Hoy por Hoy (22/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:24 la dirección nacional del Partido Popular deja el futuro de su actual portavoz en el Senado de Ignacio Cosidó en manos de la dirección regional en Castilla y León

Voz 0027 00:33 el ex director de la Policía con Rajoy está muy cuestionado por aquel polémico mensaje quemando gestándose de que iban a controlar el Supremo y sobre todo porque en el máximo responsable político de la policía cuando se creó la llamada policía patriótica al servicio de los intereses del PP Cuca Gamarra que es la vicesecretaria de Política Social del partido remarcaba hace unos minutos aquí en Hoy por hoy que Cosidó es senador por designación autonómica y que su futuro político está en manos de sus compañeros en esa comunidad después de que no haya entrado en las listas de Casado para la Cámara Alta

Voz 3 01:01 de al comité electoral de Castilla y León no que determinar quiénes son sus listas en él en en la Asamblea de Caja de Castilla y León lógicamente pero no hay que olvidar efectivamente como usted dice que Ignacio Cosidó es senador autonómico y por tanto sigue siendo senador autonómico hasta que no se renueve la cámara de parlamentaria de Castilla y León

Voz 0027 01:22 en Bruselas empiezan a llegar a esta hora al edificio del Consejo Europeo los líderes para retomar la cumbre los líderes europeos hoy aparcan ya el espinoso asunto del Brexit corresponsal comunitario

Voz 0738 01:32 Thor llegan con calma si uno sin pasar por las cámaras otros argumentando que se preparan por si todo fallar aunque la decisión de esta noche pasada les parece genial Jo Cox la decisión es una buena decisión porque ofrece dos opciones explica el belga Louis Michel pendiente ya como todos de las primeras reacciones en Londres

Voz 0027 01:51 Trump parece dispuesto a incendiar Oriente Próximo se hace falta para garantizar que su aliado Netanyahu gana las elecciones israelíes Estados Unidos anuncia que reconocerá la soberanía israelí sobre los Altos del Golán que es un territorio que Israel ocupa desde hace más de cincuenta años pero reclaman sigue Líbano y en Huesca una joven de veinte años está en coma en estado crítico tras rechazar una transfusión de sangre porque es testigo de Jehová su familia implora que se le practique esa transfusión pero el juez hace prevalecer el testimonio vital de la paciente Radio Zaragoza Ana Sánchez Borrell

Voz 0148 02:22 la joven está inconsciente pero hizo un testamento vital hace unos meses cuando ya era mayor de edad y se le consideró una persona capaz en ese testamento rechazaba las transfusiones a pesar de que esta práctica médica es necesaria tras una operación de apendicitis que se le ha complicado por una peritonitis la familia acudió al la

Voz 4 02:38 justicia pero el juzgado de guardia reconoce el derecho

Voz 0148 02:41 a que se respete el testamento vital la Fiscalía no ha recurrido la decisión la joven sigue ingresada con un coma inducido en el Hospital San Jorge de Huesca

Voz 5 03:06 hola qué tal muy buenos días seguro que conoces algún Kowt famoso por ejemplo los cuatro coches de la voz Antonio Orozco Luis Fonsi Pablo López Paulina

si quieres verlos en vivo

Voz 7 06:45 ah bueno que tendrá ético de mérito

Voz 1727 06:48 Historia Social y del Pensamiento Político historiador analista político articulista publica ahora en Galaxia Gutenberg demasiados retrocesos España mil ochocientos noventa y ocho dos mil dieciocho estamos ahora mismo en un retroceso del resto

