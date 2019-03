Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:06 el resumen de la actualidad con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1657 00:09 buenos días Toni el subsecretario de Hacienda del Gobierno de Rajoy en los días más tensos del proceso independentista Felipe Martínez Rico está reconociendo en el juicio que el control de las cuentas de la Generalitat no era infalible ha explicado que el gobierno catalán podía intentar pasar ese filtro de hecho detectaron que estaba proporcionando información incompleta desde hace unos minutos han comenzado también ya las declaraciones de agentes de la Guardia Civil que estuvieron por ejemplo el la Conselleria de Economía el veinte de septiembre volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días Martínez Rico no ha querido contestar directamente a la pregunta clave de la Fiscalía

Voz 0055 00:38 si hubo o no malversación de dinero público en Cataluña durante el otoño independentista pero ha reconocido que por ejemplo un contrato irregular podía escapar al control que el Gobierno central ejercía entonces sobre las cuentas de la Generalitat

Voz 3 00:49 pero no son la realidad material de los hechos por lo tanto estos certificados llegan hasta donde llegan tienen los límites que tienen

Voz 0055 00:57 si finalmente denunciaron tres movimientos sospechosos una campaña publicitaria gastos de triplicar y un acuerdo del Govern declaraba Guardia Civil responsable de los registros del veinte de septiembre en la Consejería de Economía acaba de describir cómo fue la llegada de Oriol Junqueras el veinte de septiembre al edificio

Voz 1657 01:12 gracias Alberto por lo demás la policía ha detenido en La Línea de la Concepción a cuatro personas que retuvieron a un menor de edad que había robado en un domicilio y al que torturaron como venganza durante varios días Algeciras Rubén García

Voz 1995 01:30 agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizaron

Voz 0325 01:33 joven menor de edad de origen marroquí gravemente herido deambulando por las calles de La Línea de la Concepción presentaba golpes en los ojos tenía fracturada una muñeca y también otras contusiones tras ser atendido en el hospital de la ciudad la policía inició una investigación determinando que este menor había cometido varios robos en una vivienda de la línea cuyos propietarios se habían tomado la justicia por su mano como venganza le retuvieron varios días en ese domicilio les sometieron a continuas torturas en el reto gesto la policía ha encontrado bridas pañuelos con sangre varias armas hachís dinero en efectivo se procedió posteriormente a la detención de cuatro personas relacionadas con estos eh

Voz 1657 02:06 Joost el coste salarial por trabajador subió casi un uno por ciento en el último trimestre del pasado año y superó los dos mil euros de media amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 02:13 son datos de línea que muestran que la subida de los costes salariales en el cuarto trimestre fue de un cero coma nueve por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior con lo que el salario mensual medio camillas y indicador sitúa en dos mil treinta y nueve euros al mes por sectores la subida fue especialmente marcada en la construcción dos coma ocho por ciento mientras que retroceden los salarios en la industria cero coma dos por ciento Por territorios las subidas más intensas se han dado en País Vasco y Canarias por encima del tres por ciento Illes recordamos

Voz 1657 02:36 la información que haya adelantado La Ser varios ex dirigentes de Vox han reconocido a esta emisora que la dirección del partido les ordenó recibir donaciones de empresarios e ingresar las mediante testaferros lo reconocen por ejemplo el ex presidente de Vox en Toledo también quién era el de quién fue vicepresidente de la formación en este caso en la provincia de Badajoz llegamos así a las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 0821 03:02 las jugadoras de las Leones de Castilla el equipo femenino de fútbol de Guadarrama han emitido un comunicado en el que insisten en la discriminación que sufren respecto a sus compañeros del equipo masculino cuentan por ejemplo que llevan un año sin agua caliente en los vestuarios una acusación que el club niega Raquel Fernández

Voz 1915 03:19 en un comunicado jugadoras del equipo femenino afirman que el detonante de la situación se produjo con motivo del partido del Día de la Mujer cuando dicen tuvieron dificultades para leer un discurso en el que

Voz 1508 03:29 recordaban a sus compañeras expulsadas

Voz 1915 03:32 firmaban que en el ámbito deportivo la mujer sigue siendo víctima de actitudes machistas

Voz 0427 03:37 ante esta negativa que nuestra capitana pudiese expresarse decidimos que lo lógico era que si en un día tan importante siquiera en parte hacia todas las mujeres y en particular por el equipo femenino

Voz 1915 03:48 desde la directiva del club los responsables desmienten las afirmaciones de las jugadoras las acusan de vender una discriminación que no existe ya aseguran que el equipo femenino sigue funcionando y entrenando con normalidad problemas para los social

Voz 0821 04:00 estas de Tres Cantos el municipio es el único de los grandes de la comunidad donde todavía no hay lista electoral la Ejecutiva regional no ha podido ratificarla por el conflicto entre la candidata Lidia Martínez y la dirección local del PSOE SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 0325 04:13 tanto Martínez como el Secretario General Rubén Moris han confirmado que coincidiendo los nombres hay discrepancias en su orden en las listas Moris insiste en que no se trata de un enfrentamiento serio ningún conflicto

