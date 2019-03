Voz 1995 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce la actualidad de esta mañana de viernes de la mano de José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días la pancarta con el símbolo de los presos sigue colgada en el balcón principal del Palacio de la Generalitat de Cataluña las tres de la tarde dentro de tres horas vence el plazo dado por la Junta Electoral Central para que el conseller de Interior ordene a los Mossos d'Esquadra la retirada de estos símbolos bien principio Pau rumbo en la plaza Sant Jaume todo sigue igual atención Barcelona país rumbo plaza Sant Jaume bueno pues parece que sí ahora sí Pau la tercera qué tal buenos días buenas tardes

Voz 1 00:39 qué tal buenas tardes ahora sí la imagen en la plaza Sant Jaume desde una expectación decía moderada los medios de comunicación y algunos grupos de turistas somos los únicos pendientes de la fachada de la Generalitat sí que hace una media horita pues sabido una concentración pero muy poco numeroso de unas veinte personas la incógnita por tanto sigue en el cómo se van a retirar estos símbolos es que se retiran en la Conselleria de Economía y en la de salud lideradas ambas pueblo Esquerra alguien anónimo ha retirado el lazo blanco en Exteriores y Justicia también d'Esquerra no lo sabido nunca desde

Voz 1018 01:07 para Cataluña la otra mitad del Gobierno pues la Conselleria de Cultura

Voz 1 01:10 Laura Borràs afirmaba esta mañana en Cataluña que no va a dar ninguna orden de retirada que los Mossos tendrán que hacer su trabajo en el resto de departamentos consultados incluido Presidencia de la Generalitat la tesis parece ser la misma intentar evitar la imagen de una orden política de retirar los brazos cuando los Mossos se presenten eliminarlos con discreción y el anonimato quedan como decías tres horas para que expire el plazo

Voz 1018 01:31 gracias Pau hacia la una y media la tarde está prevista la rueda de prensa del presidente del Gobierno en Bruselas al término de la cumbre comunitaria en la que sin duda habrá preguntas de los periodistas sobre este nuevo episodio del desafío independentista en torno al Brexit la primera ministra británica Theresa May viaja ya de regreso a Londres para intentar de nuevo algo muy difícil y es conseguir que la Cámara de los Comunes respalde su acuerdo quizá la próxima semana en una nueva votación que no tiene ninguna garantía de salir adelante Griselda Pastor qué tal buenas tardes

Voz 0419 01:58 las tardes exactamente aquí no ha habido ningún jefe de Gobierno que crea que me puede la próxima gana semana ganar su apuesta ante su Parlamento Macron por ejemplo tras escucharla esta noche pasada en la sala a puerta cerrada ha rebajado nos dicen hasta el cinco por ciento las posibilidades del resultado de esa votación el jefe del Gobierno luxemburgueses algo más generoso llega hasta el cincuenta por ciento aunque esta es la razón para ofrecerle una prórroga de dos semanas más dando por hecho el no hasta el doce de abril para que diga cuál es el paso próximo mientras ella empieza a prepararse como decías ya ha confirmado el jefe del Gobierno luxemburgués lo escuchamos

Voz 1804 02:38 no es cierto que no hay

Voz 2 02:41 yo no está me ha enviado un mensaje esta mañana para decirme que si algo ya porque quiere empezar a trabajar y trabajo hay mucho porque en estos dos años queda aquí evidenciado la estrategia no ha servido para que logre un consenso británico

Voz 1018 02:58 hora doce y tres minutos vamos a comunicar con la DGT con una noticia de servicio público la autovía A tres está cortada ahora mismo en uno de los dos sentidos a la altura de Arganda del Rey en Madrid entre los kilómetros veinticinco y veintisiete parece que por una colisión entre dos camiones está afectando en este momento el tráfico

Voz 3 03:16 muy buenas tardes pues sí efectivamente a esta hora está generando ya retenciones importantes este accidente en el que se han visto involucrados dos camiones Ike obliga al corte de esta autovía de Valencia en sentido entrada a Madrid también encontrarán ya dificultad en el acceso a la capital por la A5 a la altura de Arroyomolinos mucha precaución y también algo de paciencia

Voz 1018 03:38 gracias Patricia Arriaga y Vox sigue a lo suyo su portavoz en la Cámara andaluza Francisco Serrano niega la brecha salarial entre hombres y mujeres justifica los permisos de armas a particulares por el derecho a defender la propiedad y pide a los demócratas que se compren chubasquero para querer en las cosas que no les gusten así se ha subrayado en un desayuno informativo en Sevilla al que está Sara Armesto

