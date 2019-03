Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0781 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1860 00:07 el Gobierno defiende en la SER que en todo momento ha velado por el respeto a las instituciones en la polémica de los lazos amarillos a Quim Torra que ponga fin al debate de una vez Antonio Martín buenos días buenos días Pepa acaba de pedir no la ministra de Política Territorial Meritxell Batet en La Ser en Cataluña Batet lamenta que el presidente de la Generalitat ya estirados el asunto en lugar de acatar las órdenes de la Junta Electoral Central ha sido algo ver acto la alegación del Gobierno ha actuado de manera diligente y puntual aportando la información que le pedía a la Junta Electoral Central Mons días llevamos muchos días dándole vueltas a una polémica que no aporta absolutamente nada a los ciudadanos debates estériles y lo que tiene que hacer el Gobierno de Cataluña es cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central ya esta es bastante sencillo San sí como avanzábamos hace unos minutos fuentes del Gobierno aseguran

Voz 0874 00:56 en la SER que esta misma mañana se va a retirar ya la pancarta

Voz 1860 00:59 la del Palau recordemos que hemos avanzado también que Torra tiene la idea de situar un símbolo alternativo un lazo blanco con una franja roja por lo demás tanto Theresa May como líder de la oposición en el Reino Unido Jeremy Corbyn se trasladan hoy a Bruselas donde se celebra la cumbre del Consejo Europeo me iba a reunirse con los líderes de los países de la Unión despertó después de pedir una prórroga para el Brexit me otras que Corbijn balar entre otros con el negociador europeo el ministro de Exteriores británico ha dicho hace unos minutos que me iba a defender en Bruselas el acuerdo y la prórroga para sacarla adelante mientras que el ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha dicho que Messi es un lastre político ya para esta negociación escuchamos ayer Mihai ante la BBC y a Joaquín Almunia en Hoy por hoy también estruendo

Voz 0781 01:39 ningún primer ministro que recordemos ha sido examinado como lo está siendo ella pero si no logramos que se vote de nuevo no sabemos si habrá una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo la semana que viene no sabemos qué nuevas condiciones pueden poner para la extensión eso nos lleva a una situación realmente impredecible

Voz 1860 02:12 sobre la polémica derivada de la propuesta de vincular las pensiones de viudedad con la renta de quienes vayan a cobrarlas la anunciada por el secretario de Estado de Seguridad Social desmentida después por la ministra de Trabajo acabamos de preguntarle también en Hoy por hoy a Carlos Bravo representante de Comisiones Obreras quien reconoce que es un asunto del que no se ha hablado en las reuniones con los sindicatos

Voz 2 02:31 no en la última etapa no no se ha hablado de esta materia ella asuntos de las que está el desfallecimiento de la actividad como otros muchos se de de tratarse tratarán cuando haya una revisión completa el pacto que lo normal es que ocurra cuando haya que convierte a fines de octubre Toledo pero yo creo que el principal problema que tiene el asunto es un problema de oportunidad acuerdo ha planteado creo que Malvo que tocó puedes evitarte nueva la lista de del resultado

llegamos a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1860 03:03 la Asociación Derecho a Morir Dignamente ese concentra esta mañana frente a la Asamblea para denunciar que el Gobierno regional no ha cumplido con alguna de las medidas más importantes de la Ley de Muerte Digna aprobada en dos mil diecisiete en especial lo relativo al testamento vital Virginia Sarmiento Madrid es una de las comunidades con menos testamentos vitales a pesar de que la ley aprobada antes su día por unanimidad obliga al Gobierno regional a promover

Voz 3 03:25 este documento que vela por la calidad de la muerte debería poder tramitarse en todos los centros médicos Fernando Marín presidente de la Asociación no ha hecho ninguna campaña

Voz 0460 03:32 yo de difusión sobre el testamento vital muchos genes previas no se puede entregar el salvo en una tercera parte de los centros de salud y en ninguna residencia de mayores ya además todavía no aparece la historia clínica que son obligaciones que tiene la Comunidad de Madrid a las cuales no atiende

