Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:22 bueno en media hora se reanuda el juicio a los líderes del pluses Se retoman las declaraciones como testigo de los guardias civiles que participaron en los operativos para tratar de impedir la celebración del referéndum ilegal Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:37 buenos días Pepa gentes que registraron por ejemplo naves industriales donde guardaban diez millones de papeletas impresas desde las que se iban a distribuir miles de carteles idénticos promocionales del referéndum es probable por tanto que escuchamos ropa nuevos testimonios de guardias civiles que describen las protestas que intentaron dificultar sus registros en la operación han Ubis

Voz 1727 00:56 y hoy primera reunión del Partido Popular Europeo ya sin Viktor Orbán

Voz 0027 01:00 el partido del primer ministro de Hungría estrena la suspensión que le impusieron ayer sus compañeros del resto del continente por su deriva autoritaria ese suspensión se interpreta como un mensaje de contundencia frente a la extrema derecha un mensaje por parte de los conservadores europeos corresponsal comunitaria es la Pastor

Voz 0738 01:17 exactamente son expulsión pero los populares europeos fijan sus líneas rojas contra el discurso populista de Orban y abren la puerta así a un futuro pacto con liberales verdes y socialistas nada que ver con la estrategia española del equipo Casado que ayer envió al secretario de Internacional para asumir el pacto pero que hoy sí estar aquí asistiendo a esta reunión la primera de un giro contra la ultraderecha que a nivel europeo Guillén su partido han impulsado la CDU y la CSU alemanas

Voz 0027 01:45 esta tarde comienza la cumbre europea en la que los socios comunitarios le van a plantear a Theresa May la condición que le ponen para aceptar la prórroga del Brexit que ella pide la conexiones que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida que ha rechazado ya dos lotes esta mañana la primera ministra de Nueva Zelanda ha concretado algo más sus promesas sobre el control de armas tras el atentado ultraderechista en dos mezquitas la semana pasada con cincuenta muertos la jefa de Gobierno neozelandés cree que la ley podría estar lista el once de abril Elena

Voz 3 02:15 hoy anunció que Nueva Zelanda prohibirá todas las armas semiautomáticas de estilo militar para garantizar que todas las armas semiautomáticas usadas en los ataques terroristas estarán prohibidas en este país Boogie pero en el descanso

Voz 0027 02:27 un equipo internacional de investigadores liderado desde Madrid ha demostrado que es posible borrar recuerdos de forma selectiva Hinault invasivas consiste básicamente en aplicar un anestésico justo antes de evocar un recuerdo desagradable o estresante creen que esto puede ayudar a tratar a aquellos pacientes que arrastran un cuadro de estrés postraumático La investigación la ha liderado un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 7 04:12 en el capítulo de hoy le Ellis Reyes hable

Voz 6 04:19 sí sí tío quien Yelmo y eso estamos asistiendo de nuevo a un intento de convencer no hubo una ley está pidiendo es tiempo para intentar que se apruebe la cuerda es en marcha oscura is now es una auténtica fe es un caldo de cultivo del que bebe el populismo para agrandar sus Van Damme este peligroso juego del gallina desea que el Consejo estudiará si esta prórroga corta es hasta mayo o puede llegar hasta el primero y de un bucle agotador pasamos a otro bucle agotador

Voz 8 05:27 a él para sean Torra apura unas horas más de momento mantiene intacto el lazo amarillo que está Colsa

Voz 9 05:35 tendría que estáis dando la cara y la vida literalmente

Voz 10 05:43 qué le dice usted a los ciudadanos que tienen que ir a estos edificios públicos sus edificios que es aguante que calle que tras

Voz 11 05:50 Kurt sectas como casa española a la independencia judicial con plano otra habitat las instituciones españolas el Tribunal Constitucional da la Xunta la curar Santa el Ejecutivo en este caso no absolutamente no no podemos estar viendo

Voz 9 06:04 cómo se pasan la pelota juegan al ratón y el gato

Voz 8 06:12 y según ha podido saber la Cadena SER el Gobierno catalán sustituirá los lazos amarillos por unos lazos blancos con una franja de color rojo otro símbolo independentista

Voz 12 06:24 algo Clear desfasado nosotros resolvemos que en periodo electoral arista simbología Jenny es públicos no deberían equipo

Voz 6 06:32 deciden ha ocultado este dato todos estos días de tira y afloja ficticia

Voz 0587 07:05 no porque esto es como todos estamos muy interesados en saber si se está en casinos estanca que potencial de crecimiento todavía le queda la campaña una empezado yo creo que debe prestar atención lo decías Giuliana que es un tema muy importante la atención de todos porque Vox es un partido inesperado is un partido sorpresivo capitaliza ya despertado una serie de circunstancias personales en la gente que pueden expresarse de manera muy masiva en el momento adecuado lo vimos en otros países lo vimos en otros países donde efectivamente parece imposible que se desarrollara una una salida exitosa deportivos como este y por lo tanto yo lo del estancamiento pienso que hay una cosa que tenemos que apartar