Voz 0325 04:26 su propuesta en los primeros puestos están todas las sensibilidades hechas públicas en el proceso de primarias este martes se producirá una reunión entre ambas partes con mediación de la ejecutiva regional deben alcanzar un acuerdo para que la lista cantina sea ratificada junto con la de Madrid capital Illa de las selecciones autonómicas la fecha límite es el martes de la próxima semana

Voz 0821 04:45 yo operación policial contra un grupo de estafadores a través de Internet doce personas han sido detenidas por robar datos bancarios simulando ser un banco tenemos once grados ahora mismo en el centro de mal

Voz 1657 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com campeones

Voz 1995 05:20 Íñigo enseguida la cosa es que la música que hemos disidentes a esta hora tranquilamente buena idea escuchando hasta magnífica música Jaime Alguersuari muy buenos días

Voz 0852 05:34 hola buenos días es que la música es fundamental

Voz 1995 05:37 qué Eramus no queramos digamos que nos gusta pero nos gusta la música es fundamental en nuestra vida

Voz 0852 05:43 es un sentimiento no hay está vivo en en cualquier momento en los estados más tristes más alegres más emocionales siempre está ahí y forma parte de nosotros

Voz 1995 05:54 y tú por tu experiencia personal GM estaría es de acuerdo con esa frase hecha de que dice que hay que tener cuidado con lo que uno sueña que corre el riesgo de que se cumpla

Voz 0852 06:05 bueno yo creo que soñar es libre y tenemos que soñar necesitamos soñar no hay además soñar en grande no el los sueños se pueden cumplir ahí tienes que trabajar para que se cumplan pero soñar es fantástico no no hay que privarse de soñar nadie tiene que privarse de soñar no al menos desde mi punto de vista

Voz 1995 06:24 Jaime Alguersuari ha cumplido sus sueños a menos dos eh la el primero de los sueños sonaba de esta manera de Fórmula uno que en otros son dinero otros sonidos Jaime logró acceder muy pronto a un mundo en el que hay sitio para muy pocos llegó a pilotar un Fórmula uno hace diez años se convirtió en el piloto más joven en participar en la Fórmula uno la gran promesa del automovilismo español y por extensión mundial pero pero me ese mundo la paciencia precisamente no no es lo que lo que brilla hay de vuelos buenos augurios pasó a estará a un lado y Jaime Alguesuari hasta aquí para hablar del Mundial de Fórmula uno que arrancó este fin de semana en Australia porque la única carrera que le preocupa a estas alturas es la suya como músico de electrónica te vamos a combinar de no el sonido de los Fórmula uno de antes con la música de Jaime Alguersuari entre las últimas de combustión avanzado Wars nueva identidad artística hay Messi te has pasado una cabina de Fórmula uno en la cabina de y de estar trabajando levantarte por la a las seis de la mañana pilotar zanjar hasta las tres de la madrugada bueno yo diría que sea sustituido por un estudio

Voz 0852 07:53 desgravación más que nada porque donde paso más horas es en mi casa es en el estudio haciendo música sacra realmente cuando tengo que ir a tocar a un sitio se comprende muchas más cosas al aeropuerto de coger un avión de te descansar ir muchos días hasta que tocas y vuelves a casa pero el día a día están el estudio no el día a día estar haciendo música a día de hoy

Voz 1995 08:22 Jaime acaba de publicar libro se llama reinventa T como pasé de la Fórmula uno a la a la música la reinvención es posible

Voz 0852 08:30 absolutamente el poder está dentro de ti y creo que no a veces no creemos suficiente en la capacidad que tiene nuestro cuerpo pero sobre todo nuestra mente en poder hacer cosas que no imaginamos no un nunca

Voz 1995 08:46 sí que que podría

Voz 0852 08:49 publicar música por sellos que siempre me han gustado y que respetado y que ahora me están respetando camino hay que from me han publicado me están publicando música nunca me lo hubiera imaginado no porque no sabía ni encender un ordenador cuando corría en Fórmula Uno así que todo es posible sólo tienes que creértelo y una vez te marcas ese objetivo pues trabajar intensamente entregarme en cuerpo y alma hacia hacia aquello como si no hubiera un mañana no es pues creo que es muy es muy claro y evidente

Voz 1995 09:22 como decíamos esto Vigo empezó la comenzó la nueva temporada de Fórmula uno la viste viste la jarrera

Voz 0852 09:28 vi el los High La Vila el resumen

Voz 1995 09:32 no te atraen Gianni para sentarte en tu casa a ver tranquilamente una carrera de Fórmula uno

Voz 0852 09:36 sí podrían podría haberla pero

Voz 6 09:39 sus preferiría pasar

Voz 0852 09:43 preferiría invertir mi tiempo en otras cosas estar combinó Villa con mi familia o hablar de otras cosas y me gusta más las motos a decirte como espectador como espectáculo ver que no sólo puede ganar uno sino que se puedan disputar la victoria hasta

