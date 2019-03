Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1 00:10 buenos días Toni Pedro Sánchez se ha reunido en las últimas horas

Voz 0228 00:12 con Angela Merkel y con Emmanuel Macron para hablar del futuro de Europa después de las elecciones de mayo encuentros después de la cumbre dedicada en Bruselas al Brexit a esta hora sigue las reuniones de los líderes europeos ya sin Theresa May que se vuelve a Londres para defender su nuevo su acuerdo con la Unión que el Parlamento británico recordemos ha rechazado ya en dos ocasiones corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0419 00:32 exactamente sí veinticinco minutos ha durado esta reunión con Merkel algo menos que la que duró ayer la reunión con Macron antes de comenzar la cena y las dos para empezar a hablar del futuro post europeas los portavoces del presidente apuntan que es aún prematuro decir qué quiere España en el futuro reparto de poder pero sí que es importante fijar la confianza entre Estados con un

Voz 0137 00:54 el objetivo común objetivo que pasa

Voz 0419 00:57 con Brexit os sin él por defender el proyecto europeo contra los populistas yeso que en España lleva el nombre de Vox a nivel europeo ya en general implica un proyecto común contra las derechas extremas

Voz 0228 01:10 por lo demás la consellera de Cultura del Gobierno catalán han confirmado en la SER en Catalunya que ella no va a dar ninguna orden para que se retire el lazo blanco de la sede de su Consejería los Mossos d'Esquadra tienen orden de la Junta Electoral Central de quitar todos esos símbolos de aquí a cuatro horas como máximo pero Laura Borràs hace recaer además toda la responsabilidad de los agentes de la policía autonómica

Voz 1995 01:29 sí

Voz 1458 01:30 no he dado ninguna orden los Mossos tienen creo un límite temporal hasta las tres de la tarde y entiendo que naturalmente los Mossos deben hacer su trabajo en el departamento de Cultura trabajan muchas personas en ese sentido no nos sentimos nada cómodos con estas directrices que ha dado la Junta Electoral Central y que pide que sean acatada semana casi llena cazadas

Voz 0228 01:51 más cosas el anuncio por parte de Estados Unidos de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán territorio que también reclaman Siria y el Líbano está provocando esta mañana una oleada de críticas en distintos países Rusia Irán y Turquía han alertado ya de que se pone en riesgo la estabilidad de la región informa José Luis García inició desde Rusia

Voz 1061 02:08 los del Kremlin acaba de decir que espera que la postura de Trans sea sólo un llamamiento que no sea definitivamente promulgado que este tipo de declaraciones ponen en riesgo la estabilidad de Oriente Próximo condena desde Ankara el presidente turco Erdogan habla de desafortunados comentarios por parte de Trump que llevan a la región al borde de una nueva crisis Irán dice que el reconocimiento de la soberanía israelí de los Altos del Golán es ilegal e inaceptable y que eso no cambia el hecho de que pertenecen a Siria y una reacción más desde el mismo bloque frente a Estados Unidos es la de China Pekín pide a todas las partes que respeten las resoluciones de la ONU el Gobierno chino se refiera a la resolución doscientos cuarenta y dos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que instó a Israel a retirarse de los territorios que había ocupado tras la guerra de mil novecientos sesenta y siete

Voz 0228 02:48 si sumamos que los propietarios de la central nuclear de Almaraz que son las principales eléctricas Iberdrola Endesa innato Ortí han alcanzado un acuerdo para solicitar la renovación del permiso de explotación de la planta que con esa nueva licencia podrá seguir operando hasta el año dos mil veintiocho once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1804 03:07 cadena SER Madrid El Pozo del Tío Raimundo

Voz 1434 03:11 Vallecas despierta hoy con menor presencia policial tras una noche tranquila la primera sin incidentes desde que el domingo un vecino mató a otro la policía tiene localizado al presunto autor de la agresión Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:23 qué tal buenos días Cristina la presencia policial está haciendo esta mañana desde luego más relajada ante la reducción de la tensión que se ha producido como tú decías en las últimas horas no obstante esta tarde el área donde se concentran los vecinos va a volver a ser sellada por los agentes de la Policía Nacional aplicando el criterio de proporcionalidad es decir si las protestas son tranquilas los funcionarios van a velar por ese derecho a la protesta pero sí que afecte a bienes a personas en todo caso la investigación continúa por parte del Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial investigación que está tan avanzada que el arresto del presunto responsable del crimen Un joven de veinte años que pertenece al clan de los visita es inminente es cuestión de horas

Voz 1434 04:03 el alcalde de Pinto pide el archivo de la causa que le investiga por un presunto delito de revelación de secretos para revertir el contrato con las empresas privadas a las que se adjudicó el servicio de limpieza de la ciudad el regidor Rafael Sánchez Romero de Ganemos Pinto asegura que la información le llegó de manera anónima Alberto Pozas

Voz 0055 04:20 era alcalde de Pinto defiende que esa información no se obtuvo de manera ilegal llegó en una memoria USB y que además la obligación de un ayuntamiento es sancionar a las contratistas que no ejecutan los servicios públicos por los que se les paga en este caso la limpieza del municipio Rafael Sánchez Romero pide al juzgado que archive esta investigación a dos meses de intentar revalidar la alcaldía encabezando la candidatura de Ganemos Pinto asegura que la UTE