Voz 1727 07:47 son las nueve y ocho ocho y ocho en Canarias Joaquín Almunia muy buenos días

Voz 0955 07:52 hola buenos días ha sido vicepresidente de la Comisión

Voz 1727 07:55 P Comisario europeo de la Competencia antes comisario de Asuntos Económicos y Monetarios la persona ideal para hablar de este día en el que el Brexit llega otra meta volante habíamos quedado con con Almunia para hablar del Prestige pero antes inevitablemente le tengo que preguntar por Google porque usted fue comisario de la Competencia Bruselas ha vuelto a sancionar a Google con una multa esta vez de mil cuatrocientos noventa millones de euros un caso que se desencadenó por una queja de Microsoft en el año dos mil diez cuando usted era comisario de la Competencia nueve años es mucho tiempo no

Voz 0955 08:27 sí bueno está la tercera decisión que toma la Comisión Europea en relación con Google en dos de las tres decisiones incluida la que han tomado estos días se trata de que has au de o de posibles infracciones que ya estaban incluidas en la primera decisión de investigar a Google y estas cosas te toman su tiempo pero además que ha aparecido un nuevo tema a lo largo de estos años que es Android y que ha sido objeto de una decisión por parte de la comisaria Vesta Aguer que ha tenido una multa enorme la más alta de la historia de la política de competencia porque las cosas en este sector de la servicios digitales cambian a gran velocidad es muy difícil investigar a fondo con rigor y a posibles infracciones mientras a la vez la forma en que se producen esos servicios los riesgos para la competencia que generan esos servicios van cambiando a gran velocidad en todo caso creo que la actuación de la comisiones declara decirme iba el otro día leía hace dos días veía que Google está empezando a reconsiderar cómo tratar a la Comisión Europea porque hasta ahora sube error en no prestar atención a las quejas y no prestar atención a las investigaciones en marcha le va costando ya siete mil millones de euros

Voz 13 09:46 sí que olmeca

Voz 1727 09:49 ocho mil y pico siglo multas si ocho mil y pico en total que no está mal eh no está mal declaró Google unos ingresos el año pasado treinta mil setecientos millones de dólares

Voz 14 09:59 si sólo el año pasado eh y las multas

Voz 1727 10:01 en todo este periodo llegan a ocho mil millones no está mal sobre sobre el Brexit señor Almunia hoy hay cumbre pero parece que no se va a decidir nada porque Bruselas contraatacó ayer a la petición de la prórroga británica exigiendo que sea para algo concreto para aplicar el acuerdo ya alcanzado hasta dónde puede llegar este estuvo yo decía que es como el juego del gallina no

Voz 0955 10:22 cada vez más un problema muy serio primero para los británicos y el conjunto de la Unión Europea se está convirtiendo con más y más en un sainete que no ya las últimas noticias que vienen de Londres la actuación del presidente de la Cámara los Comunes impidiendo la tercera votación la primera ministra insistiendo en que tiene que haber una tercera votación a los miembros del Gobierno a Mehdi totalmente divididos en fin no se sabe lo que va a pasar yo no soy capaz de decir lo que puede pasar hoy es verdad que las probabilidades de que el Brexit se produzca el día veintinueve sin acuerdo lo cual es una catástrofe para los británicos ir con consecuencias negativas también para el resto de los europeos pero todavía queda algún resquicio por el que uno pueda imaginar alguna solución un conejo en la chistera no que que evite el desastre que puede suponer el Brexit sin acuerdo ya de por si el Brexit es un desastre ya así la salida se produce sin acuerdo de forma atropellada pues el tremendo

Voz 1727 11:26 a mí es un obstáculo para cualquier salida para ese conejo en la chistera

Voz 0955 11:30 may yo creo que está achicharrado políticamente dentro de su propio partido en su propio Parlamento Il la credibilidad de mella entre los líderes europeos que se reúnen en Consejo Europeo alza bajo mínimos no por lo tanto si yo creo que es un lastre un lastre enorme yo creo que no ha sabido conducir este tema empezó poniéndose ella misma unas líneas rojas para interpretar el resultado del referéndum que nadie se las impuso las decidió ella misma esa líneas rojas han hecho imposible el acuerdo interno han hecho imposible cualquier voto positivo en la Cámara de los Comunes han dividido al Partido Conservador and daba a todos y entre todos ellos están los líderes europeos que ya no aguantan más

Voz 1727 12:12 usted que conoce bien a los británicos vamos que ha tenido trato con ellos en las instituciones comunitarias explica cómo han llegado a esta situación de caos

