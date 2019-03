Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

hace unos minutos ha colocado una nueva pancarta en el Palau de la Generalitat que tapa la del lazo amarillo que sigue debajo la nueva tiene tal y como avanzó la SER un lazo blanco con una franja roja Iman tiene un mensaje en el que hace referencia a los presos políticos dice esa nueva pancarta al mismo tiempo en el juicio de pluses los agentes de la Guardia Civil están describiendo tanto la tensión que vivieron en el registro de la Consejería de Exteriores el veinte de septiembre como los detalles del dinero que por ejemplo la Generalitat pidió a China para la independencia vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días encontraron el texto de un correo electrónico que según un agente de la Guardia Civil mostraba las cuentas que hacía la Generalitat para intentar ser no sólo una república independiente sino también solvente

Voz 3 00:48 me pedían once mil millones de euros de financiación a Chela salió un documento que que estaban los cuatro mil quinientos millones de ese programa informático contabilizaban también seis mil millones de ingresos de los ayuntamientos y mil trescientos millones de ingresos de impuestos propios

Voz 0055 01:03 acabamos de escuchar las primeras palabras amables para los Mossos d'Esquadra en este juicio en uno de los registros ha dicho un agente hicieron un buen trabajo

Voz 4 01:08 sí

Voz 0055 01:09 por lo demás nueva crisis en Podemos el diputado de ese partido Pablo Bustinduy renuncia a ser candidato de la formación morada al Parlamento Europeo Bustinduy cercano Íñigo Errejón ha anunciado su marcha en Facebook informa Javier Carrión

Voz 0866 01:20 es una decisión personal y de su entera responsabilidad dice Bustinduy en ese comunicado que toma porque no se siente con fuerzas para asumir una responsabilidad tan importante asegura con el compromiso que requiere el hasta ahora en cabeza de lista al Parlamento Europeo formó parte del equipo de Íñigo Errejón en la Asamblea de Vistalegre II y estaba considerado cercano a ese sector del partido desde la formación morada dicen respetar la decisión y aseguran que Bustinduy seguirá colaborando con la candidatura a su sustituta será la jurista y profesor universitaria María Eugenia Rodríguez Palo

Voz 0055 01:50 del exterior dos de los principales aliados de Juan Guaidó uno de ellos subjefe de gabinete han sido detenidos en Venezuela informa José Luis García

Voz 4 01:58 el propio Guaidó ha denunciado en Twitter que miembros del

Voz 1061 02:01 el Servicio Bolivariano de Inteligencia han entrado esta madrugada en casa tanto de su jefe de gabinete el abogado Roberto Marrero como de Jorge Vergara diputado de Voluntad Popular el partido al que pertenece el presidente encargado de Venezuela poco después del registro el departamento de prensa de Guaidó ha denunciado que Marrero y Bergara han sido detenidos ambos por cierto son estrechos colaboradores de Guaidó le acompañaron en su gira por Latinoamérica de hace justo un mes

sumamos también del exterior que la ultraderecha ha conseguido hacerse con la mayoría en el Senado de Holanda a dos meses apenas de las elecciones europeas Foro para la democracia se llama este partido de extrema derecha también Europa hubo que arrebata esa mayoría el partido del primer ministro según confirman ya los resultados de las elecciones provinciales en los Países Bajos cuyo recuento prácticamente ha terminado es la primera vez en más de un siglo que un partido recién llegado en Holanda consigue más representación en el Senado que los liberales y los socialdemócratas de ese país y un apunte en España una mujer de noventa y dos años y su hijo de sesenta y ocho ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda en Tarragona en la en el municipio de Tortosa en la provincia de Tarragona

Voz 5 03:25 muy importante de la persona importante en los inicios en la política para mí fue Pablo Casado que es la persona con la que empecé

Voz 6 03:31 usted qué le parece la imputación en el caso de Alfredo Prada

Voz 7 03:33 pues evidentemente no me parece bien que le voy a decir

Voz 1434 03:36 la normativa que regula los contenidos de educación primaria en los colegios incumple la ley LGTB y aprobada esta legislatura en la Asamblea lo dice un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la comunidad al que ha tenido acceso la Cadena SER la Comisión recomendó a la Consejería hacer cambios pero Educación hizo caso omiso Laura Guti

