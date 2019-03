Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días Quim Torra jugado durante todo su mandato a realizar grandes declaraciones independentistas pero a no salirse de los márgenes de la ley mucha gesticulación en ninguna desobediencia las normas y en vísperas de una nueva campaña electoral tensa de nuevo la cuerda en un ejercicio tan agotador como inútil El president ha desoído por segunda vez a la Junta Electoral ya agotado el nuevo plazo de veinticuatro horas que le dio para eliminar de las sedes institucionales los símbolos que el organismo ha llamado partidistas lazos amarillos esteladas la portavoz del guber el eh

Voz 3 01:03 al president nación Caledonia al sin dice que Torras y que seguía

Voz 1727 01:09 ya la recomendación del Defensor del Pueblo catalán sobre la propaganda independentista a la Junta Electoral no la seguirá ascensor del pueblo catalán si este es el jovencito dialéctico en el que estamos no captan verdad el penúltimo pulso del presidente catalán se va a resolver en unas horas si todo era un juego más el Defensor recomienda retirar esteladas y lazos ISE retiran efectivamente la cosa puede quedar aquí si siguen adelante la Junta Electoral Central lo pondrá en manos de la Fiscalía todo acabará en un procedimiento por desobediencia las decisiones de Torrassa instalan ya en el centro de la campaña electoral y tenemos a Casado y a Rivera pidiendo explicaciones al Gobierno

Voz 0055 01:52 Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio

Voz 4 01:58 el público no puede ser que el Gobierno España mira hacia otro lado Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir

Voz 1727 02:06 la ley la organización juvenil radical Ram ha reivindicado se ha reivindicado como suena de terrible los ataques con pinturas y cristales rotos a las sedes de PP y Ciudadanos en Barcelona es miércoles a mitad de semana veinte de marzo y hoy Theresa May iba a pedir por escrito una prórroga del Brexit aunque la paciencia europea o por lo menos la de algunos países empieza a agotarse la de España por ejemplo Pedro Sánchez se hacía anoche en público la pregunta fundamental si se propone una extensión

Voz 1275 02:40 deberá indicar los para qué con qué fin por cuánto tiempo no se puede avanzar haciendo

Voz 1727 02:45 círculos una prórroga para que por eso Bruselas acepta la prorroga hasta junio siempre que el Parlamento británico vote a favor del acuerdo que ya han rechazado en dos ocasiones porque según el negociador europeo Michel Barnier ex tanto

Voz 2 02:58 eh cuidado Clio plan cuyo a favor business es

Voz 1727 03:04 una prorroga sin un plan claro añadirá costes económicos políticos también a las dos partes nadie quiere una ruptura brusca porque las cifras del precio del Brexit sin acuerdo dan vértigo Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:18 los días el Banco de España cree que un Brexit a las bravas costarían nueve mil millones de euros al PIB español en cinco años y supondría además la destrucción de hasta cien cincuenta mil puestos de trabajo en caso de unas da acordada las consecuentes sin embargo es serían mínimas

Voz 1727 03:32 Macron ejerce de francés se encierra durante ocho horas en el Palacio del Elíseo con sesenta y cuatro intelectuales para analizar la crisis de los chalecos amarillos

Voz 0027 03:42 los Sophos historiadores sociólogos y economistas han compartido su visión del problema con el presidente francés tras cuatro meses de protestas en las calles en la reunión se han tratado las desigualdades que sufren las clases medias

Voz 1727 03:53 si hace Paris y aquí muy significativas las palabras del Rey defendiendo que la creación artística se desarrolle en libertad

Voz 0027 04:01 pronunciadas esas palabras sólo días después del escrache de grupos ultra católicos a una obra de teatro en Madrid o a una librería por cuestiones ideológicas

Voz 1161 04:08 la obra humana permanece viva llena de significado a lo largo del tiempo mientras sigan existiendo personas sensibles para apreciar para el cultivo de esa sensibilidad es imprescindible que la creación artística sea posible que pueda desarrollarse con libertad en busca de la belleza y la excelencia y la madrugada en Valencia

Voz 1727 04:30 sonado así ha llovido sí pero eso no ha impedido que la pólvora y el fuego hayan sido los grandes protagonistas de la admite la crema

Voz 0027 04:42 están quemados setecientas cincuenta fallas tardan meses en ser construidas pero apenas unos minutos en quedar reducidas a ceniza

Voz 1727 04:53 y en los deportes el madridista Vinicius ha concedido esta noche en El Larguero su primera entrevista a un medio español

Voz 2 05:00 es velado que fichó por los blancos

Voz 1727 05:02 tras una oferta del Barça Sampe buenos días

Voz 1161 05:05 buenos días lesionaron primeros azulgrana pero esperó la llamada del Real Madrid que en un principio era la que él deseaba y eso que la culé atentaba más yo creo que

Voz 5 05:14 hace quería paga más elegimos no no no prueba contribuiría a consumir para acá queríamos hoy el por aquí

Voz 1161 05:22 también dijo que se ve ganando el Balón de Oro sobre los Veinticinco los veintiséis años y que pese a tener mucho cariñoso a Zidane como el mejor entrenador

