Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 se les estamos contando en la Cadena SER esta mañana tres exaltos cargos de Vox reconocen que la dirección nacional esa ordenó recibir donaciones de empresarios e ingresarla en el partido de Abascal a través de testaferros familiares amigos Aimar Bretos

Voz 0027 00:41 coinciden en que fue el vicepresidente de Vox y responsable de captación de recursos Victor González Coelho de Portugal

Voz 3 00:46 quién escribe esa consigna ayudar a cero opacas las dos

Voz 0027 00:49 Naciones de empresarios lo confirma Carlos Aurelio caldito que era el vicepresidente de Vox en la provincia de Badajoz hasta hace nueve meses

Voz 4 00:55 lo que se sugería fue que es emboscada por más de camuflaje e incluso algunas más de detecta cerros

Voz 1321 01:04 lo confirma también

Voz 0027 01:06 Daniel Molina presidente provincial de Vox en torero en Toledo hasta hace seis meses

Voz 5 01:10 me vienen eh un señor que es constructor de la zona y y me traigo sabré con quince mil euros qué me dices de es que eso es una donación el partido que ya sabré yo como la Congo que diría yo dice que de eso nada haciéndolo cogía por eso digo que sí es cierto lo que está usted dijo porque yo me he visto involucrado y ha sido una de las cosas por lo que me han echado

Voz 1321 01:34 sí un tercer dirigente de Vox que confirma

Voz 0027 01:37 de todo punto por punto sigue vinculado al partido y por eso prefiere no dar su nombre la información completa la tienen en Cadena Ser punto una mujer de treinta y ocho años ha muerto esta madrugada en un incendio en su casa en Lepe Radio Huelva Lucía Vallellano

Voz 6 01:50 cuando llegaron los bomberos con dos dotaciones de Aljaraque Allamonte encontraron a esta mujer de veintiocho años fallecida en el salón de la vivienda fueron varios particulares quienes alertaron a los efectivos de emergencias que había un incendio registrados sobre la una y veinte de la madrugada el DP cuyas causas investiga ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil al parecer la mujer fallecida natural de esta localidad vivía con su pareja en la segunda planta de un edificio en la calle Rocío Jurado de Lepe pero nada ha trascendido de la pareja ni tampoco de las causas del fuego que se están como decimos investigando

Voz 0027 02:21 en Italia Salvini ha afirmado una directiva de urgencia para impedir que el barco de una ONG italiana desembarque a los cuarenta y nueve inmigrantes que han rescatado en el Mediterráneo doce de ellos niños es la primera vez que un barco con bandera italiana Hinault de organizaciones extranjeras pide acceder aún puertos cura en ese país y por tanto el problema para Salvini ya es puramente interno el momento se dirigen a Lampedusa para evitar el mal tiempo según el capitán del barco los de grandes llevan dos días a la deriva algunos de ellos están deshidratados y aquí en España Sepang el precio de la bombona de butano baja hoy un cinco por ciento durante los próximos dos meses la bombona de doce kilos y medio que es la más común en las casas va a costar trece euros ochenta y seis céntimos los setenta centímetros

Voz 1 03:05 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:14 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 7 03:18 hola qué tal muy buenos días felicidades a todos los papás e hoy es el Día del Padre y desde luego cada padres Un mundo como es el tuyo tecnológico deportista Un con semillas o un manitas sea como sea seguro que es único en su especie yp para que hoy sea un día muy especial para él escucha lo que te propone el corteinglés sube suben foto terciado de compartir un momento especial juntos con el hashtag Mi padre su único puedes hacerlo con tu perfil de Twitter Instagram o Facebook si tu foto es una de las seleccionadas a ser conocido ilustrador Alfonso casas la personalizar IT la devolveremos con ese toque especial que hará de tu foto un regalo único además hoy podrás ver en directo cómo trabaja estas fotos el artista desde el Corte Inglés de Sanchinarro a través del perfil de Facebook de El Corte Inglés así que date prisa porque solamente tienes hasta las doce de esta noche en El Corte Inglés te desea feliz día del padre

Voz 8 04:11 a hasta mañana adiós

Voz 1727 04:16 España

Voz 8 04:17 hemos adversarios poderosos que quieren que no vaya mal hace que unidad sea muy importante que vamos a pasar en el día de hoy

Voz 9 04:25 en el capítulo de hoy incluso aún estaría a tiempo de seguir intentando buscar que el acuerdo

Voz 8 04:36 el hombre que yo tuve que empezar aquí mira más sincera no

Voz 1727 04:44 la batalla por el control de la Federación Andaluza parece estar servida nuestro parte iban ahorrar esfuerzos en este sentido una vez que pase el ciclo electo

Voz 8 04:52 cuando lleguen los procesos de será después de todos los títulos de esto

Voz 1 04:59 quiere seguir transformando las

Voz 11 05:02 era un proyecto ganador

Voz 8 05:09 vamos a estar con tonterías de si éste llevaba aquí tres años y el otro quedaba llegar en lo que vale es quién sabe hacer mejor ese trabajo

Voz 9 05:27 la normalidad eso no es una cuestión excepcional

Voz 1 05:34 lo que quiero es que nuestro partido saquen mejor foto

Voz 13 05:40 no no

Voz 9 05:41 con un programa muy claro rico de involución del señor casado ha quedado perfectamente explicitado también en su día Madrid

Voz 8 05:48 habrá que preguntar a los partidos que hacen pucherazo o a los que han hecho una autentica purgan sus listas electorales renovación de energía

Voz 11 06:01 este país no se puede permitir volver atrás hoy

Voz 1727 06:21 son las nueve y seis minutos de la mañana las ocho y seis en Canarias mañana de martes en Hoy por hoy con Lucía Méndez con Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo hablando hoy mucho de la extrema derecha porque ya saben que la SER les viene contando esa noticia en exclusiva sobre la financiación de Vox porque el partido de Abascal va incorporando militares en una proporción llamativa y porque tenemos un acoso a la cultura que en los últimos meses ha ido agudizando es en nuestro país recientemente en los últimos días una librería

