Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

vox intento que un empresario imputado por presuntos delitos relacionados con la corrupción mejorará su imagen Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Se trata de José Luis Ulibarri que ha llegado a pasar por la cárcel por un caso de presunta corrupción municipal y que también está investigado la trama Gürtel el ex presidente de Vox en León le pidió que les ayudara los medios de comunicación que controla y lo hizo a través

Voz 1995 00:29 el portavoz de la Fundación Francisco Franco se

Voz 2 00:32 antiguo dirigente de la formación de extrema derecha se lo confirmó en una conversación a la que hemos tenido acceso a otro miembro de ETA

Voz 3 00:39 el tema de él y dejando a los vale para hablar Zoé con Uribarri

Voz 4 00:44 hizo lleve tendrá conversación sí porque ya

Voz 3 00:47 ha salido sí su

Voz 5 00:50 al sabrá con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos quien dice es caso yo no digo que nos apoye fervientemente pero que los contratos altos niveles

sobre las supuestas irregularidades en los procesos de primarias en Ciudadanos la plataforma de afiliados afectados que se ha conformado mantiene su intención de seguir adelante con la idea de llevar algunos de esos procesos ante los tribunales aunque la dirección del partido de ella la polémica por cerrada Mónica Baró hebreas portavoz de esta plataforma estado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 01:18 no sabemos si lo tendremos en manos de la Audiencia Nacional oyentes ya jurisdicción ordinaria se solventó en una comunidad en casi he León raíz de ahí al lado ácido viendo que que otras comunidades a pasar lo mismo sabido cuenta mejor de votos que se haya podido conculcar los derechos de esta gente y que no corresponda el detrás de con el voto que realmente debería decir

más cosas la policía investiga la muerte de una anciana

Voz 1275 03:06 se lo venimos contando esta mañana en la SER la Comunidad de Madrid está obligando a los trabajadores de los centros educativos a rellenar un documento para confirmar si secundaron la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 6 03:16 la notificación que deben firmar en la que se les informa

Voz 1275 03:19 de las horas a descontar de su sueldo tras reconocer que hicieron huelga la Consejería de Educación dice que es un simple control de asistencia Comisiones Obreras lo considera un ataque a la democracia el sindicato ha pedido que se retire porque atenta contra los derechos de los funcionarios Isabel Albín

Voz 9 03:32 Mario funcionaria que no asistió el día ocho de marzo a su puesto de trabajo y no haya presentado justificación lo está haciendo porque está ejerciendo su derecho a huelga al amparo de una convocatoria legal por lo que no puede ser obligado a efectuar ningún pronunciamiento de forma individualizada

Voz 1275 03:50 esta mañana vamos a conocer Izquierda Unida finalmente acudir a las urnas el veintiséis de mayo de la mano de anticapitalistas la formación va a publicar el resultado del referéndum que han hecho entre sus militantes para decidir si continuaban con el proceso de Madrid en pie o aceptaban la propuesta de confluencia de la comunidad con Podemos Isabel Serra cabeza de lista de la formación morada ha dicho en La Ventana de Madrid que espera un acuerdo de las tres

Voz 0283 04:09 es es posible yo espero que

Voz 0268 04:12 que sea así yo creo que es una responsabilidad de todos que realmente vayamos conjuntamente creo que las personas que nos miran y que nos van a votar no entenderíamos que con un acuerdo tan e importante respecto a las medidas programáticas vayamos por separado yo evidentemente sigo confiando que el resultado de esa consulta sea que vayamos conjuntamente con Izquierda Unida Icon

Voz 10 04:36 anticapitalistas hoy está previsto que se realice la autopsia

Voz 1275 04:38 Dima víctima de la violencia machista la mujer asesinada ayer presuntamente por su marido en Loeches a las once el Ayuntamiento de Madrid allí a las doce de la Comunidad han convocado sendos minutos de silencio para condenar este último crimen a las siete de la tarde

sí habrá también una concentración de protesta en Loeches tenemos nueve grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 6 05:24 en ese

Voz 13 06:06 que España

Voz 1995 06:14 en España éramos algo más de treinta y ocho millones de habitantes cuarenta y seis con seis es decir somos ocho millones y medio más renta per cápita era de cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis dólares y el año pasado fue de más de treinta y un mil mortalidad infantil era de diez coma tres bebés por cada mil habitantes ahora es de dos coma nueve de diez con tres a dos con la esperanza de vida estaba dejan a setenta y cinco coma nueve Aurora media

Voz 17 06:44 desde ochenta y ocho años

Voz 1995 06:48 el salario medio anual de los españoles era de un millón cuatrocientas mil prestaría cuesta hasta hablar en pesetas un millón cuatrocientas mil pesetas que son