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy el tiempo será soleado en el conjunto del país todavía con algunas nubes en el mediterráneo con chubascos en Baleares también en provincias como Alicante Murcia y Almería pero cada vez más espaciados y menos significativos como decíamos básicamente sol y temperaturas sin cambios importantes en la mayor parte de la Península y Baleares máximas de doce a dieciséis grados en Canarias acerca del río Tajo o también del Guadiana I del Guadalquivir máximas alrededor de los veinte grados a ratos con viento que acentuará la sensación de fresco en todo el país

Voz 6 06:16 a Messi le falta di yo

Voz 1727 06:29 esta música que nos gusta bailar sin control como si nadie unos estuviera mirando ese momento en el que te enamoras todo eso y mucho más es la felicidad Joy David de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:41 hola Pepa buenos días hoy es el día mundial de la felicidad

Voz 1727 06:43 también tiro un día sí y hoy es el día en el que envía

Voz 0456 06:46 hasta la primavera que nuestra sangre altera que felicidad buenos días a todos a todas en otro día mundial mañana es el Día Internacional de los Bosques no sé estará preparando Toni Garrido y su equipo pero hoy de momento vamos a celebrar la llegada de la que es mi estación favorita del año la primavera y la vamos a recibir en la mejor compañía además de la de Tony la de nuestro meteorólogo Jordi Carbó en la de la psiquiatra Marianne roja ese Estapé que nos va a explicar cómo afecta la primavera a nuestro estado de ánimo porque ojo también puede darnos astenia puede darnos bajones

Voz 1727 07:17 a mi a mí me sienta mal que soy hipotensión

Voz 0456 07:20 es pues nevada densa aprendiera que no pasen cosas buenas que Marianne es una experta en eso hemos invitado también a un psicólogo autor de Happy Croacia un libro que nos va a desvelar cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas verdad que sí Rosa Márquez

Voz 7 07:35 pues sí la vida lo que es las circunstancias son las que son suceden cosas a todos nos ocurran cosas buenas cosas malas Il la mejor manera de combatir eso es con una sonrisa

Voz 0456 07:46 sin duda pero antes de ponerle una sonrisa la vida vamos a tener que hablar de precariedad laboral con Mari Luz Rodríguez que fue secretaria de Estado de Empleo una de las investigadoras que más sabe de esta materia en nuestro país vamos a analizar el mercado laboral de esa llamada economía colaborativa del capitalismo de las plataformas nos acompañan además que felicidad Mariola Urrea Teodoro León Gross y Luis Alegre

Voz 1727 08:16 sólo Danny De la Fuente puede pasar de la Javi Gracia a la precariedad de la economía digital sólo él puede hacerlo pues hoy que abordamos las plataformas online de trabajo buscamos a quienes las utilizan o quienes trabajen en una de ellas

Voz 0456 08:28 sí porque han supuesto una oportunidad de empleo para muchos pero un empleo muy precario a veces en negro así que si trabajan en alguna plataforma quieren compartir su experiencia pues les escuchamos y al resto que nos cuente qué aplicaciones Susan de las casi treinta que hay en España

Voz 1727 08:42 la política hayan escuchado como viene este miércoles están como siempre invitados a reflexionar sobre el asunto que quedan pero

Voz 0456 08:49 pero es probable que estos asuntos pues no es Crispín y como hoy es el Día mundial de la felicidad que mejor que invitarles a compartir con nosotros y nosotras lo que hoy por hoy les hace felices qué o quién les hace felices qué es la felicidad para ustedes nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:17 a las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias hay matices

Voz 0027 09:21 pieza Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 12:18 en las próximas horas vamos a conocer la decisión del defensor del pueblo catalán en siete de Greuges acerca de los lazos amarillos y estelas que Torras se niega a quitar por sí mismo se ha comprometido a hacer lo que le marque el Síndic trataba dándole así su propia responsabilidad confiando en que sea éste el que le dé una pista de aterrizaje política para cumplir la orden de la Junta Electoral no ahondar en la desobediencia en la que estalla

Voz 0931 12:42 bon día exacto de momento Torra ya desobedecido porque el plazo de la Junta Electoral terminó la tarde de ayer lo que decidió Torres no retirar la pancarta de la Generalitat

Voz 0027 12:50 dijo los consellers que querían hacer ellos en sus departamentos todos hicieron lo mismo aunque

Voz 3 12:56 el Steely o no ya extinguida Cor Amal provisionalmente Tingid al Magreb

Voz 0931 13:01 de acuerdo con lo que diga el Síndic hará lo que diga este en relación a este tema decía ayer hay que ver qué hará la Junta Electoral formalmente se reúne el lunes pero podría avanzar sobre la mesa hay tres posibles respuestas ante este desafío una multa llevar el caso la Fiscalía para que dirima si hay o no delito de desobediencia incluso mandar a los Mossos a retirar los símbolos la Delegación del Gobierno mandó a este órgano un informe con fotografías de las distintas Consellerias para aprobar que se desoyó efectivamente esta orden

