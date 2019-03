Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín buenos días Antonio

Voz 1645 00:09 los días Toni Pablo Casado ha defendido hace unos minutos la elección de Adolfo Suárez Illana como número dos de la lista del Partido Popular por Madrid para las generales porque dice que representa al mismo tiempo los valores del partido el legado de su padre Suárez Illana acaba de hablar también he dicho que está orgulloso por esa designación ambos en un acto en Madrid en el que está Adrián Prado buenos días

Voz 0760 00:28 qué tal Antonio buenos días y Suárez Illana asegura que acepta este ofrecimiento de Pablo Casado por su vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree

Voz 0031 00:37 la verdad es que es un orgullo pero por encima de todo es una responsabilidad de cara al futuro defender el el ideario el programa del Partido Popular que creemos que es el que necesita España en en unos momentos francamente difíciles esa es la tarea

Voz 0760 00:54 casado ha destacado de Suárez Illana sus valores el legado que representa lo ha definido como un hombre a Utah prudente patriota con afán de concordia características ha dicho Casado que tenía a su padre

Voz 1645 01:04 en el juicio del proceso independentista un agente de la Guardia Civil está dando detalles de sus conversaciones con uno de los acusados con Jordi Sanchez durante los registros en la Conselleria de Economía del veinte de septiembre ha explicado que Sánchez se presentó como el interlocutor de todas aquellas personas que rodeaban esa sede del Gobierno catalán vamos al Supremo Alberto Pozas adelante buenos días Sánchez niega con la cabeza desde el banquillo mientras el capitán de la Guardia Civil explica que incluso un Mosso d'Esquadra les dijo que si salían de allí como les ofrecía él a pie de paisano Nicolás cajas llenas de objetos intervenidos iban a tener problemas

Voz 2 01:33 literalmente dice estáis locos si salís con las cajas los matan que el elemento objetivo de riesgo no sólo lo teníamos los guardias civiles la voz cantante de seguridad de lo que había fuera la llevaba al señor Sánchez pero bueno

Voz 1645 01:45 que estaba al mando Mosso d'Esquadra Jordi Sanchez algo que él negó durante su declaración no salimos del edificio porque no sabrían machacado acaba de decir este agente más cosas diez niños han muerto a consecuencia de un ataque aéreo de Estados Unidos en Afganistán según ha confirmado esta mañana en Naciones Unidas amplía Isabel Quintana

Voz 0824 02:00 los dotes de la misión de Asistencia de la ONU en Afganistán diez de los trece civiles que han muerto en un bombardeo de la coalición internacional eran niños todos ellos familiares que habían sido desplazados por la violencia en otra zona del país ocurrió la noche del viernes al sábado en la provincia de Kunduz en el norte de Afganistán según ha confirmado la portavoz de la misión apoyo decidido de la OTAN fueron fuerzas

Voz 3 02:19 estadounidenses las que llevaron a cabo el ataque

Voz 0824 02:22 tienes unidas reconoce que todavía están verificando las víctimas civiles y ha pedido ayuda a las autoridades y a las partes implicadas para que lleven a cabo una investigación y tomen medidas inmediatas para proteger a la población después solicita la ONU deberán ofrecer una compensación adecuada a las víctimas en dos mil dieciocho el número de víctimas civiles en los bombardeos de las fuerzas internacionales aumentó un veinticuatro por ciento con respecto al año anterior

también del Exterior a esta hora está reunido el Gobierno británico para estudiar la estrategia para llevar por tercera vez al Parlamento de ese país el acuerdo con Bruselas para hacer efectivo el Brexit diversos medios del Reino Unido está encontrando esta mañana que Theresa May ha ofrecido su dimisión a quienes se oponen con más dureza a su plan de salida si finalmente lo respaldan

Voz 0824 03:09 Izquierda Unida acaba de presentar una querella criminal contra la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid Begoña Villacís por participar en decisiones sobre la Policía municipal a la que el bufete de su marido representaba legalmente Plaza de la Villa Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:21 buenos días Izquierda Unida acusa Villacís de conflicto de intereses y de falta de transparencia por ocultar al pleno que era administradora solidaria de la sociedad que compartía con su marido la formación cree que debería haberse abstenido de las decisiones que tenían que ver con el sindicato de policía que se querelló contra la concejal rumiar Arce Carlos Sánchez Mato

