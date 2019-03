Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 el número tres de la Fundación Francisco Franco recurrió a un empresario imputado y recién excarcelado por presunta corrupción para mejorar el tratamiento de Vox en los medios

Voz 0027 00:34 Imaz lo confirman las nuevas grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena Ser en ellas el presidente del partido en León se asegura que el directivo de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso utilizó su relación con el constructor José Luis Ulibarri para conseguir que los medios de su propiedad le dirán a Vox un trato amable

Voz 4 00:50 todo el tema de escandaloso para hablar con con Uribarri hija lleve tener conversación antes de entrar en Cancún porque ha salido si conciencia vale Fabra con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quién dice se va a hacer caso de quedar con él antes de que ingresara en prisión fango poco de vez en cuando yo no lo he dicho con necesitamos eso déjalo de mi mano GEAS un contrato de cojones fíjate en los mismos que controla el que no digo que nos apoyemos evidentemente pero que no se corta contactos altos niveles

Voz 0027 01:21 en Galicia ahora mismo hay cuatro incendios activos están todos en la provincia de A Coruña el más grande ha obligado a cortar la circulación en uno de los carriles de la autovía del Barbanza Xaime López dos días

Voz 0846 01:30 os Dios un fuego que se inició anoche en el Ayuntamiento de duro y que se ha extendido a su vecino de Rianxo supera las doscientas hectáreas el fuerte viento del nordeste está dificultando su extinción Adolfo Muiños es el alcalde de Rianxo

Voz 5 01:42 gol clarísimo eh aparte dificultar el causante de que es España a tanta velocidad y que incluso parando porque ya no está fresca pero momento desde luego

Voz 0846 01:54 al medio rural informa de otros dos incendios en los exámenes inició en tres focos distintos ya alcanza las cuarenta hectáreas otra no ya ya suma veinte hectáreas

Voz 0027 02:03 hoy termina el juicio al ex presidente del Barça Sandro Rosell acusado de blanqueo y reparto de comisiones ilegales pasó casi dos años en prisión provisional y ahora la Fiscalía ha rebajado los delitos que le imputa yo amo Finlandia Bondi

Voz 0931 02:15 hoy son las defensas quienes presentan sus escritos de conclusiones pedirán la absolución que no se condena Rosell por justificar esta larga prisión preventiva la Fiscalía rebaja los delitos de blanqueo continuado sólo blanqueo organización criminal agrupación criminal se le piden seis años de cárcel casi la mitad once de los que se pedían inicialmente

Voz 0027 02:30 ya este habrá comienza en Estrasburgo un pleno del Parlamento Europeo para regular los derechos de autor a las puertas de la cámara se ha concentrado un grupo de detractores de esta nueva directiva que consideran que limitará la libertad de expresión Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 02:42 hola muy buenos días unos en contra otros a favor si de las sociedades generales y autor que consideran íntima que se regule a las grandes empresas de Internet mientras los responsables su favorables a lo que se denomina Internet con libertatem España como Simón Nallely por ejemplo vamos a escucharla

Voz 6 03:00 diez en realidad una tapadera para censurar libertad de expresión para mantener monopolios que en realidad son obsoletos es como con la invención de la imprenta la Inquisición y esto no es una exageración

Voz 0738 03:14 lo que estoy mantiene divididos a los grupos políticos que tienen después del debate que acaba de iniciarse votar a partir de las doce

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 0119 04:39 en el capítulo ha terminado el plazo para que los partidos registra en sus listas ni el Ministerio del Interior últimas sorpresas pasan por un periodista y dos toreros la mañana casada anunciaba el número dos en su lista

Voz 9 04:53 el conmigo atada a la luz una casa de su padre con nuestras mujeres no me dijiste pero no en el presidente de la Fundación Concordia Ribalta esta demanda Mi locura siempre dice que que su padre el presidente Suárez es patrimonio de todos los españoles por tanto yo no te dijera que no pero sí que puedo decir que para mí desde muy joven ha sido ni referencia política

Voz 7 05:20 el día veintiuno de julio bajó conmigo las escaleras ponerle nuestro explica Miró muchas gracias es una vocación de servicio

Voz 10 05:32 España que mira al futuro una España que retroceda cuarenta años atrás

Voz 7 05:41 puro pues perder el ideario el programa el Partido Popular tanto Couture hoy cerrando la puerta aquellos que lo que quieren es retroceder cuarenta años sintiera un gobierno de futuro y generación de los nietos

Voz 11 05:57 los huesos de Franco y al aborto como hace el PP y el PSOE que nos vamos a soportar con el Partido Socialista de acuerdo con esto beso con este señor Sánchez ni a la vuelta de la esquina qué es lo que nos está diciendo están dicho de todo menos bonito Pedro hijo dijo que no pactaría con Susana Díaz y pactó tu Pinto

Voz 9 06:12 mira lo que ahora del cordón sanitario de la me dijiste no pero no pero no sé qué pero vuelvas el presiente por mi parte

