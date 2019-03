Hoy por Hoy (22/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0738 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días Europa pisa el acelerador e impone a Londres un nuevo calendario para el Brexit Un calendario condicionado por las elecciones a la Eurocámara del veintiséis de mayo quiere tener claro para esa fecha Bruselas Si somos veintiocho o Veintisiete si Reino Unido tiene que concurrir los comicios o no así que esta noche ha mandado de vuelta a Londres a Theresa May con el siguiente planteamiento si el Parlamento británico aprueba el plan de salida pactado el Brexit será el veintidós de mayo a cuatro días de las elecciones si el Parlamento británico no prueba deberán elegir entre irse el doce de abril dentro de tres semanas o pedir una prorroga lo suficientemente larga que les permita presentarse a las elecciones europeas de mayo May ha sido escueta

Voz 2 01:15 creo firmemente que sería un error pedirle a la gente que participen las europeas sólo tres años después de que votaran salir de la Unión Europea

Voz 1727 01:23 pero tiene poco margen ya los Veintisiete no le van a dar más margen no le van a tirar más salva vidas lo decía el francés Macron que encabeza el sector más duro frente a los británicos y el presidente español Pedro Sánchez asegura que ha quedado demostrada la buena fe de la Unión Europea

Voz 3 01:40 que la Unión Europea está demostrando que quiere que ese esa salida sea ordenada y por un abono

Voz 1727 01:47 en la rueda de prensa que se ha celebrado al filo de la medianoche los presidentes del Consejo y de la Comisión han dejado bien patente que que se acaba la paciencia lo han dejado bien patente haciendo hasta chistes como Donald Tusk publicó hace unas semanas un tuit en el que decía que los que propusieron el referéndum deberían ir al infierno esta noche los periodistas le han preguntado si sigue pensando lo mismo esta es su respuesta el último mensaje de Juncker

Voz 4 02:14 acabo de estos ocho estados bueno según nuestro Papa el infierno está todavía vacío así que quedan muchos espacios creo que es buen momento para terminar la rueda de prensa no vayan al infierno

Voz 1727 02:32 aquí en España los Mossos tienen hasta las tres de la tarde para retirarse en los edificios públicos toda la simbología independentista para preservar su neutralidad durante las elecciones la Junta Electoral ordena al consejero de interior que comunique cuando se haya hecho y envía a Torra la Fiscalía por la treta de cambiar un cartel por otro James cama hay fins a las últimas consecuencias contrato

Voz 0027 02:54 Ibar tanta expansión que hace siete días se manifesta

Voz 1727 02:57 en Madrid con miles de catalanes exhibiendo las pancartas que quiso gritando lo que consideró conveniente se atreve a calificar de un asunto de libertad de expresión la neutralidad de las sedes institucionales hasta la prensa más próxima a las tesis independentistas critica hoy su estrategia y desde Bruselas Sánchez cocineros y yo ahora pues Urrusolo leer recordaba cómo funcionan las sociedades democráticas en las que hay más de un partido único es viernes veintidós de marzo sacaba la semana ahí esta noche el PP ha conseguido cerrar con muchos problemas sus listas para el Senado Pablo Casado va a aparcar allí en el Senado a buena parte de los marianistas Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:58 buenos días gran parte del antiguo núcleo duro del partido recalará en la Cámara Alta Rafael Hernando será cabeza de lista por Almería Fernando Martínez Maíllo por Zamora Carlos Floriano por Cáceres repite por Madrid Pío García Escudero no iré en las listas el actual portavoz Ignacio Cosidó que ahora es senador por designación autonómica

Voz 1727 04:14 el polémico Cosidó salpicado por la Kitchen aspire a volver a serlo a ser senador por designación autonómica en representación de las Cortes de Castilla y León y ojo a esto porque difundir que quiere Vox y quiénes la integran tiene resultados

Voz 0027 04:28 que ha caído de la lista que iba a encabezar por Albacete el candidato negacionista y homófobo Fernando Paz Felice que renuncia a raíz de la cacería mediática ha sufrido lo cierto es que hasta la comunidad judía en España había protestado

Voz 1727 04:40 los países americanos que respaldan a venezolano Juan Guaidó protestan contra la detención de su número dos

Voz 0027 04:45 Roberto Marrero lleva casi veinticuatro horas arrestado el chavismo le acusa de formar parte de una célula terrorista

Voz 5 04:51 estamos en pleno proceso para mejorar desmantelar Easy entregar a la justicia todo el grupo terrorista

Voz 1727 05:00 ya en Brasil la policía detenido por corrupción al presidente que sustituyó a Dilma Rousseff después de promover su destitución

Voz 0027 05:06 la es Michel Temer se le acusa de beneficiarse de la misma red corrupta que llevó a la cárcel también al ex presidente Lula

Voz 1727 05:12 en y no hay rastro de radioactividad en el cuerpo de la modelo que participó en las orgías de Berlusconi y testigo clave en el caso contra él por supuesta corrupción de menores

Voz 0027 05:20 Ellos de imán fabril descartan el envenenamiento con material radiactivo sus muestras de sangre si presentaban candidatos en cantidades altas de metales pesados que se siguen investigando

Voz 1727 05:34 deportes Messi vuelve esta noche con la selección argentina después de nueve meses Sampe buenos días buenos días Pepa doscientos sesenta había sin acudieron a convocar

Voz 1161 05:42 vida con su selección tras despedirse del Mundial de Rusia esta noche desde las nueve en en Madrid en el Wanda Metropolitano partido amistoso ante la selección de Venezuela Messi arrastra ciertas molestias con los que puede que no dispute el partido entero el seleccionador Scaloni el que más lo agradece

Voz 6 05:55 una alegría que el vuelva ahora lo que resta es intentar ve que el equipo lo acompañe y que le dé lo mejor de sí estamos todos muy contento de su vuelta

Voz 1161 06:04 para hoy en Madrid probablemente no viaje a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger

