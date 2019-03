Hoy por Hoy (22/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:44 además el presidente de la Comisión Europea ha marcado esta noche un punto y aparte en el tortuoso y agotador proceso del SIT que se inició hace casi tres años dice Juncker que a este lado del Canal de la Mancha se ha hecho todo lo que se podía hacer que si Reino Unido quiere salir por las bravas Europa está preparada y que las instituciones comunitarias quieren pasar página hay ponerse a gestionar otros asuntos que se han dejado de lado en este tiempo el resultado practico es que impone a Londres un nuevo calendario determinado por las elecciones a la Eurocámara Bruselas quiere saber si para entonces somos veintisiete o veintiocho cuál es ese calendario con el que Theresa May regresa a Londres Griselda Pastor buenos días menos

Voz 0738 01:26 después de las elecciones europeas del veintidós de mayo son el Tote que le ofrecen a mí pero con una novedad si rechazan el pacto sus diputados también obtendrán prorroga dos semanas hasta el doce de abril para que los Comunes tengan tiempo de repensar si quieren algo más y es que no hay jefe de Gobierno que crea que puede ganar esta tercera puesta razón por la que han cambiado su estrategia decidido prevenir un rechazo británico

Voz 1727 01:50 gracias Griselda dos escenarios pues a los que el ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo suma una tercera opción

Voz 3 01:57 el día once concepto Seine es western Klaus

Voz 1727 02:03 dar marcha atrás revocar la notificación del artículo cincuenta del Tratado de Lisboa por el que Londres activó su marcha ir reflexionar dice Picardo sobre el futuro sin la presión del calendario el presidente español Pedro Sánchez está en Bruselas atento a la grieta británica pero también a

Voz 1 02:19 la grieta catalana todos los somete

Voz 1727 02:27 según los Mossos tienen hasta las tres de la tarde para retirar la cartelería con la que Quim Torra intentó burlar ayer la orden de la Junta Electoral Central El ajeno a la realidad sigue hablando de libertad de expresión siete días después de manifestarse libremente Madrid afán Sam escama hay pinchaba su contrato al Eibar tanta expresa

Voz 1985 02:47 tío pero su soledad la del independentismo

Voz 1727 02:49 como catalán y especialmente el convergente es cada vez mayor por primera vez en quince años el PNV no ida con ellos a las elecciones europeas en una lista conjunta Andoni Ortuzar Pedro

Voz 4 03:01 proceso político

Voz 5 03:02 con en el que están envueltos les hace creer

Voz 1727 03:06 quedé

Voz 5 03:07 ser una candidatura netamente exclusivamente catalana

Voz 1727 03:11 en Podemos se retira el último insta que quedaba en la dirección del partido Pablo Bustinduy renuncia a ser el cabeza de lista para las europeas a cuatro días de la reaparición de Pablo Iglesias Rafa Mayoral

Voz 6 03:23 un compañero que aporta muchísima al proyecto que lamentablemente ha tomado una decisión personal por motivos personales y que

Voz 1727 03:29 respetamos muchísimo su decisión la propia es hora María Eugenia Rodríguez Palop sustituirá a Bustinduy Podemos ficha de nuevo a la jueza Victoria Rosell que será número uno por Las Palmas ninguna pasará por primarias y más de los partidos el PP aparca los marianistas en el Senado ciudadanos amenaza con expediente a los militantes que denunciaron irregularidades en las primarias Vox ha dejado caer a su número uno por Albacete Fernando Paz negacionista del Holocausto y homófobo

Voz 7 03:57 la personal usted puede convivir con quien quiera con otro señor con una cabra o con lo que le apetezca usted pero no puede ser no puede aspirar a que les sea requerido como ningún tipo de Europa

Voz 1727 04:07 hasta la comunidad judía en España había protestado por su presencia en las listas y en medio del clamor internacional en su contra esta noche Maduro ha justificado la detención del jefe de Gabinete de Guaidó así

Voz 3 04:20 eso

Voz 0246 04:28 en Brasil la policía ha detenido al ex presidente temer por

Voz 1727 04:31 en un caso derivado de la operación anticorrupción Lava Jato República Opel operación la baja todo es la misma que ha llevado a la cárcel al otro ex presidente brasileño Lula da Silva y en el deporte de la selección argentina vuelve esta noche en Madrid donde hace un año recibió una de las peores derrotas de su historia

Voz 1161 04:54 el contundente seis uno ante la selección española en partido amistoso en el que no estuvo Messi aquel día lesionado hoy las cosas han cambiado Messi si va a estar en el césped vuelve después de nueve meses de ausencia voluntaria tras la eliminación del Mundial de Rusia aunque llega con ligeras molestias ante la selección de Venezuela también en partido amistoso está previsto por el seleccionador te el encuentro pero no al completo hoy probablemente no viaje luego a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes

Voz 1727 06:15 ahora son las dieciséis las seis y seis en Canarias y nos detenemos en primer lugar en el difícil cierre de listas del PP al Senado una especie de rebelión interna soterrada ha retrasado esta semana la presentación de las candidaturas después de la limpia que hizo Pablo Casado en el Congreso al final algunos pesos pesados del marianismo han encontrado acomodo en las candidaturas al Senado Adrián Prado

Voz 0019 06:38 Cosidó no está entre los cabeza de lista al Senado designados por la dirección nacional del PP pero su futuro depende de lo que pase en las elecciones del veintiséis de mayo es senador por designación autonómica por tanto su elección dependerá de la composición de las nuevas Cortes de Castilla y León que salga de las urnas esto significa tal y como nos confirman fuentes del Grupo Popular que al menos hasta entonces seguirá siendo el portavoz del PP en la Cámara Alta por otro lado Pío García Escudero volverá a ser número uno por Madrid en las últimas horas había muchos rumores sobre su continuidad en ese puesto pero al final se ha confirmado también

Voz 1084 07:10 se confirma el salto del Congreso al Senado de Carlos

Voz 0019 07:13 Floriano por Cáceres de Fernando Martínez Maíllo por Zamora y además el de Rafa Hernando todo apuntaba adquirían un puesto destacado en las listas europeas pero al final Casado lo ha recolocado en la Cámara Alta encabezando la lista por Almería

Voz 1727 07:25 la de la campaña al juicio del pluses en el Supremo se ha seguido escuchando el relato de los guardias civiles todos han contado la impresión de les causó ver odio en la mirada de la gente normal

Voz 11 07:36 en la cara de las de muchas de las personas que había allí vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio con una cara de odio muy graves

Voz 12 07:45 a mí lo que sí que no ha quedado es como en

Voz 1084 07:47 daban no sé si era poder desprecio por odio

Voz 1727 07:50 Mañero míos veteranos

Voz 11 07:52 me han dicho que era en los principios del conflicto vasco sea asemejaba muchísimo

Voz 1727 08:03 sobre las consecuencias de ese sentimiento el odio la mirada de Xavier Vidal

Voz 1985 08:09 el odio es un virus muy malo romper relaciones radicaliza conflictos estropea la vida a quién lo recibe y ya quién lo dispensa muchos guardias civiles percibieron odio en vísperas del referéndum ilegal de independencia en Cataluña han declarado esta semana ante el Supremo se mastica el odio llegó a decir uno de ellos ayer mismo seguramente muchos de peso sienten lo mismo pero al revés es muy difícil organizar una sociedad Si desde cada esquina alguien no se siente aceptado asumido o incluso querido sino odiado es muy difícil también que esto pueda resolverlo un tribunal más que difícil imposible

Voz 1084 08:54 le Lazpiur característica de la

Voz 1985 08:56 me da que después diga el odio consiste en que no hay manera humana rebobinar los esa dificultad existe incluso aunque pueda haber a exageraciones sobre los presuntos odios mutuos ayer uno de los agentes exageró más que demasiado sucede comparó la rebeldía de media Cataluña con el antiguo terrorismo de una minoría en el País Vasco no pueden compararse porque en Cataluña no se dispara pero sólo el hecho de que alguien así lo crea

Voz 1727 09:26 significa que necesitaremos mucho tiempo mucho sexo tres para curar nuestros males de las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 19 11:36 bueno el Parlamento andaluz le ha pedido al Gobierno de PP

Voz 1727 11:39 Ciudadanos que cumpla la Ley de la Memoria Histórica se lo piden todos los grupos menos Vox que ha llamado a los defensores de esa ley busca huesos Sevilla Armesto

Voz 1874 11:51 era una moción del PSOE que pedía el Gobierno andaluz que cumpla la Ley de Memoria Histórica todos los partidos salvo Vox han apoyado este punto pero el partido de extrema derecha se ha votado junto a PP y Ciudadanos al oponerse a fijar plazos para desarrollar la norma dotarla de presupuesto este año el debate de la moción ha generado momentos muy tensos en la Cámara andaluza como el que provocaban estas palabras el diputado de Vox Benito Morillo

Voz 1161 12:12 le recomendaría que los buscadores de hueso que

Voz 1084 12:15 Camps que acabarán también en lo alrededores

Voz 1874 12:19 la presidenta de la Cámara tuvo que intervenir para pedir respeto

Voz 1727 12:22 no el Defensor del Pueblo ha preguntado al Ministerio de Defensa qué medidas existen en el Ejército para proteger a las víctimas de acoso este organismo actúa después de conocerse que las Fuerzas Armadas expulsaron