Voz 18 06:55 eh

Voz 1995 06:55 ocho mil cuatrocientos euros ahora es de veintitrés mil veintitrés mil ciento cincuenta y seis euros para ser exactos en mil novecientos sesenta y tres ochenta y tres no había todavía televisiones privadas las noticias

Voz 6 07:06 sonaban así por ejemplo mis tuviera anunciaba aquel año la expropiación de Rumasa la solución más constructiva

Voz 19 07:12 en realidad la única posible tras la actitud de no colaboración era la expropiación

Voz 1995 07:19 da como la configurar XXXIII y aunque todavía no habíamos confluido con Europa España se asomaba al extranjero con el Oscar famoso Óscar

Voz 20 07:37 menos de uno ahora

Voz 17 07:38 a un para ir al cine que Pedro un crédito prescindir de las vacaciones en Eurovisión

Voz 6 07:55 ya me dirán hoy como hace treinta y seis años España vuelve a jugar contra Malta aunque ya casi nada se guarda

Voz 13 08:04 al final

Voz 21 08:05 el partido que se llega con el dos uno que es magnífica

Voz 1995 08:08 el lo mejor de todo es que el portero de Malta de hoy Henry Bonino es el hijo del portero de Malta de entonces John ponerlo nos esa bonito la mía es una generación que debe mucho a España Malta aquellos goles marcaron nuestra infancia de manera definitiva de manera que de una forma u otra todos somos hijos del portero de Malta hoy están con nosotros otros dos hijos del portero de Malta Fernando González Gonzo muy buenos días qué tal buenos días es bonito pero esta generación estuvo jóvenes que fuéramos marcada por eso España Malta estuvo bastante marcada está escuchándote

Voz 6 08:48 acordando perfectamente aquel día recuerdo o el último el penúltimo día de clase antes de la Navidad eh cómo era aquella España pues mira mi edificio recuerdo que todos eran en blanco y negro porque la única tele en color que había era mi casa le acababan de comprar los vecinos tú tenías cero en color la acaban de comprar mis padres en el Corte Inglés compraron una tele en color a la que venían mis colegas a jugar con el mando a distancia que se metía dentro de la tele se guardaba la tele jugamos al mando a distancia bueno gordo que habían vendido los vecinos era una España como dices muy muy distinta si todos somos hijos de ponerlo

Voz 1 09:26 de señor de José Ángel de la Casa de de esa noche fue

Voz 6 09:30 yo creo que fue de las primeras veces que dijimos que este país puede hacer cosas grandes

Voz 1995 09:34 no fue promete de las últimas veces que los porque desde entonces Nos hemos un relato complicado en nuestra acción dificilísima con grandes retos pero que valorar también lo que en el conjunto de esta sociedad ha conseguido que es asombroso que es prodigioso voy a trasladar la pregunta a Nacho Carretero el de Fariña aun sabiendo que lo queramos

Voz 1 09:54 por las que no conoce

Voz 24 09:59 es verdad yo tenía dos años no recuerdo no recuerdo el partido ahora eso sí

Voz 25 10:04 año tras año me queda claro cómo fue aquel partido porque yo creo que de la gesta del orgullo que hay ya es un poco hasta me tuve que ponen negativo pero hasta un poco excesivo no

Voz 1995 10:15 sí pero estoy en España es muy difícil ya como vuelve a jugar España contra Malta hoy es un día para recordar que hace treinta y seis años luego se se habló mucho de las condiciones aparecieron ahí turbios intereses llegadas bueno hubo un par de partida dices yo sí que hubo un partido un día que cambió la vida de muchas fuerte

Voz 6 10:36 típico evento eso que sirvió para abrir las puertas de casa para hablar con el vecino para celebrar tuvo mucho más significado que que el propio partido de lo que se conseguía ahí fue algo que para un país que venía no estaba tan lejos el golpe de Estado no estaba estábamos en plena crisis económica habiendo leído después recuerdo aquellas sensaciones sí fue algo general

Voz 10 10:57 si en el país el un poquito de esperanza

Voz 6 11:00 en medio de una situación que no era nada fácil en España

Voz 1995 11:02 en cambio en cambio de ánimo bueno hoy vamos a utilizar esa épica porque porque es útil en ocasiones recordar la épica para hablar de de batallas de batallas desiguales de aquellos enfrentamientos que se emprenden por convicción pese a tener casi todas las probabilidades de acabar perdiendo vamos a ejemplos del típico David contra Goliat donde vende David Padilla a Beiras es abogada hace unos meses hablamos con ella después de una sentencia del Tribunal Supremo cuando le dio la razón declararse nulas las hipotecas muy Tivisa por tratarse de un producto abusivo y opaco colocado por diversos bancos a personas sin su conocimiento financiero Patricia ha vuelto a ganar al sistema como pensamos que es muy difícil hoy tenemos un buen ejemplo el suyo y el de otras Patricia muy buenos días hola buenos días tú has vuelto a ganar al sistema