Voz 1321 06:54 la obra de teatro han sido demandadas para ensuciar

Voz 1727 06:59 R para modificar un escaparate para que no se represente argumentando que ofenden el sentimiento de algunas personas lo cuenta Paula Losada

Voz 1693 07:07 la obra se llama Dios tiene vagina para la Asociación de Abogados Cristianos a pesar de que no la han visto resulta ofensiva Polonia castellanos eso presidenta

Voz 14 07:17 el nombre es ilustrativo para atenta contra los sentimientos religiosos y que podríamos estar hablando de que además de un delito de exhibicionismo pero es una obra que días antes de Semana Santa pues evidentemente que lo que busca es atacar a los católicos

Voz 1693 07:30 la asociación pidió suspender la obra temporalmente aunque la fiscalía no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión ha desestimado la medida porque entiende que al haber habido función estas del viernes no tiene sentido quién entra en el fondo del asunto es el Ayuntamiento de Madrid denunciado por la Asociación la directora de programas y actividades culturales es Getsemaní de San Marcos pone el acento en los sintomático que resulta la politización de la expresión artística

Voz 15 07:57 para las personas que trabajamos en cintura siempre ha sido muy importante es el respeto a la autonomía artísticas es decir es muy importante saber que nuestra saliendo por la boca de un político sino que es una obra de arte

Voz 1693 08:09 la semana pasada la librería la integral en Madrid expuso en su escaparate varios ejemplares del libro España salvaje ilustra la portada una imagen del fundador de la Legión José Millán Astray la librería recibió una llamada que venía a decir esto

Voz 16 08:24 soy de la plataforma patriótica Millán Astray el libro que tienes en el escaparate y con el que has difamado en las redes sociales es una ofensa para muchos españoles por eso te pedimos que lo retires informamos de que vamos a tomar acciones legales

Voz 1693 08:37 el autor del prólogo del libro es Jorge Martínez integrante del grupo Los ilegales

Voz 17 08:41 sí ahora pensemos comentó que estos prohibidos porque estamos dando

Voz 1693 08:46 pasos hacia atrás y que mucha de esa responsabilidad la tiene la ley mordaza y los prohibido es vocacionales dice

Voz 1727 08:53 el escaparate de una librería con un libro que llevo una fotografía la portada o una obra de teatro que ha representado sin ningún problema en Valencia en Barcelona en Francia México y que la denuncia una asociación que no lo había visto por lo menos la persona que hablaba con nuestra compañera que no lo había visto esto es una cosa la cultura esto es que se normaliza determinado tipo de pensamiento por enlazar con lo último

Voz 0958 09:16 me Torío como otro elemento que han que no que habéis al del que habéis hablado antes pero no ahora que es la demanda de Iván Espinosa de los Monteros para que se ilegalice a los partidos independentistas sua o a los partidos marxistas no bueno yo creo que habíamos llegado ya a un yo creo que o un consenso de nuestra época es que ser ciudadano significa tener derechos derechos civiles y derechos políticos los derechos civiles que tanto costaron en este país son la libertad de expresión yo la libertad de de circulación la libertad de reunión etc etcétera y los derechos políticos son la la libertad de de presentarse a unas elecciones Isère elegido o votar tú a quién quieres a quién quieres votar y esos dos elementos son los que por una casualidad del destino estamos discutiendo discutiendo y yo no he visto la la obra de teatro me he visto el libro no lo conozco no es decir pero desde luego creo que no no podemos entrever una discusión ahora sobre valores derechos que forman parte del pódium central de nuestra democracia

Voz 3 10:25 sí sí en la libertad de expresión es la bandera que luego hay que no hay que ardía jamás no como tampoco la libertad de crítica al ejercicio de esa libertad de expresión no ha hoy ha dispuesto solamente un trocito de la conversación que tuvo a quién llamó a la librería no pero ayer en en Hora Veinticinco pusieron un tacto más grande no y a mí me me me lo un poco la sangre porque determinó el el el que llamaba dice somos un grupo difícil es decir yo esa frase la entiendo como una amenaza más allá de las acciones legales dice somos un grupo difícil esta conversación amistosa pero somos un grupo difícil el tono amenazante de evidente no importa lo bueno es lamentable y hay que estar en contra de este tipo de actitudes no pues yo la única cuestión que que si me planteo es el el el el ahora paso a la obra de teatro que se realice en un en un local público no porque es evidente que una buena parte de la sociedad española se siente ofendida listo pero es que el título ya les ofendido bueno lo hemos escuchado hombre yo te digo una cosa si yo fuera eh es un acérrimo de de la religión católica también me sentiría ofendido lo digo en condiciones

Voz 1727 11:36 el título Dios tiene página repite porque alguien hoy

Voz 3 11:39 para mí creo que si yo fuera religioso o hacer lado me me resulta ofensivo hombre siendo objetivamente ofensivo para una buena parte has de española yo creo que que se haga en cualquier sitio privado y que vaya verlo quien quiera pero quizá habría que evitar que fuera un sitio público no yo acabo con una frase de Nietzsche

Voz 1727 11:58 tengo unas instalaciones municipales está representando esa obra

Voz 3 12:01 acabó con una frase de Nietzsche no que dice que ofender es el placer de los pobres diablos bueno no es que la comparta exactamente pero lo dijo Nietzsche no lo malo es cuando se ofende en un lugar público yo creo que eso ya francamente yo jo me y la ofensa es lo que yo pongo en cuestión no la provocación provocar es un es un placer es un placer yo me siento un provocador y los que me conocen saben que lo que más me gusta en la vida es provocar la ámbito familiar personal y por tanto cuando se dice que el arte es provocación lo comparto lo aplaudo pero una cosa es provocar y otras ofender bueno yo al que ofende no comparto su su actitud pero hombre no me gusta que se haga en un local del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1727 12:41 Lucía

