Hoy por Hoy (21/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1804 00:00 mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:06 noticias de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:09 Tony qué tal buenos días y la capacidad de enredo de Quim Torra parece no tener límites al presidente de la Generalitat ha ordenado tapar la pancarta a favor de los presos políticos con el lazo amarillo por otra en la que se puede leer lo mismo pero el lazo es blanco una franja roja osea que lazo amarillo no se retira pero tampoco sede y en todo caso ha logrado ser de nuevo el centro de atención de todos los medios en la plaza de Sant Jaume está nuestra compañera de Radio Barcelona Berta otorgadas

Voz 1 00:33 el president Torra desafía de nuevo la Junta Electoral Central y esta vez lo hace tapando la pancarta de lazo amarillo con otra pancarta exactamente igual lo único que cambia es el color del lazo que es blanco con una franja roja en medio minutos después cuatro trabajadores de la Generalitat colgaban otra pancarta la tercera en uno de los balcones de la Generalitat donde se puede leer Libertad de expresión de este modo Torra intenta burlar la prohibición de la Junta Electoral Central lo hace pocas horas antes de que se reúnan para decidir

Voz 2 01:05 los próximos pasos que van a dar bueno pues esto

Voz 1018 01:08 pues de gira por Torra para aparentar que cumple la resolución de la Junta Electoral Central que por cierto se acaba de dirigir la Delegación del Gobierno para preguntar si se están cumpliendo sus instrucciones Inma Carretero atención Gemma bueno parece sí parece que hemos perdido la comunicación con Inma Carretero vamos a intentar acercarnos también en directo al pleno del Parlamento catalán a la comisión en la que está compareciendo eh Rafael Ribó Síndic de Greuges que está presentando la memoria del pasado ejercicio no está haciendo mención a esta polémica de los lazos aunque sí la ha sacado a relucir la diputada del PP Andrea Levy Pau rumbo

Voz 0225 01:44 si la oposición se quejado de lo acontecido en las últimas horas incluida la ocultación del informe del Síndic por parte del Govern catalán pero sobre el cambio en sí de pancarta en el Palau Levy ha sido la única que tenido tiempo material de poderlo comentar en el pleno la popular acusa al Govern de jugar al gato y al ratón con la Junta Electoral

Voz 3 02:02 preocupado por los pantalones o las escalas cromáticas si esto no es un capítulo de Monty Python hágase lo ustedes mirar

Voz 0225 02:11 los independentistas han defendido la medida la diputada a las que ha dicho que si esta es la manera de recordar que tenemos presos y exiliados ha dicho pues ésta dice será la manera de cara

Voz 1018 02:20 las elecciones europeas del próximo veintiséis de mayo tal y como les hemos contado hace una hora Pablo Bustinduy considerado próximo a sectores dejó lista de Podemos ha anunciado que no quiere ser candidato de la formación morada sea relevado por la jurista María Eugenia Rodríguez Palop y otra novedad también en Podemos la magistrada Victoria Rosell confirma su regreso a la política activa encabezará la lista de esa formación al Congreso por Las Palmas y el PNV renuncia a reeditar el pacto de coalición con el PP cat para las europeas vamos a la Cámara de evitó

Voz 4 02:47 David R si el divorcio es ya oficial PNV y no irán juntos a las europeas divorcio pactado así lo acaban de comunicar los jeltzales que han descartado finalmente compartir una coalición liderada por Puigdemont una candidatura exclusivamente catalanista allí en sintonía con el proceso que respetan pero que no van a compartir entre otras cosas porque no encajan el mensaje de estabilidad gestión y moderación que ha convertido en bandera electoral del PNV desencuentro que ha querido vestir de acuerdo poselectoral en el que ambos partidos se comprometen a colaborar para que la gente Europea aborde el encaje no resuelto de Euskadi Cataluña en España hora doce y tres minutos en el juicio del proceso declara

Voz 1018 03:25 lo como testigos miembros de la Guardia Civil uno de ellos eh que participó en el registro de la empresa Unipol relacionada con la consulta ilegal de uno de octubre ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra Alberto Pozas

Voz 4 03:35 si el estuvo en los registros de la empresa Uni Posten Tarrasa donde encontraron sobre relacionados con el referéndum y a la salida vía dice un odio inédito en las caras de la gente en la cara de las

Voz 5 03:45 de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional es reflejo del odio lo vi en la cara de la gente aquella yo no sé si un plano fuerza para quitarles uno pero se tuvieron que emplear a fondo sí

