Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:22 bueno saludos qué tal está muy buenos días bienvenidos a este primer Hoy por Hoy de la primavera los del tiempo nos dicen que va a ser una estación calurosa seca como ha sido el invierno y la primavera se estrena con cumbre europea es hoy en Bruselas y todavía a XXVIII porque asiste Theresa May que llega tras pedir ayer por escrito la prosa venga hasta el treinta de junio tras comparecer solemnemente anoche ante la nación por la tele para culpar al Parlamento británico del aparato seis supino algunos diputados han sido incapaces de acordar navía para salir de la Unión el resultado es que ahora no vamos a salir con un acuerdo a tiempo el veintinueve de marzo la primera ministra descarga toda la responsabilidad en el par lamento que existe en su país una crítica unánime a como ella ha gestionado un problema que no provocó es verdad pero del que se puso al frente de forma voluntaria este caos británico les sirve en bandeja a Bruselas una posición de fuerza Donald Tusk es el presidente del Consejo Europeo explicaba ayer la condición para conceder la prórroga

Voz 2 01:27 hay Berlín Sao te extra en sendos

Voz 1727 01:31 creo que un aplazamiento corto

Voz 2 01:32 así será posible pero estará condicionado a que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo de retirada

Voz 1727 01:39 o lo que es lo mismo una prórroga sí pero para aplicar las condiciones de ruptura ya pactadas y que no se van a renegociar así que OME y consigue que la prueba en el acuerdo del Parlamento o no habrá prórroga bueno pues quedan ocho días para que este peligroso juego del gallina culmine de aquí al jueves que viene a las doce de la noche del veintinueve de marzo alguien tiene que saltar del coche o los dos caerán por el barranco de un divorcio por las bravas en Cataluña Quim Torra retirará por fin hoy los lazos amarillos como le pidió la Junta Electoral de forma excepcional durante la campaña obedece a la Junta pese a que él sostenga que lo hace al defensor del pueblo catalán el Síndic de Greuges cuya opinión no es vinculante en este asunto y lo peor hoy sabemos que el Síndic ya le recomendó la retirada hace una semana el president ha ocultado este dato todos estos días de tira y afloja ficticio lo ha desvelado el propio Síndic Rafael Ribó el viernes pasado nosotros resolvemos que en periodo electoral llene edificios públicos a esta simbología comicio la Junta no deberían exigir pero para que el bucle no decaiga Torre y los suyos andan pensando ya en un símbolo alternativo que colocar en las fachadas de los edificios de todos los catalanes es jueves es veintiuno de marzo y Pablo Casado dejó anoche constancia en Barcelona Ana de nuevo de la debilidad con la que el PP encara las próximas elecciones ya pidió a Vox que no se presentara en algunas provincias y ahora propone formalmente ya a ciudadanos hacer candidaturas conjuntas al Senado para evitar perder el control de la Cámara Alta Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:22 buenos días el sistema de elección el Senado es menos proporcional que el del Congreso beneficia a la fuerza más votada en cada provincia las encuestas pronostican que la mayoría ganará el PSOE así que el PP tiende la mano a Rivera

Voz 3 03:35 que cuando gobernemos en España no tengan los socialistas los comunistas y los independentistas un contrapeso en la otra cámara yo simplemente apeló a la responsabilidad aquí nosotros no estamos pidiendo nada porque nos convenga ni porque lo necesitamos

Voz 1727 03:49 aquí Vox confirma a otro militar como cabeza de lista el número uno por Pontevedra será un general de división en la reserva y antiguo responsable de las cuentas del Ejército de Tierra

Voz 0027 03:59 que están en conversaciones con otro militar que fue capitán de la Legión aunque en ese caso todavía no está cerrado Abascal mientras tanto ha ido a Polonia a reunirse con el Gobierno ultra de ese país al que la Comisión Europea llevado ante la justicia por su deriva autoritaria

Voz 1727 04:12 los ultras que avanzan también en Holanda eso dicen las encuestas a pie de urna después de las elecciones provinciales de ayer y que colocan a los populistas de derechas como segunda fuerza en el Senado holandés

Voz 0027 04:23 avanzan tras culpar del ataque del lunes en un tranvía de Utrecht a las políticas migratorias ciegos

Voz 1727 04:29 y sobre economía dos titulares el primero los accionistas de día dan el sí quiero al magnate ruso Mijaíl Friedman

Voz 0027 04:36 qué le gana el pulso al actual consejo los planes de Friedman para reflotar la cadena de supermercados pasan por que triunfe la opa que quiere presentar para hacerse con la mayoría en el consejo

Voz 1727 04:44 en Google anuncia quedará más visibilidad a sus competidores en su buscador después de la tercera multa de las autoridades europeas

Voz 0027 04:52 esta última de casi mil quinientos millones de euros en total el gigante americano acumula sanciones europeas por más de ocho mil doscientos millones

Voz 4 05:06 corresponde a la tensión que se vivió anoche otra

Voz 1727 05:08 a vez en Vallecas en Madrid tras el asesinato de uno el domingo durante una disputa vecinos y policías se enfrentaron frente a la casa del presunto agresor que sigue desaparecido y en los deportes Felipe Reyes es desde anoche el jugador con más partidos disputados en la Euroliga de baloncesto Sampe buenos días

