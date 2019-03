Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 muy buenos días las familias se ayudan se protege echan una mano y eso es lo que hoy podemos contarles que algunos dirigentes de Vox han buscado ayuda en un empresario muy vinculado a las investigaciones sobre las corruptelas del PP es el empresario constructor José Luis Ulibarri muy conocido en Castilla y León donde tiene intereses variados que ha estado en prisión preventiva por un caso de presunta corrupción municipal y que está imputado en la Gürtel pues bien quién hasta este sábado pasado era presidente de Vox en León le pidió a través del portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso que les echar una mano en sus medios de comunicación regionales y locales él el presidente de Vox en León hasta el sábado se lo contaba así a otro miembro del partido de Abascal

Voz 2 00:53 todo el tema de escándalos vale para hablar con con Ibarretxe hizo una conversación ha tenido que porque haya salido en conciencia vale Fabra con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quién dice se te va a hacer caso de quedar con él antes de que ingresara en prisión párroco de vez en cuando yo sólo he dicho voy con necesitamos ir eso déjalo de mi mano como seas un contrato de cojones y fíjate en los niños que controla el yo no digo que nos apoyo fervientemente pero que los contactos altos niveles

Voz 1727 01:23 es información que adelanta la Cadena Ser y que enseguida ampliamos sobre Vox la Casa Madre el PP los empresarios amigos y la importancia de las familias y cerrado esta medianoche el plazo para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado sabemos de momento que Pablo Casado ha decidido rodearse en la lista de Madrid de fichajes simbólicos en sí pelea por el voto con los ultras si Pascal tiene un torero el también Miguel Abellán que irá de número doce y con la mirada al pasado encarnada en el hijo de Adolfo Suárez que será su número dos y a la espera de que podamos leer las candidaturas de todos los demás de todos los partidos si detectamos alguna otra sorpresa algunos están ya claramente en clave del día después de las elecciones en clave de qué Gobierno se podrá formar Rivera bloquea cualquier pacto con el PSOE Ábalos número dos del PSOE dice que él prefiere pactar con Ciudadanos que con algunos nacionalistas pero su jefe Pedro Sánchez anoche en Málaga marcaba claramente distancias con Rivera

Voz 3 02:23 qué clase de democracia cree o en la que creen señor Rivera él solamente creo pues en la democracia como la cree la gente conservadora solamente me entiendo con aquellos que piensan como yo

Voz 1727 02:34 así viene el martes veintiséis de marzo

Voz 4 02:37 bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 02:55 esta medianoche el Parlamento británico ha tomado el control de la agenda del Brexit un precedente peligroso dice Teresa May sobre la enmienda aprobada con los votos también de treinta diputados conservadores de su grupo por tanto enmienda por la cual el Parlamento pasa simplemente de votar lo que le llega del Gobierno a proponer soluciones alternativas a las de la primera ministra y aquí en España a la diplomacia se le abren dos frentes el primero en Francia

Voz 1389 03:26 cuarenta y un senadores liderados por uno del partido de Macron han difundido manifiesto en México

Voz 0027 03:30 tras la supuesta represión española a los independentistas catalanes el Gobierno francés desacreditó horas después ese texto

Voz 1727 03:35 el segundo frente México su presidente López Obrador

Voz 0027 03:38 la mano de una carta al rey Felipe VI pidiendo una disculpa de España por los abusos durante la conquista del país hace quinientos años el Gobierno español lo ha rechazado con todo afirme

Voz 1727 03:46 ese día cerrado ya con los sindicatos un ERE que va a afectar a mil seiscientos trabajadores es un veintidós por ciento menos de los que había anunciado en principio y un descubrimiento científico español el cerebro generan neuronas nuevas hasta los noventa años me ahorro el chiste

Voz 1389 04:03 Brigitte las generada no es las genera una región específica del cerebro qué quiere decir eso que si la medicina detecta que esa zona de un cerebro en concreto disminuye su generación de neuronas antes de los noventa podríamos detectar el alzhéimer precoz

Voz 5 04:18 hay esperanza

Voz 1727 04:22 el Oviedo romper relaciones con el Sporting y emite una queja formal a la Liga por los cacheos de este domingo en el Molinón Sampe

Voz 1161 04:29 realizados por la seguridad privada del club que dejó algunos aficionados tanto a ellas como ellos sin camiseta por considerarlas ofensivas teniendo algunas de ellas que quedarse en sujetador mientras en la cambiaban el club

Voz 1389 04:38 esta noche un comunicado oficial acosando al Sporting

Voz 1161 04:40 en dos responsabilidades a la Liga y en El Larguero el presidente Jorge Menéndez emitía su queja

Voz 6 04:44 las empresas que contrataron que suponga un poco su órdenes no actuó de la forma correcta en ningún caso