Voz 1321 12:42 bueno yo creo que no es la primera vez que en los últimos años pasan cosas como ésta tenemos bastantes episodios si repasamos la hemeroteca seguramente veríamos a bueno este tipo de obras de teatro referidas

Voz 18 12:55 a fin y en fin que consideran o que diga

Voz 1321 13:01 hemos que utilizan los símbolos de la religión católica para hacer performances y obras de teatro e incluso película Si los documentales esto esto ha sucedido en los últimos años tal vez la la la novedad ahora pues es la novedad que hay en la sociedad española no que es la la el papel de la de las redes se en en la difusión de este tipo de polémicas

Voz 18 13:27 pero yo francamente yo a mi me gusta

Voz 1321 13:32 el teatro más clásico es decir yo este tipo de obras de teatro pues la verdad no no como espectadora no no me llaman más entiendo que lo que están haciendo los en fin los que se oponen a este tipo de teatro es situarla en un foco en el que no estaba porque nadie sabía o en fin el el espacio cool cultural del Matadero que es por cierto espectacular precioso el sitio no es su sitio de masas es decir es un es un es un y además el Ayuntamiento de Manuela Carmena le ha dado digamos un una una vis contra cultural mucho más aquí

Voz 3 14:19 Sala de la que tenía no con lo cual

Voz 1321 14:21 bueno pues es un espacio que yo entiendo que no es de es de mayorías al en esta campaña lo que están convirtiendo a esa obra de teatro es en algo que no es algo que no es que es una

Voz 1727 14:34 que no ha sido en Valencia embarcaron a lo ha sido

Voz 1321 14:36 sí efectivamente

Voz 1727 14:39 confía en México es que no es

Voz 1321 14:41 una campaña de ofensas contra la religión católica no es insultar a ningún católico es decir esto no es hay que explicarle a las personas a que se sienten ofendidas que no tienen por qué sentirse ofendidas por esto es en mi opinión eh

Voz 19 15:00 entendiendo que estéticamente les pueda producir algún tipo de repulsión esto yo lo entiendo

Voz 1727 15:05 pero fíjate Lucía yo compartiendo lo que dice es porque no se puede no compartir lo que dices no y además ofender yo estoy de acuerdo e ofender por ofender es gratuito propio de gente pequeña no es que estamos hablando de otra cosa estamos hablando hablando de sí normalizar el discurso de la intolerancia de una visión única de lo que es España de lo que es la creencia religiosa de lo que es la espiritualidad sí normalizar que eso convive bien con la democracia Nos acaba trayendo esto pero el acoso la eso sólo puede normalizar

Voz 1321 15:37 yo las leyes la actuación de los tribunales

Voz 1727 15:41 de los poderes públicos como nadie puede normalizarse

Voz 20 15:43 es decir esta cuando no veíamos restaron Rosa

Voz 1727 15:46 pero la puerta de una obra de teatro que es lo que es lo que ha pasado este fin de semana claro las costumbres y eso se puede considerar incluso una perforación en el normal en normalizar el acoso a la cultura

Voz 0958 15:57 acordaros es decir de la que se organizó con Jesucristo Superstar

Voz 20 16:01 Nos parece claro claro claro claro efectivamente yo creo que no no deberíamos entrar en el debate de si nos gustan

Voz 1321 16:11 es el debate profundamente este este tipo

Voz 20 16:13 qué cosas habitualmente me disgustan

Voz 0958 16:16 profundamente pero no es eso es que la democracia significa convivir con lo que me disgusta eso vale también para los gobernantes convivir para con los gobernantes que no nos gusta no eso es lo que me parece a mí preocupante de de de esa fusión casual que se están produciendo casual entre comillas que Se está produciendo estos días entre todas estas cosas una librería una obra de teatro unas declaraciones verdaderamente asombrosas no todo esto es lo que me preocupa

Voz 1727 16:45 esta es la fractura de consensos que creíamos que en esta sociedad los teníamos

Voz 20 16:50 pero ese ese ese concepto central eh no no no no no centrales

Voz 1727 16:55 sí pero es que hemos visto recientemente intentar fracturar co consensos también muy generales en España como es el de la violencia de género es que venimos acumulando un intento de poner en discusión asuntos sobre los que no había afortunadamente más difusión que es hacerlo de una manera o de otra porque

Voz 3 17:14 estamos en una democracia y ahí

Voz 1727 17:17 es plurales sobre cómo acometer las políticas pero no los derechos los derechos parecía que los teníamos en fin sin discusión pues ésta es a mi juicio es es la principal novedad no no tanto si Laura te gusta no te gusta si es de una manera o de otra pero es que yo creo

Voz 1321 17:31 que yo creo que la actuación o la crítica o las campañas de Hazte Oír o la actuación de determinadas personas no ponen peligrosos derechos en mi opinión no los pone en peligro

Voz 0958 17:44 París insiste yo doy más valor es decir porque no es anónima porque no son la la intervención de Iván Espinosa de los Monteros que he visto ayer en dos televisiones es decir que a estos acontecimientos sobre la cultura que están venta

Voz 1693 17:58 poco vamos a poder hacerle caso las astracanada

Voz 1321 18:01 Espinosa de los Monteros de verdad

Voz 20 18:03 no es serio claro

Voz 1321 18:07 ni siquiera Trump está llegando a acabar con el sistema de libertades americano

Voz 20 18:11 pues hoy veo eso añado a todos los recuerdos

Voz 0958 18:16 han provocado Iñaki Gabilondo hace un rato es decir vosotros sois muy jóvenes quizá no conocéis lo que era la la la cafetería Roma en la calle Serrano donde estaba donde se adjuntaba los Berria los guerrilleros de Cristo Rey la defensa universitaria los de Fuerza Nueva con esos LODE ni esas cosas yo veo esa estética ahí veo esas declaraciones y me me acuerdo

Voz 1727 18:36 no vamos a escuchar ese esa declaración a la que se ha referido Joaquín Estefanía todo el rato

