Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días la dirección de Vox ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros es la noticia que hoy adelanta la Cadena SER sobre el partido de la extrema derecha noticia que han confirmado a esta redacción tres fuentes distintas dos exaltos cargos de Vox que dan la cara con nombre y con apellido y un tercero que continúa vinculado a la formación de Abascal y que prefiere mantener el anonimato todos señalan al vicepresidente de Vox irresponsable de la captación de recursos Víctor González Coelho de Portugal como la persona que les ordenó ocultar las aportaciones económicas de empresarios haciéndolas pasar por donaciones de familiares o de amigos vamos con los testimonios Carlos Aurelio caldito fue vicepresidente de Vox en la provincia de Badajoz hasta hace nueve meses y concreta así la petición que les hicieron

Voz 2 01:04 lo que se sugirió fue que pues emboscada por más de camuflaje e incluso algunas más de de testaferros semejante pizza pasta

Voz 1727 01:13 Daniel Molina fue presidente provincial de vox en Toledo hasta hace seis meses llegó a recibir un sobre con quince mil euros de un constructor pero se negó a cogerlo

Voz 0662 01:23 me viene bien he un señor que es constructor de la zona de aquí de desde un coche y me traigo Fabre con quince mil euros si me dices que eso es una donación tan partidos que ya sabré yo como la tengo que dimitir yo dice que de eso nada si no lo cogía por eso digo que sí es cierto lo que está diciendo de que actúe dijo porque yo me he visto involucrado había sido una de las cosas por lo que me han echado del partido

Voz 1727 01:48 ambos están hoy fuera del partido por negarse a seguir esas instrucciones el tercer alto cargo provincial de Vox no quiere salir porque teme represalias pero nos ha confirmado que en diciembre de este año hace sólo tres meses él mismo recibió en una convención del partido de Abascal idéntica consigna camuflar las donaciones que recibía

Voz 1727 02:27 es martes diecinueve de marzo felicidades a todos los padres y a todos los Pepe si las pepas y a los que amanecen en las cinco comunidades en las que hoy es festivo mientras desayunan tranquilamente les contamos que hoy termina el plazo definitivo para que Quim Torra quite Aimar los lazos esteladas

Voz 0027 02:45 Junta Electoral le ha advertido de que si no lo hace hoy recurrirá a la Fiscalía hay que podría enfrentarse a la vía penal un delito de desobediencia que podría implicar la inhabilitación para cargo público

Voz 1727 02:54 yo hoy testifica en el juicio del es el guardia civil que coordinó el registro en la Conselleria de Economía el veinte de septiembre del dos mil diecisiete leemos en la prensa local en Venezuela que Zapatero acaba de llegar al país

Voz 0027 03:07 si la oposición lo está criticando duramente a través de las redes sociales es la primera visita del ex presidente español a Caracas desde que decenas de países reconocieron a Guaidó como presidente legítimo La Moncloa nos acaba de decir que no le consta que no estaba al corriente de la agenda de Zapatero

Voz 1727 03:21 iremos a Holanda que todavía no puede confirmar que el ataque de ayer en Utrecht fuera un atentado terrorista

Voz 0027 03:26 youtube ha anunciado esta mañana que ha tenido que retirar decenas de miles de vídeos el atentado de Nueva Zelanda del viernes pasado dicen que el volumen de réplicas del vídeo original del atentado que han ido subiendo los usuarios no tiene precedentes una nueva carga cada segundo desde todo el planeta

Voz 1727 03:44 en los deportes la selección española sufre su primera baja nada más estrenar la concentración Sampe

Voz 1161 03:50 el del centrocampista del Nápoles Fabian Ruiz que a última hora tuvo que abandonar ayer la concentración en los Rozas con alta fiebre por un fuerte proceso gripal en su lugar el seleccionador llamó al Atlético Madrid Saúl Ñíguez hoy se incorporará ya los entrenamientos para preparar los partidos de clasificación a la Eurocopa dos mil veinte entre Noruega y Malta es el reinicio de la selección después de fracasar en los dos últimos partidos oficiales ante Inglaterra en Sevilla y la visita de Zagreb a Croacia ambos en la fase de grupos de la Liga de Naciones Valencia dirá adiós a las

Voz 1727 04:15 tras esta noche con la crema monumentos

Voz 0027 04:17 valor de más de siete millones de euros a las diez de la noche empezarán a convertirse en ceniza las fallas infantiles y a partir de medianoche las mayores incluida la ganadora de la Sección Especial que se titula Llogaia voraz de Carlos Carthy ciento setenta mil euros

Voz 1727 04:30 Nuestro la pregunta que se hacen a esta hora todos los valencianos y todos los que han ido a disfrutar de las Fallas es si la lluvia va a respetar la crema Lino salgo Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 04:40 ellas con la dificultad siempre un pronóstico tan preciso lo que nos dicen los que tenemos encima de la mesa es que sí que va a llover esta noche de hecho yo un poco ahora mismo en gran parte de la Comunidad Valenciana irá mejorando incluso hará sol pero cuando llega la noche y alrededor de la medianoche lo chubascos ganarían de nuevo protagonismo a veces nos equivocamos ya lo sabéis la lluvia de hecho afectará en distintos momentos del día al Cantábrico también al Mediterráneo especial atención en Baleares con tormentas que pueden ser intensas en el resto del país más sol que nubes temperaturas parecidas a las de

