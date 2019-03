Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días dos partidos minoritarios llevan veinticuatro horas monopolizando la conversación pública caña unos Vox un partido ultra la nacionalista español de extrema derecha extraparlamentario en las Cortes del que lo único tangibles que ha tenido cuatrocientos mil votos en Andalucía y que nos dicen que va bien en las encuestas y el otro es un partido nacionalista catalán refundado por problemas de corrupción roto en mil pedazos son los convergentes de Puigdemont claro que este último co gobierna nada menos que Cataluña y hoy sabemos que su máximo representante institucional Quim Torra oculto que hace una semana el defensor del pueblo catalán ya les recomendó quitar lazos y esteladas de los edificios públicos durante la campaña electoral como le había pedido la Junta Electoral Central así que semana perdida en ruido en jugar al ratón y al gato hoy se supone que va a retirar la propaganda partidista todavía no lo de hecho pero ya sabemos que planea colgar un símbolo alternativo la línea entre la épica y el ridículo es muy muy delgada y sus dos cosas la primera las propuestas disparatadas como la de armar a los españoles como a los estadounidenses propuestas para que se hable de ellos Le hagamos la campaña gratis pero la segunda es mucho más inquietante Vox sigue sumando militares como cabezas de lista para las elecciones el último en general en la reserva del Ejército de Tierra y están en negociaciones con un coronel formado en la Legión Iván seis si las encuestas aciertan entran en el Congreso que objetivo político quiere un grupo parlamentario formado mayoritariamente por militares rompe o no romper el consenso del setenta y ocho

Voz 1 02:15 es jueves veintiuno de marzo y estamos a la espera de que Ciudadanos contesta en la propuesta que le hizo anoche en Barcelona Pablo Casado Aimar concurrir juntos

Voz 0027 02:24 al Senado con una candidatura única para evitar que el PSOE obtenga mayoría absoluta en la Cámara Alta

Voz 2 02:29 una alianza de senadores por España por la Constitución una concertación de esfuerzos para conseguir que a través de la ley electoral podamos prácticamente duplicar sumar muchísimos más escaños en el Senado

Voz 1727 02:42 va a demostración de la debilidad con la que encara Casado estas elecciones primero fue pedir la Vox que no se presentara en algunas provincias y ahora esto y fuera de España la noticia está hoy en Bruselas

Voz 0027 02:53 hombre europea en la que los Veintisiete elevan a plantear a May

Voz 0789 02:55 su condición para una prórroga del Brexit que el Parlamento

Voz 0027 02:58 Europeo apruebe el plan salida que ha tumbado ya dos veces

Voz 1727 03:01 el Partido Laborista acaba de anunciar que su líder Jeremy Corbyn va a viajar también a Bruselas para debatir un plan alternativo del Brexit con los líderes comunitarios avance oncológico muy importante y confirma española

Voz 0027 03:14 investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han conseguido crear un fármaco que inhibe un gen clave en el desarrollo de la mayoría de los tumores incluido el cáncer de pulmón más agresivo por ahora lo han probado con éxito en ratones que les ello Clint

Voz 0502 03:26 lo con humanos empezara el año que viene Uber de siempre

Voz 1727 03:29 en Europa su plataforma para camiones

Voz 0027 03:31 ya funciona en Estados Unidos y que pone en contacto a empresas con camioneros que se ofrecen a transportar una carga empezaran en Holanda ida y al resto del continente

Voz 1727 03:44 Paco Jémez regresa al Rayo con parte de la afición en su contra Sampe

Voz 1161 03:48 concretamente siete de las peñas rayistas que ayer emitieron un comunicado en el que mostraban su malestar con la destitución de Michel y la llegada del nuevo técnico el que reciben textualmente con desagrado a la persona que va a ocupar el banquillo por sus meteduras de pata y faltas de respeto hacia la masa social del Rayo Jémez ya dirigió ayer por la tarde al equipo en el primer entrenamiento de esta segunda fase al frente de los rayistas y será presentado oficialmente a las doce y media en la propia ciudad deportiva

Voz 0568 04:09 por lo que resta de campeonato diez partidos y una temporada más

Voz 1727 04:11 y antes del tiempo una noticias sobre Prisa el grupo del que forma parte de la

Voz 0027 04:15 Prisa ha fijado en uno con treinta y tres euros el precio de la acción en la ampliación de capital por doscientos millones de euros con la que se va a financiar parcialmente la compra del veinticinco por ciento del capital de Santillana ahora en manos de un fondo de inversión accionistas que ostentan el cuarenta y dos por ciento del capital deprisa Se han comprometido ya a acudir a la ampliación