Voz 16 12:34 aún a cabo alegando que había perdido

Voz 0259 12:36 condiciones psicofísicas esa mujer había

Voz 1727 12:39 sido malos tratos y acoso laboral Mariola Luri

Voz 0259 12:41 la ministra Margarita Robles todavía no ha contestado al recurso que ha presentado la cabo María de las camelias López tras ser expulsada en noviembre del ejército por trastorno psíquico el Defensor del Pueblo ha actuado con mayor celeridad haya abierto una investigación sobre el caso le ha pedido toda la información a Defensa para aclarar el motivo de la expulsión de esta mujer víctima de violencia de género por parte de su ex marido de acoso laboral por parte de un superior

Voz 0265 13:06 que se me reconozca lo que a mí me pasa porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a mí me ocurre dentro de mi servicio yo quiero que el recurso que tengo puesto contra la ministra de Defensa que se lea que ya hace tiempo que lo he hecho nada más publicar me boletín y decirme que no soy militar

Voz 0259 13:22 Francisco Marugán considera necesario mejorar la protección y los protocolos contra el acoso para impedir que la víctima sufra tal deterioro psicológico que acabe en baja forzosa el Defensor ha manifestado reiteradamente su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en las Fuerzas Armadas y pide tolerancia cero frente al acoso sexual y laboral

Voz 1727 13:43 puede que en los próximos días les llegó un mensaje de Facebook pidiéndoles que cambien su contraseña la red social ha revelado que en el mes de enero sufrió otro fallo de seguridad uno más que permitió a sus empleados verlas contraseñas de entre doscientos y seiscientos millones de usuarios

Voz 0259 14:02 María Manjavacas de nuevo Facebook entona el mea culpa y admite el último fallo gravísimo en la gestión de los datos personales por error guardó almacenados en sus servidores internos desde dos mil doce contraseñas de cientos de millones de usuarios de Facebook Blair sin ningún tipo de encriptación en formato de texto plano fácilmente legible la vista de los más de veinte mil trabajadores de la multinacional la red social dice que el problema ya se ha corregido están informando a los afectados para tranquilizar explican que las contraseñas no las ha visto nadie fuera de Facebook pero ahora han tenido que abrir una investigación interna para asegurarse de que los empleados e ingenieros de la compañía no han abusado de los datos a los que han tenido acceso son las siete

Voz 1727 14:44 cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 20 14:49 eh tranquilito vas a estar ahí en tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena Boada tranquilito

Voz 1727 16:48 ya antes de que llegue Däniken con los oyentes algo de cine NEC Cleese mantiene un pulso enconado con algunos festivales festivales define el ejemplo más claro es el de Cannes donde la presión de los exhibidores hace que el festival francés tenga vetada a esta plataforma define de series en streaming pero sí que ha podido estrenarse en un festival de España en el Festival de Málaga allí sigue José Manuel Romero

Voz 1084 17:13 buenos días Netflix desembarca en el Festival de Málaga con su primera película en competición oficial aquí quién llevaría a una isla desierta la historia que el director Jota Linares ideó hace unos años pero se quedó en un corto y una obra de teatro ahora la plataforma resucita este drama generacional una radiografía tierna

Voz 4 17:29 el sobre la noche en la que cuatro amigos

Voz 1084 17:31 dejan su piso de estudiantes de paso

Voz 4 17:34 desde luego no le gusta verlos ha sido magia todos metidos veinte cajas de plástico con da claro de Las Gaunas

Voz 1084 17:41 en el último día de sección oficial llega también un drama bélico sordo el relato de un guerrillero de la resistencia antifranquista durante la Guerra Civil con Hugo Silva y Asier Etxeandia todo otras una jornada polémica con la película de Mikel Rueda el doble más quince en la que Maribel Verdú interpreta una mujer casada y hastiada que mantiene un encuentro con un adolescente parte de la prensa Machine Lula ha criticado la cinta la actriz se ha defendido ellas solas a las que pueden tener la alitas a las atrás no

Voz 0246 18:06 es es un arma al no ver a un hombre de cincuenta con una

Voz 9 18:08 con una Lolita cada unos esquís juzgar toda la vida jugando jugando toda la vida justificando todo

Voz 1084 18:13 el Festival de Málaga cierra una edición irregular sin grandes nombres ni obras redondas para la temporada de premios

Voz 7 18:29 terminamos de repasar los asuntos más destacados de la semana

Voz 0456 18:32 con Pedro de Madrid culta que el PAR

Voz 8 18:35 el clima pollo Rivera va a sancionar a los que piden limpieza en las primarias uy uy vaya partido el que debería regenerar

