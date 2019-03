Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:22 bueno saludos qué tal está muy buenos días si se propone una extensión deberá indicar los para qué con qué fin por cuánto tiempo se puede avanzar haciendo círculos

Voz 1727 00:32 Pedro Sánchez centro anoche en el debate europeo que va a consumir las próximas horas una prórroga el Brexit sí pero una prórroga para que anoche a la BBC contó que Theresa May va a solicitar la extensión por escrito hoy en vísperas de que mañana se reúna la cumbre europea el tiempo Currin este ambiente en Bruselas

Voz 2 00:51 hay un extenso es tío Franz

Voz 3 00:57 la ambiente de agotamiento de bloqueo aunque todo el mundo

Voz 1727 01:01 da por hecha la prórroga y es que la alternativa Val Brexit por las bravas ya tiene cifras aquí el Banco de España calcula que nos costaría nueve mil millones de euros en cinco años Europa tiene prisa en resolver el expediente británico porque tiene otros muchos problemas sobre la mesa por ejemplo la deriva autoritaria de algunos países hoy el PP europeo vota Si expulsan al partido del primer ministro húngaro de Viktor Orbán por su violación de los derechos fundamentales y su desafío a los valores a los acuerdos comunitarios es miércoles veinte de marzo y aquí tenemos nuestro propio desafío el de Quim Torra que mantienen los lazos amarillos en edificios públicos a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral para que lo retire de las instituciones que deben mantener su neutralidad en campaña su portavoz Salt harta di dice que espera el pronunciamiento del defensor del pueblo catalán

Voz 1510 02:01 al president nación calidad envió al intenta FECE para al guber Dallas

Voz 1727 02:09 el viento que puede producirse hoy Pablo Casado y Albert Rivera exigen al Gobierno que actúe

Voz 4 02:14 Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público

Voz 1727 02:20 no puede ser que el Gobierno España mira hacia otro lado Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral las delegaciones de Gobierno el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley la cadena de supermercados Dia se juega su futuro en la junta general de accionistas que se celebra hoy tiene que decidir si toma el control de la empresa el primer accionista del grupo o el actual consejo de administración que ayer cerró un acuerdo con los acreedores para refinanciar una deuda de novecientos millones de euros

Voz 5 02:46 pues vaya

Voz 1727 02:50 y todo esto mientras la plantilla tras

Voz 6 02:53 data de frenar un ERE que amenaza el futuro de mil Quini

Voz 1727 02:56 estos trabajadores y una propuesta para el análisis el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado plantea que las pensiones de viudedad dependan de la renta su hombre

Voz 7 03:06 gana más que su pareja y su pareja exmujer su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 1727 03:19 por primera vez una mujer se ha llevado el premio hábil el considerado como el Nobel de Matemáticas es como si esa es su voz es la norteamericana Karen Cullen Bet autora de investigaciones imprescindibles en el mundo de la física y de la geometría y en deportes o iban a presentar a Paco Jémez como nuevo técnico del Rayo Vallecano Sam

Voz 1161 03:41 el favorito del presidente Raúl Martín Presa por delante de otras acciones como Luis Milla Julio Velázquez firmará esta mañana por lo que resta de temporada y la próxima será presentado para empezar a entrenar por la tarde ya en su segunda etapa por cierto que el Rayo ha sido uno de los equipos que ha denegado la cesión de jugadores para el amistoso del lunes veinticinco entre la selección autonómica catalana ir a Venezuela no cederá Alex y Alberto García pero tampoco el Valladolid a Rubén y Masip el Villarreal a Gerard Moreno o el Watford a lo feo

Voz 0978 04:08 ni el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días mejore en el Cantábrico donde hoy acabará haciendo mucho sol pero todavía se mantienen nubes activas en Baleares el lluvia débil esperamos chubascos algo más intensos en distintos momentos de la jornada al sur de Valencia Alicante Murcia también Almería incluso durante la tarde de alguna tormenta en el resto del país muchas horas de sol hace frío ahora mismo más que ayer durante la tarde las temperaturas parecidas a las de ayer hasta finales de semana no van a subir de Varela significativa

Voz 1727 05:06 son ahora las cinco las seis y cinco en Canarias más allá de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas horas ante la decisión de Torra de desoír a la Junta Electoral en el Tribunal Supremo sigue el juicio al plus y con un testimonio muy importante para el acusación de malversación el testimonio del su secretario de Estado de Hacienda durante el problema es que no descarta que la Generalitat desviara fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del uno de octubre la fiscal Consuelo Madrigal le pregunto se pudo burlar el control que hacía el Gobierno de las cuentas catalanas respondía esto el subsecretario que se llama Felipe Martínez Rico

Voz 2 05:43 estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen la realidad material es mucho más completa y compleja