Voz 1275 03:54 este documento de los servicios jurídicos da cuenta de otro informe en este caso de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad que fue el primero en detectar que el decreto no cumple con la ley en concreto dice no se establece de manera específica la incorporación de la realidad LGTB en el contenido de las nuevas asignaturas es más el informe precisa que la Consejería de Educación no ha hecho su trabajo que es también recomendar metodología didáctica a los centros a pesar de este tirón de orejas la como normativa se publicó en febrero sin recoger los cambios los servicios jurídicos recomendaron también dar audiencia a las asociaciones y colectivos LGTB pero tampoco se

Voz 1434 04:27 la Policía Nacional mantiene el despliegue de seguridad con agentes antidisturbios en el Pozo del Tío Raimundo en Vallecas tras los incidentes registrados desde que este pasado domingo un vecino de sesenta y cuatro años murió a manos de un chico del barrio el presunto autor sigue huido personas cercanas a la víctima quemaron el martes un camión del agresor y anoche atacaron su casa unos disturbios en los que una persona resultó herida tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital ya sin nubes con apenas viento y con temperaturas en ascenso

Voz 1995 09:19 buenos días Toni Antonio Banderas muy buenos días buenos días cuánto hace que os conocéis

Voz 4 09:25 pues yo creo crecimos en el ochenta o en el ochenta y una mucha entrante y ocho años XXXIX ya podíamos decir que sois la pareja más

Voz 1995 09:32 al delfín español sin lugar a dudas

Voz 4 09:35 igualmente sí sí bueno yo creo que Ana Belén son también una pareja mensualidad

Voz 1995 09:40 mira yo desde luego no competía

Voz 4 09:43 pues no no podemos competir es no según las cuentas

Voz 1995 09:45 equipo hemos hecho las cuentas no están ocho películas Antonio Banderas junto a Pedro Almodóvar lo cual Antonio te sitúa en igualdad de condiciones numéricas coches en un Olimpo junto a chula

Voz 3 09:55 así en casa Alba mi religión me iré mentir

Voz 1995 10:00 estar junto a Chus en cualquier cosa esta es la otra

Voz 19 10:03 anda mira

Voz 6 10:05 me encanta que tengas aquí salgo para ver que has vivido treinta y dos años me ha costado conciliar con esta película

Voz 1995 10:13 Dolor y los trenes que si repasamos las cosas que habéis hecho juntos o mejor dicho las cosas que Pedro de hecho hacer en pantalla se tiene mucho mérito que que sigáis haciendo películas juntos he echado en latín Vito interpreta a un cirujano Robert un tipo antisocial sin escrúpulos sin el más mínimo sentido de la ética científica un psicópata

Voz 19 10:36 no intervenimos

Voz 1995 10:39 la casa pero si eres un operario vista de la aerolínea Península que es el responsable directo del problema técnico que sufre el avión

Voz 26 10:48 correré tres fragmento Draper

Voz 1995 10:50 el Nathan interpretas a Ricky un huérfano sin nada que perder que se ha pasado la orfanatos y freno apáticos y que decide canalizar su obsesión por un viejo amor mediante el discutible método del secuestro en Mujeres al borde de un ataque de nervios acercarnos un hijo que se presenten oportunamente de la Casa de la ex de su padre

Voz 27 11:11 hay que buscarse un abogado antes de que te coge la policía de eso me encargo yo tú no puedes de aquí

Voz 1995 11:15 en La ley del deseo interpreta a una agente celoso que le complica mucho la vida al pobre Eusebio Poncela

Voz 19 11:23 yo estoy aquí llevo yo no me contesta

Voz 1995 11:26 el de matadores el personaje hasta difícil de explicar es un aspirante a torero reprimido con una madre del Opus que intenta reivindicar su masculinidad violando la novia de su maestro y el que acaba asumiendo la culpa de los crímenes cometidos por él qué queréis denunciaron la violación Laberinto de pasiones es un terrorista islámico homosexual con un hiper desarrollado sentido del olfato

Voz 19 11:46 hay algún vuelo para Panamá

Voz 1995 11:50 qué debemos Antonio que cuando suena el teléfono es Pedro Almodóvar ya te pones en guardia literalmente estás preparado para todo sin embargo

Voz 8 11:58 quiero que quiero porque además ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas durante toda mi vida no solamente sobre el mundo del cine sino vida en general sobre la moralidad yo recuerdo cuando hacíamos La ley del deseo que todavía entonces Escocia en muchos medios sociales el hecho de plantar a dos homosexuales en la pantalla besándose yo siempre recordaré que la secuencia veintiuno veintidós de la película yo me convertí criminal mataba el personaje que interpretaba Miki Molina que lo tiraba después de haberle mordido por un acantilado

