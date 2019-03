Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días hoy vivimos es un nuevo episodio estéril de Quim Torra enfrentándose o aparentan de enfrentarse al Estado que él mismo representa en Cataluña degradando un poco más la presidencia de la Generalitat convertida en punta de lanza de una campaña electoral permanente con desprecio a la mitad de los ciudadanos a los que gobierna jugando a ganar tiempo dicen algunos analistas hasta que hoy se pronuncie el defensor del pueblo catalán sobre los lazos amarillos las esteladas en los edificios públicos tiempo para que no han perdido no hemos perdido todos tiempo suficiente ya el sábado pasado miles de catalanes defendieron en las calles de Madrid su punto de vista sobre el juicio del pluses en una manifestación de absoluta normalidad democrática el juicio del Bruselas está desarrollando en el Supremo con las garantías propias de un Estado de Derecho demasiada normalidad para quién pido a los suyos en un callejón sin salida y necesita la agitación como el oxígeno para seguir viviendo así que hoy volvemos a gastar energía tiempo y recursos en un episodio de pura gesticulación del que ya sabemos el final o Torra in extremis retira los símbolos partidistas de las sedes de las instituciones amparado en lo que diga hoy el Defensor del Pueblo osea iniciará un proceso contra él por desobediencia a la Junta Electoral Central la duda la duda esta mañana es cuántos de los catalanes que el sábado exhibieron por el centro de Madrid sus lazos amarillos sus esteladas con normalidad y que seguirán haciéndolo en Cataluña o donde sea hoy mañana y pasado cuanto excesos catalanes apoya de verdad esta espiral agotadora

Voz 2 01:54 e inútil Pepa Bueno

Voz 0027 02:42 siete mil tiendas en España cuarenta mil trabajadores en todo el mundo y una situación financiera crítica hoy los accionistas deciden a quién le dan el control si al actual consejo al magnate ruso que quiere hacerse con la compañía

Voz 1727 02:53 Theresa May va a escribir hoy a Bruselas pidiendo la prorroga para el Brexit están contando los medios británicos ahora mismo que será una prorroga corta la que pida y Pedro Sánchez avisa

Voz 1722 03:04 deberá indicar los para qué con qué fin por cuánto tiempo

Voz 1727 03:08 no se pudo avanzar y además

Voz 0027 03:10 el PP europeo votará hoy si expulsa al partido del primer ministro de Hungría Viktor Orbán

Voz 1727 03:14 en Francia Macron ejerce de francés se reúne con sesenta intelectuales durante cuatro horas para abordar la crisis de los chalecos amarillos vamos a contar en un minuto que el PP ha suspendido un acto hoy en el que iba a presentar sus candidaturas al Senado por el lío que tienen provincias con el hecho de que Génova ponga a quién quiera las listas y escucharemos las palabras

Voz 0027 03:37 de Aznar anoche en un acto de FAES

Voz 4 03:39 muchos sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles llano libra que quieren que España se mantenga atrapada en el relato tuvieron sentimiento de división y de descrédito

Voz 1727 03:53 muy significativas las palabras del Rey anoche defendiendo que la creación artística tiene que desarrollarse en libertad habla el Rey unos días después del escrache a una obra de teatro en Madrid y el acoso a una librería por cuestiones ideológicas

Voz 0623 04:08 la obra humana permanece viva llena de significado a lo largo del tiempo mientras sigan existiendo personas sensibles para apreciar para el cultivo de esa sensibilidad es imprescindible que la creación artística sea posible que pueda desarrollarse con libertad en busca de la belleza y la excelencia si no existe escuchando

Voz 1727 04:30 en el coche camino del trabajo tengan muy en cuenta este dato el número de muertos en accidentes de tráfico laborales ha aumentado un veintitrés por ciento en el último año

Voz 0027 04:38 doscientos cuarenta y nueve muertos y la probabilidad de tener un accidente laboral con el coche es mayor por las mañanas

Voz 1727 04:44 trabajar que por las tardes al volver y en los deportes varios equipos de Primera no cederán jugadores para el amistoso de la selección de Cataluña Sama amistoso Jesús

Voz 1161 04:57 para el veinticinco de marzo no irán en Rubén y Masip el Valladolid a Dexia Alberto García del Rayo Gerard Moreno del Villarreal como tampoco lo fue del Watford inglés Jordi Bonet vicepresidente de la Federación Catalana Sergi Blázquez su homólogo en la Plataforma Pro Selecciones Catalanas anoche en El Larguero

