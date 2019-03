Hoy por Hoy (22/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días llegamos al final de la semana con otra meta volante de la provocación independentista en el horizonte hoy a las tres de la tarde termina el plazo que la Junta Electoral Central les ha dado a los Mossos para que retire los nuevos carteles con los que ayer Quim Torra pretendió burlar la orden de dejar limpias y neutrales las instituciones de todos los catalanes durante la campaña electoral la Junta reaccionó sin aspavientos pero con firmeza con la ley en la mano al secuestro de las instituciones por parte de quién tiene la obligación de defenderlas Torra no sólo secuestra las instituciones sino la inteligencia porque a los catalanes que acaban de manifestarse en la capital de España al grito de independencia como ha podido comprobar

Voz 0599 00:51 mundo entero pretende Esplá

Voz 1727 00:53 Carles este patético episodio como un asunto de libertad de expresión la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos para expresar sus opiniones y criticar al poder no es una prerrogativa del poder para que el partido que gobierna convierta las sedes de las instituciones en el escaparate de sus lemas y sus consignas eso eso pasa en los países totalitarios con un partido único señor Torra en las democracias los edificios públicos son parecen de todos independentistas o no ha costado mucho esfuerzo en este país conseguir la libertad de expresión para que sea utilizada desde el poder porque Torras el poder en Cataluña en contra de la pluralidad de su comunidad

Voz 1 01:37 ah bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:54 es viernes veintidós de marzo y Europa quiere tener aclarado el Brexit antes de las elecciones a la Eurocámara del veintiséis de mayo así que esta noche en la cumbre de Bruselas ha decidido apretar el acelerador y le ha dado a Londres ultimátum de veinte días para que se aclare

Voz 1727 02:18 impulsado por descartado el viernes el viernes que viene para el Brexit qué posibilidades hay ahora hay mar tres opciones un Brexit

Voz 0027 02:25 sin acuerdo el doce de abril un Brexit con acuerdo el veintidós de mayo o quedarse en la Unión Europea por un tiempo todavía indefinido presentándose a las elecciones

Voz 1727 02:35 lo que también ha hecho la Unión Europea esta noche ha sido pedir la liberación inmediata del jefe de Gabinete de Guaidó en Venezuela lleva veinticuatro horas detenido inmaduro lo justifica así

Voz 2 02:47 para desmembrar desmantelar a entregar a la justicia todo el grupo terrorista

Voz 1727 02:55 en España Pablo Casado manda el Senado a los que compartieron con él la dirección del PP en la época de

Voz 0027 03:00 José Martínez Maíllo Hernando también a Floriano no está en la lista el actual portavoz del PP en el Senado Cosidó que queda pendiente de las listas autonómicas

Voz 1727 03:08 la difusión en los medios y el enfado de la comunidad judía terminan con la fugaz carrera política del seudo historiador negacionista del Holocausto y homófobo que Vox llevaba de número uno de Alicante

Voz 0027 03:20 tres días ha estado en ese puesto en el Parlamento andaluz así se refirió ayer un parlamentario de Vox Benito Morillo a quiénes trabajan por la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Voz 3 03:30 a recomendarle aquellos buscadores de huesos que Camps que acabarán también en ante que era en Cañete de la Torre en muchos otros sitios lugares donde fueron asesinado y enterrado ciento de españoles a mano de la milicia del Frente pop

Voz 1727 03:42 hola buscadores de huesos y en los deportes Messi vuelve a la selección argentina esta noche en Madrid tras nueve meses de ausencia voluntaria

Voz 1161 03:55 la desconexión tras el caos en el Mundial de Rusia y regreso al Wanda Metropolitano donde la Biceleste recibió ante la selección española una de las peores goleadas de su historia seis uno desde las nueve ante Venezuela llega el diez del Barça con ligeras molestias está previsto que no disputen los noventa minutos y probablemente no viajará a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes se juegan también esta noche partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte destacan el Inglaterra República Checa Portugal Ucrania Moldavia Francia

Voz 0978 04:22 cualquier tiempo trae el primer fin de semana de primavera Jordi Carbó buenos

Voz 1915 04:25 días

Voz 0978 04:26 buenos días pues seguro que el que desea la mayor parte de la gente ese tiempo que nos permite disfrutar del tiempo al aire libre es decir sol buenas temperaturas ya a partir de hoy se empezaron pero sobre todo el fin de semana cuando en la mayor parte del país las máximas van a superar los veinte grados esto tiene algunos puntos negativos por ejemplo aumentará y mucho la concentración de polen ya una excepción en el Mediterráneo en ambientes Se mantendrá fresco todo el fin de semana el domingo las nubes ganarán protagonismo en Canarias sobre todo en Andalucía sur de Castilla La Mancha también en Extremadura aquí acabará