Voz 19 11:50 sí bueno estoy en ello ahora ese

Voz 10 11:55 hemos tenido una última sentencia el catorce de marzo el Tribunal Supremo en la que se vuelve a declarar nula la hipoteca Tibisay esta vez en relación con una entidad financiera muy importante que es la que más hipotecas multitud vendió en España se calcula que vendió más de treinta mil hipotecas

Voz 1995 12:09 podrías explicarnos muy brevemente qué es una hipoteca multitud visa para que todos lo tengamos claro

Voz 10 12:15 es una hipoteca multitud es una hipoteca que está referenciada a una divisa que el dinero que atizan prestado en euros va subir o bajar en función de la evolución de la del valor de esa divisa entonces si esa divisa según se vuelve muy cara frente al euro lo que te va a pasar es que tus doscientos mil euros se va a convertir en trescientos mil tú a pesar de haber pagado mes a mes al banco rebelde verás

Voz 1995 12:41 a cuántas personas aproximadamente ha beneficiado esa ascendencia que que te ha llevado hasta el Tribunal Supremo

Voz 10 12:46 bueno va a beneficiar a muchísimas personas porque el Supremo está haciendo la verdad es que un trabajo muy meticuloso donde está estableciendo a la doctrina y esa doctrina en teoría debería de ser seguida y respetada por todas las audiencias provinciales y juzgados de primera instancia ahí ahí parece ser que miles de de demandas de hipotecas de avisa

Voz 1995 13:05 Nuestro once porque es tan difícil que un ciudadano pueda vencer al sistema

Voz 6 13:09 Justo me pilla este tema más o menos cercano porque tengo un caso

Voz 25 13:13 en familiar que fueron a a al tribunal bueno pues porque les habían ofrecido una hipoteca ahora justo están esperando sentencia es inminente a ver qué les dicen que ya antes de animarse a esto era como una cosa de decir no como como te vas a meter en eso es imposible vencer a un banco es imposible vencer a todo sistema esto ya pasó hace muchos años yo creo que hay algo que trasciende de lo judicial no sé si Patricia estará de acuerdo en los casos que se va encontrando iba a lo no sea la percepción de que no se puede vencer y eso va en favor de los bancos en favor de quién de quién está con la corriente que en este caso es el sistema no sé si mucha gente se desanima

Voz 0283 13:57 antes de empezar precisamente por eso porque sale

Voz 25 13:59 algo que parece colosal que parece mastodóntico y sin embargo la mayoría le están dando la razón no sé si tú harías un llamamiento a la gente que no se desanima al revés a que lo intente

Voz 10 14:08 bueno el sistema está está organizado para desanimar a la gente sea es eso es a través de mecanismos sutiles empezando por los medios de comunicación que a veces que unas barreras informó de de información brutales donde la información optimista o positiva para los clientes no llega de la misma manera que llegan las noticias negativas yo realmente las primeras sentencias de divisas son mías ya te estoy hablando del año dos mil doce yo perdía un setenta por ciento de los casos al principio de lo que pasa es que yo pues una de las cosas para ganar el sistema es tener mucha formación y tener muy claro cuál es cuál es la razón jurídica que que te apoya entonces

Voz 1995 14:49 pero hablamos y sistemas del dos mil doce gramos de siete años de batalla día tras otro que el tiempo corre en favor del sistema

Voz 25 14:58 que los vascos están dejando de recurrir que al parecer no ya están como presupuestado lo que Basso menos estiman que van a perder ha cambiado un poco la dinámica no

Voz 1995 15:05 yo creo que eso es lo que nos hacen creer pero luego viene la realidad es que no que siguió empleando pensado no somos los buenos bueno enseguida vamos a hablar de todo eso íbamos a poner gran desde ejemplos de mucha gente que en este país muy cerca de éste ha conseguido grandes proezas no están tan lejos sí están muy cerca así que en unos segundos hoy está por cierto aquí con nosotros toma hola buenos días ya estamos todos hola qué tal rumorea tuve el España Malta nota acuerdo no no crean de esta pequeña isla Iker buen whisky de Malta que

Voz 6 15:36 es malo muy malo que tiene que ser doble cada cuatro es evidente que hay que hacer una parte

Voz 12 15:46 sabía volvemos

Voz 29 16:29 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos pero

Voz 22 18:11 lo que pasa

Voz 0374 19:47 madre peleaba contra el sistema documentos internos de la gente todos acerca de la contaminación el que más me gusta dice bueno lo estoy parafraseando pero dice si el agua es venenosa pero sería mejor para todos que no se nada de esto con los vecinos es para la estación de Hinckley del cuartel general de la gente