Voz 5 05:11 los jugadores no pueden ir por una decisión deportiva

Voz 6 05:13 la respetamos y entendemos perfectamente pues si no hay ningún problema

Voz 5 05:17 nosotros lo tenemos muy muy claro hay una catalanofobia existente permanente en el tiempo

Voz 1161 05:22 no es habitual que las elecciones autonómicas juega en en fecha oficial FIFA permiso que ha concedido la Federación española

Voz 0978 05:29 y el tiempo Jordi

Voz 1727 05:30 Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:33 el empezado con chubascos entre Valencia y Alicante incluso alguna tormenta que puede descargar con intensidad más tarde también afectarán Murcia incluso Almería o el sur de Baleares a medida que avance Lothar de estos chubascos y las nubes que los provocan irán desapareciendo pocas nubes hoy en el Cantábrico como en el resto del país con frío ahora está dando no son en pueblos de montaña también en muchas zonas llanas sobretodo del centro de la península máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte

Voz 1727 05:58 en Canarias y el Guadalquivir son las ocho y seis siete y seis en Canarias

Voz 1727 08:20 bueno pues a la espera de saber si lo que está esperando a su vez Torra es una coartada para no perder caché de activista la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo Le advierte en un estado

Voz 0689 08:48 pues la Junta Electoral Central podía hacer dos cosas por una parte imponer sanciones administrativas las que estime adecuadas con multas de hasta tres mil euros y por otro lado enviarlo al Fiscal alertara al fiscal de la posible comisión de un delito la Fiscalía en este caso al ser Torra un aforado presentará una querella criminal por un delito de desobediencia ante el tribunal yo de Justícia de Catalunya en ese mismo escrito podría pedir como medida cautelar inmediata la retirada urgente de estos lazos amarillos la Junta Electoral Central Pepa corrige lo que no es delito como pequeñas infracciones retirada de papeletas etcétera pero sí es delito han de ser los tribunales los que actuó en este caso estamos como señalabas ante un presunto delito de desobediencia

Voz 1727 09:31 pero mientras tanto gracias Javier

Voz 9 09:33 días mientras tanto Torras sitúa la campaña

Voz 1727 09:36 donde donde la prefieren los que han hecho del Prius es su fetiche electoral a favor o en contra Casado y Rivera afilan los cuchillos

Voz 14 09:45 Sánchez diga claramente si el Gobierno va a hacer a través de la policía o a través de las delegaciones del Gobierno lo que todos estamos reclamando que es que se mantenga la neutralidad del espacio público unos haga propaganda a favor de los que den una multa

Voz 15 09:58 si no lo hace Torra de mutuo propio está prevaricado que actúe la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resolución de la justicia es delito y además el gobierno España tiene que actuar Sánchez lo siento mucho ya sé que son sus socios ya sé que se pasean con ellos ya sé que le apoyaron la moción de censura pero es el presente España hasta que deje de

Voz 1727 10:17 la por cierto ha cerrado ya las listas es definitivas para las elecciones generales no incluyen ningún sitio a Silvia Clemente su fichaje en Castilla y León que quedó en nada después de que se beneficiara del presunto pucherazo en las primarias pero el lío hasta ahora lo tienen en el Partido Popular el partido ha suspendido el acto que tenía previsto hoy para presentar a sus cabezas de lista al Senado qué está pasando ahí qué está pasando ahí dentro Adrián Prado buenos días

Voz 0019 10:46 qué tal Pepa buenos días pues que a la dirección nacional está costando más de lo previsto encajar los nombres y a última hora de la noche de ayer las listas estaban sin cerrar algunos territorios están presionando se resisten a que desde Madrid les impongan a sus candidatos como pasó con los cabezas de lista al Congreso en Baleares por ejemplo la dirección regional ha conseguido finalmente imponer su propuesta incluso después de que la candidata elegida por Génova para encabezar la lista al Congreso fuera presentado oficialmente en Madrid en el acto del pasado sábado otros territorios sin embargo Nos apunta un dirigente popular ni siquiera han enviado por escrito su apuesta por China dirección nacional Se la cambian y evitar así pues quedar mal en su territorio hay nervios entre los populares Pepa porque la fragmentación del voto de la derecha les va a complicar y mucho revalidar la mayoría en la Cámara Alta

Voz 1727 11:28 gracias Adrian y a esto hay que sumar que la Justicia acaba de imputar al hombre al que Pablo Casado encargó prevenir la corrupción en el PP es Alfredo Prada ex consejero de Esperanza Aguirre lo imputan por el supuesto saqueo de la Ciudad de la Justicia de Madrid que fue un proyecto ruinoso que quedó en nada Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 11:46 buenos días Pepa quedó en nada Miguel Ángel pero por el sumida