Voz 1727 05:54 hubo un juicio que no deja de sorprender como subraya esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1989 05:59 el juicio es una caja de bombones no sabes cómo saben hasta que la abres y los pruebas el proceso del proceso cada día arroja sorpresas a quién creyese que los gastos del Gobierno Puigdemont estaban perfectamente controlados ayer el seguro de Cristóbal Montoro le explicó que la trampa siempre es posible a quienes pensaban que los Mossos no eran verdaderos policías sino mayordomos del separatismo el mayor Trapero aún les provoca insomnio él y los suyos estaban preparados para detener al Gubern llevarlo a la cárcel y así se lo propusieron los jueces vaya Varios damos a quienes creían que guardias civiles y policías nacionales seguían órdenes precisas del Gobierno de Mariano Rajoy les escandalizar a saber que seguramente no era así la instrucción cuatro dos mil diecisiete de su secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto meses repartió ni comunicó mía explicó a todas las fuerzas decía que había que poner por delante la seguridad de agentes y ciudadanos de la eficacia en desarmar el referéndum y el mensaje no llegó a los polis de base hubo las escabechina que hubo nadie responde por ellas es un escándalo mayúsculo un juicio es una caja de bombones todos los días la abrimos y aprendemos

Voz 10 07:20 a distinguirlos

Voz 1 08:58 Pepa Bueno

Voz 1727 08:59 las siete y nueve las seis y nueve en Canarias la Audiencia Nacional ha imputado al ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en la causa que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia cada dirige desde hace nueve meses la oficina que creó el PP para combatir la corrupción de partido y ahora ha sido imputado lo colocó en ese puesto Pablo Casado nada más ser elegido presidente del PP Casado va a tener que hacer frente a este problema ya el que asoma en las listas del Senado hoy estaba previsto que el partido las presentará pero la cosa se está complicando porque algunas direcciones regionales provinciales no quieren que Génova tenga la última palabra Adrián Prado

Voz 0019 09:42 Al PP le está costando más de lo previsto cerrar las listas el trabajo de encajes complicado Nos dicen en la dirección nacional algunos miembros del partido aseguran que lío así lo definen esta ahora mismo en muchas candidaturas al Senado algunas direcciones regionales y provinciales están dando la batalla no están de acuerdo con que se les sigue ignorando se les imponga sus candidatos como pasó con los cabeza de lista al Congreso otras sin embargo ni siquiera han mandado sus propuestas por escrito por si en la dirección nacional Sela cambian y evitar así quedar mal en su territorio a esto hay que sumar la pelea por ir en la lista de número uno la fragmentación de la derecha puede complicar y mucho que quién vaya en el segundo puesto tenga su sillón garantizado en la Cámara Alta lo que está pasando reconocen varios sectores del PP nunca se había visto antes en el partido

Voz 1727 10:27 José María Aznar aprovechó anoche la presentación de un libro sobre el que fue presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República Alejandro Lerroux para cargar contra las políticas que pretenden dar dignidad a las víctimas republicanas de la guerra civil y del franquismo

Voz 17 10:42 desgraciadamente sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles llano libra que quieren que España se mantenga atrapada en el relato puro sentimiento de división y de descrédito que han fabricado

Voz 1727 10:57 Aznar ha noche Vox intentando desprestigiar en las redes sociales la información que les adelantábamos ayer aquí en la SER la denuncia de varios antiguos dirigentes del partido que aseguran que la dirección nacional de su ordeno aceptar donaciones de empresarios e ingresadas en las cuentas del partido a través de amigos familiares o testaferros bueno pues esto es lo que dice sobre esas donaciones opacas el sindicato de técnicos de Hacienda Carlos Cruzado es su presidente

Voz 18 11:23 así se utilizan testaferros con personas que no han realmente quiénes están donando ya entradas estaría incumpliendo la ley sea además esta bueno Esau fraccionado esa donación que pudiera ser superior a los cincuenta mil euros estaríamos hablando de regula

Voz 1727 11:40 lo que sí ha comentado el presidente de Vox es su primo puesta de que los ciudadanos puedan ir armados libremente en una web de armas Santiago Abascal propone esto es literal que los españoles de bien que no tengan antecedentes puedan disponer de un arma para usarla en legítima defensa sin enfrentarse a un infierno judicial cruzamos el Atlántico la alianza que hemos visto en la Casa Blanca entre Trump Bolsonaro los presidentes de Estados Unidos edite Brasil dan por inaugurada una nueva relación entre los dos países han suscrito nuevos acuerdos comerciales han alabado mutuamente corresponsal en Washington Marta del Vado sí