Voz 1161 05:29 buenos días Pepa trescientos cuarenta y dos supera al ex del Barça Juan Carlos Navarro con el que había igualado en la jornada anterior lo pudo celebrar con victoria del Real Madrid sobre Armani Milán noventa y dos ochenta y nueve añadiendo además cuatro puntos y un rebote a sus estadísticas personales en El Larguero el capitán blanco y el futuro

Voz 0027 05:43 no lleva muchos eso está complicada

Voz 0621 05:45 ya veremos pero ahora mismo sólo quiero intentar seguir aumentando esta cifra pero el cuatrocientos está un poco lejos

Voz 1161 05:50 con esta victoria los blancos aseguran terminar la fase de grupos entre los tres primeros ahora son terceros igualados con CSKA

Voz 0867 05:59 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

desde hoy hasta el domingo tiempo soleado la mayor parte de horas algunas nubes en el mediterráneo con chubascos muy aislados en el sudeste de la Península pero también aquí con muchas horas de sol y cada día que pase temperaturas más altas sobre todo las máximas de evento hoy sin grandes cambios frío ahora el ando en pueblos de montaña y en zonas llanas del Interior durante la tarde en máximas un par de grados más altas que ayer el viento seguirá soplando del nordeste en todo el Mediterráneo muy fuerte en la zona del Estrecho de levante

Voz 5 06:30 voy a bien es DT quiero la arco iris toda la noche Rosa Herrera

Voz 1727 07:05 la noche de mi amor se llama este pedazo de canción que forma parte de la banda sonora de la nueva película de Pedro Almodóvar dolor y gloria se titula la película y tiene mucho de sus anteriores trabajos en otras cosas esta voz la voz de Chavela Vargas se estrena mañana para todos pero parte del equipo de Toni Garrido ya la visto y además han hablado con él con algo Almodóvar y con el protagonista con Antonio Banderas una entrevista que van a poder disfrutar esta mañana en Hoy por Hoy a partir de las once de las diez en Canarias Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:40 qué tal Pepa buenos días qué ganas de ver la quiere también que están hablando además todo el mundo de ella bueno más dolor que Gloria parecía sentirá anoche Theresa May esta mañana vamos a llamar a Joaquín Almunia exvicepresidente de la Comisión Europea para preguntarle por el Brexit para preguntarle por la

Voz 0027 07:55 multa que la Comisión de la Cuesta Google o por su

Voz 0456 07:57 pero donde se respira más gloria que dolor ilusionan

Voz 1275 08:01 a la gente en nuestra mesa de análisis con

Voz 0456 08:03 ilusión recibimos a Esther Palomera Enric Juliana Ernesto el buenos días a todos a todas

Voz 1727 08:08 lo mismo

Voz 0456 08:12 ya sólo me queda anunciarles que antes de Almodóvar de banderas llegan Segarra y Madrid nuestros mejores publicistas para abordar un asunto que de buenas a primeras lanzaba esta madrugada en redes si en antena esa delgada línea divisoria entre la telebasura y la tele realidad

Voz 1727 08:38 hay tanto de lo que hablar en política queda barra libre ocupa todo es el estudio de Radio Madrid los lazos amarillos en Cataluña la decisión de Torra la indecisión de Torra lo que Torra sabía lo que Torra oculto El Brexit la propuesta de Casado de ir juntos a Ciudadanos lo de las armas de Vox los militares cabezas de lista en Vox

Voz 0456 09:03 pues eso elijan tema sean breves y respondan en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 0867 09:09 con un whatsapp seis tres ocho XXXI tren

Voz 0456 09:11 hay cuatro sesenta y seis por si están cansados

Voz 1727 09:14 como Theresa May que dijo anoche que todo el mundo estaba cansado ya del Brexit pues se iba también preguntamos por Almodóvar por sus películas

Voz 0456 09:22 Pedro Almodóvar y Banderas tanto las que ha dirigido el manchego como las que ha protagonizado el malagueño dígannos cuál es su favorita de uno u otro porque sólo una en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:47 la noche de mi amor seis y diez cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 09:50 empezamos Jordi Fábrega hasta en la producción y Elena Sánchez y Roberto Mahan al frente de la técnica

Voz 0273 13:35 estoy absolutamente segura que ustedes el público están hartos cansados de luchas internas cansados de que los diputados sólo hablen del Brexit sugieren que esta fase del proceso del Brexit determina ese cumpla estoy de acuerdo o no estoy de vuestro lado lo cierto es que May acude hoy a Bruselas sin un acuerdo y pendiente de una nueva hay tercera votación de su pacto la próxima semana con el riesgo de que el Reino Unido acabe marchándose de la peor manera posible es decir sin pacto alguno

Voz 0027 14:05 son las seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias en un minuto vamos a Barcelona en busca de la última hora sobre Torres sobre sus maniobras para dilatar la retirada de los lazos amarillos pero antes es noticia muy reciente y de enorme calado Pablo Casado propuso anoche Albert Rivera que PP y Ciudadanos concurran juntos a las elecciones generales para el Senado el mecanismo de reparto de los senadores es complejo y además benefician mucho a la fuerza más votada casado teme que el fraccionamiento del voto de la derecha en tres termine con el PSOE con amplia mayoría en el Senado por eso le plantea ahora Albert Rivera esta propuesta que de momento no tiene respuesta Javier Alonso buenos días buenos

