al cementerio civil el Primero de Mayo tenernos que sacar a mi encima y a mí muy pequeñas en volandas ese recuerdo ha marcado mi vida en mi trayectoria política mis ideas y mi manera de ser y de pensar gracias por hacerme coser como Manel

Voz 0456 19:12 de Sabadell quiere felicitar también Haakon

Voz 35 19:15 de todos aquellos padres puta activos que gente como yo hemos tenido que no lo han sido padres biológicos que han estado a nuestro lado el siempre y hoy por hoy pues yo soy un par de deportivo junto con mi pareja

Voz 0594 19:26 de mis dos sobrinas porque mi mi hermana pequeña falleció hace seis años entonces de algún modo dimos con la obligación de entrecomilla de asumir la la paternidad de mis sobrinas no lo único que puedo decir es que una de las cosas más maravillosas que me ha pasado nunca de una familia hacía aprender a diario sí

Voz 1727 19:44 vaya mañana que llevamos eh de emoción en emoción que bonito lo que cuentas Manel cuántas maneras verdad de ser padre gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1 20:01 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:04 días con siete grados en la Gran Vía vuelve a hacer mucho frío esta mañana han dado trabajo en las temperaturas esperamos algunas nubes y máximas que como mucho llegarán hoy a los dieciséis grados primera sanción en precampaña por saltarse la ley electoral se lo venimos contando en la SER sanción al alcalde de Arganda Guillermo que además es presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias la Junta le ha abierto un expediente a él y a su concejala de Hacienda por protagonizar un vídeo con el lema cumplimos nuestro compromiso con Arganda la denuncia la interpuso el PP Sonia Palomino

Voz 1915 20:35 la Junta Electoral considera que el envío de una carta por parte de la Concejalía de Hacienda de Arganda sus vecinos y la difusión de un vídeo en los últimos días infringe la ley electoral y es que la carta y el vídeo explicaban que la bajada del IBI en el municipio era gracias a la gestión del Gobierno socialista la Junta Provincial ha prohibido su difusión y abre un expediente sancionador al Ayuntamiento de Arganda al alcalde Guillermo Hita concejala de Hacienda Ana hubo ITA que también es presidente de la Federación Madrileña de Municipios anuncia que recurrirá la decisión

Voz 36 21:03 la Junta Electoral ha revisado esta decisión que nosotros hemos tomado acataremos evidentemente lo que a la Junta Electoral pero claro recurriremos también la decisión teniendo en cuenta que es una campaña informativa que se realiza todos los años que hace ver a los vecinos cuál ha sido la rebaja del IBI en los últimos años

Voz 1915 21:20 el alcalde de Arganda tiene veinticuatro horas para recurrir la sanción

Voz 37 21:25 mientras Isabel Díaz Ayuso seguirá haciendo su precampaña subir al coche del grupo del PP en la Asamblea lo ha dicho aquí en la SER titulares con Virginia Sarmiento la candidata a la Comunidad asegura en La Ventana de Madrid que nunca se adueña de lo que no le pertenece defendía además a su número dos David Pérez decía que no es homófobo ni machista y mantiene que no descarta seguir ampliando la privatización sanitaria Isabel

Voz 1275 21:43 Serra ha sido ratificada como candidata de Podemos a la Comunidad con el respaldo del ochenta por ciento de los votos en las primarias del partido asegura que harán una campaña plural abierta y feminista para echar al PP y evitar un gobierno con la extrema derecha Metro de Madrid ha identificado al hombre que el pasado viernes iba afilando un cuchillo de grandes dimensiones en un vagón de la línea diez la policía investiga si la actitud del joven infringe la Ley de Seguridad Ciudadana los deportes Luis Milla Julio Velázquez y Paco Jémez son los candidatos para intenta salvar al Rayo Vallecano del descenso tras la salida de Michel además Iker Casillas pasó anoche por el larguero dice que no contempla su vuelta el Real Madrid y que se alegra del regreso de siete XXII como despierta hasta ahora el tráfico en las calles de la capital pantallas ahora cazar buenos días

Voz 0605 22:28 muy buenos días Laura comienza la actividad en la ciudad lo hacen fuentes entre Doctor García Tapia hay plaza de Lars hacia en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido M30 y especialmente en la M treinta donde el tráfico ya es lento entre el Puente de Vallecas y el de venta sentido norte al otro lado entre el Vicente Calderón ir en Marqués de Monistrol sentido A seis

