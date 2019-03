Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos qué tal está muy buenos días sé que cuando ustedes escuchan la palabra Brexit echan a correr casi como nosotros porque la espiral británica marea sin que se vea una salida pero esta medianoche ha ocurrido algo que quizá quizá cambie el curso de la ruptura Theresa May ha calificado de peligroso precedente la Enmi Enda aprobada en las últimas horas con el voto favorable de treinta diputados conservadores rebeldes y que dices enmienda pues que el Parlamento el Parlamento británico toma el control de la agenda del Brexit que el Parlamento pasa simplemente de votar lo que propone el Gobierno a proponer el propio Parlamento soluciones Ter nativas a las de la primera ministra veremos en qué queda esta nueva vuelta de tuerca a la misma hora medianoche española se cerraba aquí el plazo para que los partidos presentarán las listas para las elecciones del veintiocho de abril cuando podamos consultarla seguro que encontramos alguna sorpresa por lo que sabemos hasta ahora han contado los propios partidos en el PP Pablo Casado ha vuelto a dar la campanada llenando la lista por Madrid al Congreso de decisiones unilaterales suyas en clara competencia con Vox si Abascal tiene un torero casado tiene otro Miguel Abellán que será el número doce de número dos otra decisión cargada de simbolismo con mirada al pasado el hijo de Adolfo Suárez

Voz 3 01:48 es el número formar es Adolfo Suárez Adolfo encarna esos valores es audacia pero también esa prudencia ese patriotismo esa entrega y sobre todo ese afán de

con ni rastro de momento de la mujer a la que confió nada menos que la portavocía del Congreso tras ser elegido presidente del PP en las primarias de este verano ni rastro de Dolors Montserrat Se supone que irá al Europarlamento es martes veintiséis de marzo

los tiras y la cadena de supermercados Día cerrado

Voz 1727 02:18 con los sindicatos un ERE que afectará a mil seiscientos trabajadores

es un veintidós por ciento menos de lo que habían anunciado en un principio Además la compañía venderá doscientas cincuenta y ocho

Voz 1727 02:28 y esta mañana se va a guardar un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Madrid para condenar lo que según los investigadores es un nuevo asesinato machista dos niños de once y cuatro años se han quedado huérfanos porque su padre ha matado a la madre y después se ha suicidado ha ocurrido en el municipio Loeches el movimiento islamista Hamás anuncia una tregua con Israel después de los bombardeos de las últimas horas el conflicto ha pillado a Netanyahu en Washington donde se lleva un espaldarazo de Donald Trump

Voz 4 02:59 por ese techo de a

Trump vuelve a romper el consenso internacional y reconoce oficialmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios ocupados desde el año mil novecientos sesenta y siete y aquí en España a la diplomacia se abren dos frentes el primero en Francia

Voz 0027 03:20 cuarenta y un senadores entre ellos algunos del partido de Macron han difundido una carta en la que critican el trato de la justicia española a los independentistas catalanes piden a Francia y a la Unión Europea que intervengan para buscar una solución política

el segundo Méjico su presidente Andrés

Voz 5 03:43 la Corona española ese reconocimiento que repito una invasión Idle cual reconocer que tuvieron abusos y que se cometieron errores

pedir perdón los reyes están en Argentina Felipe VI ha cenado con el presidente del país

Voz 1161 04:02 Tanto España como Argentina sabemos lo que significa hacer frente coyunturas internacionales adversas nuestros

Voz 0456 04:09 países pueden deben

Voz 1161 04:12 proyectarse conjuntamente en la esfera internacional

y en los deportes David Ferrer ha cerrado esta madrugada una puerta más en la recta final de su carrera

Voz 1161 04:25 buenos días Pepa se ha despedido del torneo Master mil de Miami al caer en tercera ronda con el tenista local el estadounidense te ha fue en tres sets Manuel

Voz 0456 04:32 primero el español por siete cinco ha caído en los dos siguientes por

Voz 1161 04:34 el doble seis tres salvo que le alguna otra invitación como lo sucedido con el propio torneo de Miami a Ferrer ya sólo le quedan dos torneos por disputar antes de su retirada el Conde de Godó en Barcelona y el Mutua Madrid Open con el que pondrá el cierre es su carrera en el mes de mayo en la jornada de hoy en español que queda en el torneo Roberto autistas a Medrano antes de las ocho y media al número uno del mundo el serbio Novak Djokovic

Voz 1727 06:03 mientras el presidente de México acabamos de escucharlo le pide a España que se disculpe buena parte de la prensa mexicana le exige hoy disculpas a él a quién canta Armando Manzanero que Danny De la Fuente buenos días buenos días

Voz 0456 06:19 para de estas cosas me entero leyendo la prensa mexicana ha preguntado por el poder de las Mujeres en la Música Armando Manzanero ha reconocido la labor de las grandes compositores

Voz 1 06:28 canas

Voz 9 06:31 desde ese ser más sensibles a que pueda haber para componer de que te de sensibilidad

Voz 0456 06:36 el sensibilidades lo que le ha faltado a donar Armando como le llaman los medios mexicanos al dar su opinión sobre el movimiento mito y los abusos sexo