Voz 2 04:41 está poniendo en marcha un proceso inquisitorial contra sus trabajadores y que toda esta causa se basa en presunción genéricas vagas y en conjeturas sin soporte racional esta misma semana la jueza ha pedido nuevas diligencias

Voz 1 04:51 estas tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:05 en ese

Voz 1995 05:20 Toni Garrido bueno pues si se acabó el cachondeo tamos en Santiago en el Museo das peregrinación hasta ahora a partir de este momento el júbilo de los peregrinos llegando a la catedral de Santiago sacaba todo eso queda ahogado por el sonido de su helicóptero del mal

Voz 4 05:41 fue él quien le dijo a José María Caneda que quejes

Voz 1995 05:44 Gil no tenía ni media hostia una vez hizo pulpo a la gallega tuvo que asustar prometiendo el aguardiente le susurró al oído iba a ser Rumanía que cuando los peregrinos es antigua a su llegada a la catedral es dando gracias por no habérselo encontrado en el camino agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 5 06:05 por ley

Voz 1995 06:06 perdona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días señora que llega

Voz 6 06:21 bien vamos a continuar hombre claro faltaría menos a ver si conseguimos que los que vayan a contestar a las preguntas sepan algo algo un poquito que no te mata

Voz 1995 06:32 no no salió a pasar

Voz 6 06:35 vaya lío

Voz 1995 06:36 pobre que llamó madre mía da que le dio antes de salvar a pues no sea un amante o del sadomasoquismo matemático que esté entre el público vamos a resolver el piensa mucho de las

Voz 6 06:48 así Lucía puede ordenar

Voz 1995 06:50 el salón en dos horas y su hermana de ordenarlo en tres horas hundía el salón estaba desordenado y cuando Lucía se puso a ordenarlo su hermana se dedicó a desordenado cuánto tiempo tardó lucían ordenarlo todo cuál es la solución

Voz 6 07:03 las va a Shimano es el mínimo como múltiplos de dos y tres que seis así de sencillo seis horas seis no estamos hablando de dar a las seis

Voz 1995 07:16 hay unas llena el público que está haciendo así con la cabeza como si esto yo lo sabía que Gaga que Gaga seis pues que era fácil

Voz 6 07:27 es decisivo

Voz 7 07:27 está se hasta hasta para nosotros

Voz 1995 07:31 en fin eh tenemos alguien entre el público de participar en este reto muy buenos días buenos días cómo te llamas Paula porque Paula me han pillado así no me podía escapar estás montada por dicho pues Paula va a ser las yo letona señor detona Paula vamos vamos a primero de los enigmas

Voz 6 07:53 Paula hay una serie numérica muy famosa y muy conocida por Alexia a lo mejor ahí está el éxito está ahí entre el público

Voz 8 08:01 que es cero uno uno dos tres cinco ocho trece y al siguiente

Voz 7 08:12 seis Paula nuevo

Voz 8 08:14 y no además ha dicho que es una serie muy famosa muy conocida

Voz 0137 08:26 veintiuno me soplan por aquí

Voz 1 08:28 claro ya está muy bien pero que ya estamos no ha sido el el fresco por aquí por detrás te importa darle ante el micrófono

Voz 1995 08:37 desde de día como estaríamos a que AGE que ustedes matemático no hay pero espero pero usted como si fuese un insulto yo soy una persona decentes bueno ahora estoy jubilado pero era maestro

Voz 9 08:58 está eh

Voz 1 09:01 ya te digo

Voz 6 09:04 se ha dado cuenta Isaac dado cuenta que la serie es cero

Voz 8 09:08 uno se suma ida un uno uno y uno se suma el dos uno y dos

Voz 6 09:13 hemos ido a un tres cinco ocho se suman trece yo estoy T f6 humanidad

Voz 1995 09:21 señor Paula de verdad eh bueno no has tenido suerte vamos a ver vamos a saludar ahora Sandra verdad sí

Voz 1 09:34 cuando has querido participar ni espontáneamente que Galicia excremento eh

Voz 1995 09:41 siguiendo vamos a ver

Voz 6 09:43 de cuántas maneras puedo ordenar en una bandeja cinco coma discos diferentes vamos a poner que sea el centollo las cigalas langostinos langostas percebes

Voz 1995 09:57 de verdad que la radio tiene unas virtudes extraordinarias pero sí miren ustedes la cara y el hecho de que no puedan ver su cara haciendo cosas

Voz 6 10:07 de Sandra vamos a Holanda y nosotros tenemos ese centollo cigalas langostinos langostas percebes que forman un conjunto eso se eh que hay que repetir cambiando los deposición

Voz 8 10:19 con los los mariscos

Voz 6 10:22 es así de sencillo es es decir vamos a empezar como el primero mantenemos centollo cambiamos el langostino pues la cigala ese sería centollo langostinos cigalas langosta percebe eso sí son las variaciones de orden M objetos es decir de diversas os de Naciones de todos estos elementos que se llaman pero mutaciones dos cualesquiera de ellos contiene pues los mismos objetos diferencian solamente en el orden de colocación yo creo que con todo esto ya es fácil eh ya