Voz 1510 12:20 en plena sintonía entre el Tram del trópico y el Bolsonaro del norte como les ha llamado John Bolton sintonía primero sobre Venezuela Jair Bolsonaro decía que ese pueblo tienen que ser liberado y no ha aclarado si apoyaría una intervención militar estadounidense Donald Trump ha aprovechado la nueva alianza norte y sur del dos ante para asegurar que estamos ante el ocaso del socialismo en este hemisferio lanzando un mensaje también en clave interna ambos líderes han cerrado acuerdos que marciales Trump quiere que Brasil sea un aliado militar preferente quizás dentro de la OTAN ha dicho Estados Unidos va a poder explotar la base militar espacial de Alcántara y Brasil eliminará todos los visados para estadounidenses Bolsonaro ha mostrado su devoción por trampa que humildad en el fondo y en las ha asegurado que ganará las presidenciales del año que viene también ha defendido la figura de la familia tradicional

Voz 0089 13:12 adiós ya cargado contra las Fake News

Voz 1510 13:14 con la aprobación de su mentor en la Casa Blanca

Voz 19 13:19 a todos nos gustaría ser muy eco pero luego llega el momento de jabonero la ducha Hadiza pagar el agua caliente

Hoy por hoy

Voz 1727 14:41 os decía al terminar antes de que llegue Dani con los oyentes porque en el Festival de Málaga se cuentan hoy historia sobre la maternidad la fobia o los sentimientos que se despiertan al volver a casa José Manuel Romero buenos

Voz 1084 14:56 días un viejo conocido del Festival de Málaga acapara las miradas en esta jornada él

Voz 1161 15:00 director Carlos Marqués Marcet ganador

Voz 1084 15:02 Biznaga en dos mil catorce con diez mil kilómetros presentan los días que vendrán y completa así un tríptico generacional sobre el amor a distancia las relaciones abiertas y ahora la maternidad con un club y diez hutu hay también muchas ganas por ver la banda la opera prima de Robben tú hueso el certamen amplía su idilio con las jóvenes realizadores catalanas news va Yus ha estrenado estafa Only una reflexión sobre el turismo prefabricado y neocolonialista África

Voz 1727 15:28 la gran pregunta es si es posible viajar ante una forma honesta responsable

Voz 1084 15:35 por ejemplo las relaciones personales no acaben siendo como

Voz 1727 15:38 Benny Paco Baños proponen una comedia amarga un

Voz 1084 15:41 muy muy especial Natalia de Molina interpretó una chica con agorafobia ese temor obsesivo a salir de casa que tiene que enfrentarse a su pasado en Portugal a la actriz dice le preocupa la soledad el aislamiento y el odio de la sociedad actual

Voz 1727 15:53 que creo que de verdad que el ánimo en en el siglo en el que estamos la verdadera enfermedad que hay es la falta de empatía y la falta de amor

Voz 1084 16:01 las series también tienen su espacio en Málaga cuenta mesa cerca los noventa en su vigésima temporada días

Voz 22 16:08 eh

Voz 1 16:10 eh

Voz 1084 18:08 Día Mundial de la felicidad que le hace feliz

Voz 4 18:10 esta Elena de Madrid fundamentalmente mí

Voz 1727 18:13 más de trece años me haya coger diez años fiestas simpáticas pero unida

Voz 24 18:19 aquí a Manolo de Tánger ser feliz cuando mis perros no cojea y soy feliz cuando mi madre que tiene alzhéimer no soy feliz cuando no pido nada Carmen de Málaga

Voz 1727 18:32 la mano de mi hijo el abrace de mi hija todas las mañanas

Voz 10 18:37 darse lo que sí

Voz 1727 18:39 yo eso pues eso las pequeñas cosas a Mari Luz de Barcelona Mi hija este mes cumple veintisiete años

Voz 25 18:46 estoy muy orgullosa de ella es buena

Voz 26 18:49 mujer independiente trabajadora que se ha esforzado mucho para llegar a donde está bueno vosotros también tenéis muchas gracias Mari Luz Antoni Motril

Voz 27 18:59 tener buena salud no tener que hacer cosas que no me gustan las personas que tienen edades cercanas Rosa Madrid

Voz 28 19:09 que mis dos hijos tengan empleo fijo que mi familia esté bien

Voz 4 19:14 Iberia muy hijo lo ilusionado que está

Voz 2 19:17 por qué va ser padre y en Barceló

Voz 1084 19:20 Ana terminamos con María José tenemos un amigo muy sana

Voz 2 19:22 Cano que lo que les gusta es coger el coche ya ser ruta siempre tienes excusas para hacer trayectos larguísimos en coches sólo y un día le preguntaban pero Omar por qué te gusta tanto viajar pero sin sin o sea te gusta la carretera Mi hermano mayor Maxi que ahora mismo está de aventura por tres meses en la Argentina me dijo María José es que mide la felicidad en kilómetros y me parece una respuesta tan maravillosa y una pregunta que deberíamos hacernos todos en que me dimos nosotros nuestra felicidad Pepa en que miden tu felicidad