Voz 1727 05:12 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 1727 06:38 nos vamos ya con el detalle de la noticias sobre Vox que hoy les cuenta la Cadena Ser y que pone el foco en la financiación del partido de Abascal no con el testimonio de cualquiera con los testimonios de tres personas que han sido directivos territoriales del partido hasta hace sólo unos meses los tres coinciden en que la dirección nacional de Vox les pidió que ocultaran donaciones opacas de empresarios haciéndolas pasar por aportaciones de familiares o de amigos es una información de Mariela Rubio buenos días Mariela

Voz 1450 07:07 qué tal buenos días uno de ellos habla a las claras

Voz 1727 07:10 de testaferros arsys es la palabra

Voz 1450 07:12 que utiliza el vicepresidente provincial de Badajoz hasta hace nueve meses Carlos Aurelio caldito a Unión Ésta fue la orden de la dirección del partido que asegura recibió el quince de diciembre de dos mil diecisiete durante las primeras jornadas de coordinación de Vox celebradas en la localidad madrileña de Soto del Real

Voz 2 07:29 fueron unas jornadas para tratar precisamente de de marcarnos directriz es para captar fondos tratar de de dirigirse a la gente de cada provincia empresarios locales profesionales liberales trabajadores autónomos lo que pudieran estar receptivos ya hecho la sindicación el fueron que tratar de preservar la conferencia ayudado de esa gente que a principio de forma rotunda lo que se sugirió fue que pese a ese buscaran más de camuflaje e incluso algunas formas de de testaferros

Voz 1450 07:59 la dirección del partido según el que fuera alto cargo de Vox en Badajoz insistió en que para dar una garantía definitiva ya absoluta los empresarios de que su nombre no iba a figurar en ningún sitio se les ofreciera directamente ingresar las cantidades a nombre de familiares o amigos de cargos de Vox

Voz 2 08:14 sí sí fueron las indicaciones de un sentido de que aparte del interés de aquí eres los video hiciéramos pues hacerles ese tipo de de sugerencias para para vencer sus reticencias habló de esos de recurrir a parientes o amigos Vara para para pasar desapercibidos fíjate excepto desgraciadamente es la práctica corriente

Voz 6 08:43 el tema de los empresarios que para decir que es que no quería que se vieran convoque a la extrema derecha ni que fueran de este tipo así ya

Voz 0662 08:51 que el PP partido así que directamente lo cogí éramos los directores provinciales poco gente de ser de lo que es el Comité Ejecutivo Provincial ir lo diría éramos gente de confianza para hacerlo al pasillo

Voz 1450 09:06 de hecho el ex presidente de Vox en Toledo asegura que un constructor local le ofreció quince mil euros en un sobre dando por hecho que se iban a inscribir a nombre de terceros

Voz 0662 09:17 es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me trae un sobre con quince mil euros si me dices que eso es una donación tan partido que ya sabré yo como la como que divididos ya dijo que como me perdonara yo no voy a coger ningún sobre sí que lo siento mucho que si lo quiere donar pelo con el mismo yo eso no lo voy a permitir que se cogen sobre Iker no dividamos entre los la ente el partido sabemos por eso digo que sí es cierto lo que estás vistiendo de caché dijo porque yo me he visto involucrado y ha sido una de las cosas por lo que me han echado del partido

Voz 1450 09:48 un tercer exalto cargo provincial de Vox ha confirmado a la SER la orden de la dirección sobre las donaciones de empresarios aunque dado que sigue vinculado al partido ha pedido que no se revele a su nombre

Voz 1727 09:57 ya quién señalan estos exdirectivos por directivos de Vox Mariela es al actual vicepresidente del partido a Víctor González Coelho de Portugal que es el responsable de captación de fondos es alguien muy cercano Abascal

Voz 1450 10:09 eso es el ex vicepresidente de Vox en Badajoz asegura que la directriz de camuflar como donaciones familiares las aportaciones de los empresarios fue Daza en esa primera convención del partido por boca de Víctor González Coelho de Portugal vicepresidente de Vox

Voz 1321 10:23 el vicesecretario de captación de recursos del partido

Voz 2 10:26 sí sí así fue presentado efectivamente como un hombre de confianza de de de Abascal hoy Ortegas medir demás dio la encargado de la captación de dineros

Voz 1450 10:35 doctora regalo ex vicepresidente provincial en conversación con la SER ha asegurado que la orden de Coello de Portugal también se repitió en la última convención de Vox que se celebró en Valdemoro Madrid el pasado quince de

Voz 1727 10:47 todos los detalles de esta información los tienen ya disponibles en Cadena Ser punto com Mariela gracias hasta luego esperamos las explicaciones hoy de es el partido que llevará cuatro militares de alta graduación jubilados dos de ellos firmantes del manifiesto de este verano que ensalzaba Franco los llevarán en sus listas la ministra de Defensa Margarita Robles ha pedido que dejen en paz a las Fuerzas Armadas