Voz 10 06:24 presidente yo echaré más cerca de volver a ser la presidenta anda

Voz 9 06:28 mira te digo yo tengo que deciros una cosa yo no

Voz 12 06:36 yo voy hoy a ahora

Voz 7 06:40 estoy daba pero ayudar a mí solamente me entiendo con aquellos que piensan como yo qué tal nivel de estrés esta mañana sumamos otra voz a este

Voz 1727 06:51 la mayor Edurne Uriarte muy buenos días hola buenas de Pepa Bueno cuánto tiempo dura

Voz 12 07:01 es como decir que en mayo

Voz 7 07:10 sobre y siete minutos de la mañana ocho y siete en Canarias estábamos muy preocupados por Ignacio Ruiz Jarabo buenos días buenos días y disculpa atrapado en un atasco

Voz 1727 07:19 un atasco provocado por nazi explicarla o ya vivido al lado del punto y estaba ambulancias Policía imposible alcanzar los ciento aquí está Ignacio Ruiz Jarabo para incorporarse a una mesa que componen esta mañana Lucía Méndez Joaquín Estefanía escuchen esto urge una alianza entre el capitalismo más pragmático el marxismo más ilustrado el feminismo más humanista el ecologismo más realista el papa Francisco el autor de esta propuesta en una tribuna del diario El País en el mes de febrero propuesta descabellada según él mismo es el escritor y ensayista sandía Alba buenos días buenos que nos acompaña esta mañana en Radio Madrid yo no sé si comparte este cóctel que a unos les puede parecer una pócima explosiva ya otros el bálsamo para salvar la civilización Daniel buenos días

Voz 13 08:12 buenos días Pepa suscribiría este cóctel

Voz 14 08:15 yo lo entendí como una india

Voz 13 08:17 estación a pensar fuera de las categorías tradicionales y de las alianzas típicas ya tener un poco más de imaginación en política en ese sentido sí en el sentido concreto de ese cóctel concreto seguramente vamos imposible de de de cuajar pero la idea me pareció muy interesante

Voz 1727 08:36 en el City es catedrático de Filosofía Política de la Universidad el País Vasco y número dos en las listas de Geroa Bai al Congreso es una coalición política navarra vasquista en la que integran partidos como el PNV y otros de centro izquierda es una coalición de gobierno porque al frente de Navarra está Uxue Barkos y tiene una enorme novedad esta lista que repite itinerario sin el tiempo de renovación al ochenta por ciento de las listas estadista repite practicamente por lo menos arriba no

Voz 13 09:03 y si no creo que saquemos dos diputados yo me gustaría seguir dedicando a la a la filosofía política que es lo que me gusta pero creo en el proyecto y creo desde siempre creo que hay que echar una mano también para las elecciones forales que son las las nucleares para nosotros y además yo cometió un error hace veinte años y es error entre comillas a darle animado Uxue Barkos a la que se dedican a la política y eso me persiguió desde entonces siempre que me pide algo no no puedo decirle que no a una deuda pero aquella apago muy muy a gusto por ayudar al proyecto en el que creo sí

Voz 1727 09:37 ha querido la casualidad que hoy firme otra tribuna también en el país en la que hablas de la tiranía de las pequeñas decisiones la estupidez colectiva en la tribuna el gran problema de las actuales sociedades democráticas es conseguir que las sociedad en su conjunto sea más inteligente que el individuo para evitar entrar en una dinámica donde el conjunto sea más torpe

Voz 13 10:02 explíquenos esta bueno yo creo que lo que está pasando generalmente es lo contrario que que nos juntamos varias personas desde varios amigos que nos juntamos para hacer algo y al final acabamos cabreados con los cuñados hasta la propia sociedad en la propia sociedad muchas a veces suma pequeñas interacciones podíamos hablar del caso del Brexit podíamos hablar de nuestro problema territorial en Cataluña podíamos hablar de de abuso de los recursos de Medio Ambiente cada uno consumimos hacemos pequeñas decisiones que encima mismas consideradas no no pueden quizá no sean demasiado malas pero la agregación de todo eso produce un resultado que unas dinámicas que son terroríficas yo hace mucho tiempo que llevo analizando este tipo de comportamientos perversos que no son adjudica hables a la maldad de alguien en concreto la crisis económica también sino a la a la falta de organización institucional que hace que todo eso sea Aguere produzca unos resultados realmente catastróficos

Voz 1727 10:56 de manera que el resultado catastrófico Santi Alba sea posible un cóctel como el que tu proponía en ese artículo sea descabellado

Voz 15 11:03 bueno yo creo que en esa propuesto un poco la medida de la situación en la que nos encontramos de urgencia ir la tragedia al menos a mi juicio ya sé que es un cóctel de en el que inmediatamente todos del que inmediatamente todos quieren quitar algún elemento pasta quitar un elemento para que yo creo que todo se venga abajo todo eso hace muy difícil que esa propuesta cristalice naturalmente ese final que era el final de un artículo era al mismo tiempo el principio en otro artículo en el que yo tendría que explicar en qué consiste esa esa esa propuesta pero sí la tengo que resume