Voz 0978 06:08 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy vamos a notar temperaturas más altas especialmente durante la estar desde el fin de semana cuando el ambiente será suave de noche empezar las mañanas va a hacer frío pero menos que las últimas las ahora tenemos heladas en el interior de la Península especialmente en la zona centro pero el sol va a calentar más que ayer máximas de quince veinte grados podemos superar los veinte tanto en Canarias como en la península cerca de los ríos Guadiana Guadalquivir algunas nubes en el Mediterráneo especialmente en el sudeste de la Península donde ratos el viento seguirá soplando

Voz 1727 06:43 fuerte especialmente en la zona del Estrecho

Voz 0738 06:46 se Audrey la ira o Tetra

Voz 7 06:49 de Rivas en Morro do Green Day el rival con barra de ir a Terry Buades Morrot Bramor vengo K Leiro Terras irá etérea barra Aubry Leiro pedrada de rivales

Voz 1727 07:13 el historiador y analista político Santos podría aquí en usted eso la mayoría de ustedes

Voz 0738 07:19 también porque he pasado muchas ocasiones pues

Voz 1727 07:21 el programa pública una recopilación de ensayos en los que analiza la crisis de Estado en la que en la que estamos viviendo se titula demasiados retrocesos España mil ochocientos noventa y ocho dos mil dieciocho y ayer durante su presentación advertía

Voz 1873 07:37 creo que la democracia española es sólo está bien asentada pero que la crisis de Estado no es para tomársela no digo ya bromas sino a la ligera o no percibir la profundidad que pueda alcanzar y si el sistema de la política no funciona

Voz 1727 07:58 hoy a partir de las nueve las ocho en Canarias vamos a someterse a un chequeo a la democracia la crisis española con él con Santos Juliá Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 08:06 hola Pepa buenos días con más gente verdad sin decía nuestra compañera Raquel García que había sido toda una clase magistral el escuchará Juliá ayer así que muy atentos esta mañana lo vamos a estar con Pablo Simón con Jesús Maraña hay con José María Calleja ambos días a todos y a todas con este Grill Leiro para alegría de nuestra sede opinado amarga de Barcelona por ejemplo entre otras que me reclama más música gallega

Voz 7 08:28 morro Leiro Pedralba ahí derribada hasta el morro intensa

Voz 0456 08:34 sí es que un viernes más Toni Garrido nos quiera dar envidia a muchos y morriña a mí en particular esta mañana a partir de las diez una hora antes en Canarias en el Día Mundial del Agua no saluda desde Galicia tierra de lluvias hasta hace unos pocos años hoy apenas llueve o no lo que debería nos va a saludar desde Santiago de Compostela porque esta ciudad acoge mañana el congreso de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España quince alcaldes se van a reunir allí y nosotros vamos a hablar hoy con Martiño Noriega el de Santiago de A Nova que ella no concurre con Podemos por cierto y contamos también con Ángel Mariscal presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio del Partido Popular

Voz 7 09:10 la y no

Voz 0456 09:12 a Coruña es la artistaza que escuchamos y que acaba de sacar este nuevo disco hace una semana de A Coruña es también Luis Piedrahita el humorista que nos visita hoy en el programa como cada viernes no nos olvidamos tampoco de los enigmas del profesor letona de David de Jorge que hoy nos va a preparar marisco gallego entre otras delicias culinarias da terra

Voz 7 09:33 la ratio de Madeira

Voz 1727 09:36 estoy por despertar Antón Losada no sé cómo lo ves ya sólo nos queda dar los teléfonos para que repasen esta semana de historias políticas interminables apasionantes Por otra parte semana también de juegos de bucles de lo que quiera

Voz 0456 09:49 pues nada descarguen toda esa pasión en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 7 09:57 hay derriba rivales hasta el morro Terry Bar Minguez

Voz 1727 10:07 también aceptamos recetas para que los periodistas desconectamos durante el fin de semana seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:14 empieza el último del de la semana con Jordi Jordi Fábrega en la producción en ICO en Elena Sánchez y Roberto Mahan era

Voz 1322 10:24 descubre el Caribe más exclusivo en Melilla con Halcón Viajes y Viajes Ecuador pone en marcha tus merecidas vacaciones con todo incluido en su resort de México y República Dominicana y los hoteles Meliá hay para de sus te esperan rodeados

Voz 9 10:36 playas infinitas de arena blanca y la naturaleza más exuberante pierde te con nosotros

Voz 1322 10:41 el reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs

Voz 10 10:45 como ya habrá Sacyr calado tu terracita para comer ahí al decir en Aldi tenemos frescos como el bacalao al punto por dos con noventa y nueve los trescientos gramos porque además de bromear que entra hambre sala que la vida te pille preparado al día lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 11 11:00 si llega una ola de frío en toda la Península

Voz 12 11:03 con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día bonito

Voz 13 11:08 el tiempo que haga cuanto conduce a su vespa lleva que ahora un caro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea un día oferta financiadas con Force Bagdad Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 11 11:23 qué le pediría a una energética

Voz 1100 11:25 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en acto si bien

Voz 9 11:32 lo agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 11 11:40 sí

Voz 14 11:41 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí eso es secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo acabamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 15 11:54 lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipado para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece este sábado a partir de las ocho una hora menos

Voz 16 12:08 en Canarias juega ya

Voz 17 12:11 comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte es de Mestalla España Noruega y el cuatro de abril de mil novecientos treinta y seis balonmano Noruega morir vivos el debut más extraña

Voz 13 12:24 es contrario al y te quiere creer que cualquier visitó al portero atlético

Voz 14 12:28 con el afán de izquierda Molina cumple así con la ilusión

Voz 13 12:31 debutó en la selección aunque sea el puesto

Voz 1 12:33 el clima general pide veintitrés años después Luis Enrique grandes en la Cadena Ser

Voz 0027 13:05 conclusiones de la cumbre europea que termina esta noche no habrá Brexit la semana que viene pero esta próxima semana el Parlamento británico tendrá que votar de nuevo el Acuerdo de Salida de May que la Cámara ya tumbado dos veces Si esta vez lo aprueban cosa que parece difícil entonces habría un Brexit pactado el veintidós de mayo pero si vuelven a rechazar ese acuerdo entonces ya el país tendría que decidir entre un Brexit sin acuerdo el doce de abril o presentarse a las elecciones europeas y quedarse dentro de la Unión mucho más tiempo del que pensaban estos sólo Éstos son los posibles finales de la pequeña prórroga que le dieron anoche los líderes europeos Amey Griselda Pastor