Voz 1727 04:57 son las ocho y cinco de las siete y cinco en Canarias

Voz 1 05:51 en la Cadena Ser

Voz 1727 05:59 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias y la única certeza sobre el Brexit es que el viernes que viene veintinueve de marzo queda el día D Reino Unido seguirá formando parte de la Unión Europea no es poca cosa porque durante dos años casi tres los planes pasaban por ejecutar la ruptura justo ese día bueno eso ya es papel mojado material para historiadores el Brexit entró anoche en una fase nueva peor no sabemos desde luego no es mucho más tranquilizadora Griselda Pastor muy buenos días buenos días en resumen los líderes europeos Le dan a Theresa May un poco más de tiempo aunque no tanto como el que ella pedía y ahora Reino Unido tiene que decidir si quiere un Brexit sin acuerdo el doce de abril uno pactado el veintidós de mayo o pedir una prórroga la larga muy larga que les mantendría dentro de la Unión por bastante tiempo

Voz 0738 06:49 exactamente los Veintisiete han decidido un cambio de estrategia porque están convencidos que los Comunes rechazarán y por tercera vez del texto negociado por May prestó ayer entraron en la cumbre levantando la voz como Macron y tras analizar la situación a fondo decidieron dar una marcha atrás y ofrecer una prorroga también si votan no una prórroga corta hasta el doce de abril cuando según la ley británica termina el plazo para convocar europeas allí ya esto con la esperanza que castigar a miles entre un cierto pánico quieran evitar la salida con caos

Voz 0738 07:24 su participación en las elecciones de mayo son las elecciones del día veintidós que es la prórroga máxima que pueden ofrecer si los Comunes confirmarán la salida ordenada una estrategia que pasa por levantar presión para ceder toda la responsabilidad al Parlamento

Voz 1 07:54 yo creo que para España es también un buen acuerdo nosotros hemos hecho y hemos tenido una posición muy constructiva de de entender también

Voz 0738 08:04 son declaraciones después de una reunión que ha durado seis horas monográficas que traslada a abrir la celebración de una próxima cumbre extraordinaria

Voz 1727 08:12 tú lo has vivido ahí en directo Griselda nosotros esta noche hemos recopilado algunos de los momentos las frases los silencios que dan la medida del hartazgo y el descontento y el desconcierto de los negociadores que que derivó anoche en esta nueva patada hacia adelante en el Brexit Rafa Muñiz lo ha hecho buenos días

Voz 0931 08:30 buenos días Pepa es curioso porque ni siquiera tus ni Juncker tienen respuesta a todas las incógnitas que plantea el Brexit les preguntaba este periodista durante la rueda de prensa

Voz 1772 08:38 aún no hay un extraño cuando

Voz 0931 08:42 durará una prorroga larga ambos

Voz 1772 08:44 Irán en un incómodo silencio que rompe tus tienes alguna idea pregunta hasta el último momento respetan responde Juncker entre risas a tus le preguntaron además

Voz 0931 08:58 así seguía pensando que los eurofans que promovieron el referéndum tenían que ir al infierno como dijo en Twitter

Voz 1772 09:07 según el Papa el infierno sigue vacío hay muchas vacantes aseguró este nuevo carcajadas y el capote que lechoso jefe de prensa creo que es el momento oportuno dijo para terminar con las preguntas ha sido una noche muy larga metido se quejaba Sánchez de lo insistentes que podemos llegar a ser los periodistas Theresa May que comparecía a medianoche directamente daba los buenos días a los periodistas conciliar Pepa aparece es difícil en Bruselas el nuevo o raza Griselda gracias a los dos hasta luego hasta luego hasta luego lleva a ver llevo los faros bi xenón

Voz 9 09:48 hasta activos llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento de Cuba ese tela en Limited Edition que va totalmente equipada hombre tamén llevó

Voz 1 10:48 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 10:53 son las ocho y once las siete once en Canarias no hay movimiento por ahora en el en el balcón del Palau de la Generalitat ahí siguen colgadas una encima de la otra las dos pancartas con lazos que los Mossos d'Esquadra tienen que quitar antes de las tres de la tarde por orden de la Junta Electoral Central como los del Palau los de todos los demás edificios que dependen del Gobierno catalán Joan Bofill día

Voz 0931 11:16 al día Pepa es el Kun llevo quién tiene que dar la orden a los Mossos también expone si no lo hace responsabilidades penales tienen que retirar lazos amarillos blancos otros de significado similar además de fotografías de candidatos políticos esta es la literalidad del texto de la Junta

Voz 1727 11:30 podríamos decir para curarse en salud

Voz 0931 11:32 pronunciado sobre si iban a cumplir esta orden y cómo lo harán querrán evitar la imagen de Mossos retirando pancartas pues lo sabremos en pocas horas ya han con motores

Voz 1727 11:40 la desaforados será la Fiscalía Superior de Cataluña la que decida si se le puede acusar de un delito de desobediencia