Voz 1873 07:04 de España pues esa esa impresión que me hace recordar una frase de don Ramón Carande que fue un gran historiador de Carlos Pinto aparte de otras investigaciones que él no participaba de aquella idea de España había sido un fracaso permanente estoy hablando de los años sesenta conversaciones en los años sesenta cuando se decía que España había fracasado la revolución porque esa el Estado democrático encima un puro fracaso esto es lo que defendían historiadores de la generación digamos posterior a la de don Ramón pero don Ramón decía que más que fracaso eran retrocesos es decir que España había conseguido ingresar en los estados liberales aquí una revolución liberal más o menos completa pero la hubo en su tiempo bueno después la restauración fueron cincuenta años de un estado leve liberal funcionando relativamente bien relativamente bien en cuanto a derechos en cuanto a progreso económico a progreso científico tanto progresó que la generación de don Ramón vi lo que ellos llamaron hice llamó después también una Edad de Plata es decir eran perfectamente europeos don Ramón hablaba alemán como hablaba alemán pues la gente que fue a escuchar a Einstein en la Residencia de Estudiantes entendían a insten inglés en alemán en lo que hablara entonces bueno esa generación del catorce de pronto se da cuenta que todo aquello que habían conquistado derrumba se derrumba por un golpe de Estado en el año XXIII que liquida la monarquía parlamentaria que instaura una hay dictadura que bueno por un proceso que aquí no voy a entrar naturalmente la República y la Guerra que arrasa luego la guerra y la represión posterior arrasa con todo eso con toda esa herencia riquísima tradición liberal la tradición socialista República nada yo Estrada todo eso quedó literalmente líquida eh liquidado Ras pero él veía que venía una nueva generación un poco más no yo no mis hermanos mayores a mis hermanos mayores a las genera derechos que por cierto no eh

Voz 1727 09:41 de la extremeño era pan

Voz 1873 09:43 en tinta palentina pasa que tenía una finca en esta esfera tenía raíces pero él era palentino era un palentino en Sevilla

Voz 1727 09:54 entonces Carande le dice a la siguiente generación la de tus hermanos mayor

Voz 1873 09:58 exactamente a mí

Voz 4 10:01 sí porque él se da cuenta

Voz 1873 10:03 de que en fin a partir de los años sesenta clima cultural intelectual español cambia decisivamente bueno nuevas publicaciones nuevas editoriales nuevos debates había ya espacios para hablar es verdad que con la autorización de la autoridad competente ciertamente he escuchado Manuel Jiménez Fernández en una ocasión que había bueno montada entre católicos comunistas socialistas el decía con la autorización del delegado de la autoridad que me está escuchando señalar delegado de la autoridad bueno es es final desde los sesenta precisamente por eso es a partir del sesenta y tres sesenta y cinco eh el el momento de de que se puede decir de cambio discurso en relación con el pasado es claramente del cincuenta y seis de las rebeliones estudiantiles del cincuenta y seis ahí es cuando ya se deja de hablar de la Guerra Civil como nuestra guerra La guerra de nuestros padres empieza a hablar de la inútil matanza que fue la Guerra Civil te hablamos de los eso sí retó a España me la veía otra vez estábamos adelantando digamos no avanzando que el avance era hacia donde ellos habían querido dirigir la sociedad española está español es decir hacia Europa y entonces la conducción retrocedería hemos otra vez era el posible retroceso

Voz 7 11:43 eso de todo eso no quiso desemboca en la democracia

Voz 1873 11:46 eso al final desembocar la democracia claro la democracia es precisamente la demostración palpable de que España no había sido unieron fracaso es decir se conquista un Estado de Derecho perfectamente homologable con los estados europeos no

Voz 1727 12:05 y quién tiene la culpa de que ahora estemos en esto que tú de retro bueno primero que cuál es el retroceso cuáles son los síntomas

Voz 1873 12:12 bueno yo creo que los síntomas de ese retroceso son que es para decir lo muy brevemente que la política sea puesto de tal manera el patio político por decirlo así ha puesto de tal manera que por primera vez la distribución en el espacio político de la izquierda y la derecha ve en el otro no El adversario con el que tú tienes que negociar necesariamente cuestiones de Estado sino el enemigo al que tienes que destruir es decir que la bipolarización a la que nos ha conducido la crisis económica la crisis política yo creo que hay una crisis de Estado provocada por la ruptura de la Constitución que ha tenido lugar en Cataluña hay ciertamente una grises ha estado todo eso ha dado lugar a un corrimiento hacia los extremos detallan que por otra parte son extremos fragmentados en el que la pugna interna de cada uno de los campos tanto de la derecha izquierda se está expresando en un lenguaje de extremo es decir un lenguaje extremista que en España es negar legitimidad al otro al otro que se sienta contigo en el mismo parlamento no eres legítimo eres un traidor eres un balón estás entiendes o eres un franquista eres un fascista tal ese lenguaje ha vuelto ese lenguaje había lo habíamos superado útil ha traído