Voz 9 06:43 les yo recuerdo que niños les encanta que les acosan no o por qué porque a la mujer les gusta cuando yo hablo de acoso usted hablando de aquel lección estoy hablando de que las abordan Jonas yo no yo no conozco a ninguna mujer que de que de disguste que les damos por el nick es hacer que me ahí bueno en todavía

no se ha disculpado por estas declaraciones que no ha sentado bien a buena parte de la prensa mexicana buenos días a todos atadas de de feminismo vamos a hablar esta mañana del feminismo más humanista del capitalismo más pragmático del marxismo más ilustrado del ecologismo más realista

qué les parece en estas miradas al pasado

Voz 12 08:27 que nos llegan últimamente esto que pide el presidente de México debería espa

Voz 1727 08:31 que pedir perdón por la colonización ahora

Voz 0456 08:34 es la pregunta que repite hoy la prensa mexicana y que queremos también trasladarles a ustedes qué les parece nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

sí cerradas ya las listas Se anunciados casi todos los fichajes estrella

Voz 0456 08:49 queremos saber cuál les ha sorprendido o impactado más si es que hay alguno que les haya llamado la atención os iban a echar de menos algún diputado o diputada histórica que no vaya a repetir nos mandan un audio al whatsapp al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o nos dejan un mensaje en el buzón en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

mi de cualquier partido eh que echan de menos y que echan de más seis y nueve cinco y nueve en Canarias

los con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahal en la técnica

Voz 0027 10:49 esta medianoche ha terminado el plazo para que los partidos presentaran sus listas para las generales todos lo han hecho no todos han difundido en público sus candidaturas y entre quiénes Silas han publicado en el PP se confirma

Voz 1 10:59 a la renovación sustracción de Casado que se rodea

Voz 0027 11:02 a fieles de independientes economistas ultraliberales de periodistas con tirón mediático incluso de toreros no le queda hueco por tanto para buena parte de lo que hasta ahora era el PP incluida su portavoz parlamentaria Dolors Montserrat que todo parece será reubicado en Bruselas porque desde luego en las listas para cortes no han tenido hueco para ella Adrián Prado

Voz 0019 11:20 más allá del malestar oro decepción en algunos sectores del PP Reino la desmotivación especialmente en aquellos territorios a los que no se les ha tenido en cuenta a la hora de configurar las listas los recelos sobre la designación de Suárez Illana como número dos por Madrid no son nuevos ya surgieron cuando Casado lo puso al frente de la Fundación concordia y libertad hay quién en el partido se pregunta qué se debe un ascenso tan rápido cuando su único mérito dicen es tener un apellido

Voz 0456 11:45 conocida la composición de las listas al Congreso

Voz 0019 11:47 al Senado y a la espera de saber qué pasará con la de las europeas algunos críticos con la dirección se preguntan dónde está la gente del PP con trayectoria y experiencia creen que Casado está demostrando debilidad y miedo al fracaso al rodearse de fichajes que no van a aportar nada hay que sin embargo están en Fa dando mucho al partido

Voz 0027 12:04 mientras tanto en el PSOE lo que ha marcado las últimas horas de campaña ese esa o de precampaña es la declaración de José Luis Ábalos diciendo que preferiría contar con los votos de ciudadanos para una hipotética investidura antes que con los votos de los independentistas no todo el PSOE piensa igual de hecho la vicesecretaria general socialista Adriana Lastra evitó respaldar ayer a su compañero de partido Isabel Villar bueno

Voz 0127 12:24 así buenos días sí lastra dice que no hay que pasar de pantalla demasiado rápido y hablar ya de acuerdos poselectorales sin que haya empezado siquiera a la campaña no se cierran a pactar con Ciudadanos ni con nadie

Voz 18 12:34 hemos opciones de gobernar porque la derecha no suman lo que haré será lo que haremos será poner nuestro programa de gobierno encima de la mesa hay al escrutinio de los trescientos cincuenta diputados de la Cámara

Voz 0127 12:44 se desmarcaba lastra de esa preferencia explícita de Ábalos por Ciudadanos mientras Pedro Sánchez cargaba contra Rivera su veto ciclo así democracia cree

Voz 19 12:52 o en la que cree el señor Rivera claro él solamente cree pues en la democracia como la cree la gente conservadora solamente me entiendo con aquellos que piensan como ellos

Voz 0127 13:01 palabras de Sánchez ayer en Málaga en un mitin con Susana Díaz que está convencida de que si suman ciudadanos si apoyará al PSOE

Voz 20 13:07 sí lo de ahora del cordón sanitario de no pero no pero no sé que eso son lo mismo lo primero que van a tener que apoyar de porque no van a tener más remedio porque paño

Voz 21 13:17 tierno merece estabilidad Pedraz

Voz 0127 13:20 hacerlo y lo digo por experiencia el de ayer era el primer acto de Sánchez y Díaz tras el pulso entre Ferraz y la Federación Andaluza por la composición de las listas para las generales

