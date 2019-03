Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0978 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0138 00:06 el Gobierno catalán asegura que será Quim Torra quien tome la última decisión sobre los lazos amarillos y las esteladas en los edificios públicos aunque se haya

Voz 2 00:15 ha remitido al Defensor del Pueblo en esa común

Voz 0138 00:17 Irak Antonio Martín buenos días buenos días pruebas si la un portavoz de la Generalitat

Voz 3 00:22 sí acabo de decir en la SER que el president será quien asuma la responsabilidad después de escuchar al Defensor del Pueblo cuyos informes no son vinculantes después de negarse dos veces ya a retirar esos lazos risas banderas mientras la oposición critica también en Hoy por hoy que se recurra a un organismo externo para tomar una decisión de obedecer o no la orden de la Junta Electoral Central escuchamos al Sartori y a Miquel Iceta al president última no a la pena Nancy

Voz 1434 00:45 el Persie venas quién toma la decisión última no la toma al Síndic ni la tomará la Junta Electoral ayer el de que expresó su voluntad de emitir su opinión si quitamos los lazos y acatamos y lo organizamos todo al final es dar por bueno que todo es perfecto

Voz 1591 00:57 el sin digno Le corresponde en este caso esa función la decisión que tome el presidente de la Generalitat es sólo responsabilidad suya las leyes están para cumplirse y todo lo demás es distracción

Voz 1762 01:10 hace unos minutos ha comenzado además una nueva sesión del juicio del proceso independentista sigue la declaración de agentes de la Guardia Civil uno de ellos está explicando cómo en los registros de una nave industrial en la que se encontraron millones de papeletas hallaron todo cuanto era necesario para constituir mesas electorales y también que empezó a haber movimientos fuera para evitar que salieran de sana vivamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días entraron en la nave del polígono barcelonés de Can Barris encontraron casi diez millones de papeletas pero se dieron cuenta de que no podían salir decenas de personas protestaban contra estos registros

Voz 4 01:40 pero detecta la presencia de un grupo de jóvenes entre veinte veinticinco años de edad entre los cuales destaca uno de ellos que ella empiezan a dar consignas de cómo organizarse para evitar que podamos abandonar la zona en el momento de salir de

Voz 1762 01:54 de acabar el registro el grupo era totalmente hostil ha dicho este brigada y los Mossos d'Esquadra no aparecieron hasta las cuatro de la tarde está explicando ahora mismo los correos que intervinieron días después al mayor Trapero de los Mossos d'Esquadra más cosas el presidente de la Comisión Europea reconoce que es poco probable que esta semana las autoridades comunitarias tomen una decisión abre la prórroga para el Brexit que hoy a comunicar por carta Theresa May una prórroga corta según están contando los medios británicos Jean Claude Juncker ha confirmado que aún no tiene esa carta pero que necesitarán analizarla antes de tomar una decisión acaba de explicarlo la radio pública alemana

Voz 0978 02:25 en este país

Voz 1762 02:28 hasta dónde esté la carta no ha llegado todavía necesitamos la carta porque necesitamos más claridad sobre las intenciones reales del Reino Unido hemos hecho todo lo que hemos podido con las peticiones de Gran Bretaña mi sensación ahora mismo es que no va a haber una decisión en el Consejo Europeo esta semana es más probable que sea la próxima que tengamos que reunirnos de nuevo la próxima semana

Voz 5 02:49 sin

Voz 1762 02:51 somos un terremoto de cinco coma cinco grados en la escala de Richter ha sacudido esta mañana el sureste de Turquía de momento no hay constancia de daños personales aunque sí que se han derrumbado casas diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1 03:06 cadena SER Madrid la comisión

Voz 1434 03:08 de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar el plan propuesto por el Gobierno municipal para regular los apartamentos turísticos tal y como se había anunciado la gran mayoría estará obligada a tener una entrada independiente al resto de vecinos Carolina Gómez

Voz 0821 03:22 buenos días buenos días el Plan Especial del Ayuntamiento acaba de salir adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE para su aprobación definitiva en el pleno de la próxima semana

Voz 6 03:30 proyecto que lleva casi un año elaborando se Icon

Voz 0821 03:33 él que acaba la moratoria para conceder licencias de pisos turísticos que había aprobado el Ayuntamiento ante la saturación del centro donde un seis por ciento de las viviendas son ya vacacionales la principal novedad es que los pisos que seguirán utilizar como apartamento turístico tendrán que tener un acceso independiente no habrá licencia si los turistas no pueden utilizar una entrada o un ascensor distintos a los que utilizan el resto de vecinos

Voz 1434 03:55 sólo la mitad de los madrileños está satisfecha con el transporte público en la región aunque más del cincuenta por ciento lo usa a diario dicen que serían más nueve de cada diez Si el servicio fuera mejor resultado una encuesta que les hemos avanzado esta mañana y que se acaba de presentar en unas jornadas sobre movilidad organizadas por la Ser El País Cinco días en la Real Fábrica de Tapices Enrique García buenos días

Voz 1153 04:17 buenos días el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha inaugurado estas jornadas con un discurso en el que ha subrayado la necesidad de cambiar el paradigma de inversión y priorizar la movilidad especialmente sostenible frente a las infraestructuras sobre necesidades de movilidad a los madrileños la encuesta de cuarenta Bd deja varios titulares el nueve de cada diez madrileños utilizaría más el transporte público si tardará lo mismo en coche en llegar a su destino y es que sólo la mitad de los encuestados considera que el transporte público en Madrid le permite llegar rápido

Voz 1434 04:44 el destino gracias Enrique los funcionarios de prisiones han sido convocados hoy a una concentración tras la última agresión registrada este lunes por parte de un interna un funcionario en la cárcel de Soto del Real a siete grados en el centro de Madrid

