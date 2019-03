Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 Fuentes del Gobierno de Reino Unido confirman a esta hora lo que ya habían avanzado esta mañana los medios británicos que la prórroga que va a solicitar hoy por escrito Theresa May para el Brexit será corta Aimar

Voz 0027 00:35 ni el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker acaba de advertir la Theresa May de que nos espere una respuesta esta semana que no habrá una decisión en la cumbre de líderes europeos que empieza mañana en Bruselas anoche Pedro Sánchez avanzaba ya si se propone una extensión

Voz 2 00:49 deberá indicar los para qué con qué fin por cuánto tiempo

Voz 0027 00:52 no se puede avanzar haciendo círculos en España el Partido Popular pretende mantener al frente de su oficina anticorrupción al hombre que acaba de ser imputado por supuestas irregularidades en un enorme proyecto Condal era consejero de Esperanza Aguirre Alfredo Prada el juez quiere esclarecer el destino de los cien millones de euros que se gastaron en la Ciudad de la Justicia que fue un fiasco de proyecto que terminó quedando en nada el ahora imputado Prada es la persona a la que Casado puso al frente de la oficina encargada de evitar la corrupción en los cargos del Partido Popular y Ciudadanos se va a quedar hoy sin representación en el Ayuntamiento de Cádiz efecto del enfado interno por un nuevo fichaje de la dirección de Rivera

Voz 1926 01:28 que deja fuera de las listas a quienes hasta ahora representaban

Voz 0027 01:30 partida en la capital gaditana Radio Cádiz Francisco José Román

Voz 1208 01:33 si la decisión se va a hacer pública a última hora de la mañana tras la visita anoche a Cádiz de Albert Rivera a la dirección nacional del partido les comunicó los dos concejales que no cuentan con ellos en la lista para las elecciones municipales próximas en lugar de eso la dirección va a apostar por un candidato estrella en un cambio de timón no negociado ni informado los propios miembros brevemente del equipo de gobierno la marcha de los dos concejales y dolidos dicen por el fondo y las formas empleadas dejarán a ciudadanos sin representación en el pleno Murcia

Voz 0027 01:58 en lo que queda de mandato la Audiencia de Barcelona juzga esta mañana a Tomás Pardo conocido como el violador de Martorell en la Fiscalía pide para él setenta años de cárcel por intentar matar a una mujer en dos mil dieciséis cuando estaba de permiso penitenciario dentro de media hora se ha convocado una concentración frente al Palacio de Justicia Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 02:14 era dos mil dieciséis la Audiencia le concede un permiso de tres días asalta una mujer de cincuenta y dos años en unos aparcamientos en Igualada la hace conducir hasta Martorell y ahí la viola varias veces le clava cinco puñaladas la da por muerta la tira por un barranco en ese momento sabe cumpliendo una condena de veintiséis años de cárcel porque catorce años antes había violado a otra mujer en el mismo sitio le habían denegado trece permisos porque la juez no lo veía claro hasta entonces la familia

Voz 0027 02:40 el oro ya está planteando con el Gobierno español para poder vender un cuadro dados sus problemas económicos lo cuenta esta a esta hora el diario El País los bisnietos del pintor impresionista que atraviesan una difícil situación económica quieren vender la obra fin de jornada por cinco millones de euros pero cultura Se lo prohibido porque se trata de una obra de particular importancia para el patrimonio histórico español dicen la última decisión cuente al país la va a tener el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Voz 4 04:26 en el capítulo de hoy la Junta Electoral Central ha dejado muy claro que hoy es señor Torra tiene que quitar esos lazos amarillos hoy pro oye

Voz 1 04:32 en Torra ahora mismo mantiene la pancarta

Voz 5 04:35 actúa a instancias de la Junta Electoral Central

Voz 1926 04:39 perdona

Voz 6 04:40 este fue el picadillo ahí está lo que ha expresado el propio presidente Ram no puede ser que el Gobierno España mira hacia otro lado

Voz 1 04:45 a mí no me Sánchez porque me o que el señor Rato Rama el delito beca retirar ahora los lazos amarillos

Voz 7 04:58 Nos entendemos que es una expresión de libertad de expresión y así lo entiende el presidente

Voz 1727 05:05 a ver lazos amarillos y podemos tener símbolos partidistas es un símbolo

Voz 7 05:09 partidista entendemos que es un símbolo contra la represión como es el color amarillo

Voz 1 05:15 eso no está aquí para decir no soy el que nadie entiende no termino de entender lo contradictorio la voz del pueblo que el pueblo de Cataluña el más bueno todo lo que va a ser desagradable muy inteligente y supuestamente poco saludable insulta la democracia española que hasta ahora ya que les pagamos para que los insulto no tienen que hay escucharme con la supervisión de un adulto tampoco estamos curados de espanto que me critican tener una varita mágica para convertirlo sentarlo mi venta la cabeza como hacía en la dictadura pero yo soy un tipo tranquilo Madoff bastante básico casi nadie Mamet porque no es la voluntad del Gobierno poner en peligro ningún gesto esteladas y pancartas mintió en una minoración repito me empezó a Wert es evidente como tampoco se enjuició términos sobaco a ver cómo veremos lo que ocurre a mismo también acepto Kutxabank distintos temas que no siempre nos han gustado siempre provincial

