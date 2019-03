Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

más de cien cargos y militantes de Ciudadanos se plantean llevar las presuntas irregularidades de las primarias a la Audiencia Nacional Aimar Bretos

Voz 0027 00:31 se lo estamos contando esta mañana en la SER esos cien cargos y militantes aseguran que cuentan con un informe jurídico que avala la comisión de delitos por parte del partido han decidido darle la dirección nacional de Albert Rivera un plazo de una semana para que aclare qué pasó por ejemplo en Castilla y León sino presentarán una querella en la Audiencia por falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos y daños informáticos y también les estamos ofreciendo esta mañana nuevas grabaciones internas de Vox que demuestran la influencia que tienen los directivos de la Fundación Francisco Franco sobre el partido de extrema derecha el pasado octubre el entonces presidente de Vox en León Carlos portó portorriqueño habló por teléfono con su secretario general provincial José Carlos Rúa contó que el portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso se había comprometido a financiar les

Voz 3 01:15 vaya vio detenidos esta mañana Tiesto por favor que no salga de aquí de eso pero él tiene guardado para el tumba Jaime Alonso al presidente de la Fundación vale porque está con nosotros absolutamente quería conocer de a ver qué es lo que puede ayudar tal y lo que es importante el tema de la financiación que son lo que una hombre y que tu yo lo tenemos también claro no hay ganar otro paso adelante nada muy despacio

Voz 0027 01:42 también le dice que este altísimo cargo de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso tiene línea directa con la cúpula nacional de Vox y que habla con Santiago Abascal tres veces al día la Guardia Civil investiga supuestos sobornos de la trama Lezo al embajador de España en Haití para lucrarse con el terremoto han acordado

Voz 0127 01:59 Edmundo Rodríguez Sobrino mano derecha de Ignacio González ordenó presuntamente que se pagará al entonces embajador en Haití hoy en Angola Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez para que éste mediara con el gobierno haitiano Yves consiguiera proyectos de reconstrucción tras la catástrofe en la que murieron trescientas quince mil personas

Voz 0027 02:15 el Gobierno de Israel acaba de cerrar todos los pasos de la franja de Gaza en respuesta al cohete que ha impactado esta mañana al norte de Tel Aviv a casi noventa kilómetros desde el punto más cercano de la franja hace mucho tiempo que un cohete desde Gaza no conseguía caer tan lejos hay siete heridos corresponsal Beatrice buenas ideas

Voz 4 02:31 buenos días desde Washington Netanyahu ha asegurado que la respuesta israelí será contundente sus rivales políticos al acusado esta mañana al jefe de Gobierno de haber fracasado su política frente al movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza por ahora Israel ha cerrado todas las entradas y salidas de Gaza ha restringido la zona de pesca en la Franja el ataque se produce en plena campaña para unas elecciones israelíes las que Netanyahu aspira a ser reelegido jamás permanece por ahora silencioso ya evacuado instalaciones previendo el bombardeo israelí

las nueve y tres las tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 9 05:58 hay veinte familias en este país que tiene más poder que cualquier diputado todo el mundo tiene familia creo que hasta los de Podemos tienen familia apellidos como Ortega como botín como Federer

Voz 10 06:15 a ver si con esto no

Voz 1727 07:57 bueno bueno vamos subirla por otra no eliminarlas sustituirla por otros monasterios por las empresas que manejan Internet y los líderes directamente claro no señores Zarzalejos el que me interrumpe es Losada adelante

Voz 11 08:11 también ganó ganó vengan todo ello

Voz 0199 08:15 decir a José Antonio que no sólo no somos necesarios sino que cuidado somos peligrosos a veces también no somos muy peligroso pero es también una de las cosas del manual del que tiró Pablo Iglesias el sábado fue le buscar el enemigo exterior le digo Exterior en el que hay que situar todos los males no al final las crisis internas la decepción los resultados electorales que buena parte de los fundadores de Podemos hayan escogido otros caminos es culpa nuestra es culpa de los medios de comunicación no cual aparte de ser muy poco muy de vieja política muy poco de nueva política tiene la efectividad que tiene revela también un estado mental no y una manera de entender la acción política que eso corresponde mucho con lo que sucede en España España seguramente sea uno de los lugares de Europa donde la clase política más sobrevalora la influencia y el potencial que tienen en los medios de comunicación mañana

Voz 1727 09:06 en ese en Hoy por hoy con Antón Losada José Antonio Zarzalejos ícono la García que está en Radio Barcelona incorporamos esta mañana a esta mesa a Belén Barreiro fundadora y directora de cuarenta DB la empresa demoscópica que ha elaborado la encuesta para el país que se publicaba ayer hablamos con ella gracias a los buenos oficios de nuestro compañero Paco Quiroga Belén buenos días

