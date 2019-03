Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez

en unos minutos comienza una nueva sesión del juicio del plus es justo antes Quim Torra pide que se refuercen todos los frentes en Cataluña Antonio Martín buenos días

Voz 0325 00:20 días Pepa turno para más guardias civiles en el Supremo en cuestión de minutos y Torra no ha dado más detalles en el acto de toma de posesión de nuevas de dos nuevas consellers de su Gobierno pero se ha dicho eso que se refuercen los frentes en esa comunidad en Cataluña acto que acaba de terminar en Barcelona Pau rumbo

Voz 5 00:35 qué tal buenos días Torra lo ha dicho en referencia a las dos horas que se Laura Borràs que van a las candidaturas de Cataluña tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al Congreso escuchamos lanzó la relación

Voz 6 00:45 es severas harta Hadi Borrás a los unos recetas que va a sumir al país la cita que represento otros France

Voz 5 00:55 gracias consejeras el país necesita que afrontamos todos los treinta es decía Quim Torra que asegura que ha hablado de estos cambios con Jordi Turull con Luis Puig

Voz 0325 01:04 lo ha dado la bienvenida a los asistentes a este acto en el Palau

Voz 5 01:06 la Generalitat ha hablado textualmente de la Generalitat de todo

más cosas la ser adelantado esta mañana grabaciones que demuestran que el portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso se comprometió a financiar a Vox en esas conversaciones Carlos Porto Melle que fue presidente del partido de extrema derecha en León habló con el secretario general provincial Ile confirma esos contactos Ike Alonso habla a diario con Santiago Abascal

Voz 7 01:28 si esto por favor que no salga de aquí de lo que él quiere yo guardo todo a Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco porque él está con nosotros absolutamente quería conocer desde a ver qué es lo que puede ayudar a tal y lo que es importante el tema las hizo empieza lo que tienen es la costumbre sí que estoy ya lo tenemos también claro sino no hay otro paso adelante nada muy divertido

es un anuncio de hace apenas unos segundos Pablo Casado interviene en un acto en Madrid y acaba de decir que el número dos de la lista del Partido Popular será Adolfo Suárez Illana lo ampliaremos por lo demás la ministra de Trabajo acaba de pasar por los micrófonos de la SER en Aragón Magdalena Valerio pide algo más de optimismo al Banco de España después de que en sus últimas previsiones haya advertido por ejemplo del riesgo del parón en el consumo

Voz 8 02:14 no el Banco de España es que últimamente está muy generoso con todo eh todo como que le parece mal la subida del salario mínimo y rápidamente empiezan a decir que se va a destruir empleos uno se empeñan que va a ir mal mal esto esto fatal y al final claro empiezas adoptar actitudes en tu vida que termina haciendo que todo te vaya

más en apunte más también les estamos contando hoy en la Ser que la Guardia Civil investiga supuestos sobornos de la trama Lezo al embajador de España en Haití el mundo Rodríguez Sobrino mano derecha de Ignacio González ordenó presuntamente que se pagara al entonces embajador Antonio Hernández Ruiz Gomez para que mediara con el Gobierno de Haití para que consiguiera proyectos de reconstrucción después del terremoto en ese país llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para el información de su comunidad

Voz 9 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0325 03:04 en Madrid el sindicato CSIF estudia emprender acciones judiciales contra el alcalde de Fresno de toros de de Podemos por expedientar a una trabajadora municipal que denunció la discriminación salarial que sufre en la semana del ocho en esta funcionaria colgó una circular que había escrito CSIF en la que contaba su caso para hablar de la brecha salarial y el Ayuntamiento la acusa de colocar ese papel en la Corporación y en diverso mobiliario bueno algo que ella niega Francisco Torres es portavoz de CSIF cómodo alcaldía

Voz 10 03:30 antes que es un ataque directo pues directamente cogen mete le abren expediente

Voz 11 03:37 a la trabajadora acusándola

Voz 10 03:40 de que ya ha puesto el informa en una sala de este Ayuntamiento

Voz 0325 03:44 la trabajadora recibió la semana pasada la notificación de la apertura de ese expediente disciplinario la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Mercedes González será la número dos de la candidatura de Pepu Hernández lo hemos avanzado en la SER el candidato socialista a la Alcaldía apuesta por una persona del partido para ocupar esa plaza Virginia Sarmiento

Voz 12 04:01 no Mercedes González ha sido jefa de campaña de Pepu Hernández durante las primarias es actualmente concejal en el Ayuntamiento y portavoz de Urbanismo también es secretaria general del partido en Barajas Pepu Hernández opta así por una persona del partido Él mismo había avanzado hace días que lista tendría sello PSOE desde que se presentara a las primarias ha contado de forma activa con otros ediles socialistas junto a Mercedes González se han situado la portavoz de Cultura Mar Espinar el concejal Ramón Bilbao Ignacio Benito que estarán en esa lista que todavía se está terminando de confeccionar igual que el programa electoral en el que trabajan ya de manera conjunta las agrupaciones socialistas y el canilla

