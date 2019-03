Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias muy buenos días si creían que lo habían escuchado todo ya sobre corrupción au presunta corrupción atentos a la noticia que adelanta a esta hora la Cadena Ser la Guardia Civil investiga presuntos sobornos al ex embajador español en Haití para conseguir contratos para la trama Lezo tras el terremoto del año dos mil diez terremoto que dejó más de doscientos veinte mil muertos y un país destruido hipótesis sean perdón eso ya que no me extraña la trama Lezo floreció en la Comunidad de Madrid durante la presidencia del popular Ignacio González y en torno a la empresa pública Canal de Isabel Segunda los presuntos sobornos al ex embajador se pagaban en la cuenta de su padre y de su hermana Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:07 le pagamos para que nos dé un proyecto es la anotación manuscrita clave referida al ex embajador de España en Haití y hoy embajador en Angola Manuel Antonio Hernández encontrada por la Guardia Civil que constata la mediación del embajador para que la trama obtuviera contratos por veinte millones en Haití tras el terremoto que asoló el país Edmundo Rodríguez mano derecha del ex presidente González agradeció al embajador sus gestiones para la trama tras el desastre si hubiera más como tú el comercio exterior sería una puerta de salida a la crisis escribe

Voz 1727 01:40 es lunes es veinticinco de marzo y el día empieza con las conclusiones de otra investigación la del fiscal especial norteamericano Robert Müller que no ha encontrado pruebas de que Donald Trump conspirar con Rusia para ganar las elecciones el presidente canta victoria

Voz 2 01:55 yo soy Campoy tanto oro

Voz 1727 01:58 dice que el informe supone su exoneración total aunque el fiscal deja abierta la posibilidad de que Trump intentará obstruir a la justicia para frenar esta investigación los demócratas están pidiendo ya que se publique todo el informe no sólo las conclusiones en Venezuela horas después de estas palabras de Maduro

Voz 1 02:16 el Navalcán

Voz 1727 02:18 lo han aterrizado en Caracas dos aviones rusos con un centenar de militares a bordo y quiénes están hoy en Latinoamérica en Argentina son los reyes Felipe y Letizia es su primera visita de Estado al país y la inician con una anécdota han tardado una hora en bajar del avión porque en el aeropuerto de Buenos Aires no tenía ninguna escalera lo bastante alta para la puerta de la veo aquí en España hoy termina el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del veintiocho de abril enseguida les hacemos la crónica de la precampaña pero antes por sí solo han perdido durante el fin de semana escuchen esto hoy el pueblo tequios Torra decía cuando un grupo de CDR le criticaba por retirar los lazos amarillos de los edificios públicos hoy la Fiscalía va a presentar su querella por desobediencia contra él y terminamos en Alsasua

Voz 1 03:17 con el eco de la multitudinaria Manices

Voz 1727 03:20 esta acción contra la sentencia de hasta tres años de cárcel para los ocho jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar en un bar del pueblo en el año dos mil dieciséis en deportes David Ferrer cerrará hoy la jornada del torneo de Miami el último de su carrera fuera de España Sampe

Voz 1161 03:42 en tercera ronda ante el tenista local el en ese tiempo después de eliminar en segunda ronda el número tres del mundo y segundo favorito en el torneo el alemán Zverev el alicantino saltará a la pista de Miami no antes de las doce y media de la noche en este torneo en el que fue invitado por la organización pese a los problemas en el tendón de Aquiles que será el último de que disputará fuera de España ya que a sus treinta y seis años cerrará su

Voz 0456 04:01 carrera con el Conde de Godó en Barcelona ya en mayo el Masters mil Mutua Madrid Open Plus Ultra seguros patrocina este

Voz 0246 04:07 las

Voz 1727 04:10 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:12 buenos días cambios significativos pero que sólo afectarán al Archipiélago canario donde ya está lloviendo se irá extendiendo esta lluvia e incluso en forma de tormentas que pueden descargar con intensidad a lo largo de la jornada en cambio en la península siga haciendo mucho sol nubes ahora durante la mañana en el Cantábrico pero irán desapareciendo después sol un poco de frío ahora mismo durante la tarde ambiente suave con temperaturas parecidas a las de ayer

Voz 3 04:36 cuidado no lo toques que se va a romper ese tema Khyber seamos hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper ese hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar el no pienses en todo el revuelo que puede pasar

Voz 0246 04:52 sí Plus Ultra seguros porque la confianza hace lideraron Grupo Catalana Occidente

Voz 5 05:00 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:04 ahora son las cinco las seis y cinco en Canarias y los partidos políticos tienen todo el día de hoy para presentar en las juntas electorales de cada provincia sus listas de cara a las elecciones generales y a falta de horas para que termine el plazo Isabel Villar buenos días Díaz Pablo Casado le insista ciudadanos todavía sobre la conveniencia de ir juntos al Senado sí lo hizo anoche en laSexta dice que hay que optimizar el voto

Voz 6 05:28 que cuando la gente dice no es que parece una estrategia desesperada te necesitados no estaba muy por encima de ellos pero es optimista mucho más el voto que gestionados la cámara que tiene que poner orden aplicado a la Constitución en Cataluña no era mala idea que las fuerzas constitucionalistas hiciéramos una estrategia común

Voz 0931 05:42 pero ciudadano según reconoció el propio Casado ya le ha dicho que no también a Ciudadanos se ha referido el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE en el español José Luis Ábalos ha dicho que para una investidura preferirían contar con los votos de Rivera que con los de los independentistas

Voz 7 05:56 nosotros no les ponemos ninguna condición a ciudadanas pero no es la puesta a nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona la unidad de España

Voz 0931 06:06 pero Rivera insiste en que votarle a él es votar para echar a Sánchez