Voz 1727 11:48 los se fueron cien millones de euros públicos

Voz 1552 11:51 a unos ciento cinco millones para acabar construyendo sólo uno de los doce edificios previstos aquello oyes es poco más que un solar habitado por conejos el juez pedirá explicaciones sobre la falta de control en las contrataciones la ausencia de racionalidad económica en el gasto también destaca que mientras el gasto en publicidad con contrato atención fue de un millón fuera de contrato se gastaron cinco y medio además preguntará por los gastos bajo sospecha de una visa pack Platinum o el pago de un máster a un trabajador con treinta y ocho mil euros públicos como consejero de Justicia Prada era el principal respeto

Voz 1727 12:22 hombre gracias Campos ya a la derecha del PP en el extremo anoche Vox difundió su propuesta para que se pueda tener un arma en casa para garantizar lo que Santiago Abascal llama el derecho a la autodefensa de los españoles de bien esto es literal no ha dado sin embargo explicaciones Vox sobre la información que les avanzábamos ayer aquí en la Cadena Ser el testimonio de varios ex altos cargos del partido que aseguran que la dirección nacional les dio la orden de camuflar donaciones opacas teóricamente para ayudar a aquellos empresarios que no quisieran verse relacionados públicamente con un partido de extrema derecha y es este argumento el hecho de que Vox asuma que hay quién puede avergonzarse de relacionarse con un partido de extrema derecha lo que llaman la atención de Jabois que esta mañana está de viaje

Voz 1389 13:14 buenos días Pepa hay algo bastante tierno en las prácticas de Vox que reveló ayer en la Cadena SER Mariela Rubio y es la percepción que el partido tiene de ser una agrupación de extrema derecha y de que la gente que quiera ayudar no quiera su vez que se le vincule a ellos es como ir por ahí diciendo que no son ultras y recaudar dinero asumiendo que sí lo son una auto consciencia perfecta y que buscaran según declaró un dirigente formas de camuflaje precisamente camuflaje es una de las prácticas más interesantes de Vox por haber prescindido del eh son exactamente los hombres que presentan que pretendan hacer con su financiación lo que no son capaces de hacer con sus ideas da una pista de lo que probablemente piensen hacer por España que no sea tanto

Voz 11 14:08 cambiarla como trincar ni un beso

Voz 3 14:14 cuando decides no arreglar la lavadora Cage

Voz 11 14:17 a Fraga y te compras una qué haces

Voz 9 14:20 te sientes tan

Voz 1727 15:21 Pepa Bueno Theresa May va a enviar hoy abre se las la carta pidiendo la prórroga para el Brexit ahí saldremos de dudas sobre cuánto tiempo pide aunque está diciendo ya les digo la prensa británica hasta ahora que pedirá una prórroga corta con qué garantías lo pide sobre todo para que la respuesta a esta pregunta reclamaba anoche en un acto público el presidente del Gobierno español

Voz 1722 15:44 si no se ratifica el acuerdo de retirada antes del veintinueve de marzo escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el Gobierno británico si se propone una extensión deberá indicar los para qué con qué fin por cuánto tiempo no se puede avanzar

Voz 1727 16:00 haciendo círculos más duro es como es habitual en este tema el Gobierno francés que insistía anoche en que la prorroga no es automática Bruselas Griselda Pastor este hartazgo que expresan algunas capitales a este lado del Canal de la Mancha

Voz 11 16:13 no se va a traducir en un no a la prórroga verdad

Voz 0738 16:18 mira el tiempo hoy empieza el juego serio no y aunque hoy con la carta de mí sobre la mesa hay una nueva reunión preparatoria lo que está claro es que una prórroga corta acumula quiéreme ya aquí la condicionan a garantías para la aprobación del texto rechazado y esto complica un acuerdo mañana hay podría llevarnos a una reunión extraordinaria la vigilia del día de salida escuchamos al secretario de Estado Marco Aguiriano

Voz 18 16:40 en cualquier caso de momento lo que esté encima de la mesa es el mejor acuerdo posible no seguimos defendiendo la señora mi tiene incluso todavía diez días para convencer a su Parlamento

Voz 0738 16:53 todavía diez días son los que faltan para la fecha del veintinueve de marzo cuando caduca Si no hay acuerdo previo adscripción europea del Reino Unido cuya estrategia lejos de provocar el miedo parece aquí que podría llevarnos a un pulso contrarreloj ya ciegas la noche antes de su salida

