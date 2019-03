Hoy por Hoy (20/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1995 00:00 a medio día las once en Canarias

Voz 1 00:04 hora doce

Voz 1995 00:07 el resumen de la actualidad de mañana con José Antonio Marcos Antonio buenos días

Voz 1018 00:10 por qué tal buenos días está a punto de reanudarse el juicio del proceso en el Tribunal Supremo en el que de forma reservada continúan declarando como testigos algunos guardias civiles que participaron en los registros de la conselleria de Economía el veinte de septiembre de dos mil diecisiete uno de ellos un brigada que dirigió el registro en la nave de un polígono industrial de Barcelona a la que se requisaron casi diez millones de papeletas ha manifestado que en los días previos pudo ver a varias personas entre ellas al actual presidente de la Generalitat Quim Torra que como saben se ha negado a obedecer el mandato de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales vamos en primer lugar al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:45 sí lo que les puso sobre la pista de que algo había dentro de esa nave del polígono barcelonés de Can Barris era la presencia de personalidades del ámbito político catalán y una de ellas ha explicado era el ahora presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra metiendo y sacando cajas de esta nave industrial el registro se realizó a los pocos días y allí encontraron más de nueve millones y medio de papeletas estamos terminando un receso José Antonio el último en declarar ha sido otro agente de la Guardia Civil que examinó ha explicado así los correos que enviaba desde su correo profesional la consellera de Treball duros basa

Voz 2 01:17 para que el informe a los trabajadores que trabajen en el domingo uno de octubre del derecho que tienen a unas a las horas para poder salir ou o ausentarse de su puesto de trabas

Voz 0055 01:26 con la vida de las ahí ya dijo en el juicio que para ella el referéndum no tenía como finalidad la independencia los correos demuestran que pidió a los sindicatos que informasen a los trabajadores de que ese uno de octubre podían ausentarse del trabajo para ir a votar

Voz 1018 01:37 bueno pues en el Parlament en la sesión de control ha comparecido el president Torra al menos hasta este momento no hecho ninguna mención a esa negativa de su Gobierno retiraron lazos amarillos la portavoz de Ciudadanos le ha reprochado que los independentistas actúan con una aparente valentía política en la Cámara frente a su actitud de mayor prudencia en el Supremo Albert Prats

Voz 1157 01:56 Inés Arrimadas ha sacado algunas fotografías de los lazos amarillos que siguen colgados en las fachadas de los edificios de la Generalitat denunciando el desacato de Quim Torra ante la Junta Electoral Central un desacato que Arrimadas ha comparado con lo que está pasando estos días al Tribunal Supremo

Voz 1018 02:16 hora doce y dos minutos casi sesenta y tres mil españoles decidieron fijar su residencia fuera de nuestro país durante el pasado año se dato estadístico oficial del padrón de residentes en el extranjero una cifra global que supera ya los dos millones y medio de persona mayor

Voz 0259 02:31 pese a la incertidumbre del Brexit Reino Unido sigue siendo el país adonde más emigran los españoles once mil Se marcharon el año pasado un nueve por ciento más que el anterior ya son ciento cuarenta mil los que residen allí Estados Unidos Francia y Argentina son los otros países con mayor incremento de población española también destaca el aumento de españoles que se van a Suecia y los quince mil que abandonaron el año pasado Venezuela de los dos millones y medio de españoles que viven fuera el sesenta por ciento está en edad de trabajar el Instituto Nacional de Estadística precisa que dos de cada tres nuevas inscripciones del año pasado correspondieron a nacidos fuera de España

Voz 1018 03:09 hemos en directo a la Casa de América de Madrid donde está desarrollando la junta de accionistas de la cadena de supermercados Día golpeada por una grave crisis con casi siete mil tiendas y unos cuarenta y tres mil trabajadores e afronta tres años consecutivos de caída de ventas unas pérdidas que superan ya los trescientos cincuenta millones durante el pasado ejercicio y en el aire la disputa entre los actuales miembros del consejo el máximo accionista Mijaíl Friedman que parece que tiene muchas posibilidades de ganar esta partida de eso