Voz 1277 03:59 un chubasquero de la misma marca que el suyo es recomendar Serrano porque para ofensas las que ellos sufren dice preguntado sobre el diputado de su partido que ayer llamó buscadores a huesos a los que defienden la ley de Memoria Histórica en una conferencia sobre el techo de cristal de la Mujer Empresaria en un foro de la Cámara de Comercio de Sevilla Serrano ha negado que exista brecha salarial y ha denunciado que los mensajes de su partidos están tergiversado dice como la defensa tener armas

Voz 0219 04:22 todo lo que hay que defender el derecho de propiedad

Voz 4 04:24 de hecho de las armas no es si ha existido siempre está regulado y está regulado pues lo dicen que no que por el hecho de decir que en un momento dado se puedan tener armas en casa para defender la propiedad tus derechos tu vida eso significa que vamos a ir por la calle como pues pistoleros que Esquerra Piqué disparates S

Voz 1277 04:42 cuando nos calumnia han dice el presidente de Vox en el Parlamento andaluz demuestran que somos extremo sentido común y le ha dado las gracias por esto en particular a Susana Díaz

Voz 1018 04:51 gracias eh Sara volvemos a Barcelona la fábrica Nissan anuncia un ajuste de plantilla de entre cuatrocientos y quinientos trabajadores segunda reestructuración

Voz 5 04:58 para relanzar la planta Susana Ruiz

Voz 1922 05:01 según han confirmado a la agencia Efe fuentes sindicales la dirección de la multinacional quiere sentarse cuanto antes a negociar la manera de efectuar esta reducción de plantilla en principio pasaría por bajas incentivadas prejubilaciones en los últimos meses los comités de empresa de Nissan en Zona Franca y Moncada i Reixac se han reunido con las diferentes administraciones para alertar de la baja producción de la falta de un proyecto industrial fuentes de la compañía han señalado que el próximo martes está previsto que viaje a Barcelona la plana mayor de la multinacional para reunirse con el comité de empresa y empezar a negociar

Voz 5 05:30 dar un plan de competitividad que no ha confirmado que conlleve la reducción de plantilla

Voz 1018 05:36 de con Carlos Cala Isabel Quintana las propietarias de la central

Voz 0824 05:38 el nuclear de Almaraz en Cáceres llegan a un acuerdo para pedir la renovación del permiso Iberdrola Endesa y si quieren que siga funcionando hasta dos mil veintiocho aunque la decisión que tiene que ser ratificada por la asamblea de propietarios está condicionada a que la inversión no supere los seiscientos millones de euros

Voz 0325 05:53 niños menores de cinco años que viven en países en guerra tienen veinte veces más probabilidades de morir por la falta de agua potable que por la violencia según datos de Unicef estos problemas relacionados con la diarrea el saneamiento y la higiene causan también más muertes tres veces más en los menores de quince años que las armas Estados Unidos reconocerá la soberanía israelí sobre los

Voz 0824 06:11 Altos del Golán un territorio que Israel ocupa desde hace más de cincuenta años pero que reclaman Siria Líbano una decisión de Donald Trump no solo veinte días de las elecciones en Israel y que ya han criticado China Turquía o Rusia que ha calificado esta decisión de irresponsable

Voz 1018 06:25 pues todo esto es algo de lo que podemos contar por ahora mantas sacos de Galicia pases bien que estás en un sitio precioso maravilloso fin con muy buena gente que quieres que te diga algo que puedas pero sobre todo pasaba bien

Voz 1995 06:37 vale yo sé que es muy prudente Marcos mutuamente pero sí yo

Voz 1018 06:40 vamos una tarta Santiago Luengo hacer eso era bueno bueno bueno eso ya en fin albariño yo que sé que acepta cualquier cosa del padre Si me dejas que pida pido que lo pasé vinícola algo que estás un sitio maravilloso una ciudad preciosa la gente de Galicia es fantástica yo que sé que disfruta de una gran tanda

Voz 1995 07:02 pues de Antonio para ajeno un abrazo muy grande seguimos hoy por hoy hora doce