Voz 0931 11:46 si la Junta requiere que se actúe contra él contra Torra por los hechos consumados porque pese a las idas y venidas el hecho es que desoyó los dos primeros avisos esta forma de burlar el orden parece haber sido la gota que ha colmado el vaso se emprenden todas las acciones que había sobre la mesa contra él además de una multa de hasta tres mil euros se insta a la apertura de este proceso penal en un acto de partido esta noche tu cubra el presidían recordaba que el uno de octubre tras fans Amis cama hay treta la libertad de expresión diciendo que a partir de ese día hay que defender hasta las últimas consecuencias los derechos de libertad de expresión y desde Bruselas el presidente Sánchez

Voz 12 12:20 practico derecho

Voz 0931 12:24 pues películas cuenta la Junta hablado decía hay cada una tendrá que asumir las consecuencias de sus actos

Voz 1727 12:30 gracias Joan la descontrolada huida hacia adelante de los independentistas si la cotización total que ha hecho del P de Cat imponiéndose a sí mismo como cabeza de lista para el Europarlamento ha terminado de asqueada al PNV que rompe el acuerdo que tenía desde hace quince años con la derecha convergente catalana para presentarse juntos a las elecciones europeas Euskadi Eva Domaica alguno egun on el PNV ha pasado Eva de mediar entre Puigdemont y Rajoy a no querer saber nada de Waterloo de los suyos

Voz 0599 12:58 bueno no han roto los puentes es más han evitado expresamente hacerlo han anunciado una colaboración poselectoral digamos que no es un adiós sino un hasta luego y luego yo distinguir entre la relación con el partido que es la que el PNV quiere preservar pese a su deriva la que hay con Puigdemont que es la complicada recordarás que Puigdemont criticó el acuerdo el cupo con un hay quién cobra por ser español y aquí todavía escuece mucho cómo terminó la mediación de Urkullu o que recientemente haya sugerido que el lehendakari mintió ante el Supremo así que la presencia de Puigdemont como cabeza de lista del PP catalán las europeas el condenaba la coalición con el PNV sin embargo ayer Andoni Ortuzar lo explicaba así

Voz 13 13:34 a ellos les hace creer que there una candidatura netamente exclusivamente catalana a las elecciones europeas para darle una unidad de acción política a lo que van a hacer también en las elecciones generales respetamos sino consideramos legítimo que que hagan eso pero somos partidos que hemos tenido y tenemos seguimos queremos seguir teniendo en el futuro una una relación privilegiada

Voz 1727 14:01 en definitiva el PNV rompe porque

Voz 0599 14:03 los es contaminara la campaña también las forales y las municipales que son las que realmente preocupan al PNV

Voz 1727 14:08 bueno gracias Eva hasta luego nunca un mando a distancia de este Waterloo ha roto tantas cosas además de esta la otra ruptura que marca hoy la crónica política es la de Pablo Casado con el PP de Rajoy le ha costado casi una semana pero Casado ha cerrado por fin las listas al Senado con tres titulares uno arrincona allí a todo lo que huela Rajoy dos Se ve que sigue sin encontrar mujeres que considere válidas porque de cada cinco candidatos anunciados sólo una es mujer Ana corbata un buenos días

Voz 0599 14:37 buenos días saltan del Congreso al Senado Fernando Martínez Maíllo por Zamora Rafael Hernando por Almería y Carlos Floriano Cáceres Pío García Escudero vuelve a ser número uno por Madrid y el que se descuelga de esas listas es el actual portavoz del PP en la Cámara Alta el futuro de Ignacio Cosidó dependerá de la composición de las nuevas Cortes de Castilla y León después del veintiséis de mayo en Podemos no ha trascendido todavía una explicación sobre porqué Pablo Bustinduy ha renunciado a ser el cabeza de lista para las europeas más allá de los motivos personales era el único rejón insta que quedaba en la primera línea del partido Rafa Mayoral

Voz 14 15:08 algún un compañero que aporta muchísimo al proyecto que lamentablemente a tomar una decisión personal por motivos personales y que respetamos muchísimo su decisión

Voz 0599 15:16 al líder de Ciudadanos le preguntaron anoche en Telecinco como pensaba solucionar el descrédito que ha generado el supuesto fraude en las primarias de varias comunidades

Voz 5 15:24 con un comete garantías en democracia los procesos democráticos tienen garantías que cuando ha habido un recuento una petición de recuento flamenca recorrido sea atendido a esa demanda esa es la prueba de que democracia de que además se respetan los procedimientos

Voz 0599 15:34 lo que no contó Rivera es que el partido ha amenazado con sancionar a los militantes que denunciaron esas irregularidades la Comisión de Garantías dice que han creado una situación perjudicial para la formación por haber hecho pública esa denuncia y esa misma comisión dos semanas después sigue sin explicar de dónde salieron los ochenta y dos votos nulos de las primarias de Castilla y León

Voz 1727 15:53 Ana gracias hasta luego

Voz 15 16:17 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas de humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Simón la gran diferencia Hoy por hoy