Voz 0325 04:35 la Junta Electoral Provincial ha ordenado al PP de Perales de Tajuña que retire la revista municipal en la que pedían a los ciudadanos que reflexionarán sobre el buen trabajo que han hecho estos cuatro años y que lo tuvieran en cuenta de cara a las próximas citas electorales iniciativa por Madrid en la oposición en Perales denunció la alcaldesa por publicar

Voz 4 04:50 Piccolo y la Junta les ha dado la razón doce grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

antes de terminar recordamos el anuncio que acaba de hacer Pablo Casado hace unos minutos en Madrid Adolfo Suárez Illana va a ser el número dos del Partido Popular por Madrid en las listas para las elecciones generales acabamos a seis sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

hoy por hoy con Toni áridos buenos días lunes veinticinco de marzo sólo en casi todo el país salvo en Canarias son desesperan tormentas el clima ha sido uno de los grandes temas de este mes de marzo seguro ya conocen a esa joven sueca muy joven y muy sueca que con apenas quince años comenzó un movimiento llamado Viernes por el futuro faire Future provocando que cientos de miles de niños y niñas de adolescentes de todo el planeta menores era salgan a la calle procesado por la inacción de los adultos frente al cambio climático y lo hacen todos los viernes como sabe y eso nos lleva a una pregunta queda hay que tener

Voz 16 06:32 para cambiar el mundo

Voz 1995 06:36 es decir a partir de cuando uno puede cambiar de piel los jovenes adicionalmente cargan sobre sus delgadas espaldas el peso de la innovación cada generación aspiraciones nuevas o renovadas de un mundo más justo más libre incluso más sano para ellos que sea un lugar mejor es una urgencia posible por eso son tan imprescindibles porque nos obligan a todos a mejorar cree que la recuerdan esa adolescente sueca ahora ya con dieciséis es la líder de Friday For Change estrellas solamente es un ejemplo de personas que cambien el mundo antes de cumplir los dieciocho que curiosamente es la edad establecida para poder participar

Voz 17 07:15 el sistema es vaqueros muy buenos muy buenos días Tony si vamos a hacer un repaso de activistas que han intentado cambiar el mundo antes de cumplir los dieciocho y hay que empezar por mala la ayuda a Fay tiroteada por los talibán en su Bangladés natal el nueve de octubre de dos mil

Voz 2 07:29 doce pero no fueron los disparos lo que la con

Voz 17 07:31 Izquierda en en una activista a Malala la atacaron porque ya trabajaba por la educación de las niñas a través de un bloque estribó anónimamente para el servicio en urdu de la BBC sobrevivió a ese ataque se trasladó a Londres y fundó la Malala fans con ayuda de su padre en dos mil catorce cuando sólo tenía diecisiete años le dieron el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para que todas las niñas tengan acceso a doce

Voz 2 07:52 años de educación gratuita segura y de calidad como la que está recibiendo ella ahora mismo estudiando Filosofía Política y Economía en Oxford una de las mejores universidades del mundo que más veces en las que es la universidad a la que tiene suerte detenerla a ella exactamente

Voz 1995 08:07 posiblemente si el activista menor de edad más famosa del mundo pero desde luego no es la única que surge de esa zona del planeta donde mujeres muy vale

Voz 17 08:14 sí una de ellas es son ITA a Lizarbe que lucha contra los matrimonios forzados en Afganistán y saltó a la fama por un vídeo de rap llamado seis se venden novias que sonaba así

Voz 3 08:26 sí pero yo yo tan valiente para festividad en fin

Voz 17 08:34 jugándose la vida en muchos lugares fijaos también en el caso de Cruz una activista por los derechos de los niños inmigrantes en Estados Unidos Obama la recibió en la Casa Blanca cuando tenía seis años porque entonces ya se había destacado aquí la tenemos

Voz 0137 08:47 dirigiéndose a las masas en la manifestación de mujer

Voz 17 08:50 es en Washington en dos mil diecisiete

Voz 18 08:52 hola a todos

Voz 0137 08:54 más Safi Cruz estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para proteger a nuestras familias

Voz 6 09:01 impresionante

Voz 17 09:04 más o menos la misma edad tiene la refugiada siria vana a la vez de ocho años contó en directo en el bombardeo de Alepo su ciudad hice dirige en Twitter a las potencias que pueden detener el conflicto