Voz 0276 09:28 Nos días Pepa vamos antes de nada con la encuesta

Voz 1727 09:31 te parece que la tiene aquí Aimar para contarnos la

Voz 0027 09:33 el sondeo el PSOE ganaría las elecciones con ciento veintidós diputados y un veintisiete coma uno por ciento de los votos son ocho puntos por encima del PP los populares de irían hasta su peor resultado histórico setenta y seis diputados son sesenta y un escaños y catorce puntos menos que en las últimas elecciones por detrás Ciudadanos con cincuenta y cinco diputados segundo de unidas por seguido de unidas Podemos que se hundían hasta los cuarenta escaños treinta menos que ahora y en quinto lugar Vox con XXXI escaños y un diez por ciento de los

Voz 1727 10:00 cuánta culpa tienen los tertulianos de Stop

Voz 1727 11:52 vamos a ver con la estimación de de votos y escaños que queda esta encuesta que qué Gobierno se puede formar Aimar no mucho

Voz 0027 11:58 los viables ni el Bloque de Izquierdas bien leer hechas sumarían por sí solos las coaliciones de PSOE y unidas podemos por un lado de PP Ciudadanos y Vox pero el otro se quedarían lejos de la mayoría absoluta el PSOE podría gobernar con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas independentistas au sumando conciudadanos llegarán

Voz 13 12:15 eh superarían la barrera de la mayor

Voz 1027 12:18 absoluta en el Congreso está marcado en ciento setenta y seis escaños

Voz 1727 12:21 es ideológicos que donde parece que que estamos ahora mismo un bipartidismo sustituido por bloques bipartidistas Belén no se podría gobernar para dificultad

Voz 0276 12:35 vemos ese resultado que ha comentado Aimar y luego tenemos unas preferencias que también nos da el estudio de que quieren los ciudadanos y aquí lo que nos encontramos es que en términos generales la población general lo que quiere como primera preferencia es un gobierno PSOE unidas Podemos y nacionalistas y ahí estaría XXXV cuatro por ciento de la población como segunda la opción muy empatada con la tercera como segunda opción querría un gobierno de derechas de PP Ciudadanos y Vox un veintitrés por ciento como tercera acción un gobierno de PSOE Ciudadanos ya ahí cuando hagamos en las preferencias de los electores lo que vemos es que los electores del PP lo tienen clarísimo quieren un gobierno con los tres partidos de derechas los electores de unidades podemos lo tienen clarísimo quieren prácticamente de forma unánime un gobierno PSOE unidad podemos nacionalistas pero hay

Voz 1727 13:25 dos electorados que son los del PSOE y los DC

Voz 0276 13:28 danos que están divididos con en el caso de los del PSOE con una inclinación mayor inclinación hacia un gobierno de unidad podemos nacionalistas y en el caso de los votantes de Ciudadanos con una mayor inclina John hacia un gobierno de derechas pero lo cierto es que en ambos electorados las preferencias están divididas y eso obviamente va a generar dilemas importantes para para los partidos y muy en particular para el peso

Voz 1727 13:54 por el PSOE para ciudadanos en la hipótesis de que pudieran sumar no

Voz 14 13:59 vivamente me efectivamente ahí B

Voz 0276 14:02 importante es la lectura que

Voz 14 14:04 que hagan de estos datos en el Partido Social

Voz 0276 14:07 lista porque en las dos opciones a las dos opciones van a tener costes y obviamente el Partido Socialista tira hacia la izquierda Eva a tener costes entre un electorado ya no que sea hacen centrista sino más bien más centralista pero también por otro lado un pacto con Ciudadanos puede tener costes entre un electorado de izquierdas que ahora ha recuperado el PSOE

Voz 1727 14:31 tengo delante de mí los resultados de la encuesta el cincuenta y cuatro con nueve de los electores del PSOE prefiere el pacto PSOE unidas podemos nacionalistas y el cuarenta por ciento prefiere el pacto PSOE Ciudadanos Ésta es esta es la dificultad del día después en el supuesto de que las encuestas acierten totalmente y el PSOE tenga posibilidades de ir a la derecha o a la izquierda

Voz 1027 14:52 bueno a Belén buenos días qué tal buenos días y la verdad es que todas las hipótesis ya las has planteado tú lo que ocurre es que hay que tenemos los dos líneas rojas no una línea roja es la de Rivera es decir yo no voy a gobernar en ningún caso con el PSOE con lo cual que parece que esos potenciales ciento setenta y siete escaños que atribuye la suma

