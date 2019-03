Hoy por Hoy (25/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:06 resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:09 Tony qué tal buenos días vamos a empezar con un suceso mortal en la localidad de Loeches una población de unos ocho mil quinientos habitantes a unos cuarenta kilómetros al este de Madrid la Guardia Civil investiga la muerte violenta de un matrimonio en su domicilio no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido incluido que pueda tratarse de un caso de violencia machista centenares Jorge Pardo

Voz 2 00:28 la Guardia Civil encontraban los cuerpos de esta pareja sobre las diez y cuarto de la mañana en el domicilio donde residían en Loeches situado en la calle José San Clemente Rey las víctimas de cuarenta y siete años Eli de XXXIX ya presentaban heridas de arma blanca en el cuerpo los agentes investigan ya el crimen una muerte violenta según fuentes del Instituto Armado no descarta ninguna hipótesis de lo ocurrido incluido que se trate de un caso de violencia machista Javier Ayuso es portavoz del Summa uno uno dos

Voz 0456 00:53 en el domicilio en una de las habitaciones encontraban los cadáveres de dos personas una mujer de treinta y nueve años y un varón de cuarenta y siete años ambos con varias heridas de arma blanca el Summa ha confirmado el fallecimiento ya deja de los cuerpos en manos de Guardia Civil que como decimos se encarga de todas las investigaciones

Voz 2 01:10 si se confirma sería el tercer asesinato machista de dos mil diecinueve en la Comunidad de Madrid

Voz 1018 01:15 el la víctima seguirá número trece en lo que llevamos de año por lo demás la dirección de Vox guarda silencio tras la información que les venimos ofreciendo hoy aquí en la Cadena Ser que pone sobre la mesa la influencia que ejerce la Fundación Francisco Franco sobre el partido que preside Santiago Abascal conversaciones y comunicaciones internas en las que es asegura que el portavoz de la Fundación Jaime Alonso aporta ayudas económicas muy valiosas al partido

Voz 1450 01:36 Mariela Rubio es recibido la llamada del millón decía en esta conversación telefónica el pasado doce de octubre el líder de Vox en León Carlos Puerto Melle a sus subordinados

Voz 3 01:44 a las del medio detenidos esta mañana me he llamado Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco vales a eso a ver qué es lo que puede ayudar tal y lo que es importante el tema de la financiación que todo lo que tienen es una cuestión hombre bueno hay otro paso adelante nada muy desvío tiene Guirós todo el diputado con Abascal no contra él

Voz 1450 02:07 pocos meses después en el grupo de whatsapp del Comité Ejecutivo Provincial de León miembros de la ejecutiva se quejaban de que el desembarco del portavoz de la Fundación Francisco Franco en el partido se había traducido en más afiliados provenientes de Fuerza Nueva el líder de Vox en León respondía así Jaime Alonso nos va a ayudar

Voz 1018 02:23 en la parte económica algo fundamental para la CAM

Voz 1450 02:25 España no estoy dispuesto a renunciar ayudas que considero pueden ser muy valiosas Jaime Alonso continúa está ayudándonos a poder llegar a muchos sitios donde no podemos llegar por nosotros mismos

Voz 1018 02:35 en territorio electoral el líder del PP Pablo Casado ha anunciado que su número dos en la lista al Congreso por Madrid a Adolfo Suárez Illana podemos anticipa que va llega en su programa electoral una propuesta para que los bancos no puedan intervenir ni tener participaciones en los medios de comunica on y financiar las campañas de los partido lo acaban de anunciar sus portavoces Pablo Echenique Noelia Vera tras la reunión de la ejecutiva del partido

Voz 1480 02:56 esta es nuestra propuesta de hoy proponemos que no se pueda financiera a través de los partidos políticos pero tampoco a los medios de comunicación vamos abrir un grupo de trabajo para tratar todas esas cosas que creemos que son fundamentales en este país insisto en una cuestión de defender un valor democrático y constitucional como es el derecho a la información recogido en el artículo veinte de la Constitución ni más ni menos

Voz 1018 03:17 hora doce tres minutos volvemos a directo al Supremo en el comienzo de la séptima semana del juicio del proceso en el que están citados hoy mandos de la Guardia Civil que participaron en el registro a la conselleria de Economía el veinte de septiembre de dos mil diecisiete uno de ellos acaba debe callar la situación de violencia que se vivía frente al edificio Alberto

Voz 1450 03:36 mozas si el veinte de septiembre ha dicho este agente fue un esperpento porque con quién negociaba la seguridad de la comitiva no era con los Mossos será con Jordi Sanchez los Mossos en general no colaboraban con ellos sólo lo hicieron a partir de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 4 03:49 y a partir de ahí no hubo ningún incidente no hubo una mártir similares a partir de la no creación de ciento cincuenta