Voz 2 09:14 esto es año y mensaje nunca es demasiado tarde insta al al pueblo de Siria ya vana a la vez se convirtió en la cara de los niños sirios y los medios pues necesitamos caras para contar las historias pero la guerra aclaró genera activistas muy jóvenes

Voz 1995 09:31 cada vez es porque ellos además son víctimas inocentes de la violencia Bertolt

Voz 17 09:35 si en los últimos años además hay activistas muy jóvenes contra la violencia ejercida por otros menores hablamos de las víctimas de la violencia con armas en los institutos de Estados Unidos la matanza de Park clan de Florida generó una corriente de activismo entre los alumnos de la escuela secundaria que se trasladó a todo el país la cara y la voz que no hemos olvidado es la de Emma González que tenía diecisiete años cuando hablaba así

Voz 0137 09:56 dicen que bueno con un arma de tiene aún malo con un arma nosotros decimos que esto es mentira dicen que las pistolas no son más que herramientas como los cuchillos y que no son más peligrosas que los coches nosotros decimos que eso es mentira incidían al presidente a decirme que lo siente pero que no puede hacer nada le preguntaré cuánto dinero recibe la Asociación Nacional del Rifle

Voz 1995 10:15 son dos mujeres la lucha contra la guerra y las armas de fuego en Estados Unidos pero posiblemente la lucha contra el cambio climático sea la causa que ahora mismo genera entre los jóvenes un activismo más apasionado y más general

Voz 17 10:26 sí así es además de Greta Tubert podemos hablar de te si pudiéramos pronunciarlo hablaríamos de yute Cal Ros que Martín

Voz 1995 10:34 es que a lo mejor

Voz 17 10:36 por eso es menos vamos por lo difícil que es de pronunciar es un joven indígena que lleva luchando por frenar el cambio climático desde los seis años y ahora trabaja como director juvenil de la ONG guardianes de la tierra que fundó él mismo y así hablaba ante Naciones Unidas en dos mil quince con diecisiete

Voz 1534 10:51 años o el buenos días Pepa buenos días a todos ellos un gran honor para mí estar aquí hoy me asombro ha mirado a mi alrededor Iber casi docientas naciones representadas aquí porque realmente hace falta una acción coordinada entre todos para marcar la diferencia

Voz 17 11:07 me que te Francis en esta lucha también están las hermanas me Latin e Isabel Weeks hacen que luchan contra la omnipresencia del plástico en nuestras vidas que tanto daño hace al planeta son las fundadoras de la ONG Bye bye Plastic Bucks dirigida por menores en muchos lugares del mundo ellas son de Bali que es un paraíso muy amenazado por el plástico y explican así porqué se convirtieron en activistas

Voz 0137 11:27 hoy en día en clase instalaron de gentes significativa Nelson Mandela la princesa Diana o Mahatma Gandhi y esta tarde decidimos que nosotras también queríamos ser significativas porque esperan mayores queríamos hacer algo así

Voz 19 11:40 hora de todos los problemas a los que se enfrenta Bali

Voz 0137 11:43 lo que más nos preocupaba era el plástico es un problema gigante así que buscamos un objetivo asumible para unas niñas las bolsas de plástico y así nació la idea

Voz 1995 11:52 la educación los matrimonios forzados los derechos de los inmigrantes la violencia de las armas el cambio climático no hay una sola causa en la que no se impliquen

Voz 17 12:01 ya hay algunas que les afectan especialmente por ejemplo la de la identidad sexual y de género los niños saben desde que tienen conciencia que pertenecen a uno o a otro género independientemente del aspecto externo de sus genitales Jazz Jennings cumplió los dieciocho años el año pasado pero es una activista por la identidad Trans desde los seis años cuando participan un especial televisivo hoy sigue en la brecha

Voz 0137 12:20 sólo quería contar mi historia y mostrarle al mundo que no pasa nada por ser trans

Voz 17 12:25 para mucha gente en Estados Unidos Jazz Jennings fue la primera niña trans de la que oían hablar la primera que ayudó a normalizar lo que le ocurría en esa normalización a muchos otros niños

Voz 2 12:34 ahí la vida la alegría la salud mental la libertad

Voz 1995 12:38 Eva muchísimas gracias aquí en España para mucha gente tal vez la primera persona trans menor de edad de la que tuvimos tuvieron conciencia fue Gabriel Delgado Suárez es un chico que tuvo que pelear por una cosa que parece muy sencilla pero que resulta muy complicada que su nombre real el nombre por el que le llamaba a su familia a sus amigos figurará en su DNI y lo consiguió por supuesto que lo consiguió en Calatayud Gabriel Delgado muy buenos días