Voz 15 15:21 de del PSOE y de Ciudadanos

Voz 1027 15:25 pues pues no funcionaría como opción de gobierno pero es que por la otra parte tanto Esquerra Republicana de Catalunya como el PDK que tiene una vocación de bloqueo llevan en sus listas

Voz 1 15:42 presos a los

Voz 1027 15:44 a presos que están en este momento procesados en la causa del Supremo

Voz 15 15:49 sí parece extraordinariamente difícil que vuelvan de nuevo

Voz 1027 15:55 va a digamos a prestar su apoyo a a Sánchez sin olvidar que ayer el ministro Ábalos que es el ministro Ábalos eh no es ningún otro ministro sino que es Avalos que sería de dice que sería deseable un gobierno en el qué pues mejor dicho una investidura una investidura

Voz 1727 16:16 con los votos ya sabes que Ábalos en muchas ocasiones como tiene efectivamente esa autoridad habla por sí mismo eh se habla no digo que Ábalos

Voz 1027 16:24 eh tiene la organización del PSOE en su mano y que además es ministro de Fomento que está en el núcleo duro que ayer en un momento muy crucial de la fase previa a la campaña electoral dice que preferirían investidura con

Voz 1727 16:39 Ciudadanos vamos a escucharlo vamos a escucharlo lo tenemos aquí

Voz 16 16:42 nosotros no les ponemos ninguna condición a ciudadanas pero Ciudadanos no es la puesta a nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona

Voz 1727 16:51 ayer eran una entrevista en el español sí

Voz 1027 16:54 no por eso digo alguien que no cuestione la unidad de España que yo creo que ahí el propio PSOE también se ha marcado una una línea roja entonces al final la pregunta Belén

Voz 15 17:07 es es verosímil

Voz 1 17:12 pensar en unas segundas elecciones pues efectivamente la encuesta lo quedáis las preferencias

Voz 0276 17:21 los electores lo que luego hagan los políticos yo siempre digo que a mí me cuesta más trabajo predecían los políticos que a los ciudadanos

Voz 1727 17:29 porque es verdad que que son pequeños

Voz 0276 17:32 son menos pero tienen quizás razonamientos más complejos sabes

Voz 1027 17:37 porque la ciencia no no se les puede aplicar

Voz 0276 17:39 ya no se les puede aplicar la ciencia muy bien dicho entonces lo que luego vayan a hacer con unos resultados si fuesen como estos que apuntan la encuesta pues pues es otra cuestión no es desde luego descartar en absoluto una situación de bloqueo tampoco se puede descartar que después de una situación de blanqueo haya una reflexión entre los ciudadanos y que lleguen a conclusiones y que tengan que ver por ejemplo con los efectos que puede tener y está teniendo el sistema electoral porque aquí no olvidemos que el sistema electoral en estos momentos por lo menos en nuestro estudio tiene dos efectos muy remarcables el primero es que hay un pre yo al partió ganador porque tenemos a un PSOE que se distancia bastante o por lo menos lo suficiente de la segunda fuerza política que es el PP y eso hace que nuestro sistema electoral de ese premio al ganador luego hay un segundo efecto que es que la derecha está castigada por la fragmentación y cuándo se empieza a ver el análisis provincia a provincia se ve muy claramente ese castigo a la fragmentación entonces si hubiese una situación de bloqueo subiese un escenario de unas segundas elecciones cabe pensar que los ciudadanos en cierto sentido incorporen esta información por tanto ejemplar Ciudadanos de derechas se den cuenta de que la fragmentación y y les hace perder oportunidades no entonces esto sí que podría llevar a nuevos lineamientos sobre todo en un momento en el que en el que cada mes nos vamos encontrando nuevas situaciones que no sabría ha dicho que después de la crisis del bipartidismo y del sistema de cuatro partidos que tuvimos en a las últimas elecciones pasaríamos en tan poquito tiempo a un sistema de cinco partidos no

Voz 1727 19:22 cómo va la fuga de votos entre formaciones Belén pues mira

Voz 0276 19:26 ahí lo que tenemos es que el PSOE es el partido que más retiene retiene el sesenta y cuatro por ciento de sus votantes tiene muy poquitas fugas a otro parte otros partidos tienen una cuarta parte de personas sin entre la indecisión y en no saber muy bien todavía qué hace no por tanto en el PSOE tiene un margen para crecer aún más de lo que dice están cuesta en el caso del resto de partidos de PP Ciudadanos si puede unidas podemos Nos encontramos que a uno datos bastante malos de retención porque todos ellos están por debajo del cincuenta por ciento el caso dramáticos el del Partido Popular que tiene en niveles de retención que son los más bajos de su historia con solamente cuatro de cada diez votantes que tuvo en dos mil dieciséis que volvería a repetir en el caso del PP hay fugas importantes a ciudadanos aproximadamente el dieciocho por ciento de sus votantes hay fugas muy importantes hacia Vox también un veinte por ciento sacar por tanto ya pierde un cuarenta por ciento que se van a los otros partidos de centro derecha de derecha luego tiene algo menos de un veinte por ciento de de huérfanos no indecisos en el caso la danos que retienen como Diego menos del cincuenta por ciento tiene un diez por ciento de sus votantes que se van hacia al PSOE un once por ciento que se irían hacia Vox que también es bastantes es decir a ir en direcciones opuestas y esos parte de los dilemas de ciudadanos que las fugas las tiene hacia Londres

