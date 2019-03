Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:25 saludos qué tal está muy buenos días seis veinticinco de marzo y sigue sin llegar la lluvia que tanta falta nos hace esta semana comienza con cien los despejados en la Península con alguna tormenta en Canarias Icon una importante victoria política para Donald Trump quizá la más importante desde que llegó a la Casa Blanca

Voz 1727 00:47 el fiscal especial Rober Müller ha terminado la investigación sobre la trama rusa una investigación que ha sido una amenaza constante para el mandato de Donald Trump y concluye el fiscal que no existen pruebas de que el presidente su equipo de campaña conspira Sen con Moscú para favorecer lo en las elecciones del dieciséis

Voz 1727 01:10 casi dos años y pero ahora sólo conocemos cuatro páginas de conclusiones y aunque trampa como acabamos de escuchar dice que significan sexos el éxodo negación total

los demócratas no creen que sea su exonerado un total no lo ven así el congresista ayer reina Blair ha anunciado que van a pelear para que se haga público el informe completo porque New leer sí deja abierta la posibilidad de que Donald Trump haya cometido obstrucción a la justicia hoy el diario El País publica aquí en España una entrevista que Steve Banon les ha dado en Río toma Steve Banon es el ultra exasesor de Trump que ahora se dedica a ayudar a todas la extrema derecha europea bueno pues Banon anticipa ahí ya este resultado de la investigación y dice que el presidente norteamericano convertirá el informe del fiscal en un arpa contra sus adversarios el periódico subraya que la entrevista se realizó antes de que se publicara el informe este lunes aquí en España termina el plazo para registrar candidaturas para las elecciones generales del veintiocho de abril el PP sigue implorando a ciudadanos una lista conjunta en el Senado

Voz 0771 02:25 lo que dijimos es primero una junta directiva dejamos la puerta abierta a poder hablar con Ciudadanos para el Senado por qué qué ese senados la cámara que tiene que poner orden aplicado a la Constitución en Cataluña por todo lo que está pasando día a día no era mala idea que las fuerzas constitucionalistas hiciéramos una estrategia común

Voz 1727 02:40 en palabras de Pablo Casado anoche en La Sexta este fin de semana todos los partidos han tenido actos de precampaña con un denominador común los pactos y Cataluña Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:50 buenos días la vicepresidenta y número dos de Pedro Sánchez Carmen Calvo ha dicho desde L'Hospitalet de Llobregat que defenderán a Catalunya de separatistas y separadores

Voz 2 02:59 sale con diálogo ICO ley con diálogo hizo le no va a haber salida para Cataluña que no sea es

Voz 0027 03:07 el PSOE asegura que prefiere el apoyo postelectoral de ciudadanos antes que el de los independentistas pero Albert Rivera sigue defendiendo que no pactará con Pedro Sánchez

Voz 3 03:14 claro que echará a Sánchez con votos por supuesto estos días nos preguntan huy ustedes no no quieren a Sánchez de presidente de hombre suponen una sorpresa si me presento yo de presidente y Ciudadanos quiere ganarle como voy a querer a Sánchez de presidente no le quiero la oposición

Voz 0027 03:27 que unidas Podemos sigue celebrando a la vuelta de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad M Larra

Voz 0545 03:31 básicamente lo que puso Pablo encima de la mesa es que el próximo veintiocho de abril sólo hay dos opciones o el miedo y la resignación o la esperanza y el futuro que marca unidas Podemos y que señala camino a recorrer con un país que que no

Voz 1727 03:44 puede quedarse atrás y este domingo además nos deja dos manifestaciones son muy diferentes una en Madrid marcha contra el aborto en la que estuvo el secretario general del PP Teodoro García Page

Voz 4 03:54 todo el mundo tiene familia creo que hasta los de Podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberían votar todos los partidos políticos unido defendiendo

Voz 1727 04:04 habían hasta los de Podemos tienen familia y otra manifestación muy multitudinaria esta en Alsasua para protestar contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma penas de hasta trece años de cárcel para los ocho jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas en el año dieciséis a los manifestantes pedían justicia hay proporcionalidad en las penas y la tragedia del fin de semana nos lleva este lunes al funeral en Rota de un chaval joven chavalín de catorce años Marcos Garrido el jovencísimo piloto que murió ayer cuando participaba en una prueba en el circuito de Jerez el presidente de la Federación Andaluza de motociclismo que se llama Juan Álvarez ha contado en Canal Sur el accidente

Voz 5 04:54 sé que hay justo justo justo delante de otro y el otro tanto mala idea pues arrollado y ha sido muy aparatoso caer en Osona ha sido un porrazo excesivamente fuerte entonces ha tenido un grupo social

Voz 1727 05:08 ya además sin fútbol en Primera el domingo se completó anoche con un derbi de segunda muy movidito Sampe buenos días

Voz 1161 05:15 buenos días Pepa de derbi asturiano en El Molinón Sporting uno Oviedo cero gol en propia meta del ovetense Cristian Fernández un penalti a favor del Sporting que fallo Jurkiewicz y un gol anulado al Oviedo en el minuto noventa y dos a Ibrahima por falta y que terminó expulsado la jornada treinta y uno se completa esta noche a las nueve con el Mallorca Zaragoza ahí tras eh aparte de este partido Osasuna Granada están en puestos de ascenso directo la promociones para Albacete Málaga Deportivo y Cádiz el descenso Extremadura Nástic Córdoba el expulsado Reus