Voz 0456 18:45 tres en Valencia el tema de las armas

Voz 25 18:48 bueno peligro las armas no deberían de estar más que para la justo justo y necesario que creo que es para poco con el material de las armas como dijo en su día Juanes campanas de libertad hay que fabricar con ellas pero ese señor de Vox es un peligro El Si gobernara y los que le rodean

Voz 0456 19:07 Sonia Santiago publicaba La Voz de Galicia quede

Voz 26 19:10 el otro se levantarán recomendaba la toponimia castellana como por ejemplo ría ojo o no ya con lo cual me iré particularmente porque eso de allí se supone que es una entidad cultural la cultura va más allá el castellano respetar las lenguas que patrimonio creo que es una obligación de estos centros entonces estar al como la me parecen ridículas lo próximo será recomendar campo embarrado campo la supongo terminamos

Voz 27 19:34 los días Antoñete Jaén ya sé que Pepa no es de días pero creo que hoy Día Mundial del Agua es adecuado para cuestionar que hagamos del tuvimos un pilar de nuestra economía para muestra un botón dos mil dieciocho en Andalucía hubo cincuenta y tres millones doscientos mil pernoctaciones que a razón de quinientos litros por persona y día de consumo de agua supone como poco veintiséis millones y medio de metros cúbico

Voz 1727 20:00 algo que no Antonio qué oyente más atento muchas gracias a todos siete seis y veinte en Canarias

Voz 0246 20:16 qué tal buenos días el primer fin de semana de la primavera nos va a regalar un fin de semana con subida de las temperaturas y cielos despejados en Madrid hoy vamos a superar los veinte grados de momento tenemos cinco en el centro de la ciudad y les vamos a contar la historia de Miguel es un paciente con cáncer de pulmón que lleva desde el veinte de febrero XXXII días esperando a que le realicen una prueba para saber si la enfermedad se ha extendido lo la máquina del hospital de La Paz que es donde están tratando está averiada y según el hospital hasta que la Consejería de Sanidad no dé el visto bueno el paciente no puede ser derivado a otro centro público que cuente con esa tecnología sanitaria más detalles Teresa Rubio el pasado enero la vida de Miguel que tiene sesenta y un año

Voz 1727 20:55 los separó de golpe el empezaron a fallar las piernas la vista la habla lo ingresaron en La Paz diez días después le diagnosticaron cáncer de pulmón pero como ese resultado no casaba con los síntomas neurológicos era necesario hacerle un PET TAC lo solicitaron hasta en tres ocasiones los propios especialistas primero le dieron cita para el cinco de abril cuarenta y un días después del diagnóstico reclamaron es el adelantaron a marzo pero un día antes les llamaron para decirles que no fueran que la máquinas había estropeado y que no sabían cuándo les iban a poder reprogramar la cita Lola Portillo es la pareja de Mislata

Voz 28 21:28 casualmente convencida de que si esto Leo hubiese a un familiar de la persona que es la responsable de que la sanidad pública tenga las dotaciones gente estoy seguro en esperaría

Voz 1727 21:42 dos meses desde la Consejería aseguran que han puesto en marcha un plan de contingencia para distribuir por los diferentes hospitales a partir de la semana que viene a los pacientes pendientes de esta prueba diagnóstica

Voz 0246 21:54 y este jueves se celebraba en la Asamblea de Madrid en el último pleno de la legislatura el presidente Ángel Garrido hacía balance por la tarde en La Ventana de Madrid

Voz 0177 22:02 bueno ha sido cuatro años difíciles yo creo que eso no se lo cuenta a nadie para mí muy especialmente no porque además había connotaciones personales también no en relación a la presidenta Cristina Cifuentes cuatro años pero también cuatro años yo creo que bonitos no interesantes intensos y difíciles pero bueno yo creo que las cosas difíciles a todos también los da satisfacción si al final resultan razonablemente bien y honestamente creo que el trabajo del Gobierno Si bueno

Voz 0246 22:27 eso sobre el pasado sobre el futuro del partido en Madrid que pasa por la candidata Isabel Díaz Ayuso después de que más de buena parte de los diputados populares hayan

Voz 1084 22:36 anunciado en estos cuatro años a su escaño

Voz 0246 22:38 estar vinculados a casos de corrupción no escándalos políticos

Voz 1727 22:41 dice ella que hará sus propias listas porque representa otra etapa

Voz 3 22:45 yo soy otra persona sigue otra etapa lo voy a hacer las cosas a mi manera no es una cuestión de que han hecho en otras etapas yo soy otra y reivindico mi espacio ni tiempo

Voz 0246 22:56 es viernes veintidós de marzo y en Vallecas se rebaja la tensión de los últimos días se lo contamos en titulares con Enrique García