Voz 14 11:39 muy deprisa pues diría que bien

Voz 15 11:42 yo creo que a partir del dos mil ocho pues se produce una quiebra en el consenso neoliberal dentro del capitalismo creo que también hay un conflicto entre capital productivo el capital financiero que genera fracturas que que sí que hay un capitalismo pragmático que entiende que por ejemplo la desigualdad social genera de estabilidad que la de estabilidad pues no es buena para el capitalismo y después hablaba de un

Voz 1727 12:10 el marxismo más ilustrado ilustrado pues yo creo

Voz 15 12:13 de uno de los problemas con los que nos hemos encontrado de la izquierda es que nos hemos movido en los últimos años entre entre el organismo decimonónico y el cosmopolitismo posmoderno y es muy necesario reivindicar por ejemplo Umárov que normalmente se ocupa de de de desentrañar los entresijos de la sociedad capitalista sino en relación con Kant de hacer una propuesta una propuesta que sea democrática que sea digamos reformista en lo en lo político creo que los demás salvo el papa Francisco que me declaro aquí mismo un gran admirador del Papa Francisco a pesar de de que no comparto gran parte de de su programa desde luego no tengo ninguna relación con la institución eclesiástica pero creo que en estos momentos es objeto además de un de una oferta de un pacto de silencio por parte de los medios de comunicación encontrar de lo que ocurría con los con los pontífices anteriores que es objeto de una ataque muy pero por ejemplo por Steve Banon y su proyecto nacional populista para Europa y eso también es indicativo de hasta qué punto creo que es un actor con el que una solución progresista debería contar

Voz 1727 13:22 entonces cosas muy concretas porque mis compañeros de mesa se van a incorporar a la conversación Daniel inédito eres nacionalista que gana España con los nacionalismos dicho de otra manera que aporta el nacionalismo nuestra convivencia la experiencia demuestra que la haya mejorado

Voz 13 13:37 todo lo contrario yo creo que los nacionalismos ahora tenemos un problema grave en Cataluña de un tema no resuelto que no se puede achacar a un nacionalismo sino que probablemente se tiene que achacar a la confluencia fatal catastrófica de dos nacionalismos tengo han conseguido entenderse pero el nacionalismo vasco con el que yo di me identifico eh ha sido muy importante muy relevante también en la en la consolidación de la democracia y sobre todo en la consolidación de un espacio plural pensemos si no existieran los nacionalismo gallego catalán vasco y dónde estarían las lenguas propias de esos países pensemos qué tipo de articulación del poder político tendríamos tenga en cuenta que España tiene esa dinámica tan fuerte de arcén recentralización en el Madrid cuando estamos hablando de nacionalismo como enemigo de Europa que es una cosa que estamos oyendo a náusea y que probablemente en la campaña electoral europea no la vuelvan a repetir Vargas Llosa Garicano ante a nacionalismo nos estamos refiriendo que cuál es el nacionalismo que cierra los puertos eh pide que la llegada de refugiados no no se nacionalismo de de las Islas Baleares ese nacionalismo de Estado no

Voz 15 14:49 yo yo creo que tiene usted de acuerdo con Daniel y creo que el problema fundamental en nuestro país es que la dimensión estado Hilari pensión una acción nunca han encajado la dimensión estado se ha sobrepuesto la dimensión nación nación yo creo que frágil y sin y sin fraguar no resuelta y esa no resolución porque viene generando desde hace mucho tiempo desde luego desde hace dos siglos muchos conflictos e incluso Errasti civiles que es resolver esa esa cuestión esa cuestión pasa sin duda por qué el el nacionalismo el español deja hueco a otros nacionalistas hace unos nacionalismos a partir de una de una construcción institucional diferente pues mientras no se resuelva ese problema siempre existirá la posibilidad como estamos viendo ahora de que alguien desde un partido como Vox que saca a la luz también pues mucho mucho nacionalismo español escondido dentro del PP rememoró dice la la peor España

Voz 1727 15:46 Santi tú fuiste uno de los intelectuales que se identificó con Podemos en en sus inicios y por resumir lo último que he visto que yo te pillado sobre sobre Podemos con literal con la retirada de mi admirado Pablo Bustinduy Podemos se queda prácticamente a oscuras y la política española es decir todos nosotros más en manos de los fabricantes y vendedores de sombras que está pasando

Voz 15 16:10 bueno ha entrado un pésimo tuitero escribo muy cuerpos y cuando lo hago meto la pata hay solamente quería sobre todo subrayar el el dolor político y personal que me producía la retirada de de Pablo Bustinduy dice me parece que aparte de un finísimo orador es un gran analista hay un activo para para la política de cualquier partido progresista enorme qué esta pasando en Podemos pues pues no lo sé yo me vinculo con Podemos pues ya no es como espectador como espectador pues yo creo que podemos ha hizo un gran análisis muy certeros en un momento dado por razones muy distintas y ahí me gustará sobre todo centrarme en los errores los errores propios más que en en los ataques recibidos pues creo que que ha construido un un partido en el que la única posibilidad de intervención colectiva era la conspiración de conspiración en conspiración y tanto más cuanto que esas conspiraciones acaban siempre saliendo a la a la luz pública pues ha generado un partido muy muy centralista un poco autoritario con un programa político muy decente pero en el que la tentativa de fundar un partido sobre el amor sea traducido en un partido finalmente fracturado por el por el despecho y por por la sensación de traición que eso te lo que erosiona cualquier construcción política no había un espacio de deliberación republicana interna digamos que permitiera

