Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0125 00:07 varios ex dirigentes de Vox reconocen que la dirección del partido de extrema derecha les ordenó que recibieran donaciones de empresarios Il así ingresaran a través de testaferros Antonio Martín buenos días

Voz 0325 00:18 los días Pepa lo estamos contando esta mañana en la SER apunta Víctor González Coelho de Portugal vicepresidente del partido como el que les dio esa orden los lo han confirmado tres personas vinculadas a Vox que describen como les animaron a recoger sobres dos de ellos ponen voz a la denuncia son Carlos Aurelio caldito fue vicepresidente de Vox en Badajoz y Daniel Molina que dirigió el partido en Toledo

Voz 3 00:37 hablo de eso de recurrir a parientes

Voz 4 00:40 o amigos varas para para pasar desapercibidos techo preferencial

Voz 5 00:45 esta es la practica corrientes como tú comprenderás esto es delito estando se puede coger un minero en el que porque yo soy abogado digo como tú comprenderás yo no lo voy a hacer debían coger mucho abren y loco perdí no lo íbamos nosotros

Voz 0325 00:57 vox dice que no va a hacer valoraciones de lo que califica como declaraciones de personas rebotados del partido no obstante la dirigente de Vox en Madrid Rocío Monasterio sea respondido cuando le han preguntado por esta información defiende la legalidad del dinero que recibe su formación acaba de contestar en Telecinco

Voz 6 01:11 nosotros nos financiamos con con donaciones de particulares a las que tienen acceso todos los españoles simplemente mirando nuestra web están auditadas por organismos independientes y eso es perfectamente legal de los particulares pueden hacer donaciones hasta un límite de cincuenta mil euros una allí de de eso se financia boxeo de las cuotas de cada uno de los afiliados

Voz 0325 01:33 todas las fechas y detalles de esta información las pueden comprobar y leer en Cadena Ser punto com Por lo demás acaba de comenzar una nueva sesión de declaraciones de testigos en el juicio del proceso independentista turno a partir de este martes para el ex subsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico también para varios agentes de la Guardia Civil Martínez Rico mano derecha de Cristóbal Montoro en aquellos días está dando detalles del control que el Gobierno del PP realizaba sobre las cuentas de la Generalitat vamos al Supremo informa Todd en esos momentos el control que el departamento de Cristóbal Montoro sobre los gastos de la Generalitat de Cataluña era total pero un asunto importante acaba de reconocer Felipe Martínez Rico que no era infalible que por ejemplo una contratación irregular habría escapado al control de Cristóbal Montoro del entonces ministro de Hacienda está explican ahora mismo Martínez Rico como el Ejecutivo empezó a vigilar más de cerca las cuentas catalanas entre los gastos que la Generalitat tenía previstos para dos mil diecisiete dice había dinero destinado al referéndum ilegal

Voz 7 02:23 el que estaba vinculado con una sentencia constitucional en el que esta partida era inconstitucional y nula en tanto en cuanto estuviese dedicada a financiación del proceso Rafael Lara

Voz 0325 02:35 es importante lo que acaba de afirmar Martínez Rico porque las defensas se agarran a que no pudo haber malversación de caudales públicos y en ese momento estaban bajo el control férreo de Cristóbal Montoro gracias Alberto vamos que la policía de Holanda va a interrogar a lo largo del día de hoy a las tres personas detenidas por su implicación en el tiroteo de ayer en Utrecht que dejó tres muertos el Gobierno del país está reunido también esta mañana de momento las autoridades siguen sin confirmar que fuera un ataque terrorista diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 0125 03:04 la Junta Electoral Provincial de Madrid ha sancionado al alcalde de Arganda al socialista Guillermo Hita por violar la ley electoral por la publicación de un vídeo en el que el Gobierno municipal presume ante los ciudadanos de haber bajado el IBI tras una denuncia del Partido Popular local la Junta ha prohibido su difusión y ha abierto expedientes sancionadores al alcalde y a su concejal de Hacienda ITA asegura que se trata simplemente de una campaña informativa y anunciar recula

Voz 3 03:28 la Junta Electoral ha revisado

Voz 4 03:30 esta decisión que nosotros hemos tomado acataremos evidentemente lo que a la Junta Electoral pero claro recurriremos también la decisión teniendo en cuenta que es una campaña informativa que se realiza todos los años que hace viera los vecinos cuál ha sido la rebaja del IBI en los últimos años