Voz 1 16:40 Pepa Bueno las Achi diecisiete

Voz 1727 16:43 las siete y diecisiete en Canarias el famosísimo pianista chino Lang Lang está en España hoy se va a subir al escenario del Teatro Real de Madrid media entrada queda desde el año pasado pero anoche ofreció un aperitivo muy peculiar visitó el Museo del Prado y allí en la sala doce frente a Las Meninas empezó a tocar y lo difundió en directo en Internet

Voz 16 17:04 en Sada A las veintidós cero cero horas arroba Museo del Prado abrió una ventana Ndi

Voz 1727 17:09 directo vimos Alain LAN haciendo

Voz 16 17:11 acto de presencia en la sala de Las Meninas del museo enmedio

Voz 1693 17:16 bueno de cola toma asiento posa las manos sobre las teclas empieza Para Elisa de Beethoven toca el piano totalmente recuperado de la tendinitis que le tuvo apartado varios meses mueve las manos al ritmo que le marca la música entre nota y nota los flashes de los periodistas en apenas diecinueve minutos de actuación al terminar se dirige a los periodistas confiesa su admiración por el museo hilo inspirador que les resulta tocar en un lugar así se despide o el deseo de poder regresar algún día para volver a tocar en

Voz 13 17:58 los bebés

Voz 1772 18:07 el piano en el museo

Voz 1727 18:09 el cine cuantas gestiones es verdad que les a verlo así es la nueva película de Maribel Verdú el doble más quince en la que una mujer de cuarenta y cinco años termina quedando con un adolescente de quince a través de un chat sexual ah ya Manuel Jabois le ha llamado la atención la polémica osea hubo polémica que se montó ayer en el Festival de Málaga en la presentación de esta peli porque algunos de los periodistas hombres que estaban allí dijeron que no era creíble una relación así entre una mujer de cuarenta y cinco y un joven de quince a lo que Maribel Verdú contexto sólo ellos pueden tener lolitas nosotros no Jabois

Voz 1772 18:54 me sorprende que un hombre adulto diga que no le parece creíble que un chico de quince años pueda tener una relación con una mujer mayor porque la verdad es que conocido a pocos hombres adultos que a los quince años no hayan querido tenerla lo cual nos lleva también a la frase a esa frase que dices de Maribel Verdú hay una enorme hipocresía con este asunto como si los chicos de dieciséis años que se acuestan con una mujer mayor tiene una relación o de lo que fuese con una mujer mayor fuesen los ídolos de su clase y las chicas de dieciséis que hacen lo mismo fuesen unas pobres niñas a las que acompañar al abogado al hospital o a la comisaría hay perturbados por supuesto perturbados manipuladores esa diferencia edad que dice la película yo soy muy tiquismiquis y muy conservadora Unión poco grima pero entiendo también la libertad con la que que la libertad que tiene que tener la gente para para para tomar sus propias decisiones tele una frase de mi querida Elvira Lindo que contextualiza porque ella se refiere a la exposición de las adolescentes de Balthus que asado sigue estando en el a ver si para librar a las niñas de las intenciones de los perturbados les negamos aquello a lo que tienen tanto derecho como los varones

Voz 1727 20:00 pues hasta aquí gracias Jabois un abrazo y un beso chao ocho entre siete y veinte en Canarias

Voz 1915 20:15 qué tal buenos días un saludo de Carlos Nicolás en el control de quien les habla Virginia Sarmiento el primer fin de semana de la primavera nos trae una subida notable de las temperaturas que hoy iban a superar los veinte grados de máxima tras el refuerzo de seguridad y los mensajes de calma por parte de la familia del hombre asesinado en Vallecas el domingo

Voz 7 20:32 se ha rebajado algo la tensión el Pozo del Tío

Voz 1915 20:35 cuando el presunto asesino siguen busca captura mientras los vecinos y vecinas trabajan para recuperar las

Voz 1727 20:41 normalidad y la convivencia en el barrio Enrique García

Voz 1915 20:43 buenos días buenos días cuarto día de protesta

Voz 1258 20:46 las en Vallecas esta vez unas doscientas personas se concentraron ayer frente a la vivienda del presunto asesino incidieron entre un fuerte dispositivo policial aunque con más calma que los días anteriores y no hubo ningún incidente en la propia Familia Calle repartió octavillas agradeciendo a los vecinos su apoyo

Voz 1772 21:05 ha pedido el cese de la violencia también

Voz 1258 21:08 hecho las asociaciones vecinales la junta de distrito se reunió ayer para tratar la situación desde el Ayuntamiento que han anunciado un refuerzo de la policía municipal en la zona piden calma Paco Pérez concejal del distrito ayer en La Ventana de Madrid invitaba a la reflexión