Voz 8 05:01 se imaginan que un día en veces sombreros y gorras en primavera verano todos lleváramos una planta en la cabeza con un pequeño jardín de hierbas aromáticas creo quedaríamos una imagen agradable ecológica Giner daríamos perfumes naturales que no es realista Si ya hay autobuses en el mundo con un jardín en el techo porque no uno minimalista en mi cabeza es ponerse

Voz 9 05:24 porque la felicidad no se encuentra se construye una iniciativa de Renault para hacer de las ciudades

Voz 10 05:29 en un lugar mejor para vivir su Súmate

Voz 9 05:32 ciudad punto es

Voz 1762 05:34 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Caroline S

Voz 1 05:41 servicios informativos

Voz 11 05:51 en la Cadena

Voz 12 05:52 SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 06:00 a las dieciséis minutos una hora menos en Canarias aquí estamos veinte de marzo hoy es el día mundial de la felicidad esta noche a las once comienza la primavera existe alguna vinculación entre sexos circunstancias Wakaso es pura casualidad

Voz 14 06:20 eh

Voz 1995 06:25 esta es para muchos una de las mejores canciones de los Beatles el de San aquí llega son es una de esas canciones que podrías escuchar una yo es insisto una de las grandes canciones de los Beatles y concreto de George Harrison esta canción la escribió pensando en mí no tanto por abandonar estaba un poco harto de los Beatles hechos faltó a una reunión inglesa mañana compuso una canción mientras veía como se es una canción infinita que gira con cada nueva versión hay muchas que alguien propone por ejemplo escuchen esta versión de Nina Simone

Voz 15 07:14 sí

Voz 16 07:16 el ex

Voz 18 07:28 no

Voz 1 07:31 eh

Voz 1995 07:39 les resulte más fíjese la sorprendente versión que hizo el maestro Miguel Ríos

Voz 23 08:07 no lo

Voz 18 08:17 Miguel Ríos es una canción energía positiva

Voz 1995 08:22 pero no es la canción apropiada no porque el sol ha salido durante todo el invierno prácticamente no hemos tenido más que solo

Voz 24 08:32 Jordi Carbó meteorólogo de la cadena ser muy buenos días buenos días y feliz primavera feliz bueno espérate no del las creando

Voz 1995 08:40 los felinos dos minutos comienza la la primavera pero no hemos tenido

Voz 0978 08:44 sobre estoy bien no demasiado demasiado mira ahora estaba mirando unos mapas porque claro la primavera tú decías ahora que es una estación deseada que se le atribuye también que nos da más felicidad pero luego cuando la meteorología es una estación lluviosa hay muchos puntos en nuestro país pocos alumbre lo saben los alérgicos pero ya que me preguntabas venimos de un invierno que

Voz 1762 09:05 como no ha sido como tiene que ser imaginemos que

Voz 0978 09:07 prácticamente en todo el Cantábrico también en gran parte de Extremadura Castilla La Mancha Andalucía el invierno es la estación más lluviosa de todo el año y quitando el cantábrico en el resto en el sur de la península y el centro de lluvia hemos tenido poca Ike no yo va cuando tiene que hacerlo más en zonas secas de nuestro país es pues es una mala noticia y ahí tenemos puestas estas esperanzas en esta segunda oportunidad no porque sí que la primavera suele ser también estadísticamente una estación lluviosa no sé yo si tendremos que poner muchas velas a Santos o algo parecido

Voz 6 09:39 porque el panorama insisto es que

Voz 0978 09:41 vamos casi a del tiempo soleado

Voz 1995 09:44 vaya a ver nosotros los la gente que madruga pues no es lo mismo levantarte a las seis de la mañana finca en plena noche oscura que ahora ya empieza a aparecer la luz se te levantas de otra manera con la luz de imagino que tiene algún tipo de de

Voz 10 09:59 explicación biológica verdad cuando sales a el día comienzan

Voz 1995 10:04 de manera pero es verdad que entre los estornudos herejías porque cada vez yo tengo la sensación a lo mejor me equivoco Jordi de que cada vez hay más

Voz 0978 10:14 pocos bueno el dicen los expertos que sí yo también pienso una cosa que cuando hay algunas plantas que empiezan a soltar del polen ya no es cuestión de ser alérgico o no

Voz 10 10:25 sino que el el el ambiente

Voz 0978 10:27 se vuelve tan denso nos cava o acabamos respirando tantas partículas sólidas que se produce

Voz 6 10:33 una saturación en nuestras vías pulmonares

Voz 0978 10:36 Lula sólidas no de Mena que no hace falta será elegido para que te afecten estas elevadas concentraciones esto pasará sobre todo en la segunda mitad de de la primavera cuando los árboles por ejemplo los

Voz 6 10:47 árboles que hay en muchas ciudades empiezan a ese

Voz 0978 10:49 Blood ese ese polen que es mucho más denso insisto ahí no hace falta que tengamos alergia para sufrir sus consecuencias

Voz 1995 10:57 los pantanos Últimamente estoy viendo muchas imágenes de de pantanos y algunas noticias que hablan de un cincuenta y tanto de pocos por ciento de media estábamos un poco por debajo de como estábamos el año pasado a estas al a estas alturas Nos preocupamos ya o esperamos

Voz 0978 11:11 siempre hay que estar preocupados de una de las cosas que por ejemplo cuando nos vienen a visitar de fuera a nuestro país le sorprende que cuando van a los hoteles por ejemplo siempre se recomienda cuando te preguntan no quieres que la toalla la vemos hoy o mejor la lo vamos mañana es decir aguantar un día por qué porque el agua siempre es un bien escaso y podemos ahorrar siempre es una mejor solución sí que es cierto que no estamos de los peores años en lo que respecta a la reserva de agua pero eso sólo un tipo de sequía por ejemplo la que afecta a los bosques o a los campos estas sí que ya está en marcha hay muchos campos en muchos cultivos que precisan ya que llueva si no lo hace por ejemplo muchos cereales pues ya empezarán problemas en breve de hecho en muchos puntos ya empiezan a escasear el crecimiento normal de estas plantas no de manera que la sequía ya se empieza a notar insisto en aspectos agrícolas pero la que más afecta a más población es decir la de restricciones de agua derivadas de envases vacíos todavía podemos estar