Voz 0725 06:09 así Barrio Sésamo si los separatistas quieren a Sánchez España necesita a Sánchez fuera de La Moncloa ese es el resumen como lo hacemos con votos naranjas

Voz 0931 06:18 yo unidas Podemos por su parte se presenta como alternativa entre la derecha y la resignación que según dicen representa el PSOE

Voz 8 06:24 que el próximo veintiocho de abril sólo hay dos opciones o el miedo y la resignación o la esperanza y el futuro que marca unidas Podemos sí que señala un camino a recorrer con un país que que no puede quedar

Voz 0738 06:35 atrás es revelar la candidata del partido al Congreso

Voz 1727 06:38 por Navarra sobre Podemos sobre unidas Podemos y las impresiones que deja la vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea la mirada esta mañana de Montse Domínguez

Voz 1603 06:51 buenos días Pablo Iglesias volvió a primera línea de la política este sábado y no pocos medios titularon de su mitin que había hecho autocrítica al reconocer que los problemas internos de Podemos y como los han gestionado producen vergüenza ajena la autocrítica es necesaria cuando en cuatro años la fuerza política más innovadora de la izquierda tiene a sus simpatizantes desmotivados ya buena parte de su capital humano fuera de la formación que levantaron a pulso por voluntad propia o porque les han apartado a otros compitiendo con otras marcas electorales pero si la autocrítica es admitir que errores ha cometido uno cuando algo sale mal francamente yo no vi ni rastro de ella en la entrevista que Iglesias concedió luego a La Sexta Noche su fracaso dijo fue tratar de integrar a quienes no pensaban como él su mayor error dijo fue no haber visto venir la espantada de Manuela Carmena e Íñigo Errejón no escuche mi una reflexión sobre por qué el proyecto de Podemos pierde fuelle y no sólo en Madrid aunque quizá eso sea mucho pedir en plena precampaña electoral lo que sí dejó claro Iglesias en su reaparición es que quiere resucitar un supuesto enemigo los medios de comunicación eso Lage perfecto para desviar la atención sobre que él está pasando a la formación morada la culpa al final siempre es del mensaje

Voz 10 08:18 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reduce la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando por eso te recordamos que en la carretera no está solo piensa en la vida de quiénes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 11 08:48 a de Kelly todas a estar ahí

Voz 0246 08:50 hamaca rodeado de palmeras

Voz 11 08:53 cuando tu cafecito a la orilla del Sena

Voz 1727 08:55 eh

Voz 12 08:58 porque se contraten un seguro de hogar constante lució hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos consulta los destinos y bases de la promoción es Andalucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas según la empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 0598 09:19 qué le pediría a un energética

Voz 4 09:22 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en un acto si bien

Voz 0598 09:28 lo agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares Natur sí

Voz 13 09:37 dice lo que te estás perdiendo reserva tu crucero antes del veintinueve de marzo y ahorra hasta un cincuenta por ciento y financiaciones también meses informa información nuestras oficinas del viaje si viaja separados

Voz 1727 09:47 en nuestras

Voz 1 09:53 hoy por hoy

Voz 1727 09:55 Pepa Bueno son las siete diez las seis y diez en Canarias nuestro país no es el único que está inmerso ahora mismo en una vorágine electoral en Italia por ejemplo la derecha ha vuelto a ganar unas elecciones regionales gracias al empuje de la Liga es la sexta vez en el último año que triunfa la extrema derecha de Matteo Salvini mientras el gana la otra pata del Gobierno los populistas del cinco estrellas siguen hundiéndose corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 10:22 la derecha con más del cuarenta por ciento obtiene su sexta victoria en Italia tras ganar en un solo año las elecciones en dos regiones del norte dos el centro dos del sur la última ayer mismo en la Basílica ta histórico feudo de la izquierda cambia el mapa político del país y confirma la tendencia de voto de las encuestas según las cuales la T dicha arrasará también en las europeas de mayo próximo eso sí gracias a la locomotora del vicepresidente Salvini de la derechista Liga arrastrando a Silvio Berlusconi de Forza Italia la izquierda mantiene posiciones con más del treinta por ciento de los votos monumental la derrota de los populistas cinco estrellas que Pierre en casi la mitad de los votantes respecto a las generales de marzo de dos mil dieciocho el delfín de Berlusconi el actual presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani y casi con toda probabilidad el candidato de Forza Italia primer ministro en unas próximas legislativas ha pedido tras conocer estos últimos resultados que Salvini desconecte ya la liga de la coalición de gobierno con los cinco estrellas y que inmediatamente después de las europeas desencadene una crisis a la italiana que conduzca a la convocatoria de elecciones generales anticipadas

Voz 1727 11:34 además está la madeja del Brexit en el Parlamento británico se inicia hoy un nuevo debate según el Daily Telegraph la primera ministra va a plantear varias votaciones a los diputados entre ellas otra sobre el acuerdo de salida y mientras tanto en Bruselas corresponsal Griselda Pastor siguen a la espera de que Londres decida algo

Voz 0738 11:54 aquí también empieza a la semana pendientes de lo que pase en Londres los eurodiputados viajan hacia Estrasburgo donde el miércoles es el presidente tus responsable del Consejo Europeo les informará de la cumbre de este jueves y viernes en la que la opción de un caos político en Londres es uno de los escenarios analizados por los jefes de Gobierno de una de las razones a la que estos supeditan la posibilidad de una prórroga larga porque aunque en Bruselas no desean la dimisión de May dando por hecho que un

Voz 0978 12:26 tierno nuevo no iba a aceptar él

Voz 0738 12:29 tratado pactado lo cierto es que las instituciones podríamos decir preferirían si fuera necesario dar más tiempo siempre que los británicos clarificar han entre ellos algún tipo de pacto para negociar su salida con consenso aunque oficialmente no dicen aún nada y lo que hacen es seguirse preparando por si por accidente llegáramos a una ruptura no pactada