Voz 1420 21:23 si tenemos que sentarnos a reflexionar sobre algunos problemas que afectan a la comience nuestros barrios y que yo creo que tienen su origen fundamentalmente en la carga que ha soportado Vallecas en cuanto a concentración de realojo de poblados marginales

Voz 1258 21:39 las asociaciones de vecinos y los familiares del fallecido han convocado una rueda de prensa esta tarde impiden no dejarse llevar por el discurso del odio

Voz 1915 21:51 y esta mañana les estamos contando la historia de Miguel de sesenta y un años es un paciente con cáncer de pulmón que lleva desde el veinte de febrero XXXII días esperando a que le real la que le realicen una prueba para saber si la enfermedad se ha extendido la máquina del hospital de La Paz que es donde se está tratando esta averiada y según al hospital hasta que la Consejería de Sanidad no dé el visto bueno el paciente no puede ser derivado a otro centro público que cuente con esa tecnología sanitaria Lola es su pareja

Voz 19 22:19 el primer sentimiento que me viene a la cabeza es de absoluta indefensión somos a personas que siempre hemos usado la sanidad pública pero con esta experiencia la sensación que tenemos es que el todos los recortes que se están aplicando en dos edificios públicos incluida están afectando pues a este deterioro iba a situaciones como la que nosotros estamos también no

Voz 1915 22:48 desde la Consejería aseguran que han puesto en marcha un plan de contingencia para distribuir a los pacientes pendientes de esta prueba diagnóstica por los diferentes hospitales a partir de la semana que viene es viernes veintidós de marzo repasamos ahora otras noticias en titulares

Voz 1258 23:06 un hombre ha muerto y otras resultado herido tras colisionar los dados motocicletas en las que viajaban en el distrito de la Latina ocurrió ayer por la tarde en un cruce regulado por semáforos la Policía Municipal investiga ya las causas

Voz 1915 23:17 asociaciones vecinales se concentran hoy en Tetuán para intentar frenar el desahucio de un hombre de sesenta y tres años que ya evitó el lanzamiento de su vivienda en el año dos mil once podría quedar en la calle junto a su mujer y su hija menor de edad

Voz 1258 23:29 nuevo accidente elabora de la comunidad un hombre de sesenta años ha resultado herido grave en Leganés al caer al suelo de una altura de tres metros cuando trabajaba en una empresa del polígono de La Laguna de Lorca de la localidad

Voz 1915 23:40 las reservas de agua del Canal de Isabel Segunda han iniciado la primavera con un setenta y seis por ciento de su capacidad una cifra alta que supera la media registrada al principio del invierno y en seis puntos el volumen medio embalsado hace un año

Voz 1 23:53 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1772 23:59 el Real Madrid afronta la recta final de Laura

Voz 1915 24:01 Liga buscando mejorar la tercera plaza Sampe buenos días

Voz 1161 24:04 buenos días tres últimas jornadas de la primera fase y esta noche desde las ocho y media visita a Vitoria en la jornada veintiocho Baskonia Real Madrid los blancos terminarán mínimo terceros con lo que tendrán factor cancha a favor en el cruce de cuartos y de ahí a mejorar la plaza Pablo las

Voz 20 24:16 eso nosotros también aspiramos ahora mismo en la segunda plaza sabemos

Voz 1093 24:19 la dificultad que tiene lugar en Vitoria el can

Voz 20 24:22 aprieta mucho ellos están jugando la clasificación pero bueno yo tengo la confianza de que el equipo va a ser capaz de jugar al máximo de respetar al rival y de respetarnos nosotros mismos

Voz 1161 24:31 en las dos últimas jornadas visitarán a Panathinaikos el jueves veintiocho ir recibirán en el cierre al Zalgiris el jueves cuatro de abril y en cuanto al fútbol la selección Argentina juega hoy en Madrid partido amistoso ante la selección de Venezuela desde las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano con el regreso de Messi nueve meses después de ausencia voluntaria

Voz 21 24:48 Mercedes en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1915 24:57 vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región Teresa Serrano DGT buenos días buenos días a esta hora lo peor en la M40 y un accidente en la zona de Villaverde que en sentido A cuatro la carretera de Andalucía está creando retenciones importantes además se sabía hasta ahora muy complicada también en la zona norte en voces igual de Marine en ambos sentidos en Vicálvaro y Coslada sentido norte también complicada la hora punta en los accesos estamos ir versos como decimos en lo peor de la hora punta así que mucha paciencia sí vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Charo Alcázar cómo se circula por la ciudad buenos días

Voz 1322 25:28 buenos días Virginia hay un vehículo averiado en el norte de la M treinta a la altura de la avenida de Leila

Voz 1727 25:33 extracciones sentido A6 está ocupando el carril

Voz 1322 25:36 centrar y está generando retenciones en toda la zona pero no es el único punto complicado en la ciudad también lo es la entrada por la carretera de La Coruña Conde de Casal Santa María de la Cabeza o las salidas por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y Avenida de América buen fin de semana