Voz 0858 14:40 dos Aimar en el PP dan por hecho que en solitario perderán la mayoría absoluta aquí tienen en el Senado para evitarlo proponen a Ciudadanos compartir lista una alianza de senadores por España por la Constitución una concertación de esfuerzos para conseguir que a través de la ley electoral podamos prácticamente duplicar os sumar muchísimos más escaños en el Senado no es la primera vez que Casado propone Rivera ir de la mano hizo embargo tardaron media hora a través de un teletipo en rechazarlo lo ha recordado con reproche incluido el propio presidente del PP que asegura que no lo pillas por él sino por España que aquellos que nos manifestamos unidos en las calles de Barcelona o de Madrid hacemos flaco favor a España si luego dispersados esa unión en las urnas también que no llama al voto útil aunque suene a todo lo contrario que quien quiera que gobierne el Partido Popular en España que vote al Partido Popular lo cierto es que la oferta de Casado a Rivera llega en pleno lío en el PP para confeccionar las listas para la Cámara Alta que ha obligado a Génova incluso a retrasar la presentación de las candidaturas a probar

Voz 0027 15:37 está la planteó Casado anoche en Barcelona al tiempo que pedía Pedro Sánchez que intervenga los Mossos d'Esquadra Si Torra no quita ya los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos en principio el Gobierno catalán si tiene previsto retirar esos símbolos o por lo menos sustituirlos por otros unos parecidos pero distintos unos lazos blancos en principios la idea esa es la estrategia de Torra después de haber escenificado durante días que él teóricamente estaba esperando lo que decidiera sobre este asunto el defensor del pueblo catalán cuando Torras sabía ya desde la semana pasada que el defensor del pueblo catalán era partidario de quitar los lazos Joan Finlandia

Voz 0931 16:10 bon día así lo ha contado el propio Síndic anunciaba que su opinión es que en campaña electoral

Voz 0027 16:15 hay que mantener la neutralidad en los edificios de la

Voz 0931 16:17 la Generalitat ya añadió al diversas

Voz 1727 16:20 la presión sobre tenía que estar de Rusia

Voz 0931 16:23 el viernes la presidencia de la Generalitat tenía esta resolución aseguró que es erróneo con Torra hace seis días que ya le trasladó esa decisión pero es que incluso ayer mismo poco antes que el sindicato contara el Govern seguía insistiendo

Voz 1727 16:34 la ceguera asciende yo no sé

Voz 0931 16:36 era el Síndic decía el sarta dio a preguntas de Josep Cuní ayer por la mañana pero al menos su president sí que lo sabía hay días antes así lo admiten fuentes del Govern sea como sea hasta noche el propio gobernante un comunicado en el que asegura que seguirán con la recomendación del Síndic aunque a la vez aseguran que mantendrán un respeto pleno a la libertad de expresión así que ya están buscando a un símbolo alternativo fuentes consultadas hablan de un lazo blanco con una raya roja un símbolo similar al que empezó a verse en la campaña del veintiuno de diciembre y que fue prohibido también por la Junta con todo esto sobre la mesa esta tarde se reúne este órgano por muchas idas y venidas del president esté ya desobedeció el segundo plazo que cedió para retirar los símbolos acabó el martes

Voz 0027 17:15 el Gobierno se intentando por ahora adoptar un perfil bajo en este asunto hasta que la Junta Electoral examine actuarse es que lo hace no es un asunto cómodo para la futura campaña de los socialistas y por eso el equipo de Sánchez intenta apartarse de este foco mientras pueda Sánchez por cierto que tiene intención de iniciar su campaña electoral en Dos Hermanas un feudo Sanchís ta como pocos dentro del territorio Susana Díaz que es Andalucía Inma Carretero

Voz 0806 17:40 el equipo del líder socialista tiene muy presentes las primarias ha quedado claro en la configuración de las listas pero el comité electoral del PSOE quiere además recuperar para las elecciones del veintiocho de abril la épica de la victoria de Pedro Sánchez en la batalla interna y de ahí que esté barajando que el presidente inicié la campaña oficial en el lugar donde anunció que iba a pelear por recuperar la secretaría general del PSOE tras el Comité Federal del uno de octubre están pensando en arrancar en Dos Hermanas en el área metropolitana de Sevilla no lo tienen totalmente cerrado pero esa es la idea que manejan como más probable hacer que Susana Díaz tenga que ir al parque en el que Pedro Sánchez anunció que le iba a plantar cara antes de esa pegada de carteles el presidente ya tiene prevista una amplia agenda en Andalucía la semana que viene va a estar en Málaga Almería Córdoba y Jaén a la siguiente en Huelva y Sevilla en Ferraz aseguran que es un territorio estratégico

Voz 1727 18:32 porque el miedo a la reedición del tripartito

Voz 0806 18:35 Tito andaluz va a ser clave en la movilización de la izquierda

Voz 0027 18:38 ya la movilización de las bases de Podemos llama el nuevo vídeo que ha difundido el partido para convocar al acto de regreso de Pablo Iglesias