Voz 19 12:41 no son de nadie

Voz 8 12:51 pero la atención a eso eso moralmente estaba aceptado el mundo decía el agente el crimen lo ha aceptado desde el principio de de este arte no pero que dos personas del mismo sexo se besaron era un anatema provocaba una revolución un tsunami de contradicciones morales que por lo tanto Pedro para mi ha sido no solamente un llamado el director de cine ha sido una persona que me ha conducido de la mano a conocer y a replantearse reflexionar mucho sobre la vida en sí misma Itzik yo digo que

Voz 4 13:22 muchas gracias muchas gracias Antonio me ha gustado muchísimo por la dificultad que entraña la hacer decisiva definición del personaje matador yo no hubiera sido capaz de definirlo desde luego en tan pocas palabras pero lo ha definido de modo completo ahí mi crecí soy de todas esas personaje es el más difícil puede ser el de dolor y Gloria yo creo que sí porque bueno en todos los otros que David mencionado sobre todos los que los rodajes de los años ochenta en que Antonio era muy joven aún más joven aún más lo más jóvenes los papeles que en papeles muy apasiona

Voz 6 13:57 todos siempre es Roland pero rozando o claramente psicópatas he tenido captar te para que puedas conservar una estoy seguro de que entonces te enamoras tiene como yo lo estoy de tí

Voz 4 14:06 pero lo que me interesaba era la pasión y bueno uno no habla de familias felices ni de ni de hombres equilibrados al menos me aburriría muchísimo entonces necesito que tengan que dinamicen un poco a la Historia pero ahora mismo justamente la tesitura en la que hemos rodado es la opuesta no es en el Antonio apasionado lleno de vida de pasión sino al contrario la tesitura era está por lo más pasivo posible porque viven una situación semi depresiva muy aislado enfrentándose realmente a toda su vida a todos pasado pero todo eso no exigían y grandes gestos ni miradas intensísima y eso que aquí mira mucho y escucha mucho pero está en el otro lado digamos gestual de lo que él había hecho hasta entonces conmigo yo creo que está al edificio

Voz 1995 14:57 déjame decirte Antonio Banderas interpreta al alter ego de Pedro Almodóvar en dolor que se estrena este viernes

Voz 1 15:03 veintidós de marzo

Voz 19 15:06 tengo narcótico considerarme con esta película si no escribes ni ruedas activas

Voz 1995 15:17 quedó claro que el río subcampeones Space tener ostenta el subcampeonato de relaciones extensas y largas en el cine español después de Víctor Manuel y Ana Belén pero a estas alturas todavía descubrir uno del otro nuevos registros todavía os sorprendéis como pareja

Voz 4 15:32 en esta película a mí me ha sorprendido muchísimo Antonio muchísimo es un trabajo que hemos hecho como todos juntos pero insisto en que el tipo de gesto el lenguaje corporal te utiliza es absolutamente inédito bueno y para muestra hasta la película yo creo que es de lo mejor extrabajador de Antonio déjame puntualizar que a mí no me esta es tu si crees que sea mi alter ego envía te digo pero estoy seguro de que Antonio haga de mi alter ego evidentemente la película nace de mí mismo representa íntimamente en todos los sentidos pero digamos que yo no he vivido exactamente las cosas que generan también y de ese modo estado en todos los caminos del personaje pero digamos que no siempre los es seguido en la misma dirección pero vamos no no me confirmara viste como tú dices esos esos lleva el pelo como tú en mi casa los muebles son los tuyos es y los cuadros está bien está bien la ida zapatillas o pero las mías yo quiero decir es uno al tenemos una cosa a mí entonces resuelta tú puedes decir yo pues no puede matiza simplemente pero no es el alter ego que está inspirado en mí pero que la ficción tiene tiene unas reglas que fagocitar el origen por el que empiezas acribilló me pasa conmigo me pasa con cualquier otra ficción para mí la inspiración siempre viene de la realidad viene siempre del exterior entonces algo creo algo que escucho algo de lo que ha sido testigo un libro es suele proporcionan las primeras líneas del guión si me interesa las otras tengo que seguir defiendan entonces en este caso además es que esta parte exterior en la que yo me inspiro que soy yo mismo pero en el momento de escribir la afición citando y convirtiéndose en otra historia y lo que busco es la verosimilitud cinematográfica que no siempre se corresponde con la realidad hay cosas que son absolutamente reales bien directamente de la realidad en general tienen que ver con el personaje de la madre de para cuando es mayor y la interpreta maravillosamente Julieta Serrano pero vamos yo no yo no he vivido nunca en una cueva no me enamorado de un albañil pero podría haber vivido enamorado de un albañil a los nueve años eso es lo que te quiero decir que yo he estado en todos los lugares pero no he hecho exactamente lo mismo