Voz 0027 13:30 en Podemos esas listas para las generales todavía son secreto las registraron ayer pero aún no las han anunciado lo que hacen

Voz 1 13:37 para el partido en las últimas horas en ahondar en su crítica

Voz 0027 13:40 a los medios de comunicación llegan a plantear que las empresas propietarias de los medios no puedan tener a entidades financieras entre sus accionistas anoche Iglesias estuvo en Telecinco que dijo sobre los futuros pactos postelectorales Javier Carrera

Voz 0866 13:53 líder de Podemos mantienen los trazos duros pero insiste en la idea de entrar en un futuro Gobierno recogiendo el mensaje de Ábalos sobre un posible acuerdo con Ciudadanos

Voz 22 14:01 a lo mejor no queda más remedio que haya un gobierno con nosotros

Voz 0866 14:05 un Iglesias que evitaba poner fecha al próximo Vistalegre

Voz 22 14:08 bueno yo tengo un compromiso de momento hasta dos mil veintiuno en la secretaría general a partir de ahí veremos

Voz 0866 14:14 relativizado la posibilidad de que una mujer sea su sucesora al asegurar que también ocurrirá en otros partidos entrevista que coincidía con su propuesta de prohibir que los bancos tengan participaciones en los medios

Voz 22 14:26 son propiedad de multimillonarios o de gente muy poderosa con intereses políticos y económicos es que eso compromete la libertad de prensa

Voz 0866 14:33 y en la que Iglesias diluía su desafío a Carmena del pasado sábado sería bueno decía que todos los activos del progresismo digan donde está

Voz 0027 14:41 en Ciudadanos la dirección nacional insiste en que no va a hacer nada más de lo que ya ha hecho en la investigación sobre el fraude sus primarias en Castilla y León a pesar de que cien cargos y militantes del partido han amenazado con denunciar las irregularidades ante la Audiencia Nacional Inés

Voz 23 14:55 privadas respondía ayer así en Televisión Española se detectó una error en un proceso de primarias se solventó por parte de una comisión de garantías íbamos a por todas esas aquí estamos muy tranquilos

Voz 0027 15:07 en dentro de su acelerón de propuestas salvajes la última la ha planteado su secretario general Javier Ortega Smith en un mitin ha propuesto darle la Medalla del Mérito Civil a quien mate a un delincuente que haya entrado en su casa

Voz 24 15:20 haremos el Código Penal para que si Remigio cualquiera que el arma legítima que tengáis Gaza estaba un arma de fuego Jarro de salón y Mata oye Quirinal no sólo no va a ser condenado quedaremos la medalla al mérito civil

Voz 0027 15:42 el artículo veinte del Código Penal ya exime de responsabilidad criminal a quién se defina de una agresión ilegítima Cali ponga en grave peligro pero ahora Vox plantea darle la Medalla al Mérito Civil a quién mate el criminal

Voz 2 15:55 la Cadena SER

Voz 0027 15:57 a primeras horas de calma en Gaza después de que anoche Hamas e Israel acordaran una tregua que puso fin a una jornada completa de bombardeos israelíes sobre la franja esos bombardeos eran la respuesta de un Netanyahu en campaña al cohete que horas antes había enlazado jamás y que había impactado a norte de Tel Aviv de momento la tregua si se está respetando corresponsal Beatrice como

Voz 1727 16:16 la noche ha sido relativamente tranquila

Voz 1140 16:19 en Gaza y en los pueblos israelíes que se sitúan en la frontera con la Franja después de la frágil tregua lograda anoche gracias a la mediación egipcia antes del alto el fuego el Ejército israelí había bombardeado más de diez puntos de la franja todos ellos objetivos militares de Hamás entre ellos la oficina de su líder Ismail Jan Mie Hamás y otros movimientos palestinos respondieran lanzando al menos veinte proyectiles o pequeños misiles según el Ejército el balance humano de la jornada de ayer son siete heridos israelíes y otros siete heridos palestinos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió una respuesta firme presionado por las elecciones legislativas que se acercan las que quiere conservar su puesto a sus rivales políticos le critican por no ser suficientemente firme contra Hamás pero al mismo tiempo el costo de una nueva guerra en Gaza sería demasiado alto para todos

Voz 0027 17:13 aquí en Europa es noticia esta noche por primera vez el Parlamento británico le ha quitado al Gobierno de Theresa May el control de las negociaciones del Brexit a partir de aquí será la propia Cámara quién pueda explorar nuevos planes planes alternativos a los negociados o propuestos por mi corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 17:29 la Cámara de los Comunes aprobó anoche una enmienda que permitirá a los diputados votar diferentes opciones alternativas al plan de May para el Brexit esas votaciones indicativas tendrán lugar mañana miércoles la enmienda presentada por un grupo integrado por diputados de diferentes partidos iba encabezada por el conservador proeuropeo Oliver Queen supone que el Parlamento toma el control de la agenda del proxy después de que Theresa May reconociera ayer que aún no tiene los votos suficientes para su acuerdo made también dejó claro sin embargo que no llevará a efecto ninguna otra versión del Brexit aunque los diputados lo aprueben por mayoría