Voz 13 18:46 este sábado en Madrid después del patinazo de aquel cartel y pico en el que ese veía vuelve al que fue detectado incluso de machista por celebrar que líder volvía de una baja maternal ahora este nuevo vídeo sólo dice Nos vemos en él no se ve ni una sola vez se menciona siquiera a Pablo Iglesias

Voz 14 19:04 por cierto publica hoy el diario punto es que Podemos ha despedido esta semana con una indemnización de sólo veinte días por año trabajado a los empleados el partido afines a Errejón once trabajadores indefinidos a los que podemos decir

Voz 0027 19:15 pide con la indemnización mínima que permite la ley seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias son los momentos de pánico que se han vivido a las afueras de Milán cuando un hombre incendiado un autobús en el que viajaban cincuenta y un escolares ese pirómano italiano de origen senegalés está ya detenido tiene todo tipo de antecedentes que asegura que lo hizo para vengar a quiénes mueren en el mar por culpa de la política italiana de migración corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 19:51 el conductor un italiano de origen africano con antecedentes por embriaguez y penales por agresión sexual desvió el autobús hacia el aeropuerto milanés de Linate amenazando a los cincuenta y un escolares y tres adultos como castigo a Europa y al Gobierno italiano les dijo por la política de bloqueo a la inmigración africana todo ello el mismo día en que se conocía que el Ministerio del Interior había secuestrado en la isla de Lampedusa la nave de Salvamento único tras rescatar cuarenta y nueve inmigrantes en alta mar que su titular el ministro Salvini de la derechista Liga quedaba exonerado por el Parlamento del presunto delito de secuestro de los inmigrantes a quiénes impidió desembarcar del verano pasado en Catania tras cuarenta minutos con los pasajeros secuestrados un adolescente consiguió contactar con la policía los otros lograron saltar del autobús que el conductor en su locura incendió cuando quedó bloqueado por cuatro unidades de Carabineros el italiano de origen africano ha sido acusado de secuestro atentado incendio y resistencia con el agravante de terrorismo según la Fiscalía de Milán que ordenará una prueba pericial psiquiátrica del secuestrador éste no está vinculado a ningún grupo terrorista y actuó en solitario

Voz 0027 21:04 el Tribunal Especial para la antigua Yugoslavia ha elevado la condena contra el genocida Radovan Karachi que este criminal de guerra ya estaba cumpliendo una pena de cuarenta años de cárcel por delitos como el sitio de Sarajevo en el que murieron catorce mil personas o la matanza de ahora se le eleva esta pena hasta el máximo que permite la justicia internacional que es la cadena perpetua amplía desde La Haya Iman Rachel

Voz 15 21:26 con la sentencia de cuarenta años de prisión Radovan Karadzic dicho iba a pasar el resto de su vida en prisión porque tiene setenta y tres años pero eso no reconocida al daño causado el genocidio de ser hombre Nietzsche a que se cobró la vida de más de ocho mil musulmanes bosnios ni tampoco hacía justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Bosnia entre el noventa y dos y el noventa y cinco el psiquiatra ex político ha sido sentenciado en apelación a cadena perpetua un aumento en su plena más bien simbólico por la edad que tiene pero que fue recibido Si por familiares de víctimas y supervivientes

Voz 2 21:59 pues

Voz 1727 22:03 justicia

Voz 15 22:06 si alivio podrán volver a casa sabiendo que ha dicho ha sido condenado por un tribunal de la ONU como la persona responsable de estas masacres la Fiscalía había apelado la sentencia de dos mil dieciséis por considerarla insuficiente pero ha dicho detenido en dos mil ocho en Belgrado también había recurrido exigía su puesta en libertad y se declara inocente casi un héroe la justicia desde La Haya no le ha dado la razón es un genocida condenado

Voz 0027 22:41 la escuchan esta advertencia del organismo que lucha por la ciberseguridad aquí en España se está difundir

Voz 0858 22:47 no ampliamente un correo electrónico trampa un correo de extorsión en nombre de la CIA

Voz 1444 22:52 mucha gente está aplicando María Manjavacas es la última alerta ha quedado el Instituto Nacional de ciberseguridad están enviando correos que suplanta nacía con el objetivo de extorsionar a quien lo recibe por un supuesto almacenamiento y posesión de pornografía infantil hay muchos españoles que han recibido este correo a quién ha pagado y ante esto el INCIBE pide que se denuncie recopilando pruebas con capturas de pantalla con el mensaje al correo se reviste de cierta oficialidad con sí

Voz 1727 23:17 Ello falso de la CIA un número despedir

Voz 1444 23:20 de de investigación el objetivo claramente es el soborno confirmada la transacción el ciberdelincuentes tranquiliza la víctima indicándole que elimina ya sus supuestos archivos pornográficos hasta el momento todos los correos que se han detectado nuestro país están escritos en inglés

Voz 0027 23:35 en el día mundial de la poesía que se celebra hoy esta mañana recordamos en la SER versos con faldas unas tertulias que nacieron en mil novecientos cincuenta y uno impulsadas por las poetas Gloria Fuertes Adelaida las santas María Dolores De Pablos unas tertulias que constituyeron durante los tres años que duraron un espacio propio para las mujeres en el mundo cultural Enrique García

Voz 2 23:58 este sonido pretendido moldear a la mujer de la España de los cincuenta pero no siempre lo consiguió