Voz 3 03:38 estamos hablando de que no se puede ser juez y parte

Voz 4 03:40 estamos hablando de que hay una una cosa que es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla claramente como que debe ser explicitado debe pedir autorización para esta compatibilidad

Voz 0393 03:51 los delitos que se le atribuyen había Villacís en esa querella son negociación prohibida a funcionarios y abuso en el ejercicio de su función

Voz 0824 03:57 vamos a la comarca de Linares la policía ha detenido en Torrejón de Ardoz a dos personas que se dedicaban a la caza furtiva de corzos y que fueron pillados con siete cabezas de esta especie protegida SER Henares con el guepardo

Voz 0744 04:07 los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves cuando la policía mandó parar a un vehículo que circulaba a gran velocidad en el interior viajaban los dos furtivos que lejos de detener el coche emprendieron la huida por las calles de Torrejón de Ardoz llegando incluso a invadir el sentido contrario de la vía tras veinte minutos de persecución los agentes cazaban a estas dos personas que portaban en una mochila siete cabezas de corzo recién cortadas junto con un hacha un cuchillo de doble filo un silenciador munición varios artículos de caza con la venta de las cabezas de los animales podrían haber conseguido unos seis mil euros

Voz 0824 04:40 vamos de conocer que el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes irá de número tres en la lista de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid el próximo veintiséis de mayo la número dos será Pilar yo Delegada del Gobierno para la Violencia de Género quince grados ahora mismo la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en cadenaser punto com

Voz 0460 06:15 hombre puede que Abascal esté haciendo poco por la politica pero está haciendo mucho por el por es verdad mínimo

Voz 10 10:24 así es una ley que lo que pretende es garantizar mejor las libertades públicas y los derechos fundamentales garantizando mejor la seguridad ciudadana

Voz 1995 10:33 su entrada en vigor el día o a uno de julio de ese mismo año supuso en la práctica la imposición de serias limitaciones a la libertad de los ciudadanos para expresar su descontento ante las instituciones y la clase política a pocos se les escapó que la norma parecía hecho a medida para un contexto de fuerte contestación social frente a los recortes o el rescate a la banca por eso fue recibida con la oposición de la inmensa mayoría de la opinión pública de buena parte de los legisladores e incluso en un alarde de coordinación del que pocos precedentes con toda la oposición política enfrente

Voz 11 11:05 han recurrido en este proyecto a precedentes que creíamos superados definitivamente como la ley Franco

Voz 0460 11:10 esta de orden público de mil novecientos cincuenta

Voz 11 11:13 no se trata de una locura política un ataque endemoniado a la libertad de expresión supone

Voz 12 11:19 a una merma en el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos Tiempo de silencio señor ministro acabó ya los Cordero

Voz 1995 11:28 todos absolutamente todos los grupos con representación parlamentaria salvo el Partido Popular se comprometieron públicamente a derogar la ley en cuanto cambian la el equilibro de fuerzas del Congreso el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez llegó a pronunciarse en términos tan

Voz 8 11:40 inequívocos como estos mismos raza

Voz 1722 11:43 pues vamos que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno eso no te quepa la menor duda porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando la el derecho a la manifestación de muchísimos españoles por ejemplo en contra de los recortes del Partido Popular ni compromiso es derogar la ley mordaza del partido

Voz 1995 12:00 sin embargo está a punto de cumplirse cuatro años de esos aprobación mañana diez meses después de la llegada de Sánchez Damocles ya le continúa vigente exactamente exactamente los mismos términos en los que sea pero y así amigo es como poco a poco el deterioro de la libertad de información expresiones reunión pacífica se ha ido consolidando entre nosotros a lo largo de estos años los premios de la ley mordaza han caído como una lo tenía muy repartidos que han sido muchos los agraciados con una de sus denuncias sanciones e incluso procesos judiciales y esta mañana en representación de todos ellos hemos querido invitar a sumarse a esta celebración a Cassandra B era muy buenos días Casandra Casandra condenada a causa de unos tuits a un año y medio de prisión un año siete un año de prisión perdón y siete de inhabilitación y posteriormente absuelta por el Supremo felicidad porque hoy casan de estas también un poquito enhorabuena sí queremos también Casandra invitar a esta conversación a César y condenado por el Supremo a un año de prisión seis meses de inhabilitación en aplicación de la ley mordaza

