Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1657 00:09 buenos días Toni un agente de la Guardia Civil ha confirmado en el juicio del proceso independentista que en los días previos al registro de una nave industrial en la que encontraron millones de papeletas habían visto esa Ana distintas personalizar personalidades que ya les hicieron sospechar y entre ellos al actual presidente de la Generalitat Quim Torra volvemos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días vigilaban la nave industrial de Can Barris desde hace días y empezaron a sospechar cuando vieron a personalidades de la política catalana entrar Istúriz cargando cajas entre ellos el ahora president de la Generalitat de Cataluña

Voz 2 00:37 por las vigilancias que se hicieron sobre la nave ahí se dieron una serie de personas en los días previos a la entrada y registro y entre los que se encuentra en los que habían pues señor su Trías se vio en las naves Mercedes el actual presidente de la Generalitat

la ministra de Hacienda participa en un encuentro organizado por la Cadena Ser en Sevilla María Jesús Montero acaba de exigir a Torra que retire los lazos amarillos de los edificios públicos y también ha pedido liquidaciones al actual Gobierno andaluz por sus críticas a la gestión de los gobiernos socialistas anteriores siguiendo su intervención estás Armesto adelante

Voz 1874 01:14 darle con Montero advierte al presidente de la Generalitat que tiene que proceder a la retirada de los símbolos independentistas y sino ha dicho el Estado garantizará que se cumpla con el dictamen de la Junta Electoral la ministra ha lamentado la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo ya con los independentistas si se sorprende dice que haya quién todavía crea que haya Bike habido cesiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez también se ha referido la ministra naciendo al nuevo Gobierno andaluz muy dura Montero ha desmentido las denuncias que está realizando el Ejecutivo de PP Ciudadanos sobre la herencia que ha recibido del PSOE la Junta como ministra ha dicho le pide al consejero de Presidencia explicaciones sobre si es verdad lo que ha dicho que la Junta pierda el día quinientos mil euros ayudas que debía reintegrar por qué dice esto advierte Montero derivaría en responsabilidades continúa abra el desayuno informativo organizado por la Cadena

Voz 1434 03:03 vecinos de puentes deba de Puente de Vallecas anuncian concentraciones diarias tras la muerte este domingo de un hombre de sesenta y cuatro años a manos presuntamente de un chico tras una discusión entre dos familias anoche varios vecinos quemaron un camión de la familia del supuesto agresor Virginia Sarmiento ocurría poco

Voz 0246 03:20 desde las nueve de la noche a la altura del número treinta y dos de la calle Cabo de Tarifa cerca de la casa del agresor un grupo de vecinos la emprendió a golpes con los coches al grito de asesinos fuera del barrio y provocaron el incendio del camión propiedad de la familia los bomberos tuvieron que extinguir el fuego y los vecinos aseguran que seguirán concentrándose hasta que se vayan el clan familiar de etnia gitana no tiene intención de marcharse y les acusan de racismo el detonante fue la violenta pelea por un perro que acabó con la muerte de su dueño por una puñalada en el cuello y varios

Voz 1434 03:46 heridos en Usera a varias personas entre ellas un policía municipal fuera de servicio han resultado heridas esta noche en otra reyerta con armas blancas dos han tenido que ser trasladadas al hospital los portavoz desde los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Madrid debaten en este momento en las jornadas sobre movilidad organizadas por la Ser el país Hi5 días Madrid central vuelve a enfrentar los Enrique García buenos días

Voz 1125 04:09 buenos días la delegada de Movilidad Inés Sabanés no ha ofrecido datos sobre la cosa marcha en Madrid Central con multas se remite a los datos anteriores ha dicho que este plan sólo ha sentado las bases para poner el verde en el centro de la ciudad pública o a pie PSOE ha defendido que hay que complementar el plan con más medidas Begoña Villacís de Ciudadanos ha dicho que no lo haría Madrid Central por responsabilidad política si llega a la Alcaldía dice que lo mejoraría sustancialmente y que hace falta medidas globales ahora mismo rifirrafe entre Inés Sabanés Begoña Villacís sobre los datos en Madrid Central e Íñigo Henríquez de Luna PP critica que aún no se hayan instalado los paneles informativos en Madrid Central

Voz 0132 04:43 en estas mismas jornadas se ha presentado esta mañana el resultado de una encuesta que les hemos avanzado en la SER por la que dice sólo la mitad de los madrileños está satisfecha con el transporte público en la región aunque más de la mitad lo usa a diario