Voz 1657 10:00 como segundo que son deporte más de Riesgo

Voz 0852 10:02 muchos otros conceptos que me atrae más de otros deportes no

Voz 1995 10:07 sí es curioso la Fórmula uno la relación en este país ocurre en otros es distinta pero la relación que tiene este país con la Fórmula uno es es bastante particular verdad

Voz 0852 10:17 imagino que sí porque claro en el momento que llegó Fernando tuvo un coche para ganar ganó dos mundiales se abrió una brecha no que no se conocía en España iros pensamos que esto creo vaya desde mi punto y humilde punto de vista creo que nos pensamos que esto era como el fútbol no lo es entonces hay una desilusión cuando ves que un piloto que ha ganado dos Mundiales de repente pasa estar el quince o el doce o el ocho o el nueve Hinault vuelve a estar delante la gente no entiende nada por qué no entiende que que eso pues dependa de el ochenta por ciento de un factor técnico tecnológico y humano que lo vendemos como deporte pero que realmente no lo es

Voz 1995 11:03 no es un deporte de la Fórmula uno

Voz 0852 11:05 desgraciadamente muy a mi pesar no se puede comparar con con otros deportes como el golf el tenis el fútbol el béisbol el basket que el factor humano pues son los que predominan Ike los deportistas son empleados sino son clientes entonces si lo miramos desde este punto de vista esta perspectiva desgraciadamente no lo podemos considerar

Voz 1995 11:32 Cristo es esa definición tuya deportista en su cliente el primer cliente de la escudería es el piloto les han sentado bueno vamos a ser la historia de Jaime Alguersuari reinventa T como pasé de la Fórmula uno a la música porque GM yo estoy convencido de ello cree que en su experiencia en lo que él ha vivido desde la cima de ser la gran promesa a meterse en el estudio de música hay un hay un camino largo que enseguida va a compartir con nosotros también unos anuncios en seguida seguimos charlando

Voz 7 15:45 hamaca rodeado de palmeras

Voz 20 15:47 tomando tu cafecito a la orilla del Sena

Voz 21 15:50 sí porque se contraten un seguro de hogar costó hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo lo directo y sin sorteos consulta los destinos y bases de la promoción es Andalucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 7 16:09 colaboradora del programa Universo su mujer

Voz 22 16:14 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 16:22 verano del año dos mil nueve Budapest Hungría con sólo diecinueve años y ciento veinticinco días un tal Jaime Alguersuari se convertía en el piloto más joven en competir jamás en la Fórmula uno

Voz 23 16:33 la primera carrera obviamente es la más difícil de todas no porque es una nueva experiencia para mí mucha gente pensar que es un paso precipitado pero tendríamos que desmentirlo porque han decidido hacer este paso con vista de futuro no hay ningún tipo de presión

Voz 1995 16:48 de su precocidad en vista de su palmarés el mundo del deporte y por supuesto a los medios de comunicación tratamos un destino para él que no necesariamente tenía que coincidir con su propia visión del futuro

Voz 17 17:00 quédense con esta cara es Jaime Alguersuari la nueva promesa del automovilismo español

Voz 1995 17:05 Jaime Alguersuari no fue campeón del mundo de Fórmula uno pero tampoco le ha hecho falta para ser feliz seis años y muchos kilómetros después de su debut Jaime anunciaba que abandonaba el automovilismo para cumplir otro sueño inhibir su verdadera vocación cambió la cabina del monoplaza por el estudio de grabación se quitó el casco entonces curioso genio porque de casco y te pusiste los cascos plural

Voz 0852 17:30 correcto yo a día de hoy bajo

Voz 1995 17:32 nombre de Esquire se ha convertido en un respetado dj y productor de música electrónica contrabajo en salas en estudios incrementos eventos de de medio mundo Jaime buenos días de nuevo también eres escritor hay que decir

Voz 24 17:44 bueno lo ha intentado lo mejor que he podido

Voz 1995 17:47 porque viene preséntanos reinventa que está editado por alienta donde cuenta todo su su periplo vital si tuvieras que hoy emita para Fórmula uno cómo definirías aquella etapa

Voz 0852 17:57 bueno ha sido mi universidad definiría así no yo creo que muchos jóvenes yo no te ha ido a la universidad desgraciadamente porque no no pude porque ya justo en el momento en que tenía que ir a la a la universidad hice la selectividad Red Bull me llamó para conducir para ellos pues a Toro Rosso y por esa razón no fue la universidad mis amigos y mis compañeros del cole si con lo cual Ésa fue mi universidad no hay fue genial porque la experiencia que me he llevado los palos que me he llevado y todo lo que ha aprendido de eso pues ha sido lo único que he podido vivir pero ha sido suficiente como para darme cuenta quién soy hacia dónde que quiero ir que quiero cambiar en mi vida no porque de hecho ahora cuando he expuesto sale declaración mía me reía porque me veo yo hace diez años si madre mía no cuanto cuántas cuantas diferencias veo hoy que poco preparado estaba para todo aquello que ocurrió eso no es menos

Voz 1995 19:03 a todos y cualquiera de los que estamos aquí cualquiera de los que está escuchando se escucha hace diez años seguro que dice eso me imagino que sí