Voz 1727 18:10 un voto indicativos exactamente eso indicativo y los miembros

Voz 0273 18:16 la Cámara no pueden esperar que el Gobierno les dé simplemente un cheque en blanco a cualquier votación que se apruebe treinta conservadores rebeldes votaron a favor de la enmienda que según May sienta un peligroso precedente

Voz 0027 18:29 Tracy dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias el Gobierno español ha publicado una nota en la que dice rechazar con toda firmeza la carta que el presidente de México López Obrador le mandó hace un mes al Rey Felipe VI y que se ha conocido ahora una carta en la que le pedía que España se culpe solemnemente se disculpe solemnemente por los abusos cometidos en la conquista de México hace quinientos años han acordado en buenos días

Voz 0127 18:52 buenos días en esa carta López Obrador defiende que es la única manera de lograr una reconciliación plena entre los dos países

Voz 5 18:58 me repito una invasión si asesinaron a miles de personas e incluso una cultura aunque se niegue hay heridas abiertas

Voz 0127 19:12 pedir perdón La Moncloa ha respondido que lamenta profundamente esa carta dice la llegada hace quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de las consideraciones contemporáneas nuestros pueblos hermanos siempre han sabido leer nuestro pasado compartido sin ira

Voz 0456 19:30 una perspectiva constructiva y el otro quebradero de K

Voz 0027 19:32 vez en las últimas horas para la diplomacia española lo han generado los cuarenta y un senadores franceses que han firmado un manifiesto que asume punto por punto el argumentario de los independentistas catalanes critican a España por unas supuestas represión contra los líderes del proceso el propio Gobierno francés emitió ayer a última hora un comunicado rechazando lo que decía ese manifiesto hay buenos días

Voz 0127 19:52 buenos días aunque el texto asegura que no quiere interferir en los problemas políticos del país vecino en él los senadores franceses piden a Francia y en la Unión Europea que intervenga para restablecer el diálogo dicen que les preocupa lo ocurrido en Cataluña y que ahora que se está desarrollando el juicio del pluses quieren pedir respeto para los funcionarios electos legítimos y los representantes políticos de la Generalitat encarcelados hubo obligados a exiliarse por sus opiniones dicen la situación es un verdadero ataque a los derechos y libertades fundamentales en Cataluña asegura un mensaje que firma un doce por ciento del Senado francés aunque con nombres de todos los colores políticos incluidos el partido de Macron la República en marcha la derecha tradicional los comunistas a los ecologistas el Gobierno francés ha criticado a los senadores a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores ha dicho que Francia reitera su compromiso constante con el respeto al marco constitucional de España y que es en este marco el del Estado de Derecho donde el asunto de Cataluña debe ser tratado Iker no le corresponda Francia inmiscuirse en los procedimientos judiciales en curso desde España nuestro Ministerio de Exteriores responde agradeciendo también a través de un comunicado la rápida y contundente respuesta ante la el inadmisible manifiesto firmado por cuarenta y un senadores franceses

Voz 0027 20:53 la organización de consumidores Facua alerta de que hay una página web que está estafando cincuenta y nueve euros por persona por renovar la tarjeta sanitaria de la Unión Europea cuando esa renovación es un trámite gratuito en la Seguridad Social Laura Marcos

Voz 1509 21:06 es muy fácil picar porque la web Tarjeta Sanitaria Europea Online punto com que en las últimas horas ha estado caída utiliza el logo los colores y unos botones casi idénticos a los de la página oficial de la Comisión Europea y sin embargo pertenece a una empresa privada afincada en Alcobendas que está cobrando casi sesenta euros por un trámite que en la Seguridad Social

Voz 1727 21:27 es gratuito Rubén Sánchez portavoz de Facua

Voz 25 21:30 a denunciarle cualquier consumidor que haya pagado esos cincuenta y nueve euros más allá de reclamarle la devolución del dinero a la empresa puede sumarse a las denuncias para que se le abra un expediente sancionador proporcional a las dimensiones de las irregularidades que se han producido

Voz 1509 21:43 Facua ha denunciado esta página ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por competencia desleal y el Centro Europeo del Consumidor recomienda que si somos víctimas de una estafa Jakub damos directamente a la policía

Voz 0027 21:55 un equipo de científicos españoles han demostrado que el cerebro humano sigue generando nuevas neuronas hasta los noventa años estudios anteriores sostenían que no que en la vida adulta ya no se generaba nuevas neuronas pero estos científicos españoles acaban de demostrar que sí que hasta los noventa

Voz 1 22:10 en el cerebro sigue generando neuronas nuevas Javier Gregori

Voz 0456 22:15 el cerebro no deja de sorprendernos como nos explica Pablo la anillos que es experto en

Voz 1275 22:20 lo ciencia y cuando lo miramos es como el universo que cuanto más miramos más no a mí cada vez más me sorprende más cómo funciona el cerebro de ahí podemos sacar un montón de ideas