Voz 7 04:50 Nos ha parecido todo pues un despropósito

Voz 1161 04:52 en la próxima jornada en el Tartiere ante el Depor el consejo de administración no entrará al palco hasta el minuto doce como protesta

Voz 1 04:59 sí

Voz 3 05:01 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:03 buenos días una jornada más va a hacer mucho en todo el país algunos chubascos y tormentas en Canarias pero menos persistentes sequía afectando menos poblaciones que ayer pero en general como decíamos sol temperaturas un poco más bajas también las máximas serán más bajas menos en el sur con valores alrededor de los veinticinco grados cerca de los treinta en el Valle del Guadalquivir y atención al viento soplará fuerte

Voz 1727 05:23 yo parte del país especialmente intenso a última hora

Voz 0978 05:26 en el Estrecho levante de más de ochenta kilómetros por hora

Voz 1727 05:53 la filosofía digital del Santander como cuando donde tú quieras son las ocho y seis en las siete y seis en Canarias hasta el sábado no se van a publicar en el Boletín Oficial del Estado las listas electorales al Congreso y al Senado que los partidos han podido registrar hasta esta medianoche y por lo que sabemos hasta el momento al Congreso que salga de las elecciones del veintiocho de abril no lo va a conocer ni la madre que lo votó Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 06:23 los días el porcentaje de renovación es enorme

Voz 1727 06:26 practicamente todos los partidos y eso genera una bolsa de damnificados enorme también empecemos por lo bueno por las incorporaciones Nieves

Voz 1727 07:16 vamos con los de C D apartado caídos en desgracia y ahí hay un nombre que se lleva la palma Casado Pablo Casado deja fuera de las listas previsiblemente camino de Bruselas no lo sabemos a la que todavía hoy es su portavoz parlamentaria en la que él nombró Dolors Montserrat

Voz 1468 07:33 quedan por el camino como tú dices algunos por ejemplo antiguos Rubalcaba vistas como Soraya Rodríguez caen Pepe Blanco Jáuregui Elena Valenciano para Europa el marianismo del PP con Maíllo y Carlos Floriano al Senado Villalobos y Fátima Báñez que se fueron antes y pendientes de destino como dices Dolors Montserrat Margallo González Pons posibilistas del P de Cat que no repiten como Carles Campuzano Tardà que de Esquerra que deja portavocía Rufián divorciados Pablo Iglesias y Errejón el damnificado es Pablo Bustinduy que se cae de la lista europea en Ciudadanos algunos no se van como Paco de la Torre pero cae en otros puestos para dejar paso a los famosos a los fichajes Pepa

Voz 1727 08:10 nieve gracias gracias cuando hace tres años y pico se constituyó el primer Congreso de la era pos bipartidismo la cantidad de rostros nuevos abrumó por igual a ujieres y periodistas que tuvieron que hincar codos en el libreto de las fotos de sus señorías para poder identificar las pero ahora Jabois va a ser distinto las listas vienen llenas de famoso sabemos quiénes son lo que no sabemos es la huella transformadora de la sociedad que dejará a su paso por la política

Voz 1 08:38 pero son la dinámica española de que lo importante es la primera impresión no no la última nuestra recuerdo aquella canción de Sabina

Voz 1389 08:46 ciertas cotas de nietos de Torres

Voz 1 08:48 los disfrazados de ciclista serio y las socialistas

Voz 1389 08:52 a mí me parece mi impresión es que en lugar de listas están confeccionando platos nos puede dar una pista de lo que será la campaña electoral que en lugar de programas electorales estemos discutiendo sobre es caletas IS ritmo televisivo en todo esto a mí no me termina de molestar en algunos casos por ejemplo en algunos casos sólo sustituyen cargos grises de los partidos gente que sólo ha hecho carrera en la sede mediante favor esos servicios por personas que sí hacen alguna parada en sus cargos públicos lo pagarán en actividades privadas que tienen ya consolidadas muy bien pagadas luego está lo de poner unas caras e ir las rellenando con ideas o acercarla a unas determinadas ideas que probablemente esas mismas caras ni sepan ahora mismo cuáles son políticamente es catastrófico pero es que políticamente estamos un poco como ese niño querido sólo en una aldea asturiana no aspiramos ya ha que no nos toque mucho las narices

Voz 1727 09:42 lo que estas por lo políticamente correcto efectivamente la de tocar las narices

Voz 1 09:46 si mañana esta mañana yo

Voz 1727 09:51 hoy les aportamos en la sede nuevas conversaciones internas de Vox que confirman el mimo con el que la Fundación Francisco Franco trata al partido de Abascal di que cerquita están las amistades peligrosas partido de Casado y el partido de Abascal el portavoz de la Fundación Jaime Alonso intentó blanquear la imagen de Vox en prensa recurriendo ni más ni menos que José Luis Ulibarri constructor dueño de varios medios en Castilla y León investigado la Gurtel y que acababa de salir de prisión preventiva por la trama de corrupción enredaderas Mariola Rubio buenos días

