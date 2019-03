Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días tenemos novedades sobre la financiación y sobre las relaciones de Vox con la Fundación Francisco Franco novedades que adelanta este lunes la Cadena Ser el portavoz de la Fundación Francisco Franco aporta ayudas económicas muy valiosas partido de Abascal según las comunicaciones internas del partido a las que ha tenido acceso esta redacción conversación entre el presidente de Vox en León Carlos Lomeña El secretario provincial del partido

Voz 2 00:36 vaya bonitas del mil dio detenidos esta mañana si estado portavoz que no salga de aquí de mujeres ofertones tiene ellos guardo todo al tanatorio a Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco con palos porque él está con nosotros absolutamente quería conocer a ver qué es lo que puede ayudar tal lo que es importante el tema de la financiación fijado lo que tienen es un hombre sí que tu ya lo tenemos también claro no no hay hay otro paso adelante nada muy divertido

Voz 1727 01:04 Porto meñique pide discreción a sus subordinados pero no todos ven bien esa cercanía de los franquistas y algunos miembros de la ejecutiva se quejan de su influencia cuando el presidente provincial les dice que la fundación no impone nada a cambio del dinero le responden en un Whatsapp y casualmente viene gente diciendo públicamente ahora que estuvieron en Fuerza Nueva a lo que su jefe responde que cada uno tiene su pasado Iker portavoz de la Fundación Francisco Franco les está ayudando a llegar a sitios que por ellos mismo Nos tienen complicado llegar pueden ver los Whatsapp en Cadena Ser punto com toda la ejecutiva de Vox el León fue cesada este mes de enero y el presidente provincial que ese libro entonces era cesado este sábado antes de ayer veintitrés de marzo justo cuando la redacción de la Ser intentaba recabar la versión de los implicados en estas conversaciones

Voz 0027 01:56 Pepa Bueno

Voz 3 02:06 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:15 es lunes veinticinco de marzo y atentos también a estas otras dos noticias de la SER la primera más de cien cargos y militantes de Ciudadanos se plantean llevar las presuntas irregularidades de las primarias a la Audiencia Nacional

Voz 0027 02:29 le dan al partido un plazo de una semana para que aclare qué pasó sino presentarán una querella por falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos y daños informáticos tienen un informe jurídico que avala dicen la comisión de delitos por parte del partido

Voz 1727 02:42 la segunda la Guardia Civil investiga sobornos de la trama Lezo al ex embajador de España en Haití para lucrarse con el terremoto del año dos mil diez

Voz 0027 02:50 Edmundo Rodríguez Sobrino mano derecha de Ignacio González ordenó supuestamente que se pagara al entonces embajador en Haití hoy en Angola Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez para que mediara con el gobierno haitiano Illes consiguiera proyectos de reconstrucción tras la catástrofe en la que murieron trescientos quince mil personas

Voz 1727 03:06 el fiscal de la trama rusa dice que Donald Trump no conspiró con el Kremlin aunque los rusos se interfiriera en las elecciones

Voz 4 03:14 pero ya muy chic y extraen hay trampa compareció

Voz 1727 03:20 eufórico esta noche algunos medios internacionales se preguntaban esta mañana que puede dar de sí un Donald Trump en poder dado en Israel

Voz 0027 03:29 por primera vez en años un cohete lanzado desde Gaza ha caído esta noche en Tel Aviv al norte de la ciudad siete heridos hay Se espera una respuesta militar inminente de Netanyahu que está incapaz

Voz 1727 03:38 en España la fiscalía catalana va a denunciar hoy a Torra por incumplir el plazo de retirada de los lazos y esteladas y rescatamos de ayer por lo multitudinaria que fue la manifestación de Alsasua Navarra contra las altas penas de cárcel a los ocho condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas

Voz 1 03:59 el Gobierno asegura que partido

Voz 0027 04:00 varón entre treinta y cinco mil y cincuenta mil personas al saxo aquí en una población de siete mil quinientas personas

Voz 5 04:10 junto justo justo delante del otro y el otro tal como

Voz 2 04:13 vídeos pues proyectado quién se haría

Voz 1727 04:16 ha caído era el jovencísimo piloto de motos Marcos Garrido sólo tenía catorce años y murió ayer en un accidente en el circuito de Jerez hoy se celebra el funeral en su localidad natal en rotas Sampe