Voz 0738 13:42 prórroga para mí pero muy diferente de la que se esperaba los Veintisiete deciden emprender un voto negativo de los Comunes ya prueban una pro

Voz 1628 13:50 lugar técnica quedará dos semanas

Voz 0738 13:53 antes de una salita no pactada hasta el doce de abril para que si hay rechazo el Reino Unido tenga otra oportunidad de decidir si se va con portazo opta por prolongar esta agonía participando en la

Voz 15 14:04 próximas elecciones europeas esta has si una ex fui

Voz 0738 14:10 la decisión de hoy demuestra la importancia de que los Comunes digan sí a una salida negociada dice mella antes de confirmar que se vuelve hasta Londres para pedir el sí un acuerdo que ha costado cerrar porque Alemania y Francia tenían pequeñas discrepancias que se han cerrado a favor de Merkel con consenso final entre todos los miembros europeos

Voz 12 14:32 España acuerdo nosotros hemos

Voz 3 14:34 de hecho hemos tenido la posesión muy constructiva de entender

Voz 0738 14:38 Miquel Roca son las declaraciones del presidente Sánchez tras un debate en el que ha pesado la convicción que el discurso de mella a los británicos ha crispado el ambiente complicando el acuerdo político entre partidos en el Reino Unido que Europa deseaba

Voz 0027 14:55 como muestra de la improvisación que está reinando en la negociación del Brexit anoche en la rueda de prensa que dieron los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea Tous que Juncker

Voz 1591 15:04 pasó esto es un país el periodista les pregunta cuánto duraría una prórroga larga del Brexit en ese momento se hace el silencio los dos

Voz 0027 15:15 se miran entre ellos

Voz 4 15:18 tú tienes una idea le pregunta tus cayó hasta el final responde el presidente de la Comisión Europea entre

Voz 0027 15:26 las también cansadas risas de los periodistas y un dato ya son casi dos millones de británicos los que han firmado en la web del parlamento pidiendo que Reino Unido retire el Brexit que se quede en la Unión Europea tantos que ayer se llegó a colapsar la página web y el propio Parlamento británico tuvo que reconocer que nunca había recibido una avalancha de firmas como esta en España los Mossos d'Esquadra tienen hasta las tres de esta tarde para quitar las dos pancartas con lazos que siguen a esta hora colgadas una tapando la otra en el palco del Palau de la Generalitat la Junta Electoral Central ha ordenado a la policía catalana que retire todos los símbolos independiente estas de todos los edificios que dependen del Gobierno autonómico a esta hora y no hay ningún cambio de esos lazos y esos símbolos siguen donde estaban si siguen ahí esa pancarta de élite

Voz 0931 16:15 los presos políticos en catalán y en inglés con un lazo blanco en el balcón del Palau de la Generalitat que ayer se colocó encima de una idéntica pancarta con el lazo amarillo en el resto de edificios de la Generalitat sobre todo consellerías la escena pues la misma sustitución de estos lazos amarillos por blancos pero la Junta dice que estos lazos tampoco le valen en su nuevo escrito insta al conseller de Interior Miquel Buch a que ordene a los Mossos textual retirar banderas esteladas lazos amarillos blancos con una franja roja u otros de análogo significado fotografías de candidatos políticos o pancartas o carteles con imágenes o expresiones que utilicen cualquiera de las entidades que concurran en las elecciones y ojo que también se avisa de responsabilidades penales para el Kun Salle que de momento no se ha pronunciado sobre si iban a cumplir o no esa orden y cómo lo hará al si se querrá evitar la imagen de Mossos retirando pancartas y en cambio se opta por que sean funcionales del Govern

Voz 0027 17:06 que la retire de momento Torra no se ha referido expresamente al hecho de que la Junta Electoral haya acudido contra él a la Fiscalía eso sí lo ha hecho la Junta en las últimas horas sí dejó anoche Torra unas palabras en un acto que se pueden interpretar en ese sentido dijo que está dispuesto a defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias

Voz 0931 17:23 muy poco por no decir nada es lo que dijo el presidente ayer en un acto de partido aunque lo haces esto al propio dulzura recordando el primero de octubre afán Sami Camacho

Voz 0456 17:31 en fin ya las últimas consecuencias ostras derechos las ostras libertad dice que a partir de ese día

Voz 0931 17:36 defender hasta las últimas consecuencias los derechos de libertad de expresión y también el derecho a la autodeterminación esta forma de burlar el orden que ha encontrado Torra no ha gustado nada la Junta Electoral porque han prendido todas las acciones encima de la mesa que podía emprender contra él multa y además instar a la Fiscalía que le abra un proceso penal por desobediencia desde Bruselas

Voz 3 17:55 Estado social y democrático derecho

Voz 0931 18:00 el presidente Pedro Sánchez decía la Junta ha hablado y cada uno tendrá que asumir las consecuencias de sus actos graves

Voz 0027 18:05 las Joanne también noticia en las últimas horas el PP ha comunicado por fin después de retrasarlo durante varios días por tensiones internas ha comunicado quiénes van a ser sus cabezas de lista al ser dado conclusión Pablo Casado ha terminado derivando allí a la Cámara Alta a buena parte del marianismo el entorno de Rajoy que estaba en el Congreso pasan de la Cámara Baja a la alta del Congreso al Senado Maíllo Hernando Floriano y quién no aparece en la lista es el actual portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó muy desgastado por aquel polémico mensaje quemando jactado que iban a controlar el Supremo y sobre todo muy desgastado porque era el máximo responsable político de la policía cuando se creó la llamada policía patriótica al servicio de los intereses del PP Adrián Prado