Voz 0527 03:37 si la suerte está echado al menos eso parece porque este primer accionista el fondo de inversión de Mijaíl Friedman tiene el veintinueve por ciento de las acciones a la Junta asiste el cincuenta y cuatro por ciento del capital está claro que se va a imponer su plan para la compañía una ampliación de capital de quinientos millones de euros condicionada a que acepte su opa sobre la empresa al menos el veinticinco por ciento del capital y que haya un acuerdo de refinanciación de la deuda de algo más de novecientos millones de euros con los bancos no ha aclarado su representante aquí qué pasará si subo triunfa ni qué va a pasar con el expediente de regulación de empleo en marcha que fue promovida por el Consejo de Administración ahora en minoría y que plantea la salida de mil quinientos trabajadores de los veintiséis mil de la empresa en España la acción de días se cotiza ahora mismo en los sesenta y tres céntimos por debajo de los sesenta y siete que ofrece la opa de Friedman que comentábamos aquí sigue la junta de accionistas con intervención en este momento de accionistas minoritarios

Voz 1018 04:38 tenemos aquí transformación del ámbito de la justicia la SER ha tenido acceso al informe de la Fiscalía sobre la imputación del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en el supuesto saqueo del proyecto de la Ciudad de la Justicia el Ministerio Público lo sitúa como el principal responsable de la trama Alfonso Ojea

Voz 0089 04:52 así es esperada según el ministerio público el que presuntamente negociaba acuerdos con empresas privadas que después eran aprobados por el Consejo de Administración del Campus de la Justicia de Madrid es más Prada era el presidente de ese Consejo por lo que siempre se cerraba el círculo de la contratación es más la Fiscalía también detecta que Prada era presuntamente la persona autorizada Paul a operar con varias cuentas corrientes del campus cuentas que abonaron pagos

Voz 0325 05:15 de más de ciento veinte mil euros a una empresa privada sin existir factura de ningún tipo

Voz 1018 05:20 todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala el presidente de la

Voz 0824 05:23 pese en europea descarta que se vayan a producir nuevas negociaciones sobre el Brexit no cree que el Consejo Europeo de esta semana vaya a tomar alguna decisión sobre su aplazamiento para ello el Parlamento británico debería aprobar el acuerdo negociado con la Unión Europea y Theresa May tendría que solicitarlo por escrito está previsto que la primera ministra británica envíe hoy la carta Bruselas para pedir la prorrogó la grabación de audio de las cajas negras

Voz 0325 05:43 el avión Boeing siete tres siete Max que se estrelló en Indonesia en octubre demuestra que los pilotos estuvieron los últimos segundos antes del accidente buscando en el manual de instrucciones porque él avión daba tumbos hacia abajo ese avión en el que murieron ciento ochenta y nueve personas era del mismo modelo que se estrelló hace diez días en Etiopía

Voz 0824 05:59 hoy se eleva a practicar la autopsia al joven modelo que iba a declarar como testigo en el juicio Berlusconi por tener sexo con menores en sus orgías con prostitutas la fiscalía italiana asegurado que han encontrado en su cuerpo dosis letales de varios metales se ha abierto una investigación por homicidio involuntario no descarta ninguna hipótesis entre ellas la del envenenamiento la policía

Voz 0325 06:16 detenido en el sur de Gran Canaria dos personas un hombre de cuarenta y tres años una mujer de cincuenta por estrangular y quemar a un indigente el cuerpo de la víctima que iba en silla de ruedas porque le habían amputado las piernas se encontró en enero en un recinto abandonado en la zona de playa del