Voz 1860 03:51 aseguran que se han presentado más de mil reclamaciones por incumplimiento pero ninguna ha recibido respuesta la protesta comenzará a las once y media durante el último pleno de la legislatura que comienza justo a esta ahora la Junta Electoral Provincial está investigando si el Partido Popular de Perales de Tajuña sea asaltado la ley electoral haciendo propaganda de sus políticas en la revista municipal entre otras cosas dicen que es momento de reflexionar sobre los cambios que ha hecho el PP en cuatro años de legislatura los populares aseguran que no hay nada irregular la denuncia parte de Iniciativa por Madrid un partido de la oposición municipal Mateo González es su secretario de Organización

Voz 4 04:24 no es la primera vez que lo hacen en vísperas de las elecciones pero esta vez es que se ha sido tal cúmulo de despropósitos algo tan burdo algo como levantamiento es no sé qué hacemos lo que nos da la gana pues que hemos pero hemos decidido presentarlo

Voz 1860 04:42 ya a partir de esta ahora en la Audiencia Provincial Juicio a una mujer una limpiadora del hogar acusada de robar más de seis mil euros con la tarjeta bancaria de su empleadora una mujer ciega tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

servicios informativos

Voz 6 05:35 sí

en la Cadena Ser

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 05:48 ha pensado que la vida es como un disco dando vueltas vueltas y vueltas y la muerte la vida y la muerte la vida y la muerte

Voz 1995 06:39 médico contando la historia que cambió su vida para siempre se ve el doctor Marcos Corman el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia esta noche en una obra de teatro que lleva por título celebraré mi muerte cuenta las razones que le llevaron a hacerlo a reconocerlo Marcos forman buenos días atrás porque lo hizo

Voz 12 07:05 porque te enfrenta ciertos dilemas humanos que van más allá de tal vez de la razón y entiende lo que es el sufrimiento humano élite propias del como si fuera tu ya no piensas en nada más que la razón fue puramente humana más allá de otro aspecto médico de pueda haber hecho todo para salvar a esta persona ya ante un pedido explícito en dos oportunidades me solidarizo con ese momento no pensé nada más que lo que yo creo que lo que tenía que haber hecho Jaycee así lo entendí en ese instante de de ese momento

Voz 1995 07:47 cuántas veces ha vuelto a aquella madrugada del veintiocho de marzo del año dos mil cinco su cabeza no muchas

Voz 12 07:53 no mucha con respecto a lo que hice midieron mucha después de todo lo que se vino encima

Voz 1995 07:58 hicieron lo hicieron volvería a exacto

Voz 12 08:01 quiero volver a esa noche pero no en cuanto a a un ejercicio mental de perturbar mi mente que pasó que hice no eso no me torturó en ningún momento

Voz 0781 08:11 cómo acabó con su vida económica laboral prestigio

Voz 13 08:20 Pasabán miseria un claro

Voz 12 08:23 fueron años muy duros de una recuperación que todavía sigue siendo la pero que hay una recompensa después de estos últimos años a nivel moral y humano de lo cual nunca hubiera pensado pero esa recompensa está llegando

Voz 1995 08:40 ella su familia le pidieron explícitamente que acabarán su

Voz 12 08:44 la paciente me lo pido dos veces de lo cual hizo caso omiso en un primer momento porque todavía pensaba que había armas para salvarle la vida y luego ya cuando sea si la situación médica irreversible la hija también está de acuerdo en se darla ahí en terminar con su vida con ese sufrimiento que no tiene ningún sentido más seguir adelante

Voz 1995 09:09 el término es muy es muy catódicos muy cristiano pero tengo que preguntárselo es correcto hablar de una buena muerte existe la buena muerte