Voz 3 05:01 vamos a ver si además de oyentes son urbanitas felices o practicantes de la felicidad saben lo que es un párking de consiste en transformar durante un día las plazas de párking de una calle o barrio en jardines cambiar el gris por el verde durante veinticuatro horas una locura que empezó en San Francisco hace catorce años y que ya se practica en más de treinta ciudades en todo el mundo un paso

Voz 4 05:26 porque la felicidad no se encuentra se construye una iniciativa de Renault para hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir su mate ciudad punto es

Voz 1983 06:19 el el la radio pública y a la radio Ésta es así si se si casi no porque claro hace mucho tiempo eh hace mucho tiempo pero bueno sí si hoy a esto tenía que estar hablando una serie de horas efectivamente como tú ahora sí hoy es el día de la de la felicidad son

Voz 1995 06:42 con cuerdas son felices es espantoso

Voz 1983 06:44 el la idea de la felicidad estoy estoy en contra de que la gente tenga que ser feliz

Voz 1995 06:50 ahora tú estarías formaría parte de ese grupo de gente resalta la idea de hoy es el Día mundial de la felicidad y eso me cabrea

Voz 1983 06:58 claro claro porque es que fíjate que el te ponen en una en una tesitura decir oiga sino es feliz es porque usted no quiere si no es usted es porque usted no puede pero hay mecanismos que en este libro le aconsejamos esa o en esta en este programa especial de de de de gente para para idiotas que si usted el mensaje es que usted vamos es un inútil encima de que la gente no es lo que le dicen es que no es feliz porque no quiere yo estoy además la idea de felicidad es digamos de Disney yo creo en la calma sólo en la calma nada más en contra de la de que se imponga a la gente encima con la que está cayendo se imponga la la tendencia a que si no es feliz es que es idiota perdona este puede ser cuando cuando me Nos y claro idiotas se puede ser es compatible con todo sean fíjese usted que más rico y más idiota siempre se puede bueno lo primero lo pondrá no hay gente que es mucho en lo segundo gay con hay gente muy rica e oigame realmente lo son de forma ilimitada casi no saben además pasa aquí los me voy a estar de acuerdo

Voz 1995 08:17 te voy a para empezar esta entrevista voy a estar de acuerdo con Javier Sardá porque es verdad que si no pone las noticias escucha el boletín informativo trasera cuenta que los que ya tenían dinero tienen más ahora se los quedan idiotas lo parece más ahora una especie de carrera infinidad cuentas horas ha pasado Javier Sardá en un estudio de radio pues no lo sé no tengo una idea pero bastantes

Voz 1995 09:14 sea Javier Sierra estaba sentado en una mesa y en qué momento se quebró todo

Voz 1983 09:19 pues porque de repente me dejaron hacer a un programa musical con discos en inglés claro naturalmente a la música es música de que el momento del rock entonces a mi se me ocurrió una idea que todo el mundo me miró como extrañado que una cosa yo entonces no no hablaba inglés ni ni lo leía etcétera hace muchos años era muy joven en la escuela Emmys años estudiamos francés digo necesitaría un traductor para decirles a los oyentes de qué van las canción algo tan sencillo como esto sigue el un noventa por ciento de las canciones que poníamos en la radio eran en inglés yo dije

Voz 1 10:00 sería razonable despedir miren aquí

Voz 1983 10:02 Springsteen lo que dice es esto esto

Voz 1995 10:06 me miran con origen con

Voz 1983 10:09 me parece normal no osea que el primero fue un inicio conflictivo de desde el primer momento y luego yo no era raro no eran nada Radio ha dicho hay gente que sí estudie ciencias e información imaginando es que vivían los periódicos como empecé pero luego si se tercia por la radio icono Molló no había escuchado Radio la hice a la manera a personal que ha sido

Voz 1995 10:39 curioso muy curioso y ahora Javier Sardá escucha la radio ahora o juego la respuesta tengo que vigilar no si yo sobre todo por la duración de la entrevista caro trato escucho la escuchó mucho

Voz 1983 10:54 en el en el coche naturalmente aquí es donde más la escucho yo francamente bueno

Voz 1995 11:03 quiere que le diga es un es un veneno que exista la esta pregunta lo hago formulará desde el máximo respeto de este toda la admiración posible Dias que trabaja en en la radio como está el señor Casamayor ahora que Javier Sardá está más cerca de tener la edad del señor Casamayor