Voz 1727 13:56 dos judía

Voz 1873 13:57 quién lo ha traído pues yo creo que es un lenguaje que también se produjo en la República propio de los sistemas políticos cuando se rompe o entra en crisis de representación es decir cuando un amplio sector de la sociedad no se ve representado en el sistema consolidado en lo que llamamos el establecimiento el establishment no hizo entonces hay una especie surge un malestar colectivo que es expresa como un No nos representan una bajo el régimen un fuera un by que echarlos etc eso en una democracia puede encontrar en la incorporación al propio sistema de quiénes están con ese discurso puede encontrar la vía de salida pero si además de eso hay una quién de la Constitución entonces el juego se traslada digamos fuera de los cauces de la competitividad o la competencia política no aquí ha habido dos grandes problemas en los últimos años no ha sido el sector de la sociedad que no se siente representado otro ha sido un poder del Estado que se levanta contra el Estado eh que es la la crisis constitucional catalán exactamente el la la confluencia de dos de esos dos nuevos fenómenos políticos es los que nos produce a lo mejor también se debe a la Dacia que uno creyó que los logros estaban totalmente consolidados hace veinte años no eso pero a mí me suena

Voz 1727 15:56 la aterrizar en este momento en el que estamos ayer en la presentación de este libro Santos Juliá decía literalmente veremos lo que pasa con Vox en las elecciones pero entre tanto lo que sí ha hecho ha sido crear una tensión en el sistema como no hizo podemos ahora el sistema es plural partidista pero con una característica que es la que históricamente ha conducido a enfrentamientos civiles el odio al adversario que le convierte en un enemigo a destruir

Voz 1873 16:25 se esto es esto es delito no lo hemos visto hombre que afortunadamente la sociedad es diferente yo creo que la la la la democracia está consolidada no hay recurso a las armas no hay recurso a los atentados de no tiene nada que ver con los años Santa eh pero el clima el clima puede seguir deteriorándose

Voz 1727 16:49 te doy la palabra en seguida para los de intervenir pero me voy a ir a Barcelona porque han quitado el lazo de la Conselleria de Economía es está en manos de Esquerra Republicana esa consellería creen que no han sido los Mossos Joan Bofill que sabemos

Voz 0931 17:05 ahora mismo fuentes de este departamento de Economía nos cuentan que se ha quitado este lazo blanco que ayer se colocó en sustitución de la amarillo y aseguran esto que muy probablemente aseguran que no les

Voz 1727 17:16 serían retirados los Mossos d'Esquadra

Voz 0931 17:19 es importante que se haya hecho en esta Conselleria precisamente porque al frente de estas bien a Pere Aragones el número dos de d'Esquerra por tanto hombre fuerte de Esquerra al frente de esta casa

Voz 1727 17:29 Solaria bueno vamos hablando a lo largo de la mañana hasta luego Bofill hasta luego

Voz 1671 17:34 bueno yo me pasaría horas escuchando a Santos osea es un placer tenerte aquí pero si te quería plantear una una pregunta una reflexión a ver qué opinas que es que cuando hablamos muchas veces de las circunstancias en las que estamos ahora España lo hacemos casi siempre el debate público a través de la excepción al mismo de lo que nos ocurre no es decir esta polarización fragmentación y sin embargo casi parece que esta quiebra este retroceso no es algo que atañe a sólo a España sino que lo estamos viendo en el conjunto de Europa y nosotros estamos dentro de un contexto no me gustaría por lo tanto saber cómo interactúan esas dos cosas lo específico nuestro con también ese clima general de opinión que exista

Voz 1727 23:10 la mañana ocho y veintitrés en Canarias como Santos Julia un lujo esta mañana de viernes para terminar la semana echándole una mirada reposada con perspectiva

Voz 1508 23:20 qué nos pasa cada día en este

Voz 1727 23:23 programa analizando la España luminosa que existe esa España que en este programa solemos denominar así los retrocesos cuando se apaga la luz y llega la España oscura había preguntado Pablo Simón

Voz 7 23:34 cuánto de lo que nos pasa es por nosotros cuanto es por el clima general de un mundo que está cambiando también Europa no ya yo creo que

Voz 1873 23:43 hay un bueno hay un debate largo sobre la excepcionalidad española no España es como siempre la excepción decía tilín sí efectivamente España fue una excepción por un elemento que recorre todo el siglo XIX y entran en el XX hasta la Guerra Civil y la dictadura no es esa conjunción de militarismo con religión católica es decir las guerras civiles españolas la guerra primera carlista que hemos llamado Guerra Carlista ellos lo llamaban guerra civil en el cuarenta treinta en el cuarenta en los años setenta del siglo pasado esas guerras civiles tenían un gran componente religioso ILE dieron un poder sobre la política a los militares militarismo y religión católica se funden en la dictadura de Franco y eso efectivamente es excepcional no que en otros países europeos no haya habido guerra civiles pero no un Estado largo de guerra civil activa o larvada que ha dado lugar a una configuración del poder en el que el militarismo y el catolicismo han tenido una impronta