Voz 1995 17:59 Antonio incide de dice Pedro dice muchas cosas es decir lógicamente pero dice una que es maravillosa dice que es uno de los actores que mejor escucha y que mejor mira a sus compañeros Isabel escuchar y saber mirar básicamente son los fundamentos de profesión difícil

Voz 4 18:13 no es lo más difícil

Voz 8 18:14 en este caso en particular no solamente frente a las cámaras cuando leí el guión además me di cuenta de que encontraban te hundió un todos los guiones de Pedro Sanz personales pero éste era muy personales especialmente tenía una cierta austeridad simpleza que me encantó desde el principio no había algo muy simple pero muy emocionante en el no que después yo creo que esos aplica perfectamente en la película pero me di cuenta de que tenía que escuchar y abrir bien los ojos a la hora de plantearme el rodaje esta película no necesitaba ir como soldado raso casi en un acto humildad entregarme realmente no solamente de las cosas que me decía a mí a las cosas que decía José Luis Alcaine nuestro fotógrafo las cosas que decía lo que estaban haciendo el vestuario escenografías todo no él porque su casa ese replicaba quería enterarme de todo y no se trataba de una estrategia no de verdad querer entender el mundo de Pedro y cómo él se estaba representando en en Salvador mayo

Voz 6 19:15 la Filmoteca reservado sabor es un clásico la han programado un ciclo de cine rodado en madre

Voz 8 19:23 me llamaron para pedirme que a juntos lo ha dicho él muy bien no hay cosas que quizá quiso decir y no las llegó a decir cosas que quizá quiso hacer en las hizo una película ahí la palabra de auto ficción que se utiliza en la película que me dice mi madre Julieta que por cierto ha sido mi madre en tres ocasiones las tres con la moda me encanta

Voz 4 19:49 tras verdadera relación sí se pero

Voz 8 19:51 yo para mí era eso era tratar de de desnudar me frente a esta película porque a Pedro no le gusta creo que no le gustó en los ensayos de de La piel que habito cuando yo llegué después de veintidós años que no llevamos trabajando juntos deposite sobre son una mochila de experiencia mía he Pedro León que está que yo fuera otro no ese que ya había podía utilizar trucos que realmente podían funcionar experiencias que podían funcionan el cine sabe no un banderas amanerado sino una persona nueva no eso cuesta mucho trabajo es muy doloroso los actores cuando vemos que hay cosas que funcionan las palancas no y recurren a ella eventualmente para poder salvar determinadas situaciones con Pedro no vale eso no vale trabajar desde ahí hay que trabajar desde el un estado casi puro no eso tan doloroso a veces no porque no sabe dónde está es como si de pronto te quitaran el suelo porque está pisando vas avanzando en un camino muy complicado muy difícil no pero los resultados incluido en la piel que habito yo cuando vi la película a mí me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que yo tenía esas tesitura detenido

Voz 19 21:03 te acostumbra te de llevarnos ir con una segunda

Voz 8 21:07 el INE ha vuelto a pasar de nuevo con esa película no yo tengo que volver a verla porque yo cuando veo una película por primera vez yo soy un mal crítico conmigo mismo no pero sí que hubo cosas que me sorprendieron no me gustó que es es respetar esa austeridad que había en el guión inicial esa simpleza hay que Xetra dado a todo el rodaje hubo hubo algo muy amable rodaje muy etéreo y al mismo tiempo muy emocionante todavía recuerdo la dirección que me dio Pedro la mañana que hicimos unas en un balcón con Julieta Serrano que yo sabía que para él eso significa mucho voy a contar delante no debería contarlos lo cuento en otras entrevistas fuera de de su presencia pero no momento pero le gusta mucho relatar el personaje leerlo contigo no a todos los jugar con eso antes

Voz 4 21:53 es cómoda explicar personalmente explicará que puede ser para un actor el derecho porque no intento de póquer emiten pero pero es verdad que tiendo a hacer todos los personajes y eso puede ser muy divertido pero mejor

Voz 8 22:07 por no pero esa mañana ocurrió algo muy hermoso muy hermoso y que me hizo entender muy bien muy profundamente la dimensión de lo que estaba pasando y lo que es en realidad el mundo al modo él come Savall él Mis líneas ya había unas líneas muy específicas donde yo le decía a mi madre unas cosas muy específica no las voy ahora especificar cuando la gente nueva película al va con los claro pero cada vez que iba a decir la línea no podía comenzaba de no no podía INE cuenta de que había algo ahí tan profundo tan complejo no creo que Nos dimos un abrazo institucional a rodar y creo que la secuencias salió muy hermosa pero toda la película estaba cargada de de ese tipo de emociones de algo que era real que era puro que no estaba asombrosamente escrito que no había nada banal que no ve nada frívolo que había algo muy puro muy de verdad detrás de todo lo que estamos es