Voz 1275 04:36 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:40 el frío ahora mismo más frío que las últimas mañanas heladas e incluso fuertes en muchos puntos del centro peninsular especialmente en provincias como Guadalajara Teruel Zaragoza valores que bajan incluso de los cinco grados bajo cero pero el día se presenta soleado radiante incluso Isora más amable está temperatura durante la tarde máximas de doce dieciséis grados en la mayor parte del país sólo en el sur sea cerca eran las máximas a los veinte y en el Mediterráneo pocas nubes pero viento que hará que la sensación

Voz 0738 05:08 esa sensación de ambiente fresco aumente

Voz 1727 06:36 Begoña Arce en Londres Griselda Pastor en Bruselas buenos días a las dos buenos días buenos días la tarde empieza la cumbre europea que va a debatir la prórroga del Brexit y Theresa May va a escuchar de viva voz la condición que le ponen sus todavía socios que el Parlamento británico apruebe la semana que viene el mismo acuerdo de salida que ya ha rechazado dos veces Griselda exacta

Voz 0738 06:58 en este inicialmente un acuerdo sin cambios porque la oferta es pronto

Voz 0738 07:04 la Nicosa escuchamos al presidente del Consejo Europeo

Voz 0502 07:07 perdí

Voz 1727 07:48 bueno pues a la espera de saber si el speaker del Parlamento gritar

Voz 1727 07:55 noche Theresa May Begoña hizo una declaración

Voz 4 08:08 antes de la Eurocopa

Voz 0273 08:11 estoy absolutamente segura que el público ustedes están hartos cansados de luchas internas cansado de que los diputados sólo hablen del Brexit quieren que esta fase del proceso se termine y se cumpla estoy de acuerdo estoy de vuestro lado son palabras tóxicas incendiarias según los parlamentarios furiosos cometa los mismos diputados a los que la primera ministra trata de convencer para que apoyen su acuerdo en votación probablemente la próxima semana José

Voz 1727 08:36 luchábamos a lo largo del día Begoña Griselda gracias a las dos hasta luego y mientras tanto aquí en España se supone que quintos roba descolgar hoy los símbolos partidistas de los edificios de todos los catalanes pero hasta ahora no lo ha hecho hoy sabemos además que él conocía desde hace una semana esta recomendación del Síndic de Greuges de retirar esos símbolos

Voz 0738 08:59 en periodo electoral simbología tal como dice la Junta nos deberían exhibir

Voz 1727 09:04 en fin lo sabía desde el viernes pasado lo dijo el propio Defensor del Pueblo catalán se confirma la gran escenificación en varios actos que han montado Torra para que desde sus filas no puedan cuestionar su compromiso independentista pura cepa y hoy se reúne la Junta Electoral Joan Bofill

Voz 0931 09:20 sí a las cinco de la tarde cuando sobre esta reunión dos escenarios a la vista el primero el más seguras que pese a estas idas y venidas de Torra pues ya ha desobedecido el plazo para retirar los símbolos acabó el martes con lo que la Junta decidiera decidiera si hay multa o incluso lo lleva toda la justicia además es que Torra se plantea cambiar estos símbolos por otros según ha podido saber la SER sería un lazo blanco con una franja roja

Voz 1727 09:41 que es similar a los que se vieron a finales de dos mil

Voz 0931 09:43 diecisiete y que la Junta ya prohibió en la campaña del veintiuno de diciembre por ello Pablo Casado pedía Sánchez que ordene

Voz 0568 09:49 retirar estos símbolos lo puede hacer a través de la Libia

Voz 6 09:52 seguridad nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra diciendo las guardias urbanas que lo haga de inmediato

Voz 1727 09:59 con la intervención de los Mossos palabras de Casado esta noche en Barcelona fue en ese mismo acto anoche en Barcelona donde casado sugirió a Ciudadanos la opción de concurrir al Senado en una lista conjunta el sistema de elección del Senado favorece mucho a la lista más votada en cada provincia el PP teme que la división del voto de derechas de de la mayoría el PSOE en la Cámara Alta que es la que tendría la última palabra por ejemplo para aplicar un ciento cincuenta y cinco Óscar García buenos días

Voz 1645 10:26 hola Pepa buenos días Ciudadanos se plantea esta opción

Voz 1727 10:28 lista única con el PP para el Senado pues

Voz 1645 10:31 parece que de momento no Pepa fuentes de la dirección de Ciudadanos rechaza en una coalición con el PP en el Senado porque según explican hay diferencias clarísimas que separan ambos partidos a pesar de que sí comparte la preocupación por la cuestión catalana así que la postura oficial es esta que explicaba Villegas hace unos días

Voz 7 10:46 no va a haber ningún acuerdo más para estas elecciones tampoco ningún acuerdo para otras elecciones el único acuerdo de coalición se va a producir con uno de Pueblo Navarro