Voz 12 09:18 no la pregunta yo creo que la buena marcha está en cada uno no en la capacidad de poder elegir como Cuno quiere morir más que dignamente de Antoni porque toda la gente muere dignamente según sus valores sus convicciones sus pensamientos sus ideas yo diría que es por lo menos elegir aquello que se plantean cómo morir eso es la clave para mí de todo este tema es poder elegir decir basta cuando hay alguien que sufre ese sufrimiento nada más llegar a lleva más sufrimiento a más dolor sin ningún sentido yo creo que más que dignamente yo quiero morir como yo quiero morir

Voz 1995 09:59 esta noche no nueve personas de del público van a ser elegidas al azar para someter al doctor Marcos forman a un nuevo juicio verdad cada noche en el teatro

Voz 14 10:11 el teatro es un es un fenómeno tan extraña

Voz 1995 10:14 minería grande que supera una y otra vez y cuando pensamos que todo el teatro está ya hecho y todo el teatro estalla visto descubrimos que todo el teatro está por hacer que todo el teatro está está por ver Marcos tome una decisión hace hace ya catorce años qué cambio varias vidas la suya la del en entre ellas Se fue condenado como Le presentábamos el primer médico condenado en este país como íbamos en este audio usted reconocía los hechos los anotó directamente no no ocultó nunca su decisión esta noche cuando Marcos cuenten toda esta historia ante el público nueve personas el público elegidas al azar se subirán también al escenario para que al final de la obra emitan un dictamen decidirán si el primer médico condenado en España por practicar la eutanasia es inocente o culpable nosotros hoy vamos a contar su relato vamos a extenderlo tenemos presumimos mucho de audiencia Marco somos de la gran audiencia la buena audiencia de la cadena SER que usted no importa Nos gustaría que prestarle mucha atención ustedes que están al otro lado y que emitieran su juicio vamos a las redes sociales no son muy muy buenas para moderar y para templar ánimos pero vamos a lanzar en en Twitter esa pregunta cuántos que exprese no voten todavía eh conozca la historia de de señor Hoffman y les un haremos la misma pregunta usted va a alumbrar el público inocente culpable el primer médico condenado proteínas en España es inocente o culpable por lo que hizo íbamos a entender los próximos minutos reconocer y vamos a tratar de conocer bien bien bien profundamente lo que estoy celebrarse bien hablamos de de lo importante en la vida de la muerte del realmente importante del teatro

Voz 1819 16:27 seguimos hablando con Marcos forman el primer medio

Voz 1995 16:30 condenado en España para haber practicado la eutanasia Industries que añadir también que es el primer médico que cuenta una historia así en un teatro que su propia historia que lleva por título celebraré mi muerte será a partir de esta noche gracias a una coproducción entre la productora del barrio el periodista Jordi Évole y el madrileño Teatro del Barrio dirigido por Alberto San Juan Marcos buenas de buen ese nuevo tiene argumento fuiste consciente de lo que aquí que suponía aquella decisión de lo que siente venía encima no

Voz 13 17:01 me han preguntado muchas veces si eh

Voz 12 17:05 si hubiera sabido enésima puedes obviamente no lo hago con la ley como está hoy eh y sabiendo lo que pasó

Voz 13 17:13 te mentiría si la no lo volvería hacer el hospital te denunció a los dos mes cuando te acusan de homicidio

Voz 1995 17:23 le piden diez años de prisión que eso que pasa por tu cabeza

Voz 13 17:29 no entendía nada lo de son

Voz 12 17:31 no la palabra no la entendía me quedé en blanco me acuerdo estaba en casa leyendo lo que la sentencia o la la denuncia de no esto no es verdad me están tratando de un asesina digamos que es también sigo pensando que como puede ser así pero así fue el título lo que más recuerdo es estar en una nebulosa es decir esto

Voz 13 17:56 toda tu gremio

Voz 1995 18:00 es decir cierto ex Gremio uno no deja de nunca ser doctor no sólo será siempre

Voz 13 18:06 bastó gremio como títulos y pies doctor tu gremio

Voz 1995 18:10 se especialmente corporativista y no no es crítica e gremio muy corporativista sentiste el apoyo de tus compañeros porque que decir que la eutanasia sin dejarla por escrito que es lo que tú hiciste es algo que se practica a menudo los centros compañeros sentiste el apoyo de de tus compañeros