Voz 1450 10:24 buenos días si así lo asegura el que fuera presidente de Vox en León hasta el pasado sábado Carlos Melle en una conversación telefónica con su número dos en ella se habla del portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso de cómo va a utilizar su amistad con el empresario de la Gürtel José Luis Ulibarri para que Vox sea Turó mencionabas tratado mejor en la prensa

Voz 10 10:43 el tema de dejando Alonso vale para hablar con con Ulibarri hizo lleve tener conversaciones debe entrar en carecen porque ya debe haber salido no se si sabes si confió Fabra con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quién dices que va a hacer caso de hecho a quedar con él antes de que ingresara en prisión pero esto trapos puesto ahora que estoy tengo que hablar con él por todos los temas

Voz 1321 11:06 fíjate los mismos que controla el telón

Voz 10 11:09 no yo se lo he dicho necesitamos hizo eso déjalo de mi mano GEAS un contrato de cojones este tio tiene contactos altos niveles

Voz 1450 11:15 hablaban así en octubre y un tiempo después ambos mantienen una segunda conversación comentan precisamente los titulares de un periódico de Ulibarri

Voz 10 11:24 hombre hoy nos ha publicado sin duda inicia esa lo que no lo discusión el periódico cuando uno mira el fenómeno se empuja a la formación en León con nuevos afiliados Jude Kelly falleció de los fallecidos ultra uno trozos

Voz 1450 11:35 en otras grabaciones en las que ha tenido acceso la Cadena SER nada menos que el vicepresidente nacional de Vox Víctor González Coelho de Portugal conversa con un afiliado que le pregunta por Jaime Alonso el de la Fundación Franco así responde Coello de Portugal

Voz 1389 11:50 acercábamos

Voz 11 11:51 qué tal muy buenos

Voz 1 11:54 se ha Box colabora nos encanta decía información de Mariela Rubio Mariela agraciada hasta luego

Voz 5 12:03 qué dolor donde en el cuello tengo Ortí corista hortícola radios a salimos

Voz 3 13:01 Pepa Bueno

Voz 1 13:02 las ocho trece ahora las siete y trece en Canarias en la practica Teresa

Voz 1727 13:05 Amey llevaba tiempo sin tener el control del Brexit porque lo que ya negociaba terminaban el cubo de la basura el Parlamento se lo terminaba o tumbando pero desde anoche ya es casi oficial la Cámara de los Comunes le quita el gobierno de mí el control sobre la agenda el proceso de salida Begoña Arce Londres buenos días

Voz 0273 13:24 buenos días esto qué consecuencias practicas puede tener las consecuencias prácticas son como todo en este proceso confusas e imprevisibles el Parlamento de hecho le quita al Gobierno el poder de la agenda del Brexit pero los diputados no pueden forzar a Theresa May adoptar las decisiones que alcance si alcanzan alguna lo que va a ocurrir mañana miércoles es que los diputados van a presentar ya votar en la Cámara de los Comunes una serie de alternativas al acuerdo de May son votaciones indicativas esas propuestas aún no se conocen pero ayer la primera ministra dejó claro que no llevará a efecto ninguna otra versión del Brexit aunque los diputados la aprueben por mayoría

Voz 4 14:02 han se

Voz 0273 14:05 voto indicativo es exactamente eso indicativo los miembros de esta Cámara no pueden esperar que el Gobierno les dé simplemente un cheque en blanco a cualquier votación que se apruebe a efectos prácticos puede que estos votos orientativos no terminen desbloqueado la situación pero lo ocurrido agudiza la crisis entre el Parlamento y el Gobierno tres miembros del Ejecutivo tres secretarios de Estado dimitieron anoche porque habían respaldado la enmienda contra la orden dada por May que considera lo ocurrido un peligro un peligroso precedente para el equilibrio de las instituciones demócrata

Voz 1727 14:37 gracias Begoña hay sobre España sobre la imagen que el mundo tiene de nosotros sobre el mundo en el que vivimos lo primero lo que cuenta hoy el diario El País una potencia extranjera Aimar atacó los ordenadores de defensa

Voz 0027 14:48 sí sabíamos que había existido el ataque pero hoy El País lo vincula ya directamente a un país extranjero no fue cosa de hackers fue algo mucho más serio el virus llegó a través de un email llevaba más de tres meses infectando la red del Ministerio de Defensa sin que nadie se diera cuenta el objetivo de los ciber espías y esto es muy noticioso podrían ser secretos tecnológicos de la industria