Voz 1727 12:56 son las siete trece da seis y trece en Canarias

Voz 2 12:59 el

Voz 14 13:02 prepara llega a la Super promo de Movistar por sólo treinta y dos con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA y además fibra de seiscientos mil casi dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura siete días vista hoy es eso

Voz 2 13:27 el mejor sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aprovecha el chequeo gratuito de veinte puntos en tu servicio oficial lleva te una luz el FLA consulta condiciones en Seat punto Seat contigo

Voz 0246 13:40 qué necesita salir hasta dejarlos a por perderte IM

Voz 15 13:44 el gran hazaña Robinson afirmó ayer dicho fue a conciencia las pilas el gusta caminar haciéndoles

Voz 1727 14:04 esta mañana a partir de las diez está previsto que se inicie el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona por los abusos sexuales en el colegio de los Maristas en el banquillo se sienta Joaquín Benítez un antiguo profesor de gimnasia acusado de abusar de cuatro alumnos aunque está por ver si la vista se celebra finalmente Radio Barcelona Joan Bofill hola de nuevo hola Pepa buenos días que las acusaciones Si la defensa negocian un acuerdo que les ahorre a las víctimas el trago del juicio

Voz 0931 14:33 soy Manuel barberos el padre de uno de los alumnos que sufrió los abusos que destapó este escándalo en los Maristas cuenta a la Ser que aceptarán una rebaja de condena una parada Benítez

Voz 16 14:41 desde cuando el como contrapartida pues declare que que es autor de los hechos que se le imputan porque en el caso de llegar a un pacto y sería con sentencia firme por lo tanto ya no cabe recurso hice cerraría la puerta positivamente para todo el mundo

Voz 0931 14:55 la Fiscalía pide para Benítez veintidós años de prisión las acusaciones hasta treinta y seis pero sólo cuatro denuncias las que se están juzgando pese a que en total hay trece casos más denunciados contra él veintiséis más contra doce docentes también del centro el problema es que la mayoría se han desestimado porque han prescrito fines vamos al sur

Voz 1727 15:11 bueno porque hoy es día de luto rota en la provincia de Cádiz allí era Marcos Garrido el jovencísimo piloto de motos catorce años tenía que murió ayer en un accidente cuando competía en el circuito de Jerez se cayó de su moto al suelo y otra le pasó por encima Radio Jerez Ana Huguet buenos días

Voz 0142 15:32 buenos días sí Marcos caída entre las tres una zona muy rápida del trazado y le pasaba por encima el piloto que rodaba detrás la carrera separó los sanitarios le atendieron en Pichai de allí lo trasladaron al Hospital de Jerez donde fallecía una hora después el otro piloto implicado en el siniestro madrileño también está ingresado pero su vida no corre peligro rota vive hoy una jornada de luto oficial compañeros del motor el motociclismo el presidente del Gobierno de la Junta entre otras autoridades ya han transmitido sus condolencias el joven piloto corría en moto desde los seis años su otra pasión el fútbol jugarán el Rosario derrota el funeral es a la una y media de la tarde

Voz 17 16:08 le gusta la exclusividad de automóvil presenta las ventas privadas TS

Voz 18 16:14 son los del veinticinco el veintiocho de marzo sumergirse en el universo de refinamiento y tecnología TS disfrute de nuestras condiciones únicas en vehículos nuevos y seminuevos hacer que sean nuestra red exclusiva is arca conduciendo suceso

Voz 0246 16:27 eh soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 19 16:35 a ver los cargó las repara

Voz 0738 16:39 pido cita en las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas bulto eh

Voz 4 16:45 tiene pediría según energética pues preferiría que no me mandase en las facturas lo puedo mirar online y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten en Netzer si hacemos aporta

Voz 0598 16:56 John al Fondo Solidario de rehabilitación energética cada cliente se da de alta en la factura on line Naturhouse

Voz 20 17:04 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombretón llevó

Voz 21 17:19 las cosas si se analiza eso en este mes de marzo estrenan por justo antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada financiación de trece banca hasta fin de mes condiciones hoy lleve a tú tienes alarme casa si quitan es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 0542 17:36 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 22 17:43 pero es que tuvo con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0456 17:59 hoy les hemos preguntado qué propuestas concretas han escuchado estos días de precampaña con tanto ruido de lazos listas pancartas altas y bajas en partidos bienvenido buenos días

Voz 23 18:09 hola buenos días soy Antonio de Mérida este fin de semana hemos escuchado una propuesta aquí Mérida en Extremadura que nos ha sorprendido a todos sobre todo por porque es muy novedosa Pablo Casado prometía la alta velocidad a Extremadura en fin sin palabras

Voz 1727 18:26 gracias Antonio un beso buenos días y bienvenido

Voz 0725 18:28 también Ángel de Madrid buenos días la mejor propuesta que he escuchado ha sido de Unidos Podemos e intervenir en el mercado inmobiliario en Madrid hay que parar la sangría donde el precio del alquiler para poder vivir continuidad si esto no sale adelante pues se notará muchísimo la vida de la gente

Voz 0456 18:45 gracias Ángel y todavía sobre este asunto uno más buenos días buenos días Manolo de de Ceuta

Voz 24 18:50 siempre nos han dicho que el día de las elecciones y de agotar a la fiesta de la democracia pero los tres meses anteriores a la al día votar en la fiesta de la demagogia y cada vez más buenos días

Voz 1727 19:04 has Manolo y esta mañana vamos a entrevistar

Voz 0456 19:06 para Irene Uriarte que nos presenta feminista hay de derechas

Voz 25 19:10 los días hoy Oscar desde Logroño aprovechando que hoy acude el programa turno Uriarte recupero una respuesta atendió en dos mil tres en el diario El País que a una pregunta que cuestionaba que aunque es ilegalizó Batasuna sus votantes ella no hay ni respondía últimamente abro comillas sus votantes están desactivando pero además hizo unos al ocupa cree que hay que legalizar los partidos nazis si existe una base social para ello o los partidos racistas cierro comillas porque ahora ya tenemos aquí ilegal un partido racista con destacados militantes Kenyon manga genocidio nazi y el frentista me gustaría saber qué opina de I Just