Voz 0019 18:45 Cosidó no está entre los cabeza de lista al Senado designados por la dirección nacional del PP pero su futuro depende de lo que pase en las elecciones del veintiséis de mayo es senador por designación autonómica por tanto su elección dependerá de la composición de las nuevas Cortes de Castilla y León que salga de las urnas esto significa tal y como nos confirman fuentes del Grupo Popular que al menos hasta entonces seguirá siendo el portavoz del PP en la Cámara Alta por otro lado Pío García Escudero volverá a ser número uno por Madrid en las últimas horas había muchos rumores sobre su continuidad en ese puesto pero al final se ha confirmado también se confirma el salto del Congreso al Senado de Carlos Floriano Cáceres de Fernando Martínez Maíllo por Zamora y además el de Rafa Hernando todo apuntaba adquirían un puesto destacado en las listas europeas pero al final Casado lo ha recolocado en la Cámara Alta encabezando la lista

Voz 0027 19:31 harían lo que a esta hora sigue sin tener una explicación medianamente articulada más allá de lo que parece es la reunión de Pablo Bustinduy que era hasta ayer el cabeza de lista de Podemos para las europeas y que ha dimitido era el último que quedaba en la dirección de Podemos hice va Javier Carrera una decisión personal enfado

Voz 0866 19:48 izaba el propio Bustinduy en un comunicado que supone la salida del último afín al mismo que permanecía en la primera línea de Podemos y que llega a las puertas del anunciado regreso de su líder Pablo Iglesias mantiene Bustinduy la secretaria de internacional pero renuncia a ser cabeza de lista a las europeas por no sentirse con fuerza todas para asumir explicaba una responsabilidad tan importante desde la formación morada trataban de asumir al revés es una decisión triste para Podemos decía Irene Montero a través de Twitter anunciando al mismo tiempo sus dos nuevos fichajes el de la jurista María Eugenia Rodríguez Palop como sustituta de Bustinduy el de la jueza Victoria Rosell que renunció en dos mil quince tras una querella del ex ministro Soria finalmente archivada y que vuelve para tratar de llegar al Congreso en la lista por Las Palmas

Voz 0027 20:37 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias en Ciudadanos la noticia es que la dirección nacional amenaza con sanciones a los miembros del partido que han hecho públicos supuestos fraudes en los procesos de primarias Óscar García

Voz 1645 20:47 los candidatos que denunciaron irregularidades en sus primarias enfrentan ahora a sanciones que pueden ir desde la suspensión como militantes hasta la expulsión del partido la Comisión de Régimen Disciplinario deberá decidir ahora si denunciar esos posibles errores y hacerlos públicos es una falta leve es grave o muy grave en todo caso otra comisión la de garantías si observa que algunos de los candidatos no dice cuáles han podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido por haber hecho pública su denuncia en la resolución de doce páginas los responsables de la investigación dicen que no observa ninguna anomalía en hasta once reclamaciones que se presentaron en total excepto en los casos de Castilla y León con ochenta y dos votos nulos en Las Palmas donde se detectaron dos la comisión no explica de dónde salieron

Voz 0027 21:32 por último Vox el partido de Santiago Abascal ha terminado sacando de sus listas al candidato que anunció hace sólo tres días para Albacete un seudo historiador negacionista de nazismo homófobo él sostiene que se va por voluntad propia pero ya en los últimos días Vox estaba recibiendo una presión muy incómoda para este partido que es la de la comunidad judía en España Rafael Ruiz buenos días buenos días inscrito

Voz 1772 21:52 acción que había mostrado su preocupación por las declaraciones de Fernando Paz sobre el Holocausto el ya ex candidato de Vox llegó a decir que la matanza de judíos era un tema bajo sospecha desde

Voz 0027 22:03 partido ultra aseguran que no conocían los comentario

Voz 1772 22:05 desde el seudo historiador a pesar de que es un habitual en las tertulias de medios de derecha en las que dice cosas como ésta

Voz 15 22:11 te lo que se está restringiendo es el ámbito de expresión de las personas que disiente no de sentimos esa tiranía homosexual instada breves

Voz 0027 22:18 la primera vez que el partido de Abascal tiene que rectificar en público uno de sus nombramientos y sobre la extrema derecha en Estados Unidos Donald Trump quiere proteger el acceso de los grupos ultraconservadores que le apoyan a los foros universitarios muchos centros habían vetado conferencias de algunos de estos grupos extremistas abiertamente promueve en el discurso de odio así que el presidente ha hecho uso de sus poderes se ha firmado un decreto que amenaza ahora a las universidades con la asfixia financiera corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 22:45 buenos días las universidades estadounidenses son en su mayoría progresistas ya han creado lo que han llamado espacios seguros en los que vetan mensajes de odio machista caso que promueven la violencia con el argumento de proteger la primera enmienda el presidente Donald Trump ha afirmado esta orden ejecutiva que exige a las universidades garantizar la libertad de expresión o perderán los fondos federales para investigación la administración invierte más de treinta y cinco mil millones de dólares al año en esto el Consejo de Educación americano que representa a dos mil ni diversidades cree que este remedio va a provocar problemas mayores en los campus el debate sobre la libertad de expresión en las universidades no es nuevo pero la orden coincide con las denuncias de organizaciones conservadoras que aseguran que son vetadas en los centros de estudio desde grupos contra el aborto hasta miembros de la ONU que a partir de ahora lo van a tener más fácil para dar conferencias en universidades

Voz 0027 23:38 el Trump parece dispuesto a incendiar Oriente Próximo si hace falta con tal de garantizar que su aliado Netanyahu gane las próximas elecciones israelíes Estados Unidos anuncia ahora que reconocerá la soberanía israelí sobre los Altos del Golán que es un territorio que Israel ocupa desde hace más de cincuenta años pero que reclaman Siria Líbano y el responsable de la diplomacia de Trump Mike Pompeo ha visitado junto a Netanyahu el Muro de las Lamentaciones también en territorio ocupado en Jerusalén Este esto también es inédito Irina una carga simbólica y política enorme corresponsal en Jerusalén Beatriz de comer Read

