Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

qué tal muy buenos días en las Cortes Generales que vamos a inaugurar en el mes de mayo habrá tantos rostros conocidos de la tele la crónica social y deportiva y las tertulias que en algún momento se va a poder confundir más que nunca el hemiciclo con un plató de televisión El PP se ha dejado para ultimísima hora la lista al Congreso por Madrid donde ha casado le van a acompañar el economista de cabecera de Esperanza Aguirre Daniel Lacalle la catedrática de Ciencia Política Edurne Uriarte columnista y tertuliana que ayer estuvo precisamente en este programa el torero Miguel Abellán ir de número dos el hijo de Adolfo Suárez

Voz 1985 00:58 esto no es para bien personal esto no

Voz 3 01:00 es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones es una voz

Voz 1727 01:06 haciendo servicio Casado se lo juega todo fuera y dentro como no le vayan bien a la selección los generales muchos dentro de su partido le van a recordar que ha dejado fuera de las Cortes por ejemplo a Dolors Montserrat a la que nombró su portavoz parlamentaria de ir a algún sitio irá a Bruselas no se sabe todavía y además ha sacado del Congreso a todo el marianismo sobre listas en Ciudadanos la dirección sigue como si nada como si nada pasara tras la noticia de que un centenar de damnificados por las primarias estudia llevar las presuntas irregularidades a la Audiencia Nacional

Voz 4 01:38 se detectó un error en un proceso de primarias se solventó por parte de una comisión de garantías íbamos a por todas esa que estamos muy tranquilos

Voz 1727 01:46 idea ahí no se mueve ni sobre el día después de las elecciones sobre pactos Si Ábalos decía ayer que él prefiere pactar con Ciudadanos que con los nacionalistas su jefe Pedro Sánchez subrayaba anoche el veto de Rivera los socialistas

Voz 5 01:59 clase de democracia cree o en la que cree el señor Rivera claro él solamente cree pues en la democracia como la cree la gente conservadora solamente me entiendo con aquellos que piensan como yo

Voz 1727 02:11 unidas Podemos propuso ayer que los bancos no puedan invertir en las empresas con medios de comunicación y por la noche en Telecinco Pablo Iglesias abundaban el asunto

Voz 6 02:19 en este país es fundamental proteger la libertad de los periodistas y el problema de que haya medios que son propiedad de multimillonarios o de gente muy poderosa con intereses políticos y económicos es que eso compromete la libertad de prensa

Voz 1727 02:33 este próximo sábado el Boletín Oficial del Estado publicará las listas electorales definitivas es martes veintiséis de marzo y Theresa May ha perdido el control del Brexit esta noche al Parlamento británico aprobaba una enmienda para que los diputados voten mañana alternativas al plan de divorcio de la primera ministra made reconoce

Voz 7 02:54 mucho ancho Viteral no tiene

Voz 1727 02:57 apoyos para sacar adelante el acuerdo que negoció con Bruselas y aquí en España nuevo caso de violencia machista mortal ha pasado en Loeches en la Comunidad de Madrid se cree que el marido mató a la mujer y después se suicidó según el alcalde Antonio Notario fue la hija del matrimonio que encontró los cadáveres

Voz 0205 03:14 pues ha sido la niña a la que ha bajado al establecimiento personal que está justo debajo de la vivienda para para vieja que se había encontrado a los padres de la niña tiene once segundos hay un niño de cuatro años la has hecho atendida directamente por los servicios ocio

Voz 1727 03:29 no había denuncias previas con esta víctima ya son trece las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año sólo una había denunciado el presidente de México insiste en pedir al Rey de España que haga una revisión histórica dice de la conquista del país hace quinientos años

Voz 0861 03:46 le repito una invasión sí

Voz 8 03:48 que asesinaron a miles de personas e impuso una pura aunque se niegue hay que ir a Xavier por

Voz 0861 04:00 pedir perdón palabras de López Obrador

Voz 1727 04:02 por esta noche después de que el país adelantara que ha enviado cartas a Felipe VI y al Papa pidiéndoles que se disculpen por esos abusos el Gobierno de España dice que rechaza la petición con total contundencia y el Rey sigue en Argentina

Voz 1161 04:17 en España como Argentina sabemos lo que significa hacer frente a coyunturas internacionales adversas nuestros países pueden y deben proyectarse conjuntamente en la esfera internacional

Voz 1727 04:35 y en los deportes el Oviedo rompió ayer relaciones con su vecinos del Sporting por el trato su afición en el Molinón Sampe

Voz 1161 04:42 que se serio sometida a un exceso de celo en los registros previos a la entrada al estadio con imágenes nada usuales en el fútbol español teniendo que entrar algunas mujeres Alcampo en sujetador el presidente del Oviedo Jorge Menéndez anoche en El Larguero

Voz 9 04:53 consideramos que el trato que esa a la ficción no es adecuado es vejatorio incluso no puede ser que los ciertas personas tengan Salvador Baños que Celestin se que se que te camisetas no es de recibo estamos indignados