Voz 0456 19:41 en dos horas hablamos con ella con Edurne con hoy con Edurne Uriarte

Voz 1727 19:46 muchas gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0978 19:55 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días nueve grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía mucho sol y temperaturas que siguen subiendo casi veinticinco grados esperamos a medio día NYSE anuncian ni se esperan lluvias Izquierda Unida lleva esta mañana a los tribunales a Begoña Villacís la formación comunista va a presentar una querella criminal contra la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid por un delito de actividades prohibidas a funcionarios al decidir como concejal sobre asuntos que afectaban a los policías municipales que se querellaron contra Romy Arce según el texto de esa denuncia al que ha tenido acceso la SER el despacho de abogados del marido de Villacís representó legalmente a estos agentes mientras que ya figuraba como administradora de ese bufete al tiempo que como concejal desarrollaba actividades en el pleno y en las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con esa misma policía Carolina Gómez

Voz 1727 20:44 un cargo electo no puede ser juez y parte en un asunto del que espera obtener un beneficio personal lo colectivo eso es lo que asegura Izquierda Unida en el escrito que presentan hoy ante los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla según la formación Villacís podría haber cometido un delito de negociación prohibida a funcionarios o abuso en el ejercicio de su función al decidir como concejal sobre asuntos que afectaban a la policía municipal cuando la sociedad que compartido con su marido representaba legalmente al sindicato que se querelló contra la concejal rumiar C por sus críticas a los ajenos en el caso del mantero fallecido en Lavapiés Izquierda Unida considera además que se produjo una situación de incompatibilidad legal al ejercer como concejal Isère administradora solidaria de una sociedad mercantil y que por tanto debería haber renunciado a su acta o como mínimo haberse abstenido de las votaciones relacionadas con la policía Begoña Villacís sostiene que dejó de ser administradora solidaria de esa empresa en dos mil once pero que no se lo comunicó al Registro Mercantil hasta dos mil dieciocho por un error

Voz 0978 21:38 es lunes veinticinco de marzo lo hemos avanzado hace unos minutos en la SER la Guardia Civil investiga presuntos sobornos al exembajador español en Haití para conseguir contratos para la trama Lezo que se gestó en el Canal de Isabel Segunda titulares convergencias Sarmiento

Voz 0246 21:50 la mano derecha de Ignacio González en el canal Edmundo Rodríguez Sobrino ordenó pagos de más de catorce mil euros al padre del embajador a cambio de su mediación con el gobierno haitiano para lograr contratos para la filial del canal en Latinoamérica tras el terremoto de dos mil

Voz 0978 22:03 el PP de Perales de Tajuña obligado a retirar su revista municipal por incumplir la ley electoral los sucesores de Izquierda Unida denunciaban a la alcaldesa publicar un artículo sobre sus logros e invitar a los ciudadanos a tenerlos en cuenta para las próximas elecciones la

Voz 0246 22:15 ciencia provincial de Madrid juzga hoy a diez presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de droga vendían sobretodo cocaína y heroína en ocho narco pisos ocupados

Voz 0978 22:23 ilegalmente en Valle que los deportes el Real Madrid de baloncesto se complica el liderato en la ACB tras caer anoche ante el Barça a setenta y seis ochenta y dos los de Laso están a dos victorias de los azulgrana

Voz 2 22:32 a falta de jornadas

Voz 0978 22:42 vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 22:46 muy buenos días qué tal Laura con muchísima pereza tráfico muy lento en Buenos trayectos de la M30 en el norte entre Salvador Maella irreal esta academia sentido Nudo de Colmenar por todo el arco excede este Méndez Alvaro hasta Manoteras también lento entre el Vicente Calderón Istanbul de Mar sentido A seis en un príncipe destacar un par de entradas con tráfico intenso Conde de Casal y Santa María de la Cabeza

Voz 0978 23:07 así en las carreteras como está el tráfico ahora mismo DGT María Herrero buenos días hola Laura

Voz 0144 23:12 buenos días de nuevo pues ahora mismo complicaciones cada vez más intensas en todos los accesos especialmente en la cinco en Navalcarnero en Alcorcón y también en la zona de campamento y en la M cuarenta en los tramos habituales todos sentido norte también en Villaverde hacia la cuatro problemas también mucha saturación en la M50 en toda la zona de Alcorcón en sentido carretera de A Coruña

Voz 0978 23:30 sin sorpresas en la previsión del tiempo lo ampliamos con nuestro meteorólogo Jordi Carbó buenos días los días hoy el tiempo va a ser parecido al que hemos tenido durante el fin de semana muchas horas de sol un poco de frío ahora mismo pero apenas bajamos de los diez grados de temperatura en el conjunto de la comunidad durante la tarde máximas alrededor de los veinte sol el ambiente será suave y a medida que avance la tarde y sobre todo en los próximos días el viento del nordeste se va a reforzar hará bajan las temperaturas y que a pesar del sol aumente la sensación de ambiente fresco mira

Voz 26 24:00 la habitación el baño y el salón la cocina no la hemos quitado por necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samson que usted es Kelley que las teles grandes o las ves desde lejos o a la imagen tampoco es que cocinar amor mucho si fuera verdad todo lo que dice las

Voz 27 24:14 dos grandes Samsung no haría tele esquela al mes televisores Samsung Müller que ha puedes pasarte a la gran pulgada

Voz 0246 24:20 primavera si eliges Buster Chispi Eramus en Plaza Norte dos prueba todo