Voz 7 11:11 sería bueno que ninguna fuerza política tuviera la tentación

Voz 3 11:15 a las Fuerzas Armadas

Voz 1727 11:17 ese algo se caracteriza

Voz 7 11:20 doy se tiene que caracterizar es precisamente por su carácter apolítico porque defienden a todos los españoles

Voz 1727 11:27 lo de llevar militares en las listas no es algo nuevo podemos ya presentó dos veces al ex Jemad Julio Rodríguez el PSOE lleva ahora en la lista de Madrid para las generales a la ex comandante Zaida Cantera pero en el caso de Vox Jabois estamos hablando de algo mucho más delicado cuatro generales retirados algunos de perfil muy alto y dos de ellos nostálgicos declarados del franquismo

Voz 1389 11:49 sí yo tengo el orgullo de ser amigo de Xosé Fortes que es uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática durante el franquismo y que estuvo encarcelado con sus compañeros por semejante atrevimiento digo esto porque yo he leído a Fortes lo escuchado y conozco por el por muchos militares más él es el enorme el enorme esfuerzo que se ha hecho desde el ejército por sacarse de encima el estigma de la dictadura hay porque los ciudadanos tuviesen la percepción que tienen ahora situación que es una institución democrática que haya militares nostálgicos de franquismo noticia ni exclusivo tampoco de los militares que se pongan a hacer política con sus ideas desde luego hace bastante más daño al Ejército que a Vox que al fin y al cabo es un partido cuyo leitmotiv es hacer daño a lo que sea hoy también sabemos que al ejército no

Voz 1450 12:32 deja de ser curioso Pepa que el partido que separó

Voz 1389 12:34 la más patriota haga también todo lo posible por estropear manchar romper esa patria esta mañana Jabois un beso

Voz 1 13:58 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 14:02 con Pepa Bueno el último sobresalto

Voz 1727 14:05 lo lento sigue sin tener un apellido claro detenido ya el presunto tirador de Utrecht que ayer provocó tres muertos en esta ciudad holandesa ahora queda por aclarar si tenía o no motivaciones terroristas informando para la sede desde ayer y en La Haya está imanes Rachida buenos días

Voz 10 14:22 buenos días las autoridades si

Voz 1727 14:24 califican de atentado pero no hay indicios claros de que sea terrorismo

Voz 10 14:29 pues de Policía Fiscalía y el Gobierno mismo subrayan que más allá del motivo caído tras fue un acto que aterrorizó a Holanda que

Voz 0662 14:36 tres muertos es la más joven una chica de diecinueve

Voz 10 14:38 años y otros cinco heridos entre los que hay tres ingresados de gravedad en el hospital La investigación continúa hay tres detenidos vocalmente ni su nombre treinta y siete años con un largo historial de delincuencia común su hermano conocido para los servicios secretos por sus ideas extremistas y una tercera persona que no ha sido identificada no se sabe muy bien su relación con el tiroteo no se descarta ninguna motivación la policía se debate ahora mismo sobre todo entre posible acto de terrorismo y un ajuste de cuentas por asuntos familiares

Voz 1727 15:09 Emma Roche desgracias buenos días

Voz 1 15:11 sí

Voz 0978 15:13 muy cerca de allí en Francia pulso es uno

Voz 1727 15:18 el primer ministro Edouard Philippe anuncia que prohibirá las manifestaciones de los chalecos amarillos en los Campos Elíseos en las zonas especialmente simbólicas de Francia es una gravísima decisión limitar el derecho de manifestación pero es una decisión a la altura del desafío que Macron no consigue embridar el Gobierno intenta atajar así las críticas por los altercados del sábado con robos e incendios en el epicentro comercial del país y quién está en apuros de forma crónica ya es Teresa

Voz 11 15:48 hay wifi este Prim Follow et in y dúo

Voz 1727 15:54 el presidente de la Cámara de los Comunes le ha prohibido someterá a votación de nuevo el acuerdo del Brexit que la Cámara ya rechazado en dos ocasiones la primera ministra confiaba en que esta vez sí podrá conseguir los apoyos suficientes para sacarlo adelante y que la prórroga que van a pedir a Bruselas fuera corta sólo unos meses lo justo para hacer los cambios legales que necesitan ahora con este veto del presidente del Parlamento todo se complica otra vez en Bruselas Griselda Pastor buenos días hola buenos días en Bruselas ya tienen redactado el borrador del texto de la prorroga a la espera de que me hay de que me la pide efectivamente que la justifique porque esto último es muy importante para los gobiernos más reacios como el de España

Voz 0738 16:37 exactamente España y Francia junto a Irlanda o a Bélgica son más duros que Alemania o que Holanda en un debate aún sin unidad de veintisiete pendientes de cómo justificará May su demanda aunque lo que está claro según el borrador para para la cumbre de este próximo jueves es que el Reino Unido deberá participar en las elecciones de mayo si sigue siendo miembro el primero de julio y que aunque larga la prórroga no les va a permitir negociar la nueva relación comercial un pulso Cave