Voz 1727 17:10 pues veremos gracias Griselda es muy difícil meses de la Unión Europea provoquen el abismo por datos como este el Banco de España calculado ya que un Brexit sin acuerdo le costaría nuestro país más de nueve mil millones de euros en los próximos cinco años esto traducido a puestos de trabajo serían ciento cincuenta mil empleos menos ya a las ocho dieciocho siete y dieciocho en Canarias a los vamos a Italia porque hoy se le va a practicar allí la autopsia a la joven modelo que iba a declarar como testigo en el juicio de Berlusconi por tener sexo con menores en sus orgías con prostitutas corresponsal Joan Solés buenos días

Voz 0946 17:50 buenos días Pepa está modelos llamaba

Voz 1727 17:53 maneja Adil era una testigo fundamental contra Berlusconi porque ya había avisado de que allí había menores que había sexo en fin en una testigo fundamental

Voz 11 18:02 dijo también que tenía miedo a ser envenenada

Voz 0946 18:07 altamente con Antonio y cadmio Pepa lanza la autopsia revelará hoy si además de estos hubo otros metales Si son radioactivos y la causa del fallecimiento de la testigo en los procesos judiciales de las fiestas eróticas conocidas como el bunga bunga y en los que aparece como imputado Silvio Berlusconi la Fiscalía ha ordenado a izar el cadáver que los forenses estén protegidos con trajes especiales anti radiaciones ha movilizado a una unidad de descontaminación radiológica de los bomberos de Milán en las próximas horas se conocerán los resultados de la autopsia Isidro de treinta y cuatro años murió envenenada como había denunciado cuando estuvo ingresada en un hospital de Milani

Voz 1727 18:43 bueno los mejores relatos de la mafia Joan gracias

Voz 0946 18:46 buenos días

Voz 19 18:50 bromeó Esquire

Voz 1693 18:52 no es sorera Morente eh

Voz 1727 18:55 se llama Yoko con el Cáceres crítica de flamenco para una revista japonesa ya no contaba anoche en Madrid entusiasmada frente a los Teatros del Canal la relevancia del concierto yo al que estaba a punto de asistir Paco Ibáñez y Soleá Morente juntos sobre el escenario cantando a García Lorca una maravilla a la que asistió Javier Corbacho

Voz 0027 19:17 es un homenaje a Federico y a los poetas que compartieron generación

Voz 1965 19:20 el omiso con el granadino Soleá Morente pone la voz Paco Ibáñez la voz y la guitarra Lorca Alberti o Cernuda los versos así

Voz 20 19:30 qué Perazo de pena

Voz 21 19:34 a mí qué

Voz 19 19:37 Puerta cerrada en la hermosura como

Voz 1965 19:40 Duran los cien años de la llegada de Lorca a la Residencia de Estudiantes de Madrid ha pasado un siglo duende la magia y la poesía perduran algo en lo que coinciden maestro y pupila

Voz 22 19:50 la poesía no ya no que no tiene edad pues la poesía es eterno eterna nadie podrá nadie poder eliminarla una vez

Voz 23 19:59 que ha crecido una vez que se ha instalado es para siempre

Voz 24 20:02 sea de Lorca están mágica que te sugiere ética Fira de una manera muy natural entonces por eso están musicado tan versionado es un poeta un artista tan grande que que te lo ponen muy muy fácil a la hora de tirar

Voz 25 20:16 es que con la artritis está casada ahí como se queja entrada radón ama Paul clave será luego cuánto cuánto el macho despegue su casa

Voz 1727 20:31 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 13 20:42 qué tal muy buenos días hoy se prevén cielos despejados durante toda la jornada con temperaturas parecidas a las de ayer y algo de viento con máximas de dieciséis diecisiete grados y se prevé que vayan subiendo de cara al fin de semana de momento tenemos cuatro grados en el centro de la ciudad ya está aquí el plan para regular los apartamentos turísticos en Madrid la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital estudia el plan de Carmena para los apartamentos turísticos no hay grandes cambios con respecto al borrador inicial las viviendas estarán dedicadas a esta actividad tendrán que tener un acceso independiente el plan se va a aprobar en Pleno antes de que acabe este mes de marzo