Voz 1693 05:04 su protestas ascenderá a la próxima jornada ante el Depor el

Voz 1161 05:06 consejo de administración no entrará hasta el minuto doce de partido

el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hoy en Canarias todavía tendremos algunos chubascos tormentas incluso que puede descargar con intensidad pero serán menos persistentes que ayer más aisladas no afectarán a todo el archipiélago la Península y Baleares seguirá más o menos el mismo tiempo muchas horas de sol temperaturas más bajas hace más frío ahora aquí ayer con heladas en gran parte del interior peninsular durante la tarde menos suavidad excepto en el sur en el Guadalquivir máximas de más de veinticinco grados y ojo al viento que en el Estrecho cada vez soplará con más intensidad del Levante

Voz 0277 05:47 piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo repito que es que se va a romper hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo bueno que puede pasar

Voz 7 06:02 los ultras seguros porque la confianza Grupo Catalana Occidente

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:12 son las siete y seis las seis y seis en Canarias y anoche se concretó el expediente de regulación de empleo que la cadena de supermercados Día anunció en el mes de febrero la empresa y los sindicatos mayoritarios han firmado las condiciones de este ERE que va a afectar a mil seiscientos empleados un veintidós por ciento menos de lo que había anunciado en principio la compañía en qué condiciones se van esos trabajadores hay ABAO buenos días

Voz 0137 06:38 buenos días y un veintidós por ciento menos y que podría ser incluso un cuarenta por ciento menos si los trabajadores aceptan las trescientas cincuenta e6 recolocaciones que la empresa les va a ofrecer sino el acuerdo que está cerrado última hora de este lunes afectará a mil seiscientos cuatro trabajadores de una plantilla en España de más de veintiséis mil día ha dicho además que quiere vender doscientos cincuenta y ocho tiendas y que estudiará la posibilidad de su rogar empleos al nuevo propietario de los afectados doscientos uno entraba en oficinas trescientos ocho en almacenes y otros mil ciento setenta y seis en tiendas y hoy declaran el juez

Voz 1727 07:07 yo por la salida a Bolsa de Bankia el ex ministro Luis de Guindos

Voz 0137 07:10 a

Voz 1727 07:10 él lo ha señalado Rodrigo Rato como responsable de su cese al frente de la entidad ya ayer el antiguo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez también apuntaba De Guindos

Voz 10 07:20 que quién había cogido la gestión

Voz 11 07:23 tema porque había hecho pues lo contrario que quería supervisión en que era un tema más suave menos menos impacto en los mercados y tal era el señor Guindos y entonces el tema fue decir a partir de ahora hay que ponerse a disposición del ministro todo lo que no sea ilegal por supuesto pues apoyarle en todo lo que digan

Voz 1727 07:41 de Guindos es ahora vicepresidente del Banco Central Europeo iba a declarar en el juicio por videoconferencia desde Frankfurt

son ahora las siete nueve

las seis y nueve en Canarias la noche ha sido tranquila en la franja de Gaza después de la tregua de última hora entre Israel y Hamás se tranquiliza algo el ambiente tras un día de bombardeos del lanzamiento de misiles que deja catorce heridos que ha obligado a Netanyahu a terminar antes de tiempo su viaje a Estados Unidos pero el primer ministro no se vuelve con las manos vacías Pascual Donate buenos días

Voz 18 09:41 días Donald Trump en contra una vez más

Voz 1727 09:44 de la legislación internacional ha reconocido la soberanía israelí de los Altos del Golán un territorio sirio ocupado desde el año mil novecientos sesenta y siete

Voz 1275 09:53 para Netanyahu las nueve

Voz 19 09:56 Amper Fran The New

Voz 1275 09:58 Israel nunca ha tenido un amigo mejor que tratan que justifica la soberanía israelí sobre esta zona

Voz 18 10:02 Sde curas eran porque las acciones agresivas de Irán y de grupos terrorista

Voz 1275 10:07 estas convierte convierten ha dicho los Altos del Golán en una plataforma para lanzar ataques contra Israel Rusia China Reino Unido España se han posicionado en contra la ONU dice que nada cambia que los Altos del Golán siguen siendo territorio ocupado

Voz 1727 10:19 sí en Francia el presidente Macron defiende los equilibrios entre países frente a la ambición china

Voz 20 10:25 API sí Pisón fue quien definía legales delante de

Voz 1727 10:30 el presidente Xi Jinping Macron dice que ningún país puede redefinir las reglas del juego multilateral de fondo de fondo está ese potentísimo proyecto de desarrollo chino en Occidente la nueva ruta de la seda a la que se acaba de sumar Italia que despierta recelos en Europa y en Estados Unidos y en Francia Nos quedamos Isabel Villar bueno seguía

Voz 1275 10:49 los días porque el Gobierno de ese país ha tenido que ser

Voz 1727 10:52 el al paso del manifiesto firmado por cuarenta y un senadores que denuncian la supuesta represión que ejerce España contra los líderes independentistas catalanes dice el Ministerio de Exteriores francés

