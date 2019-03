Hoy por Hoy (22/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0047 00:00 son las diez las nueve en Canarias Killing Torra está determinado a ser inhabilitado a pocas horas de que se cumpla el nuevo plazo que ha dado la Junta Electoral Central a los Mossos d'Esquadra para que retiren las nuevas pancartas que ha puesto en las sedes oficiales de la Generalitat de Cataluña Antonio Martín buenos días buenos días Pepa lo acaba de decir la consellera de Cultura Laura Borràs la SER en Cataluña se Plazos Se cumple hoy a las tres de la tarde y mientras tanto esta mañana se ha retirado ya uno de esos lazos blancos de una consejería la Generalitat confirma que no lo han quitado los Mossos Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:36 hablamos de la Conselleria de Economía manos el vicepresident algún ex hombre fuerte de Esquerra ahora mismo de baja por maternidad Fuentes esta Conselleria confirman que lo habría retirado algún trabajador del departamento sin concretar la consellera burradas que será sustituida el lunes para ir a las listas del Congreso porciones per Catalunya así en quién el que que es que no sabe quién ha dado esta orden que ya no bar ordenar retirar lazos en su departamento cree que los Mossos deben hacer su trabajo y preguntado por si Quim Torra está dispuesto a ser inhabilitado

Voz 0047 01:02 debe presidenta termina es una persona que Summit la responsabilidad

Voz 0931 01:05 dice que está determinado que asumir una gran responsabilidad y lo ha hecho en plena asunción de todas las consecuencias que ello conlleve por lo demás las bolsas europeas acogen con pérdidas a esta hora en la maratoniana cumbre europea dedicada ayer en exclusiva el Brexit hoy continúa con otros asuntos para el debate en la que más pierde la bolsa que más

Voz 0047 01:21 más de siete décimas es la de Londres el IBEX35 ahora mismo se deja alrededor de medio punto los distintos dirigentes europeos están volviendo ya la sede del Consejo a esta hora hay también nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0419 01:33 hola muy buenos días exactamente si regresan tras algunas reuniones bilaterales veinticinco minutos es lo que ha durado la que ha mantenido el presidente estancias con la canciller Merkel casi el mismo tiempo que ha dedicado el presidente de Francia una reunión con el primer ministro italiano luego empiezan los debates en nada prácticamente al exaltan

Voz 0047 01:54 Cruz Roja calcula que hay más de doscientos mil desaparecidos por el paso del ciclón y de ahí por el sudeste de África una cifra que teme además que pueda ser aún mayor Álvaro Zamarreño Cruz Roja

Voz 0047 02:29 una semana Corea del Norte ha confirmado esta mañana que se retira de la oficina de enlace que compartía con Corea del Sur es la primera decisión que muestra el alejamiento entre Pyongyang y Seúl después del fracaso de la cumbre entre Kim John ido Donald Trump en Hanoi esa oficinas abrió el pasado mes de septiembre tenía como objetivo que estos dos países mantuvieran una vía de comunicación abierta que pudiera funcionar durante todos los días el años llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya la SER para la información de su Comunida

cadena SER

Voz 2 03:01 el Real Madrid

Voz 0047 03:02 vamos al distrito de Tetuán en la capital a esta hora está previsto el desalojo de un hombre de sesenta y tres años que desde hace dos ocupa una casa que ahora pertenece a un fondo de inversión medio centenar de activistas antidesahucios se concentran a las puertas de la vivienda y ahí está Enrique García Enrique buenos días

Voz 3 03:18 buenos días acaba de llegar un coche de la Policía Municipal no hay presencia de la Comisión Judicial desde las ocho unas cincuenta personas están concentradas frente al edificio para impedir el desalojo Anuar lleva dos años ocupando esta vivienda que era propiedad de la Sareb hasta que hace unos meses la venden fondo buitre que ahora pretende desalojar lo recibe la notificación del juzgado hace sólo dos días y Anwar para tiene un contrato temporal dice que están en lista de espera para acogerse a una vivienda social

Voz 4 03:42 no te da tiempo te llaman oye claro es que hay que renovar no sé qué entre el papelito pero que lo mejor hay un amigo que me puedo coger unos días en su casa o no nativa nublado la situación es esta

Voz 3 03:57 este caso tiene cierto carácter simbólico porque en dos mil once lapa entonces sus comienzos consiguió que el banco con donará la deuda tenía por su vivienda propia

Voz 0047 04:04 más cosas el lo venimos contando esta mañana en la SER un nombre con cáncer que está siendo tratado en el Hospital de La Paz lleva más de un mes esperando a que le hagan la prueba necesaria para saber si el cáncer se ha extendido el problema es que la máquina necesaria para esa prueba esta rota al hospital asegura que el paciente no puede ser derivado a otro centro hasta que la Consejería lo autorice Lola Portillo es su mujer

Voz 5 04:25 es que gente de enero les dan de alta pendiente de realizar el Pet tac

Voz 0047 04:33 hasta ahora Nos consta que al menos en dos ocasiones el P de la paz