Voz 1727 20:00 la buenísima pregunta María José en besos la de esos siete veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:14 tierra qué tal buenos días con tres grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía tiempo frío en toda la Comunidad bajan las mínimas las máximas se van a mantener los dieciséis diecisiete grados con algo de frío sí que va a acentuar la sensación de frío de viento que va a acentuar la sensación de frío sólo la mitad de los madrileños están satisfechos con el transporte público aunque nueve de cada diez lo usarían más si el servicio fuera mejor lo dice una encuesta que elaborado cuarenta dB y que se va a presentar esta mañana en unas jornadas sobre movilidad e infraestructuras que organizan La Ser El País Hi5 días Carolina Gómez

Voz 0821 20:46 sólo el cuarenta y ocho por ciento de los madrileños considera que el transporte público le permite llegar con rapidez a su destino nueve de cada diez asegura que lo utilizaría más si hubiera más líneas Si estuviera más cerca de su casa a las paradas o si pudieran llegar más rápido que con su coche privado son algunas de las conclusiones de la encuesta elaborada por cuarenta debe para la serie El País sobre de los hábitos de los madrileños el transporte público es fundamental para la movilidad de los ciudadanos según esos mismos datos el cincuenta y dos por ciento usa transporte público habitualmente sólo un siete por ciento no lo usa nunca lo utiliza más quiénes viven dentro de Madrid ciudad casi el sesenta por ciento de los habitantes de la amenaza central lo usa de manera regula

Voz 1275 21:26 las jornadas de infraestructuras para la movilidad Se celebran esta mañana en la Real Fábrica de Tapices donde entre otros van a intervenir los Grupos Municipales de la capital para hablar de Madrid Central ni sorpresas en las participa tareas como las llamó la alcaldesa Manuela Carmena Íñigo Errejón son ya oficialmente los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento y a la Comunidad el noventa y cinco por ciento de los electores han respaldado sus propuestas de que no había candidatura alternativa la propia Carmena decía que el resultado era algo con lo que ya contada

Voz 1410 21:55 bueno sí era una cosa que contábamos con ello muy bien hemos optado sobre todo por los equipos pues esa idea nueva de diseñar el equipo va a ser como si dijéramos suministro Ejecutivo yo por eso es tan importante el equipo y el perfil ejecutivo de cada uno de los concejales

Voz 1275 22:11 mil cuatrocientas personas se registraron para votar en este proceso con un reglamento de como ya les contamos en la SER bling daba el tique Carmena Errejón porque penalizaba el voto sí sí alteraba el orden de la lista original que ellos habían planteado el PP va a mantener como responsable de vigilar la corrupción aún reciente imputado el ex consejero Alfredo Prada titulares cometida Sarmiento el exconsejero de esperan la guerra imputado por desfalco del Campus de la Justicia tendrá que declarar el miércoles que viene en la Audiencia Nacional el vicepresidente madrileño Pedro Rollán del le defendía ayer en la SER hice acogía los estatutos del partido para mantenerlo en el cargo los funcionarios de prisiones han convocado hoy concentraciones en los centros de trabajo de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias para denunciar la inseguridad que sufren protesta que llega tras la última agresión a un funcionario el pasado lunes en sí todo el Real una joven de veintidós años resultaba herida grave anoche tras ser atropellada por un autobús de la EMT en la calle María de Molina con Príncipe de Vergara la joven quedó atrapada bajo el vehículo de la línea A52 sufre traumatismo torácico y pélvico y les deportes el Real Madrid recibe a las nueve el Armani Milan la Euroliga de baloncesto anoche Vinicius pasó por El Larguero en su primera entrevista a un medio español agradecía Solari la oportunidad de jugar en la primera plantilla el club blanco siete y veintitrés como despierta el tráfico hoy en las calles de la capital en Alcázar buenos días

Voz 1628 23:31 qué tal muy buenos días Laura bueno ya hablamos de retenciones en un buen tramo de la M30 El que comprenden Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte además en ambas calzadas muy lento también entre el túnel del estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido norte ya hay un par de entradas a tener en cuenta tanto Santa María de la Cabeza como Plaza de Conde de Casal

Voz 1275 23:52 en las carreteras como Seagle Tráfico DGT Teresa Serrano la de nuevo

Voz 29 23:55 hola de nuevo la obra pues a esta hora estamos muy atentos a un accidente que está complicando el acceso por la dos en Torrejón de Ardoz además a esta hora pues en todos los accesos encontramos algún tramoya complicado sobretodo a esta hora lo peor la M40 en los tramos habituales y la M50