Voz 1727 28:58 presidente Ángel Garrido un pleno

Voz 1727 29:05 sí a que se dirigía al consejero de Sanidad en verso

Voz 1772 29:08 mi la legislatura ya terminado y nos deja otro Gobierno perverso como empresa no nos han escuchado lo vamos a intentar en verso en cuatro años no han hecho nada por lo que les podamos recordar techos caídos Ubis inundadas en nuestra sanidad sin mejorar somos la comunidad que menos invierte en la salud de nuestros compatriotas pero ustedes corren envolverse en la bandera de España supongo que considerando que los madrileños somos idiotas pero si hablamos de privatizar ahí sí que han sacado muy buena nota que a base de vender nuestra sanidad los fondos buitre se han puesto las botas

Voz 1915 29:40 si recordamos por último que el Festival de Primavera de Arganda del Rey tiene hoy conciertos gratuitos desde las siete y media en la plaza de la Constitución podrán escuchar al límite pop Ia la Unión

Voz 1727 30:09 bueno son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 12 30:13 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:17 hoy el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para buscar soluciones al desabastecimiento de algunas marcas de medicamentos que se está dando en las farmacias pero especialistas y autoridades insisten en que no hay ningún peligro Laura más

Voz 0809 30:33 si va a ser un encuentro técnico al que también acudirán pacientes y la patronal farmacéutica y el mensaje que la ministra va a trasladar a las comunidades es muy claro aunque hay problemas de suministro de doscientos setenta y cuatro fármacos y cuesta encontrar casi quinientas presentaciones en las farmacias no hay motivo para la alarma porque hay alternativas

Voz 7 30:51 no existe riesgo de que una enfermedad que requiera un tratamiento no haya medicamentos para tratarla a lo mejor el medicamento al que estamos acostumbrados esa marca lo están en el mercado pero tenemos un conjunto de arsenal terapéutico para tratar en San Fermín

Voz 0809 31:07 el plan que hoy se va a poner sobre la mesa implica importar medicamentos cuando falten en España no autorizar la exportación de los que estén bajo mínimos aquí impresionar a las farmacéuticas para que su producción equivalga a las necesidades reales de los ciudadanos la mitad de los de abastecimientos se achacan hoy a falta de fabricación

Voz 0027 31:28 los Mossos d'Esquadra tienen hasta las tres de esta tarde para quitar las dos pancartas con lazos que siguen a esta hora colgadas una tapando la otra en el balcón del Palau de la Generalitat la Junta Electoral Central ha ordenado a la policía catalana que retire todos los símbolos independentistas de los edificios que dependen del Gobierno autonómico

Voz 1772 31:43 además la Junta apercibió ayer

Voz 0027 31:45 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo por una serie de tuits que se publicaron en la cuenta de su departamento con críticas electorales y partidistas desde la Junta Electoral en relación con la lucha por la igualdad la Junta advierte a Calvo de que si reincide puede abrirle un expediente sancionador en una hora comienza el Consejo de Ministros aprobará hoy un plan para facilitar el retorno de más de veinte mil jóvenes españoles que viven en el extranjero

Voz 1772 36:04 mañana de viernes en Hoy por hoy con Pablo Ximo muy buenos días bon

Voz 1093 36:08 buenos días Pepa delito luego profesor de Ciencias Políticas

Voz 1727 36:11 en la Universidad Carlos III con José María Calleja periodista buenos días buenos días Pepa y profesor en la Universidad no sé si usted zaragozano Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días cita hoy el director de La Vanguardia de La Vanguardia Marius Carol a Platón y dice que los astutos vencen siempre en el primer momento suelen ser derrotados antes del final Se refiere Carol a Torra pero en realidad las astucia del pluses empezaron con Artur Mas quizás acuerden en septiembre del año

Voz 34 36:42 en dos mil catorce salieron con Boris pudorosa a otras ir EBIT no seguridad porque éramos Ford sino porque móviles tú tipo la viuda eran más astuto

Voz 1727 36:54 los más hábiles lo procesó listas y así de astucia en astucia la hasta la derrota final porque hoy nos encontramos Calleja en vísperas de una nueva meta volante y tenemos una cada poco tiempo está termina a las tres de la tarde con los Mossos con la orden de retirar las nuevas pancartas que tapan las pancartas anteriores

Voz 1093 37:15 sí es una astucia que a base de regatear Se asimismo acabar disparando contra su propia portería porque realmente Se está creando un clima irrespirable sencillamente irrespirable en la política catalana no ya para la gente que no es independentista sino incluso para algunos nacionalistas que ven el personaje patético de Torra haciendo la jugada mira qué listos hoy nos piden que quitemos una pancarta pues no la quitamos ponemos otra encima hasta que al final ya la Junta Electoral ha dicho quite usted todo simbología porque las instituciones tiene que ser neutrales yo creo que es una indicadores