Voz 1450 03:54 cinco bueno a partir de ese veintisiete septiembre Nou ese día no pudieron salir del edificio y los propios Mossos d'Esquadra de recomendaban hacerlo a través del pasillo de voluntarios

Voz 1018 04:02 el Ministerio de Exteriores no va a valorar ni hacer comentarios sobre la noticia que les cuenta la Cadena Ser en torno la investigación de la Guardia Civil sobre los presuntos sobornos al ex embajador de nuestro país en Haití balón Antonio Hernández Ruiz Gómez para conseguir contratos para la trama Lezo tras el terremoto del año dos mil diez que dejó más de doscientos treinta mil muertos según Naciones Unidas Hernández cesa actualmente embajador de España en Angola Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:25 la clave es una anotación manuscrita hallada en un registro a la trama en la que se escribe referido al embajador que le pagamos para que nos dé un proyecto hilo facturan su padre su hermana los pagos de siete mil doscientos euros anuales once setenta y dos mil porque hay una transferencia por esa cantidad supuestamente se camuflaba han como contraprestaciones al pan

Voz 4 04:43 mire a cambio de artículos de opinión en el diario La Razón

Voz 1552 04:46 los agentes hallan pruebas de la mediación del embajador Manuel Antonio Hernández para que la trama obtuviera contratos por veinte millones de euros en Haití correos electrónicos en los que el hoy embajador de España en Angola muestra sus avances a la mano derecha de González en el canal Edmundo Rodríguez Sobrino este contesta por correo el embajador sospechoso de corrupción si hubiera más como tú el comercio exterior sería una puerta de salida a la crisis Exteriores ha declinado cualquier valoración al respecto

Voz 1018 05:15 y Londres ahora así otro de esos días en lo que puede pasar cualquier cosa con la primera ministra Theresa May a esta hora mantiene unido a su Gobierno en medio de lo que parece una rebelión de una parte importante de sus ministros

Voz 1995 05:26 hasta once para forzar su dimisión

Voz 1018 05:29 Boñar C

Voz 0273 05:30 Theresa May preside un Consejo de Ministros profundamente dividido y con una creciente presión para que ponga fecha a su renuncia los periódicos de Rupert Murdoch que el y el Times reclaman su salida hoy el tiempo se ha acabado Teresa dice la portada del San la primera ministra ha mostrado su valentía pero para sellar su acuerdo con Cruz mire el Brexit necesita presentar la renuncia la marcha de May sería la condición de los euroescépticos conservadores para aprobar su acuerdo en una tercera votación esta semana votación aún no confirmada esta tarde habrá otro debate en la Cámara de los Comunes con una moción neutra del Gobierno y las enmiendas de los diputados de momento hay siete presentadas el Gobierno puede organizar una serie de votaciones orientativas no vinculantes para ver si alguna de las opciones de los diputados tiene mayoría suficiente

Voz 1018 06:19 el todavía con Isabel Quintana y Carlos Cala un centenar de cargo

Voz 5 06:21 ese afiliados de Ciudadanos amenaza con llevar ante la Audiencia Nacional las presuntas irregularidades en las primarias si el partido no lo investiga dan una semana de plazo a la dirección para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades

Voz 0325 06:32 para él la cerrado ha ido los pasos con Gaza ya ha recortado la zona de pesca permitida a los pescadores de la franja tras un ataque con cohete que ha alcanzado esta madrugada una zona de Tel Aviv y ha causado siete heridos puesto esto es el vuelo que tenemos de momento graciosos Antonio Sanz

Voz 1995 06:44 los

Voz 1 06:47 hoy por hoy hora doce

Voz 6 06:52 en la Cadena Ser

Voz 7 06:55 el Tour hoy

Voz 1995 06:57 Toni Garrido llegue el momento como siempre lunes se tomaron

Voz 8 07:01 en un mito

Voz 1995 07:05 Vermont Isaías con Carles Francino cuando no hay fútbol hubo fútbol el sábado seis de estamos más relajados y ahora que hablan de una nueva Superliga bueno no por favor no no no no

Voz 9 07:21 desde la saturación tiene memoria en mi modesta opinión con lo del fútbol en más Foot los calendarios son ya en fin una cosa demencial no sólo para los jugadores que son los primeros en en sufrir las consecuencias y se nota sino a los espectadores también quiere decir ahora partidos del siglo cuántos hay clásicos cuantos centran el kilo peso aquí emitirla sí cree que para todo sirve para luego no no nos mejor no no no

Voz 1995 07:51 sí es como con saludo todos resistencias como el Brexit civil Sins o ya ustedes tomar una decisión la que sea de aquí estamos dispuestos a asumir las consecuencias económicas va

Voz 9 08:02 sí

Voz 1995 08:03 pero por favor hagan algo podrían hacer algo y ponerse a trabajar

Voz 9 08:06 la semana parece que va a ser va a ser importante no bueno tiene tiro tras las sin duda tiene pinta