Voz 1275 24:09 y el tiempo ampliamos la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:13 buenos días el tiempo soleado con temperaturas muy parecidas a las de ayer es lo que nos espera para hoy pero también mañana

Voz 0821 24:19 jueves a partir del viernes empezaran a su

Voz 0978 24:22 las temperaturas y ahora frío parecido al de las últimas mañanas más que por temperaturas muy bajas por el viento que retos acentúa esta sensación el sol hará que durante la tarde en ambiente sea más agradable máximas alrededor de los quince pero todavía con algunas rachas de viento que acentúan la sensación de ambiente fresco

Voz 0089 27:43 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido a la empresa promotora de Madrid nuevo norte la antigua Operación Chamartín que aporte toda la documentación de la operación urbanística reclama entre otros los convenios de venta del suelo por parte de Adif como solicitaban tanto Ecologistas en Acción como las asociaciones de vecinos Alfonso Ojea la promotora Distrito Castellana Norte había presentado recurso para no tener que entregar la documentación que les requería ante la justicia Ecologistas en Acción y también otras organizaciones sociales ese recurso ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia por lo que todos los documentos e informes deben ser entregados a la sala de lo contencioso administrativo del que es el más alto tribunal madrileño es más debe ser el propio Ayuntamiento de Madrid el que complete el expediente correspondiente aportando esta documentación muy interesante para la causo judicial son los convenios en los que ADIF vendió los terrenos a esa promotora privada desde mil

Voz 12 28:36 novecientos noventa y tres ya está el año pasado

Voz 0089 28:38 las jugadoras de las Leones de Castilla el equipo femenino de fútbol de Guadarrama insisten en la discriminación que sufren respecto a sus compañeros de equipo masculino lo que les ha llevado a una veintena de ellas

Voz 1275 28:48 JARE clubes a jugadoras han emitido un comunicado

Voz 0089 28:51 en el que detalla en las situaciones de desigualdad que han vivido Raquel Fernández en un comunicado jugadoras del equipo femenino afirman que el detonante de la situación se produjo con motivo del partido del Día de la Mujer cuando dicen tuvieron dificultades para leer un discurso en el que recordaban a sus compañeras expulsadas afirmaban que en el ámbito de positivo la mujer sigue siendo víctima de actitudes machistas

Voz 0427 29:13 ante esta negativa que nuestra capitana pudiese expresarse decidimos que lo lógico era que si en un día tan importante siquiera en parte hacia todas las mujeres y en particular por el equipo femenino

Voz 0089 29:24 desde la directiva del club sus responsables desmienten las afirmaciones de las jugadoras las acusan de vender una discriminación que no existe ya aseguran que el equipo femenino sigue funcionando y entrenando con normalidad esta es Carmen Maura ayer dedicaba su Medalla de las Artes de la Comunidad a los hombres en el del

Voz 1 29:39 quiero hacer un homenaje a los hombres

Voz 37 29:42 no porque

Voz 1 29:44 que no se me dan mucha ternura últimamente quiero de verdad compartiendo y medalla con los hombres porque creo que tenemos que protegerlos yo reconozco tres grados ahora mismo la rabia sigue hoy por hoy

Voz 10 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el miércoles veinte de marzo y esta noche el invierno se repliega a sus cuarteles cuando el reloj marque dos minutos antes de las once de las once de la noche entrenará la primavera que viene con desafíos por doquier pueden buscar los desafíos en Reino Unido donde Theresa May va a pedir hoy por escrito una prorroga del Brexit porque mañana hay cumbre europea o pueden buscarlos en Cataluña donde Quim Torra inaugurado la desobediencia en su Gobierno al no retirar la simbología partidista de los edificios públicos expirado el plazo que leyó la Junta Electoral Central o buscar los desafíos de Viktor Orban a los valores y acuerdos europeos en derechos humanos desafíos todos que son como puede comprobarse la historia de un desastre así que hoy nos acudimos el invierno pero la primavera

Voz 10 30:58 tiene pinta de venir con muchas sacudidas

Voz 1727 31:03 tenemos a Jabois de viaje así que hoy prensa con Aimar Bretos y con De la Fuente hola de nuevo el Periódico de Cataluña resume en cuatro palabras el pulso que Quim Torra el está echando la junta electoral a cuenta de los símbolos independentistas en en los edificios públicos de las instituciones catalanas el periódico titula el sainete de lazo

Voz 0027 31:25 opina en su editorial que el de Torres un absurdo empecinamiento toda su actuación se resumen gestos gesto así más gestos que ni ayudan a la convivencia ni ayudan a los presos Ésta es la poniendo el de Cataluña La Vanguardia va en la línea de bastante parecida en su editorial que titula Torra gesticulando dicen parece empeñado en pasar a la historia por supone