Voz 0955 12:19 no es difícil imaginar que una democracia consolidada ahí desde muchos puntos de vista ejemplar como la británica haya llegado a estos extremos de de desvarío no yo creo que hay un exceso de soberbia por parte de de las líderes británicos de creer que ellos son más listos que los demás por creer que ellos podían dividir a la Unión Europea y obtener resultados muy positivos en una negociación a base de dividir a los países europeos además ha actuado de forma soberbia con quieren no estaban de acuerdo con ella dentro del Reino Unido no ha negociaba hasta el último minuto y ahora ya no tiene credibilidad ninguna para poder negociar cualquier cosa con sus propios críticos del Partido Conservador con los los laboristas que que a su vez también están divididos en fin es una historia no sólo preocupante sino triste a mí me produce tristeza uno que se vayan a ir porque yo creo que estaban muy bien dentro y nos venían bien para muchas cosas aunque creaban problemas y luego es triste para un concepto la democracia que va a quedar muy perjudicada en el en el Reino Unido va a haber consecuencias políticas de fondo en el Reino Unido es una crisis política hay alguien ha dicho ayer que es una crisis constitucional en Reino Unido

Voz 1727 13:36 cuánto puede sostener el órdago la la Unión Europea ese órdago que ayer materializaba tus si ustedes quieren prorroga aprueben primero este acuerdo el Parlamento británico lo han rechazado dos veces

Voz 0955 13:48 no desde el punto de vista de la Unión Europea los veintisiete estados miembros que tienen que acordar por unanimidad la prorroga está en una posición de fuerza están en una posición claramente de firmeza no los británicos no han conseguido dividir a los Veintisiete mientras se mantenga la unidad está manteniendo pues las consecuencias para nosotros para los europeos no son buenas pero desde luego sería mucho peor que nos dividieron y que les deja hemos sacar partido a los británicos son ellos los que han metido en este enorme lío en este enorme problema son ellos los que tienen que evaluar las consecuencias

Voz 1727 14:26 dos preguntas quiere hacer de política doméstica desde esa atalaya en la que está usted ahora en la que lo ve todo con una distancia que le permite hablar con esta claridad con la que está hablándonos esta mañana señor Almunia el el ascenso de Vox preocupado

Voz 0955 14:41 pero lo que pasa es Dios pero espero que no sea tan grande como a algunas encuestas dicen espero confía pero hay una paradoja es que todos decimos no hay que hablar de no hay que hacerles el caldo gordo logró estamos hablando todo el día de voz yo prefiero confiar en los votantes mucho más que en los análisis

Voz 1727 15:00 ojalá los votantes para que no

Voz 0955 15:02 no deben votar hay muchísimas opciones políticas sobre la mesa para las elecciones del veintiocho de abril y espero que no sean muchos que sea una inmensa minoría la que pueda optar por la peor de todas

Voz 1727 15:15 pues no sé si la segunda pregunta era más fácil lo más difícil usted qué es eso que solemos decir los periodistas un socialista histórico qué le parece la confección de las listas en el PSOE acaba con el pluralismo interno

Voz 0955 15:27 bueno yo creo que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular se ha demostrado que el mando de los líderes de estos líderes nuevos

Voz 14 15:38 menos uno nuevo en el caso de Pedro Sánchez

Voz 0955 15:41 en el caso de Casado es un poder enorme ahora ese poder hay que utilizarlo en los partidos con mucho cuidado yo creo que los partidos avanzan mucho más teniendo en funcionamiento democrático reconociendo la pluralidad interna y creo que es bueno para la fortaleza de los partidos reconocer la pluralidad interna

Joaquín Almunia muchas gracias buenos días

Voz 0955 16:01 los buenos días gracias

Voz 1727 20:28 las nuevamente las ocho y veinte en Canarias a esta hora los símbolos de la estelada los lazos amarillos siguen colgando de los edificios públicos en Cataluña aunque en teoría hoy a lo largo del día de hoy Torra va a hacer cumplir la recomendación que le hizo el defensor del pueblo catalán el Síndic de Greuges Rafael Ribó esta semana le preguntaban a su portavoz a esa harta di por la decisión que que iba a tomar Torra infusión de que era tomaría estaban esperando a que se pronunciara esto era el martes si decía lo siguiente

Voz 32 21:06 espartanos al tres avanza sabe que hubiera el Síndic

Voz 1727 21:09 al president Torra

Voz 32 21:11 él seguirá las Ibarra nació

Voz 1727 21:14 el auto no sé lo que diría el Síndic antes de saber lo que ya el Síndic Torra decidido que seguirá su recomendación nosotros no podemos presuponer que dirá que no diga esto decía esta semana la portavoz del Gobierno catalán el Síndic ayer por la tarde decía esto el viernes

Voz 0568 21:29 ha pasado nosotros resolvemos en periodo electoral

Voz 6 21:32 tiene es públicos a esta simbología

Voz 0568 21:35 como dice la Junta no se deberían exhibir

Voz 1727 21:38 el viernes pasado cuenta La Vanguardia

Voz 0568 21:40 Enric Juliana que incluso

Voz 1727 21:42 antes que el día doce de marzo se vieron Illa el Síndic le dijo al president Quim Torra que bueno es que su recomendaciones que les recomendaba quitar durante la campaña electoral los símbolos que podrían interpretarse como partidistas incluso antes de la semana pasada el día doce