Voz 1995 08:13 todas las semanas los últimos dos años parecen importante dirá

Voz 9 08:15 otro otro otros el viernes que es el día en el no pasara eh pero es el día en el que inicialmente terminaba el plazo para entrar en un duro a lo bestia brava vamos a estar haciendo La Ventana en Ibiza que además hay para no sé si para relajarnos pero desde luego la ambiente el escenario será un poquito distinto del habitual ahí ten en Cervo muchas ganas

Voz 1995 08:35 te vas poquito sabes quién me contó que ibais a Ibiza el alcalde de Ibiza

Voz 9 08:41 anda vimos el pasado viernes durante

Voz 1995 08:43 que estuvo en Santiago de Compostela con motivo de la reunión de las ciudades españolas que son Patrimonio de la María entre ellas muchos alcaldes estadía en Santiago la espera de ya sabes que viene Carles ahí y me lo llegue que contar Unai

Voz 9 09:00 auditorio de Caser

Voz 1995 09:02 a nosotros acabamos de las de de correr hoy en La Ventana tenéis a Óscar Alonso que es ilustrador corredor aficionado mira hay frases

Voz 9 09:11 tras el éxito de tus amigos

Voz 8 09:13 respuesta un amigos un éxito quiero estar cerca de gente que haga grandes a otras personas otra vino a una idea sólo si tiene suena mejor no suponga es nada no suponga nada

Voz 9 09:30 solucionar problemas de otras personas no solucionar los míos respuesta eso es un problema

Voz 1995 09:34 estas son frases son frases de su libro

Voz 9 09:37 las vidas que dibujamos él es el entrenador firma con el con el nombre de setenta y dos kilos que es el peso en el que se quedó después de un plan para poder correr maratones te hombre se llama Óscar Alonso les de Bilbao es publicista tiene una una doble a una segunda vida con esto de de la Ilustración ibamos yo creo que los los dibujos que son esas montañas con céntricas con rayitas que muchos oyentes habrán visto contiene unas píldoras de sabiduría y sentido común muy mucho las esta tarde hablamos con él porque eso también son libros este libro pequeñito que además es un sería un regalito fantástico también muy bien

Voz 1995 10:15 porque hablamos Running correr lo llevamos a términos deportivos y quizá lo que vamos es Spencer que hay que hacer deporte que la vida activa no conduce a nada más felicidad en el sofá yo creo que todo aquel que venga utilice estos micrófonos para las pilas para ayudarnos a ser un poco más felices y el deporte lo hace siempre va a ser bienvenido es

Voz 9 10:37 puedes correr puedes andar puedes ir en bici lo que no debe promocionarse crea de ninguna manera es la vida sedentaria por razones obvias las esa luto en primer lugar sí es porque te ganas guiones sí se nos matan otra cosa es decir mucho mucho la vida activa una cosa

Voz 1995 10:59 ha tenido muchas cosas que hacer muchas cosas hay mucha gente que viaja si llevar hasta patillas y cuando va a alguna ciudad conocer una ciudad corriendo es una forma fantástica hacer turismo

Voz 9 11:10 en Atenas una vez hace años en pleno mes de agosto con dos amigos igual de zumba yo a treinta y pico grados por el barrio la placa ahí todo eso nos miraban como poseso claro a las cuatro la tarde corriendo era un poco así pero fantástico es una manera de conocer las ciudades extraordinaria

Voz 1995 11:24 tenemos como gran en mitad de esta tarde

Voz 9 11:27 bueno bueno bueno hombre y con dos eh maricón y contemos la visteis el otro día leitmotiv partir de abril si de verdad era es fantástica es fantástica yo creo que es una cree que es una cómica con tantos registros que ahora mismo desde hace tiempo ya que algunas cómicas en España pero cree que es que Silvia es un referente un referente además porque nunca nunca nunca pisa charcos inadecuados nunca hiere no no no es una es una cómica en estado de gracia canta baila e imita en fin hace voces tiene ideas en Anantapur una fuerza y buen rollo y una energía y buen rollo entonces un encanto Silvia Abril joder por la radio pues ya de qué lujo esta tarde

Voz 1995 12:09 pues nada en La Ventana de dar de Silvia Abril sí

Voz 9 12:12 pero de buen rollo esta tarde también en principio luego ya veremos lo que pasará pero de momento lo que tenemos planeado apuntan esa dirige el viernes en Ibiza bueno bueno

Voz 10 12:20 mi madre me maravilla dice hace mucho Toni Garrido Cadena SER

Voz 11 12:30 los expertos en libertad saben que moto quieren los expertos han llegará antes también lo mismo los expertos en viajar a su manera línea directa que como son los cuatro expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio a por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde son los setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en directo punto com una acompañaban quién