Voz 0027 13:28 el mientras tanto gracias verán en el juicio el siguiente cuando los guardias civiles que participaron en los operativos del otoño independentista en Cataluña agentes que han asegurado ante el tribunal que en aquellos días sufrieron ataques lluvia este golpes amenazas de muerte mordiscos o lanzamientos de sillas dicen Alberto Pozas

Voz 0055 13:45 Simone sobre lo que para la Fiscalía sin lugar a dudas rebelión violencia han Guardia Civil explicaba cómo consiguieron sacar a la comitiva judicial el veinte de septiembre de la Conselleria de Exterior doscientas personas se manifestaban el propio detenido les simple

Voz 12 13:58 el detenido lo único que decía era sacarme de aquí por favor saque de aquí

Voz 0055 14:02 el uno de octubre en la localidad barcelonesa de San Esteban hubieras durante el referéndum ilegal

Voz 16 14:07 una patada en la cabeza de forma violenta de un guardia civil que se cuenta tumbado en el suelo tendido en el suelo e otro agente recibió una fuerte patada en la cabeza después una vez identificados a persona también se detiene posteriormente

Voz 0055 14:17 ella acosando siempre a los Mossos de no hacer nada para impedir estos disturbios las defensas de los acusados ayer volvieron a denunciar que algunos testigos mienten y que el tribunal no les permite poner los vídeos que demuestran por ejemplo que la policía autonómica catalana sí colaboró en algunos de estos casos

Voz 0027 14:32 sobre el uno de octubre catalán dijo ayer esto que van a escuchar la número uno del PP por Barcelona a las próximas elecciones generales que es Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 12 14:40 eso es lo más grave que ha pasado en el año setenta y ocho un super que Tejero y Milans más grave inyección más grave que Tejero tanques

Voz 0027 14:49 el referéndum ilegal fue más grave según ella que el golpe de Estado del 23F lo decía Álvarez de Toledo en Televisión Española y horas después iba a más en La Sexta

Voz 17 14:59 herencia porque me parece especialmente grave este último porque fíjese usted con el 23F no había fuerzas políticas ni personas cercanas al Gobierno ni por ejemplo un señor Iceta que sea estuvieran reclamando indultos para Tejero Milans del Bosch en este caso sí los hay

Voz 0027 15:14 palabras de la número uno del PP por Barcelona al Congreso al Congreso porque las listas del PP al Senado todavía no están claras Oise iban a presentar el PP tenía un acto previsto pero lo ha suspendido porqué han acordado buenos días

Voz 0127 15:26 buenos días porque reconocen que algunas direcciones provinciales y regionales están dando la batalla no están de acuerdo con que se les vuelva a ignorar Illes terminen imponiendo los candidatos como ya pasó con las listas al Congreso la dirección nacional reconoce que el trabajo de encaje está siendo complicado

Voz 0027 15:40 sí a el término de atragantar ayer el día cuando se conoció que la justicia ha imputado a Alfredo Prada que es precisamente el hombre al que Casado puso al frente de la oficina encargada de evitar la corrupción en el PP pues lo han imputado Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:55 Tejero Alfredo Prada hay tres son responsables de las direcciones técnica y financiera de la Ciudad de la Justicia de Madrid comparecerán como imputados el próximo veintisiete de marzo para explicar el supuesto saqueo de las arcas públicas con el ruinoso macroproyecto en el que se dilapidar On cerca de cien millones de euros el juez pedirá explicaciones sobre la falta de control en las contrataciones de documentación justificativa del proyecto por los fichajes a dedo o la ausencia de criterios de racionalidad económica en el gasto entre otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas también destaca los gastos bajo sospecha de una Visa Platinum extractos de más de diez mil euros de Caja en efectivo sin justificar o el pago de un máster a un trabajador con treinta y ocho mil euros de dinero público en la actualidad el imputado exconsejero consejero Alfredo Prada preside la oficina del cargo popular en la dirección de Pablo Casado encargada de detectar la corrupción en cargos y candidatos del Partido Popular

Voz 0027 16:53 la ira de los cargos y candidatos de Ciudadanos hablamos ahora porque el partido de Rivera ha cerrado definitivamente las listas para las generales se queda fuera Silvia Clemente la ex dirigente del PP a la que el propio Rivera impulsó en Castilla y León que terminó perdiendo las primarias a pesar de que se vio beneficiada por el supuesto pucherazo finalmente Rivera no repesca a Clemente para el Congreso Óscar García sigue

Voz 0055 17:15 qué tal buenos días la unanimidad ha vuelto a la ejecutiva de Ciudadanos y en bloques sea aprobado un listado con todos los cabezas de cartel al Congreso finalmente si la inclusión de la ex del PP perdedora en las primarias de Castilla y León Silvia Clemente algo que no se descartó hasta ayer mismo el que si se suma al proyecto de Ciudadanos es el ex presidente de Baleares entonces también del PP José Ramón Bauzá que ayer por primera vez compartió mitin junto a Rivera en Cádiz

Voz 18 17:39 yo si hoy estoy aquí es porque nos une

Voz 0763 17:42 el liberalismo por eso creo en el proyecto de Albert gracias por estar aquí acompañándonos hoy gracias por por compartir valores también proyecto ideas para el futuro