Voz 0125 03:46 novedades en el sistema de préstamo de libros de texto de la comunidad que a partir del curso que viene será accesible a todos los alumnos de secundaria de los centros públicos y concertados la Comunidad pretende renovar los libros de cada curso cada cuatro años pero de forma paulatina empezarán el curso que viene financiando los nuevos libros de cuarto de la ESO un sistema que no gusta a la Asociación de Directores de Instituto de Madrid Pilar de los Ríos es su presidenta

Voz 8 04:10 esto la verdad es que parece sencillo en un principio pero resulta muy complicado porque a priori nosotros no sabemos cuáles son los libros que vamos a tener que adquirir no sabemos qué alumnos son los que repiten cuántos alumnos promocionan qué alumnos son los que van a querer participar en el proceso entonces

Voz 9 04:29 esto nos parece muy muy complicado sobre todo cara oscilante curso que sabemos que es una tapa las cuales son los centros hay mucho trabajo acumulado

Voz 0125 04:41 dato el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid aumentó en febrero un ocho con siete por ciento respecto al mismo mes del año anterior son ya más de cuatrocientos once mil lo que supone también un incremento del uno por ciento respecto al mes de enero diez grados ahora mismo en el centro de Madrid

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 06:04 en

Voz 1995 06:05 nunca fue más cierta la frase de Machado en España que se muere la otra que bosteza hoy es fiesta en Valencia Galicia Murcia País Vasco y Navarra un favor los que hoy estén de fiesta por favor sitúen se cerca de altavoz de la Izquierda Wallis a los que estén hoy de fiesta en la izquierda in los que hoy estén trabajando por favor sitúen se los que estén trabajando sitúen se en el altavoz de la derecha vale vamos a empezar este este programa con una canción distinta para cada uno de ustedes para cada uno de esos dos grandes los que estén en festivo van escuchar una suave y relajante tonada acaban de vuelta

Voz 14 06:53 sin dormir pero bueno suave

Voz 1995 06:58 mientras los que hoy están los que hoy están trabajando escuchar esto claro no ya saben los ociosos a la izquierda y los que no tengan festivo a la derecha están preparados si ese por favor sitúen se hallaba no me negarán que la Cadena SER no está a la altura de sus circunstancias eso luchan hoy por hoy feliz día por igual a todos nuestros dice Bollywood locales ido a los papi era Pepe el aspecto y las José Mari las cosechas de qué te ha parecido esto izquierda a mí me parece un poco esos dos las dos Gemma llenazos España vale vamos a tener que poner un poco más serios solo un poco porque vamos a hablar de una librería y un lío

Voz 3 09:32 incluso la el tono de la llamada y el motivo de la llamada lo que en los define perfectamente son como buenos herederos de de Millán Astray que es una forma muy sutil me parece a mí de amenazar cuando dices distinta bueno dice que somos difíciles y luego creo que emplazaba en acciones legales eh pues como como imiten a la persona que idolatran pues ya sabemos cómo son las acciones legales de esta gente a mí lo que siempre me me me la reflexión que me dejan estas estos capítulos que por desgracia no son pocos en nuestro país es eh con qué autoridad moral intelectual se crea alguien para que no le guste un libro que ve un escaparate sea capaz de coger un número de teléfono llamar y amenazar es decir estos esta gente cree que todavía vivimos en la época en la que Millán Astray podía hacer lo que le daba la gana sí son dignos herederos al final el More que muerte de la inteligencia sigue vigente e pero vamos yo me imagino el estado de ánimo de de los propietarios de esa librería entendería perfectamente que el miedo

Voz 1995 10:34 tuviese hoy muy presente en sus vidas y Nacho qué opinas

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 11:17 vamos a intentar saber de qué va el libro porque a todo esto de qué va el libro lleva Cruz buenos días

Voz 3 11:22 hola buenos días a todos seguro que os acordáis de un libro clásico de las