Voz 1983 11:22 bueno yo yo te aseguro que muchos taxistas de la época decían que son dos porque claro si hacía por ejemplo cuando hacia las tardes de La Ser no todos los invitados podían por atarle grababa alguna cosa por la mañana cuando se emitía abríamos el micro cuando hablaba como hacía sí cuando y viceversa yo hacía existe yo creo que Casamayor me sobrevivirá a mí porque está en ochenta y cuatro fijo ahí se lo operaron sí ya fallecido Galindo que tener un disgusto porque lo lo considero yo siempre decía desde que era pequeño como él Galindo haciendo un personaje fantástico en la radio donde estoy ahora en Radio Barcelona que lo hacían cara al público en la ciudad de muñeco de ventrílocuo imaginar resumen de Quito con la boquita divisó como Cabello haciendo con él en de Cohen en Crónicas marcianas bueno pero entonces el era un niño y lo dejaba sentado en un en un asiento Se marchaban el supuesto y entonces bueno no él él era porque habiendo en los labios y IS muñecos L lloraban poco se levantaba Weise marchaba ante el estupor es del público

Voz 1995 12:56 el castigo se puede

Voz 1983 12:59 por tanto ese el universo este de los personajes no varía se queda ahí

Voz 1995 18:29 Xavier Sardà Dios muy buenas es una novela ambientada en un pequeño cementerio el litoral al borde del mar cree que los personajes permiten reflexionar acerca de la vida cerca de la muerte de la relación entre los muertos y quiénes estamos aquí de paso Xavi buenos días de nuevo de nuevo a definir esto es complicado sería es es es es que esquís

Voz 1983 18:51 pura vida los cementerios están repletos de historias hay gente que ha vivido pero que son historias alucinantes muchas de ellas interrelacionadas imagínate un pequeño cementerio de pueblo hay gente que está que eran amantes que se quisieron con toda su alma pero que luego están enterrados con los respectivos ese decir allí se guardan las formas el francotirador Illa bellísima chica joven a la que mató hace muchos años también comparten cementerio ir gente que ese odio vigente que es está e historias Paralelamente el intríngulis de los personajes del cementerio las dos abuelas que lo saben todo quiere integrador el ayudante el jardinero y algunos misterios

Voz 1995 19:43 ante esa idea de eternidad el descanso por una eternidad de todos los tiempos

Voz 1983 19:48 vivimos Grugal ahí pero piensa que es una eternidad muy muy en de la señorita Pepis los cementerios tal como los entendemos hoy Aranca de de mil ochocientos treinta mil ochocientos veinte hace cuatro días eh fíjate lo que te estoy diciendo eh que parece que sean de mucho antes Si bueno eso de organizarlo oí balcanización los nichos que son esta esta especie de muro de facebook somos gente a la eternidad no no no no no existe porque además o cerramos el Vaticano islas Iglesia así tanta perorata o cuando uno muere empieza algo

Voz 1995 20:35 en vez algo como idea es Javier el titular ya lo tenemos de remos el Vaticano

Voz 1983 20:41 que es la cara obscena de la espiritualidad pero quiero decirte que yo espero que tenían razón caiga algo después

Voz 1995 20:49 imagínate que sino es digno esta pesadez a este viaje no hacia falta estas alforjas

Voz 1657 20:54 los escenarios son son son sitios Paci fascinantes no yo creo que hay personas que que incluso hay quien visitan tengo que confesar tengo debilidad también que que en visitar los cementerios de los ciudadanos para dar una día comer la vida es incluso después de la muerte en esta ciudad

Voz 1995 21:12 claro pero ha practicado tuviese me gusta mucho la palabra tan auto Tano turismo turismo si es decir no se citara terrorismo Tanaka turismo están a Turín

Voz 1983 21:25 sí claro me entró en en en cementerios con con enterradores contando me cosas que me que necesitaba saber hay mil curiosidades e mil curiosidad pero insisto es que suena que la novela sea sólo de muertos y es muy de vivos son

Voz 1995 21:45 es muy de vivos y es es una novela repleta de referentes mucha poesía de Benedetti la novela curiosamente esto les va a pasar hay mucha música luego está la referencia más musical después de la novela y música muy distinta desde desde Spinoza con este el tiempo que te quede libre

Voz 20 22:04 el tiempo que te quede libre site es post lo de Di no acá lío de Mi vida entera o lo que me que hay Zuera esto sólo sólo se les superaba por estampar firma