Voz 13 13:08 enhorabuena ti también César hola eh yo se caso con casando ahí estaba suelto y luego al final estoy condenado a la enhorabuena la buena Carrusel es su carrusel de fantasía imprevisible

Voz 1995 13:25 lo he visto algún acto Casandra mañana para conmemorar el aniversario cuatro años ya de la aprobación de la ley mordaza no no no venderá celebrar ir a trabajar como siempre y a clase intentar olvidarme de que llevamos cuatro años con esta ley a largo de esta historia que parece que está lejos de terminar a pesar de lo vamos a escuchar a día de hoy la reforma que presidía no derogar pero sí al menos modificar la ley mordaza quedó totalmente paralizada por la convocatoria de elecciones sentir esto va para las dosis parece César Ghassan que vamos a hacer una pequeña pausa seguimos con los cuerpos especiales celebrando cuatro años desde la aprobación de la Ley mordaza viva

Voz 1995 18:17 mañana se cumplirán cuatro años desde la aprobación en el Congreso de los diputados de la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como la ley mordaza

Voz 25 18:25 eh

Voz 26 18:29 iremos esta mañana a repasar cómo han sido estos cuatro años lo vamos a hacer con Cassandra Vera Santa muy buenos días de nuevo buenos días con esto lo tenemos al al teléfono César sigue llegará sí sí

Voz 1995 18:41 van a mi casa de casan el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete la Audiencia Nacional condenó a esta estudiante de Historia a un año de prisión siete de inhabilitación completa además por varios tuits con chistes sobre atentado que acabó con la vida de de Carrero Blanco Casandra cuál es tu situación jurídica actualmente naturalmente fui a suelta hace ya más de un año tanto en ninguna causa pendiente con la justicia por suerte inadecuadas actualmente es intentar apoyar a la gente que que sigue la situación en la que tuve yo como César César como saben es el vocalista de la banda con dos digamos que como el contaba es justo la inversa en mayo de dos mil dieciséis fue detenido el aporte de su casa por cinco policías como parte de la denominada operación Araña tres fue denunciado por la Fiscalía por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por seis tuit seis tuits publicados en dos mil trece y dos mil catorce primero fuiste absuelto por la Audiencia Nacional luego la fiscalía recurrió el archivo de la causa finalmente fue el Supremo el que condenó a un año de prisión y seis de inhabilitación esos correcto

Voz 13 19:43 sí es correcto y en qué situación jurídica

Voz 1995 19:46 estás ahora

Voz 13 19:48 pues eh posteriormente hemos recurrido al Tribunal Constitucional que curiosamente ha admitido el el recurso a trámite bueno pues en este momento estamos un poco la situación ya sabe que en España el digamos que el la justicia la política van tienen tiene muchos lazos no entonces en este momento teniendo en cuenta que que está el juicio del proceso en el cual Marchena que es el ponente de mi sentencia pues es presidente el tribunal pues claro da la sensación de que de que mi en mi recurso constitucional está empantanado un poco que lleva ya casi dos años cosa que aprovecho para denunciar porque no es lógico que un recurso de amparo de un ciudadano al que se han vulnerado sus derechos y de repente pues se que dos años allí en un estancado es como una patata caliente que no sabe muy bien qué hacer con ella yo creo eh aventura no no no tengo la certeza pero me extraña mucho que todavía después de dos años no sea no hayan dictaminado Ike coincide justo con el juicio del proceso porque claro a lo mejor ahora sacar que constitucional contradiga Marchena cuando está de presidente el Tribunal el proceso pues a lo mejor no no es lo que políticamente más interesa más no sabe gas hasta en que yo estoy en esa situación extraña un poco atrapado pues en algo muy kafkiano que esto esté procesos estos estos tejemanejes de los tribunales no obstante espero a que el Constitucional absuelva qué es lo que tiene que hacer por supuesto confió además en que lo haga