Voz 16 11:26 sí aunque sea más Celtiberia Show si Luis Carandell es uno de los goles con los que yo más me he reído vida era muy divertido al tiempo que muy inquietante os acordaréis en una colección de fotografías y textos que daban una idea de lo peculiar que era la España franquista pues viene este libro de España salvaje se inspira en ese para ilustrar la muerte en la cultura política española en los años que van desde el desastre de Cuba y el fin hasta el final del franquismo pasando por la guerra además Marruecos la influencia de ideas extranjeras como el futurismo ese que

Voz 3 11:55 preconizaba la guerra como higiene del mundo

Voz 1995 12:10 el día del dolor el editor de este libro el editor de La Felguera que publica España salvaje los otros episodios nacionales derrocha ser cuando muy buenos días buenas qué tal estaba no sé si no sé cómo plantear esta pregunta pero esperabas que se defendieran los herederos espirituales de insisto que la la formulación quizá no es la correcta de Millán Astray

Voz 17 12:32 bueno es que realmente les sorprende porque primero no han leído el libro no he e incluso creo que si existiera un un heredero espiritual de Millán Astray que fuera flexible que casi algo imposible no un oxímoron leyera el libro posiblemente hasta la interesarse no es un libro histórico donde realmente no se dice otra cosa que la propia historia el problema de qué ha sucedido que que a lo habéis resumido muy bien es algo evidente en la historia no es un traje hecho medida a gusto de cuál no es no ser cuenta otra cosa que lo que fue sorprende mucho que que las propias declaraciones la lo poco que ha que ha trascendido esta plataforma patriótica hace presente a Millán Astray como un hombre sensible al arte y la cultura y a los libros la literatura realmente me sorprende porque porque ya ni siquiera parece que Millán Astray es Millán Astray no una persona que que fundó la Legión que ha sido el arte del buen morir japonés y es que si bien a lo mejor puede ser que no dijo Viva la muerte pero en todo momento hasta ese culto a la buena muerte como se dice en la literatura legionarias no a la bella muerte no al Cristo de la Buena Muerte pues sorprende esa ese ese maquillaje de una de una figura que una figura histórica de hecho el libro es un libro histórico creado por muchos autores con distintas piezas donde hablan ellos mismos no nacimos Redondo hay textos de Onésimo Redondo Ramiro Ledesma no es una manera de de conocer como si fuera un espejo como bien habéis dicho lo que es una pregunta porqué no fascina porque no ha fascinado tanto esa cultura de la violencia no desde el principio de siglo no y el mejor ejemplo es la la guerra de Marruecos no que fue una uno de los episodios más más trágicos no y atroces de nuestra historia

Voz 1995 14:22 a dónde nos vamos a quedar con la idea de que toda esta polémica ayuda a alguien a leer y acercarse a un libro por lo que sí aseguro que el motor no es el mejor el que hubiéramos elegido pero imagínate que alguien se acerca eso precisamente por la polémica de

Voz 17 14:38 sí sin duda ahí de hecho ayer lo comentábamos entre otros libreros claro esto esto evidentemente nos retrotrae a situaciones muy trágicas no que hemos vivido lamentablemente en este país que contra librerías contra la propia libertad pero también había una reflexión común que hacíamos no sorprende en este mundo donde donde todo se ha vuelto digital prácticamente no o camina hacia ahí que todavía un libro oí en este caso ahí tenéis también a Fariña no en este caso no que un libro como el nuestro como puede ser cualquier otro género de debate y eso a pesar de las circunstancias lamentables de todo lo que ha pasado sorprende y es una gran noticia no es una buena noticia

Voz 1995 15:16 te llamas casi paradójico no que que finalmente sea Millán Astray que nos invite a leer

Voz 18 15:21 y hay gente haya visto un libro año eh la primera noticia

Voz 1193 15:27 azar por teléfono claro me gusta de la artesanía amenazar por teléfono instalado en todas las

Voz 1995 15:31 que no sean guasa de social que haya mandado en Twitter de amenaza colgar el teléfono y amenazar con Servando Rocha editor de La Felguera quiénes han publicado La España salvaje en hora enhorabuena ojalá que libro vaya fenomenal ya que todo esto sirva para que la gente vaya de paso sigue la polémica del de Millán Astray al lado interesa cógelo también amigos sorprende Servando gracias un abrazo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 32 19:40 ahí tienen unas cañitas de un viaje citó esta semana santa que no te puedes hacer una cita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes toda la razón cita