Voz 1995 06:29 después Toni esto es algo de lo que tenemos por ahora pues seguimos gracias a los doce y seis minutos una hora menos en Canarias

hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:19 ahora hoy con Toni Garrido quizá no lo recuerden ya se lo recuerdo yo que nosotros empezamos el lunes porque era el lunes hablando de pornografía por aquello de empezar bien la semana seguro que lo recuerdan los que lo escucharon lo recuerda pero claro deja un frente abierto no se nos ocurrió buscar pornografía en la British una de las instituciones culturales más prestigiosas del planeta reina de todas las bibliotecas donde se han escrito algunos de los libros más relevantes de la historia y escribieron desde calmar a Vargas Llosa bien pues la venerable Casa de la Cultura acaba de digitalizar y hacer pública su gigantesca colección de material obsceno oculto durante siglos Aquí hay tomate dos nueva glosa

Voz 4 08:07 bueno sí emocionantes días tonito en los que se ponen al alcance de un clic casi tres siglos de material considerado demasiado subido de tono para los lectores VIP todo sacudía la British Library el criterio no era fijo básicamente los libreros encargados del material fueron guardando donde en un armario los libros que les ponían más nerviosos la colección llamado GEIS contiene dos mil quinientos volúmenes pero llegó a tener cuatro mil con el pagados demasiado giga

Voz 1995 08:36 qué tipo de cosas sí han digitalizado importante ya estarían disponibles

Voz 4 08:40 pues por ejemplo un librito que se llama Hayes les Covent Garden Lady que era básicamente un directorio de las prostitutas que operaban en la zona de Covent Garden el siglo XVIII que se publicaba anualmente de mil setecientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y cinco una época muy libertino no en vano se publicó también en esos años las amistades peligrosas este concellos usted

Voz 1 09:02 mi propia estiman que exigía yo solo

Voz 1995 09:05 por añadir información vale entonces llamaba Directorio de prostitutas ahora se llama anuncias por palabra si ese directorio prostitutas aparecen en todos los periódicos ese libro no estaba incluido el de amistades peligrosas en la Private Heights la colección de libros obscenos en la Biblioteca Británica no

Voz 4 09:23 ya no hay libros sobre lo obsceno sino que son obscenos en sí mismos pero lamente perverso y sensual que recrea la película Ésta es peligrosa está muy presente en muchos de los libros normal a este periodo racional y hedonista siguió periodo reaccionario el de la represión victoriana y fue en plena época victoriana mil ochocientos cincuenta cuando se se agregaron los libros de la colección propia de Case es pornografía explícita histórica porque por no siempre ha habido incluso antes de Internet

Voz 1995 09:48 así que la pornografía explícita histórica del siglo XVIII y XIX tendría algún en algún parecido con la de ahora

Voz 4 09:57 cuenta igual pero con ilustraciones en lugar de con fotos en blanco y negro pero Nadal ya había había más porno escrito eso también es verdad por ejemplo la primera novela erótica en inglés que se llama Fanny Hill o las memorias de una mujer del placer está escrita en mil setecientos cuarenta y ocho por John Cleese también hay otra novela tele ni o el reverso de la medalla que es la primera novela o muero óptica de la que se tiene consta

Voz 1995 10:20 de qué época es es de mil ochocientos La

Voz 4 10:22 treinta y tres se cree que la escribió Oscar Wilde o alguien de su círculo cuenta la historia de amor y sexo trágica entre un joven francés y un pianista húngaro pero la gran mayoría del materiales heterosexual escrito por hombres sobre las mujeres pero dirigido a otros hombres

Voz 1995 10:37 pues igual que la pornografía actual

Voz 4 10:40 efectivamente por ejemplo la colección de libros sobre Merrill la eso sí escrito

Voz 1995 10:44 desde lo de Michael Jackson

Voz 4 10:47 bueno es Maryland son una colección de libros que los destruían distintos hombres a lo largo de la década de mil setecientos cuarenta Mer Land la tierra alegre es una forma metafórica de referirse al cuerpo de la mujer una tierra ignota que está ahí esperando ser descubierta conquistada Jada como el imperio que en esos momentos Inglaterra estaba colonizando con idéntica mentalidad de ampliación