Voz 1161 04:29 fue entre las curvas dos y tres en esa zona muy rápida del circuito y arrollado después como escuchábamos por el piloto que marchaba justo detrás en la sexta vuelta de la carrera Super Sport trescientos del Campeonato de Andalucía de Moto2 y en poco más de dos horas la selección española de fútbol viajará a Malta donde mañana se enfrentará a la selección maltesa en la segunda jornada de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte Malta lidera el grupo tras imponerse Islas Feroe en la primera jornada junto España que vencía también a Noruega en Mestalla

Voz 6 04:55 y con qué tiempo empiezan la semana Jordi Carbó buenos días

Voz 1275 05:23 temperaturas que invitan abrigarse un poco durante años

Voz 0978 05:25 tarde ambiente tan suave como ayer

Voz 3 07:07 en la Cadena Ser

Voz 12 07:09 la SER desvela hoy nuevas conversaciones

Voz 1450 07:37 así es todo empieza el pasado doce de octubre con esta conversación telefónica el presidente de Vox en León Carlos porteña habla con su secretario provincial anunciándole buenas noticias para las arcas del partido es recibido la llamada del millón dice

Voz 13 07:50 pero la dio detenidos esta mañana me he llamado a persona con la que he estado tomando un par de cañas hasta ahora y esto por favor que no salga de aquí de que quiere yo guardo tumba Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco vale a eso que es natural de León pero ha venido porque él está con nosotros absolutamente quería conocer ella a ver qué es lo que puede ayudar y tal y lo que es importante el tema las Ignacio empieza lo que tienen es la costumbre sí que estoy yo lo tenemos también claro si no no hay otro paso adelante nada no identidad

Voz 1450 08:25 se habla de Alonso como presidente de la Fundación Francisco Franco aunque su cargo actual es el de portavoz y patrono a alguien que según el presidente de Vox en León tiene línea directa con Santiago Abascal

Voz 13 08:35 el ala un abrazo y aquí Ali muy súper esto en Madrid voy a dar un informe de que viene directo de con al nosotros o sea que leyendo el presidente una fundación producido me enteré de hecho lo yo mi teléfono Cárdenas

Voz 1450 08:48 Enrique Cabanas al que se menciona es el gerente vicesecretario de Presidencia de Vox los detalles de la ayuda económica de Jaime Alonso al partido otra ascenderían pocos meses después en el grupo de whatsapp del Comité Ejecutivo Provincial de León

Voz 1450 09:50 eso es que ha dicho lo siguiente Johnny afirmo niego tengo derecho a que nadie sepa en qué me gasto mi dinero en mi vida privada Alonso desvincula su relación con Vox de la Fundación Francisco Franco igual que la desvincula de quién es su amigo íntimo Mario Conde porque Jaime Alonso Pepa además de número tres de la Fundación que ensalza al dictador ha sido y es uno de los más estrechos colaboradores del ex presidente de Banesto de hecho aportó dinero para la fianza que en dos mil dieciséis permitió Mario Conde salir

Voz 1727 10:17 es resulta muy llamativo Mariela también lo que ha pasado con el presidente de Vox el León justo cuando tú llamabas al partido preguntando por estas conversaciones este fin de semana este que acaba de terminar Vox culminaba su presidente provincias

Voz 1450 10:29 eso es fue destituido hace cuarenta y ocho horas según ha confirmado a la SER su sustituto en el cargo desde el departamento de prensa de Vox no responden al ser preguntados por el motivo de la destitución pero como dice Se da la circunstancia de que fue entre el viernes y el sábado cuando la SER trató de recabar la versión de los implicados incluyendo la del propio Carlos portones

Voz 1727 10:47 expeditivo desde luego sí que ha sido sí que es el partido no ha durado ni una llamada telefónica Mariela gracia hasta luego hoy termina el plazo para que todos los partidos registren sus listas para las elecciones generales en el Ministerio del Interior y Pablo Casado hizo anoche un último intento de explicar su propuesta Ciudadanos para concurrir juntos al Senado ya con más melancolía que esperanza real

Voz 14 11:09 cuando la gente dice no es que parece una estrategia desesperada tengo necesitados yo estamos muy por encima de ellos pero se optimiza mucho más voto con esto quiero decir que gestionados la cámara que tiene que poner orden aplicado a la Constitución en Cataluña no era mala idea que las fuerzas constitucionalistas hiciéramos una estrategia común

Voz 1727 11:24 Ciudadanos no quiere saber nada de esta oferta el PP pero parece que tampoco quiere saber nada de la mano que le ha atendido el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos en una hipotética investidura de Pedro Sánchez el PSOE prefiere recibir los votos de ciudadanos a tener que contar con los votos de los independentistas lo decía Ábalos en una entrevista en el español