Voz 1203 19:50 bueno ante todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa cruceros Caribe por nuestras costas e islas con el mejor servicio y todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 33 20:12 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 20:17 seguimos con Gonzo y con Nacho Carretero que hoy está en Málaga verdad gestos sitio maravilloso es una temperatura fantástica en fin que estás haciendo mala

Voz 1193 20:29 estoy haciendo un reportaje para el país y la verdad es que sí se estaba está muy a gusto aquí lástima que ya tengo que volver hoy

Voz 1995 20:35 Boya el Día del padre donde todo se revisa donde todo además lo patriarcal patriarcal perdón debe revisarse nos preguntamos por la relación entre padres e hijos encontrado una relación curiosa por lo menos vamos a ir a atrás el pasado tres de marzo concretamente en los Campeonatos de Europa de Atletismo en Pista Cubierta celebrados en Glasgow una imagen sobresale por encima de muchas otras en esa competición la exigente prueba del talón lo más parecido a coronar su breve Jorge Ureña se convertía en el nuevo campeón de Europa

Voz 34 21:14 por qué Ureña quiera ganar porque se va a colocar en apenas veinte metros en primer lugar sí lo haga campeón de Europa aquí crea Jorge Ureña

Voz 1995 21:24 en la imagen de su entrenador ex atleta en la misma especialidad y también su padre José Antonio

Voz 34 21:32 el curiosa el abrazo de padre hijo José Antonio Ureña estás que viene a zona mixta el abrazo de una familia muy unida al deporte el atletismo

Voz 1995 21:40 hoy vamos a hablar de padres e hijos y lo vamos a hacer con dos campeones porque Ureña campeón de Europa de talón muy buenos días y felicidades por la medalla de oro de Glasgow Jorge hola buenos días gracias podrías explicarnos que don que pruebas contiene talón

Voz 22 21:56 bueno pues la conversación consta de dos días no empezamos con sesenta metros lisos luego salto de longitud lanzamiento de peso

Voz 3 22:04 altura para terminar el primer día y luego segundo día hacemos sesenta metros vallas pértiga y un mil para terminar ya lo que es el heptatlón José Antonio muy buenos días buenos ideas

Voz 1995 22:16 básicamente una competición así más que ser un diez en todas las pruebas hay que ser un un ocho nueve

Voz 35 22:23 se hay que ese regular en todas

Voz 36 22:25 es importante estar regular en todas para al final estar arriba

Voz 28 22:32 el vino bueno como bueno al final

Voz 37 22:36 al todo viene de mi padre no que él también pruebas combinadas hacia atletismo entonces bueno pues un niño ve en casa lo que hace su padre y claro si le gusta pues quieren ser como él entonces bueno me viene a la sangre y al final pues se me da bien y me gusta

Voz 1995 22:50 vale Hijos de Antonio tu hijo supera te ha superado en todas las pruebas se supera

Voz 35 22:54 más de mil aún

Voz 1995 22:57 vaya un poquito por delante Naoto como como espérate que destacar los metros

Voz 35 23:03 si gana el padre bueno él me gana ahora me gana actualmente pero yo tengo mejor marca que

Voz 1995 23:08 no no está nuestra más que pasa Jorge no somos capaces de superar al padre

Voz 37 23:13 es que soy un poco PRT

Voz 1995 23:15 para ganarle Icomos vuestra como es vuestra relación porque sois el entrenador padre hijo como os vuestra relación

Voz 37 23:24 bueno pues no sé yo creo que como cualquier otra relación no simplemente que bueno a la hora de trabajar de estar en la pista pues es diferente pero yo lo veo muy igual no la pista sigue siendo mi padre sigue siendo el entrenador y bueno a lo mejor esa confianza que tengo con él para pues para decirle algunas cosas no proponerle cosas entonces bueno eso hace que sea más llevadero

Voz 3 23:46 cuando el cuando el entrenador es el padre se cabrían más con el discípulo ante el mismo error como las los mismos defectos que pueda cometer otro otro discípulo que no sea tu hijo o cuando uno padre hace los deberes con su hijo como que se pone de más mala leche porque hay más interés en que saque eso adelante pasa también en en en el deporte