Voz 22 24:25 las últimas tendencias y los complementos más especiales porque esta primavera pasar inadvertida no es una opción así eliges gustar de estamos esperando Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 27 24:40 pues eso que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien pues que no es verdad por eso Samsung ante televisores que Umbrete gran Burlada que además de grandes tienen resoluciones choca

Voz 0738 24:50 mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en a MAVIR estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola venir a verme todos los días Teherán

Voz 28 25:05 residencias para personas mayores Ahmadi llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa es Bogart gracias

Voz 18 25:14 a quiénes habéis hecho posible que Madrid central haya conseguido el tráfico y las emisiones contaminantes en todo Madrid gracias a quienes lo habéis hecho desde los autobuses las aceras los coches compartidos son los taxis gracias por seguir haciendo Madrid central Ayuntamiento de Madrid

Voz 29 25:33 necesitas cambiar tu vehículo en Noor Kate ocasión disfruta de hasta un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la garantía ocasión turismos e industriales con kilometraje certificado garantía de un año y mucho vas te esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos

Voz 30 25:49 buenas ocasión pon tu vehículo en marcha

Voz 0246 25:52 en y disfruto de los mejores pianistas del mundo

Voz 18 25:55 con el ciclo Grandes intérpretes de Scherzo el próximo martes veintiséis de marzo la francesa Anne que Fene inaugura la serie las mejores pianistas del mundo con su recital a las diecinueve treinta en el Auditorio Nacional de Madrid consigue tu entrada a partir de veinte euros y jóvenes por seis grandes intérpretes punto com

Voz 31 26:14 incluso es la Puerta del Sol giras por la calle Echegaray que llegas a Nueva York que descubre el vínculo más atrevidos la experiencia de New York show el after work más neoyorquino de los exquisitos Cup que ex de Magnolia de Iker y Ancic iraníes New York o del del veintidós de marzo al catorce de abril en la calle Echegaray número ocho reserva ya tu experiencia en sigan sin punto eh

Voz 0246 26:34 anoche tuve un sueño creo que estar

Voz 11 26:36 ciudad o en el campo creo que se escuchaban pájaros cubren ladridos y había una es Sportback de color rojo con retrovisores negros líneas deportivas y llantas de aleación sólo recordamos el cinco por ciento de los que soñamos recuerda así Audi A3 Sportback por ciento noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Wolkswagen renting hasta el treinta de abril más información en en dobles

Voz 0978 27:04 siete y veintisiete Ángel Gabilondo responde a Ciudadanos a la línea roja que al igual que a nivel estatal trazó el pasado viernes inaugurado aquí en Madrid dijo que no pactaría con el PSOE otras el XXVI EM porque Gabilondo se ha aliado con las tesis de Pedro Sánchez en Cataluña un portazo que sin embargo Ciudadanos en Madrid no le ha dado a Vox el portavoz socialista en la Asamblea y cabeza del PSOE en la Comunidad responde que frente a los expertos en dividir él trabajará por unir

Voz 0175 27:28 yo no he venido aquí a hacer porción en excluir a nadie he venido más bien a sumar a incorporar yo por tanto no diré ni media palabra para excluir a nadie que quiera resolver los problemas ciudadanos ahora sí ya tenemos otros intereses distintos pues cada uno de los explique yo no excluyo a nadie yo no voy a empezar a a dividir a los diputados ya a los ciudadanos en Ciudadanos que me gusta mucho se divide ciudadanos y ciudadanas Se acabó lo que hay que hacer es trabajar con todos hay expertos Sendin yo otros pues que modestamente trabajamos por unir yo trabajaré con todos

Voz 0978 28:02 los que eran acciones del candidato del PSOE ayer en Montecarmelo donde su partido también Podemos y Ciudadanos se unieron a reclamación casi histórica ya de los vecinos de este barrio de la capital que llevan años pidiendo un instituto público

Voz 1161 28:19 las familias han vuelto a salir a la calle

Voz 0978 28:21 este domingo para reclamar su construcción Fernando Mardones explota portavoz de los vecinos y de las Ampas del barrio

Voz 1385 28:26 estos son empujadas por un lado uno más lejos todas las mañanas hay atascos continuos y luego por otro lado te empuja a que las familias pues al final acaben yendo a centros concertados al centro espirales no aplica la ley de tal elección nosotros no podemos elegir que tenemos que hay pensar que hay el concertado que te que te comento aun así está masificados alumnos y luego tenemos una segunda opción que es un centro privado entonces centros privados al colegio Alemán en Madrid pienso encontró que que tienes que entrar con un nivel de animal importante lo que sienten privado claro

Voz 0978 28:53 ha dado en rejas otro barrio combativo que lleva años pidiendo también a construcción de un instituto público este domingo también se han manifestado los vecinos

Voz 33 29:02 habré yo no lo he visto

Voz 0978 29:06 la dicen exigen Cercanías Metro y que se amplíen las líneas de autobuses para unir el barrio con las dependencias municipales de la zona

Voz 1479 29:13 desde hace quince años se ha triplicado la población se han instalado grandes superficies comerciales y sin embargo los poderes públicos no hacían un plan de movilidad para el barrio tenemos el transporte público es un verdadero desastre solamente hay un autobús de la EMT el setenta y siete el mismo desde hace cincuenta años que va totalmente atestado aquí sufre los atascos continuos y permanentes que tenemos en la calle Alcalá

Voz 0978 29:39 nueve grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue enseguida la información aquí en La Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 30:04 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 5 30:07 hoy