Voz 1275 11:04 que confía en la democracia española y que no corresponde a Francia inmiscuirse en procesos judiciales internos ese manifiesto que firman senadores de todos los partidos asegura que la situación en Cataluña es un ataque a los derechos y las libertades y pide a Francia y a la Unión Europea que intervengan para restablecer el diálogo desde España nuestro Ministerio de Exteriores ha agradecido a su homólogo francés su rápida contundente respuesta así la califica ante un manifiesto

Voz 1727 11:27 sí sobre el juicio del proceso hoy declara en el Supremo el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación sobre los preparativos del uno de octubre ayer hablaron dos agentes que estuvieron en la Consejería de Economía el veinte de septiembre hilos dos dijeron que el riesgo para la seguridad fue evidente

Voz 21 11:44 teníamos que salir confundidos con funcionarios pero con las cajas de las evidencias a lo que entonces las agentes de Mossos d'Esquadra literalmente dice estáis locos si salís con las cajas

Voz 1727 11:55 también contaron que el interlocutor de la Guardia Civil ese día no era o Mossos d'Esquadra sino Jordi Sanchez así que sobre el papel del antiguo líder de la Asamblea Nacional Catalana también de Jordi Kuchar la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 12:16 de repente un oficial de la Guardia Civil hizo ayer el favor de su vida a los dos Jordi Moix ocurrió en la vista oral del proceso en el Supremo el teniente Norberto tenía su cuidado la comitiva judicial que registraba el departamento de Economía el veinte se describió su relación de aquel día con Jordi Sanchez que controlaba los manifestantes y el pasillo de seguridad de camaradería tuvo más credibilidad porque discrepó bastante de Sánchez en varios asuntos Éste a su vez dijo hace un mes en la misma sala que la relación había sido de cordialidad tendrán que esforzarse mucho las acusaciones para que el camarada cordial de uno de los dos guardias civiles al mando del dispositivo de aquella dura jornada convierta esa condición en la de rebelde o en la de ese dieciocho pues

Voz 1693 13:03 ven como jugarse ambas condiciones

Voz 1985 13:06 es un camarada o es un delincuente el que no tocó pie con bola fue la anterior testigo el hoy capitán Pedro Selene tardan demasiado las ganas en las preguntas de los fiscales y no dejó títere con cabeza en cambio dudó cada sílaba a preguntas de las defensas hasta que el presidente de la sala Manuel Marchena acá con con la comedia le recriminó su mala memoria selectiva y le advirtió que debía decir la verdad o al tenerse aprendemos a penosas consecuencias penales Eloy capitán prestó un mal servicio a la justicia y a su uniforme Un testigo conviene que sea el máximo objetivo todo lo ponderados que pueda ser y que no se le note demasiado el rencor sino tiene las palabras de los bocazas las tiran a la papelera

Voz 1727 13:56 siete y catorce seis y catorce en Canarias

Voz 1727 15:14 desde la cocina de cuchara de toda la vida a la más vanguardista la gastronomía española intenta conquistar estómagos por todo el mundo y a partir de hoy pueden recorrerla desde cualquier lugar del mundo gracias a la primera exhibición online dedicada a una cultura gastronómica que es la española y que pone en marcha Google y le ponen voz Paula Losada más de sesenta expertos en nuestros fogones

Voz 7 15:39 Antonio soy panadero

Voz 1693 15:44 son algunos de los más de sesenta profesionales que aparecen en este museo online que encontramos con sólo un clic aparece desde hoy en nuestras pantallas si te creamos G punto com barra cocina abierta la portavoz de Google España Vic PT ella explica que este persigue contar las historias detrás plata

Voz 24 16:03 quiénes hacen esos platos de dónde vienen esas productos que impactan tenía sus platos en la cultura gastronómica de otros países como ha viajado nuestra gastronomía

Voz 1693 16:14 se trata entender la gastronomía como una manifestación más de la cultura por eso Google ha contado con la colaboración de la Real Academia de Gastronomía su presidentes Rafael Ansón

Voz 25 16:25 no casa con su esposa Esquerda cocido sobre acogida de todo el país los Adrian contigo española e cogiera que todo los sorteos cuál es su propio participa con lo que hicimos se política otro yo con una cosa cada cuerda el voto artísticos caso es lo que hemos hecho con buenos Ximo quiero quiero

Voz 1693 16:48 tengo la exposición espera llegar a ciento cincuenta millones de personas en todo el mundo por eso está disponible además de en castellano en francés inglés y japonés

Voz 4 17:01 buenos días en los dos sorteos del triple ex de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 2 17:08 en el sorteo de la mañana tres

Voz 7 17:14 ocho en el sorteo de la noche siete

Voz 1280 17:22 una olvida es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social vida le el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 4 17:32 en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tenga son Gandía