Voz 25 19:12 sí bueno yo de una constante Esquire el título tu libro reinventa te me encanta porque yo creo que este es un mensaje que yo obviamente hablen de tu vida yo tengo la sensación que tú que eres cómplice gente que reinventarse no sólo es posible es algo necesario y muy positivo estás hablando con una persona aquí en el estudio yo me ha reinventado por bien informal unos cuantos meses así que estoy estoy con la con la misma pensamiento como tú claro yo creo que se eso no yo no

Voz 0852 19:43 por vender una historia que yo he tenido éxito en mi vida o que yo ya llegaba algún lado la música porque no es cierto no oí a mí me queda muchísimo trabajo por hacer simplemente quiero decir que me siento completo como ser humano estoy disfrutando mucho de este camino he vivido una experiencia hay un capítulo en mi vida que ha sido pues corre en coche toda mi vida y llegará a Fórmula uno haber puntuado etcétera etcétera Pero el éxito es personal no oí las posibilidades que se me están dando ahora pues de alguna manera poder dedicarme invertir mi vida a algo que me hace ilusión e Ike que me estoy entregando en cuerpo y alma para ello es posible para todos sólo tienes que creer en Tino oí tener la capacidad de saber que todos podemos reinventar no yo no soy nadie más especial que otra persona para poderlo hacer no

Voz 1995 20:33 este es el mensaje de libro tu llegaste las motos antes llamaban el Continental Circus porque de circo continental que iba oyendo imagino que los coches abrió una definición parecida tú llegaste sino tremendamente jóvenes en algún momento confundir este esa vida de viajes de éxito de dinero de medios de comunicación entorno lo confundido con la vida real en algún momento

Voz 0852 20:55 sí absolutamente de hecho de eso de eso hablo en el libro no cuando todas estas cuando todas estas cosas pasan en Mi vida imagino que a mucha gente también la pasado cuando nunca alcanzan el éxito se supone que público y pasas a ser mamá una imagen social pasos a tener seguidores pasas a tener gente que te sonría tu lado piezas a ganar dinero de alguna manera tu tu mundo se ve ofuscado empieza a salir empiezas a perder los pies del suelo a desconectar del mundo a desconectarse de ti mismo no ir empiezas a a a empiezan a crear de Tune producto no hay una menos persona producto a la que pasó todo lo que pasó pues sí entendí que que es lo que quería hacer con mi vida y hacia dónde quería encaminar la es cuando volvió a conectar con la calle no y con la gente real con la realidad lo que vivía neuronas realidad no todo esto que nos pensamos no que final hoy en día Avs todo el mundo quiere salir en los periódicos ser famoso y tener seguidores porque sí en el momento en que me doy cuenta de que no me pongo un casco cuando empecé a competir yo me ponía un casco sonriendo no sin ninguna pretensión de llegar a ningún lado simplemente me divertía cuando eso ya no sucede es el momento de apartar del casco de lado no y si la música algún día pasa esto haré lo mismo

Voz 1995 22:13 bueno ya pero después a la música dirige plan buenísimo seguramente sabemos cuál será

Voz 0852 22:18 vida es apasionante hay que hay que saber hacia dónde dirigirte pero son capítulos no esto no esto es un final feliz no es un final

Voz 1995 22:26 vale a continuación en inicia evolución Jaime déjame decirte que tú siempre ha sido siempre pelea siempre es resultado alguien imagino que en ese entorno cuando tú define ser piloto como el primer cliente común comprador de un espacio recorrimos en el año recuerda el año es decir tuviste una bronca histórica con él me marco dieron estas palabras y una vuelta al mundo que esto fue al final de mi última temporada en el dos mil once entonces te sientes incómodo en el mundo de la Fórmula uno ya bien tienes que eso no está hecho Martín Bueno no

Voz 0852 23:06 tanto si te soy sincero porque en ese entonces yo veía que tenía un coche bosque me permitía a puntuar estaba ganando a mi compañero de equipo las cosas iban muy bien realmente coreano fue significativo porque Vettel había ganado ya el Mundial los su tercero su cuarto ya no lo recuerdo creo que es un tercero y era un entreno libre Yllera absurdo lo que ocurrió pero bueno además el domingos hizo un séptimo oí Nos abrazamos con Helmut Marko sano no tuvo nada que ver con la decisión como después aunque mucha gente piense que sí pero que me refiero que que sí que yo en ese momento estaba predispuesto y me creía en mi cabeza que que si las cosas iban como seguían tendría tendría estaría al nivel de de Vettel porque sabía que ese coche estaba capacitado para ir un segundo y medio por vuelta más rápido porque sabía lo que llevaban ir a los los puntos de aerodinámica que tenían y donde se podía frenar con ese coche porque además lo podía conducir en el simulador no sabía que que llevaban debajo

Voz 1995 24:06 pues seis meses después en el mes de octubre con veinticinco años anunciabas esto

Voz 0852 24:12 Carmen básicamente decido pararme ahora porque he estado desde en este negocio desde los ocho años y ahora creo que es el momento de un cambio quiero un futuro nuevo quiero nutrirse de cosas nuevas y dejar mi pasado dónde está abrir un capítulo