Voz 8 06:24 de descrédito pero es normal durante casarme

Voz 1 06:29 Pepa Bueno PP y Ciudadanos que somos muy distintos al resto de yo no no no no soy soy el PP es obvio web

Voz 1727 06:58 las nueve y siete y siete en Canarias dice el editorial de El País de hoy la polarización hallado también a los partidos ya no va a ser tan fácil como antes que coexistan en su seno corrientes matizada mente diferentes sólo habrá amigos y oponentes o estás conmigo o estás contra mí en esto los partidos no serán muy distintos de la sociedad a la que van a representar intensamente dividida pero la democracia añade el periódico implica el respeto por la voluntad popular la preservación de la pluralidad de la sociedad y el alejamiento de los comportamientos arbitrarios y sectarios en el exterior en el interior de los partidos ha habido de todo en el interior de todos los partidos e en la confección de listas pero hoy quién tiene un lío monumental por lo que nos contaba Adrián Prado a las ocho de la mañana es el Partido Popular que iba a presentar Teo sus sus listas para el Senado ha tenido que aplazar ese acto porque por lo que los cuentan desde las provincias hay una especie de en fin rebelión hablar de rebelión dentro del PP es mucho decir pero una especie de rebelión porque no quiere que Génova el expone

Voz 9 08:05 la al cabeza de lista como

Voz 1926 08:17 si hay ciudadanos con todo decía en ningún partido escapa a todo esto no decir o ciudadanos eligiendo designando nombres aparentemente estelares fichajes anunciados a bombo y platillo y que posteriormente ganan en esa votación es que el pucherazo de Castilla y León pero que en otras en otras comunidades en Cantabria en el Murcia etcétera han suscitado también algunas alguna desconfianza todos los partidos están en alguna medida va jo sospecha es cierto yo yo coincido contigo Pepa en que el Partido Popular es un caso distinto no porque es un partido muy vertical muy presidencialista donde tienen todos tradicionalmente asumido que por supuesto los cabezas de lista son una prerrogativa del presidente pero que en buena medida desde Génova este donde se dictan se dictan las listas para mí es muy difícil muy distinto del caso del Partido Socialista que es un partido en el que mal que bien es verdad que siempre ha habido tensiones recordemos desde el felipismo y el seísmo hasta aquí corrientes como Izquierda Socialista etcétera siempre ha habido tensiones siempre ha habido cierta diversidad o cierta pluralidad y eso con la afición Le llamaban

Voz 1727 09:21 guerristas y renovadores si no recuerdo mal

Voz 1926 09:24 eso es guerristas y renovadores y is it digamos que dentro de las tensiones que eso pueda provocar dentro del partido en el fondo era entendido como una riqueza es decir es como como la la la fortaleza del partido estaba también en ser capaces de integrar esa diversidad que por cierto me parecería muy oportuno recordar lo que dice la Constitución

Voz 1727 09:43 integrar los órganos de dirección a coexistir

Voz 1926 09:46 coexistir por supuesto coexistir la los órganos de dirección ya ya tienen algunos matices pero en cualquier caso es si me permites es que me parece muy importante recordar el artículo seis de la Constitución que hizo los partidos políticos expresan el pluralismo concurren a la formación manifiesta la evolución instrumento fundamental para la participación política su creación el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución y su estructura interna deberá ser democrática no estamos viendo esa estructura interna democrática de ninguna manera en la medida en que los partidos traicionan sus desde su propio fundamentos traicionan el espíritu Constitucional empiezan a fallar como la instrumento determinante que son para el que se parece

Voz 1727 10:24 en los partidos a al mundo de hoy

Voz 1926 10:27 si esto parece obvio no

Voz 1727 10:29 Pedimos a a los líderes que sean plurales en la selección de sus equipos desde trincheras juntamente sectarias se les pide eso

Voz 1926 10:39 esto es verdad y sin embargo tampoco tampoco es tan fácil homogeneizar no porque porque si la diversidad no será por dentro pues se da por fuera en definitiva Vox no deja de ser una especie de escisión del Partido Popular sobre los mismos electores que había entre los dirigentes están pasando Abascal pues el va vivido de chiringuitos del Partido Popular toda la vida tal forma que lo que no encontramos es con una mayor homogeneización de los partidos una mayor fragmentación a su vez de de los partidos hay algunos que lo tienen especialmente difícil por ejemplo claro las listas al Senado del Partido Popular pues son imposibles porque pueden perder entre cincuenta y sesenta senadores sabemos que la ley electoral del Senado pues es muy mayoritaria el que la lista más votada saca tres senadores una abarrotada sólo uno eso significa que al dejar de ser votada van a perder decenas y decenas de entrenadores a repartir la escasez es muy complicado