Voz 5 12:12 tranquilos pero insisto siempre expectantes porque sí

Voz 0978 12:15 no llovido cuando Plinio que llover de momento en la primavera no pinta demasiado lluviosa tarde o temprano acabará siendo un problema

Voz 1995 12:20 Jordi Carbó nuestra también el tiempo muchísimas gracias y a las once menos dos minutos feliz primavera

Voz 0978 12:27 vale yo te llamo felicito a eso

Voz 6 12:29 las no nos abrazamos a un abrazo muy grande

Voz 1995 12:34 esta vez psiquiatras autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas un libro que en cuatro meses lleva ya diez ediciones estante entre el más es el más vendido obras de los más vendidos todas las semanas de manera que a María Le han pasado cosas buenas escribiendo como hace que te pasen cosas buenas María muy buenos días

Voz 2 12:52 buenos días Toni

Voz 1995 12:54 la finalidad porque que te pasen cosas buenas pero no lo no lo posiciones en estaciones no es más fácil en primavera que te pasen cosas buenas más que en otoño

Voz 25 13:03 sí sí mucho más hecho en otoño de Psiquiatría Psicología ese descubre el ex hice se describe el trastorno afectivo estacional que son trastorno que es un estado de ánimo y esto está en el DSM cinco que afectan las personas relacionados con el estado de ánimo que eso lo tuyo tú te vienes abajo en te vienes abajo no es

Voz 1995 13:23 pero pero

Voz 2 13:26 sobre todo relacionado a la gente lo tiene en primavera y en otoño es cuando es más frecuente Si una persona tiene tendencia a depresiones au problemas del estado de ánimo es más frecuente en estas dos épocas del año sucede un seis por ciento de la población es decir nada desdeñable por qué sucede bueno yo creo que aquí hay dos temas importó hicimos una cosa es la temperatura y otros en la luz es decir nosotros un invierno con temperaturas moderadas que parecían temperaturas otoñales o primaverales pero el tema de la luz es exactamente igual puede estar más oscuro el día o menos oscuro pero se pone de noche a las cinco o las seis de la tarde y ahí pues se pone en marcha el mecanismo de la melatonina y de la mina no sé si te gustan las cosas así un poco un poco científicas de las traigo

Voz 1995 14:06 claro es este porque en psiquiatría la la astenia primaveral qué tipo de tratamiento tiene

Voz 2 14:11 sólo sabemos que existe y sabemos que es un es un factor bioquímicos verdad que mucha gente que aprovecha las astenia primaveral para decir que que no le apetecen las cosas pero sabemos que incluso pasa niños es decir que todo el cerebro se tiene que adaptar al cambio de look y al cambio de rutinas pues lo mismo levantarte para que a las siete de la tarde a Gasol que a las siete de la tarde esas noches oscuras que había en el invierno yo lo tú por la mañana sobre todo datos por la mañana porque tú eres de los Grammy grandes madrugadores pues la gente que por ejemplo trabajais sale tarde cuando tú sales de trabajar a las siete de la tarde y es noche cerrada siete con luz no tiene nada que ver y la melatonina que es la que se genera cuando desaparece la luz para poder conciliar el sueño es una de las hormonas que sabemos que está más implicadas en los trastornos afectivos estacionales en la astenia primaveral tiene mucha relación con la serotonina que es la hormona de la felicidad

Voz 1995 14:58 vale vamos a hablar de felicidad vamos a necesitar ustedes enseguida les cuento com vamos a seguir hablando de de cuán felices somos o cuán felices nos obligan a ser y lo vamos a hacer con Mariano Rojas está pero unos segundos que como la primavera ayer no vino pero hoy sí Rosa Márquez buenos días

Voz 1432 15:15 hola qué tal muy buenos días tú me a este a todas esas cosas y tú me enseñó

Voz 26 15:20 conste que son maravillosas

Voz 1432 15:22 si así lo cantaba el bolero lo sus tipos porque yo también me he acostumbrado a hacer la compra diaria en Hipercor es supermercado el corteinglés razones varias la calidad de sus productos frescos es insuperable siempre te ofrecen el mejor surtido primeras marcas de buenos precios todos los días

Voz 26 15:43 a atenciones exquisita

Voz 1432 15:45 lloro ahora con más de quinientos productos de alimentación droguería perfumería marca El Corte Inglés con descuentos del cincuenta por ciento en su segunda unidad por cierto si con el buen tiempo piensas en cerveza este es nuestro momento lleva perlas como un veinticinco por ciento de regalo en compras superiores a quince euros de cerveza mira las tienes rubias tostadas artesanas sin alcohol nacionales de importación todo con un veinticinco por ciento para canjear en tu próxima compra en cervezas de

Voz 1995 16:14 veintiocho de marzo diez de abril

Voz 1432 16:16 no lo dudé es vena Hipercor y supermercados

Voz 26 16:19 el corteinglés alimentas de hubiera estado mañana más ADE

Voz 28 16:34 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós billetes

Voz 26 16:42 soy sesenta cincuenta los lo que quieras

Voz 5 16:48 podrán quitarnos la comida puedan quitar los derechos enteros

Voz 26 16:50 a Maqueda quitarnos todo todo todo por la radio on viene Especialistas secundarios El Mundo Today Ruiz señor seto ya que De la Torre ustedes solamente escuchan la señor Torra paquete de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está tan de paciencia

Voz 10 17:21 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 6 17:25 sí lo vamos a hablar Dani y es que el que está en el pan es igual te lo que está en el campo