Voz 1 10:55 en otras palabras Príncipe antes al principio cuando miraba de matemáticas

Voz 1995 11:02 Kiko en la catedral o sea con la que te da la catedral con una universidad que tiene quinientos años que nos cuente usted cosas que ya sabemos señor letona no sabe

Voz 6 11:12 bueno el mutaciones forzado bueno pues además

Voz 1995 11:15 teniendo incluso la la la

Voz 6 11:18 edición que dicho es de Rey Pastor en su libro análisis elemental si es de elemental yo no ha leído el libro ha visto la película

Voz 1 11:28 va muy bien

Voz 6 11:30 este este es un cachondo este

Voz 1995 11:32 vamos a dar el aquí pero queda clara la respuesta no

Voz 6 11:35 bueno son son exactamente cinco factor real o poner las la bandeja de

Voz 8 11:42 a veinte veces cinco cuatro por tres por dos uno

Voz 1995 11:46 ciento veinte Valencia siguiente me gusta mucho señor de que venga pues adelante Ésta es para todo el público vale para todo el público entre el uno y el mil cuál es el número

Voz 7 11:59 con más letras

Voz 1995 12:03 bueno bueno públicos se ha venido abajo de una manera bueno vamos metiéndose a cuando te estás metiendo debajo del asiento que por favor que no me señalen a mí hay un valiente sí señor una belga vivo joven con barba estoy pensando yo en el novecientos noventa y nueve

Voz 7 12:22 no yo estoy cómo te llamas

Voz 1995 12:25 Oscar es para que todo mundo sepa Oscar el ridículo

Voz 10 12:28 no

Voz 1995 12:30 digan ha sido Óscar en qué ha dicho eso ha sido Óscar no silbidos de Óscar el atractivo joven con barba entre uno hay caras y logró gente no quiere participar entre el uno y el mil cuál es el número con más letras el maestro está con cara de ahí tenemos

Voz 11 12:50 hola buenas Hernán es que

Voz 1995 12:54 son las mismas letras tres uno tres mil tres joe una crono de alguna manera lo de todo parece que lo has pensado detrás de Estados o sea que no se iba a Leo

Voz 1 13:12 hay que decir de las centenas cuál es el mayor de las decenas cuál es el mayor cuál es el mayor de las unidades de los unirán se que tienen más letras seis en cuanto que voy a ver

Voz 8 13:23 a Bermejo cuatrocientos cuarenta y cuatro aquí casi cuatrocientos cincuenta y cuatro casi

Voz 1995 13:37 vale cómo te llamas

Voz 1 13:40 ahora ya no sé si decirlo porque fallado pero pero si no pero vas dar una respuesta muy acertado muy claro en esto vale

Voz 1995 13:48 de verdad Iberia Hernán ya no digo nada vale vamos a la última de las preguntas una vez más para todo el público y si no podemos mantener la intacto no daremos nombres sino quieren pero esta es fabulosa la del Arena señor reto

Voz 6 14:03 sí sí vamos venga es un pensamiento lateral quiere decirse que no es no hay que razonar como se razón habitualmente

Voz 1 14:13 es cuánta Arena hay en

Voz 12 14:15 no yo de treinta por treinta por treinta metros

Voz 7 14:22 momento saltó la sorpresa aquí tenemos

Voz 6 14:26 en ha dicho

Voz 7 14:28 cómo te llamas Laura Laura podrías Laura por fin por fin

Voz 1995 14:33 dar la respuesta correcta a esa pregunta recuerden cuánto arena ahí en un hoyo de treinta

Voz 13 14:39 en un hoyo no hay arena

Voz 1995 14:47 a quinientos años de Universidad de Santiago de Compostela refrendados en esta no lateral

Voz 9 14:57 bueno

Voz 1995 14:57 la tercera en lo mismo no lo es otra cosa harto de pensamiento dejamos no dejamos lo vamos a estar ahí bueno que antes de despedirnos profesor que van alejar los deberes de la semana que viene el piensa mucho de la semana que viene que es menos interesante lo lo austero se dice así en una finca hay más de treinta árboles y menos de cien Si los cuentas de nueve nueve no sobra ningún árbol pero si los cuentas de cinco en cinco sobran dos

Voz 7 15:28 Juan Carmelo están poniendo que cuántos árboles ahí voy a voy a repetirlo eh

Voz 1995 15:35 en una finca hay más de treinta árboles y menos de cien Si dos cuentas en nueve nueve no sobra ningún árbol pero si los cuentas de cinco en cinco sobran dos cuántos árboles Aymán de todas las respuestas correctas e incorrectas a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona como siempre muchísimas estaba en esta semana que viene

con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1995 19:03 ETA sigue mejorando