Voz 1727 11:30 llevarse bien el abundancia es más fácil llevarse bien que es más fácil Mariola si yo carguen incorporar también otro

Voz 1505 11:36 elemento que es quizá menos romántico y más probablemente cercano lo que es un partido que es también la gestión de de poder ir relaciones de poder entonces esa idea de la convivencia de diferente eso la yo creo que es también más bien una equilibrio de luchas de poder ir es razonable que esas tensiones se produzcan en el momento de configurar las listas máxime esta es el segundo elemento que yo creo que en este momento temporal que incorporar cuando los liderazgos y particularmente hablando de Pablo Casado dependerá su consolidación de los resultados electorales que obtengan esta cita electoral por lo tanto configurar unas listas u otras tiene mucho sentido porque a Pablo Casado le van a pasar el primer proceso de evaluación los suyos a partir de las elecciones generales lo digo porque el el el giro o el viraje que está haciendo Pablo Casado es una apuesta que políticamente no esta toma tan convencida ni tan asentada dentro del partido y lo van a someter al test de abril y claro las

Voz 1727 12:48 listas tiene mucha importancia yo pensaba escuchándoos en en en los partidos británicos no que han sido legendarios en la en la capacidad de integrar a gente muy distinto era muy discutido que ha puesto en cuestión muchas veces a su propio primer ministro no sin embargo eso está conduciendo en este momento a un bloqueo insoportable a un bloqueo insoportable lo digo como un signo de los tiempos que

Voz 1926 13:13 sí si hemos porque a veces la irresponsabilidad de los líderes es muy difícil digamos que que en el partido se conduzca con una cierta racionalidad hombre modelo británico efectivamente son un modelo a parte de una larga tradición singular de listas abiertas y donde donde los representantes digamos obedecen también al mandato de su circunscripción y es muy normal votar el digamos votaciones en las que hay libertad de voto en la que no hay disciplina como por ejemplo en el caso español donde los partidos obedecen digamos Se mimetizado por así decirlo el modelo alemán del modelo constitucional alemán en el partido muy fuertes para hacer una transición democrática de una dictadura a una democracia pero ahora ahora Pepa en fin yo creo yo yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Luis y Mariola no pero el Partido Socialista efectivamente Pedro Sánchez ganó con mucha claridad las primarias ganó con los sesenta cuarenta eso es un triunfo incontestable en aquellas circunstancias además no todo el mundo se lo ha reconocido pero enfrente había un cuarenta quiero decir no consiste en laminar al otro cuarenta no consiste en cómo ha ganado con un sesenta haces el partido tuyo no esa privatización de la que hablamos la semana pasada de los partidos no yo creo que es un empobrecimiento además extraordinario para el propio Partido Socialista para su cultura democrática interna lo que está sucediendo

Voz 1727 14:26 son las nueve y cuarto las ocho y cuarto en Canarias Aznar ayer presentando un libro en FAES sobre Alejandro lejos

Voz 8 14:34 desgraciadamente sabemos que hay quienes buscan ganar ochenta años después guerras que los españoles llano libra qué buscan pasar a los españoles con estigmas que Llanos reconoce que quieren que España se mantenga atrapado en el relato puro sentimiento de división de descrédito que Jan Fabre

Voz 1727 14:57 provoca un poco en fin conduce a la melancolía esta discusión no que es lo que nos tiene atrapado en el pasado no resolver las cuestiones pendientes

Voz 1926 15:05 a intentar resolverlas pero es que yo

Voz 1505 15:08 lealmente en España tenemos que hacernos a una pregunta en qué momento es el momento adecuado para resolver cuestiones que quedaron en un momento determinado aplazadas porque no era el momento adecuado durante un tiempo dijimos que todo lo que tenía que ver con la fase previa la transición con venían no tocarla porque las heridas no se habían cerrado y ahora da la impresión de que el tiempo ya es pasado y por lo tanto tampoco conviene tocar nada entonces en España cuando es el momento adecuado para que podamos hablar

Voz 1727 15:40 Issa Near nuestras cuestiones históricas

Voz 1505 15:43 cuál es el momento adecuado

Voz 1727 15:47 sí bueno y la Guerra Civil perdón a la Guerra Civil es hablar del pasado pero la reconquista por lo que severo dos la vara de medir el pasado esto ha cambiado ya no es que no sé no sé yo creo que cuando es el momento me lo como

Voz 1926 16:01 no estaría mencionar Mariola a propósito de tu reflexión es el del corte que que se que hemos puesto es precisamente que en mi opinión la persona que comete el mayor error en esta polémica memoria histórica que hay que lleva dando tan no juego la política o tanto conflicto la política en los últimos años es precisamente Aznar cuando los movimientos por la por la dignidad de la memoria histórica digamos se plantean hacer una una operación masiva para devolver la dignidad alas quiénes están en las cunetas rescatar esos cuerpos enterrarlos dignamente llevarlos a los camposantos en fin responder a las demandas de mucha gente desde mucho tiempo atrás en aquel momento te lo recuerdan algunos de esos de esos responsables en aquel momento hubiera tenido una respuesta por parte del Gobierno Aznar muy pertinente que hubiera sido hay financiación no hagamos política de esto no entremos en el conflicto es algo que que este país se debe asimismo es una asignatura pendiente