Voz 17 20:52 pues ahí hacía efectivamente

Voz 0276 20:54 además en la misma cuantía no hacia las dos direcciones y suele plantea dilemas importantes y luego tiene también como el PSOE segundo partido con más decisión por tanto hay más incertidumbre con respecto a ciudadanos que con respecto a otros partidos puede que suba puede que baje puede que todo sea peor pero también puede que sea mejor luego en el caso eso de unidades podemos nos encontramos con que también tiene retienen a menos del cincuenta por ciento sus votantes una cuarta parte de ellos irían al PSOE es muchísimo

Voz 1727 21:26 a algunos votantes que retornan al PSOE quédate quédate con el dato que tengo en el dato de Podemos porque en ese quiero abundar pues tengo que ha reaparecido este fin de semana Pablo Iglesias y lo hacemos después de la publicidad

Voz 8 23:37 en la SER

Voz 1 23:40 lo que pasa

Voz 8 25:56 hemos estado bien si eso hay que decirlo peleas por los sillones peleas por los cargos peleas por la visibilidad actuar como un partido más somos nosotros también tenemos que

Voz 1727 26:30 es la parte del discurso de Pablo Iglesias este fin de semana en su reaparición política en la que hizo autocrítica luego no explicaba mucho más eh no hizo mucha más autocrítica ni en qué fallo él como secretario general bueno sí dijo que no había visto venir que se querían ir algunos como como Errejón o Manuela Carmena pero no se movió de ahí en la en la autocrítica Belén Barreiro José Antonio Zarzalejos Antón Losada Lola García analizando la encuesta de cuarenta dB que publicaba el país ayer que coincide me decía Zarzalejos como una de de El Confidencial

Voz 1027 27:02 con el Leganés confidencial la verdad es que que publica hoy pues efectivamente también da una mayoría posible de de ciento treinta y uno escaños más cincuenta y el PSOE más cincuenta y dos de ciudad danos con ciento ochenta y tres y las preferencias pues son las que también acaba de explica Belén Barreiro no sea que en eso sí que es es claro que hay muchas encuestas que esa suma funciona

Voz 1727 27:30 Belén Barreiro te interrumpido cuando nos contabas las transferencias de voto que se producen en unidas Podemos de cara a las elecciones generales porque parecía claro o a que había bastante consenso en que Pablo Iglesias salió a retener

Voz 1 27:43 salió a recibir no

Voz 0276 27:46 lamente no ha kilo como decía unidad podemos retienen menos del cincuenta en en cuenta con cuatro está entonces tiene una cuarta parte de sus votantes que se un poco menos veintidós por ciento que se iría al PSOE y luego tiene el once por ciento que se va a otros y aquí si yo quería resaltar el caso de Pac Man no que que bueno que no fotos en voto directo no nos queda en el cinco por ciento y que luego en la estimación baja un poco en el reparto que hemos visto por provincias en Nueva en una en la que destaque más no es decir que a diferencia de los partidos nacionalistas pues Pangma lo que ocurre es que el voto no lo tiene concentrado ninguna provincia por tanto no tiene ese beneficio el sistema electoral que otorga las concentraciones de voto no pero sí es un caso a mirar porque ahí podríamos tener una sorpresa Si si consigue pasar algún Umbral en a en una provincia entonces

Voz 1727 28:45 el voto que sale de vemos

Voz 14 28:48 esa es fundamentalmente

Voz 0276 28:51 la izquierda que son abstencionistas etcétera pero también también votantes de Podemos luego podemos tienen una indecisión no tan grande como la de el Ciudadanos ni PSOE que llegan a esa cuarta parte pero están al diecisiete por ciento no por tanto yo creo que en este último en estas últimas semanas va a ser clave en los movimientos en este baile de votos que hay de unos a otros que es un baile entrará bloques pero algo también entre bloques porque entre Ciudadanos y PSOE ahí hay un pulso no a que de momento está ganando el PSOE pero yo creo qué va a ser clave también lo que los ciudadanos crean que van a hacer los partidos con respecto a las coaliciones