Voz 15 11:46 nosotros no les ponemos ninguna condición a ciudadanas pero Ciudadanos no es la puesta a nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona la unidad de España

Voz 1727 11:55 bueno pues Albert Rivera sigue con su veto prevenir

Voz 0027 11:59 claro que hay que echará Sánchez con votos por supuesto estos días nos preguntan usted no no quieren a Sánchez de presidente de hombre

Voz 16 12:05 pues no es sorpresa cuatro años más con Torra negociando indultos negociando privilegios negociando más dinero para para prepararse para el golpe reculando para coger fuerza para dar otro gol

Voz 1727 12:16 de lo que no termina de librarse Rivera es de la sombra de las irregularidades en sus elecciones primarias Ciudadanos no ha explicado todavía de donde salieron los votos fraudulentos de Castilla y León hace tres semanas y un centenar de cargos y afiliados plantea llevar el asunto incluso a la Audiencia Nacional Óscar García buenos días soy buenos días hay concejales

Voz 1450 12:36 los cargos locales y regionales de Ciudadanos en total más de un centenar de afiliados ninguno quiere actuar de portavoz por miedo a represalias pero dicen que no se dan por satisfechos aseguran que el partido de momento ha respondido con evasivas con información parcial y sesgada al tiempo que se han hecho listas negras dicen para apartar a los que investigan y desean esclarecer las irregularidades así que han encargado un informe jurídico como con el que aseguran que se demuestra que las primarias se cometieron los presuntos delitos de falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos y daños informáticos están convencidos de que es clara la conducta delictiva por eso preparan ya una querella para presentarla ante la Audiencia Nacional en cualquier caso estos militantes quieren que el partido actúe antes iban a la dirección una semana de plazo para que esclarezca lo sucedido e identifique a sus responsables

Voz 1727 13:20 esta mañana se reúne el Consejo de Coordinación de Podemos ya con Pablo Iglesias reincorporado de su baja paternal y a ti Jabois como a mí por cierto el Pablo Iglesias de este sábado el Pablo Iglesias más coloquial más directo señalando de nuevo a la casta económica y mediática aunque no utilizó la palabra esta vez creó E ese Pablo te recuerda más al Iglesias del dos mil catorce del comienzo

Voz 1389 13:44 pues Errejón mismo lo mejor era era esto no es para la campaña que viene a lo mejor es lo que pueda hacer podemos fíjate el peso es está quedando se estaba quedando con la izquierda por defecto practicamente dejándose caer en ella pero no actuando sobre ella o no al menos en medidas que vaya más allá de lo simbólico y algo tuvo el discurso de inglesas el sábado fue ideología día cosas de las que nos están hablando mucho te puede gustar más o te puede gustar menos pero cuando hablas de ideología metes la política en la casa y en la vida de la gente cuando no hablas de ideología lo que hace y sacarla los bares y a las televisiones a debates muy explosivos pero que no tienen un efecto real en la vida de la gente luego está el personaje y el tono no el el el ex ceño fruncido en la conspiran hoy habitual de que el universo está contra él y su partido de que la vida le debe algo y las pasadas de frenada de convertir el permiso de paternidad en la batalla de las Termópilas pero si dirige el discurso adonde lo ha dirigido el sábado hiciese dice curso llega todos sus votantes potenciales que son los votantes que saludaron a Podemos en dos mil catorce como una herramienta propia como un instrumento de la gente para representarse Asimismo habrá conseguido

Voz 1727 14:50 bastante hasta mañana impreso en unas elecciones hay muchas historias además de lo que le pasa los partidos políticos y a los líderes políticos por ejemplo esta gracias a un cambio en la ley que se aprobó en el mes de diciembre hace sólo tres tres meses unas cien mil personas con discapacidad van a poder votar por primera vez este veintiocho de abril por primera vez personas como Olga con ella hablado Sara selva

Voz 17 15:17 Olga ronda los cincuenta mil

Voz 18 15:19 name apoyar de mi tutora nunca

Voz 17 15:22 ha votado ha conocido cinco gobiernos sin ir a las urnas también para Iniesta dijo

Voz 18 15:30 pues nada

Voz 17 15:31 pasó por el Tribunal hace un par de meses después de llegó una carta diciéndole que no estaba capacitada para votar pero dos días después aprobaron la reforma de la Antonio sí puede votar

Voz 19 15:41 yo tengo ahora mismo treinta y cinco años pide de los dieciocho años llevo votando sin ningún problema

Voz 17 15:47 pero hace años que decidió luchar para que el resto también pudiese

Voz 19 15:50 pues suponen un alivio muy grande aunque nos queda mucho camino por recorrer