Voz 12 18:28 no hay apoyo depende de muchísimos factores lo que sí te puedo decir es que esta sensación no existe en teorías soledad en este tema lo comprendía a través del tiempo porque los médicos somos seres humanos con sus ideas sus convicciones su circunstancia yo puedo entender la no solidaridad es el comprometer de una cosa así puede implicar muchas cosas a nivel laboral a nivel social siguen no fue un un tema que me trajo muchos conflictos pero sí que comprendía ese aislamiento que tuve durante bastante tiempo

Voz 1995 19:09 en la obra al final vamos a destripar al banco en Historia desde hemos contado todo lo que ocurre pero al final evitas la cárcel declararon culpable lo cuentas así Laura

Voz 10 19:20 me quedé de culpable para no ir a la cárcel Ése fue el trato que me ofreció el fiscal además nómina velaban para seguir ejerciendo la medicina por eso acepte la acusación de homicidio media

Voz 0781 19:32 la miedo ir a la cárcel no se pueden rechazar las

Voz 10 19:35 portabilidad de que te ofrece la vida

Voz 1995 19:37 paran a ir a la cárcel y a partir de ese momento firmas que pasa en tu vida

Voz 12 19:45 que a partir de ese momento cambia todo porque el hecho de haberlo firmado el hecho de haber sido honesto de no mentir de no esconderme pues siempre digo todo el cambio de nuestra vida a la desde todo punto de todo el punto débil está me declare culpable si de verdad suelo escribe Alberto perfecto porque digamos que nómina nómina habilitar nunca como médico y está fue una clave muy importante para mí para seguir el el acuerdo porque si no hubiera directamente iba a juicio normal formal eh pero si cambia todo cambia todo no fuimos de Inglaterra después otra vez cae la desgracia del diario The Sun

Voz 13 20:29 y hasta el día diez

Voz 1995 20:31 eres que Alberto lo escribió perfecto Alberto es Alberto San Juan que es junto a Víctor Morilla el autor del texto grita director de de esta obra Alberto muy buenos días hola buenos días qué pasa con el teatro va a ser el teatro de la vida y la muerta

Voz 0059 20:47 pero para eso nace en la Grecia clásica el teatro para es un lugar importante de la ciudad donde se reúnen los eh los habitantes de la ciudad para hablar de sus conflictos y de sus un poco para como un lugar más donde aprender a convivir supongo hablando de lo que nos pasa

Voz 12 21:12 cuando cuando dices Alberto autores

Voz 0059 21:15 texto en realidad el texto lo firmamos Marcos siguió el texto es Marcos es un testimonio real eh yo simplemente le di forma a una cierta dramaturgia dramaturgia en el sentido de por dónde empiezas a contar tu historia como sigue si como acabas eh lo estructura pero todo sale de entrevistas con Marcos que el hicimos Victory yo grabadas en vídeo y que luego se transcribir así de mi propia cosecha digamos añadido muy poco

Voz 12 21:46 quitas líneas e intentar

Voz 0059 21:48 ya lo posible respetar el lenguaje Marcos primero porque era lo que es un testimonio suyo y por tanto la expresar lo más a su manera que sea posible esto al principio le provocó un poco de conflicto él puesto que no es actores en un escenario lo que sí es una persona con una capacidad clara para comunicar con una necesidad de hablar de esto sea para él es algo importante por eso funciona bien la comunicación

Voz 1995 22:17 coordinando la historia claro tiene tantas aristas una noche en un hospital una paciente que pide a un doctor morir el More el doctor toma ayuda a la a la paciente a morir lo deja por escrito en un juicio de escarnio

Voz 0781 22:33 hay tantas aristas como la Ordinas pero llevarla a un teatro establecimos dos eh