Voz 1645 10:57 Ciudadanos rechaza pactar en coalición con el PP en su estrategia de liderar la derecha no sólo en el Congreso sino también en el Senado donde se debate y aprueba un posible ciento cincuenta y cinco en Cataluña como comentabas de hecho los de Rivera han dado ya calabazas a los de Casado en Euskadi donde el PP planteó ir en coalición Ciudadanos lo rechazó argumentando que la propuesta llegó tarde

Voz 1727 11:17 gracias Óscar sobre Vox es la tertulia nos vamos a ocupar de los militares que sigue sumando sus candidaturas y sin embargo Abascal ha conseguido escandalizar a los sindicatos de policías guardias civiles con esa propuesta de importar a España la tragedia de las armas en estado los unidos El sociólogo Jorge Galindo Se hacía esta semana esta pregunta Jabois si se pudieran llevar armas encima cuánto habría durado vivo el cortador de jamón en Madrid que hace unos días imprudentemente desde luego se puso a afilar su cuchillo yo en el metro de la capital de España camino del trabajo

Voz 1389 11:53 bueno depende de cuántos españoles de bien viajase en en el metro donde eso que igual no muchos a lo mejor son más de sectores liberalizados yo no lo sé no conozco a un español de bien creo preguntaré

Voz 1727 12:04 supongo que se distinguen según Abascal por tener buena puntería

Voz 1389 12:06 por tener la necesidad de defenderse les deben entrar mucho en casa de esa forma un español de bien vendría a ser un español secunda directo todo el día pensando que van a saltar

Voz 0789 12:15 sí

Voz 1389 12:16 a su familia yo una vez cuando trabajaba aquí estoy en Galicia escribí la expresión de buena familia una compañera me dijo ahora prueba a poner la contraria son lecciones de vida no cuando te pregunten quiénes son los buenos y quiénes son los malos y te ponen entre los malos no te preocupes mucho normalmente Pepa los que defienden con más ganas la unidad de España son también los más necesitados de diferenciar entre los españoles

Voz 1727 12:38 mañana Jabois un beso chao

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0502 13:54 con Pepa Bueno las h catorce las siete catorce

Voz 1727 13:57 en Canarias el gobierno niega que quiere impulsar una reforma del sistema de las pensiones que penalice a los viudos con rentas altas el secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado lo planteó el martes como una idea estudiar

Voz 11 14:10 el hombre gana más que su pareja y su pareja ex mujer su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 1727 14:22 él planteaba destinar ese dinero a mejorar las pensiones de viudedad más bajas pues veinticuatro horas después su jefa la ministra Valerio lecho este rapapolvo en público

Voz 12 14:33 los Xavi Granados es una persona que sabe mucho de Seguridad Social IU opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un Gobierno de vez en cuando pro tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones

Voz 0738 14:47 es desde luego el Gobierno no tiene ningún

Voz 12 14:50 una intención de modificar las pensiones de viudedad

Voz 0738 14:52 salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas

Voz 1727 14:58 y también las más bajas de viudedad pero resulta que lo que propuso Granado y ahora descarta tajantemente Valerio es algo que ya se les aplica a las parejas de hecho desde hace diez años además Mariola lo Unido buenos días buenos días Pepa aunque parezca increíble están discriminadas no tienen el mismo derecho a la pensión de viudedad que las parejas casadas que los matrimonios está en su caso condicionada a la dependencia económica del miembro de la pareja fallecido a Silvia Oñate madre de dos hijos y ahora mismo en paro se la han denegado porque cobraba más dinero que su pareja cuando murió hace año y medio a mí

Voz 13 15:33 al denegar CM la pensión de viudedad no son los está afectando muy presente sino que se está acondicionando también el presente y el futuro de mis hijos que quedan convertidos de alguna manera en huérfanos de segunda por lo tanto están desprotegidos

Voz 1727 15:47 Silvia Oñate está peleando ante la justicia al considerar inconstitucional esta discriminación y ha pedido explicar la situación ante el Parlamento Europeo y pide al Gobierno y a los partidos que corrijan este trato desigual que conocen desde hace una década pero que no han hecho nada parecen increíbles verdad Mariola gracias hasta luego

Voz 4 16:23 B V Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 1727 17:40 posiblemente recuerden el testimonio de Daniel Chema padre e hijo que aquí en Hoy por hoy nos contaron hace un mes el tormento que estaban viviendo su a Machu les había pedido que cuando llegara al final el final de su enfermedad degenerativa la ayudaran a morir encontrarte

Voz 16 17:56 tu madre que te mire a los ojos que te abrace que te abre los brazos Si te te pida por favor por favor por favor no permitís que yo pierda dignidad integridad no permita es que pierda que vivas en recuerdos que pide que viva sin sin saber quiénes sois porque ellos no

