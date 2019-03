Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena SER

Voz 0137 00:23 qué tal buenos días ya es primavera estrenamos estación pero no agenda informativa porque la actualidad sigue secuestrada por dos bucle Esther ruptura de los que sus protagonistas no saben cómo salir uno lo tenemos bien cerca aquí en casa en Cataluña el otro en Reino Unido estamos cansados todos como no se le dijo Theresa May a los británicos por televisión Avs estoy segura de que ya habéis tenido suficiente estáis cansados de las luchas internas estáis cansados de los juegos políticos y de que los diputados sólo hablen del Brexit Hinault de educación o de Sanidad creéis que esto se acabe ya ya estoy de acuerdo estoy de vuestro lado tendrán que superar el cansancio porque quedan ocho días para el brote sin ir de aquí a entonces el Parlamento británico tiene que decidir entre las opciones que anoche volvió a repetir May Ochoa es hora de que los diputados decidan quieren irse de la Unión Europea con un acuerdo que cumpla el resultado del referéndum quieren irse sin un acuerdo o no quieren marcharse ocho Bruselas que hoy celebra cumbre ha puesto condiciones a la prorroga hasta el treinta de junio se concederá si la prorroga pero antes el Parlamento británico debe aprobar el acuerdo de salida pactada

Voz 3 01:42 a pedir de extensión pues bipolar

Voz 4 01:46 creo que un aplazamiento corto del ver será posible pero estará condicionado a que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo de retirada de House of course

Voz 0137 01:54 la próxima semana promete ser de infarto según se acerque la fecha del Brexit el veintinueve de marzo y sobre nuestro bucle doméstico Pablo Casado anoche en Barcelona

Voz 5 02:05 sí Torra no cumple y retira los lazos amarillos el Gobierno de España

Voz 1275 02:11 tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer

Voz 5 02:13 era a través de la Ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra

Voz 0137 02:17 a esta hora el lazo amarillo sigue colgado en el Palau de la Generalitat en teoría Torra va a retirar hoy la simbología partidista de los edificios oficiales pero no está claro cómo va a hacerlo lo que sí está claro es que el Síndic les recomendó retirar los hace ya una semana él Torra ocultó este dato lo explicó el propio Rafael Ribó el defensor del pueblo catalán

Voz 3 02:40 ha pasado nosotros resolvemos que en periodo electoral beneficios públicos a esta simbología tal como dice la Junta no se deberían exhibir

Voz 0137 02:50 este jueves veintiuno de marzo nos trae dos titulares económicos el primero el gobierno niega que vaya a reformar las pensiones de viudedad en función de la renta como sugirió ante ayer Octavio Granado el secretario de Estado de Seguridad Social desmentido con regañina pública de la ministra

Voz 4 03:06 esa de Granados es una persona que sabe mucho de seguridad social y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un Gobierno de vez en cuando tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de

Voz 0137 03:20 edificar las pensiones de viudedad el salvo titular los supermercados Día están ya en manos del magnate ruso Mijaíl Friedman su representante no aclara qué pasa con el ERE que está en marcha y que afecta a mil quinientos trabajadores

Voz 3 03:33 vemos un futuro más brillante para tía se aborda los cambios estratégicos te gasto de gobierno

Voz 0137 03:42 hola

Voz 3 03:45 esta magnitud requiere Italia le ha concedido a Franchi

Voz 0137 03:48 el y la custodia exclusiva de los hijos que tuvo con la española Juana Arribas noticia llega una semana después de que la Audiencia Provincial de Granada confirmara la condena de cinco años de cárcel contra Rivas por un delito de sustracción de menores

Voz 6 04:03 yo le he dicho que el cohecho

Voz 0137 04:07 esta voz que escucha es la voz de Paul Mccartney que ha hablado con nuestros compañeros de Radio futuro una emisora de Prisa Radio ya ha hablado del documental de HBO donde dos hombres denuncian que Michael Jackson abusó de ellos siendo niños dice McCartney que le parecen revelaciones difíciles muy tristes y que nunca imaginó que el cantante tenía ese lado oscuro y en los deportes el Real Madrid aseguró anoche terminar entre los tres primeros la fase de grupos de la Euroliga Samper

Voz 1161 04:39 con su trabajada victoria novecientos ochenta y nueve sobre Armani Milán y pudiendo celebrar también el partido en el que Felipe Reyes se convertía con trescientos cuarenta y dos en el jugador que más ha disputado la Euroliga es el único que queda en activo que lo sabía que haya jugado todas las ediciones desde que se creara la competición en el año dos mil y a sus treinta y nueve años ya sólo piensa en el día a día lo próximo renovar contrato

Voz 0621 04:57 estamos ahí en ello y por las dos partes no hay ningún problema es un ido más halal

Voz 1161 05:02 a falta de tres jornadas son terceros igualados con CSKA

Voz 4 05:04 dos victorias del Fenerbahçe Plus Ultra seguros patrocina este esto

Voz 7 05:08 con el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 8 05:13 te buenos días en la primera mañana de la primavera se presenta fría con temperaturas en invierno heladas incluso fuertes en gran parte del interior peninsular en el centro de la Península especialmente en Castilla La Mancha y Castilla y León valores de hasta cuatro cinco grados bajo cero te va a ser un día soleado sólo con las nubes en el sudeste de la Península poco importantes básicamente sol esa tarde empezarán a subir las temperaturas máximas uno o dos grados más altas que viento fuerte en el Mediterráneo especialmente en la zona

Voz 0137 05:41 estrecho cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 0277 05:44 su piano mis para tocar te imaginas seamos hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper con ese hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar si te salvo no pienses en todo el abuelo que puede

Voz 9 05:58 la SER es Plus Ultra seguros porque la confianza al Grupo Catalana Occidente