Voz 19 13:03 buenos días encantado de saludarte

Voz 1995 13:06 Nos damos cuenta de que para cambiar el mundo Gabriel no hay una edad determinada verdad

Voz 19 13:10 no para nada

Voz 2 13:12 o al menos por intentarlo sí

Voz 1995 13:15 bueno qué pasa en el Registro Civil de de Calatayud el pasado julio

Voz 19 13:18 bueno presentamos la solicitud de Mi cambió de nombre porque como yo voy a empezar bueno estaba empezando a cursa cuarto de la ESO pues decidimos que sería buena idea tener mi mi título de la ESO pues con mi nombre real entonces pues decidimos presentar eh la petición del cambio de nombre pasó el verano en septiembre Nos llegó la resolución de la petición la cual era negativo porque se decían que mi nombre no se podía cambiar porque era un hombre inequívocamente masculino que podía dar lugar a error bueno pues que no me lo cambiaron entonces pues mi madre eh pues decidió iniciar una campaña en Change in y recurrimos eh la sentencia e iniciamos esta lucha no pues eh fue un caso más o menos mediático doscientas mil personas firmaron mi petición

Voz 17 14:15 aquí pues días después meses después en

Voz 19 14:20 los bueno en febrero todo él es que estoy muy nervioso en en febrero pues el catorce justo el día de San Valentín Nos nos llegó la resolución habían aceptado el recurso y yo ya me podía llamar Gabriel bueno fueron muchos meses de de sufrimiento y de no saber qué iba a pasar de hecho yo viajé fuera de España con mi DNI mi nombre registral y mi pasaporte con mi nombre registral el cual lo cual podría haber sido un caos e lo lo fue

Voz 2 14:51 pero podría haberlo sido bueno yo ahora ya todo

Voz 19 14:55 en mi DNI mi mi tarjeta todo conseguir tu objetivo pero no sirve

Voz 1995 15:00 te has parado no eres es que esto no vuelva a pasar a nadie

Voz 19 15:04 claro es que es un derecho tan básico el poder llamarse como como yo me llamo no porque no le quito el nombre a nadie es lo que yo comentaba con gente no si fuera que yo le tuviera que quitar el nombre a alguien para para llamarme como me llamo pues entendido bien

Voz 1995 15:19 Biel que eso ahora mismo tal y como están las cosas en esta esto es una idea para qué bárbaro sea para poner un nombre si lo tengo que quitar

Voz 19 15:26 claro no es es cómo sonaba prácticamente así no porque sino no entiendo cuál era el motivo de que yo no me voy a pudiera llamar Gabriel

Voz 1995 15:35 bueno vamos a conocer enseguida un poco más profundamente Ariel pero también vamos a conocer a Daniela a Mariona vamos a conocer en unos segundos a Candela ya Mohamed ellos son muy jóvenes porque sois muy jóvenes abre pero la edad Nos hemos de de ellos no no tiene un límite no no limita las ganas y las que uno quiere transformar el entorno en el que vive y hay muchos asuntos los que esas voces tan jóvenes están apoderando afortunadamente para todos los demás de la conversación Gabriel no te vayas enseguida volvemos contigo las dieciséis seis minutos una hora menos en Canarias vamos a hablar con aquellos que quieren cambiar el mundo en Hoy por hoy

Voz 17 16:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 20 16:15 qué bien dar la bienvenida este seísmo verdad

Voz 2 20:16 con Toni Garrido necesita gente fue

Voz 1995 20:19 muerte gente optimista gente resistente para luchar por lo que es justo así que menos mal que existen los niños

Voz 33 20:28 voy a decir que te pilla mucho tiempo que Smink a sigues yo

Voz 34 20:33 está equipada demostrarles sí que es verdad que yo también una vez tenía menos que que Se puede no madurar renovarse va bueno básicamente soy el mismo Sue Quito con como con los los años en mucho la cambiamos más apto que es buen muchos sea mucho pasar mucho tiempo a pasar bueno hablamos con gente que está cambiando el mundo antes de cumplir los dieciocho años como Gabriel Delgado con quien hablamos hace unos segundos sigues ahí verdad

Voz 1995 20:59 Abril bueno Gabriel pelea por los derechos de los niños trans y lo hace en foros internacionales como miembro del consejo de la infancia de Calatayud en una agenda interesante el pasado mes de diciembre estuvo en un evento de Unicef en Ginebra finales de abril viene a Madrid en octubre estará en Colonia celebrando el treinta aniversario de la Convención sobre los Derechos el niño esto de la

Voz 19 21:20 muy cansado sí la verdad que sepan junto a muchas cosas la verdad que no te permite viajar y conocer gente

Voz 1995 21:29 también sí sí desde luego es maravilloso y conocer a otros niños que como tú tienen una clara conciencia social sí sí