Voz 1727 18:13 dieron cumplirlo porque la ley lo prohíbe finalmente ella que se llamaba Maribel murió hace unas semanas sin que PP y Ciudadanos desbloquearon en el Congreso la ley de eutanasia hoy se estrena en Madrid en el Teatro del Barrio una obra dolorosamente actual la historia del único médico sentenciado en España por practicarle la eutanasia a una paciente terminal Javier Torres

Voz 1389 18:34 obra de teatro documental trufada con imágenes de vídeo celebraré mi muerte tiene un protagonista no profesional de la actuación en escena me llamó Marcos Ariel Hourmann

Voz 17 18:45 no soy actor soy médico el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia

Voz 0568 18:53 eutanasia que no sedación fina

Voz 1389 18:55 al corría el veintiocho de marzo de dos mil cinco

Voz 18 18:58 la mujer a la que yo maté se llamaba Carmen

Voz 17 19:02 tenía ochenta y dos años la administrar cloruro potásico en vena un chute de eso te deja seco de forma inmediata y la firme ese fue todo el problema no es sólo potásico no Carmen el problema fue haber escrito lo que había hecho

Voz 1389 19:20 y firmarlo para evitar la cárcel pactó con la justicia

Voz 17 19:23 el fiscal rebajó la petición de pena de diez a una niña no tuve que entrar en prisión no está mal no pude explicarme del jurado popular no pudo emitir ningún veredicto me gustaría que esta noche ustedes me acuden

Voz 1727 19:46 a las diez de la mañana Toni Garrido recibe a este médico al actor Alberto San Juan precisamente este domingo Javier del Pino emiten A vivir que son dos días un reportaje en el que llevan trabajando desde julio del año pasado la historia de un hombre enfermo de esclerosis que tomó la decisión de acabar con su vida Pino su equipo lo acompañaron en ese proceso durante meses hasta el final este domingo a las nueve de la mañana en la SER ahora son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 Laura Gutiérrez qué tal buenos días la primavera despierta en Madrid con sol pero con bastante frío han bajado las mínimas aunque mediodía rezaremos los dieciocho grados a partir de mañana comienzan a subir los termómetros los vecinos de Vallecas se reúnen este jueves con la Policía Municipal de Madrid tras otra noche de disturbios en el Pozo del Tío Raimundo unos trescientos vecinos se concentraron frente a la casa de la familia del supuesto asesino que el domingo apuñaló a un vecino tras una reyerta multitudinaria han emprendido telas han lanzado objetos contra la vivienda en acabado enfrentados con los antidisturbios de la Policía Municipal un vecino resultaba herido en las cargas y acabó en el hospital quieren echar este clan familiar del barrio porque dicen que son violentos sólo traen problemas la legislatura poco a poco llega a su fin y el primer broche se pone hoy en la Asamblea de Madrid último pleno de una legislatura convulsa donde casi el cincuenta por ciento de los diputados del PP han dejado su escaño once de ellos por escándalos políticos

Voz 19 21:23 el respeto al Partido Popular que me incluyó en sus listas

Voz 0502 21:26 comunico que presentados la señora presidenta

Voz 19 21:28 en Cifuentes división irrevocable

Voz 18 21:31 les no renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 21:34 Elena moño UQS Daniel Ortiz José Ignacio Echeverría y hasta la presidenta Cifuentes apartaron de la Cámara de Vallecas en el PSOE

Voz 0502 21:40 en ocho diputados han dimitido cuatro en poder

Voz 1275 21:42 hemos en este caso por el enfrentamiento interno entre reformistas Ipar listas el pleno hará hoy balance de estos cuatro años hice aprobará previsiblemente la ley de transparencia de acceso

Voz 0568 21:53 formación pública de participación de la comunidad

Voz 1275 21:57 una legislatura que todavía puede dejarnos alguna sorpresa más por ejemplo un tercer presidente Si Ángel Garrido se va a Europa una de las opciones que baraja titulares con Virginia Sarmiento del preside

Voz 0978 22:06 te habla por primera vez de su futuro político con dos opciones

Voz 1275 22:08 sobre la mesa el Senado o el Parlamento Europeo en esta segundo cazó tendría que abandonar el cargo antes del diecisiete de abril el PSOE preguntará hoy al Gobierno en el pleno sobre los colegios de educación especial acusan a Garrido de crear alarma al enviar con medios públicos una encuesta docentes y familias preguntando si estos centros deberían desaparecer nuevo retraso en Madrid Central las pantallas que informarán de las plazas libres en los parkings no funcionarán hasta septiembre en un principio estaban previstas para el mes de mayo el Ayuntamiento de Madrid se compromete a iniciar un plan de reparación para el pueblo gitano si lo anunciado la alcaldesa en un acto con varias entidades gitanas para dar a conocer la discriminación que han sufrido