Voz 26 17:38 pero este los que piensan que hay un coche

Voz 7 17:40 para cada ocasión disfruta de las ofertas únicas de los cursores de ocasión de Nissan aprovecha la ocasión para decirle a todo el mundo lo de los mil quinientos euros que te has ahorrado financiando con ERC e Iván

Voz 26 17:52 dicen interista hinchó Choice vehículos de ocasión garantizados sabes

Voz 0861 17:56 ese momento en el que al portátil que compra a este por Internet

Voz 7 17:59 con el teclado está en chino reclama Sierra aclamas Peer parece que el que hablen chino pero esto es es un momento legalizadas de manual desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos tenían seis seis tres

Voz 18 18:16 soy Gabriel de carga ahora por la reparación la sustitución de tu pan

Voz 10 18:19 brisas te regalamos un juego de escobillas Bosch

Voz 18 18:21 entonces tálamo gratis cambia

Voz 27 18:24 ya Carlyle repara pide

Voz 28 18:26 cita en punto es promoción válida hasta el cinco de mayo

Voz 1693 18:29 yo consulta condiciones encargadas punto es

Voz 1712 18:36 presidente de México le exige a la Corona española que pida disculpas por la colonización les hemos preguntado lema halaga

Voz 29 18:43 ahí que perdón un escollo en continente y que hubo miles de asesinatos por qué no vamos recargadas saca nuestro antepasado no lo hicieron bien Tendero poquito a España yo lo pido perdón

Voz 30 18:56 a Fernando Cádiz hombre puestos a pedir perdón pues el presidente mexicano podría pedir perdón a su propio pueblo por tanto sacrificio humano como hicieron lo maya y lo Teka digo yo buenos días buenos días Antonio Jaén

Voz 19 19:11 es siempre desde hace muchos años cuando me decían que esos español el habíamos hecho esto o aquello siempre he contestado lo mismo si todos los españoles que hicieron esto o aquello fueron tus ascendientes que quedaron hicieron se quedaron

Voz 1712 19:27 en todo este debate Rosa de Madrid

Voz 31 19:29 lo que ha venido a la cabeza que si viviera Forges tendría una

Voz 1693 19:34 buena viñeta

Voz 18 19:37 no te olvides de Haití decía Forges

Voz 1712 19:39 sí dice también Ana de Málaga

Voz 32 19:41 perdón perdón por estar ahí sin ayudar por dejar tanta gente Santos eh pero pedir perdón siempre hay que agradecérselo yo creo que es bueno

Voz 1727 19:52 gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 0861 20:03 Gutiérrez qué tal buenos días con viento esta mañana y con algo de frío siete grados marcaba el termómetro de la red en la Gran Vía sol y temperaturas que a medio día volverán a situarse por encima de los veinte grados los partidos madrileños ultiman las listas de cara al XXVI m anoche la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE publicó la lista definitiva tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento de Madrid como principales novedades en la candidatura de Ángel Gabilondo está la entrada de Purificación Causapié actual portavoz del grupo municipal en la capital que irá en el número diez Pilar Llop o el delegado del Gobierno Rodríguez Uribes también se encuentran en los puestos de salida de una lista que tiene importantes bajas Javier Bañuelos entre los cuarenta primeros puestos sólo piten quince diputados el resto son caras nuevas como el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes o que regresan como Pilar Llop actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género entre los fichajes también están María Llanos Castellanos ex consejera de Castilla La Mancha Francisco Tomás y Valiente o el presidente del Círculo de Bellas Artes en el puesto número diez entrará también Puri Causapié que cambia de aires deja civiles por Vallecas ya algunos de sus antiguos compañeros revalida eran sus puestos en el Ayuntamiento de Madrid repite en por ejemplo Ramón Silva Mar expirar son listas provisionales una propuesta que tendrá que ser refrendada esta misma tarde por el Comité Regional del Partido Socialista en Madrid en el PP se ha confirmado en las últimas horas que Andrea Levy será número dos de José Luis Martínez Almeida en la lista la capital aunque hará doblete porque también va de número seis en la lista de Pablo Casado el Congreso Carolina Gómez

Voz 0393 21:43 en el partido consideran que será un revulsivo para el PP de Madrid porque al contrario que Almeida ella es muy conocida están convencidos además de que les beneficiará el hecho de que sea catalana para vender la idea de que Madrid es una ciudad de acoge

Voz 33 21:56 yo que vengo en el sitio en el que me señalan

Voz 1693 21:59 el ente déjame decirle

Voz 33 22:01 en Madrid me siento muy cómodo y muy se lo decía

Voz 0393 22:04 la Aimar Bretos en enero aquí en la SER su fichaje sonaba desde hace bastante tiempo durante el último año Levy acompañado Almeida numerosos actos del partido

Voz 1727 22:12 popular en la Comunidad también en Madrid capital incluso

Voz 0393 22:14 eso asistió al debate sobre el estado de la ciudad cuando le han preguntado por ella Almeida siempre ha dicho que sería un gran fichaje en esa lista