Voz 4 23:00 ha sido Se puede decir la secuencia la solvencia de un pequeño ajuste de cuentas que tiene con la madre en el en el balcón Marcela en la terraza de la casa no es una secuencia que yo hubiera vivido con Mi madre era el personaje de Julieta haciéndole algún reproche había callado a lo largo de los años para mí es de las provincias que nadie me emocionan y en la que más me siento representado pero no es una escena que represente un momento de mi Madrid nunca hablamos en esos tono a aquellas cosas que le dice que le ha fallado simplemente por ser por ser como es pero sin embargo yo creo porque a mí me sorprendía hasta qué punto me imagino

Voz 8 23:37 eh

Voz 4 23:38 aquella secuencia después de verlo también yo creo que hay de lo que estoy hablando desde mi infancia estoy hablando del sentimiento de extrañeza que yo sentía en la mirada de los demás en mil niñas en el pueblo en el colegio etcétera esa sensación de que te miran porque es diferente o ellos piensan que es diferente esa sensación de extrañeza en la infancia es un sentimiento muy fuerte muy agresivo yo de todos modos pensando en infancia que aquí hablo algo debía ser un niño muy fuerte me he vuelto más frágil con los años porque superaba esas esas circunstancias porque a veces era más explícitas ya en el colegio de los niños no nos callamos lo que pensamos de los otros niños alguna ellos refinada violento cero lento teniendo que pelearme pero yo creo que esa esa secuencia representa esa sensación de alianza la que yo vivía de mi adolescencia mi infancia y por eso me reafirmo cero podía casi dirigir Antonio cuando cuando le dije al diálogo que tenía que sin embargo fue porque es bien fuera mejor dirección del mundo sin querer realmente porque me yo no me dio una indica

Voz 8 24:49 acción simplemente me dio un Sor

Voz 4 24:51 lo de emoción yo lo entiendo hay cosas

Voz 1995 24:57 qué hace que uno no sabe tampoco por ejemplo a esa secuencia que es importante la película está improvisada la escribí la noche antes o sea que hay veces que uno necesita que Miguel hacer una película después descuidas algo a The Times

Voz 4 25:09 en lo que ni había pensado exacto

Voz 1995 25:11 sí me he vuelto más frágil con los años definiría también tu cine es decir que en el fondo es verdad cuando dicen que para concentrar tus películas podría podría ser una crítica cinematográfica se ha vuelto más frágil con los años bien vamos a hacer una pequeña pausa seguimos en Hoy por hoy recuerden que este viernes estrena dolor y

Voz 1995 30:55 son dos de los de las mayores referencias del cine de nuestro país bueno fin europeo del cine con las palabras de Pedro Almodóvar y Antonio Banderas dos hombres absolutamente leales a su oficio y dentro de él a su propio lenguaje ambos vuelven a asomar sus enormes talentos en dolor

Voz 6 31:11 no es algo raro villanos

Voz 19 31:14 no el río desnuda

Voz 1 31:24 Anthony que es una Autocid estamos acostumbrados

Voz 4 31:28 ese término es muy raro no existe realmente el género

Voz 36 31:32 no había

Voz 1995 31:33 es una especie de ficción inglés

Voz 4 31:35 es la actuación basada en ti mismo me hace mucha gracia que Julieta Serrano una mujer rural estoy hablando de un término sofisticado como la autoafirmación Antonio y eso tiene que ver con la realidad es si tienes dos horas te lo cuento por supuesto

Voz 1995 31:50 daría más bueno pues eh

Voz 4 31:53 en que eso yo para merecer esto mi madre salía haciendo de una señora de pueblo que se encuentra con Chus Lampreave en el bar donde esperan la viajera que la llevará al pueblo sus van cargadas un montón de ramas para la chimenea porque hace mucho frío en la Mancha haces entonces lo primero que preguntan y hacías

Voz 15 32:12 oye y quién se ha muerto en el pueblo quién ha vuelto últimamente

Voz 37 32:15 por cierto en el pueblo quién se ha muerto última misión mueren mucha gente no queda un viejo sí sí