Voz 20 19:05 ser nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario venga once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 19:19 cada veintiuno de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down una celebración promovida por las Naciones Unidas y secundada por un gran número de organizaciones nacionales e internacionales que busca la concienciación pública sobre el síndrome de Down no es sólo en este día cuando deberíamos valorar la valía y las importantes contribuciones de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad dio su diversidad este año con el lema no dejar a nadie atrás inciden en la importancia de que las personas con síndrome de Down tengan la oportunidad de disfrutar de una vida plena Koke como el Organismo Internacional recuerda esta recogido en la Agenda dos mil treinta para el desarrollo sostenible de la ONU en nuestro país España ha lanzado la campaña la suerte de tenerte en el que una niña de cuatro años describe a su hermana María

Voz 21 20:10 mi hija

Voz 22 20:18 el cine cobros

Voz 1995 20:56 vivimos en Santiago de teloneros del congreso de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el magnífico espacio del Museo das peregrinación a continuación les vamos a ver

Voz 25 21:05 mientras la persona porque hay gente está Miki cada siete cree que es cuando viene de maravilla han con el Caquetá el pórtico de la plaza de Abastos tenemos con nosotros a la persona que más veces ha conseguido que en Galicia se diga

Voz 10 21:23 qué guapos

Voz 1995 21:26 la es la persona que ha conseguido que millones y millones ves una digan

Voz 26 21:31 vaya huevos

Voz 0311 21:33 en serio

Voz 1995 21:36 extremos es muy es muy curioso que Madrid no alcista aquí viste Madrid ya hace unos cuantos años decidió dejarlo todo se mudó a un pazo en ruinas compró cincuenta gallinas cincuenta compra este y hoy esas Gaines facturan seis millones y medio de euros ya no las cincuenta claro nada no estará no alguna más un aplauso para Nuria Varela puertas te da fundadora de Pazo milanés es una de las empresas productoras de huevos con más exitosas de España y representa más un proyecto sostenible integrado en el entorno

Voz 13 22:15 y millonario millonario

Voz 0311 22:18 en facturación en emociones emociones sí ha sido un camino muy emocionante como como

Voz 1995 22:25 es qué decides volver al Pazo de tus padres después de tanto tiempo dedicarte a criar gallinas viviendas gunner

Voz 0311 22:32 la relacionada con el tema que estamos hablando y es el patrimonio sea el el pazo realmente es la es el es el motivo por el cual Nos movemos no me muevo para para Galicia de nuevo habiendo nacido aquí sí retorno a él bueno primero porque hay una especie de llamada del origen no los eh es como que Galicia me llama de nuevo yo me crié en Madrid pero siempre estoy vinculada con esta con con con esta tierra hay y no me veía viviendo en una gran urbe y entonces es el pazo del que me hace moverme porque había que hacer algo con él osea en los plazos en Galicia son unos edificios eh importantes que estamos ubicados en el medio rural pero que claro han perdido en este en este momento su su

Voz 1061 23:22 a razón de porque eran economías agrarias

Voz 1995 23:24 esta Nuria contaros porque cuando desde fuera de Galicia

Voz 0311 23:27 eso

Voz 1995 23:28 parece que estamos hablando de un chalé en la sierra de gente con mucho dinero que se dedica en absoluto

Voz 0311 23:34 bueno hay hay diferentes categorías de Pazos Pazos más nobles más eh más que eran de la nobleza hay como más edificios e ilustra ilustrados y luego el pazo tradicional es un es un edificio ubicado en el medio rural y que alberga unas estación Agraria en la cual de la cual vive el en su día el hidalgo el señor un montón de gente alrededor a la gente que trabajaba las tierras pagaban las rentas entonces es que Galicia es una es una tierra con muchísimo a patrimonio cultural entre ellos están los Pazos hay cientos de Pazos en Galicia y que han perdido un poco sumó su su vida nosotros decidimos que que para recuperar ese patrimonio había que darle había que darle una actividad hay una razón y no queríamos convertirlo en un hotel que es un poco los destinos a los que se está utilizando estos edificios los y tú antes de todo esto cuando okupas tras cincuenta y los cincuenta gallinas tú sabías de gallinas ni idea yo no había visto nada llenan vida a nivel usuario no no ni siquiera besaba porque yo desde los seis años hasta los veintiséis es Vivir Madrid y entonces yo no había visto una gallina bueno cuando venía a Wilander ya hay algunas que ponían huevos pero vamos yo no no no sabía ni cómo funcionaban las gallinas durante la mayor experta en aquí nave español si se hacen mogollón de gallina me puedes preguntar cualquier cosa bueno el cante Juan

Voz 27 25:00 el secreto en triunfar con gallinas y huevos eh

Voz 0311 25:05 pues el secreto es hacer es hacer algo de verdad sea nosotros

Voz 1995 25:11 Josep es un buen eslogan en huevos de verdad

Voz 0311 25:15 es decir nosotros cuando cuando Nos regresamos a Galicia de pensamos que vamos a hacer con este pazo eh nos dimos cuenta de que había un una demanda en el mercado los en las tiendas de que la gente quería recordar el sabor de los huevos de antes sabes lo que era