Voz 1018 03:56 por segunda vez esta idea palabras amables para los Mossos d'Esquadra diciendo que se emplean a fondo para ayudar a la comitiva judicial en el Congreso de los Diputados la presente a la Cámara Ana Pastor reciba a esta hora el padre de Diana Quer Juan Carlos que le hace entrega de más de tres millones doscientos mil firmas recogidas contra la derogación de la prisión permanente revisable María Manjavacas

Voz 1444 04:14 en estos momentos el padre de Diana que se encuentra en el Congreso reunido ya con Ana Pastor en el registro ha presentado las más de tres millones de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable su causa decía únicamente es su hija ni está ni va a estar en política jamás decía aquí a las puertas del Congreso pero sí que ha pedido una reunión con los líderes de los principales partidos con representación parlamentaria en el Congreso para que se pronuncien en este debate antes de ir a las urnas para que así los lectores decía voten en consecuencia esta petición es la que más firmas ha recogido en nuestro país a través de la plataforma Change punto org

Voz 1018 04:52 a primeras horas de la primavera o lo que es lo mismo la temporada alta de las alergias los expertos vaticinan una estación suave precisamente por la ausencia de lluvias del pasado invierno Laura Marcos

Voz 0809 05:03 sí ha sido un invierno malo para los alérgicos a las Arizona porque el otoño sí que ha sido muy lluvioso Easy en veinte días no llueve los alérgicos al plátano tendrán problemas sin embargo siete de los ocho millones de alérgicos al polen que hay en España lo son a las gramíneas y si hablamos de ellas esta primavera va a ser leve en prácticamente toda España salvo en Sevilla y en Extremadura porque en invierno apenas ha llovido que ha hecho mucho calor durante el día Ángel moral de la Sociedad de Alergología alerta en cambio de que la contaminación si va a disparar el número de alérgicos

Voz 6 05:33 hemos en cuenta que hay cada vez más pólenes durante más tiempo encima son más agresivos no sería nada raro que la cifra que dábamos al principio del doctor Valero yo de ocho millones de pacientes alérgicos a pólenes en el año dos mil diecinueve en el dos mil treinta podrán ser unos doce millones que lo que probablemente se espera

Voz 0809 05:51 los alergólogos avisan de un peligroso cambio de tendencia cada vez hay niños más pequeños alérgicos al polen y mayores que desarrollan esta reacción por primera vez cumplidos ya los sesenta años

Voz 1018 06:01 todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala empiezan a llegar abre

Voz 0824 06:04 en las los líderes europeos para preparar la cumbre de esta tarde en la que elevan a exigir a Theresa May que el Parlamento apruebe el plan de salida que ha tumbado ya dos veces como condición para una prórroga del Brexit el ministro de Exteriores británico alertado que si no lo respaldan se abrirá un escenario de incertidumbre extremo

Voz 4 06:19 la extrema derecha se hace con la mayoría del Senado en Holanda tras las elecciones provinciales Foro por la Democracia liderado por un euro y ultraderechista ha irrumpido con los mismos escaños que el partido gobernante arrebatado la mayoría

Voz 0824 06:30 las organizaciones humanitarias y los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a los afectados por el ciclón Ida y que se ha cobrado la vida de más de trescientas cincuenta personas hay más de un millón y medio de afectados en Mozambique Zimbabue Malawi

Voz 1995 06:43 pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora simas gracias Jose luego escuchamos seguimos

Voz 1804 06:49 hoy por doce

Voz 7 06:54 sin la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido lo que les vamos a cumplir

Voz 1995 07:01 contar ahora les va a interesar seguro seguro pero en en los departamentos de gestión de riesgo de los bancos trabaja en hombres y mujeres pues bien si va usted a una entidad pedir un préstamo y alguna duda sobre su solvencia que sepa que es menos probable que el préstamo se lo conceda una mucho especulación que recoge Rebeca Gimeno en el país Retina dos profesores de la Pompeu Fabra José García Montalvo y Marta renal que Hebrón han examinado más de medio millón de créditos ya es examinar medio millón de créditos para establecer toda una serie de diferencias de comportamiento entre hombres y nunca eres respecto al hecho de prestar dinero o pedirlo prestado y concluyen ojo que las mujeres corre menos riesgos y los préstamos concedidos por ellas tienen en consecuencia un quince por ciento menos de morosidad muy interesante las mujeres de vuelven más lo mejor antes José García Montalvo muy buenos días no es fácil yo me ha me arriesgo pero no es fácil hacer este tipo de generalizaciones pero los datos son los datos hasta qué punto son más fiables a la hora de prestar dinero los hombres las mujeres que los hombres