Voz 7 25:00 a fundamental

Voz 1873 25:01 de eso quisimos salir así tú preguntabas aún joven en los años sesenta como quería ser decía como los franceses como los franceses o como los italianos no ya que tenemos una democracia cristiana y un partido comunista como los italianos o los franceses es esa excepcionalidad es lo que rompió esa generación a la que me he referido no no nosotros somos europeos entonces efectivamente esos elementos ya no funcionan como claves de la crisis actual Mier militarismo el ejército ha tenido una transformación radical en relación con la que había sido ni la Iglesia católica no acaba de conocer su papel en la historia pero que ya no lo tiene entonces estamos mucho más cerca de lo que está ocurriendo en otros estados son de otras naciones europeas con un elemento particular el elemento que puede provenir de la memoria utilizada como ideología política y eso continúa eso continúa qué tal

Voz 1671 26:11 fieles con eso

Voz 1873 26:12 bueno cuando reivindica su una memoria del pasado el ese pasado de la diferencia está actuando en el presente cuando reivindica como propias de tu ídolo no la reivindican para repararlo para reconocer para para hacer inicia etcétera no la reivindica como parte central o por lo menos parte importante de tu ideología actual eso sigue funcionando eso sí es funcionando es decir hay una reivindicación es asado de la diferencia que está actuando en en la política en en el debate político actual

Voz 4 26:54 me interesa mucho seguir con esta línea de que apuntado yo he estado leyendo el nuevo ensayo de Fukuyama de Francis Fukuyama que al principio sólo noventa escribió aquello del fin de la historia que ahora como pasa siempre y se fallan Un vaticinio pues una intenta justificarse y el explica que se refería al fin en el sentido de objetivos no de final no entonces bueno pues el confiaba en que la democracia significaría pues el fin de la disputa de las ideologías etcétera no mantiene con datos pues como desde principios de los setenta hasta mediados de la década de dos mil es verdad que el número de democracias en el mundo se multiplica como desde entonces está bajando sobre todo lo que se está deteriorando el sistema democrático allí donde estaba supuestamente estabiliza en ese sentido yo apunto por un lado la influencia que todo eso gol o el compartir todo esto que está ocurriendo no res todo el mundo nos afecta nuestra situación actual pero también elemento muy concreto que es el peso de el franquismo

Voz 1873 27:56 el peso de las consecuencias del Fran

Voz 4 27:58 el mismo sociológicamente y políticamente que está influyendo también en nuestra situación actual en eso que desde Europa se hizo bueno pues España Llanos las la excepción ya hay un movimiento nacional populista ultraderechista concreta lamente el detalle al que has aludido del tema de lo militar del militarismo del ejército y como interpretas el esfuerzo que está haciendo Vox por incluir nombres provenientes del ejército para reforzar o al creo que sí puede entender no su su discurso el autoridad del orden de la patria calles

Voz 1873 28:32 a mí me parece por decirlo brevemente un dislate es un dislate que los militares en la reserva o retirados empiecen a actuar en la política es una manera de reforzar una posición política que deben sostenerse en consideraciones puramente civiles típicas en una en un prestigio de las armas eh aquí vamos a decirlo claramente la revolución de las sonrisas catalanas estaba esperando una intervención militar en Cataluña la estaba esperando hay hay hay elemento los que lo que lo confirman no es decir pongan ustedes un muerto en la calle y actuamos eso parece bueno eso está publicado de una conversación de un cónsul con un historiador está publicado porque cuando hay un muerto Europa actuara un muerto quién decir a alguien que sufren una violencia física por medio de un arma habitualmente no en manifestaciones públicas bueno esto lo habíamos erradicado por completo no entonces eso tiene que ver con ese uso de la Memoria al que me refiero yo no creo que la política española tengan nada hoy que esté a una herencia del franquismo el franquismo era un sistema único era un sistema militarista católico el Estado se definía como católico con una clase de servicio fascista fuera de eso el franquismo no funciona no hay un franquismo ni siquiera hay una herencia del franquismo en la estructura política del estado actual lo que hay insisto es un recurso al pasado del políticos actuales en función de que creen con ese recurso al pasado refuerza su posición en el presente esa es la construcción de una ideología en la que los elementos de un pasado que sea superado por una nueva organización de la y de la sociedad eh pretenden que vuelva a ser actuante y a los militares que toman esa responsabilidad sean del signo que sean sean de Podemos Ocean de la extrema derecha hay que pedirles que reflexionen que reflexione sobre lo que has significado de profunda Gracia para la para el curso normal de la política en este país la intervención de los militares y esa es una lección que aprendieron en los años ochenta es que debemos efectivamente a el Gobierno socialista y el trato que el Gobierno socialista dio a la cuestión militar que es es evidente siendo un poco