Voz 1727 24:04 sí para punta

Voz 12 24:06 y lo difícil hacerlo

Voz 0931 24:09 Marzo de mil novecientos cincuenta y uno Madrid Gloria Fuertes Adelaida las santas y María Dolores De Pablos crea en una tertulia de poetas sólo para mujeres Fran García era lleva años estudiando estrategias

Voz 2 24:20 yo creo que despertaba tanta aceptación como rechazo a partes iguales bueno como es la anécdota de que una vez consiguieron un espacio no el asociación del teatro gallego y a posteriori lo que hicieron fue colocar Bolín cuando ellas comenzaron a recitar ellos jaleaban para que no se podía

Voz 0931 24:37 a escuchar también Marta PETA ambos han recopilado los versos de cuarenta y siete mujeres que pasaron por esta tertulia que duró dos años y que también dejó amistad

Voz 16 24:45 la que que esto fue un Mido ahí de colaboración de amistad de

Voz 1727 24:50 me para un futuro

Voz 17 24:52 interesante una estela de versos y de amistad

Voz 0931 24:55 que trascendió la vida de esta tertulia

Voz 18 24:58 la la la

Voz 0867 25:00 en

Voz 18 25:02 a

Voz 1727 25:02 nos vamos ya con los deportes

Voz 12 25:07 postre

Voz 0867 25:11 en Hoy por hoy

Voz 2 25:13 el capitán del Real Madrid Felipe Reyes ya es el

Voz 0027 25:16 jugador con más presencias en la Euroliga de baloncesto

Voz 1161 25:19 Sampe buenos buenos días Aimar alcanza ya los trescientos cuarenta y dos partidos y supera al mítico Juan Carlos Navarro que se quedó en los trescientos cuarenta y uno con el Barça cinco minutos estuvo es en pista para sumar otros cuatro puntos y un rebote a sus estadísticas personales pudo celebrarlo con la Vittorio de Realmadrid sobre Armani Milán noventa y dos ochenta y nueve El capitán estuvo en el larguero a los treinta y nueve años es también el líder en rebotes de la competición europea y el que más partidos ha jugado en la Liga española ITB llegando a los cuatrocientos en la Euroliga

Voz 0621 25:43 no queda muchas es esta complicada no sé ya veremos ya veremos pero ahora mismo sólo quiero trabajar fuerte para intenta seguir aumentan esta cifra pero cuatrocientos está un poco lejos

Voz 1161 25:54 también único jugador en activo que disputó la primera temporada en la Euroliga desde su creación en el año dos mil para llegar a esos cuatrocientos debería jugar la al menos otras dos más aunque el primer objetivo en el horizontes renovar el contrato

Voz 0621 26:04 de hecho estamos ahí en ello hay por las dos partes no hay ningún problema así que un año más pero ojalá ojalá de cara al fin de semana en la ACB llega al Barça y que es un partido importante para nosotros nos jugamos esa primera plaza de la Liga ACB hay hay ganas de que llegue el domingo lo de jugar aquí ante nuestros aficionados así poder darles una alegría e intenta recuperar ese primer puesto que es el objetivo y otra vez en Madrid tras la final de Copa no eso ya está olvidado es verdad que fue un palo muy duro hay que pasar página y pensar en lo que queda por delante que es una temporada muy larga Hay muy bonita Hay Si olvidamos eso podremos centrarnos en lo que verdaderamente es importante que es la Liga y la Euroliga

Voz 1161 26:44 con esta victoria los blancos aseguran terminar la fase de grupos entre los tres primeros ahora son terceros igualados a triunfos con el CSKA ya dos victorias del Fenerbahce les enfrentan hoy entre los dos a las seis de la tarde en Moscú abriendo la jornada veintiocho da que desde las ocho tendremos también un Bayern Munich desde las nueve y media el Gran Canaria Olympiacos también anoche derrota de Baskonia en cancha de Panathinaikos setenta y dos setenta de la jornada veintisiete y mañana se completa la XXVIII con ese Baskonia Real Madrid a las ocho y media en cuanto al fútbol el jugador de jugador del Real Madrid basket al de fútbol estuvo en el Larguero desde la concentración de la selección el centrocampista blanco Dani Ceballos siempre en fijo con Luis Enrique lo que al jugador agradece

Voz 19 27:19 la mando de la selección siempre positivo es porque en tu club está haciendo las cosas bien y la confianza que ha depositado míster en este caso Luis Enrique EMI la cuadro convocatoria es fundamental para que me siento importante en esta dirección

Voz 1161 27:33 además se disputan hoy ya los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte España jugará ya el sábado y también amistoso de la sub veintiuno a las siete menos cuarto España Rumanía en el estadio de Los Cármenes en casa hoy será presentado Paco Jémez desde las doce y media como nuevo técnico del Rayo Vallecano y además en el Master mil de Miami sigue adelante Robert tocar Vallés y Sarasola Rivers hoy jugarán Albert Ramos Feliciano López Jaume Munar Pablo Andújar David Ferrer Illa pensar