Voz 15 29:29 es decir el votante del PP que tiene

Voz 0276 29:33 eh preferencias ahora mismo por Ciudadanos votante clásico el PP que se inclinaría por Ciudadanos puede finalmente decidir vota al PP en vedad ciudadanos si cree que Ciudadanos va a pactar con el PSOE

Voz 15 29:45 joe del votante de

Voz 0276 29:47 el tradicional del PSOE que se fue a Podemos y que ahora piensa votar al PSOE podría retornar de nuevo a Podemos si cree que el PSOE va a pactar con Ciudadanos estos razonamientos se podrían aplicar muy distintas direcciones no por tanto el la parte yo creo donde puede venir una mayor inestabilidad es en esta en esta división de opiniones sobre qué tipo de gobierno quieren los votantes socialistas y qué tipo de gobierno quieren los votantes de Ciudadanos yo creo que eso va a ser clave porque no es que sean tipos de gobierno parecidos obviamente son tipos de gobierno muy distanciados sus ideas no

Voz 0199 30:26 ante con a mí usted velen por por la movilización no en la encuesta que se públicas en el país decir que la movilización es bastante alta hay sobre todo teniendo cuentas Clos electoral que llevamos entonces me gustaría preguntarte dos cosas la primera es si se detecta más movilizado a la derecha que a la izquierda o al revés si hay diferencia por orientación ideológica se diferencia entre tramos de edad es decir si hay digamos un tipo de votante

Voz 35 30:54 más mayor o más joven que está más o menos

Voz 0199 30:57 movilizado

Voz 0276 30:59 Nos encontramos efectivamente la movilización tengo unos generales midiendo la de la misma manera es mayor que en las elecciones de dos mil dieciséis

Voz 14 31:07 y es verdad que la movilización

Voz 0276 31:10 encuesta siempre está por encima de la que luego hay en la realidad a la gente tiende a decir qué va a votar más de lo que luego hay que hacerlo pero si comparamos misma pregunta a lo largo del tiempo tenemos unas elecciones con más movilización que en dos mil quince y dos mil dieciséis y además una movilización que está bastante bien repartida entre entre los distintos electorados es decir los electorados de los cuatro principales partidos están todos ellos bastante movilizados con un poquito menos de movilización en el caso de los votantes de Ciudadanos no pero está movilizada están movilizados los electores de de derechas pero también están movilizados los sectores de izquierda por lo menos seis atienda a los partidos y luego por hemos de edad nos encontramos con que con que los jóvenes y esto no es sólo en estas elecciones sino en general en todas las elecciones los jóvenes tienen una mayor tender

Voz 36 32:06 hacia a a desmovilizar la desmovilización una mayor tendencia

Voz 0276 32:12 a veinte egipcio no si eso eso pero esto tampoco es que tampoco es nuevo de ahora no es es es es muy

Voz 1 32:22 a lo mejor hay que ver hasta dieciocho

Voz 0199 32:24 el hecho de que los dos partidos que tengan en este momento más votantes dudando que son claramente Ciudadanos y el PSOE no que Kang pesó incluso casi pues a casa que ya casi no tú crees que representa o una especulación cago en voz alta no puede ser ese votantes de centro que en este momento no sabe qué hacer ese votante de centro izquierda centro en el que estoy

Voz 14 32:47 yo creo que ahí están dudando precisamente por este

Voz 0276 32:51 por estar reflexiones sobre qué tipo de Gobierno finalmente vamos a tener y entonces ahí hay dilemas de todo tipo I El dilema que tú planteas que yo creo que es muy aceptado votantes de centro que estén en esa duda de yo no quiero un PSOE

Voz 1 33:07 dado que exactamente que repita al mismo

Voz 0276 33:09 gobierno que hay ahora pero también hay votantes del PSOE que lo que no quieren es

Voz 14 33:14 el Gobierno conciudadano

Voz 0276 33:17 es decir aquellos electores que vienen de Podemos la duda que pueden tener la razón que les puede llevar a que finalmente volver a Podemos es precisamente que crean que el PSOE va a pactar con Ciudadanos no en este sentido ha desde el punto de vista del PSOE o cuanto menos digan de con quién va a pactar mejor porque su electorado está divididos

Voz 8 33:39 es que sabía que de a la verdad ya que tenemos siempre entonces como

Voz 37 33:52 contar una cosa con respecto al bloqueo que sí que es verdad que existe en estas líneas rojas pero también hay que tener en cuenta que de cara a unas segundas elecciones no sé si al independentismo a ciudadanos les interesaría repetir las elecciones porque al fin y al cabo eso polarizar y aún más si en el caso de Ciudadanos no le interesa esa polarización y en el caso del independentismo tampoco no sea podríamos podrían tener que comerse esas líneas rojas después de de estas elecciones no quería comentarle a Belén podríamos decir que Ciudadanos es la gran incógnita de estas elecciones porque tengo la impresión que es el elemento que está cambiando más en las encuestas que que va