Voz 0978 05:42 obreros Nàstic del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la lluvia vuelve en nuestro país pero sólo lo hará en Canarias además mucha atención porque se formarán tormentas que pueden descargar con intensidad mucha atención especialmente cerca de barrancos ya que la lluvia va a caer de manera torrencial llovían Canarias pero en el resto del país ni hoy ni los próximos días las nubes van a ser suficientemente

Voz 6 06:03 compactas como para provocar lo que tanto o falta

Voz 1727 06:06 se lleva unas nubes durante la mañana en el Cantábrico pero irán desapareciendo después sol temperaturas parecidas a las de ayer durante la tarde al sol el ambiente entre suave cálido por ejemplo en el sur de la península

Voz 1727 06:30 hoy es un buen día Good al menos para Donald Trump según la prensa yo hoy después de un fin de semana con encuestas electorales que antes de empezar otra semana con más encuestas vamos a hacer balance de todas ellas con Belén Bari Barreiro que es la directora de cuarenta dB la empresa demoscópica autora de la encuesta que publicaba ayer el diario El País Daniel la fuente buenos días

dos años cantantes políticos tuiteros

Voz 1727 07:36 Ana

Voz 7 07:39 una hora después atención recordamos que mañana se cumplen cuatro años de la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza y lo vamos sabe hacer con quiénes se han visto afectadas y de qué manera por esta ley es

Voz 0660 07:50 dos años cantantes políticos tuiteros

Voz 1727 08:05 y en medio de las encuestas de la bronca política por los lazos las pancartas las listas las bajas y las altas en medio de todo este ruido queremos preguntarles han escuchado alguna propuesta porque algún ávido e alguna propuesta política más allá de Amado la atención para bingo para mal que

Voz 7 08:23 propuesta concreta en escuchados es la han escuchado si les gusta o no

Voz 1727 08:27 no porque dio una deriva de la impresión de que los líderes hablan sólo para su parroquias ha fragmentado tanto el panorama político que parece que cada lider quiere conservar a los suyos ya no sabemos si aspira a conseguir más pero conservar a los suyos sí

Voz 7 08:45 tienen esa sensación ustedes de qué hablan sólo para los suyos para que no se les vaya ninguno ante la fragmentación pueden responder a todo esto en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta pueden reflexionar en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 09:03 decirnos también Dani de que están más hartos de esta precampaña política tal larguísima en la que estamos son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 09:11 ay empieza el primer Hoy por Hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción y con Ángel Cabrera hay Roberto en la técnica

Voz 0027 10:52 y lo primero a esta hora es conocer el detalle del informe de la Fiscalía sobre la trama rusa un importantísimo informe después de dos años de investigación el fiscal si hay encontrado pruebas de que Rusia maniobró para que Trump ganara las elecciones de dos mil dieciséis pero no de que Trump y su entorno conspiran con los rusos para favorecer esa injerencia extranjera Marta del Vado buenos días

Voz 1510 11:13 buenos días el fiscal general William Bar ha publicado en resumen de cuatro páginas del informe Muller en el que concluye que nadie del equipo de campaña de Donald Trump conspiró con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de dos mil dieciséis Möller explica que sí que hubo interferencia rusa creando centenares de perfiles falsos en redes sociales y hackeado los correos del Partido Demócrata P pero nadie del círculo de Trump se coordinó con el Kremlin para ganar las elecciones sobre el otro delito investigado la obstrucción a la justicia Müller detalla actos dudosos cometidos por Trump se abstiene de calificarlos de delito pero tampoco lo exonera deja en manos del fiscal bar esta decisión William Bart que fue nombrado por el presidente a principios de año ya ha dicho que no hay evidencias suficientes para acusar a Donald Trump de obstrucción a la justicia

Voz 0027 11:57 por tanto todo son buenas noticias para Trump que esta madrugada ha comparecido eufórico ante la prensa

Voz 1510 12:02 sigan al trampa celebrado las conclusiones del informe mio leer como una victoria sobre sus crítico sobre el Partido Demócrata en los medios de comunicación a los que ha acusado una y otra vez de inventarse una farsa la mayor caza de brujas de la historia política

Voz 12 12:14 la de este país muy ancho oro texano editora trance siente exonerado completamente dice que es una vergüenza que los estadounidenses hayan tenido que pasar por esta investigación por este intento ilegal de derribar

Voz 7 12:25 de hecho el italiano puede Hawst dice

Voz 1510 12:28 los demócratas exigen al fiscal que publique el informe Müller

Voz 13 12:31 integramente el presidente del comité de justicia

Voz 1510 12:34 que ayer Rinat leer ya ha pedido abarque testifica en la Cámara porque cree que su interpretación sobre la obstrucción no es neutral la investigación de Müller que acaba de concluir ha dado pie a imputar a treinta

Voz 1727 12:44 por personas seis de ellas del círculo íntimo

Voz 1510 12:47 Trump por diferentes delitos entre los que está la financiación ilegal de la campaña electoral hay al menos tres investigaciones parlamentarias abiertas relacionadas con el presidente que se suman a las de las fiscalías de Nueva York Nueva Jersey y Washington que investigan las cuentas de los negocios privados de Trump de su fundación ya está de su acto de inauguración así que aunque los problemas legales para Trump no terminan aquí las conclusiones de Miller reducen la amenaza del impeachment ponen el foco ahora en la batalla política entre el Congreso y la Casa Blanca