Voz 1995 20:04 Coma tengo casinos la presentaban en en la película Eva Cruz muy buenos días

Voz 36 20:08 buenos días sí Erin Brockovich eh llevó un caso contra una poderosísima energética Pacific Gas and Electric y consiguió que el juez concluyera que habían contaminado a sabiendas la fuente de agua del pueblo de Hinckley en California provocando en la población cáncer problemas de fertilidad y otras dolencias

Voz 1995 20:24 supuso la mayor indemnización en una demanda colectiva de éste

Voz 36 20:27 tipo en la historia de Estados Unidos trescientos millones de dólares a repartir entre sólo mil cien personas

Voz 1995 20:32 bueno y España más allá de lo cinematográfico también ha tenido sus esos David frente a Goliat

Voz 36 20:37 si uno de los más tenaces serial jubilado de Sevilla Antonio Moreno Alfaro ingeniero industrial de profesión que ha costado más de quinientos millones a las eléctricas en mil novecientos noventa fue testigo como trabajador de una de las empresas de una reunión clandestina en la que varias multinacionales se repartían el mercado de contadores Se trataba del grupo Contacto integrado por ahí GSM Slam distinguir

Voz 0283 20:58 Klum Berger entrega

Voz 36 21:00 él se rebeló contra aquello y en el noventa y cuatro les echaron pero él ya había acudido a un juzgado de guardia para denunciar los tejemanejes de la empresa la web que se llama estafa luz ya ha sido un quebradero de cabeza durante años para las eléctricas porque por lo que sea lo que molesta a las eléctricas suele ser positiva

Voz 0283 21:15 para las consumido hacerlo por lo que sea

Voz 1995 21:17 qué más ejemplos tenemos otra jubilada

Voz 36 21:20 de que tiene poco que perder y mucho tiempo disponible es el caso de Ana Jiménez de ochenta y dos años que se plantó en una silla de playa en las obras del AVE en Murcia y hasta que no consiguió que los Otter Russell no ha parado es una inspiración para todo el movimiento ciudadano en Murcia escucharla arengando a las masas

Voz 32 21:43 bueno también hay jubilados que yo no es una de las vivo ganó un gobierno no Gobierno autonómico

Voz 1995 21:51 seamos otras jubilados que luchan por su propia

Voz 36 21:54 pervivencia es el caso del escritor Javier Reverte que consiguió ganarle a la Seguridad Social que cuando está de nuestra parte es fantástica pero puede ser también un poderoso enemigo Reverte tuvo que devolver su pensión en dos mil quince porque le dijeron que era incompatible con los derechos de autor no era el único escritor o artista al que le pasaba esto la situación era muy delicada está obligada a devolver ciento cincuenta mil euros y encima dejaba de percibir su pensión la Seguridad Social ha recurrido ahora pero la verdad es que tiene en contra a la opinión pública así que no elaboramos éxito a la seguridad social en este caso

Voz 1995 22:24 bueno repasando algunos españoles que han conseguido proezas épicas

Voz 36 22:28 bueno tenemos a Pedra Pedro Vera Parejo celador consiguió que trescientas nueve familias de Villanueva de Córdoba recuperaran los ahorros invertidos en preferentes fueron entre diez y trece millones de euros en marzo de dos mil trece la Junta le otorgó el Premio CD consumo en reconocimiento a la unión de un pueblo en la defensa de un interés justo y legítimo sus padres serán nonagenarios y lo habían invertido todo en preferentes veintiun mil euros que para una pareja de jubilados el con Alzheimer ella una hemorragia pues os podéis imaginar era toda una fortuna pero Pedro liberó e lideró la reclamación bajo el lema mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo así lo explicaba

Voz 6 23:07 es lo que su lucha había conseguido

Voz 37 23:10 lo que no parece que es una cosa efectiva Avi recuperar dinero como si hubiese tocado la lotería no han devuelto lo que era nuestro para que la gente me me entienda muy sencillo una piedra que rompió un cristal lo que han puesto el cristal los tres puntos de sutura Katy tan tenido que dar por la Petraeus Aisa no lo han reparado lo lo las noches sin dormir el nudo en el estómago

Voz 1995 23:34 finalmente sea la mejor explica que hemos escuchado nunca sobre lo que está ocurriendo lo que bien miles de familias un último ejemplo

Voz 36 23:42 vamos a terminar con Dionisio Moreno el abogado que consiguió cambiar en España la ley hipotecaria aquí le tenemos contando su caso en la comisión de investigación sobre la crisis financiera en el Congreso

Voz 38 23:51 yo lo único que le quedaba era demandar al banco caso inédito ni señor desahuciados que no se puede pagar una defensas para un procedimiento de ejecución hipotecaria que no servía para nada que acoge y se mete en un lío de demandar al banco porque hay sentó solos abusiva