Voz 0059 22:43 en un origen digamos de los dos puntos en conexión un el primer punto es por donde empieza la historia es la noche en que decide escuchar a esa paciente terminal digamos que Le pide acabar ya no prolongar el sufrimiento puesto que no hay salvación posible petición que reitera su hija después el relato empieza con esos pero luego vamos atrás muy atrás a la infancia de Marcos al día en que se conocen sus padres porque esa decisión de esa noche de Marcos tiene relación con lo que ha sido su biografía desde su infancia supongo que las decisiones importantes de nuestra vida en realidad son resultado de un cúmulo de experiencias que nos van conformando una manera determinada entonces esto es inesperado pero en esta obra se habla mucho de De Marcos San Marcos habla mucho de sí mismo de su infancia del de la relación entre sus padres de su relación con sus padres de la del del final de la vida de sus padres como todo esto a él eh pues también le conformó ilegal y le hizo ser quién es

Voz 1995 23:53 es lógico que tú no no adivinar las nunca Marcos lo que te venía encima imagina te ibas a Cavani en un teatro con Alberto San Juan e interpretando a ti mismo contando la historia de imagino que esas las últimas bueno y empiecen a tener ustedes información suficiente como para participar y es un ejercicio muy interesante nueve personas del público esta noche vana van a declararse inocente culpable y les pedimos a ustedes queridos oyentes de la Cadena Ser que tomen tomen partido hay que tomar partido de la vida es una cosa muy sencilla inocente culpables Marcos forman el primer médico condenado promotores en España en culpable Marco se declaró culpable quizá no tenía razón vamos a hacer una pequeñísima pausa unos segundos enseguida vuelven volvemos hablando con Alberto Marcos

Voz 25 24:37 no Dori Garrido Cadena SER resigna arte seguir pagando además en alguno de seguros mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 32 29:26 muy interesante la propuesta continuados

Voz 1995 29:28 todo con Alberto San Juan con Marcos forman el primer médico en España no sé si presentarte una de ahí general pero es el primero en algo en esta vida tiene tiene mérito es el primer médico en España condenado por practicar la eutanasia y esta noche sube a un escenario para contar toda la historia y lo hacía en primera persona en la obra celebraré mi muerte en teatro del barrio en un teatro caddie amar levante las Alberto Sanjuán tiene tiene experiencia además la suficiente para convertir el teatro en un entorno distinto del de su entorno parece una obra de teatro que nos contaba

Voz 33 30:09 algo tan interesante como el caso Bárcenas en primer lugar manifestó usted que era completamente falso y esto es entrecomillado la existencia de una contabilidad B

Voz 1 30:24 también de los desaparecidos

Voz 1995 30:27 es un género la docu teatro que también ha sido llevada a cabo por otros directores como por ejemplo en la jauría la que relata la nación llevada a cabo por la manada famosa manada una juvenil durante los Sanfermines de dos mil dieciséis

Voz 1 30:43 adiós estuvimos buscando un sitio otra

Voz 1995 30:48 cómo era aquello de la vida imitando el arte el arte imitando la vida pues así lo podemos señalar como una especie chilla de cirujano que obviamente es capaz de abrir la la saciedad abrirla para quitar lo bueno lo malo y separar lo que nos interesa de lo que no

Voz 0059 31:06 yo a través de la experiencia del Teatro del barrio y de estas obras he percibido que hay un hambre de irrealidad generalizada y compartida la sensación de haber estado décadas viviendo casi a ciegas hemos desarrollado una sociedad basada en algo que que llamamos el crecimiento económico que resulta que ha ido destruyendo las condiciones materiales para la supervivencia de la especie humana nada menos entonces qué mayor ceguera que estar viviendo matando se sin saberse sin saberlo matando el futuro matando las posibilidades de vida de nuestros nietos en la generación actual entonces tenemos un hambre una necesidad de rally de realidad pero ya una necesidad por pura supervivencia elemental y entonces esto Tignes todo de alguna manera siempre digamos el el el sistema de poderes