Voz 0027 13:16 de la batalla política en España hablamos pero todavía con una derivada estadounidense vinculada a Trump el hombre que fue el principal asesor estratégico de Trump en campaña Steve Banon y que ahora se dedica a ayudar a todos los partidos populistas y de extrema derecha aquí en Europa valoraba la hoy sobre Vox en una entrevista en El País y avisa de que el resultado del partido de Abascal en las generales de dentro de un mes va a provocar lo que él llama una onda expansiva en toda Europa Ana correlato en buenos días

Voz 0127 13:41 buenos días Banon cuenta que comenzó a reunirse con Vox en el verano de dos mil diecisiete cuando todavía estaba en la Casa Blanca recibió en su casa de Washington a tres miembros del partido que no quiere nombrar en las próximas semanas volverá a verse con ellos aquí en España dice Banon que quiere motivarles y darles a entender que tienen un papel fundamental en las elecciones europeas los compara con la demócrata estadounidense no Casio Cortez sí haya pasado de ser camarera a comer en la misma mesa que Trump y Pelosi con Vox puede pasar igual dice mano describa Vox como un partido nacional populista no son profesionales pero están orgullosos de ello señala y añade que la victoria de Vox es la que ya ha trasladado su conversación al resto de la derecha PP y Ciudadanos ya hablan como ellos dice a eso lo llamo yo

Voz 1727 14:23 para el producto en un intento por aferrar esa parte

Voz 0027 14:25 el electorado que es el está yendo hacia Vox el partido popular de Pablo Casado participó ayer domingo en una manifestación contra el aborto no contra una ley específica o pidiendo que se regule de determinada manera el aborto sino directamente contra el aborto la nueva dirección del PP sostiene que no es un derecho de las mujeres el poder decidir sobre su embarazo Isabel Villar buenos días

Voz 14 14:43 buenos días lo dijo el secretario general en esa manifestación de la plataforma Sí a la vida según Teodoro García Egea su partido impulsará una ley de apoyo a la maternidad porque el aborto no es un derecho dijo sino un drama el número dos del PP también criticó con este argumento que los demás partidos no se sumarán a la convocatoria

Voz 4 14:59 el mundo tiene familia creo que hasta lo te podemos tienen familia por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos políticos unido defendiendo la vida y el futuro de España

Voz 14 15:08 palabras de García Egea en esa manifestación que pedía la prohibición del aborto pero anoche en La Sexta Pablo Casado dijo que si gobierna no derogará automáticamente la actual ley de Pla

Voz 1727 15:17 la ley del aborto de plazos que actual

Voz 15 15:19 estaban a mantenerse donde está recurrió por el Constitucional van a esperar al Constitucional por tanto va a estar en vigor mientras cabrón no podremos tu Frontier constitucional dice que si usted la deja

Voz 1594 15:28 el Constitucional dice que si es una ley constitucional

Voz 14 15:31 a Casado le parece más justa eso dijo la ley de supuestos del año ochenta y cinco pero según él esa es sólo su opinión

Voz 0027 15:36 en esa entrevista en La Sexta Casado acusó anoche a Pedro Sánchez y en una misma frase además lo hizo le acusó de querer destrozar la economía de dar prebendas a los independentistas acercar presos destrozar la unidad nacional sin embargo el ministro de Fomento y Secretario organización del PSOE José Luis Ábalos hizo ayer esta reflexión que van a escuchar acerca de una hipotética investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones

Voz 16 15:57 nosotros no les ponemos ninguna condición a Ciudadanos pero no es la puesto nosotros yo creo que Ciudadanos debe regresar al espacio que reivindicó para su existencia bienvenido su apoyo es preferible siempre es preferible siempre que alguien que no cuestiona la unidad de España es evidente alguien que respete el marco constitucional

Voz 0027 16:18 dice Avalos en el español que preferirían contar con los votos de ciudadanos que con los pelos independentistas a pesar del veto preventivo anunciado por Albert Rivera y sobre el independentismo hoy la fiscal

Voz 0931 16:28 ella va a presentar una denuncia contra el president catalán Quim Torra

Voz 0027 16:31 por haber desobedecido el plazo para retirar los lazos y éste

Voz 0931 16:34 Heladas Joan Bofill Diane bon día va a ser el fiscal superior de Cataluña quién se cree contrató Rey presente su escrito ante el Tribunal Superior de Justicia Torras aforado y esta es el tribunal competente para abrir una causa penal contra la actual presidenta la Generalitat fue la Fiscalía General del Estado la que recibió el viernes el acuerdo de la Junta para pedir responsabilidades penales contra Torra consideraba que no cumplió con las órdenes de retirar los lazos de los edificios de la Generalitat dentro del plazo que se le dio la querella se presentará por un presunto delito de desobediencia que podría conllevar a una

Voz 0027 17:04 posible inhabilita hace seis y diecisiete gracias Jean cinco y diecisiete en Canarias

Voz 0027 17:12 y la última hora nos lleva a Israel en Tel Aviv haya ahora mismo seis personas heridas por el disparo de un misil que según el Ejército israelí han lanzado desde Gaza Si se confirma sería la primera vez en muchos años con proyectil que se dispara desde la franja llega tan lejos y además sin que lo interceptó el sistema de Defensa israelí corresponsal en Jerusalén Beatriz de comer buenos días