Voz 1727 30:11 comienza el lunes veinticinco de marzo sin lluvia sin lluvia importante por lo menos en la Península pero con aviso de tormentas en Canarias y comienza con una buena noticia la mejor noticia para Donald Trump El fiscal especial Robert Miu ha concluido que no existen pruebas de que Trump au su equipo de campaña conspiran con Rusia para favorecer lo en las elecciones presidenciales del año dieciséis el informe dice que sí hubo injerencia rusa pero que el equipo del presidente no tomó parte en ella el propio Trump lo ha celebrado con una contundente como una contundente victoria donde lo ha celebrado pues en Twitter claro en papel en digital lo por señales de humo aquí les contamos todo lo que se escribe por el mundo entero con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois muy buenas el informe Miller de disipar la nube más oscura y amenazadora que se cernía sobre el mandato de Donald Trump podemos leer hoy en el New York Times que coinciden señalar como otros medios en que éste puede ser el mejor día de su presidencia

Voz 0456 31:14 sin gracias a un informe añade este diario que deja a los demócratas a la defensiva refuerza al presidente en sus batallas en su reelección de cara a dos mil veinte y le da una confianza renovada en su editorial que titula sin conspiración sin exoneración afirma el New York Times que es una buena noticia y un alivio para los estadounidenses saber que su presidente no ha estado conspirando con Putin para ganar las elecciones pero que desde luego el informe no exonera total y completamente a Trump porque está por verse habido obstrucción a la justicia a un crimen que daría lugar a un impeachment como al que se enfrentaron Nixon o Clinton el Washington Posse hablando de las señales de humo Pepa en su editorial advierte que donde hay humo siempre fuego el señor Mueller ha dejado claro que esto no es una exoneración en The Gardian Richard Woolf escribe una columna que titula parecida al New York Times editorial ninguna conclusión mucha corrupción el fiscal especial elegido ha expresado su opinión ahora es momento de que los demócratas en el Congreso expresen la suya de un informe que no deja nada claro sobre el presidente Robert Mueller es el Dios que ha fallado a los demócratas escribe Eduard Rius en el Financial Times el PIB Sense va sentir ahora profunda de reivindicado cuando golpea a un Rey asegurate de matarlo o la venganza será peor terminó en Alemania esa apertura en toda la prensa el Süddeutsche por ejemplo añade que los aliados de tromba están pidiéndole que lleve a sus detractores ante la justicia en un artículo de opinión subrayan que a quién le interese leerlo el informe entero le deja claro al pueblo norteamericano quiénes Trump qué tipo de presidente tienen un mentiroso al que no le importan las reglas del juego y que paga a mujeres por ejemplo para que guarden silencio

Voz 1727 32:46 cómo se va a sentir ahora Donald Trump profundamente reivindicado en fin tampoco de me da un poco de vértigo justo hoy el País entrevista publica la entrevista con Steve Banon el hombre que llevó a Trump a la Casa Blanca con sus consejos populistas y sobre todo con su maquinaria para captar información digital de los usuarios dirigir les ese discurso político del candidato Banon está ahora asesorando a los partidos listas de extrema derecha de toda Europa y en España lo hace convoca

Voz 0027 33:16 dice que el partido de Abascal puede conseguir un resultado asombroso en las general

Voz 0456 33:19 les va a provocar lo que él llama

Voz 0027 33:22 una onda expansiva en toda Europa cuenta que tres enviados de Vox fueron a visitarle en verano de dos mil diecisiete a Washington que allí empezó la relación con el partido Abascal los compara con Alejandra o casi Cortés una no política hasta hace nada dice que ahora es la rock star en Estados Unidos Banon describa Vox un partido nacional populista cercana Bolshói Maris Albini con la misma filosofía dice la victoria de Vox es que ya ha trasladado su conversación al resto de la derecha partidos como ciudadanos y Pepe ya hablan como ellos

Voz 1727 33:49 eso lo llamo yo colocar el producto no tiene desperdicio la entrevista entera a doble página que publica esta mañana el diario El País con este hombre que asesora todas la extrema derecha europea sobre el éxito de los populismos y el tono que está adquiriendo la campaña aquí en España reflexión de Adela Cortina de la filósofa Cortina hoy en el diario punto org

Voz 0027 34:08 dice estamos en un tiempo de política emotiva que produce muy buenos resultados a los que quieren llevarse la gente a su molino que apela a emociones que están por debajo del racionamiento Iván asustando con mentiras al personal el emotivo mismo se aglutine en torno a los símbolos que son los que desatan emociones instaladas en el cerebro antes que la inteligencia y la reflexión y por eso Si quieres movilizar a gente tienes que llegar a sus emociones porque como vayas a su razón y empieces argumentar pierde fuerza

Voz 1727 34:33 hoy hay encuestas se publican encuestas enseguida las vamos

Voz 10 34:41 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reduce la velocidad o invaden el carril en el que se

Voz 0738 35:00 está trabajando por eso te recordamos

Voz 10 35:02 en la carretera no está solo piensa en la vida de quienes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 0246 35:10 de esta aquí el día Still vine a vivir tu vida

Voz 18 35:13 además perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovecha las ofertas y participa en el sorteo de entradas de fútbol en el días Till gana tu jardín ICA

Voz 0246 35:22 descubre como en días style punto es

Voz 5 35:26 hoy por hoy

Voz 1727 35:28 a partir de las nueve de la mañana recibimos en este estudio a Belén Barreiro la directora de cuarenta dB la empresa demoscópica autora de la de la encuesta que ayer publicaba el diario país que dejaba a la derecha lejos de la mayoría absoluta bueno pues hoy ABC publica otra de Gap tres con intención de lo que confirma la tendencia del resto de sondeos el bloque de derechas no conseguiría sumar mayoría absoluta