Voz 26 17:30 el una herramienta gratuita es tan rematadamente mal si eso no se podía diciendo que para mí está diciendo que yo no estoy preparado

Voz 1804 17:41 este lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece que apenas

Voz 26 17:53 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido TDT cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que la Cadena SER

Voz 10 18:27 cuenta con la SER pase lo que pase descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pago de más mutuas de traer la mutua

Voz 29 18:42 el quiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 1995 18:55 multa condiciones de mutuo apuntó es soy Gabriel de carga

Voz 7 18:58 ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas

Voz 5 19:01 te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 1995 19:03 álamo gratis

Voz 30 19:06 la red para pide cita

Voz 10 19:08 las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas punto es lo que te estás perdiendo

Voz 9 19:14 reservas tu circuito antes del veintinueve de marzo Ci ahorrarte hasta un dieciséis por ciento de descuento informa te en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestras webs

Voz 31 19:24 Ban Ki

Voz 32 19:27 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 18 19:31 que hoy es el día más

Voz 1995 19:34 vial de la felicidad y esto hace que mucha gente esté de Manu paradójico no lo paradójico y tanta felicidad normales así que cuanto hace y felicidad que vivían las madres España no es el caso de en Rojas está ve psiquiatras hora de cómo hacer que te pasen buenas como les contamos que está con nosotros buenas buenos días no la OTAN Mario vale celebró feliz es distinto a un cerebro triste

Voz 2 20:04 yo químicamente hablándome preguntas así totalmente lo India sabemos con resonancias magnéticas funcionales sabemos con técnicas de imagen muy avanzadas cuando un cerebro sufre dolor siempre rechazo no se siente querido tiene unos cambios en el cerebro muy importantes y segrega sustancias de dolor o de amenaza de supervivencia pues cortisol sustancias como el glutamato cuando una persona siempre un bienestar la palabra felicidad consigo que está tan manida que mi esta me da me da vergüenza decir día mundial de la felicidad porque habría que empezar definiendo qué es la felicidad no pero bueno ese estado de bienestar y equilibrio interior que es el que yo pongo siempre genera otro

Voz 1995 20:40 pues los científicos han encontrado donde está la mala leche al mal humo reside

Voz 2 20:44 bueno quién tienen varios sitios y si ya hoy en día sabemos que la amígdala que hay zonas del cerebro que hay sustancias que te irritan que el cortisol es francamente tóxico Kevin día sabemos y comprendemos que cerebro o India todavía se sigue conociendo muy poco pero si cada vez hay más avances un cerebro triste y un cerebro malhumorado no es igual que un cerebro feliz y hoy en diésemos que las emociones incluso la irritabilidad el enfado la ira hasta tiene su repercusión en otras partes del cuerpo ahí hace ha salido hace poco un estudio muy interesante en el cual tú vas viendo con una Un pez una hay una técnica imagin pero corporal no sólo del cerebro la ida dónde está dónde está la felicidad y hay partes piernas brazos hombros pilotado obras

Voz 6 21:24 no llega al estómago te llena el estómago y estómago

Voz 2 21:26 hoy llega al corazón y la alegría la pasión se nota cómo esté como esté también en el corazón

Voz 1995 21:31 la neurociencia podría explicar el cerebro avanza conmigo esa idea de que mi cerebro una cerrada Realia sabemos que nuestra cerebros Arco despoja que se mueve que es constante que puedo a pesar de Orgaz siquiera palabro hay coplas que hacía de la que hablábamos hace algunas semanas pero con la edad la percepción de felicidad vaca va variando porque yo creo que casi todas y cuando no es así tenemos intervenir casi todos los niños son felices vemos como con el tiempo nuestra capacidad de ser felices va menguando

Voz 2 22:03 bueno yo creo que aquí habría varias definiciones de eso que llamamos felicidad ir a mí me gustó mucho pensar que la felicidad es ser capaces de ilusionar te por cosas pequeñas todos los días pero cosas pequeñas hablábamos aquí día de las pequeñas alegrías el café que hablaba de su lucha por la mañana de esos momentos del de cada día los pequeños momentos cumbres los pequeños momentos cumbres que es de los que debemos no perder esa ilusión de pequeño es ir al parque tomarte tu Cola Cao y cuando vas creciendo pues el problema es que te pones expectativas cada vez más complejas un equilibrio entre lo que tú deseas y lo que vas aspirando y el problema es que antes es nuestras expectativas no nos vamos haciendo mayores son cada vez es más irreales y eso nos hace tener una insatisfacción global con la vida

Voz 1995 22:45 entonces llega la frustración que sitúa por ejemplo esa frustración sitúa a nuestro país como líder en consumo de antidepresivos y son ignífugos que está muy ligados además el antidepresivo y el Somni fuera somos la décima potencia mundial en consumo de antidepresivos el veinte por ciento de la población española como tú dices llega a medicarse por problemas de Annie no sé si decir lo parecen

Voz 2 23:08 no no yo no pero hombre además de ánimos problemas de ánimo que son eh yo suelo decir que es tristeza angustia ansiedad hay problemas de su

Voz 1995 23:14 qué nos pasa así jerezano Marian que no pone yo creo

Voz 2 23:16 hemos perdido la capacidad de conectar con el presente con las cosas del día a día vivimos constantemente preocupados por el pasado por el futuro las cosas que nuestro único momento de actuar dónde podemos hacer las cosas buenas de los pueden pasar cosas buenas ese instante presente si tú le preguntas a alguien que te preocupa que habla del pasado del futuro y la felicidad consiste en haber superado el pasado y mirar con ilusión al futuro los que te engancha se dispone del enganchado en el pasado es un depresivo debes angustiado por el Futures unos eres un ansioso depresión y ansiedad y ahí tienes los fármacos y como te has hecho

Voz 1995 23:49 ha aclarado de la ansiedad y la depresión somos líderes estamos somos la décima potencia mundial himno no sé si tiene que ver también por ejemplo la y no voy a culpar a nadie pero lo que recibimos de fuera