Voz 0393 21:18 es la principal novedad las viviendas que se quieran usar como piso turístico tendrán que tener un acceso independiente al del resto de vecinos los turistas no podrán utilizar puertas de entrada portales su ascensores comunes a las viviendas esto será así en toda la almendra central y en algunos barrios de Usera Carabanchel y Latina el proyecto que se aprobará en el pleno el miércoles que viene termina con la moratoria de un año que había aprobado el Ayuntamiento se había suspendido la concesión de licencias en Madrid ante la saturación de viviendas turísticas en la ciudad la proporción de viviendas destinadas al uso turístico en Madrid es del cero cincuenta y cuatro por ciento un porcentaje que asciende al seis por ciento en el distrito Centro

Voz 13 22:05 así sólo el cuarenta y ocho por ciento de los madrileños se muestra satisfecho con el transporte público de Madrid y casi todos el noventa por ciento lo usarían más si el servicio mejorase así lo revela una encuesta realizada por cuarenta dB sobre la calidad del transporte en el área metropolitana las conclusiones de este trabajo se presentarán esta mañana en la Real Fábrica de Tapices en unas jornadas sobre móvil la de infraestructuras organizadas por la SER el país Hi5 días la encuesta revela también que el cincuenta y dos por ciento de los ciudadanos lo usa habitualmente y sólo un siete por ciento no lo utiliza nunca lo utilizan más quienes viven dentro de Madrid ciudad que además son los que menos utilizan el coche en las jornadas de hoy a partir de las once escucharemos también la valoración de los portavoces municipales es miércoles veinte de marzo repasamos otras noticias en titulares con Cristina Machado el ex consejero Alfredo Prada imputado por el desfalco del Campus de la Justicia el miércoles que viene tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el Partido Popular se acoge a los estatutos del partido para mantenerlo en el cargo en la oficina anticorrupción del Partido Popular de Pablo Casado los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz han llevado a los tribunales el colapso del servicio que ha vuelto a producirse después de que la Gerencia haya decidido volver a cerrar camas la Comunidad mantiene que es simplemente un pico puntúa los funcionarios de prisiones San convocado hoy concentraciones en los centros de trabajo de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias para denunciar la inseguridad que sufren la protesta que llega tras la última agresión a un funcionario este lunes en Soto del Real y una joven de veintidós años resultaba herida grave anoche tras ser atropellada por un autobús sus de la EMT en la calle María de Molina con Príncipe de Vergara la joven quedó atrapada bajo el vehículo de la línea A52 sufre un traumatismo torácico y pélvico

Voz 3 23:47 los deportes

Voz 27 23:50 en Hoy por hoy

Voz 13 23:53 el madridista Vinicius con Cindy concedió anoche al larguero su primera entrevista a un medio español Sampe qué tal buenos días

Voz 1161 23:59 buenos días dijo con Manu Carreño que escogió la oferta de los blancos por encima de la del Barça pese a que los de los culés ofrecía más dinero porque los jóvenes pues cuentan con más oportunidades en el Real Madrid tiene gran cariñoso Lary por haberle dado la oportunidad de jugar en la primera plantilla cree que su compatriota Rodrigo que llegará en junio estará a la altura de jugadores como Neymar Bemba P se ven un futuro como uno de los mejores del mundo

Voz 3 24:19 te ves ganando el Balón de Oro con cuántos años CB si yo creo que puedo sí

Voz 1161 24:27 y en baloncesto el Real Madrid disputa hoy la jornada veintisiete de la Euroliga desde las nueve recibe el Armani Milan ya clasificados y asegurada la cuarta plaza que da el factor cancha en el próximo cruce el objetivo es terminarán en la plaza más alta posible entre los cuatro primeros y hoy se puede asegurar ya la tercera si vencen a los italianos

Voz 0027 30:26 pues en las próximas horas vamos a conocer la decisión del Defensor del Pueblo catalán el Síndic de Greuges acerca de los lazos amarillos y esteladas que Torras se niega a quitar pesimismo se ha comprometido Torra a hacer lo que del Síndic trasladando le así su propia responsabilidad y una noticia que hemos conocido esta mañana la grabación de las cajas negras del avión Boeing siete tres siete Max que se estrelló en Indonesia en octubre matando a ciento ochenta y nueve personas grabación de audio demuestra que los pilotos intentaron buscar en el manual de uso del avión durante los últimos segundos qué hacer mientras luchaban por entender por qué el avión estaba dando tumbos hacia abajo pero se quedaron sin tiempo antecede llegar al agua aquel avión es el mismo modelo del que se estrelló hace semana y media en Etiopía un modelo que los gobiernos de prácticamente todo el mundo han prohibido ya en sus espacios aéreos

Voz 35 31:15 hacerles cosas como las familias nos ate diferentes Family seguros desde el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tus seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa Caixabank punto es Caixa escuchar a