Voz 0568 21:59 bueno yo creo que hemos asistido estos días a una comedia notable comedia de baja calidad además que alrededor de esta cuestión es es decir de ellos saben que que lo más sensato entero incluso en términos políticos para ellos hacer caso a la recomendación al en fin al no hacer comen nacional la al dictamen de la de la de la Junta Electoral han hecho este movimiento el Síndic para decir bueno nosotros no última instancia a obedecer a una a una distancia de la de la de la Generalitat de la autonomía Síndic de Greuges bien les dice lo más podéis Acebes retirarlos ir ante unos días han tenido la ficción el desafío al Estado en fin desafío muy entre comillas en cursiva es una comedia de verdad no es una comedia aquello que viene ahora es una comedia que es la que está degradando la política también ahí está degradando la institución una vía catalana este es el punto para mí más importante esta situación y que va a tener también su reflejo electoral en Cataluña sin ninguna duda el veintiocho de abril es decir los actuales gobernantes la Generalitat están degradando la institución de la Generalitat los catalanes lo están percibiendo están tan repito los actuales gobernantes de Cataluña están degradan la institución pero ésta no estamos hablando de acontecimiento estábamos hablando entonces estamos hablando de los acontecimientos actuales si quieres hablamos de los anteriores podremos sacaremos o también las conclusiones pertinentes yo me estoy refiriendo a lo que está pasando ahora cuando faltan exactamente cinco semanas para unas elecciones generales probablemente absolutamente decisivas para el futuro de este país en las cuales el voto de los ciudadanos de Cataluña será importante al igual que el resto de los españoles pero bueno importante en la medida pues que me en Cataluña bien

Voz 1727 24:02 dejadme aportar una cosa y lo que viene porque anuncia que va a colgar un símbolo alternativos y quita este bueno pues la ministra Batet ha estado con Josep Cuní en Cataluña

Voz 1544 24:13 y ha dicho lo siguiente Mons días en válvula de Mika cada no aporta absolutamente Ciutadans de Abás y al cada gobernaba Cataluña es cumplir las resoluciones al asunto al actual Santa

Voz 1727 24:29 tal Isasa es bastante llevamos muchos días una polémica que no aporta nada a los ciudadanos son debates estériles y lo que tiene que hacer el guber es cumplir con la resolución de la Junta ya está es bastante sencillo lo dice la ministra Batet

Voz 0587 24:44 bueno este es el juego del gato y el ratón usted su juego preferido que ya vemos desde hace tiempo en particular en el caso de Torras el cien por cien de su actividad

Voz 0568 24:52 a

Voz 0587 24:53 qué van a hacer caso vamos a hacer caso a uno de los nuestros que os parece eso no vamos a hacer un caso el Estado opresor sino a unos de los no

Voz 0568 25:03 Nuestro no tiene competencias en esto que lo tiro

Voz 0587 25:06 bueno que no tiene ninguna competencia sacado las en la manga para acomodar lo pero realmente el problema es que este es este es el cien por ciento de la política del Gobierno catalán

Voz 33 25:16 en este sentido con independencia sin entrar en el debate

Voz 0587 25:21 si los lazos amarillos esto los lazos amarillos aquellos fundamentales que era una resolución de la Junta Electoral el Síndic de pues ha dicho hay retirarlos Torra no sabemos qué va a hacer digo porque Si sustituye son Laso pues evidentemente se vuelve a plantear una una polémica no digo una impugnación pero a mí me da la impresión de que realmente este es un punto en el cual no vamos a abandonar lo no vamos a abandonar porque los dos grandes partidos Esquerra Republicana de Catalunya la querida lo que queda del de Cat pues están en con la mirada puesta en la sentencia la convocatoria a las próximas elecciones problema que todo este quema no va bien en Time en tiempo porque el juicio se ha retrasado notablemente el proceso probablemente no termina hasta entrado en julio entonces claro todo el tema de la sentencia también evidentemente depende la terminación de juicio entonces todo el tema de la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Catalunya está dependiendo de esto no y luego tenemos el vodevil y también los juegos gato y ratón con Carles Puyol Mon en el Parlamento Europeo

Voz 1727 26:31 y luego a propósito de lo que decía Enrique es muy importante en qué momento el juez se vuelven contra quién lo practica en qué momento esto lo comprobaremos en las urnas que esto lo esto lo no hay otra manera de otra manera

Voz 0568 26:45 el veintiocho de abrirles una de las grandes pruebas políticas a las que se va a someter la sociedad española en muchos años elecciones absolutamente absolutamente decisivas para el futuro de este país a largo plazo es no para los próximos cuatro años a largo plazo

Voz 0591 27:00 no le importa el voto catalán que decían Rick en estas elecciones es decisiva no y así lo entienden que la inmensa mayoría de los partidos políticos porque en este momento los catalanes tienen que preguntarse si tiene alguna utilidad que los representantes que han elegido los partidos independentistas y que van a tener representación en el Congreso va a servir para que defiendan sus intereses son los del propio independentismo o tanto es es un es un nicho de voto que la izquierda quiere trabajar lo que yo no sé si con la estrategia determinada izquierda se va a conseguir eso no dicho esto a mí decir esto es una comedia pues una comedia con muy poca gracia porque