Voz 0027 17:50 y mientras tanto ya hay candidatos que compitieron en

Voz 0055 17:53 las primarias y que amenazan con abandonar el partido si la dirección

Voz 0027 17:56 no aclara qué ocurrió con los posibles pucherazos así lo han anunciado Juan Carlos Bermejo en Madrid Joserra

Voz 0055 18:01 dónde Elorza en Castilla La Mancha y sobre supuestos

Voz 0027 18:04 la ciudades los dirigentes de Vox mantienen un silencio total acerca de la información que avanzamos ayer aquí en la SER la denuncia de varios ex dirigentes del partido que aseguran que la dirección nacional les dio orden de aceptar donaciones opacas de empresarios e ingresarlo en las cuentas del partido a través de amigos familiares o testaferros Vox intentó desprestigiar ayer esta información en las redes sociales diciendo que es feliz News y todo lo demás en nosotras hemos hablado con el sindicato de técnicos de Hacienda sobre esas supuestas prácticas en Vox y esto es lo que nos dice Carlos Cruzado que es el presidente de Gestha

Voz 19 18:34 así se utilizan testaferros son personas que no sean realmente quién es están donando ya entradas estaría incumpliendo la ley sea además esta bueno Storace ando Esau fraccionado esa donación pero podría ser superior a los cincuenta mil euros estaríamos hablando de regularidad

Voz 0027 18:50 diez de lo que sí han hablado en las últimas horas los dirigentes de Vox es sobre su propuesta de que los españoles puedan ir armados libremente Santiago Abascal que rehúye las entrevistas sí ha respondido a las preguntas de una web de armas y allí ha defendido que los españoles de bien esto es literal aquellos que no tengan antecedentes puedan disponer de un arma para usarla en legítima defensa sin enfrentarse después a un infierno judicial esto es lo le dice el líder de Vox

Voz 2 19:19 cadena SER

Voz 0027 19:21 hoy por hoy hemos escuchado al inicio de Hoy por hoy el hartazgo con el que Pedro Sánchez advertía anoche a Theresa May de que ya basta de marear la perdiz sobre el Brexit hoy se espera que la primera ministra británica envíe a Bruselas la carta pidiendo una prórroga para la salida de la Unión en ese escrito sabremos exactamente cuánto pide May y a cambio de

Voz 1275 19:38 sí pero el que en principio parece que su plan pedir una prórroga de unos pocos meses no lo dan por hecho en la capital comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 19:48 las posibilidades de un acuerdo en la cumbre de jefes de Gobierno de este próximo jueves con Theresa May se complican si el presidente de la Cámara de los Comunes sigue negando que pueda ponerse a votación otra vez el acuerdo y es que la estrategia europea pasa por entender que una prórroga corta como la quiéreme exige obligatoriamente que sí acepte ese texto escuchamos a marcó Aguiriano secretario de Estado de Asuntos Europeos

Voz 0055 20:15 pues británicas huy sólo ustedes explicado que

Voz 20 20:17 métodos reglamentarios parlamentarios y jurídicos para responder a las preocupaciones del resto

Voz 4 20:22 a ver con osea que fuera de micro en pie

Voz 0738 20:25 ya apuntarse que antes del veintinueve podría convocarse otra reunión extraordinaria de jefes de Gobierno porque como dice Aguiriano mi tiene todavía diez días para convencer a su Parlamento

Voz 0027 20:37 lo que está encima de la mesa es el mejor acuerdo posible

Voz 3 20:40 seguimos defendiendo la señora tienen uso diez días para convencer a su Parlamento

Voz 0738 20:46 a no ser claro que Theresa May diga algo extraordinario V en la carta que esperan en Bruselas porque si el Reino Unido necesita una prórroga alarga la alternativa podría ser tan amplia que aquí ya quién insinúa que se tomen los cinco años completos de la legislatura para estudiar qué quiere

Voz 0027 21:05 por lo tanto habrá noticia hoy en Londres con esa carta de May habrá noticia hoy en Roma con la autopsia a una mujer una modelo que era la testigo clave en el juicio a Berlusconi por supuesta prostitución de menores en sus orgías la fallecida había avisado ya su entorno de que tenía miedo a que la han veneran y ha muerto con sustancias extrañas en el organismo corresponsal Joan Solés

Voz 0946 21:29 la autopsia revelarán las causas de la muerte de la joven tras un mes ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital lombarda según el historial clínico presentaba neoplasia de médula espinal pero la fiscalía investiga si la enfermedad fue por envenenamiento como sospechaba Adil o radioactividad ante la concentración en su sangre Antonio cadmio metales tóxicos a dosis elevadas la Fiscalía ha ordenado el aislamiento del cadáver la protección de los forenses de la autopsia con trajes especiales contra radiaciones el despliegue de una unidad de bomberos especializada en contaminación por radioactividad la joven había relatado a los magistrados que en el bunga bunga erótico se celebraban rituales satánicos tenía pendiente comparecer en el tercer juicio en este caso por presunto soborno de testigos pagados indirectamente por Berlusconi no no he conocido nunca a esta persona ha afirmado el ex primer ministro no ha hablado nunca con ella sus declaraciones me hicieron pensar que decía cosas inventadas y absurdas es posible que así sea pero en Italia pocos creen esta versión de Berlusconi que en su momento fue condenado a siete años de prisión por inducción a la prostitución de menores y posteriormente fue absuelto porque la apelación se demostró que desconocía la edad de las jóvenes que pasaban del bunga bunga directamente al dormitorio