Voz 38 34:31 variando el resultado

Voz 37 34:34 con bastante vamos en casi todas las encuestas dan un resultado diferente es un elemento primero muy volátil segundo que que claro está entre dos bloques y eso puede hacer variar el puzzle

Voz 0276 34:48 sí efectivamente yo diría que Ciudadanos es la la gran incógnita no

Voz 14 34:53 que porque es su naturaleza ha ido variando oí a ahí

Voz 0276 34:59 emitido pistas contradictorias sobre dónde se sitúan ideológicamente y esto

Voz 36 35:05 pues pues lleva efectivamente a que a que

Voz 0276 35:09 su propio electorado que de hecho ha ido derechito Sando a lo largo de de este tiempo pues y perdiendo votantes del centro y votantes más del centro izquierda pues esto es una incógnita que va a estar casi a a hasta el final no luego también porque al ser el partido que que podría dar la la la llave del gobierno pues obviamente es es el partido con el que se van a hacer más razonamientos estratégicos por parte de los electores no ya es decir un elector de Vox ya sabe lo que es BOC sólo quiere uno lo quiere un elector del PP igual pero en el caso de Ciudadanos y luego viene algo tan trasteo dente como apoyar o no a un gobierno de izquierdas y pues pues es una decisión sobre el votante Gobierno que incluyan

Voz 1 35:59 exactamente Carlos incluyó incluya Vox o a un Gobierno que que para para luego hay muchos votantes de Ciudadanos el día que le producen alergias le produce alergia Vox realmente yo aquí no lo planteo porque porque

Voz 0276 36:17 Dario ya digamos menos probable el de un gobierno a derecha pero

Voz 39 36:21 pues lo lo vemos los datos no hay que

Voz 1 36:23 cuarenta y dos por ciento que querría un gobierno PSOE Ciudadanos por tanto hay muchos votantes ciudadanos que que por nada del mundo querría un gobierno con voz son totalmente de acuerdo Belén Barreiro muchas gracias muchas gracias cuesta he puesto ahí ya hemos hablado hasta la selección es perfecto un abrazo a todos los hechos

Voz 40 36:47 esto no

son las once menos veinte las nueve menos veinte en Canarias esos vamos a Londres porque Theresa May reúne a su Gobierno esta mañana está pasando algo especial Begoña Arce aunque esta pregunta buenos días tratándose de Reino Unido del Brexit esta pregunta Bill es casi reto

Voz 0273 40:33 Erika todo eso sí bueno lo que hay en marcha un Consejo de Ministros dos reuniones sobre la estrategia del Brexit a seguir ahora la reunión se producen repeticiones de todos los sectores políticos para que made dimita los periódicos por ejemplo de Rupert Murdoch el San en Times lo reclaman esta mañana la marcha de Meis sería la condición de los euroescépticos conservadores para que apoyen un acuerdo según The Times no está claro aún que ese pacto recordemos que ya se rechazó dos veces se vaya a volver a presentar a votación a lo largo de la semana no lo hará si constata

Voz 1727 41:05 que no tiene los votos suficientes y en medio destacó

Voz 0273 41:08 fusión esta tarde habrá otro debate en la Cámara de los Comunes con una moción neutra del Gobierno las enmiendas que presenten los diputados que de momento son siete lo que quiere el Parlamento es tratar de tomar el control del Brexit después de la manifestación del sábado recordemos con más de un millón de personas pidiendo que haya un segundo referéndum ID una petición al Gobierno en ese sentido que ya

Voz 1727 41:30 supera los cinco millones de firmas pero

Voz 0273 41:33 nada está decidido la crisis está en marcha nadie tiene idea como va a desembocar

Voz 1727 41:38 esta semana Begoña un beso un saludo gracias ahí de especial en Londres todo es especial efectivamente como explicaba maravillosamente Begoña Arce esta mañana asumamos otra voz a este programa Edurne Uriarte muy buenos días hola

Voz 12 41:56 buenas ideas cuánto tiempo Edurne eso cuánto tiempo gracias Pepa si esta mañana la alegra de saludar yo también queremos contar con la opinión de

Voz 1727 42:07 esta mujer que es catedrática de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos antes lo fue de la Universidad del País Vasco es analista analista político política acaba de publicar un libro que se titula feminista hay de derecha con la editorial Almuzara que significa ser feminista y de derecha eh