Voz 1727 16:59 se hizo todo lo contrario errores

Voz 1926 17:02 Aznar en mi opinión es el que provoca que luego ya se encadenan otros errores como el que el Gobierno Zapatero utilizara la memoria histórica

Voz 1727 17:08 ya así dentro del del juego partidista

Voz 1926 17:11 pero yo creo que el error primigenio lo cometa Aznar es un error de una miopía extraordinario cuando ahora hace este tipo de declaraciones en el fondo yo creo que está intentando justificar el enorme error que el cometido aquí aquí el problema lo tenemos que hasta que no sea suma que esto es una cuestión de todos en una cuestión de parte es decir que todos tenemos que sentirnos avergonzados de ser

Voz 1727 17:29 el segundo país del mundo después de Camboya

Voz 1926 17:31 ya con Mar desaparecidos esto es una vergüenza para para para cualquier para cualquier demócrata para cualquier español sin embargo Aznar pues sigue ahí pues con sus cosas

Voz 1727 17:40 son las nueve dieciocho ocho dieciocho en Canarias vamos a hablar de economía de empleo del empleo en la época de las plataformas digitales de de quién nos lleva el paquete de Amazon que nos trae a casa la comida a domicilio vamos a hablar de eso con una de las personas que más sabe de empleo digital pero voy a detenerme un segundo porque no hemos escuchado a Santiago Abascal explicando cómo se financia boxing que dieron instrucciones para utilizar testaferros para ocultar a los donantes del partido que es lo que hemos podido escuchar en la Cadena Ser por boca de a dirigentes hasta hace unos meses provinciales de esta formación bueno el partido reaccionó ayer tratando de cuestionar al mensajero a la Cadena Ser con un tuit en el que decía el PSOE el partido más corrupto de la historia de España utilizando sus amamantado los medios para esparcir basura y manipulación nadie nadie más The Box hizo declaraciones salvo Rocío Monasterio en Telecinco

Voz 11 18:36 nosotros nos financiamos con con donaciones de particulares a las que tiene acceso todos los españoles simplemente mirando nuestra web y están auditadas por organismos independientes y eso es perfectamente legal que los particulares pueden hacer donaciones hasta un límite de cincuenta mil euros una Olli de de esos se financia Vox de las cuotas de cada uno de los afiliados

Voz 1727 18:58 es la única dirigente que habló recordamos que lo que decían esos audios es que les recomendaron fraccionar lo que le daban los empresarios para ponerlo a nombre de familiares amigos para que no pasaran en fin no no tuvieran represalias por pertenecer Mariola un partido de extrema derecha o por colaborar con un partido de extrema derecha

Voz 1505 19:18 es curioso cómo primero como un partido de practicantes reciente creación ha ha incorporado estas prácticas que son tan viejas y y que son y que han llevado a la cárcel a otros dirigentes de otros partidos uno dos para mí más sorprendente y en términos de cultura democrática lo que de Ferrada nuestra cultura democrática es la reacción la respuesta ante una exigencia de aclaración y una exigencia de rendición de cuentas es inaceptable en términos democráticos la respuesta que ofrece los dirigentes de un partido cuando se le interpela sobre una conducta de la que sí o sí tienen que dar explicaciones en clave inicialmente política y en su caso si hay algún tipo de responsabilidad ante las instituciones pertinentes para mí lo democráticamente más inaceptable intolerable y lo que daña más nuestra cultura de moco

Voz 1727 20:18 práctica es ese tuit es esa respuesta son las recibe de ahora las Occidente en Canarias

Voz 22 21:47 el placer de escuchar

Voz 10 21:50 si de verdad les voy a contar primero

Voz 1 21:53 quieren saber es dónde y cómo fue todo

Voz 10 21:56 rollo de mi infancia que hacía mis padres antes

Voz 2 21:58 tener Miami y demás puñetas estilo David pero no tengo ganas de contarles nada primero porque es un ala

Voz 10 22:05 y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida

Voz 2 22:09 Adán bueno estas cosas son muy especiales sobre todo mi padre son buena gente digo no pero a quisquilloso maitines además no quisieran te voy a contarles mi autobiografía con pelos y suria Blair les de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quedara anterior que tuvieran que mandarme reponer no poco en ABB

Voz 10 22:31 tampoco le he contado más y eso que el hermano vive en Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana del será quién me llevé a casa no sartén y quizá en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una

Voz 2 22:50 cerca de cuatro mil dólares le gustan ahora está forrado no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que suplirá cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de niño que tire un pez no sólo de Javier a nadie porque lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda ahora CD está en Hollywood prostituyen pase