Voz 0738 24:09 la visita de cumplió al muro Marchamalo con niños

Voz 18 24:12 en Yahoo rompe la línea diplomática que Estados Unidos ha mantenido durante décadas con respecto a este lugar santo Trump fue el primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó el muro pero fue sólo ahora Pompeo da un paso más allá y visita al Muro con un dirigente israelí es una línea roja que se cruza por qué lugar esta en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Voz 1727 24:33 considerada por la comunidad internacional

Voz 18 24:36 zona ocupada por Israel acudir al muro con Netanyahu significa de facto reconocer la soberanía israelí sobre el lugar para el dirigente palestino Saeb Erekat este hecho marca un punto y aparte en la política de Estados Unidos que según él parece con sus actos querer que el conflicto israelo-palestino dure otro siglo la visita de Pompeo al muro se produce además en plena campaña electoral israelí reconforta a Benjamín Netanyahu que aspira a ser reelegido la próxima semana el primer ministro israelí viajará a Washington para reunirse con Donald Trump

Voz 0027 25:14 Messi está de vuelta con la albiceleste Sampe buenos días buenos días después de doscientos sesenta días

Voz 1161 25:18 nueve meses sin acudir a una convocatoria con la selección argentina desde la eliminación del Mundial de Rusia por voluntad propia el diez está de vuelta y así lo anunciaba la AFA la federación argentina de fútbol diez argentinos en uno es un extracto

Voz 19 25:30 hay un argentino que tiene la Priede Verdú y la velocidad de fan toca como Piazzolla poca como sino que hace latir el corazón como Favaloro en áreas Gardel remata Sabatini deja sin Laura como la con la pelota en el pie como paganismo te ha pintado como que son Kiss argentinos en este viernes

Voz 1161 25:54 sí y el seleccionador argentino Scaloni el más agradecido

Voz 6 25:58 una lidia que vuelva a poder entrenar lo lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen nuestra oportunidad hay ahora lo que resta es intentar de que el equipo lo acompañe y que le dé lo mejor de sí estamos todos muy contento de su vuelta

Voz 1161 26:11 Messi arrastrar ciertas molestias con lo que puede que no dispute el partido entero y se especula también con que probablemente no viaje a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes para la puerta eso sí la de Muniaín debutó con la selección española en dos mil doce con diecinueve años y otras siete de ausencia regresa gracias a Luis Enrique con el que cree que hay más jugadores que pueden tener oportunidades

Voz 1591 26:29 sabes que bueno que está rindiendo a grande

Voz 0783 26:32 ves que estás haciendo las cosas bien un buen momento de forma de vas a tener la posibilidad de poder estar aquí de puede estar lista de del míster antes de tiempo sí que era un poco más complicado

Voz 1161 26:43 después de este regreso piensa en jugar la Eurocopa dos mil veinte

Voz 20 26:46 ya en camino muy largo todavía

Voz 0783 26:48 por recorrer ahora mismo si te digo la verdad quiero pensar en el presente no quiero pensar lo que estoy viviendo ahora das lo mejor de mí bueno luego con mi club pues se intenta hacer las cosas bien para que siga viendo más llamadas de míster

Voz 21 27:01 hoy viaje a Valencia para realizar la tarde

Voz 1161 27:03 por la tarde al entrenamiento oficial con la buena noticia de la recuperación de Marco Asensio el partido ante Noruega será mañana sábado pero ayer ya tuvimos los primeros encuentros de otros grupos con las seis primeras victorias de Holanda Croacia o Polonia hay hoy más encuentros los más destacados Inglaterra República Checa del grupo a Portugal Ucrania del grupo B y Moldavia Francia del grupo H más D selecciones ayer la española sub veintiuno imponía uno cero a Rumanía en Toxo con gol de Mikel Merino en el estadio granadino de Los Cármenes jornada en Primera este fin de semana pero sí tenemos dos partidos de Segunda en la jornada XXXI desde las nueve en Riazor Deportivo Almería desde las ocho hora insular Tenerife Osasuna además en baloncesto tenemos hoy Segundos partidos de semifinales de la Eurocup a las cinco de la tarde Unics Kazán Valencia Basket una victoria de Valencia les metería en la final desde las ocho y cuarto Andorra Alba Berlín Andorra está obligado a ganar para empatar la semifinal después de perder el primer partido también tenemos cierre de la jornada veintiocho en la Euroliga desde las ocho y media Baskonia Real Madrid

Voz 9 28:00 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 12 28:04 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 24 28:40 hoy viernes estamos preparando el resumen del deporte del día con su noticias y la citas del fin de semana y como todos los viernes con nuestro espacio para Raúl Ruiz y sus historias de primera sobre la segunda división

Voz 15 28:50 es deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K I más

Voz 0456 29:00 quitarle la comida puedan quitar los derechos pero

Voz 23 29:02 además poder quitarnos todo todo todo por la radio que tiene Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui Susana Ruiz señor Iñaki de la Torra solamente escucho la señor Torra casos como paquete Juan de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y la Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está

Voz 12 29:32 pero quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer o bajo demanda tú pones la hora

Voz 4 29:42 activa seguir El Larguero en nuestra

Voz 12 29:46 toma el control de la SER que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 1 30:02 en Canarias en la Cadena Ser

Voz 0027 30:08 hoy por hoy viernes del Consejo de Ministros y a un mes de las elecciones el Gobierno va a aprobar hoy un plan para que veinticuatro mil jóvenes en el extranjero vuelvan a España aunque lo más destacado probablemente el Consejo llegará después de la reunión la rueda de prensa posterior va a coincidir o estará muy cerca de la hora límite la Junta Electoral Central les esa fijado a los Mossos tres de la tarde para que quiten todos los símbolos independentistas en los edificios del Govern anoche el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pedía al independentismo que no pervierte a la neutralidad que deben tener las instituciones nuestros las palabras de Sánchez desde Bruselas en la cumbre europea que ha aprobado una prórroga para el Brexit una prórroga que plantea tres escenarios Reino Unido tiene que decidir ahora cualquiera un Brexit sin acuerdo el doce de abril un Brexit pactado el veintidós de mayo o pedir una prórroga amplia que les mantendría por meses indefinidos dentro de la Unión Europea tendrían que presentarse a las elecciones europeas de mayo hoy suben las temperaturas en toda España máximas por encima de los quince grados que se van a mantener todo el fin de semana con el buen tiempo y con la primavera vuelven las alergias Laura Marcos