Voz 4 31:34 es evidente que en España hemos pasado por situaciones complejísimo más tú has estudiado la transición en un libro definitivo digamos como por ejemplo acabar con el terrorismo de ETA que amenazaba la convivencia destruya al país con meter a los militares en la vereda democrática que eso es algo que se hace a partir del golpe de Estado el ochenta y uno con los gobiernos socialistas de ochenta y dos la pregunta es ahora que tendremos siempre a pensar que el momento en el que vivimos es el más agónico y el más complicado icono hay precedentes del ahora

Voz 1873 32:05 qué lectura tenemos que sacar que P

Voz 4 32:07 ya tenemos que sacar para tratar de combatir estas políticas del odio estas políticas del enfrentamiento que nos quieren llevar precisamente a ese pasado que razonablemente han superado bien nuestra democracia española que es que es lo que hay que hacer digamos ya sé que no es es fácil digamos lo que se hizo fue bajar la hinchazón de odio bajar los rencores el tirarse el pasado

Voz 1873 32:34 me MARM arrojadiza eso ya lo hemos aprendido claro que las instituciones funcionen es decir que los militares son parte de un poder del Estado sometido claramente a al poder civil ya no hay un poder militar autónomo no no lo hay el retorno de militares por esta villa el retorno de militares a la poli es lo último que nos puede ocurrir por esta villa entonces que podría hacerse hombre yo creo que el Estado español tiene ante sí claro

Voz 28 33:06 era una

Voz 1873 33:09 es una crisis abierta que requiere repetir o reanudar o recuperar la posibilidad mínima de un nuevo consenso constituyente en el sentido de que conduzca una reforma de la Constitución eso quiere decir que la derecha la izquierda tienen que ponerse de acuerdo es que no puede emprenderse el los primeros pasos del camino que ya es absolutamente necesario de una reforma institucional sostenida en una reforma constitucional no se pueden dar sin que haya acuerdos entre la derecha izquierda el juego de que la izquierda con los nacionalistas puede provocar un cambio radical en un estatuto de autonomía que por la puerta de atrás pretende reformar una Constitución nos ha conducido aquí eh nos ha conducido aquí no puede ser que la el problema de crisis de Estado que tenemos planteados no puede resolverse sino es con un acuerdo entre derecha izquierda el camino que ha emprendido la política a partir de la el año doce agravada en el catorce a gravísima en el diecisiete es que izquierda derecha han roto las posibilidades de encontrarse nunca

Voz 4 34:35 bueno común pero eso perdóneme un segundo pero en esto estaremos de acuerdo expreso no que tiene que haber una apertura al otro tiene que haber un diálogo si desde la derecha se empecinan en que la única solución es el ciento cincuenta y cinco es decir lo digo porque a veces se sitúa en el mismo plano a unos y a otros dice oiga mientras no haya una actitud hablar por buscar otras posibilidades políticas que es lo democrático no hay fue claro

Voz 1873 35:04 aquí tenemos que tenemos que efectivamente el cuarto damos

Voz 4 35:09 español de bien ha vuelto ha vuelto lo de ser espero el concepto de España entenderse que es una conferencia no

Voz 1873 35:16 vamos a ver claro aquí hemos pasado de un sistema en el que la estabilidad del Estado dependía del juego entre dos partidos de ámbito estatal que se turnaban que llegaban a acuerdos fundamentales incluso incluso con acritud entre en la en la expresión política de no llegaban a acuerdos fundamentales a un sistema de cinco partidos hasta ahora que no tiene más fórmula de garantizar un gobierno estable sino es por coaliciones por Coalición o sea hay que aprender a gobernar en coalición no con un mero soporte este pleno parlamentario que luego hay que acudir al decreto para yeso daría probablemente la sería la gimnasia necesaria el ejercicio necesario para recuperar la posibilidad de que entre izquierda y entre derecha se pudieran alcanzar acuerdos que condujeran a una reforma constitucional y aún mejor funcionamiento de las instituciones cuando digo instituciones es separación de poderes y ahí distribución de competencias territoriales mucho más claras todo lo que tenemos pendientes de terminar