Voz 5 04:38 ha estado roto estando

Voz 6 04:41 con la petición el neurólogo Nos confirmó que el estaba rota y que para eso está habiendo retrasos y esta es la segunda tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 05:28 vicios informativos

en la Cadena Ser

Voz 2 05:41 hoy por hoy con Toni Garrido a mis hijos les digo hijos

Voz 1995 05:49 míos en la vida si puede ser de todo menos pesa bueno de hecho yo digo la primera frase yo simple contestan digo hijos míos en la vida así puede ser de todo ellos dicen Si no nos un buen eslogan político verdad

Voz 10 06:09 en ese partido Vox

Voz 1995 06:12 en la vida se puede ser de todo menos menos pesaron en FIDE es cierto que no todos los políticos mensuales luego vamos a hablar Santigo que es quién nos ha invitado hoy hablaremos de estos tiempos en las elecciones por cierto deberíamos hacer como con Netflix un mes de prueba gratis es verdad y si no te gusta te borracho y santas pascuas fuera no demos ideas que parece que los denuncie que están pensando en eliminar ese mes de pegado bueno bienvenidos a Hoy por Hoy en la Cadena SER estamos en Santiago de Compostela un placer estar aquí estamos en Santiago porque ese celebra el Congreso estamos aquí con motivo del congreso de las Ciudades Patrimonio y lógicamente pensaron en nosotras Nos trajeron hasta aquí bueno ustedes que son de aquí tenemos mucho público hoy con nosotros muchísimas gracias ustedes claro están acostumbrados pero no les impresionó a tanta belleza sea ustedes cuando van a por Santiago andando por la calle no serán con el codo y que ha sido a qué qué qué cosas en fin a más esta ciudad guión de niño recuerdo esta ciudad tenía en un estadio de fútbol con el mejor de los nombres posibles fuera ustedes el Multiusos de San Lázaro recuerdan yo era pequeño me ponía el carrusel y escuchaba conectado con el Multiusos de San Lázaro yo pensaba vaya estadio no solo quería un huevo de planchar una camisa de ayuda con los el Multiusos de San Lázaro es como al deporte lo que Jorge Javier Vázquez a la tele sirve para absolutamente todo el caso es que ese campo o se llama Verónica Boquete hoy en un artículo de Verónica en el diario El País afirma que si a las futbolistas no les abren la puerta la acabarán tirando así que esta ciudad donde ustedes viven no solamente es una ciudad bella sino que de aquí salen hombres y mujeres que harán mucho mejor el país que vivimos así que a todos ustedes muchísimas gracias de verdad un aplauso para usted

Voz 2 08:20 gracias Compostela

Voz 1995 08:22 después de toda una vida por fin puedo pronunciar una de mis frases favoritas estamos en Santiago Fayos Sol de canario es viernes no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible serán cuenta llegamos al primer viernes de primavera con la sensación de no haber roto el precinto del invierno ya que estamos en Galicia déjenme decirles para que me entiendan que los viernes son como los percebes cada vez que los pruebas recuerdas lo mucho que le gustan no te cansan cuesta mucho llegar hasta ellos de ahí amigos aparece la obligación de disfrutar recuerden que son ustedes dos mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice demasiados sumaba son las diecinueve minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy a la Cadena Ser llega el momento que muchos de ustedes estaban esperando vamos a presentarles a mi buen amigo sueco Tom calen sabes que el edición estamos era el antiguo Banco de España

Voz 2 10:02 estamos de hecho en la que era la cámara acorazada del antiguo de la antigua sede del Banco de España para impresionar si me impactan para aquí una vez hubo mucho dinero

Voz 10 10:12 se nota poco a poco

Voz 11 10:14 bueno yo yo tú sabes que yo tengo una pequeña es casi tradición ya cada vez con lo con esto en Galicia anti gallegos es e iguales soy sueco por lo cual mis antepasados eran vikingos yo ha entendido la historia nos cuenta que así se vendieron poco auto invitados proyecto que no siempre su forma de ser de actuar era lo más apropiado o lo mejor pido disculpas en ese Jaca pasan los años espere que no hay rencor pero en todo caso lo sólo quiera añadir que hoy en día los suecos es gente civilizada yo personalmente no por eso estoy tan ese señor trabajando así que por muchas gracias que sí

Voz 1995 11:02 esas disculpas llegan un poco tarde porque caso llegan poco también Glass once minutos una hora menos en Canarias en hoy por hoy Rosa Márquez muy buenos días

Voz 15 12:28 Marca marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 16 12:40 más poder quitarnos todo todo todo por la radio que tiene Especialistas secundarios El Mundo Today Nerea Aróstegui Susana Ruiz señor seto Iñaki de la Torra mucho la señor Torra Juan de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y Bonaire Canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está Dios

Voz 17 13:07 dame paciencia

Voz 2 13:11 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 15:52 Toño porque lo hacemos con los niños

Voz 16 15:56 al final la recompensa pues hasta aquí estaré Santiago todo es una moción profunda yo sí yo entraba cojeando Santiago oiga