Voz 1275 22:49 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0605 22:52 buenos tiros destaca los problemas de entrado especialmente la cinco había un accidente en Alcorcón de entrada a Madrid que está creando seis kilómetros de retención aunque acaban de retirar los vehículos así que mejora esa cinco poco a poco en el resto de accesos prácticamente en todos encontramos ya los tramos saturados M cuarenta y M cincuenta también primeras retenciones importantes

Voz 1275 23:11 gracias DGT el tiempo ampliamos previsión Jordi

Voz 0978 23:14 como buenos días buenos días tiempo soleado algunas nubes más que ayer pero básicamente sol y temperaturas sin cambios importantes hace frío ahora mismo las temperaturas están bajando de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad el ando en pueblos de la Sierra durante la tarde al sol el ambiente llegará a ser

Voz 1275 23:30 la doble máximas que superarán ligeramente los que

Voz 0978 23:33 se grados eso sí con el añadido del viento que como ayer a ratos soplará con un poco de intensidad acentuando la sensación de frío

Voz 8 23:40 BMW tibio BMW Serie uno cada aliente casi nuevo ardiendo desde diecisiete mil novecientos euros

Voz 13 23:47 como el BMW sería uno casi nuevo desde diecisiete mil novecientos euros ya es casi tuyo porque la oferta es sólo válida hasta el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve financiando con BMW van descubre lo en BMW premios selección punto es

Voz 1775 24:05 el fotocasa no tenemos el filtro sin vecino con

Voz 38 24:08 niño que toca la flauta a la hora de la siesta pero tenemos todo lo que necesitas para que encuentres dónde vas a vivir foto casa descarga tela

Voz 39 24:16 si conduces un Nissan Leaf cien por cien eléctrico de estos cinco segundos de silencio

Voz 40 24:27 tu concesionario Nissan sólo esté Messi pase lo que pase mejoremos la ayuda del Gobierno de cinco mil quinientos euros por la compra de un Nissan Leaf Nissan

Voz 8 24:35 hoy segunda texano sabías que las ventanas son el principal punto de pérdida energética en tu casa

Voz 26 24:41 esa vena repicar Madrid y conoce todas las soluciones para reformar tu vivienda del veintidós al veinticuatro de marzo en la Galería de Cristal Palacio de Cibeles cuidando tu casa organizan y Ayuntamiento de Madrid acceso gratuito

Voz 8 24:57 Pradillo ha cancelado el viaje extrañamente decías que ahora es el mejor momento para visitarla

Voz 26 25:01 pero este no es tenemos lo mejor de Islandia la sirga lomo de bacalao al punto de sal por sólo cuatro noventa y nueve ya además podemos ganaron yace Islandia

Voz 31 25:09 la sirena descubre más en la guía del bacalao

Voz 8 25:12 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz

Voz 41 25:15 y es que la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa

Voz 1985 25:21 la única tarifa plana ilimitada

Voz 41 25:23 dada de luz de verla usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo la malla al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 8 25:37 qué hacemos que hacemos todos los días del año bono Parques

Voz 26 25:44 ven a Parque Warner parque de atracciones todo Faunia fue Policy muchos más todo el año y todas las veces que quieras hasta el treinta y uno de marzo tres por dos en bueno parques todos los parques informa ten bono Parques punto es viejo

Voz 13 25:58 todo en pleno combate tu nombre en Trinidad

Voz 42 26:01 las brote dirigida Clean is Brut creía que era más importante ser alguien ahí fuera que ser

Voz 13 26:07 en fracaso y profieren

Voz 31 26:11 hombre Fides cariño inventor de la bombilla en su momento hubo un dictado mejor los momentazo algo hunde tampoco está

Voz 43 26:19 las mejores ofertas para tus grandes momentazo es empiezan en ahorra más porque mañana tenemos treinta y cinco mil kilos de bacalao noruego por medios o enteros a sólo seis cuando veintiocho euros el kilo ahorra más lo bueno

Voz 1275 26:31 bien la Fiscalía rechaza suspender de forma cautelar la obra Dios tiene vagina como ha solicitado la Asociación de Abogados Cristianos porque básicamente se representó del viernes al domingo