Voz 1727 37:47 síntoma del deterioro de ese clima

Voz 1093 37:50 tóxico que está creando el independentismo algunos líderes independentistas en la política catalana y que refleja una ausencia total de iniciativa de programa de plan que quieren hacer ustedes con el país aparte de ser tan astutos tan astutos que cuando les piden que quiten un cartel no lo quitan y ponen otro encima van a llegar a la foto de los Mossos yendo al balcón de la Generalitat a quitar las pancartas que ustedes están poniendo esa es la foto que quieren perseguir para decía a los Mossos también son traidores sigamos aumentando la lista de traidores es un indicador del nivel el tóxico al que ha llegado la política independentista en Cataluña cuenta hoy el país Jesús Maraña que

Voz 1727 38:27 que hay miembros del guber que están incómodos descontentos con esta actividad el president parece que es una cosa muy personal bueno pues igual va siendo hora de que empiecen a hablar en público además de en privado no

Voz 1093 38:39 pero es probable que si algunos de los dirigentes de sectores independentistas que en privado dice una serie de cosas dieran ya el paso público que que anticipan pues probablemente las cosas en Cataluña irían de otra manera osea celebrarían más posibilidades políticas con más digamos con más densidad que lo que estamos viviendo ahora no porque es lógico que el simbolismo que puede complementar en un determinado momento una política lo que no puede ser es la política es decir la política no puede ser exclusivamente o prioritariamente simbolismo eso de Torra que parece que tiene un un componente digamos personal como de bueno estar en la resolución de hacer él también algún tipo de sacrificio no para no ser acusado en ningún momento desde sus propias filas de blando de cobarde mientras otros dirigentes está en la cárcel bueno ha sobrepasado ya los límites de lo que puede ser un gesto para convertirse en algo bastante patético porque es algo que todo el mundo entiende oiga en periodo una vez convocadas las elecciones el órgano digamos que administra que gestiona y que tiene la potestad para aplicar la ley electoral es la Junta Electoral desde el momento en que da una orden sea para usted discutible o no tiene los cauces que tiene pero usted no puede estar mareando la perdiz

Voz 1772 40:00 de manera que todos sabemos cómo va a acabar

Voz 1093 40:03 en un momento dado fondo sea de estará dilatando lo que quiera será a las tres de la tarde será por otra vía pero ya la Junta Electoral ha abierto los tres caminos que están en sus manos el expediente administrativo el pasarlo a la

Voz 1772 40:14 es calidad

Voz 1093 40:14 por presunto delito de desobediencia la orden de que se retiren todos los símbolos

Voz 1727 40:19 ojo ahora le hace dos preguntas esta mañana a Quim Torra eh ahora en un periódico de esa órbita no de la órbita independentista dice en su editorial hasta dónde llegará la desobediencia este es el nuevo camino que quiere emprender el guber a un mes de la campaña

Voz 1671 40:36 es que cuando leí ayer el editorial me pareció bastante claro de cómo dentro del propio campo independentista desde una perspectiva estrictamente política se está cuestionando el que esta sea una batalla que de verdad merece la pena librar porque vamos a ver aquí hay tres planos de debate que se entremezclan primero podemos hacer una discusión de fondo sobre la decisión que ha tomado la Junta Electoral Central sobre si el espacio público tiene que ser a mi juicio plural el espacio político o el paz institucional tiene que ser neutral y cómo se manifiesta después esa neutralidad quiero decir que imaginados que un ayuntamiento Vox empezó la también a colgar pancartas de Fuera inmigrantes de aquí o qué es lo que ocurre también cuando colgamos lazos morados el día del ocho M si eso es neutralidad o no podría haber una discusión pero lo que está claro es lo que apuntaba Jesús es la segunda reflexión que en proceso electoral le corresponde a la Junta Electoral Central de manera inapelable el decidir cómo lo administra existen cauces administrativos para cuestionarlo pero que desde una perspectiva política el que se haya enrocado dentro de este simbolismo el propio campo independentista realmente lo que está haciendo es desgastar la internamente está acelerando esa fractura yo creo que se liga más al papel del propio Torres

Voz 1727 41:41 dentro del Gobierno el cual sabe que un con

Voz 1671 41:43 texto preelectoral también tienen los días contados porque todo el mundo también sabemos que una campaña electoral cuando Xavi han sucedido las diferentes selecciones también para Cataluña es muy probable que ocurra cara al otoño

Voz 1093 41:55 por eso la inhabilitación a me preocupa poco

Voz 1671 41:58 la mente es decir el considera que es una última pieza dispuesta a sacrificarse por una cuestión más de fondo pero que realmente no hace más que en Rocard más la situación por lo tanto convierte todo el pluses en lo que ha sido hasta cierto punto no que es una retórica simbólica sin pasos operativos de fondo porque ahí sigue la Constitución que siguen marcó