Voz 0456 22:28 porque este mecanismo denominado neurogénesis tipo campal adulta Se encuentra dañado en cambio en personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y esto es importante porque la detección precoz de esta disminución de la generación de nuevas neuronas podría ser un marcador temprano para detectar esta enfermedad además si fuera posible incrementar el nacimiento y maduración de las nuevas neuronas en el cerebro como ya se hace en los ratones de laboratorio se podrían diseñar en el futuro nuevos tratamientos para paliar o incluso ralentizar el avance de la Alzheimer

Voz 0027 23:05 hace ciento cincuenta años por primera vez un jefe de Gobierno Mateo Sagasta encargó un cuadro el fusilamiento de Torrijos un lienzo que hoy es considerado el Guernica del siglo XIX el Museo del Prado celebra ahora con una exposición aquel encargo el aniversario de la nacionalización de las colecciones reales Raquel García

Voz 27 23:24 es un canto a la conquista de las libertades un homenaje a los héroes que lucharon contra la tiranía de Fernando VII ejecutados sin juicio previo que cuentan sus confesores gritaron Viva la libertad antes de morir Gisbert quiso restituir la dignidad de los españoles frente a la muerte convirtiendo aquel cuadro en su gran obra maestra naturalista la vez que épica e inspirada en los grandes maestros del romanticismo Javier Barón ex jefe de conservación de Pintura del XIX

Voz 28 23:49 cuatro supone la obra maestra del pintor y que es el que queda en la historia de la pintura española como la sexta mayor de todas las luchas de los liberales en coche

Voz 27 24:02 tras un reconocimiento que hace el Prado tanto al valor de la obra de Gisbert como a la figura del general Torrijos que escribió una carta a su esposa que expone el museo moriré pero lo haré como lo hacen los valientes

Voz 0027 24:17 seis y veinticuatro de la mañana cinco y veinticuatro en Canarias deportes ante buenos días buenos días Aimar después de

Voz 1161 24:31 de esta madrugada en Miami le queda poco ya David Ferrer pocos torneos en su carrera los dos en España el Conde de Godó en Barcelona y el colofón en el Mutua Madrid Open en el mes de mayo con el que colgará la raqueta tras perder esta madrugada como decimos en la tercera ronda del Master mil de Miami ante el tenista local el estadounidense tiempo en tres sets se llevó Ferrer el primero por siete cinco pero aquí ha sido en los dos siguientes por un doble seis tres con esta eliminación ya sólo nos queda en el torneo Roberto Bautista que se enfrentará no antes de las ocho y media al número uno del mundo hostilidad de la tarde al número uno del mundo el serbio Novak Djokovic en cuanto al fútbol la selección española se mide desde las nueve menos cuarto Malta en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte hace veintidós años que no se enfrentan ambas selecciones tras los problemas ante Noruega para marcar goles el seleccionador Luis Enrique sacan sus números

Voz 1336 25:15 llevamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido el equipo más goleador de la Liga española

Voz 1 25:25 yo creo que es el Barça y hace dos coma seis hombres

Voz 1336 25:28 estar faltos de gol no pinta mal

Voz 1161 25:30 en el recuerdo aquel doce uno a Malta que clasificó a la selección para la Eurocopa de Francia en el ochenta y cuatro y volviendo al presente y a las eliminatorias para la Eurocopa destacan de ayer el Montenegro uno Inglaterra cinco Francia cuatro Islandia cero Portugal uno Serbia uno en el que se retiró lesionado antes de la primera media hora Cristiano Ronaldo problemas musculares que él mismo dijo después no le impedirá disputar la eliminatoria de Champions ante el Ajax en dos semanas en cuanto al resto de los partidos de hoy los más destacados son Noruega Suecia y Rumanía Islas Feroe en nuestro grupo además de Suiza Dinamarca o eligen Stein y aparte del amistoso aparte de amistoso de Argentina en Marruecos que se disputará a las ocho sin Messi que estará eso sí en la Copa América como confirmaba ayer el propio seleccionador argentino escalón

Voz 29 26:09 es evidente que va a estar ahí y seguramente

Voz 0978 26:11 trabajaremos para que para lograr un equipo

Voz 29 26:13 es lo que realmente tenemos que lograr

Voz 1161 26:16 también desde las nueve menos cuarto mis otro amistoso el República Checa Brasil dos apuntes más de ayer la victoria de la selección sub veintiuno tres cero sobre Austria en partido amistoso y la de Cataluña sobre Venezuela dos uno en Girona con Piqué en zona mixta alzando la voz ante un calendario muy cargado y valorando una selección española sin eh

Voz 0645 26:31 con muchos jugadores jóvenes nuevos de muchísima calidad el hecho de que yo no esté no significa que se ha puesto no vaya a jugar gente de calidad y mucho menos hay mucho nivel el problema es que necesitan seguir jugando partidos al lado de Sergio que se sientan pues con confianza para defender esta camiseta la selección española que requiere de su responsabilidad

Voz 1161 26:48 en caso sigue el mercadeo en cuanto a las posibles llegadas de cuadros en verano al Real Madrid Ara Eric en este último desmentido ayer por fuentes oficiales del club y como siempre Neymar también desmentido ayer por el padre del jugador y ecos de derbi asturiano del pasado fin de semana el Oviedo se ha quejado del trato a su afición en El Molinón y ahora decide romper relaciones oficiales con el Sporting en El Larguero el presidente Jorge Menéndez