Voz 18 22:46 no impuro

Voz 1275 22:49 el jugador con más partidos disputados en la Euroliga Sampe buenos días buenos días alcanzó anoche los trescientos

Voz 1161 22:54 cuarenta y dos tras jugar cinco minutos en la victoria sobre el Armani Milán noventa y dos ochenta y nueve que además asegurar los blancos terminar entre los tres primeros de la fase de grupo a sus treinta y nueve años valora el llegar a los cuatrocientos

Voz 1161 23:12 los de las son terceros igualados a triunfos con CSKA ya dos victorias del Fenerbahce y mañana disputan la jornada veintiocho visitando a Baskonia desde las ocho y media y a las doce y media de hoy Paco Jémez será presentado como nuevo entrenador del Rayo Vallecano por lo que resta de temporada y otra más comienza su segunda etapa con parte de la afición en contra ayer siete peñas emitieron un comunicado mostrando su malestar

Voz 1727 23:30 textualmente con desagrado a la persona que va

Voz 1161 23:33 para el banquillo por sus meteduras de pata y faltas de respeto hacia la masa social del Rayo

Voz 1275 28:08 hoy se conmemora el Día Mundial de la Poesía Madrid se llena de actividades para celebrarlo desde vídeo poemas en las televisiones del metro hasta recitales en bares y homenajes en instituciones como Casa de América Enrique García

Voz 18 28:20 seña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece el pobre que padece su miseria de su pobreza son

Voz 0672 28:27 Converse José Calderón de la Barca la vida sueño Joey junto a versos de Sor Juana Inés de la Cruz de Quevedo llenarán de poesía la tele del metro de Madrid por el día mundial de la poesía que en la capital también estará en los bares desde las siete y media pues saña una ruta poética en bares de Malasaña organizada por la editorial bala perdida

Voz 0568 28:45 pero también versos desde el otro lado del Atlas

Voz 4 28:48 una mujer sola frente al mar es más majestuosa que él puede pasar una gaviota augurando la muerte

Voz 0672 28:56 homenaje a la Argentina Irene Bruce en Casa América las seis y media con Bibiana paleta Liliana Díaz o ni Benegas que pone voz a este poema

Voz 0502 29:05 el mes su soledad como una tuvo es y en todo Madrid

Voz 0738 29:10 esta noche concierto de la capital

Voz 18 29:42 a tu lado me inspira si para el Carnaval deseó

Voz 1727 30:09 no son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 0502 30:16 la noticia trágica de última hora

Voz 1727 30:20 a dos muertos madre e hijo en un incendio en Tortosa en la provincia de Tarragona Joan Bofill adelante

Voz 0978 30:26 sí han muerto una mujer de noventa y dos años y su hijo de sesenta y ocho que tenía movilidad reducida al fuego ha empezado hacia las once de esta noche en esta localidad del delta del Ebro se ha extendido rápidamente por todo el piso el hijo han muerto en el interior de la vivienda su madre ha sido trasladada al hospital pero también ha perdido la vida horas después

Voz 0027 30:44 el por fortuna donde no hay que lamentar muertos es en Italia el incendio intencionado de un autobús lleno de niños cincuenta y un niños iban a bordo

Voz 0502 30:56 este es el sonido del momento

Voz 31 31:00 al autobús y le prendió fuego su conductor un italiano de origen senegalés con todo tipo de antecedentes por agresión sexual y embriaguez está de

Voz 0027 31:07 tenido asegura que lo hizo para vengar a los migrantes que mueren en el mar por culpa de la política de Europa inconcreto de Salvini acerca de la inmigración que a esta hora Torra mantienen lazo amarillo en el Palau de la Generalitat oferta Terradas bon día

Voz 1915 31:23 buen día mucha expectación mediática y de momento ningún movimiento el Gobierno catalán mantiene colgado del balcón de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo se ha comprometido a sacarlo pero de momento nada de nada planean eso así una alternativa para mantener este tierra y afloja con la Junta Electoral Central en las próximas horas van a sustituir el lazo amarillo por uno de color blanco con una franja roja para denunciar lo que consideran un ataque a la libertad de expresión

Voz 32 31:54 hacerles cosas como las familias nos hace diferentes Family seguros desde el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa hacen Caixabank punto es Caixa escuchar a