Voz 1342 18:41 son los más peligrosos de todos porque ocultan su verdadera bilis que es una bilis antiespañola radical izquierdista tremendamente peligrosa para nuestro país y que algún día deberíamos analizar si tienen derecho hasta en mi juego políticos los que no creen en España y los que no renuncia al machismo que tantos boletos ha dejado

Voz 1727 18:58 bueno es la declaración nueve diecinueve ocho diecinueve en Canarias

Voz 1693 19:05 buenas tardes no son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 21 19:11 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania apenas

Voz 22 19:24 sado para todos la temporada de final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores Vic Little la isla ultima de vikingos Killing y Bues Wall el cuento de la criada

Voz 23 19:34 manifesta ahora con Vodafone One es tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone

Voz 19 19:46 necesitaba encontrar al profesional perfecta

Voz 1322 19:48 Gemma entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresa

Voz 24 19:55 es lo que Le pediría a un energética

Voz 19 20:00 en cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta engendrar en Naturhouse viento agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 24 20:15 Naturhouse

Voz 11 20:20 habéis de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 25 20:30 se conocen desde hace casi cuatro décadas

Voz 1 20:32 pues yo creo crecimos en el ochenta o el ochenta y uno mucha entrante y ocho

Voz 8 20:36 buenos treinta y ocho bueno se opta treinta

Voz 25 20:40 a lo largo de ocho películas se han convertido en una de las parejas más sólidas del cine español bueno yo creo que Ana Belén Víctor Manuel Xunta ven no para sonido este jueves en Hoy por hoy dos de las figuras más importantes de nuestro cine hablarán de dolor de gloria y de experiencias compartidas el jueves en Hoy por hoy Antonio Banderas y Pedro Almodóvar de cháchara con uno dos en

Voz 8 21:04 durante ocho con Pepa Bueno

Voz 19 21:09 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 1 21:27 comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 8 21:33 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 27 21:36 cadena SER oyente M

Voz 28 21:40 me tu mano miman acaricio el pelo

Voz 0027 21:48 estas notando pero no

Voz 28 21:50 lo no contaría

Voz 29 21:53 no no no no no no

Voz 0027 21:56 en plan simbólico era

Voz 30 21:59 lo que intentamos implicarnos con el fin no somos tontos ya que nosotros estamos aquí

Voz 31 22:08 cadena SER nos gusta que nuestros oyentes no se dejen engañar ya llevamos unas cuantas horas de radio a Cuenca

Voz 32 22:22 descubre el Caribe más exclusivo en Melilla con Halcón Viajes y Viajes Ecuador

Voz 19 22:26 se pone en marcha dos merecidas vacaciones con todo

Voz 32 22:29 no incluido en su resort de México y República Dominicana y los hoteles Meliá hay Paradiso usted esperan rodeados de playas infinitas de arena blanca y la naturaleza más exuberante pierde Tejón nosotros y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 1 22:45 dónde en el cuello tengo radios a Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios salir radios a Lille de laboratorios Viña lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 19 22:57 una casa no sé que tenga ese algo yo sabes

Voz 33 23:01 cuesta mucho con la cresta que quieres pero es fácil acertar con su precio sea solo cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías para BVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tú también BBVA crean

Voz 1693 23:15 de oportunidades a todos nos gustaría ser muy eco pero luego llega el momento de reciclar una botella de vidrio dice el tapón

Voz 34 23:23 llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil la tecnología teje de Gas Natural y gasolina de Seat con las que podrás circular libremente por la ciudad ya ahorrará hasta el cincuenta por ciento de combustible mozo Gas Natural llamas sea deje it este once mil novecientos noventa euros la alternativa eco informa sea punto es

Voz 27 23:50 cadena SER

Voz 35 23:54 hoy

Voz 19 23:55 por qué

Voz 11 23:58 Pepa Bueno

Voz 36 24:02 eh

Voz 1727 24:19 nueve y veinticuatro ocho y veinticuatro en Canarias seguro que todos lo hemos comentado alguna vez eso de con el sol que tenemos en España que poco procesados bueno por eso esta mañana en medio del vendaval político en mitad del Varane van informativo habitual no queríamos que se nos escapara una noticia de las últimas horas que se llama la noticia Núñez de Balboa quédense con este nombre porque ya no lo vamos a usar sólo para referirnos al explorador español porque se llama la planta fotovoltaica que con quinientos megavatios de capacidad instalada va a ser la más grande de Europa que significa eso yo no lo sé muy bien pero es lo vamos a preguntar a quién sabe porque lo hemos cogido a lazo al presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán muy buenos días

Voz 0778 25:02 buenos días Pepa qué tal estás techo en faltarían en tu tierra

Voz 31 25:06 ya ya ya ya ya Vilas fotografías y las imágenes y escuche la radio con ese mismo suspendió la visita Alcántara

Voz 1727 25:14 la visita Alcántara así esta planta fotovoltaica de una capacidad enorme Nos dicen la más grande de Europa va a estar en la provincia de Badajoz que significan quinientos megavatios de capacidad instalada señor Sánchez Galán

Voz 0778 25:28 pues mira te voy a decir en una hablando de Alcántara te lo que decir una palabra la producción que entenderá esta planta es la misma que la central de que la la polución que es la misma que la central hidroeléctrica de Alcántara que la es creo que es el según el segundo embalse más grande de España con casi con más de tres mil hectómetros cúbicos de agua almacenada su producción anual va a ser la misma Éstas son más de mil hectáreas de terreno el cual pues está lleno de paneles pero que además podrán las ovejas de las fincas de Alá podrán seguir pactando con lo cual es al mismo tiempo de producción energética sigan manteniendo los tradicionales cultivos y la abstención es costumbres ganaderas de la zona