Voz 0027 35:49 según esta encuesta de Gap tres el PSOE conseguiría hasta ciento treinta y cuatro escaños que son casi cincuenta más de los que tiene ahora el PP se hundiría hasta los noventa y nueve son casi cuarenta menos de los actuales ciudadano superaría mínimamente su tasa actual obtendría en torno a XXXVIII Podemos se hundiría hasta veintisiete escaños que son practicamente los menos que obtendría Vox entre veinticuatro y veintisiete Estos son los datos a partir de aquí hipotéticas sumas la derecha no alcanzaría la mayoría se quedaría en él mejor de los casos diez escaños por debajo el PSOE con Ciudadanos sólo tampoco el PSOE con Podemos sólo tampoco necesitarían al PNV por lo menos por lo menos a Esquerra para alcanzar los ciento setenta y seis escaños que marcan la mayoría absoluta

Voz 1727 36:31 y el mundo dedica hoy uno de sus editoriales a la decisión de Pablo Casado de dejar fuera de las listas a los cargos del PP salpicados por el supuesto uso de la policía en beneficio del partido durante el Gobierno de Rajoy

Voz 0027 36:43 tres años Fernández Díaz Ignacio Cosidó Francisco Martínez casado según El Mundo a cierta apartando de las listas a candidatos bajo sospecha según ese periódico lo que está viviendo el PP y con el liderazgo de Casado es una refundación aplaza publica afín

Voz 1727 36:56 podías que Telepizza ha reconocido ahora las razones reales de la dimisión de Marcos de Quinto el fichaje estrella

Voz 0027 37:02 de ciudad Marcos de Quinto dimitió oficialmente por motivos personales pero lo que estaba detrás era su disconformidad con la alianza a la que Telepizza había llegado con Pizza Hut en su día Telepizza envió un escueto comunicado a la CNMV diciendo que de Quintos iba por cuestiones personales la CNMV dijo que eso que era le abrió un expediente sancionador a Telepizza por una posible infracción muy grave al ocultar los inversores información relevante y ahora lo que aclara la compañía esos fue porque no estaba de acuerdo con la Alianza compita

Voz 1727 37:30 Dani has encontrado en el Financial Times una reflexión sobre C's Albert Rivera estos literal desplaza a su partido hacia la derecha antes de las elecciones

Voz 0456 37:40 sí es como titula su crónica hayan desde Majadahonda en Madrid donde el líder naranja de un mitin hace unos días ciudadanos saltó a la fama hace diez años con una agenda económicamente liberal de reformas de lucha contra la corrupción ocupando el terreno entre los socialistas y el Partido Popular pero el señor Rivera para aislar a Sánchez descarta ahora gobernar con él después de las elecciones alineando estrechamente a ciudadanos con las fuerzas de derecha en España de derecha extrema derecha como Vox que les sigue robando votos en una demostración de que esta estrategia es fallida en el artículo habla con Francesc de Carreras y con Pablo Simón sobre esta deriva dañina Leo que les ha hecho perder su y alguna novedad sobre el Brexit esta mañana en la prensa británica o o en la del mundo Theresa May aparece retratada en la prensa como una gallina con un Antón de Zorroza su alrededores la viñeta del Times en la que aparece como una gallina con collar con perlas en una caseta en lo alto y fuera esperando un montón de zorros con ganas de dar un golpe pero ninguno quiere a dar ese primer paso uno de esos zorros es Boris Johnson el euroescéptico ex ministro de Exteriores que hoy llama gallina May en una columna en el Telegraph ha enfrascado el Brexit y es hora de que se vaya escribe lo mismo describe The Gardian los Tours aumentan la presión sobre May mientras aleja la posibilidad de que eso acuerdos salga adelante

Voz 36 38:51 eh

Voz 37 38:56 y la N lo

Voz 1727 39:03 me encanta Jabois que traigas esta sección el reportaje del país firmado en Silicon Valley allí en el epicentro de la dormía digital y el corazón tecnológico del mundo entero proliferan los colegios sin pantallas en casa del herrero tablet de palo los dueños del universo que nos han colocado a todos pantallas como extensión de nuestros dedos no quieren para sus niños lo mismo

Voz 0246 39:26 bueno nadie conoce mejor el infierno que el diablo es un reportaje bastante valioso para otro lado da mucho miedo fíjate lo que dice Pierre Laurent ingeniero informático que trabajó durante muchos años en Microsoft no creemos en esa idea de que metes algo en una máquina un resultado sin que se comprenda lo que pasa dentro si haces un círculo perfecto con un ordenador pierdes al ser humano tratando de lograr esa percepción lo que detona el aprendizaje es la emoción y son los humanos los que producen esa emoción no las máquinas la creatividad es algo esencialmente humano en este artículo se pregunta qué estamos criando y advierte de que la respuesta advierte de que la respuesta llegará dentro de quince años el autor pensaron antes el autor efectivamente no puede ser de acertante también se también añade en algún momento el autor que es Pablo Simón recuerda que Bill Gates y Steve Jobs alejaron a sus hijos de las pantallas hasta los catorce años y que el director de la revista Wired que es la Biblia digital Chris Anderson dice que para un niño un teléfono móvil está más cerca de ser el crack que un caramelo que se fuma ni el crack de romper que también los rompen los móviles

Voz 1727 40:32 esa droga su crack que es una droga bueno pues esta nueva inquietante brecha digital también analiza New York Times en un reportaje que dice ese reportaje los ricos empiezan a preferido el contacto humano mientras los pobres parecen estar destinados a las adicciones que producen las pantallas y la conexión permanente esto es la historia de la humanidad jabón

Voz 0246 40:53 salvando todas las distancias Andy Ramos cuando la obesidad un simulacro lujo y opulencia y ahora todo lo que

Voz 1727 41:00 la humanidad porque prácticamente la comida basura

Voz 0246 41:02 no se lo pueden permitir el título el reportajes bastante expresivo dice el contacto humano es el nuevo lujo empieza contando la historia el señor la y un hombre cuya mejor amiga una gata llamada Sox con la que habla todo el día tiene un defecto una virtud está Agatha está dentro de Unai Paz paz Moscú recuerda una especie de película pero en versión felina dicen articulista Nelly Bowles los ricos no viven así los humanos son bastante más caros los ricos pueden pagar por ellos dice algo también que llevo diciendo yo media vida e intentándolo la otra media vivir sin teléfono durante un día salir de las redes sociales y no contestar el correo electrónico se ha convertido en un símbolo en un símbolo perdón