Voz 1995 21:12 que Casandra las promesas de drogar a la mordaza no no sean con no ya personalmente estoy bastante decepcionada en este tema con lo que crea representante políticos porque en dos mil dieciséis acabó la mayoría del Partido Popular se prometió acabar con la ley mordaza no se hizo luego llegó el PSOE al Gobierno no se ha hecho tampoco no dado no no es amigo ni un ápice de esa ley y al final máquinas está tocando luchar contra la represión en contra de la LX a la ciudadanía a la gente deberes helada incluso a despachos de abogados cualquier caso BG de abogados que se tejido un hemos tejió una red de apoyo entre nosotros yo creo que esa es la única forma que vamos a tener de acabar con ella porque no veo a Sarah representantes políticos por la labor yo de lo injusto de todo esto más allá de esa ley fin el año dos mil diecinueve todavía vigente te expresaba muchas veces Casandra porque yo te entre los miles y miles de tu de las miles de barbaridades de todas las cosas que en ocasiones parece hemos visto antes en este programa que las redes sociales una parte muy positiva y todos lo sabemos pero entre los miles millones de mensajes por qué tú Casandra bueno en primer lugar es decir que no he sido yo la única realmente por esto sino otra mucha gente en mi caso fue fue simplemente VOR para hacia únicamente incluso de Garro blanco me repetía en este país y creo que es lo que intentó conmigo fue acabar con esta broma no se dejarán de hacer porque esta persona les interesaba porque se quería mirar el discurso político hacia la derecha y que simplemente me acogieron como cabeza de turco como han cogido muchas otras personas vamos a escuchar una voz más es el caso vamos a escuchar la voz de Guillermo Zapata que es un caso un poco distinto al de Guillermo buenos días o las bueno pero su primer juicio fue eso social político y termino con su dimisión apenas cuarenta y ocho horas después de haber sido nombrado concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0746 23:12 yo esta mañana he me he puesto en contacto con con Manuela Carmena Il hemos tenido una conversación en la que el explicado que creía que los términos en los que se había planteado el debate sobre mis tuits eso podía afectar de manera muy profunda

Voz 1995 23:26 los trabajos que ello causa fueron de nuevo uno estuve de humor negro publicados mucho tiempo antes y que acabarían llevando de también hasta el banquillo de la Audiencia Nacional ha acusado de un posible delito de humillación a las víctimas de terrorismo finalmente fue absuelto porque el tribunal consideró que los comentarios eran seguramente reprobables pero no sé nacionales en el ámbito penal basado ya tiempo algún tiempo cómo recuerdas de todo aquello como como piensas en todo aquello

Voz 0746 23:52 bueno lo recuerdo como dos dos momentos uno muy muy acelerado he de esas primeras setenta y dos horas hasta la dimisión digamos y luego común tiempo lento que es el tiempo el tiempo digamos judicial no que va teniendo como muchos como estas fases fases en las que además el caso se va cerrando y se recurre y se vuelve a abrir ese vuelve a cerrar y sólo ha recurrido y se vuelve a abrir no como una una cierta vocación de que de que yo llegara llegar a juicio no es también una cambio tengo yo la sensación de que un cambio un cierto cambiar la opinión pública probablemente propiciado por ese también ese la ese largo proceso de a su absolución o archivo del caso mejor dicho oí y luego luego hubo pues nuevos recursos y nuevos intentos no de de devolver

Voz 1995 24:42 a tener que que abordarlo Guillermo acaba de publicar libro titulado perfil bajo que es un ensayo sobre la libertad de expresión ansiedad tecnológica y la crisis política dices por ejemplo en ese libro que la libertad de expresión no debería tener límites no debería tener límites ningún tipo de límites

Voz 0746 24:57 ese hablamos desde un punto de vista digamos del sobre todo del ensayo y de la de la creación y de la opinión el punto de partida tiene que se tiene que ser ese ya sabemos que la libertad de expresión está limitada en alguna en alguna medida por el derecho al honor bueno por diferentes por diferentes elementos pero si nos colocamos en un plano de como sociedad que tenemos que que tenemos que poner como como elemento a defender yo creo que sí que hay que partir de ese de ese asunto otra cosa es que la libertad de expresión también es la libertad expresión de otros a decir lo que piensan sobre aquello que tú has dicho el asumir responsabilidades el reflexionar sobre lo que sobre la posición que has has defendido en un momento dado a cambiar de opinión que que que parece que es una cosa que está casi