Voz 1727 26:42 en Matadero ya lo está en cartel así que el Ministerio Público

Voz 1275 26:45 no ha entrado a valorar si como denuncian las organizaciones de ultra católicos se ha hecho un daño en la moral cristiana

Voz 0089 26:51 pues ojea la fiscalía de Madrid ha enviado un escrito al juez en el que señala que el Ministerio Público se muestra en contra de que se suspenda la representación teatral Dios no tiene vagina y lo hace por un criterio práctico la obra fue estrenada el pasado día quince por lo que ha desaparecido la urgencia por daño irreparable que solicitaban los demandantes por tanto la Asociación de Abogados Cristianos ha perdido la razón jurídica también la razón temporal si la obra ya ha sido estrenada dice la Fiscalía no tiene sentido seguir con el proceso

Voz 0027 27:20 en la asociación Hazte Oír ha recogido veintiséis

Voz 1275 27:22 mil firmas contra esta obra que hoy tienen previsto entregar a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena descarta tomar medidas sobre el CEO de la empresa municipal Madrid Destino por la contratación de la hija de éste en la cinética de Matadero la oposición ha vuelto a pedir que se anule concurso que otorgó el contrato pero la alcaldesa esperará hasta que la Oficina Antifraude evito el informe

Voz 1410 27:41 frente a las imputaciones cuanto menos en prudentes con absoluta falta de respeto de la dignidad el honor de las personas no puedo decirles más que afortunadamente está el derecho no se puede exaltar los procedimientos que hemos establecidos porque no se puede estar pidiendo que se hagan procedimientos para después olvidarlos porque interese en el discurso político no es posible no está bien no es correcto no se debe hacer

Voz 1275 28:07 siete y veintiocho los trabajadores de la cadena de supermercados Dia se concentraron ayer frente a una de las tiendas que la multinacional tiene previsto cerrar y que está en Usera en Madrid los trabajadores han conseguido que el total de establecimientos afectados cerrados se rebaje a veintiuno lo que todavía no les han concretado es la plantilla es cuántos empleados van a ser despedidos Belén Fernández responsable de sector de comercio de UGT

Voz 44 28:28 es verdad que el haciendo que cierra sólo entienda más más pequeña vale tierna que realmente no tienen ventas nosotros podemos entender vale que es una tienda no vende vale pues es atienda se pueda cerrar pues por un tema de negocio Yuso sólo podemos entender pero que se la no signifique que hicieron los trabajadores insisto que la empresa siempre nos está diciendo que día quiere seguir con su negocio Cycle negocio va a seguir adelante

Voz 1275 28:51 en la Politécnica ayer encontró un obús de la Guerra Civil de unos veinticinco centímetros que en los trabajos de mantenimiento del aparcamiento de la escuela lectura de esta universidad las clases se suspendieron hasta que los Tedax lo retiraron sin llegar a detonarlo hoy la cabina arroja que el Ayuntamiento de Madrid colocará en homenaje al cineasta Antonio Mercero se situará en la plaza del Conde de Valle chill en Chamberí en virtud de un convenio entre la Fundación Telefónica y el Consistorio madrileño elige esta plaza porque está muy cerca del edificio en el que se rodó la cabina Marisol Mena es directora general de intervención en el paisaje urbano y el patrimonio cultural desde

Voz 1727 29:23 luego el lugar escogido ha sido en la plaza de

Voz 0978 29:26 del Conde de Valle de su chill posee una plaza próxima al edificio donde se rodó la película en cuestión tenemos a esta hora siete grados

Voz 1275 29:35 en el centro de la capital hoy han bajado las temperaturas sobre todo en algunos puntos como Alcalá Aranjuez donde se esperan menos dos mil un grado de mínimas las máximas llegarán a los dieciséis a mediodía con sobre todo muchas

Voz 0978 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:12 comienza el martes en diecinueve de marzo San José día del padre hoy pueden levantarse con más calma Un poco más tarde en la Comunidad Valenciana en Euskadi en Galicia Murcia Navarra porque allí es festivo no es fiesta en Cataluña y el Gobierno de Quim Torra tiene todo el día de hoy para retirar lazos amarillos esteladas de sus edificios públicos para respetar la neutralidad en campaña electoral la Junta Electoral Central ya ha advertido de que si incumple eso puede tener consecuencias penales comienza por tanto otro día con cuenta atrás abrimos la prensa también la digital con Aimar Bretos con Danny De la Fuente con Jabois insidias Felicia el padre Jabois muchas gracias y se sienta Un padre hay muchas veces enseñando empezamos inyectando al personal su móvil Android le vigila sin que lo sepa este es probablemente uno de los titulares más alarmantes que leemos hoy en la prensa lo lleva el país aportada Aimar si el sistema operativo de Google comparten el país