Voz 1727 26:11 porque Extremadura

Voz 0778 26:14 bueno en Iberdrola está ligada Extremadura desde hace más de cien años estuve precisamente este fin de semana con unas visitas viendo nuestro archivo histórico que está en Alcántara precisamente que estoy viviendo las fotografías Se aquellos pioneros que hicieron estuviera haciendo los levantamientos topográficos de toda la zona para lo que luego se transformaron en los embalses que hoy tenemos allá hoy en Extremadura tenemos más de setecientos veinte personas trabajando compramos empresas extremeñas por cerca de doscientos millones de euros al año damos servicio a más de la mitad de los extremeños

Voz 37 26:49 bueno y luego pues

Voz 0778 26:53 yo yo a título personal pues tengo un cariño y una relación especial mi parte de mi familia están está ligada a Extremadura hay por tanto pues todo unha todo un y todo hace también hemos tiene elemento importante siempre facilidades por parte de la Administración para hacer las cosas de una manera ágil de una manera rápida la yo agradecí mucho ayer que estuvieran presentes no sólo el presidente de la Junta sino también el presidente Monago es decir Extremadura mucho más que un gobierno otro Gobierno con nosotros siempre han sido el todos los extremeños volcado para hacer todo lo posible por la mejora de la tierra ya es un buen ejemplo de cómo incluso en en los albores de una campaña política estuvieron presentes los dos líderes políticos que está en el Gobierno y el que está en la oposición y para mi fue una gran satisfacción ver juntos visitando la planta y haciéndonos fotos juntos todos

Voz 1727 27:42 sé que tengo que liberarlo ya ya lo sé Ignacio Sánchez Galán pero venimos de una semana de grandes movilizaciones ecologistas la inversión en energía limpia Se está produciendo al ritmo que exige el deterioro del planeta

Voz 0778 27:56 bueno hay algunas empresas como nosotros que lo estamos intentando desde hace más de veinte años nosotros tenemos invertidos más de cien mil millones en todo el mundo en energías renovables en energías limpias y en redes para poderlas llevar de una parte a otra dicho nuestro plan en este momento para los próximos cuatro años contempla inversiones de veinticuatro mil millones de las cuales ocho mil van a venir a España para sustituir precisamente las centrales de carbón que es están cerrando y que tienen que cerrase de acuerdo con el clima y que en su momento serán las nucleares que vayan también encerrándose para sustituirlas y tener de cara al dos mil treinta toda la energía necesaria producida con fuentes renovables lo que se está produciendo con fuentes fósiles

Voz 1727 28:35 Ignacio Sánchez Galán gracias por atender a la SER buenos días

Voz 0778 28:38 muchísimas gracias a Dios

Voz 1727 28:40 bueno lo hemos cogido casi a lazo eh queremos enmarcar la discusión con Joaquín que hay que escribía esta semana un artículo Titulado os habéis quedado sin excusas no sobre el imprescindible acuerdo verde no el el trato verde que nos llega propuesto desde Estados Unidos por a Cortez ocasión

Voz 0958 29:03 pero también nos llega desde muchos sitios en Europa no es decir esos está moviendo en estos momentos no la necesidad de ponerle fecha definitiva vamos muy retrasados en todos los en todos las tareas que los gobernantes hayan propuesto en el Acuerdo de París sobre encontrara en la lucha contra el cambio climático no es esta esta diputada esta congresista americana joven M Alessandra Blasco caso corte yo otra Unites y una adolescente sueca llamada Greta atún ver es decir han confluido en estos momentos en que la sociedad también tiene que movilizarse no debe esperar a las a la acción de los gobiernos es decir para provocar un cambio en la cara de la economía porque de la sociedad porque en estos momentos ya el problema está entre nosotros no es un problema como hemos estado diciendo hace tiempo para nuestros hijos y para nuestro sino que es realmente el informe que dimos la semana pasada

Voz 3 30:02 las uniones unidas sobre medio ambiente era

Voz 0958 30:04 verdaderamente tremendo no entonces hay en estos momentos una una tensión fuerte en la sociedad civil para que la lucha contra el cambio climático se convierta junto con y la igualdad de género en las dos grandes luchas de la humanidad en este en lo que resta de siglo no

Voz 3 30:24 completamente de acuerdo con Joaquín en que vamos con mucho retraso en España en en intentar luchar porque el Verdeguer de nuestra economía no achacable hay que decirlo claramente a las políticas públicas de este país es decir llamas los dos partidos mayoritarios Baby o del bipartidismo son responsables no tras un arranque espectacular de la Energía Fotovoltaica donde no se midieron bien los costes que iba a costar al Estado y y se produjo un tijeretazo de presidente Zapatero se entendió razonable porque deficiente a las primas iniciales habían sido excesivas luego se produjo un segundo tijeretazo en los recortes a las primas de la energía fotovoltaica energías renovables vamos mucho menos entendible y que hoy está costando dinero a España en los juicios que no están poniendo en el extranjero y en las cortes de arbitraje los los inversores pero es que el paroxismo llegó con el Gobierno Rajoy cuando se les ocurre nada más y nada menos que prohibir el autoconsumo prohibir el autoconsumo es decir que ya tiene a coste cero para el Estado prohibir que un ciudadano español pusiera dos placas fotovoltaicas en su tejado para para alimentarse parcialmente de energía no no cabe mayor estulticia que era del ministro Nadal

Voz 0958 31:36 pero hay otra hay otro paso que es muy importante que estaba en marcha Queralt de la ministra Teresa Ribera donde cambiaba todo esto con el plan de de transición en afortunado Hable Mente ha decaído lamentablemente a D

Voz 3 31:48 es decir que finalmente esas dos etapas negras en materia de energías renovables la de Zapatero la de Rajoy están superando sino yo creo

Voz 1727 31:55 así perdona ni un comentario sólo lo que sí

Voz 3 31:58 estos megavatios lo ha explicado muy bien Nacho Sánchez Galán pero sí que sepamos todos que es tremendo es una planta espectacular espectacular bueno en superficie yo creo que se tardaría bastantes minutos en coche recorrer el bono minutos no probablemente incluso una ahora no es tremendo es una planta enorme bueno desde luego es un paso adelante en el uso de la energía solar espectacular