Voz 0456 23:02 cuarta jornada de protestas frente a la casa del presunto asesino de un vecino hasta doscientas personas lo hicieron ayer sin incidentes y con un fuerte dispositivo policial los familiares del fallecido las asociaciones vecinales han pedido que cese la violencia

Voz 0246 23:14 la Asamblea aprobaba ayer en un pleno extraordinario la ley de transparencia hay participación de la comunidad con el voto a favor de todos los partidos salvo el Partido Popular una ley que contempla un registro de lobbies y una Oficina de Coordinación de la transparencia

Voz 0456 23:26 el movimiento estudiantil viernes por el futuro vuelve a ser

Voz 1161 23:29 mira en la calle también en Madrid por segundo viernes consecutivo

Voz 0456 23:32 vivo concentración esta tarde la Puerta del Sol bajo el nombre paseo por el clima los convocantes llaman acudir vestidos de negro y con mascarillas

Voz 0246 23:38 Méndez en deportes Baskonia Real Madrid desde las ocho y media de la tarde los de Pablo Laso tienen la tercera plaza asegurada en la primera fase buscará en las tres últimas jornadas terminar primero segundo vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región DGT Teresa Serrano buenos

Voz 3 24:01 Díaz buenos días pues va empeorando poco a poco el tráfico en las vías madrileñas sobre todo en las entradas destacamos lo peor pagados en Torrejón San Fernando cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A42 en Parla Getafe así que complicada la entrada también la M cuarenta a esta hora en los tramos habituales Jacob saturación importante

Voz 0246 24:20 en la ciudad centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Charo Alcázar buenos días

Voz 3 24:23 qué tal muy buenos días Virginia bueno teniendo en cuenta que los viernes se adelanta la hora punta ya hablamos de tráfico muy lento practicamente de retenciones en el tramo Méndez Álvaro Puente de Ventas sentido norte muy lento en toda la parte oeste entre el Vicente Calderón y el puente de los Franceses Si en otros puntos como Santa María de la Cabeza de entrada Delicias con Atocha o fuente Cantona entre Doctor García Tapia plaza de Alsacia

Voz 0246 24:46 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:49 unos días hoy las temperaturas van a ser más altas sequía ayer especialmente las máximas ahora sigue haciendo frío durante la tarde máximas que ya superan con facilidad los quince grados en toda la Comunidad tres incluso en pueblos de la sierra hacia el sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña máximas ya cercanas a los veinte grados en fin de semana igualmente mucho sol frío durante las noches a lo largo de las tardes máximas que pueden superar ya los veinte grados

Voz 29 25:14 pues sí señaló que conducía un Audi A3 Sportback por una carretera a través de un bosque pero de repente eso es nulo que cruzaba un bosque mientras conducía un Audi A3 Sportback y más tarde que giraba emitía un bosque conduciendo un Audi

Voz 1727 28:22 hacer un registro para saber qué personas están ocupó

Voz 0246 28:25 dando en cada momento esas viviendas

Voz 38 28:28 vamos que la vivienda se turístico no es a partir del día noventa sino desde el día uno y que desde el día uno

Voz 1985 28:35 las administraciones competentes tendremos que según

Voz 38 28:37 curar que se cumplan las normas que así sobre nuestras competencias decidamos para las mismas

Voz 0246 28:44 y mientras estos escuchaba ayer a las puertas de la Asamblea

Voz 40 28:52 no

Voz 0246 28:53 miembros y simpatizantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente denunciaban que en dos años de aplicación de la ley de muerte digna de la Comunidad de Madrid no se ha cumplido lo referente a la difusión del testamento vital el documento de instrucciones previa es que debería poder tramitarse en cualquier centro de salud hospital para que el conste en el historial clínico de cada paciente echaros Segovia era la encargada de leer el manicomio

Voz 1084 29:14 esto digo

Voz 41 29:16 pero la ciudadanía ha sido un tríptico que la Consejería de Sanidad ha enviado por correo electrónico en febrero de dos mil diecinueve a los centros sanitarios lo sean evitan carteles ha hecho nada para que la información esté visible tal y como establece la ley

Voz 0246 29:36 nuevo accidente laboral en la Comunidad un hombre de sesenta y uno años ha resultado herido grave en Leganés al caer al suelo desde una altura de tres metros cuando trabajaba en una empresa del polígono de La Laguna en la localidad el trabajador sufre traumatismo sí ha sido trasladado al Hospital doce de Octubre llegamos a las siete y media