Voz 10 23:12 si hay algo que en el mundo es el Fine niveló nombren

Voz 22 23:17 El guardián entre el centeno J D Salinger mil novecientos cincuenta y uno Katrina se escucha

Voz 16 23:27 cuenta con la SER

Voz 1727 26:03 las ocho y veintiséis en Canarias si hiciéramos una encuesta entre nuestros oyentes seguro que un porcentaje muy alto nos diría que ha comprado en algún momento algo en Amazon y otros quizá han ido al aeropuerto Ahumada aeropuerto en Uber se ha alojado en una casa de Airbnb o ha encargado la cena de líbero hoy quedan pocas cosas que no se pueden hacer a través de una aplicación esa nueva realidad tiene nombre economía de plataformas esa que conecta a través de una APP una página web

Voz 1926 26:35 persona que prestaron servicio con el cliente

Voz 1727 26:38 la realidad es que esta nueva economía que en un principio se autodenomina genes no solamente la verdad como economía colaborativa es en realidad el capitalismo del siglo XXI y plantea muchos muchos debates el de los derechos laborales por supuesto pero también el del consumo low cost la empleabilidad tiene una cara tiene una cara B Mari Luz Rodríguez buenos días buenos días un placer ella fue secretario de Estado de Empleo en el Gobierno de España y es una de las investigadoras que más sabe de esta nueva realidad es doctora en Derecho profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha y lo primero antes de nada hablamos de estas nuevas realidades a veces como si fueran fenómenos meteorológicos

Voz 1505 27:22 inevitables han llegado son moderna

Voz 1727 27:26 eso es lo que viene Nos dicen como si no fuera posible plantearse cómo lo hacemos pensar analizar

Voz 9 27:35 bueno yo soy firme partidaria de algo que llamó el no determinismo tecnológico hablo de plataformas pero hablo de todo lo que está sucediendo como consecuencia de la revolución tecnológica en el mercado de trabajo cuando digo no determinismo tecnológico no significa parar la ciencia parar los avances parar la investigación significa que los humanos a través de un proceso democrático decidamos cómo canalizar los impactos que todo este avance tecnológico produce en nuestro trabajo y en nuestras vidas y eso significa una conversación una gran conversación pública sobre ello significa una toma de decisiones democráticas sobre ellas en no al determinismo tecnológico es que como sociedad tenemos derecho a conocer ya decidir cuáles son las consecuencias que queremos de la avance tecnológico ya estamos hablando de plataformas cómo canalizar el trabajo a través de plataformas digitales

Voz 1727 28:24 cuando oigo decir es que el trabajo en las plataformas digitales es muy precario dio bueno sólo en las plataformas digitales señala Rodríguez no no sólo en las plataformas

Voz 9 28:34 qué tal es el mercados de trabajo que tienen un una gran nivel de estabilidad hay un nivel de salarios muy alto quizá la introducción de la plataforma digital pueda pueda producir un impacto una de una incertidumbre más alta pero en mercados de trabajo como el nuestro donde hay una fuerte rotación laboral y donde los salarios son de tipo de tipo medio bajo el impacto de la plataforma digital viene a sumarse a una cadena que viene de largo tuvo tiempo de formas no típicas de empleo que empezaron con los contratos temporales luego los contratos a tiempo parcial luego el crecimiento del trabajo autónomo económicamente dependiente y ahora como una especie de continuación el trabajo en plataformas nosotros ya éramos un mercado de trabajo con un alto índice de temporalidad bajos salarios es y un episodio más pero no el no el único qué que define si es que hay algo que define específicamente el trabajo de plataformas el corazón del trabajo de plataformas es que conecta una necesidad de consumo de un bien o un servicio con un proveedor de través lugar de una empresa de una empresa clásica de una empresa como las conocemos en este momento a través de una empresa que tiene una forma de plataforma qué tal de app digital con lo cual es una empresa si tiene beneficios si tiene todas las capacidades que tenían y que siguen teniendo las empresas clásica sí pero no tiene cuerpo porque es una plataforma digital pero está Inter mediando en el mercado entre quienes quieren un consumo de un bien y un servicio quiénes lo producen y eso siempre ha sido una empresa solo que tiene forma digital

Voz 1727 30:06 o sea que no es que hayan desaparecido los intermediarios

Voz 9 30:08 no yo creo que ese es un error grave del inicio del inicio de de este fenómeno se decía vamos a un modelo donde hay una de intermediación entre el consumo y la producción decía Rifkin que todo esto iba a acabar con el mercado y con el Estado bueno no es un intermediario como antes eran las empresas más clásicas pero que tiene forma digital sigue el dinero verás que efectivamente es una empresa que tiene unos beneficios por cierto muy altos y que tiene una estructura diferente

Voz 1727 30:37 pero no deja de ser una empresa tenemos herramientas legales para enfrentar esta nueva realidad