Voz 17 15:54 por ejemplo dice Antonio la decisión de la Junta Electoral Central que permite a los miembros de una mesa apuntar el DNI si creen que una persona no está ejerciendo su voto de forma libre y consciente no entienden por qué existe este debate ahora sino existido antes con el resto de ciudadanos que también podían ser víctimas de una manipulación

Voz 21 16:14 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 1727 17:24 en la carpeta de la corrupción presunta corrupción anoten esto la Guardia Civil investiga supuestos pagos ilegales al ex embajador de España en Haití para que ayudar a la trama Lezo a lucrarse con el terremoto que asoló la isla en el año dos mil diez Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez que hoy exembajador en Angola facturaba presuntamente los sobornos a través de su padre y de su hermana quien ordenaba los ingresos pues presuntamente Edmundo Rodríguez Sobrino el hombre de confianza del ex presidente de Madrid Ignacio González información de Miguel Ángel Campos buenos días Miguel Ángel

Voz 1552 17:58 hola muy buenos días Pepa nadie al límite española

Voz 1727 18:01 para ganar dinero no ahora con el terremoto de Haití

Voz 1552 18:04 sí encontrarlo en la oportunidad en el desastre los agentes piden al juez Manuel García Castellón la apertura de esta nueva línea de investigación en el caso Lezo la clave Pepa es una anotación manuscrita hallada en el registro al domicilio de la secretaria del ex presidente de la filial iberoamericana del canal y mano derecha de González Edmundo Rodríguez Sobrino en la que se escribe referido alemán Ador que le pagamos para que nos dé un proyecto hilo facturan su padre su hermana los pagos de siete mil doscientos euros anuales o de setenta y dos mil porque hay una transferencia por esa cantidad supuestamente se camuflaba como contraprestaciones al padre a cambio de artículos de opinión en el diario La Razón los agentes hallan pruebas de la mediación del embajador Manuel Antonio Hernández para que la trama obtuviera contratos por veinte millones de euros en Haití correos electrónicos en los que el hoy embajador de España en Angola muestra sus avances a Rodríguez Sobrino este contesta satisfecho por correo si hubiera más como tú el comercio exterior sería una puerta abierta

Voz 0027 19:02 a la salida de la crisis Miguel Ángel gracias

Voz 1727 19:05 buenos días esta información que avanzamos hoy está todavía en fase de investigación Nico Castellano buenos días

Voz 10 19:11 tal buenos días Pepa pero exige confirma no es el único ejemplo

Voz 1727 19:13 de cómo la carroña corrió a meter las manos corruptas en Haití cuando los cientos de miles de cadáveres estaban todavía calientes y que eso ocurrió parejo a una monumental movilización solidaria

Voz 1620 19:24 antes del terremoto Haití ya era el país del mundo con más ONG por habitante pero aquel temblor de poco más de un minuto de siete punto tres en la escala de Richter dejó doscientos treinta mil muertos según Naciones Unidas una cifra que elevó el gobierno haitiano en el primer aniversario tan mediático de esta catástrofe a más de trescientos quince mil muertos entre ellos algunos ciudadanos españoles hay tifo también Laboratorio de solidaridad la sociedad española la canadiense lo estadounidense fueron las que más dinero aportaron sobre todo a través de ONG y fue Cruz Roja está unido en la que destapó uno de los mayores casos de corrupción tenían más de quinientos millones de dólares recaudados a través de la sociedad Hi5 en que después una investigación periodística demostró que sólo se habían levantado seis viviendas también los estados prometieron cinco mil trescientos millones de dólares ya de de hoy tampoco esa cantidad ha llegado a Haití nueve años después sigue teniendo el reto de la reconstrucción todavía hoy en las últimas semanas manifestaciones públicas y la inestabilidad han dejado decenas de muertos en sus calles

Voz 1727 20:19 las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:29 Laura Gutiérrez qué tal buenos días diez grados a esta hora de la mañana en la Agra cambia mucho sol y temperaturas de primavera mediodía rezaremos los veinticinco grados en casi toda la comunidad de Madrid Mercedes González será la número dos de Pepu Hernández en la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid lo hemos avanzado esta mañana en la SER el ex seleccionador y candidato ha optado por una persona del partido para ese puesto la concejala socialista ha sido su jefa de campaña en estas primarias y secretaria general del PSOE en Barajas Begoña Villacís en este caso candidata de Ciudadanos a la alcaldía es también hoy noticia en Madrid Izquierda Unida va a presentar este lunes una querella criminal