Voz 2 06:05 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 0137 06:10 son las siete y seis las seis y seis en Canarias Pablo Casado vuelva a dar señales de la debilidad del PP para la cita electoral del veintiocho de abril anoche en Barcelona propuso de nuevo a ciudadanos ir en listas conjuntas al Senado como única manera de que la derecha mantenga el control de la Cámara Alta pueda aprobar un

Voz 3 06:29 de cincuenta y cinco en Cataluña por ejemplo no lo dijo explícitamente lo dijo así que cuando gobernemos

Voz 5 06:35 en España no tengan los socialistas los comunistas y los independentistas un contrapeso en la otra cámara yo simplemente apeló a la responsabilidad aquí nosotros no estamos pidiendo nada porque nos convenga ni porque lo necesita

Voz 0137 06:48 casado también pidió a Pedro Sánchez que intervenga a los Mossos para quitar los lazos amarillos y Torra no cumple ya la orden de la Junta Electoral los agentes catalanes vuelven a estar en el punto de mira también en el juicio del pluses sobre ellos la mirada de Xavier Vidal

Voz 1985 07:07 la rivalidad entre cuerpos policiales es como la desconfianza entre desconocidos algo casi genético con la desventaja de que se conocen entre sí y a veces mucho pero una cosa es competir tratar de llegar primero o pretender salir más agraciado en la fotografía y otra espiar vigilar incluso obstaculizar la labor ajena uno de los testigos de la Guardia Civil un comandante declaró ayer en el proceso del pluses que eso es lo que había ocurrido el día del referéndum ilegal en Cataluña que los Mossos d'Esquadra les habían espiado según las conversaciones radiofónicas que analizó el cuerpo estatal éramos vigilados para saber nuestros movimientos tenían órdenes especificó este testimonio contradice frontalmente al de la cúpula de la policía autonómica el comandante día detalles como que el seguimiento se había producido en algunos lugares donde la Benemérita guardaba su material antidisturbios en el aeropuerto de Girona o en el puerto de Barcelona más allá del posible impacto de esta denuncia en el resultado del juicio resulta muy inquietante desde la perspectiva de ciudadano que quiere la máxima seguridad y la mejor colaboración de los distintos cuerpos ojalá llegue cuanto antes el momento de la prueba documental y de la pericial para saber a qué atenernos para salir de dudas de la molesta incertidumbre

Voz 0137 08:40 son las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 11 08:43 Juan si somos los neumáticos de tufo valga como a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a buenos días

Voz 1280 08:52 lo si tus neumáticos fallan tus

Voz 7 08:55 es también visita a tu taller Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Ford punto es

Voz 12 09:03 ven la semana de los frescos en día la plaza

Voz 7 09:05 debía iría cuenta hoy con Víctor quien le descuenten frutería y mañana el diez por ciento en pescadería hay panadería así ahorrar es más fácil que nunca

Voz 1389 09:14 si eres autónomo o tienes una empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas Olof negocio incluyen fiebre más móvil con llamadas internacionales de hasta ciento setenta gigas ahora con un veinte por ciento de descuento y solo este mes el nuevo Samsung Galaxy S diez desde diecisiete euros al mes informa tiene el novecientos novecientos setecientos o vea tu tienda Orange

Voz 9 09:34 Black Panthers Thor Capitán América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 13 09:40 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 1280 09:54 es Le pediría a una energética

Voz 14 09:58 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en este si bien

Voz 1280 10:04 no acabó ahí soy ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares Naturhouse

Voz 2 10:15 en la Cadena Ser

Voz 0137 10:22 en Francia ya no va a poder devolver migrantes a España amparándose en la ley antiterrorista es Ana Button una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Voz 0127 10:32 sí desde los atentados de Bataclan en dos mil quince Francia había reforzado la presencia policial en sus fronteras y eso ha hecho que desde entonces haya crecido muchísimo el número de inmigrantes irregulares que los agentes mandan a nuestro país sin apenas trámites la mayoría van a parar a Euskadi donde ONGs como Sos Racismo han alertado de que los servicios sociales están colapsados ahora Luxemburgo le dice a Francia que no puede poner la excusa de la amenaza terrorista para realizar devoluciones entre países de la Unión Europea como si fueran

Voz 0137 11:00 Estados terceros Italia despierta hoy plenamente consciente de que ha rozado la tragedia un italiano de origen senegalés con antecedentes de todo tipo secuestró durante cuarenta minutos un autobús lleno de niños le prendió fuego cuando

Voz 15 11:14 llegó la policía afortunadamente los menores pudieron salir a tiempo y están todos bien el hombre dijo que era su manera

Voz 0137 11:24 de protestar por las muertes en el Mediterráneo y en Bruselas el PP Europeo ha suspendido que no expulsado al partido del primer ministro húngaro el ultra Viktor Orbán es la decisión que han tomado finalmente después de que una docena de partidos de diez países hubieran pedido apartarlo por su deriva ultraderechista hay por sus ataques a la Comisión Europea

Voz 1985 11:46 bien aves Adam siempre

Voz 8 11:48 Ángel sabes ayuda diciendo que él nunca ha emprendido un engaño Málaga que el PP

Voz 0137 11:53 español ha votado a favor de esta suspensión que no expulsión en La Haya

Voz 16 11:58 Chema saquen los fondos no

Voz 0137 12:00 buenas Renan internacional ha elevado la condena para Karachi por los crímenes de la guerra de Bosnia entre los años noventa y dos y noventa y cinco el Tribunal para la antigua Yugoslavia lo condenó cuarenta años y ahora les suben la condena a cadena perpetua

Voz 9 12:18 historias del dinero Aquila una historia de buscando casa

Voz 1280 12:26 en Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta descubre las todas y encuentre la tuya en está donde estés punto com Sabadell estar donde estés descubre el Caribe más exclusivo en Melilla con Halcón Viajes y Viajes Ecuador pone en marcha sus merecidas vacaciones con todo incluido en su resort de México y República Dominicana y los hoteles Meliá hay Paradiso usted esperan rodeados

Voz 9 12:49 playas infinitas de arena blanca y la naturaleza más exuberante pierde te con nosotros

