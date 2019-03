Hoy por Hoy (19/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:08 el resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos buenos días

Voz 1018 00:11 no tienen qué tal buenos días a lo estamos contando aquí en Hoy por hoy desde primera hora tres exaltos cargos de Vox admiten que la dirección nacional que encabeza Santiago Abascal es ordenó recibir donaciones de empresarios a ingresar las a través de familiares amigos o testaferros para hacerlas opacas coinciden además en que el encargado de ordenar estas operaciones era Víctor González cuyo de Portugal que es el vicepresidente del partido información de Maryland

Voz 1450 00:32 sí testaferro es la palabra que utiliza el vicepresidente provincial de Vox en Badajoz hasta hace nueve meses Carlos Aurelio caldito Unión Ésta fue la orden de la dirección del partido que asegura recibió durante las primeras jornadas de coordinación de Vox celebradas en diciembre de dos mil diecisiete

Voz 1203 00:45 a lo mejor más rotunda lo que es eso

Voz 2 00:48 yo fue que buscarán por más de camuflaje E incluso algunas formas de testaferros eh fueron las indicaciones de interés de aquí en el amor pues hacerles ese tipo de de sugerencias para para ser su reticencia establo de esos de recurrir a parientes o amigos para para para pasar desapercibidos Arteixo desgraciadamente es la práctica corriente

Voz 1450 01:16 hay más testimonios Daniel Molina que ocupaba la presidencia de Vox en Toledo hasta el pasado noviembre ha confirmado esta orden de la dirección nacional y ha asegurado que fue expulsado del partido por no aceptar ingresar un sobre de un constructor fraccionado los pagos entre cargos del partido un tercer exalto cargo provincial de Vox ha confirmado a la SER también la orden de la dirección sobre cómo camuflar las donaciones de empresarios aunque preferido que no trascienda su identidad por estar todavía vinculado al partido

Voz 1018 01:39 en el Supremo se reanudó el juicio del proceso que afronta desde hoy su sexta semana con las declaraciones como testigos de algunos de los guardias civiles que tuvieron una participación activa para frenar el proceso independentista está prestando testimonio con garantía de anonimato un agente que participó en la detención de Josep Lluís Salvadó que era secretario de Hacienda de la Generalitat en otoño de dos mil diecisiete abierto Pozas si las imágenes que analizaron mostraban una seria la Consejería de Economía no un ambiente festivo ha dicho esta gente pero ese día veinte de septiembre el pudo entrar y salir sin problemas de otro edificio donde realizaban los registros todo bien acaba de decir

Voz 3 02:11 te cuando salió la comitiva judicial a las dieciocho horas no no tuvimos ningún impedimento pero sí que las grabaciones se ve que es que hacen una sentada Jean secreta de Hacienda

Voz 1018 02:22 los rostros de los guardias civiles que declaren en este juicio no quedarán grabados antes ha declarado Felipe Martínez Rico el secretario de Estado de Hacienda explicando que el control que ejercían sobre las cuentas de la Generalitat no era infalible bueno pues está reunido como cada martes el Gobierno Torra que antes de las cinco de la tarde tiene que decidir si retira o no los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña por orden de la Junta Electoral Central bajo apercibimiento de que si no lo hace puede enfrentarse a responsabilidades penales por un delito de desobediencia que conlleva una pena de inhabilitación de momento Pablo Tallón en el Palau silencio

Voz 1673 02:53 desde el Gobierno quieren anticipar cuál va a ser la decisión aunque fuentes del Ejecutivo consultadas por la SER tanto de Cataluña cómodas guerra subrayan que la decisión final corresponderá única y exclusivamente al presidente Torra que en los últimos días ha ido repitiendo que retirar estos símbolos supondría vulnerar la libertad de expresión a pesar de que el y la Junta Central ponen toda la responsabilidad sobre Torra las fuentes consultadas admiten que lo lógico es que se hable del tema en la reunión del Ejecutivo que a esta hora debería estar a punto de finalizar en una hora está prevista la rueda de prensa semanal del en la que va a tener que dar alguna explicación a al respecto por cierto que va a ser una de las últimas comparecencias de Artà di como portavoz sino la última antes de dar el salto al Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1018 03:38 hora doce y tres minutos el ralentización de la economía alemana parece imparable el Consejo Alemán de expertos acaba de hacer público su informe de previsiones para este año ni limita el crecimiento del PIB del país más importante de la vía europea la cuarta economía del mundo al cero con ocho por ciento su informe de previsiones de noviembre elevaba la cifra hasta el uno y medio por ciento corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 03:58 el consejo de expertos económicos ha reducido significativamente sus previsiones de crecimiento para este año esperan que el Producto Interior Bruto crezca tan solo un cero coma ocho por ciento frente al uno coma cinco por ciento que pronosticaban en su informe del pasado otoño este comité de expertos conocido como los Cinco Sabios afirma que el ritmo de expansión económica en Alemania anticipado por los numerosos y graves conflictos externos existentes entre ellos citan el riesgo de un Brexit desordenado los conflictos comerciales entre Estados Unidos Europa y China así como una posible desaceleración de la economía china más rápida de lo previsto en el ámbito interno culpan a los problemas temporales de producción en las industrias de automoción químicas pese a las malas previsiones los expertos defienden que no cabe esperar una recesión dada la solidez de la economía alemana