Voz 26 21:06 para ella por un delito de actividades prohibidas a funcionarios

Voz 0275 21:10 la Policía Municipal ha puesto todo de su parte para llegar a un acuerdo todo es su parte ha recibido faltas de respeto como el Ayuntamiento lleva sea la mesa a gente que no tenía capacidad de negociación que que demostraba anda falta respeto y reconocimiento que tiene este Ayuntamiento por la policía

Voz 1275 21:25 dicen que nosotros denuncia a la que hemos tenido acceso que Villacís decidió como concejala sobre asuntos que afectaban a los policías municipales a los que representaba legalmente el bufete de su marido en un momento en el que Villacís además figuraba como administradora de esa sociedad Guillem Fresno de Toro T CSIF estudia llevar a los tribunales al alcalde de Podemos por abrir un expediente a una trabajadora municipal que denunció discriminación salarial durante la semana del ocho EM Francisco Torres es portavoz de este sic

Voz 27 21:52 esto la Cursa de pegar los carteles con el informa de CSIC por el municipio sin tener pruebas porque ella dice que ella en ningún momento ha pegado ningún cartel

Voz 1275 22:04 Street según el Ayuntamiento esta funcionaria pegó una circular de Csif en la que explicaba su caso en el Consistorio también en diverso mobiliario urbano aunque ella lo niega preguntaremos esta tarde en La Ventana de Madrid aclara Sierra portavoz de Podemos en la Asamblea y número dos de Errejón en su candidatura a la Comunidad de Madrid por este asunto y es noticia también de la SER la filial del Canal de Isabel II de América Latina soborno presuntamente al embajador de España en Haití para conseguir contratos tras el terremoto de dos mil diez titulares con Virginia Sarmiento la mano derecha de Ignacio González en el canal Edmundo Rodríguez Sobrino ordenó pagos de más de catorce mil euros al padre del embajador a cambio de su mediación con el gobierno haitiano para lograr contratos de proyectos hidráulicos tras el terremoto de dos mil diez la Audiencia Provincial de Madrid juzga esta mañana diez presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de droga vendida sobre todo cocaína y heroína en ocho en ARCO pisos ocupados Silió lamente Vallecas cada vez son más los tratamientos dentales que se ofrecen por Internet sin ningún tipo de control lo denunciado aquí en la SER el presidente del Colegio de odontólogos de la Comunidad de Madrid hoy hay dos mil dentistas más registrados que hace dos años y los vecinos de rejas exigen un plan de movilidad para su barrio cientos de personas se manifestaron ayer en la zona para pedir una estación de Cercanías en O'Donnell una nueva estación de metro más autobuses de la EMT

Voz 21 23:15 en los deportes

Voz 1275 23:23 en baloncesto el Real Madrid se complica el liderato de la ACB Sampe buenos días

Voz 10 23:26 buenos días con su derrota noche en Madrid ante el Barça setenta

Voz 1161 23:29 el ochenta y dos los de Laso están a dos victorias ya de los azulgrana a falta de diez jornadas ya han perdido en cuatro ocasiones esta temporada los dos partidos ligueros la final de Copa y uno de los dos de la Euroliga contra el Barça en cuanto al fútbol sin competición en Primera el Rayo Majadahonda respira un poco después de vencer ayer por cuatro cero al Numancia de este partido un sonido el denso Zidane en las filas del Majadahonda hablando del regreso de su padre al banquillo del Real Madrid

Voz 28 23:51 contento como como un hijo con su podré yo está espero que que salga lo mejor posible que yo confío en su trabajo como siempre la decisión en él siempre toma decisiones con el corazón y les salió así ya entonces que seguro cuando hace las cosas con el corazón pues salen bien entonces estoy seguro que saldrá

Voz 1161 24:08 después de treinta y una jornadas disputadas en Segunda al Alcorcón es undécimo seis puntos de la promoción de ascenso el Rayo decimosexto con seis puntos de colchón sobre el descenso

Voz 0027 24:17 Mercedes Benz en Madrid la filial de no

Voz 3 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:09 no son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 0027 30:18 Donald Trump ha dedicado

Voz 1727 30:20 las últimas horas a felicitarse por las conclusiones de la Fiscalía sobre la investigación de la trama

Voz 0027 30:25 la rusa dos años de investigación concluyen que Rusia sí trabajó para que Trump ganara las elecciones de dos mil dieciséis pero que no hay constancia de que ni el entonces candidato ni su entorno conspirar han con el Kremlin para facilitar esa intervención extranjera Además la Fiscalía no descarta que Trump intentara obstruir a la justicia presionando al ex jefe del FBI para que cerrara la investigación despidiéndose con este señor