Voz 36 24:08 el llevo el caso de Mohamed Aziz un vecino de sus padres que por culpa de la crisis dejó cuatro meses de hipotecas sin

Voz 6 24:14 el echaron de su casa llevaba dieciocho años

Voz 36 24:16 trabajando en España se quedó sin trabajo sin casa sin dinero y con una deuda de ochenta y cinco mil euros

Voz 0283 24:22 pues gracias a este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Voz 36 24:24 dictaminó en dos mil trece que las normas españolas vulneraban la protección de los derechos de los consumidores y se creó la llamada ley antidesahucios no ha conseguido acabar con ellos pero sí otorga un instrumento a los abogados Dionisio Moreno defendió Aziz sin ganar un euro viajó a Luxemburgo en coche pidió una toma prestada ganó una batalla titánica nada menos que contra la banca con los medios humilde el trabajo el tesón y la fuerza de sus convicciones

Voz 1995 24:47 muchas gracias Eva Patricia pelear contra el sistema hace que uno recibe los casos que acabas de conocer muchas presiones quién quién da la presión mallorquín hace realmente te pone contra la pared

Voz 10 25:00 pues mira depende de de del sector en el que trabajes pero sea quiero decir que trabajes desde el mundo visto sustantivos y eso el sector energético que yo he trabajado mucho tiempo en contra de tú lo sabes Toni de una planta de gas o si eso es todo el sector financiero que es en el que en el que también estoy estoy ahora ahora diputada en contra la pared el el otro día por ejemplo estuve en el CGPJ hablando del atasco que hay en los tribunales con con los temas de multi divisa porque los temas del Tivisa una de las cosas que habéis dicho es que aún cuando ganes realmente no te dejan indemne esa sentencia porque son diez años de sufrimiento aquí hay familias que no han podido llegar a fin de mes que no han podido que no han podido pagar educación de sus hijos que que se han tenido que privar que han tenido miedo de perderlo todo eso lo vivido durante diez años

Voz 1995 25:52 mucho de lo que van a tener el cristal nuevo conduzco chal entrevista

Voz 10 25:54 al nuevo pero hay un ochenta por ciento de las personas que están como divisa que están con enfermedades enfermedades vinculadas al estés enfermedades vinculadas al sistema inmuno eficiente el otro día lo que te decía esto en el coso generales donde no puede ser que estén estos atascos que las hipotecas en divisas temen a colapsadas en los juzgados especiales y me miraban como diciendo pero tú a qué intereses respondes como si yo tuviese un interés espurio y lo único que estoy diciendo no pueden entender que me interesa es únicamente que mis clientes reciban el derecho a la tutela judicial efectiva y rápida eficaz

Voz 1995 26:25 como derecho supuestamente vienen un papel que llamamos Constitución

Voz 6 26:29 ante las instituciones excusa

Voz 39 26:32 no Patricia yo estoy pensando que es verdad que damos mucha importancia tiene que ser así a los colectivos de los grupos que cambia pero siempre empieza con una persona para siempre empieza con una persona dispuesto sacrificarse para todo lo demás

Voz 10 26:47 bueno yo tengo que que quiere decir que esa persona nunca puede estar solo siempre tiene que al final encontrar un grupo de gente que el apoye que la compañía porque pero sí que es cierto sea yo creo que los grandes poderes y sistema minusvalora mucho la potencia y la fuerza del ciudadano de el cómo pueden mucha los ciudadanos contra las injusticias que es algo que no sale de dentro o no pero al final siempre tienes que tener gente yo tengo a mi equipo en el despacho tengo todo lo que es la plataforma de los afectados por la multi divisa que realmente te ayudan a seguir encontrarle sentido a lo que estás haciendo

Voz 6 27:20 escuchando a Patricia la sensación igual equivocada o no te pido que que es que en estos casos de David contra Goliat ahí el cuando habla del sistema se habla de muchas patas de poder económico de los medios de comunicación hablabas antes pero de los tres poderes que tiene un Estado en estos casos de los que hablamos banca eléctricas parece que el poder ejecutivo y el poder legislativo son parte de lo que estos sectores quieren organizar y que al ciudadano sobre queda su fuerza su determinación el poder judicial en un plazo de tiempo muy largo o distancias muy lejanas como puede ser la la Unión Europea que significa a eso para una persona como tú que tiene que luchar representando a estos ciudadanos contra todo existen