Voz 19 21:36 genial saber que hay gente que no se va a echar a perder en un futuro que estamos todos luchamos

Voz 1995 21:41 vale pues mira vamos a presentarte a unas colegas activistas ellas están ahora mismo en Castellón son tres amigas Danilo y Mariona tienen catorce años y Candela que tiene diecisiete años han conseguido recaudar que se dice pronto dos millones de euros voy a repetirlo porque hay mucho dinero dos millones de euros para la investigación del caras del cáncer infantil haciendo pulseras de hilo Daniela a Mariona Candela muy buenos días

Voz 34 22:10 pero eso eso es muchísimo dinero si hay que hacer muchas pulseras de hilo para ganar dos millones de euros vemos muchos voluntarios iban y colaboren con nosotros

Voz 1995 22:24 va de la Historia básicamente es que Candela se puso enferma en el hospital aprendió a hacer pulseras de hilo un fin de semana que pudiera casi enseñó cómo se hacían esas pulseras a Daniela ya a Mariona tenis entonces sólo ocho años y que os dijeron que estos padres entonces

Voz 35 22:41 lo primero en prisión de los dejaron nuestros padres es que

Voz 1995 22:44 te la que vamos a ceder del micrófono o acércate al de al lado que me decías

Voz 35 22:48 que nuestros padres en nosotros nos nos dijeron que teníamos ideas de bombero que

Voz 34 22:57 a mucho ahora ahora ahora te escuchamos

Voz 1995 23:01 decían que tenían ideas de vais a llegar muy lejos

Voz 6 23:05 sí pues se equivocaban pues eh

Voz 1995 23:10 vale Mariona tu sueles contar el el principio de la Historia Jürgen y habéis hecho tantas entrevistas que tenía los papeles asignados no ya está la relación con los medios ya la conocéis

Voz 36 23:20 bastante

Voz 1995 23:21 vale que dan los medios hasta también o son muy poco paternalistas Nike que monas estas niñas

Voz 19 23:27 bueno

Voz 1995 23:29 vale como como habéis conseguido esos dos millones si para que van a utilizarse realmente

Voz 36 23:35 todos los fondos que ahora hemos Festina destinado van para la investigación del cáncer infantil en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona pero ahora estamos buscando otros hospitales en los que podamos donar dinero

Voz 1995 23:48 varios hay que estáis buscando sitios donde vuestro dinero eh porque noise por cierto no ha dejado de hacer pulseras o sea que es seguir ganando más dinero

Voz 36 23:58 lo que podamos porque si ahora se curan el ochenta por ciento de los niños que pueda ser un cien por cien

Voz 1995 24:04 vale Candela tú te encuentras bien

Voz 36 24:07 muy bien

Voz 1995 24:10 sí vale y te pasan poco como como Gabriel no hace que una vez que ya conoces esto lo decía Conan Doyle que es un escritor buenísimo porque creo Sherlock Holmes decía que una vez que introduces la idea ya no puedes acabar con ella sea una vez que tú sabes que existe un problema ahora ya pase lo que pase este estudio no estés mal vas a seguir trabajando por él

Voz 36 24:29 es cierto que una vez que conoces los problemas que hay respecto al cáncer infantil El a que no no recibe dinero público muy poco muy poco privado iconos de diez a veinte por ciento de de niños que no lo supera pues no puedes no puedes dejar de de de implicarse en esto

Voz 1995 24:59 vale y esta labor Gabriel está preguntas Fathi está al borde de concienciar de trabajar de viajar de de de querer cambiar el sistema a título personal que te ha enseñado

Voz 19 25:11 a mí me ha enseñado que puedo luchar y conseguir lo que me propongo malo eh a cualquier persona que me pregunte cualquier duda que tenga sobre mi tema a ver pudo ayudar en otros temas pero me especializa en el que él Trans no pues sí la solucionó con pues con mucha alegría no de visibilizar este tema porque es algo que está muy invisibilizan pues me ha enseñado que puedo que puedo conseguir lo que me propongo

Voz 1995 25:38 IU vosotras tres habéis conocido otros activistas en otras causas que habéis aprendido con ellos

Voz 37 25:45 sí hemos conocido otros activistas cuando nos dieron el premio Unicef conocimos a otros activistas como por ejemplo o en personas que se dedicaban a salvar inmigrantes estos temas

Voz 1995 26:03 si bien la experiencia con ellos si os gustó conocer a esas y compartir las ideas de y a mí me fue muy bien hacer esto yo conseguí hablar con el responsable es compartido experiencias