Voz 1140 17:32 hola buenos días si efectivamente unos noventa kilómetros separan Gaza de lugar donde ha caído este proyectil es una distancia enorme para los cohetes a menudo rudimentarios que se lanzan desde la franja y ahí la sorpresa general esta mañana en hizo eh el extra distancia explica en parte que los sistemas de defensa israelíes no hayan reaccionado e interceptado el misil que ha caído en un pequeño edificio residencial que ha quedado muy dañado por la explosión de los seis heridos dos serían niños ya habría un adulto en estado grave por ahora desde Gaza silencio total sobre la autoría del lanzamiento de este misil en Israel Benjamin Netanyahu que ex primer ministro también titular de Defensa está en Washington donde se reúne con Trump esta tarde la respuesta militar israelí a este ataque no tardará en llegar probablemente en forma de bombardeo sobre Gaza

Voz 0027 18:18 Beatriz de convertir en directo desde Jerusalén gracias buenos días bueno en Reino Unido las informaciones sobre lo que está pasando dentro del Gobierno británico apuntan a que Theresa May ha podido contener a última hora o un intento de rebelión interna contra ella la posibilidad de que varios de sus ministros intentaran hacerle dimitir a cambio de sacar adelante el acuerdo de salida para el Brexit no hay nada firme ni siquiera es firme cuando se va a volver a votar Osiris se va a volver a votar ese acuerdo en el Parlamento que es la condición que le puso la Unión Europea Amey para la prorroga de momento hoy puede haber novedades en la Cámara de los Comunes corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 18:52 el Parlamento británico celebra hoy un nuevo debate sobre el Brexit de acuerdo con el Daily Telegraph la primera ministra Theresa May ofrecerá a los diputados la posibilidad de pronunciarse en varias votaciones indicativas no vinculantes sobre diferentes opciones para resolver la crisis esas opciones siempre según el Telegraph serían el acuerdo alcanzado por May la salida sin acuerdo otro referéndum la renovación del artículo cincuenta un acuerdo de libre comercio con la Unión

Voz 1510 19:24 aduanera ir permanecer en el mercado

Voz 0273 19:26 todo único May celebró el domingo consultas de urgencia en la residencia de cheques con miembros del Gobierno y con un grupo de destacados conservadores euroescépticos partidarios del Brexit duro entre ellos se encontraba Boris Johnson el encuentro parece finalizó sin acuerdo alguno mientras se intensifican los rumores de un inminente golpe para obligar a made a presentar la dimito

Voz 1727 19:50 a las seis y veinte de la mañana en las últimas horas han llegado veneno

Voz 0027 19:53 vela dos aviones militares de Rusia uno de los pocos países que de Nicolás Maduro tiene de aliado que les reconocen todavía esos aviones han aterrizado en el aeropuerto de Caracas de momento nadie ha explicado qué hacen allí esos militares y el Parlamento de mayoría opositora dice que va a abrir una investigación Andrea Villoria buenos días

Voz 0020 20:09 buenos días los aviones han aterrizado sólo horas después de que Maduro haya dicho este fin de semana en que ha tenido que reforzar la seguridad porque cree que el presidente interino Juan Guaidó ha urdido un plan para matar

Voz 1727 20:18 le

Voz 17 20:20 mapa el título ya acabamos el plan que dirigía personalmente para

Voz 0020 20:29 según aseguran fuentes de la embajada rusa en Venezuela la agencia noticias Sputnik la Ser en aves llevan material y funcionarios para cumplir acuerdos entre ambos países la oposición estima que cien militares han desembarcado en la zona presidencial de aeropuerto lo conocí

Voz 1727 20:42 eran una violación de la soberanía nacional

Voz 0020 20:45 sí recuerdan que en diciembre el Kremlin y el Gobierno de Maduro acordaron elevar la capacidad militar de Venezuela ante posibles ataques armados

Voz 0027 20:51 eso en Venezuela en México el presidente López Obrador acaba de anunciar que va a reactivar el Sistema Nacional de búsqueda de desaparecidos Se calcula que en México hay más de cuarenta

Voz 10 21:01 el personas desaparecidas por lo menos

Voz 0931 21:03 mil trescientas fosas clandestinas Javier Corbacho a esos cuarenta mil desaparecidos hay que sumar veintiséis mil cuerpos sin identificar que siguen en las morgues el presidente del país ha prometido la implicación de todas las administraciones sin límite de gasto en una tarea que califica como una responsabilidad de Estado

Voz 0660 21:20 eh recibió la herencia de la corrupción de la impunidad pero esto es todavía más grave

Voz 0931 21:28 más dolorosos a la violencia hay que sumar las deficiencias en la investigación de estos casos hace menos de una semana se cumplió un año de la desaparición de tres jóvenes estudiantes en el estado de Guadalajara la madre de uno de ellos había denunciado a la ONU el cierre de la investigación Naciones Unidas recomendó a México continuar con las averiguaciones

Voz 18 21:45 nosotros acudimos a la ONU que decir

Voz 0660 21:48 la seguimiento

Voz 18 21:50 la investigación de nuestros hijos porque sabemos realmente que no hay pruebas que diga que nuestros hijos ya me están nosotros seguimos en esta lucha en esta búsqueda incansable para que ya pronto nos entregan a nuestros hijos