Voz 1280 12:54 el reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs que le pediría

Voz 14 13:01 genética pues preferiría que no me mandas en más facturas lo puedo mirar online y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten

Voz 17 13:10 hacemos una aportación al Fondo Sanidade ya de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura

Voz 0137 13:16 la online natural sí son las siete y trece las seis y trece en Canarias que va a pasar con los colegios de educación especial esta es la pregunta que se hacen muchas familias después de saber que la ONU los considera discriminatorios hoy comienza en Madrid el primer congreso dedicado a estudiar propuestas de trabajo para mejorar la atención a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales Javier Corbacho

Voz 0456 13:44 Francisco legión centro especial para su hija que sufre una parálisis cerebral cree que estos centros si potencial la integración de menores como su hija no sé porqué hay un empeño en general un relato unívoco de la discapacidad no de las cosas que incluye hasta centro es crear un entorno en los que personas tan vulnerables como los niños como como Paulina como tantos otros se sientan seguros las clases van a su ritmo que están adaptados a sus capacidades lo que puede hacer que que ellos aprendan

Voz 0027 14:08 el CERMI Comité de Representantes de Personas con Discapacidad pide que estos centros especializados evolucionen Luis Cayo es su presidente

Voz 18 14:15 de nada que sea bueno que haya sido bueno a lo largo de la historia para las personas con discapacidad tiene que ser el diputado pero nos vamos a negar a evolucionar dentro de un consenso amplio sólo estamos pitar la un proceso en el que la educación no es un elemento que enfrente

Voz 0027 14:30 ONU pretende que los menores con necesidades especiales acudan a centros ordinarios en los que se apliquen los cambios que estos niños necesitan sólo así aseguran se pueda garantizar su integración el Gobierno no seguir al pie de la letra esta recomendación no van a cerrar los centros especiales pero apuestan porque todos los colegios solapen para acoger a menores con discapacidad

Voz 0137 14:47 ayer les hablábamos aquí en Hoy por hoy de la economía de las plataformas aquellas que conectan a los clientes a la persona que prestan servicio a través de una aplicación móvil como hace Amazon Airbnb Over bueno pues esta última plataforma Uber Rafa Muñiz anuncia ahora que expande su servicio de camiones a Europa empezara

Voz 1772 15:07 en Holanda hay de ahí el resto del continente Uber pretende exportar su negocio de camiones que ya funciona en Estados Unidos y que pone en contacto a empresas con camioneros que se ofrecen a transportar una carga en sus vehículos el precio al igual que ocurre con los súbete CES se cierra de antemano Europa según Uber es la tercera economía que más reclaman estos servicios después de Estados Unidos

Voz 0137 15:28 sin y antes de que llegue Dani con los oyentes una noticia que afecta Javier Alonso a esta casa prisa al grupo de la Cadena Ser

Voz 0858 15:34 Prisa fijado en uno coma treinta y tres euros el precio de la acción en la ampliación de capital con la que se financiará parcialmente la compra del veinticinco por ciento de capital de Santillana del que ahora tiene ya el setenta y cinco por ciento este precio supera en un diez coma ocho por ciento el de la anterior ampliación de capital en dos mil dieciocho entonces de uno coma veinte euros por acción la ampliación Fabra

Voz 0027 15:55 cada el pasado veintiséis de febrero por el consejo

Voz 0858 15:58 en instrucción que explicó que el control del cien por cien de Santillana va a permitir fortalecer la estrategia del grupo generar valor al accionista mejorar la generación de caja de la compañía y optimizar la estructura de balance de la colocación se van a encargar Banco Santander Morgan Stan Lee y Alain mantra que cubren el cien por cien de la ampliación por importe de casi doscientos millones de euros accionistas que poseen el cuarenta y dos por ciento del capital de Prisa se han comprometido ya a acudir a esta ampliación

Voz 19 16:28 la temporada final de Juego de Tronos todas las temporadas anteriores Vic Little la isla ultima The Truth detecte vikingos Killing ni pues Wall el cuento de la criada

Voz 20 16:36 a manifestar ahora con Vodafone One es todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informa hacen el catorce cuarenta y cuatro y tiendas Vodafone Vodafone

Voz 9 16:48 cuando decides no arreglar la lavadora que hace flaca

Voz 21 16:51 si te compra asume que hace te sientes tan bien

Voz 22 16:56 si quieres sentirte vivo piden un presta

Voz 23 16:58 muy te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mentalidad punto es pues llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos pisen Tegui Bush

Voz 17 17:08 soy sobre el de carga ahora por la reparación o la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 24 17:15 ya cargó las repara

Voz 12 17:18 pide cita hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 25 17:23 a todos nos gustaría ser muy eco pero luego llega el momento de reciclar una lata de atún Gil hará Tale cartón bien pero el aceite y el aceite llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil la tecnología CGI de Gas Natural y gasolinas de Seat con las que podrás circular libremente por la ciudad ya ahorrará hasta el cincuenta por ciento de combustible mozo Gas Natural gama Seat teje y te este once mil novecientos noventa euros la alternativa eco informativo sea punto es

Voz 23 17:49 le pedí un préstamo en de Bush es muy fácil y sin papeleos entra ya dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Burris

Voz 1203 17:59 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras sí reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros que recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa hay puente de mayo aprovecha los últimos días de esta promoción sólo hasta el veintidós de marzo en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1161 18:33 el término de escucharles bon día o la barrio de Castelldefels pero yo voy a hablar sobre el Vox y su intención de boca la traición y la verdad que es un tema que va asustado bastante asustada soflama de mensajes a la crónico Si llenos de ideas cuando chador están dando sus nuevos dirigentes Ci U hoy para acabar una reflexión mientras el PSOE quiere poner al dictador donde siempre tuvo que Store Vox quiere hacer lo mismo aunque quiero ponerlo donde nunca quiso estar en el Parlamento madre mía cómo es la política