Voz 4 32:21 es es el tema favorito lo que le pregunta Txus mi madre yo en realidad porque ella sí estaba en el pueblo entonces mi madre cotejado y muchísima gente empezó a improvisar porque era muy buena actriz quién vea esa secuencia verdad quedaba muy África y entonces el revisaría darle nombre reales le dijo el torrezno se ahorcó a su mujer a los dos o tres meses de pena también se murió

Voz 19 32:45 el torreznos

Voz 37 32:47 se ahorcó no espero que lo llamar al señor

Voz 4 32:51 empezaron a hablar de de de este tipo de cosas resulta que el terreno era real existía y la Familia del toreando la que seguía viviendo en mi pueblo se molestó muchísimo porque estaba enemistado con otra rama de la familia que se enteró a través de la película

Voz 1995 33:05 que se había muerto le llamaron la atención

Voz 4 33:07 mi madre que cómo me atrevería yo a sacar en una película que su padre el terreno se había muerto a mi me parece una anécdota que es como mucho más que la televisión no sea exhibe sirve para darte una noticia ahí que vivían en una parte en algún lugar de Cataluña no tenían relación ya que estaban enfadados iguales habían enterrado a través de la película se a través de la película mi madre que adoraba a sus vecinas pues se sostenía me decías que no que no que no que no que no que no era otro afición lo decía con esa palabra pero que no contara con su vecina que estaban instalamos contiguo estábamos dando de Picasso

Voz 1995 33:50 ahora interpreta esta alter ego con todos los matices el mundo de Pedro Almodóvar te vas a especializar en genios del arte español

Voz 4 33:56 a una pregunta Si bueno

Voz 20 33:58 cuando a mí me dieron el Goya de Honor dentro

Voz 8 34:02 discurso aquel que vi quedó algunas frases casi anecdóticas del final cuando dije que ahora comienza la segunda parte del partido mi vida hay algunas dedicatoria que hice a mi hija tan pero en el meollo de aquel discurso había algo que para mí era más importante es lo que yo quería que traspasar escribirlo muy bien porque no quedó donde yo hacía alusión a los grandes artistas que ha tenido este país no para realmente usarlos para conocernos a nosotros mismos es decir usar falla para conocerse a uno mismo a Lorca a Picasso todos los grandes

Voz 0203 34:34 Cervantes Unamuno Valle Inclán Lorca Machado tatuando sobre papel las miserias y grandezas de nuestro pueblo también expresado por supuesto por Buñuel Saura Berlanga Erice IMI queridísimo y admira disimuló Pedro Almodóvar así como tantos otros

Voz 8 34:52 la suerte de que en en el tiempo que me ha tocado vivir he podido mirar a los ojos y ha podido trabajar de tú a tú con grandes yo creo que en el futuro cuando nos tenemos ya aquí se mirará atrás alguien dirá que Pedro Almodóvar hay que estudiarlo para conocernos a nosotros mismos porque contó la realidad de lo que este país fue durante montón de años no eso a mí me encanta me encanta estar en ese ojo no hay idea era Picasso y haberlo interpretado People sea Machín lo que me daba la sensación al final cuando interpretaba los dos últimos capítulos de Picasso de que este hombre ya había reducido todo a un trazo no simple en su cuadro ya no necesitaba el barroquismo de principio siempre me con unos cuantos trazos se podía comunicar cosas muy profundas no me ha pasado un poco nuestra película de Pedro y en esas impresa donde yo creo que está la emoción no le pasa a los grandes que van tendiendo a la simpleza no bien no vale tanta la paja que hay al rededor van eliminando hicieron quedando con las cosas que son realmente importante no esa sensación me acompañaba durante un tiempo que que Ibarrondo esta peli

Voz 1995 36:03 las cosas importantes que más que menos ha vivido una mudanza algunos privilegiados han participado en un rodaje pero deben ser las las dos momentos de tensión que ya el ser humano a partir de no puede soportar más decir más allá de la mudanza en este caso Pedro adjuntado las dos en una sea porque todo el rodaje cómo estás estás bien

Voz 4 36:22 pero me preguntaban que cómo me sentía saliendo de él que era mi casa volviendo a algún ser real que seguía siendo Mi casa porque a todos les parecía que debía sentir un algo muy extraño y es verdad que fue como una mudanza porque se llevaron muchos muebles todos los Juan los yo vivo con dos gatos en ese momento estaba al principio se quedaron muy desconcertados por qué por qué ellos casa porque la casa es de ellos no la estaban desamor hablando de estaba llevando pero yo para mí fíjate curiosamente mi casa que también es muy barroca una vez que la vi casi desnuda pensé hay pues eso me gustaría vivir en una casa así muchas menos cosa de la que hemos hecho