Voz 1275 22:04 pues una de cada cuatro desaparecidos en el país tiene

Voz 0931 22:06 de quince y veinticinco años ir diecisiete mil desaparecidos no superan la treintena

Voz 0027 22:11 de nuevo en Europa hoy el Europarlamento puede suspender las encuestas electorales que está elaborando en la propia Cámara porque la mayoría de los grupos se queja de que los resultados son irreales Griselda Pastor

Voz 0738 22:22 los datos electorales que el Europarlamento comenzó a difundir el pasado febrero con voluntad de constituir una especie de encuesta permanente todos los quince días hasta mayo ya a partir de este mes cada semana hasta las elecciones del día veintiocho puede quedar anulada hoy en Estrasburgo y es que los grupos críticos se quejan por entender que los datos son incompletos que es imposible tener en cuenta las coaliciones electorales que se carece de cifra de participación potencial ya en fin que la difusión de este dato da carácter oficial algo que está muy abierto este será el debate que corresponde realizar a los vicepresidentes del Europarlamento aunque en estos momentos tan sólo el Partido Popular Europeo sigue apoyando la difusión de estos datos

Voz 19 23:17 SER Hoy por hoy

Voz 0027 23:21 vamos ya con los deportes Sampe buenos días pero antes vamos a Jerez donde hoy se va a oficiar el funeral de Marcos Garrido el adolescente de catorce años piloto de motos que murió ayer en el circuito de Jerez en un accidente cayó al suelo y otra moto le pasó por encima Marcos Garrido era un apasionado de las motos desde niño ya muerto en una con sólo catorce años Elena Carazo buenos días

Voz 0534 23:41 buenos días Aimar si día de luto oficial en rota por la muerte de Marco Garrido de catorce años que desde niño pilotaba como decía perdía la vida precisamente haciendo lo que más le gustaba una prueba regional de Super Sport trecientos del Campeonato de Andalucía de motociclismo se vio involucrada en una doble caída en una curva donde una moto le pasó por encima su funeral se celebra hoy a la una y media del mediodía en Rota localidad que se ha volcado con la familia del joven también las redes sociales que ha mostrado su pesar por lo ocurrido a través de Twitter pilotos gente del mundo del deporte o también de la política como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el presidente de la Junta hito los líderes políticos andaluces han trasladado sus condolencias a la familia de Marcos

Voz 0027 24:29 y más allá de esa noticia trágica en Jerez Sporting y Oviedo completaron anoche un domingo sin fútbol en Primera con un derbi muy caldeado Sampe buenos días bueno

Voz 1161 24:36 es otra vez derbi asturiano movido por en el Molinón que se decantó para los sportinguistas con uno cero gol en propia meta del ovetense Cristián Fernández un penalti a favor del Sporting que fallaba Jurkiewicz y un gol anulado al Oviedo en el minuto noventa y dos a Ibrahima por falta y que terminó expulsado el jugador por el larguero pasaban los dos porteros hablando de las jugadas polémicas el Sporting Diego Mariño sobre el gol anulado a Oviedo

Voz 20 24:55 del gol anulado creo que es una falta tonta una falta absurda pero creo que muy clara no al final Matthew quiere disputar el balón Ibrahima se mete en medio y hice olvida de la pelota lo único quieres estorbar a Matthew no le deja disputar la pelota fastidia porque al final me tengo esa falta ser pitan alargó el partido muchas pero falta muy muy clara

Voz 1161 25:13 también de Lobete el ovetense Nereo champán sobre esa jugada del tiempo añadido

Voz 7 25:17 obviamente es un es un un forcejeo en una pero todavía hay vamos a lo mismo son partidos muy especiales donde se juega por ahí con un poco más de vehemencia hoy donde tantos defensores como atacante como todos sabemos que que que hay que ir un poco más fuerte porque si no te pasan por el río hay tres pueden cobrar como no

Voz 1161 25:32 viendo ayer nos dijeron Malaga uno Cádiz uno Córdoba uno Granada uno Las Palmas uno de Majadahonda cuatro Numancia cero de este partido un sonido el densas Zidane en las filas del Rayo Majadahonda hablando del regreso de su padre al banquillo del Real Madrid

Voz 21 25:42 no contento como con un hijo para su podré yo está espero que que salga lo mejor posible que yo confío en su trabajo como siempre la decisión él siempre toma decisiones con el corazón y les salió así ya entonces que seguro cuando haces las cosas con el corazón pues salen bien entonces estoy seguro que saldrá

Voz 1161 25:59 la jornada treinta y uno que se completa esta noche con el Mallorca Zaragoza y a falta de este encuentro Osasuna Granada están en puestos de ascenso directo la promociones para Albacete Málaga Deportivo y Cádiz el descenso Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado Reus por lo demás la selección española viaja ya hoy a Malta para medirse mañana la selección maltesa en la segunda ronda de clasificados más jornada de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte con el recuerdo lejano del doce uno lo que mañana será diferente en El Larguero el dominicano MIT en y Peña que juega en la Liga maltesa contaba qué selección se encontrarán enfrente los de Luis Enrique

Voz 22 26:27 es un equipo muy rocoso a atrás han tenido partidos contra grandes selecciones como Inglaterra saben competir sin ser un equipo que posiblemente con España o con la cinco defensa basada en el Pablo muy atrás como tal juegan la selección española