Voz 1727 36:35 se da por hecho no que la crisis económica del dos mil ocho rompe rompe el contrato social de las democracias liberales sustentadas en una economía de mercado que que partía del hecho de que bien todos ganamos unos ganan más que otros pero todos ganamos esos es romper hay que reescribir esa historia que está a punto de llevarse por delante la democracia probablemente haya que aprender no estamos en un periodo en el que hay que aprender no cómo cómo relacionarnos cómo se fragmenta al Parlamento como entenderse con el otro

Voz 1873 37:03 pero para aprenderse necesita querer lenguaje un lenguaje y lenguaje que se está empleando no es un lenguaje de aprender sino un lenguaje de ignorar la historia

Voz 1 37:18 Santos Julia muchas gracias

Voz 1727 42:02 cuarenta y dos minutos de la mañana ocho y cuarenta y dos en Canarias volvemos a Barcelona Joan Bofill porque ha hablado la consejera de Cultura hay dice

Voz 0931 42:09 los Mossos hagan su trabajo sí exacto se la ha preguntado a preguntas de se pone aquí en Ser Catalunya si había ordenado a los funcionarios retirar los lazos blancos de las puertas de la Conselleria de

Voz 37 42:20 puesto al un límite temporal pues tras las trastada tarda y al menos Mossos da fe la selva faena

Voz 0931 42:30 no ha dado la orden y entiende que los Mossos tienen que hacer su trabajo los esto es lo que acaba de decir esta consellera recordemos de Cataluña

Voz 1727 42:38 gracias Bofill

Voz 38 42:40 esa es verdad hubo un relato listos Face Unión manipuladas en base a las mentiras noticia mentiras y muchas insidias tira la manipulación perversa de repetir una mentira muchas veces que su es mentira frío afectó dejen arrastrar por sus Bourousis

Voz 1727 43:06 a esta hora hacemos el balance de daños de las mentiras las muchas que hemos podido escuchar esta semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días el martes nuestra compañera Mariela Rubio destapó como la dirección de Vox había ordenado según varios ex dirigentes provinciales de esta formación camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros ha sido una de las noticias de la semana y la estrategia de defensa del partido Abascal ha sido volver a mentir

Voz 1508 43:32 aunque no quisieron dar explicaciones en láser sí han hablado en otros medios la misma mañana en la que dimos la noticia roció Monasterio mintió en Telecinco

Voz 1846 43:41 pero vamos básicamente es que no nosotros no tenemos nada que ocultar usted en la cuentas cuentas al acceso de todos en la web fue hoy están auditadas se pueden analizar la sideral que hay donaciones de particulares

Voz 1508 43:53 Hong Kong suene un hombre que que más que más que un juez bueno ser no denunciaba que no pudiéramos ver el DNI de los Donà antes sino que se utilizaban testaferros personas interpuestas para ocultar el verdadero origen del dinero en cualquier caso en la página web no figuran los donantes con su DNI y su nombre hay un apartado que se llama colabora en el que se invite a los simpatizantes a hacer historia con Vox ayudándoles a conseguir un millón de euros antes del veintiséis de mayo de momento han recaudado más de quinientos veinte mil si uno quiere contribuir si piden el DNI pero el usuario que accede a la web no puede ver como dice monasterio esa información de los donantes en el apartado de transparencia tampoco aunque Vox se registró como partido en diciembre del dos mil trece sólo figuran las cuentas anuales desde dos mil quince y tampoco aparece el desglose de las donaciones condene nombre la mentira es tan evidente que roció Monasterio ya no ha vuelto a repetir estuvo ayer en Televisión Española y aunque volvió a remitir a la web ya se cuidó de no decir que figura esa información de los ataques

Voz 1727 45:00 a veces la mentira Sevilla al vuelo y otras no tanto suele ocurrir con las cifras económicas en ese terreno resbaladizo en ocasiones los datos que se ofrecen son muy sesgados esta semana es Casado el que nos ha puesto deberes