Voz 22 22:33 una

Voz 1995 22:41 he de confesar que señor Saura que yo con esta canción de un problema es una vez me contaron que mucha gente va al oculista porque dice que tiene perfil lo que tienes prestigia Price dice que es una palabra muy mal pues es una palabra preciosa como para tener que ver con una una dolencia ocular pero yo cada el desde me contaron eso tristemente días ya Sorolla Express vicio yo solo oigo es vicio que le pone el enterrador

Voz 1804 23:13 en el nicho de su madre eh

Voz 1995 23:16 o sea con cable largo le pone en un yo que se le pone boleros porque es lo que le gustaba a su madre porque un enterrador enterrando a una madre

Voz 4 23:28 es un best mafioso

Voz 1995 23:32 se me quedo en silencio no él estoy imaginando el ahora mismo no por porque musicalmente está nuestra en la novela voy a voy a incluir yo en este no sé si es play list o de

Voz 23 23:41 Leaks voy a incluir esta de de la hija de Juan Simón Wanda

Voz 24 23:53 de dónde vienes Simone vengo de enterrar mi corazón que ese único enterrador del pueblo enterrando a su hija

Voz 1995 24:01 no es horroroso precisa el horror del castigo es un drama

Voz 1983 24:10 la los cementerios son romanticismo puro eh

Voz 1995 24:13 y luego está aquello de me gusta un cementerio de muerto pongan un poco de rever por favor a haber un momento a la Pantoja Miño sube se soy me gusta un cementerio de muertos bien relleno mandan dos

Voz 1804 24:29 me pido al respirar que hay un sepulturero con tétrica mirada con mano despiadada los cráneos machacar

Voz 4 24:38 sí sí sí

Voz 1995 24:41 claro romanticismo el FMI por si alguien eso mantener cree que es equivocado esto es hoy por hoy es la seres Xavier sombra recitando poemas tenido Sardá una embolia con mucha música es visto como mito

Voz 25 24:57 el mail

Voz 26 25:05 oh

Voz 4 25:09 era un maltratador no que su mujer era un punto que tenemos algunos problemas con la obra Dos pasó con Michael Jackson mucho rato hablando de de eso después un documental y le Neverland

Voz 1995 25:21 apareció hace unas semanas chavista es capaz de separar autor y obra

Voz 1983 25:26 bueno en realidad sí porque vamos a hacerlo por pasiva Michael Jackson podría ser un pervertido sexual y un pésimo músico

Voz 25 25:37 tú puede ser

Voz 1983 25:38 perfecto mierda

Voz 25 25:41 y encima no sabes

Voz 1983 25:44 por lo tanto se puede ser un cabrón y un excelente músico y escritor por ejemplo

Voz 1995 25:49 se va aunque me gusta dulce la oposición una oposición de UCI gente más que que en ambas categorías brilla en ambas también aparece Mahler

Voz 1983 26:00 eh

Voz 1995 26:00 sí

Voz 28 26:11 Nino Bravo aquí

Voz 1995 26:17 pero yo te imagino escuchando estas días dan

Voz 1983 26:21 no no totalmente mientras que principalmente rancheras y boleros rancheras boleros por ese orden que son dos cosas que me conmociona y además hay mucha poesía muy correcta y muy buena en los goles en la red a un gran gran poeta y en ese caso claro emocionante es decir hay un momento que hay un bar

Voz 1995 26:48 no

Voz 1983 26:49 en el que separa Un crucero que separa sepa

Voz 5 26:52 eran el mar mar mar mar

Voz 1983 26:55 Cuba se mueve y los turistas primero Kepa que sucede irá hacen tocar los músicos en las diferentes salas de actuaciones los mariachis tocan canciones maravillosas de estas mientras resulta que se han encontrado a a cinco fallecidos flotando en el agua no de una de una de esas barcas con las que huyendo

Voz 1995 27:22 Weiss el contraste me resulta sugestivo claro al final la muerte de la que nos iba a hablar de la vida voy a unir bien estos temas porque debemos hablar de muerte vida hay de una resurrección

Voz 29 27:40 entre y sexys

Voz 1995 27:42 el es que ir eramos que Sardá vuelve a la tele como presentador de un concurso mítico de los grandes que marca generaciones y generaciones españoles concurso con el que debutó en el año mil novecientos noventa hueco de niños eso cierto es es cierto

Voz 1983 27:59 es decir tengo no

Voz 5 28:01 pero eh

Voz 1983 28:04 lo grabamos se va a estrenar mundiales dentro de quince días o tres semanas no se llama excavado muchos muy es fascinante el primer momento que digo