Voz 0456 19:00 gracias Mario un último mensaje sobre este asunto buenos días

Voz 26 19:04 buenos días es de Madrid para desleal de la Reconquista que en España no necesitamos más armas que las que ya tenemos que son muy importante

Voz 0137 19:13 es

Voz 0456 19:14 la palabra gracias Maite sobre Cataluña y los símbolos terminamos en Mallorca con Antonio

Voz 27 19:20 es todo lo que viene haciendo el Gobierno Generalitat un desafío constante al Estado a las leyes son formas incendiarias para así la no una falta de respeto a todos los pensamientos políticos piden la razón la Bella pierden de una manera más contundente ellos mismos son los llevará a inhabilitación es multas y prisión

Voz 0137 19:47 gracias Antonio y a todo son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:00 Laura Gutiérrez qué tal buenos días cuatro grados marca esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía más frío esta mañana mínimas más bajas aunque a mediodía en algunos puntos rezaremos los dieciocho grados mucho sol y algo de viento esto es Vallecas anoche asesinos asesinos a las puertas de la casa donde vive la familia del supuesto autor de la puñalada que acabó con la vida de un vecino el pasado domingo tras una pelea multitudinaria en el Pozo del Tío Raimundo presunto autor sigue desaparecido por tercer día consecutivo unos trescientos vecinos han pedido este clan familiar que se marche del barrio lo han hecho prendiendo algunos objetos ante la casa lo que ha motivado la intervención de la policía los antidisturbios han acabado enfrente

Voz 7 20:42 dos con los manifestantes concentrados ha resultado herido en las cargas los vecinos de la zona dicen que no es racismo que es una familia violenta que trae muchos problemas al barrio hoy se reúnen con la Policía Municipal

Voz 1275 20:58 las plataformas de pisos turísticos van a llevar a los tribunales la moratoria del Ayuntamiento de Madrid quiera al pleno de la semana que viene Iker a desaparecer casi la totalidad de estas vías

Voz 3 21:08 desde la capital saudí dijimos lo cálculo que entorno al veinticinco por ciento de las viviendas uso turístico no que están no que tienen licencia que no es ninguna sino que estaban inscritas en el registro la Comunidad de Madrid podrían verse afectadas por la normativa del Plan

Voz 1275 21:23 es es el Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible hervía envía confirmado en la SER que plantará cara a este plan por la vía judicial Adolfo meras

Voz 6 21:31 para nosotros dramático claro pues nos obliga otra vez a volver a vivir una situación de temporalidad ante un recurso y recurriremos lógicamente que al final no han acabado regulando como a un hostales cuando yo creo que todo el mundo sabe nosotras somos viviendas y que no tenemos una relación permanente ni nada y sobre todo que este plan especial está basado en una serie de hipótesis han tenido que hacer una serie de hipótesis falsa

Voz 1275 21:54 los vecinos de centro insisten en que necesitan protección hoy presentan una guía para ayudar a las comunidades de vecinos a prohibir la actividad con las herramientas que les proporciona la ley

Voz 8 22:04 jueves veintiuno de marzo más en titulares con Virginia Sarmiento del PP de Perales de Tajuña investigado por incumplir la ley electoral la Junta Electoral Provincial analiza si utilizó la revista municipal para hacer propaganda en la publicación se pide a los vecinos que tengan en cuenta el buen trabajo del PP en las próximas citas con las urnas

Voz 1275 22:18 Europa o el Senado son las dos opciones que el presidente de la comunidad Ángel Garrido ha dejado sobre la mesa respecto a su futuro político si concurre al Parlamento Europeo dejará su cargo antes del diecisiete de abril lo que habría un tercer presidente

Voz 8 22:29 esta legislatura nuevo retraso en Madrid Central las pantallas que informarán de las plazas libres en los parkings previstas para mayo no funcionarán hasta septiembre lo ha anunciado el director general de circulación en la Comisión de Movilidad aunque aseos

Voz 1275 22:39 ahora que hasta ahora no ha sido un problema y plan de choque contra la plaga de la oruga procesionar era también en Madrid capital este insecto ha adelantado su bajada de los pinos a causa del calor operarios municipales trabajan desde ayer en todos los distritos porque puede ser muy peligroso especialmente para niños y animales sabes cómo despierta al tráfico hasta ahora las calles de la capital pantallas Inmaculada maderas qué tal buenos días hola

Voz 28 23:07 buenos días afortunadamente empezamos la mañana con tranquilidad no ha producido ningún sobresalto ningún incidente de manera que dónde está ya la hora punta desde cámaras es la M30 allí es muy lento sobre todo en la calzada lateral de subida de Vallecas al Puente de Ventas de los accesos la avenida al Mediterráneo la plaza del Conde de Casal es la que se vayan al no más deprisa

Voz 1275 23:31 ya en el interior el entorno de las glorietas de Carlos quinto plazo del Independencia Cibeles en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0268 23:41 seguimos pendientes de un accidente en la M quinientos uno en el entorno de Brunete de entrada a la capital y lo demás pues en los accesos en todos encontramos ya los primeros tramos más saturados y también la M en lo peor de Vallecas a Ifema en sentido norte barrio de la Fortuna hacia la cinco Ciudad de la Imagen y Pozuelo se eleva a seis iba el de Marini túneles del Pardo el sentido uno paciencia

Voz 1985 24:03 siete y veinticuatro minutos de la mañana

Voz 7 24:14 su día a día es una aventura así que elige bien a tu compañero de viaje la nueva gama crossover de quien viene preparada para circular por todos los terrenos y hasta el veinticinco de marzo exporte Lloll ni con ventajas exclusivas no esperes más pena conocerlos a la red Guía de la Comunidad de Madrid

Voz 29 24:32 calidad con siete años de garantía práctico peeling y huy perdón veinticinco aniversario Cecat Lee grandes descuentos en iPhone hay Pat Mc y Apple Watch