Voz 6 24:08 por ejemplo desde la policía

Voz 26 24:15 que cuando

Voz 33 24:22 va a venir

Voz 26 24:25 el líder

Voz 1995 24:26 yo canciones y mensajes publicitarios que nos hablan de felicidad hay uno muy inquietante que acabamos de escuchar que luego repasa pero no lo explica que dice Feli Chita cuando salgo del baño lo que yo siento Félix que has hecho en él pero no lo explican era muy feliz lo que pasa en el baño era sea lo que sea un refresco azucarado una una leche de vaca Bella la felicidad se puede comprar entra por la boca Pruna Imaz en Primaria esto se puede comprar tan fácilmente con y creo que eso no es tanto

Voz 2 24:58 la felicidad sino como un instante gratificación es decir los sentidos te aportan gratificaciones y te aportan bienestar una música que te gusta la gente pues melómana que le gustaba la operaban concierto de un instante instante pues de gratificación interior como de ilusión como que algo se ilumina vas al concierto escuches llega el momento de tu canción y empiezan los primeros acordes temores y te ibas y algo te pasa a ser un restaurante de repente pruebas algo a la gente que le gusta el vino es decir no

Voz 1995 25:24 no está relacionada amarillento ese bombardeo constante ese feliz la felicidad completa de este coche te hará más feliz que gustar relacionadas con el cual es cien por ciento de españoles que consumen productos eh se medica en problemas están relacionados

Voz 2 25:37 bueno es que yo creo que para ser feliz tienes que encontrarle los japoneses lo llaman en llega ahí

Voz 1995 25:42 pese a que iba a decir para ser feliz quiere un camión

Voz 2 25:45 los los los japoneses lo llaman el que gay que es tener un sentido debido a un propósito en la vida tener motivo por el que levantarse cada mañana Víctor Frankl hombre busca sentido descubren Auschwitz que hay gente que viene raquítica Caixa Amaury gente que llega a la gente que llega Rakitic hay sobreviví gente que viene con el con el cuerpo fenomenal se muere a los pocos días y habla de la lo gotera piel áspera piel logos que los japoneses de nómina Nicky gay hay una isla en Japón que se llama Okinawa donde la gente vive más de cien años y Tondo soy de investigar qué hacen qué comen qué qué piensan que viven en que ellos te explican es tenemos un propósito de vida tenemos un sentido de la vida sabemos por nos levantamos cada mañana el problema es que el noventa por ciento la gente hoy en día uno sabe porque se levanta cada mañana no somos autómatas seguimos en un automatismo cerebral unas rutinas que no sabemos Cyrus ilusionan uno Einstein decía no hay que dejar de hacerse preguntas hay que constantemente volver a hacerse las preguntas de la vida vivienda no nos preguntamos nada sino que sobrevivimos en vez de vivir vivir es conectar con esos instantes con ese con esa bebida azucarada que quizá veces no comía demasiado con ese chocolate esa copa de vino volver Exxon a esos instantes mensajes que te aturde en sobresee feliz a todas horas lo que generan es más vacío porque el con la con consumir no te llena pues por eso

Voz 1995 26:59 no hemos querido invitar también hoy hoy que es el día mundial de la felicidad a alguien que que pueda explicarnos las consecuencias políticas y sociales esa obsesión porque muchas partes ahí obsesión con la felicidad Se trata de Cabanas el psicólogo profesor de la Universidad Carlos III autor de Javi crecía junto a Eva hilo voz Eva no está lo suficientemente feliz hoy no ha venido pero Edgar bienvenido buenos días

Voz 5 27:23 buenos días libres de titula Happy Croacia como la acción

Voz 1995 27:26 hacia la industria de la felicidad controlan nuestras vidas la felicidad contra una nuestra vida bueno pero

Voz 5 27:32 este mes simplemente a la correción Universidad Camilo José Cela

Voz 1995 27:35 Camilo José Cela perdóname no nada

Voz 5 27:38 el saludo de los en la Carlos III

Voz 1995 27:40 no es una buena universidad pero es mejor la gente se es mejor lave la mejor estás solo vale cómo cómo es eso de que no es controlarán con la felicidad

Voz 5 27:53 bueno la idea la idea de control no es una idea de control como imposición es una idea de que hay contra el con nuestra convivencia con nuestra colaboración se supone que la búsqueda de la felicidad es por nuestro propio bien que hay científicos que han descubierto las claves de esa felicidad que nos aportan salud bienestar realización personal propósito en la vida entonces nosotros generalmente lo que hacemos es acercarnos a esos consejos esas guías esos productos que circulan en el mercado con la intención de que los hagan ese bien que nos prometen lo que pasa es que bueno generalmente está a ver si verdaderamente hacen bien o no la idea del mercado además es muy importante Zygmunt Bauman decía que en el mundo actual todas las ideas sobre la felicidad terminan en una tienda yo creo que es verdad y además añadiría que muchas de esas ideas de felicidad salen de las tiendas mismas es decir ya están pensadas desde una lógica consumista por para el mercado la idea de que ofrecen soluciones muy simples a problemas complejos y si verdaderamente son simples está por ver si de hecho son soluciones porque pro proponer soluciones individuales muchas veces a problemas que son estructurales por ejemplo poner proponer soluciones a la ansiedad en el trabajo eh proponer soluciones psicológicas de tipo individual bueno pues es un poco de ese enfocar cuáles son las verdaderas causas porque la ansiedad no en el trabajando son problemas psicológicos un problema estructural de la precariedad en el trabajo de la competitividad de de de la inestabilidad entonces si fuesen problemas psicológicos personales no podríamos ni siquiera entendernos los trabajos los que generalmente tienen estrés y ansiedad saben perfectamente porque uno está ansioso estresado etc