Voz 1727 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 es como una de esas historias de detectives de Agatha Christie donde todos los sospecho esos están encerrados en una habitación hablando entre ellos sin ningún interés o conocimiento de lo que está pasando afuera así definía al Brexit ayer el político francés André gato nen bueno pues el final de esta novela que esas Brexit sigue siendo un misterio aunque al filo de esta medianoche la cumbre europea terminaba con dos nuevas fechas sobre la mesa el veintidós de mayo y el doce de abril si el Parlamento británico vota que sí al acuerdo del Brexit seguirán el veintidós de mayo rechaza el acuerdo tendrán que irse el doce de abril o bien pedir una prórroga lo suficientemente larga para poder presentarse a las elecciones europeas hemos hecho aquí en el equipo recapitulación de títulos eran Ágata Christie y creemos que el que mejor se ajusta al Brexit es inocencia trágica trágica desde luego no de inocencia no se Aimar Bretos Dario Lafuente Manuel Jabois buenos días

Voz 1084 31:13 qué tal buenos días lo advertía en algunos diarios británico

Voz 1727 31:16 ayer como el Financial Times y hoy casi toda la prensa coincide en decir que el riesgo de un Brexit duros sin acuerdo es ahora mismo la opción más probable

Voz 0456 31:26 sí lo creen así la mayoría de ministros del Gobierno de Theresa May cuenta hoy The Gardian también el Daily Telegraph da por hecho un Brexit sin acuerdo en una columna Jeremy Warner advierte de los riesgos para la economía británica de un Brexit duro sólo con que se cumpla la mitad de las previsiones sería un suicidio político cuenta bajo una foto de Unai Alfarache partiendo es el culo de risa después del Reino Unido Francia y Alemania serían las principales víctimas de un Brexit duro León les secó que se hace eco de un informe de la Fundación Bertelsmann diez mil millones de euros dice el Süddeutsche perdería Alemania ojo que otro saldrían bien parados EEUU con un Brexit duro podría esperar hasta trece mil millones de euros más China cinco mil

Voz 1727 32:04 que leer atentamente la columna que firma Gehry ya un columnista de The Gardian y que dice el Brexit no es la causa de la crisis política de Gran Bretaña es sólo un síntoma

Voz 0456 32:14 aún es síntoma de una crisis que recorre toda Europa entre mil novecientos cuarenta y cinco y mil novecientos noventa y siete la participación en las elecciones en Reino Unido siempre ha estado por encima del setenta por ciento dominando el bipartidismo en nuestro sistema pero eso se ha ido desgastando cada vez se vota menos y menos a los partidos tradicionales no es el Brexit del que ha causado la crisis en nuestra política es la crisis en nuestra política la que ha hecho posible el Brexit termino con la viñeta del Times Si hace dos días colocaba May en una máquina de tortura hoy la coloca en una guillotina quién va a cortarle la cabeza a la primera ministra británica es Enmanuel

Voz 1727 32:48 a Macron que se enfrenta él también a otro desafío este fin de semana hay convocada una nueva manifestación de los chalecos amarillos este sábado Le Figaro advierte de que el Gobierno va a desplegar la llamada Operación Centinela aquí

Voz 0456 33:01 la operación de defensa que se puso en marcha después de los ataques al Charlie Hebdo en dos mil quince diez mil soldados tres mil más en la reserva que pueden ser movilizados sin previo aviso no quiero aunque vuelve a ver los disturbios violentos del pasado sábado dieciocho Un portavoz de los chalecos amarillos ha afirmado que el autoritarismo de Macron es un reflejo de su debilidad y responde a esta operación los manifestantes No somos terroristas ni enemigos

Voz 1727 34:31 antes de la abundante opinión sobre Torra una noticia publica hoy El País que existe malestar dentro del guber catalán por la actitud de Torra que consideran estéril

Voz 1084 34:40 aunque las pancartas con símbolos independentistas serían luciendo practicamente en todas las consejerías ayer miembros del gabinete censuraba en privado la actitud del president a calificaban lo decías de estéril basada en la gesticulación

Voz 1727 34:52 escribe Juan Soto Ivars en el Confidencial Torra optado por ocultar la pancarta con el lazo amarillo con otra pancarta con un lazo blanco la táctica convergente de siempre tapar los recortes sociales con la promesa de una sociedad justa la mediocridad argumental con el sentimentalismo barato la corrupción del patriarca con marchas colectivas el arte con folclore la historia con el mito el dato con la bandera los dientes con sonrisas y muy significativo Aimar el editorial del periódico del periódico catalán Ara desde la órbita independentista

Voz 1084 35:25 advierte de que Torras está enrocado en el simbolismo se pregunta que se ha ganado con esta batalla hasta dónde llegará la desobediencia Éste es el nuevo camino que quiere emprender el Govern un mes de la campaña existe el riesgo dicen de que en el independentismo se queden atrapados en el simbolismo que se gasten fuerzas o esfuerzos tan necesarios para gobernar esto es lo que dice el Ara termina no podemos permitir que una mala gestión del espacio simbólico noble las razones que si hay para denunciar la situación de los presos y exiliados dice Lara en referencia a los juzgados en el Supremo y a los huidos