Voz 0027 31:12 nuestra vida sin nuestro consentimiento a través de las aplicaciones que vienen ya instaladas en el propio dispositivo lo han demostrado dos investigadores españoles que han estudiado cerca de dos mil tres fondo Android lo explican así un usuario con un móvil Android nuevo la marca abre la caja pulsa el botón defendido el móvil se conecta a Internet sin hacer nada más acaba de iniciar la máquina más sofisticada de vigilancia sobre sus rutinas lo más grave de todo dice uno de los profesores que ha dirigido este estudio es la escala del problema porque hablamos de cientos de miles o cientos miles de millones de teléfonos Android afectados

Voz 1727 31:46 quién os escuchen en la cama no se van a levantar hoy iban a dar la vuelta a tapar porque inquietante también la reflexión sobre la salud democrática de España que firma hoy en el País también Víctor Lapuente

Voz 0027 31:57 la democracia en España no está en peligro por eso tenemos que salvarlas ese se al nivel no ya de Polonia o de Hungría sino simplemente de Italia las opciones entonces de recobrar una vida democrática sana en España serían difíciles los líderes políticos tienen que tolerarse deben respetar a sus adversarios electorales y considerar los tan patriotas ajustados a la ley hay decentes como ellos a grandes rasgos lo han hecho desde la transición a diferencia de sus antecesores en la Segunda República dice la puente por cierto dice que eso fue lo que mató a la Segunda República no los fusiles pero el respeto mutuo Se está perdiendo a pasos agigantados según la puente las culpas están repartidas dice la sobrerreacción de la izquierda a los pactos con Vox es simétrica a la exaltación de Casado y Ribera contra Sánchez

Voz 1727 32:41 en fin dice la razón que Esquerra está presionando a Torra para que no de obedezca a la Junta Electoral si retire hoy los lazos amarillos y estelada

Voz 0027 32:51 Zidane a fuentes de Esquerra que explican así su rechazo a que los miembros del Govern sean sancionados llegar al martirio elogio desobedeciendo no tiene sentido no se puede poner en peligro las institución

Voz 1727 33:02 el director de La Vanguardia Marius Carol le pide abiertamente a Torra que cumpla

Voz 0027 33:05 dice así Torra no debería de atender el requerimiento de la Junta Electoral porque podría ser acusado de un delito de desobediencia no es ninguna traición cumplir aquello a lo que obliga la ley aunque vaya en contra de lo que uno cree el imperativo legal no da margen pero descansar a conciencia en esta hora El País dice necesitar más pausa que puntos

Voz 1727 33:24 si leemos en ABC que Íñigo Errejón lleva en su lista a una condenada por un fraude mercantil de novecientos cuarenta y cuatro mil euros

Voz 0027 33:32 se llama María Pastor es de Equo según ABC fue condenada en dos mil diez por colaborar en que la empresa constructora de su padre traspasara activos de forma fraudulenta y evitar así pagar a sus acreedores

Voz 1727 33:44 aquella que dice pues te leo literal dice cuando tenía

Voz 0027 33:46 dieciocho años mi padre me pidió ayuda con sus empresas porque estaba en una situación difícil económicamente tal y como pidió le ayude haciéndome administradora esas empresas desconociendo por completo las consecuencias reales que así iba a tener para mi vida tanto personal como profesional sin ser mías las decisiones que padre tomaba en sus empresas he asumido las consecuencias ha afrontado personal y económicamente las dudas que han llegado

Voz 0605 34:14 buenos días sin los dos sorteos del triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 0978 34:20 en el sorteo de la mañana seis ocho cero en el sorteo de la noche seis tres

Voz 26 34:31 seis unos billetes que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 0605 34:43 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son gran día

Voz 1727 34:49 ya lo adelantaba al Telegraph la semana pasada y lo contábamos en este programa es el repaso a la prensa que el Brexit no podía volver a votarse una tercera vez decía el Telegraph tal y como estaba bueno pues el speaker se lo ha dicho a Teresa media hora Dani