Voz 1995 24:31 pues lo decías en serio completamente en serio es lo que has hecho

Voz 0852 24:36 realmente estas declaraciones fueron en el momento en que me retire que fueron hace tres años y medio porque sí que es cierto que cuando salí de la Fórmula uno yo intente volver el no y además lo explico en el libro que intenté buscar la manera para volver no que suenan por una vía económica por supuesto no porque muchos equipos pues me pedían dinero me pedían relativamente poco dinero en ese momento hay allí pues busque la manera de devolver a tener un coche para estar en los puntos no porque era lo que interesaba no es decir vuelve a la Fórmula uno pero no ahora no a cualquier precio cuando esa situación no es posible Yves todas las situación todas las las circunstancias que se van dando empiezas a perder motivación empiezas a perder amor empiezas a perder ganas deseo de de alguna manera te preguntas no qué hago aquí me siento identificado con este sector quiero seguir haciendo esto me levanto por la mañana enamorado de mi trabajo me brillan los ojos cuando voy al circuito mi última temporada estuvo en la Fórmula E M dice las mismas preguntas hay después de dos o tres años dando tumbos porque al final estaban dando tumbos en el sector de los coches no dice hasta hacer de comentarista estuve en Pirelli probando neumáticos dos años parado simplemente entrenando no idea desarrollando neumáticos llega a competir en turismos en g3 en Alemania hacer música Vero pregunta yo lo que quiero estar en mi casa haciendo música ya está no sé qué va a pasar no sé si funcionará y aún no sé si soy bueno o no se bueno lo que sí que sí es que yo quiero hacer esto hizo que me me gusta lo que hago

Voz 1995 26:16 en la música quiénes son tus referentes

Voz 0852 26:19 bueno hay habrían bastantes en el sector electrónico pues me gusta mucho por ejemplo también busca Iker ver en mi estilo de música pero escucho todo tipo de música no gusta a muchos Roger Waters me gusta mucho Radiohead no gusta m ochenta y tres Tánger en Dream es una buena referencia también

Voz 1995 26:41 y me suena claro hablamos de música e has escuchado el nuevo himno de la Fórmula Uno pues vamos a poner no sé si te va a gustar aquí es fácil de los coches y la curva

Voz 2 27:14 pues me suena más a una película de Piratas del Caribe que no a una carrera de Fórmula uno

Voz 1995 27:22 no me gusta es la banda sonora que experiencia en la Fórmula uno y mucho pirata del Caribe sí eso es cierto reinventa si ese libro de GM Alguersuari como pasé de la Fórmula uno a la música una apasionante historia de superación personal determinación reinvención porque por fin y lo decía bien el sueco esto va de reinventarse de la obligación que no la necesidad de reinventarse Jaime un abrazo enorme muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana un placer gracias a vosotros gracias

Voz 22 27:59 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 28:03 historias del dinero Aquila una historia buscando casa dejó en el centro

Voz 1298 28:11 en Banco Sabadell pensamos que una decisión

Voz 29 28:13 tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre la tuya en estado donde estés punto com Sabadell estar donde estés

Voz 1995 28:28 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 1995 33:06 es el terrorista muy buenos días

Voz 37 33:09 Monique que tal vez sí

Voz 1995 33:11 antes de entrar ahí harina hoy necesitamos de la colaboración ciudadana de tres oyentes para hacer un experimento nueve cero dos catorce sesenta sesenta gracias a la cuenta de un tuitero Parejo hemos ratificado una cosa que ya sabíamos

Voz 2 33:29 señores de inglés regula mal

Voz 1995 33:33 pero gracias a la inteligencia artificial se puede arregla Sese se porque lo buenas que el hecho de que vayamos todos regular tirando a mal nos un conocimiento

Voz 37 33:44 es fantástico así porque claro la gente no se sabe bien los títulos de las canciones o recuerda de las canciones a lo mejor el estribillo todos tararea vamos y entonces mete cualquier cosa que se le ocurre en Youtube youtube

Voz 1995 33:56 el algoritmo de Google es capaz de reconocer si yo pongo en el ordenador por ejemplo yo pongo el nombre Anselm bajar

Voz 37 34:06 Anselmo suena Anselm al

Voz 6 34:08 en Google

Voz 1995 34:11 en Youtube youtube diciembre hay

Voz 6 34:14 es escucharles

Voz 2 34:17 han Salman Shake está dejando

Voz 1995 34:20 compruebe lo siguen que quieran Illa menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta creemos que usted sea nuestra inteligencia artificial e intente descubrir las canciones a través un solo no entonces daremos una palabra concreta ustedes tienen que tratar de averiguar mientras nos llevan al nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo sé tienes algo muy divertido hoy por error vistas habrá de Ward Sin Fronteras

Voz 37 34:49 no tengo aquí a dos americanos que llaman Kevin Alexander mates mi que tiene algunas reseñas muy curiosas de países europeos han decidido que iban a reseñar así que si viajar por países europeos si ellos han viajado a países europeos ya hace una reseña eso es lo que opinan de cada país bueno si te parece empezamos uno