Voz 2 27:54 corriges

Voz 1 30:02 cinco y media en Canarias en la Cadena Ser

Voz 0027 30:13 la Junta Electoral Central se reúne hoy para decidir si insta a la Fiscalía abrir diligencias contra Torra por desobediencia este en principio tiene intención de seguir la recomendación el Defensor del Pueblo de quitar los lazos el defensor del pueblo catalán el Síndic de Greuges es el organismo tras el que Torra se ha escudado ha estado toda la semana diciendo que sólo descolgarse a los símbolos independentistas si se lo pedía el Síndic obtiene en las últimas horas hemos sabido que el propio Síndic ya le había dicho a él a Torra la semana pasada que quitar a los himnos

Voz 1727 30:40 la pena es la presidencia de la

Voz 2 30:42 Keita tenía esta resolución incluso hubo contacto telefónico muy rápido con el Síndic por parte del president a ambos

Voz 0027 30:50 impulsaban completa su toma de control de las listas del P de Cat el ex presidente ha colocado como número uno por Girona a su íntimo amigo Josep Maria Matamala candidato a senador Éste es el empresario que la acompañó a Puigdemont en su huida a Bruselas y Alemania ya cuyo no está el alquiler de la casa de Waterloo también irá en listas al Senado Meritxell Lluís que expareja del exconseller Josep Rull que está siendo juzgado en el Supremo un equipo de investigadores internacionales liderado por la Politécnica de Madrid ha encontrado un método que permitiría en un futuro borrar recuerdos específicos aseguran que si se aplica una anestesia poco antes de evocar un recuerdo desagradable es posible modificar selectivamente la memoria algo que puede ayudar en el futuro al tratamiento de los traumas el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 21 31:37 buenos días la primavera arranca el Madrid ya con retenciones importantes a dos Torrejón a cuatro Valdemoro invito a cuarenta y dos Parla Fuenlabrada hay también destacamos la A5 en Arroyomolinos en Jaén en Marmolejo hay un accidente en la A cuatro que crea problemas a sentido Madrid en Toledo hay una avería en Valmojado en la A5 sentido Badajoz además a esta hora mucha precaución por el viento en la provincia de Granada

Voz 0867 32:00 aparte sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 22 32:09 la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 0867 32:12 al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 23 32:20 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas

Voz 1727 32:26 en resumen hoy será un día

Voz 2 32:28 el tiempo queda cuando su lleva desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día Puntí ofrece permitidas financiadas con fondos Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 0867 32:42 trina tu prima diera una compra redonda ahora sólo del veintiuno al veinticinco de marzo Hipercor y supermercado el Corte Inglés de regalo por ciento en todas tus compras de alimentación droguería y perfumería todo un diez por ciento para utilizar en próximas compras esta primavera tu compra es redonda con Hipercor Pi supermercado El Corte Inglés

Voz 24 33:03 y qué le pediría a una energética

Voz 1100 33:06 que cuando quiere hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de lo sentimos no estamos disponibles en tu sí

Voz 0867 33:15 cómo contactar con nosotros teléfono

Voz 9 33:18 por email o en persa

Voz 24 33:21 Naturhouse

Voz 1727 33:23 no ha sido un buen y Julio Antonio Banderas

Voz 0867 33:28 Logrostock consiguió hacerse esto Penélope Cruz

Voz 25 33:32 es muy novelero sino

Voz 0867 33:39 un de Almodóvar

Voz 25 33:41 si no suena

Voz 1727 34:43 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Madrid porque esta noche han vuelto los disturbios al distrito del Puente de Vallecas Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 34:54 hola buenos días cientos de vecinos se han manifestado

Voz 1727 34:56 frente a la casa de la familia a la que pertenece el presunto responsable del asesinato de un hombre este domingo la protesta ha acabado la

Voz 1275 35:04 Duran enfrentamientos con la policía si ha habido incluso algún herido en las cargas de los antidisturbios que han tenido que actuar para disolver a los trescientos vecinos que se habían concentrado a las puertas de la Casa del clan familiar del supuesto asesino además de los gritos han pintado la palabra asesinos en la puerta de su casa había emprendido varios objetos frente esa vivienda contra la que también han lanzado objetos dicen que es una familia muy problemática no sólo violentas sino que también se dedica al menudeo de droga en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo y que van a seguir adelante con las protestas hasta que se marchen en la asociación de vecinos de la zona niega que se trate de un asunto de racismo este jueves se van a reunir con la Policía Municipal para pedir más seguridad

Voz 1727 35:45 y hablamos ahora de un descubrimiento importante en Barcelona un grupo de investigadores del Hospital Vall d'Hebron ha desarrollado un fármaco experimental que ha conseguido curar o frenar el cáncer de pulmón en ratones Joan Bofill bon día hola Pepa el producto va a aprobarse el año que viene en pacientes de cáncer de mama de pulmón pero la autora del experimento cree que puede ser útil en todos los tumores

Voz 0931 36:09 sí porque han conseguido que este fármaco Mateo una proteína que se encuentra en el núcleo de las células y que favorece que crezcan tumores de muchos tipos sea aprobado en estos ratones se ha visto que primero bloquea que crezcan estas células cancerígenas con lo que el tumor no avanza y además también facilita que las que quedan en el cuerpo sean atacadas por el sistema inmunitario sería el primer inhibidor de este tipo para tratar el cáncer que existe ahora mismo el próximo paso es probar el fármaco en humanos

Voz 28 36:34 estamos asociando la producción industrial

Voz 29 36:36 si esto significa que podremos empezar los primeros ensayos clínicos en pacientes en dos mil veinte