Voz 0861 22:22 PP al Congreso por Madrid en el número siete irá el alcalde de Boadilla Antonio González Terol el partido no aclarada aún si repetirá como candidato a la alcaldía de ese municipio hoy sabremos Izquierda Unida finalmente confluye con Podemos a las urnas sólo mantiene el acuerdo con anticapitalistas titulares con Virginia

Voz 10 22:38 mientras hoy martes harán públicos los resultados del referéndum para decidir entre Madrid en pie o la propuesta de la formación morada a nivel autonómico la candidata de Podemos Isabel Serra decía ayer en La Ventana de Madrid que confía en la confluencia Iberia media de luto en Loeches por el último asesinato machista un hombre mató a su mujer y se suicidó

Voz 0861 22:53 la familia y los servicios sociales han hecho cargo de sus hijos

Voz 10 22:56 es de once y cinco años Comunidad Ayuntamiento de Madrid han convocado minutos de silencio esta mañana nueve personas intoxicadas mientras paseaban por el barrio de Las Letras ocho eran trasladadas al hospital por náuseas picor en los ojos e irritación de garganta los bomberos no han encontrado presencia de gas nocivo en el ambiente aunque se investigan

Voz 0861 23:11 el Madrid amanece llena de lazos rojos para visibilizar el VIH la iniciativa yo no me olvido pide al Gobierno que ponga en marcha las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud para que cumpla el programa de ONUSIDA siete y veintitrés como despierta a esta hora el tráfico en la capital pantallas ahora alcanzar buenos días

Voz 1322 23:34 muy buenos días Laura con mala pata tenemos un vehículo averiado en la entrada por Conde Casal sentido centro en superficie está ocupando el carril central y está generando retenciones en la entrada por la A tres

Voz 4 23:45 hay otros movimientos de entrada complicado sin incita

Voz 1322 23:48 denuncias es el caso de Santa María de la Cabeza hay retenciones sin desequilibrio tanto en este como en el este de M30 sentido norte

Voz 0861 23:55 en las carreteras cómo se circula DGT María Herrero buenos días

Voz 34 23:59 buenos días Laura pueden saturación ya en todos los accesos en sus tramos habituales especialmente saturado estará ahora mismo la A cinco en la zona del campamento ya en la M cuarenta lo peor el tramo de Vicálvaro Coslada también en la zona de Pozuelo todo sentido norte también despierta la M50 retención habitual en Alcorcón en sentido A seis

Voz 1804 24:17 a todos los propietarios de un BMW diésel os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre por qué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los seis

Voz 7 24:31 avisos por restricción porque es energéticamente

Voz 1804 24:33 eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

Voz 26 24:37 descubre Luis la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid Rubén BMW punto

Voz 0027 27:53 entre dos mil tres y dos mil cuatro el Ayuntamiento

Voz 1712 27:56 la capital cedió cuatro parcelas municipales a la Comunidad para la construcción de cuatro centros de salud en el distrito desde entonces la Consejería de Sanidad sólo ha construido y abierto uno el centro de salud de Carabanchel Alto pero sobre los otros tres prometidos cuya construcción se contemplaba en el plan de inversiones dos mil dieciséis dos mil diecinueve ni siquiera sean licitado la ausencia de esos tres centros afecta según la FRAM a setenta y ocho mil vecinos que recibe mientras tanto atención en centros de salud de Arganzuela en centros provisionales Elena Sigüenza es portavoz de la Coordinadora

Voz 42 28:28 tenemos que desplazarnos a otro distrito o bien estar en en unos centros con una carencia de servicios que ellas resulta escandalosa desde el tiempo que te pueden citar en Atención Primaria hasta la falta de de recursos la falta de profesionales la falta de matronas no hay fisioterapia

Voz 1712 28:47 la Consejería de Sanidad explica a la SER que están trabajando en los trámites previos que no tienen fecha para la licitación de las obras

Voz 1275 28:54 el jarro de agua fría del consejero de Educación a los vecinos de Montecarmelo que seguirán sin instituto público en el barrio la parcela que ha cedido el Ayuntamiento de Madrid van dice que no les vale a pesar de que los informes técnicos encargados por los vecinos constatan que es viable

Voz 1780 29:09 es una parcela que en las actuales eh circunstancia es inviable hace un instituto de las características que requiere realmente Montecarmelo lo que nosotros no vamos a hacer es gastar unos tres millones de euros que son tres millones de euros lo que haría falta simplemente para hacer útil una parcela en Montecarmelo cuando hay una parcela contigua una parcela contigua en perfectas condiciones

Voz 0861 29:34 en la capital en Usera ser rescatado dos perros que llevaban días encerrados en un coche fue el pasado domingo cuando encontraron los animales que estaban desnutridos y deshidratados la policía busca ahora al dueño como presunto autor de un delito de maltrato animal siete grados tenemos en el centro de Madrid