Voz 1727 30:45 hoy el diario El País publica una entrevista con el que fue asesor de Trump Steve Banon el ultra que ahora asesora a la extrema derecha europea Banon anticipaba antes de conocer el informe que sería bueno bueno para Trump y que lo convertirá el presidente norteamericano en un arma de momento Donald Trump está exultante corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 31:06 ha sido en el trampa celebrado en las conclusiones del informe como una victoria sobre

Voz 1727 31:10 es crítico sobre el Partido Demócrata en los medios de cómo

Voz 1510 31:12 educación en los que ha acusado una y otra vez de inventarse una farsa la mayor caza de brujas de la historia política de este país sexual se siente exonerado completamente dice que es una vergüenza que los estadounidenses hayan tenido que pasar por esta investigación por este intento ilegal de derribar

Voz 0199 31:29 mire Cheney llano y fue de Austin los demás

Voz 1510 31:33 tratas exigen al fiscal que Pirelli que el informe Müller íntegramente el presidente del comité de Justicia John Cutler ya ha pedido a que testifique en la Cámara porque cree que su interpretación sobre la obstrucción no es neutral la investigación de Müller que acaba de concluir ha dado pie a imputar a treinta y cuatro personas seis de ellas del círculo íntimo de Trump por diferentes delitos entre los que está la financiación ilegal de la campaña electoral hay al menos tres investigaciones parlamentarias abiertas relacionadas con el presidente que se suman a las de las fiscalías de Nueva York Nueva Jersey y Washington que investigan las cuentas de los negocios privados detrás de su fundación y hasta de su acto de Inés

Voz 1727 32:09 duración así que aunque los problemas legales

Voz 1510 32:12 para Trump no terminan aquí las conclusiones de Miller reducen la amenaza del impeachment ponen el foco ahora en la batalla política entre el Congreso y la Casa Blanca

Voz 1727 32:50 ya a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 10 32:53 buenos días Pepa buenos días a todos falta un mes para las elecciones generales sólo un mes perfumes de los de ahora histéricos cambiantes nada puede darse por hecho Pablo Iglesias retomó las riendas de Podemos tras su permiso de paternidad con el objetivo de detener la caída de su partido lo logrará no va a ser sencillo los desánimo se pueden superar pero los Porcel esos de descomposición se detienen con dificultad ese terrible virus cinco hace tiempo entre los morados Manuel Cruz el filósofo y diputado socialista lo caricaturizado así en su comentario ayer El Confidencial cuando la presidencia del Congreso llamé a esa formación a la tribuna de oradores tendrá que decir tiene la palabra el portavoz de Unidos Podemos Izquierda Unida En Comú Podem En Marea unidos por Andalucía Compromís es una caricatura avisó así pero es un reflejo de su complejísima realidad porque la probabilidad es riqueza cuando suma y últimamente parece que restar en realidad Natividad está afectando a todos en este momento los más estables en los pronósticos son el PSOE y Vox el PSOE porque Sánchez con su granítica capacidad de resistencia se ha hecho fuerte en el puesto de mando

Voz 1727 33:56 en cada encuesta parece más sólido

Voz 10 33:58 necesita la rentabilización de su clientela tradicional sobre todo la andaluza porque es precisamente la corriente que secuela por las fisuras ajenas una corriente que está trabajando con gran precisión sin ningún amateurismo por las redes sociales y que como Donald Trump puede sorprender con un resultado aún mejor que el que se vaticina pero falta un mes y un mes de los de ahora histéricos y cambiantes nada puede darse por hecho

Voz 40 34:27 no no sé que tenga ese halo

Voz 11 34:32 pues puesto

Voz 0027 36:16 la tertulia

Voz 1727 36:20 el lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos buenos días

Voz 1027 36:24 los días Pepa Lola García en Radio Barcelona

Voz 1727 36:26 la directora adjunta de la vanguardia bon día

Voz 44 36:29 hola qué tal día y Santiago Antón Losada Profés

Voz 1727 36:31 esos de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Hugo Boss días nueva aportación informativa de la SER sobre Vox quién es lo sostienen económicamente quienes ejercen influencia sobre el partido que ha crecido como la espuma en nada de tiempo

Voz 44 36:46 el resultados ya en Andalucía hay expectativa alta

Voz 1727 36:49 en las encuestas el portavoz de la Fundación Francisco Franco hace aportaciones económicas valiosas según esas conversaciones a las que ha tenido acceso la SER aportaciones e influencia que no gustan a todos en Vox no podemos acreditar la relación causa efecto pero eso no lo hacemos pero ninguno de los que han manifestado incomodidad en la ejecutiva del partido en la provincia de León por ejemplo siguen hoy Lola García en sus puestos bueno yo