Voz 5 07:13 en la Cadena Ser

Voz 6 07:16 Iturbe hoy

Voz 1995 07:17 con Toni Garrido dos últimos minutos del programa queremos dedicárselo a esta hacia recuerden que estamos en Santiago de Compostela un sitio maravilloso donde empiezan a llegar aquí peregrinos poco distintos a la que la gente imagina peregrinos vestidos con camisas hawaianas con gafas de sol pulsera en la muñeca a lo mejor incluso ustedes van encontrase eh apellidos que van conociendo es a veces vemos esto se les va a hacer largo el camino desde luego son peregrinos utilizadas venera en Santiago como a Santiago como apóstol pero para ellos el verdadero profeta se por ejemplo Lenny Kravitz el año pasado miles in miles y miles de aficionados a la música vivieron hasta Santiago de Compostela para vivir la primera edición de un festival que está llamada sin nacional se llama mostrando camino con este año con toda probabilidad esa peregrinación va a volver a repetirse para una segunda entrega de S camino que suena Isona con Rosalía en ese camino suena a los Black I Peace formuló los llama los Caca Haití phishing son los vaca ajo Abascal se encuentra uno de los responsables a sólo de textual sino también de que Galicia se ha convertido en el corazón musical el norte de este país sellaba Joaquín Martínez quien es fundador y director de la Agencia creativas norte nombre apasionado y plenamente implicado en el tejido cultural de una tierra al creaba bastado una sola edición de un festival dónde Gabino para poner a Santiago competir en igualdad de condiciones con las grandes capitales de provincia de este país y con otras ciudades europeas de Jacqueline Kelly o tiempo tú porque te metes en esos líos pues yo creo que

Voz 0219 09:15 es que antes me dedicaba esto antes era

Voz 1995 09:17 generaba empleo ni antes ya hagan un trabajo honrado hace veinte años eh pues nada hecho a él y a partir de ahí

Voz 0219 09:26 iniciamos un camino hacia dentro de la música Edith dignificar un poco el tema de la música indie porque no no yo recuerdo que la primera vez que un festival al Festimad veintiséis cuando tocaba que tu risa que Machine es más Icann Camps mire Panko digital hicimos por qué no hacer un festival en el pueblo mi primero fue el cultura que en el noventa y ocho y a partir de ahí pues para alante en el caso de son do Camiño en realidad eh yo creo estamos viviendo un momento histórico en que la vieja Europa se resquebraja no de alguna manera está separando yo creo que uno de los grandes elementos que está uniendo desde hace desde la Edad Media es un libro el Códice Calixtino y es todo una ruta que no entiende ni de razas idiomas ni de eh es un es un camino espiritual que nosotros creemos que debe mira hacia los grandes valores que definen la humanidad como es la igualdad en accesibilidad sostenibilidad etc etc queríamos que el camino también tuviese un final desde el punto de vista como festivo y al mismo tiempo de reconocimiento de de Hacienda podemos ir no estamos en un momento muy complicado nivel histórico por todos los lados entendíamos como un festival al final del camino oí un festival que pese a Santiago y a Galicia en el mapa porque la verdad es que ya nos toca no fue tanto que ha pasado por ahí yo creo que Galicia e es el momento de de aprovechando también la llegado de veo también siguientes Xacobeo que sean ellos los Veintisiete yo creo que hay que unir todos los agentes que participamos de todo esto y además es un festival de Chopin

Voz 1995 11:00 el gallego y aparte Galicia lo esto yo que todo el país si en todos sitios hablamos de gastronomía tocando presume de su gastronomía pero todo el mundo presume de su música y presume de su folclore y presume de sus tradiciones Galicia una sensibilidad especial hacia hacia la música hay muchos festivales algunos de ellos increíbles el resurrección por ejemplo ejemplos te lo cuenta dice como como como que han montado hay unos señores que es decir es una cosa que es difícil explicar o marisquillo tristemente célebre el año pasado que va a volver a celebrarse este año aquí una sensibilidad muy especial con la música que sí bueno a ver

Voz 0219 11:34 eh hay hay una fuerte tradición de de la música a también a Galicia debido a su su diáspora en su día ha importado también muchos contenidos musicales que tienen que ver pues fundamentalmente con Latinoamérica que lo normal en las verbenas que se va de Mango una chata eh con una salsa etc etcétera Illa música está metida en el ADN no hay desde hace muchísimo tiempo y bueno pues ha habido como ciertos precursores que es gente que ha que ha trabajado durante años para crear de una de un tejido de de festivales de de eventos que también cambiar de alguna manera pues lo que venía siendo tradicional esto que son nombrados es ver a su selección que de hecho juntos montamos do Camiño con la gente de resurrección inhumano proyectos me a América que estaban logrando está nombrando también lo que han hecho es un ecosistema también de de festivales en Galicia de que son completamente pero complementarios unos entre ellos que de todos los estilos que hay de con distintas singularidades la gastronomía que hasta ahora diciendo pues realmente está siempre como un barniz hay que está proyectando lo que es todos los grandes valores del territorio

Voz 1995 12:46 bueno el año pasado primera edición mucha gente más incluso de la que la que se preveía algunos problemillas ves te llevan a estar afinados euros los próximos trece catorce y quince de junio vuelve a Santiago de Compostela usando camino con los Caca Davis los Black I Peace perdón el equipo David dieta Rosalía Iván Ferreiro Vetusta Morla Higuaín es uno de los artífices de de todo eso debemos de las hacia la gente que empuja por la cultura cuando las del del del Códice Calixtino qué importante es olvidarnos de de barreras que importante es poner más puentes que eh que nosotros acaba el tiempo estaríamos aquí trabajando contigo verdadero placer mucho