Voz 1995 24:07 yo creo que también un poco también pasa también

Voz 35 24:10 a lo mejor que crees que puede hacerlo mejor y hay te cabrea más au saltas antes que con otra persona a otro atleta

Voz 1995 24:18 Kiko es Antonio ya que tu hijo consigue por ejemplo medalla en Glasgow tú la primera alegría es la de padre o la primera alegrías la entrenar

Voz 35 24:27 no lo sé es una alegría inmensa he no sé si sería padre au atleta yo creo que las

Voz 37 24:33 cosas pero quienes en ese momento que sientes

Voz 1995 24:35 Ana por fin después de todo el esfuerzo porque claro pensamos en los grandes atletas yo no sé ayer luego hablaremos de ello ayer estuvo en Madrid Ronaldo con su madre presentando una clínicas y además nunca hablamos de los padres de los atletas nunca hablamos de los padres de de los futbolistas esos que los sábados se iban hacían kilómetros lloviendo sin llover él como padre claro hay mucho de lo que hace Jorge sentí

Voz 35 25:02 se pero al no sé cómo definir la alegría o la emoción del momento sea cómo cómo estás viviendo en casa como padre como atleta como entrenador pues al final no ser una alegría inmensa en ti no sé si es padre paleta o todo toda vez Jorge algunas de esas tenido trucos

Voz 1995 25:21 en este tu padre

Voz 37 25:22 sí bueno hasta bueno hasta el año pasado estaban dando también junto con Jesús Gil buenos este año todavía no pues un poco con tengo tanto con todavía me ha corregido algunas técnicas y eso

Voz 3 25:34 alguna vez alguno de los dos se planteó romper la relación entrenador entrenado para salvar la relación paterno filial es decir se vio amenazada esa relación sentimental por los fricciones son los roces que pueda haber en el día a día del entrenador

Voz 37 25:49 no la verdad que no alguna buena enfadado claro como todo padre todo dijo no llamada de estar entrando juntos pero bueno al día siguiente como si nada ya está aquí

Voz 1995 25:57 vaya las da la felicidad a tu padre Jorge

Voz 37 26:01 no todavía no

Voz 1995 26:04 ya va siendo ahora se días José Antonio

Voz 1193 26:09 yo que que que que para misos la admirable más que el Campeonato de Europa el que no se enfada en entre ellos siendo entrenador di discípulo padre hijo y que sepan hacer la distinción y que además no no se traslade esa tensión a su vida personal no me parece que tiene mucho más mérito que el campeonato Europa os lo digo sinceramente

Voz 22 26:30 mis estaban incluso en lo deportivo y en lo familiar es es posible separar o poner un límite por ejemplo en la mesa en la comida del domingo hijo no come tanto postre oye quédate con el flete un poco de ensaladas eh

Voz 35 26:47 no yo creo que eso está controlado otro lado ya ya sabe lo que tiene que comer y como tiene que hacer las cosas turbias parir está la mujer

Voz 36 26:57 era una madre para parar en cuando en cuando

Voz 1995 27:01 disputas porque en casa claro vivís juntos tutoría en casa tus padres Jorge si ahora sí meritoria oí por decirle a tu padre que seguido el sábado sábado que quiere salir dices bueno fíjate después del campeonato Glasgow dice bueno este sábado que dar también se esto como cuando llegas tarde a casa que

Voz 37 27:24 gracias pues nada entrar con cuidado sin hacer ruido no también haber esto es duro también para la cabeza de todo y siempre viene bien pues un poco evadir tengo que no todo sea deporte que no todos atletismo entonces bueno de vez en cuando hay que salir hay que pasárselo bien y hay que reservar un poco la cabeza y eso él lo entiende

Voz 1995 27:45 ya y los domingos en esa comida masa de cuidarse de que habláis

Voz 35 27:50 nada de lo que salga si estamos hablando pues es habla de deporte deporte es ese aura de cualquier otra tema pues se habla de otro cualquier tema no

Voz 3 28:01 compartís alguna afición más que la del deporte

Voz 35 28:07 no porque eres músico yo de la música entiendo poco

Voz 3 28:13 a ver es un deporte que es por siete tardaron también lo entendemos que puede ser muy absorbente pero más allá de lo paterno filial el ido siempre la práctica deportiva