Voz 3 31:33 claro hacer

Voz 9 31:41 y a esta

Voz 1727 31:42 ahora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 9 31:45 buenos días Pepa buenos días a todos es un pulso sin tregua Sánchez apostó por la desinflación del conflicto pero por lo que se ve aquí no rige el principio de reciprocidad la conducta de Torra en todos y cada uno de los casos está dictada por un único principio reconocer solamente las instituciones catalanas los representantes del Estado del Rey para abajo han de percibir en toda circunstancia su condición de fuera estés desprovistos de autoritario y con protestas que se discute hasta donde se pueda y un poquito más Torra retirará de los edificios oficiales los lazos amarillos y las esteladas sólo si se el ordena el Síndic de Carod es el defensor del pueblo catalán la Junta Electoral Central es para él un cuerpo extraño sus órdenes son uno Torra al cabría Esquerra convierte libertad de expresión el incumplimiento de la exigida neutralidad de campaña en la de incidente el mismo pulso la desobediencia cuando se convierte en rutina como es el caso sirve para apuntalar la idea fundamental que en Cataluña antes de cumplir los mandatos de la Ley española se ponderan en el marco de sus intereses eso es independentismo una acción paso a paso para el Gobierno de Sánchez es un sapo pero él no puede ponderar ha de apoyar con la máxima firmeza la Junta Electoral en fin alimento de campaña para los enemigos del PSOE y una patata ardiendo para los Mossos en su primer gran test desde los sucesos de dos mil diecisiete

Voz 3 33:11 buenas

Voz 1727 35:21 tertulia de miércoles en Hoy por hoy con Luis Alegre profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid buenos días buenos días Pepa con Mariola Urrea que es profesora de Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de La Rioja o la Mariola qué tal Pepa buenos días ni en Málaga Teodoro León Gross los periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días qué tal buenos días había que ser muy ingenuo para pensar que íbamos a enfrentarnos a unas elecciones la teatralidad de la crisis catalana Ciudadanos pidió a la Junta Electoral que estudiara el caso para garantizar la neutralidad política de los hechos hechos públicos donde ondean banderas esteladas lazos amarillos y aunque la Junta Electoral pido a Torra que lo retire para garantizar la neutralidad los lazos siguen Teo ahí a la espera de que hoy sea el defensor del pueblo catalán el que oriente al presidente de la Generalitat

Voz 9 36:17 sí efectivamente no e Iñaki lo lo mencionaba ahora da la impresión de que Torra en esa política de gestualidad de gestualidad abusiva no y los dos los editoriales de la prensa catalana del periódico de la Vanguardia coinciden en ese término no en esa excesiva teatralización trata de siempre de representar que está al margen de las instituciones el Estado y que únicamente obedece a las estructuras institucional de la propia Cataluña parece que esto pues claro tiene truco no es decir apelar al al Síndic de Greuges y probablemente la la función que tiene es decir Yoneo obedecido a la Junta Electoral no he obedecido al Estado pero sí es una institución catalana que recomienda la retirada de los lazos da la impresión de que ese es el objetivo de la digamos táctico del movimiento que ha hecho Torra pero en todo caso en entretanto no dejamos de asistir pues a un deterioro de la cultura democrática en en Cataluña no es era ayer en esa reunión de intelectuales con Macron a la que te referías en el Elíseo la politóloga en apenas decía democracia es respetar las instituciones democráticas el Estado de Derecho que es exactamente lo que en ningún momento está haciendo Torra

Voz 1727 37:23 que haya más que lo hemos comentado es verdad que PP y Ciudadanos utilizan como un fetiche electoral la crisis territorial es verdad también que ayer por la mañana la sede de sus partidos en Barcelona amanecieron con pintadas con cristales rotos asaltadas por en miembros de la organización juvenil radical que reivindico la hazaña reivindicó la hazaña este es el clima político en el que se puede desenvolver la campaña no es un asunto menor Mariola

Voz 1505 37:51 no no es un asunto menor y yo diría que no lo es por al menos dos razones la primera porque esta actuación de presidente Torra lo único que hace es materializar una vez más eh lo improductivo y le en eficiente de una acción de gobierno que viene llevan llevándose a cabo desde hace ya demasiado tiempo en segundo lugar porque viven en la ficción de creer que que han constituido una república una pseudo república independiente y esa ficción que sostienen en Bruselas y que sostienen desde el Palau de la Generalitat creo que no sólo perjudica K Hito contrasta con una realidad objetiva sino también que hace que no avanzar las funciones propias de un Gobierno que es resolver los problemas de las personas ya una última cuestión apelar a una institución como el Síndic me gustaría ver el escrito que ha enviado el presidente Torra y que la manera de justificar esa acción del Síndic porque leyendo el artículo cuatro de la ley de creación de este síndic no encuentro la función en virtud de la cual Torra le otorga esta posibilidad para que intervenga esta institución en este caso esta institución debería abstenerse de de participar en la resolución de un supuesto que que