Voz 0137 25:32 un verdadero hueso porque en aquel momento sólo se vendía

Voz 0311 25:35 juegos de jaulas de gallinas enjauladas comían un pienso industrial y entonces dijimos bueno que esto no lo hacemos en serio porque no cojos unas gallinita les damos libertad

Voz 1995 25:46 no en serie cine

Voz 0311 25:49 en aquel momento en serio y lo hacemos de manera regular lo vendemos en eh pues en las tiendas os haya una de una forma correcta de los orígenes del claro y entonces claro la gente estaba deseosa de este producto y fuimos muy pioneros porque es que ahora sí ahora todo muchísimo Bongo campero hay ahora los industriales también hacen huevo campero pero en aquel momento no había nada entonces llegábamos a los sitios de ofrecíamos el producto y era una innovación Saint no vamos con un huevo es una cosa como increíbles

Voz 1995 26:24 por eso mismo habría por eso hemos querido que esta mañana esa a este programa porque estás cansado madrugón para ver el coche esta mañana has tenido que oír esta aquí pero queríamos invitarte por lo que lo que representas muchos nosotros nos complicarnos la vida y bueno que voy a hacer si indicamos nuestro paso por este mundo de una forma muy compleja haciendo malabares y pensando complejísima Istok huevos nunca pasaba a pensar que juegos desciende va a comer huevos necesitamos juegos empezamos de la gastronomía la mayor parte bueno toda la repostería lleva huevos la mayor parte de los platos que nos gustan llevan huevos hablaban de tres la tortilla donde hemos quedado por cierto con Piedrahita que va a pagar las Cachemira conoces las caché buenísimo me han dicho lo conoces la ensaladilla hace bueno pues ahí hacer tortillas sea pensar a veces que lo más sencillo es la solución que esa es la clave y eso es lo que tú hiciste sí

Voz 0311 27:22 sí es que esa parece que ahora para hacer I más D que está muy de moda la innovación el desarrollo pues hay que hay que hacer grandes matemáticas au hay que acudir a la alta tecnología iba a veces soy el I más D es imaginación y buen gusto muchas veces esos sea entonces eh es lo más bonito de este proyecto y es que con algo muy sencillo muy básico e nosotros rompimos el mercado creamos una nueva categoría de producto básico y lo convertimos en un grupo de Tossa conseguimos un básico convertirlo en un producto Grume

Voz 1995 27:57 pero eso tiene huevos es decir tienen algo que decir algo que tengamos que valorar los juegos es decir que que hayamos perdido como como como especie la capacidad de disfrutar de algo que es lo natural decir y que durante un tiempo pareciera que eso que él en los tomates los huevos que no que no eran huevos que no eran tomates que no que no era pan que tengamos que reivindicar eso llama la atención si iban a Galicia

Voz 0311 28:22 lo tenemos más fácil porque aquí todo sabe rico no pero yo cuando voy a Madrid cuando salgo de aquí es que la comida no sabe nada sea realmente eh hay que bueno

Voz 1995 28:34 lo que yo estoy hablando bien de tus huevos decidió aquí sí Bassam saliendo de aquí ya todo peor hombre

Voz 0311 28:44 bueno me lo decía ahí el taxista que me lleva al aeropuerto es ya les ha dicho que era de Galicia ha pasado todo el viaje hablando más que que Vince el come come en Galicia del hombre

Voz 1995 28:54 no te da al mundo es decir eh bueno vamos simplemente a lo mejor en otros sitios salir de Galicia se come bien vale un proceso de una cosa

Voz 27 29:05 escuchando además estas conversaciones las risas Si tú aprendes castellano ir siguen con expectativa es que el la palabra nuevo ya en si gente empieza a reírse del doble sentido supongo que tú has oído todos los chistes posibles del doble sentir la palabra de huevos

Voz 0311 29:24 constantemente sí sí al principio venía con mucha a mí no me gustaba mucho pero al final ya me he acostumbrado y tengo respuesta no no no si seis luego respuestas para todos los chistes de huevos que que me puedo deshacer yo la tengo ahí a la vuelta en tutores que para que pone

Voz 13 29:44 ponen gerente

Voz 1995 29:48 porque podías poner huevos adora o buenista Begona fue bueno todo existe gana has leído toda nada el single sí sí sí vale cuando se fija un aspecto te digo que es muy importante cuando se fija la la trazabilidad de tubos porque hasta hace poco logró venían de donde lo sabemos pero vosotros fuisteis los menos hicieron vamos a aquí todo mundo sepa de dónde viene cuál es la especificidad de de lo que estamos vendiendo sí

Voz 0311 30:18 bueno es muy curioso cuando empezamos no existía la denominación de lo que nosotros hacíamos como que nos adelantamos hasta el reglamento europeo incluso no eh ahora hoy en día es muy fácil de reconocer el origen del producto según en la numeración que aparecen los huevos y la trazabilidad el sexo ese tú puedes trazar desde donde sale desde la el origen del producto hasta hasta el final con un simple número oí con un código de de de todas maneras e pase Vila es Galicia osea que esa es la mayor

Voz 1995 30:53 me dije porque como todo el mundo sabe lo vale vale vale vale el otro día vino al programa Nuria vino buen ejemplo María Sánchez María Corominas se conoce a Mariela redes autora de un libro llama Cuaderno de campo