Voz 10 28:01 bueno es verdad que se ve cuando estás en el día a día ves cómo está fado como cómo se filtra el poder del poder político en en los otros dos poderes poderes del Estado el poder judicial es el que yo creo que está más aislado y que yo sigo confiando muchísimo muchísimo en él la realidad es que yo lo que lo que siento y lo que veo es que el derecho es un arma potentísima yo no sé qué habría hecho sino hubiese estudiado Derecho porque me habría sentido indefensa tantísimas veces el derecho es la mejor herramienta de transformación social es la mejor herramienta de lucha es verdad que es una lucha a largo plazo pero tienes que tener la Cátedra Ciudad y el convencimiento de lo que estás haciendo es lo correcto y lo que lo que dice el ordenamiento jurídico y entonces es es así yo como lo vivo es apoyándonos en el Poder Judicial que es en el que en el que yo más confió hoy por hoy la verdad conseguir que que te den la que te dé la razón a través de del uso correcto del derecho de esto me hace recordar

Voz 6 29:01 a mí de vuelta me lo que contaba Eva claro es un puñado de ganadores detrás de cada uno de esos habrá que lo haya intentado y que le haya costado la salud incluso una ahora en un contexto europeo pero hace acordarme a muchos casos en Latinoamérica por ejemplo en África el cual quién haya emprendido esta odisea a cabo directamente muerto ecologistas contra que no no me refiero por eso digo que estamos en un contexto aquí en Europa el cual por cada ganador hay un puñado muchos que no lo han conseguido pero que han desistido que

Voz 25 29:32 han visto compras económicos pero cumpliendo otros contextos directamente han desaparecido colistas en la Amazonia activistas indígenas contra multinacionales en fin son casos muy sonados de que se han quedado por el camino Mercero que no es ninguna broma ir contra el sistema

Voz 10 29:47 no no es no es ninguna broma y lo importante es el camino yo siempre lo digo sea yo en en el tema también de de la regasificadora de Reganosa llevo diecisiete años soy ganado cuatro veces en el Supremo y esas sentencias no han ejecutado yo sigo luchando porque al final me he dado cuenta que lo importante es que el sistema sepa que hay gente que está resistiéndose que ganará uno ganará pero tú no puedes pensar osea yo siempre me guiado por el principio de cede ante el pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad tú tienes que ser optimistas y luego finalmente no lo consigues lo importantes que el sistema visto que hay gente ciudadanos que se están resistiendo a permitir este deterioro no de que pues

Voz 6 30:25 también de la sensación de que el sistema cada derrota pequeña que pueda tener en casos por ejemplo como los que lleva tú escribas tu tiene muchas otras posibilidades de recuperar lo que pierden en esos casos pequeños el sistema siempre gana

Voz 10 30:38 sea por ejemplo en su hipotecas multi divisa esta duración de los procedimientos hay mucha gente que no ha llegado al Supremo porque sus letrados no han sido capaces de abrir la puerta al Supremo todos estos casos los gana la banca ya los ha ganado el gente que ser que se queda que no no llega a reclamar porque tiene miedo a que en el caso de Reganosa llevan diez años cobrando sesenta setenta millones al año de retribuciones esa instalación ilegal siempre ganan sea al final se yo tú tienes una victoria pírrica casi pero tiene una victoria y eso es lo que hay que transmitir claro es lo que hay que transmitir que aunque sea para pocos habrás ganado para mucho

Voz 1995 31:18 la idea corrige Nos Patricia es que cada vez es más difícil engañar cada vez es más difícil que los ciudadanos comentamos es decir que cada vez el camino para abusar del poder es más estrecho

Voz 10 31:32 en esos primero Dime que sí claro claro que no no yo estoy convencida de eso si no estuviese convencida eso no

Voz 37 31:38 lo haría o sea yo creo que el cine los ciudadanos somos muy

Voz 10 31:40 inteligentes como colectivo que y que precisamente lo que quieren hacer es limitarnos las libertades los derechos civiles y que pero que cada lo tienen más difícil ahora ya tienen que que que que acudirán los algoritmos que es la próxima de que es la próxima batalla no he luchar contra algoritmos y lucharé con ese tipo de control pero el control el control cutre el de el de la manipulación el de la corrupción yo creo que es es el que se va el que se va estrechando y es el que ha habido durante muchísimo tiempo en este país

Voz 1995 32:10 queremos pensar que cada vez será más difícil sin que sirva prefería

Voz 6 32:13 estoy de acuerdo con Toni creemos ciudadanos

Voz 1995 32:15 más informados con más posibilidades joven Nacho Carretero Porfirio mencionó se acuerda de Malta España bueno a Beiras es abogada y ha conseguido ganar al sistema y eso es un buen ejemplo nos sirve a todos los en las muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades muchas gracias siempre con nosotros vamos va a seguir hoy hemos decidido hablar de épica Si la épica nos lleva al España Malta famoso que hoy se reproduce también nos lleva a una época feliz cuando leíamos tebeos veinte cinco años una cumplirse el aniversario de la muerte del autor de Zape Toni Garrido cadenas