Voz 8 08:08 bueno pues yo creo que ese estudio que es digamos una confirmación en grande dio otro estudio anterior pero que se refería Albania y a muy pocos créditos lo único que hace es confirmar cosas que ya sabíamos de la mujer como solicitantes de crédito no la mujer de crédito es una es una persona que devuelve como ayer todavía dos que dices no pero lo que faltaba era ver desde el otro lado de la mesa considera como cómoda que otorga créditos cuál es su comportamiento y efectivamente lo que hemos comprobado es que también a la hora de conceder créditos cuando es una persona que concede el crédito también es una persona mucho más digamos que es lo mira con más cuidado y que es mucho mucho más es el riesgo que que los hombres

Voz 1995 08:50 bueno habéis lleva acabas de estudio porque la crisis dejó en evidencia muchos errores la gestión de la concesión de de créditos han estudiado créditos de de esa época imagino que en más de una ocasión José en más de una ocasión haber dicho como sea que Credit que están dando que están haciendo

Voz 8 09:08 sí sí efectivamente digamos yo hace mucho tiempo que me que trabajaba en estos temas y ya en su momento en cuando estaba sucediendo pues ya escribí algún artículo diciendo que bueno que los créditos su prime no solamente es estaban dando en Estados Unidos pero también aquí hay efectivamente espera esta era una situación generalizada del sector bancario en estos años de de gran expansión hipotecas

Voz 1995 09:29 Iker es que más allá de de conocer ya con datos científicos que las mujeres prestan mejor idea vuelven mejor quieres que hemos aprendido de todo aquella crisis derivada de de la burbuja del ladrillo de eso hemos aprendido algo José

Voz 8 09:47 vamos a ver yo creo que hemos aprendido hemos aprendido porque lo hemos pasado y porque aún está fresco eh pero lo que lo que se aprende se olvida ha cambiado claro que con el tiempo Icon el tiempo pues bueno también tuvimos alguna otra adquisición anteriormente y en Estados Unidos tuvieron la crisis bancaria también los años ochenta y bueno vi a pesar de todo vuelve a producirse por lo tanto yo creo que sí que hemos aprendido los investigadores y los académicos sin ninguna duda hemos escrito claridad que que las como ha sucedido las cosas y queda ahí para la historia pero vamos tampoco me extrañaría mucho que volvieron a tener otra otra situación similar

Voz 1995 10:25 y cómo habéis conseguido que los bancos estamos hablando de las tripas de un banco y en este caso a sus debilidades los créditos fueron para muchos bancos una pena que hizo desaparecieran como habéis conseguido acceder a esa información

Voz 8 10:40 no pero fíjate fíjate que en cualquier caso los que sea toda esta información sobre que el créditos acabaron siendo moros etcétera es pública porque tanto el Banco de España como el regulador actual exigen que que toda esta información sea sea obliga ya sabíamos que las tasas de morosidad por ejemplo de los promotores llegaban al veintisiete por ciento e P siete por ciento de los peritos de promotores no se pagaron eh por lo tanto digamos en ese sentido no es tan novedoso porque la información agregada incluso por por cada uno de los bancos las haríamos porque es obligatoria inglés regulador sexys

Voz 1995 11:13 bueno una una Cruise sea también ha analizado el comportamiento de las mujeres en tanto pagadora es de de préstamos como les contamos ya he llegado a conclusiones parecidas a las que han llegado por ejemplo todas las ONG de concesión de microcréditos el tercer mundo además recuerdan que es una actividad que beneficia más a la comunidad cuando el préstamo lo recibe una mujer hace pocos meses vino este mismo programa Mohamed Yunus que es el inventor de esos microcréditos premio Nobel de la Paz nos confirmaba esto

Voz 4 11:40 mujeres porque la banca tradicional no se centra en ellas sino incluso en Bangladesh empecé en una situación en la que el noventa y nueve por ciento de los que aceptaban un préstamo eran hombres dirige que eso estaba mal intentar dar la vuelta ha ido logre es decir a las mujeres logran llevar mucho más beneficios a las familias que cuando lo llevan los hombres el noventa y nueve por ciento de los que Hugo

Voz 1995 12:09 toman préstamos son mujeres pues viene a confirmar también lo que hoy nos cuenta José García Montalvo profesor de la cultura Fabra coautor junto a Marta reina al Querol de la investigación el género el riesgo crediticio muy interesante José muy buen trabajo