Voz 1727 32:24 pero fijado si si hay un acuerdo evidente en que hay que acometer transformaciones imprescindibles esos no no son opinable son imprescindibles porque no sólo porque lo de ciudad el Estado español el Gobierno de España sino porque obliga el el organismo supranacional al que pertenecemos a la Unión Europea porque el mundo global

Voz 1321 32:44 dije me está en el debate Lucía pues no íbamos lo que pensaba yo cuando eso estaba bien que que bueno yo creo que ahí hay una yo creo que si hay una concienciación en los ciudadanos a propósito de este asunto que no hay más que no no había más que salir a la calle estos días a propósito del clima y el tiempo que tenemos para hoy a las a cualquier persona en el ascensor en el portal en la calle o en la cafetería decir esto no es normal tengo la ventana ardiendo en el mes de febrero es decir que que yo creo que que que que los ciudadanos si están concienciados pero como en tantas otras cosas hay una hay una brecha muy grande un agujero muy grande entre las preocupaciones de las personas yo creo que más que nunca entre las preocupaciones de las personas ir el devenir del debate político creo que esas esa brecha cada día se está agrandando muchísimo más no no solamente en en la cuestión de del cambio climático en la que efectivamente como nació en la en la época de gobierno del PP hubo como una especie de demonización de las energías renovables y era como si las energías renovables fueran una chorrada una una idiotez buenísimo buenísimo campaña realmente es decir yo me yo me acuerdo que que explicaban que esto de las energías renovables cuando realmente las empresas estaban invirtiendo en energía de hecho la fotovoltaica de hoy es es es un producto de esa de esa de esa inversión que hacen las grandes empresas eléctricas en en en este tipo de energías una demonización y ahora claro hasta que se revierta eso claro hombre lo de Teresa Ribera está muy bien pero claro plantea un plan de aquí al dos mil cuarenta cuando iba a gobernar ocho meses el Gobierno sí sin duda es una gran especialista en el asunto pero igual deberíamos empezar por algo más concreto y un poco más pequeño y es verdad que los Verdes aquí en España no fue nunca han tenido como partido político

Voz 1727 34:57 pero fíjate han tenido yo el otro día decía la ministra que a propósito de este asunto de esta transformación imprescindible vivimos en una paradoja no porque dijimos efectivamente lo que hay que acometer es tan profundo en todas las direcciones afecta todo el sistema productivo en apela a la vida privada de los ciudadanos que tiene que acometerlo un gobierno con una legislatura por delante larga y con una solidez suficiente pero a la vez estamos diciendo que las medidas habría que empezar a tomarlas antes de ayer que llegamos tarde entre estamos en una contradicción permanente llega cuando va a llegar la estabilidad y el gobierno sólido con una legislatura estable y digo igual para entonces no hace falta ya tomar medidas contra el cambio climático porque Nos arrasado el mar

Voz 0958 35:40 es decir dos cosas relacionadas con esto es una pena que no hayamos tenido un poco más a Sánchez Galán aquí porque al mismo tiempo que instalaba que arrancaba esta instalación de renovables hay una discusión como tú bien sabes Pepa en estos momentos sobre que además afecta a las mismas empresas sobre qué pasa con la central nuclear de Almaraz es decir cuando va a cerrar es decir a los tres propietarios de la central nuclear de Almaraz que son Iberdrola es Endesa Naturhouse está tienen posiciones distintas sería interesante sabido cómo va como nada eso al mismo tiempo que estoy la segunda es una cosa que me está ocurriendo ahora a la luz de lo que decía Ignacio no bueno en estos momentos hay ahí in

Voz 38 36:24 en en un un

Voz 0958 36:26 montón de de arbitrajes pendientes con fondos que invirtieron en renovables y a los cuales les cambiaron las reglas de juego a la mitad no uno de los despachos que más está trabajando esto de las energías renovables ese despacho Cuatrecasas es en el que acaba de fichar presidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ahí se va a producir entiendo yo probablemente aunque ya se aunque ya se dedicará a otras cosas no entrará a un conflicto de intereses no

Voz 1727 36:54 y fíjate los periodistas también tenemos que hacer algo de mea culpa decimos los políticos no están en el debate de los grandes asuntos aquellos partidos que siglo presentan acaban en una esquina de nuestras previsiones informativas podemos centrado en el debate del agua

Voz 20 37:08 con la propuesta de que la gestión de

Voz 1727 37:11 aguas sea pública en en una legislatura esto es una propuesta puede estar de acuerdo no parece

Voz 0958 37:16 la de la energía en el programa Eva un un un trozo relacionado con el horizonte verde que es de lo más interesante que sea vamos a escuchar

Voz 3 37:24 el alta de la gestión pública

Voz 39 37:26 igual que habita ese haga negocio malentendido con el agua en nuestro país y por eso yo les contaba es también tienes que saber un horizonte azul

Voz 1321 37:36 esto está para discutir sea para que el resto de los partidos digan estamos de acuerdo no estamos de acuerdo dónde está esa discusión habéis visto cómo sintió lo que pasa es que creo que enlazando con dos cursos que se han dicho antes Joaquín decía Teresa Ribera que era bueno frustró

Voz 3 37:52 por por todos los avatares políticos decía Lucía bueno pues tiene ocho meses sólo es que yo creo que hay temas hay temas que y en este país no lo hemos aprendido todavía hay temas que tienen que hacerse al margen al margen del partido que gobierne ya al margen de del calendario electoral yo creo que por ejemplo el tema energía tiene que haber un gran pacto de Estado que ha suscrito preparado por Gobierno y oposición y que sea quién sea quién no gobierne se ejecute por tanto sí cabría ese pacto once plana hasta el dos mil cuarenta claro siempre que no lo aprueba un partido que efectivamente en la próximas elecciones puede puede caer esa es la gran lección de ese país no hemos hecho realmente no ha sabido hacer no hemos sabido hacer ningún gran pacto de Estado duradero no se intenta con el tema de pensiones ya vemos que no se consigue en los demás casos ni siquiera se intentó