Voz 30 27:08 consideramos que el trato que a la sesión nuestra recuerdo bejatorio incluso no puede ser que los ciertas personas son los daños que se que quieren camisetas que ponen los dos trenes no es de recibo entonces os estamos indignados

Voz 1161 27:22 también tenemos hoy la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña ciento sesenta y siete kilómetros entre Mataró y Sant Feliu de

Voz 0456 27:27 sí

Voz 2 30:19 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:24 Martes de Lucho delito el Loeches Madrid por un nuevo asesinato machista un hombre ha matado supuestamente a su mujer después se ha suicidado la hija de ambos de sólo once años ha descubierto los cuerpos Il ha pedido ayuda con este caso ya son trece las mujeres que este año han muerto víctimas de la violencia machista es sólo una de ellas había denunciado antes a su supuesto asesino Laura Gutiérrez Radio Madrid buenos días

Voz 1275 30:45 los días en el caso de la víctima de leches nunca había denunciado a su marido tenía treinta y nueve años y su hija que se había levantado pedir al colegio del encontró sin vida apuñalada junto al cadáver del padre supuesto asesino que se quitó la vida cortándose las venas ocurrió todo en una de las habitaciones de la casa donde se encontraba también en ese momento el otro hijo de esta pareja de cinco años fue la mayor la niña la que bajó a la calle para dar la voz de alarma en el supermercado en el que trabajaban ambos progenitores familiares y servicios sociales se han hecho cargo de los dos menores hoy se eleva a practicar la autopsia a la víctima tanto en la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han convocado un minuto de silencio esta mañana para condenar este nuevo crimen machista en Loeches hoy mañana es día de luto

Voz 0027 31:23 cómo está el tráfico hasta ahora Alfonso Martínez buenos días

Voz 35 31:25 buenos días Aimar a esta hora en Madrid tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la IV a la altura de Valdemoro y Pinto la A42 y en Parla Illa cinco en Alcorcón y Campamento densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la dos precaución también en la provincia de Lugo ya que las rachas fuertes de viento complican la conducción en la ocho a la altura de Mondoñedo en el resto de la red Viana

Voz 1727 34:42 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en la Comunidad Valenciana donde un legionario de veintidós años ha muerto por un disparo durante unas maniobras militares Ana Talens bon día buen día Pepa la Guardia Civil ha abierto una investigación ocurrió ayer por la tarde en un campo de maniobras de la localidad alicantina de agosto cuando legionario de veintidós años y natural de Palma de Mallorca participaba en unos ejercicios de adiestramiento con fuego real recibió un disparo según el Mando de Operaciones Especiales probablemente lo recibió de rebote el proyectil entró por la axila ya que llevaba puesto el chaleco anti fragmentos el Legionario soltero sellaba en el compromiso inicial tras incorporase a la unidad con base en Viator Almería en noviembre del año pasado en A Coruña han descubierto el cadáver de una anciana cuando la iban a desahuciar la policía cree que fue asesinada busca la hija que vivía con ella hay dejó una carta lamentando la situación de su madre Alicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 35:40 bos días la Policía Nacional investiga la muerte de esta mujer de avanzada edad al detectar indicios de que podría haber sido asesinada su cadáver apareció cuando iban a desahuciar por impago de alquiler la comisión judicial se presentó en el piso con la intención de que dejase la vivienda la mujer no contestó a las reiteradas llamadas cuando consiguieron entrar se encontraron el cadáver se sospecha que pudo ser ahogada con una almohada irse sospecha también que la altura el autora pueda haber sido su hija quién dejó una carta manuscrita lamentando la mala salud de su madre y la peor situación económica en las últimas líneas anunciaba que se iba a hacer unos recados y que luego se reuniría con su madre desde entonces está en paradero desconocido

Voz 1727 36:21 Nos vamos a Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa que ya se ha creado en el Parlamento autonómico la comisión que va a investigar el uso en prostíbulos de las tarjetas vinculadas a la Fundación Andaluza de ayuda a la formación y al empleo Elena si Enrique Moreno diputado de Ciudadanos presidirá esta comisión que investigará en

Voz 0534 36:42 el Parlamento andaluz el uso fraudulento de las tarjetas de la fase aunque el Partido Popular optaba también por presidir la finalmente llegado a un acuerdo con Ciudadanos para apoyar a su candidato mientras que el PSOE se obtenido en la votación adelante Andalucía Vox votaran a sus propios candidatos el presidente Enrique Moreno de Ciudadanos decía tras ser elegido que todos tienen un objetivo como

Voz 37 37:02 el objetivo de esta comisión de investigación un objetivo como es que todos los ciudadanos andaluces conozca Iceta con claridad e donde ese destino dónde y quién destino el dinero público que se dio de esta de esta fundación

Voz 0534 37:23 desde el PSOE consideran que el Gobierno andaluz ya tiene las conclusiones escritas y que usaran todo para desgastar a su formación