Voz 0027 22:55 seis y veintitrés de la mañana a las cinco y veintitrés en Canarias hoy es en España un día clave para el futuro de día la cadena de supermercados siete mil tiendas en nuestro país cuarenta mil trabajadores y una situación financiera crítica hoy los accionistas deciden a quién le dan el control Si al actual consejo o al magnate ruso que quiere hacerse con la compañía Eladio Meizoso

Voz 0527 23:15 el equipo de dirección tiene un plan que pasa por una ampliación de capital de seiscientos millones de euros Ike anunció ayer un acuerdo con los acreedores para refinanciar una deuda de novecientos millones pero estoy de acuerdo pasa precisamente porque se cumpla la condición anterior que los accionistas respalden hoy esa ampliación de capital de seiscientos millones algo que desaconseja el primer accionista Letter One del inversor ruso Mikhail Friedman que tiene el veintinueve por ciento del capital de día Éste considera suficiente una ampliación de capital de quinientos millones ya ha presentado una opa que valora A67 céntimos cada acción del grupo de distribución cinco más que el cierre de ayer entre tanto la plantilla trata de frenar un ERE que pretende adelgazar la impresa e incluye la salida de mil quinientos trabajadores

Voz 0027 24:00 antes de los deportes las contamos que la probabilidad de sufrir un accidente laboral con el coche es mayor por las mañanas salida al trabajar que por las tardes al volver de trabajara lo confirman los datos sobre siniestralidad laboral en la carretera que no han sido nada buenos en dos mil dieciocho María Manjavacas

Voz 1444 24:16 el dato es preocupante los muertos en accidentes de tráfico laborales han aumentado un veintitrés por ciento en el último año que se cobró doscientas cincuenta víctimas con una particularidad que ahora se analiza muere mucha más gente Alida el trabajo que al regresar Narciso Michavila presidente de Gas tres que ha realizado el estudio para el RACE

Voz 21 24:36 siete de cada diez son yendo o volviendo a trabajos siete de cada diez de ahí vemos además mucho más yendo que volviendo bueno pues la solución es concienciar al legislador al empresario al trabajador de la importancia de la flexibilidad horaria a la hora de empezar a trabajar si hay flexibilidad para salir del trabajo debe de haber sobretodo en las grandes ciudades flexibilidad para entrar a trabajar el estrés

Voz 1444 25:02 es la prisa al cansancio y el uso del móvil son el principal motivo de estos accidentes relacionados en muchos casos con la precariedad laboral y que cuestan dos mil millones de euros al año

Voz 2 25:13 los deportes en Hoy por hoy

Voz 13 25:19 Vinicius escogió anoche en la SER

Voz 0027 25:22 pero para su primera entrevista en España explicó su decisión de fichar por el Real Madrid

Voz 1275 25:26 buenos días tenía ofertas de las dos más grandes

Voz 1161 25:28 Barça y Real Madrid llegó primero la culé pero él siempre lo tuvo muy claro

Voz 5 25:31 el pero quizá sería mejor para mí yo y mi familia todo quería quería viví Madrid hizo fue desde el principio

Voz 1161 25:42 y eso que aparte de llegar primero la de los azulgrana era superior a la de los blancos

Voz 5 25:46 yo creo que basa quería para gama es elige bueno no no aprueba cuánto diría pagar contenidos va para acá queríamos lo mejor soy elegíamos por aquí

Voz 1161 25:55 en el futuro se ve como uno de los mejores jugadores del mundo

Voz 1275 25:58 te ves ganando el Balón de Oro

Voz 5 26:00 sí esto es para aquí

Voz 1275 26:02 cuántos años Tévez

Voz 5 26:03 con veinticinco veinte sí sí ya es todo bares cuyos hecho en cuando convite sí está haciendo todas las encuestas muy bien yo creo que dijo que aquí con jugadores ustedes y yo creo que que puedas decir ganado Balón de Oro

Voz 1161 26:21 primera temporada en España ha sido un poco convulsa empezó jugando en el Castilla llegó luego al primer equipo sea lesionado han pasado ya por el banquillo tres entrenadores en este primer año Lopetegui Solari

Voz 0456 26:30 Zidane es distinto que hable decidan a que hable Solari

Voz 5 26:32 sí un poco en once de todo porque jugó muy mucho que no todo es Express ya que entrena como como es uno pero tiene especial cariño por Solari tengo un cariño Maga porel pues que desde aquí cuando iba UCA nunca Schiele depara se ve a la escuela que vea la primer equipo clavos después un hombre y viene va al primer equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía

Voz 1161 27:08 se perdió su primera convocatoria con la selección absoluta por la lesión y la posibilidad de jugar con Neymar aunque el seleccionador títeres sigue teniendo en mente y sobre su compatriota Rodrigo que llegará en junio al club

Voz 5 27:15 yo creo que juego trigo va a jugando como Neymar como embate que tiene una cualidad impresionante que que hace muy muy vean las pues hay uno para uno de toda Prado hace todo muy muy muy Faso las pues soy yo desde luego va Banega como como llegue poco tiempo hoy va a jugar ya los datos desde aquí también del resto

Voz 1161 27:38 la selecciones y de manera especial español aceptó que se pueda disputar un amistoso de la catalana será el lunes veinticinco en Girona en Montilivi ante Venezuela pero ante la obligación de los clubes de acceder a futbolistas y en España se han negado a hacerlo el Valladolid con Rubén y Masip el Rayo con Alex y Alberto García o el Villarreal con Gerard Moreno pero también del jugador inglés a Deulofeu

Voz 0027 30:01 seis y media a cinco y media en Canarias

Voz 2 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:09 hoy por hoy y este ha sido el sonido de la madrugada en Valencia el sonido de la crema que esta noche ha puesto fin a las Fallas a pesar de las lluvias han quemado setecientos cincuenta monumentos falleros valorados en más de siete millones de euros en Cataluña a esta hora las fachadas de algunos de los edificios de la Generalitat siguen con los mismos lazos amarillos esteladas que la Junta Electoral Central había obligado retirar Quim Torra ha desoído por segunda vez las órdenes de la autoridad electoral Ile deriva la responsabilidad al defensor del pueblo catalán

Voz 3 30:43 estamos esperando que se manifiesta el actuar cuando tengamos su recomendación nos guste o no seguirá

Voz 0027 30:50 si la Junta Electoral denuncia el caso a la Fiscalía Torra puede enfrentarse a un delito de desobediencia que acarrea la inhabilitación para cargo público la Justicia imputa a Alfredo Prada el hombre que Casado eligió para dirigir el Departamento del PP contra la corrupción Prada tendrá que declarar como imputado por supuestas irregularidades en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid que es un proyecto millonario que ha quedado en un erial en una zona fantasma en la que se invirtieron cien millones de euros públicos Casado tendrá que aclarar ahora si lo mantiene al frente de esa oficina anticorrupción del PP hoy será difícil preguntárselo porque Casado ha suspendido el acto que tenía previsto presentar estas del partido al Senado un acto que aplazan los dicen porque algunos territorios se han plantado ante las imposiciones de Génova que las primarias ha fulminado a los simpatizantes de Rajoy en las listas ha fulminado a la simpatizantes de Rajoy frente a los herederos de las ideas de Aznar y precisamente anoche Aznar en un acto cultural acusó a la izquierda de estar intentando ganar ahora la Guerra Civil Javier Carrera

Voz 0055 31:45 acto de presentación de la biografía de Alejandro Lerroux que el ex presidente acababa convirtiendo en un mitin político con críticas veladas al Gobierno

Voz 24 31:52 desgraciadamente sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles ya Nolito

Voz 0055 31:59 la estableciendo paralelismos con la II República para insinuar por ejemplo que no haya perdón para los encausados por el pluses

Voz 24 32:06 somos los errores se repiten permítanme recordar que la campaña de los indultos ya se hizo en mil novecientos treinta y cuatro con los antecesores de quienes hoy se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo

Voz 0055 32:18 con Aznar que centraban los problemas de nuestro país en Cataluña asegurando además que no se puede cometer el error de confiar el futuro a la conjunción de la izquierda y los nacionalistas

Voz 25 32:28 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días hasta ahora primeras retenciones en los accesos a Madrid en la rondas también intensidad en Barcelona en Alicante ello problema en Albatera hay un accidente en la A7 sentido Valencia creando retenciones y la nieve está causando en este momento problemas en Cantabria Navarra Lleida

Voz 1727 35:35 son las siete menos XXV las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Cataluña con la muerte de una mujer de unos sesenta años a quién iban a desahuciar la comitiva judicial que tenía que echarla de casa encontró su cuerpo dentro de un coche frente a la vivienda los Mossos investigan si se trata de un suicidio Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:55 bon día la autopsia será la que determine las próximas horas las circunstancias de esta muerte si efectivamente fue un suicidio y la policía también investiga que le llevó a hacer se trata de una mujer de setenta años vivía sola en esta masía al más Sendra una casa muy conocida en el pueblo de las Tañón el lunes por la tarde la mujer llamó un carpintero para que le desmontar a todos los muebles de la casa de la casa para que se los llevara se despidió de él diciendo que sembraba pero que no se iba a ir muy lejos al contrario ayer cuando llegó la comitiva judicial será encontraron muerta dentro del coche algunas fuentes consultadas aseguran que esta mujer tenía problemas con