Voz 1727 38:36 Nos vamos a ir Andalucía la vuelta de una pausa porque ayer supimos que todavía es en recuperarnos de de Tezanos y su paso por el FIS el nuevo Gobierno andaluz quiere tener un CIS propio distinto al que ya se hacía la encuesta que ya se hacía en la UNED la ciudad de Granada para inaugurar el nuevo Gobierno andaluz una nueva administración paralela enseguida en los vamos a Sevilla

Voz 19 39:00 tu Coats de salud DKV ITER recuerdo porqué no deberías tener copiosamente antes de dormir porque quieres cuidarte y descansar mejor que si tú quieres cuidarte nosotros haremos DKV cuida te mucho

Voz 1 39:15 aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo te lo ponemos fácil ahora ya puedes aprovechar las ciento veinte horas de Opel con descuentos de hasta seis mil euros en toda la gama de vehículos comerciales ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta tu negocio y saca el máximo partido nuestras ciento veinte horas con ofertas irrepetibles sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín sólo unos detectores de la alarma Spurs si alguien intenta entrar por ahí eso es si alguien se cuela por el jardín la alarma asalta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 9 39:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct puntos

Voz 1 39:58 recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 40 40:01 sí sí tú que todas las mañanas ruge es como un león que sale desde el trabajo como una gacela vino Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 13 40:11 a este verano sin CIS Pérez

Voz 19 40:13 de nuevo festival

Voz 1 40:16 últimos días durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrás

Voz 41 40:21 estas dos noches gratis y niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas vena Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 1132 40:33 a un vecino le puedes pedir que terrible las plantas pero ya a pedirle que te solicite la tarjeta sanitaria europea te pida la etiqueta medioambiental para tu coche

Voz 19 40:44 te consiga una nueva línea de moda

Voz 1132 40:45 Bill igual es un poco mucho pero bueno depende del vecino porque ahora correos te ofrecemos nuevos servicios para hacerte la vida más fácil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 22 41:01 la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores a la isla ultima de vikingos Kiessling ni pues Wall el cuento de la criada

Voz 23 41:09 manifestaría ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendas Vodafone Vodafone

Voz 24 41:22 qué le dirías a una energética

Voz 19 41:25 que cuando quiera hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de lo sentimos no estamos disponibles en una tu si tú eliges

Voz 1 41:33 cuántas largo nosotros Pablo Lezo no

Voz 19 41:36 ahí o en persona

Voz 24 41:39 Naturhouse ahora yo hasta el veintiocho

Voz 1 41:41 uno de marzo en Carrefour tienes la Tallin cientos gramos originó Huelva por solo un euro con treinta nube lata Rina y los traseros de pollo por solo un euro con sesenta y cinco el kilo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es En peninsular Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 1322 41:55 necesitas encontrar al profesional perfecto en una semana entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresas

Voz 19 42:06 el cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces

Voz 1132 42:15 acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco pero

Voz 19 42:18 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno de España Juan

Voz 42 42:27 hemos los neumáticos de tufo la cámara como a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa Nos caemos del plan es que no ha surgido una cosilla venga a Nos vemos

Voz 19 42:37 si tus neumáticos fallan tus planes también

Voz 43 42:39 el Estatut ayer Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 44 42:49 en la Cadena Ser

Voz 1727 43:04 como recordaba Joaquín Estefanía que la presentación del Plan de Transición Energética no fue un capricho del Gobierno del Gobierno español Joaquín

Voz 8 43:11 sí que era una una una obligación impuesta por la Unión Europea

Voz 1727 43:17 esa pertenencia que nos obliga a determinadas cosas y una de ellas era presentar este plan que ahí está Nos dijo la ministra cuando estuvo en el programa la semana pasada que si este Gobierno repite claro saldrá del cajón de nuevo pasará si este Gobierno no repite esta es una pregunta para todos y cada uno pues cree críticos querían temen que tendrán que hacerse cargo de ese plan sí sí es una obligación de la Unión Europea

Voz 20 43:39 por otro

Voz 1727 43:42 pretenden no creo que hacerse cargo bueno la Junta de Andalucía presidida como saben ahora por el Partido Popular y Ciudadanos en un gobierno de coalición a crear algo parecido a un Fish andaluz anuncian que un organismo público el Centro de Estudios Andaluces empezará a elaborar barómetros trimestrales en esa comunidad hasta ahora la encuesta con intención de voto de referencia que Andalucía era el Europa el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía que elaboraba la Universidad de Granada pero a finales del año pasado se dejó de hacer por falta de fondos en lugar de rescatar este sondeo que que tiene mucho prestigio bueno pues el nuevo gobierno de coalición pone en marcha con dinero público un nuevo modelo que es el que se conoce ya como el CIS andaluz y nos preguntábamos pero esto adelgaza o engorda la administración andaluza porque fue uno de los ejes de la campaña que hicieron los dos partidos que hoy gobiernan en esta comunidad autónoma preguntamos a quién sabe Diego Suárez muy buenos días

Voz 0502 44:40 muy buenos días Pepa cuéntanos primero esto del CIS Santa

Voz 1727 44:42 el texto que es bueno es un barómetro

Voz 0502 44:45 trimestral que se va a empezar a hacer antes lo hacía la Universidad de Granada y ahora lo va a hacer el Centro de Estudios Andaluces lo que es la Fundación centra que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y por tanto va a valorar va a identifica bueno pues cuál es la valoración ciudadana tanto del Gobierno andaluz como de la oposición se va a hacer cada tres meses se va a pagar con dinero público y lo van a hacer los funcionarios los trabajadores del centro del Centro de Estudios Andaluces que hasta ahora estaba haciendo algunos sondeos pero que no había hecho recientemente ni anteriormente tampoco sondeos de intencionalidad de voto sondeo político lo hacía en la Universidad de Granada como bien dice con mucho prestigio pero por falta de fondos desestimó que se siguieran haciendo de esos sondeos y ahora lo facer la la Fundación centra por tanto la Consejería de Presidencia como ha dicho el consejero de Presidencia con cocina que lo harán