Voz 4 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:10 no comienza el martes veintiséis de marzo y el tiempo que nos anuncian puede resumirse así más viento más calor poca lluvia y tormentas todavía en Canarias y cerrado ya el plazo esta medianoche para la composición de las listas electorales la verdadera rareza la encontramos en el PNV que practicamente le pite lista el resto renueva sus filas casi de arriba abajo en el PSOE se cifra esa renovación en un ochenta por ciento y el mismo porcentaje en el Partido Popular Nos faltan todavía los detalles de Unidos Podemos de Ciudadanos cuando lo sepamos se lo contamos por cierto que en las listas populares definitivamente no encontramos a su baja más sonada su actual portavoz parlamentaria Dolors Montserrat se queda fuera de las Cortes yo no renuevo mi lista Revista de aquí

Voz 18 31:04 de momento el día más jaima Randy De la Fuente Jabois buenos días

Voz 1727 31:11 antes de meternos en harina electoral El País publica esta mañana que una potencia extranjera atacó la red informática interna del Ministerio de Defensa a principios de mes

Voz 0027 31:20 los responsables de la investigación descartan que sea obra de hackers decida activistas porque dicen que ha casi un ataque muy complejo el virus llegó a través de un correo electrónico llevaba más de tres meses infectando la red el Ministerio de Defensa sin que nadie advirtiera el objetivo de los ciber espías según las fuentes consultadas por el país podrían ser secretos tecnológicos de la industria militar

Voz 1727 31:39 la guerra de fichajes augura un congreso imprevisible titula esta mañana La Vanguardia

Voz 0027 31:44 sí advierte en su editorial este proceder de los líderes les asegura el control pero no fortalece a los partidos minados en adelante por desaires y rencores abona además una concepción vertical de las formaciones contraria a la horizontalidad propio de una democracia avanzada y sobre todo concentra sobre la espada Decca en la espalda de cada líder la responsabilidad el resultado electoral que para algunos era bueno pero para el resto lo será menos condicionará su futuro

Voz 1727 32:07 ya saben que escabechina ha habido todos los partidos pero cuenta el Confidencial hoy un detalle muy revelador de la escabechina que ha hecho Pablo Casado en el PP vaciando las listas de todo lo que le recordará Rajoy llenando la de fieles independientes y famoso

Voz 0027 32:21 publica El Confidencial que Ayllón José Luis Ayllón ex jefe de gabinete de Rajoy ex Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes un hombre de valía reconocida prácticamente por todo el arco parlamentario Ayllón recibió ayer era una llamada del secretario general del PP y hacedor final de las listas que es Teodoro García Egea García Egea quería conocer a que aspiraba John no hubo negociación porque el antiguo hombre fuerte de confianza de Rajoy de Sáenz de Santamaría le comunicó que deja la política para buscar trabajo en la actividad privada llegue sin hacer ruido y pretendo irme haciendo menos aún

Voz 1727 32:53 muy elegante de verdad siempre millón y ojo a esta advertencia del país en su editorial los partidos son noticia por la composición de las listas pero todavía no conocemos qué ideas defienden como las van a financiar

Voz 0027 33:05 dice el país es de la máxima urgencia que el nuevo Gobierno de dedique la mayor parte de su atención a las reformas de Estado que requieren el más amplio apoyo la educación no puede estar sometida más tiempo a los caprichos y sesgos ideológicos del Ejecutivo de turno la reforma fiscal debe perseguir la economía golfa y el fraude fiscal la transición energética es una prioridad extrema la reforma laboral debería contemplar aspectos como la lucha contra la precariedad y la temporalidad la financiación autonómica va aparejada los elementos que han de reconstruir los criterios de confianza hacia cierre territorial entre los españoles de todas las comunidades autónomas la sociedad civil y sus instituciones ande escrutar con profundidad estos programas de quiénes van a ser sus representantes en las instituciones públicas

Voz 1727 33:44 en el mismo periódico en el País leemos esta mañana una tribuna del filósofo Daniel Inés que plantea una cuestión muy interesante porque como sociedad terminamos haciendo cosas que nunca haríamos si la decisión fuera estrictamente personal

Voz 0027 33:57 la tribuna Se titula la estupidez colectiva defiende que buena parte de las malas decisiones que están en el origen de los fracasos colectivos se deben a una mala agregación de decisiones que no eran más que la mera adición de preferencias individuales a corto plazo puede que singularmente consideradas cada una de las decisiones que nos condujo al desastre no fuera especialmente irracional pero sí lo es la suma de ellas todos juntos la sociedad e interdependiente contagiosa estamos siendo más torpes de lo que podemos serlo cada uno de nosotros personalmente el reto de las sociedades democráticas Aritz es conseguir que la sociedad en su conjunto sea más inteligente que el individuo por sí mismo

Voz 1727 34:37 la tiranía de las pequeñas decisiones dice que va a estar aquí en este programa con el también filósofo escritor articulista ensayista Santiago Alba con los dos vamos a hablar a partir de las nueve de la mañana

Voz 23 34:49 eh

Voz 1727 35:35 y en la prensa internacional hemos buceado Dani en primer lugar en la mejicana por esa exigencia del presidente López Obrador a España de que pida perdón por lo ocurrido en la conquista hace quinientos años