Voz 1727 36:29 la familia y en Madrid en el distrito de Puente de Vallecas se han registrado disturbios por la muerte de un hombre apuñalado el domingo tras una discusión por un perro algunos vecinos han quemado esta noche un camión y dicen que seguirán protestando si aquellos a los que consideran los asesinos no se van del barrio Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:50 buenos días y hay mucha tensión en el Pozo del Tío Raimundo a este barrio de Vallecas donde ocurrió la pelea del domingo que acabó con la muerte de este sexagenario con varios de sus familiares heridos ya el lunes algunos vecinos se concentraron en la calle contra el supuesto autor del apuñalamiento de su familia de etnia gitana gritando consignas como fuera los asesinos del barrio la policía tuvo que rodear la vivienda de los sospechosos porque los concentrados empezaron a provocar daños en furgonetas sin coches que estaban aparcados frente a esa casa y anoche se dio un paso más en esta escalada de tensión un camión de la familia del presunto responsable del asesinato apareció quemado los bomberos han extinguido el fuego que no ha tenido consecuencias mayores la familia de sospechoso dice que son cuatro los que protestan y que ellos no se Banega el barrio también en Madrid Laura la mitad de los Madrid

Voz 1727 37:33 años dicen estar satisfechos con el transporte público de la capital pero casi todos aseguran que lo utilizarían más si mejora el servicio este es el resultado de una encuesta de cuarenta dB para la Cadena SER

Voz 1275 37:45 sólo el cuarenta y ocho por ciento de los madrileños considera que el transporte público le permite llegar con rapidez a su destino nueve de cada diez asegura que el usaría más Si hubiera más líneas estuviera más cerca de su casa aussie pudieran llegar más rápido en metro o autobús que con su coche privado los datos de la Encuesta demuestran que el transporte público es fundamental para la movilidad de los ciudadano los más de cincuenta por ciento lo utiliza habitualmente sólo un siete por ciento no lo utiliza nunca lo usan más quienes viven dentro de Madrid ciudad casi el sesenta por ciento de los habitantes de la almendra central lo usan a menudo

Voz 1727 38:14 son además quienes menos cogen el coche y desde aquí le mandamos un beso y los mejores deseos de recuperación a Jorge Javier Vázquez el presentador ahora que sabemos que ha sido operado de urgencia aquí en la capital de España en Madrid lo han contado su círculo de amigos tertulianos Pascual Donate buenos días

Voz 0055 38:32 así buenos días coraje Javier llevaba varios días sin sentirse bien hasta que en fin de semana ingresó en un hospital hicieron unas pruebas y el resultado fue preocupante tan preocupante que decidieron operarle de urgencia

Voz 1275 38:43 tras dos horas de intervención todo salió bien

Voz 0055 38:45 ha dicho la presentadora de Sálvame y Carlota Corredera Jorge quiere agradecer

Voz 0763 38:50 a todos

Voz 0277 38:53 la preocupación que ha recibido los mensajes de cariño

Voz 0055 38:57 pese al susto no todo han sido lágrimas su compañera Mila Ximénez lo ha visto en la habitación del hospital

Voz 0027 39:02 huele todo a jamón serrano y con mi dieta no puedan soportar lo que a todo el rato

Voz 0055 39:08 no han trascendido más detalles del problema médico de Jorge Javier pero se sabe que tardará un tiempo en volver a las pantallas Telecinco ya le ha buscado sustitutos para las galas de Gran Hermano Duo

Voz 1275 39:16 Sálvame Deluxe

Voz 1727 39:34 ya abrimos la Mesa del Mundo en Israel con un vídeo electoral que ha sacudido el país y se ha hecho viral enseguida en las redes sociales la mía extra de Justicia protagoniza un anuncio falso de un perfume llamado fascismo y lo hace así para responder a quienes califican de esta manera su partido corresponsal en Jerusalén Beatriz Le con Berriz

Voz 0277 39:57 estética es de un anuncio de perfume pero en realidad es propaganda electoral del partido israelí Nueva Derecha dirigido por la ministra de Justicia hay el el saqueo que encarna una derecha firme sin complejos en el vídeo la propia ministra actuando como una modelo

Voz 2 40:14 sí como una actriz baja lentamente las escaleras con cuadros

Voz 0277 40:20 que usa el perfume un frasco en el que se le fascismo el adjetivo que usó

Voz 0946 40:25 la derecha israelí para referirse a ella a sus compañeros de partido a sus ideas la ministra mira a la cámara hay dice

Voz 0277 40:34 allí huele a democracia el vídeo de campaña ha generado polémica entre políticos periodistas y analiza

Voz 0946 40:40 estas hubo quien pensó que era una broma un montaje otros criticaron que una ministra se preste a este juego con regusto machista y claramente superficial la propia que ha difundido el vídeo en las redes sociales en las elecciones del nueve de abril su partido podría obtener unos seis escaños sobre ciento veinte

Voz 1727 41:03 en Portugal el Gobierno contemplar revocar una ley de hace cuarenta años para volver a legalizar la venta de alcohol en los estadios deportivos corresponsal en Lisboa Aitor Hernando