Voz 1995 37:03 antes muy brevemente a la voz de de Rosalía que canta la copla a capella en la orilla del río donde le gustaría ser un hombre para bañarse en pelotas lavanderas del que forma parte Penélope Cruz

Voz 1 37:17 sí la película escuchamos la inversión de Chris Jones

Voz 1995 37:26 una canción que ayuda a situar cronológicamente la película como pudiste hacerme

Voz 39 37:33 yo le

Voz 40 37:36 si se ponía de Mina yo

Voz 1 37:48 por supuesto gasto

Voz 1995 37:50 siento nuestros

Voz 42 37:57 te invitan Oriol eh

Voz 1995 38:06 a esta hora volverá a hablar por encima de Chavela

Voz 4 38:10 sí cuesta mucho si a mí me sigue imperando muchísimo la voz de hecho tengo que luego cuidado cuando la casa porque es muy superior a mí aquí de hecho copie esa sensación de desolación que me transmite y hace que el papel que interpreta así le diga a El regidor bastones por qué se viene abajo en personaje en la película El tratado también de rodearme de cosas que son muy familiares es cosa así personas pues por ejemplo los cuadros es Penélope los actores también retomado el trabajo con Julieta Serrano con Antonio pero también en en la música puesto cantante eso temas que forman parte casi de mi biografía es el caso de Chavela Chavela como parte de mi familia de Mina entonces están puestas como parte de de de mi familia emocional

Voz 1995 39:04 pero hay vuelvo a lo que decía antes Antonio de tu vida y de la nuestra estas canciones me alegro ya forman parte de nuestro contexto emocional explica mucho mejor con una canción de mina que con lo que yo pueda decir en el fondo lo que tú decías entonces impulsores completamente cierto vamos a intentar entender

Voz 4 39:20 sabe quiénes somos nosotros lo van a conseguir el paso del tiempo también no porque es una experiencia a quién vivir el paso el tiempo es imposible imaginarse esta película habla mucho de eso ya pasó el tiempo te ayudado Anthony ático

Voz 8 39:35 Pedro entender el propio

Voz 0055 39:37 pasado entenderlo nulos

Voz 4 39:40 eh aceptarlo desde luego y aceptarlo con alegría es decir mis personajes los tres personajes de varones importantes en la película son tres hombres formados en la década de los ochenta entonces las referencias de las que hablan de también del que hablan los aparecen tanto las drogas etc pertenecen a esa década estábamos

Voz 19 40:01 mil novecientos ochenta y uno en Madrid era nuestro

Voz 4 40:03 yo por ejemplo lo que recuerdo de esa de esa década es inenarrable la alegría que sentíamos los que éramos jóvenes ante una España absolutamente libre pero hablando de final de los setenta del setenta y siete para adelante entonces se habla de mi juventud en aquellos momentos con errores y con momentos más elevados pero yo entendí la acepté en su momento a lo mejor lo que es más difícil la entiendo ahora la defiendo ahora que yendo por otro camino que así se habla tanto del régimen del setenta y ocho hay un gran debate sobre la Constitución en sí misma entonces si hay que renovarla o no que yo creo que hay que meterle mano de inmediato sobre si en ese momento los acuerdos nos taparon demasiadas cosas que ahora han vuelto a emerger yo defiendo mucho ese momento porque lo viví no era no era un espejismo lo que vivimos en aquellos años en absoluto en la Transición se hizo lo que se pudo hacer para tirar para adelante otra cosa es que veinte años después tendría que haberle metido mano aquella Constitución pero mucha gente que se quedó por el camino muchos muertos en los ochenta entre la gente joven todo con uno Sami

Voz 43 41:09 con lo probé y me gustó a lo primero no y entonces me Vietnan

Voz 4 41:13 si alguien yo le oí decir no me acuerdo quién por ejemplo hablando era era la heroína que es algo que aparece en la película que la heroína fue para los jóvenes de los ochenta como su guerra de Vietnam pero entiendo la época me alegro enormemente de que me tocara vivir

Voz 1995 41:28 yo no sé si si la película nos ayuda

Voz 4 41:31 deja esa época como tú decías Town yo creo que sí lo nos ayuda a sentirla

Voz 8 41:37 pero que me dijo Pedro antes de leer el guión cuando lo mandó fue te vas a encontrar con una historia con muchas referencias a nuestro pasado con mucha gente con muchas caras baja creer que son determinados personajes están digamos a determinada gente y realidad no es así son personajes que hemos conocido pero de entremezclados pero el propio ambiente de la película en ese recuerdo casi continuo de los treinta años atrás de lo que pasó con esta actor con aquella película con eh hay muchos momentos muy emocionantes yo no tanto pienso que la hemos entendido si la hemos vuelto a asentir