Voz 26 16:05 la lamenta

Voz 1995 16:08 de trescientos mil peregrinos hicieron el año pasado el Camino de Santiago para llegar a la Catedral Martiño Noriega saca de Santiago muy buenos días Martina la primera pregunta por curiosidad Martiño los de los de Santiago adonde peregrina

Voz 27 16:29 has de Santiago somos en los hombres y las mujeres que estamos en el puerto no son donde llegan los diferentes mares no sólo hemos peregrinar pero nos hemos configurado como ciudad que a lo largo de la historia como como ciudad de encuentro al que cada año pues llegan miles de personas de diferentes nacionalidades culturas y eso le da de alguna manera una dimensión a la ciudad en ciudad de de acogida de ciudad que yo digo que es la más gallega de Galicia Le más internacional

Voz 1995 16:57 que estamos en un museo que se llama el Museo de los peregrinos de las peregrinaciones Museo das peregrinación en el fondo todos somos peregrinos no sé en el fondo todos viajamos todos la vidas constante movimiento pasa como con el vocabulario que si separa se muere

Voz 27 17:11 además en estos tiempos modernos no en el que parece que no hay tiempo para para pararse el Camino de Santiago los caminos porque hay múltiples caminos primitivo el portugués el francés el inglés yo creo que que son también una vía de escape para muchísimos hombres y mujeres que deciden de alguna manera parar en sus vidas o por lo menos es lo que te transmiten ni hay bueno y medir sus tiempos y utilizar de también pues desde un punto espiritual pero también personal pues el el camino para para supongo que ajustar cuentas con con esta vida moderna

Voz 1995 17:46 Martiño pertenece a un partido llamado a Nueva en Santiago se presenta como Compostela Berta que es una confluencia la que también están Podemos Izquierda Unida sólo la próxima o no en la SER peor eso que gobernar podría parecer que si no pero es curioso es enfadado con los

Voz 27 18:03 no no no que va bien Santiago es cierto que la confluencia a nivel a nivel gallego en lo que llaman las mareas se está muy mal momento después de muchos años con muy buenos resultados pero en Santiago el espacio de confluencia en un espacio que que se mantiene cohesionado ha estado a la altura de las circunstancias y a la altura del reto que estrenar pues el honor de de de poder gobernar una una ciudad que es capital de de Galicia y que tiene una dimensión internacional y en ese sentido todo el mundo desarmados sus posesiones de parte no es un se porque hay mucha gente sin adscripción partidaria de plataformas colectivos vecinales y la verdad es que yo creo que el reto cohesiona no y cuando cuando estás con lo tangible con las cuestiones del día a día pues en no te permitas determinados lujos que te permite solteros otros niveles Poli

Voz 1995 18:49 pero Martiño mucha gente interpreta a ver cómo decirlo pero mucha gente siente que esa nueva política en el fondo es nueva vieja política que han tardado ustedes muy poco en convertirse en representar lo que representaba la la vieja guardia

Voz 27 19:05 yo es que no no me ha gustado nunca la la dialéctica o la dicotomía de de vieja política nueva política porque yo creo que incluso acreditar en nueva política era hacer una tabla rasa de de cuestiones positivas de la representación pública e incluso de las tradiciones de los partidos no tienen en ese sentido hay no me siento muy muy representado y además yo creo que que nadie puede hacer una ruptura absoluta con determinados modus operandi de del pasado que han incorporado Si hay determinadas cuestiones que en la vida política de alguna manera condicionan no yo creo que hay que mantener una posición de la honestidad cercanía a hacer a la ciudad copartícipe de las cosas y entender que no todo empieza y acaba en los institucionales creciendo que quién crea que en Santiago todo empiece acaban las instituciones por Kiko habitamos con el Gobierno gallego hay una universidad cinco veces centenaria en una catedral yo me Hecho religioso peso específico pues no entiende que que esta ciudad que es una mezcla de tradición y de vanguardia se mueve por diferentes motores no que por diferentes razones y se mueve yo creo que de una manera muy espectacular conocer que me llegan noventa y siete a mil habitantes que como tú decías recibe de estos últimos años en cifras récord a más de trescientos mil peregrinos pero incluso un tráfico portuario a dos millones setecientos mil personas y entonces yo creo que los motores de Santiago son múltiples y eso es lo que

Voz 1995 20:25 Nuestras dicho perdón ha dicho usted algo es que lo comentamos con con Gavin compañero de Radio Galicia pero aquí ya había gente la universidad cuando se llegó a América sea cuando alguien estaba cruzando la ya había una universidad abierta en la en la ciudad de de de Santiago desde el alcalde perdone que ser alcalde de Santiago no tiene mucho mérito pues ya está todo hecho si es que aquí ya está todo hecho sin es lo que le deja Milito digo esto con respeto eso es lo que

Voz 27 20:52 le dije a mi equipo cuando llegábamos de que de que hay que marcar las prioridades pero la ciudad sigue su ritmo ahora me miran con cara de cómo que estaba todo