Voz 0098 31:20 el cambio climático ya deja su huella en los alérgicos al polen hoy son ocho millones de españoles si nada lo evita dentro de una década serán doce millones los niños están desarrollando reacciones desde muy pequeños y adultos que jamás han tenido un episodio están empezando a tenerlos

Voz 7 31:35 ahora sobretodo en las grandes ciudades

Voz 0098 31:38 desde que en el campo y más plantas Ángel moral de la sociedad de alerta

Voz 25 31:41 coloquios motores diésel desprenden una serie de partículas que van a crear un ambiente hostil para las plantas y esto es lo que hace que los sean más agresivo ustedes y el CO2 deja de subir el factor cambio climático contaminación ambiental dejará de ser importante en el aumento de las alergias de nuestros pacientes la

Voz 0098 31:57 noticia a corto plazo es que esta primavera va a dar un respiro a quiénes tienen reacción a las gramíneas su incidencia sólo será intensa en Extremadura aunque si sigue sin llover durante el próximo mes quienes sufrirán son los alérgicos al plátano igual que los alérgicos a las chicas que acaban de pasar el peor invierno de los últimos veinticinco años

Voz 0027 32:16 tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 2 32:18 pues hasta ahora es madre primera reacciona sobre todo en los accesos a la capital la zona sur de la M cuarenta Barcelona también rota litoral muy intensa en sentido Llobregat y un accidente que ya se ha resuelto Barberà del Vallès crea retenciones en la B treinta y en la AP siete en Tarragona a esta a esta hora cortada dos carriles de la AP siete en sentido Girona en la capital por un accidente que Toledo otra colisión en la A5 en Santa Cruz de Retamar en sentido Badajoz precaución

Voz 0456 32:45 Juan si somos los neumáticos de como haberte comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a Nos vemos

Voz 14 32:55 si tus neumáticos fallan tus planes también visito

Voz 26 32:58 Estatut ayer Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 27 33:06 no he sido un buen y junio

Voz 9 33:09 Antonio Banderas reconciliado con esto últimamente pienso mucho Penélope Cruz

Voz 28 33:16 es muy novelero

Voz 9 33:23 tardar en cines veintidós de marzo Black Panthers Thor Capitán América todos ellos tenían secretos

Voz 14 33:32 colecciona con el país las mejores películas de Marvel con libros inéditos de entrevistas detalles de los rodajes por sólo nueve noventa y cinco euros primera entrega veinticuatro de marzo vengadores Infinity Ward con el país

Voz 0738 33:44 es la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores la isla última de Vikingos Killing y pues Wall el cuento de la criada

Voz 23 33:53 manifestaría ahora con Vodafone One tienes todo un año de España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver información el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone

Voz 14 34:05 así es el disco más a pecho descubierto que he escrito nunca las redes sociales han hecho que se pierda el mito de la pista soy tan hipocondríaco que acudo con frecuencia a urgencias mi falta de virtuosismo ha generado un estilo todas estas frases son titulares de la última semana protagonizados por Leiva a raíz del lanzamiento de su último disco nuclear nosotros queremos titulares claro pero principalmente queremos canciones concesiones e historias y sobre todo esto

Voz 12 34:36 en su música este viernes en la Ventana en nuestra sección de música en directo Leiva

Voz 3 34:46 la SER el movimiento

Voz 12 34:53 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:04 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en San Pedro del Pinatar en Murcia la Policía ha detenido allí a una mujer acusada de matar a puñaladas a su marido del que se estaba separando Paco Sánchez buenos días

Voz 4 35:19 buenos días Pepa la detenida lo había denunciado en verano por violencia de género

Voz 1727 35:24 asegura ahora que lo ha matado en defensa propia

Voz 4 35:27 así es fue la propia mujer la que llamó a las dos de la tarde al uno uno dos para avisar a una ambulancia cuyos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida al marido de treinta y dos años que había entrado en parada cardiorespiratoria a consecuencia de las puñaladas que he recibido en el cuello presuntamente por parte de Sun pareja sentimental la mujer como apuntaba sostiene que actuó en defensa propia y que él la había atacado previamente según ha podido saber la SER de fuertes de la investigación la mujer ya había denunciado al marido en julio de dos mil dieciocho que se tramitó como juicio rápido una denuncia de malos tratos en el que no se le concedió orden de alojamiento a la presunta autora de los hechos la pareja por cierto tiene dos hijos que se encontraban en el colegio en el momento de los hechos un abrazo a Paco

Voz 1727 36:06 fin de semana igualmente y en Madrid

Voz 23 36:10 la cuarta jornada de manifestación frente a la casa del presunto asesino de un vecino de Vallecas

Voz 1727 36:17 esta noche la familia de la víctima ha pedido que cese la violencia en esas protestas para que el barrio puede volver a la calma Virginia Sarmiento qué tal buenos días

Voz 2 36:26 buenos días así es la propia familia del hombre asesinado el domingo ha repartido octavillas con un mensaje de agradecimiento por el apoyo y el cariño recibido estos días pero también pidiendo calma y el cese de la violencia las asociaciones vecinales de la zona han querido reforzar ese mensaje de tranquilidad ayer se reunió con la junta de distrito desde donde plantean una reflexión cuando todo esto pase

Voz 29 36:45 si tenemos que sentarnos a reflexionar sobre algunos problemas que afectan a la comience nuestros barrios y que yo creo que tienen su origen fundamentalmente en la cara ya que ha soportado Vallecas en cuanto a concentración de realojo de poblados marginales

Voz 2 37:01 anoche se rebajaba el tono de las protestas donde hubo refuerzo de la Policía Nacional y Local

Voz 1727 37:05 el supuesto asesino sigue desaparecido nos vamos a Huesca para contar una historia que hacía mucho tiempo que no contábamos una joven de veinte años está en estado crítico después de rechazar una transfusión de sangre porque es testigo de Jehová David Marqueta buenos días