Voz 1727 35:55 la Junta Electoral acaba con el espectáculo de la Generalitat dice a ABC Torras enfrenta a dos años de inhabilitación por los lazos destaca la razón el editorial del país incluye hoy un aviso a los partidos no independentistas que tengan la tentación de sobreactuar en Cataluña

Voz 1084 36:12 lo dice el país si es la solidez del sistema constitucional lo que ha hecho fracasar al independentismo ese esa solidez la que debería ser reforzada a través del consenso no menos Cavada a través de una competición entre líderes por ver quién

Voz 0456 36:24 exhibe mostrando más arrojo en la defensa de la unidad

Voz 1084 36:26 de la patria lejos de proteger la Constitución frente a un independentismo que desde la ilegalidad ha puesto rumbo al ridículo lo que hacen es desencadenar la espiral que conduce a rehabilitar la siniestra figura de los salvadores de la patria justo cuando acaba de irrumpir en el panorama electoral Un partido que deja traslucir esa figura sus acciones ideología ultra de ultraderecha no se necesitan dice el país no se necesitan salvadores de la patria sencillamente porque la patria no está en peligro gracias a que sus instituciones democráticas son sólidas

Voz 1985 36:56 en funcionando y hojas titular que publicada de

Voz 1727 36:58 a todo trapo en su primera portada de hoy Susana Díaz plantea una escisión para que el PSOE andaluz no dependa de Pedro Sánchez

Voz 1084 37:05 según esa primera edición de ABC la presidenta andaluza está maniobrando con pesos pesados e históricos del partido para convertirlo en una federación autónoma como el PSC y evitar así el rodillo de Ferraz

Voz 1727 37:17 bueno pues nosotros anoche con esa primera edición la mano hemos preguntado en el entorno de Díaz mi fuentes

Voz 1084 37:22 la dirección del PSOE andaluz nos dicen que esto no es así que no hay nada de eso ABC también reconoce que Susana Díaz niega toda la información la información y la posibilidad de la escisión en sí pero ellos en mantienen que ese movimiento existe Iniesta impulsado por antiguos cargos de alta responsabilidad el partido en Andalucía fundamentalmente exconsejeros algún ex presidente de la Junta y ministros de la era felipista que plantean según ABC la posibilidad hacer una consulta interna

Voz 1727 37:47 columna inmensa de la futbolista Vero Boquete en El País dice o nos abre la puerta a la tiramos

Voz 1084 37:52 escribe que en los últimos meses la visibilidad del fútbol femenino se ha disparado a golpe de récord citas históricas y que ahora el objeto

Voz 1985 37:59 vives convertirlo anecdótico en habitual

Voz 1084 38:01 seguir castellano en los campos de las ciudades deportivas cada domingo que se vean los partidos desde las casas pero dejando a un lado lo deportivo el gran éxito es social asegura crecer libre para ser futbolista o lo que te dé la gana es algo de un valor incalculable y un éxito de todas hay que celebrarlo es una gran victoria

Voz 42 38:18 sí

Voz 13 38:22 no

Voz 8 38:28 Jabois viene muy fuerte esta mañana con un

Voz 1727 38:32 el titular que leemos en ABC descubren cómo llegó Dios a nuestras vidas lo han descubierto investigadores de la revista Nature haber Cuéntame cómo llegó Dios a nuestras vidas

Voz 7 38:46 como una ola una ola pues deberíamos caer puesta a Rocío Jurado

Voz 1985 38:51 a mí Dios me lo presentó mi abuelo que conste Inside y además yo era muy pequeño seguida los caemos bien porque mi abuelo me dijo que era del Real Madrid de hecho yo pienso Galatto

Voz 1727 38:59 vuelo El listo pero fíjate yo

Voz 1985 39:02 en relación al mismo tiempo que perdemos las ligas aquellas de Tenerife desde entonces no vuelta a creer en nada pero bueno mucho antes muchísimo antes según ha según una investigación publicada en las sociedades complejas las grandes comunidades compuestas por personas de diferentes lenguas y culturas desarrollaban esas primeras sociedades y este estudio me dice es que los primeros dioses son consecuencia de la Unión de San de esa gente no no son la causa no se reunieron en torno a la fe sino que una vez juntos la fe la aparición de un Dios moralizante que castigaba las transgresiones éticas en los mantenía unidos ir ese primer dios conocido fue eh Raúl de de Egipto que obligaba a proteger a los débiles ya no robar fíjate lo único que yo le pido a un partido político español ya lo estaba ofreciendo en Egipto Un Dios hace cinco mil

Voz 1727 39:53 así que si lo he entendido bien es como que una vez que estábamos juntos decidimos hacer una Constitución trascendente efectiva