Voz 0219 13:21 muchas gracias por el trabajo que cada día hay muchas gracias por invitarme

Voz 1995 13:24 de luego clases fuera

Voz 6 13:31 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 13:34 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te comen

Voz 8 13:42 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 9 13:55 sí

Voz 1804 14:01 Bonet da con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 10 14:06 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 6 14:19 lo que necesita ahora acerca tu cara Ada acerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla no lo está haciendo

Voz 2 14:31 pues mira

Voz 5 14:35 que quería como darte un beso es lo que vamos a mimar

Voz 2 14:43 es decir mexicana en altavoz de la todavía asegura que eh en las redes sociales

Voz 5 14:52 los viernes después de El Larguero Ortega Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Carlos Cala Las Noches de Ortega Juan Carlos venga unos también en nuestra aplicación Cadena Ser punto com

Voz 11 15:15 bonitas bien venida

Voz 12 15:20 de marzo Acula aquí tal queridos Kim Kardashian Mi nombre es James Harrison hoy expedicionario fotógrafo de National en recorriendo los rincones más viajes del citado las tribus Filadelfi pudo se culpa de globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar escuchan peinaban como Iturralde González Sergio Ramos una pena de verdad los el Deportivo la ronda

Voz 13 15:55 el gol

Voz 1995 16:04 a reconciliarse con una escucha el nuevo podcast pienso luego actúa

Voz 1804 16:10 un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 14 16:15 ya que crea una empresa metro a una empresa que Duque

Voz 5 16:18 el señoras valores que respete el medio ambiente

Voz 1804 16:20 eso luego actuó ya disponible en la web y el At de Podium podcast Vox iTunes Ibooks el casa

Voz 5 16:27 como ya Sagi calado tu terracita para comer ahí en Aldi tenemos frescos como el bacalao al punto de sal por dos con noventa y nueve los trescientos gramos porque además de bronce arte entra hambre sala que la vida te pille preparado al día lo que vale mucho cuesta muy poco en especial en Paradores Filipe estuviera

Voz 15 16:54 a ver esta Semana Santa te esperamos reserva ya

Voz 5 17:00 para todos

Voz 16 17:02 otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes

Voz 1804 17:09 las buenas oportunidades reconocen aprovecha hora las últimas unidades en stock que lleva tiene un hotel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo que el Financial Services a través de Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios oculto

Voz 6 17:23 lo más importante lo principal es donde te lleva ya

Voz 17 17:27 sí contar claro no habíamos dicho nada de eso es inevitable

Voz 18 17:32 rango doble ya sabes que yo perdí

Voz 1804 17:35 dándole y vosotros el veinticinco y veintiséis de marzo Broncano que que e Ignatius se van de viaje

Voz 17 17:43 habrá que hacer promoción de le damos Ernest Dublín con el apoyo de la buena gente de le buena

Voz 19 17:49 de sí que no están también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 1667 17:54 no de señalarse lejos tu coche cuando estás en el mostrador es ese Blanco que está detrás el blanco de pasa bastante pero un Beppe lo que te pasa ahora siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso en vez

Voz 1995 18:06 en otros sitios no en BP sí

Voz 1667 18:09 promoción validan peninsular Baleares consulta a las bases legales en mi BP punto es para los criadores de frases como tienen

Voz 19 18:16 por cierto para unas cosas mayorcito para otras te crees que esto es un hotel Loterías presenta la respuesta definitiva sorteando quince millones Si llevas de unas cuantas papeletas veintitrés de marzo sorteo del día del padre de lotería nacional con quince millones aun X a su manera

Voz 16 18:36 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 5 18:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:47 bueno nos vamos a despedir recordemos que va a comer tortilla donde era caché que es una tortilla buenísima verdad que paga Luis Piedrahita ha dicho venido antes que ustedes lo han oído verano uno de los he inventado así que nos despedimos brevemente si nos vamos a despedir de toda la audiencia de la cadena SER porque nos vamos veremos el próximo lunes en Hoy por hoy antes de otros tenemos que dar las gracias primero este museo maravilloso el museo las proyecciones que está en un sitio un extraordinario que no representa a todos en el fondo todos somos peregrinos vienen por Santiago pasen por este museo vayan a la Catedral disfruten Bayona Durá tortilla caídas que es donde vamos y ahora gracias a nuestros compañeros de Radio Galicia a Mario Moreno Aida Pena Ricardo Rodríguez Agadir águila gracias compañeros por hacer que hoy hayamos partir la mañana otro esta gente tan la la adiós a muchísimas gracias volvemos el lunes hasta entonces