Voz 0931 36:41 es la doctora Laura Soucek investigadora principal de este grupo de la Vall d'Hebron asegura que al menos en ratones además el medicamento demuestran no tener efectos secundarios lo que se puede que se pueda combinar con otros medicamentos

Voz 1727 36:52 ojalá que acierten hasta luego hasta luego para una noticia bien distinta Nos vamos a Galicia una toxina detectada en las rías gallegas ha obligado a cerrar la mitad de las zonas de cultivo de mejillones Xaime López Bos Días

Voz 0846 37:05 bos días la toxina roja la toxina día ricas extiende este mes de marzo por las rías gallegas y obliga a cerrar casi la mitad de los polígonos de bateas son ya veintitrés polígonos cerrados de los cincuenta y dos existentes en la Comunidad el Instituto Tecnológico para el Control del medio marino ha decretado el cierre de dos polígonos más en la ría de Vigo además permanecen cerrados todos los de las rías de Pontevedra y Muros Noya en la ría de Arousa la toxina sólo afecta a tres polígonos de la treintena existentes está cerrado el polígono de Bayona

Voz 1727 37:42 el fabricante de coches Ford ha anunciado que trasladará de Valencia a México la producción de una furgoneta de la furgoneta tras sí él que es un modelo dirigido al mercado estadounidense los sindicatos temen que esta decisión ponga en riesgo cuatrocientos puestos de trabajo de la fábrica de Ford en Almussafes Ana Talent Radio Valencia bon día

Voz 0141 38:04 bon día será a partir de dos mil veintiuno La dirección anuncia que modelo se dejará de fabricar aquí pero Almusafes continuará ensamblado el modelo para su comercialización en el mercado europeo sin embargo según los sindicatos UGT y Comisiones esta decisión va a suponer la pérdida de cuarenta mil unidades de unos cuatrocientos puestos de trabajo de la plantilla actual que llega a casi siete mil trescientas personas temen también que los planes negativos de la empresa continúen dicen que no hay garantías de que las setenta mil unidades destinadas al mercado europeo vayan a mantenerse en Valencia a partir de dos mil veintidós

Voz 1727 38:33 cerramos la Mesa de España también en Valencia contigo porque esta mañana se celebra una nueva edición de foros ser sobre el reto del municipalismo con motivo de los cuarenta años de ayuntamientos democráticos Ana se va a analizar el papel de las diputaciones las capitales el reto de los pequeños municipios

Voz 0141 38:51 es a partir de las diez de esta mañana en lo podrán seguir a través de nuestra web los alcaldes de Valencia Joan Ribó de Alicante Luis Barcala y la alcaldesa de Castellón Amparo Marco tratarán sobre el protagonismo de las capitales los presidentes de las tres diputaciones que son Toni Gaspar César

Voz 1275 39:04 Sánchez Javier Moliner abordarán la relación ente

Voz 0141 39:06 las corporaciones y los ayuntamientos pero también hablará de la política municipal de los partidos con cinco alcaldes de los cinco partidos de pueblos más pequeños una puesta de la SER en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias cuyo presidente Robben Alfaro clausurará la jornada que inaugura el president de la Generalitat Ximo Puig

Voz 1727 39:23 un abrazo Ana otro para ti

Voz 31 39:30 me me voy con una han sido nombrada Holanda ante

Voz 1727 39:44 ya abrimos la Mesa del Mundo en Mozambique de luto oficial tras el paso del ciclón Ida ahí las lluvias han anegado la segunda ciudad del país los vecinos siguen todavía refugiados en los tejados y en las copas de los árboles el Gobierno contabiliza dos doscientos muertos pero el presidente del país asegura que la cifra puede llegar a superar los mil Pascual Donate

Voz 2 40:06 en algunas zonas no pueden enterrar a los muertos porque el agua lo inunda todo y otros temen que nunca encontrarán a quienes han perdido dedican Novo al lado Henríquez como esta madre que cuenta cómo el agua se llevó a su hija pequeña Adrián algo

Voz 1275 40:21 Nos tratan de llegar hasta sus familias para saber si están bien pero este hombre todavía no lo ha conseguido porque las carreteras están cortadas el ciclón ha dejado historias de supervivencia como la de unos estudiantes que han estado varios días aislados en el colegio entre los cadáveres de sus compañeros

Voz 32 40:35 son Benítez restringe esté Warriors fue

Voz 2 40:39 es Pedro Matos

Voz 1275 40:40 drama Mundial de Alimentos de la ONU dice que el agua estancada y la acumulación de cadáveres es la segunda preocupación tras el rescate de quiénes aún sobreviven en tejados y árboles y es que el riesgo de enfermedades se multiplican la magnitud del desastre que en menor medida también ha afectado a Malawi Zimbabue podría aumentar en los próximos días porque se prevé la llegada de más lluvias

Voz 1727 41:05 y hoy la Liga española de fútbol se convertirán embajadora de las migraciones para Naciones Unidas lo hará en una ceremonia en El Cairo desde donde informa Nuria Tesón

Voz 17 41:16 es la primera Liga Profesional de Fútbol que desempeñará ese cargo y que buscará promover el espíritu de igualdad y respeto