Voz 0456 41:14 en la Liga de fútbol portuguesa está trabajando con varios grupos políticos para preparar un proyecto de ley que volvería a autorizar la venta de bebidas fragmentadas con un reducido porcentaje de alcohol por volumen en otras palabras cervezas en los éxitos deportivos representantes de la Liga argumentan que el fin de la prohibición permitiría aumentar los beneficios del los equipos mejoraría la experiencia de los espectadores en los días de juego y reduciría los riesgos para la seguridad porque los adeptos deberían la Ser besa del estadio en vez de bebidas con mayor contenido alcohólico fuera de los recintos deportivos también señalan que la venta de alcohol está permitida en los estadios del resto de Europa salvo en España donde sólo se puede beber en la zona VIP de los asientos el Gobierno luso se ha mostrado abierto a la propuesta aunque ha dejado claro que sólo el Parlamento puede pronunciarse sobre la normativa vigente que fue aprobada en mil novecientos ochenta

Voz 1727 42:09 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista seguros

Voz 36 45:11 no

Voz 1 45:15 otra vez la corrupción se pregunta esta mañana José Mari buenos días Pepa un escalofrío empezó a recorrer los puedo del vetusto Ojo Quantum con el café del desayuno esta cadena informó sobre las declaraciones de varios integrantes

Voz 1100 45:28 devotos que denunciaban la dirección del partido es abrir

Voz 1 45:33 perdonado camuflar y fraccionada donaciones económicas

Voz 1100 45:36 ellos para ocultar su origen y así burlar las invitaciones impuestas por la ley horas después era la Audiencia Nacional no estaría la fijación de Alfredo Prada un hombre de gran peso en el PP de Esperanza Aguirre siempre Esperanza Aguirre para que dé alguna explicación sensata sobre aquel fiasco terrible de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid un pufo gigantescos de más de cien millones Prada por cierto es el elegido por el mismísimo Casado para situar al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción del partido ya es Tino presagios terribles a nuevos iniciado en la campaña electoral ya comienza a manchar unos la mugre de la corrupción y las trampas financieras no es posible vuelve a instalarse en la vida política más que trajo dos maletines y billetes que ensucia va todo lo que tocaba y que ha acabado con

Voz 1 46:33 un indigente del PP de la Comunidad madrileña

Voz 1100 46:36 lo uno Uni2 de acompañados por varios valencianos como inquilinos de numerosas cárceles nos llevaremos de esta plaga enciendan unas velas

Voz 37 46:50 no

Voz 38 47:07 eh

Voz 1727 47:09 ya saben ustedes que a mí no me gustan en general los días de pero en fin viene Dani empeñado en que hablemos del día mundial de la felicidad que no está mal lo y entra además la primavera esta mejor todavía esta noche cerca de las once es cuando cambiamos de estación así que lo vamos a celebrar por todo lo alto a partir de las diez con Toni y ahora con ustedes

Voz 0456 47:30 sí les hemos preguntado qué es lo que les hace felices hoy por hoy dice vivir de Alicante que va a ser de las obvias si querida así

Voz 39 47:37 yo la felicidad para mí es que todos estemos bien tener buenos amigos y mi familia está perfecta tenemos trabajo tenemos salud todos los creemos los apoyamos somos una piña pues ya están para aquí más yo lo firma también viví

Voz 0456 47:51 como ella decenas de oyentes que si nos da tiempo luego les escuchamos menos mal que hay quién se sale del guión como Isabel de Madrid

Voz 40 47:57 para mí la felicidad es estar en armonía con todo lo que tengo con todo lo que no tengo con las personas que me rodean dijo mi nieta fundamentalmente Mi pequeño núcleo familiar los amigos a los que aprecio Icon todas las personas que ya me faltan y me duelen porque me he dado cuenta de que realmente era un éxito nada lo tengo todo

Voz 0456 48:22 le hace feliz a Paco de Huelva un simple

Voz 1727 48:24 quiero de mi hija también me gustaría que te quiero de mi hijo pero como buena adolescente me parece a mí que que ha tenido que esperar a que se pasa Paco El adolescencia repasar así seguimos con otro tipo de feliz

Voz 0456 48:41 ciudades buenos días soy aventura de eje

Voz 3 48:43 arrear sabemos que la felicidad es efímera hay son momento sí

Voz 0763 48:48 no cuesta nada tengo unos cuantos

Voz 3 48:53 lo que especialmente ahora mismo me me viene a la mente es cuando voy a a mi pueblo en Suiza me como un trozo de pastel favorito es la selva negra fue Renoir que se que también aquí la hay pero es que como la magdalena de Proust que cuando veía indues dones bizcocho de chocolate tierno con esa nata de verdad sus trocito de cereza en ese momento no soy feliz

Voz 0763 49:22 Enrique

Voz 0456 49:25 la web los dejas aquí

Voz 1727 49:27 salió a Alves

Voz 0456 49:30 qué es la felicidad para mí por si me preguntas Pepa pues recibir mensajes como el de Montse de etarras

Voz 41 49:34 está muy bueno es que si si no que ella pero aquí estoy sí que lo que a mí me hace muy feliz estén en una persona que cuando no se haga alguna cosa se la pueda preguntar historia la sabemos personales

Voz 42 49:49 eh eh eh

Voz 1727 49:52 lo crea