Voz 1995 29:45 no es interesante escuchar a Édgar es interesante escuchar a a Marian pero también queremos escucharles a ustedes hemos lanzado una encuesta en Twitter como es en Twitter que dicen bueno si eres americana pero es una cuestión muy bien dice lo siguiente es el día mundial de la felicidad que piensas que es realmente la felicidad y hemos dado dos opción seguro vayamos al puesto veinte pero hemos puesto a la y la felicidad es una aspiración o la felicidad es una obligación porque no hemos resumido una vez más quizá sea demasiado siempre hay algunas respuestas interesantes dice Alberto Rivera es un invento Jesús señala tres elementos para la felicidad que es salud amor y un buen tránsito intestinal puede ser de ahí la canción de felicidad que escuchábamos hace unos según las vamos a seguir hablando de la felicidad de la emoción de la industria de la vamos a hacer unos segundos con Mariano Rojas está Téllez Cabanas pues ahora no se vayan y participen en esa encuesta

Voz 18 30:45 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 34 30:50 el punto de los seguros de coche de este modo lo lógico es decir o seísmo

Voz 35 30:58 qué director supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 31:09 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 36 31:13 sí

Voz 10 31:20 conecta con hoy por hoy máis de Istac

Voz 26 31:23 la cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 18 31:34 la Cadena SER presenta el pie

Voz 1995 31:36 hacer de escolta

Voz 37 31:40 el sábado por la tarde fue a la pastelería hacia el centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargó y chocolate el preferido de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha a de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras

Voz 18 32:11 fue el planeta

Voz 37 32:13 pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pasteleo llevaba un delantal blanco que parecía un cuarta polvo cordones Le pasaban por debajo de los trazos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo irse iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa

Voz 32 32:56 parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 20 33:10 cuenta con la pase lo que pase no

Voz 6 33:23 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces le Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista le otrora energía y otro en articulaciones descubre que producto de otro dato mejora tus necesidades vitaminas de otro punto es lo mejor de ti mismo en todo lo que hago

Voz 1804 33:44 si eres autónomo tiene su la empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas los negocio incluyen fibra más móvil con llamadas internacionales y hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento y sólo este mes el nuevo Samsung Galaxy S diez desde diecisiete euros al mes informa tienen novecientos novecientos setecientos o vea tu tienda horas

Voz 38 34:03 tías y me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china a las once en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 39 34:15 te cambia la vida pero te cambia el día Álex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 40 34:25 con proteste coche que sirve para conducir por carreteras y así no tienes quieran dan no tiene un volante redondo tiene ruedas Isidre poner gasolina pues anda sino pues no

Voz 41 34:38 tiene un pitó pues Yves alguien igual estos días los anuncios son algo peores los que hacemos la publicidad no estamos nos hemos ido al Congo

Voz 42 34:46 eso de creatividad AC DC del veintiocho al treinta de marzo en San Sebastián organiza Club de Creative

Voz 1995 34:52 dos con la participación de Facebook colabora

Voz 6 34:54 en la Cadena SER como ya habrás acicalarse tu tierra

Voz 43 34:57 cita para comer ahí al lado en Aldi tenemos frescos como el bacalao al punto de sal por dos con noventa y nueve de los trescientos gramos por si además de bronce arte entra hambre sala que la vida te pille preparado al día

Voz 10 35:09 lo que vale mucho cuesta muy poco invitamos a los mayores de sesenta que tengan proyecto a participar en el programa imparables de Aquarius inscripciones abiertas hasta el veintiséis de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 1995 35:23 hoy

Voz 37 35:24 Moore hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:30 hay la Félix chiita cuando salgo del baño esta canción se me ha quedado grabada en teoría ordena el día mundial de la felicidad y hablamos con Marian Rojas esta vez autora de un libro muy interesante cómo hacer que te pasen cosas buenas y Edgar Cabanas autor junto a Eva yo deja Piquer buenos días a los dos de los rankings cada vez que aparece un ránking muere un gato vamos no es porque lo Rankin hay dos ránkings de la felicidad hemos buscado hay uno que se llama el Índice Planeta Feli que siempre sale Bután Bután es el paradigma

Voz 2 36:03 es lo que yo he estado en casa Stone Bután vale la pena completamente porque yo fondo han viajamos Tommy familia fuimos un poco descubrir cuál es ese concepto sal el ahí el PIB no es PIP es FIP fin el el SIDA está todo estudiado para para que la gente sea más feliz

Voz 1995 36:19 las acciones Unidas tomaban a Bután ese diminuto reino del Himalaya como como ejemplo no de de como entender la felicidad aplicada realmente a los ciudadanos que a partir de ahí pues hacen Ranking destellos de aliento siempre sale debutan en el Índice Planeta Feliz e Bután ocupa el puesto cincuenta y seis de ciento cuarenta naciones está encabezado por Costa Rica México Colombia Vanuatu y Vietnam pero es que luego está otro hay otro Rankin que es el informe de felicidad mundial Bután ahora está en el noventa y siete ya mucho más atrás en de informe de felicidad mundial está encabezado por Finlandia Noruega Dinamarca Islandia Suiza

Voz 10 36:58 no me lo creo pero menos conos con mi paisano honor los

Voz 6 37:04 melancólicos

Voz 10 37:05 como punto

Voz 1995 37:08 la felicidad en ese hacen Rakitic vale pero cómo cómo se mide la la felicidad