Voz 46 38:07 no no no

Voz 1995 38:14 Escobar fue el creador no se lo de Zipi Zape sino de otro personaje inolvidable que retrató muy bien muy bien este país tanta diera se plantea con la instancia aquí mismo lo de carpeta no le llamaba la atención un hombre muerto de hambre

Voz 6 38:31 ante bien single apunto de comer era frustrante leer ya que es al que nunca les salía bien su hombre llegado ahí al lado era siempre acababa fatal que tenía un amigo yo recuerdo tiene un amigo tampoco comía nada estaba muy gordo gordo de esto no es la misma planta no pero como se llamaba tampoco comía pero estaba muy gordo nuestro voy a preguntar

Voz 1995 38:51 porque escuchan ya desde el estudio de Barcelona lo vamos a preguntar quién como sea Escobar son los hijos del dibujante José Escobar Carlas Montse muy buenos días placer saludar dentro de un ratito apenas una hora participaba participará junto a a ser nieto de Escobar el escritor Javier Pérez Andújar y el dibujante Ibáñez el creador de Mortadelo y Filemón en la presentación de las nuevas ediciones de de Cívica AP los personajes más emblemáticos que dibujó vuestro padre partido el cuatro de abril van a estar en las mejores librerías estáis nervios

Voz 18 39:25 esos un poquito justo

Voz 1995 39:31 debe ser emocionante no emocionantes llamó mucho y que Nuevas Generaciones todavía conozcan y disfruten a a los personajes que creo vuestro padre hace ya mucho tiempo

Voz 24 39:42 eso o de las cosas buenas éramos jovencitos vosotros recordáis vosotros dos Carlos mucho cuando leí Ace leísteis por primera vez esas esas viñetas pues cuando cuando éramos pequeñitos y yo debía tener ocho nueve años con las primeras cuanta

Voz 0283 40:05 yo tres menos

Voz 1995 40:08 mucho más joven dónde dónde va para tener un padre que era el que dibujaba los dibujos que todos vuestros amigos quería le

Voz 47 40:21 pues simpático

Voz 0283 40:24 Alegre fantástico

Voz 1995 40:29 no entre nunca las historietas vosotros estabais ideas a vuestra yo creo que yo iría por aquí papá

Voz 0283 40:35 no no tan cruel

Voz 18 40:38 fuimos más más suaves

Voz 0283 40:41 ver si nosotros decíamos tonterías y entonces segundas apuntaba hasta que un día nos dimos cuenta que aquellas tonterías que apuntaba sabían publicadas entonces nos pusimos como obreros y dijimos a no no decimos más tonterías sino no hagas a peseta saludó

Voz 6 41:00 economía

Voz 1995 41:01 o sea Ltd como si eso sea cuando trabajáis de guionistas para vuestro padre cobraba una peseta

Voz 0283 41:09 vamos a trabajar como es demasiado

Voz 6 41:14 hay una inspiración familiar ahí en Las aventuras de Zipi Zape sigue si colaboraba vamos todos pero había caso había o cuarto los ratones

Voz 24 41:22 no habíamos tenido un gallo que que perseguía mi hermana cuando se portaba mal

Voz 6 41:30 viéndola la típica pregunta en este tipo de entrevistas hay algo de autobiográfico en Zipi Zape se lo preguntamos a los dos hijos del autor de esta de estos Comics

Voz 0283 41:41 sí seguramente sí yo diría que más bien recordando a su familia de origen osea creo que mi abuelo era era una persona muy recta entonces lo transmitió en persona

Voz 1995 42:00 que sea Purito goleado

Voz 24 42:03 sí sí suerte que va herencia se desconoce y no un poco ya mi padre ya no velé entero estos llegar regida

Voz 1995 42:12 vosotros con vuestra vida profesional a la que os habéis dedicado

Voz 0283 42:16 bueno yo soy profesora de dibujo

Voz 1995 42:22 vaya no está nuestra mal yo salí probó datan gente soy ingeniero industrial esto lo lleva bien el señor Escobar lleva bien que un dibujante dije tuviera un hijo ingeniero

Voz 6 42:38 en aquella época era la época típica de aquel

Voz 0283 42:43 existe os que madre quiero ser ingeniero

Voz 6 42:47 esta

Voz 1995 42:49 bueno vamos a hacer una estamos en apenas una hora en en en nada se presentan esa reedición con motivo del XXV aniversario de la muerte de de de de Escobar de Escobar el nombre que no hecho tan feliz tan felices a todos no segundo seguimos hablando con sus hijos típico no sé quiénes Zipi y Carles pero uno de los Zipi y otros Apeninos