Voz 44 37:15 creo que el tema de la financiación de Vox empieza ya tener muchas derivadas que que seguramente necesitaría de una investigación no más más oficial digamos del tema de la Fundación Francisco Franco a ver yo es que parto de la base de tener mis dudas la la libertad de expresión la defiendo al máximo pero tengo mis dudas de que una fundación de estas características que exalta el fascismo tenga que que ser legal incluso hasta hace poco al menos recibir subvenciones no si partimos de eso claros y encima Vox que que todos sabemos pues que entronca con el fascismo sin ningún tipo de pudor

Voz 45 37:58 es quizá estamos permitiendo que ocurran cosas que no deberían estar ocurriendo si a eso le añadimos además que ha recibido subvención de una de un Consejo Nacional de Resistencia Iraní en en la que podría estar bajo ese nombre que agruparían la resistencia al régimen podría estar organizaciones pues que no serían tan de resistencia por decirlo así creo que hay datos suficientes como para plantearse exactamente la financiación de este partido cuáles

Voz 44 38:32 a esto le llama Steve Banon el asesor

Voz 1727 38:36 ahora de todos los ultras en Europa en su día de de Donald Trump en esta entrevista que publica hoy El País con el desde Roma donde practicamente esta instalado hay al calor de Salvini a esto le llama Stipe vano Un partido de ciudadanos y lejos

Voz 1027 38:50 sí bueno estimularon tiene una no no yo creo que tiene una gran capacidad para reformular determinados conceptos hacerlos más digestivos es decir más digamos no sé cómo cómo decirte más estandarizados pero realmente allí tras una bueno pues una realidad de carácter político ideológico que es extraordinariamente agresivo es el caso perdón el caso de Vox pero en caso dio transformaciones que emparentado con con Vox Dei lo que ocurre es que esto es populismos de de derechas que que además llevamos también conectan mucho con visiones muy extremadamente nacionalistas así como los populistas de izquierdas lo hacen con el hiper socialismo pues están teniendo cierto éxito esa es la realidad la segunda partes que parte de su éxito viene también de una

Voz 1727 39:50 financiación que opaca

Voz 1027 39:51 claro que es opaca en el caso de Vox podría ser pues esa fuente iraní tan extraña pero también determinadas connivencias con los que son parientes ideológicos de Vox o incluso boxes correa de transmisión de de esos C otros no entre los que se podría encontrar esa la Fundación Francisco Franco por lo tanto todo va encajando bastante bien en ese punto de de nueva conformación de del populismo de derecha que hay en en Europa en el continente

Voz 1727 40:26 el vuelo

Voz 0199 40:28 yo creo que la información que publicaba cada eh que hoy cuernos contra la Cadena SER reafirma un poco lo que hablamos ya aquí hace un par de semanas no la línea política es decir yo creo que las conexiones entre los restos del franquismo y las nostálgicos del franquismo BOC son cada día más obvia si cada día más evidente si esas parte del origen ideológico y político de la formación como Vox intenta conectar con ese electorado y recoge bueno pues esa es esa nostalgia del franquismo vamos a su su pasado no la democracia su pasado eso es franquismo pues el asunto de la financiación que es un asunto clave y capital porque se van acumulando las noticias las informaciones sobre la información sobre la financiación opaca de Vox ya está ahora Vox lo único que no ha ofrecido para explicar su financiación son mentiras creo recordar en el asunto que comentaba Lola sobre la conexión a esa extraña conexión iraní que Vox nos dijeron dos cosas y las dos era mentira nos dijeron que habían entregado al Tribunal de Cuentas las lista de financiadores el Tribunal de Cuentas lo negó y nos dijeron que el Tribunal de Cuentas había dado por buena la financiación de esa campaña después el Tribunal de Cuentas tuvo que aclarar que como Vox no obtuvo representación no había entrado en absoluto a a controlar los números de esa campaña no sé que no empiecen a ceder más de una explicación más de dos porque decía Juan José Antonio que la financiación de estos grupos es es opaca es difícil de probar pero yo creo que es muy claro de dónde viene el caso de la del Brexit fueron tres cuatro de los capitales de los millonarios más importantes de Estados Unidos empezando por el dueño de las aspiradoras que casi todos tenemos en casa las Conexiones de de de trampa con determinadas familias determinados capitales de extrema derecha e intransferible además conocido de Estados Unidos son obvios y evidentes en España está pasando algo me pareció este personaje personajes de la Fundación Franco salen que lleva mucho tiempo conectado a determinados nombres como el de Mario Conde etc etc con lo cual es bastante fácil saber de dónde vienen hacia dónde va ese dinero