Voz 37 28:24 en principio sí sí

Voz 1193 28:27 yo me imagino hay que que tu madre que mujer jugará un papel fundamental no para mantener el equilibrio entre el aspecto deportivo el familiar

Voz 37 28:37 sí bueno es la que pone orden en casa junto con mi hermano también que bueno que cuando empezamos así un poco a discutir a lo mejor entrenamiento y cosas así son los que no dicen bueno ya está bien que estamos aquí en casa estamos cenando oí olvidados de la pista más

Voz 1995 28:50 vamos a hacer una pequeña pausa de recordar que el el récord de los mil todavía no tiene el padre Antonio que me parece importante porque hoy es el Día del Padre y por eso hemos invitado a dos personajes a José Antonio Ureña ya su hijo Jorge campeón en Glasgow del tablón el pasado tres de más de hacemos una pausa y seguir

Voz 38 29:08 eh

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 30:22 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que viene tuvo Fernando VII

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 33:53 con Toni Garrido hablamos esta mañana de lo concerniente a las relaciones de padres e hijos con otro Carter y con gozo estamos en compañía de Jorge Ureña recientemente proclamado campeón de campeón lo que sí en el caso de que eso el campeón en algo enhorabuena a con su padre con José Antonio que fue líder esa especialidad de hecho todavía los mil metros sabía José Antonio que que Jorge es José Antonio cuando acabas con tu carrera atlética cuando decides entrenar y cuando decides entrenar a tu hijo

Voz 35 34:35 bueno yo no he terminado mi carrera atlética yo sigo haciendo deporte sigo compitiendo Hay yo sea espero seguir compitiendo todo lo que pueda eh yo hacía atletismo luego allí en el club en Onil pues cuando era estaba en la élite bueno en la elite nacional pues empecé a hacer en la Escuela de Atletismo del pueblo y luego progresivamente cogiendo atletas Si la entrenando a gente de mayor nivel mi Jorge cómo empezó de pequeño pues hemos estado de como ha dicho el antes con Jesús Gil llevamos de todo club el Santos porque ven que íbamos sacando de atletas que podemos servir deporte padres hijos

Voz 1995 35:16 es difícil siempre para él lo que ocurre entre los fines de semana con miles y miles y miles de niños que digan una parte de ese tiempo participar en todo tipo de de competiciones que a veces por culpa de sus padres se viven escenas como ésta mucho lo tuyo en el país Tito dado tu hijo no va a llegar a Primera dejarlo en paz los padres en este caso el caso de Jorge y José Antonio es una muy buena influencia pero no siempre suele ser así

Voz 1193 35:49 si no se recuerda ese artículo que es bastante significativo es un artículo de fútbol no de turismo de fútbol base bueno en este artículo pues yo visité varios partidos durante un fin de semana hable con clubs de fútbol fútbol base compadres con psicólogos deportivos sí bueno hay un problema en fútbol base la conclusión Grosso modo este reportaje era como muchos padres es importante que no madres sino muchos padres proyectaban pues todo tipo de pues que yo frustraciones o como quiera cada uno llamarlo en sus hijos es decir preocupaciones de adultos en niños que se van a divertir que van a jugar proyectaban pues cosas como en partidos de niños de seis siete años pues padres que contará contabilizaban los goles para medir el pichichi pues gritos insultos al árbitro el entrenador expulsiones repito en partidos de niños de siete años porque hay un problema ahí de de adultos obviamente que recaen los niños e insisto en en en fútbol no por ser fútbol sino probablemente porque es el deporte más extendido no sé si en atletismo habrá casos similares no por lo menos no los conocemos normalmente