Voz 24 43:08 bueno como yo soy yo mayor me corresponde

Voz 1995 43:12 Montse a mí me corresponde

Voz 1995 47:04 tenemos con nosotros ha dicho hoy que siguen aquí en este estudio y tenemos a los hijos de gran dibujante Escobar que aborde Zipi Zape y carpaccio ahí tenemos una duda en el aire Mons Escobar Carlos Escobar buenos días de nuevo buenos días el el amigo gordo de de carpeta que cómo se llama

Voz 0283 47:21 pero Tasio de nueva época en que cambiaron de piso fueron a vivir a la Bonanova entonces allí la parroquia era Nuestra Señora de Vallbona Nova Idea Dos Santos Gervasio

Voz 6 47:37 es un nombre como por olvidarse

Voz 0283 47:41 a partir de este momento nacieron dos amigos de carpeta uno era potasio que dudo muchísimo tiempo llegó otro fue Gervasio que pobre una vida corta

Voz 24 47:52 se murió de inanición

Voz 1995 47:55 pues que no lo lógico que México no tuvo nunca ningún problema con la con la censura con el Gobierno tanto crecían porque claro era tan evidente lo que estaba ocurriendo lo que estaba publicando

Voz 54 48:15 ah bueno es producir

Voz 24 48:17 Marx fue con precisamente con con toda suegra que según nueva censura resultó ser una amenaza contra la sagrada unidad de un matrimonio ya con la Iglesia hemos topado

Voz 1995 48:33 pero qué hacia la suegra

Voz 24 48:35 la suegro de suegra claro

Voz 6 48:40 yo estoy estaba muy mal visto

Voz 1995 48:43 vaya qué es lo que ocurrió entonces

Voz 6 48:46 pues ocurrió que que

Voz 24 48:48 he aquí allá la escoba ya no funcionó yo de acoso sea Rego

Voz 1995 48:55 vaya cuanto Zipi Zape por ejemplo puesto pre defendía mucho a esos personajes

Voz 55 49:00 esos son los Zipi Zape que hay mucha gente que los tiene por muy esos no son tan traviesos sino que resulta que a veces ocurren casualidades de la vida que les hace ser responsables cosas que ellos veían

Voz 1995 49:16 sea que son responsables lo cierto es que la censura franquista paradójicamente en un alarde de pedagogía moderna le pidió a vuestro padre que suavizará los castigos físicos a los quedó en pantuflas Doña Jaimito sometían a a los niños curioso no

Voz 0283 49:33 sí sí pero bueno para entender esto porque alguien dirá a pues si es que era muy duro eso de mandarlos al cuarto de dos ratones pero hay que entender el tipo de humor el tipo de humor de mi padre era muy exagerado era tan exagerado que entendía con nosotros en también entendemos que ya no te lo puedes tomar en serio entonces por ejemplo todo a nuestro padre como presentaron a algunos amigos ir hombre caray Escobar qué bien te queda da más divertida ya nuestro padre no ocurrió nada más que

Voz 18 50:12 decir que no ha sido paso

Voz 0283 50:16 ahí si me Viller país cada día lavando platos además me hacen fregar

Voz 1995 50:22 yo una vez pase mañana fregar

Voz 0283 50:25 toda la era era evidente que estuvieron una exageración pero seguro amigo segó creyeron después hubo comentario pobre Disco Bar cómodo lleva

Voz 1995 50:40 hablamos de tiempo donde no existía la televisión

Voz 0283 50:44 sí

Voz 1995 50:44 la radio dominaba el ente debido para muchos y la revista Pulgarcito seguro que recuerdan la verdadera el súmmum del de infantil vosotros erais nada más y nada menos que los hijos de Escobar esto tú leáis osea en una forma otra vosotros Carles Montse leáis

Voz 24 51:04 bueno a veces churrería vamos ya a veces y a veces a veces hubo paz decíamos porque

Voz 1995 51:11 como todos vosotros

Voz 24 51:14 imagináis que ver yo con todas aquellas sotanas negras y todo aquello

Voz 6 51:21 resulta que yo era caro

Voz 24 51:23 Panetta Car Fanta por aquí oye Karp Anta dame esto tira la pelota car Panda bueno tenía su martirio también ni

Voz 1995 51:37 pistas tienes todo

Voz 25 51:39 darse lleva tenía muy buena relación con Francisco Ibáñez no lo autor de Mortal y Filemón porque muchas veces incluso se auto parodiaba en se dibujaban en las propias viñetas de metiéndose amistosamente el uno con el otro no

Voz 0283 51:51 se siguen muchísima sí sí y además Acebo reconocemos todos

Voz 1995 51:56 de hecho en una ahora estará con vosotros en en este homenaje verdad

Voz 0283 52:01 ya ha sido esperamos una persona muy