Voz 0781 32:04 este ente pues va va generando maneras

Voz 0059 32:06 seguir ocultando la realidad e ir que estemos hablando de cosas que no son nuestros verdaderos problemas para dejar de hablar de las que sí lo son porque necesitamos cambiar las cosas para poder seguir viviendo simplemente pero cuesta mucho aceptar que hay que cambiar las cosas en profundidad

Voz 1995 32:24 Marcos puramente lo en el trabajo actoral es decir un trabajo todavía más difícil que está acostumbrado a hacer Alberto y es interpretar pues ser otro bueno pues tiene tiene una herramienta fácil hay medios Alberto pero hay un camino para llegar a interpretar bien a otra persona pero como se es uno mismo

Voz 12 32:44 delante de otros intentar seguir siendo uno mismo pero ante la gente

Voz 1995 32:49 por ejemplo yo estoy yo sobre actuaría todo el rato yo estoy yo sería yo

Voz 12 32:53 muy yo muy creyendo yo que estoy haciendo lo que Alberto I todo contrabajo fundamental de verdad porque sino aparece como uno sobre actúa de algo que no es intocable quitaría mucha haber dada la historia el hecho de intentar ser contarlo como me decía sentado en una silla como si lo contar a unos amigos au a gente inclusive que no me conoce que lo que hago pero sin cambian mucho la forma de ver la vida la actitud pudo el lenguaje ningún la sonrisa o el llanto

Voz 0781 33:26 pero estas convenciendo a un público no convenciendo de si proyectando proyectándose son público es muy diferente de de de

Voz 12 33:33 que a mí no me interesa convencer a nadie sale de de la profunda verdad de una historia sino intentar e imponer nada a nadie sino a descontar y que cada uno debata con uno mismo si se lo planteó no de cómo morir

Voz 1995 33:50 esa respuesta actor respuesta ya es de verdad sí sí ahí salió lo salido hablamos poco importante decía hace unos segundos a micrófono cerrado Alberto que que algunos han llegado para despistar iremos a las de lo importante de lo que realmente importante por eso vamos a saludar a Javier del Pino como saben el director de vivir que son dos días porque este domingo desde las nueve de la mañana su programa después de un año de trabajo nos va a ofrecer un testimonio muy valioso relacionado con lo importante Javier buenos días qué tal cómo estáis se va a escucharte yo tu crees que debes por la mañana claro lo que pasa es que la gente piensa que sábado y se va ir todavía más frustrada al trabajo son las diez y treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias y Javier del Pino está en ese estoy Javier quién es J

Voz 0874 34:45 M es un individuo cuyo nombre tampoco damos por razones que son novias cuando se habla de eutanasia es el protagonista de una historia que como muchas en la radio arrancando de una manera casual porque siempre hablamos de exclusivas este trabajo de investigación pero hay veces que en la radio las historias arrancan con una o con un teléfono que suena en la redacción no este es el caso hace casi un año como decías tú sonó el teléfono de nuestra redacción de este individuo en que que que quería morirse sencillamente que lo quería hacer y quería que alguien lo contara no había escogido a nosotros para contarlo nosotros lo que hicimos fue a través de nuestra compañera Beatriz Nogal que ha realizado este reportaje acompañarle en ese proceso pero no solamente acompañarle a él sino a acompañar a las personas que entendían porque él quería morir yo yo creo que es importante no sólo pensaban de protagonistas sino pensar en cada caso como este no es pensar en todas las personas que están implicadas en esa fase que son personas que también tienen que pasar por un proceso que es muy complicado de aceptación de la muerte ajena

Voz 1995 35:48 es decir qué le ocurre

Voz 0874 35:49 se tiene una esclerosis múltiple además es un individuo muy muy culto que le encantaban los los en las actividades físicas le gustaba montar en moto viva conciertos tocaba el chelo fíjate qué paradoja no no podían siquiera mover los dedos It is sencillamente estaba cansado de estar postrado en la cama de no poder hacer nada de de no poder siquiera casi pensar porque una enfermedad no les dejaba pensar y estaba casado