Voz 0568 27:37 pues las hay muy poca gracia pero

Voz 0591 27:40 por la baja calidad de los protagonistas de Torras el personaje más nefasto que ha pisado la política catalana en muchísimo tiempo pero yo voy más allá efectivamente es tu este es un debate menor que ellos intentan colocar en el debate en el contexto del juicio de la selección está pero por qué hemos llegado con la polémica de los lazos a un periodo preelectoral cuando la polémica viene de antes es decir más allá de que efectivamente es un debate interesado que intenta explotar el independentismo catalán porque los partidos españoles algunos de ellos han estado en el Gobierno y nunca hicieron nada por la retirada de esos intensos lazos las instituciones catalanas en instituciones catalanas que representan a todos los catalanes independientemente de que haya un periodo electoral o no quiero decir porque ha llegado esto a la Junta Electoral Central porque a lo mejor no era la no era el lugar adecuado para dirimir esta cuestión exclusivamente previamente se pudo recurrir a otras instancias los diferentes Gobiernos no hicieron nada o no nos acordamos cuando en el País Vasco la Abogacía del Estado instaba a según qué ayuntamientos donde gobernaba no gobernaban los abertzales a retirar determinados símbolos aquí no se ha hecho nada por por interés de unos y otros el caso es que hemos llegado a un periodo electoral en el que la Junta Electoral se tiene que pronunciar sobre una sus un asunto que desde mi punto de vista se tendría que haber dirimido en los tribunales y la acción política no era capaz de de cumplir con su cometido

Voz 0568 29:13 Pere pues es decir primero que en la anterior campaña electoral es decir hubo elecciones en Cataluña en diciembre de dos mil diecisiete reacciones muy importantes veníamos de la aplicación del ciento cincuenta y cinco ningún partido había en aquel momento gobernaba Rajoy en los edificios habían colocado los lazos amarillos es también estaban

Voz 0591 29:36 es que eso es lo que me queda que el gobierno del Partido Popular no hizo nada en el campo

Voz 0568 29:41 año electoral diciembre dos mil diecisiete ningún partido ningún partido planteó esta cuestión a la Junta Electoral

Voz 1727 29:49 ahora la planteado Ciudadanos no

Voz 0568 29:51 es lo que habría que preguntarse primero porque ese planteó no se planteó en aquel momento que era candente claro las elecciones catalanas después de médico nadie lo plantea ahora o alguien habrá calculado que en aquel momento esa cuestión no le beneficia o podía ser un poco más dificultosa podía tensar todavía más las cosas y ahora es mejor hacerlo es posible sería interesante saber por entonces nadie lo planteo y ahora se ha planteado dos hombre yo creo que hay que distinguir dos planos lo que aquí se plantea es efectivamente sí en periodo electoral ha de haber mensajes políticos en sedes institucionales Ésta es la esta es una cuestión la otra cosa es si puede haber mensajes políticos en sedes institucionales en un periodo de normal y aquí hay que tener en cuenta otros factores que está el derecho a la libertad de expresión sea la cuestión desde el periodo electoral el periodo electoral

Voz 0591 30:46 digamos donde las instituciones digamos son de perdona que diríamos el Partido Socialista mañana en la sede del Ministerio de Cultura cuelga el puño y la rosa

Voz 0568 30:56 vamos a ver vamos a dar no es del puño y la rosa hay mira te pongo otro ejemplo juicio vimos ayer Ernesto Ernesto sigue muy de cerca el juicio y sabe pues que desde el primer día o a alguno de los acusados por ejemplo el señor Jordi Sánchez acudió a la a la sesión del Tribunal Supremo con el el lazo amarillo el presidente del Tribunal no le he dicho hecho ningún día oiga usted no viene aquí con ese es distinto

Voz 0591 31:27 hola es distinto no nos pero esto es por ejemplo templada uno puede exhibir en la solapa de su traje que quiera ahora en las instituciones comunes porque este representando a mi política

Voz 0568 31:39 mente me parece que las de los edificios de la Generalitat deberían respetar un principio de neutralidad la institucionalidad instituciones de todos no tener símbolos políticos esta es mi opinión personal ahora bien hago un distingo sea pienso que no es lo mismo esta situación la evaluación de esta situación en periodo electoral que fuera del periodo electoral es decir en periodo electoral ese esa discusión todavía es más acuciante es más es más clara es decir porque ese momento electoral cuando

Voz 1727 32:13 se espera que agrava detenidamente

Voz 15 32:16 se habla de Ernesto Ernesto

Voz 0587 32:19 yo creo que hay que hacer una distinción una distinción entre los políticos en general y símbolos partidistas a mí me da la impresión que muchísima gente en Catalunya está en desacuerdo con la prisión preventiva yo estoy absoluta y total me entiendes desacuerdo con la prisión preventiva en una digamos una calificación completamente distinta de los hechos por tanto mucha gente puede lucir el lazo amarillo sin ser independentista eso es una realidad por lo tanto el símbolo sí mismo no es tanto un símbolo político como dobló partidista como un símbolo que se hacen uso de la libertad de expresión y fundamentalmente plantea el tema de los presos catalanes