Voz 33 32:12 claro hacer

Voz 1727 32:20 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 32:23 buenos días Pepa buenos días a todos es la historia interminable a nueve días del fin del plazo Theresa May solicitó ayer el aplazamiento del Brexit tres meses hasta el treinta de junio sepuede respiran entonces no ni mucho menos ahora falta que Europa acceda al aplazamiento para hacerlo Europa exige que el parlamento apoya Theresa May votando a favor del acuerdo que la primera ministra pactó con los Veintisiete ese mismo acuerdo que la Cámara ha rechazado con contundencia por dos veces sin el sí del Parlamento no hay aplazamiento sin aplazamiento el viernes de la semana que viene se ejecuta el presi duro por las bravas sin red y aún si se salva este trance el camino va a seguir siendo muy pedregoso porque en tres meses nada sustancial va a cambiar empezará entonces la negociación comercial propiamente dicha que ha de concluir a finales del año dos mil veinte con la sociedad británica dividida con los Veintisiete con las uñas afiladas no quiero ni imaginar cómo podrán ser esas conversaciones sobre intereses contantes y sonantes en asuntos muy concretos con esta buenísima crisis de fondo con los populismos xenófobos y extremistas en auge amenazando los débiles cimientos de la Unión las elecciones europeas del día veintiséis de mayo adquieren una importancia enorme y creo que a pesar de sus numerosos defectos el proyecto europeo merece la pena debe ser apoyado

Voz 35 33:51 sabes que te digo que si me toca el triple de la ONCE empezamos el día en el circuito de Cars después Nos vamos al campo de béisbol una Pelinel cine ella las nueve y media como un clavo en casa a las nueve y media sitio es que tengo que sacar al perro

Voz 0098 34:02 no te cambia la vida pero te cambia el día triple de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres picas hay dos sorteos diarios nos gustaría ser

Voz 0502 34:13 hoy eco pero luego llega el momento de la ducha dividida a pagar el agua caliente

Voz 36 34:19 llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil la tecnología teje Gas Natural y gasolina de Seat con la que podrás circular libremente por la ciudad ya ahorrarán hasta el cincuenta por ciento de combustible mozo Gas Natural gama Seat de y desde once mil novecientos noventa euros la alternativa eco informativo sea punto es

Voz 37 34:43 hola qué tal pues estaba pensando la definición del verbo descarte lo he tenido claro cuando he tenido que renovar mi seguro estés cuidarte es tener algún seguro para el que pagas de más pero no te preocupes tengo la solución motu arte beneficia la mutua tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera tú seguros a la mucho

Voz 0568 34:58 te bajan su precio sea cual sea

Voz 37 35:00 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en Mutua punto es

Voz 0978 35:08 vamos hoy

Voz 1727 35:18 bien esta mañana de jueves con tres periodistas Enric Juliana buenos días

Voz 0568 35:22 muy buenos días Esther Palomera cómo estás

Voz 1727 35:25 Pepa buenos días Ernesto Kaiser muy buenos días los españoles votamos decidiremos el veintiocho de abril en un congreso que puede ser como siempre o tener un grupo parlamentario formado por diputados mayoritariamente quitar es Vox sigue fichando en las fuerzas armadas las encuestas aciertan eso está por ver podría convertirse en un grupo parlamentario con un número significativo de militares Nos constan cinco cabezas de lista ahí están en tratos con un sexto que busca un partido que ficha militares en esta proporción Enric Juliana para ser diputados

Voz 0568 36:00 bueno no es la primera vez que los partidos políticos buscan candidatos en el Ejército militares retirados por supuesto

Voz 0738 36:09 el setenta y siete

Voz 0568 36:11 digo va campanada con el fichaje del comandante Julio Busquets que había sido apartado del Ejército en tanto que fundador de la Unión Militar Democrática en el pasado ciclo electoral uno de los fichajes estelares fue el de el general Julio Rodríguez por Podemos Iago era vox levanta la apuesta con cinco quizás seis porque parece que hay un

Voz 1727 36:36 no a entrar a dos con un almirante

Voz 0738 36:39 pero estoy un ejército de Tierra tiene en el aire faltaba alarmada por tierra Mariaire bueno yo creo que ahí hay un mensaje no

Voz 0568 36:49 mensaje primero de un cierto fondo desde los más del mando militar es decir cinco seis otros exaltos mandos militares dispuestos a ir a las fiestas de Vox es el retrato de una cierta sociología que la que hay que tomar nota dos Vox intenta trasladar a la sociedad española a sus posibles votantes la idea que es el partido fuerza del partido de las propuestas más duras de las propuestas más contundentes el partido que proyecta Protección recurren los militares invita llenar las casas de armas etc etcétera esto no gusta a la mayoría de la sociedad española pero que no guste a la mayoría de la sociedad española no quiere decir que a ellos les vaya mal entre otras cosas porque están consiguiendo una cosa muy importante que todo el mundo hable de ellos