Voz 1727 15:05 la piedra vamos al detalle del manifiesto de cuarenta y un senadores franceses comprando íntegramente el relato independentista catalán lo promueve un senador de la plataforma en marcha de Macron Carmen Vela buenos días

Voz 1321 15:18 buenas días pero el propio Gobierno de Francia ha tenido

Voz 1727 15:20 hay que salir a desautorizar a los cuarenta y un senadores que son en realidad de todos los partidos

Voz 1468 15:25 es la ministra francesa para Europa Nathalie lo asola que sale al paso en nombre del Gobierno del partido el presidente Makoun tras la protesta de la embajada de España en París Francia está comprometida con la unidad e integridad España no nos corresponde indica la ministra inmiscuirnos en los asuntos judiciales de España Francia tiene confianza plena en la capacidad de la democracia española para conducir un diálogo político apaciguado irrespetuoso con la legalidad constitucional del Estado de derecho añade la respuesta

Voz 1321 15:53 les francesa de Asuntos Europeos poco

Voz 1468 15:56 pues fue el propio partido en el Gobierno francés la República más la que insiste en que Francia apela constantemente al respeto del marco constitucional de España y que la misiva añade del grupo de cuarenta y un senadores entre trescientos cuarenta y ocho que conforman la Cámara Alta francesa es dicen la expresión individual y no refleja la posición del club el manifiesto denuncia la represión que sufren los dirigentes de pluses y pide una intermediación de Francia de la Unión Europea para entablar dicen un diálogo entre el Estado central y el Gobierno de Cataluña así debe resolverse en lo que consideran un problema político y lo firman senadores de varios grupos desde la derecha a la izquierda se publicó en el blog de la entrega Antolín que es vicepresidente de la CUP misión de Asuntos Exteriores del Senado y miembro del partido gubernamental los firmantes denuncian también la represión de la que son víctimas los cargos electos legítimos los representantes políticos de la Generalitat de Cataluña encarcelados dice no forzados al exilio por sus opiniones en el ejército de los mandatos que les dieron los electores

Voz 1727 16:57 gracias Carmen y otro frente diplomático la carta del presidente de Méjico al Rey Felipe VI exigiendo que España pida perdón por los abusos en la conquista de hace cinco siglos Giant Button respuesta del Gobierno español

Voz 0127 17:10 rechaza con firmeza el contenido de esa carta dice en una nota la llegada hace quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas esta noche en un acto López Obrador ha defendido su mensaje

Voz 13 17:23 me repito una invasión se asesinaron a miles de personas e incluso

Voz 14 17:31 una cultura aunque se niegue

Voz 13 17:34 hay heridas abiertas es mejor

Voz 0127 17:37 pedir perdón asegura que es la única manera de lograr una reconciliación plena entre los dos

Voz 1727 17:42 meses parece el signo de los tiempos verdad la falta de respuesta o de solución a los problemas del presente llena la agenda de los mandatarios de todo el mundo de ajustes de cuentas con el pasado

Voz 15 17:55 hola Javier uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para TIC bueno para Haití y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta estaba creyendo que es importante

Voz 3 18:07 eh me llegaba la oferta

Voz 16 18:11 en no dos últimos estaremos mañana comerciales y fijo fibra

Voz 1321 18:16 mil

Voz 1 18:19 el informativo nodos online

Voz 17 18:21 punto es o llamando gratis al uno cinco cinco uno

Voz 12 18:24 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 18:29 Apple la compañía de los iPhone si los Mc dejará de ser la compañía de los iPhone en los Mac o por lo menos dejará de ser solo eso anuncia una expansión que la va a llevar a meterse en sectores hasta ahora tan ajenos como el de la banca las noticias o las pelis y las series en streaming Pepa Blanes

Voz 1463 18:46 en tan sólo unas semanas al todopoderoso Netflix Le han salido dos grandes competidores la semana pasada disnea absorbía Fox ya anunciaba próxima plataforma de streaming este lunes Apple montaba uno de sus típicos os de lanzamiento para anunciar toda su artillería pesada videojuegos a través de Google servicio de noticias en la época de Trump y las Fake News Ia atención plataforma de

Voz 1 19:07 el películas mu

Voz 1727 19:12 pero con un vídeo lleno de estrellas de Hollywood

Voz 1463 19:15 a Oprah Winfrey que prepara documental sobre los abusos sexuales en el trabajo Jennifer Aniston o Steve Carell muestran una diversificación de públicos productos es que se han adueñado hasta de Barrio Sésamo para acercarse así al público infantil

Voz 1727 19:28 pero la gran perla del anuncio fue Jaime Steven Spielberg el cineasta que lleva meses liderando una campaña contra Netflix para

Voz 1463 19:38 que las películas de plataformas no puedan competir en los Oscar con Apple parece no tener problemas aunque sus productos no pasen por salas de cine en cualquier caso si nos fijamos en las cifras Netflix tiene todas las de perder y es que Apple tiene mil cuatrocientos millones