Voz 1995 36:15 de los dolores allí hay mucha gente que dice que

Voz 0874 36:17 no permitir la eutanasia es casi facilitar la tortura a los gobiernos que no lo legislan sobre ello no nosotros lo que hemos hecho ha sido estar con él hasta el final

Voz 1995 36:28 lo que buena escuchar a continuación es es un puñetazo explicaba J M A vivir que son dos días les hemos pedido a nuestros compañeros un pequeño fragmento para ilustrar bien lo que domingo van a escuchar durante una hora así explicaba JM su deseo de tener una muerte digna

Voz 34 36:46 esto es un una muerte porque no puedo más porque no me dejaba otra salida la enfermedad y entonces una muerte consensuada yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todos estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno

Voz 13 37:11 a esos hijos

Voz 1995 37:14 no tiene nada que ver los asuntos pero Marcos tú tienes relación con has vuelto a hablar con con la hija creo de la persona a la que ayudase a morir hace catorce años

Voz 12 37:23 no no porque ellos siempre han preferido mantenerse al margen muy sin hacerse lo único que apareció fue en el país una entrevista que le hicieron después de la sentencia reafirma el hijo pero al nos hemos mantenido muy respetuoso en ese aspecto no hemos tenido más contacto pero por respeto por ellos

Voz 1995 37:47 añadió que cuando decimos muerte digna a qué nos referimos

Voz 0874 37:51 pues significa que una persona que considera que la vida es insoportable preocupa de los dolores ir por culpa de una enfermedad que le impide realizar una vida normal y que impide a quienes les rodean también realizar una vida normal porque hay que olvidar que tiene grandes implicaciones no solamente cuidados sino también de deterioro de relaciones personales y eso es lo que narramos un poco tremendo reportaje no significa que esa persona pueda tomar la decisión cuando quiera significa que los políticos legisle sobre ello yo creo que nosotros en la radio por tener estos micrófonos abiertos igual que Alberto en el teatro tenemos una cierta responsabilidad de trasladar a la opinión pública un debate que a mí me sorprende que no esté ahí cuando más del ochenta por ciento de la población española está a favor de la eutanasia cuando solamente hay dos instituciones que se a ella que son la Iglesia católica que el Partido Popular bueno que es una habría que decir en por qué estamos en campaña electoral y sin embargo nadie habla de esto no puedo entender entonces lo lo lo que hacemos nosotros sí lo ha hecho mucha ilusión reencontrarme en ese es intentar trasladar ese debate intentará hacer una llamada atención también a la gente que que ha de encargarse de de legislar sobre esto para que lo plantee de manera serio no

Voz 1995 38:59 pues que nos en campaña de momento nadie ha hablado

Voz 0059 39:02 nada de nada que los importes realmente que afectan nuestras vidas

Voz 1995 39:06 nuestras vidas ya ya no está muerte llegaremos a a tener una ley que como cuenta Javier realmente represente en la voluntad de los españoles el ochenta por ciento ni más ni menos me acosté es vamos a tener esta le

Voz 12 39:20 es que ahí está la gran pregunta depende de los políticos que den la talla y que se acerquen a la sociedad y la escuchen Pakistán lo político para escuchar a la gente ignora no las escuchan en un montón de situaciones que parece que en viven ajenos a una realidad que está en la calle y hay muchas realidades es que se les escapan pero el dolor humano cuando alguien pide baste sufrir también hay que meter a la política encima cuando se van a dar cuenta que eso a más a más es ganarse votos si uno lo mira de tu punto de vista puede tanto del Partido Popular de del mismo ciudadanos más de la mitad al sesenta por ciento de sus votantes están a favor de la que hasta que la político no de la talla de verdad no no escuchen a la gente la ley tardará la mental

Voz 0781 40:11 en esos casos que son muy muy muy claro pero existe el fondo un miedo un peligro de esta voluntad propia puede ser manipulado porque hoy en día este que hay comete estética pero también hay ética para todos los gustos ese es un miedo no que esto último voluntad puede ser manipulado te piensas