Voz 17 42:24 significa que se pueden ser feminista desde todos los puntos de vista ideológicos Se puede ser feminista de izquierdas de centro y de derechas y esa es la idea del libro es la idea de que el feminismo es plural que el feminismo significa creencia en la igualdad de hombres y mujeres en la necesidad de ser activistas para lograrlo y eso se puede ser desde la izquierda y desde la derecha pero la derecha está dispuesta

Voz 12 42:50 a mover todo lo que hay que remover la estructura económico política para promover la iguales

Voz 17 42:54 sí totalmente yo creo que el feminismo es igual de fuerte en la derecha como la izquierda lo explico a lo largo de todo el libro con muchos ejemplos muchas reflexiones por cierto también

Voz 1 43:05 a lo largo del libro defiendo la idea

Voz 17 43:08 de que el machismo y la discriminación se practican de la misma manera desde la derecha desde la izquierda

Voz 1727 43:14 Cascales son peligrosos políticas lo que propone para para las mujeres en España

Voz 17 43:19 lo que Abascal tiene cierta confusión sobre el feminismo en Vox por una parte ha tenido un cierto éxito en denunciar algunas cosas por ejemplo lo que no funciona bien de la ley de violencia de género pero a partir de ahí después Vox tiene cierta confusión me parece por lo que dio de lo que dicen algunos de sus dirigentes cuando no tiene por ejemplo la capacidad para reconocer la importancia de la violencia de género que es una realidad hay una violencia de género gravísima quiénes son asesinadas son mujeres en la inmensa mayoría de los casos esto para mí significa que requiere de una ley específica como una ley de violencia de género otra cosa es que a mí me parece que haya reforma que reformar algunas cosas y hay Vox se ha llamado la atención sobre algo que no funciona bien pero después creo que lo mezcla todo Edurne

Voz 12 44:13 Courier te es una intelectual que reivindica sus posiciones conservadoras permanentemente publicó otro libro con un título que puede parecerle muy provocador algunos vieron

Voz 1727 44:21 la zona es para ser de derechas y atreverse a decirlo desde esa posición nítida que está pasando en la derecha

Voz 17 44:28 a la derecha en España le pasa lo que le pasa a la derecha de otros países pues que que le ha salido un partido en la extrema derecha eso ya estaba pasando en otros países no estaba pasando en España con lo cual el PP agrupaba todo el voto de la derecha pero ahora le ha salido un partido a su derecha y además le ha salido bueno eso ya hace tiempo otro partido

Voz 1 44:51 Ciudadanos de un yo diría que de una guerra

Voz 17 44:55 las ideológicos menos definidos todavía más confusos es un partido que pretende echar el Macron de Francia en España esto da como resultado pues una división del voto de la derecha que el PP va a tener que asumir si confrontar en los próximos años íbamos a ver cómo sale le está pasando a la derecha francesa bueno la derecha francesa está peor el equivalente del del PP y cada vez más le empieza a pasar a la derecha alemana también a la que le ha salido un partido a su derecha sí pero porque se fraccionada derecha ahora hacia la hacia él

Voz 1727 45:31 el extremo porque durante muchos años uno de los grandes logros que ha exhibido el Partido Popular español era queden en fin que ocupaba todo ese espectro ideológico y que bueno eso nos pone a salvo de determinadas cosas aunque es verdad que también condicionaba las políticas que podía hacer el PP que se produce esta fragmentación

Voz 17 45:50 ahora hay más de una razón pero una una obvia de la que estamos hablando todos es el auge del populismo el auge de ese populismo que también explica hoy estoy Banon el entrevista del país que es un resumen de lo que está significando el populismo de la derecha él la habla del populismo de la derecha pero lo que explica Banon sirve también para el populismo de La Izquierda eso está pasando en toda Europa está pasando en España en España también hay una ola de populismo y esa ola de populismo de momento está explicando en buena medida el ascenso de Vox y vamos a ver qué pasa con el populismo en los próximos años en España y en toda Europa porque como bien apunta apuntaban hoy en la entrevista del país vamos a ver qué pasa en las elecciones europeas porque el populismo europeo puede subir IS populismo en el euro ese populismo de la derecha en España se refleja en box como en Francia asas refleja en Lepant etcétera tengo aquí a mi lado a alguien que te quiere saludar creo

Voz 1727 46:51 José Antonio Zarzalejos Edurne yo somos amigos de hace muchos muchos años no tanto tiempo bajo la Durme enhorabuena