Voz 1727 41:22 promueve el deporte Rey esta sociedad succión

Voz 17 41:24 según la Organización Internacional para las Migraciones de la dedicación de la Liga a combatir la discriminación a través del Deportivo el esfuerzo de Naciones Unidas por garantizar la protección de los derechos humanos de los jugadores y especialmente en relación con el tráfico de futbolistas algunos jugadores llegan a países como Turquía después de que se les contacten sus países de origen hice les engañe ofreció no les supuestos contratos en equipos locales y la posibilidad de llegar a Europa tras haber pagado altas sumas de dinero por el viaje y la oportunidad se quedan estancados sin posibilidad de acceder al mercado futbolístico viendo cómo su sueño desaparece desde la Liga subrayan que el fútbol es una industria migratoria y que la firma simbolizar a el inició de muchas actividades de colaboración como educación en las escuelas además será un ejemplo para que otras delegaciones de Naciones Unidas

Voz 1727 42:09 la región puedan establecer acuerdos de colaboración parecidos con la liga española de fútbol profesional

Voz 34 45:12 a todo

Voz 1727 45:16 fusiles pistolas Bazookas dice esta mañana el ojo buenos días Pepa es útil que estar Manuel de es que tuvo que ir extravagante ocurrencia

Voz 1100 45:28 que quiere ser alcalde de Barcelona ante el panorama que se encuentra cada día cuando abres el ordenador iba viviendo las mil y una bromas de sus posibles aliados el juez de Rivera con las listas electorales tosco pucherazo incluido ha debido de remover los niños que quizá horas atisbos de verdad se metido aún mayor debe ser la sorpresa con Casado que un señor con lazo Morillo tira el envuelto en los duren en Balmes ya quiere meter el ciento cincuenta y cinco intolerable y Sánchez un miserable cobarde por nuevas células condal pero nada como los de Vox claro de mudado a la vista de que su líder Santiago Abascal quiere que los armenios hasta los dientes se supone que con salida esas pistolas Bazookas disparando sobre cualquier cosa que Semenya porque si no se usan para que las quedemos despide de rodillas a Rivera ahí Casado que por favor nunca bajo ningún concepto Moya era pactar con semejante intelectual dice Abascal las pistolas para los españoles de bien porque acaba la dictadura progre que pretende que la gente se deje de robar violar y matar dentro de sus propias casas

Voz 12 46:42 pues eso su muy normal Isquierda

Voz 5 46:54 esto es el pero

Voz 1727 47:06 es lo que tiene Antonio Banderas que hace de todo y todo lo hace bien llevamos algunos días preguntando por otros asuntos no estrictamente políticos y tienen muchas ganas los oyentes de opinar sobre todo lo que está ocurriendo en España en Reino Unido si vamos a empezar con España dice José buenos días

Voz 35 47:22 buenos días me gustaría decir algo sobre Vox creo que la mejor manera de no darles publicidad no sacando porque eso es lo que ellos quieren hacer declaraciones homófobas eso porque saben que luego no lo sacara igual no les les iría mejor

Voz 0621 47:41 sin embargo la mayoría de ustedes no habla de otra cosa pueblo uno día

Voz 6 47:45 entonces devolver del siglo XX incluso un poco más atrás ya lo de bajar más caras no sé para cocinar

Voz 0456 47:57 está de acuerdo con Joaquín desde el Puerto de Santa María Rafael desde Alcalá de Guadaira

Voz 1100 48:01 que que ustedes que el Etica pero es prudente

Voz 1161 48:04 por lo general de producido al poder civil armazón discreción para todo el pueblo el Generalísimo voz subido a caballo el menos presión diferentes la verdad es que me dan miedo y menos Resort yo no quisiera dejar nietos una cosa como la actriz deja

Voz 0456 48:22 pues este asunto vamos con Cataluña buenos días

Voz 18 48:24 buenos días de sodio Barcelona respecto al señor Torra un decir que dije ya de jugar con plazos y se pongan porque mirar desde luego disparo desde fuera parece que lo único que le preocupen son las órdenes de Ford e ignoran las de fondo e indudablemente carece que que sólo Gobierno e os nueva para los que son de su cuerda es una lástima

Voz 2 48:49 Nos queda todavía Marga de Barcelona

Voz 36 48:51 ese pueden criticar muchas aspectos de la gestión de Theresa May pero a ver a qué dirigente del Gobierno central o bien de Cataluña habéis oído decir que sí estamos hartos de todo este proceso que lo que queremos es hablar de temas que realmente importan a todos porque la sanidad porque la educación hasta el infinito y más allá del próximo estoy yo

Voz 0456 49:15 sin duda amarga y añadimos a la sanidad o la educación por ejemplo la precariedad terminamos dando la bienvenida a un tocayo mío

Voz 37 49:22 hola buenos días nombre Daniel de aquí quería ser una pregunta con respecto a las próximas elecciones qué política económica van hacer para esa generación de personas entre veinte treinta hechas si se quiere cuarenta años que estamos soportando la salida de la crisis a pesar que la economía española siendo cuando vamos a mejorar realmente la capacidad económica de los mil trescientos

Voz 1727 49:53 te Úriz gracias Daniel les vamos a preguntar a todos por esto que tú planteas cuando pasen por aquí son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 2 50:09 Madrid Laura Gutiérrez qué tal