Voz 1 19:51 dispositivos en todo el mundo entre ellos no

Voz 1463 19:54 novecientos millones de I Phones una barbaridad si tenemos en cuenta los ciento treinta y nueve millones de usuarios de Netflix en todo el mundo

Voz 1727 20:01 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 0978 20:10 Gutiérrez qué tal buenos días con cielos despejados pero con bastante frío esta mañana sobre todo por el viento ocho grados tenemos en la

Voz 1727 20:17 cambia a las once en Cibeles

Voz 0978 20:20 mediodía en la sede de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Ayuntamiento de Madrid el Gobierno regional ha convocado sendos minutos de silencio por la mujer asesinada ayer en Loeches a manos presuntamente de su marido que después se quitó la vida encontró los cadáveres la hija de ambos once años ella y su hermano de cinco están bajo la tutela de familiares y de los servicios sociales Loeches ha convocado hoy y mañana dos días de luto Antonio Notario alcalde

Voz 18 20:43 estamos planteando la convocatoria de una concentración para que los vecinos puedan mostrar su o apoyo de parar

Voz 19 20:53 pero estas situaciones pero queremos tener confirmación de de cómo en la investigación para saber las circunstancias tengo plantea la convocatoria de las

Voz 0978 21:06 de la política los partidos madrileños ultiman sus candidaturas de cara al XXVI cm Izquierda Unida desvela hoy sus cartas dará a conocer esta mañana los resultados del referéndum que han hecho entre sus militantes para decidir si confluyen con anticapitalistas o si aceptan la propuesta de confluencia de Podemos a la Comunidad en el PSOE esta tarde el comité regional del partido variará la propuesta de listas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que anoche aprobó la ejecutiva en la candidatura de Ángel Gabilondo entran como novedades Pilar yo Rodríguez Uribes Purificación Causapié de una lista en la que sólo repiten quince de sus cuarenta diputados salen entre otros el alcalde de Soto Juan Lobato Javier Bañuelos federalistas seca en varios los diputados como Mónica Silvana que irá a la lista de las europeas o Daniel Biondi que cambia la Asamblea por el Congreso en el partido socialista tampoco han querido que sus candidatos a los ayuntamientos compatibilice su tiempo con él de diputados por eso ni el alcalde de Soto no

Voz 1389 22:07 Mato ni la candidata Rivas Mónica

Voz 0978 22:09 la Carazo repetirán su paso por Vallecas a varios socialistas también esa sorprendido negativamente que algunos diputados como José Ángel Chamorro o digo Cruz hayan ido en puestos tan bajos por debajo del número treinta entre los cuarenta primeros puestos sólo repiten quince diputados entre ellos Pilar Sánchez Acera José Manuel Freire Enrique Rico o José Cepeda tiene el PP Almeida celebra el gran fichaje dice de Andrea Levy titulares con Sarmiento será su número dos en la lista al Ayuntamiento de Madrid y Alavés la número seis del PP para al Congreso salida de Antonio González Terol el alcalde de Boadilla aún no sabe si repetirá como candidato en el municipio la Comunidad de Madrid está obligando a los trabajadores de los centros educativos a rellenar un documento para confirmar si secundaron la huelga del ocho m Comisiones Obreras denuncia que este procedimiento es ilegal los vecinos de Carabanchel se manifiestan esta tarde en Marqués de Vadillo para exigir tres centros de salud que prometió

Voz 1389 23:05 la Comunidad para esta legislatura que acaba esta carencia afecta a setenta

Voz 0978 23:09 de ocho mil vecinos y la Policía busca al dueño de dos perros por un presunto delito de maltrato animal eran rescatados el domingo en Usera en la capital desnutridos y deshidratados tras varios días encerrados en un coche

Voz 4 23:22 los deportes en Hoy por hoy Sergio

Voz 1161 23:28 no se puede quedar esta noche a las puertas de un récord mundial Sampe buenos días buenos días el de victorias colonos selección lo tiene el portero Iker Casillas con ciento veintiuno al sevillano está concierto diecinueve Si hoy gana con España en Malta se colocara con ciento veinte a sólo uno de igualarlo ese mal de España desde las nueve menos cuarto a las ocho y media en Carrusel además sigue el mercado en cuanto a las posibles llegadas de jugadores en verano al Real Madrid en papel desmentido ayer por fuentes oficiales del club y como siempre Neymar también desmentido ayer por el plan

Voz 1389 23:52 a poder del jugador

Voz 4 23:54 uno de marzo todos

Voz 20 23:56 Neymar siempre sale en los mercados siempre se especula con un fichaje pero eso no significa que vaya a ocurrir en su vida sólo ha fichado por dos equipos el Barcelona y el presidente la probabilidad de no salir de aquí es muy grande primero porque su segundo año tiene tres años más de contrato estamos hablando con el PSD para renovar nuboso