Voz 36 26:17 sí conocimos a como ha dicho Daniela a Open Arms bueno escuchamos su discurso fue muy emocionante bueno nosotras somos conscientes de que hay muchas otras causas por las que luchar pero claro nosotras estamos especializadas como ha dicho Gabriel en nuestro tema que es el que conocemos

Voz 1995 26:40 tecnológicamente y aviación una pregunta que es muy difícil la cena millones habría que decir pero Gabriel voy a empezar ponte tú donde ustedes piensa en ti mismo dentro de diez años como imaginas que será donde donde te ves

Voz 19 26:59 pero no no lo sé con exactitud pero me gustaría estar en cualquier lugar no pero ayudando a gente que que tiene había difícil por cualquier circunstancia pero sobre todo por el hecho de ser quiénes ayudar a personas trans a menor Strands que no les aceptan que están en situaciones difíciles Iggy ampliar el conocimiento de todas las personas porque es una situación muy triste no que no te acepten por ser quién eres que te consideran que es un enfermo o que no lo tenían en tu cambio de nombre porque porque es un hombre inequívocamente del género opuesto yo creo que dentro de diez años estaré ayudando a derrocar toda la ideología de género que se ha montado en el sistema binario

Voz 1995 27:44 eh lo tiene claro Daryl Morey Daniela a Mariona Candela vosotras dentro de diez años como os imagináis cuál va a ser vuestro objetivo dentro de diez años

Voz 36 27:54 bueno en pues es Candela hemos aprendido que que que en los usted pensar en el precedente que es importante vivir el presente porque porque bueno El futuro ya vendrán no hay que disfrutar de los que tenemos al lado en estos momentos pero siempre es bueno las tres creemos que nos gustaría seguir ayudando a mucha gente seguir en este proyecto y seguir concienciando a la gente respecto a las ayudas que necesita al cáncer infantil nos gustaría seguir en esto por supuesto

Voz 1995 28:30 a vosotros también estáis de acuerdo sí sí varios a seguir alguna vez una prueba eso de cambiar el mundo ya no va a parar hay que cambiar el mundo como sea a mejor

Voz 6 28:41 por supuesto que vínculo voceros de verdad

Voz 38 28:44 no sé si es yo creo que es un clave por ser un buen adulto es guardar mucho desde niño siempre dejar este niño alimentar incluso la vida adulta bueno la parte de lucha hay hay otra parte bueno hay mucha cosa que creo que hay una aprende como pequeño sostiene que seguimos ahí siempre buen son muy buenas Dalila Mariona Candela pero vamos a conocer

Voz 2 29:12 ya con experiencia de alguien que desde muy pequeño muy pequeño

Voz 1995 29:16 niño empezó a trabajar a convertirse en un activista muy decidida ha pasado el tiempo pasado más de diez años siguen ellos así que en esta proyección al futuro vamos a incluir en una segundos a Mohamed S vayan es posible cambiar el mundo sin poder conducir

Voz 6 29:31 qué es lo que nos están enseñando hoy estos

Voz 1995 29:35 a grandes los diez y veintinueve una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1995 35:01 seguimos hablando con jóvenes que cambien el mundo antes de cumplir los dieciocho mil activismo no sólo vive de a ver que es activista contra cambio climático queda vigorizar el ecologismo en España también cuenta con gente como

Voz 34 35:15 Gabriel Delgado activista el G TBI hola de nuevo abril

Voz 19 35:19 buenas en España tenemos a Campelo

Voz 1995 35:21 Daniela fundadoras de pulseras Candela que han recalcado que Gas que digo la cifra chica más de dos millones de euros para la investigación contra el cáncer infantil

Voz 34 35:32 por otro lado otra vez a las tres

Voz 1995 35:35 yo ahora quiero presentar a alguien que empezó con catorce años ya ha crecido ya tiene veinticinco sigue siendo activista se llama Mohamed El Amrani es de Roses de Girona nos escucha porque está matrona Mamet buenos días

Voz 2 35:47 buenos días un placer saludarte prostituye

Voz 1995 35:50 digamos tienes experiencia en esto de cambiar el mundo sí sí

Voz 11 35:53 aunque nunca se tiene la suficiente experiencia creo que sí

Voz 1995 35:56 vale yo ahora que ya tienes veinticinco años no

Voz 2 35:59 XXVI XXVI María

Voz 1995 36:01 dona y Candela deben ahora súper mayor pero tiene sólo veintiséis años ver siga somos un poco más mayores sigue siendo insultantemente joven de mantienes algo del entusiasmo que tenías a los catorce