Voz 4 42:08 pues de momento cuando estás viviendo la lo es vivirla vivirla desde el lado adecuado ir desde luego yo creo pues íbamos en el lado adecuado para

Voz 1995 42:15 una última cuestión es innegable que el siglo XXI el ciclo de las

Voz 8 42:19 tú eres tú en eso fuiste un adelantado

Voz 1995 42:22 Pedro pero por contra tu cine será a la contra cada vez es más masculino sí es cierto sí sí sí

Voz 4 42:28 alegro muchísimo ahí tienen toda la razón quiero decir nada dicen que en el cambios Yes será femenino o la revolución si se lleva a cabo será femenina

Voz 1995 42:37 sino en que no es sino

Voz 4 42:39 no no hay yo estoy absolutamente de acuerdo en la la la alegría de del último día ocho de marzo era verdaderamente a mí me emocionó muchísimo y en efecto ya les tocaba absolutamente ya les tocaba ahí todavía tienen mucho camino que recorrer pero yo siempre he hecho películas acerca de ello de la solidaridad femenina que te porque lo he visto desde muy pequeño información ha sido femenina me he criado rodeado de mujeres de Amy Madrid de las vecinas yo creo que eso es lo que me ha inspirado que ha hecho que que haya elegido sobre Besora femeninos con muchos problemas pero primeramente con una enorme autonomía Morán es os lo ponía yo como diría

Voz 6 43:22 por porque no tenían de autonomía

Voz 4 43:25 tal pero una enorme capacidad para sobrevivir iba a luchar pero por ejemplo en Todo sobre mi madre ya hablo de un nuevo tipo de familia que se crea entre varias mujeres

Voz 27 43:34 pero bueno es que estar prevé tres chica Zola en Irak hasta con pocos muebles de recuerda siempre como pasta este

Voz 4 43:40 el que va más allá de los géneros porque también los géneros se han flexibilizado muchísimo en estos tiempos yo lo impuesto desde mi primera película pero os a la presidencia de transexuales o de homosexuales au pero ya no eso quiero decir el el combatir el género binario como el dominante en una sociedad yo lo he hecho de modo natural porque es así como uno como lo sentía en Todo sobre mi madre que incluso una de las madres es el padre de la de la de la criatura este siglo absolutamente será de las mujeres a nosotros nos toca plantearnos cuál es nuestro papel hablar de la nueva masculinidad al lado de ellas y haciendo lo que todo que todas la lucha femenina sea posible bueno nosotros tenemos también mucho que hacer en ese aspecto pero como si esa nueva masculinidad Antonio aceptación

Voz 8 44:28 lo que a mí desde luego después de miles de años de de patriarcado de dominio de los hombres del mundo el resultado solamente que mirar no es muy alentador quizá una mano femenina en el poder podría ayudarnos hay un actor que no ha dado la naturaleza que pueda ser determinante no sea las mujeres madre genera vida dentro de ella no y eso probablemente Giner un respeto mayor por la vida que quizá los hombre no hayamos tenido el hombre ha sido siempre más agresivo ha tenido que defender probablemente la Tierra son cosas que venimos generando desde hace mucho tiempo pero ese momento probablemente Pedro lo dicho muy bien replantearnos el papel que tenemos que tener no debemos quizás nosotros devolvernos un poquito más feministas de estar ahí al lado de las mujeres que necesitan del apoyo grandísimo para que su lucha se lleve a cabo para se respete su derecho hay cosas tan evidentes tan entonces la equiparación salarial por ejemplo es absurdo que una mujer desarrollando el mismo trabajo y qué hace un hombre cobre menos esa en en el tiempo que estamos viviendo eso no se puede permitir ya la violencia brutal no físico lo que ha vivido las mujeres durante tanto tiempo se tiene que acabar y tenemos que colaborar tenemos que estar ahí de de ese movimiento

Voz 4 45:46 sin duda porque supongo solo maridos o los hermanos o los hijos y entonces tenemos que hacer para que esa igualdad sea cada vez mayor dolor y Klose

Voz 1995 45:55 que se estrena este viernes en toda España es un acontecimiento cultural de primer orden y es sin duda una muy buena noticia Antonio Pedro muchísimas gracias por eso

Voz 19 52:51 un poco pasada de rosca del partido de las armas