Voz 0311 31:10 creyendo

Voz 1995 31:11 hemos dado cuenta que sois las mujeres alguno que también sino preciosas mujeres las que estáis cambiando y redefiniendo algo tan fundamental como el campo en este país tan fundamental como que símbolo otras sin vosotros nosotros no somos nada somos muy listos pero sin vosotras insisto no nosotros no haríamos nada estáis cambiando el paisaje y la esencia de este país y sois mujeres

Voz 0311 31:35 sí es muy bonito porque bueno de hecho es esta es una empresa en femenino está dirigido por mujeres si tiene eso

Voz 1995 31:43 que había otro chiste decir

Voz 0311 31:45 no está lleno de gallinas preguntaba preguntaban sabían si no esto no es prohibida la entrada gallinas

Voz 13 31:54 sí

Voz 0311 31:56 sobre todo porque eh en el campo es una realidad muy romántica muy bonita pero hay que trabajar y aquí vuelvo un poco a al entorno eh aquí quién quién realmente trabaja Hay ir avala las riendas de del rural es la mujer es la mujer nosotros hemos hecho una apuesta por el empleo femenino además porque en el rural gallego está escaso de de oportunidades para las mujeres y estamos muy orgullosas de de poder de poder dirigir la empresa desde ese desde ese enfoque no desde el enfoque femeninos del enfoque del desarrollo rural de las oportunidades a las a las mujeres de de nuestro entorno bueno el realmente recomiendo este libro que me que me estás diciendo Pierre de mujeres se me lo estoy leyendo oí me siento muy identificada con todo lo que ya cuenta con los recuerdos con los aromas del campo y con todo lo que evoca este este entorno

Voz 10 33:00 no

Voz 1995 33:00 sólo dos cosas noria ojalá que que la radio que este programa ha sido ha como conexión y que alguien te esté escuchando ahora Ci y piensen María me voy a poner en contacto con ellas ve a comprar el libro decir ojalá que este programa la conector de algo tan bueno como eso segundo sea cuente a ustedes estamos hablando de algo que es fascinante súper interesante son huevos y están en nuestra nevera y no nos damos cuenta de del patrimonio tan cercano y tan maravilloso que tenemos en los bobos buenos de Alicia como todo la comida y demás son los que produce Nuria Varela puertas es cofundadora del Pazo de Varane creadora de gallinas felices hace a mucha gente feliz Nuria muchísimas gracias

Voz 1804 33:45 toda eh

Voz 3 34:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 16 34:03 sí

Voz 19 34:19 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 28 34:29 cuando griego

Voz 0137 34:29 Dios Sansa se despertó una mañana después de un su

Voz 28 34:32 no intranquilo se encontró sobre su cama convertido en un monstruo swing

Voz 29 34:38 estaba tumbado sobre su espalda dura en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza veía un bien

Voz 30 34:45 convocado por Dusko dividido

Voz 3 34:48 partes duras en forma de H

Voz 1804 34:50 sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse en cobertura

Voz 1995 34:54 a punto ya de sus

Voz 30 34:57 muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño Levi Brian desamparadas ante los ojos no era fue en su habitación una auténtica habitación humana Si bien algo pequeña permaneció tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas

Voz 31 35:20 la metamorfosis Franz Kafka mil novecientos

Voz 0137 35:24 quince plena se él

Voz 1995 35:29 no nos ciencia tengo una nueva Tim

Voz 1995 38:32 te lo voy a decir el público Tom así que vamos las cosas de comer seguimos hablando de huevos enseguida hablamos un el gran maestro David de Jorge pero Tom tiene una pregunta para usted ya tengo una pregunta por favor a votar el pulpo es marisco o no es marisco no hay que alguien piense que el pulpo es marisco en este pool

Voz 8 38:56 no a uno a mira

Voz 1995 39:00 si hay una señora del público y cómo se llama usted señora hay que defender disposición sobre el pulpo a usted cree que el pulpo es marisco si va usted a la ciencia a usted le da igual no le importa el pulpo es mariscada encuadra dentro de marisco Josep qué pasa que este sueco digo bueno siendo sueco pero usted se activará tiene delito lo suyo señor Peres si no es marisco que es el saludamos a David de Jorge cambió qué hago de Compostela ese crisol de cultura de esa ciudad que mal el pulpo dice el sueco que si el pulpos marisco te

Voz 0311 39:40 y lo que hice

Voz 0477 39:42 sueco amistad sea decir pues marisco

Voz 1 39:45 Aris abres una pregunta más profunda que tú piensas mira yo canta el pulpo se podrá tener un pulpo como mascota lo tendría pero lo ve decidió Amore lo puedo tener en en la ducha tal pero pero a mí me encanta que es el pulpo y eso es