Voz 1018 04:44 otro informe éste más para uso doméstico el RACE el Real Automóvil Club de España acaba de presentar su informe de siniestralidad desplazamientos relacionados con el puesto de trabajo pues llamados accidentes in itinere que el pasado año costaron doscientos cincuenta vidas la mayoría en trayectos de ida informa María Manjavacas

Voz 1444 04:59 es un dato preocupante desde dos mil trece han aumentado los accidentes viales laborales sólo en dos mil dieciocho doscientos cincuenta muertos y casi el sesenta y cinco por ciento Se produce yendo al trabajo mucho más que al regresar se pone el foco de la culpa la poca flexibilidad de horarios de las empresas recomienda que no se pongan Reuniones o citas a primera era que añaden más estrés al conductor uno de los perfiles con más riesgo es el de un joven que va a trabajar a una empresa grande la que lleva poco tiempo y preocupan también últimamente los accidentes en moto y en bici relacionados con servicio de paquetería y contratos precarios aparte del problema humano incalculable esto tiene un coste económico los accidentes viales laborales le cuestan a España dos mil millones de euros al año

Voz 1018 05:44 todavía con Isabel Quintana a Carlos Cala a la policía

Voz 1444 05:47 esa continúa interrogando los tres detenidos por el ataque de ayer en el tranvía de Utrecht han confirmado que por el momento no han encontrado ninguna conexión directa entre el principal sospechoso y las víctimas sigue sin permitir que atraque

Voz 0325 05:58 en uno de sus cuartos el barco de una ONG que lleva cincuenta inmigrantes a bordo entre ellos doce menores el alcalde de Lampedusa ha pedido que les dejen desembarcar en su localidad pero el ministro de Interior Matteo Salvini ha asegurado que no pondrán un pie en su país

Voz 1444 06:10 policía detenido en La Línea de la Concepción en Cádiz a cuatro miembros de una familia por torturar durante varios días o menor marroquí que había intentado robar en su casa lo encontró una patrulla deambulando por la calle gravemente herido

Voz 1018 06:20 pues todo esto es algo de lo que tenemos por ahora pues seguimos

Voz 1995 06:22 luego te escuchamos luego

Voz 4 06:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 06:35 Toni Garrido doce y seis minutos una hora menos en Canarias no se porque cosas Ton que generan a veces una alarma entre otras que pasan completamente desapercibidas no todos los medios de comunicación tiene caminos inescrutables todavía bueno no causó alarma pero la explosión fue superior a diez veces fue diez veces mayor que la bomba cayó en Hiroshima hablamos de un objeto de diez metros de diámetro que cayó la tierra en el mes de diciembre que hemos conocido hoy un evento llamativo y por eso cada vez que un asunto de ciencia en esta casa llamamos a Javier Gregori el hombre de la ciencia la Cadena Ser Javier buenos días o la horas de hace es verdad que no sé porque cosas que llama mucho la atención y causan cierta inquietud y otras pasan completamente desapercibida como está

Voz 0882 07:23 te ha pasado desapercibida afortunadamente porque hay que recordar y por eso nos crea inquietud que hace sesenta y cinco millones de años un enorme asteroide chocó contra la Tierra y acabó con todos los seres vivientes superiores a varios metros unos dinosaurios sostiene

Voz 1995 07:38 Saura hablamos hablamos de un meteorito seguro que no lo conocen se lo contamos Un meteorito que cayó

Voz 0882 07:44 donde que yo exactamente pues mira Cayo sobre el mar de Bering la suerte que fue explotó a veinticinco kilómetros de altura pero con una potencia de impacto de ciento sesenta y tres kilotones como decías diez veces la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en mil ochocientos cuarenta y cinco pues imaginaros eso a ras de su lo lo que ha provocado afortunadamente en el mar de Bering cerca de la red de Kamchatka de la península de Kamchatka pues es una zona no habitada del planeta ir paso desapercibido en diciembre pero fíjate en el dos mil doce otro meteorito un poquito más pequeño si se vio en Estados Unidos y esto fue lo que grabó uno de los testigos

Voz 1203 08:30 la bola de fuego dentro de la atmósfera terrestre

Voz 0882 08:32 tampoco impactó contra superficie a Estados Unidos

Voz 1995 08:35 no provocó daños pero la suerte de momento nos acompaña pero claro puede acabar en cualquier momento en cómo es que nos hemos enterado una explosión de esa magnitud dos meses después