Voz 1995 28:16 has ganado veinte gané Infante te juro que era la la Bruce con la lo del eterno retorno volver atrás nada con la Magdalena no notó

Voz 1983 28:27 ahora comparado con lo que no yo al dar veinte mis primeros veinte que antes de nuevo dura una hora y media aquí duraba veinticinco minuto veinticinco minutos no los domingos por la tarde esto eso es un aún mucho más más amplio más pero me lo estoy pasando muy bien

Voz 1995 28:45 sabes sabes que hemos hecho Charremos recuperó algunas de las definiciones de los niños en el formato clásico el que los años

Voz 1983 28:54 son de ahora vintage

Voz 1995 28:55 qué ponemos esas definiciones

Voz 1983 28:58 noventa y uno traemos a la a la criatura

Voz 1995 29:02 ahora ahora sí se huyó no sé no estoy preparado para esos yo no estoy preparado para es maravilloso pero fíjate nosotros hemos cogido algunas definiciones de aquella época mi época parece mentira han pasado casi treinta años y éramos todos todos los años también lógicamente mucho más ingenuas a ver si sabes de qué están hablando

Voz 30 29:20 nadie carbón Marta nunca dije fue el medio separarlo decir que no que que no lo quieren lo parte por la mitad unos ella va a del erizo más de la mitad

Voz 1995 29:37 es que yo no estoy o Jo que tengo la respuesta no puede ser anulando el divorcio no se llevó del divorcio este

Voz 1983 29:51 no

Voz 1 29:52 piense que estamos en el año mil novecientos noventa

Voz 1995 29:55 mire lo que explicaban entonces

Voz 4 29:57 pero han dicho que con gran

Voz 1995 30:03 no quiere verse van a hacer una guerra sólo sólo están hablando de la guerra del Golfo claro dicen concurso va a ser una guerra solo no llega concurso vale es menos que concurso Boya en una definición que vea una pista ayer fue el día del padre a base de minas de quién habla

Voz 31 30:23 es mejor que vale para eso que parece que está drogado porque siempre sale a hombros con gente que tiene parece que no sabe extendiendo un parte con sus votos

Voz 32 30:35 veo que es a mí este y muy grande con un campo de tenis con sirvientes muchos amigos

Voz 1995 30:48 sabes de quién hablan por los dientes yo diría el K

Voz 1983 30:50 lo de tenis ha dicho no Santana

Voz 1995 30:54 en China no Julio Iglesias Juan Iglesias las recuerden año mil novecientos noventa y no están definiendo eh a Julio Iglesias eh señor Serra siempre es un placer hablar con ustedes no ha novela El por cierto no va usted por ninguna lista verdad virus una pregunta que hay que hacer recurrentemente cada vez que aparece alguien en este estudio se va a presentar por alguna lista

Voz 0310 31:14 ah o no o no no de momento no

Voz 1995 31:17 bueno no por la sorpresa digo para no no vamos a mí me han ofrecido alguna cosa pero la idea sólo la idea eh no no no digo solo la idea

Voz 1983 31:26 pasajera en el momento de experimentar la idea ya me produce infelicidad la sola idea ganarse de presentarme en una lista sí sí sí de de gestionar el dinero de la gente y decir yo lo haré bien estén ustedes tranquilos que estabais monos más estáis en buenas manos

Voz 1995 31:45 es decir me parece que bueno Xavier Sardà trae buenas noticias Pedro Ríos a la tele con Juego de niños es una buenísima repartir venga a reinvertir Gallifa ande por aquí bailando para ya eso está muy bien pero es que encima trae una novela que se llama adiós muy buenas y las que vuelve a hablar de la muerte porque eso habla mucho esos libros habla mucho de la mortero un subida no en sus libros a hablar de de la muerte señor tenga usted como siempre el buen camino de vuelta a casa un abrazo muy grande gracias gracias Toni gracias compañía para todos

Voz 35 33:10 silenciar esa Cocha tengo una imagen que luego iba temporada de credibilidad

Voz 36 33:19 esa luz que acrediten la gente

Voz 42 37:56 muy bien cosa que alguna gente cabal

Voz 1995 37:59 sea que hoy sea el día la felicidad

Voz 42 38:01 me cabrea que es feliz y la cosa imposible para que nuestra que necesitemos un día mundial de la felicidad no sé que sólo es un día eso es lo que se norteamericanos extrae no dentro del derecho a la felicidad que eso es una así