Voz 1727 33:05 esto es una suposición el número de personas que está en esta tesis que tú dices

Voz 0587 33:08 bueno yo creo que lo que habíais comentado por ejemplo de por el veintiuno de diciembre es que el veintiuno de diciembre enero lo la instrucción sumarial estaba en su momento incipiente tengamos en cuenta que Jordi Sanchez Si Jordi Cuixart entrarán en la cárcel el dieciséis de octubre los otros dirigentes entraban en noviembre hará cárcel por tanto el movimiento era todavía un movimiento incipiente no tiene la envergadura que ha adquirido en este último año y medio y eso yo creo

Voz 1727 33:38 más que la Cougar Villa del Gobierno Rajoy por así decirlo o mira

Voz 0587 33:42 para otro lado yo creo que ese movimiento fue incipiente movimiento de una gran magnitud pero yo creo que en el caso en el caso de digamos de periodo electoral hay que retirar unos hay que retirarlos sí

Voz 1727 33:56 cumplir lo que plantea la Junta Electoral a avanzar Torra ha entrado en el Palau acaba de entrar Quim Torra el president al Palau en el balcón sigue la pancarta con el lazo amarillo Kaiser tú traes hoy unos audios de la declaración de Trapero en la Audiencia Nacional hace más de un año ya no si el veintitrés de febrero del dos mil y allí básicamente argumentó lo que luego argumentó ante el Supremo

Voz 0587 34:19 yo creo que es un poquito hay que decir lo siguiente a los escuchamos pero lo fundamental es que la defensa de Trapero pide una investigación sobre la reunión desde el veintiséis y veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete estas que han causado gran sensación en el Supremo lógicamente porque están real pido una investigación la Fiscalía se opone a esa investigación la jueza hace por Lamela la investigación y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se opone a investigación esa investigación proponía citar a todos los que estuvieron en esa reunión el Palau veintiocho veintiséis veintiocho

Voz 1727 34:51 a veces a los oyentes en una reunión en el Palau de la Generalitat donde estaba Trapero y estaba el presidente de la Generalitat pero

Voz 0587 34:58 todos los comisario los Mossos donde le dicen

Voz 1727 35:01 dice el Gobierno

Voz 0587 35:03 los van a cumplir el mandato judicial entonces esa investigación Se deniega porque yo creo se parte de la base de que los Mossos son el ejército de Pancho Villa el ejército de de timado

Voz 0591 35:14 a escucharlo

Voz 34 35:16 lo hizo por parte de alguno de los políticos es el el entonces presidente de la Sanitat vicepresidente o consejero Interior alguna indicación orden cuando usted manifiestan que van a cumplir con el auto y que no están para apoyar el proceso de deriva independentista se les da alguna orden geles objeta alguna cosa a los otros ocho bolos ustedes para

Voz 1727 35:44 bueno esto es lo que concluyó su declaración ante el Supremo no hagan su trabajo

Voz 0587 35:49 sí eso es lo que comentaba la segunda cuestión que es importante estamos hablando del veintitrés de febrero

Voz 1727 35:54 sí

Voz 0587 35:54 la segunda cuestión importante que le pregunta es si el veintisiete de octubre después de la colocación de la Declaración de la Independencia se pone en contacto otra pero con alguna autoridad judicial del Tribunal Superior de Justícia Catalunya o fiscal

Voz 34 36:09 puede explicar si usted está se puso en contacto con alguna autoridad judicial o de Fiscalía color puede presenta dentro de Justicia de Cataluña tanto por teléfono como por escrito para qué comentarles que ante los hechos que habían sucedido el cuerpo de Mossos se ponía a disposición evidentemente de las opciones que pudieran emanar de los órganos judiciales para comprar

Voz 1727 36:40 este es el segundo testimonio el tercero Ernesto

Voz 33 36:44 el tercero se refiere digamos

Voz 0587 36:47 la a la disposición uno de los Mossos de detener al president Carles Puigdemont y a los miembros del Govern si efectivamente se da una orden judicial

Voz 34 36:58 si les hubieran ordenado la detención se él entonces te sincera Tato de cuantía era miembro ni que hubiera podido participar de esa declaración la hubieran cumplido la hubiera cumplido usted sigo un órgano judicial ordena la detención evidentemente de la persona que se hubiese cumplido eso es es eso quiere decir que se había previsto un dispositivo por parte de Mossos desde dos días antes para así se recibía cualquier tipo de orden judicial ante los hechos que podían suceder

Voz 1727 37:32 está claro que la defensa de de Trapero y Ernesto armado este este discurso y de una manera muy férrea porque prácticamente utiliza hasta las mismas palabras ante la Audiencia Nacional que ante el Tribunal Supremo hace sólo dos semanas no