Voz 1727 39:18 para el que tiene la competencia exclusiva la Junta Electoral Central no

Voz 1505 39:21 así de claro es así de claro es la que tiene la autoridad

Voz 1727 39:23 estas en estos asuntos que es así de claro

Voz 1505 39:26 lo cuatro de la ley lo dice de meridianamente claro por lo tanto jugar a al no reconocimiento de las instituciones nacionales pretender colocar la cuestión en una institución catalana pues no es más que jugar en una ficción es una ficción de república independiente que no

Voz 42 39:50 sí es cierto que yo estoy en realidad completamente de acuerdo con todo lo que con todo lo que es sin lugar a dudas

Voz 2 39:55 sí no cabe duda de que de que la leyes ni

Voz 42 39:58 Dida al respecto pero que tampoco podemos eludir que que tratamos en ocasiones de hacerlo es que nos encontramos ante un conflicto político en el siguiente sentido Nos encontramos un conflicto político es decir una situación en la que desobedecer la ley desobedecer las instituciones creen que les da votos que les puede dar votos eso es lo que define un conflicto político es decir quebrar la ley robando financiando ilegalmente eso no les da votos a lo mejor no les hace perder muchos pero no se los da Nos encontramos con un conflicto político cuando Gobierno piensa que quebrar la ley desobedecer les va a dar votos esto sencillamente algo que no podemos eludir deteriora la instituciones democráticas efectivamente

Voz 9 40:36 respetar la democracia implica respetar

Voz 42 40:38 les efectivamente ahora bien no podemos eludir el problema que efectivamente hay de fondo

Voz 1505 40:44 es cierto que comparto con Luis esa referencia que eh efectivamente el president de la Generalitat se comporta así no sólo por su vocación de activista que también sino porque entiende que este es poco menos que el mandato que le otorgaron parte de los ciudadanos que han que han hecho posible que él este ocupando el Palau de la Generalitat pero lo que es importante es centrar la idea de que quién actúa así incluso aunque gane votos tendrá que asumir las consecuencias de sus acciones y si es una acción incompatible con la ley pues obviamente tendrá que asumir las consecuencias de una sanción administrativa en forma de multa o incluso la bueno pues la la pretensión de la Fiscalía en los términos que en su caso se formule que eso puede a su vez darle todavía más votos en un sector pues si estamos muy poquito en bucle

Voz 42 41:36 hablando mecanismos legales es obvio que los hay la Junta Electoral puede mandar directamente a los a los Mossos puede puede interponer querellas por desobediencia mecanismos mecanismos legales lo sabe y lo único que quería era desplazar un poco el foco desde la cuestión legal que yo creo que es absolutamente nítida hacia la cuestión política que es decir el efecto electoral de tener lazos amarillos en trece edificios es minúsculo el problema es otro el problema es que este tipo de intervenciones pueden incluso darles más votos esto es lo que define que estemos ante un claro

Voz 9 42:06 es de naturaleza es verdad y confiamos en que los de Vox no decidan armarse según persuadido de que les da votos votos porque ese es el problema no es decir el en Cataluña asistimos efectivamente como tú muy bien explica a un conflicto político en la medida en que en que estén persuadidos de esto justamente es ahí donde la democracia tiene que exhibir la fortaleza de sus instituciones la fortaleza del Estado de Derecho estamos en esto desde el seis siete de septiembre del año diecisiete no decir éste es justamente el problema que que confía creer que la desobediencia te da votos no ampara la desobediencia no no no no es todo todo lo contrario no entonces ese conflicto político sólo puede resolverse en el marco de las instituciones democrática IS muy dramático no porque porque efectivamente yo creo que Argelia que era el me parece que utiliza una expresión muy afortunada decía esto han convertido la Generalitat en una gran agencia de Performance progresistas pagadas con el dinero de todos los contribuyentes y esto es una gran farsa y utilizar como coartada para mantener la tensión la libertad de expresión cuando la libertad de expresión no recae la instituciones recaló ciudadanos es evidentemente una farsa conceptual no y a partir de de esa farsa han ido hilando todo ese conflicto con la Junta con la Junta Electoral que evidentemente tienen carácter electoralista no pero es bastante bastante grotesco bastante triste en cualquier caso que que tenga que ser así no que tenga que ser contra las instituciones demócrata