Voz 0456 35:04 si ahora no puede así que lo más probable es que se produzca un largo retraso del Brexit porque cualquier cambio en el acuerdo debe ser renegociado meditado explicado y con tiempo para que los parlamentarios lo piense ni decidan si lo apoya no no es lo que le The Gardian cuyo editorial aplaude la decisión del speaker de John Bercow de ponerse del lado del Parlamento imponiendo el el sentido común a un Gobierno que ha elevado la política la plebiscitaria sobre la parlamentaria sin embargo el Telegraph se alinea con el procurador general para Inglaterra y Gales Robert Back LAN que acusa a Bercow de haber sumido al país en una crisis constitucional invocando una convención cuyo último precedente tuvo lugar hace noventa y nueve años por cierto un funcionario del Gobierno escribió una carta anónima en este diario en la que denuncia que gran parte de la maquinaria gubernamental y administrativa está trabajando sistemáticamente contra el abandono de la Unión Europea me reunido con miles de funcionarios estos años de negociación sólo recuerdo

Voz 1727 35:53 cinco a favor del Brexit al principio pensé

Voz 0456 35:56 que el resto callaba ante el clima político pero no mis peores temores sean confirma describe son contrarios al Brexit trabajan contra él en Alemania Die Welt lo resume así que vergüenza Days británicos

Voz 1727 36:06 hoy sigue habiendo mucho mucho mucho sobre el cambio climático con ejemplos concretos

Voz 0456 36:11 si ayer Leia en el Frankfurter que el lago Enders está desangrando que publica unas imágenes terribles muy seco los liberales advierten de que las sequías son cada vez mayores en verano y cada vez menos el agua que tiene durante todo el año peligra el turismo y el comercio y advertencia hoy destacada en The Gardian Inglaterra puede quedarse sin agua en veinticinco años la demanda supera con creces la oferta el director ejecutivo de la Agencia del Medio Ambiente afirma que el país se enfrenta las mandíbulas de la muerte pero puede evitarlo con una acción ambiciosa que consistiría en reducir drásticamente el consumo de agua entre la gente que hoy en el Reino Unido con sume ciento cuarenta litros al día son sesenta y siete millones de habitantes y en dos mil seis y cincuenta Se espera que sean setenta años

Voz 1727 36:55 y cómo ha acogido la prensa francesa las nuevas medidas que anuncia Macron su Gobierno vamos para enfrentarse a los chalecos amarillos

Voz 0456 37:02 acción de manifestaciones en algunos barrios fortalecimiento de los controles el uso de drones nombramiento de nueve jefe de policía al primer ministro anunciado todo un nuevo arsenal de seguridad el Estado exhibe músculo saca toda su artillería contra los chalecos amarillos titula en portada Libération a este diario lo que más le llama la atención es la prohibición Leo entrecomillado de los chalecos amarillos cuando sean Sara en los barrios más afectados y tan pronto como las autoridades tengan conocimiento de la presencia de elementos ultra seamos claros afirma Libération esto es prohibir de facto toda reunión de chalecos amarillos un movimiento que es muy heterogéneo y es peligroso para Le Figaro y parte de la prensa alemana las protestas han perdido ya toda legitimidad los que toman hoy las calles no son más que extremistas de izquierda o de derecha que se aprovechan de los chalecos manipulados por Internet y Le Figaro en su editorial advierte de la ley de los brutos de los vándalos y de la violencia que se está dando en nuestro

Voz 1727 37:53 Aimar le ha llamado mucho la atención el que tiene un pelo con

Voz 0027 37:56 pero la verdad esta esta noche

Voz 1727 37:59 decía que publica Cinco Días sobre Cristiano Ronaldo el futbolista quiere acabar con la alopecia de los españoles

Voz 0027 38:05 acaba de inaugurar en Madrid su clínica capilar ella funcionando con éxito durante una década en Portugal son dos mil quinientos metros cuadrados dieciocho quirófanos una inversión de tres millones de euros el exmadridista se viene a España entendemos porque habrá leído el estudio reciente que dice que el nuestro es el segundo país del mundo con más casos fue

Voz 47 38:22 los se para para hacernos mejor

Voz 32 38:25 vuelve eso unos pelos para el pelo él puso la Champions

Voz 48 38:33 sí

Voz 1727 38:38 sí yo clientes de esa clínica has encontrado en La Voz de Almería una entrevista bien interesante Ángel Alberto Fernández el comisario jefe de la policía han elegido desde hace veinte años