Voz 7 24:44 además pude los a plazos sin intereses ni comisiones que ofrecimos hasta trescientos cincuenta euros por Quai forzado ya el XXV Aniversario de catering que tienda Apple calle Goya cuarenta y dos Llorens decía

Voz 12 24:56 cuenta hay dos medida hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en ama estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola venir a verme todos los días te Raña

Voz 7 25:12 a residencias para personas mayores llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa es Bogart este mes

Voz 30 25:20 en el entrenamiento que súper Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado desde veintiséis con noventa en Parque Warner punto com

Voz 9 25:31 enseñar todos los coches de coches

Voz 31 25:32 punto net en una cuña de radio sería imposible por eso les hemos puesto a tocar una canción de Mozart Coches punto net la mayor oferta de coches

Voz 32 25:40 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día como Hideo trabajas todo el día y quieres en acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo

Voz 17 26:00 esta semana Rick nueva tu cocina complicó de hasta un treinta por ciento de descuento en cocinas modelo City color de eucalipto a tu tienda vírico de precios bajos todos los días

Voz 1239 26:11 sabías que muchas de las enfermedades de retina deben ser tratadas de inmediato estas patologías suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unirá de rutina donde damos respuesta a estos problemas solicita tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte Cuén Clínica Baviera punto com

Voz 33 26:31 yo que nací para ser una orina de mundo viajar por las mejores tuberías ser depurada regar los campos subir al cielo y volver al mar con los PC Cillo si los calamares ibas tú y me rompió el corazón junto al portal

Voz 12 26:46 el charco que dejas sabe que tutela

Voz 0137 26:48 si el tufo se queda Ayuntamiento de Madrid

Voz 12 26:51 anoche tuvo un sueño

Voz 9 26:53 ayuda o en el campo creo que sí

Voz 22 26:55 luchaban pájaros cubren ladridos y había un once a3 Sportback de color rojo con retrovisores negros líneas deportivas y llantas de aleación sólo recordamos el cinco por ciento de los que soñamos recuerda si Audi A3 Sportback por ciento noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Wolkswagen renting hasta el treinta de abril más información inaudito en dobles

Voz 1275 27:17 la Fiscalía sitúa al exconsejero Alfredo Prada al frente de las operaciones de gestión económica de contratación en el Campus de la Justicia por las que está ahora imputado tendrá que declarar el miércoles de la semana que viene la Audiencia Nacional El Ministerio Público ha detectado además que Prada era la persona presuntamente autorizada para operar con varias cuentas corrientes del campus cuentas que abonaron pagos de más de ciento veinte mil euros a una empresa privada sin facturas de por medio el presidente de la comunidad Ángel Garrido comprende que el PP vaya esperar para cesar al exconsejero común cargado de vigilar la corrupción en su partido

Voz 0177 27:49 desde el partidos que hasta que no haya apertura de juicio oral e no se toma ninguna decisión cosa que también parece razonable me por el mero hecho de que hay presunción de inocencia de las personas por lo tanto entiendo que el partido esperará también la que haya o no haya apertura juicio oral

Voz 1275 28:01 el Ayuntamiento de Madrid quiere poner en marcha un proyecto muy parecido al que existe en Bogotá para llevar pasajeros en autobús desde San Blas hasta Carabanchel quieren llamar m treinta y cinco una especie de M30 de carril bus que de momento es sólo una declaración de intenciones Carolina Gómez

Voz 0393 28:15 se trata de algo más que un carril bus es una plataforma de autobuses que une

Voz 0137 28:19 día nueve distritos de Madrid entre Caravan

Voz 0393 28:21 Txelis San Blas la delegada de Movilidad explica que esa zona necesita una solución

Voz 34 28:26 necesitamos por un lado mejor conexión de Metro pues la línea once y su conexión con Metro Sur y nosotros queremos un proyecto pote

Voz 0137 28:36 de en superficie la mayor parte de

Voz 0393 28:38 ese recorrido tiene ya una continuidad aunque sí sería necesario dicen construir algún tipo de infraestructura elevada entre San Fermín y entre vías para atravesar la A cuatro por encima de momento es sólo un proyecto en ningún caso aseguran en el Ayuntamiento se haría esta legislatura

Voz 1275 28:55 la Asociación Derecho a Morir Dignamente Se va a concentrar esta mañana a las puertas de la Asamblea de Madrid donde se celebra el último pleno de esta legislatura para protestar por el incumplimiento de la ley de muerte digna que fue aprobada en dos mil diecisiete hace dos años en el Parlamento madrileño más en Fernando Marín ex presidente de esta asociación

Voz 35 29:12 no he hecho ninguna campaña de difusión sobre el testamento vital o documento instrucciones previas no se puede entregar el salvo en una tercera parte de los centros de salud y en ninguna residencia de mayores ya además todavía la historia clínica que son obligaciones que tiene la Comunidad de Madrid a las cuales no haciendo

Voz 1275 29:32 Madrid es una de las comunidades con menos testamentos vitales por habitante llegamos a las siete y media con cuatro grados ahora mismo en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy en la Ser con Pepa Bueno son las siete y media a las seis y media en Canarias es

Voz 2 30:05 hoy por hoy

Voz 0137 30:10 el día de la más remota se traduce en inglés como Ground Hot Day y en Reino Unido el juego de palabras es recurrente desde hace bastantes meses es Crown Hot Mail el día de la la remota de Theresa May que suma hoy un nuevo capítulo pero muy importante porque hoy empieza la cumbre europea que va a debatir la prórroga solicitada por la primera ministra hasta el treinta de junio anoche May compareció en la tele

Voz 3 30:37 dijo esto yo Fable vosotros

Voz 7 30:39 danos habéis tenido ya bastante estáis cansados de las luchas internas de los juegos políticos estáis cansados de que los diputados sólo hablen del Brexit Nothing en nosotros también señora May nosotros también estamos cansando