Voz 9 30:43 sí claro las tenemos ya sobre todo las podemos construir las tenemos ya porque hay algunas de algunas de las instituciones laborales ya algunos de los derechos laborales que se pueden seguir aplicando sin dificultad y hay otros que efectivamente resultan movidos la realidad de resultan movidas por estas plataformas pero que podemos entre todos estoy convencida de ello tener un unos acuerdos para ver cómo se hace mejor el trabajo en estas plataformas yo soy de las que defiendo que estamos muy centrados en conocer si son trabajadores son autónomos un autónomo esos son trabajadores y no está escapando la verdadera la verdadera lo que hay detrás de ese debate es que es que derecho se tienen yo creo que ha llegado el momento de hablar de qué derechos tienen todas las personas que trabajan con independencia de que lo hagan para una plataforma o para una empresa clásica con independencia que lo hagan bajo un régimen jurídico que hemos conocido como trabajo dependiente o bajo otro régimen jurídico que hemos conocido como trabajo autónomo lo importante es que hablemos de derechos el derecho a la salud el derecho a la no discriminación el derecho a organizarse colectivamente el derecho a tener una renta básica el derecho a tener una protección social básica yo creo que es es esos grandes debates podemos dar los otra cosa es que estén en el en el espacio público en este momento

Voz 1727 31:59 y esa regulación que ámbito tendría porque claro regular en España el trabajo en general pero que incluye las plataformas digitales pues pues sequedad nada porque estas plataformas se mueve en el mundo entero

Voz 9 32:11 sí hay dos cosas que todos los que estudiamos plataformas hemos visto primero que en cualquiera de los países donde están presentes las plataformas en cualquiera hay una controversia who lítica sobre si son una cosa o son otra cosa sobre si son trabajadores es una autónomos es decir en ningún país en este momento hay unanimidad en la consideración que tenga este tipo de trabajo eso no indica algo no es tan claro si fuera tan claro un habría esta controversia en todos los países y segundo que su fenómeno de todos los países es un fenómeno global es un fenómeno que surge globalmente porque la Tecnocom día permite que surjan fenómenos globales de ahí que la regulación es puramente nacionales sean regulaciones quizá valiosas pero insuficientes yo creo que esta es una regulación que necesita tener un espacio global creo que la OIT la Organización Internacional del Trabajo sería donde debería haber un gran acuerdo de regulación de derechos comunes para todos los trabajadores la hoy te ha dado ya el primer paso si no es en la OIT al menos debería ser en la Unión Europea donde en lugar de hablar de economía colaborativa seguir haciéndonos de alguna forma una visión idílica de todo esto que está sucediendo podríamos empezar a hablar de derechos comunes para todos los trabajadores con independencia de su oreja me jurídico la Unión Europea pero el ve escenario el mejor escenario sería la OIT

Voz 1727 33:24 Luis Alegre Mariola Urrea Teodoro León yo soy tengo aquí una tertulia de profesores universitarios con invitada profesora universitaria luego vamos a hablar de de de lo digital como oportunidad porque habitualmente decimos o los problemas que trae las incertidumbres que crea lo que obliga a replantearse también es una oportunidad para regatear probablemente corregir algunos defectos que tenía el mundo analógico eh de eso vamos a hablar pero en este estadio en el que estamos ahora en la incertidumbre que crea la discusión teórica en donde está el debate cuál es el el ámbito de competencias idea de poder regularlo aquí quiero quedarme un ratito con vosotros Mariola Le Pen

Voz 1505 34:05 contarían nuestra invitada un poco sí cree que las fórmulas convencionales de protección de los trabajadores son fórmulas que están siguiendo de utilidad para la protección del trabajador dentro de estas plataformas pro de estas nuevas formas de trabajo digital

Voz 1727 34:26 ar

Voz 9 34:27 bueno la verdad es que lo que hemos conocido siempre como contrato de trabajo que era el principal instrumento que teníamos para proteger para para atribuir derechos laborales y para atribuir protección social pensiones protección por desempleo está demostrando en este momento que que es un instrumento jurídico débil que es una institución más débil por eso yo soy laboralista como laboralista quizá tendría que decir viva viva el contrato detrás abajo bueno yo soy laboralista pero creo que cuando uno institución jurídica que hemos creado está demostrando su debilidad debe ser sometida a revisión por eso yo no soy de las que piensan que el contrato de trabajo debe desaparecer pero sí que creo que debemos empezar a pensar que ante su debilidad hay que encontrar otras fórmulas para asignar derechos laborales para asignar sobretodo protección social a las personas y esas otras fórmulas pasan por reconocer los derechos laborales y de protección social más allá del propio contrato de trabajo se llame como se llame

Voz 1727 35:28 la vinculación entre quién presta el servicio y la empresa

Voz 9 35:31 se llame como se llame la vinculación donde hay una situación de el derecho el trabajo las normas laborales nacieron para que las situaciones de vulnerabilidad en las relaciones económicas de bilateralidad del trabajo tuvieran una protección y unos unas ciertas garantías allí donde veamos esa situación de vulnerabilidad quema esta cómo se llame su contrato apliquemos los derechos laborales y de protección social