Voz 0179 21:00 bueno pero pero más

Voz 27 21:03 de eso sí la ciudad tiene una dimensión más espectacular no incide en el grupo decías patrimonial está que eso su presidente es al alcalde de Cuenca evidentemente nos damos cuenta de los tesoros que hay en estas en estas ciudades no idea de toda la intrahistoria que tiene yo siempre digo sigo la carrera representación de la ciudad es espectacular pero sí en los vecinos Encina supieran incluso la cantidad de de recepciones que haya cuerpo diplomático en Santiago de Compostela un ciudadano veintisiete mil habitantes yo calculo que entre embajadores embajadoras cónsules a lo largo de estos cuatro años jefes de Estado paso más de setenta ochenta personas hemos recibido no te das cuenta de la dimensión que tiene la ciudad la historia a la Universidad de todos los motores Si irá el polo magnético que que supone por por esa dimensión tiene una polémica

Voz 1995 21:49 me para mucha gente es volver a hablar en pasado pero el fondo estamos dando de Justicia el Ayuntamiento que usted gobierna mantiene un litigio con la familia del dictador sobre la propiedad de los estatuas del Maestro Mateo saga habrá que reclama el Ayuntamiento que están en propiedad familia y que no quieren devolver cómo está el asunto bueno pues

Voz 27 22:08 hemos perdido el juicio en primera instancia y horas hemos presentado el recurso en la segunda el juicio se sexta el proceso judicial estará a desarrollarse en Madrid y nosotros sabemos que que unos alumnos acompañarla razón sino toda la documentación que

Voz 1995 22:24 muestra

Voz 27 22:25 que las piezas del pórtico que fueron en la década los cuarenta adquiridas por el Ayuntamiento con título de de compra como una serie de reservas que impedían cederla a ningún particular que en el contexto de una visita de por aquel entonces el jefe del Estado el dictador Franco bueno pues parece ser que Carmen pueblos en capricho de las piezas y el alcalde mal que fuere las piezas sino el pórtico hijos no bueno bueno líneas de la puerta de sacas a esa señora creo creo que causaba bastante pavor también las joyerías de la ciudadanía es decir cuando cuando venían en las visitas oficiales esta costumbre no lo entienden ahora no sea la gente que que no de hecho lo que me cuentan los vecinos y vecinas entre las Jorge Juan entre las joyerías hacían común fondo para ver si alguna le tocaba la visita pues todas cubrían los las posibles pérdidas no pero fundamentalmente estas dos piezas en lo que estamos demandas que el patio

Voz 11 23:14 Moneo público vuelva a

Voz 27 23:17 la ciudad por una cuestión yo creo que incluso respecto a nuestra propia historia para disfrute de los vecinos y vecinas y también de la gente que que no se visita todos todos los años no yo creo que nada justifica que en el contexto de una dictadura una familia subiera apropiado de piezas del maestro Mateo hoy IU hubiera hecho lo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo la tercera generación que es no no devolverlas a a la ciudad que es el al éxito

Voz 1995 23:40 la actriz curioso que todas las ciudades patrimonio de la humanidad menos esas dos piezas que es patrimonio de los Franco dice en fin que mañana en es el motivo que nos ha traído hasta esta ciudad en la que en Santiago los quince alcaldes de Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España una entidad que generó el año pasado su XXV aniversario el presidente actual de este grupo estudió con los acompañe esta mañana yo hacía referencia hace unos segundos en la calle él es Ángel Mariscal es el actual alcalde de Cuenca Ángel muy buenos días qué tal una de las de cerca el grupo de los de los quince alcaldes y alcaldesas que tenéis ciudades que ghanés decía esto atribuyó tenis tenis Whatsapp tiene un grupo de Whatsapp

Voz 0179 24:21 un grupo de Whatsapp que ello además como el año pasado y como se cómo se las

Voz 1995 24:27 quince o

Voz 0179 24:29 Ciudades Patrimonio es decir en el grupo de todo lo mandamos fotos mías más Paco

Voz 1995 24:37 limones que la tuya

Voz 0179 24:38 no de verdad no cuando yo somos mira que hice al Kalise alcaldesa de distintos colores y formaciones políticas cuando tenemos entre manos un asunto tan importante como es la conservación del patrimonio histórico cultural pues el resto de cosas pasan a un segundo plano después de veintiséis años e Santiago está entre las seis ciudades fundadora pues yo lo que tenemos en un clima de trabajo muy bueno la verdad que yo creo que en eso nos va va el éxito y ahora mismo

Voz 1995 25:03 somos un grupo que

Voz 0179 25:05 un prestigio muy importante a que quieren pertenecer otras ciudades y cuando estábamos trabajando

Voz 1995 25:10 porque entiendo que tienen ustedes fíjate que hay distancia entre Cuenca hay Santiago tiene ustedes los mismos problemas disfrutan de las mismas virtudes e corre los mismos riesgos hacer son muy parecida