Voz 1995 35:06 no cercano no parece un mal plan cual por ejemplo en homenaje a Atón por Suecia

Voz 37 35:14 bueno pues de Suecia dicen Kevin y mate sabes cómo se consigue ser el estereotipo de un país de guapos pues siendo asombrosamente guapos como están tan acostumbrados son más simpáticos que los típicos guapos estadounidenses y esto te hace olvidar sus rarezas tales como consumir mayonesa en tubos de pasta de dientes y esa falta de luz general tan deprimente será por eso que existe el síndrome de Estocolmo a lo mejor te apetece quedarse

Voz 1995 35:38 oye yo lo definen perfectamente tu sí pero lo lo lo lo mayor

Voz 6 35:43 es algo que ha pasado desde o a lo mejor serán las huevas esa no tener ninguna prueba lo huevas de Jan le es Carles que Aviador claro es que eso de poner huevas en un en un tubo de pasta de dientes tampoco lo que opinan estos seres humanos sobre Bélgica bueno

Voz 37 36:03 pero hay que decir de Bélgica ellos dicen ciento ochenta marcas magníficas de cervezas o todo tipo de Godfrey patatas fritas envueltas en papel de fantasía Jean Claude Van Damme Bélgica puntúa tan alto en tantas categorías que casi te olvidas de que es básicamente un país formado por tres facciones dispares que en realidad no se gustan entre sí sino que conviven como compañeros de piso talaverano está bien definido eso está

Voz 1995 36:25 está en España deberíamos a ser compañeros de piso también menos política y más compañerismo de piso otro Morante ya que hablamos España venga esta es la crónica de

Voz 37 36:36 a España también a la Barack que nos sacan muy bien de hecho nos ponen en el primer puesto eh o les dice algo que los estadounidenses comenzaron a llamar orgullosamente platito artesanales allá por el año dos mil dos los españoles lo llaman simplemente comer pero bueno lo dicen español son súper devotos de dormir la siesta ir de salir por la noche por encima de esos pues

Voz 1995 36:54 sibilina está mal no estaban muy volvemos a los de Finlandia por ejemplo que dicen estas de Finlandia

Voz 37 37:00 Cándida me encanta porque es una reseña muy sencilla ice Finlandia es el Ringo Star de Escandinavia bueno oye pero sigue siendo uno de los Beatles hombre está muy

Voz 1995 37:09 ya Ringo Starr y es un lujo nada muy cerca de Finlandia

Voz 37 37:18 Rusia dice durante unos años parecía que Rocky IV había sido profético que Rusia iba a empezar a ser genial y entonces llegó Putin sin camisa a caballo toda la historia de Rusia está marcada por el exceso de déspotas y la miseria lo que explica ese consumo loco de vodka y los deprimentes que son las obras de Chéjov

Voz 1995 37:36 es que estoy completamente acuerdo con excesos vamos con las rocas forestal ya saben canciones en español cuya letra confundimos fe en ocasiones

Voz 37 37:51 efectivamente por eso lo llamamos Roca forestal en homenaje a esta canción de Loquillo himnos envía una Jorge Cámara recordad que nos podéis enviar con la etiqueta Roca forestal en redes sociales Jorge Cámara nos envía la canción el rompeolas de Loquillo

Voz 1995 38:03 de lo que yo muy buena dice que hace un par de veranos

Voz 37 38:06 hirieron que su tía lleva treinta años cantando naves del

Voz 1995 38:09 futuro es una ilusión

Voz 37 38:13 la canción el rompeolas su tía lleva treinta años cantando

Voz 6 38:16 través del futuro es una ilusión que creía que habla

Voz 37 38:18 Juan de Star Wars o algo

Voz 1995 38:30 nos lo vice naves eh claves no hables del bable bueno me he sentido eh no sé si estamos el es una hables del futuro es una ilusión

Voz 37 38:47 bueno nos envía Antonio Poncela Un clásico casi cedería al que no vamos a hacerle un feo tenía que estar aquí es la canción de Mazinger Z

Voz 1995 38:53 no no va a Saviola de Mazinger Z Sí claro

Voz 37 38:56 Mazinger Z claro claro no vio es que esta es una Davis Rocas forestales preferidas además mucha gente la hoy así es un clásico claves casi os Shakespeare Chejov y esto vale el Antonio Ponce les escuchaba en la canción Mazinger es fuerte y rabo es una furia

Voz 38 39:16 que después de

Voz 1995 39:20 hay un no hay ninguna duda vamos

Voz 6 39:22 esto otra vez

Voz 38 39:24 queréis puedo ver

Voz 39 39:27 vamos a poner una tercera solamente para que nadie tenga ninguna duda de lo que dice esta canción que escuchamos en nuestra infancia si estamos muchos

Voz 38 39:35 y Kuerten viva a gusto

Voz 39 39:39 en el original dice Mazinger es fuerte y cuidado es una furia pero aquí nadie es muy bravo