Voz 5 37:15 bueno pues en relación con esto eh por también por unirlo con lo de la encuesta a mí ponme en la segunda opción de que la felicidad es una obligación muy iba a votar su equipo mejor falso me cuesta horrores voy a votar porque me explico en tanto que la feliz ha avenido a conceptualizar como una elección es ser tú puede ser feliz si quieres si tienes fuerza de voluntad si te pones a ello si sigue los consejos que te dicen los expertos es la cuestión de de elección personal entonces también el sufrimiento se convierte en una cuestión de elección personal quién sufre es también porque quiere porque si está sufriendo es porque de alguna forma no está poniendo en práctica lo que los expertos le están diciendo que funciona para ser feliz no de alguna forma sufrir entonces es culpa tuya que si estás mal que no quiere salir de ello y esto se relaciona porque generalmente esta idea de entonces de felicidad se impone como una obligación de tal manera que cuando a uno le preguntan cómo de feliz es es con con la vida o como de satisfechos con su vida generalmente tiende decir que bastante satisfecho bastante feliz en una escala del uno al diez tienden a generalmente a puntuar entre un siete Un entre un seis y un ocho no estos porque generalmente la idea de asumir que uno decir que uno no es feliz es como una especie de vergüenza para uno mismo algo ha hecho mal con su vida porque si no es feliz es una cuestión de fuerza de voluntad y elección entonces es que no está aprovechando muy bien el tiempo que no está gestionando bien sus emociones a su psique o que no está tomando las elecciones adecuadas en este sentido por ejemplo es indicativo que en países que son más individualistas porque está Feli esta idea de felicidades muy individualista los países nórdicos generalmente sacan puntuaciones más altas porque tienen que ver con una cuestión eso de haber asumido un sesgo positivo y reconocer que los felices vergonzoso para ellos como muestran estudios de porque los daneses suelen estar muy arriba los daneses reconocen que el reconocer que uno no es feliz es una especie de vergüenza para uno mismo porque supone que de alguna forma está sufriendo que necesita ayuda que necesita que el otro de alguna forma le ayude le preste atención Il cargarle la responsabilidad al auto entonces los propios daneses que por cierto suelen salir en estos en estos Rankin muy altos pero los propios daneses incluso desconfían de esta idea de de felicidad y de cómo se mide porque por cierto tienen niveles de soledad de suicidio de depresión de antidepresivos muy alta estos paradójico no es que la felicidad está medida hay conceptualizar de una forma muy individualista el individualismo está asociado con mayor soledad narcisismo depresión

Voz 10 39:59 eh ansiedad estrés

Voz 1995 40:02 tomar notas de escucha esas tomando notas

Voz 10 40:05 como es Not tu oficio

Voz 2 40:07 todo lo apuntó nombres yo creo que de lo que lo que ha dicho que estoy acuerdo que sobre todo en esta última parte que dice la definición de la felicidad relacionada con individualismo completamente de acuerdo porque aquí hay dos temas fundamentales lo primero es que el estudio más importante que existe sobre cómo envejecer de forma saludable entre comillas relativamente feliz que es un estudio el que yo me fío más porque es un estudio realizado en Harvard donde se midieron seguro que lo conoces todas las variables Divan cien años con este estudio en dos ambientes en la Universidad de Harvard en un barrio mal a final de Boston y entonces él es fue midiendo análisis de sangre escáners cerebrales cuánto ganas cuántas casas tienes tienes tu mujer cuántos hijos donde estudia este que no te saca este es decir todas las variables que Colors lleva los calcetines quiero decir que hay todo puede existir como posibilidad sólo se vio que había una variable era que las relaciones eso es lo que nos hacen ejercer mejor y ser más felices y que la soledad es el principal factor de riesgo para enfermar tanto fumar quince cigarrillos al día tienen mismo factor de riesgo de enfermedad que sentirse solo entonces yo creo que hay que partir de concepto de soledad la felicidad como yo la entiendo ese bienestar tiene mucho que ver con las relaciones con las personas como nos sentimos queridos hay un tema que tú dices que es que el sufrimiento podría ser una decisión yo creo que que el sufrimiento cuando te viene dado el cerebro automáticamente ante esa situación de alerta y amenaza vio químicamente pierde ciertas zonas del cerebro su capacidad de hacer frente a ese desafío IT bloqueadas entonces no es una decisión que dio químicamente si doy un ejemplo muy burdo pero que se entiende que a mí ahora me atacan por la calle yo yo a mi casa llorando me han quitado la cartera no es porque yo decido sufrir porque me han quitado a cartera porque mi cerebro vio químicamente se ha quedado alterado durante unas horas o unos días luego es verdad que yo puedo seguir durante seis meses pensando qué mala suerte tuve porque me atracaron y ahí ya entra una parte de mi actitud ante la vida

Voz 6 41:56 claro pero aparte el sufrimiento dolor

Voz 2 41:59 es que me altera directamente por eso el dolor son como tú lo en cajas en la vida yo considero y lo decíamos aquí antes fuera de de de Honda que el sufrimiento existe Inés y la obsesión por ser feliz tú tienes hay gente que hoy se pone mal humor porque el sí a la felicidad me recuerda el día de San Valentín la gente que decía que ese día CIO si no le da su marido a su mujer porque es obligatorio estudios

Voz 1995 42:22 hoy es obligatorio pero mira Edgar arranca el libro con una referencia a una película del año dos mil seis si tienes

Voz 1804 42:30 tienes que proteger

Voz 6 42:33 las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco bueno

Voz 45 42:38 va

Voz 1804 42:41 si quieres algo ven

Voz 1995 42:43 los punto busca de la felicidad se llama la película es una película de Will Smith el buen rollito por antonomasia epitafio

Voz 2 42:57 el dramón hasta los cinco últimos minutos es es es es un escalón una historia

Voz 5 43:02 la superación hay una hay una foto

Voz 1995 43:04 Sofía de taza de té sea de frase de de taza de té que es insoportable si tú puedes tú no sé qué pues mira chico no no no todos no siempre aunque por muy fuerte que lo desee es no lo vas a conseguir debemos empezar a tratar la vida como como si fuese algo en serio no con una fábula