Voz 1508 45:15 sí nos ha obligado a hacer cuentas casado estuvo el miércoles en Antena tres como sabéis lleva días insistiendo en que él quiere hablar de empleo mientras unos hablan de Franco y otros de armas en ese contexto sacando pecho de la gestión del PP dijo esto

Voz 1873 45:28 cuando el Partido Popular a cobrar una España sacra ocho millones

Voz 39 45:31 es empleos cinco con Aznar tres con Rajoy sabe

Voz 1508 45:35 hablar de economía se olvida de un concepto clave en los ciclos económicos por eso en esta afirmación falta mucho contexto vamos con el económico Rajoy llega a La Moncloa en plena crisis dado olvida contar que llevó el paro a máximos históricos en sólo un año de Gobierno el paro registrado aumentó en un millón de personas se quedó en seis millones doscientos setenta y ocho mil parados luego comenzó la recuperación y efectivamente Rajoy cree empleo según la comprobación que hemos hecho casi dos millones y medio de puestos de trabajo hablábamos antes de contexto económico pero ha casado le falta también el histórico porque se salta las dos legislaturas de Zapatero a él le tocó vivir lo contrario un ciclo de mucho crecimiento económico que le permitió dejar el paro registrado en mínimos históricos recordemos que llegamos a tener un millón ochocientos mil parados ahora tenemos más de tres Zapatero dejó la presidencia en plena crisis destruyendo dos millones de empleos de los tres que había

Voz 1727 46:35 a los ciclos económicos explican mucho mejor los datos que los nombres de los presidentes el líder del PP también ha criticado la evolución de la deuda pública con Sánchez

Voz 1508 46:45 así es en la misma entrevista dijo lo siguiente

Voz 39 46:48 sabes cuánta deuda pública aumentado pérdidas millonarias en ocho meses veinte mil millones de euros de deuda pública ochenta y tres millones hoy mañana pasado todos los días aquí

Voz 1508 46:58 hemos que falta un apunte el mayor endeudamiento en la Historia de España lo tiene Rajoy que llevó la deuda pública del sesenta y nueve por ciento del Producto Interior Bruto donde la encontró en el año dos mil once hasta el cien por cien del PIB en el dos mil dieciocho ahora está en el noventa y ocho Jorge Docs quiere

Voz 1727 47:15 ir en España el debate sobre la tenencia de armas Abascal ha defendido que los españoles de bien que no tengan antecedentes puedan disponer de un arma para usarla en legítima defensa sin enfrentarse a un infierno judicial lo hemos comentado a lo largo de la semana la medida se ha encontrado un rechazo frontal

Voz 1508 47:31 las críticas han sido unánimes aunque en Antena tres hemos podido escuchar al presidente de la asociación es el del arma que si está satisfecho es Javier Arnáiz dice que su asociación es el equivalente español a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos ya ha elogiado a Vox por recoger una propuesta que ellos llevan dos años reclamando a diferentes partidos políticos vamos a escuchar porque defiende esta medida

Voz 40 47:54 no es un aumento de la violencia muy importante en Barcelona ha subido los asaltos a mujeres las violaciones un veinte por ciento en Madrid tenemos un asalto una vivienda cada veintiséis minutos dos mil denuncias al mes de asaltos a viviendas en Cataluña éramos muy seguros lo estamos dejando en las

Voz 1508 48:09 Nos ha de tener en desmentir los datos que cita sin mencionar la fuente pero sí en la rotundidad de afirmar que estamos dejando de ser un país seguro como la idea que plantea Vox desliza que estamos indefensos en casa hemos mirado los últimos datos de robo con fuerza en el domicilio son datos que publica interior en sus balances de criminales la hace cinco años se registraron ciento veinte mil setecientos ochenta y tres robos de este tipo en España el último dato anual es de dos mil dieciocho ya bajado bastante estamos en ciento siete mil trece mil setecientos ochenta y tres menos

Voz 1727 48:42 hemos insistido mucho estos días en recalcar que España es un país seguro como estamos en nuestro contexto más cercano

Voz 1508 48:48 la fuente que hemos consultado es Eurostat lo bueno de esta estadística es que nos ofrece el número de asesinatos por cada cien mil habitantes esto se llama tasa de homicidios voluntarios la ventaja que tiene es que nos permite comparar países sin que las cifras de población total extorsión en nuestras conclusiones los últimos datos disponibles son de dos mil dieciséis y en ese año España tuvo una tasa de homicidios de cero con sesenta y tres y eso nos convierte en el cuarto país de la Unión Europea con menor número de homicidios mucho peor está Alemania con cero con noventa y uno o Francia con una tasa de uno con treinta y uno además si comparamos los datos de la última década los de España han ido bajar todo cuando Box lanzó esta ocurrencia a todos pensamos inmediatamente en Estados Unidos allí la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza el derecho a poseer y portar armas pues bien los datos de Naciones Unidas revelan que por cada diez asesinatos en Estados Unidos hay uno en España