Voz 0179 25:21 si nuestros cascos viejos cascos históricos cascos antiguos tienen una problemática muy parecida no eh pues es la baja densidad de problemas de envejecimiento despoblación de falta de infraestructura los servicios también que prestamos en estos cascos pues tiene un coste mucho más elevado de luego también está el tema del mantenimiento no de todas de todos los edificios las calles los servicios públicos el poder llevar el transporte hay que hacerlo con maquinaria específica y bueno pues esto es lo que nos hace también trabajar y estar más unidos

Voz 1995 25:51 en verano se pregunta más buena también verás pero en Segunda B en el grupo de guasa para que vienen las elecciones temen que alguno tenga que salió del grupo porque estamos en moto ustedes a más representan posicionamientos ideológicos compuestos por más que tengan intereses comunes de sociedades pero vienen unos meses interesantes para ambos no

Voz 27 26:13 sí la verdad es que tenemos un excelente ambiente no yo creo que prioriza Montse la dimensión también de las ciudades y las problemáticas comunes minimizar las diferencias ideológicas totalmente tenemos una relación pues muy muy buena no bueno eh lo que pasa en mayo será lo que decidan los vecinos y vecinas Si intenten ir a pues la posibilidad de gobernar nuestras ciudades seguramente entenderá el Grupo de Ciudades Patrimonio pues es un espacio muy importantes a convertir en una plataforma de prestigio de una manera entender las ciudades Patrimonio de una puerta de entrada entender otro modelo turístico con unas problemáticas comunes no oí ir

Voz 20 26:52 las que es un lujo estar parada difusión internacional para la relación institucional para bueno de alguna manera para

Voz 27 27:00 defensas de de esas cuestiones que que que no suelen y no tengo ninguna duda de que salga quién salga el grupo va va a seguir y es es un regalo nuestros

Voz 1995 27:10 el hombre

Voz 0179 27:12 tarde en el grupo sin estará al frente

Voz 1995 27:14 no no es que sale

Voz 0179 27:19 Salamanca es el alcalde bueno pero ya entrados no es que queda feo queda

Voz 1995 27:23 hay como mal el tiene no tienes nada que ver

Voz 11 27:25 el grupo como iguales o hay un ránking Santiago por ser sin por yo

Voz 0179 27:32 somos ciudades pequeñas y medianas la ciudad más grandes Córdoba Hinault hay ciudades fundadoras es verdad está Santiago Salamanca Ávila Cáceres le llaman las patas Aledo y luego está el resto hasta quince que eso hemos ido a entrar birdies que los ciudadanos

Voz 1995 27:47 sí sabemos apreciar porque viene mucha gente fuera martillos contaba que viven trescientos mil peregrinos dos millones setecientos mil pasan por el aeropuerto pero los de la ciudad saben apreciar el aumente el valor de de lo que tienen porque eso también conlleva seguramente que algunas incomodidades que provoca el turismo los de los que estamos aquí sabemos apreciarlo Ángel

Voz 0179 28:07 el ciudadano tiene que saber que el tener un casco histórico con con esta calificación en la lista de la Unesco pues tiene tiene que ver que eso son puestos de trabajo que es crear riqueza que son son visitantes y turistas a la ciudad que compran que consumen de los restaurantes en las tiendas en el comercio y luego también eh en las ciudades hacen hace mucha promoción hacemos actividades también para que nuestros ciudadanos vean que eso es así hay mucha jornada de formación también hacemos programas educativos con los jóvenes estaba de moda para en los medios todo el tema del vandalismo las pintadas que ha sufrido la la catedral de Santiago también hacemos muchas campañas de concienciación entre polar

Voz 1995 28:46 por cierto pintadas que han desaparecido ayer empató

Voz 0179 28:48 claro con un excelente trabajo a la gente

Voz 27 28:51 en la Dirección General de Patrimonio que ha hecho un buen trabajo

Voz 1995 28:54 pues eso problema como en de las bueno vamos a disfrutar durante las próximas dos horas de gente este museo vamos a disfrutar las próximas horas de esta de esta ciudad Iggy espero que en este país esperamos todos seamos conscientes del verdadero patrimonial que somos nosotros una parte que somos Enrique realmente representamos ese patrimonio Ciudadanos Ciudadanas el caso en manos deje el mariscal que sacan de Cuenca presidente del grupo de los presidente ir titular del guasa de las quince ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad muchas gracias Ángel y Martiño Noriega alcalde de Santiago de Compostela muchísimas gracias a los dos que vienen tiempos interesantes muchísima suerte

Voz 0179 29:32 lanzado sobre el pan

Voz 30 30:37 cuando tuvo un hijo hubo de darlo a una nodriza

Voz 31 30:41 de vuelta en casa el niño fue mimado común príncipe la madre lo alimentaba con golosinas el padre lo dejar a corretear descalzo dándose las de filósofo llegaba a decir que bien podían dar completamente desnudo como las crías de las bestias en contra de las tendencias maternas tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia con el que trataba de formar a su hijo ex