Voz 1727 17:00 el Elvin analizar los secretarios de Estado

Voz 0738 17:03 a nivel europeo que están a punto de

Voz 1727 17:06 tras su reunión gracias Griselda son las ocho y diecisiete siete diecisiete en Canarias

Voz 1 17:12 eh

Voz 12 17:13 pues bien el diez del padre tu hijo te dice el mejor patrimonio

Voz 13 17:16 y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel

Voz 1727 18:31 bueno casi un millón y medio de europeos van a morir de cáncer algo de este año según uno de los estudios oncológicos más importantes de toda la Unión Europea son cifras de impacto pero la realidad es que en porcentaje se está ganando la batalla hay más muertes porque hay más población porque vivimos más y otro dato de ese estudio baja la mortalidad en hombres sube mujeres porque ahora empieza a pasar factura el tabaco que ellas empezaron a fumar más tarde Javier Gregori buenos días cuenta no

Voz 0882 19:01 hola buenos días puedes por noveno año consecutivo investigadores de la Universidad de Milán en Italia de Lausana en Suiza han analizado el impacto la población de la Unión Europea de los diez principales tumores cancerígenos ya han pronosticado que la mortalidad subirá un cinco por ciento con respecto al dos mil catorce según esta investigación como decías casi un millón y medio de europeos morirán este año de cáncer como los comentaba Carlo La Vecchia que es profesor de la Facultad de Medicina de Milán

Voz 3 19:26 el y de este informe sigue un millón que es es Hesperia

Voz 0882 19:31 profesor desgraciadamente en general de los hombres la tasas de mortalidad han caído un nueve por ciento desde el dos mil catorce Sin embargo las tasas han aumentado en mujeres un cuatro por ciento la buena noticia es que la tasa de mortalidad por cáncer de mama se reducirá este año un nueve por ciento en todos los países de la Unión Europea excepto en Polonia

Voz 1727 19:51 en nuestro último segundo son para recordar la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado ilegal definitivamente la tradición medieval del Toro de la Vega en Tordesillas consistía en a Lance ara el toro hasta que muriera podrán seguir celebrando ese encierro pero sin matar en público al animal son ahora las ocho y veinte en Canarias

Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

días también con frío esta mañana en Madrid

Voz 3 20:24 sobre todo en algunos puntos como Alcalá Aranjuez icono

Voz 1275 20:26 pero a duras que como mucho llegarán a los dieciséis grados a mediodía cielos con pocas nubes la asociación otra católica Hazte Oír ha movilizado a los suyos y lleva hoy al Ayuntamiento de Madrid y las veintiséis mil firmas que ha recogido contra la obra de teatro Dios no tiene vagina que se representó el pasado fin de semana en Matadero una obra contra la que la Fiscalía no emprenderá acciones como ha solicitado la Asociación de Abogados Cristianos porque básicamente Llanos esas representando las funciones terminaron el domingo la responsable de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid pide reflexionar sobre la distancia que hay entre lo que hacen los políticos y lo que hacen los artistas Getsemaní de San Marcos en la SER

Voz 16 21:02 para las personas que trabajamos en cintura sin que ha sido muy importante ese respeto a la autonomía artística es decir es muy importante entender que nuestra saliendo por la boca de un político sino que es una obra de arte

Voz 1275 21:15 la obra se ha representado ahora en Madrid pero antes lo hizo sin problemas en Barcelona Valencia Francia y México la Comunidad de Madrid y financiará cada año libros nuevos para un solo curso en los institutos novedades del programa accede el programa de préstamo gratuito de libros que será universal desde el curso que viene la comunidad va financiando los libros de Secundaria poco a poco en dos mil diecinueve dos mil veinte comprará los de cuarto el siguiente los de primero después segundo y por último los de tercero de Secundaria un sistema con el que la Consejería de Educación da una vida útil de cada cuatro años a cada libro

Voz 1727 21:46 el tiempo máximo que se podrán prestar

Voz 1275 21:48 es el tiempo que tardará en cambiar los esto significa que los centros lo pondrán cambia esos manuales hasta que se financie la nueva comprendes el curso la Asociación de Directores de Instituto de Madrid denuncia que el sistema es un lío Pilar

Voz 17 22:01 que lo diga esto la verdad es que parece sentir que en un principio pero resulta muy complicado porque a priori nosotros no sabemos cuáles son los libros que íbamos a tener no sabemos qué alumnos son los que repiten cuanto exalumnos promocionan qué alumnos son los que van a querer participar en el proceso entonces esto nos parece muy muy complicado sobre todo cara al final de curso que sabemos que es una ataja las cuales en los centros hay mucho trabajo acumulado