Voz 1161 24:17 suenan también nombres como los de pasar Eric sean o Pogba

Voz 4 24:21 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 5 24:24 en España patrocina ahora apunta Emilio ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ese tela hay límites de que va totalmente equipada hombre también llevó

las cosas es analizar eso sí ve en este mes de marzo apoye estrena por gigantes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada pymes defiende que este van hasta fin de mes condiciones

Voz 1450 29:04 hay una cosa más la consagrada dramaturga Violeta Gil lleva hoy al Fernán Gómez fue poemario basado en su experiencia en Estados Unidos Marta García

Voz 25 29:11 ayer volvía a América y empecé a inventar Malú

Voz 1 29:14 el atleta Gil las actriz dramaturga

Voz 1513 29:16 nombre de la compañía de teatro la triste era hace unos años se marchó a Estados Unidos para estudiar escritura allí conoció al poeta Luis Muñoz decidió empezar a escribir poemas Inazio su primer poemario antes de que mis cosas versos escritos para ser dichos en los que Violeta habla del amor en la distancia sin nostalgia y huyendo de lo cursi versos que lleva a escena en un espectáculo poético performance hoy musical con Abraham Boba líder del grupo León Benavente

Voz 1 29:43 eh pero habló también de lo que significa eso encontrarte fuera de tu detuvo tu

Voz 1727 29:48 this is it Icomos

Voz 1 29:51 no como eso te afecta desde hoy mal el Teatro Fernán Gómez ocho grados en la Gran Vía pero bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 el Tribunal Constitucional tiene previsto suspender hoy la comisión de investigación sobre la monarquía que creó el Parlament catalán

Voz 1389 30:25 se constituyó gracias a los votos de los independentistas y también de los Comunes el Gobierno central la recurrió el viernes y lo que va a hacer hoy el Constitucional es admitida a trámite ese recurso lo que implica la suspensión automática de la comisión veintiséis de marzo martes de luto en Loeches Madrid por un nuevo asesinato machista un hombre mató presuntamente a su mujer y después se suicidó fue la hija de ambos de sólo once años quién encontró los cadáveres y pidió ayuda con este caso ya son trece las mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas y sólo una de ellas había presentado denuncia Mariola grito

Voz 0259 30:56 dato inquietante que parece una señal de alarma sólo una de las trece mujeres asesinadas este año había denunciado a su verdugo es decir más del noventa por ciento no había pedido ayuda y no lo hacen según los estudios porque no ven el riesgo por miedo por vergüenza por dependencia económica o emocional el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente cree que el negativo discurso de la extrema derecha de Vox puede ser otro factor

Voz 7 31:21 sí sobre estas circunstancias sociales estructurales se añade un mensaje de que son mujeres que denuncian para beneficiarse quedarse con la casa con los ni ni con la paga Gené tener ventajas en el en el divorcio para tener ayudas económicas se habla de Chiringuito de las mujeres cuando todo eso se dice la duda en los miedos la de confianza en el sistema es mucho mayor por lo tanto yo creo que es muy muy imprudente el que permitamos que este tipo de discursos se siga haciendo haciendo como planteamiento político que todavía más grave

Voz 0259 31:51 los agresores machistas han matado a novecientas ochenta y ocho víctimas desde que comenzaron en dos mil tres las estadísticas de la violencia de género once menores han quedado huérfanos este año doscientos cuarenta y uno desde dos mil trece

Voz 26 32:06 hacerles cosas como las familias nos hace diferentes con Family seguros desde el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixa tal escuchar

Voz 1 32:25 hablar hacer a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 1389 32:39 los cuarenta senadores franceses han difundido una carta en la que denuncian lo que califican de represión contra los líderes independentistas catalanes piden que Europa intervenga para buscar una solución política al conflicto estos senadores son de distintos partidos de derechas izquierdas del propio partido del presidente Macondo el Gobierno de Francia reaccionó de inmediato rechazando la injerencia de estos senadores en un asunto de la incumbencia exclusiva de España que es un Estado de derecho como dice literalmente la nota gubernamental sobrevalorar la importancia de la carta de los cuarenta senadores sería un error porque son trescientos cuarenta y ocho infravalorar la sería otro error no menos denostar la cubriendo insultos a los firmantes una pérdida de tiempo en todo caso la carta pone de manifiesto unas cuantas cosas por ejemplo que la política de comunicación de los gobiernos españoles y las fuerzas constitucionalistas durante el proceso el proceso del pluses ha sido deficiente o tardía o insuficiente que sí