Voz 6 31:05 siendo que lo criaran con dureza a la espartana

Voz 2 31:08 para que adquiriese una buena Constitución

Voz 6 31:11 lo mandaba dormir a una cama sin calentar le enseñaba a beber grandes tragos de ron y hacer burla de las procesiones creo el pequeño de naturaleza apacible

Voz 31 31:24 respondía malas sus esfuerzos

Voz 30 31:27 Madame Bovary Gustave Flaubert mil

Voz 0047 31:30 el ochocientos cincuenta y seis Cambrils

Voz 22 31:33 que él escucha

Voz 9 31:38 Podolski por

Voz 12 31:40 este

Voz 1995 31:41 no es un programa de música está cuando gana

Voz 11 31:45 por saborear saboreando los

Voz 1995 31:48 Noelia

Voz 2 31:53 los estuvo igual aunque lo presentan dos cantamañanas tranquilito este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo como un momento para cómo se llamaba nadie sabe nada que apenas ser

Voz 1995 34:30 me gustaría ahora presentarles a dos de las personas que tienen las manos más delicadas de todos Santiago restauración de la Catedral de contratación pero parece que esta recién estrenada parece que está de ayer en la fachada occidental de Santiago Patrimonio de la Humanidad trabajó durante diez años que es la mitad de lo que tardó el maestro Mateo completar los tres arcos con doscientas figuras de gran Tito en el año mil ciento ochenta y ocho hace más de ocho siglos tenemos con nosotros a las manos que ocho siglos después trabajaba en lo que en su día dentro el maestro Mateo excite un aplauso muy fuerte para Cristina concebida los que me dan leer yo ahora mismo nervioso porque tocar lo que hay ahí en él qué tal cómo estáis etnias que imagínate que te te bizantinos venga ponte tú a restaurarlo del Maestro Mateo yo le impone esa figura pues cuando cadáveres habéis tocado en la sabéis modelado la sabéis cómo se trabajo

Voz 34 35:53 con mucha tensión todo Bibiana es es mucha responsabilidad a la que tienes cuando te das cuenta de que te vas a enfrentar a una obra como ésta es que es son ochocientos años de de arte y de una obra de arte que es

Voz 1995 36:07 Universal que más tú piensa que llega es buenísimo claros de la humanidad de salud imagínate dice nada pues ahora Buyo y la cago le pongo lo tienes

Voz 34 36:19 no ha escalado

Voz 1995 36:21 a partir de ahora que sepan que sólo horas con publicó un gremio que para la radio nos viene fenomenal están ahí Todolí a detalle las cabecita expuesta todos los cascos puestos a partir de ahora sólo vamos a invitar a gente que escucha la radio en semis actor que los que sepamos cada uno va bien el trabajo pero bueno ahí os imagináis en algún momento mientras tú estás reviviendo lo que o tratando de devolver a su estado lo que en su día pensó el maestro Mateo la web qué es lo que pensaba he sido hombre mientras construía eso

Voz 34 36:57 no es fácil no es fácil es mucho tiempo ha pasado son circunstancias muy distintas las de aquellos hombres y las nuestras pero bueno está claro que supongo que tenía encima tenía la conciencia de que estaba creando algo importante y grande porque a partes eh patrocinios real fue el Rey le encargó de aquí a que te mueras construye la cuarta el cierre occidental de la Catedral

Voz 1995 37:19 eso pasa ahora con Froilán peor rostro ya no sé qué está haciendo lo mismo y el maestro Mateo que tenéis alguna se establece algún tipo de relación con la con la piedra afectiva pero sé que la pregunta puede son Herrera pero quiero decir es que la tres la número tres le tengo un cariño sí sí vale es que parece que esto vaya si se habla que nota la piedra

Voz 27 37:46 si si realmente al final sí bueno cada uno tiene sus preferidos si estás ahí

Voz 34 37:53 publicada una toca unas piezas muy claro todos todas las piezas entonces yo tengo aquí miran Pablito la otra entonces sí sí sí

Voz 1995 38:01 el el más popular el el Justin Bieber del del pórtico quiénes creencias este este sí bueno más popular Daniel también no Daniel ni buenas en que llaman la atención de todo el mundo por la revista aquí se que está mirando la eso sí pero si te fijas no miran hacia el otro extiende esta ciudad ahí habladurías entre figuras de de piedra Antón

Voz 11 38:29 a mí hacer en piedras a planes es lo enorme de de de de la historia Hay de esta cátedra ocultando pensando en estos dos primeros que ponían los primeros pierda sus queda sabía quién subida no van a verlo terminar no he gloria pero yo que monta con daño está restaurando e ignorando las caras a caras de ochocientos AMS eran tintas que ahora ya ser como poco una cara de hoy mantiene puro al estilo de origen hay un ligero giro Asia adaptarlo por el hidalgo

Voz 34 39:05 tiendo quieres decir si nosotros hacemos algo para adaptar esas esas caras al los cuales son tal cual como eran cuando exigió cuántos no hemos añadido no

Voz 11 39:12 que permite interpretaría en ningún dimana de hecho cuando en una lo he dicho más de una vez no había ni un gramo de pintura