Voz 1727 31:44 a gestos partidistas y no por los pro

Voz 0027 31:46 por eso es que sugestión debería aportar al conjunto de los catalanes quién debería dedicarse a dirigir el país prefiere ante todo los quehaceres de un activista hice la muerte

Voz 1727 31:55 es lo que opina lo que llamamos la prensa catalana y la Prensa de Madrid y Torras Se ríe otra vez

Voz 0027 32:00 dado así titula ABC su editorial el editorial de La Razón dice Sánchez debe defender la ley en Cataluña El mundo Quim Torra antes su destino si no rectifica ya la Fiscalía debe querellarse contra el president de la Generalitat por desobediencia

Voz 1727 32:14 los presos imponen al president el nombre de la sustituta del cuenta el país

Voz 0027 32:19 Meritxell Boudon hasta ahora alcaldesa de La Garriga en cuyo haber tiene una dilatada experiencia municipal pero con nulo conocimiento de los entresijos de la Generalitat con los que va a tener que lidiar ahora la elección de pudo según El País no obedece a la confianza personal de Torra sino a la presión que han ejercido los presos desde la cárcel y particularmente el ex conseller de Presidencia Jordi torero

Voz 1727 32:38 ya este repaso por los medios traemos la Tourné que se hizo ayer la número uno del PP a las generales por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0027 32:47 con polémica incluida esto que van a escuchar dijo sobre el referéndum ilegal del uno de octubre en Televisión Española por la mañana

Voz 1727 32:53 eso es lo más grave que ha pasado del años treinta y ocho

Voz 38 32:55 a Escámez una super que Tejero y Milans más graves

Voz 1727 32:59 que Tejero y Milans con los tanques el único

Voz 0027 33:02 sobre más grave que el veintiuno y el veintitrés F según ella hizo horas después iba más en La Sexta

Voz 39 33:07 cuál es la diferencia porque me parece especialmente grave este último porque fíjese usted con el 23F no había fuerzas políticas ni personas cercanas al Gobierno ni por ejemplo un señor Iceta que se abstuviera reclamando indultos para Tejero Milans del Bosch en este caso sí

Voz 1727 33:22 ya en el país editorial hoy sobre la elaboración de las listas en los partidos y la tendencia de los líderes a premiar la lealtad por encima de cualquier otro criterio dice la polariza

Voz 0027 33:32 son ha llegado también a los partidos ya no va a ser tan fácil como antes que coexistan en su seno corrientes matizada mente diferentes sólo habrá amigos y oponentes o estás conmigo o estás contra mí en esto dice el país en esto los partidos no van a ser muy distintos que la sociedad a la que van a representar intensamente dividida pero la democracia implica el respeto por la voluntad popular por la preservación de la pluralidad de la sociedad y el alejamiento de comportamientos arbitrarios y sectarios en el exterior y también en el interior de los partidos Milan

Voz 1727 33:59 dice que publica hasta ahora eldiario punto es la justicia condenó este es el titular al fichaje estrella de Ciudadanos a Marcos de Quinto por intentar saltarse un contrato de compra de un chalé

Voz 0027 34:09 el hoy número dos de Ciudadanos por Madrid utilizó una sociedad agrícola de la que es el único propietario para comprar en dos mil seis Un chales sobre plano en un pueblo de Cuenca tras el estallido de la burbuja de quinto según el diario punto es intentó cancelar la compra alegando desperfectos y retrasos en la entrega en dos mil once doce la promotora le demandó un juzgado de primera instancia condenó en dos mil trece a esa empresa de de quinto a cumplir el contrato a pagar doscientos mil euros por el sale una contraprestación que la Audiencia de Madrid rebajó después a ciento ochenta mil euros

Voz 1727 35:46 las viñetas del Times suelen ser muy ilustrativas de la realidad británica hoy podemos ver una en la que Theresa May está tumbada en una máquina de tortura de esa de esas que te estira de brazos y piernas hasta a partir dos ella dice voy a hacer unos estiramientos dice la primera ministra la tortura nacional continúa titular Altair

Voz 1084 36:06 sí esa tortura las sufre made porque cuenta el Telegraph que los ministros euroescépticos están presionando la no quieren un retraso largo del Brexit que podría llevar a un Gobierno de Jeremy Corbyn advierten convirtiendo Gran Bretaña en una tierra infestada de Blacks amenazan con dimitir si el retraso es largo y con el fin del partido conservador tory esa tortura la sufre también el laborista porque los líderes de su partido le presionan para que apoye un segundo referéndum cuenta The Gardian este diario confía en su editorial que la primera ministra efectivamente tenga un plan para pedir esa prórroga como les reclama Barnier desde Bruselas Londres por tanto dividido entre una extensión larga o corta del Brexit León Le Figaro mientras tanto los europeos emocionados seguimos en guardia añade este diario francés por cierto sea España un Brexit sin acuerdo le costaría un cero con ocho del PIB a Francia Le costaría un cero con seis dos décimas menos según el INE el Instituto de Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos la economía francesa resistiría bien León Les Echos al igual que la de España y la de Italia