Voz 17 38:19 de hecho la búsqueda no es que es que suburbios algunos no encontrarlos

Voz 0310 38:22 eso campuseros que el hecho de que tengas que significaron te dicen mucho de la falta de felicidad no

Voz 1995 38:29 hemos hablado largo y tendido esta mañana sobre eso con con Marian Rojas está ve que psiquiatra Si precisamente la definición de felicidad es lo que provoca más más gente infeliz es la búsqueda constante

Voz 42 38:41 ya crearía el Día Mundial de no perder el foco por eso vamos ciudades

Voz 0269 38:47 sentirte bien contigo mismo tener una actitud positiva hacia los demás y hacia el planeta en sí no

Voz 1995 38:56 yo voy a quedarme con lo que ha dicho María la felicidad es poner foco así que vamos a hablar de lo que vemos

Voz 0269 39:02 damos el saco pues ya saben nuestros oyentes quién es

Voz 1995 39:04 según las semanas estamos creando Gran Diccionari que nos permite entender la terminología me lenguaje la justicia no siempre todo comprensible para los ciudadanos profanos como somos todos en esta materia que somos insisto mayoría hoy Baltasar y María hemos elegido para vosotros un término bastante contradictorio porque por un lado resulta muy sencillo entender Sacyr mientras que al mismo tiempo se trata de uno de los principios jurídicos que más problemas genera a la hora de ser aplicada vamos hablar del derecho a la presunción de inocencia término instalado en nuestro imaginario colectivo gracias o por culpa del cine

Voz 43 39:40 haré que mis clientes no representa peligro para la comunidad problema esa gente son nuestras Nuestra de pista de verdad cree que los niños incrementaría en una

Voz 1983 39:49 qué pasa con la presunción de inocencia

Voz 1995 39:51 y es un término de que todo el mundo habla constantemente en la vida real mientras sino seremos

Voz 0269 39:55 de lo contrario creo en la presunción de

Voz 0310 39:58 eh que cualquier español defiende la

Voz 4 40:01 solución de inocencia a todo el mundo

Voz 1995 40:03 les subirle Grecia que esa presencia de no obstante TEA se puede hacer es ateo que está recogido nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la presunción de inocencia

Voz 0269 40:12 un artículo en The cuatro punto dos de la Constitución Española lo establece como un derecho fundamental lo que ocurre es que desgraciadamente en España y sobre todo alivio de los procesos judiciales más con notados eh probablemente eh

Voz 1983 40:30 el principio de presunción de inocencia es el que manda

Voz 0269 40:33 se respeta porque ni siquiera se nombras salvo puntualmente no es importante decir por ejemplo eh se cometieran estos hechos presuntamente o se hizo aquello presuntamente que es el término que utilizan los jueces claro Un periodista por ejemplo no habla de presuntamente la información no es presuntas informaciones información la contrastar sonó la contrasta tiene fuentes o no tiene fuentes no puedes decir eh presuntamente hoy ha entrado la la primavera no es decir hacer al atrio era porque el suelo ya

Voz 1995 41:10 de hoy es el día la feliz el día que

Voz 0269 41:12 de la primavera no pero es un derecho constitucional es un principio fundamental en el alias de la condena a decir siempre es menos hiriente absolver a un posible culpable que condenar a un inocente como decía Concepción Arenal y es un principio que se eleva a la noche de los tiempos es el principio en dubio pro reo es decir en la duda a favor del reo por qué porque es muy grave condenar a un inocente no es tanto absolver a un posible culpable porque hay otros mecanismos que se pueden utilizar después y se averigua que efectivamente podía tener esa responsabilidad el que no ha tenido sino solar respeto desde el principio pues ya no hay foto

Voz 1995 42:03 Emma

Voz 0269 42:03 de restablecerse por eso es tan importante

Voz 1995 42:06 pero en estos tiempos pero mentalmente también

Voz 0269 42:08 en que que no somos capaces de introducir

Voz 1995 42:11 claro en estos tiempos María casi deberíamos hablar más de presunción de culpabilidad que presunción de de de ver hoy en día sitio

Voz 0310 42:20 tienen un procedimiento ya para el muchísima gente estas prácticamente condenados es decir