Voz 1727 17:48 no confundirlo personal y lo político son las nueve y dieciocho las ocho y dieciocho en Canarias

Justo después de paz

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 29 22:21 no

Voz 1727 22:39 veintitrés ocho y veintitrés en Canarias esta mañana de martes hemos querido incorporar a dos personas que ponen luces largas aquello de lo que nosotros hablamos con las luces cortas de cada día Daniel Gatti y Santi al Eva los pensadores sobre lo que nos pasa de quería ignorar y que están Radio Barcelona intervenir sobre lo que comentábamos con Santiago antes de irnos a la publicidad que le está pasando a Podemos que ha hecho un partido con la ilusión que con la conexión con el estado de ánimo del país que tuvo hace sólo cinco años sin era dice

Voz 31 23:13 sí una una cosa Pepa eh quería lanzar una una lanza en favor de de María Eugenia Rodríguez Palo

Voz 13 23:20 es una buena amiga mía creo que será una excelente parlamentaria lo digo además también desde la simpatía con Pablo Bustinduy cuando hace dos años publicó un libro que se llama a la democracia en Europa el me lo presentó

Voz 1727 23:30 tú ves amabilidad creo que los dos son

Voz 13 23:33 unas grandes cabeza así podrían ser unos grandes Parla europarlamentarios Si bueno

Voz 0958 23:39 ah bueno teniendo en cuenta que yo voy a competir con María Eugenia porque yo

Voz 13 23:43 seré el cabeza de lista de hay para las elecciones europeas yo creo que es una difícil candidata para ni lo que quería decir de general sobre Podemos es que algo que pasa en general en la sociedad española yo creo que es una sociedad

Voz 14 23:57 qué

Voz 13 23:57 eh genera estados de ánimo de una gran intensidad un voltaje de una gran generosidad de una gran fuerza el 15M lo fue la pudimos pararla los desahucios la privatización de la sanidad hicimos cosas muy buenas Burgos obras públicas lo que no falla es la implementación la continuidad en el tiempo de esos impulsos yo creo que si esos impulsos luego no tiene algo parecido a lo que eran los partidos políticos en el sentido tradicional que pueden tener toda la Q3 que te digamos pero una de las funciones de los partidos políticos es dar continuidad a los impulsos colectivos que surgen en la sociedad sin eso las cosas no funcionan y los resultados termina siendo decepcionantes

Voz 15 24:40 sí quería decir dos cosas muy rápidamente la primera sumarme a los elogios que ha hecho Daniel a María Eugenia Rodríguez Palop que es muy amiga mía que acaba está visitando en Túnez a la que aprecio y admiro muchísimo y que desde luego creo que va a hacer un papel en Europa extraordinario de manera que ese tuit que intentaba

Voz 1727 24:57 es decir a los oyentes que se incorporan ahora es la sustituta de Bush siendo como cabeza de lista de Podemos en las europeas

Voz 15 25:03 es la segunda cosa es que en todo caso y teniendo en cuenta la hacer crítica acabó hacer de de Podemos con mucho dolor personal yo creo que sería una calamidad menos para los que defendemos posiciones de izquierda así IU por existan que que podemos sufrieron un descalabro electoral yo creo que que sería muy importante que que de alguna manera el PSOE y el ir podemos tuviesen la fuerza suficiente insuficiente por ambas partes pero suficiente juntos como para gobernar presionar se corregirse recíprocamente

Voz 1727 25:40 Ignacio Ruiz Jarabo que se han incorporado unos minutos por culpa de un atasco te digo ocasión de intervenir el primero

Voz 14 25:46 buenos días y Santiago nieto biznieto de don Santiago bisnietos y bueno la verdad es que resulta especialmente atractivo como habla de cómo escribes sobre todo lo que dices y lo que hizo que escribes no respeta

Voz 13 26:04 pero bueno a lo que tú planteas como no sé como las calificaba propuesta no

Voz 14 26:09 pero puramente sea efectivamente de una noche no Sueño de una noche verano sin embargo me parece tremendamente atractiva no voy a intentar decirlo si tú hablas de que se junten o que haya una alianza entre lo mejor del capitalismo feminismo marxismo ecologismo Iglesia católica lista concreta no pero Iglesia católica con lo mejor de la Iglesia católica pero católica que bueno intentando todo cielo por ejemplo a España no es decir a mí me parecería magnífico yo me apunto a eso a que por ejemplo los tres grandes partidos Ciudadanos Partido Socialista y Partido Popular fueran capaces eso quisieran alguna vez ponerse de acuerdo una uno de los temas fundamentales de este país no es decir pero están demostrando permanentemente una incapacidad una falta voluntad o ambas cosas para sentarse a diseñar lo que son las políticas de Estado por ejemplo resolver muy tentar ponerlas palos para resolver el problema territorial por ejemplo resolver o intentar resolver el problema energético por ejemplo resolver intentar resolver el sistema de pensiones públicas etcétera no pero lamentablemente insisto son incapaces o no quieren o ambas cosas a la vez