Voz 34 39:19 en nuestro equipo nuestra nuestro material de trabajo quiero decir lo que se ve en el pórticos lo ya estaba

Voz 1995 39:25 y lo perdíamos una duda con el trabajo de restauración hay dos corrientes aquella que dice sí resta habremos yo te no espérate que el paso de tiempo influye y el tiempo nos afecta a nosotros como seres vivos nos va afectando iba cambiando nuestra cara y hace que tengamos arrugas eso pasa también con el arte que como no exposición ambos ahí es decir el tiempo también forma parte de la propia obra de arte sí teniendo ya razón de esa de hecho lo pasa muy habitualmente consiste tienes todas las habría yo creo que es lo que es

Voz 34 39:56 nosotros hacemos o lo que los restauradores hacen hoy en día poco una corriente Llanos no es restaurar es conservar se nosotros frenazos el daño intentamos frenar el año y que esa obra pueda pues intentamos que pueda pervivir otros ochocientos años ojalá con lo que nosotros hemos hecho con el mantenimiento continuo

Voz 1995 40:14 Barkero ministro sino el mantenimiento luego esto dura no digo que aunque no haya mantenimiento vosotros habéis hecho un trabajo fetén madura hombre

Voz 34 40:22 sí pero necesita mantenimiento sobre todo pues por las decisiones que se tomaron los materiales usados esas cosas necesita mantenimiento no es que de reglas y ya está pero eso pasa con todo con las de

Voz 1995 40:33 vamos a vamos a hacer una cosa Nos vamos a indirecto al Pórtico de la Gloria ahora mismo tenemos a nuestro compañero de Radio Galicia Ricardo Rodríguez Ricardo muy buenos días

Voz 1817 40:43 qué tal muy buenos días Toni pues os lo vais a imaginar porque ahora mismo Un rayo de luz se está colando en estos momentos por una de las vidrieras y hace todavía más majestuoso el pórtico de la gloria del que estáis hablando ese rayo de luz ilumina en estos momentos me podrán ayudar la restauradora la parte más alta si no me equivoco son los veinticuatro ancianos del Apocalipsis hice hacemos un ejercicio y cerramos los ojos no se vosotros pero yo sí aquí pueda escuchar incluso la música que sale de sus instrumentos

Voz 1995 41:12 esta es además

Voz 1817 41:14 momento para disfrutar en esta mañana el máximo de los matices de color que desprende este pórtico de la gloria tras su restauración el semblante serio de todas sus figuras contrasta decíais antes con la del profeta Daniel que esbozó una ligera sonrisa por cierto Daniel también se llama el guarda de seguridad que está en

Voz 1995 41:31 estos momentos velando por la seguridad de

Voz 1817 41:33 desde Pórtico de la Gloria que también ha recibido todo hay que decirlo con una gran sonrisa pasa aquí horas y horas y él es el que se encarga de que todo de que no pase absolutamente nada en este pórtico de vigilar fue bien en persona saberlo estamos a punto de recibir a un grupo de de peregrinos que están haciendo la visita a la Catedral el museo a todo lo que tiene que ver con la figura de del Maestro Mateo en breve van a pasar por aquí maravillara se como estoy haciendo yo en estos momentos con el pórtico de la Gloria porque Tony tengo que decir que a pesar de vivir aquí en Santiago no había venido a verlo después de su restauración e invito a todos en las que nos están escuchando que vengan incluso que son de aquí de Santiago que busque un hueco para acercarse hasta aquí porque merece muchísimo la pena

Voz 1995 42:16 es que eso que cuenta Ricardo pasa siempre decir no si ya estaba ya el conozco si ya lo he visto y no hay que disfrutar de lo que tenemos ante ese patrimonio común que tenemos muy muy cerca Ricardo solamente una pregunta cuál es la hora de Laura peregrinos a la hora donde se llena de peregrinos hay un hay una hora concreta el día

Voz 1817 42:35 de la catedral son las doce son las doce porque es la la misa del peregrino pero es cierto que las vistas al pórtico están muy reguladas hay que inscribirse hay que sacar entrada entonces eso va muy regulado ahora ha empezado la vista de las diez y media y en unos minutos está previsto como te decía que se acercan aquí está el pórtico presencia yo por favor acompañado de que vamos a a contar en la radio pues qué impresión hasta el Pórtico de la Gloria me decían es que no nos queremos perder nada de lo que en la catedral así que esperando un poquito

Voz 1353 43:03 si después os decimos nuestras impresiones pero

Voz 1817 43:05 nada que están por ahí perdidos por la catedral unos minutos llegarán hasta aquí van hacer lo que estoy yo ahora mismo maravillara con el Pórtico de la Gloria mira estamos teniendo suerte Toni porque está entrando justo ahora el grupo de de personas que están haciendo es esa