Voz 1727 42:16 lo que sí parece claro es que Torra pretende envenenar la campaña eso eso parece claro no envenenar una campaña que por otra parte es una campaña compleja doble difícil para todos los partidos está resultando muy complicada la configuración de las listas a todos los partidos cada día contamos una noticia esta noche el PP ha cerrado sus candidaturas al Senado estas semanas anunció que se iban a presentarse aplazó la fecha Cuca Gamarra es vicesecretaria de Política Social del PP buenos días cola muy buenos días me una difícil no complicado

Voz 1321 42:48 bueno yo creo que siempre un proceso de de preparación de candidaturas lleva lleva sus tiempos llega un partido como el Partido Popular que es pues es un partido fuerte y un partido con mucha implantación pues evidentemente tiene mayor complejidad

Voz 1727 43:03 la ha montado Pablo Casado en el Senado lo que se llama un cementerio de elefantes ha mandado allí a todos los marianistas

Voz 1321 43:10 pues mira me voy a disculpar pero nada más lejos de la de la realidad no yo creo que ayer se ese presentaban ya lo que son los números uno al Senado faltan el resto de los de los componentes de esas listas del Partido Popular al a al Senado esa cámara sin duda alguna creo que lo que demuestra esa pues la elección de esos equipos es sobretodo la renovación que es importante que siempre debe estar presente cuando hablamos de unas nuevas elecciones generales algo que creo que es muy muy importante por un lado banquillo en este partido un partido fuerte y un partido grande con mucha implantación territorial y por otro lado algo que que también es importantísimo en el momento social y político que estamos eso de que ustedes también contextualizada van antes de de de que yo haya podido intervenir no IS la apertura del Partido Popular al incorporación de muchísimas personas que provienen de la sociedad civil y que dar un paso también para implicarse de una manera directa también desde la política en la primera línea ante los desafíos que tiene España sobre todo cuando hablamos del Senado que sabemos ya hemos podido comprobar que tiene un papel fundamental cuando hablamos de mantener y garantizar España

Voz 1727 44:24 dígame qué va a pasar con Ignacio Cosidó porque en las listas al Senado no está tiene garantizado un puesto de salida en las autonómicas de Castilla y León para que lo o lo designen representan teutona Nico

Voz 1321 44:35 bueno pues eso eso le corresponde al Comité Electoral de Castilla y León determinar quiénes son sus listas en el en en la Asamblea de Caja de Castilla y León lógicamente pero en

Voz 1727 44:48 sí efectivamente como te dice que

Voz 1321 44:50 Cosidó es senador autonómico y por tanto sigue siendo senador autonómico hasta que no se renueve la cámara de parlamentaria de Castilla y León no

Voz 1727 45:00 han recibido ustedes alguna respuesta alguna sugerencia de Ciudadanos a la propuesta de ir juntos al Senado

Voz 1321 45:07 pues no lo hemos recibido yo creo que es una creo que es una lástima no porque creo que en estos momentos nos estamos jugando muchísimo nos estamos jugando el futuro de España

Voz 1772 45:14 estamos jugando lagar

Voz 1321 45:16 la tía de este de este país estamos viendo y ustedes lo comentaban muy bien los últimos órdagos también desafíos independentistas a través de la desobediencia a la Junta Electoral Central y en un momento tan importante no se trata de dividir sino que se trata de de sumario sobre todo cuando hablamos del Senado que es la Cámara que tiene la la facultad de aplicar ciertos mecanismos como es el ciento cincuenta y cinco en el momento que sea que sea preciso no es el momento que les corresponde a los españoles nos corresponde a los a los electores tomar decisiones también desde esa desde esa perspectiva y en esa búsqueda también de un centro derecha que sea porque porque sólo desde esa fortaleza podemos hacer frente a el independentismo ya los desafíos que desde ese desde esos movimientos tenemos en estos momentos en España

Voz 1727 46:07 así mañana gobiernan ustedes aplicarían el ciento cincuenta y cinco

Voz 1321 46:10 yo creo que en ese sentido ha sido muy claro Pablo Casado siendo planteando la necesidad de aplicarlo cuando cuando así cuando así estemos nuevamente en el Gobierno de España no inmediatamente yo creo que cuando a ver si las circunstancias son como las que estamos viviendo en estos momentos eso ya ha quedado dicho que así sería

Voz 1727 46:30 usted es vicesecretaria de Política Social qué opina de que sólo el veintiuno por ciento de las cabeza de lista de los cabeza de lista que ha anunciado el PP para el Senado sea mujer no encuentran una de cada cinco no encuentran en el PP

Voz 1321 46:41 pues mire yo lo ves una cosa mire usted de las cabezas de lista en el Congreso de los Diputados y podrá ver que la cifra es absolutamente diferente ir estamos creo que mitad y mitad no con lo cual eso no creo que sea que sea irrelevante ni que haya hay que llevarlo esos a esos esperemos yo lo digo por la Ley de Igualdad que obliga sí

Voz 1727 47:01 Arenas sesenta bueno pero mire yo lo que