Voz 3 45:39 cocinando esos datos no con intención directa

Voz 0502 45:41 votos sino con cocina para determinar bueno pues cómo está la percepción de los andaluces y las andaluzas respecto a sus gobernantes y también a la oposición

Voz 1727 45:49 matiz que que no me queda claro la Universidad de Granada es pública luego el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía que hacía esa universidad con fondos públicos era tan pública como lo que va a hacer ahora el nuevo Office no

Voz 0502 46:00 así es es la decisión del Gobierno es una decisión de

Voz 1727 46:02 Gobierno tienen que dotará esto de presupuesto hoy de funcionarios me imagino

Voz 0502 46:07 exactamente Bravo una dotación aunque el el Centro de Estudios Andaluces Pepa tiene una dotación de personal también importante como te digo también se iban haciendo encuestas eh

Voz 1321 46:17 sobre otras materias que tienen que ver con el Estado

Voz 0502 46:19 esto con más más transversal Emma centrales de Andalucía de su actualidad pero no se hacían de intención de voto y en este caso sí sí harán y entendemos también que habrá que incrementar la plantilla para abordar esos estudios trimestrales y por tanto también se engordará el gasto público en la Administración

Voz 1727 46:37 es una decisión de gobierno en cualquier caso y decía que no sugería esta noticia preguntarnos por una promesa electoral largamente publicitada por el nuevo Gobierno saber en qué está Si hay un proyecto de adelgazar la Administración pública andaluza digo

Voz 0502 46:52 eh bueno hasta ahora se han aplicado medidas concretas o cosmética se han suprimido dos consejerías se ha reducido un doce por ciento de los delegados provinciales pero esa promesa que figuraba en el pacto de gobierno reducir a la mitad lo que PP y Ciudadanos llaman la administración paralela no avanza sencillamente porque no hay tanto margen la Junta va a suprimir un centenar de agencias públicas lo está haciendo ya a entes instrumentales pero la mayoría de ellos Pepa ya estaba sin actividad sin personal asignado por eso el nuevo Gobierno andaluz insiste ahora en machacar el mensaje de la herencia envenenada recibida en lo económico en lo laboral denuncian una estructura que está enraizado dicen en cuatro décadas de gobiernos socialistas en la práctica imposible desmontar por eso la coalición apoyada por Vox inténtalo mentar ahora mismo es agencias de cambio de sus votantes con medidas que son efectistas en el titular pero no en la práctica suprimir el impuesto de sucesiones eliminar los aforamientos políticos limitar los mandatos del presidente las auditorías empresas públicas todas son medidas con una aprobación inicial aunque la Junta reconocen que no podrán ser ejecutadas en el corto plazo máxime porque no piensan aprobar los presupuestos hasta julio la conclusión el nuevo Gobierno andaluz sigue teniendo como activo la expectación por el cambio pero se encuentra encapsulado por la doble cita electoral Hinault logra romper ese bucle de un discurso basado en la herencia recibida y en unas medidas que no son tan fácilmente ejecutable como anunciaban en la campa

Voz 1727 48:10 Diego Suárez gracias un abrazo buenos días bueno nada es tan fácil como se anunció en campaña esto parece claro la comunidad autónoma andaluza es mucha comunidad autónoma andaluza por tamaño por población por complejidad porque venado un gobierno de cuarenta años de un único partido es decir por muchas razones no iba a ser rápido y además estaba el calendario electoral ahí y eso de que este Gobierno se está haciendo el muerto en la piscina hasta el mes de julio no el tamaño de la administración que sé que es un tema que es muy muy grato Haití Ignacio y quiere una promesa electoral de este Gobierno

Voz 3 48:43 a mí eso me gusta empezar cuando me preguntan sobre esto empezar citando a John Wayne no cuando dijo que no hay mejor indio que el preso o el muerto luego Fraga lo dijo con sus diputados referida a los terroristas de ETA mejor terrorista que el preso muerto bueno permítanme la broma en muchos organismos públicos no hay mejor que el que no se crea el que se disuelve no yo creo que hay muchos organismos públicos que evidentemente está suprimidos no debieron suprimidos lo que hace falta es que Moreno Bonilla demuestra que eso es posible que lo sabe hacer hombre lleva poco tiempo y sobre todo después de mucho tiempo de absoluta falta de tocar poder en el Partido Popular andaluz y por tanto yo creo que además del calendario electoral además de un le quizá el gran lastre que tienen es que no tiene ninguna experiencia de Gobierno los equipos no pero yo espero que finalmente eh arranquen solamente un minuto para ostenta segundos que a mí me había

Voz 19 49:38 andaluz pero bueno acumula locutor

Voz 3 49:41 no es un organismo ya existe no sé si es acertada o no pero en vez de que el dinero se destina a unirse a Granada Se va a hacer desde dentro sino hay aumento de coste y el tema es que luego la calidad técnica no empeore no es la única cuestión que habría que exigir descolgó si hubiera sido la creación de un organismo Doc sería aplicable la frase de John Wayne

Voz 1727 49:59 aquí hay una manifestación de indios americanos

Voz 1321 50:02 pero Gando a la salida eh Joaquín tiene

Voz 0958 50:06 es una fuente es a veces Ignacio Peláez denota repunta bueno yo conocía un poco el Centro de Análisis y Documentación de la política electoral de Andalucía de la Universidad de Granada y es cierto lo que he dicho nuestro compañero tenía mucho prestigio no que entonces no no sé exactamente cómo va a cambiar lo que se hacía antes respeto lo que se hace ahora me inquieta un poco porque claro lo universidades de degrada aunque su organismo publico es un organismo más lejano que la Consejería de Presidencia para hacer sondeos electorales no es decir en ese sentido no sé si

Voz 20 50:42 es una avance suma dentro que no lo había hecho cuesta si va a hacerlo ahora lo sabemos no