Voz 1727 37:30 yo hoy termina el juicio contra Sandro Rosell por blanqueo el fiscal ha calificado de paranoia la defensa del ex presidente del Barça que utiliza como argumento que lo persiguen sólo por haber dirigido el club Joan Bofill bon día

Voz 38 37:44 pues lo lo hizo en su alegato final cura persecución no habido tipos gustó mucho menos tenga que ver con el hecho de que uno de los acusados haya sido presidente de un determinado club de dice

Voz 0931 37:54 esa aprobada que Rosell cometió delitos de blanqueo de grupo

Voz 38 37:57 ministro sociedades que utilizan simplemente para mover el dinero sociedades pantalla o vulgarmente tapaderas

Voz 0931 38:03 pero la defensa que hoy presentará suscrito final pide la absolución denuncia que el proceso judicial ha tenido irregularidades piden que no se intente justificar con una condena injusta la larga prisión preventiva

Voz 39 38:12 la desgracia lo sucedido ya no tiene remedio pero lo que pide ahora esta defensa es que no

Voz 40 38:18 no se intente remediar un error con otro

Voz 39 38:20 error todavía mayor Molins dice que la prueba

Voz 0931 38:23 es evidente que ni el propio fiscal confían sus tesis es que se ha rebajado la petición de pena de once a seis

Voz 1727 38:28 sabemos que ha estado un año y nueve meses en prisión Sandro Rosell el fiscal ha ha reducido su petición de condena de once a seis años de prisión y en Madrid Laura Laura Gutiérrez buenos digo hola buenos días la Comunidad obliga a los trabajadores de los centros educativos a rellenar un documento para confirmar sí hicieron la huelga feminista del ocho OM los sindicatos dicen que es un hecho sin precedentes en nuestra democracia

Voz 1275 38:52 ha asistido usted a su puesto de trabajo presuntamente por haber ejercitado su derecho a la huelga dice el documento con membrete de la Consejería de Educación que ha llegado a todos los centros y que da un plazo de tres días hábiles desde la notificación para que el trabajador justifique si su ausencia se debió otros motivos un pronunciamiento individual según Comisiones Obreras contrario a la ley Isabel Calvin

Voz 1812 39:10 esto es un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática este requerimiento no sólo no está amparado en absoluto por la normativa vigente sino que conforme a la reiterada doctrina y jurisprudencia ningún funcionario funcionaria está fue obligado a declarar ha ejercido el derecho

Voz 1275 39:26 a la huelga un Un portavoz de la Consejería de Educación los ha dicho que sólo un control de asistencia como el que se hace en todos los puestos de trabajo

Voz 1727 39:33 ya al cierre de la Mesa de España volvemos a Galicia porque la Xunta va a obligar a instalar cambiador este bebé en los baños de hombre Xaime Pita

Voz 0846 39:42 hoy la normativa comprenderá los edificios públicos de nueva creación tanto de la Administración como privados es decir centros comerciales o locales de ocio los propietarios de aquellas estancias ya construidas que no cuenten con cambiador podrán acogerse a ayudas públicas para su puesta en marcha pero no será obligatorio Fabiola García es la conselleira de Política Social

Voz 10 40:01 hablamos siempre de nueva construcción y en caso de construcciones antiguas desde la Xunta de Galicia pondremos en marcha distintas órdenes de ayudas para facilitar que los establecimientos pues implanten estas medidas los ayudaremos desde el Gobierno gallego lo que queremos es que tanto los Papas como las mamás puedan cambiarle el pañal a su niño y que no solamente haya cambiado eres en el baño de mujeres

Voz 0846 40:22 mí no acabaríamos antes con baños mixtos es una de las novedades que recogerá la futura ley de impulso demográfico en Galicia

Voz 1727 40:29 un abrazo Jaime Buendía Buendía son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 41 40:36 me suena me voy con una han sido

Voz 1727 40:49 políticos periodistas cómicos escritores cantantes ninguna voz crítica escapa al control de la censura en Egipto donde el régimen de Al Sisi condena la libertad de expresión con la cárcel según denuncian los artistas informa desde El Cairo Nuria Tesón

Voz 10 41:06 por ejemplo de cómo la libertad de expresión languidece en Egipto llega tras unas declaraciones de la cantante Wahab durante una presentación en Bahrein la artista señaló que allí podía decir lo que quisiera pero que en Egipto cualquiera que habla es encarcelado el año pasado la misma cantante fue condenada a seis meses de cárcel por decir que el agua del Nilo está contaminada así que para darle la razón la unión de músicos de hip respondido impidiendo que la cantante actúe Illa convocado para interrogarla el escritor a la a la y ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que se le está juzgando en un tribunal militar por insultos contra el presidente las Fuerzas Armadas y las instituciones judiciales egipcias según el autor las acusaciones por las que se les juzga se apoyan en sus crónicas en la emisora alemana Deutsche Welle en su última novela que está inspirada en las protestas de la plaza de Tahrir que culminaron en dos mil once con la renuncia de Hosni Mubarak cuya publicación se ha prohibido en Egipto la denuncia de Asuán y llega semanas después de que el actor Walker que reside en España revelara que ha sido juzgado y condenado a ocho años de cárcel también en un tribunal militar las razones tras su condena son similares sus críticas al régimen del presidente Abdelfatah al Sisi en Egipto hay más de sesenta y cinco mil prisioneros políticos cómicos periodistas defensores de derechos humanos son juzgados y condenados o mantenidos en prisión preventiva con cargos que van desde terrorismo amenaza de la seguridad o la buena imagen de Egipto