Voz 1161 26:44 de los resultados dados a Alemania tres con gol de los alemanes en el último minuto el Chipre cero verificados y el Hungría dos Croacia uno para hoy tendremos como más importantes del francés Islandia el Montenegro inglés de Ray El Portugal Serbia y también partidos de las inferiores desde las cuatro encuentro de clasificación de la sub diecisiete España Grecia y amistoso de la sub veintiuno desde las siete menos cuarto España Austria además oliendo a casas disputaba ayer dentro de los festejos por el centenario del Valencia partido de entre leyendas valencianistas en el club y la selección española con victoria de estos últimos por uno tres del resto del Master mil de Miami David Ferrer cerrará la jornada el lunes frente al estadounidense francés que fue y además en la ACB afianza el Barça su liderato al ganar anoche en Madrid los azulgrana tienen dos victorias de ventaja sobre los de Laso a falta tan sólo de diez jornadas

Voz 13 27:35 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 26 29:38 es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 12 29:41 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo salvo que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 27 29:48 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0027 30:10 hoy por hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha comparecido esta noche pletórico después de que hace unas horas conociéramos que el fiscal especial Robert Müller concluyó en su informe que Trump no conspiró con Rusia para ganar las elecciones de dos mil dieciséis dice el presidente

Voz 12 30:25 los grandes

Voz 0027 30:27 ya que todo acto ilegal para derribarle pero que han fracasado así que él lo considera una exoneración total de momento lo que se conoce es un resumen del informe fiscal y los demócratas están pidiendo vender acceso al texto completo para para poder saber si ese informe revela actitudes que sin ser delito si pudieran ser motivo para exigir la dimisión de Trump y aquí en España la Fiscalía va a presentar hoy la denuncia contra Quim Torra por desobedecer los plazos que la Junta Electoral Central le marcó para retirar los lazos y esteladas y en el Tribunal Supremo Se reanuda esta mañana el juicio el proceso hoy con un testimonio crucial que es el de los dos tenientes de la Guardia Civil dijeron que Jordi Sanchez Jordi Cuixart hicieron todo lo posible para evitar el registro judicial del veinte septiembre que es uno de los acontecimientos en los que se investigan los supuestos indicios de rebelión Alberto Pozas

Voz 0931 31:17 arranca este lunes una semana clave para Jordi Sanchez Jordi cursar declaran dos tenientes de la Guardia Civil que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete estuvieron en la Conselleria de Economía

Voz 13 31:32 pasaron allí más de diez horas porque

Voz 0931 31:34 sesenta mil personas impedían su salida en declaraciones anteriores ya han hecho máximo responsable a Jordi Sanchez de no facilitarles una salida del edificio más allá de un pasillo de voluntarios que según cuentan estos tenientes no era una vía asegura tendrán que dar detalles por tanto sobre el papel que jugaron ese día los dos líderes sociales que en este juicio han defendido que su objetivo era protestar no impidieron registro

Voz 13 31:55 ya sé que hay una parte del rebato que intenta proyectar

Voz 0931 31:58 sobre mí como si yo fuera coordinador de seguridad eso es radicalmente falso dos testimonios clave por tanto en la acusación por rebelión contra los dos

Voz 28 32:05 la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenos días muy buenos días pues a esta hora para encontrar ya las primeras dificultades para entrar a Madrid especialmente por la A dos en Torrejón de Ardoz el A42 en Parla la A cuatro pintó ir Butarque y también en la A cinco en Alcorcón pero a esta hora un accidente entre dos camiones en la provincia de Toledo en la A cuatro obliga al corte de la autovía de Córdoba a la altura de Madridejos en sentido Madrid precaución en esto

Voz 1727 32:37 la autovía de Córdoba

Voz 1727 34:19 a las seis y treinta y cuatro cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa mañana hoy en esa esta manifestación multitudinaria treinta y cinco mil personas según la Delegación del Gobierno que llenó o que llenaron ayer las calles de este municipio navarro manifestación para protestar por la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma penas de hasta trece años de cárcel para los ocho jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas en el año dos mil dieciséis Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 34:53 buenos días y la Delegación del Gobierno dejaba abierta una horquilla de asistentes entre treinta y cinco mil y cincuenta mil personas según los organizadores fue un hasta sesenta mil los manifestantes en una localidad Alsasua con una población de siete mil personas así que decenas de autocares retenciones kilométricas en los accesos a la localidad antes de la manifestación que estuvo encabezada por padres y madres de los procesados pero también contó con presencia institucional la de la consejera portavoz junto al alcalde de Alsasua Javier Hoyo ideas ese momento mozos

Voz 31 35:22 Elio siempre la proporcionalidad nunca la impunidad e siempre desde el rechazo a los hechos así lo hice yo y así se ha servido también porque ayuntamiento Valters va siempre hemos defendí

Voz 0660 35:30 fue la proporcionalidad en la aplicación de la justicia

Voz 0647 35:32 entre los muchos asistentes de fuera de Navarra el diputado de Esquerra Republicana Manuel Russian presentación que manifestación perdón que contó con el apoyo de los cuatro partidos políticos que sustentaban a la Comunidad del Gobierno del Ejecutivo foral una marcha dos semanas después de esa confirmación de penas que van hasta los trece años de cárcel para los autores de los hechos

Voz 1727 35:52 así que entre treinta y cinco y sesenta mil personas en esa manifestación según la Delegación del Gobierno y según los convocantes y en Guecho en Vizcaya un asunto bien distinto más de diez mil personas han esperado durante horas este fin de semana para visitar el portaaviones Juan Carlos I el mayor buque de la flota española Óscar Gómez egun on