Voz 11 36:15 lo mantengo lo mantengo aunque hay una frase que yo siempre recuerdo de que de hecho me me contaron cuando yo empecé a hacer esto de activismo social hacer esto del del emprendimiento social y es que cuando eres un niño tienes muchas ganas de rehacer el mundo de una vez me contaron que esta ganas de rehacer el mundo con el tiempo tal vez se convirtieran en conformarse con que El Mundo simplemente resista creo que con el tiempo he intentado que esa ambición de que el mundo se rehaga el mundo pueda volver a empezar no se quede simplemente en que resista y creo que sí que mantengo la la la necesidad la visión a la capacidad de de querer hacer cosas

Voz 1995 36:56 pero tú has ganado premios así ha recibido muchas reconocimiento recordemos que el año dos mil catorce recibe el Premio Princesa de Girona portugués Leo el que dijo el jurado por tu ejemplaridad personal tu actitud de comunicación positiva tu carácter integrada por tu trabajo de base comunitaria tu capacidad de encontrar pequeñas soluciones a grandes problemas tenía entonces veinte años verdad Chi exacta y eso no no no despistado un poco del camino los premios y el reconocimiento no note desvió un poco

Voz 11 37:24 al contrario si los entiendes desde una perspectiva constructiva yo creo que es que son muy importantes de hecho el Premio Fundación Princesa de Girona en ese momento a mi a mi me dio la capacidad y la posibilidad de poder estar en medios de comunicación antes

Voz 2 37:37 según Tabasa a Gabriel como cómo trataba las mide cosa

Voz 11 37:41 los emprendedores a los activistas y creo que a veces a no olvidan los prime es lo que hacen es recordar a la sociedad de que existe otra realidad una realidad de jóvenes y de niños que están haciendo cosas que cuando pensemos en influencer en en esto que también está tan de moda también Nos venga a la cabeza nombres como Gabriel como Mariona como Daniele como Candela no porque esta sí que es verdad que la aparición mediática hace crea influencer pero ser influencer también es cambiar el mundo

Voz 1995 38:10 vale pero sobre eso voy a hacer una pregunta a todos vosotros conseguís vuestro mundo sin redes sociales podríais hacerlo

Voz 2 38:17 yo no sé lo difícil

Voz 1995 38:21 a la vez sociales para nosotros muchas veces en los medios de comunicación hablamos de News cuidado con las redes sociales no no te creas lo que dicen es decir hay una un discurso poco negativo por parte de de muchos medios por lo menos un discurso de prudencia para vosotros ese discurso cuáles

Voz 11 38:38 a ver claro los medios de comunicación lo que pueden hacer es depende del uso pero sí que tenemos que ser conscientes que en un entorno de gran polarización social también pueden perjudicar y pueden generar esa cámara de Eco donde simplemente en relación con las personas que piensan como nosotros que se sitúan en el espectro ideológico al igual que en el que compartimos los los las redes sociales pueden ser una gran una gran plataforma para para poder llegar a las personas y poder hacer llegar nuestro mensaje pero también tenemos que tener en cuenta que pueden polarizar

Voz 2 39:10 esta sociedad una pregunta concreta que es lo más importante que todo sorprendido en esta en esta activista lo que he aprendido yo creo que lo más importante

Voz 11 39:20 más importante a algo que también creo que que que comparto con Gabriel Daniel con Candela que es la la importante necesidad de proyectar de proyectar el futuro es decir a vivimos en un mundo muy rápido muy volátil no antes hablamos de las redes sociales un mundo muy líquido donde sólo tenemos la capacidad de pensar a cuatro años vista no por ejemplo

Voz 38 39:43 sí somos políticos cuatro años vista dice ojalá

Voz 2 39:47 el político que piense cuatro años vista pero es verdad que que

Voz 1995 39:51 es es ya aún no sabemos qué va a pasar dentro de casa

Voz 2 39:54 esto y creo que lo que he aprendido con el activismo sociales no vamos a pensar mucho más allá de de cuatro años vista no vamos a ser capaces de imaginar el futuro cuando eres niño eres capaz de proyectar ese futuro y además lo proyectar desde la creatividad y desde la innovación

Voz 1995 40:09 déjeme añadir a eso desde la fuerza

Voz 13 40:12 trae una fuerza Joy una verdad

Voz 1995 40:14 porque este este mítico el llevó vamos perdiendo hoy por ejemplo hemos sabido que Greta tan ver la famosa activista que no se ha llevado esa conversación que tiene dieciséis años que ha ridiculizado la lucha contra el cambio climático climático tiene síndrome de Asperger que es un trastorno del espectro autista que te hace especialmente sensible y especialmente obstinado lo que no hace más que subrayar qué hace falta gente muy especial para cambiar el mundo