Voz 8 12:24 bueno grafias

Voz 9 12:27 con amigos

Voz 10 12:30 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 4 12:33 dos

Voz 11 12:34 los expertos en libertad saben que moto quieran los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al mejor precio contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en vine directo a punto com

Voz 12 12:50 sí

Voz 13 12:58 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 1804 13:05 dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 10 13:14 ante lo que necesita es tranquilidad escuchas Claudio ahora a cerca tu cara acerca a Ana altavoz de la radio ya la mejilla el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 14 13:27 pues mira

Voz 4 13:30 nada más que ver

Voz 15 13:32 a lo mejor

Voz 7 13:36 te vamos a mí Barros

Voz 1995 13:37 sí

Voz 16 13:38 octavo único esto eh por la mejilla en en altavoz de la todavía su Irak creo o que bonito en las redes sociales

Voz 1804 13:48 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 15 14:09 resumirlo es como el club de la comedia pero que lo conmigo puede te lo que la ganancia de Talanta ir a lo más cutre con Antonio Castelo y a las ocho muy irónico precipitan la vida moderna con David Broncano presto esto es la fiesta

Voz 1 14:24 un nuevo programa de humor en nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena Ser

Voz 1804 14:31 dónde pide Iñaki Gabilondo un minuto de silencio por qué habla Pepa Bueno de abrupto final

Voz 7 14:39 sí editoriales de la toma el

Voz 2 14:42 control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 17 14:52 o en su agencia de viajes

Voz 2 15:00 hasta dejarlos por perderte gran a talco por fin llegan a mil Robinson ha afirmado que nos gusta canina que me hace feliz

Voz 10 15:20 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 16 15:23 los gestoría registro buscase hipoteca termina aun mejor conocer la de un banco que no te comas

Voz 18 15:28 ni gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse las NG punto es

Voz 4 15:41 rastreado sinceros alguna aseguradora banco ofrecido alguna vez el peor precio a

Voz 19 15:49 no todos que ofrece el el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 20 16:00 por otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel

Voz 4 16:03 con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni

Voz 20 16:06 bien hacerlo a ver si aprendes las buenas Oporto

Voz 13 16:08 virales se reconocen aprovecharon las últimas unidades en stock que lleva tiene un hotel con cuatro años de garantía y mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo que el Financial Services a través de Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios punto

Voz 21 16:22 ahí tengo unas cañitas de un viaje cito estas semanas gente que no te puedes hacer una hoy de Hita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tu cita

Voz 22 16:32 precisamente para todo lo bueno del verano pero más concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa cruceros Caribe por nuestras costas e islas con el mejor servicio y todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 1804 16:52 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 23 17:02 creía que crea una empresa me entró una empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 1804 17:08 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 4 17:14 oye Sergio tú tienes a las tu quiso si la destacó y qué tal estoy pensando en ponerme un desde que robaron a unos vecinos se lo están poniendo todos en bloque que creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo Imaz Illán robado en tu portal

Voz 1804 17:26 el brote que tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 17:40 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 17:45 con garita ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja día cuantas prórrogas va a tener el Brexit no sería mejor solucionarlo ya en los penaltis que es la traducción entre Vinyes es aplicable por ejemplo estas declaraciones de Theresa May la que pedía perdón a los ciudadanos británicos por lo que está haciendo allí la clase política escuchamos el audio yo les traduzco en la vida

Voz 17 18:10 puede ser de todo menos

Voz 1995 18:13 pesa cuando en declaraciones a la revista Telva Pablo Casado asegura haberle dicho a sus hijos que está poco en casa porque está participando en un concurso puede que sin saberlo esté diciendo la verdad realmente lo que está haciendo estos días es participar en supervivientes tuvieron anoche la oportunidad de observar la última Súper Luna cuántos dirigentes de Vox vieron en ella cuando el torero Fran Rivera asegura que si alguien entra en su casa lo deja seco lo hace en condición de matador o de seguidor de Vox no un poco desafinado que sólo el uno por ciento de las obras sinfónicas programadas en España por las orquestas hayan sido compuestas por mujeres para sancionar de nuevo la Unión Europea a Google con mil cuatrocientos noventa millones de euros por abuso de posición que es lo primero que debería hacer Google en su propia página buscar cómo financiar multas unos vamos volvemos mañana desde Santiago de Compostela les esperamos a todos a partir de las diez de la mañana en el Museo das peregrinación se animan pueden pasar a recoger sus invitaciones por radio Galicia Nos vemos mañana beso hasta entonces van camino peregrino

Voz 7 19:54 en la Cadena SER hoy