Voz 32 38:54 muchas veces se encuentra en la prensa local noticias que trascienden que son importantes y relevantes a nivel nacional porque todo el mundo recuerda lo que ocurrió en elegido hace diecinueve años en concreto se jubila este este hombre echa la vista atrás en la entrevista dice elegido se ha convertido en una especie de Observatorio de la Inmigración mientras la gente no se dedique a meter cizaña no tiene pasar nada ahora mismo la situación es mucho mejor que en el año dos mil el problema es que hay mucha gente que parece que tiene intereses en que aquí surja el conflicto para el oyente de esa avisado en elegido se produjeron en dos mil gravísimos disturbios racistas el comisario los recuerda así a nivel social moral y personal fue un golpe muy duro yo venía del País Vasco dice donde había manifestaciones muy salvajes y violentas pero lo que yo vi en elegido no lo había visto hasta entonces

Voz 1727 39:39 quédense con este otro nombre Sergio Sánchez tiene once años español extremeño ha sido elegido mejor lector joven del mundo frente a cuatro millones de estudiantes dice que la lectura puede ser

Voz 32 39:52 era un niño un juego perfecto ya es maravilloso que es de cuatro millones de participantes creo que ese es el gran mérito bueno dice el jurado que ha ganado por su constancia porque absolutamente todos los días porque ha sido el que más ha leído y el que más ha mejorado sus Avilés

Voz 0027 40:07 el lector escritas ID lectura creados

Voz 32 40:09 lleva así como otras competencias como el dominio del inglés por cierto Pepa en este idioma dio un recital en la última prueba con un discurso que casi lo deposita en la presidencia rotatoria de la Unión Europea porque todo el mundo completamente subyugado bueno Le gusta especialmente Idle y los crímenes del Rey blanco de Beatriz Osés la saga de Harry Potter ha leído el teatro de La zapatera prodigiosa de Lorca y quedaos queridos míos con esta frase que ha dicho mi premio es el premio de todos los niños a los que les gusta

Voz 1727 40:37 Sergio Sánchez once años

Voz 32 40:45 la casa que tenga ese algo

Voz 26 40:49 cuesta mucho con la que quieres pero es fácil acertar con su precio sea solo cliente con BBVA valora por saber si el precio que te piden es el que deberías pagar BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tú también BVA crea

Voz 14 41:03 de oportunidades que y Le pediría

Voz 30 41:07 ética pues preferiría que no me mandase en las facturas lo puedo mirar online y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten en TV si hacemos una puerta

Voz 16 41:17 son al Fondo Solidario de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online

Voz 14 41:24 Naturhouse

Voz 13 41:25 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le pita a escuchar las que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 41:43 buenos días y le cuesta dormirse quizás algunos de estos consejos les sirvan los expertos recomiendan evitar el café o las bebidas estimulantes a partir de las cinco de la tarde porque sus efectos suelen prolongarse varias horas y pueden afectar al descanso nocturno la cena debe ser ligera porque las comidas abundantes no sólo ralentizan la digestión también pueden perjudicar nuestro descanso y por último es importante

Voz 0978 42:08 tramitación esté bien ventilada no está demás abrir la ventana poco antes de ir a dormir porque el ambiente cargado influye en la calidad

Voz 13 42:16 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONU no te quedes sin jugar y Eloy a tu vendedor de la ONCE él en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa

Voz 27 42:42 once

Voz 1 42:47 con Pepa Bueno

Voz 1727 42:49 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 13 42:52 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 43:04 Iker Casillas seguirán activos Sampe hasta los cuarenta

Voz 1161 43:07 hasta los cuarenta eso dijo ayer después de confirmar anoche en El Larguero que ha renovado dos temporadas con el Oporto como mínimo si hasta los cuarenta

Voz 6 43:15 yo tenía o que si jugando el cincuenta por ciento en partidos podía optar por por renovar el primero que me ha dicho que quiere que continúe dos más porque pirata confianza ilusión que que quiere que que me queda hasta los cuarenta años

Voz 1161 43:29 el portero habló de regresos unos posibles y otros menos al Real Madrid no lo contempla ya la Liga española