Voz 1995 25:40 se han escrito sobre rock

Voz 0746 25:44 sí sí claro uno los Twizy practicamente cualquier cosa no entonces yo distingo en el libro digamos el derecho a decir cosas de de pensar que por el derecho a decir cosas hay como una ausencia de consecuencias pero las consecuencias son del modelo que estamos hablando de las que hacen que una sociedad debata no de impedir que que César o Casandra otro montón de gente pueda

Voz 1995 26:03 pero las de la libertad de expresión y César yo no sé si algo más grave aún está en peligro y es la libertad de creación que el ser humano como tal pueda crear ya lo siente expresarse sino en la creación misma César

Voz 13 26:17 hombre es que aquí lo que lo que sucede es que existe una una represión de de esa ultraderecha enquistada en el poder a través de leyes como la la llamada ley mordaza y luego existe otro tipo de de represión de la libertad de expresión que es la de lo correcto políticamente correcto que también es cierto que por ejemplo exposiciones como la del artista austriaco se se censuraron porque se consideraba que era muy pornográfico no entonces llega un momento en el cual da la sensación de que de que hay una especie de mojito batería global en general que entre unos y otros parece que queda más acotado el el el ámbito de la creación de la ficción pues si te pones a componer juicio cómics Ponte al enjuiciar películas Underground Ponte enjuiciar los libros de Bukowski quiero decir que es que el mal gusto es un derecho es un derecho y además es un género un género artístico en el cual como he dicho pues hay cómics hay películas las teles las de John Waters Pink Flamingo Un culo cantando en la Wamba Volkova eso que entonces ahora eso es criminalizable también entonces yo invito más a esa reflexión en la cual todos de alguna manera hemos entrado en esa trampa de langosta que consiste en decir no no qué mal está lo que dices pero lo que digo yo bueno a ver es decir no entender que la libertad de expresión como apuntado Zapata eh es en en en en dos direcciones es decir si yo quiero hablar tengo que permitir que los demás hablen y eso parece ser que en una España de opiniones mayoritariamente de trinchera cuesta mucho entenderlo en el terreno de la creación me parece muy muy peligroso que que se empiece a pretender que hay una hay una creación correcta una creación correcta la cual dónde meter unas pinturas negras de Goya desde de un debe de Saturno devorando a su hijo o de dos tipos de dándose garrotazos en la cabeza eso donde entra

Voz 1995 28:09 por añadirle nos Dani es que yo creo que está

Voz 0460 28:12 hemos debatiendo en una cuestión que no está en peligro que es la libertad de expresión creo que en este país todavía te puedes expresar sobre cualquier cosa expresar cualquiera Unión siempre y cuando sea respetuoso lo que está en peligro es lo irreverente es el humor negro es lo que tiene el estilo estilo de los tuits de Zapata el estilo de mi sketch cuando mesón en la bandera el estilo de César cuando canta lo que canta en dos ese estilo irreverente es lo que está en peligro porque ahora vivimos en una época de sentimientos

Voz 1995 28:52 César tú has llegado a hacer que un abogado escuche un disco antes de sacarlo cosa caso

Voz 13 28:58 no pero yo he en el el disco que estábamos en dos mil diecisiete justo además coincidió prácticamente con la publicada hoy con la publicación de la sentencia condenatoria el Supremo si Lehman de algunas letras le dije oye que a ver estoy yo qué sé porque ya ya Diges no claro como soy soy yo un un ente del mal cada cosa que toco cada cosa que digo claro ya no cajas

Voz 0460 29:16 César es el pan en las actuales circunstancias no tiene sentido el pan está muerto

Voz 13 29:21 exactamente

Voz 1995 29:23 yo creo que al contrario

Voz 13 29:25 más sentido que nunca lo que es la sociedad a la que la que no él no lo quiere desplazar y que no encuentre lugar que también está bien porque quiero decir el pan siempre ha sido antisocial siempre ha sido anti convenciones entonces también esa asunción del pan por parte de de la sociedad tampoco encajaba mucho creo que en en realidad Pang está hecho para hacer para ser perseguido

Voz 3 29:46 sí yo creo que que

Voz 0824 29:48 lleváis bastante razón el lo que decirlo baja a mí lo que me rompe la cabeza lo que me lo que me lleva a darle mucha