Voz 38 39:45 y que después del viva

Voz 40 39:49 está claro que la última Rocafort bueno nos la envía Mari Cruz en la canción de José Mercé la vida sale ella oía por FAP Lise la vida échale échale échale

Voz 1995 40:09 la vida Challenge sale sale mal estoy entre la gente dice hoy Patil la vida sale no dice la vida Xala Xala

Voz 6 40:26 en fin vayamos a la nueva sección que hoy inauguramos que hemos llamado

Voz 1995 40:30 Bin Gillis English Titín hasta

Voz 7 40:34 no vinos Pitingo juntado Dani García al Festival de Humor Dani muy buenos días

Voz 6 40:41 cómo estás Dani aquí estamos hoy es fiesta Murcia además si el padre hola

Voz 1995 40:46 en todas partes fiesta Murcia Navarra siempre es baja prevalencia por supuesto en Galicia viva Murcia Dani que tienes que intentar yo voy a decir una palabra esto es a raíz de algo que es muy común que la gente no sabemos muy bien inglés pero queremos buscar una canción en en Youtube ponemos lo primero que se nos ocurre se vale bueno Youtube lo encuentra tú vas a hacer de algoritmo es una cosa muy difícil amigo es súper complicado pero eres muy ordenado pasa a ser ahora mismo Google un ordenador Man yo te voy a dar una palabra y tú tienes que intentar averiguar de qué canción se trata vale vale pues muy atento tanto

Voz 6 41:26 sí yo digo cale aquí canción me estoy refiriendo que cale me viene muchas a la cabeza a ver alguna por ejemplo que famosa que a lo mejor sí que sí que pues he de Pink Floyd eh

Voz 41 41:46 eh eh ídolos mi yo

Voz 42 41:49 eh que que hay

Voz 6 41:52 Juan X que por ejemplo esto sí es un ejemplo pues estoy extrayendo mucho más de lo que habíamos imaginado y otra vida él si no Pink Floyd está en este momento no nuestro algoritmo no funciona cuando yo digo pongo Xisca le en el ordenador sale

Voz 1995 42:22 vale que Dani no hemos empezado como como algoritmo de este programa no ha empezado bien

Voz 6 42:26 pues no te preocupes aunque ha hecho ahí un una salida por la banda muy bueno así una vez que Dani y no pasa nada no pasa nada vamos a ver yo creo que sí Caler se puede unir al igual que en inglés se atención de Murcia si yo digo hola qué canciones

Voz 24 42:52 fáciles desacierto aseguró a ver

Voz 43 42:57 sí

Voz 44 43:00 a ver

Voz 6 43:05 la nueva tan mal

Voz 7 43:08 Son Moll

Voz 6 43:11 la siguiente es muy fácil aquí no puedes fallar vale sabría qué canciones si te digo

Voz 24 43:19 Acasuso es muy fácil ver si no

Voz 6 43:41 vale voy de Dani muy bien cuando yo digo a cachorros me refiero a

Voz 45 43:46 sí

Voz 2 43:49 está pensando en una opción

Voz 24 43:53 ah sí

Voz 6 43:57 vamos a la siguiente Dalí estas fácil algoritmo está funcionando regular pero bueno si te pregunto qué canciones

Voz 24 44:08 agua en Idol

Voz 47 44:15 sí

Voz 6 44:19 quizá nuestro estilo amigo Daniel de Murcia si yo digo algo en al hoyo

Voz 24 44:29 Juana aguantan el hoyo

Voz 6 44:31 que me me me bien puesto en el corto pronunciado perfectamente al hoyo estaba bueno los dos palabras aguante

Voz 24 44:41 lo llevan al hoyo

Voz 6 44:44 hay ahí asignatura no no pienso que no era fácil de plástico de veranillo de amigos Playa de yo ahora mismo no si yo digo yo es no es que esa la pronunciación bien vamos con la última hora la última sí yo digo gnomo gnomo More no me del Rey Maresme el humo No More pero ya me del río hallándose cuál es también se pueden encontrar esta como monótono si pones en Youtube Montbau monótono sale esta noche y lo hemos hecho la última muy muy muy rápidamente Si yo te digo ponme la canción del Danone

Voz 24 45:43 el Danone el Danone está está perfecta ya que hacer esfuerzos sí sí hombre ya verás canta algo de veras me pongo delante y Danone ahí lo tienes

Voz 6 46:03 soy muy joven cincuenta estas un clásico pónmelo chiquillo nuestro algoritmo

Voz 1995 46:18 no progresa adecuadamente

Voz 25 46:20 no pasa nada por lo menos es un día festivo

Voz 6 46:24 incluso ha llovido de que eso todavía más

Voz 1995 46:26 eso sí que sí que son noticia un abrazo muy grande Dani fíjate muchas gracias por llamarnos