Voz 1985 40:02 marcas dato vale vale me encanta

Voz 1727 40:04 da un diálogo que mantuvieron ayer o Juan José Millás el Premio Alfaguara de Novela Patricio Pons sobre el amor en los tiempos de Internet nunca fue tan fácil intimar con otros nunca nos hemos sentido más solos dice pero

Voz 1985 40:19 te voy a rescatar tres tres frases de esa presentación la primeras de pro el futuro ya pasó las personas no tienen experiencias para tenerlas sino para registrar las y compartirlas dice Millás mi padre que se murió hace treinta años no entendería nada hoy en los próximos treinta años cambiará más El Mundo que en los mil anteriores tema de de Patricio Patrón hemos entregado a un algoritmo del que no sabemos nada la potestad de elegir a nuestra pareja esto es interesante y extraño al mismo tiempo igual a las ocho con tu permiso sigo hablando de agua

Voz 1727 40:51 concedido adiós rosas

Voz 14 40:58 como todos tenemos

Voz 16 41:02 Small vecinos la que nunca saluda el amable el súper amable el que siempre se ofrece de presidente el fanático del taladro que también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil a que es que ese no lo tienes si sigue lo tienes porque ahora en Correos también puedes contratar una línea de móvil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 1727 43:02 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 4 43:05 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 43:17 los argentinos en recuperan hoy la ilusión por su selección con la vuelta de Messi Sampe

Voz 1161 43:22 regresa tras su exilio voluntario de nueve meses y lo hace esta noche en Madrid donde el año pasado la albiceleste recibía una de las peores goleadas en su historia ese seis uno con España tanta ilusión genera que así recibe la Federación Argentina ese regresó de Messi un extracto del spot

Voz 4 43:35 hay un argentino que tiene la fe de Berango y la velocidad de toca como Piazzolla invoca como sino el corazón como Favaloro en el área de Gardel remata como Sabatini que deja sin palabras la con la pelota en el pie como paganismo Teddy Happy dado que son diez argentino se este viaje

Voz 1161 43:58 sí él diez vuelve con molestias ante Venezuela con lo que puede que no dispute el partido entero y se especula con que probablemente no baja viaje a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes en cuanto a la selección española mañana empieza el camino a la Eurocopa dos mil veinte novedades Javier Herráez buenos días

Voz 1084 44:13 sí muy buenos días a las siete de la tarde

Voz 45 44:16 se va a entrenar a puerta abierta la selección española de Mestalla conmemora el equipo español el centenario del Valencia hoy rueda de prensa a las seis y cuarto de Luis Enrique el técnico español de dos futbolistas del Valencia acalla el capitán y el delantero Rodrigo Moreno y mañana el partido frente a Noruega primer encuentro de la fase de clasificación para eso Eurocopa del dos mil veinte la mejor noticia es que tanto Pau López el tercer portero y sobretodo Marco Asensio está ya recuperados el madridista el balear con ese problema en el gemelo de su pierna izquierda y podría incluso jugar el partido de baño

Voz 1161 44:48 pero ayer ya tuvimos los primeros partidos con otros en otros grupos con las primeras victorias de Holanda Croacia o Polonia hay hoy más encuentros los más destacados Inglaterra República Checa en el grupo A Portugal Ucrania en el grupo B Moldavia Francia en el grupo H más D selecciones ayer la español sub veintiuna ganaba uno cero a Rumanía en amistoso con gol de Mikel Merino en el estadio granadino no de los Cármenes con debut el azulgrana Alinha una de las perlas de la cantera que en El Larguero hablaba de su referente

Voz 46 45:11 a mí me gusta Maccabi porque por los años de mi condición y bueno me exija o poco más

Voz 50 48:00 a este homenaje desde Canadá me llamo Mercedes Pallarés yo quería hacer un homenaje a ser ético hacía calor y entonces yo estoy muy recuerdos muy agradables de mi época en la oficinas Española y turismo en Toronto el ganador un día la alianza cultural hispano canadiense de Toronto nos llamaron porque necesitaban tantos extra para la la que estaba común tanto que era la casa de Bernarda hasta entonces una colega ahí yo pues nos apunta lo único que teníamos que decir es ir hacia hacia y todos los cómo cómo se entonces a mí esa experiencia me gustó hice bastantes obras de teatro con ellos ya su papel estelar de pues fue la madre del novio en Bodas de sangre ya hay fue bueno los la apoteosis teatro él no quién no entre los españoles que vivían en Toronto Iñaki los estudiantes que estaba estudiando español y además es que hacia Lorca en América es para siempre ha sido un popular que es es que que yo adoro de Asia y entonces quería hacerle este pequeño mil hacen que yo he participado en sus obras de teatro y me encanta pastelerías