Voz 32 27:25 no hay bueno

Voz 14 27:28 es reacción con esto tenía una pregunta no es decir tú crees que solamente nos cabe la posibilidad de que en España se empiecen a hacer estrategias conjuntas de Estado porque efectivamente se produzca una alianza de carácter más planetario como la que tú planteas o crees que es posible que nuestros políticos algún día y asuman tenga la sensibilidad para decir que no todo debe ser lucha partidista pues eso

Voz 15 27:58 sí no sé si si Pepa me permite decir que no tengo ni idea

Voz 1727 28:02 en esta en esta tertulia decimos eso

Voz 15 28:06 en todo caso lo que yo creo es que nosotros encontramos mencionan que tenemos yo creo con Izquierda muy torpe y una derecha muy ideologizada y al contra duro que hemos puedo creer durante las décadas pues es la la derecha a la que está realmente del de creo que mientras no deje a un lado pues estos estados fervores ideológicos que resucitan unas veces por razones electorales otras veces para afrontar crisis institucionales o económicas pues será muy difícil poner poner de acuerdo yo leía ayer en el país un artículo en el que se cogió un informe de la OCDE sobre desigualdad en España y creo que esta combinación ideológica que tiene que ver con con lo económico del uno tiempo con lo político hacen muy difícil que se aborden como dices los grandes temas que son temas definitiva de calado muy transversal y que son los que en definitiva también garantizar en garantizaría una estabilidad institucional de una profundización democrática

Voz 1727 29:07 Estefanía ante el

Voz 0958 29:10 el copto que planteas para evitar el fin de la civilización se parece mucho al eslogan de somos el noventa y nueve por ciento de Ocupa Wall Street no entonces mi pregunta es quién es el uno por ciento restante que es el fin de la civilización

Voz 15 29:29 dos preguntas realmente tremenda diría que el uno por ciento restante es realmente una nebulosa muy poderosa no logró yo hace poco que las tres preguntas a las que no sabemos ya responder que de alguna manera determinan el éxito de opciones nacional populistas de derechas son estas tres es una que significan las palabras quién tiene el poder cuanto tiempo nos queda creo que no somos capaces de responder tres preguntas en cuanto a la II a quién tiene el poder pues es obvio que lo tiene una una minoría muy pequeña incluso diría que no es solamente un uno por ciento pues también incluye a los terroristas de lo que hay dos fuerzas muy poderosas en estos momentos que son la mentira la violencia son las grandes fuerzas transformadora siempre han sido probablemente pero ahora ahora aún más esas dos fuerzas transformadoras hay que buscar alguna forma de de de frenar de frenarla a sabiendas en cualquier caso de que los mercados financieros hasta los distintos terroristas en estos momentos están manejando fuerzas muy revolucionario muestras formadores porque yo creo que es muy necesario reivindicar un un reformismo auténtico frente a dos fuerza

Voz 1727 30:49 me toca compensar este ejercicio del mismo que se está produciendo en este programa negar y tiene muy claro cómo estás en Radio Barcelona de preguntamos no me imagino que quienes intervenir yo estoy acostumbrado a vivir en la periferia

Voz 13 31:05 vivo en Navarra donde tenemos una un gobierno formado por Juan cuatro organizaciones políticas doce de las cuales encima son coaliciones ya que esto esto es un uno de los mitos es esto de que no nos podemos entender se siguen las podemos entender bueno yo yo ofrezco una una hipótesis para explicar por qué nos está resultando tan difícil llegar a acuerdos yo creo que la la explicación es a ver si me señala con Price es que la lógica de las campañas lo ha invadido todo no es que haya muchas elecciones que las hay sino que aunque no las haya quiénes gobiernan gobiernan con mentalidad de campaña por qué se define una campaña una compañía se define porque se buscan los temas más polémicos se dramatiza el antagonismo y al al contrario sin tomar mucho en consideración el hecho de que dentro de poco decir cuando acabe teóricamente la campaña eso que no acaba nunca con ese al que hemos denigrado que no tiene nada que ver con nosotros al que lo hemos hecho un cordón sanitario etcétera vamos a tener que llegar a un acuerdo para para configurar un gobierno iba a hacer políticas que transformen en la en la la sociedad realmente de esa omnipresencia la lógica de la de la campaña electoral es lo que está tensando a mi juicio eh a la a la pregunta de de de Joaquín tenemos tiempo no la mayor parte de los Vidreres que están en el panorama político español tienen muy poco tiempo para ganar las elecciones porque saben que si no la ganan se juega su supervivencia

Voz 1727 32:30 sea

Voz 1850 32:32 sí bueno comparto con el señor Alba la admiración por el Papa Francisco me parece que es un auténtico líder y además un líder mundial a mi me gustaría que los personas que nos acompañan que se dedican a la profundidad surfero que es a lo que ahora mismo en fin está de moda en la sociedad y que me pudieran dar una explicación sobre cómo es posible que en sólo tres o cuatro años a la el el debate político mediático y electoral de este país haya pasado de estar centrado en un partido en un partido que no existía pero bueno en la idea de