Voz 1 33:37 este en Europa la preocupación de que un problema como el técnico

Voz 1389 33:39 depende catalán se propague por contagio a otros similares en Europa y que necesita poder demostrar que sabe encontrar o al menos buscar respuestas políticas a los conflictos identitarios pero revela asimismo que hay una cierta Francia que siempre le cuanto ocurre en España con unos cuantos viejos lugares comunes y que hagamos lo que hagamos siempre Nos considerará menores de edad democráticos

Voz 1727 35:53 y en esta mañana de martes también con Lucía Méndez periodista del mundo buenos días hola Pepa buenos días Joaquín Estefanía junto a la directora país buenos días buenos días esperamos de un momento a otro Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria conseguir un escaño en el Congo eso es difícil como saben porque antes de ganarse la confianza de los ciudadanos hay que ganarse la del líder del partido y mucho más cuando el líder del partido se la juega en unas elecciones se juega su propia supervivencia es el caso de Pablo Casado en el PP que ha apurado el plazo ya despejado al final una X muy importante la del número dos por Madrid Adolfo Suárez Illana ya lo saben el hijo del foco de Adolfo Suárez antes había despejado otra X muy importante la número uno por Barcelona Méndez hay mucha mucha mucha brecha dentro del PP con este tema porque nos llega a todos no pero pero no sé si nos llega una que has desaparece a las pocas horas eso sí esto es muy serio bueno Pepa yo creo que

Voz 1321 36:59 no sé si te acordarás pero hace algún tiempo en una convención nacional del Partido Popular una de las últimas en las que participó durante la etapa de Rajoy José María Aznar preguntó dónde está el PP bueno yo creo que hay mucha gente que se pregunta ahora mismo donde está el PP concretamente en la lista electoral de Madrid al Congreso por debajo de Pablo Casado el PP seguramente no aparece hasta el puesto ocho nueve y bueno yo creo que esto es una manera de simbolizar efectivamente que el nuevo líder del Partido Popular ha hecho unas listas yo no sé a la medida de quién tampoco no no sé no sé a la medida de quién porque bueno Pablo Casado es una persona que ha vivido toda la vida de la política que ha estado en puestos institucionales Ike Ike en este momento está apostando por unas listas electorales absolutamente exóticas completamente incomprensibles para mucha gente del Partido Popular por supuesto en las que muchísima gente del Partido Popular en absoluto ser reconoce esto es un hecho

Voz 1727 38:08 fíjate consecuencias vaya a tener eso déjeme recordarle primero a los oyentes que en esa lista va por ejemplo además de número dos

Voz 1 38:14 Adolfo Suárez Illana pues está Dani

Voz 1727 38:17 el la calle un economista ultraliberal el economista de cabecera de Esperanza Aguirre por ejemplo que también va un torero en el puesto número doce que no lo tienen claro que se pueda salir que va

Voz 31 38:27 con imágenes de Mariluz para el padre de Marie como número uno por Huelva va estoy hablando de Madrid va Edurne Uriarte el conjunto cátedra

Voz 1727 38:35 Atica tertuliana ayer estuvo casualmente en este programa antes de que supiéramos que se incorporó

Voz 1321 38:41 el yo creo que el asunto es que el líder del Partido Popular es una persona que considera que la presencia mediática el tirón mediático ir a la capacidad de esas personas de producir latigazos en los ciudadanos cada vez que hablan en los medios es una capacidad mucho más importante es una cualidad mucho más importante que era de saber de política que la de Isabel de derecho que la de entender de economía

Voz 1 39:09 es decir en cuatro

Voz 1321 39:09 todo es decir a la presencia de Daniel en la calle me parece de la mayor trascendencia a Dario era calle es una persona muy mediática que que tiene una una idea ortodoxa de liberalismo que seguramente él defiende una posición económica que no sea aplicó

Voz 31 39:29 esto en ningún lugar del mundo no ya no ya no digo bueno bueno bien bueno aquel donde se ha aplicado la teoría de la calle Pinochet no en su totalidad seguramente los sí

Voz 0958 39:41 Dios donde en los sitios donde al no haber libertades es decir no hay resistencias a las teorías más ultraliberales eso es lo que pasó con Milton Friedman y todo esto no

Voz 1321 39:52 bueno yo en fin por perseguir

Voz 3 39:55 con qué le pasa por obra gorda

Voz 1 39:59 con secuencias que tiene dentro del PP esté decisiones

Voz 31 40:02 de momento de momento el estupor

Voz 32 40:06 eh la

Voz 1321 40:09 en fin la incomprensión y el el el silencio el asombro no que se está produciendo nos yo no sé porque claro todo esto claro va a depender de los resultados no pero en general las personas digamos que hasta ahora han representado lo que era el Partido Popular lo que piensa en lo que son es muy pesimistas a propósito de esta de este de este cambio que está produciendo casado en el partido sobre todo porque consideran que el partido ha perdido la imagen de seriedad y rigor que de alguna manera proporcionaba bueno pues el último equipo lo la última etapa de de Mariano Rajoy y yo creo que están siendo bastante pacientes no porque el señor Rajoy ha visto cómo en las listas se ha puesto a personas a que han sido crueles mucho más crueles con él de lo que lo fue su oposición