Voz 1646 36:13 qué tal de unos de ayer volvieron a repetirse las colas de varias horas en el puerto de derecho para visitar ese portaviones el Juan Carlos I e incluso a la armada española ha dado las gracias por el cariño recibido mediante Twitter y ha anunciado que volverá pronto desde que llegó el buque el viernes unas diez mil personas se han acercado a ver este barco el mayor de la armada española y también los cazas que transporta la visita ha estado rodeada más de polémica porque el Ayuntamiento de Guecho expresó su rechazo a la visita con apoyo de todos los grupos salvo el PP aunque después el PS se ha desmarcado de la postura de sus concejales en este municipio también durante el fin de semana se han manifestado allí varios cientos de personas convocadas por grupos antimilitarista

Voz 0027 36:54 las

Voz 1727 36:57 Canarias despierta hoy pendiente del tiempo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene a las Islas en alerta por las tormentas queman a descargar a lo largo de la jornada Agustín Padrón cómo estáis buenos días

Voz 0458 37:09 hola buenos días un aviso amarillo que ya está activo en las islas más occidentales del Archipiélago La Palma La Gomera y El Hierro donde ya se han registrado las primeras precipitaciones que podrían llegar a lo largo del día los veinte litros por metro cuadrado el frente se va a extender durante la jornada al resto de las Islas se pide especial atención en barrancos ya que podrían ser lluvias tormentosas que podrían dejar incluso algo de granizo en las zonas más

Voz 1727 37:34 y en Murcia el presidente Fernando López miras va a convocar hoy lo que ha llamado una cumbre del agua una reunión con los presidentes de la Comunidad Valenciana Andalucía a favor del trasvase de los ríos Tajo y segura Ruth García qué tal buenos días hola buenos días dice el presidente de la comunidad que no se trata de una cumbre contra ningún partido sino una puesta en común de ideas así soluciones para juntos afrontar la defensa del trasvase Tajo

Voz 32 37:59 pura para hablar de la afrenta que se nos está haciendo que se está haciendo al trasvase Tajo Segura ya su viabilidad y quiero poner cordura sensatez unidad

Voz 1727 38:12 solidaridad una cuestión de todos los españoles todo bebidas pretende que se garantice los derechos de los cuatro millones de personas a los que abastece el trasvase digamos ahora sí como suena eso íbamos ahora a Barcelona que compite contra ciudades de Italia de Finlandia para acoger el súper ordenador más rápido de Europa Joan Bofill Bon día hola Pepa ese aparato es capaz de realizar doscientos billones con b de operaciones por segundo y ocupa setecientos metros cuadra todos si se dice rápido es un ser pues ordenador que a partir del dos mil veintiuno permitiría hacer todas estas operaciones doscientas veces más rápido que el actual ordenador que ya está en Barcelona que es el Mare Nostrum cuatro estos ordenadores son un gran avance para la ciencia porque cualquier investigador puede acudir a ellos para calcular información que sirva por ejemplo para avances médicos gran salto Qualitat Diego según al Barcelona Super Computing Center que ya está a punto de presentar esta candidatura aunque máquina haciéndose Sari candidato aseguran sus organizadores que es un salto cualitativo en el que se requiere más espacio más capacidad energética lo tenemos todo a punto cuenta per Martorell es que las candidaturas las otras candidaturas tendrán hasta el siete de junio para presentarse pues sí pero ordenador más rápido de Europa a una hoja parroquial con polémica miren éramos la mesa España hay en Galicia con esta historia con la polémica que ha generado una hoja parroquial dos curas de O Grove han incluido en el folleto la fotografía de una pareja que varios feligreses han reconocido cómodo está actores porno de pornografía explícame estos Jaime López buenos días

Voz 0846 39:51 bos días habría que preguntarse quién fue el que reconoció a John

Voz 1594 39:55 mil sin Si Azam que desde

Voz 0846 39:58 dos mil seis han participado en más de quinientas películas porno en la imagen de la hoja parroquial aparecen como una pareja enfadadas más y sin nada más que anima al pecado el título de la hoja el diálogo de la vida familiar a saber por dónde se andaba navegando el párroco de O Grove don Antonio de setenta y siete años cuando decidió Austral su documento dirigido a los feligreses con esta foto dicen que normalmente busca por internet las fotos para las hojas parroquiales el caso es que en esta ocasión la difusión ha sido inesperada y mil trescientos feligreses suscrito

Voz 1727 40:26 el folleto no sabemos si sabrán ido el Conthe

Voz 0846 40:29 ha pero de las fotos el comentario más habitual es que ya va un poquito escotado

Voz 1727 40:33 ay padre padre padre por dónde andaba navegando un abrazo Xaime hasta luego

Voz 1727 40:51 abrimos la Mesa del mundo que el norte de Noruega donde hoy descansa ya en puerto los pasajeros del crucero de lujo que este fin de semana se convirtió en una pesadilla con casi mil cuatrocientas personas a bordo la embarcación quedó a la deriva en medio de una tormenta hay daba él viaje del Viking Sky de casi doscientos treinta metros de eslora se torció la tarde del sábado nueve días después de salir de la ciudad de Bergen cuando en medio de un temporal con olas de hasta ocho metros y un viento muy fuerte el crucero registra un fallo en los motores y se queda a la deriva en medio del mar a unos cinco kilómetros de la costa del país