Voz 12 40:33 sí se totalmente digamos que uno de los de los argumentos en contra de la eutanasia que no haya abusos pero para ello están para eso están los políticos para ellas están los legisladores para ellos están los jueces no la gente que realmente sepa que nos sentemos en una mesa a todos ya y a evitar y hace una ley lo más cerca posible para que no pasen usó el abuso por supuesto que hay que cuidar eso

Voz 0059 41:01 es es donde es legal la eutanasia hay hay con hay que pasar una serie de filtros y comités médicos que supuestamente están para velar por impedir ese tipo entonces situaciones

Voz 0874 41:10 cuando de una ley que permite suicidios una ley que permite a la eutanasia es

Voz 1995 41:13 mediante considerando que vivimos en una sociedad madura Javier déjeme preguntarle por lo puramente técnico con un año de trabajo compartiendo la la vida de alguien es muy difícil mantener las líneas que separan los móviles a lo profesional entiendo es muy difícil y de hecho Beatriz todavía no

Voz 0874 41:32 lamenta mucho a protagonizar también ella de alguna manera esta historia no porque tiene grandes recuerdos de de esta persona hay de aquí de esta familia son historias duras que se van fraguando poco a poco vi y luego hay que dejar pasar el tiempo pero no solamente por el trabajo también por imperativos

Voz 1995 41:47 legales en

Voz 0874 41:50 las dos cosas una había que asegurarse de que de que no había ninguna implicación legal para las personas que rodean al protagonista de esta historia por la emisión de este reportaje y por lo que contamos en El Ia luego hay hay una segunda cuestión que es es muy curiosa ahí entronca mucho con lo que estamos hablando ahora y es que el padre de este protagonista de este individuo que al final bueno pues pasa lo que pasa en el reportaje no su padre que es muy mayor es muy católico se opone fervientemente a la eutanasia entonces el protagonista nos pidió por favor que retrasar ambos también la misión de ese reportaje para que su padre pudieran asimilar lo que había pasado durante unos cuantos meses antes de enterarse de la noticia no

Voz 1995 42:31 nace así vuelta en Asia no sino esta sociedad madura sí o no es madura hace esa es la la gran pregunta que debemos hacernos y desconocer

Voz 14 42:40 dos de nuestro el dictamen de la gran

Voz 1995 42:45 la audiencia de la cadena SER pues si les hemos preguntado Acebes se declaró culpable nueve personas esta noche iban a subir al escenario después de escuchar el testimonio de escuchar cuánto dura hora y media

Voz 12 42:59 doce coma cincuenta y cinco kilómetros mejor

Voz 1995 43:03 pero después de escuchar a Marcos durante cincuenta y cinco minutos determinarán si es culpable o inocente a la pregunta es Marcos forman el primer médico condenado por eutanasia en España inocente culpable cuál es tu veredicto tenemos a las diez y cuarenta y tres una hora menos en Canarias ciento setenta votos ciento setenta y uno noventa y siete por ciento inocente y tres por ciento culpable debemos seguir hablando de de esto porque hay un tres por ciento que considera culpa al es importante que hablemos de lo de lo importante el próximo esta noche tiene una cita en el Teatro de Madrid con Alberto San Juan con Marcos y el próximo domingo tiene una cita yo no conozco un precedente igual eh genes que el que habéis dicho algo que no se ha hecho nunca y es acompañar a alguien en un camino eh muy intenso muy interesante desde luego pero existe algún precedente

Voz 0874 43:55 en no lo sé supongo que también forma parte del privilegio que tiene hacer en un programa que se cocina a fuego lento no te permite también otros ritmos en la radio otras herramientas permite dejar que las historias de alguna manera estén hay en en barbecho hasta que tú consideras que están listas para ser emitidas no

Voz 1995 44:12 pues eh el próximo domingo a las nueve de la mañana del domingo el diente ensayar es anticipar Javier del Pino director de oír que son días muchísimas gracias Alberto San Juan y codirector de célebres de mi muerte gracias por estar aquí conmigo y Marcos forman doctor gracias en el amplio sentido de la palabra latina