Voz 33 33:22 a la misma idea de Ocupa Wall Street de Bernie Sanders en fin

Voz 1850 33:28 movimiento que hubo en Europa en el mundo a propósito o como consecuencia de la crisis para refundar o para cambiar las reglas del juego económico capitalismo del capitalismo financiero este fuera digamos el el el el núcleo fundamental del debate político electoral de hace cuatro años y ahora estemos hablando de Isabel la Católica

Voz 29 33:52 de la reconquista de la conquista

Voz 1850 33:56 todo lo demás

Voz 33 33:58 hay también me gustaría

Voz 1850 34:01 que estableciera si el nacionalismo catalán el independentismo catalán y lo que ha sucedido en Cataluña tiene alguna responsabilidad

Voz 13 34:09 que haya resucitado la reconquista Portela

Voz 1850 34:11 conquista estaba tan tranquila en el Partido Popular y ahora se ha salido del Partido Popular y supongo que eso no es ajeno al movimiento independentista de Qatar

Voz 15 34:19 ya

Voz 14 34:22 lo que pasa

Voz 1727 34:24 no quiero ser centralista no me engañé empiezas tú empiece Moix

Voz 13 34:29 así que lo arregle los respecto de lo primero yo creo que la la explicación que se me viene a la cabeza en estos momentos es que en cada momento elegimos los a todos los actores políticos principales eligen aquellos temas que permiten una más fácil identificación de los electores y una mayor confrontación en el momento de la crisis económica era evidente que el tema de la de la injusticia la austeridad eh

Voz 1727 34:55 lo que yo he generaba mucho más contraposición

Voz 13 34:57 a otros temas pero rápidamente volvimos a los viejos usos hispánicos de de mirar hacia atrás la Historia etc porque porque esos temas en estos momentos son temas que generan más antagonismo idea fundamental siempre elegiremos aquel tema en el que el antagonismo sea más identificable no todo lo anterior es posible que ciertas actitudes de del nacionalismo catalán y que hayan generado unos anticuerpos en en en en el otro lado podríamos decir pero también es verdad lo contrario yo creo que no se puede explicar estos movimientos recurso Ibon no se puede explicar lo que ha pasado en el nacionalismo catalán y esta especie de salida de Cauce sino hubiera habido en el otro lado una un unos elementos que permitían ya también esa esencia Sacyr excursión vamos a ver yo ayer hablaba aquí con con Miquel Roca y con algunos aprovechan a venir a Barcelona nacional sobre la situación y y hablábamos de cuando Artur Mas va a ver a Mariano Rajoy con una oferta de veintiséis puntos ya antes con una oferta fiscal si recibe un portazo por respuesta es nacionalismo eso lo de Rajoy parece ser una pereza institucional en una incapacidad de visión de Estado o de abordar los temas de fondo yo creo que este tipo de lo que he tratado de explicar bien la el país este tipo de desastres colectivos porque estos un desastre un fracaso de todos solamente se explican en lugar de por la culpa más de uno me da igual que sea por la suma de micro errores que todo ha añadido uno alimentándose mutuamente terminan en el resultado es fatal para todos

Voz 15 36:40 sí bueno yo creo que hay que decir que es consecuencia también de la crisis del bipartidismo del derrumbe del bipartidismo es decir que de pronto hay que disputarse hay que disputar territorios electorales y nichos de de votos que antes no estaban no estaban en disputa en disputa y eso pues claro en un marco de antagonismo y de crisis pues obviamente caprichosa que es un tema que le gusta mucho a a Daniel no de este este votante muy muy volátil entre la rebeldía ahí el capricho pues hace que que de pronto quepan todos los todos los temas dice abandonen otros que eran centrales y luego al mismo tiempo respecto a lo que dice Lucia de Cataluña yo aquí Ibrahim también lo diría respecto de la izquierda porque creo que mi mi mi deber es más bien criticar a los que concedió míos es que eso que decía Juan de Mairena nuestras metafísico no que decía que a veces una izquierda frívola se olvidaba de que cuando disparaba las escopetas tienen retroceso hizo estamos viendo una especia de marzo de cuna trazo de la historia de plazo histórico que en todo caso es responsabilidad finalmente de quiénes y sobretodo utilizan ningún lado o de otro nacionalismos para movilizar sentimientos multimillonarios

Voz 1850 38:00 bueno a quienes se saltan la ley

Voz 1727 38:02 así a la torera de esa manera

Voz 15 38:05 tan la ley aunque hay peligro que habría mucho que discutir sobre si ha sido proporcional en término medio

Voz 1727 38:11 esa es otra discusión resaltó la ley es quiénes el asalto bueno quizá que la ley no permitía encauzar sentimiento razonables ya pero si no lo permite pues chico te lo permita tengamos que te