Voz 3 36:58 yo estoy estoy bastante de acuerdo con con Nacho que es una cuestión más de fútbol de de hombres mi hija juega al baloncesto igual no es el primer año pero hemos estado ya en varios colegios en varios pueblos de alrededor de Madrid no ha habido nunca ni un solo problema Ny de los padres ni de los alumnos negras jugadoras ni entre los entrenadores pasa algo con el fútbol y creo que que das en el clavo y cuando es lo de la frustración porque en este país todos los suba o casi todos los chavales en algún momento hemos soñado con con ser futbolistas la inmensa mayoría nos hemos dado de bruces con la realidad y que no valemos sí que que cuando yo jugaba al fútbol de pequeños sí que veía también esa virulencia por parte de los padres de hecho yo deje de jugar al fútbol por culpa del padre de otro chaval que se metió conmigo iba mi equipo por por dejarme por un gol que me metió yo eso no lo veo en el baloncesto o no lo veo en deportes femeninos pero eso algo a lo que hay que pone solución porque lo que acabará pasando es que o los niños dejarán de querer jugar al fútbol para no tener que aguantar a tu padre en esas circunstancias o peor verán la práctica del deporte como algo en lo que tienen que destacar ganar y si puede ser humillar al rival

Voz 1995 38:05 sí porque también tenemos ejemplos de grandes deportistas que después de una gran carrera profesional contaron con sus padres les presionaron para convertirse en estrellas no es el caso de Jorge os Antonio pero siempre viene a la cabeza Andre Agassi

Voz 42 38:18 en el tenis desde niño porque nunca fue una decisión mía hasta aquí un día miré por la ventana vi mucho tráfico iPS que toda esa gente probablemente unas vidas que no han elegido pero son capaces de encontrar un sentido a todo lo que hacen

Voz 1995 38:32 sí Jorge tú te has encontrado tu eres campeón de Europa tú te has encontrado en el camino gente así gente que que realmente no quería seguir en atletismo por lo que supone pero que lo hacía básicamente instigado obligado por sus padres

Voz 37 38:44 no bueno yo creo que el atletismo no es como un fútbol no tampoco mueve tanto dinero entonces yo creo que lo practicar porque le gusta no también es muy sacrificado y entonces bueno al final o te gusta o te lo dejas

Voz 1995 38:55 y tú te divierte es bueno todavía a día de hoy se jugaban

Voz 37 38:59 mientras el bien las cosas pero no tienen lesiones en todo esto

Voz 22 39:02 la verdad es que sí me divierto disfruto y me gusta practicarlo no cuando bueno ya tienen algún problema de lesión algo bueno pues la verdad que es un poco duro pero bueno es parte del camino en todo caso los relación padre hijo y entrenador a mí me acuerdo una entrevista con guión Borg Garrido hace poco cuando él es ya el entrenador de su hijo en tenis en un momento dan un momento de tensión entre padre y a su padre Bjorn Borg campeón

Voz 3 39:28 de verdad papá no tiene ni idea de eso

Voz 1995 39:30 yo venirse arriba Jorge cuál es tu próxima gran cita

Voz 37 39:39 bueno pues ahora empieza al aire libre que pasa a ser heptatlón a Decathlon bueno tengo en la mente el mundial de Doha que a finales de septiembre principios de octubre que nada Javier allí qué tal yo entiendo que las

Voz 1995 39:50 Vida familiar se resiente por eso hace cuanto empiezas a prepararte intensamente para una competición en casa eso de una forma u otra Se nota se bueno en una obra

Voz 37 40:01 no se lleva más o menos bien tampoco se nota mucho en muchos aspectos no eres como un día a día anormal hay bueno al final bueno pues sí que a lo mejor al final un poco más de tensión porque está ahí más cerca hay más nervios y más cosas pero bueno tampoco es algo que se ha exagerado

Voz 1995 40:17 valide veremos en los Juegos Olímpicos de Tokio a ser el objetivo veinte o sea que te veremos

Voz 18 40:25 tú y a tu padre en la grada hay diciendo te la zancada más larga lo vamos a contar ahora claro espero también

Voz 1995 40:33 vale pues a los dos muchísima suerte y es un verdadero placer contar con campeón y con José Antonio entrenador que sigue ganando a los mil metros la marca de José Antonio sigue por encima la de Jorge un verdadero placer campeones muchísimas gracias al basada vale os haga una pregunta muy vehemente hecho tú duermes bien generalmente sí la verdad es que si no vale aun estando de viaje Tudor es bien sí sí

Voz 1193 40:59 no me queda otra porque viajo bastante y duermo en sitios de dispares o sea que por suerte duermo eh

Voz 1995 41:04 el pues en unos segundos en tu caso bonzo por norma general se vale eh pues que es país que más de cuatro millones de españoles sufren un problema crónico de insomnio más de cuatro millones no son pocas