Voz 0587 37:48 claro pero eso revela que tiene que ver con esa investigación que ellos piden y se les deniega estamos en ese momento en proceso de instrucción los hechos es pueden investigar pero no se investigan se deniega a la siguiente pregunta es que la siguiente secuencia es muy breve el fiscal Pedro Rubira después de escuchar lo de las ruinas del veintiséis veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete en el Palau de la Generalitat pide una fianza porque dice que esos hechos son gravísimo el hecho de que los Mossos participen en el Palau son gravísimo y pide una fianza

Voz 35 38:21 el Ministerio Fiscal ha recibido la orden de la opción de una fianza de cincuenta mil euros

Voz 1727 38:30 el fiscal preámbulo la fianza para para Trapero desde luego a lo largo de lo está siendo muy interesante el juicio eh el juicio para no perderse detalle porque eh hay dos versiones absolutamente contradictorias sobre el papel de los Mossos e la que la que detalla Trapero con mucha seguridad sin moverse ni un milímetro de esta línea de defensa desde hace un año la de Pérez de los Cobos que dice que el dispositivo fue insuficiente inadecuado ineficaz la del jefe de la Policía Nacional que dice que su actitud fue pasiva la del jefe de la Guardia Civil que dice que la actitud de los Mossos era pasiva dice ofrecíamos a los Mossos que nos ayudaran en la actuación para mantener el orden público se negaron hay dos versiones que a lo largo de las últimas semanas se revelan absolutamente contradictorias no

Voz 0587 39:19 si es así es sobre la actuación de así es ahora lo que insisto en aquel momento el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete muy poco después de los acontecimientos de octubre estos hechos se estaban investigando porque partimos de la base de que los Mossos son el ejército de Pancho Villa de de Pujol que partimos de la base que es la nueva estructura de Estado por qué no se investigan en aquel momento

Voz 1727 39:42 en la Audiencia Nacional Robinson no es importante

Voz 0587 39:44 empieza a investigarse toda la causa de la sedición y entonces lo que tenemos es que ahora ya estamos en una fase donde ya estamos previamente al juicio oral en la Audiencia Nacional en el Supremo se está desarrollando tenemos un gran interés de los fiscales en el juicio cuando oyen lo del veintiséis veintiocho de septiembre preguntar llevamos incluso al presidente del tribunal a que él es el que preguntarle a veintiséis veintiocho

Voz 1727 40:08 perdona y menos mal que tenemos a Marchena para preguntar lo que el abogado lo debería preguntar más lo que quedamos para hacerlo no pero muy poco no preguntó sobre esa reunión son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias

Voz 1727 44:41 así es menos cuarto a las nueve menos cuarto en Canarias cualquier polémica entorno a las pensiones en España pone en alerta mucha gente causa mucha preocupación esta semana Octavio Granado que es el secretario de Estado de Seguridad decía igual hay que plantearse una reforma de las pensiones de viudedad en función de la

Voz 44 44:58 la renta soy el hombre gana más es su pareja de parejas Bouquet su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 1727 45:12 esto es decir la Secretaría de Estado que se ha puesto en la diana de su jefa de la ministra Valerio que respondía así

Voz 45 45:20 y Granados es una persona que sabe mucho de Seguridad Social IU opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un Gobierno de vez en cuando pro tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de

Voz 15 45:38 edificar las pensiones de viudedad salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas

Voz 1727 45:45 y también las más bajas de viudedad como sabemos la inquietud que cualquier regla de cualquier polémica no

Voz 15 45:50 gracias a las pensiones genera en España hemos llamado Carlos Bravo buenos días uno uno

Voz 1727 45:56 dietario de políticas públicas y Protección Social de Comisiones Obreras nuestro asesor habitual en estas polémicas no ha estado en ningún momento en este asunto en el en el pacto social en el acuerdo económico social en las reuniones que ustedes han tenido con el Gobierno

Voz 14 46:12 no no en la última etapa no se ha hablado de esta porque lo digo que se ha entrenado en lo que cree que es urgente que el acuerdo digamos de de recomposición de los barcos de consenso entorno a la sustitución derogación de la Copa del trece equilibrios de la situación financiera en el asunto de las prestaciones de fallecimiento de la viudedad como otros muchos Se de tratarse tratarán cuando haya una revisión completa el pacto que lo normal es que ocurra cuando ya recomendaciones de Pacto de Toledo cuando se han producido

Voz 1727 46:44 pero la propuesta de Granado que que te parece Carlos porque él dice bueno las pensiones de viudedad que se concederán en función de la renta no tiene sentido que alguien que gane mucho dinero la cobra además de estimemos ese dinero a las pensiones más bajas