Voz 1 47:02 la por tu último libro no he podido leer lo prometo

Voz 15 47:05 prometo que lo leeré eh

Voz 1027 47:08 has de todas maneras yo siempre albergó una una cierta duda no

Voz 0276 47:14 si esta situación de la

Voz 1027 47:17 la derecha no solamente en España sino como dices del populismo de la derecha también en Europa es reversible au es irreversible entendiendo que los fenómenos la reversibilidad irreversibilidad la pongo a diez quince veinte años es decir si habrá una reunificación en grandes partidos liberales conservadores o por el contrario estamos condenados entre comillas a que haya una fragmentación de digamos muy importante hacia una derecha radical o una ultraderecha no esta es la pregunta hay es un fugaz es un episodio fugaz o es un elemento estructural que se está produciendo en España y en Europa

Voz 17 48:04 yo creo que es reversible por dos cosas una porque en la medida en que estos partidos populistas gobiernen vamos a ver si lo logran pero pueden lograrlo pueden lograrlo fijaros en Francia que el partido de Lepant está en segundo lugar en intención de voto por delante de los republicanos puede lograrlo pero en la medida en que gobiernen el populismo por su propia no hay definición es un es una corriente política que no se basa en la responsabilidad de digamos en la experiencia fijaros lo que dice Banon hoy en su entrevista en resumen dice querer hemos más camareros en política hay menos abogados es un resumen de su filosofía gente del pueblo que no sepa mucho de política que no tenga experiencia todo eso suena muy bien para que te voten claro pero para gobernar esto es lo que le puede pasar al populismo cuando gobierne esto es el punto uno la primera razón por la cual yo creo que tiene una vida limitada y la segunda el populismo me parece que en parte es consecuencia de la antipolítica de la gran ola de antipolítica de la que son responsables muchos no sólo los propios populistas es antipolítica que está haciendo daño a la democracia de me parece que ya hay una cierta conciencia social política e intelectual sobre la antipolítica y creo que en los próximos años entre todos entre muchos vamos a intentar combatir la antipolítica volver a realzar los valores fundamentales de la democracia

Voz 0199 49:40 sí hablaba de drones de la confusión que detectaba en voz a la al referirse al al problema de la violencia de género no y su acierto al identificar determinados problemas pero luego su confusión los sacar conclusiones en esa misma línea preguntarle sino que parece un poco confusa la confluencia ayer esa confusión la confluencia ayer hubo una manifestación no sea muy bien contra quién o a favor de que que entregó el Partido Popular contra el aborto ya a favor de la familia o algo así no pasan y eso genera que la confusión no sólo están Vox que también parece puede que estén en el Partido Popular

Voz 17 50:13 yo he dejaría el aborto fuera de ese debate porque el aborto que es una cuestión muy delicada e Hinault lo metería en esto que yo antes llamaba confusión si voy a ponerte ahora otro ejemplo porque porque el aborto me parece que es una profunda cuestión ética que desde mi punto de vista no tiene que haber ni la izquierda Nico la derecha Nicole ni Consort creyente o agnóstico y ahí y creo que la posición sobre el aborto es una posición

Voz 1 50:44 son muy complicada para todo el mundo para

Voz 17 50:47 hombre si para mujeres independientemente de su ideología yo por eso lo saco un poco fuera de ese debate político ideológico del día a día cosa que Luquero que Teodoro esto

Voz 1727 50:57 me Teodoro García Egea estuvo ayer a título personal

Voz 17 50:59 no no no no no desde luego hay una parte muy importante de los votantes del PP que son críticos con el aborto y que son contrarios al aborto y al mismo tiempo en el conjunto de votantes de la derecha gran gran debate sobre esta cuestión un grande date ahí te lo mismo que hay en la izquierda es verdad que la izquierda desde sus líderes con unas posiciones digamos más más claras yo la confusión la pongo en otros en otros temas por ejemplo en lo de la brecha salarial las declaraciones que ha hecho el juez Serrano hace unos días diciendo que la brecha salarial era un Fake

Voz 1727 51:35 por qué ocurre

Voz 17 51:38 la brecha salarial desiste pero eso no es confusión

Voz 1727 51:40 indigencia intelectual no bueno

Voz 17 51:43 yo diría vamos a hacer lo pero no que se aproxima a

Voz 1727 51:48 próximas a la realidad pero hay un elemento

Voz 17 51:51 hay una parte de verdad que que que quiero decir con esa parte de verdad de la que hablo yo también en mi último libro Yes que cuando se habla de las medias de brecha salarial hay cierta confusión no todas dependen de la discriminación a esto me refiero cuando se habla de medias pero hay una parte de brecha salarial que real que existe es decir que a las mujeres se les paga menos

Voz 12 52:12 sus trabajo te vamos a tener que invitar de nuevo porque esto esto ha sido como un aperitivo como un aperitivo antes del desayuno a ver tengo por orden tengo que despedir Antón que tiene un poco

Voz 1727 52:21 deprisa esta mañana un beso muy fuerte días vale y Edurne te invito a que te quedes a terminar ese tramo de radio con humor hasta