Voz 1275 22:31 los institutos están dando de plazo a las familias este mes de marzo para decidir si quieren participar en el préstamo el curso que viene Isabel Díaz Ayuso seguirá haciendo precampaña subir al coche del grupo del PP en la Asamblea lo ha dicho aquí en la SER titulares convertidas al viento la candidata a la Comunidad aseguraba en La Ventana de Madrid que nunca se adueña de lo que no le pertenece defendía además a su número dos David Pérez insistiendo en que no es homófobo machista y mantiene que no descarta seguir ampliando la privatización sanitaria la Junta Electoral sanción al alcalde de Arganda para hacer campaña antes de tiempo una denuncia del PP ha provocado que se le abra expediente Guillermo de Hita por difundir un vídeo promocional de su gestión junto a la concejala de Hacienda la policía busca un hombre por un presunto abuso sexual en Majadahonda durante las a la tarde del sábado la víctima que ha presentado una denuncia sufrió tocamientos y salía huyendo el individuo mide unos setenta llevaba puesto un chaleco de camuflaje Carmen Maura recibe hoy la Medalla de las Artes de la Comunidad de Madrid el presidente Ángel Garrido hará entrega de esta distinción a la actriz en reconocimiento a su calidad artística y su trayectoria profesional

Voz 1 23:29 los deportes

Voz 18 23:32 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:35 el Rayo Vallecano busca entrenador tras destituir a Michel Sampe buenos días buenos días que deja el Rayo después de dos años en el banquillo y un ascenso a Primera pero ha empezado anoche más en las siete jornadas consecutivas con derrotas suenan los nombres

Voz 1161 23:46 Luis Milla Julio Velázquez y Paco Jémez este último viviría su segunda etapa como técnico en el club para ocupar un cargo en los últimos diez partidos que restan el club ha decidido además que no siga Michel ligado a la entidad además Iker Casillas es nuevo icono de la Liga al portero como un aficionado madridista más valoraba anoche en El Larguero el regreso de Zidane

Voz 19 24:03 parece como que todos los madrilistas hemos respirado un poco como pretenden mucho

Voz 2 24:06 exigen que nos faltaba

Voz 19 24:09 lado me parece genial que Zidane

Voz 20 24:11 también es si los de esa motiva pusieron de cara al futuro comprar en un lado triste que haya vuelto no muy bien seguramente seguido en su día seguido solar

Voz 1275 24:23 el jugador del Atlético Saúl Ñíguez se incorporó a los entrenamientos de la selección para sustituir al centrocampista del Nápoles Fabián Ruiz

Voz 8 24:31 Mercedes la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta Emilio ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:40 ocho y veinticinco cómo está la hora punta en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 21 24:45 buenos días momento muy complicado destacamos especialmente la entrada por las seis desde Las Rozas hasta Aravaca y Puerta de Hierro también tráfico de salida la cinco en Móstoles y Alcorcón

Voz 1727 24:53 por un accidente que ya se resolvió también

Voz 21 24:55 muchos problemas en la M cuarenta zona norte zona de Pozo eleva el de Marín también en la M cincuenta así que mucha paciencia

Voz 8 25:02 en la capital cómo se circula pantallas adelgazar

Voz 1275 25:04 buenos días buenos días en nuevo Laura continúan

Voz 0530 25:07 las retenciones en la entrada por la A seis por toda la avenida de la memoria hasta su conexión con Moncloa también por la plaza de Cristo Rey y en otras del norte colmó la M seiscientos siete islas salidas por Avenida de América hacia la A2 o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte de la M treinta destacar toda la parte de este con tráfico lento desde el Puente de Vallecas hasta el nudo de Manoteras

Voz 22 25:27 Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flexible gestor de la marca en España es el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde la marca de una manera aún esta tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho oye Mercedes Benz Patrice punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1444 28:49 les universitarios para debatir sobre los desafíos mundiales han venido de los cinco continentes más de dos mil estudiantes es la primera vez que esta cumbre académica la más numerosa del mundo se celebra en Madrid de la inauguración corrió a cargo del Rey Felipe VI y la bienvenida a cargo de la alcaldesa Manuela Carmena que en inglés aprovechó la ocasión para contar su Madrid Central

Voz 3 29:08 implemente tienen Madryn Nasser lo ahí Ponseti hollar limiten trace que pasen Crowe de de siete o vehículos

Voz 1444 29:21 por delante cuatro días de intensos debates en los que los jóvenes simulan ser diplomáticos de sus países para ver cómo arreglan los grandes problemas del mundo como la pobreza la desigualdad o el cambio climático

Voz 1275 29:34 hasta el viernes se celebran estas jornadas universitarias llegamos hacia las ocho y media con ocho grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER completo

Voz 4 30:04 Main SL

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:18 en unos minutos vamos a analizar con Joaquín Estefanía con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo la noticia que les estamos contando hoy en la Cadena SER sobre la financiación de Vox dos exaltos cargos territoriales del partido Abascal lo que todavía sigue vinculado a él confirma lo que la dirección nacional del partido les pidió que camufló eran donaciones de empresarios a través de familiares amigos e incluso testaferros

Voz 0027 30:41 los Henar y todos coinciden en que fue el vicepresidente de Boxer responsable de captación de recursos Víctor González Coelho de Portugal quién les dio esa consigna Hinault hace mucho tiempo sino en dos reuniones una hace año y medio y otra hace nada hace sólo tres meses en diciembre de dos mil dieciocho que es justo en los días en los que Vox estaba negociando con PP y Ciudadanos el Gobierno de Andalucía habla Daniel Molina presidente de Vox en Toledo hasta hace seis meses