Voz 5 43:22 sí sí bueno en la película además se ve como como aquí Will Smith le da le da esos sermones típicos de orador motivacionales de libro de autoayuda a su hijo no hubiese sido el niño debe es hubiese dicho bueno papá deja de darme tanto sermones y no te te acuerdas no te preocupes tanto que que bueno que de la felicidad también se sale no no no no no no me sermones tanto no son es un es una película además que a unos gusta poner en el libro porque la refleja muy bien una idea es que la felicidad no la entendemos tanto como una emoción sino como como un estilo de vida como un tipo de persona está muy asociado a esta idea de Milito crítica de si quieres puedes si lo deseas si le pones fuerza voluntad superas tus circunstancias no porque al final cabos sites fuerzas en eso en la vida al final acabas teniendo lo que te mereces esa idea mérito Atica tan tan estadounidense que por cierto según los estudios sociológicos en Europa esta idea me meritocracia está también calando muy fuerte ese ese ese mensaje principal como si la vida fuera una especie de lucha social buenista no por por ver quién sobrevive vemos que la peli es un auténtico drama pasan cosas

Voz 2 44:39 malas muy malas que él no serlo

Voz 5 44:42 veinte no como el único que consigue la esa felicidades esa persona que no se rinde que siempre utiliza la adversidad para crecer bueno en en ese sentido es un mensaje muy meritorio plata muy individualista porque no por ejemplo en la película no pone en duda que no haya ENA en Estados Unidos no haya nadie que haya puesto a las condiciones sociales para para cuidar de este de este tipo de familias que se ven en la pobreza no hace énfasis en las condiciones sociales en qué políticas se podrían hacer para que esa gente que está en la pobreza en la miseria que les echen de la casa que tienen que vivir en albergues sí

Voz 10 45:19 es una cultura que se celebra siempre cantidad siempre es cantidad no no calidad hemos olvidado calidad todo es cantidad más amigos más comida más amantes más productos más

Voz 1995 45:30 la aportó eh

Voz 10 45:34 yo yo creo que es importante que añade que calidad y cantidad son a veces hay un conflicto entre los dos siempre cantidad vamos a perder calidad

Voz 2 45:46 una cosa que sí que yo creo que es importante es que es cierto que India hay mucho de si si lo intentas lo consigue si tal es cierto que quizá exagerados pero lo que está claro es que si te quedas en tu casa María venida a buscarte es decir yo se lo he hecho de ir

Voz 1995 46:01 tampoco voy a encontrar nada no tienes más posibilidades

Voz 2 46:03 muchas más posibilidades yo mucho de una zona del cerebro y en mi libro hablo muchísimo que se llama el sistema recular activado trascendente que tiene nombre terrible pero a mí me

Voz 1995 46:11 podía simplificar un poquito más información

Voz 2 46:13 el título el el lo bueno es que cuando el que lo descubrió nunca supo que yo me me iba a convertir gran fan de esa zona del tallo encefálico que es la zona del cerebro que filtra lo que hay en mi entorno en cada instante yo recibo varios millones de bits información inicial sólo capta aquello que le importa mis preocupaciones a mis metas a mis ilusiones la mujer embarazada ve carritos la por la calle el hombre que va acumuladas ves gente con muletas es decir cuando tú deseas o te gusta algo tu cerebro te lo envío a enseñar eso es como el rastreador del cerebro por eso sí de esa frase que dices tu de taza de té de película de on de orador americana no de de en una grabación

Voz 1995 46:50 y es verdad

Voz 2 46:51 va mostrando pero es que hoy en día sabemos que cuando algo te preocupa solo hubiese eso que te preocupa por todos lados el año pasado un hijo mío tuvo una quemadura fortísima instó muy grave sólo veía yo cosas relacionados con con Quemados con quemaduras por todo mi entorno pero cuando tú dices yo lo que me gustaría llegar este trabajo de repente todo hay cosas relacionadas con ese tipo de trabajo en tu entorno por eso cuando yo leyó en el libro de forma puse el título que se lógicamente lo contrario este concepto porque es una manera de decir que te pasen cosas buenas no ya no ser feliz sino que la vida te impiden a pasar cosas buenas que te hagan un poco pues a veces en ese mundo de tantísimo sufrimiento e poder disfrutar un poco para que te pasen estas cosas buenas cuando sabes lo que quieres que te pase si lo tienes cerca lo a ver sino no lo va a saber porque al cerebro te lo va a enseñar

Voz 1995 47:37 la sabia audiencia de este programa a través de Twitter que es como todos además una red social amiga amable muy muy el entorno de la felicidad a la pregunta de qué piensas que realmente la felicidad un setenta y uno por ciento afirman que es una aspiración y un veintinueve por ciento dicen por contra que es una obligación nosotros pusimos obligación yo pues el voto delegue mi voto en en Édgar y hemos puesto que es una es una obligación vamos a seguir ahora de de la felicidad de una forma u otra porque esto puede tener razón María el objetivo en tu casa sentado me lo van a pasar cosas buenas pero no sé si

Voz 18 48:11 miedo no bebiendo con

Voz 1995 48:14 refrescos voy a conseguirlo María Rojas Estapé médico psiquiatra otra de cómo se que te pasen cosas buenas muchísimas

Voz 6 48:21 gracias y Edgar Cabanas psicólogo

Voz 1995 48:23 jo profesor de la Universidad Camilo José Cela de dices de la Carlos III pero no autor de Javi Gracia editado en Paidós muchísimo

Voz 5 48:32 esta red estaba encantado

Voz 18 48:38 Toni Garrido Cadena Ser

Voz 10 48:41 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor a hacer lo mismo por menos dinero

Voz 46 48:47 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 10 48:58 bienvenidos condiciones el Mutua punto es buenas tardes no se son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco recorrido diez kilómetros he llevado al perro el veterinario

Voz 47 49:07 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel peli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sí

Voz 26 49:17 sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 1804 49:27 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 26 49:31 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio hora25 Ángels Barceló Cadena Ser

Voz 0978 50:04 Kang sueños tren