Voz 4 30:54 jueves veintiuno de marzo con Aimar Bretos con Danny De la Fuente y con Manuel Jabois buenos días a todos

Voz 8 31:01 qué tal buenos días cansados no se Dgaia

Voz 0137 31:06 ya que abre esta mañana con las palabras desafiantes de May no me culpen a mi culpa a los parlamentarios de esta parálisis la primera ministra le pidió a los ciudadanos que estén de su lado

Voz 7 31:17 sí

Voz 0137 31:19 de su lado pero la prensa británica

Voz 0456 31:22 lo está lamenta The Gardian que la imagen de la diplomacia británica sea hoy patética incoherente y caótica cuenta este diario que el partido de los tories está profundamente dividido que se cuestionan el liderazgo de la primera ministra y que se preguntan cuánto podrá durar May a la rodilla ante la Unión Europea titula en portada el Daily Telegraph corre el riesgo de llevarnos a la humillación nacional en la viñeta del Times salen varios euroescépticos de su Gobierno colocados fumando cada uno un porro en los que se le note sin acuerdo y tratan de pasarle el por Rami para que fume también provoca delirios alucinaciones titula la viñeta este diario por ahí va el Financial Times advierte de que los euroescépticos conservadores en las filas de May dan por seguro que el treinta de junio serán de la Unión Europea pero como muy tarde pero sin acuerdo aguantaremos hasta el treinta de junio si May no dimite antes rechazó haremos su acuerdo y tendrá que dimitir habrá un Brexit duro le confían algunos a este diario termino con la prensa sensacionalista pero también la más leída El Mirror la llama arrogante dice que es un desafío engañoso el culpar a todos menos a ella misma de Sun titula Power to the People el poder para el pueblo Mella está furiosa Daily Express y el Daily Mail tachan de melodramática su intervención de anoche y este último cree que están a ocho días de abandonar la Unión Europea sin acuerdo

Voz 0137 32:33 tiene un bucle agotador pasamos a otro bucle agotador hoy la portada de La Vanguardia esta maqueta da de una forma que da la medida del hartazgo que provoca el pulso permanente de Quim Torra

Voz 0027 32:42 sí a pesar de la que está cayendo el president IS tira y afloja con los lazos no ocupan el principal titular si la foto pero no el titular más destacado del principal periódico de Cataluña ese espacio prioritario lo ocupa otra noticia la lista de espera para pisos sociales se disparan

Voz 0137 32:57 la piel las portadas en las que sí se destaca notablemente la decisión de Torra se pone el acento en cosas distintas El País dice Torra retirará

Voz 0027 33:06 los lazos como ordenó la Junta Electoral y añade en su editorial no debería haber sido necesaria ninguna orden legal para que los gobernantes comprendan que cualquier símbolo que genere división debe estar fuera de los edificios

Voz 17 33:16 públicos por contra El Mundo considera que este es el titular de portada Torra urde una burla a la Junta Electoral con símbolos alternativos al lazo lo de burla

Voz 0027 33:26 lo dice también ABC en su titular El Mundo en su editorial asegura que la Fiscalía debe querellarse por desobediencia y el Gobierno abandonar su Tancredi mismo ABC dice que la postración de los intereses nacionales es un problema de falta de impulso político es un hecho liderazgo nacional también hizo falta de compromiso con los intereses de España por quienes están obligados a defenderlo

Voz 0137 33:46 por cierto que a esta hora las siete y y cuatro las seis y treinta y cuatro en Canarias Quim Torra mantiene colgado el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat allí Nos vamos Berta Terrades bon día

Voz 1509 33:58 bon día el president Torra pura unas horas más y de momento mantiene intacto el lazo amarillo que está colgado del balcón de la Generalitat eso sí atención porque el president ya planea un plan B según ha podido saber la Cadena SER el Gobierno catalán sustituirá los lazos amarillos por unos lazos blancos con una franja de color rojo otro símbolo independentista Torra quiere mantener el pulso a la Junta Electoral Central y denunciar lo que considera un ataque a la libertad de expresión

Voz 0137 34:26 gracias Berta que no decaiga el bucle y un último apunte escribe Nicolas Sartorius en El País sobre la retroalimentación de la derecha española la independentista catalana

Voz 0027 34:36 dice Sartorius la derecha catalana no tumbó los presupuestos tanto porque el Gobierno no atendiera a las demandas independentistas sino porque se le abrían las carnes al pensar que tenía que estar hasta dos mil veinte apoyaron a un gobierno de izquierdas cuyas medidas no compartía hemos llegado a un punto en el que las derechas españolas y catalanas entienden que les puede ir mejor en unas elecciones el enfrentamiento que un posible acuerdo por eso sí en las próximas elecciones del veintiocho de abril ganan las derechas de uno y otro lado dice Sartorius tendremos la confrontación asegurada en donde sí que se pondrá en riesgo la unidad del país porque la unidad y la salud democrática en España y en Europa dependerá de que derrotemos a todo tipo de nacionalismo y con lo que hemos la agenda social en el centro de la política

Voz 38 35:18 solo

Voz 39 35:20 bueno no tienes pocas cosas claro

Voz 7 35:23 con lo tranquilita qué está vaya pactando

Voz 40 35:25 era era hay maneras más sencillas de proteger la naturaleza como el crédito sostenible del servicio de renting de Bankia para moverte un vehículo ecológico informa Bankia punto es

Voz 9 35:37 Black Panthers Thor Capitán América todos ellos tenían secretos hasta ahora

Voz 13 35:43 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 19 35:58 mira dado un tirón es que los músculos necesitan calor Itu Radio salen tirones radios a Lille crema antiinflamatorio con efecto calor Radio salir radios a Lille de laboratorios Viñas a las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 0137 36:13 Nos gusta por la pasión con la que está escrito un artículo de María José Navarro hoy en el diario La Razón