Voz 0269 42:26 la peña aquello está más

Voz 0310 42:28 teniendo en cuenta que hay un seguimiento muy mediático de los casos eres personaje público con lo cual eh y que los medios a veces van tan alguno Sagra que evidentemente lo hagan por la prisa que tienen y no sepan en hacer el presunto presunto presunto incluso estéticamente pero otros hay que lo hacen deliberadamente porque entiendo entiendo yo también lo entiendo en el sentido de bueno e I es más complejo de estar siempre con el tema presunto y después porque hay algunos medios pues que tienen que vender también de clic no es decir qué es lo que es IU eh pero es que la presunción de inocencia es un derecho y son derecho tal que se trabaja también incluso desde no sean lo de serlo y parecerlo no incluso los propios encausados trabajan eso

Voz 1983 43:18 hecho el parecer efectivamente

Voz 0310 43:20 Centeno digamos que ya sea puesto tanto en el foco mediático el tema de la prensa de inocencia que para unos y para otros eh es importante trabajar no es todo el mundo lo tiene Cuenca

Voz 0269 43:30 quería decir es que el principio de presunción de inocencia es compete eh en los tribunales en los procesos judiciales antes decía una información no puede introducir el término presuntamente sino horrible claro no es que si das la información es porque la tienes contrastada otra cosa es que digas el proceso judicial de acuerdo con el juez presuntamente tal pero es el que establece la presunción en un proceso judicial es si tú no puedes decir eh Toni es feo presuntamente no bueno quiero decir es una pera o o das una información un hecho ha habido un choque en Cibeles entre veinticinco veía no sí han muerto siete personas presuntamente no se ha producido o no se ha producido el hecho objetivo ahora bien qué responsabilidad tienen al cuando ya entra judicialmente dice el autor presuntamente fue tal

Voz 0310 44:38 pero porque está siendo pero no es que ahora por ejemplo no se respetan ya casi nada los secretos de sumario no entonces esto imposibilita

Voz 1995 44:47 Díaz interesadamente ingresaba

Voz 0310 44:50 realmente es que las personas tengamos esa capacidad de no es normal tú ves culpables donde o obeso inocentes según sean de tu cuerpo también de esto está en el parecerlo no según te parezca Nati mucho sumado al asimismo información

Voz 0269 45:06 durante es el término imputado en la última reforma procesal penal se sustituyó para que no hubiera esa carga de acudir como

Voz 1983 45:18 hoy aún procedimiento

Voz 0269 45:21 que después no hay otra forma de serlo y te te dan la garantía de ir con abogado y ahora ya como no parece suficientemente contundente investigado se vuelve otra vez a decir ha sido imputado no ha sido citado a declarar como investigado claro eso es un titular muy amplia

Voz 1995 45:42 no

Voz 0269 45:43 muy importante pero cuando la presunción

Voz 1995 45:46 eh de inocencia hay yo entendemos las televisiones sobre todas las televisiones damos cuenta de que algunos casos que se convierten en material popular con el que trabajar los jueces Baltasar son ajenos a todo ese ruido que se se hace desde la televisión que llega a las redes sí que a veces impregna los periódicos las radios

Voz 0269 46:03 los jueces tienen que le debían no no ajenos no viven en una burbuja los jueces tie están en la sociedad Haití ir reciben las noticias como los demás lo que tienen que conseguir es que esa dinámica esa información no influya sus decisiones de modo que la saga arbitrarias injustas etcétera es decir pero evidentemente el juez tiene ojos tiene huidos si minero qué tal

Voz 0310 46:34 son como son nos aseguramos eso como sociedad es decir qué mecanismos hay para que yo sé me quite la idea de que un juez puede ser sea yo entiendo que tiene que haber independencia judicial pero eso es algo muy particular de cada juez eh qué mecanismos hay para asegurar eso cuando hoy en día todo están los medios todos los procesos dan eso

Voz 0269 46:54 lenguajes muy importan los medios los la judicatura en todos los ámbitos es fundamental sobre todo en la era de la comunicación donde frases lapidarias te marcan para toda la vida no es Si no lo haces así te dan la opción a la presunción de inocencia a que después te diga un tribunal que no que tú no participa Stay pero ya

Voz 1983 47:19 desfilaron

Voz 0269 47:21 importante de la los nervios que que utilizas caerse vamos a hablar en unos segundos

Voz 1995 47:27 la tasa sobre la reparación porque eramos ese derecho estamos perdidos porque tampoco existe la capacidad de repara el daño hacemos una una pequeña pausa vamos