Voz 1727 49:47 Marisol gracias hasta luego bueno hemos discutido mucho largo de la semana este asunto y quiere aprovechar los dos últimos minutos o tres que nos queda

Voz 22 49:56 dan para acabar con esta hora de radio para comentarlo de Ciudadanos porque se nos está escapando toda la mañana ciudadano

Voz 1727 50:03 los que tiene todavía pendiente aclarar qué pasó en Castilla y León pero lo que no tiene pendientes amenazar a quienes denuncian irregularidades con abrirles un expediente

Voz 4 50:12 sus no ha sido lo de ayer fue realmente sorprendente no porque después de tantos días esperando alguna explicación y que resultado tenía esa investigación abierta y demás pues la conclusión ha sido que no ha pasado nada lo que se admite que hubo un pucherazo en Castilla y León pero no se nos explica ni quién lo dio ni como se hizo etcétera etcétera y además lo que acabas de apuntar y además se amenaza a quienes sigan denunciando

Voz 1873 50:38 que ha habido ese y otros pucherazos

Voz 4 50:40 con ser expulsados del partido y además un argumento que a mí me deja perplejo que es no no es que además la dirección no tiene más que decir porque la Comisión de Garantías un órgano interno que no como informar a la dirección cuando considere oportuno como si fuera una auditoría externa o algo así no no y si esto ocurriera simplemente imaginemos que ocurriera algo similar en otro partido en el PSOE con Podemos total creo que estaríamos a todas las horas del día exigiendo responsabilidades explicaciones etc etc porque va además en el sentido absolutamente contrario a lo que es desde que nació se expandió ciudadanos las banderas de ciudadano la regeneración la transparencia hacia salta todas por lo menos ante los datos que tenemos sobre la mesa ya hay un sector de ciudadanos que lleva años denunciando irregularidades en los procesos electorales hace cuatro años un grupo de militantes que estaban por la transparencia era un informe detallado exhaustivo de cuáles eran las irregularidades no tuvo la menor repercusión en los medios de comunicación por qué porque era el lo digamos estaba yendo hacia arriba en cualquier cosa casi dijera adiós no les afectaba como está ocurriendo ahora con Vox se dice financiación irregular financiación sospechosa no les no les hace mella cuando les sea empezó a hacer mella cuando algunos de los de Ciudadanos digamos de toda la visa han sido desplazados ya han se han quedado fuera de las listas han metido a famosos que son interpretados como paracaidistas por los militantes de toda la vida aunque sea corta sabida y ahí es cuando se ha producido el agravio y que sabemos que el el motor de los partidos no es la lucha de clases sino que es el agravio

Voz 1727 52:16 lo mío pero fíjate no me llama tanto la atención el que haya ocurrido que también por supuesto como la respuesta es la respuesta lo que deja perpleja

Voz 1671 52:22 totalmente yo creo que aquí tibetanos tiene que tener una cautela muy importante la supervivencia de un partido siempre va a depender de cómo funciona tu organización interna de que haya estado de derecho dentro del partido es decir que haya mecanismos que permitan auditar estos problemas y que todos los actores acepte las reglas lo que sí estamos viendo es que los nuevos partidos confrontan siempre mucha tensión y eso se traduce siempre en escisiones salidas hemos visto varias dimisiones de dirigentes por ejemplo en Cádiz de Ciudadanos porque no estaban de acuerdo con esta decisión cuidado con esto porque sabemos que los partidos clásicos sobreviven los partidos nuevos todavía se tienen que componer la existencia de diferentes tensiones territoriales dentro de Ciudadanos y ellos uno establece

Voz 1873 53:02 reglas que sean aceptadas por todos importante

Voz 1671 53:04 esto se alejan de este tipo de búsqueda de caza de brujas y lo que hacen es depurar responsabilidades internas los riesgos de escisión irán in crescendo y eso será algo malo para que Ciudadanos para sobrevivir en el medio largo

Voz 1727 53:15 son las nueve y cincuenta y tres las ocho y cincuenta y tres en Canarias