Voz 1727 37:02 Se cuenta algo de la votación hoy en el PP Europeo sobre qué hacer con el primer ministro húngaro con el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán que en fin ya sabemos que está integrado entre los populares europeos pero que no cumple los valores europeo

Voz 1084 37:15 cuenta el Süddeutsche que en las últimas horas ha tenido gestos Viktor Orbán de de ese escalada en la tensión entre él y sus críticos entre él y los europeos que el primer ministro de Hungría garantiza que la Universidad de George Soros la CEU en Budapest podrá continuar investigando y enseñando era una exigencia que le hacía Manfred beber el candidato del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión Europea también Orbán se ha comprometido a no utilizar esos carteles electorales que hemos visto en contra de la Unión Europea y de algunos líderes a los que llamaba idea

Voz 1727 37:43 notas útiles será suficiente para el partido

Voz 1084 37:46 lo popular europeo Se pregunta el Süddeutsche todo está abierto en la votación de esta tarde a pesar de la moderación de Orbán un comentarista de este diario alemán insiste en que su partido es una de las fuerzas más destructivas de la Unión Europea y que el Partido Popular Europeo debería enseñarle la puerta de salud

Voz 1727 38:00 pues ojo a lo que publica este periódico alemán también el Süddeutsche sobre lo que está pasando en la cadena de supermercados Dia que se juega su futuro hoy en una junta general de accionistas amenaza

Voz 1084 38:11 extorsión titula Thomas Urban desde Madrid esta crónica en un artículo sobre lo que está pasando con día el oligarca ruso Mijaíl Friedman quiere hacerse cargo de la cadena de supermercados cuando está acusado de someter a las empresas y a sus accionistas a un control con métodos criminales incluso para la prensa española Leo acostumbrada a los escándalos es una buena noticia que la UDEF haya alertado sobre este importante inversor extranjero el portavoz de Friedman niega las acusaciones dice que son invento de día pero el informe interno de los expertos financieros de la policía española que se ha filtrado al portal el economista es muy específico habla de amenazas de extorsión de violación de la privacidad de los competidores y de preparar una quiebra fraudulenta por parte de una organización criminal dirigida por Friedman concluyen en España la desconfianza en la Rusia de Putin es muy alta porque según investigaciones realizadas por los servicios de inteligencia españoles los rusos han contribuido sistemáticamente a agravar el conflicto en Cataluña difundiendo noticias

Voz 1727 39:09 es que pasase leemos más allá de las páginas de Internacional de las páginas de la campaña electoral de las páginas de economía de los periódicos pues que en cuanto

Voz 0089 39:18 hemos en el correo por ejemplo Aimar que los nueve

Voz 1727 39:20 los coches patrulla de la Ertzaintza son un riesgo para las agentes por falta de espacio que somos Fornelos imagínate

Voz 0027 39:28 ellas ya como tienen que ser la denuncia la hacen sindicato Erne ha recibido dicen un aluvión de quejas de los agentes sobre todo de los que miden más de un ochenta porque los ciento cincuenta Seat León que a comprar tantas les ha quedado pequeño son los coches a los que les han restado espacio dicen que tienen que hacer jornadas de ocho a doce horas en posturas pues muy encontramos también esto que

Voz 1727 39:47 qué lleva a su portada La Vanguardia un reportaje sobre la Happy gracias o la obligación de ser felices

Voz 0027 39:53 ese ensayo Happy Croacia que está escrito entre otros por el psicólogo español Cabañas ataca una noción de felicidad que crea hipocondríaco emocionales la felicidad dice se ha convertido en una obsesión en el noventa y ocho nació en Estados Unidos la ciencia de la felicidad entorno a la cual florece una poderosa industria con terapias positivas con servicios de coaching con aplicaciones móviles estamos obligados ser felices a sentirnos culpables de no sobreponernos a las dificultades en España según ese artículo estamos en el puesto treinta en índices de felicidad

Voz 1727 40:23 Edgar Cabañas autor de The Happy hacia va a estar esta mañana a partir de las diez en este programa con Toni Garrido