Voz 1712 35:47 un gran despliegue de artículos que no saludan mayoritariamente la petición es un desafío diplomático titula la jornada recogiendo lo que ha dicho parte de la oposición en Méjico en el diario Reforma leo que la administración de López Obrador sigue el ejemplo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro reacción destacada en la prensa también en el universal por ejemplo la de Eduardo Osuna director general del Grupo Financiero BBVA Bancomer que ha destacado la extraordinaria relación de negocios entre España y México las fuertes inversiones espera que las palabras del presidente que no quiere valorar no afecten en nada pero la reacción que Tito

Voz 1727 36:18 dar acapara me dices es la de el escritor español Pérez Reverte

Voz 1712 36:22 si Pérez Reverte arremete contra Angulo en Twitter llamándole imbécil los sinvergüenza titula ha destacado el Sol de México este diario trata de responder a lo que plantea es López Obrador descendiente de españoles y recuerda que sí que el presidente Pedro Sánchez les regaló el acta de nacimiento de su abuelo José Obrador quién nació en Cantabria en mil ochocientos sesenta y tres será una reivindicación de los lazos y raíces que tiene el pueblo mexicano y el español terminó con una canción Pepa

Voz 44 36:53 por qué

Voz 1712 36:54 las redes se han llenado de mes de López Obrador mes que la prensa recoge el mejor de todos uno en el que el presidente exige a España que se disculpe también Leo por el daño que Bunbury ha hecho a la música mundial cuando Enrique Bunbury cantar inglés no lo hace tan mal incluso podría permitirle que siga asistiendo a festivales en México dice López Obrador siempre y cuando cantes hablen inglés y aprenda a distinguir entre besos y raíces que es lo que no distingue el zaragozano en este tema que escucha te perdona

Voz 1727 37:18 pues esto último porque lo que debe ser navegar todos los días en que el Brexit como llevas navegando en las últimas semanas de todo lo que hoy se publica nos llamaba la atención un análisis en el Financial Times que relación al Brexit con el independentismo catalán

Voz 1712 37:33 entre otros problemas el Brexit forma parte de una lucha más amplia en Europa escribe Gideon tac man el Reino Unido es un país políticamente dividido pero no es el único el mismo día que los Rainer protestaban en Londres los chalecos amarillos antisistema volvían a manifestarse en París el fin de semana vimos manifestaciones masivas de separatistas catalanes en Madrid los seis grandes países de la Unión Europea en cuanto a población se enfrentan a profundas divisiones internas todos los problemas están interconectados y Europa no puede hacer caso omiso lo que ocurre en Gran Bretaña tiene que dar soluciones tan

Voz 1727 38:03 y una noticia que leemos en el diario punto es el domingo ya no es un día de descanso para uno de cada cinco trabajadores

Voz 0027 38:10 pero millones trescientas mil personas en España trabajaron un domingo por lo menos al mes en dos mil dieciocho es un veintidós por ciento de los ocupados el número de personas que trabajan en domingo ha aumentado un cuarenta y tres por ciento desde dos mil seis

Voz 1727 38:31 y ahora nos vamos ayer necesita Mirza que es el concejo con menor natalidad de Asturias sólo tres niños han nacido allí en todo el siglo XXI uno es Adrián Beobide es que se hizo viral en Internet por decir esto en el programa las esta columna sería que hubiese más gente de tu los cojones bueno pues el comercio lo ha vuelto a entrevistar Jabois ir detrás de la anécdota está la realidad abrumadora de la despoblación rural por ejemplo viajar una hora en autobús para poder

Voz 10 39:02 estudiar este chico se levanta a las seis y cuarenta porque el colegio está veinticuatro kilómetros acaba al colegio echar una mano a la familia con las vacas ya hasta la noche hora acostarse y empezar al día siguiente un nuevo día tampoco hay más que hacer pero si lo hubiera yo dudo que pudiese hacerlo la periodista del comercio sus Ana Zamora se ha ido ayer Ernes allí recuerda que Adrián nació en en dos mil cinco un un año en el que yo no sabía que ya había gente vivir

Voz 18 39:26 está costando muchísimo que estabas viendo lo que me han me está costando muchísimo esto Pepa él se relacionan su aldea

Voz 10 39:33 con cinco personas sus padres tres vecinos ochenta y cinco años y una mujer centenaria insiste en la entrevista en que está encantado aunque ya no dice que el pueblo nadie le toca los cojones ahora dice que nadie le toca las narices rescato una reprimenda mediante de sus padres imagino rescato una declaración del padre precisamente a ver yo me encuentro yo me estoy encontrando muchas personas hablando en televisión de un pueblo y de unas costumbres sin saber no tienen ni idea de cómo seguido aquí y me indigna que se aburren de lo que dice como lo dice Adrian el niño educado que dijo lo que sentía en este momento en ese momento nada más respeto por lo que no conocemos uno