Voz 1995 43:19 esa visita Ricardo yo fíjate que me pregunto uno de la radio con un micrófono amarillo de llegar por fin a Santiago y abrir esa catedral y maravilla arme lo segundo no deja deja que sigan su camino largo camino entre otras cosas es Ricardo Rodríguez compañero muchísimas gracias gracias también a Sofía Portela Cristina cocodrilo restauradores del Pórtico de la Gloria dos de ellas vinos hay que hacer dos de la restauradora todos porque es un somos muchísimos de dos de las responsables de que esa obra de arte maravillosa siga brillando con esplendor muchísimas gracias por hacerlo

Voz 36 44:01 Toni Garrido

Voz 34 44:02 la Cadena SER

Voz 1995 48:25 diez y cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias les voy a pedir a todos ustedes que tan próxima a los mil quinientas personas que están con nosotros me este Museo das peregrinación a ver diez arriba diez abajo les voy a pedir que me ayuden ustedes a derribar un lugar común muy típico de este país ese de nadie es profeta en su tierra Valls les voy a pedir que yo voy a presentar la siguiente invitado y ustedes con los aplausos con los gritos favoritos con los ropa interior lanzaba al al escenario van a derribar el mito de que nadie fase tanto tierra yo digo esto ustedes ahí una explosión de júbilo el pues si lo júbilo es el XXI no el siguiente año jubilar o el veinte veintiuno tendré yo entonces ya tren vale entonces eh a lo que vamos muy importante vamos a derribar un lugar como desbordó vale tan preparados

Voz 2 49:27 no les veo no veo desde y lo veo aquí las

Voz 1995 49:30 corriente química para recibir al siguiente invitado derribar un lugar con Bale Goya señoras y señores con todos ustedes

Voz 35 49:45 qué recibimiento San donde

Voz 1995 49:54 refieren quieren viste quieren mucho espontáneas

Voz 1353 49:56 entre en tu tierra no me lo esperaba además pasó

Voz 1995 50:00 hace una cosa en Santiago

Voz 1353 50:02 el siempre que uno uno deja suciedad porque te vas a estudiar a trabajar a lo que se pasa mucho tiempo regresa a su ciudad normalmente la habéis más pequeña de lo que era la recordaba es más grande eso no te pasarme pasa gente pasa mucha gente que vive en Rusia por lo que sea sale luego vuelve y les parece Andorra pues eso pasa mucho a mí me su CD con Santiago todo lo contrario regreso cada año la catedral la veo más grande más impresionante más apabullante

Voz 1995 50:33 pues tiene razón es el único lugar del mundo en el que sucede sólo un detalle con lo de Rusia problema que hay mucha gente que no puede salir saque y que Janis bueno pero cuando salen luego vuelve el que sale bueno las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas e corríjame si me equivoco esta noche y mañana vas a estar en el teatro Fundación en Vigo si el próximo fin de semana viernes y sábado en no les veo tomar nota pero háganlo por favor el próximo viernes el sábado en el Auditorio van que en Santiago en en Coruña estás entidades está son Tour Wall tour

Voz 1353 51:02 de gira por Galicia gira mundial por Galicia es como eso es lo que estamos organizando este fin de semana en Vigo la semana que viene aquí en Santiago armando jaleo

Voz 1995 51:12 cuánto tiempo llevas quedando con un monólogo basado en un un en algo que la mayoría de españoles extirparon antes de los doce años

Voz 1353 51:21 bueno me gustaría también anunció que en el monólogo en ningún momento Tony Se habla de amígdalas jamás o sea si alguien es aficionado al tejido el informe busca a acudir al teatro para no no va a haber nada de eso

Voz 1995 51:34 algún algún otorrino en la sala nada

Voz 1353 51:36 la pasa es que cuando la gente ríe la parte del cuerpo que más enseña son las amígdalas yo desde arriba veo un jardín de amígdalas no una especie de jardín Rosarito húmedo y palpitante y por eso el show se llama así pero no habla de amígdalas en ningún momento

Voz 1995 51:52 cuánto tiempo llevas comentando vueltas

Voz 1353 51:55 ya para cuatro años en Madrid ha estado tres años fijo en en Gran Vía llenando prácticamente todos los días en Callao verías Micah P

Voz 2 52:04 todos los días pasa a otro día ahora a ver si ponen otro monólogo ya que estoy harto de ver a ver

Voz 1995 52:12 mira te diré una cosa que le digo yo a mis hijos Toni en esta vida se puede ser de todo menos peso yo creo que es un buen título para un espectador eso sí sí verdad pues todo lo que tú quieras menos menos pesado cuatro años sea y cómo evoluciona un texto porque pues pasa lo tuvo día pensaste que se iban a reír aquí que aquello tenía sentido entonces

Voz 1353 52:33 extranjero claro el suba cambiando va mejorando se va perfeccionando se hizo usted de una cosa muy triste es que el día que mejor te sale el día que el show está más redondo más perfecto es cuando tienes que dejar de hacerlo sería lo jubilan viene uno nuevo que lo harás mal Magaly las aprendiendo a hacerlo pero el día que mejor te sale el día que el show es más perfecto esta más encajado ese día se jubila Málaga entonces esto en