Voz 0789 37:45 hombre yo creo que la diferencia con el periodo de cuando rompe la democracia en este país en la primavera democrática es que veo militares que se unen en fundamentalmente son militares que eran disidentes demócratas la UMD el caso de que por ejemplo hablar de Gutiérrez Mellado no para que vamos a Turín segunda en eso lo que tiene esto esta irrupción militar que canalizan el descontento de un sector de militares importante con la situación territorial que hay en España Éste es el elemento me parece a mí central y a personajes como Pedro Pitarch el teniente general retirado o Rossetti son personajes que tienen una idea una cierta idea de España de la Unidad Territorial y han criticado por ejemplo pitar después de los atentados del siete de agosto en Barcelona ha criticado ha dicho que con la Guardia Civil es un hubiera ocurrido por ejemplo ha instado a abrir una acción penal contra los Mossos el por negligencia en relación a lo que pasó en la localidad Alcanar recordó hay con todo el tema de la el el digamos el era el nicho donde se desarrollaba la acción terrorista el caso de ética ha elogiado la figura de Franco en un manifiesto su otro con lo cual lo que tenemos aquí es es digamos una historia donde se convierte en el canal para que estos militares intervenga ir a por referencia fundamentalmente a la Unidad Territorial a la unidad de España esto es nuevo viene de alguna manera a subrayar que es un partido que está en condiciones de garantizar un canal de comunicación con el las fuerzas

Voz 1727 39:28 por este él yo creo que

Voz 0591 39:30 efectivamente este acuerdo con con arresto que la clave no es tanto el fichaje de determinados militares sino el mensaje que se pretende trasladar con este fichaje no y en un momento en donde el debate nacionales la unidad territorial el mensaje es el ejército está para defender la unidad de España

Voz 1727 39:51 efectivamente no nos debemos de sorprender de que hayan

Voz 0591 39:53 editar es en las listas electorales puesto que la lo ha leído en otras ocasiones la última la incorporación de Julio Rodríguez adaptadas a las candidaturas de Podemos en la anterior legislatura Zaida Cantera o Zaida Cantera eh

Voz 1727 40:06 ejemplos aislados en las listas y no nos debemos de sorpresa

Voz 0591 40:09 pero a pesar que durante muchos años y a muchos españoles nos costaba desvincular la idea de Ejército franquismo no a pesar de que en los militares españoles hicieron una una transición impecable y que mayoritariamente estaban con la democracia que están con la democracia pero es verdad que hay un reducto de del ejército español que siente todavía cierta nostalgia de aquellos años son los que están presentes en las candidaturas de lo que van a estar presentes en las candidaturas de Vox y se el mensaje es ese mensaje es ante cualquier irrupción de cualquier veleidad que pueda quebrar la unidad de España aquí está la respuesta es un es un mensaje muy peligroso pero yo creo que hay una diferencia respecto en estos últimos días las otras derechas hasta ahora han abrazado en ocasiones au contemporizar demasiado con el discurso de Vox que ha irrumpido en la escena política y sin embargo ayer con la propuesta de las armas ya se vio que hubo una condena unánime esta propuesta ir a sacar del debate determinados asuntos que a Vox le interesan poner él la agenda electoral no porque cuando plantea la posibilidad de que los españoles vayamos armados para defendernos de cualquier ataque lo que está planteando poniendo encima de la mesa es el debate sobre la seguridad son son cuestiones iré a diferencia del aborto de la violencia machista que tanto ciudadanos como el Partido Popular tuvieron muchas dudas incluso acariciaron la idea de las propuestas de Vox en este caso ayer fueron muy contundentes con el tema de las armas

Voz 1727 41:42 era era escuchada ayer a representantes del Partido Popular decir España es un país muy seguro exactamente en España es un país muy seguro España tiene índices de delincuencia bajísimos la más baja de Europa no porque lo digan porque habitualmente es es es es una un Arsenal que usa contra los gobiernos de turno no

Voz 0568 41:58 sí yo primero a Aberri pienso que sería que a mi amigo ver erróneo considerar de que de que Vox en estos momentos está reclutando a militares franquistas en el sentido más estricto del término militares de de sesgo fascista por ejemplo esto es el poso conservador que ha sido importantísimo y mayoritario en el Ejército español que ha tenido en su fuero interno muchas disidencia respecto a la política que es España pero que fue disciplinado por la democracia y ellos aceptaron disciplinar se con la democracia y la ingreso en la OTAN acabo de decir plena

Voz 1727 42:35 sobre eso Enric Enric perdón es uno de los consensos básicos del ensayo

Voz 0568 42:40 por eso yo creo que hay que hacerse ilusiones ejército mayoritariamente es conservador pague el Ejército se disciplina