Voz 14 46:59 bueno yo creo que el principal problema que tiene el asunto es un problema de oportunidad nueva puedo ha planteado creo que en Vall s eviten nuevas a la vista de del resultado en la que la propia Comisión parlamentaria estos son temas que se en discutirlo en muchos años tiene diferentes medidas para para abordar en relación con las prestaciones de piedad porque es verdad que se enseñan en dos fases digamos enseñan primero en un país en el que fundamentalmente trabajan los hombres hice está pensando fundamentalmente en proteger a las mujeres que no estaba en el mercado laboral eso está cambiando el país y luego tienen unos segunda ampliación a mediados de la década pasada cuando se acuerda en el ámbito del diálogo social extender el derecho a las parejas de hecho en el debate sobre si protegemos bien las en la habilidad es evidente que tiene una respuesta de la hacemos poco en cuanto a las cuantías porque son pensiones muy bajas y es un asunto que hay que abordar y luego es verdad que se producen situaciones en las que siente que pone no necesitar esa prestación pues pues se la tiene la tiene con carácter vitalicio que no solamente para para resolver desequilibrio económico de momento no y ahí hay muchas cuestiones la propia Comisión del Pacto de Toledo hablando ahora de varias estaba hablando de de posibilitar en la prueba de rentas que ya existe la prueba de rentas para tenerla pensó mejorada la presión hasta el sesenta por ciento que se pactó en el dos Antón se que no se ha cumplido hasta hace muy hasta el año pasado y siempre que haya una ausencia de rentas en lugar de cincuenta y dos por ciento sesenta tienen pensiones más altas se ha hablado de tener en cuenta los periodos cotizados por la propia persona que que la viuda además de de lo que de lo que le vengan de la persona que fallece se ha hablado hasta para repartir cotizaciones

Voz 1727 48:45 de mil

Voz 14 48:46 las entre los dos para que la pensión de jubilación de cada uno se equilibre este es un asunto que se habla de que hay que revisarlo hay que definirlo pero pero bueno no parece que este sea el momento desde luego no lo ha sido en los últimos meses no creo que se aborde en tanto no haya una revisión completa del sistema de seguridad

Voz 1727 49:05 Carlos Bravo vamos a escuchar un testimonio que nosotros por lo menos no sorprendía esta mañana porque lo que propuso Granado y ahora descarta tajantemente Valerio es algo que se les aplica a las parejas de hecho aunque parezca increíble no tienen el mismo derecho a la pensión de viudedad que las parejas casadas que los matrimonios está condicionada a la dependencia económica del miembro de la pareja fallecido a Silvio Oñate madre de dos hijos y ahora mismo en paro se la han denegado porque cobraba más dinero que su pareja cuando murió hace año y medio

Voz 46 49:36 mía el de negarse m la pensión de viudedad no sólo los está afectando muy presente sino que se está condicionando también el presente y el futuro de mis hijos que quedan convertidos de alguna manera en huérfanos de segunda y por lo tanto están desprotegidos

Voz 1727 49:51 cómo es posible que se den estas situaciones en España ahora mismo

Voz 14 49:54 pues tiene razón tiene razón porque estaba completamente desprotegida hasta el año dos mil el año dos mil siete Se introdujo la la a través de cómodo el acuerdo de Diálogo en dos mil seis el reconocimiento de prestaciones a las parejas de hecho pero con condiciones distintas a las que están tasadas lo cual una pareja de hecho a la que sí que estar cinco años registraba empadronada y le da un trato distinto con lo tanto si por una orientación clara hacia hacia el hacia el matrimonio ni se vincula a prueba de rentas por tanto efectivamente no se supera la prueba de rentas lo se cobra tampoco se cobra ya como decía antes la mejora que se pactó en el año dos mil once y ya ha tardado siete años en ponerse en marcha a aquellas personas que sólo tienen como única renta la pensión de mil edad que han pasado de cincuenta y dos al sesenta por ciento pero siempre que sea la única renta que tienen disponible por tanto son elementos que se han ido incorporando de una forma o de otra pero en el marco de las parejas de hecho desde luego no piden un trato comparable a la

Voz 15 50:59 cosas que pasan y las que nos enteramos cuando se convierten en noticia pero que están ahí alterando la vida de tantas personas Carlos Bravo un abrazo gracias buenos días aquí ves la sensibilidad electoral

Voz 1727 51:11 está impidiendo Esther debates de fondo porque lo que hace Granados es abrir un melón que da como reflexión como análisis de futuro es posible la ministra de diciembre no que estamos en campaña No me toques las pensiones

Voz 15 51:24 es esto que has pensado

Voz 0591 51:28 si algo tiene esta ministra es subir a sinceridad cuando en el uso de la palabra siempre siempre transmite sinceridad hay credibilidad salió ayer abroncado le a Octavio Granados y la pregunta es es que deberíamos estar hablando de esto en campaña electoral es que esto es lo que nos afecta es que depende el futuro de mucha gente y sin embargo estamos hablando la izquierda limpia de la izquierda aseada de la izquierda sucia de las armas de independientemente del el empeño que te venga bóxer llevar al debate electoral según que temas el resto de partidos tienen una responsabilidad mayor por su representación institucional y parlamentaria como para oye orillar unos asuntos llevar al debate otros como tiene que ser este que llevamos por cierto muchos años intentando dilucidar cuál es el futuro de las pensiones