Voz 0268 41:26 se empiezan a caer trozos de techo en uno de los salones y las sillas los sillones y las mesas se desplazan bruscamente de un lado al otro por el movimiento del barco las olas provocan el pánico en algunos pasajeros el barco envía una señal de auxilio y a última hora del día comienza el rescate de personas a través de cinco helicópteros domingo por la mañana cuatrocientas cincuenta personas habían sido evacuadas y las restantes con el chaleco salvavidas puesto han viajado en el interior del barco mientras el crucero conseguía encender tres de cuatro motores y otras dos embarcaciones lo remolcada hasta puerto ya más relajados los pasajeros han pisado por fin tierra firme entorno a las cinco de la tarde de este domingo en molde al noroeste del país ahora hay diecisiete pasajeros hospitalizados tres de ellos graves aunque no se teme por la vida de ninguno Bruselas trescientos jóvenes han dormido hoy ante el Parlamento belga para reclamar

Voz 1727 42:30 políticas concretas contra el cambio climático anoche cuando los concentrados acampaban la policía detuvo al periodista del país Álvaro Sánchez que cubría esa noticia corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 42:43 nerviosismo en la policía belga que ayer ya en un intento de evitar que creciera el número de jóvenes que ocupaba la calle ante el Parlamento federal belga cortando la circulación subió como detenido al furgón policial al compañero del país que estaba cubriendo la concentración

Voz 34 43:01 llevaban acreditación por fuera bien visible ha habido un momento en el que han dicho que nos alejaremos del perímetro nos hemos ido alejando a algunos de ellos la ha habido empujones ha habido algún forcejeo bueno pese a que nos hemos ido alejando a que la caracterización puesto de periodistas bien visible pues ha habido un momento en el que los policías han echado a correr nos han envuelto no saben colocado contra la pared y nos han atado las muñecas a la espalda que nos han metido en un furgón policial

Voz 0738 43:27 Álvaro Sánchez pasó media hora con las manos atadas en el furgón antes que la policía le dejara bajar y seguir su trabajo

Voz 13 44:52 en Hoy por hoy

Voz 38 45:10 no se olviden hay derecha y ahí

Voz 1727 45:13 quién Davis esta mañana el ojo

Voz 1100 45:15 unos días Pepa se acerca el día de ir a las urnas y los sondeos echa el humo temas en la bruma de un solo dato que parece ser coincidente entre las distintas encuestas ningún bloque de querer estos datos obtendría una mayoría clara volveríamos a una situación difícil de romper como la que ya vivimos en los últimos tiempos de Mariano Rajoy bien es verdad que ahora sería imposible encontrar a alguien tan incapaz de mover un dedo como lo fue el registrador de la propiedad a la espera de que alguien de resolviera como así pasó lo que no supo solucionar pero al tiempo que oscurece el panorama se abren paso los gurús de la derecha que para eso cobran de fundaciones y amo del universo ofreciendo como única salida la gran coalición como ellos dicen ahora el gran pacto entre constitucionalistas osea SOE PP Ciudadanos porque lo importante dicen es frenar el separatismo y a cambio proponemos que aquí no se mueva nadie que apuntaló vemos cómo el estado actual de desigualdades injusticias y explotación decía ayer el país que ascensor social se ha parado con la crisis dijeron pobres van a seguir siendo pobres hace eterno pues el veintiocho podremos decir no al separatismo pero también renegar de este capitalismo miserable hay derecha ya hay Isquierda nunca lo olviden

Voz 1727 46:58 estas promesas promesas bueno pues nosotros buscamos propuestas propuestas propuestas concretas que hayan escuchado en estos días de

Voz 7 47:08 precampaña hay algunas vamos a empezar con el buzón de voz con el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 40 47:14 a mi nombre es saneados llamo desde Madrid si lo valoro el de Podemos la

Voz 1140 47:22 no yo regulación de la V tercer cómodas

Voz 0027 47:27 el estadio

Voz 7 47:29 gracias a ti Sonia bienvenida unos cuantos guiños le hizo Iglesias al taxi este fin de semana en Madrid seguimos Isaac

Voz 41 47:36 El estado pensando he oído alguna propuesta siempre por el sentido de los impuestos bajar impuestos eso es una falacia como todo el mundo ya sabe pero me parece más interesante echar un poquito la vista atrás que Pablo Casado nos diga el porqué de la reforma laboral no han apoyado para que sea

Voz 0931 47:54 deforme luego hay un montón de artículo

Voz 41 47:57 inconstitucionales y absolutamente denigrantes para el trabajador lo que veo en la calle aborto cuántas de las mujeres que participaron ayer en esa provida no habrá Nido chicas jóvenes a la píldora del día después o alguna mujer abortado veo que es una absoluta hipocresía

Voz 7 48:14 gracias Isabel más propuestas más Madrid Pilar buenos días

Voz 1727 48:17 buenos días yo lo más curioso que oído este durante el fin de semana ha sido la promesa de Ribera de que iba a ser la la tarjeta sanitaria única llamarme loca pero creo que yo soy la semana pasada que eso estaba en marcha a partir del uno de abril venga un beso hasta luego

Voz 7 48:39 beso Pilar luego hay quién no ha escuchado propuesta alguna como Mari Cruz de Vitoria o Rafa de Granada entre tanta Constitución