Voz 0746 29:54 vueltas a esto es por qué osea que ahora y por qué ahora y no antes que ahora

Voz 1995 30:00 Ainhoa hace hace veinte años y la la un poco la con

Voz 0746 30:02 ilusión a la que sacado o con la que me con la que meando me ando intentando responder es que creo que que los consensos sociales que sostenía en un determinado contexto han saltado por los aires entonces se como estamos en un contexto en el que esos consensos no pues parece que cualquier idea que uno diga va a tener una capacidad de transformación social brutal va a aprender en todas la sociedad entonces especialmente quién no quiere que la sociedad se transformen ninguna medida pues tiene miedo pero

Voz 0460 30:31 ellos operan mucho todo lo que estáis

Voz 0746 30:34 todo lo que estáis diciendo esa libertad

Voz 1995 30:36 sin sin límites de las consecuencias de esa libertad de decisión pero también debemos analizar que el hecho de tener un gran canal de comunicación no nos da una opinión Federer hecho de poder expresar mi opinión en en Twitter no quiere decir que alguien diga que escuchar mi opinión en Twitter pero

Voz 0746 30:50 es que es eso por supuesto pero también hay una sobredosis de relevancia sobre lo que se Twitter es decir análisis Tele pasa por la cabeza de momento no se denunciar a alguien por por ejemplo los comentarios que ponen una noticia de un periódico no por qué porque nadie cree que los comentarios que ponen una noticia de un periódico digital generan opinión pública parece que un tuit en el mar de los millones

Voz 0460 31:18 cientos de millones de tuits sí que

Voz 0746 31:21 constituye una posible amenaza porque le hemos otorgado un poder a esa red que es un poder que se lo hemos dado nosotros no es un poder auto otorgado eso es un problema

Voz 27 31:30 Iñaki pero Guillermo tú has hecho antes has dicho una cosa que me parece un poco por abrir debate has equiparado opinión a creación sería lo mismo o sea no es lo mismo en el momento en que hacer un chiste si no pero estoy dicen no lo mismo escribir un libro sobre los nazis inventado en de Hitler es un zombi por ejemplo a decir hostias que Gil mola evidentemente no es lo mismo

Voz 0746 31:51 pero pero en cuanto el libro sobre Franco

Voz 0460 31:53 me mola hay publicados y nadie dice nada Sisi porque como son políticamente correctos

Voz 1995 31:59 pero me refiero a está pero existe

Voz 0460 32:02 sobre Carrero Blanco ya están haciendo creación tú puedes tener haters pero lo que no te pueden es denunciaron

Voz 1995 32:08 ahora vamos a escuchar a Hierro Dani

Voz 0746 32:11 pues así yo creo que hay una diferencia evidentemente entre la creación de opinión lo que pasa es que las redes es muy difícil identificar que es que no hay hoy justo leía mientras esperaba leí un artículo muy interesante sobre sobre el contexto este de la pos verdad la pos ficción no todos estos hilos de Twitter que son falsos premeditadamente falsos y qué responsabilidad tienen y demás en un contexto en el que si os fijáis la la mayor parte de la producción de de información está basada en declaraciones esas declaraciones vienen fundamentalmente de políticos que fundamentalmente mienten eso es un problema es decir es un problema porque entonces en en esa tensión entre creación y opinión en las redes es muy difícil identificar especialmente a la velocidad a la que va en un tuit June libro es muy sencillo

Voz 0460 32:59 son dos códigos que están que está muy claros pero

Voz 0746 33:01 si comparas entre tuits en un hilo de tuits un tuit sacado de contexto Un posen Facebook que puso un día porque está muy enfadado versus escribir tu libro hacer una peli o hacer una canción es que no hay color

Voz 1995 33:13 la ley mordaza va a cumplir mañana cuatro años y los ritmos de la política asimilar a pensar que es muy probable que a pesar de las promesas y las intenciones sigamos cumpliendo años juntos durante un tiempo al menos Casandra Beira César Strawberry Guillermo Zapata muchísimo pese a los tres cuerpos nosotras nos vaya es un abrazo grande