Voz 1727 41:39 está no sé en qué estatus estamos eh no no no llegó a adivinar el estatus de esta mesa para fundidas de desintoxicación que sobre los peligros de internet una historia buenísimo Mango Grove Galicia un párroco del municipio buscó en Google una imagen de una pareja poco comunicativa para la hoja parroquial para ilustrar un texto bueno pues la imagen que eligió es la de dos actores porno no trabajando imagino vengo de allí además este fin de semana que no comunicativo

Voz 0246 42:10 menos mal que a una pareja común poco comunicativa clavarle hay que alabar un momento poco comunicativo porque esa pareja es cierto que no estuvo enfada a todo el rato de hecho esas parejas suele estar en las treinta segundos si se produce una reconciliación larga de una media hora que probablemente no en la imagen no en la contundencia pero seguramente que de ánimo gustará más a la Iglesia porque defiende el la buena relación y la comunicación en en en una pareja fíjate el cura se quedó con lo malo desaparezca pero lo malo fue lo mejor que pudo hacer

Voz 1727 42:41 pobre señor esta mañana casi casi me da pena tiene montada una semana estaba además lo me extraña siete cuarenta y tres seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 17 42:53 agobiante tener todos mis agudos a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 38 42:57 mutuamente traería a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 13 43:13 necesitase encontrará al profesional perfecto en una

Voz 39 43:16 entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresas

Voz 2 43:24 Nuestra ilusión de cada día es serles útil por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda servicios sutiles

Voz 32 43:42 buenos días si tiene que coger un avión pero el vuelo se retrasa más de tres horas sepa que tiene derechos la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que la compañía tiene la obligación de darle comida y refrescos suficientes si el avión finalmente no despegara fuera necesario quedarse a dormir en otra ciudad la aerolíneas debe encargarse del alojamiento de los traslados entre el aeropuerto y el hotel phishing necesita necesitaba a alguien y no tuviera un teléfono o conexión a Internet en el móvil la aerolínea también tiene que garantizarle una llamada o el envío de un correo electrónico sin coste

Voz 2 44:15 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 40 44:21 comenzó tetica bien no sí sí Juanjo pasa algo nada Juanjo Oliva formalidad te acuerdas que te dije que iba a ganar cinco mil euros por supuesto Juanjo que acuerda Juanjo que ibas a ganarlos todos los meses durante veinte años claro Juanjo claro es que ellos pues añade trescientos mil euros hermano Juanjo que hoy me he levantado genera

Voz 2 44:41 qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo con el soldado del Fin de Semana de la ONCE gana cinco mil euros al mes durante veinte años trescientos mil euros al contado sobre el suelo

Voz 1 44:53 hoy por hoy primera bueno

Voz 1727 44:57 las ocho menos cuarto ya las siete menos cuarto en Canarias

Voz 2 45:01 y deporte hoy por hoy Volkswagen pacto para las personas

Voz 1727 45:12 David Ferrer se despide de los torneos internacionales sumando rondas en el máster de Miami

Voz 1161 45:19 tal que llegó por invitación tras el de Acapulco y se plantó en tercera ronda después de eliminar en Segunda al número tres del mundo y segundo favorito del torneo el alemán Alexander Zverev El alicantino saltará a la pista de Miami no antes de las doce y medio de la noche entre el tenista local el estadounidense tiempo pesas

Voz 0456 45:34 los problemas en el tendón de Aquiles y será el último

Voz 1161 45:37 disputará fuera de España ya que a sus treinta y seis años va a cerrar su carrera con el Conde de Godó en Barcelona ya en mayo en el Master mil Mutua Madrid Open en cuanto al fútbol después de ganar en el debuta Noruega el sábado hoy viaje de la selección para medirse mañana a Malta en la segunda jornada Javier Herráez buenos días

Voz 41 45:51 hola qué tal muy buenos días la selección española

Voz 42 45:53 la que parte a las diez y media rumbo a Malta donde mañana nueve menos cuarto jugará su segundo partido partido muy asequible casi diríamos que fácil ante Malta que ha ganado y la Feroe después de muchos años consiguió su primera victoria una fase de clasificación ante la otra perita en dulce de este grupo español que jugó muy bien ante Noruega consiguió justamente la victoria aunque al final sufrió casi empata el equipo noruego en Mestalla la selección de Luis Enrique con varios cambios veremos a otros laterales aunque lo hicieron muy bien Navas también Jordi Alba habrá descanso para ellos también alguna rotación en ataque le gustó mucho la participación de Parejo veremos si entra o no canales que ya jugó en la segunda parte ante Noruega

Voz 1161 46:31 Malta y España lideran el grupo con tres puntos para hoy destacan el Francia Islandia Montenegro Inglaterra hiel Portugal Serbia también tenemos hoy partidos de las inferiores desde las cuatro partido de clasificación de la sub diecisiete España creció y amistoso de la sub-veintiuno a las siete menos cuarto España

Voz 1727 46:44 Austria en casa la jornada treinta y uno en Segunda nos dejó

Voz 1161 46:47 Ava cerraba anoche con el derbi asturianos por uno Oviedo cero jornada que se completará hoy con el Mallorca Zaragoza a las nueve y a falta de este partido Osasuna Granada están en puestos de ascenso directo la promociones para Albacete Málaga Deportivo y Cádiz en descenso Extremadura Nástic Córdoba y el expulsado Reus

Voz 0027 47:03 además en la ACB afianza el Barça su liderato al ganar