Voz 6 43:33 tal vez en su vida que regresar a España inviables no podía enfrentarme al Real Madrid con otra camiseta desde pequeño madrilista sigo siendo madridista impensable del saber

Voz 1161 43:45 como madridista bebiendo el regreso de Zidane antes que el de Mourinho visión días encontrase al portugués en el Oporto

Voz 6 43:50 estoy pues si tiene pues oye encantado también ha tenido su pasado ha conseguido grandes gestas en Porto Pi mucha moda en cosas fantásticas adelante también por supuesto el tiene gran parte del mérito que de lo que consiguió el Oporto hace dieciséis años

Voz 1161 44:04 también piensa piensan la selección ya está reconoció haber hablado con Luis Enrique

Voz 6 44:08 sí tuvo la oportunidad hablar con ellos son Lequi se comunica el si en algún momento dado precisaba o echar hermanos de alguien de veteranía no dejaba selección ponen me dijo que me había parecido muy bien que muchos supuesto contacto con el para transmitir

Voz 1161 44:20 pues mientras la selección sigue preparando los dos próximos partidos de clasificación para la Euro dos mil veinte entre Noruega y Malta con novedades Javier Herráez buenos días

Voz 49 44:27 hola qué tal Sampe muy buenos días finalmente Fabian Ruiz aquejado de un proceso gripal con fiebre abandonó la concentración de Las Rozas deja supuesto para Saúl Ñíguez uno de los damnificados de la lista revolucionaria de Luis Enrique donde no estaba el propio Saúl Koke Tiago Alcántara o Isco Alarcón para este partido frente a Noruega el sábado en Valencia veremos la columna vertebral habitual de la selección española con De Gea en portería con Sergio Ramos en defensa a Busquets en el centro del campo y a Rodrigo en ataque aunque busca las bandas con Jordi Alba ahí Bernat o Muniain y por la derecha hombres como Navas y Asensio para doblegar a Noruega

Voz 1161 45:04 también entrena en Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas la selección argentina con Messi al frente y por lo demás el Rayo busca entrenador después de destituir ayer a Michel el undécimo esta temporada en Primera Luis Milla Julio Velázquez y Paco Jémez que viviría a su segunda etapa como técnico en el club son los candidatos a hacerse con el equipo e intentar salvarlo del descenso en estas últimas diez jornadas la de Michel llegó apenas cuatro días después de la de Machín en el Sevilla sustituido por Joaquín Caparrós abandonó los despachos para volver a vestirse de corto aunque no lo tenía pensado ya no esconde el gusanillo eso sí de entrenar se reactiva

Voz 0956 45:31 lo cierto pulpo puede ser seguir qué duda cabe volver a trabajar otra vez con Monchi quemaron cinco años exitosos donde una generación magnífica si me apuran más que una relación de de de profesional hace una relación de auténtica amistad el volver a tener el mismo pensamiento de la idea de club que se tiene pues siempre es muy bonito pero insisto que hay que esperar

Voz 1161 45:51 y en baloncesto tenemos gran Barça Gran Canaria desde las nueve jornada veintisiete de la Euroliga también semifinales de la Eurocup a las seis y media Valencia Unics Kazán a las ocho Alba Berlín Andorra

Voz 17 46:00 perdónenme podría poner un capuchino en entonces vale yo quiero un aquí Hato vale

Voz 18 46:06 Leto pero con una no Becilla de leche

Voz 19 46:08 no han cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 20 46:14 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros Tirreno que igual igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 13 46:29 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 50 46:36 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel

Voz 8 46:46 bienvenidos condiciones el Mutua punto es lo que te estás perdiendo reservas tu circuito antes del veintinueve de marzo aquí ahorrarte hasta un dieciséis por ciento de descuento informa te nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador pues nuestras web BMW river sin gasista es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie tres que te permite recurrir tus últimos cincuenta metros marcha

Voz 1275 47:06 las de forma autónoma autónoma forma de otras marchas rico

Voz 8 47:09 por y dos metros cincuenta últimos tu el permite que tres serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la es asista entrever sin BMW nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 1 47:21 en la Cadena Ser con Pepa Bueno diarios

Voz 1727 47:51 hoy por hoy del diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve escribe Jose es repartidor ahora con un camión aunque en ocasiones lo ha sido también con una furgoneta nos escribió ayer mismo al escucharnos comentar como se había incrementado el número de accidentes entre los repartidores