Voz 1995 40:02 qué cosas

Voz 0477 40:05 es el punto de ser comer con palillos cumplimentó pulpo Anton

Voz 1995 40:10 mire hemos tenido un poco de polémica por qué nos decía Nuria que es una mujer que vino hace muchos años y ya produce alguno de los mejores Juegos que producen lo tan importante como el juego alguno de los mejores que producen este país de ella que claro es que de Galicia va fuera se come muy mal y los otros que viajamos afortunadamente por todo el país nos damos cuenta que eso pasa en todas partes se tu vas a Córdoba uno de Córdoba fuera se comen muy mal les conviene bueno en Donosti donde se los pasa David

Voz 0477 40:40 tenemos una obsesión por la cocina de la alimente todas estas cosas horrorosas y luego que esto del nacionalismo pues también bajado viaja también a lomos de la gastronomía ahí no lo vemos locos los andaluces o los vascos pues al final esta especie de Gastro políticas pues también pues es un poco pereza sí nacionalismo bueno es verdad que en el fondo subyace esa esa ilusión y ese orgullo pues por lo de uno no que está muy bien pero bueno siempre que no nos hemos encima de los demás sabes porque este es un poco pereza también esa discusión no madrileños Jason

Voz 1995 41:14 tengo que no recomiendas

Voz 0477 41:16 algo pues esas calles y sobre todo que aprovechó el tiempo de hoy porque hay gente en Santiago con el frío iba con la cara por eso con el frío con con la oscuridad pues se te caen las paredes encima no con esa ciudad que es una ciudad que te te echa como encima pero bueno hiló pues callejear sobre todo disfrutar de esa plaza del Obradoiro de esa catedral maravillosa pues el sonido de las calles porque es verdad que Santiago no en Nueva York pero Santiago tiene un sonido de las calles muy peculiar cuando llueve con esos gaiteros debajo de los soportales tocando la gaita toda esta historia no se notan en mi padre de A Coruña no se notan ir era de Coruña Gallego de mediado

Voz 1 41:52 me encanta la definición Santiago no es Nueva York Nueva York no en Santiago está poco a poco

Voz 1995 41:57 a mí porque siempre asociamos a Galicia con el marisco hay muchas cosas e interior ni te cuento y la carne luego pero por qué asociamos a Galicia con el marisco

Voz 0477 42:06 pues porque es insuperable Osán hay mejores comen hay en invierno no solamente con las comemos con los percebes langostas con los niños que parecen personajes de Juego de Tronos y es verdad que además del marisco pues aquellos mucho más que que que el mar no la huerta es increíble yo sigo soñando con aquellos pimientos de Padrón de Mis abuelos de Coruña en el maletero eché Agrelo los patatas senos que no comer desde entonces esos brotes tiernos de repollo los que San Simón la tarta de Mondoñedo aquí cogían de camino en los chorizos ya Lugo en fin el culto al cerdo allí pues es verdad que similar al que tienen otras provincias que se llevan la palma en Huelva a Extremadura Salamanca por ejemplo mucha Depor co o es adoración que tienen en Galicia por los nabos no sean mal pensados pero en Galicia hay una increíble porque lo meten en ollas en sopas y ofrecen pues ese gusto ante diluvio que han perdido esos caldito modernos insustanciales insípido pues que como no en la Gran Vía de Madrid

Voz 1804 43:00 no

Voz 0477 43:01 y luego pues es verdad que hay algo que marca la diferencia en el mundo atención señoras y señores en el culo tengo una flor en el culo caracoles que esa frase digo yo qué es la carne de vaca o sea los rayos cuidan a las vacas como si fueran personas y eso se nota se nota de los centollo están pocos ocupa mucho porque él sabe si al final nace su labor no pero de las vacas los gallegos cuidan a las vacas como si fueran personas y eso se nota en la carne gallega que que marca la diferencia sigue declara

Voz 1995 43:27 es la parte Galicia hindú que si quiere Jackass cero aquí lo que mejor te puede pasar es que te traten como una vaca no vale pero volvemos al al marisco tiros tiene usted está a mí cuando oigo a David me da hambre les pasa a ustedes

Voz 0477 43:43 por eso yo digo y yo también tengo hambre Toni esa bola así porque según en la mañana yo me comería un bocata de panceta más a gusto o una langosta cocida

Voz 1995 43:54 ven tú quieres te dedicas a la restauración ahí yo tengo el lema porque los menos hemos de Galicia a veces el problema es cómo me como esto gallegas a ir en los objetos deben hay una cosa muy corta unos instrumentos ya aquello laboratorio un cirujano tú no crees que debería haber cursos a distancia de cómo como sí

Voz 0477 44:15 no me viera factible Times vamos a meter en la Universidad de por medio para comer marisco sea

Voz 1995 44:20 era por ejemplo una nécora Armenia

Voz 0477 44:22 Irán en marisco se empieza por la cabeza chupando como sardo sea yo desconfío siempre de los que nos chupan no disecciona las cabezas de marisco me parecen seres despreciables que habría que desterrar de la Tierra sea eso es que no abren la uña de percebe no se comen las patas menuda chupan la cabeza una gamba o de un carabina pero los que van directos a la chicha pasan de chupar en la cama para mí seguro que son de misionero aburrido no hacen espeleología o sea un verdadero espanto yo siempre digo Akelarre

Voz 1995 44:48 por ese aplauso para director gana

Voz 36 44:50 a los que nos chupan el marisco luego una gama se comportarán como como como Garcilaso de la Vega