Voz 1727 40:06 el respeto por lo que no sabemos si bueno traemos a a esta hora unas palabras del número dos de Vox de Javier Ortega Smith en pleno mitin

Voz 0684 40:15 en cuanto todos tenga capacidad legislativa de forma haremos el Código Penal para que si Remigio cualquiera el arma de clima que tenga cazan y Mata oye ideal no sólo no va a ser condenado como desviados por Presidencia ayer el Ciudad Real les daremos la medalla al mérito civil

Voz 2 40:37 a título informativo porque todavía no descartan

Voz 1727 40:39 negociar o pactar con este partido dos partidos de gobierno en España como son el PP y Ciudadanos es decir la medalla del Mérito Civil a quién mate un libro

Voz 7 40:48 para Remigio al que se refiere once

Voz 10 40:51 las es un anciano que subió al escenario medio en mítines que es que la creación lo tiene todo no de sube un hombre allí que supuestamente víctima de un atraco y digo supuestamente porque en Vox a todo supuesto mejor ponerse la venda ha dicho exactamente eso yo leo en el diario punto es donde donde vi la noticia que el Código Penal ya exime de responsabilidades a las víctimas que se defiendan de agresión o de asaltos lo que propone a boxes que si secuestra al ladrón lo atas aun así ya lo torturas durante una semana y luego ya a Quentin Tarantino para que ruede su nueva película el Estado otorga una medalla de subvención a probablemente la película dicho lo cual estamos creando un problema de la nada para poder inventar soluciones que necesitamos para ser un país peor

Voz 2 43:40 Pepa Bueno

Voz 1727 43:42 las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 7 43:46 el deporte en hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 43:54 en el Oviedo hay indignación por el trato a sus aficionados en Gijón el domingo pasado Sampe

Voz 1161 43:59 sí colea todavía servía asturiano del domingo el Oviedo se ha quejado del trato de Gijón en El Molinón ya decidido romper relaciones especiales con el Sporting en El Larguero el presidente Jorge Menéndez

Voz 9 44:08 consideramos que el trato que esa era la ficción no es adecuado es vejatorio incluso no puede ser que mil doscientas personas tengan sobre los daños que el caché que sabes que te camisetas que ponen

Voz 1693 44:19 trenes nosotros lo cinco fondos

Voz 9 44:21 pues estamos indignados algunas

Voz 1161 44:23 se en ropa interior sube en la parte superior para poder entrar al campo de aquel camisetas consideradas por la seguridad eran ofensiva su protesta se extenderá a la próxima jornada ante el Depor el consejo de administración ha decidido no entrar al campo hasta el minuto doce Además España vuelve a Malta veintidós años después en partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte más lejos queda todavía ese partido mítico de la selección junto al de la final del Mundial de Sudáfrica más de treinta y cinco años de ese doce uno a Malta que clasificaba la sección para los de Francia del ochenta y cuatro volvemos el presente ese Malta España de esta noche enfrenta las dos selecciones que dirige lideran el grupo las dos con tres puntos con preocupación en el ambiente por la falta de gol manifestada ante Noruega pero no perdérselo el senador Luis Enrique

Voz 1336 45:02 llevamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça y hace dos coma seis hombres faltos de gol no pinta mal

Voz 1161 45:17 desde las ocho y media en Carrusel arbitrará el colegiado escocés Dallas también en este grupo y a la misma hora Noruega Suecia y Rumanía Islas Feroe además se disputan amistosos destaca el Marruecos Argentina desde las ocho sin Messi que sí estará en la Copa América como confirmaba ayer el propio seleccionador Scaloni

Voz 1727 45:30 es evidente que seguramente otro

Voz 20 45:33 bajaremos para que para lograr un equipo que lo que realmente tenemos que lograr

Voz 0861 45:38 también a las nueve menos cuarto República Checa

Voz 1161 45:40 Lille de lo de ayer Montenegro uno Inglaterra cinco Francia cuatro Islandia cero y el Portugal uno Serbia no es lo más destacado en este último se retiraba lesionado antes de la primera media hora Cristiano Ronaldo problemas musculares que él mismo dijo después no le impedirán disputar la eliminatoria de Champions ante el Ajax y además sigue el mercado en cuanto a las posibles llegadas de jugadores en verano al Real Madrid Hazard Ericsson Pogba en este último lo desmentían ayer fuentes oficiales del club y como siempre en Aimar habla el padre del jugador

Voz 7 46:03 un tipo de ganas y te tras

Voz 46 46:05 de Aimar siempre sale en los mercados siempre se especula con un fichaje pero eso no significa que vaya a ocurrir en su vida sólo ha fichado por dos equipos el Barcelona y el precio le la probabilidad de no salir de aquí es muy grande primero porque su segundo año tiene tres años más de contrato ya estamos hablando con el PSD para renovar

Voz 0027 46:24 en este caso

Voz 2 48:06 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:19 de diariodehoyporhoy del veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve escribe Iliana Santamarina es logopeda ahí escribe sobre una profesión dice muy poco reconocida en la sanidad pública