Voz 0027 36:18 se titula cargadas se lo dedica al cabeza de lista de Vox por Albacete es un seudo historiador homófobo negacionista dice ella haré todo lo todo el apostolado que pueda para que nadie vote alguien como usted Fernando Paz un tipo que considera que hay que acudir a terapia cuando descubres que tu hijo es homosexual o que el Holocausto nazi tiene una cifra tan elevada de muertos por el hacinamiento o las enfermedades termina María José Navarro diciendo deseo y rezo porque soy católica que se lleve usted el revés que se merece

Voz 0137 36:44 María José Navarro en la razón y cuenta esta hora eldiario punto es que Podemos ha despedido con solo veinte días de indemnización por año trabajado a los empleados del partido cercanos a Errejón

Voz 0027 36:54 once trabajadores indefinidos a los que podemos despide con la indemnización mínima que permite la ley los despidos se produjeron anteayer y afectan principalmente a personas que hoy participan con Errejón en el lanzamiento de Más Madrid

Voz 0137 37:05 en Alemania en el Süddeutsche podemos leer abriendo su edición digital hay una Europa más allá del Brexit hay una Europa más allá incluso el Consejo Europeo de este jueves y viernes hay una Europa que reclama políticas industriales digitales y climáticas dos días hemos estado sin mencionar el cambio climático en la prensa internacional es casi un récord hasta que hoy este diario publica una exclusiva

Voz 0456 37:28 si la Unión Europea quiere limitar el calentamiento global a un grado y medio de aquí a dos mil cincuenta la Comisión Europea ha elaborado una estrategia a largo plazo con los jefes de Estado y de Gobierno que

Voz 0027 37:37 hoy querían comentar en Bruselas países como

Voz 0456 37:40 caña a Francia o Luxemburgo sobre todo España suscriben palabra palabra otros como Alemania no se deciden y luego están los que frenan radicalmente cualquier estrategia contra el cambio climático Polonia la República Checa Hungría y Eslovaquia no habrá acuerdo en Bruselas

Voz 0137 37:53 precisamente las políticas climáticas han dado alas a los verdes en Holanda es la segunda formación que más crecen las elecciones provinciales que celebraron ayer pero el clima no da tantos votos como la basura que se cuenta sobre la inmigración porque hay un ganador para él es un partido nuevo y de extrema derecha

Voz 0456 38:12 le llaman Foro para la democracia es un partido populista de extrema derecha y anti inmigración la coalición liderada por el liberal Mark Rutte ha perdido la mayoría en el Senado aunque haya evitado un desastre por los pelos la nueva extrema derecha supera a casi todos segunda fuerza los verdes son la marcando la agenda con inmigración integración e islamismo cuando el cambio climático era lo que dominaba el debate en ese país hasta ahora

Voz 8 38:50 fuerza allí a Lucía Taboada Jabois en recibirte con música cada mañana para leer juntos así se despierta la España que madruga leemos en la prensa italiana hay no sólo en la italiana que el escritor Roberto Saviano será procesado por llamar ministro de la mala vida al ministro del Interior de Italia y vicepresidente del Gobierno a Matteo Salvini pero qué cosas Jabois esta pásalo en Italia

Voz 1389 39:15 imagínate ahora que hubiese mentido que haría entonces la justicia con él no esto ocurrió en verano cuando Salvini no permitió que un barco con ciento cincuenta migrantes entrase en Italia entonces Saviano lo llamó ministro de la mala vida que por cierto se convierte automáticamente en mi expresión favorita de todos los tiempos para referirse a estos ultraderechistas tumbados señores de la mala vida me encanta hay pocos lugares mejores que Italia para preguntarnos con quiénes queremos estar en el mundo Si con gente como Saviano que desenmascara criminales son gente como Salvini que opositar a ellos también pocos lugares mejor están bien para darse para darse cuenta de que la chusma sea la mafia óseas fascismo a la chusma se enfrenta siempre lo más decente de cada casa y esto es lo que está pasando

Voz 8 40:00 más historias rescata ha rescatado tú en La Voz de Almería esta mañana Cuéntame

Voz 1389 40:06 si La Voz de Almería ha publicado que está a punto de salir un ensayo con cuatrocientas micro historias de anarquistas almerienses entre ellas entre estas personas Encarnación migraña ya que fue la única mujer fusilada allí en Almería en el franquismo el libro se titula aunque no espera el dolor y la muerte lo lo Escrivá Antón yo Ramírez ir rescata Megane ya que nació en el municipio Tavernas en el año mil novecientos veintiuno escucha esta historia sus padres murieron cuando era niña y ella cuando tenía catorce años y estalla la Guerra Civil se metió en las juventudes libertarias conoció a su novio José Hernández Ojeda fue encarcelada por labores de propaganda y agitación cuando acabó la guerra hay salió de la cárcel estamos hablando casi de un adolescente tradujo distribuyó boletines informativos de la BBC volvió a prisión y murió fusilada a los veinte años con siete anarquista al año hace un año el diario Público fíjate lo que decía de ella en su última carta ella confesaba ser una mujer resignada su destino con una fe ciega en el ideal que estaba persiguiendo daba a entender que después de fusilado su marido ya poco le importaba la vida buscaba ser merecedora de sufrir el mismo final que veinte años tenía

Voz 8 41:17 hoy veintiuno de marzo es el día mundial de la poesía

Voz 1389 41:21 bueno y me despido con estos versos de Emily Dickinson que a lo mejor conoces joven ateniense sé fiel a ti mismo ese fiel al misterio el resto es ver Hurt amén

Voz 9 41:38 en casa no sé que tenga ese algo más

Voz 7 41:44 cuesta mucho con la que usted qué quieres Teror es fácil acertar con su precio no cliente con BBVA valora otras a ver si el precio que piden es el que deberías para BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prima la tú

Voz 1280 41:56 también vive u vea creando oportunidades

Voz 7 42:00 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la visita a escuchar la sed y usted agenda de servicio sutiles

Voz 1508 42:18 buenos días el Ministerio de Asuntos Exteriores necesita cubrir seis plazas