Voz 0477 44:56 cuánto irá prueba definitiva para saber si una pareja te conviene siempre lo he dicho es llevarla a comer a una marisquería el primer día sea como se comporte llenará tu vida alegría de color o de angustia en misas de doce y media los domingos sea

Voz 1995 45:08 sí claro y luego muy importante Paris pasa querella sospechoso aquí hay gente joven aquí como me invite a Lamari el día que lo conozco a la mariscada ya es definitivo

Voz 0477 45:19 James no sea una novia o un novio que echa mano a la angosta como preñados ahí como haciendo el cerdo dices Apoño estas Ésta es la pareja pero el que anda así como pelando en langostino con un contenedor y cuchillos viendo Projecte Internet

Voz 1995 45:32 has encontrado a alguien siendo cosas tan finas como esta

Voz 37 45:39 por todos los rincones de sus diríamos aquí está para repintar a Miami a ver dónde venir aquí pero todos

Voz 1995 45:54 es casi mejor oído

Voz 0477 45:57 es que me casaba sea mañana por la mañana de todas formas te digo una cosa mariscadas en un tema muy importante que es una regla universal de nuestro como un amigo José María Gil Arévalo a que le mando un saludo desde aquí que es la regla de oro de la reducción a la unidad que no sé

Voz 1995 46:14 como es muy rápidamente y las es una entidad lógica

Voz 0477 46:16 que disfrute el marisco que significa aquellos chavales iban analiza a zampar no oí y me pasaba que igual eran cuatro el exponiendo langostas entonces el patriarca decían no se coge un trozo sin haber acabado el que cogía este antes así de claro alguno se cortaban cogía mejor Cacho mientras otros sí lo hacían y entonces uno su trozo para pillar un segundo trozo mejor un horror entonces un día el oráculo habló y sentenció poner en el rever aquí en plan como si fuera a Salomón

Voz 1995 46:43 esperábamos a besar el Pantoja siempre pide yo lo de Simao Nina hiciera pero espera un momento que están en esto chiste que ha cuán cota muchas veces y cada vez más mejorando su belleza breves que esto es muy importante

Voz 0477 46:58 sigue así no podemos seguir porque comemos demasiado rápido lo disfrutamos a partir de ahora haremos reducción a la importante reducción a la unidad que significa una persona un bogavante langosta o sea a tomar por saco y entonces llegó la paz porque cada uno con su unidad jamás Suay gritó comer más despacio

Voz 6 47:18 en agradable camaradería es así están querido

Voz 0477 47:21 los oyentes se traducen esta regla cualquier marisco que merezca mucho con la división porque las partes resultantes no sean equivalentes de ser Hamad oportunidades completa según la regla una persona un bogavante au similar así de claro sea es muy importante eso de la Alain mostraba troceada en Cacho si te toca un antena pues es una putada

Voz 1995 47:40 o te o te toca de repente como la col

Voz 0477 47:42 a como con un cacho pequeño de músculo pues no sea una por persona

Toni Garrido Cadena SER

Voz 0137 49:21 tres cosas hay en la vida si sale

Voz 13 49:24 el dinero

Voz 0137 49:27 quién tenga de esas tres cosas que les dé gracias adiós verdad que sí salud y dinero no podemos va aquí las Claudio

Voz 1995 49:34 pero podemos dar gratis a todos

Voz 0137 49:36 mundo la Cadena

Voz 3 49:39 ah sí arenas siempre te regala haremos la paz sal hubo

Voz 1995 53:34 bueno pues si añadimos una nueva polémica porque dice el marisco es en gastronomía un animal marino invertebrado comestible en esta definición se incluyen normalmente los crustáceos camarones langostinos cangrejos percebes entre otros moluscos mejillones almejas berberechos chipirones pulpos entre otros otros animales marinos tales como algunos que no duermo Servizo de algunos uno cara acordados el Piura asi que madre mía lo teníamos ya bastante con lo que teníamos que añadimos ahora

Voz 1 54:06 yo no quiero levantar polémica pero unirlos españoles no enfrentado

Voz 1995 54:12 después la guía o bien de verdad ahora sí que las ya bueno vamos a nuestro concurso de gastronomía hoy lo hemos llamado El mar el concurso así que vamos a presentar le está nuestra Maris concursante de hoy que ama Olga buenos días hola buenos días Olga cómo estás muy bien están pasando la bomba tapas pasando bien el pulpo sumarísimos lleno pues no tengo una idea se está buenísimo nos quedamos con lo importante Olga presentó al sueco David de Jorge vamos con la primera pregunta tienes que prestar atención Olga qué es este sonido

Voz 42 54:53 eh

Voz 1995 54:57 el voy a darte tres opciones tu misma Nochevieja peleando con un centollo ve la langosta boxeadora golpeando a su presa OCE un japonés dando palmas vamos a escucharlo de nuevo eh

Voz 0477 55:19 es la angostas sea flipa

Voz 1 55:21 pide a a veo seis eran japonés pero la costa puede ser posible está peleando con el agua caliente correctos