Voz 1926 35:54 no creo no cree que en ese en esa anexión dar un cambio de modelo en definitiva va inevitablemente a tener que pasar por un modelo de derechos comunes para todos los trabajadores a derechos comunes para todas las personas es decir que hay unos mínimos garantizados que te protegen contra la precariedad y que por lo tanto permitan a los ciudadanos decir que no a determinadas condiciones abusivas bien entonces

Voz 9 36:17 estos debates que tenemos no sólo por las plataformas digitales sino en general por el impacto que puede producir que está produciendo de hecho ya la la avance digital y la revolución tecnológica sobre el mercado de trabajo en todo todos los debates nacen salen propuestas de derechos universales no tanto en el ámbito de los derechos exclusivamente laborales aunque se puede plantear ahí pero si nacen siempre propuestas en el ámbito de la protección social tenemos una Seguridad Social que protege en función del trabajo que uno tiene sí lo tiene idea cómo es el trabajo que se tiene Si el trabajo va a ser menor el trabajo va a tener que cambiar nuestro modelo de seguridad social va a tener que ser replanteado hacia una efectivamente un camino más universal en el reconocimiento de los derechos más vinculados a la ciudadanía que al propio hecho de trabajar uno de trabajaron en ciertas condiciones pero ese es un debate que tenemos que abrir y que tenemos

Voz 1727 37:11 ante como te de largo recorrido por cierto ha dicho va a haber menos trabajo va a haber menos trabajo o haber

Voz 9 37:16 otro tipo de trabajo las dos cosas yo creo que yo yo no soy tecno o pesimista pero sí creo que va a haber menos volumen de empleo trabajo va a seguir habiendo pero va a haber menos volumen de empleo va a haber un empleo diferente al que vivimos en el pasado nuestros modelos de protección social están basados en el la idea del pleno empleo y la idea de un empleo estable continuo creciente y esas dos ideas están en este momento en tela de juicio así que también está en tela de juicio nuestro modelo de protección social

Voz 10 37:49 Teo bueno me parece muy

Voz 1926 37:51 muy interesante del capitalismo de plataformas es evidente mente uno de los de los grandes debate no pero me gustaría orientar me más a la democracia de plataformas no sólo al impacto del digamos en el mercado sino en la ciudadanía en en la cultura democrática uno de los mitos me parece un con entorno Internet que ya está muy muy ha olvidado es el del ese espacio libertario de absoluta neutralidad etcétera no es muy evidentes oligopolio nación de la que se ha hablado etcétera no hay me interesa mucho lo que decía César Rendueles que decía que pensaba Internet debería parecerse a una biblioteca más que a un casino es evidente que ha terminado pareciéndose aunque así no yo quería preguntarle por aquello que viste de de que necesitamos una carta de derechos del ciberespacio sí cree que que es así no si cree que en esa está democracia de plataformas requiere que que se acabe digamos con esa neutralidad imponga esa carta de derechos

Voz 9 38:45 bueno en todos los debates yo estoy siguiendo los debates sobre robótica pero sobre todo estoy siguiendo los debates sobre inteligencia artificial sobre el sesgo que tienen los algoritmos sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial y los algoritmos no sólo en la toma de decisiones empresariales nosotros ya hablamos de si tu jefe es un algoritmo que vas a hacer sino en la propia toma de decisiones políticas y en la propia toma de decisiones en torno a cuestiones políticas en todos esos debates siempre sale una voz que dice necesitamos reflexión sobre dos aspectos uno La es como va a impactar en la democracia dos necesitamos ética para para ese tipo para ese avance que se está produciendo en la inteligencia artificial eso son dos grandes debates que yo tener creo que tenemos por delante como sociedad yo me limito a ver los debates que se producen en el mercado de trabajo pero no soy ajena a lo que está sucediendo en el ámbito democrático si los algoritmos siguen adelante si el sesgo que toman los algoritmos es el sesgo discriminatorio que todos estamos viendo en no está toma de decisiones parte clara así que si necesitamos creo reflexionar sobre unos derechos y una ética para este mundo que estamos viviendo

Voz 1727 44:32 a las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias Luz Rodríguez

Voz 33 44:37 qué es eso de tener un jefe que es un algoritmo eso ya existe si ya existe una parte las decisiones empresariales que se toman ya con base en la inteligencia artificial eso significa que buena parte de las decisiones empresariales se toman ya por un algoritmo que ha sido programado de una determinada manera de una determinada manera

Voz 9 44:56 lo que nos preocupa a nosotros no es tanto que pueda programarse las órdenes empresariales sino que en esa programación de las órdenes empresariales haya sesgos haya discriminaciones que sean incluido en el algoritmo y que por lo tanto las órdenes empresariales puedan llevara puedan practicar una discriminación que siempre hemos intentado evitar cuando tomaba las decisiones una persona y que tenemos que seguir intentando evitar cuando toma las decisiones una máquina