Voz 28 33:41 aquí bien

Voz 1995 37:36 vamos a ver os hemos traído queridos amigos de cuerpos especiales de Iñaki os hemos traído a un nutricionista vengan que durante estos meses hemos intentado ayudar para que veían ahora yo también si es que así iba próximos

Voz 0460 37:54 intentado ayudar para que vuestros cuerpos realmente hagan honor al nombre de la sección Norte es que estamos visto lágrimas no es acaso esa frase una muestra de que necesita

Voz 1995 38:07 de ayuda hemos traído hoy aún mar Azón

Voz 0460 38:13 los mayas señaló hoy que mejor corre de esto

Voz 1995 38:18 Gómez Marathon Man muy buenos días

Voz 33 38:21 buenos días pues qué alegría Nozar el lunes

Voz 1995 38:24 sí ahora que viene el debate ahora si bien el debate agrio ahí polémico preludio a lo bueno debate con lo hemos intentado que tanto aquí como como bueno como la Audiencia de la Cadena SER un poco pero extensión yo representación de esos se ponga forma corra y no

Voz 3 38:44 a Iñaki dan representan a la audiencia de hoy por hoy totalmente suman la audiencia media melómanos

Voz 0460 38:49 somos somos el el la España sensata

Voz 1995 38:52 bueno no como tú somos viejos mujer otro saber la voz de alguien que es muy optimista pero quiero saber la realidad es posible que todo el mundo se ponga a correr es posible que también de todo el mundo cuente un motivo para ponerse a hacer deporte y sobre todo para qué

Voz 3 39:06 yo creo que después de deja mucho por el mundo de conocer a mucha gente todo tipo de personas incluso peores que que Iñaki Daniel he visto que todo el mundo puede llegar a correr sólo tiene ganas de de de echar a correr ir con una zapatilla de incluso con las zapatillas que tenéis de de jugar a fútbol no es eso no vale porque tiene que sea especiales con ahora todo el mundo puede correr sólo hay que empezar de verdad que como todo lo he cuando alguien lo voy a correr pues cansa ves que no pues hacer uno dos tres kilómetros seguidos te falta el aire pero cuando vence es esos principios todo mundo correr todo el mundo puede encontrar la felicidad corriendo

Voz 1995 39:52 el nombre del programa que presenta Raúl en Movistar Plus

Voz 1 39:55 me llamo Raúl come canta

Voz 1995 39:59 es como una droga lo estoy enganchar ahí ahí ahí disfrutó sufriendo que es actor ex presentador echó runner ir también es escritor la vida Mola es el título de su nuevo libro en el repasar el esfuerzo la superación de la autoayuda no se puede ser más optimista la vida mola

Voz 3 40:20 sé yo tengo ese ese grito de guerra que es la vida la vida mola que pase lo que pase la vida mola porque a veces la vida cierta ves que pues ser muy cabezona pues ser muy hija de puta y P pero siempre contra un motivo para para tirar hacia delante porque sino te quedas enroscado en sitios malos y que no avanzas yo creo que la vida está llena de cosas muy bonitas que que tenemos que aprender a saber disfrutar en contra cosas que sabe esto no es un libro de de auto ayuda aunque como bien dice Dani sin quererlo se convierte en un manual para intentar ser más feliz me gusta mucho esa gente dice no busca tú algo pitara feliz y se feliz disfruta la felicidad ser feliz a veces es muy complicado pero que algún repaso a través de mi vida de lo lugares que viajado que viaja por todo el mundo y he conocido a gente extraordinaria gracias a Marathon Man donde personas que lo han tenido muy complicado prohibir que lo tienen muy complicado ya sea una enfermedad una gran pérdida una adicción siempre han encontrado en este caso han encontrado en el run algo que les ha hecho feliz aquí cada uno con su con su manera encontrado a correr ya sea escribir ya sea hacer un sudoku ya sea hacer puzzles sea intentar encontrar boquete que tiene por dentro que te dice la lo lo bellos Iggy tira para adelante y esto pues la vida mole yo creo que la vida mola

Voz 39 41:42 y no lo digo yo lo lo

Voz 3 41:46 del libro pongo muchos escupió en contra de lo ha confiado en la surge de una la

Voz 1995 41:51 llamó la haciendo de tu caso diecisiete maratones a lo largo y ancho mundo decenas de dólares y varios ultra ultra Trades sí que es un ultraje