Voz 0662 31:05 me dice Jesús que no sea tonto que se coja que se nos viene bien que es para el partido y digo ya ya prepara el partido para Madrid para para Toledo mil como tú comprenderás esto es un delito es cuando se puede coger un dinero en el caso porque yo soy abogado digo como tú comprenderás yo no lo voy a hacer dedicar debían coger mucho obren y loco bueno perdimos lo íbamos nosotros mismos yo eso no lo voy a permitir que se con sobre y que no dividamos entre los la ente del partido implica que sabemos porque yo no sé si eso es una manera de blanqueo de capital no sé de dónde proviene ese dinero y por mucho que me digan constructor que lo declare

Voz 0027 31:37 todos los audios y el detalle de esta información lo pueden consultar ya en Cadena Ser punto com

Voz 1727 32:11 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 32:14 buenos días Pepa buenos días a todos me siento

Voz 1727 32:16 Huber regresan los viejos aromas

Voz 0789 32:19 de las prohibiciones los vetos las soluciones por la tremenda que enmarcaron mi adolescencia y juventud con ese penetrante perfume agrio cuartel Hero portador de verdades indiscutibles en mayúsculas o añorado país de la democracia orgánica con flores a María confortablemente cerrado al mundo exterior ya sus perversos influjos donde nunca cabía la menor duda regresan por fin el sentido común y la línea recta el número tres de Vox define a los partidos de izquierda como enemigos no rivales y considera que debería ilegalizarse a Podemos porque dice que no defiende la unidad de España no renuncia al marxismo la formación de Santiago Abascal incorpora sus listas a cuatro generales del Ejército retirados lo cual no tendrían nada de objeto hable si no fuera porque afirman que lo hacen así para desagravio a Franco Cayetana Álvarez de Toledo candidata del PP a la alcaldía de Barcelona alardea de no saber una palabra de catalán atención al matiz no es que no sepa catalán eso sería otra cosa es que lo pregona como si fuera un dato puntuable Abogados Cristianos la plataforma Millán Astray ya te oir los del autobús de Hitler será lanzado la cruzada de retirar de las carteleras una función teatral perniciosa y arremeter contra una librería para acabar con la crisis catalana nuestras derechas proponen ciento cincuenta y cinco permanente y asunto resuelto miren qué fácil ya iba siendo hora de que nos dejáramos de monserga

Voz 1 33:33 en cuanto nos ocupamos la última

Voz 0789 33:35 complejo y cojamos carrerilla a recuperar la mili la Sección Femenina el sindicato vertical y una buena mano de hierro para acabar con las autonomías

Voz 1 33:43 tomar Gibraltar me siento rejuvenecer esta mañana me he descubierto un bote de acné

Voz 34 34:58 qué tal buenos días venía pensando digo tengo que felicitar a los papás PP pepas pero también tengo que resignarme resignarme si es seguir pagando de más en alguna de mi seguros si esto es lo que te pasa tienes que Mutu arte ya venir te a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinerito lleva cualquiera tu seguros a la mudo ahí te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pero llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mucho a punto es vamos tu AT hoy pues

Voz 1727 35:33 bien esta mañana de martes también con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días Pepa buenos días con Joaquín Estefanía junto a la directora del país buenos días

Voz 0958 35:41 días Pepa y con Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la

Voz 1727 35:44 Agencia Tributaria buenos días Ignacio buenos días

Voz 1161 35:47 ya es en público o Pepa gracias a los padres

Voz 1727 35:49 es también de esta mesa Vox el partido con un líder que apenas concede entrevistas para no someterse al contraste de sus propuestas o opiniones es noticia hoy en dos frentes muy importantes para un partido político el de la financiación y el de la selección de sus candidatos vamos con el primero con esa noticia que les viene contando la Cadena Ser que el primer examen de un partido es de dónde saca el dinero cómo se financia Joy esta redacción les cuenta que al menos tres dirigentes provinciales dos ex dirigentes ya uno todavía trabajando en el partido recibieron la instrucción de fraccionar donaciones de empresarios para camuflar las es ilegal Ignacio es una práctica ilegal bueno

Voz 1161 36:30 lo el el convertir en opaco donación es ilegal recibió la donación no por eso yo creo que aquí lo que se pone de manifiesto es la ingenuidad la torpeza de de unos par Denise en política como son

Voz 3 36:40 la gente de Vox no

Voz 1161 36:43 luego otra cosa que es legales cuando la donación en realidad lo que encubrir una contraprestación por haber recibido un contrato público no una obra pública una adjudicación lo que fuera no cosa que en el supuesto Borges imposible porque no gobiernan en ningún en ningún ámbito no con lo cual yo creo que aquí lo que ha habido exceso es mucha ingenuidad mucha torpeza por parte de los dirigentes de Vox