Voz 11 40:38 claro totalmente cada uno desde sus capacidades y desde sus cualidades y desde sus diferencias puede cambiar el mundo y eso es importante de hecho el activismo que desarrolló van muy vinculado a al al al poner en en la en la agenda pública mediática el la capacidad de las personas de origen inmigrante en también transformar la sociedad no porque al final hay colectivos que estos colectivos que se estigmatiza a ciertos colectivos que se ven desde una perspectiva muy negativa hay llena de todo

Voz 2 41:09 Picos es precisamente desde la different

Voz 11 41:12 hacia llamado lo comentabas no de de Greta ha desde esas cualidades y esas capacidades que no sea no nos hacen especiales que realmente podemos transformar

Voz 1995 41:21 tenemos la idea de abril de los prejuicios y aprenden que los niños no son racistas que son naturalmente simpático solidarios tolerantes y que después viene la sociedad en tu experiencia Gabriel tus compañeros de generación son así

Voz 19 41:33 el vuelo los prejuicios sí que hacen mucho daño a la ignorancia también pero sí que es verdad que todo se construye desde la infancia pero que en la infancia mismo es muy fácil derribar los yo en mi generación sí que hay mucha gente que que no conoce el tema eh ahora menos no en mi entorno porque como estoy yo pues ya me encargo de de de visible de bueno de Charles está tradición exacto de darle visibilidad al tema

Voz 11 42:03 pero

Voz 19 42:04 a niños más pequeños que a veces me decía no es que tú no puede ser un niños y tú antes entra vas al baño de chicas pero eso lo explicas el niño dice ah vale pues pues qué guay Gabriel te empiezan a tratar de masculino y no tienen ningún mal prejuicio lo tienen intención de hacer daño los adultos quiero creer que Piqué no tienen intención de hacer daño pero sí que es verdad que es mucho más difícil arrancar esas ideas que ya han calado mucho no

Voz 1995 42:35 esto esto engancha sea pues entrar por ejemplo chicas los días ya que habéis empezado este camino esto ya es esto engancha no vais a bajar de él

Voz 37 42:44 pues a nosotros nos gustaría no bajarnos de él hasta que consiguiéramos que todos los niños que tengan cáncer infantil Se salvarán de esta enfermedad y ninguno se fuera

Voz 6 42:58 vale bueno eso sería eso sería fantástico

Voz 1995 43:01 bueno es un gusto escucharos es lunes si uno pone las noticias llegaran a nuestras compañías un rato y hombres los lunes cuesta venimos con una actitud de bueno arranca la semana creerme que empezar la semana con vosotros estoy está siendo un chute de energía no es posible cambiar los valores es decir que juntos tenemos mucha mucha fuerza os pregunto por un tema de hoy hemos es una noticia que ha sabido hay que ir por esos preguntaba antes sobre en las redes sociales y además vivimos conoció que los gurús de las nuevas tecnologías en San Francisco llevan a sus hijos y colegios donde no hay pantallas donde no quieren que los teléfonos móviles las tablets es decir no lo cuenta Pepa Bueno hace un rato con Jabois cómo es eso decir como es que esa nueva tecnología que supuestamente ha venido ayudarlos y con vosotros decís es fantástica vino vino utilizada como es que esos gurús no quieren que sus hijos se mezclen con la tecnología hasta llegado el momento

Voz 11 43:57 porque es que al final el el abuso el abuso de cualquier cosa pues se lleva al extremo es es negativo sí que es verdad que vivimos atrapados en las pantallas no tú vas por el metro o vas por la calle y ves que la gente pues está atrapada en en el smartphone

Voz 38 44:11 no veo normal que los gurús

Voz 11 44:13 que de repente pues dígame y al final lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio entre este mundo tecnológico y este mundo más más digital a pero claro es una responsabilidad de cada persona

Voz 6 44:26 pues me los dejan claro que gusto escuchar de verdad

Voz 1995 44:29 de Madame Premio Princesa de Asturias de activismo social Candela Mariona y Daniela fundadoras de la ONG pulseras Candela que ha recaudado me gusta mucho decirlo chicas en dos mil los primeros dos millones de euros para recaudar mucho más para luchar en la investigación del cáncer infantil Gabriel Delgado activista que tiene dieciséis años Si y que ha cambiado subida la conseguido cambiar la suya quiere cambiar la de la de muchos más a todos muchísimas gracias chicos un placer hablar con vosotros esta mañana

Voz 34 44:59 muchas gracias gracias y Agustín

Voz 1995 45:01 a vuestra disposición para ayudar en lo que queráis Gabriel

Voz 19 45:04 gracias vale de conocer

Voz 1995 45:06 se puede cambiarse de de cambiar el mundo

Voz 3 45:09 a pesar de no ser Mario

Voz 25 45:32 el son nada

Voz 2 51:25 con Toni Garrido Día Mundial de