Voz 1727 45:20 mire porque tiene la máquina ese sesgo

Voz 9 45:23 que nosotros programa vamos las máquinas porque nosotros bueno yo no soy programador a pero nosotros los humanos programados las máquinas y cuando programa hemos la inteligencia artificial incluimos ella nuestros propios sesgos nuestros propias filias nuestras propias fobias y eso da como resultado que una la diligencia artificial que parecería que puede conducirse de forma neutra pues no se conduce de forma neutra porque la ha programado un humano que por ejemplo tenía fobia a las personas mayores y planifica que sólo puedan trabajar en una determinada empresa personas jóvenes porque porque la programa hemos los humanos lleva nuestra marca humana

Voz 1727 46:01 se está haciendo para neutralizar ese tipo de de sesgo o qué debe

Voz 9 46:04 de hacerse pues hay grandes expertos o qué proponen que los equipos que programan los algoritmos que los equipos que programa la inteligencia artificial no solamente haya personas que son expertas en esté ingeniería en ciencia matemáticas sino que en esos equipos se incluyan personas que hayan estudiado carreras o estudios humanistas que haya filósofos que haya historiadores que haya geógrafos de forma que esos equipos multidisciplinares puedan ver mejor donde se produce los sesgos evitar mejor dónde están los sesgos que produzca el algoritmo finalmente tomando decisiones que toma de decisiones en la empresa pero que en algunos proyectos ya se dice que puede tomar decisiones en las políticas iba Gimeno imaginemos no un algoritmo tomando decisiones politicas con sesgo por ejemplo contra las mujeres o contra las personas de una determinada raza a incluir humanistas incluir personas que estudian latín personas que estudian historia personas que estudian filosofía en los equipos que programan los algoritmos hace que los algoritmos tengan menos

Voz 1727 47:08 esas carreras verdad que empezaban a dejar en en en el cajón cuando se discutía con el hijo que vas a estudiar no esto no que no tiene futuro no esto no ingenieros sólo ingenieros sólo ingeniero bueno ingeniero también pero filo son los sociólogos politólogos necesitamos de todo no para para programar un mundo nuevo

Voz 9 47:28 necesitamos de todo necesitamos muchas personas que hagan ingeniería porque las empresas están quejando de que no tienen suficientes ingenieros necesitamos que las chicas estudien ingeniería porque hay hay una fuerte un fuerte Gap te género entre chicas y chicos que estudian Ingeniería hay entre mujeres y hombres que trabajan en este sector pero necesitamos personas que sigan estudiando latín filosofía historia porque lo humano debe ser centro de la revolución tecnológica lo humano

Voz 1727 47:53 no ella ella fue secretario de Estado de Empleo es una de las investigadoras más serias que más sabe de esta nueva realidad en España doctora en Derecho profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha no sé ha hecho el gesto de querer intervenir

Voz 1505 48:09 que yo sepa no lo único que quería aportar que lo lo importante más allá de incorporar todas esas en equipos multidisciplinares todas esas vertientes de las campos de las humanidades es conocer la configuración del algoritmo Laure lo relativamente importantes a tener la más

Voz 1727 48:29 xima transparencia para valorar

Voz 1505 48:32 los elementos que permiten configurar ese algoritmo porque tan sesgado puede estar alguien que haya estudiado latín como alguien que ya estaba estudiado ingeniería lo importante es que sepamos cuáles son los criterios que han configurado la Ohrid Moyá a partir de ahí enjuiciar si las políticas y las decisiones que están a las que está dando lugar la aplicación de esa inteligencia artificial configurado de esa manera pues es adecuada o no es adecuada a la legislación que tenemos nuestra propia configuración de Política de Empresa

Voz 9 49:07 que hay una cosa que no quiero que se nos escape que se nos olvide comentar todos

Voz 1727 49:11 somos Schubert así titulaba Mariluz Rodrigo un artículo en Info Libre claro porque nos encanta señalar a alguien ajeno a nosotros como responsable de todos los males todos participamos

Voz 9 49:22 la economía de plataformas guber somos todos si fue un título un buen título no sé como lo fue estaba en Cambridge cuando salió el título sí porque el mercado de trabajo no deja de ser la respuesta al mercado de consumo si nosotros pretendemos tener un consumo low cost no podemos pretender tener un mercado de trabajo que no sufra de low cost esto lo es muy fácil si yo pago doce euros por un billete de avión no puedo luego pensar que las personas que trabajan en esa compañía

Voz 1727 49:54 aérea ganan salarios de trescientos

Voz 9 49:57 mil euros al año es decir no estas decisiones de consumo son decisiones que luego tienen un reflejo en el propio mercado de trabajo y por eso yo no creo no no hago responsables a los consumidores de lo que suceda no pero sí llamo hago una llamada a esa reflexión lo que consumimos produce unos efectos en el mercado de trabajo pensemos cuando estamos utilizando las plataformas que si consumimos cada vez más bajo en el término económico probablemente las plataformas pagarán cada vez más bajos salarios

Voz 1727 50:28 es plataformas han llegado al sector de la alimentación el transporte