Voz 34 38:24 eliminar pero no hay manera porque tengo manos alzadas en esta mesa

Voz 14 38:29 muy breves que de la intervención de nuestro periférico oyen Barcelona me suscita una pregunta para los dos pensadores que tenemos hoy en en con nosotros no decía Daniel que los temas antiguos en España resultan especialmente antagónicos no seguramente es así o con toda seguridad es así pero mi pregunta es y esto es algo específico de España yo intuitivamente creo que sí pero yo creo que en Francia los temas de su historia no no provocan antagonismo entre las fuerzas políticas y que indica de Francia dice Reino Unido Estados Unidos lo que queramos no es algo intrínseco de la españolidad el que nos disfrutamos nuestra historia y no estemos de acuerdo

Voz 1727 39:07 Inés yo creo que ese te Manolo

Voz 13 39:10 hemos tan resuelto como lo tienen resuelto en Alemania como lo tienen resuelto en Francia que por cierto les ha costado mucho tiempo tú yo vivía hace diez años vivían Francia ahí estaba todavía el debate post colonial pero a un nivel que ya me gustaría que aquí lo hubiéramos hecho nos hemos limitado a mandar una carta López Obrador diciendo que eso no tiene ningún sentido va con eso

Voz 0958 39:29 sí señor acabo de escuchar lo que va a ser usted candidato al Europarlamento inexactas de usted no lo has porque estamos en la esto me gustaría saber si tiene bueno ya Si tienes información sobre esa internacional negra de la que hablaba Stipe Banon ayer en un en en la entrevista en El País es el que va a pasar con todos estos grupos seguro Fobos que pese a los cuales puede integrarse Vox porque estiman viene próximamente aquí es a España para intentar lo que que potencia van a tener el Parlamento Europeo y más importante aún que potencia va a obtener la comisión que tiene que tomar los los las decisiones muchas veces por unanimidad

Voz 13 40:10 mira dos yo diría dos cosas respecto de esto primero y otra es primero es claro que va a haber un grupo muy muy amplio de partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo segundo no está tan claro que vayan a formar un grupo coherente o que vaya más allá de un nombre ni siquiera de un nombre porque hay intereses muy muy divergentes entre ellos tercero yo creo que el riesgo importante de Europa al que tenemos esto no nos debería extrañar demasiado no es tanto ese como la renacionalización de las políticas en esa renacionalización de las políticas pueden estar partidos muy muy presentable no partidos nada de extremistas que en la disculpó vieja discusión en Europa entre una dinámica CD realizó una dinámica intergubernamental llevan tiempo ya no es una sorpresa llevan tiempo ya subrayando que estos desde los Estados

Voz 1727 41:01 en el itinerario Santi Alba muchas gracias a los dos por esta mañana de luces largas nosotros aquí pero sólo Ariosto

Voz 0738 41:11 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 42 44:35 no antes

Voz 1727 44:42 las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias lo simbólico se ha hecho dueño de esta precampaña de tal manera que deja poco espacio para abordar los asuntos que tocan el bolsillo de los españoles ya hemos pedido a nuestra redacción a los compañeros que siguen a los partidos que nos contaran alguna medida económica de las que van desgranando sus actos porque las van desgranando a la espera de que presenten los programas electorales entre fichaje estrella fichajes creía empezamos con una de ciudadanos que ha lanzado una propuesta económica este mismo fin de semana explicaba Albert Rivera

Voz 0040 45:15 por eso propongo que igual que pasa en otras zonas de España haya una rebaja del sesenta por ciento del IRPF en las zonas

Voz 43 45:22 menos pobladas población

Voz 0040 45:24 les con menos de cinco mil habitantes o con un ratio menor a ocho habitantes por kilómetro cuadrado tienen que tener

Voz 13 45:31 un apoyo fiscal por parte de tu país

Voz 0040 45:34 eso se negociará con las comunidades autónomas en tres tramos autonómicos pero España tiene que tener un plan para frenar la despoblación

Voz 1727 45:40 y pregunto yo si yo tengo una gran fortuna himen Padrón en un pueblo pequeño voy a pagar menos IRPF que un empleado que vive en Vallecas y que paga el cien por cien del IRPF que le corresponde

Voz 14 45:52 no no porque el empadronamiento no es un criterio para fijar donde se tributa IRPF no criticó el domicilio fiscal por tanto el domicilio fiscal no es donde yo estoy empadronado sino donde se demuestra que que se produce la residencia efectiva hombre

Voz 1727 46:06 eso cómo se demuestra la

Voz 14 46:09 para prueba corre por parte el contribuyente no empadronamientos un indicio pero uno más el siguiente quitaría a la Agencia Tributaria en una comprobación es ver si la casa en la que tú tú dices que vives tiene consumos durante todo el año os solamente los fines de semana por ejemplo no es montaría que todo domicilio fiscal suena

Voz 1727 46:26 tardes es que mantienen el consumen toda la semana

Voz 14 46:28 también las acciones testificales estaría las prueba de que tú si vives en Madrid el domicilio tienes puestos en todos los sitios donde tenemos que queda un domicilio donde trabaja si tú trabajas en Madrid ya te puedes empadronar en Las Navas de Tolosa que que no se lo van a creer no es decir sería un fraude lo que tú has contado que seria bueno y evidentemente hay gente que lo intentase pero vamos los fraudes ese combaten y muchas veces se detecta