Voz 1995 52:42 no con un término que parece que lo tenemos muy claro pero pero fundamental de nuestra hablamos de la presunción de inocencia y queremos centrarnos en un aspecto muy interesante esos esto se deriva de ese principio el concepto de reparación cuando se pierde la presunción de inocencia no son pocos los casos además que debemos Sergio Castro buenos días

Voz 49 53:01 hola buenos días Toni vamos a olvidar para dos mil tres tras escuchar las declaraciones historia Dolores Vázquez una mujer cuyos oyentes recordarán de fue declarada culpable injustamente por un jurado popular por haber asesinado a Rocío Wanninkhof en un asesinato que conmocionó a la sociedad española entonces esto a las reflexiones de Dolores Vázquez una vez que fue declarado inocente

Voz 50 53:22 Nick Davies tanto la canción más solicitada al reto también que sí que cuando baila rojiblanca que no vale codazo o que hubieran inglesa zapatos quererlo Tosca rodeada de señoras

Voz 49 53:45 más ejemplos por ejemplo él de José Antonio Valdivieso que pasó nueve años en la cárcel inocente del atraco del que se el acusaba después de permanecer durante todo ese tiempo prisión aparecer Varadero culpable hielo únicamente recibió un tercio de la indemnización que solicitó así contamos experiencia

Voz 51 54:00 la respuesta de los colegios cuando le dices que eres inocente me dijeron bueno pues si no has hecho esta ahora hecho otra es un psicólogo de la cuando no está condenando a jugar ahí te con Varane en centro

Voz 49 54:11 por ejemplo Isidro Lozano condenado a cuatro años y medio de cárcel de los que pasó un año en prisión tras poder demostrar lo que era evidente que él en lugar de los hechos ese día estaba en realidad a treinta kilómetros en un hospital porque había tenido que ir a urgencias o por ejemplo en el plano internacional el más mediático de todos quizás en la Malta Knox condenada a veintiséis años de cárcel por el asesinato en noviembre de dos mil siete de su compañera Meredith Kercher Amanda pasó cuatro años en prisión hasta salir absuelta después en un juicio en Estados Unidos por lo que la justicia italiana ha de indemnizarla con diez mil cuatrocientos euros esta historia llevada a la pequeña pantalla por Netflix empezaba así en la propia voz de Amanda

Voz 52 54:44 esta en los que creen en mil agencia están los que creen en mi culpabilidad no hay medias tintas ISIS hoy culpable entonces la figura

Voz 1995 54:54 a Sergio son casas distintos todos ellos Baltasar María pero es posible la reparación una vez de instrucción denunciase Munera o en casos como es quedábamos escuchar cuando un inocente entró en prisión es posible la reparación

Voz 0269 55:09 bueno reparar el tiempo perdido cuando has estado en prisión bien sea prisión preventiva o o bien sea con una condena que después ese realizada se establece que el hecho no existió o qué de no tuviste participación alguna o que las pruebas fallaron no te lo repone nadie lo que ocurre es que eh la legislación al menos la española en la Ley Orgánica del Poder Judicial de mil novecientos ochenta y cinco que regula esto en los artículos doscientos noventa y dos y siguientes Se establece una serie de parámetros para a lo que se llama el error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia señalan que sólo habrá derecho a indemnización cuando se declare el hecho inexistente o hayan sobreseimiento libre es decir que no que no te pueden atacar por ningún sitio pero sin embargo si es por defecto de pruebas eh porque no ha quedado debidamente probado el hecho lo que se llama la inexistencia subjetiva e hay dudas y tantas dudas que hasta ahora sexo incluía porque el artículo ciento noventa y cuatro así lo establecía si el Tribunal Constitucional el día diecisiete de julio del año pasado se ha planteado asimismo una cuestión de inconstitucionalidad en una eso sí porque hay dudas sobre el artículo doscientos noventa y cuatro orgánica al Poder Judicial para la darlo para declararlo inconstitucional porque establece esa diferencia decir si hay inexistencia del hecho o sobreseimiento libre como te indemniza en el tiempo pasado en prisión la filosofía viene a decir bueno y si es por falta de pruebas que culpa tiene la persona que está dentro si ha estado dentro un año dos años tres años tendrá que ser otro el razonamiento porque están en juego pues el derecho a la presunción de inocencia el derecho a la libertad etcétera no entonces es bueno que finalmente Tribunal Constitucional haya decidido plantearse esa cuestión interna la lleva al Pleno iba a decidir si finalmente se indemniza en todos los casos en que haya prisión preventiva y después hay una absolución o en cuáles siguen sus