Voz 0027 40:38 sí porque no lo sabía Jack El Destripador era el barbero polaco escribe desde Londres Carlos Fresneda en el mundo al cabo de más de ciento treinta años y trescientos sospechosos la prueba del ADN en el chat de una de las víctimas ha incriminado definitivamente Aaron conmigo que como el autor de los macabros asesinatos y para terminar una pregunta estamos orgullosos del Museo del Prado la preguntas en la Cultural recogiendo los datos de un estudio sociológico que ha hecho el propio museo por su bicentenario pues mira siete de cada diez españoles dice sentirse orgulloso del Prado treinta y siete por ciento no lo ha visitado nunca para un setenta por ciento la compañía ideal para visitar el Prado es su pareja somos unos románticos que cuadre del Prado elegiría es para para vuestro salón bueno el XXXI por ciento españoles Las Meninas de Velázquez seguido de El jardín de las delicias del Bosco de chicos en la playa

Voz 1727 41:29 elige uno Dani Chicos en la playa

Voz 0027 41:31 yo de estas tres no yo me quedo con Saturno devorando a sus el Jardín de las Delicias

Voz 41 41:42 nuestra

soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch discal

Voz 1727 43:03 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 3 43:06 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen ignorando para las personas

Voz 1161 43:25 listo para el lunes veinticinco de marzo de Montilivi Girona algo no habitual poner fecha oficial FIFA los equipos no están obligados a ceder a los futbolistas para esos encuentros y tanto Rayo Valladolid y Villarreal se jugarán después en poco más de diez días parte de sus opciones de permanencia en tres jornadas ligueras por eso aludiendo a motivos deportivos no irán Rubén y Masip el Valladolid Alex y Alberto García del Rayo Gerard Moreno del Villarreal como tampoco de Lofeudo del Watford inglés el vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol Jordi Bonet acepta la decisión de no

Voz 1084 43:50 clubes oído quiénes dos jugadores no

Voz 43 43:53 la decisión deportiva la cual respetamos y entendemos perfectamente pues no hay ningún problema pero que está generando más problemas mediático que no puedas que es la duración con los jugadores mucho

Voz 1161 44:04 pero Sergi Blázquez vicepresidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas ve tintes políticos en la negación de estos equipos de primer

Voz 0027 44:10 nosotros lo tenemos muy muy claro

Voz 44 44:12 exacto lo fobia existente permanente en el tiempo una desgracia decía Ante mostrado

Voz 1161 44:19 en cuanto la selección española hoy nueva sesión de preparación Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buenos días pendientes de Marco Asensio de esa sobrecarga en el gemelo de su pierna izquierda ayer se le realizó

Voz 1084 44:29 fue una ecografía ya afortunadamente mallorquín permanece la concentración mañana ya podrá entrenarse con el resto de compañeros pero va a ser complicada su participación el partido frente a Noruega en Valencia el próximo sábado primer partido en la carrera por meternos en la Eurocopa dos mil veinte La selección española dirigida por Luis Enrique que prepara un equipo muy rápido vertiginoso y abierto en banda para hacer daño al equipo noruego eso sí los deje a Sergio Ramos Busquets y Rodrigo parecen fijos en el once inicial del próximo sábado

Voz 1161 45:00 además tenemos hoy dos amistosos ambos desde las nueve menos cuarto Alemania Serbia iguales Trinidad Tobago y protagonista en El Larguero anoche el madridista Vinicius primera entrevista concedida a un medio español en la que explicó por qué su decisión de acaban en el club blanco cuando también tenía una oferta del Barça que llegó primero pero le convenció más el proyecto madridista va solo con Madrid primero Barça y luego

Voz 4 45:17 sí sí un proyecto muy muy bien qué hacer con los ocho jugó hace eso estaba

Voz 45 45:24 jugado todos lo jugadores y luego aquí ha frenado acabó y eso para elegido madre dejemos ejemplo más

Voz 1161 45:33 y eso que la azulgrana era superior a la de los blancos no

Voz 0027 45:36 cree que va a ser es él y no

Voz 45 45:38 bueno no no aprueba contrairía pagada con tu iba a pagar queríamos soy elegido por aquí

Voz 1161 45:46 del resto Paco Jémez firmará hoy como nuevo técnico del Rayo Vallecano hasta final de temporada ahí ya esta tarde entrenará con el equipo tenemos además partido de cuartos de ida en la Champions femenina desde las siete en el Miniestadi Barça Kushner campeón de la Liga noruega en baloncesto jornada veintisiete de la Euroliga desde las ocho Panathinaikos Baskonia a las ocho y media Real Madrid Milán de ayer Barça noventa y tres Gran Canaria sesenta y cuatro y también ayer primeros partidos de semifinales en la Eurocup Valencia sesenta y nueve Kazán sesenta y cuatro y Alba Berlín ciento dos Andorra noventa y siete

Voz 1727 47:55 diariodehoyporhoy del veinte de marzo del año dos mil diecinueve escribe Leire Bilbao vive en Sudáfrica y nos cuenta que va a intentar votar aunque sabe que no le va a llegar el voto a tiempo no le llegó a tiempo en las últimas tres elecciones