Voz 0738 42:48 soy un ser conservador aceptó quiere ir

Voz 0568 42:53 yo no yo no afirmaría aunque algunos de ellos hayan firmado un manifiesto de adhesión a la figura de Franco ante la exhumación y yo no afirmaría de que estos militares Ivana aristas Vox sean cien por cien franquistas es el el el poso más conservador del Ejército que en esos momentos quiere expresarse política mente y además digo otra cosa es decir Vox en estos momentos está marcando el ritmo del debate político

Voz 0738 43:23 en España puedes afectivamente ayer

Voz 0568 43:27 Ciudadanos y el Partido Popular ante lo de las armas que es la última provocación

Voz 1727 43:31 Ellos están siguiendo

Voz 0568 43:33 fielmente el el manual tras el manual de Steve Banon provocar cada día para que los informativos por la mañana hablen de ellos para ser el centro para dibujar el marco el debate político y lo están consiguiendo y Ciudadanos Partido Popular en estos momentos están atrapados están absolutamente atrapados por el marco discursivo de Vox están atrapados hombre faltaría más de que ciudad sí Partido Popular cuando se propone llenar las casas de los españoles de armas no se de esa propuesta pero el marco discursivo que es mayor dureza mayor dureza mayor dureza mayor dureza es el marco que introduce Vox en el relato público y es el relato que se está imponiendo en estos momentos

Voz 1727 44:16 es cierto que es el que domina claro eso sí la conversación pública sin ninguna duda me gustó mucho una reflexión de de Isaías Lafuente ayer que decía es muy interesante el debate sobre si se debe daré

Voz 0738 44:27 con a las barbaridades que

Voz 1727 44:30 algunos están vomitando dentro y fuera de la política cada cual es libre pero yo prefiero subrayar las hoy a Kenny hijo tenga que subrayar las un libro de Historia la como precedentes de la catástrofe porque este es un debate que está todos los días en los medios de comunicación cada vez que me que vos suelta pues una astracanada una propuesta estruendosa una propuesta en serio o lo que quizá haría si tuviera mayoría para hacerlo eh como es el caso de abrir la mano en España al uso de las armas por parte de los ciudadanos a eso vamos enseguida son las nueve menos cuarto ocho menos cuarto en Canarias

Voz 1727 47:38 la unanimidad con la que la política rechazado esa propuesta de armar a los españoles de transportar no importar mejor la tragedia estadounidense a España esa unanimidad significa que propuestas tan disparatadas como esta

Voz 42 47:50 hace vos no calan en la opinión pública o realmente esto no lo sabremos hasta

Voz 1727 47:56 que se abran las urnas Esther a ver yo yo creo que

Voz 42 47:58 la forma de desmontar algo ante esta pregunta que todos nos hemos hecho qué tratamiento hay que hace cuánto tenemos que tenemos que dar a la

Voz 0591 48:06 las propuestas de un partido que todavía no tiene representación parlamentaria más allá del Parlamento andaluz

Voz 1727 48:12 déjame deciros una cosa que he dicho a las ocho que no que no están en las

Voz 0591 48:15 cortes tienen un senador claro por representación autonómica fuera de Andalucía designación autonómica porque más allá de esto yo yo creo que la FOM

Voz 1727 48:23 la combatirá Vox es desmontando

Voz 0591 48:26 sus propuestas y su su discurso cosa que hasta ahora el Partido Popular y Ciudadanos no han tenido interés en hacer y en eso estoy de acuerdo con con Enric pero es cierto que por cálculo electoral porque los asesores si los estrategas de Pablo Casado de Rivera o de quién corresponda les están diciendo que esta forma de está llevando a la ruina electoral concretamente en el caso del Partido Popular donde incluso sus propios datos le dan una caída de hasta cincuenta escaños en el Parlamento español han virado y eso se vio ayer clarísimamente con la propuesta de las armas el Partido Popular hubiera flirteado con esa iniciativa hace dos meses pues yo tengo dudas que decir porque cuando el Partido Popular habló o dudó de cómo debía gestionarse la inmigración en el fondo también estaba poniendo sobre la mesa el debate de la seguridad que es el que quería poner ayer Vox por lo tanto ellos y consideró que ha habido un punto de inflexión que responderá a sus intereses estratégicos fue electorales pero la forma de combatir a Vox es desmontando su discurso y sus propuestas de hecho el crecimiento de otros partidos de ultraderecha en en en Europa ha dependido en buena medida de cómo respondían a ese discurso sus competidores electorales y hasta ahora aquí ha habido demasiadas caricias por su eh derecha hermana cada vez Abascal cualquiera de los dirigentes de voz ponía una propuesta encima no

Voz 1727 49:56 hace hace apenas dos semanas Carlos Franganillo en Televisión Española le preguntaba a Albert Rivera si le parecía Vox un partido constitucionalista esa era la pregunta esta es la respuesta entiendo que se consideran constitucionalista el Partido Popular también a Vox