Voz 1727 42:25 Lisboa una de las ciudades más visitadas de Europa corre el riesgo de morir de éxito los vecinos están abandonando el centro por la subida del precio de los alquileres y es que en algunos barrios cuatro de cada diez apartamentos son ya apartamentos turísticos lo cuenta desde allí desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 40 42:43 Lisboa ya tiene más apartamentos turísticos que Barcelona hay diecisiete mil novecientos treinta y siete pisos con este tipo de licencia en la capital lusa versus los catorce mil novecientos que las autoridades estiman que hay en la ciudad Condal los números son alarmantes ya que mientras Barce lona tiene uno coma seis millones de reto idéntica es la población de Lisboa es de apenas quinientas mil personas y los turistas están conquistando barrios enteros en el emblemático pero alto el treinta y tres por ciento de las casas están registradas como pisos turísticos ir en las zonas céntricas de Castell hoy al fama la concentración llega a ser del cuarenta por ciento el Ayuntamiento de Lisboa ahora debate nueva legislación que fijaría un número límite de pisos turísticos en cada barrio con el fin de

Voz 46 45:38 eh

Voz 12 45:47 esto ya punto titula esta mañana José Mari

Voz 1100 45:51 buenos días Pepa cuarenta goles franceses han intercambiado los chalecos amarillos por los lazos amarillos que han hecho un manifiesto en apoyo a la tesis de los socialistas catalanes y muy crítico con el juicio que se sigue en el Supremo sorprende que este doce por ciento del total de los senadores franceses trescientos cuarenta y ocho no utilice un lenguaje de tanta dureza con el Gobierno español ignorando veintinueve unas cosas que el juicio está en pleno desarrollo y es ahí donde las pruebas de unos y otros que los franceses porque si en actitud insolente común orante han decidido pasar por alto la cosa no tiene mayor importancia pero conviene que el Gobierno el más tocado por razones evidentes entienda que en todo este proceso hay unos políticos en prisión preventiva esto es sin juicio durante más de un año circunstancia que no gustan a darle políticos europeos por lo demás está muy bien que es agitan el árbol para que se pongan a trabajar quienes deban hacerlo encontrar restar la falsa propaganda de tan fácil explotación entre los delicados intelectuales a la violeta Borrell pues sí quizá debería ser el ministro de Exteriores que tienen más claro que el agua el problema catalán quien contestara también habría que responder a la requisitoria de presidente de México sobre los abusos de la conquista otro mundo otro día el ojo izquierdo

Voz 24 47:20 qué os tú a mí pues bien no no fui no

Voz 1 47:41 el presidente de México Andrés Manuel López

Voz 1727 47:44 cobrador le pide a España que pida disculpas por los abusos cometidos durante la conquista hace quinientos años viene Danny De la Fuente ni muy sorprendido esta mañana porque

Voz 0456 47:54 pues porque las encuestas que han hecho los medios mexicanos labra moría la abrumadora mayoría de los que han votado consideran que no que la España de hoy no es la de hace quinientos años y que no debería pedir perdón pero nuestros oyentes no coinciden empezamos con los latinoamericanos como Miguel Angel de Barcelona

Voz 47 48:10 yo creo que España tiene que haber pedido perdón hace muchos años pero que no estar bien pero además tendría que devolver todo lo que te digo atracos a ver sin ropa comida o sea simbólicamente que no devuelvan sería bueno para la salud de de todos los latinoamericanos que vivimos en España Hay de los españoles de buena mar de que son la mayoría de los español

Voz 0456 48:31 desde Valencia Asia

Voz 48 48:34 siente México esta petición bueno conociendo también el personaje tampoco hay que sorprenderse mucho de todas formas no todos Billancourt negro hay grises yo considero que bueno que sí que no estaría de más hacer un como un reconocimiento así como la Iglesia hizo una vez reconocimiento de los tanques hizo durante la Inquisición pues bueno evidentemente habrá que reconocer que la conquista hace un profesor rudos bueno expolio donde hubo muchas matanzas indígena entonces bueno hay que reconocer si ciertas responsabilidades y sobre todo el corresponsal de la Corona porque buenas

Voz 4 49:06 eh dice Araceli de Zaragoza

Voz 49 49:11 no sé de qué se quejan les llevamos lo mejor de nuestra civilización la sífilis la viruela y la Iglesia católica cuando nos fuimos les dejamos a los criollos ya los militares con gorra de plato así que no

Voz 1727 49:24 lo que tenemos que pedir perdón ya sé que

Voz 1275 49:26 es una opinión extrema pero es lo que piensa