Voz 1275 42:22 puede traductores e intérpretes por este sistema

Voz 1508 42:25 de acceso libre en función de la plaza se exige inglés francés o una lengua extranjera oficial en la Unión Europea o Naciones Unidas los aspirantes tienen que tener el título de licenciado

Voz 7 42:37 ingeniero arquitecto o grado si le interesa sólo tiene que rellenar la solicitud a través de esta página web administración punto gob punto es si quiere consultar las bases puede encontrarlas en el Boletín Oficial del Estado del martes diecinueve de marzo esperemos que esta información de sino de utilidad saludos de los buenos días y me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa

Voz 12 43:01 luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china y a las once en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 41 43:09 te cambia la vida pero te cambia el día ex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos Feliciano tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 1985 43:22 hoy por hoy primera bueno

Voz 0137 43:27 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 7 43:31 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 4 43:42 Ibai Gomez cenó anoche con ciento cincuenta aficionados para celebrar Sampe sus ciento cincuenta partidos con los leones

Voz 1161 43:48 sí es algo poco habitual en los futbolistas similar alacena pirata que suele organizar Esteban Granero y así explicaba su decisión el propio Ibai Gómez en El Larguero

Voz 4 43:55 es una cifra que para mí es un honor vestir tantos premios nuestra camiseta tengo la suerte de sentir mucho y cariño mi seguidores en redes sociales bueno era una forma también de acercarme a ellos de agradecérselo de una forma

Voz 0027 44:06 frente a todos los Lancho posible volcanes

Voz 4 44:08 es una tarde muy bonito habló también de la posibilidad

Voz 1161 44:11 de que volvieran jugadores como Llorente Ander Herrera Javi Martínez

Voz 4 44:15 tengo una gran relación con los tres son grandísimos jugó los tres Easy creemos que eso es lo mejor para el de la venidos también cumple

Voz 1161 44:22 noche partidos Felipe Reyes con el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga trescientos cuarenta y dos en la victoria sobre Armani Milán noventa y dos ochenta y nueve superando al mítico Juan Carlos Navarro que se quedó en los trescientos cuarenta y uno con el Barça a sus treinta y nueve años se ve llegando a los cuatrocientos partidos en la Euroliga

Voz 0621 44:35 no queda muchas eso está complicada no sé ya veremos ya veremos pero ahora mismo sólo quiero trabajar fuerte para no

Voz 17 44:43 intenta seguir aumentando esta cifra pero cuatrocientos está un poco lejos

Voz 1161 44:46 es el único jugador en activo disputó la primera temporada de la Euroliga desde su creación en el año dos mil y para llegar a esos cuatrocientos debería jugarla al menos otras dos temporadas pero primero hay que renovar contrato

Voz 0621 44:55 eso estamos ahí en ello ahí por las dos partes no hay ningún problema así que están y lo más pero ojalá ojalá

Voz 1161 45:02 hoy se juegan ya dos partidos de la jornada veintiocho Bayern Munich Barça desde las ocho it desde las nueve y media el Gran Canaria Olympiacos de vuelta al fútbol sigue a la selección española en Las Rozas novedades Javier Herráez buenos días hola qué tal muy buenos días Luis Enrique quiere

Voz 42 45:14 una selección a largo plazo si les siguen los futbolistas si están comprometidos sino baja los brazos si es una selección vertical vamos el reflejo de lo que era el como futbolista cree el asturiano que esta selección volverá a la senda del título para ello antes tendrá que clasificarse primer partido frente a Noruega en Valencia el próximo sábado volverá a repetir lo que es la columna vertebral en portería De Gea veremos a Ramos en la defensa Busquets como pivote defensivo

Voz 43 45:40 mí la alegría arriba tiene que venir en hombres como Muniain

Voz 42 45:43 o como Rodrigo el delantero el Valencia que está en racha y que juega precisamente en su casa Mestalla

Voz 1161 45:48 le tocará el sábado España pero se disputan ya hoy los primeros partidos de clasificación para esa Eurocopa dos mil veinte y también tenemos amistoso de la sub veintiuno a las siete menos cuarto España Rumanía en el estadio de Los Cármenes en Granada además en casa hoy será presentado Paco Jémez desde las doce y media como nuevo técnico del Rayo Vallecano aunque llega sin consenso con parte de la afición en contra siete de las peñas rayistas ayer emitieron un comunicado en el que mostraban el estar con la destitución de Michel y la llegada del nuevo técnico al que reciben textualmente con desagrado a la persona que va a ocupar el banquillo por sus meteduras de pata y faltas de respeto hacia la masa social del Rayo y además en tenis en Master mil de Miami sigue adelante Roberto Vallés y Sara Sorribas hoy jugarán Albert Ramos Feliciano López Pablo Andújar David Ferrer Isar a su Ribes

Voz 7 46:30 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un aquí Hato vale

Voz 0277 46:36 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 7 46:39 vale cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 44 46:44 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen Cross Rogue One world Space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Volkswagen

Voz 9 47:00 aquí se recicla

Voz 7 47:02 pero Un juguete escocido croquetas a bicis somos capaces de reciclar una vida distinta

Voz 9 47:07 siempre hemos sido tan de que no que no reciclables también las bombillas en supermercados puntos limpios tiendas de iluminación cuidar el medio ambiente es más fácil de lo que crees amilanó

Voz 45 47:20 sí sí tú que siempre las delante de cualquier espejo y que cantas hasta cuando vas en coche ven a Disneyland París despierta a tu lado más salvaje este verano bailaoras con Ballroom en el nuevo festival del Rey León y de la selva durante la semana mágica reservando hasta el veintisiete de marzo tendrás dos noches gratis niños menores de siete años gratis consulta fechas y condiciones plazas limitadas ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 2 47:51 en la Cadena SER con Pepa Bueno

Voz 8 48:20 diariodehoyporhoy del veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve escribe Sandra nos habla del permiso de paternidad de su marido