Voz 4 37:20 hola buenos días su familia quiere que se le practique

Voz 1727 37:23 esa transfusión pero el juez ha hecho prevalecer el testimonio vital de la paciente

Voz 25 37:27 un testamento vital que rechaza esa medida médica que es necesaria tras una operación de apendicitis que se complicó por una peritonitis como la joven está inconsciente no se lo puede consultar pero en su voluntad reflejada por escrito dio instrucciones precisas respecto a las transfusiones hizo el testamento vital hace unos meses cuando ya era mayor de edad IS considera que era una persona capaz

Voz 0027 37:47 su familia acudió a la justicia pero el juzgado de guardia

Voz 25 37:50 reconoce el derecho a que se respete su testamento vital y su negativa a someterse a una transfusión la Fiscalía no ha recurrido esa decisión y la joven sigue ingresada con un coma inducido en el Hospital San Jorge de Huesca

Voz 1727 38:05 en Valencia la policía ha detenido a un agente de su cuerpo por hacerse dos Simpa vestido de uniforme se fue de una gasolinera hay de un restaurante chino sin pagar Ana danés bon día bon día Pepa ocurrió el sábado por la mañana el policía repuesto en una gasolinera de la localidad castellonense de alquería lleno el depósito de un coche que figura como sustraído desde noviembre por el impago de las cuotas y se marchó sin pagar el encargado de la gasolinera fue el que avisó a la Guardia Civil que revisan las cámaras de grabación Hypo identificarle no es el primer simpa de la gente hasta hace nada de la Brigada de Seguridad Ciudadana Valencia se marchó sin abonar la puerta de un restaurante chino después de que su tarjeta de crédito fuese rechazada por el la Bono llegó a exhibir su pistola y supla catas admitir que no llevaba dinero deja su DNI como garantías sin embargo no volvió a pagar la cuenta mucho morro gana basta ves mostró para Iker Ramos la Mesa de España a dos mil doscientos metros en el Parque Nacional de Ordesa en el Pirineo aragonés donde unos arqueólogos David Marqueta han encontrado el yacimiento de arte rupestre más alto de la península concretamente se trata

Voz 25 39:10 de pinturas de arte prehistórico denominado por los especialistas como arte esquemático este tipo de pinturas habitualmente Xevi

Voz 0027 39:16 culpan al Neolítico en los últimos años ya se había

Voz 25 39:18 la localizado arte pictórico prehistórico en el interior del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido el hallazgo actual sorprende fundamentalmente por el lugar donde se ha realizado por su altitud aporta además otra prueba de poblaciones en las zonas más altas del Pirineo

Voz 0456 39:31 ya en épocas antiguas de la prehistoria este

Voz 25 39:33 nuevo descubrimiento se relaciona con el arte rupestre inscrito en la lista del Patrimonio Mundial por la Unesco

Voz 1727 39:39 beso David otro buen día

Voz 30 39:47 me viene con uno me voy con una antes

Voz 1727 39:59 abrimos la Mesa del Mundo Brasil que ya tiene a dos de sus antiguos presidentes en prisión después de Lula da Silva ayer la policía arrestó a Michel Temer por su vinculación con uno de los mayores casos de corrupción del país corresponsal en Río de Janeiro Francho Barón primero fue Luis Ignacio Lula da Silva

Voz 1591 40:17 el año pasado condenado a más de un año de cárcel ahora es Michel Temer de momento bajo acusaciones de corrupción blanqueo de capitales malversación la Fiscalía ha señalado al ex mandatario como el líder de un grupo criminal que durante cuatro décadas extrajo cuatrocientos veinte millones de euros de las arcas públicas en sí forma de sobornos y pagos de favores un grupo que llegó a desarrollar incluso operaciones de contrainteligencia según la Fiscalía para evitar investigaciones o la acción de la Justicia de Olmert ha reaccionado su detención preventiva diciendo a través de esos abogados que las acusaciones no tienen fundamento de cualquier forma ahora se inicia un juicio que deberá determinar la culpabilidad del ex presidente que lideró recordemos el Ejecutivo brasileño durante dos años y cuatro meses

Voz 1 41:05 es hasta finales del año pasado

Voz 3 41:15 la frontera

Voz 1727 41:15 de Myanmar con China cientos de birmanos están vendiendo a las mujeres de su familia como esposas para los hombres chinos las que consiguen escapar están contando un horror aseguran que tras comprar las las encierran las violan hasta que las dejan embarazadas Andrea Villoria

Voz 1628 41:33 una de esas víctimas de trata o la Aguado gays Alicante su sobrino la vendió a un hombre que la tuvo maniatada en una habitación durante meses cada vez que le traía comida la viola sólo tenía dieciséis años es uno de los testimonios más brutales de un informe de Human Rights Watch que denuncia esta práctica en China un país en el que según los expertos hay cuarenta millones de hombres más que de mujeres en el mercado negro pueden comprar esposas por valor de dos mil quinientos euros aunque otra víctima asegura no he jugado aunque en realidad sólo las quieren para que tengan hijos otra superviviente asegura o alguna hoy que si quieren escapar tienen que abandonar a sus hijos y que de vuelta a su país son reputadas por haber sido víctimas del tráfico sexual

Voz 4 42:27 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un maquillaje Hato vale

Voz 1628 42:33 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 1 42:36 vale no cortado descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 32 42:41 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen TIC Trotsky Rogue One world Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 10 42:52 Bozzo como Yebra Sagi calado tu terracita para comer ahí al y en Aldi tenemos frescos como el bacalao al punto de sal por dos con noventa y nueve los trescientos gramos porque además de bronce arte entra hambre sala que la vida te pille preparado al día lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 11 43:10 qué P dirías aún energética

Voz 1100 43:12 que cuando quiera hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de los sentimos no estamos disponibles en esto sí que es como

Voz 9 43:21 contactar con nosotros no online o en paro

Voz 11 43:25 zona Naturhouse blog pisoteados por Pertur

Voz 3 43:31 tras el Robinson puesto que es ha dicho la pila te gusta caminar te hace feliz