Voz 1727 42:31 dice Vanunu también la victoria de Vox es que ya ha trasladado su conversación al resto de la derecha partidos como Ciudadanos y el PP ya hablan como ellos a eso le llamo yo dice bueno colocar el producto hay una palabra que se desliza en los discursos de los partidos de derecha habitualmente esto no es nuevo eh pero que vuelve y vuelve en los últimos en los últimos meses escucha dos declaraciones de laSexta a las dos de estos días una de Santiago Abascal a quién preguntaban si boxes franquista

Voz 10 43:02 seguiremos echando personas que pongan orden en el Congreso y que hayan demostrado servicios España

Voz 1727 43:08 que pongan orden en el Congreso tienen que le preguntaban por los nuevos militares a los que había fichado Vox bueno pues otra declaración anoche mismo en el objetivo de la Sexta cuando Pablo Casado explicaba por qué propone Ciudadanos ir juntos al Senado

Voz 14 43:22 que cuando la gente dice no es que parece una estrategia desesperada te de necesitados no estaba muy por encima de ellos pero se optimiza mucho más el voto con esto quiero decir que asesinados la cámara que tiene que poner orden aplicado de la Constitución en Cataluña no era mala idea que las fuerzas constitucionalistas hiciéramos una estrategia con

Voz 46 43:37 muy fallón poner orden el orden en el Congreso quiere uno poner orden en el Senado quiere el otro bueno yo me permito dejar no me permites que para no lo permito subrayar que

Voz 1027 43:51 Santiago Abascal con todo respeto a la persona verdad pero se caracteriza por una notable indigencia intelectual cuando tiene que formular alguna respuesta a una cuestión mínimamente mínimamente compleja pues la verdad es que no da la talla

Voz 0027 44:13 lo que ocurre es que el procuran no

Voz 1027 44:16 que esté callado o que es solamente hago entrevistas en lugares de los que se encuentra en un área de confort eh yo creo que este es la primera reflexión que tenemos que hacer llene el tema de Casado que es lo que a mi más me preocupa a mí me preocupa es que está reformulada

Voz 1727 44:35 la realidad

Voz 1027 44:37 estamos por encima como están están ustedes por encima de que no llega lo importante es que el señor casado Fouché realista que GSEE las cosas con una aproximación a la realidad de los hechos

Voz 1727 44:51 han pero estamos aquí en esto

Voz 1027 44:54 es un freak es que entonces estamos en una campaña en la que empieza a haber muchos Fake

Voz 44 44:58 esto eran los hechos alternativos Lola eh que todo llega a las provincias del imperio a mí la entrevista Banon me parece vamos

Voz 1510 45:08 es una joya es una serie de la vivienda

Voz 44 45:11 porque no se la pierdan porque realmente está plagada de de sacando extrayendo así frases y palabras no habla del enemigo de de que todo va sobre soberanía de manejar tu propio destino de bueno ahí de de que la política tiene que ser un estilo de vida aspira Nacional bueno es es tremenda es sensacional porque ahí está compensado todo no de de Salvini Jordan como los los líderes del futuro de Europa en fin es este viernes

Voz 47 45:43 emanan estaba

Voz 44 45:45 comiendo un pequeño ensayo de de pobres Yemen para combatir esta época se titula que habla de precisamente de de que el el es filósofo holandés y en Holanda pues de este de este incremento también de la extrema derecha no se acaban de temporizadores provincia de siempre que crecido el parte de es si estos ensayos son anteriores pero el parte de de de la pregunta cómo puede ser que un país no la democracia occidental con una calidad de vida como como la holandesa pues caiga en en el voto a la extrema derecha no y al final hay dos palabras que que resurge de todo el texto que es miedo yo yo digo entonces creo que hay algunas cosas que se están explotando en esa en esa vía aquí también en en España no el el cuando se habla de poner orden cuando cuando se apela a poner orden es porque está explotando el miedo claro si está explotando el miedo cuando se cuando se habla de de bueno pues si se va a romper España ahí ese nacionalismo español no de de bueno pues vamos vamos a a a poner en su sitio al independentismo también hay un punto de odio no creo que esos son los sentimientos pues que se se está manipulando en en nuestras democracias y los que el resentimiento no es lo que está haciendo mucho daño