Voz 1727 37:02 tú crees que es ingenuidad

Voz 1161 37:04 sí sí sí porque la donación en principio al si no hubiera sido Paca como eso no hubiera creyó que fuera opaca Illán no haber contraprestación posible por no haber recibido ninguna obra pública o ninguna contrato público en principio sino me fallan de memoria creo que no tendría ningún problema no dicho el caso Partido Popular por ejemplo hay un informe que hizo la Intervención General para intentar detectar si las donaciones de empresarios lo Partido Popular tenían correlación con las obras públicas que habían recibido no es decir que era eso lo que realmente hubiera hecho hubiera convertido en delictivo el tema insisto esa ese supuesto es impensable imposible de hecho que ocurrieran Vox sin embargo lo que en principio creo que podría hacer legal lo intentan convertir FT delictivo por el fraccionamiento

Voz 1727 37:46 en objetivo convertir algo legal en delictivo entre familiares amigos e incluso testaferros dicen los

Voz 0958 37:51 yo crítica los yo creo que lo que es interesante es que se abre si se desvela un poco algo que estaba preguntándose todo el mundo y que tú has hecho hace un momento quién está financiando a Vox ese es el tema fundamental no el tema de la de estas de estas donaciones Iñaki ahora ese iba antes de ayer oyendo esto me voy un poquito más cerca que es ayer y empiezo hay Pito falló en el Eide dopado a las a las elecciones con financiación extraña por lo menos opaca etc etc pero insisto yo creo que el tema fundamentales quién quién quién está financiando a Vox y a veces a otros partidos políticos en este caso a Vox no hay no se había leído un libro maravilloso de de Eric Villar el orden de él

Voz 1727 38:44 ella no es decir que comienza

Voz 0958 38:47 el comienza cuando en un castillo alemán se abre la puerta a Hitler y entra Goering se encuentra en financiadores del partido nazi que son todos los apellidos que hoy conocemos de las grandes fabrica las grandes y de los grandes conglomerados alemanes los pisen los cruel etc etc bueno saber saber decir quién financia cada uno a cada uno es muy importante no es muy importante y eso vale para los viejos partidos también para los no

Voz 1727 39:16 lo que sabemos de momento es lo que han contado tres fue desde diferentes y que además dos de ellas han ejercido esa responsabilidad hasta hace muy poco la tercera todavía la ejerce y por eso quiere seguir siendo anónimas Nos ha dado su nombre los otros dos clarísimamente vamos a a recuperar el sonido de Carlos Aurelio caldito que fue vicepresidente de Vox en Badajoz hasta hace nueve meses

Voz 2 39:39 lo que se sugirió fue que pese a más de camuflaje e incluso algunas más de de testaferros Pixar

Voz 1727 39:49 testaferros o algo semejante el la persona que señalan todos los exdirigentes de Vox con los que hemos hablado es el responsable de captación de recursos que tiene que ver además con una noticia que contábamos hace poco en la Cadena Ser

Voz 0027 40:02 si él se llama Víctor González Portugal la noticia que les contábamos era que una sociedad una fundación de el bisnieto de Franco que actualmente es el presidente honorífico de la Fundación Francisco Franco Luis Alfonso de Borbón este hombre tiene una fundación teóricamente para difundir el Evangelio sean seminario esa fundación tiene sede social en un local en el que tiene también sede social la empresa de Víctor González de cuello actual vicepresidente de Vox el hombre encargado de recaudar fondos para el Partido por tanto el vicepresidente de Vox el presidente de honor de la Fundación Francisco Franco comparten local de hecho toda la cúpula de

Voz 1450 40:42 vox empezando por Abascal siguiendo por Ortega Smith

Voz 0027 40:44 Rocío Monasterio prohíban Espinosa todos estuvieran en la gala inaugural de esa fundación religiosa del bisnieto del dictador presidente honorífico de la Francisco Franco

Voz 1727 40:54 iremos enseguida a las listas los militares en las listas los nostálgicos del franquismo nos quedamos en la financiación este hombre Víctor González Coelho de Portugal es el señalado por todos como el encargado de la captación de recursos y por lo tanto el que se dirigía y daba las instrucciones a sus responsables provinciales Lucía bueno hemos escuchado los testimonios que habéis puesto

Voz 1321 41:15 eh en el que en los que dicen que les pidieron que les dijeron que podían hacer no sabemos si las final lo haría es decir esta estas personas ellos no ellos no digo estás personas claro estas personas dicen que no lo hicieron no sabemos si otras personas efectivamente sí siguieron las instrucciones que estas estos que de declarantes dicen que que el que les dieron otras personas del partido entiendo que ellos abandonarían en ese momento pues en fin la la el partido

Voz 1727 41:52 mejor otros pues efectivamente es lo hicieron había había son había disposición no sabemos si lo hicieron pero escucha lo que nos decía hay que fue responsable en Toledo

Voz 1321 42:00 eh

Voz 1727 42:01 vamos a escuchar como él se niega a recibir dice soy abogado yo no puedo coger un sobre esto esto es esto es ilegal dice esto

Voz 0662 42:11 me dice Jesús que no seas tonto que se coja que eso nos viene bien que estará el partido oí ya prepara el partido para Madrid para Toledo mil como tú comprenderás esto es un delito esto no se puede coger un dinero en el caso porque yo soy abogado digo como tú comprenderás yo no lo voy a hacer dedican debían coger mucho obren loco bueno porque no lo íbamos nosotros mismos yo eso no lo voy a perder