Voz 9 43:50 hola qué tal muy buenos días

Voz 0277 43:52 además te despiertas por las mañanas con música Icon noticias verdad músicas que me encanta guía además eres muy fan de alguno de los cuatro coches más famosas de la tele si los de la voz Antonio Orozco Luis Fonsi Pablo López Paulina Rubio te gustaría compartir con ellos uno de los grandes espectáculos de este verano pues mira qué bien porque ella estará a la venta en El Corte Inglés las entradas para el concierto de la voz dos coches favoritos en directo acompañados de Bustamante Antonio José y Miriam Rodríguez y el talento de los finalistas del concurso todos reunidos en una gran producción que podrás vivir el once de julio en el Bicing Center de Madrid insisto Entradas ya a la venta en los centros comerciales de El Corte Inglés y en El Corte Inglés punto

Voz 9 44:38 es barro entradas si eres fan de la voz como si no te lo puedes perder luego otro recuerdo hasta luego

Voz 33 44:55 hoy por hoy

Voz 1100 44:57 al

Voz 34 44:59 de la de

Voz 35 45:04 no basta ni una tontería más un poco harto cierra la semana José Mari Cruz

Voz 9 45:12 lo que Artaud cuánto tiempo y energías perdidos que dineros que tanta falta Orion para otros menesteres tirados a la basura

Voz 1100 45:22 qué tiene que el presidente de la Generalitat con alta representatividad fiel Watson que conlleva gaste energía coro jugando la tontería de los carteles y lazos y las pancartas cree el Molt Honorable Quim Torra cincuenta y seis años una edad abogado escritor editor tres hijos que ocupa imponente sillón para dedicarse a la chanza Asimo gigante de ahora pongo un lateral blanco y luego amarilla y una raya roja y luego azul ya está bien la verdad que los ciudadanos no se merecen tanta frivolidad agobiados en su vida diaria por problemas de desigualdad ya grabadas hasta el infinito sus preocupaciones políticas por tipos precisamente como Torra pero quiere ojo parecidos sentenció que nada de esto ocurriría filo muchos empresarios catalanes acaudalados que apoyan el independentismo si los intelectuales politólogos Pérez arropado si los trabajadores que han salido a la calle a defenderles ya están los de la muy revolucionaria Cup que le hacen llegar Villa de choque se plantaron y le dijeran a su presidente que vale que ya está bien que hay que gobernar y dejarse de chirigotas y cartelito hasta aquí hemos llegado no lo aguantamos más Dean

Voz 36 46:44 por lo de todo en la barra

Voz 0456 46:58 libre política de los viernes sin vamos a empezar con una felicitación que llegaba ayer al programa aunque tarde se celebraba el Año Nuevo persa feliz mil trescientos noventa y ocho para algunos sí para algunas como Farid iraní que les dedica esta canción

Voz 8 47:11 que está relacionado con primavera o mate Irons Amin Hall que hemos hecho otras crecer en dulce variable bullen menor todo actriz vi mi chabolas todo parece Hoff el Zenit con un equipo que o idas John hemos crisis al hilo ponemos a ambas destacó han Batán

Voz 9 47:37 muchas gracias

Voz 1727 47:40 eso es para Tifariti de gracias la abre

Voz 0456 47:42 Marbella llegaba en el día mundial de la felicidad aunque Nica desde Cataluña nos cuenta que vivir allí no le hace feliz

Voz 37 47:48 buenos días yo soy catalana aquí en Barcelona pero me siento ante todo no puedo soportar más el tema estatal me gustaría verla aquí como en cualquier parte lo siento esto no hay quién lo aguante factura y que la gente piense en todo lo que estamos perdiendo los cazaron tenemos gobierno cada vez todo va peor Ibon sacaba indigencia todo por tanto fanatismo y tanta tontería ciento pero para mí no hay que empezar poco joya

Voz 0456 48:20 un Bersani hay otras dos catalanas Pepa que se lo toman con mejor humor a pesar del hartazgo se llaman rosa hay SESCAM

Voz 9 48:27 buenos días desde Cataluña con amor mensaje al president que sólo representa a los independentistas por más que el perdona Pepa es que no podemos más

Voz 35 48:43 ser donadas personadas perdonar más bueno

Voz 0456 48:47 qué más cosas si has pedido sugerencias para que los periodistas desconectamos este fin de semana tenemos unas cuantas bajamos al sur

Voz 1727 48:53 bueno di Abbado de Huelva si queréis

Voz 38 48:56 hoy Emilio este fin de semana aquí a La Palma del Condado a la muestra de la Feria de las habas cupo Leo con jamón cito una Humvee todos los hito frito y por supuesto a Coppola o las protagonistas venga en la plaza del pueblo al solito vamos a disfrutando otro mundo venir

Voz 9 49:12 cómo desconecta ahí pero como gusta dejar no llevando hasta ahora desde Madrid buenos días buenos días

Voz 39 49:19 la juez a ver Pepa y compañía como se prevé un fin de semana muy caluroso o de buenas temperaturas pues pasear por los jardines la juez creo que fue una buena propuesta pero todos los una buena cervecita en una de las sus reducir esas terrazas que Portugal pueda así que os invito a que venga ir a esta ciudad que va a coger con lo que está viendo el buen fin de semana bastante a todos

Voz 0456 49:39 gracias y terminamos

Voz 40 49:41 ni de Madrid bueno yo creo que con este panorama político que tenemos el mejor relajarnos un poco por eso invito a todo el equipo si queréis a que vengáis mañana sábado sobre las siete y media hacia Vicálvaro a ver una exhibición de sevillanas creo que sería una muy buena idea de relajarse todo el equipo hizo sobre todo los oyentes porque de verdad este panorama político nos tiene destrozados buenos días y buen fin de semana vaina

Voz 1727 50:07 por sevillanas me encanta siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 2 50:20 qué tal buenos días un saludo de Carlos Nicolás en el control técnico de quién les habla Virginia Sarmiento hoy no se esperan pocas nubes y una subida generalizada de las temperaturas de cara al fin de semana superaremos los veinte grados de máxima de momento tenemos cinco en el centro de Madrid la Asamblea regional decía ayer adiós a la legislatura con una emocionado Ángel Garrido