Voz 1995 11:08 con técnicas a veces también parecidas prácticas sexuales que no sé dónde escribir muy bien la forma en la que colonizaban dije que ese material ya está abierto a todo el mundo

Voz 4 11:18 desde los años sesenta se podía ya consultar en la sala de libros raros ahora se puede consultar también por Internet ya sin además no se estropean los libros pero hay que tener carné de la British Library que no es difícil de conseguir que cualquier investigador periodista escritor persona que acredite la necesidad de consultar sus fondos es bienvenido en la British Library posiblemente no lo hagan para saciar su ansia eróticas sino porque la colección es un tesoro antropológico y etnográfico que revela muchos aspectos de la sexualidad de los últimos trescientos años

Voz 1995 11:45 lo era muy diferentes a nosotros

Voz 4 11:48 eran muy parecidos y en ese aspecto aún más el sexo y la muerte se parecen en que nos obsesionan tanto como los igualan

Voz 1995 11:53 bueno pues ya tenemos acceso a esa a ese material oculto debajo de muchísimas gracias hasta atrás

Voz 6 12:03 con Toni Garrido bienvenidos a Feli ciudad

Voz 0521 12:08 hola aquí el urbanita feliz el creyente y practicante de la felicidad se acuerdan seguir que esta mañana interrumpía a Pepa Bueno desde el parque de Prado Longo en Madrid para presumir de mi paseo mañanero bueno pues ahora necesito que crean en la tele transporta merece la pena School

Voz 1 12:26 sin tenían que A Coruña es la ciudad con el sonido del mar más bonito del mundo no pueden imaginar la Torre de Hércules rodeada de verde rock calles de mar ya este lado el barrio Agra do Orzán el barrio más poblado de la ciudad es muy abigarrado y anárquico pero mi

Voz 0521 12:51 hasta pasea por el prefiero el desorden a estas ciudades tan cuadriculada donde todo parece igual en esas sí que me pierdo los urbanitas somos de sonrisa puesta de mucho andar descubrir y quedar con amigos y sorprender los con ese lugar que no espera agradeció ofrece esa posibilidad aquí dan vida a espacios abandonados y olvidados es como un reciclaje de Pique para que no tenemos lugares abiertos para divertirnos o simplemente darle a la sin hueso pues aprovechamos lo que tenemos una parcela vacía un patio interior al que siempre dimos la espalda o local comercial que lleva siglos cerrado a por ellos a darles vida desde la legalidad ojo que soy un rupturista pero dentro de un orden para eso están los vecinos y la participación ciudadana para hacer cosas o es que vuestra vida es trabajar ocho horas y luego cinco de sofá cada día para verse trescientas temporadas de una serie que lo único que vale es para hacer

Voz 7 13:49 poder y la puñeta muchos vuelvo en rato

Voz 0521 13:53 de buen rollo que soy el urbanita feliz

Voz 9 14:18 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 10 14:34 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 9 15:55 ya no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta que ha vuelto a repetir su Athletic aprovecha la toma el control de las lo que quieras cuando quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 17 18:10 Boris Nothing like que relax cinco cafés con leche in Plaza Mayor

Voz 1995 18:16 lo más extraño del caso del cortador de jamón que sacó su cuchillo para afilar lo mientras dejaba metro que lo sacasen el vagón delante de la gente o que sea uno de los pocos españoles que llega al trabajo con la tarea hecha acercándose el veintinueve de Monarch Theresa May pedirá prorroga hasta John amigos puede que el único provecho que saquemos de todo este asunto es Brexit sea ponernos a día con los meses del año en inglés nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno siguen ahora escuchando pues lo mejor las voces de nuestros compañeros que están más cerca de usted contándole cosas que realmente les importa hasta mañana