Voz 3 42:01 pues son ultra atraerlos

Voz 1995 42:04 deportista pero ellos dos es que no lo saben

Voz 3 42:06 tienes cara a cara de corredor recorte porque esa es la cara correr también se nota uno que corre de poca salud si te vas alejando poquito a la cabeza con geles energéticos en la la mochila bueno corrido pues las armas a corrí maratón uno dieciocho en Kingston Jamaica claro pues hay una maratón fíjate que va a Jamaica con

Voz 1995 42:28 pero maratón gente cara os miran los jamaicanos juega tras coger mejor la isla silbó unos tío a cola rastas hay fumando un palmo la salgamos al toque lo como su maratón en muy aburrido Jamaica

Voz 3 42:45 es una de las maratones más aburridas que he vivido nunca dices

Voz 39 42:49 es normal que Bob Marley voló

Voz 0460 42:55 a partir de ahí a uno metro veinte tuya no ves ni Jamaica ni Islandia ni nada tú lo ves las rayitas de la carretera Punto pelota

Voz 3 43:04 yo esperaba digo bueno maratón en Jamaica pues te imaginas playa te imaginas buen rollito buen rollito música gamberros fundó le eso pasa

Voz 0460 43:14 al rededor de la Maradona a nada no llevarlo meter

Voz 3 43:18 las urbanizaciones del norte de Kingston hizo lo veíamos casa bonitas no había gente

Voz 1995 43:24 era un niño lo digo porque ahora creo la presentación de la audiencia de la cadena ser tú dices no es que se maratón aburrido como es maratón divertido hacer cuarenta y dos kilómetros de cualquier eso como sois Taradell desde que el que corrió la primera murió

Voz 0460 43:40 sí eso nos da una pista

Voz 3 43:43 todos vamos a este ustedes sesenta

Voz 33 43:46 por lo demás iba a lo mejor Felipe lo forzó un poco

Voz 3 43:50 el baile me me está llegando la gana desde divas y adiós no tenía Angeles pero como digo mira os ha por ejemplo maratones grandes como Nueva York Londres Chicago dónde vas atravesando la de la maratón es que te cortan la ciudad es el centro de acciones sólo para ti muy bonito muy buen sitio sin no hay semáforo no hay coches mucha mucha ambientación lo una de las cosas que tiene Londres Chicago Nueva York que hay miles y miles de personas animando te durante todo el recorrido entonces que es son cuarenta y dos kilómetros coma ciento noventa y cinco que esos ciento veinticinco siempre aprieta al menos gente animando batiendo pancartas papeles nunca he reventado intento contagiar mi chocando las manos a toda la gente que eludiendo la gente que pesa

Voz 1995 44:38 la vamos con Raúl Gómez la vida mola es nuevo libro por cierto me dicen que ya está en marcha la segunda edición en menos una semana ya estés en la segunda edición

Voz 3 44:46 no yo estoy encantado pues yo estoy encantado ya ahora me voy cuando acabe de aquí voy a imprimirlos no primo desalmados que se ha hecho lo hecho con son treinta y seis años que buscando historias para este libro lo acuarela acuarela la portada está pintada a mano

Voz 1995 45:02 muy bien imprimirlos es normal no se después se diecisiete maratones ya podía hacer a mí el problema

Voz 40 45:09 en unos segundos

Voz 1995 50:21 bueno seguimos con Raúl Gómez a tomar el runner más conocidos de la televisión y ahora también escritor de la vida mona haciendo cuentas temporadas quinta temporada no estamos ahora grabando la quinta temporal de Marathon Man ya son más de cuarenta países ya verás conocido agente que por qué porque corre la gente pues eso es una de las eh

Voz 3 50:43 yo siempre de la primera pregunta que les hago todos los entrevistados es porque corre si cada uno tiene su motivo cada uno tiene su su motivo unos corren para vosotros para ser más rápidos otros corren para para sentirse libres otros porque les encanta ese sentimiento de de de competir contra uno mismo la gente corre por ir todos corren porque correr es hace feliz porque cuando cuando terminan de correr cuando termina una carrera

Voz 1995 51:14 son más felices están mejor consigo mismo vale todo el mundo entero corre la pregunta a la inversa Dani tú por qué no correr o respeta a los que si corre