Voz 1 41:18 sin

en Hoy por hoy con Toni Garrido

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 48 47:31 en el Congreso de las Ciudades Patrimonio Paz

Voz 1995 47:33 por qué nos llevan por eso padrino matrimonio nosotros no por antiguos si quieren compartan bien si quieren combatir con nosotros una mañana de radio y alguna risa aseguró les esperamos en el Museo das peregrinación a partir de las diez de la mañana pueden recoger ya su invitación en radio nosotros esta semana seguimos preparando nuestra nación sus le vamos a hacer el camino al aeropuerto de Santiago que estamos bueno de hecho Nos hemos traído la máquina que al al estudio porque cuando ponemos escuchamos muy atentamente la poli pero entre público alta sí bueno como Jorge el campeón de Glasgow pero perros puedes leer el canto leer no cantar

Voz 22 48:25 leer entrenan cantarlo pero que lo bueno traspasan ganando de de Greenwich donde vas sino sabes a dónde ir peregrino por un camino que va a morir si el desierto es un arenal desierto estuve Dir quién chiquilla cambia

Voz 1995 48:40 incluso la edad surgen con acento gallego gran atento el próximo viernes a partir desde las diez de la mañana en el Museo das peregrinación pasen a representaciones en Privalia por favor seguimos con Nacho Carretero con Gonzo dos hombres a los que la actualidad les roba horas de sueño una verás padecido una noche sin dormir algo de insomnio si a mí me pasa una cosa que supone pasar a más gente

Voz 1193 49:12 después de esta frase puede venir cualquiera

Voz 1995 49:14 claro que sí

Voz 1193 49:17 pero bueno no es tan extraño yo suelo tardar en dos

Voz 22 49:20 si es verdad me cuesta conciliar el sueño ahora un vez

Voz 1193 49:23 que me duermo puede entrar en mi habitación el Orfeón Donostiarra que no me despierto es que es lo que me paso digamos que no me duermo de un tirón aunque tarde en dormirme

Voz 1995 49:32 pues todo el Cono saber eso que bueno ese país y cuatro millones de españoles sufren un problema crónico dicho mío el veintitrés por ciento de los españoles toma algo vamos entre comillas entrecomillar sea algo para dormir cinco por ciento se auto medica a diario de la mayoría de los casos no es un vasito de leche caliente vamos a compartir este asunto porque es un asunto que preocupa a millones de personas con alguien que esa es médico de Atención Primaria está por tanto en primera línea la batalla por la salud además hay que contar muy bien las cosas lo ha hecho en dos libros vengo incide vino de urgencias y habitualmente su canal en Youtube donde desmonta mitos sobre la salud en vídeos muy divertidos

Voz 0934 50:10 el si te quiere pegado buena de siesta me parece estupendo pero no no las directivas no se corta eh no se corta la digestión estos el año inventado nuestros mayores para pegarse esas dos horas reglamentarias de siesta veraniega pero no se corta la digestión

Voz 1995 50:25 si descubrimos que era padre durante el verano vigilando la niños algún padre esto fue alguno hoy que es el día del padre dijo que ese de gestión es verdad pero padre pudo dormir la siesta vamos a salvar y dar las gracias especialmente hoy por atendernos a Fernando Fabiani Fernando buenos días hola buenos días qué tal Toni sabemos la estas camino del hospital así siguen detenemos un poco cuánta gente llega tu consulta diciendo oiga no duermo

Voz 4 50:53 pues en muchísima gente y lo primero que hay que hacer ante esa situación negarles una pregunta Toni muy sencilla y es que te quita el sueño deporte hemos tendido a darlo todo a poner la etiqueta de enfermedad todo le llevamos insomnio ABC al no poder dormir cosa normal sea si yo tengo mañana un examen tengo una posición si mañana me caso si mañana salgo de viaje es normal que me cuesta coger el sueño hay muchas veces que esa falta de sueño son cuestiones reactivas completamente normales y que no requieren tratamiento porque se van a solucionar solas como todos comprendemos tenemos poca tolerancia muchos síntomas que tenemos insomnio una cosa que nos preocupa mucho

Voz 1995 51:34 los resolvemos con pastillas que peligros tienen las las pastillas para dormir