Voz 0882 08:48 pues el problema es que no tenemos suficientes de telescopios y con la precisión para detectar objetos más pequeños de cien metros Ése es el auténtico problema además la mayoría de los telescopios están en el hemisferio norte el hemisferio sur está bastante abandonado que lo ha detectado pues le detectaron fíjate una serie de satélites militares de Estados Unidos que fueron lanzados en plena Guerra Fría para detectar sonidos e ir poder digamos denunciar las explosiones de bombas atómicas en ese caso de la de la Unión Soviética no lo que se detectó fue el sonido de la explosión por satélites

Voz 1995 09:22 claro tendría sentido entonces que la catalogación en este caso sea diez veces superior a la que se utilizaron herramientas para medir precisamente explosiones nucleares esa presión siendo muy grande fue la segunda más fuerte de de este tipo en treinta años

Voz 0882 09:36 porque sólo superada por el meteorito que impactó sobre la atmósfera en la Región de Chile ya Vince que en Rusia en el dos mil trece provocó entonces mil quinientos heridos pues porque la explosión

Voz 5 09:47 eh provocó la rotura de mil

Voz 0882 09:50 desde de cristales de ventanas de escaparates y mil quinientos heridos fue algo algo vio las imágenes dieron la vuelta al mundo y entonces incluso este meteorito era superior al que ha caído en diciembre treinta veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima el temas Qué no tenemos suerte la atmósfera nos protege pero no sabemos hasta cuándo

Voz 1995 10:11 porque es habitual que caigan rocas sobre la tierra

Voz 0882 10:14 bueno el dato es muy llamativo mira se calculan los expertos entre mil diez mil toneladas de material digamos extraterrestre llegan a la atmósfera terrestre en un espacio tan corto como Veinticuatro horas que nadie a sus de la mayoría cada día la mayoría si la mayoría son polvo polvo interestelar que son pues que en la tierra a la órbita de la Tierra cruza pues la cola de cometas por ejemplo que es una de las causas que son las que provocan las famosas estrellas fugaces no son micro partículas de polvo no pero eso va sumándose va sumando la gran ventaja que tenemos es que sí sólo el uno por ciento del planeta está pueblo poblado con lo cual la pose

Voz 1995 10:54 calidad de que un asteroide de diez metros caiga en una zona habitada pues es bastante pequeña no con esto también nos salvamos no sólo la atmósfera pero no detectamos ese polvo cósmico que llega toneladas pero tampoco eso es meteoritos claro aunque es verdad que el uno por ciento sólo el uno por ciento el hasta pueblo

Voz 0882 11:14 eso sus peligroso pues mira de hecho hay un mandato del Parlamento de Estados Unidos del Congreso a la NASA para identificar el noventa por ciento de los asteroides más grandes de ciento cuarenta metros a estos la NASA les llama asesinos Killers porque con ciento cuarenta metros o más ahí sí que puedes primero pasas la atmósfera chocan contra la Tierra y provocar un daño bastante grande de catálogo tendría que haber estado terminada estamos hablando de más de ciento cuarenta metros nueve diez metros tendría que estar terminado en el dos mil veinte pero hay tantos que hasta dentro de dos o tres décadas no esperan los científicos que se detecten todos en la buena noticia es estos asesinos si se pueden detectar estos asteroides asesinos la buenas noticias no hay ninguno ahora mismo que vaya a impactar contra la Tierra hay algunos que puede pasar relativamente cerca pero no el problemas estos de veinte treinta cuarenta diez metros que ahora mismo no hay suficientes telescopios cómo se va a arreglar esto pues con el lanzamiento al espacio de un nuevo telescopio espacial que se va a dedicar exclusivamente a la búsqueda de de asteroides

Voz 1995 12:16 me pero no es peligros bueno afortunadamente ha caído en zonas despobladas no queremos imaginar que que Irán como hueso diez derbis a goma de de Hiroshima en el mar de Bering afortunadamente Javier Gregori siempre es un placer igual muchas gracias un abrazo

Voz 1995 17:41 con Toni Garrido ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día tras conocer la noticia de que un dirigente del xenófobo partido de Salvini la Liga Norte defensor de los Antic de las vacunas de los anti vacunas ha sido ingresado en un hospital con varicela podemos afirmar que nunca fue más certera la frase sarna con gusto no pica como pretende Cristián ayudar a la economía española con su clínica de injerto capilar redoblando la España de las cabezas vacías porque él es capaz de un estadio como el Wanda Metropolitano mientras sus jugadoras no pueden llenar su nómina a fin de mes que Netflix fiche al Dioni para una película de un gran robo eso es tener buen ojo no creen que hay que ser un genio y lo digo sin ironía era realizar una llamada amenazante a una librería preguntando a quién te atiende que parte de Millán Astray no te gusta eses la polémica el día vuelve a ser deshacer los lazos que cuelgan edificios públicos tal y como pide la junta electoral en Catalunya para sucesivas ocasiones nos convendría recordar que cuando uno trata con pequeños irresponsable siempre es mejor utilizar el velcro esta última no es pregunta un enorme abrazo a todos los padres sobre todo al mío techo de menos hay

Voz 1203 19:01 dar nos va