Voz 1505 43:26 hay un elemento también que yo creo que no debemos obviar por qué es el dilema en el que nos encontramos atrapados de una parte esa idea de defensa de las instituciones como marchamo de calidad democrática por tanto activación de todos los mecanismos que sean pertinentes para que las que se cumplan las decisiones de las instituciones por otra parte como el la única manera de resolver este tipo de conflictos políticos de de una manera sostenible en el tiempo irá bien sueltos es vencerle es en las elecciones el dilema es que llevando al último extremo la acción de defensa de esa fortaleza de las instituciones democráticas puede que no les vence estamos en en la selección

Voz 0738 44:11 pues no es eh

Voz 1505 44:14 dilema los criterios de oportunidad política también hay que manejarlos con la máxima de las inteligencias y aquí no conviene olvidar tampoco quién que quién activado la la intervención de la Junta Electoral no se lo puede hacer por convencimiento de la importancia de preservar las instituciones pero también es seguro lo hace un ejercicio de ventaja electoral

Voz 1727 44:38 el caso es que aquí estamos eh a las ocho a las nueve menos cuarto ocho menos cuarto en Canarias con un calendario electoral imponente por delante y con el desafío encima de la mesa hablamos enseguida con Miquel Iceta

Voz 43 44:52 bienvenidos a Feli ciudad

Voz 44 44:55 sabe lo que es un urbanita Feriz el Kiprop

Voz 43 44:57 Kika la felicidad que Bush

Voz 44 45:00 se encuentra yo que vivo en Madrid pero que vengo de pueblo me gustan los espacios abiertos cuántas veces habrán oído en los últimos meses

Voz 1727 45:08 la del Madrid Central de la almendra central

Voz 44 45:11 de Madrid parece que en Madrid hay sólo tres barrios Lavapiés malas han hecho ECA y un parque El Retiro pues no yo estas horas de la mañana me pongo un pulmón verde de casi sesenta hectáreas en el barrio

Voz 9 45:24 y mientras todos andan como locos

Voz 44 45:26 por entrar en la almendra yo aquí haciendo una senda ecológica kilométrica y con la naturaleza de fondo es que la felicidad no es sólo hacer barrio en singular sino hacer vida en Los Barrios en plural hacer que las cosas cambien y el Prado Longo es un ejemplo de lo que digo pero esto sólo es el principio volveré

Voz 1727 47:59 las ocho y cuarenta y ocho las siete y cuarenta y ocho en Canarias Miquel Iceta primer secretario del PSC bon día buenos días no cree que Torra confía en el fondo en que el Síndic de de un escudo una excusa una coartada para cumplir la resolución de la Junta Electoral

Voz 5 48:17 cómo no se me da igual el Síndic no le corresponde en este caso esa función y la decisión que tome el presidente de la Generalitat es sólo responsabilidad suya por lo tanto no no lo sé pero vaya da igual las leyes están para cumplirse los órganos judiciales o en este caso la Junta Electoral cuando emiten resoluciones deben ser acatarlas y todo lo demás es distracción

Voz 1727 48:42 hasta este momento Torra había hecho grandes discursos pero grandes en el sentido de con muchas amenazas independentistas pero no se había movido en el terreno de la desobediencia esto sí lo hace ahora se debe exclusivamente a la campaña electoral lo iniciamos una nueva etapa

Voz 5 49:02 vamos a ver yo creo que porque hay campaña hay hay elecciones porque el supongo que debe de pensar que que debe responder a a demanda de los sectores más radicales y también porque en fin todo el mundo hace cálculos pensado que las consecuencias en este caso concreto son pequeñas

Voz 1727 49:23 si finalmente Torra mantiene lazos y esteladas que debe hacer el Gobierno español

Voz 5 49:29 pues a acatar lo que diga la Junta Electoral es que esto también hay que recordarlo un hay otra vez vivimos en un Estado de Derecho con separación de poderes Yann Tiersen corresponde en su caso determinar sanciones au actuaciones de tipo policial función son la Junta Electoral en este caso como sería a los tribunales de justicia en otro gobierno lo que hacer es cumplir con lo querían como hizo la delegada del Gobierno informando sobre cómo está los lazos en los en las sedes institucionales de mentar a petición de la Junta

Voz 1727 50:05 Miquel Iceta cuanto envenena la campaña esta vuelta a la tensión a este nuevo pulso de Torra