Voz 52 50:01 Fuentes con las

Voz 45 50:03 es así lo que pase

Voz 1995 51:23 hoy por hoy con Toni Garrido ayer estuvimos de estreno

Voz 1298 51:31 a la presentación de IMS

Voz 1995 51:34 bueno fuimos Lola Carretero

Voz 1298 51:37 me muy muy comercial no lo veo así

Voz 6 51:42 pero aquí sin

Voz 1298 51:45 paria es no sé por dónde empezar pero voy a decir que es la nueva nueva versión de Cristiano Ronaldo que esto no nos dice mucho obtiene hoteles gimnasios tiene marcas de moda gestiona una empresa de alquileres de aviones esto pues Ronaldo ha decidido entrar en el mundo en el universo injerto capilar

Voz 1995 52:11 el caso de la OPEP alopecia

Voz 1298 52:13 él no él él quiere que los españoles tengan más pero sí que tiene que ser injertado es una clínica espléndidas de luego decir porque tiene unas instalaciones de dieciocho quirófanos médicos especialistas enfermeras técnicos la última tecnología que es la que por otra parte se usa en todos los lugares acreditado bueno pues ha abierto ha entrado en un grupo grupo oportuno es que ya tiene seis centros en Portugal ya ha hecho ya XXXV

Voz 0852 52:47 con mil trasplantes capilares en los últimos días

Voz 1298 52:49 años Oporto ha pues en España ha abierto esta clínica Hispania

Voz 1995 52:54 para tratar la alopecia Cort

Voz 1298 52:56 implantes capilares porque antes de entrar en la propia

Voz 1995 52:59 clínica que decir que en España fin estamos ahí

Voz 1298 53:01 a la cabeza fíjate a la cabeza a López a la cabeza sin pelo pero estamos a la cabeza es curioso que en España eh es un porcentaje muy alto y afecta a muchísimos hombre sí afecta mucho a la seguridad a la personalidad a la confianza como mucho sabe pues es el segundo país de la Unión Europea con más hombres que padecen alopecia somos los europeos número los que somos más calvos o un poquito calvos medio calvos pero mira nos ató con el paquete más bien a vosotros Cristiano que claro

Voz 1995 53:35 lo paradójico de esto es que dadas las insatisfacciones que le provoca el fútbol muchos haya quedado sin pelo y ahora viene Cristiano Ronaldo

Voz 1298 53:43 Nuestro concluyen hemos suficientes temas para que no

Voz 1995 53:46 queda así no será ver a quedar

Voz 1298 53:49 hemos hacerlo como suele Cuéntame cómo fue ese evento pues no

Voz 1995 53:52 ya eso sí claro el evento

Voz 1298 53:55 era como la gran la gran atractivo e el evento fue muy cuidado no estaba yo pensé te diré mi experiencia personal dice voy a ir con tiempo va ciento cincuenta periodistas deportivos trescientos fotógrafos no me voy a enterar de nada nada lo habían elegido muy bien solo estábamos periodistas de estilo

Voz 53 54:13 de vida e Ida

Voz 1298 54:16 Deza cosmética o o médico con lo cual éramos unos cuarenta o cuarenta y cinco Ina ahí no sé señalo la clínica extraordinaria el director médicos a hicimos un viaje por la clínica Nos explicaron la técnica no se todo pasa una hora y allí no estaba Hernando pero Xavi abrió sabíamos intuíamos que su fuerza en esencia la latía entonces estamos sentados yo estaba sentada una de las primera sin ir al final aparece Ronaldo lo veo pasar por delante de mí a un metro yo no sigo mucho el fútbol y Ronaldo tampoco me interesa mucho pero como cantante como futbolista pero metro oye sabes la impresión que me causó lo que más me impresionó cómo se había podido meter en los pantalones que llevaba puesto

Voz 1995 55:01 no te lo puedes imaginar sea pitillo es una expresión amplia

Voz 1298 55:04 es lo que llevaba unas medias vamos era elásticos porque sino la pierna esa que tiene que no está precisamente de Haditha llevaba su pantalón vaquero apretado una camisa blanca su brillante y muy Ronaldo y hablo tres minutos hijo de que dice que como fue el discurso discurso fue por supuesto con su novia con Georgina Rodríguez la novela entró discretamente se sentó

Voz 53 55:32 pues dijo que él quería

Voz 1298 55:35 que él había interesado e mucho la alopecia el trasplante capilar y tal pero otros compañeros que él no había hecho por ahora nada yo sé que entró en contacto con este grupo porque su madre IFO hace son trasplante un tratamiento que no trasplante en Lisboa y entonces bueno pues que había creído que en España había un lugar para eso que había muchos hombres que sufrían por esto que haría y que quería ayuda que para él la imagen que era muy importante dice como todos sabemos que ya habéis que yo a mi esto me interesa mucho y bueno abierto un negocio que quiere que que está muy contento que fueran España que fuera Madrid que Madrid había dado mucho que le había dado muchas alegrías y un pequeño problema yo creo que se claro a los diecinueve millones de euros de

Voz 1995 56:19 problemilla problemilla así lo dijo

Voz 1298 56:22 que además iba a contribuir a puestos de trabajo tres minutos no fotos no preguntas no nada sus guardaespaldas lo llevaron así que a mí me sorprendió que me sorprendió porque no entendía yo como hombre cupiera tampoco esto