Voz 1727 42:30 no sabemos si ese dinero sólo íbamos nosotros firme bueno me me me refiero

Voz 1321 42:35 a que sí sí efectivamente estas prácticas se llevaron a cabo por parte de quien fuera eso sí tiene responsabilidades penales decir eso sí el propio abogado dice eso es un delito o no es decir que bueno por ahí pues en fin igual pues no no no vendría mal no sé quién exactamente tendría que abrir esa investigación pero bueno no vendría mal efectivamente que alguien investigará si si efectivamente en fin la los responsables de Vox en esa en esas provincias al fin y al final hicieron lo que lo que estas personas en el Arona pero bueno a ver el partido Vox es un partido que se ha movido hasta ahora bueno no no voy a decir en las en y clanes

Voz 0137 43:16 es Trinidad porque ya una vez lo hice y Santiago

Voz 1321 43:19 Abascal me lo ha feo pero es verdad que era un partido bueno en fin prácticamente inexistente actos si a efectos de opinión pública haya efectos de medios de comunicación a un partido limitado a determinadas en fin a a unas

Voz 1727 43:37 buenos muy determinadas en las que sí

Voz 1321 43:40 sus en fin lo que a su apoyo su masa crítica que ahora está saliendo y que en fin que estás saliendo a la luz muchas personas en fin en en en el proceso de elaboración de listas lo estamos viendo no solo los generales sino intelectuales como José María Marco que también sean en sean incorporado no sorprende que Vox tenga estas conexiones que habéis dicho pues en fin con la Fundación Francisco Franco con ir ya ya sabemos que son practicamente lo mismo

Voz 0958 44:11 yo lo que creo

Voz 1321 44:12 pero es que ahora bocas al salir a la luz va a estar sujeto al mismo control que están sujetos el resto de los partidos políticos íbamos a ver si lo pasa yo lo que francamente creo es que el presunto posible éxito electoral de Vox que en Andalucía ya lo tuvo va vamos a ver lo que pasa en las elecciones generales no tiene tanto que ver con su la Ciudad Financiera francamente lo creo Nico la capacidad que tenga para para para captar recursos allí donde los capte sino con otras cosas que bueno en fin que está siendo ampliamente analizadas en en en la política española en este momento

Voz 1727 44:54 decíamos que hoy es noticia por dos cuestiones fundamentales una de dónde viene el dinero no quién los financia que es la primera pregunta que nos hacemos con respecto a un partido que de repente aparece en el panorama de cualquier país y la segunda tiene que ver con quiénes son los líderes incorporarme a sus listas electorales porque tenemos una primavera electoral intensísima y hay que presentarse en muchas circunscripciones para muchas cosas bueno pues la noticia de las últimas horas son esos cuatro militares quiénes son esos cuatro militares Rafa Muñiz

Voz 1772 45:24 pues el último fichaje ha sido el de Alberto Asarta que será número uno de Vox por Castellón ha sido el único militar español al mando de la misión de la ONU en Líbano entre dos mil diez y dos mil doce

Voz 35 45:35 la fuerza pues la fuerza para mandar y conseguí liberar a soldados de diferentes nacionalidades en este caso estamos hablando el IVA

Voz 1772 45:42 así uno de los firmantes del manifiesto franquista de este verano que justificaba el golpe del XXXVI porque estaba en riesgo la supervivencia de la nación española también lo firmó Agustín Rossetti segundo jefe de infantería de la Marina ya retirado que encabezará la lista de Vox por Cádiz otro ex militar del Ejército del Aire Manuel Mestre se presentara por Alicante y Fulgencio Coll ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la tierra

Voz 35 46:05 que damos un paso al frente y que lo que vamos a defender nuestros principios defender España recuperar el alma

Voz 3 46:12 era candidato del partido ultra a la alcaldía de

Voz 1772 46:15 alma Vox también quiere llevar al Congreso a Fernando Fernando Paz seudo historiador negacionista anti feminista y homófobo

Voz 3 46:22 pues lo personal usted puede convivir con quién queda algún otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede ser no puede aspirar a que eso le

Voz 1321 46:30 sea recurrido como ningún tipo de

Voz 1772 46:33 bueno pues este hombre será cabeza de lista de Vox por Albacete declaraciones en Internet

Voz 1727 46:37 qué importancia le dais a a esto Joaquín Juan Velarde a esto a esto último a los cuatro militares dos de ellos nostálgicos del franquismo que llevan en las encuestas

Voz 0789 46:45 British son los primeros que llevan militares en uno

Voz 0958 46:48 no les doy importancia en el sentido de que después de la larga transición del ejercito español de de del franquismo hacia a la democracia pues esto supone una marcha atrás porque todos empezamos a sospechar de que ahí hay más cosas de las que creíamos que que había no yo creo que boxes como todos los partidos estos que están haciendo un fenómeno un fenómeno en transformación que no aquí está licitado hasta ahora ahora es cuando empieza

Voz 1161 47:18 a cristalizar y eso es lo que ocurre