Voz 0958 46:51 pues Joaquín yo no voy a discutir este tema

Voz 1727 46:55 pero pregunto pero

Voz 0958 46:57 creo que va a estar de acuerdo con lo que yo diga es hombre vamos a ver convertida a Soria o Teruel en paraísos fiscales de repente es una ocurre que decir no es posible hablar de impuestos ya Si no hablamos de impuestos en términos generales y hablamos de una reforma fiscal genérica es es ir al hablar de impuestos también tenemos que hablar de gastos en el presupuesto es decir porque no tiene que ver sólo con esta con esta interpreta que con esta declaraciones de de Rivera sino con la propuesta por ejemplo de una revolución fiscal del Partido Popular gritó acuerdo bueno es yo creo que no primero cuánto cuesta es decir que memoria económica ahí al lado de la propuesta de que Soria hay Teruel es decir se paguen el es solamente el el cuarenta por ciento del del IRPF no hay fue yo creo que debemos descartar este tipo de ocurrencias de hablar de una vez yo vamos yo creo que se va a plantear en cuanto empecemos a papás hemos esta etapa que no sé si lo vamos a pasar pero un momento de las listas y esto tenemos que hablar un poco de los contenidos de los programas y de qué es lo que se va a defender en este país en los cuatro próximos años

Voz 1727 48:09 otra duda que me suscitaba esta este asunto que que entronca con lo que decía Joaquín es constitucional que los españoles no sean iguales ante la ley

Voz 14 48:17 el vamos estoy acuerdo con dicho Joaquín de que hay que hacer una reforma en SER y plantearlo de forma integrada y coherente y es verdad también que hay que hacer siempre memoria de gastos de costes de de cualquier reforma ahora bien yo no lo calificaría de ocurrencia eh es decir en España lo que plantea ahora haber Rivera asistido a favor de los que vivían en Ceuta Melilla en Canarias en Europa existe eso mismo en Europa existe a favor de algunos de los que viene Luxemburgo funcionarios europeos etcétera no de la comunidad

Voz 0958 48:44 por lo que ocurre es digamos en otro no lo otro

Voz 14 48:48 contigo cien por cien en el paraíso fiscal y que tenemos

Voz 1727 48:51 si alguien que es de Zamora que se beneficiaría de esta medida me imagino yo ya no pero sí sus yo nací allí nací en lo que ahora en la España vacía entonces estaba llena estaba hacía horas porque todos los hemos ido de allí no sé si quieres decir esto hombre vamos a ver yo

Voz 1850 49:08 a mí poner el foco en la en la problemática de la de de la despoblación del drama de cómo se ha planificado la política territorial en este país en los últimos de las últimas décadas me parece positivo

Voz 1727 49:23 dice de entrada a me parece que iba a Camps

Voz 1850 49:26 allí creo pero por otra parte claro creo que el problema de la despoblación desde luego no se soluciona con el asunto del impuesto es obvio que no se soluciona esto sí que sería ya hay aquí vamos a caer otra vez en la melancolía esto sí que se

Voz 37 49:42 vi a un tema de Estado para un pacto de Estado porque

Voz 1850 49:48 es verdad que la distribución de la población en España es es disparatada decir está concentrada exclusivamente en el centro y en la periferia

Voz 1727 49:58 la tendencia es amado y además

Voz 1850 50:01 en esas zonas y realmente no hay actividad es decir son clases pasivas son personas jubiladas están desapareciendo núcleos de población esto es lo que hay que combatir no hacer una rebaja fiscal una rebaja fiscal no serviría de nada en este caso es decir nadie se va a ir a vivir allí por tener una rebaja fiscal sí tiene su vida en otros sitios

Voz 14 50:23 por el contrario sus que al contrario que decir que nadie tenga que venirse a Madrid porque en Madrid se gane más pero mira dado que hay un

Voz 1850 50:30 oye es que son todas todo los habitantes de esas zonas no son hábita no son personas en general no hay empresas no hay actividad productiva que no la no la hay es decir los núcleos de población están desapareciendo porque son todo personas mayores en los casos más dramáticos de Teruel de Zamora de Soria de muchas de en fin también de Munté a las provincias gallegas esto esto está siendo así esto exige un plan integral de actuación no no no no no medidas puntuales que no que no pueden atacar este problema de ninguna manera lo que pasa es que claro los partidos quieren hacer algo quieren proponer algo saben que es un problema saben que la gente está muy enfadada y ojo que las personas de los pueblos pueden ser muy importantes en el voto a esta nueva fuerza política hay personas que lo están detectando el abandono de esa España que se siente abandonada puede ser un elemento importante en el voto de una nueva fuerza política que apela a lo que apela al orgullo de la patria el orgullo de la tierra y al orgullo del terruño sea esto ya veremos es decir esto es un fenómeno que puede ser o puede no ser pero que que el abandono de esos pueblos puede tener

Voz 1727 51:48 bueno pues se semanas semana iremos analizando las propuestas electorales olas ocurrencias o las medidas el programa cuando lo tengamos de los partidos políticos

Voz 44 52:01 una casa no sé que tenga

Voz 1727 52:04 algo más