Voz 1727 41:02 decía Lucía con buen criterio dependerá del resultado o bien que tenga un resultado espectacular Pablo Casado o bien que como resultado no espectacular incluso una debacle como Andalucía pueda gobernar si eso no es así pasarán al cobro eh esto que están necesariamente no entre las incorporaciones Cayetana Álvarez de Toledo que no es nueva en la política fue diputada dos legislaturas su su caso presentada por Pablo Casado como como el Messi de de la emisora broma de la lista te ya su caso me sugería algo que es aplicable a muchos otros en muchas otras listas no porque después de dos legislaturas en el Congreso lo que se le puede preguntar a los candidatos que huella han dejado en la política española cuál es la huella transformadora no de de ocho años de presencia en el lugar donde se promueven las leyes en en este país claro porque tiene consecuencias internas el confeccionar listas con el criterio de que sean famosos mi tengan buena oratoria o que creen situaciones de impacto pero tiene consecuencias de puertas para afuera que Congreso vamos a tener Joaquín

Voz 0958 42:06 bueno yo pienso que las listas están siendo hechas para dos circunstancias una que ganen entre otras que las pierda porque como no no está claro quién lo va a ganar es decir con estos diputados y con esto senadores les van a tener que ver los líderes de los partidos políticos tanto si ganan como si pierden yo distinguía han dicho una palabra Lucía que me parece es conceptualmente muy interesante es decir la diferencia entre lo que ha pasado en el PP y lo que pasaba en los partidos políticos donde también hay unos movimientos de turbación en algunos casos telúricos es lo exótico

Voz 1 42:44 es decir en el PP hay unas listas

Voz 0958 42:48 hasta dónde vamos conociendo pues hay elementos de exotismo en las mismas mientras que en el resto de los partidos hay unas listas que son muy discutibles pero que entran dentro todavía del terreno de la de la política o de la es decir los de Vox es que son nuevas no es decir no puedes compararlas con nada no

Voz 1727 43:09 en el partido de los previsibles acuérdate que era el PP

Voz 0958 43:11 eso es eso era el Partit los partidos no eso no sé si os acordáis del del eslogan del Partido de los militantes que se decía antes el partido de los militantes las lista siempre se habían hecho es decir bajo una doble estructura por una parte las necesidades del líder evidentemente pero que por otra parte la composición interna que hay en el seno de los en uno de los partidos esto último es lo que se ha roto esto es lo que se ha roto y lo peculiar es que se ha roto después de haber elaborado unas primarias en donde los militantes han decidido quiénes querían quiénes querían que fuese y esos militantes han visto se han visto permanente permanentemente desautorizados en un porcentaje altísimo

Voz 1321 43:55 hay hay algunas de las organizaciones territoriales y provinciales del Partido Popular y a en fin que que la semana pasada estaba en pie de guerra claramente dicho Pablo Casado tuvo que cambiar al al número uno de la lista Baleares porque los dirigentes de allí amenazaron con con con irse si si se mantenía eso una vez decidida quién era tuvo que cambiarla Shake y fíjate yo creo que ni siquiera

Voz 1 44:22 es verdad que que en general la la filosofía que hay detrás de estas listas es la fidelidad al al líder

Voz 1321 44:32 en el caso de Pablo Casado yo creo que ni siquiera esta gente que la fichado estas personas en fin de mediáticas que participan en las tertulias que tienen un marcado perfil ideológico y dogmático muy conservador porque esto también hay que decir no no sé solamente es el fondo y son las formas es decir es la manera en la que las ha incorporado orillado absolutamente lo que es el partido popular pero es también el fondo del asunto es decir son gente agitadores son activistas conservadores que han ejercido esa actividad en medios de comunicación más o menos próximos al Partido Popular o incluso no próximos al Partido Popular y que ahora se incorporan a las listas con ese bagaje y con esa misma forma de hacer política que en el Congreso de los Diputados realmente no sé cómo se va a gestionar eso

Voz 31 45:21 eso anuncia que de alguna manera es porque política tipo de política depende pero Joaquín creíamos que las rastas de un diputado no era lo que nos iba sobrado

Voz 1 45:33 lo digo de broma que el niño de Carolina Bescansa va a ser lo más normal que ha pasado por el Congreso

Voz 1321 45:39 en los últimos diez años ocho cuarenta y seis siete cuarenta

Voz 1 45:42 en Canarias

Voz 4 48:16 hoy por hoy con Pepa Bueno